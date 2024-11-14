16 เครื่องมือสื่อสารองค์กรที่ดีที่สุดที่ควรพิจารณาในปี 2025

แม้จะทำงานจากสำนักงาน หากทีมของคุณสื่อสารกันไม่ดีพอ ก็จะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานโดยรวมและคุณภาพของผลงาน
คำตอบคือ เครื่องมือสื่อสารองค์กรที่ช่วยให้การสื่อสารแบบรวมศูนย์เป็นไปได้ เครื่องมือเหล่านี้ช่วยคุณจัดการกับความต้องการเช่น การประชุมทางวิดีโอ, ข้อความทันที, การแชร์ไฟล์, การแชร์หน้าจอ, และคุณสมบัติการร่วมมืออื่น ๆ
แต่คุณจะเลือกเครื่องมือสื่อสารองค์กรสำหรับทีมของคุณได้อย่างไร? คุณควรมุ่งเน้นที่ฟีเจอร์การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าหรือการปรับปรุงการสื่อสารทางธุรกิจ?
ฉันเคยเผชิญกับปัญหาที่คล้ายกันเมื่อต้องเลือกเครื่องมือสื่อสารสำหรับองค์กร
หลังจากการวิจัยและทดสอบอย่างละเอียด ฉันได้รวบรวมรายชื่อผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดในตลาด อ่านต่อเพื่อเรียนรู้ตัวเลือกที่ฉันแนะนำสำหรับความต้องการทั่วไปและความต้องการเฉพาะด้าน
คุณควรมองหาอะไรในเครื่องมือสื่อสารสำหรับองค์กร?
ฉันเลือกระบบการสื่อสารองค์กรที่ดีที่สุดได้อย่างไรกันแน่?🤔
โดยการระบุให้ชัดเจนตั้งแต่เริ่มต้น เครื่องมือสื่อสารสำหรับองค์กรส่วนใหญ่ถูกออกแบบมาเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะด้าน ดังนั้น การเข้าใจความต้องการและกระบวนการทำงานของทีมคุณจึงเป็นกุญแจสำคัญในการเลือกเครื่องมือที่เหมาะสม
ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ฉันได้เรียนรู้ว่า มีคุณสมบัติหลักไม่กี่อย่างที่สามารถช่วยเชื่อมช่องว่างทางการสื่อสารในที่ทำงานได้ทั้งการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร คุณสมบัติเหล่านี้ได้แก่:
- การส่งข้อความทันที: เลือกเครื่องมือที่ช่วยให้คุณส่งข้อความหรือแชทได้ทันทีเพื่อการสนทนาและการอัปเดตอย่างรวดเร็วกับทีม
- การประชุมทางวิดีโอ: เลือกเครื่องมือที่ช่วยให้สามารถสื่อสารวิดีโอแบบไม่พร้อมกันกับทีมของคุณได้ โดยมีคุณสมบัติสำคัญ เช่น การแชร์หน้าจอและวิดีโอ ห้องย่อยสำหรับการประชุมย่อย และตัวเลือกการบันทึก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้สูงสุด
- การแชร์ไฟล์: ให้ความสำคัญกับเครื่องมือสื่อสารองค์กรที่มีความสามารถในการแชร์เอกสาร รูปภาพ และไฟล์อื่นๆ อย่างปลอดภัยภายในทีมของคุณ
- คุณสมบัติการร่วมมือของทีม: มองหาเครื่องมือที่มีคุณสมบัติเช่นการจัดการงาน, การวางแผนโครงการ, การเขียนกระดาน, การร่วมมือเอกสาร, และอื่น ๆ ที่ช่วยให้การร่วมมือแบบเรียลไทม์เป็นไปได้
- ความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง: สำหรับการใช้งานในองค์กร ควรเลือกใช้เครื่องมือสื่อสารที่มีคุณสมบัติด้านความปลอดภัยขั้นสูง รวมถึงการเข้ารหัสข้อมูล การยืนยันตัวตนหลายขั้นตอน และการปฏิบัติตามมาตรฐานความเป็นส่วนตัว
- การผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ: เราไม่ได้ทำงานแบบแยกส่วนอีกต่อไป และเครื่องมือของเราไม่ควรเป็นเช่นนั้นเช่นกัน เลือกเครื่องมือสื่อสารที่มีประสิทธิภาพซึ่งสามารถผสานรวมกับระบบเทคโนโลยีที่คุณมีอยู่ได้อย่างราบรื่น ไม่ว่าจะเป็นซอฟต์แวร์จัดการโครงการ, ระบบ CRM, หรือแพลตฟอร์มจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์
เครื่องมือสื่อสารสำหรับองค์กรที่ดีที่สุด 16 อันดับ
ด้วยการมุ่งเน้นไปที่คุณสมบัติหลักเหล่านี้และความต้องการด้านการสื่อสารขององค์กรที่สำคัญ เราได้คัดเลือกเครื่องมือที่เป็นเอกลักษณ์ 16 รายการ มาทำความเข้าใจถึงประโยชน์และข้อจำกัดของแต่ละเครื่องมือทีละรายการ
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารแบบไม่พร้อมกัน, การทำงานร่วมกัน, และการจัดการโครงการ)
หากคุณถามฉันว่าจะวัดการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพภายในบริษัทได้อย่างไร เกณฑ์ของฉันคือผลผลิตและการทำงานร่วมกันของทีม
และเครื่องมือเดียวที่จัดการทั้งสองอย่างได้? ClickUp.
ClickUp ได้รับการจัดอันดับอย่างต่อเนื่องให้เป็นหนึ่งในเครื่องมือสื่อสารองค์กรที่ดีที่สุด ด้วยคุณสมบัติที่หลากหลาย
ในฐานะแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจร มันนำเสนอแพลตฟอร์มการสื่อสารแบบรวมศูนย์สำหรับการสื่อสารภายในและภายนอกที่มีประสิทธิภาพ คุณสามารถใช้มันเพื่อรวมการส่งข้อความของทีม การสนทนาส่วนตัว และความคิดเห็นในเอกสารหรือการติดตามงานเฉพาะภายใต้พื้นที่ทำงานแบบรวมศูนย์เดียว
ClickUp Chatช่วยให้คุณจัดการโครงการและการสื่อสารทางธุรกิจได้ในหน้าต่างเดียว คุณสามารถติดต่อกับทีมของคุณ พูดคุยเกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการ และแชร์ข้อมูลอัปเดตโดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือหลายตัว ฟีเจอร์ที่รวมอยู่มี 'Link to Task' ซึ่งช่วยให้คุณเชื่อมต่อหัวข้อการสนทนาเฉพาะกับงานได้
นอกจากนี้ ด้วย ClickUp Chat การสนทนาของคุณจะเกิดขึ้นภายในเครื่องมือเดียวกัน ช่วยขจัดความจำเป็นในการสลับไปยังเครื่องมืออื่นเพื่อส่งข้อความถึงทีมของคุณ ลาก่อน การสลับไปมาที่ไม่จำเป็น!
นอกจากนี้ คุณยังสามารถ บันทึกและส่งการบันทึกหน้าจอได้อย่างง่ายดาย สำหรับการสนทนาที่ซับซ้อนมากขึ้นโดยใช้ ClickUp Clips ซึ่งจะช่วยเพิ่มบริบทให้กับการสนทนาของคุณ และฟีเจอร์ AI ที่ติดตั้งไว้จะช่วยในการถอดข้อความของคุณเพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้น
อีกแง่มุมหนึ่งของระบบสื่อสารองค์กรคือการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานและการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ ด้วยClickUp Whiteboards คุณจะได้รับกระดานไวท์บอร์ดเสมือนจริงสำหรับการวางแผนและการระดมสมองที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับสถานที่ทำงานระยะไกลและแบบผสมผสาน
แน่นอนว่าจะมีกรณีที่คุณต้องการเพิ่มบันทึกเพิ่มเติมสำหรับใครบางคนในเอกสารหรือภารกิจ.คุณสมบัติการมอบหมายความคิดเห็นของ ClickUpจะโดดเด่นในที่นี้. มันสร้างรายการการกระทำทันทีเมื่อคุณมอบหมายความคิดเห็นให้กับใครบางคน ไม่ว่าจะเป็นในเอกสารหรือการหารือของทีม ทำให้แน่ใจว่ามันไม่หลุดรอดไป!
เพื่อเชื่อมโยงทุกอย่างเข้าด้วยกัน คุณสามารถไฮไลต์ข้อความในความคิดเห็นหรือเอกสารและ "อ้างอิง" เพื่อเพิ่มความคิดเห็นที่ให้ข้อเสนอแนะหรือขอคำชี้แจง
ส่วนที่ดีที่สุดของ ClickUp คือตัวเลือกมากมายของเทมเพลตแผนการสื่อสารที่ช่วยให้คุณเริ่มต้นได้อย่างง่ายดาย ฉันพบเทมเพลตสองแบบที่สามารถช่วยในการสื่อสารภายในองค์กร:เทมเพลตการสื่อสารภายในของ ClickUp และเทมเพลตแผนการสื่อสารของ ClickUp.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- วางแผนโครงการ, มอบหมายงาน, และได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับความคืบหน้าของทีมคุณโดยใช้ClickUp Tasksเพื่อรักษาประสิทธิภาพการทำงาน
- มอบหมายความคิดเห็นได้โดยตรงบนไฟล์แนบของงานด้วยClickUp Proofing ช่วยให้คุณให้บริบทที่ชัดเจนและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปภาพ วิดีโอ PDF และเอกสารอื่นๆ ของคุณ
- ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ด้วยClickUp Docs ที่ทีมสามารถแชร์ แก้ไข และทำงานร่วมกันบนเอกสารต่างๆ พร้อมฟีเจอร์ควบคุมการเข้าถึงที่ปลอดภัย
- ยกระดับการทำงานร่วมกันและการสื่อสารไปอีกขั้นด้วยการสรุปข้อความและสร้างข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้องโดยใช้ClickUp Brain ผู้ช่วย AI
- ผสานการทำงานกับแอปมากกว่า 1,000 รายการ เพื่อรวมการสนทนา การจัดการโครงการ และการสื่อสารทั้งหมดของคุณไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่ศูนย์กลาง
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้ใช้บางรายได้กล่าวถึงว่าจำนวนคุณสมบัติที่มากมายอาจทำให้สมาชิกใหม่รู้สึกท่วมท้น
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
2. Microsoft Teams (เครื่องมือสื่อสารทางธุรกิจที่ดีที่สุดสำหรับระบบนิเวศของ Microsoft)
สำหรับองค์กรที่ใช้ Microsoft 365 อยู่แล้ว Microsoft Teams เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมโดยธรรมชาติ
Microsoft Teams คือศูนย์กลางการสื่อสารสำหรับองค์กรแบบครบวงจรที่รวบรวมทุกสิ่งที่ทีมต้องการเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพไว้ในที่เดียว ไม่ว่าจะเป็นข้อความโต้ตอบแบบทันที การประชุมทางวิดีโอ หรือการแชร์ไฟล์ นอกจากนี้ยัง มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการสื่อสารภายในทีม เนื่องจากทุกการสื่อสารของทีมถูกรวมไว้ที่เดียว อีกทั้งไฟล์ใด ๆ ที่ต้องการแชร์กับสมาชิกในทีมก็สามารถแชร์ผ่านลิงก์ได้ ช่วยให้สามารถอัปเดตข้อมูลแบบเรียลไทม์และจัดระเบียบไฟล์เหล่านั้นเป็นโฟลเดอร์ได้อีกด้วย
นี่ทำให้เป็นตัวเลือกที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับระบบการสื่อสารขององค์กรที่มีความปลอดภัยสูงซึ่งมีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะอำนวยความสะดวกในการดำเนินกิจกรรมประจำวัน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Teams
- รักษาการสื่อสารให้เป็นระเบียบโดยสร้างช่องทางเฉพาะทีมหรือเฉพาะโครงการ
- ใช้การโทรผ่านวิดีโอคุณภาพสูงพร้อมการแชร์หน้าจอ, การเบลอพื้นหลัง, และห้องย่อย
- แชร์และทำงานร่วมกันบนเอกสาร, ตารางคำนวณ, และการนำเสนออย่างปลอดภัย
- ทำงานร่วมกันได้อย่างง่ายดายผ่านเครื่องมือ Microsoft Office เช่น Word, Excel และ PowerPoint
ข้อจำกัดของ Microsoft Teams
- ส่วนติดต่อผู้ใช้มีความซับซ้อนและอาจทำให้เกิดความสับสนสำหรับผู้ใช้ครั้งแรก
- ต้องมีการสมัครสมาชิก Microsoft 365 ซึ่งอาจไม่เหมาะหากคุณไม่ใช้ Microsoft Office หรือใช้เป็นโซลูชันการสื่อสารขององค์กร
ราคาของ Microsoft Teams
- สิ่งจำเป็นสำหรับทีม: $4/เดือนต่อผู้ใช้
- Microsoft 365 Business Basic: $6/เดือนต่อผู้ใช้
- Microsoft 365 Business Standard: $12.50 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
คะแนนรีวิวและความคิดเห็นของ Microsoft Teams
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 15,000 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 9,500 รายการ)
3. Slack (แพลตฟอร์มการสื่อสารทีมแบบอะซิงโครนัสที่ดีที่สุด)
Slackได้กลายเป็นคำพ้องความหมายกับการสื่อสารในทีม และด้วยเหตุผลที่ดี มันเป็นเครื่องมือสื่อสารแบบอะซิงโครนัสสูงที่ออกแบบมาเพื่อทำให้การสื่อสารระหว่างทีม แผนก และแม้แต่ทั้งองค์กรเป็นไปอย่างราบรื่น
หากทีมของคุณเติบโตได้ดีจากการสื่อสารแบบทันทีและการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ โครงสร้างแบบช่องทางและเธรดของ Slack จะช่วยให้ทุกอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย
ฟีเจอร์ที่ฉันชื่นชอบที่สุดคือฟีเจอร์ Canvas ซึ่งช่วยให้ฉันสามารถปักหมุดกระทู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไว้ในที่เดียว ทำให้มั่นใจได้ว่าการสนทนาจะไม่สูญหายในป่าข้อมูล
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Slack
- จัดระเบียบการสนทนาตามทีม โครงการ หรือหัวข้อด้วยช่องทางเฉพาะ
- เชื่อมต่ออย่างไร้รอยต่อกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Google Workspace, ClickUp, Trello และอื่นๆ อีกมากมาย
- ค้นหาการสนทนาที่ผ่านมา ไฟล์ และลิงก์ได้อย่างรวดเร็วด้วยฟีเจอร์การค้นหาอันทรงพลังของ Slack
- เปลี่ยนจากการส่งข้อความแบบข้อความเป็นการโทรด้วยเสียงหรือการโทรด้วยวิดีโอด้วย Huddle
ข้อจำกัดของ Slack
- เวอร์ชันฟรีมีข้อจำกัดสำหรับประวัติการส่งข้อความและการจัดเก็บไฟล์
- การมีแจ้งเตือนสำหรับทุกช่องทางการสื่อสารของคุณกลายเป็นเรื่องยากที่จะจัดการ ทำให้เครื่องมือการสื่อสารแบบรวมศูนย์สูญเสียจุดประสงค์
ราคาต่ำมาก
- ฟรี
- ข้อดี: $7.25 ต่อเดือนต่อผู้ใช้ คิดค่าบริการรายปี
- ธุรกิจ+: $12.50/เดือน ต่อผู้ใช้ คิดค่าบริการรายปี
- Enterprise Grid: ราคาที่กำหนดเอง
- ยอดขายที่ลดลงเพิ่มขึ้น: ราคาที่กำหนดเอง
การให้คะแนนและรีวิวใน Slack
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 33,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (23,000+ รีวิว)
4. Google Workspace (ระบบสื่อสารองค์กรที่ผสานรวมดีที่สุดสำหรับ GSuite)
Google Workspace เป็นเครื่องมือที่เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการทำงานในระบบนิเวศของ Google
เดิมรู้จักในชื่อ G Suite, รวมเครื่องมือการทำงานทั้งหมดของ Google ไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่สอดคล้องกัน รวมถึง Gmail, Google Drive, Google Docs, Google Meet และอื่น ๆ
สิ่งที่ฉันชอบเกี่ยวกับ G Suite คือความสามารถในการแชร์ไฟล์และเอกสารกับผู้ใช้ภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฉันแชร์ลิงก์ที่สามารถดูได้เท่านั้นเพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงเนื้อหาของเอกสารได้โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง พวกเขาจะต้องขอสิทธิ์ในการแก้ไขเพื่อทำการแก้ไขหรืออัปเดต คุณสมบัติที่มีประสิทธิภาพนี้ช่วยให้คุณเพลิดเพลินกับการควบคุมเอกสารของคุณอย่างสมบูรณ์
นอกจากนี้ Google Workplace สามารถเข้าถึงได้จากทุกอุปกรณ์ ไม่ว่าจะเป็นมือถือหรือเดสก์ท็อป เพื่อให้คุณทำงานได้อย่างต่อเนื่องแม้ในขณะเดินทาง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Workspace
- จัดการอีเมล แชท และการประชุมทางวิดีโอได้อย่างราบรื่นด้วย Gmail และ Google Meet
- ทำงานร่วมกันในเอกสาร, ตารางคำนวณ, และการนำเสนอผ่าน Google Docs, Sheets, และ Slides
- จัดเก็บและแชร์ไฟล์ได้อย่างง่ายดายด้วยโซลูชันพื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ที่ทรงประสิทธิภาพของ Google Drive
- กำหนดเวลาการประชุมและกิจกรรมระหว่างทีมต่าง ๆ โดยใช้ Google Calendar พร้อมการแจ้งเตือนแบบบูรณาการ
ข้อจำกัดของ Google Workspace
- ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัดเมื่อเทียบกับเครื่องมือสำหรับองค์กรอื่น ๆ
- ไม่เหมาะหากคุณต้องการเครื่องมือสื่อสารสำหรับองค์กรเพื่อการใช้งานมากกว่าการประชุมทีม, การแชท, และการโทรเสียง
ราคาของ Google Workspace
- ธุรกิจเริ่มต้น: $7. 20/เดือน ต่อผู้ใช้ เรียกเก็บเงินรายเดือน
- มาตรฐานธุรกิจ: $14.40/เดือน ต่อผู้ใช้ เรียกเก็บเงินรายเดือน
- บิซิเนส พลัส: $21.60 ต่อเดือนต่อผู้ใช้ เรียกเก็บรายเดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิว Google Workspace
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 42,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 15,000 รายการ)
5. Zoom (เครื่องมือประชุมทางวิดีโอที่ดีที่สุด)
Zoom ถูกใช้ในทุกประเภทธุรกิจองค์กรสำหรับการโต้ตอบกับลูกค้าและการสื่อสารภายในทีม ฉันได้ใช้มันหลายครั้งในช่วงการระบาดของโรคเพื่อเป็นเจ้าภาพการประชุมและแบ่งปันการนำเสนอทางออนไลน์
โดยหลักแล้ว ฉันชื่นชอบเครื่องมือนี้เพราะใช้งานง่ายและมีคุณสมบัติที่น่าทึ่ง
มันช่วยให้โฮสต์การประชุมเสียงและวิดีโอคุณภาพสูง, แชร์หน้าจอ, ส่งเอกสารหรือไฟล์ไปยังผู้เข้าร่วมประชุม, และแม้กระทั่งมีห้องประชุมย่อยเสมือนจริงเพื่ออำนวยความสะดวกในการสื่อสารและการทำงานร่วมกันอย่างราบรื่นระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ เนื่องจากรองรับผู้เข้าร่วมหลายคนและมีคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมสำหรับการจัดสัมมนาออนไลน์ขนาดใหญ่ได้อย่างประสบความสำเร็จ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoom
- คุณภาพวิดีโอและเสียงระดับ HD สำหรับการประชุมที่ราบรื่น
- แชร์หน้าจอของคุณกับผู้เข้าร่วมสำหรับการประชุม, การสัมมนาออนไลน์, และกิจกรรมออนไลน์
- แบ่งการประชุมใหญ่เป็นกลุ่มย่อยเพื่อการอภิปรายที่มุ่งเน้นมากขึ้น
- จัดสัมมนาออนไลน์ขนาดใหญ่พร้อมรองรับผู้เข้าร่วมได้หลายพันคน
- รับสายและเข้าร่วมการประชุมจากอุปกรณ์มือถือของคุณโดยใช้แอป IOS และ Android
ข้อจำกัดของ Zoom
- เวอร์ชันฟรีของ Zoom จำกัดระยะเวลาการประชุมไว้ที่ 40 นาที และผู้เข้าร่วมได้ 100 คน
- คุณสมบัติเช่นการประชุมใหญ่ (มากกว่า 100+ ผู้เข้าร่วม), การสัมมนาออนไลน์, การประชุมทางเสียง, และห้องประชุมมีให้เฉพาะในแผนพรีเมียมเท่านั้น
ราคา Zoom
- พื้นฐาน: $0
- ข้อดี: $14.99/เดือน ต่อผู้ใช้ เรียกเก็บเงินรายเดือน
- ธุรกิจ: $21.99/เดือน ต่อผู้ใช้ เรียกเก็บเงินรายเดือน
- บิสิเนส พลัส: $26.99/เดือน ต่อผู้ใช้ ค่าใช้จ่ายรายเดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนรีวิวและคำวิจารณ์บน Zoom
- G2: 4. 5/5 (55,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (13,000+ รีวิว)
6. RingCentral (ระบบโทรศัพท์สำหรับการสื่อสารองค์กรที่ดีที่สุด)
หากแผนกขาย, การตลาด, หรือแผนกอื่น ๆ ของคุณมักใช้เวลาส่วนใหญ่ในการโทร, RingCentral คือตัวเลือกที่เหมาะสำหรับคุณ.
แพลตฟอร์มที่ครอบคลุมและรวมเป็นหนึ่งเดียวนี้ช่วยให้การสื่อสารขององค์กรเป็นไปอย่างราบรื่นโดยการ จัดการการโทร ข้อความ และการประชุมทางวิดีโอภายใต้หลังคาเดียวกัน
สิ่งที่ฉันชอบเกี่ยวกับเครื่องมือนี้คือฟีเจอร์การสื่อสารที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกที่ปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณโดยเฉพาะ ไม่ว่าคุณจะใช้ บันทึกการสนทนาสด การแปลภาษาแบบเรียลไทม์ หรือคำตอบอัตโนมัติสำหรับคำถามของลูกค้า ผู้ช่วย AI จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและปรับปรุงผลผลิต
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ RingCentral
- รวมระบบโทรศัพท์ธุรกิจ, การประชุมทางวิดีโอ, และการสื่อสารไว้ในแพลตฟอร์มเดียว
- รับคุณสมบัติการจัดการสายขั้นสูง เช่น ระบบตอบรับอัตโนมัติและการโอนสาย
- ผสานการทำงานกับ MS Teams, Google Workspace, Salesforce และเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพอื่น ๆ
- เข้าถึงเครื่องมือสื่อสารทั้งหมดได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยแอปมือถือทรงพลังสำหรับ iOS และ Android
ข้อจำกัดของ RingCentral
- ราคาที่สูงขึ้นสำหรับธุรกิจที่ไม่ต้องการฟีเจอร์โทรศัพท์แบบเต็มรูปแบบ
- แผนการโทรผ่านวิดีโอและเว็บสัมมนาไม่รวมอยู่ในแผนการโทรทางโทรศัพท์
ราคาของ RingCentral
- RingEx Core: 30 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้ เรียกเก็บรายเดือน
- RingEx Advanced: 35 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้ เรียกเก็บรายเดือน
- RingEx Ultra: 45 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้ เรียกเก็บรายเดือน
- RingCentral Contact Center Enterprise: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว RingCentral
- G2: 4. 1/5 (รีวิวมากกว่า 350+)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
7. Trello (เครื่องมือการจัดการโครงการที่ดีที่สุดสำหรับการร่วมมือและการจัดการโครงการแบบภาพ)
หากกระดานคัมบังแบบง่ายเป็นเครื่องมือสื่อสารและมุมมองประสิทธิภาพการทำงานของทีมที่คุณใช้เป็นประจำ คุณต้องลองใช้ Trello เครื่องมือจัดการโครงการแบบภาพนี้โดดเด่นในการช่วยให้ทีมจัดระเบียบงานและโครงการโดยใช้ระบบบัตร
ฉันชอบความสามารถของ Trello ในการจัดระเบียบข้อมูลโครงการและงานทั้งหมดให้เป็นโครงสร้างที่ยืดหยุ่น เช่น กระดาน Kanban, รายการ หรือการ์ด ซึ่งช่วยให้ทีมของคุณทราบถึงสิ่งที่ต้องทำ ติดตามความคืบหน้า และมอบหมายงานได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ ความคิดเห็นภายในการ์ดของ Trello ยังสามารถใช้เพื่อให้บริบทเพิ่มเติมหรือชี้แจงข้อสงสัยได้
ความสะดวกในการใช้งานเช่นนี้ทำให้เหมาะสำหรับกรณีส่วนใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นระบบที่เป็นทางการหรือทีมสร้างสรรค์ที่ต้องการเข้าใจลำดับความสำคัญของตน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Trello
- จัดระเบียบโครงการและงานต่างๆ โดยใช้กระดาน รายการ และการ์ดที่สามารถปรับแต่งได้
- ความคิดเห็น ไฟล์แนบ และกำหนดส่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารและการทำงานร่วมกันในภารกิจ
- เชื่อมต่อกับ Slack, Google Drive และเครื่องมือยอดนิยมอื่น ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
- ใช้ระบบอัตโนมัติของ Butler เพื่อกำหนดกฎและทำให้งานที่ทำซ้ำๆ เป็นอัตโนมัติ
ข้อจำกัดของ Trello
- อาจไม่เหมาะกับความต้องการการจัดการโครงการที่ซับซ้อนพร้อมข้อกำหนดขั้นสูง
- เหมาะสำหรับการจัดการโครงการ แต่ไม่ติดอันดับเครื่องมือการทำงานร่วมกันของทีมที่ดีกว่า เนื่องจากขาดคุณสมบัติพื้นฐานในการทำงานร่วมกันหลายอย่าง
ราคาของ Trello
- ฟรี
- มาตรฐาน: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร (50 ถึง 5,000 ผู้ใช้): ระหว่าง $7.38/เดือน ถึง $17.50/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร (มากกว่า 5,000 ผู้ใช้): ราคาตามตกลง
การให้คะแนนและรีวิวใน Trello
- G2: 4. 4/5 (13,500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (23,000+ รีวิว)
8. Asana (เครื่องมือจัดการงานและการมีส่วนร่วมของพนักงานที่ดีที่สุด)
หากสมาชิกในทีมภายในของคุณต้องการผสานการจัดการโครงการกับการสื่อสาร Asana เป็นแพลตฟอร์มที่ยอดเยี่ยมสำหรับการจัดการงานและหลีกเลี่ยงการสื่อสารผิดพลาดในที่ทำงาน
แพลตฟอร์มการจัดการโครงการนี้ช่วยให้คุณจัดระเบียบ ติดตาม และจัดการงานของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งทำให้การสนทนาที่เกี่ยวข้องกับงานทั้งหมดมีความโปร่งใส
แนวทางการประสานงานโครงการและการสื่อสารที่ครอบคลุมของ Asana ช่วยให้ทุกทีมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ข้าพเจ้ายังสังเกตเห็นว่า สมาชิกในทีมที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิคโดยเฉพาะชื่นชอบอินเทอร์เฟซที่สะอาดตาและใช้งานง่ายเป็นพิเศษ
มันช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างโปรเจกต์ มอบหมายงาน และกำหนดเส้นตายได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องมีการช่วยเหลือมากนัก
คุณสมบัติเด่นของ Asana
- สร้างและมอบหมายงาน ตั้งวันครบกำหนด และติดตามความคืบหน้าได้อย่างง่ายดาย
- สลับระหว่างมุมมองรายการ บอร์ด และไทม์ไลน์เพื่อให้เหมาะกับความต้องการของโครงการของคุณ
- ทำให้งานประจำเป็นอัตโนมัติด้วยกฎของ Asana เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
- เชื่อมต่อกับ Slack, Microsoft Teams และเครื่องมืออื่น ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน
ข้อจำกัดของอาสนะ
- ซับซ้อนสำหรับผู้ใช้ใหม่เนื่องจากมีคุณสมบัติมากมาย
- มันซับซ้อนเมื่อทำงานกับหลายช่องทาง, โครงการ, และทีม เนื่องจากขาดคุณสมบัติของเครื่องมือสื่อสารส่วนใหญ่
ราคาของ Asana
- ส่วนตัว: $0
- เริ่มต้น: $13. 49/เดือน ต่อผู้ใช้ เรียกเก็บเงินรายเดือน
- ขั้นสูง: $30. 49/เดือน ต่อผู้ใช้ เรียกเก็บเงินรายเดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
- Enterprise+: ราคาตามตกลง
การให้คะแนนและรีวิวอาสนะ
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 10,000 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (12,000+ รีวิว)
9. การบรรจบกัน (โซลูชันการจัดการเอกสารและความรู้ที่ดีที่สุด)
Confluence เป็นเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่ทรงพลัง ออกแบบมาสำหรับทีมเพื่อสร้าง, แชร์, และจัดการเอกสารโครงการ.
เป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศของ Atlassian ฉันพบว่าเครื่องมือนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการ สร้างวิกิและทรัพยากรโครงการที่ละเอียด
หากคุณเป็นเหมือนฉันที่รู้สึกเครียดเมื่อมองไปที่ผืนผ้าใบเปล่า Confluence มีเทมเพลตมากมายให้คุณเลือกตามกรณีการใช้งานของคุณ สิ่งนี้ช่วยให้คุณเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็ว และคุณยังสามารถใช้ตัวแก้ไข AI เพื่อเติมเต็มช่องว่าง ทำให้ง่ายต่อการถ่ายทอดความคิดของคุณลงบนกระดาษ (หรือในเอกสารเสมือนจริงในกรณีนี้)
คุณสมบัติเด่นของ Confluence
- สร้าง, แชร์, และจัดการเอกสารโครงการและฐานความรู้
- ทำงานร่วมกันบนหน้าเว็บกับสมาชิกทีมแบบเรียลไทม์
- ใช้ช่องว่าง, ป้ายกำกับ, และเทมเพลตเพื่อรักษาโครงสร้างของข้อมูล
- เชื่อมต่อกับ Jira, Trello และเครื่องมืออื่น ๆ เพื่อการทำงานที่ราบรื่นและเป็นระบบ
ข้อจำกัดของการบรรจบกัน
- ออกแบบมาเพื่อเป็นส่วนขยายของเครื่องมือสื่อสารทางธุรกิจของ Altassian โดยจำกัดความสามารถในการใช้งานเป็นเครื่องมือเดี่ยว
การกำหนดราคาแบบผสมผสาน
- ฟรี (สูงสุด 10 คน)
- มาตรฐาน (11 ถึง 50,000 ผู้ใช้): $6.05/เดือน ถึง $1.95/เดือน ต่อผู้ใช้ คิดค่าบริการรายเดือน
- พรีเมียม (11 ถึง 50,000 ผู้ใช้): $11.55 ต่อเดือน ถึง $3.46 ต่อเดือนต่อผู้ใช้ คิดค่าบริการรายเดือน
- องค์กร (มากกว่า 50,000 ผู้ใช้): ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของคอนฟลูเอนซ์
- G2: 4. 1/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
10. Discord (แพลตฟอร์มสร้างชุมชนที่ดีที่สุด)
Discord เริ่มต้นเป็นแพลตฟอร์มสำหรับเกมเมอร์ แต่ได้พัฒนาเป็นเครื่องมือสื่อสารที่หลากหลาย เหมาะสำหรับทีมทุกประเภท คุณสมบัติการแชทเสียง วิดีโอ และข้อความแบบเรียลไทม์นั้นยอดเยี่ยมสำหรับการทำงานร่วมกัน โดยเฉพาะ สำหรับทีมที่ทำงานระยะไกลหรือทีมที่มีความเคลื่อนไหว
เครื่องมือนี้มีความสามารถในการสร้างช่องทางภายในกลุ่ม ช่วยให้ฉันสามารถปรับปรุงการหารือและค้นหาข้อมูลได้ในภายหลัง ฉันยังสามารถทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลกลุ่มได้ โดยกำหนดกฎกติกาให้กับชุมชน และตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกคนปฏิบัติตามกฎเหล่านั้นเพื่อช่วยให้การสื่อสารและการจัดการเอกสารเป็นไปอย่างราบรื่น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Discord
- แยกชุมชนของคุณออกเป็นหลายส่วน เช่น ช่องประกาศ ช่องเวที ช่องฟอรัม กระทู้ส่วนตัว กิจกรรม และอื่นๆ
- โทรคุยเสียงและวิดีโอคุณภาพสูงกับชุมชนของคุณ
- แชร์หน้าจอ, เข้าถึงไฟล์, และได้รับคุณสมบัติพื้นฐานทั้งหมดสำหรับการโทรกลุ่มเพื่อการนำเสนอแบบเรียลไทม์
- ผสานแอปของบุคคลที่สาม เช่น GitHub, Google Calendar, Trello และอื่นๆ เข้ากับช่องทางของคุณ
- เข้าถึง Discord ได้บนหลายแพลตฟอร์ม ไม่ว่าจะเป็นเดสก์ท็อป สมาร์ทโฟน เว็บแอป หรืออุปกรณ์อื่น ๆ
ข้อจำกัดของ Discord
- อาจไม่เหมาะเป็นซอฟต์แวร์สื่อสารองค์กรเนื่องจากมีหน้าตาที่ดูไม่เป็นทางการ
ราคา Discord
- ดิสคอร์ด: ฟรี
- Discord Nitro Basic: $2.99/เดือน ต่อผู้ใช้ เรียกเก็บเงินรายเดือน
- Discord Nitro: $9.99/เดือน ต่อผู้ใช้ คิดค่าบริการรายเดือน
คะแนนและรีวิวใน Discord
- G2: ไม่ระบุ
- Capterra: 4. 7/5 (400+ รีวิว)
11. Dropbox (เครื่องมือที่ดีที่สุดในการแชร์ไฟล์)
Dropbox เป็นแพลตฟอร์มจัดเก็บและแบ่งปันไฟล์ชั้นนำที่ช่วยให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพบนเอกสารและโครงการต่างๆ อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายช่วยให้ผู้ใช้สามารถ อัปโหลด แบ่งปัน และจัดการไฟล์ได้อย่างง่ายดายในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย
สิ่งที่ฉันชอบเกี่ยวกับ Dropbox คือความสามารถในการซิงโครไนซ์ไฟล์ระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ ทำให้มั่นใจได้ว่าสมาชิกในทีมสามารถเข้าถึงเอกสารที่อัปเดตล่าสุดได้ ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ไหนก็ตาม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Dropbox
- เข้าถึงไฟล์ของคุณได้จากทุกอุปกรณ์ เพื่อให้ทีมที่ทำงานระยะไกลและแบบผสมผสานมีความยืดหยุ่น
- แชร์ไฟล์อย่างปลอดภัยด้วยตัวเลือกการดูเท่านั้นและคุณสมบัติความปลอดภัยขั้นสูงเพื่อปกป้องข้อมูลของคุณ
- แสดงความคิดเห็นต่อไฟล์และขอความคิดเห็นโดยตรงภายในแพลตฟอร์ม
ข้อจำกัดของ Dropbox
- คุณสมบัติการสื่อสารใน Dropbox จำกัดไว้เพียงการแสดงความคิดเห็น
- สำหรับทีมที่ใช้ระบบจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์หรือเครื่องมือสื่อสารทางธุรกิจขององค์กรอยู่แล้ว การมีเครื่องมือเพิ่มเติมสำหรับการแชร์ไฟล์อาจไม่มีความจำเป็น
ราคา Dropbox
- เพิ่มเติม: $11.99/เดือน ต่อผู้ใช้ คิดค่าบริการรายเดือน
- สิ่งจำเป็น: $19.99/เดือน ต่อผู้ใช้ เรียกเก็บเงินรายเดือน
- ธุรกิจ: $18/เดือน ต่อผู้ใช้ ต่อผู้ใช้ เรียกเก็บเงินรายเดือน
- บิสิเนส พลัส: $30/เดือน ต่อผู้ใช้ ต่อผู้ใช้ เรียกเก็บรายเดือน
คะแนนและรีวิวของ Dropbox Business
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 27,000 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (21,000+ รีวิว)
12. Skype (โซลูชันการสื่อสารองค์กรที่ดีที่สุดสำหรับการโทรและการส่งข้อความ)
Skype เป็นหนึ่งในชื่อที่เก่าแก่และเป็นที่รู้จักมากที่สุดในบรรดาเครื่องมือสื่อสาร
เริ่มต้นออกแบบมาเพื่อการใช้งานส่วนตัว ได้พัฒนาเพื่อสนับสนุนธุรกิจด้วยคุณสมบัติที่ครอบคลุม รวมถึง การโทรผ่านวิดีโอ, การส่งข้อความทันที, และการแชร์ไฟล์.
ฉันยังคงชอบ Skype เพราะอินเทอร์เฟซที่คุ้นเคยและความง่ายในการใช้งาน มันเป็นตัวเลือกแรกสำหรับทีมที่ต้องการแพลตฟอร์มการสื่อสารที่ตรงไปตรงมา
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Skype
- เพลิดเพลินกับวิดีโอความละเอียดสูงและเสียงคมชัดใสเพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
- คุยกับสมาชิกทีมหรือลูกค้าแบบเรียลไทม์อย่างรวดเร็ว
- ส่งไฟล์ได้อย่างง่ายดายภายในอินเทอร์เฟซแชท
- จัดการประชุมกลุ่มผ่านสายโทรศัพท์ได้สูงสุด 50 คน
ข้อจำกัดของ Skype
- การผสานการทำงานที่จำกัดเมื่อเทียบกับเครื่องมือสื่อสารทางธุรกิจที่ใหม่กว่า
- มันขาดมาตรการความปลอดภัยที่แข็งแกร่งซึ่งจำเป็นสำหรับซอฟต์แวร์โซลูชันทางธุรกิจ ทำให้มีความเสี่ยงต่อการถูกแฮ็กและการสูญเสียข้อมูล
ราคา Skype
- ฟรี: ฟีเจอร์การส่งข้อความพื้นฐาน, เสียง, และวิดีโอคอล
- เครดิต Skype: ชำระเงินตามการใช้งานสำหรับการโทรไปยังโทรศัพท์บ้านและโทรศัพท์มือถือ
- การสมัครสมาชิก Skype: แพ็กเกจรายเดือนสำหรับการโทรไม่จำกัดไปยังประเทศที่ระบุ
การให้คะแนนและรีวิว Skype
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 23,000 รายการ)
- Capterra: 4. 2/5 (450+ รีวิว)
13. Miro (เครื่องมือกระดานไวท์บอร์ดสำหรับทำงานร่วมกันที่ดีที่สุด)
มีเครื่องมือไวท์บอร์ดเสมือนหลายตัวที่มีอยู่ แต่พวกมันไม่ค่อยมีความเรียบง่ายเท่ากับ Miro แพลตฟอร์มไวท์บอร์ดแบบร่วมมือนี้ช่วยให้ทีมสามารถระดมความคิด, วางแผน, และดำเนินโครงการในเวลาจริงได้
มันมีประโยชน์อย่างมากสำหรับฉันในระหว่างการระดมความคิดกับทีมระยะไกล คุณสามารถโยนความคิดและบันทึกของคุณลงในผืนผ้าใบเสมือนจริง และ Miro AI จะสร้างสรุป แผนผังการไหล เอกสารสรุป และอื่น ๆ ได้ภายในไม่กี่นาที สิ่งเหล่านี้ช่วยคุณจัดโครงสร้างการหารือและสร้างกระบวนการทำงานแบบโต้ตอบที่สามารถเพิ่มเข้าไปในสปรินต์ของโครงการหรือกิจกรรมประจำวันได้อย่างง่ายดาย
คุณสมบัติเด่นของ Miro
- สร้างและแชร์บอร์ดภาพสำหรับการระดมความคิดและการวางแผนโครงการ
- เข้าถึงเทมเพลตหลากหลายรูปแบบเพื่อเริ่มต้นโครงการของคุณ
- เชื่อมต่อด้วยเครื่องมือเช่น Slack, Google Drive, และ Microsoft Teams สำหรับการร่วมมือที่ราบรื่น
ข้อจำกัดของ Miro
- อาจมีความท้าทายสำหรับผู้ใช้บางคน
- ฟังก์ชันการทำงานแบบออฟไลน์ที่จำกัดเป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงในสถานการณ์ที่มีการเชื่อมต่อต่ำ
ราคาของ Miro
- ฟรี
- เริ่มต้น: $10/เดือนต่อผู้ใช้ เรียกเก็บรายเดือน
- ธุรกิจ: $16/เดือน ต่อผู้ใช้ เรียกเก็บเงินรายเดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Miro
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 6,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (1,500+ รีวิว)
14. Chanty (เครื่องมือการสื่อสารและการส่งข้อความทีมที่ดีที่สุด)
Chanty เป็นแอปส่งข้อความสำหรับทีมที่เรียบง่ายแต่ทรงพลัง ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารและการทำงานร่วมกันภายในองค์กร มอบแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายสำหรับทีมในการแบ่งปันข้อความ ไฟล์ และแนวคิดต่างๆ ได้อย่างราบรื่น
ฉันชอบ Chanty เพราะ เน้นความเรียบง่าย ซึ่งทำให้สมาชิกในทีมเริ่มต้นใช้งานได้ง่ายโดยไม่ต้องเรียนรู้อะไรมากมาย
คุณสมบัติเด่นของ Chanty
- เข้าร่วมการประชุมบนอุปกรณ์ใดก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นเดสก์ท็อป แล็ปท็อป มือถือ หรือเว็บเบราว์เซอร์
- จัดการประชุมวิดีโอและเสียงระดับ 4K พร้อมรองรับผู้เข้าร่วมวิดีโอสูงสุด 1,000 คน และแสดงวิดีโอได้พร้อมกัน 49 หน้าจอ
- สร้างและจัดการงานพร้อมกับการประชุมของคุณ ตั้งค่าวันครบกำหนดและงานจากบันทึกการประชุมของคุณ
ข้อจำกัดของเพลงชานตี
- การผสานการทำงานที่จำกัดเมื่อเทียบกับเครื่องมือสื่อสารอื่น ๆ
ราคาของ Chanty
- ฟรี
- ธุรกิจ: $4/เดือน ต่อผู้ใช้ เรียกเก็บเงินรายเดือน
คะแนนและรีวิวเพลงชานตี้
- G2: 4. 5/5 (40+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
15. SurveyMonkey (เครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับการสำรวจและรวบรวมความคิดเห็น)
คุณอาจพลาดข้อมูลเชิงลึกและข้อเสนอแนะที่สำคัญ หากคุณสื่อสารเป็นหลักผ่านอีเมลหรือแชท
เพื่อวัตถุประสงค์นี้การใช้ทางเลือกอีเมลที่ช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถจัดระเบียบความคิดได้ดีขึ้นและแม้กระทั่งแบ่งปันความคิดเห็นโดยไม่ระบุตัวตนนั้นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเสมอ
SurveyMonkey ทำเช่นนั้นได้, ช่วยให้คุณสร้างแบบสอบถาม, รวบรวมความคิดเห็น, และวิเคราะห์ข้อมูลได้ดีขึ้น.
ฉันได้ใช้มันเพื่อ สร้างแบบสำรวจเพื่อรวบรวมความคิดเห็นของทีม ความพึงพอใจของลูกค้า และแม้กระทั่งการวิจัยทางการตลาด แม้ว่าจะง่ายและสะดวกในการกรอก แต่คำตอบจะถูกแปลงเป็นรายงานและข้อมูลเชิงลึกที่สมจริงซึ่งขับเคลื่อนผลกระทบทางธุรกิจ คุณยังสามารถแชร์คำตอบเหล่านี้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ เพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลจากการตอบแบบสำรวจและข้อมูลเชิงลึกที่ได้รับ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Survey Monkey
- สร้างแบบสำรวจที่ปรับแต่งได้เองโดยใช้รูปแบบคำถามที่หลากหลายและอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย
- วิเคราะห์ผลลัพธ์ด้วยรายงานและการวิเคราะห์ที่มีอยู่ในตัว
- แจกแบบสำรวจผ่านทางอีเมล, โซเชียลมีเดีย, หรือลิงก์เว็บไซต์
- เข้าถึงเทมเพลตสำเร็จรูปสำหรับการตั้งค่าแบบสำรวจอย่างรวดเร็ว
ข้อจำกัดของ Survey Monkey
- คุณสมบัติที่จำกัดในเวอร์ชันฟรีทำให้การสำรวจมีความลึกจำกัด
- อาจมีข้อจำกัดเมื่อต้องการข้อมูลเชิงลึกที่ละเอียดมาก อาจจำเป็นต้องส่งออกข้อมูลของคุณไปยังเครื่องมือวิเคราะห์ภายนอก
ราคาของ Survey Monkey
- ข้อได้เปรียบส่วนบุคคล: $39/เดือน
- มาตรฐานรายบุคคล: $99/เดือน
- บุคคลทั่วไป: $119/เดือน
- ข้อได้เปรียบของทีม: $25/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีมพรีเมียร์: $75/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
การให้คะแนนและรีวิวจาก Survey Monkey
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 20,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 10,000 รายการ)
16. Jitsi (เครื่องมือสื่อสารบนคลาวด์ที่ดีที่สุดแบบโอเพนซอร์ส)
สำหรับผู้ที่กำลังพิจารณาเครื่องมือสื่อสารทางธุรกิจที่ฟรีและโอเพนซอร์ส Jitsi เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยม เครื่องมือประชุมทางวิดีโอแบบโอเพนซอร์สนี้เสนอ โซลูชันฟรีสำหรับการประชุมเสมือนจริง และยังสามารถโทรได้โดยไม่ต้องสร้างบัญชี
Jitsi แม้จะเป็นแพลตฟอร์มโอเพนซอร์ส แต่ก็ใช้งานง่ายสำหรับผู้ใช้ที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิค อินเทอร์เฟซใช้งานง่าย เครื่องมือนี้มีให้ใช้งานบนหลายแพลตฟอร์ม รวมถึง Android, iOS, Linux, macOS และ Windows
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jitsi
- เครื่องมือประชุมทางวิดีโอแบบโอเพนซอร์สอย่างเต็มรูปแบบ ทำให้สามารถปรับขนาดได้มากขึ้นและมีค่าใช้จ่ายน้อยลง
- เข้าร่วมการโทรผ่านวิดีโอได้โดยไม่ต้องลงทะเบียนหรือสร้างบัญชี พร้อมคุณสมบัติพื้นฐาน เช่น การโทรเข้า การบันทึก และอื่น ๆ
- ความสามารถในการจัดการประชุมลับที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่านซึ่งสามารถแจกจ่ายผ่านช่องทางส่วนตัวได้
ข้อจำกัดของ Jitsi
- คุณสมบัติที่จำกัดเมื่อเทียบกับเครื่องมือสื่อสารอื่น ๆ ที่ใช้ในอุตสาหกรรมสถานที่ทำงานดิจิทัล
- คู่แข่งส่วนใหญ่ของมันให้บริการลูกค้าที่ดีกว่า และการแก้ไขปัญหาส่วนใหญ่ต้องพึ่งพาโมเดลการให้บริการตนเอง โดยมีการสนับสนุนจากชุมชนนักพัฒนา
ราคาของ Jitsi
- ฟรี
การให้คะแนนและรีวิวของ Jitsi
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 150 รายการ)
- Capterra: 4. 1/5 (70+ รีวิว)
ลดความวุ่นวายในการสื่อสารด้วย ClickUp
แม้ว่าจะมีทีมที่ทำงานทางไกลและตัวเลือกการสื่อสารในที่ทำงานแบบผสมผสานหลายแบบ แต่แต่ละเครื่องมือก็มุ่งเน้นไปที่การแก้ไขปัญหาในธุรกิจเฉพาะด้าน เมื่อการทำงานทางไกลกลายเป็นเรื่องปกติมากขึ้น การค้นหาโซลูชันที่สนับสนุนการสื่อสารแบบซิงโครนัสและอะซิงโครนัสข้ามเขตเวลาต่างๆ จึงเป็นสิ่งสำคัญ
ดังนั้น เครื่องมือที่ดีที่สุดไม่ได้เกี่ยวกับคุณสมบัติที่หวือหวา แต่ควรช่วยคุณสร้างระบบการสื่อสารองค์กรแบบครบวงจรที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการที่สำคัญของคุณ
นี่คือจุดที่ ClickUp โดดเด่น ด้วยคุณสมบัติการจัดการโครงการ การสื่อสาร และการทำงานร่วมกันแบบครบวงจร
ลงทะเบียนกับ ClickUpและสัมผัสพลังของแพลตฟอร์มการสื่อสารแบบครบวงจร