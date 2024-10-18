10 การผสานการทำงานที่ดีที่สุดของ Microsoft Teams ในปี 2025 (ผสานการทำงาน ClickUp กับ Teams)

ธุรกิจนับพันทั่วโลกเชื่อมต่อกันผ่านMicrosoft Teams เครื่องมือบนคลาวด์ที่ผสานรวมกับ Microsoft Office 365 นี้รวมเอา Outlook, Word, Excel และเครื่องมืออื่น ๆ ไว้ในสภาพแวดล้อมการทำงานแบบครบวงจร
คุณสามารถแชท จัดการประชุม และแชร์ไฟล์ภายใน Teams ได้ แต่ถึงอย่างนั้น แพลตฟอร์มนี้อาจยังไม่มีทุกสิ่งที่คุณต้องการ ?
การสลับแพลตฟอร์มตลอดทั้งวันทำให้การทำงานของคุณสะดุด ดังนั้นควรใช้การผสานการทำงานกับ Microsoft Teams แทน การผสานการทำงานที่เหมาะสมเพียงไม่กี่อย่างจะนำเครื่องมือที่ไม่ใช่ของ Microsoft ที่คุณชื่นชอบทั้งหมดมาสู่ช่อง Microsoft Teams ของคุณเพื่อการสื่อสารที่ดีขึ้นและวันทำงานที่ง่ายขึ้น
มีแอป Microsoft Teams มากมายหลายร้อยแอป แต่ตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับบริษัทของคุณคืออะไร?
ในคู่มือนี้ เราจะให้คุณทราบถึงภาพรวมของสิ่งที่ควรค้นหาในระบบผสานการทำงานสำหรับ Microsoft Teams พร้อมทั้งรายการของแอปและระบบผสานการทำงานที่ดีที่สุด 10 อันดับสำหรับ Microsoft Teams ในปี 2024
คุณควรมองหาอะไรใน การผสานการทำงานกับ Microsoft Teams?
ในอุดมคติ คุณควรมองหาการผสานรวมกับฟังก์ชันการทำงานที่แอป Teams เพียงอย่างเดียวไม่สามารถให้ได้ ซึ่งรวมถึง:
- การผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อ: มีเครื่องมือดีๆ มากมาย แต่คุณไม่ควรต้องปรับเปลี่ยนอะไรมากมายเพื่อให้เข้ากับกระบวนการทำงานของคุณ เลือกใช้การผสานกับ Microsoft Teams ที่ดีที่สุด ซึ่งคุณสามารถปรับแต่งได้หรือใช้งานได้ทันทีตามความต้องการของคุณ
- แอปสำหรับการทำงานร่วมกัน: การแชทใน Teams นั้นดีอยู่แล้ว แต่การผสานการทำงานที่เหมาะสมจะทำให้ Teamsเป็นมิตรกับการทำงานร่วมกันมากยิ่งขึ้น มองหาส่วนขยายสำหรับการส่งข้อความ เครื่องมือประชุมทางวิดีโอ แผนผังความคิด หรือกระดานไวท์บอร์ดสำหรับการระดมความคิด
- คุณสมบัติการจัดการโครงการ: Teams ไม่ได้มีการตั้งค่าที่ดีที่สุดสำหรับการติดตามโครงการหรืองานดังนั้นให้แน่ใจว่าคุณได้ผสานรวมกับเครื่องมือการจัดการโครงการที่มั่นคง โซลูชันที่เหมาะสมควรมีแดชบอร์ดที่ใช้งานง่าย, แม่แบบ, และคุณสมบัติการติดตาม
- ความสามารถในการขยาย: คุณไม่ควรต้องผ่านขั้นตอนยุ่งยากเพื่อเพิ่มผู้ใช้หรือโครงการใหม่ในการเชื่อมต่อ Microsoft Teams ของคุณ เลือกการเชื่อมต่อที่ช่วยให้การขยายเป็นไปอย่างราบรื่น
10 อันดับการผสานการทำงานที่ดีที่สุดของ Microsoft Teams ที่ควรใช้ในปี 2024
ไม่ว่าคุณต้องการความช่วยเหลือในการจัดการโครงการ การทำงานร่วมกันทางไกล หรือเพียงแค่ต้องการจัดการประชุม Teams ที่น่าสนใจ ก็มี Microsoft Teams Integration ที่ตอบโจทย์สำหรับคุณ
1. การผสานการทำงานของ ClickUp กับ Microsoft Teams
ถูกต้องแล้ว: แพลตฟอร์มพื้นที่ทำงานครบวงจรที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกได้ผสานการทำงานกับ Microsoft Teams แล้วการผสานการทำงานระหว่าง ClickUp กับ Microsoft Teamsจะส่งการแจ้งเตือนไปยัง Teams ของคุณทุกครั้งที่มีความคิดเห็น ไฟล์แนบ หรือมีการเปลี่ยนแปลงสถานะในโปรเจกต์ของคุณ ทุกอย่างจะถูกส่งไปยังแชท Teams ที่คุณเลือกโดยอัตโนมัติ เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหว
เราให้ความสำคัญกับบริบทเช่นกัน การแสดงตัวอย่างที่สมบูรณ์ของ ClickUp จะเชื่อมโยงกับข้อความอธิบาย ทำให้สมาชิกในทีมทราบว่าคุณกำลังพูดถึงงานใดโดยไม่ต้องคลิกเลยสักครั้ง นั่นดีกว่าการมีเพียงลิงก์ที่มีตัวอักษรและตัวเลขสุ่มๆ มากมาย ✨
ไม่ได้จะล่อใจคุณหรืออะไรนะ แต่คุณสามารถเลิกใช้ Microsoft Teams ไปเลยก็ได้ แล้วทำงานและทำงานร่วมกันทั้งหมดใน ClickUp ได้เลยClickUp Chatสามารถแทนที่ฟีเจอร์ทั้งหมดของ Teams และยังมีฟีเจอร์อื่นๆ เพิ่มเติมในฐานะเครื่องมือจัดการโครงการหลักของคุณ
แชทไปพร้อมกับงานของคุณ และเปลี่ยนความคิดเห็นให้กลายเป็นงานที่ได้รับมอบหมายได้เพียงคลิกเดียว. การแก้ไขอย่างสมบูรณ์พร้อมให้ใช้สำหรับทุกแชท คุณสามารถเพิ่มบล็อกโค้ด, จุด bullet, และแบนเนอร์ได้เพื่อสื่อสารได้มากขึ้นในจำนวนตัวอักษรที่น้อยลง. นี่คือเครื่องมือจัดการโครงการที่สมบูรณ์แบบพร้อมการผสานการทำงานกับ Microsoft Teams.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- งานที่เชื่อมโยง: เชื่อมโยงข้อความกับงานได้อย่างง่ายดายเพื่อให้บริบทยังคงครบถ้วน
- กระทู้ที่ซิงค์: รักษาความสอดคล้องของกระทู้ระหว่างแชทและงาน เพื่อให้ทุกคนติดตามการสนทนาได้ตรงกันไม่ว่าจะเกิดขึ้นที่ใด
- ความสัมพันธ์: เชื่อมโยงงานหรือเอกสารที่ถูกกล่าวถึงในแชทโดยอัตโนมัติ ทำให้คุณมองเห็นทุกการสนทนาที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์เฉพาะและในทางกลับกัน
- โพสต์: สร้างเนื้อหาแบบยาวและไม่พร้อมกันภายในเธรดแชท และจัดหมวดหมู่เป็น อัปเดต, ประกาศ หรือ ไอเดีย ด้วยการรวบรวมบทสนทนาสำคัญไว้ในที่เดียว คุณสามารถมุ่งเน้นการทำงานเชิงลึกโดยไม่ต้องกังวลว่าจะพลาดข้อมูลสำคัญ
- โปรไฟล์เพื่อนร่วมทีมและการจัดตาราง: ดูลำดับความสำคัญของเพื่อนร่วมทีมและจัดตารางประชุมได้โดยตรงจากอินเทอร์เฟซแชท
- คำตอบจาก AI: ถามคำถามใด ๆ ในแชท แล้วClickUp Brainจะให้คำตอบทันทีโดยอิงจากประวัติการแชทหรือข้อมูลจาก Workspace ของคุณและแอปที่เชื่อมต่อ (Google Drive, GitHub, Figma, Salesforce, ฯลฯ)
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ClickUp AI มีให้บริการเฉพาะบัญชีที่ชำระเงินเท่านั้น
- ClickUp มีฟีเจอร์มากมาย ดังนั้นให้เวลาตัวเองในการทำความคุ้นเคยกับแพลตฟอร์ม
ClickUp ราคา
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp AI มีให้บริการในทุกแผนการชำระเงินในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน
คะแนนรีวิวและรีวิวใน ClickUp
- G2: 4. 7/5 (9,100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 3,900 รายการ)
2. Zoom สำหรับทีม
แน่นอน Microsoft Teams มีระบบประชุมทางวิดีโอในตัวอยู่แล้ว แต่ถ้าคุณกำลังคุยกับลูกค้าที่ไม่ต้องการใช้ Teams ล่ะ? เพียงแค่เพิ่มการผสานการทำงานระหว่าง Zoom กับ Microsoft Teams คุณก็จะได้พูดคุยแบบเห็นหน้ากันอย่างรวดเร็ว
แอปสื่อสารนี้เหมาะอย่างยิ่งหากคุณมีการประชุมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์กรเป็นประจำ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoom สำหรับ Teams
- เริ่ม, กำหนดเวลา, และเข้าร่วมการประชุม Zoom จากภายใน Teams
- การผสานรวมนี้จะเพิ่มแท็บ Zoom Meetings Teams ลงในอินเทอร์เฟซ Teams ของคุณ
- ฟีเจอร์ความพร้อมใช้งานของ Zoom ช่วยให้ค้นหาเวลาประชุมที่เหมาะกับผู้เข้าร่วมทุกคนได้อย่างง่ายดาย
- ใช้ปุ่ม Zoom ในแชทใด ๆ เพื่อเริ่มหรือกำหนดเวลาการประชุมกับกลุ่ม
ข้อจำกัดของ Zoom สำหรับ Teams
- อาจไม่จำเป็นต้องทำหากท่านใช้แอป Microsoft Teams สำหรับการประชุมทางวิดีโออยู่แล้ว
- ผู้ใช้บางรายกล่าวว่าพวกเขาต้องกดปุ่ม "โทร" หลายครั้งในตำแหน่งที่แตกต่างกันจึงจะสามารถโทรออกได้
ราคา Zoom
- พื้นฐาน: ฟรี
- ข้อดี: $15.99/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $19.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- บิสซิเนส พลัส: $25/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิว Zoom
- G2: 4. 5/5 (53,700+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (13,600+ รีวิว)
3. Zapier Acuity Scheduling + Microsoft Teams
Acuity Schedulingเป็นซอฟต์แวร์จัดตารางนัดหมายออนไลน์ที่ช่วยให้คุณสามารถนัดหมายการประชุม ควบคุมความพร้อมใช้งานของคุณโดยอัตโนมัติ และรับชำระเงินได้ หากคุณต้องการให้ Acuity ทำงานร่วมกับแอป Microsoft Teams ได้อย่างราบรื่น คุณจะต้องใช้การเชื่อมต่อผ่าน Zapier นี้เพื่อผสานระบบทั้งสองเข้าด้วยกันผ่าน API
เมื่อการเชื่อมต่อเสร็จสมบูรณ์ ข้อมูลการประชุม Acuity ของคุณจะผสานรวมกับปฏิทิน Teams ของคุณได้อย่างราบรื่น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zapier Acuity Scheduling
- การผสานรวมนี้ช่วยให้การกำหนดตารางเวลาสำหรับทีมที่ต้องติดต่อกับลูกค้าหรือทีมที่ให้บริการง่ายขึ้น
- ขอแบบฟอร์มการส่งข้อมูลตามคำขอ ก่อนการนัดหมาย
- เก็บเงินเพื่อจองการประชุม—และเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ที่ไม่ได้มา
- สร้างหน้าตารางเวลาที่มีแบรนด์
ข้อจำกัดของระบบกำหนดเวลา Acuity
- Acuity ไม่มีการเชื่อมต่อแบบเนทีฟกับ Teams ดังนั้นคุณต้องใช้ Zapier แทน Zapier นั้นยอดเยี่ยม แต่ตัวเชื่อมต่อของบุคคลที่สามแบบนี้มักจะเกิดปัญหาขัดข้องได้ง่ายกว่า
- บางครั้ง Acuity อาจทำการจองนัดหมายโดยไม่ได้ตั้งใจเมื่อคุณไม่ว่าง
ความแม่นยำ การกำหนดราคา
- กำลังเปิดตัว: $16/เดือน, เรียกเก็บเงินรายปี
- การเติบโต: $27/เดือน, คิดค่าบริการรายปี
- แพ็กเกจพาวเวอร์เฮาส์: $49/เดือน, ชำระรายปี
คะแนนและรีวิวความแม่นยำ
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 390+)
- Capterra: 4. 8/5 (5,500+ รีวิว)
4. InVision Freehand – กระดานไวท์บอร์ด
MS Teams เป็นเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันในทีมแบบแชทที่ดี แต่หากทีมของคุณต้องการการสื่อสารแบบภาพมากกว่าล่ะ? การผสานรวม InVision Freehand กับ Microsoft Teams นั้นเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำงานร่วมกันทางไกลแอปไวท์บอร์ดที่เหมาะกับการทำงานทางไกลนี้มาพร้อมกับเครื่องมือลากและวางสำหรับการระดมความคิด การนำเสนอ และการตรวจสอบความคิดเห็น
คุณสมบัติเด่นของ InVision Freehand
- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยเทมเพลตแบบวาดด้วยมือฟรี
- ปักหมุดกระดานไวท์บอร์ดฟรีแฮนด์ไปยังช่องใดก็ได้ใน Teams
- แชร์กระดานไวท์บอร์ด Freehand ที่มีอยู่ได้อย่างง่ายดายในการประชุม
- โต้ตอบกับไวท์บอร์ดด้วยอิโมจิและโน้ตติดผนัง
ข้อจำกัดของ InVision Freehand
- ผู้ใช้บางรายรายงานปัญหาเกี่ยวกับการโอนไวท์บอร์ดไปยัง Teams
- บางคนบอกว่ากระบวนการเข้าสู่ระบบนั้นยากอย่างน่าประหลาดใจ
InVision Freehand ราคา
- ฟรี
- ฟรีแฮนด์ โปร: $4/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
- ฟรีแฮนด์ เอ็นเตอร์ไพรส์: ติดต่อเพื่อขอราคา
การให้คะแนนและรีวิว InVision Freehand ฟรี
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
- Capterra: 4. 6/5 (730+ รีวิว)
5. กรรม
เราเป็นแฟนตัวยงของการทำงานทางไกล แต่การสร้างวัฒนธรรมทีมเมื่อทุกคนกระจัดกระจายไปคนละทิศคนละทางนั้นเป็นเรื่องยาก Karma เป็นเครื่องมือที่ผสานการทำงานกับ Microsoft Teams อย่างชาญฉลาด ซึ่งช่วยเชื่อมช่องว่างระหว่างการปฏิบัติงานทางไกลกับการสร้างวัฒนธรรมองค์กร
นี่คือแอปแสดงความขอบคุณพนักงานที่ช่วยให้คุณสามารถแบ่งปันความคิดเห็น มอบสิทธิพิเศษ และติดตามตัวชี้วัดการมีส่วนร่วมผ่านเครื่องมือแชทบอทที่คล้ายกับ Slack ?
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Karma
- เปลี่ยนคะแนนกรรมเป็นสิทธิประโยชน์ในชีวิตจริง เช่น กาแฟฟรีหรือวันลาพักร้อน
- เชื่อมโยงการยกย่องพนักงานทุกคนกลับไปยังค่านิยมขององค์กร
- เพิ่ม Karmabot ใน MS Teams เพื่อสร้างกำลังใจหรือให้รางวัลแก่ทีมของคุณโดยอัตโนมัติ
- สร้างการแข่งขันเล็กๆ ด้วยกระดานผู้นำกรรมแบบเรียลไทม์
ข้อจำกัดของกรรม
- ผู้ใช้บางรายรายงานปัญหาเกี่ยวกับระบบคีย์เวิร์ดของค่า Karma
- ผู้ใช้รายอื่นรายงานว่าฝ่ายสนับสนุนลูกค้าทำงานช้าและให้ความช่วยเหลือได้ไม่ดีนักเมื่อเทียบกับการผสานรวมแอป Microsoft Teams อื่น ๆ
กรรม การกำหนดราคา
- 3 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้ สำหรับขั้นต่ำห้าที่นั่ง คิดค่าบริการรายปี
คะแนนและรีวิวกรรม
- G2: 4. 9/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิว 3 รายการ)
6. MeisterTask
Microsoft Teams ไม่ได้มาพร้อมกับระบบจัดการงานในตัว ดังนั้นคุณจะต้องใช้การเชื่อมต่อกับ Microsoft Teams เช่น MeisterTask เพื่อจัดการงานทั้งหมดของคุณ การเชื่อมต่อนี้จะนำวัตถุประสงค์ของโครงการ, ความสัมพันธ์ของงาน, และฟีดของโครงการมาไว้ที่ MS Teams โดยตรงเพื่อการจัดการโครงการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของการผสานการทำงานกับ MeisterTask
- ทำให้ขั้นตอนที่ทำซ้ำเป็นประจำเป็นอัตโนมัติเพื่อประหยัดเวลาและเพิ่มความถูกต้อง
- ติดตามเวลาของคุณหรือวิเคราะห์บันทึกเวลาของพนักงานเพื่อการจัดการทรัพยากร
- ดูแดชบอร์ดภาพรวมทันทีของงานที่เปิดอยู่ บันทึกเวลา และแจ้งเตือนของคุณ
- ตั้งค่าความสัมพันธ์และลำดับความสำคัญของงานเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีใครทำงานตกหล่น
ข้อจำกัดของ MeisterTask
- ผู้ใช้บางรายรายงานปัญหาการเรียกเก็บเงินกับ MeisterTask
- คนอื่นๆ ต้องการให้มีการนำเสนอแผนภูมิแกนต์
MeisterTask ราคา
- พื้นฐาน: ฟรี
- ข้อดี: $12/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
- ธุรกิจ: 24 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้, เรียกเก็บเงินรายปี
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
การให้คะแนนและรีวิว MeisterTask
- G2: 4. 6/5 (170+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (1,100+ รีวิว)
7. Wrike
คุณกำลังบริหารโครงการใน Wrike อยู่หรือไม่? หยุดการสลับแพลตฟอร์มและรับการผสานรวมกับ Microsoft Teams ทันที การผสานรวมนี้ช่วยให้คุณสร้าง เข้าถึงและแก้ไขโครงการและงานทั้งหมดในWrike ได้โดยไม่ต้องออกจาก Teams
คุณสามารถเชื่อมต่อแชทของ Microsoft Teams กับงานและโครงการเพื่อความสะดวกในการอ้างอิง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wrike
- เข้าถึงงานใน Wrike เป็นแท็บใน Microsoft Teams
- โพสต์ตัวอย่างงาน Wrike ไปยังแชท Teams พร้อมชื่อเรื่อง ผู้รับผิดชอบ สถานะ และวันที่ครบกำหนด
- รับการแจ้งเตือน Wrike ในบัญชี Teams ของคุณ
- ดูโครงการในมุมมองไทม์ไลน์หรือในแผนภูมิแกนต์
ข้อจำกัดของ Wrike
- ผู้ใช้หลายคนกล่าวว่า Wrike ไม่เป็นมิตรกับผู้ใช้ แม้ว่าจะถูกย้ายไปยัง MS Teams แล้วก็ตาม
- บางคนบอกว่ากระบวนการอย่างการสร้างแบบฟอร์มนั้นซับซ้อนเกินไป
Wrike ราคา
- ฟรี
- ทีม: $9. 80/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 24.80 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- พินนาเคิล: ติดต่อเพื่อขอราคา
การให้คะแนนและรีวิว Wrike
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 3,500+)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 2,500 รายการ)
8. ช่วง
การประชุมทางธุรกิจมักถูกมองในแง่ลบ และนี่คือสิ่งที่ Range พยายามแก้ไข การผสานรวมนี้สำหรับ Microsoft Teams ช่วยส่งเสริมการเชื่อมต่อโดยให้ทุกคนเห็นความคืบหน้าของโครงการได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
สมาชิกในทีมสร้างการเช็คอินประจำวันสำหรับแผนงานของวันนี้และความคืบหน้าของเมื่อวาน—ซึ่งอาจช่วยป้องกันการประชุมยาวหนึ่งชั่วโมงทุกเช้า
คุณสมบัติเด่นของระยะ
- Range ส่งการแจ้งเตือน Outlook ทุกเช้าสำหรับการเช็คอิน
- คุณสามารถดูการเช็คอินของเพื่อนร่วมงานได้จากภายใน Teams
- เพิ่มช่วงเวลากับการโทรผ่านวิดีโอและคุณสามารถดูการเช็คอินทั้งหมดในแถบด้านข้าง
- ใช้ชุดคำถามสร้างทีมของ Range เพื่อสร้างความสัมพันธ์ในระดับที่ใกล้ชิดและเป็นส่วนตัวมากขึ้น
ข้อจำกัดของระยะทาง
- มีผู้ใช้หลายรายรายงานปัญหาเกี่ยวกับประสบการณ์การใช้งาน
- บางคนบอกว่า ระยะทางจะค้างถ้าคุณลืมส่งการเช็คอินเป็นระยะเวลาหนึ่ง
ช่วงราคา
- ฟรี
- ข้อดี: 8 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของช่วง
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 70+)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
9. การทำงานเป็นทีม
การทำงานเป็นทีมเป็นโซลูชันการจัดการโครงการที่ฝังอยู่ในบัญชี Microsoft Teams ของคุณ สลับระหว่างมุมมองบอร์ด มุมมองงาน หรือมุมมองแผนภูมิแกนต์ เพื่อปรับแต่งพื้นที่ทำงาน MS Teams ของคุณได้อย่างง่ายดาย
คุณสามารถเข้าถึงไฟล์, วิกิฐานความรู้, และโพสต์ของทีมได้โดยไม่ต้องออกจาก Teams—ทำให้เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับทีมที่ทำงานระยะไกล
การทำงานเป็นทีมคุณสมบัติเด่น
- ติดตามเวลาที่คุณใช้ไปกับแต่ละงานและโครงการได้อย่างง่ายดาย
- คุณสมบัติการจัดการงานและการจัดการลูกค้าสำหรับการเรียกเก็บเงินและการออกใบแจ้งหนี้
- จัดการทรัพยากรและปริมาณงานของทีมของคุณได้โดยไม่ต้องออกจาก Teams
- สร้างการพึ่งพาและงานย่อย
- ร่วมมือในการตรวจสอบงาน, แท็กผู้อื่นในความคิดเห็น, และจัดระเบียบเนื้อหาใน Teamwork Docs
ข้อจำกัดของทีมเวิร์ค
- คุณจะต้องมีการเชื่อมต่อแอป Teamwork แยกต่างหากสำหรับ Outlook
- ผู้ใช้บางรายกล่าวว่าแพลตฟอร์มนี้ใช้งานยาก
การทำงานเป็นทีม การกำหนดราคา
- ฟรี
- เริ่มต้น: $5.99/เดือนต่อผู้ใช้ สำหรับขั้นต่ำ 3 คน, คิดค่าบริการรายปี
- ส่งมอบ: $9.99/เดือนต่อผู้ใช้ สำหรับผู้ใช้ขั้นต่ำ 3 คน, คิดค่าบริการรายปี
- เติบโต: $19.99/เดือนต่อผู้ใช้ สำหรับขั้นต่ำ 5 ผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
- ขนาด: ติดต่อเพื่อขอราคา
การประเมินและรีวิวการทำงานเป็นทีม
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (40+ รีวิว)
10. Signeasy
Microsoft Teams มีฟีเจอร์มากมาย แต่ไม่มีโซลูชันลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในตัว แทนที่จะส่งเอกสารไปมาทางอีเมล ให้ใช้การผสานการทำงานของ Signeasy กับ Microsoft Teams
เครื่องมือนี้อัปโหลดเอกสารได้ทุกประเภทและให้คุณมองเห็นขั้นตอนการทำงานของการลงนามได้อย่างครบถ้วน พร้อมการแจ้งเตือนแชทแบบเรียลไทม์ ✍️
คุณสมบัติเด่นของ Signeasy
- แสดงสัญญาภายในแชทของ Teams
- เพียงเพิ่มอีเมลของผู้รับเพื่อขอลายเซ็น
- ใช้แอปมือถือ Signeasy เพื่อขอและลงนามเอกสารได้ทุกที่ทุกเวลา
- ส่งข้อความด่วนถึงเพื่อนร่วมงานใน Teams หากคุณต้องการให้พวกเขาเซ็นสัญญาโดยด่วนที่สุด
ข้อจำกัดของ Signeasy
- ผู้ใช้บางรายประสบปัญหาในการเข้าถึง Signeasy ใน Outlook
- บางคนต้องการให้สามารถขอลงนามจำนวนมากได้
Signeasy ราคา
- ทีม: $20/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
- ธุรกิจ: 30 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
- บิสิเนส พลัส: 50 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
คะแนนและรีวิว Signeasy
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 600+)
- Capterra: 4. 7/5 (450+ รีวิว)
คิดใหม่เกี่ยวกับประสบการณ์ของทีม: ไปกับ ClickUp
Microsoft Teams มีฟีเจอร์มากมายให้ใช้งาน แต่ถึงอย่างนั้น แพลตฟอร์มนี้ก็ยังคงขาดฟีเจอร์สำคัญหลายอย่าง แน่นอนว่าคุณสามารถเพิ่มความสามารถผ่านแอปและการเชื่อมต่อต่าง ๆ ได้ แต่คุณคงไม่มีเวลามารวมระบบทุกอย่างให้ทำงานร่วมกันได้อย่างลงตัวสำหรับทีมของคุณ
เลือกใช้เครื่องมือการจัดการโครงการที่สามารถทำได้ทุกอย่างเช่น ClickUp. เราผสานรวมแอปการจัดการงาน, คุณสมบัติการร่วมมือกับทีมระยะไกล, การสื่อสาร, แม่แบบสำหรับทีมที่ทำงานแบบ Agile, และอื่น ๆ อีกมากมายไว้ใน Workspace เดียว.
พาเราไปลองใช้:สร้างพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณฟรีตอนนี้