10 การผสานการทำงานที่ดีที่สุดของ Microsoft Teams ในปี 2025 (ผสานการทำงาน ClickUp กับ Teams)

Sudarshan Somanathan
Sudarshan Somanathan
18 ตุลาคม 2567

ธุรกิจนับพันทั่วโลกเชื่อมต่อกันผ่านMicrosoft Teams เครื่องมือบนคลาวด์ที่ผสานรวมกับ Microsoft Office 365 นี้รวมเอา Outlook, Word, Excel และเครื่องมืออื่น ๆ ไว้ในสภาพแวดล้อมการทำงานแบบครบวงจร

คุณสามารถแชท จัดการประชุม และแชร์ไฟล์ภายใน Teams ได้ แต่ถึงอย่างนั้น แพลตฟอร์มนี้อาจยังไม่มีทุกสิ่งที่คุณต้องการ ?

การสลับแพลตฟอร์มตลอดทั้งวันทำให้การทำงานของคุณสะดุด ดังนั้นควรใช้การผสานการทำงานกับ Microsoft Teams แทน การผสานการทำงานที่เหมาะสมเพียงไม่กี่อย่างจะนำเครื่องมือที่ไม่ใช่ของ Microsoft ที่คุณชื่นชอบทั้งหมดมาสู่ช่อง Microsoft Teams ของคุณเพื่อการสื่อสารที่ดีขึ้นและวันทำงานที่ง่ายขึ้น

มีแอป Microsoft Teams มากมายหลายร้อยแอป แต่ตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับบริษัทของคุณคืออะไร?

ในคู่มือนี้ เราจะให้คุณทราบถึงภาพรวมของสิ่งที่ควรค้นหาในระบบผสานการทำงานสำหรับ Microsoft Teams พร้อมทั้งรายการของแอปและระบบผสานการทำงานที่ดีที่สุด 10 อันดับสำหรับ Microsoft Teams ในปี 2024

คุณควรมองหาอะไรใน การผสานการทำงานกับ Microsoft Teams?

ในอุดมคติ คุณควรมองหาการผสานรวมกับฟังก์ชันการทำงานที่แอป Teams เพียงอย่างเดียวไม่สามารถให้ได้ ซึ่งรวมถึง:

  • การผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อ: มีเครื่องมือดีๆ มากมาย แต่คุณไม่ควรต้องปรับเปลี่ยนอะไรมากมายเพื่อให้เข้ากับกระบวนการทำงานของคุณ เลือกใช้การผสานกับ Microsoft Teams ที่ดีที่สุด ซึ่งคุณสามารถปรับแต่งได้หรือใช้งานได้ทันทีตามความต้องการของคุณ
  • แอปสำหรับการทำงานร่วมกัน: การแชทใน Teams นั้นดีอยู่แล้ว แต่การผสานการทำงานที่เหมาะสมจะทำให้ Teamsเป็นมิตรกับการทำงานร่วมกันมากยิ่งขึ้น มองหาส่วนขยายสำหรับการส่งข้อความ เครื่องมือประชุมทางวิดีโอ แผนผังความคิด หรือกระดานไวท์บอร์ดสำหรับการระดมความคิด
  • คุณสมบัติการจัดการโครงการ: Teams ไม่ได้มีการตั้งค่าที่ดีที่สุดสำหรับการติดตามโครงการหรืองานดังนั้นให้แน่ใจว่าคุณได้ผสานรวมกับเครื่องมือการจัดการโครงการที่มั่นคง โซลูชันที่เหมาะสมควรมีแดชบอร์ดที่ใช้งานง่าย, แม่แบบ, และคุณสมบัติการติดตาม
  • ความสามารถในการขยาย: คุณไม่ควรต้องผ่านขั้นตอนยุ่งยากเพื่อเพิ่มผู้ใช้หรือโครงการใหม่ในการเชื่อมต่อ Microsoft Teams ของคุณ เลือกการเชื่อมต่อที่ช่วยให้การขยายเป็นไปอย่างราบรื่น

10 อันดับการผสานการทำงานที่ดีที่สุดของ Microsoft Teams ที่ควรใช้ในปี 2024

ไม่ว่าคุณต้องการความช่วยเหลือในการจัดการโครงการ การทำงานร่วมกันทางไกล หรือเพียงแค่ต้องการจัดการประชุม Teams ที่น่าสนใจ ก็มี Microsoft Teams Integration ที่ตอบโจทย์สำหรับคุณ

1. การผสานการทำงานของ ClickUp กับ Microsoft Teams

การใช้การผสานการทำงานของ ClickUp กับ Microsoft Teams เพื่อแนบงานลงในกล่องแชทของ Teams
ใช้การผสานการทำงานของ ClickUp กับ Microsoft Teams เพื่อค้นหาและแนบงานไปยังการสนทนาใน Teams ได้อย่างง่ายดาย เพื่อให้ทีมของคุณทราบอย่างชัดเจนว่าคุณกำลังพูดคุยเกี่ยวกับอะไร

ถูกต้องแล้ว: แพลตฟอร์มพื้นที่ทำงานครบวงจรที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกได้ผสานการทำงานกับ Microsoft Teams แล้วการผสานการทำงานระหว่าง ClickUp กับ Microsoft Teamsจะส่งการแจ้งเตือนไปยัง Teams ของคุณทุกครั้งที่มีความคิดเห็น ไฟล์แนบ หรือมีการเปลี่ยนแปลงสถานะในโปรเจกต์ของคุณ ทุกอย่างจะถูกส่งไปยังแชท Teams ที่คุณเลือกโดยอัตโนมัติ เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหว

เราให้ความสำคัญกับบริบทเช่นกัน การแสดงตัวอย่างที่สมบูรณ์ของ ClickUp จะเชื่อมโยงกับข้อความอธิบาย ทำให้สมาชิกในทีมทราบว่าคุณกำลังพูดถึงงานใดโดยไม่ต้องคลิกเลยสักครั้ง นั่นดีกว่าการมีเพียงลิงก์ที่มีตัวอักษรและตัวเลขสุ่มๆ มากมาย ✨

ไม่ได้จะล่อใจคุณหรืออะไรนะ แต่คุณสามารถเลิกใช้ Microsoft Teams ไปเลยก็ได้ แล้วทำงานและทำงานร่วมกันทั้งหมดใน ClickUp ได้เลยClickUp Chatสามารถแทนที่ฟีเจอร์ทั้งหมดของ Teams และยังมีฟีเจอร์อื่นๆ เพิ่มเติมในฐานะเครื่องมือจัดการโครงการหลักของคุณ

ClickUp Chat: ข้อความกำหนดเวลาใน slack
เริ่มต้นใช้งาน ClickUp Chat
ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ด้วย ClickUp Chat เพื่อรวมงานและการสนทนาของคุณไว้ในที่เดียว

แชทไปพร้อมกับงานของคุณ และเปลี่ยนความคิดเห็นให้กลายเป็นงานที่ได้รับมอบหมายได้เพียงคลิกเดียว. การแก้ไขอย่างสมบูรณ์พร้อมให้ใช้สำหรับทุกแชท คุณสามารถเพิ่มบล็อกโค้ด, จุด bullet, และแบนเนอร์ได้เพื่อสื่อสารได้มากขึ้นในจำนวนตัวอักษรที่น้อยลง. นี่คือเครื่องมือจัดการโครงการที่สมบูรณ์แบบพร้อมการผสานการทำงานกับ Microsoft Teams.

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • งานที่เชื่อมโยง: เชื่อมโยงข้อความกับงานได้อย่างง่ายดายเพื่อให้บริบทยังคงครบถ้วน
  • กระทู้ที่ซิงค์: รักษาความสอดคล้องของกระทู้ระหว่างแชทและงาน เพื่อให้ทุกคนติดตามการสนทนาได้ตรงกันไม่ว่าจะเกิดขึ้นที่ใด
  • ความสัมพันธ์: เชื่อมโยงงานหรือเอกสารที่ถูกกล่าวถึงในแชทโดยอัตโนมัติ ทำให้คุณมองเห็นทุกการสนทนาที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์เฉพาะและในทางกลับกัน
  • โพสต์: สร้างเนื้อหาแบบยาวและไม่พร้อมกันภายในเธรดแชท และจัดหมวดหมู่เป็น อัปเดต, ประกาศ หรือ ไอเดีย ด้วยการรวบรวมบทสนทนาสำคัญไว้ในที่เดียว คุณสามารถมุ่งเน้นการทำงานเชิงลึกโดยไม่ต้องกังวลว่าจะพลาดข้อมูลสำคัญ
  • โปรไฟล์เพื่อนร่วมทีมและการจัดตาราง: ดูลำดับความสำคัญของเพื่อนร่วมทีมและจัดตารางประชุมได้โดยตรงจากอินเทอร์เฟซแชท
  • คำตอบจาก AI: ถามคำถามใด ๆ ในแชท แล้วClickUp Brainจะให้คำตอบทันทีโดยอิงจากประวัติการแชทหรือข้อมูลจาก Workspace ของคุณและแอปที่เชื่อมต่อ (Google Drive, GitHub, Figma, Salesforce, ฯลฯ)

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ClickUp AI มีให้บริการเฉพาะบัญชีที่ชำระเงินเท่านั้น
  • ClickUp มีฟีเจอร์มากมาย ดังนั้นให้เวลาตัวเองในการทำความคุ้นเคยกับแพลตฟอร์ม

ClickUp ราคา

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือนต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
  • ClickUp AI มีให้บริการในทุกแผนการชำระเงินในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน

คะแนนรีวิวและรีวิวใน ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (9,100+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 3,900 รายการ)

2. Zoom สำหรับทีม

การผสานการทำงานของ Microsoft Teams: รายการประชุม Zoom ภายใน Microsoft Teams
ผ่านทางไมโครซอฟต์

แน่นอน Microsoft Teams มีระบบประชุมทางวิดีโอในตัวอยู่แล้ว แต่ถ้าคุณกำลังคุยกับลูกค้าที่ไม่ต้องการใช้ Teams ล่ะ? เพียงแค่เพิ่มการผสานการทำงานระหว่าง Zoom กับ Microsoft Teams คุณก็จะได้พูดคุยแบบเห็นหน้ากันอย่างรวดเร็ว

แอปสื่อสารนี้เหมาะอย่างยิ่งหากคุณมีการประชุมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์กรเป็นประจำ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoom สำหรับ Teams

  • เริ่ม, กำหนดเวลา, และเข้าร่วมการประชุม Zoom จากภายใน Teams
  • การผสานรวมนี้จะเพิ่มแท็บ Zoom Meetings Teams ลงในอินเทอร์เฟซ Teams ของคุณ
  • ฟีเจอร์ความพร้อมใช้งานของ Zoom ช่วยให้ค้นหาเวลาประชุมที่เหมาะกับผู้เข้าร่วมทุกคนได้อย่างง่ายดาย
  • ใช้ปุ่ม Zoom ในแชทใด ๆ เพื่อเริ่มหรือกำหนดเวลาการประชุมกับกลุ่ม

ข้อจำกัดของ Zoom สำหรับ Teams

  • อาจไม่จำเป็นต้องทำหากท่านใช้แอป Microsoft Teams สำหรับการประชุมทางวิดีโออยู่แล้ว
  • ผู้ใช้บางรายกล่าวว่าพวกเขาต้องกดปุ่ม "โทร" หลายครั้งในตำแหน่งที่แตกต่างกันจึงจะสามารถโทรออกได้

ราคา Zoom

  • พื้นฐาน: ฟรี
  • ข้อดี: $15.99/เดือนต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $19.99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • บิสซิเนส พลัส: $25/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิว Zoom

  • G2: 4. 5/5 (53,700+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (13,600+ รีวิว)

3. Zapier Acuity Scheduling + Microsoft Teams

การเชื่อมต่อ Microsoft Teams: วิธีเชื่อมต่อ Acuity Scheduling และ Microsoft Teams โดยใช้ Zapier
ผ่านทางZapier

Acuity Schedulingเป็นซอฟต์แวร์จัดตารางนัดหมายออนไลน์ที่ช่วยให้คุณสามารถนัดหมายการประชุม ควบคุมความพร้อมใช้งานของคุณโดยอัตโนมัติ และรับชำระเงินได้ หากคุณต้องการให้ Acuity ทำงานร่วมกับแอป Microsoft Teams ได้อย่างราบรื่น คุณจะต้องใช้การเชื่อมต่อผ่าน Zapier นี้เพื่อผสานระบบทั้งสองเข้าด้วยกันผ่าน API

เมื่อการเชื่อมต่อเสร็จสมบูรณ์ ข้อมูลการประชุม Acuity ของคุณจะผสานรวมกับปฏิทิน Teams ของคุณได้อย่างราบรื่น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zapier Acuity Scheduling

  • การผสานรวมนี้ช่วยให้การกำหนดตารางเวลาสำหรับทีมที่ต้องติดต่อกับลูกค้าหรือทีมที่ให้บริการง่ายขึ้น
  • ขอแบบฟอร์มการส่งข้อมูลตามคำขอ ก่อนการนัดหมาย
  • เก็บเงินเพื่อจองการประชุม—และเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ที่ไม่ได้มา
  • สร้างหน้าตารางเวลาที่มีแบรนด์

ข้อจำกัดของระบบกำหนดเวลา Acuity

  • Acuity ไม่มีการเชื่อมต่อแบบเนทีฟกับ Teams ดังนั้นคุณต้องใช้ Zapier แทน Zapier นั้นยอดเยี่ยม แต่ตัวเชื่อมต่อของบุคคลที่สามแบบนี้มักจะเกิดปัญหาขัดข้องได้ง่ายกว่า
  • บางครั้ง Acuity อาจทำการจองนัดหมายโดยไม่ได้ตั้งใจเมื่อคุณไม่ว่าง

ความแม่นยำ การกำหนดราคา

  • กำลังเปิดตัว: $16/เดือน, เรียกเก็บเงินรายปี
  • การเติบโต: $27/เดือน, คิดค่าบริการรายปี
  • แพ็กเกจพาวเวอร์เฮาส์: $49/เดือน, ชำระรายปี

คะแนนและรีวิวความแม่นยำ

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 390+)
  • Capterra: 4. 8/5 (5,500+ รีวิว)

4. InVision Freehand – กระดานไวท์บอร์ด

การผสานการทำงานกับ Microsoft Teams: หน้าแรก Freehand ภายใน Microsoft Teams
ผ่านทางไมโครซอฟต์

MS Teams เป็นเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันในทีมแบบแชทที่ดี แต่หากทีมของคุณต้องการการสื่อสารแบบภาพมากกว่าล่ะ? การผสานรวม InVision Freehand กับ Microsoft Teams นั้นเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำงานร่วมกันทางไกลแอปไวท์บอร์ดที่เหมาะกับการทำงานทางไกลนี้มาพร้อมกับเครื่องมือลากและวางสำหรับการระดมความคิด การนำเสนอ และการตรวจสอบความคิดเห็น

คุณสมบัติเด่นของ InVision Freehand

  • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยเทมเพลตแบบวาดด้วยมือฟรี
  • ปักหมุดกระดานไวท์บอร์ดฟรีแฮนด์ไปยังช่องใดก็ได้ใน Teams
  • แชร์กระดานไวท์บอร์ด Freehand ที่มีอยู่ได้อย่างง่ายดายในการประชุม
  • โต้ตอบกับไวท์บอร์ดด้วยอิโมจิและโน้ตติดผนัง

ข้อจำกัดของ InVision Freehand

  • ผู้ใช้บางรายรายงานปัญหาเกี่ยวกับการโอนไวท์บอร์ดไปยัง Teams
  • บางคนบอกว่ากระบวนการเข้าสู่ระบบนั้นยากอย่างน่าประหลาดใจ

InVision Freehand ราคา

  • ฟรี
  • ฟรีแฮนด์ โปร: $4/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
  • ฟรีแฮนด์ เอ็นเตอร์ไพรส์: ติดต่อเพื่อขอราคา

การให้คะแนนและรีวิว InVision Freehand ฟรี

  • G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
  • Capterra: 4. 6/5 (730+ รีวิว)

5. กรรม

การผสานรวม Microsoft Teams: เมื่อนำเคอร์เซอร์ไปวางเหนือตัวเลือก "เพราะยอดเยี่ยม" ใน Karma
ผ่านทางไมโครซอฟต์

เราเป็นแฟนตัวยงของการทำงานทางไกล แต่การสร้างวัฒนธรรมทีมเมื่อทุกคนกระจัดกระจายไปคนละทิศคนละทางนั้นเป็นเรื่องยาก Karma เป็นเครื่องมือที่ผสานการทำงานกับ Microsoft Teams อย่างชาญฉลาด ซึ่งช่วยเชื่อมช่องว่างระหว่างการปฏิบัติงานทางไกลกับการสร้างวัฒนธรรมองค์กร

นี่คือแอปแสดงความขอบคุณพนักงานที่ช่วยให้คุณสามารถแบ่งปันความคิดเห็น มอบสิทธิพิเศษ และติดตามตัวชี้วัดการมีส่วนร่วมผ่านเครื่องมือแชทบอทที่คล้ายกับ Slack ?

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Karma

  • เปลี่ยนคะแนนกรรมเป็นสิทธิประโยชน์ในชีวิตจริง เช่น กาแฟฟรีหรือวันลาพักร้อน
  • เชื่อมโยงการยกย่องพนักงานทุกคนกลับไปยังค่านิยมขององค์กร
  • เพิ่ม Karmabot ใน MS Teams เพื่อสร้างกำลังใจหรือให้รางวัลแก่ทีมของคุณโดยอัตโนมัติ
  • สร้างการแข่งขันเล็กๆ ด้วยกระดานผู้นำกรรมแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดของกรรม

  • ผู้ใช้บางรายรายงานปัญหาเกี่ยวกับระบบคีย์เวิร์ดของค่า Karma
  • ผู้ใช้รายอื่นรายงานว่าฝ่ายสนับสนุนลูกค้าทำงานช้าและให้ความช่วยเหลือได้ไม่ดีนักเมื่อเทียบกับการผสานรวมแอป Microsoft Teams อื่น ๆ

กรรม การกำหนดราคา

  • 3 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้ สำหรับขั้นต่ำห้าที่นั่ง คิดค่าบริการรายปี

คะแนนและรีวิวกรรม

  • G2: 4. 9/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิว 3 รายการ)

6. MeisterTask

การใช้การผสาน MeisterTask เพื่อจัดการงานใน Microsoft Teams
ผ่านทางไมโครซอฟต์

Microsoft Teams ไม่ได้มาพร้อมกับระบบจัดการงานในตัว ดังนั้นคุณจะต้องใช้การเชื่อมต่อกับ Microsoft Teams เช่น MeisterTask เพื่อจัดการงานทั้งหมดของคุณ การเชื่อมต่อนี้จะนำวัตถุประสงค์ของโครงการ, ความสัมพันธ์ของงาน, และฟีดของโครงการมาไว้ที่ MS Teams โดยตรงเพื่อการจัดการโครงการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของการผสานการทำงานกับ MeisterTask

  • ทำให้ขั้นตอนที่ทำซ้ำเป็นประจำเป็นอัตโนมัติเพื่อประหยัดเวลาและเพิ่มความถูกต้อง
  • ติดตามเวลาของคุณหรือวิเคราะห์บันทึกเวลาของพนักงานเพื่อการจัดการทรัพยากร
  • ดูแดชบอร์ดภาพรวมทันทีของงานที่เปิดอยู่ บันทึกเวลา และแจ้งเตือนของคุณ
  • ตั้งค่าความสัมพันธ์และลำดับความสำคัญของงานเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีใครทำงานตกหล่น

ข้อจำกัดของ MeisterTask

  • ผู้ใช้บางรายรายงานปัญหาการเรียกเก็บเงินกับ MeisterTask
  • คนอื่นๆ ต้องการให้มีการนำเสนอแผนภูมิแกนต์

MeisterTask ราคา

  • พื้นฐาน: ฟรี
  • ข้อดี: $12/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
  • ธุรกิจ: 24 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้, เรียกเก็บเงินรายปี
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

การให้คะแนนและรีวิว MeisterTask

  • G2: 4. 6/5 (170+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (1,100+ รีวิว)

7. Wrike

การสร้างงานใหม่ใน Wrike ขณะอยู่ในแอป Microsoft Teams
ผ่านทางไมโครซอฟต์

คุณกำลังบริหารโครงการใน Wrike อยู่หรือไม่? หยุดการสลับแพลตฟอร์มและรับการผสานรวมกับ Microsoft Teams ทันที การผสานรวมนี้ช่วยให้คุณสร้าง เข้าถึงและแก้ไขโครงการและงานทั้งหมดในWrike ได้โดยไม่ต้องออกจาก Teams

คุณสามารถเชื่อมต่อแชทของ Microsoft Teams กับงานและโครงการเพื่อความสะดวกในการอ้างอิง

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wrike

  • เข้าถึงงานใน Wrike เป็นแท็บใน Microsoft Teams
  • โพสต์ตัวอย่างงาน Wrike ไปยังแชท Teams พร้อมชื่อเรื่อง ผู้รับผิดชอบ สถานะ และวันที่ครบกำหนด
  • รับการแจ้งเตือน Wrike ในบัญชี Teams ของคุณ
  • ดูโครงการในมุมมองไทม์ไลน์หรือในแผนภูมิแกนต์

ข้อจำกัดของ Wrike

  • ผู้ใช้หลายคนกล่าวว่า Wrike ไม่เป็นมิตรกับผู้ใช้ แม้ว่าจะถูกย้ายไปยัง MS Teams แล้วก็ตาม
  • บางคนบอกว่ากระบวนการอย่างการสร้างแบบฟอร์มนั้นซับซ้อนเกินไป

Wrike ราคา

  • ฟรี
  • ทีม: $9. 80/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: 24.80 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
  • พินนาเคิล: ติดต่อเพื่อขอราคา

การให้คะแนนและรีวิว Wrike

  • G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 3,500+)
  • Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 2,500 รายการ)

8. ช่วง

การเช็คอินและคำถามเกี่ยวกับช่วงเวลางานใน Microsoft Teams
ผ่านทางไมโครซอฟต์

การประชุมทางธุรกิจมักถูกมองในแง่ลบ และนี่คือสิ่งที่ Range พยายามแก้ไข การผสานรวมนี้สำหรับ Microsoft Teams ช่วยส่งเสริมการเชื่อมต่อโดยให้ทุกคนเห็นความคืบหน้าของโครงการได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

สมาชิกในทีมสร้างการเช็คอินประจำวันสำหรับแผนงานของวันนี้และความคืบหน้าของเมื่อวาน—ซึ่งอาจช่วยป้องกันการประชุมยาวหนึ่งชั่วโมงทุกเช้า

คุณสมบัติเด่นของระยะ

  • Range ส่งการแจ้งเตือน Outlook ทุกเช้าสำหรับการเช็คอิน
  • คุณสามารถดูการเช็คอินของเพื่อนร่วมงานได้จากภายใน Teams
  • เพิ่มช่วงเวลากับการโทรผ่านวิดีโอและคุณสามารถดูการเช็คอินทั้งหมดในแถบด้านข้าง
  • ใช้ชุดคำถามสร้างทีมของ Range เพื่อสร้างความสัมพันธ์ในระดับที่ใกล้ชิดและเป็นส่วนตัวมากขึ้น

ข้อจำกัดของระยะทาง

  • มีผู้ใช้หลายรายรายงานปัญหาเกี่ยวกับประสบการณ์การใช้งาน
  • บางคนบอกว่า ระยะทางจะค้างถ้าคุณลืมส่งการเช็คอินเป็นระยะเวลาหนึ่ง

ช่วงราคา

  • ฟรี
  • ข้อดี: 8 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของช่วง

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 70+)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)

9. การทำงานเป็นทีม

ภาพหน้าจอของมุมมองบอร์ดของ Teamwork ภายใน Microsoft Teams
ผ่านทางไมโครซอฟต์

การทำงานเป็นทีมเป็นโซลูชันการจัดการโครงการที่ฝังอยู่ในบัญชี Microsoft Teams ของคุณ สลับระหว่างมุมมองบอร์ด มุมมองงาน หรือมุมมองแผนภูมิแกนต์ เพื่อปรับแต่งพื้นที่ทำงาน MS Teams ของคุณได้อย่างง่ายดาย

คุณสามารถเข้าถึงไฟล์, วิกิฐานความรู้, และโพสต์ของทีมได้โดยไม่ต้องออกจาก Teams—ทำให้เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับทีมที่ทำงานระยะไกล

การทำงานเป็นทีมคุณสมบัติเด่น

  • ติดตามเวลาที่คุณใช้ไปกับแต่ละงานและโครงการได้อย่างง่ายดาย
  • คุณสมบัติการจัดการงานและการจัดการลูกค้าสำหรับการเรียกเก็บเงินและการออกใบแจ้งหนี้
  • จัดการทรัพยากรและปริมาณงานของทีมของคุณได้โดยไม่ต้องออกจาก Teams
  • สร้างการพึ่งพาและงานย่อย
  • ร่วมมือในการตรวจสอบงาน, แท็กผู้อื่นในความคิดเห็น, และจัดระเบียบเนื้อหาใน Teamwork Docs

ข้อจำกัดของทีมเวิร์ค

  • คุณจะต้องมีการเชื่อมต่อแอป Teamwork แยกต่างหากสำหรับ Outlook
  • ผู้ใช้บางรายกล่าวว่าแพลตฟอร์มนี้ใช้งานยาก

การทำงานเป็นทีม การกำหนดราคา

  • ฟรี
  • เริ่มต้น: $5.99/เดือนต่อผู้ใช้ สำหรับขั้นต่ำ 3 คน, คิดค่าบริการรายปี
  • ส่งมอบ: $9.99/เดือนต่อผู้ใช้ สำหรับผู้ใช้ขั้นต่ำ 3 คน, คิดค่าบริการรายปี
  • เติบโต: $19.99/เดือนต่อผู้ใช้ สำหรับขั้นต่ำ 5 ผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
  • ขนาด: ติดต่อเพื่อขอราคา

การประเมินและรีวิวการทำงานเป็นทีม

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (40+ รีวิว)

10. Signeasy

กล่องแชทของ Signeasy ภายใน Microsoft Teams
ผ่านทางไมโครซอฟต์

Microsoft Teams มีฟีเจอร์มากมาย แต่ไม่มีโซลูชันลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในตัว แทนที่จะส่งเอกสารไปมาทางอีเมล ให้ใช้การผสานการทำงานของ Signeasy กับ Microsoft Teams

เครื่องมือนี้อัปโหลดเอกสารได้ทุกประเภทและให้คุณมองเห็นขั้นตอนการทำงานของการลงนามได้อย่างครบถ้วน พร้อมการแจ้งเตือนแชทแบบเรียลไทม์ ✍️

คุณสมบัติเด่นของ Signeasy

  • แสดงสัญญาภายในแชทของ Teams
  • เพียงเพิ่มอีเมลของผู้รับเพื่อขอลายเซ็น
  • ใช้แอปมือถือ Signeasy เพื่อขอและลงนามเอกสารได้ทุกที่ทุกเวลา
  • ส่งข้อความด่วนถึงเพื่อนร่วมงานใน Teams หากคุณต้องการให้พวกเขาเซ็นสัญญาโดยด่วนที่สุด

ข้อจำกัดของ Signeasy

  • ผู้ใช้บางรายประสบปัญหาในการเข้าถึง Signeasy ใน Outlook
  • บางคนต้องการให้สามารถขอลงนามจำนวนมากได้

Signeasy ราคา

  • ทีม: $20/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
  • ธุรกิจ: 30 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
  • บิสิเนส พลัส: 50 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี

คะแนนและรีวิว Signeasy

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 600+)
  • Capterra: 4. 7/5 (450+ รีวิว)

คิดใหม่เกี่ยวกับประสบการณ์ของทีม: ไปกับ ClickUp

Microsoft Teams มีฟีเจอร์มากมายให้ใช้งาน แต่ถึงอย่างนั้น แพลตฟอร์มนี้ก็ยังคงขาดฟีเจอร์สำคัญหลายอย่าง แน่นอนว่าคุณสามารถเพิ่มความสามารถผ่านแอปและการเชื่อมต่อต่าง ๆ ได้ แต่คุณคงไม่มีเวลามารวมระบบทุกอย่างให้ทำงานร่วมกันได้อย่างลงตัวสำหรับทีมของคุณ

เลือกใช้เครื่องมือการจัดการโครงการที่สามารถทำได้ทุกอย่างเช่น ClickUp. เราผสานรวมแอปการจัดการงาน, คุณสมบัติการร่วมมือกับทีมระยะไกล, การสื่อสาร, แม่แบบสำหรับทีมที่ทำงานแบบ Agile, และอื่น ๆ อีกมากมายไว้ใน Workspace เดียว.

