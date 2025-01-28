บล็อก ClickUp
10 เครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับผู้ทำพอดแคสต์ในปี 2025

Pavitra M
28 มกราคม 2568

การเริ่มต้นทำพอดแคสต์อาจเป็นเส้นทางที่น่าตื่นเต้น แต่ก็มีอุปสรรคทั้งที่พบได้ทั่วไปและเฉพาะสำหรับผู้เริ่มต้นทำพอดแคสต์ เช่น ปัญหาทางเทคนิค การไม่มีเวลาเพียงพอสำหรับการตัดต่อ และภาวะตันทางความคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น

นั่นคือจุดที่เครื่องมือ AI เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหา เครื่องมือ AI สำหรับผู้ทำพอดแคสต์เหล่านี้สามารถทำให้การตัดต่อ การถอดเสียง การสร้างเนื้อหา และแม้กระทั่งการตลาดง่ายขึ้นสำหรับคุณ

อย่างไรก็ตาม รายการเครื่องมือ AI ที่มีให้สำหรับผู้สร้างพอดแคสต์นั้นไม่มีที่สิ้นสุด และการตัดสินใจเลือกเครื่องมือที่จะลงทุนนั้นอาจเป็นเรื่องที่น่ากลัว นั่นคือเหตุผลที่ฉันร่วมกับทีม ClickUp ได้คัดสรรรายการเครื่องมือ AI สำหรับพอดแคสต์ที่ดีที่สุดซึ่งผ่านการทดสอบมาแล้ว 10 รายการ ที่จะช่วยเพิ่มคุณค่าและทำให้การสร้างพอดแคสต์ของคุณง่ายขึ้น

แต่ก่อนอื่น ขอให้เราหารือเกี่ยวกับปัจจัยที่เราพิจารณาเมื่อตัดสินใจเลือกเครื่องมือ AI 10 อันดับแรกสำหรับผู้ทำพอดแคสต์

คุณควรมองหาอะไรในเครื่องมือ AI สำหรับผู้ทำพอดแคสต์?

นี่คือห้าองค์ประกอบที่คุณต้องระวังเมื่อเพิ่มเครื่องมือ AI เข้าไปในกระบวนการทำพอดแคสต์ของคุณ:

  • การอัตโนมัติของงาน: ทำให้กระบวนการที่ซ้ำซากและใช้เวลามากในการทำพอดแคสต์เป็นไปอย่างราบรื่นด้วย AI เครื่องมือ AI ที่มีคุณภาพควรมีการอัตโนมัติที่แข็งแกร่งเพื่อให้สามารถควบคุมการปรับปรุงเสียง การถอดเสียง และการสร้างเนื้อหาได้
  • ความสะดวกในการใช้งาน: สร้างกระบวนการสร้างสรรค์ที่มีประสิทธิภาพด้วยเครื่องมือ AI ที่เข้ากับสไตล์เนื้อหาเฉพาะของคุณ มองหาเครื่องมือที่สมดุลระหว่างฟีเจอร์อันทรงพลังและอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย เพื่อให้คุณสามารถทำงานได้มากขึ้นอย่างรวดเร็ว
  • คุณภาพและความถูกต้อง: เครื่องมือ AI สำหรับผู้ทำพอดแคสต์ต้องสามารถปรับปรุงความถูกต้องของงานปฏิบัติการของพวกเขาได้ เช่น การประสานงานการบันทึกเสียงในสตูดิโอ การแบ่งปันสคริปต์ การแก้ไขบทถอดเสียงของพอดแคสต์ และการจัดการเอกสารทางการเงิน ศึกษาประวัติการทำงานและรีวิวของเครื่องมือเพื่อยืนยันสิ่งนี้
  • การปรับแต่ง: ผมเชื่อว่า AI ควรสามารถให้เราควบคุมการแก้ไขและการตัดสินใจสร้างสรรค์ของเราได้มากขึ้น เลือกเครื่องมือ AI ที่มอบความสามารถเพิ่มเติมให้คุณพร้อมขอบเขตที่เพียงพอสำหรับการปรับแต่งสร้างสรรค์และการปรับแต่งตามความต้องการ
  • การผสานรวมและค่าใช้จ่าย: เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่เครื่องมือ AI ที่คุณเลือกต้องอยู่ในงบประมาณของคุณ และสามารถผสานรวมกับกระบวนการทำงานที่มีอยู่ได้อย่างง่ายดาย เครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดคือเครื่องมือที่ให้มูลค่าสูงพร้อมค่าใช้จ่ายที่สามารถพิสูจน์ได้

10 เครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับผู้ทำพอดแคสต์ในปี 2024

นี่คือสิบอันดับเครื่องมือพอดแคสต์ AI ที่เราเชื่อว่าจะสามารถเปลี่ยนแปลงกระบวนการของคุณและยกระดับคุณภาพของเนื้อหาได้

1. ClickUp

เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการพอดแคสต์แบบครบวงจร

ClickUp 3.0 แดชบอร์ดที่เรียบง่าย
สร้างและจัดการตอนพอดแคสต์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วย ClickUp

ClickUp เป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่ทรงพลังซึ่งช่วยสร้างศูนย์บัญชาการพอดแคสต์ที่สมบูรณ์แบบ ด้วยคุณสมบัติในตัวมากมาย เช่น การส่งข้อความทันที, AI เฉพาะทาง, เครื่องมือเขียนและตั้งเป้าหมาย,แม่แบบปฏิทินเนื้อหา และการเชื่อมต่อกับระบบอื่น ๆ กว่า 1000 ระบบ, มันสามารถอำนวยความสะดวกในการ จัดการพอดแคสต์แบบครบวงจร ตั้งแต่การคิดไอเดียและการระดมสมองไปจนถึงการเผยแพร่ตามเวลาที่กำหนด ทำให้เป็นซอฟต์แวร์จัดการพอดแคสต์ที่คุณควรเลือกใช้

เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้เริ่มต้นทำพอดแคสต์และมืออาชีพที่มีประสบการณ์ ClickUp มอบแพลตฟอร์มศูนย์กลางในการจัดการทุกตอนของพอดแคสต์และโครงการต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย ด้วยการมุ่งเน้นหลักที่การ ทำให้งานง่ายขึ้น ความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับแต่งช่วยให้คุณปรับใช้ได้ตามความต้องการเฉพาะของคุณ

สองคุณสมบัติที่สำคัญสำหรับคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณไม่ได้ทำงานคนเดียว คือClickUp Goalsที่ช่วยให้กระบวนการคิดสร้างสรรค์และตั้งเป้าหมายเป็นไปอย่างราบรื่น และClickUp Chatสำหรับการสื่อสารที่สม่ำเสมอ ClickUp Goals ช่วยให้คุณบันทึกวัตถุประสงค์ส่วนตัวและของทีม และเชื่อมโยงกับงานในพอดแคสต์ของคุณได้ ในขณะที่ ClickUp Chat ช่วยให้สามารถส่งข้อความระหว่างทีมและแท็กได้ทันที

บอกลาการทำงานที่กระจัดกระจายด้วยการใช้เครื่องมือ AI หลายตัวซอฟต์แวร์การจัดการผลิตภัณฑ์ของ ClickUpสามารถแทนที่เครื่องมือ AI อื่น ๆ มากมายสำหรับผู้ทำพอดแคสต์ได้ มันผสานรวมกับเครื่องมือและบริการพอดแคสต์ยอดนิยมต่าง ๆ เพื่อเป็น โซลูชันครบวงจร สำหรับทุกความต้องการในการทำพอดแคสต์ของคุณ คุณสามารถเชื่อมต่อซอฟต์แวร์บันทึกเสียง แพลตฟอร์มโฮสติ้ง และบัญชีโซเชียลมีเดียของคุณกับ ClickUp ได้ มันยังมีบริการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์เพื่อรวมกิจกรรมและไฟล์พอดแคสต์ทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว

ด้วยเทมเพลตพอดแคสต์มากมายที่พร้อมใช้งานเพียงแค่ไม่กี่คลิก ClickUp ทำให้การสร้างและการจัดการพอดแคสต์ง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

สร้างภาพและเปิดตัวพอดแคสต์ให้ประสบความสำเร็จด้วยเทมเพลตวางแผนพอดแคสต์จาก ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
สร้างภาพและดำเนินการเปิดตัวพอดแคสต์ให้ประสบความสำเร็จด้วยเทมเพลตวางแผนพอดแคสต์จาก ClickUp

เทมเพลตการวางแผนพอดแคสต์ของ ClickUpเป็นแดชบอร์ดที่สมบูรณ์แบบสำหรับการจัดระเบียบสิ่งที่ผู้ฟังของคุณต้องการฟัง การจัดการการติดต่อกับแขกรับเชิญ และการมองเห็นภาพรวมว่าคุณจะนำเสนอเนื้อหาของคุณอย่างไรจนถึงแต่ละตอนของพอดแคสต์ ไม่ว่าคุณจะเริ่มต้นการเดินทางในวงการพอดแคสต์หรือกำลังวางแผนการบันทึกและเผยแพร่ในเดือนถัดไป—เทมเพลตนี้จะมอบโครงสร้างที่คุณต้องการ มันเป็นเทมเพลตพอดแคสต์ที่ฉันชื่นชอบส่วนตัวจาก ClickUp

ใช้เทมเพลตพอดแคสต์ของ ClickUp เพื่อจัดระเบียบกิจกรรมการวางแผนพอดแคสต์อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
ใช้เทมเพลตพอดแคสต์ของ ClickUp เพื่อจัดระเบียบกิจกรรมการวางแผนพอดแคสต์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

เทมเพลตพอดแคสต์ ClickUpช่วยให้คุณสร้างแผนงานโดยละเอียดสำหรับการบันทึกพอดแคสต์ ครอบคลุมงานต่างๆ เช่น การจัดตารางแขกรับเชิญ การบันทึกเซสชัน การจัดการไฟล์เสียง และแม้แต่การติดตามความคืบหน้าของตอน เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณวางแผนและดำเนินการทุกขั้นตอนของกระบวนการสร้างพอดแคสต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกเหนือจากการจัดการพอดแคสต์แล้ว ClickUp ยังมีClickUp Docs ซึ่งเป็นเครื่องมือเอกสารและการแก้ไขในตัวที่ใช้งานง่าย เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเขียนและแก้ไขพอดแคสต์แบบเรียลไทม์ มาพร้อมกับฟีเจอร์มากมาย เช่น หน้าซ้อน ลิงก์ด่วน และตัวเลือกการจัดรูปแบบนับไม่ถ้วน พร้อมด้วยฟีเจอร์ การเขียนด้วย AI พิเศษที่ช่วยให้คุณเขียนและแก้ไขสคริปต์พอดแคสต์ที่น่าสนใจและชัดเจนได้อย่างง่ายดาย

การแก้ไขเนื้อหาด้วย AI ของ ClickUp ในเอกสาร
รับผู้ช่วยเขียนส่วนตัวของคุณด้วยเพียงไม่กี่บรรทัดของข้อมูลด้วย ClickUp Brain

ClickUp Brain ชุดเครื่องมือ AI ที่ทรงพลัง สามารถช่วยคุณระดมความคิดสำหรับพอดแคสต์ สร้างสคริปต์ที่น่าสนใจ และจัดระเบียบความคิดของคุณตลอดกระบวนการสร้างสรรค์

การจัดรูปแบบบันทึกการประชุมใน ClickUp Docs
ใช้ ClickUp Docs เป็นเครื่องมือเอกสารครบวงจรเพื่อบันทึกความคิด เชื่อมโยงกับกระบวนการทำงาน และทำให้การดำเนินการตามแนวคิดเป็นไปอย่างราบรื่น

คุณยังสามารถใช้ ClickUp Brain เพื่อเขียนสคริปต์ของคุณใน ClickUp Docs ได้อีกด้วย นอกจากนี้ หากคุณต้องการคำแนะนำในการสร้างสคริปต์พอดแคสต์ ClickUp ก็มีให้คุณเช่นกัน

ใช้เทมเพลตสคริปต์พอดแคสต์ของ ClickUp เพื่อทำให้กระบวนการเขียนราบรื่นตั้งแต่ต้นจนจบได้อย่างง่ายดาย
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
ใช้เทมเพลตสคริปต์พอดแคสต์ของ ClickUp เพื่อทำให้กระบวนการเขียนราบรื่นตั้งแต่ต้นจนจบได้อย่างง่ายดาย

เทมเพลตสคริปต์พอดแคสต์ ClickUpเป็นเทมเพลตเอกสาร ClickUp สำหรับตอนพอดแคสต์ที่มีการจัดระเบียบอย่างดี เทมเพลตนี้มุ่งเน้นที่การช่วยให้คุณจัดระเบียบและวางแผนทุกแง่มุมของการผลิตพอดแคสต์ของคุณ และเขียนสคริปต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการแสดงภาพเพื่อให้แน่ใจว่ามีความสอดคล้องกันในแต่ละตอนของพอดแคสต์

ต้องการ นำส่วนหนึ่งของพอดแคสต์ของคุณมาใช้ใหม่ และสร้างโพสต์ข้อความจากมันหรือไม่? ใช้ClickUp Clipsเพื่อบันทึกหน้าจอของคุณโดยตรงใน ClickUp เมื่อบันทึกแล้วเครื่องมือถอดเสียงด้วย AIจะสร้างข้อความที่แม่นยำสำหรับวิดีโอโดยอัตโนมัติ ฟีเจอร์นี้ทำให้การแก้ไขและนำตอนพอดแคสต์ของคุณมาใช้ใหม่เป็นโพสต์บล็อกหรือโพสต์โซเชียลมีเดียเป็นเรื่องง่าย นอกจากนี้ยังทำให้เนื้อหาของคุณเข้าถึงได้มากขึ้นและปรับให้เหมาะสมกับ SEO

ClickUp 3.0 บันทึกหน้าจอ แชร์จากมุมมองงาน
ใช้ ClickUp Clip สำหรับการบันทึกวิดีโอและถอดเสียงเสียงได้ทันที

อย่างที่ฉันบอกไป ด้วย ClickUp คุณสามารถระดมความคิด สร้าง จัดการ ติดตาม และบันทึกพอดแคสต์ทั้งหมดของคุณได้ตั้งแต่ต้นจนจบ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • สร้างภาพกระบวนการพอดแคสต์ของคุณและ ติดตามตัวชี้วัด ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบบนแดชบอร์ด ClickUp
  • ทำให้การสร้างและวางแผนพอดแคสต์ง่ายขึ้นและดีขึ้นด้วย เทมเพลตสำเร็จรูป
  • ใช้ ClickUp Docs สำหรับการเขียนสคริปต์อย่างง่ายดาย การสร้างเนื้อหาเชิงสร้างสรรค์ และการจัดทำ เอกสาร อย่างมีประสิทธิภาพ
  • รับไอเดียพอดแคสต์ เขียนสคริปต์ของคุณ และอีกมากมายด้วย ClickUp Brain ผู้ช่วย AI ที่ผสานการทำงานในตัว
  • สร้างแผนที่นำทางสำหรับพอดแคสต์ของคุณด้วยขั้นตอนที่ละเอียดด้วยClickUp Tasks
  • บันทึกหน้าจอพอดแคสต์ของคุณ ด้วย ClickUp Clips และรับการถอดความที่ถูกต้องโดยใช้ ClickUp Clips
  • รวมศูนย์การพอดแคสต์ของคุณด้วยการผสานรวมกว่า 1000 รายการ สำหรับซอฟต์แวร์บันทึกเสียง แพลตฟอร์มโฮสติ้ง บัญชีโซเชียลมีเดีย และพื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • มีเส้นทางการเรียนรู้ที่ยาวนานขึ้นเล็กน้อย
  • ClickUp Brain มีให้บริการเฉพาะในแผนชำระเงินเท่านั้น

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือนต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
  • ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน

คะแนนรีวิวและรีวิวใน ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000+)
  • Capterra: 4. 8/5 (4000+ รีวิว)

2. ChatGPT

เหมาะที่สุดสำหรับการระดมความคิดและร่างโครงร่าง

สคริปต์พอดแคสต์ที่สร้างโดย ChatGPT หนึ่งในเครื่องมือ AI ยอดนิยมสำหรับผู้ทำพอดแคสต์
ผ่านทางChatGPT

ChatGPT เป็นแชทบอท AI สร้างสรรค์โดย OpenAI ฉันพบว่าความสามารถของ AI นี้เหมาะสำหรับผู้ทำพอดแคสต์ในการสร้างไอเดียและคำถามเพื่ออำนวยความสะดวกในการสร้างเนื้อหา มุ่งเน้นที่ ผลลัพธ์เชิงสร้างสรรค์ อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายช่วยให้สามารถตั้งคำถามเฉพาะบุคคลและสร้างไอเดียสำหรับธีมและแม้แต่ชื่อตอนที่สร้างสรรค์ซึ่งตอบสนองความต้องการเฉพาะของพอดแคสต์ของคุณ

ด้วยความสามารถในการสร้างไอเดียอย่างชาญฉลาดและการปรับปรุงสคริปต์ ChatGPT จึงเป็นหนึ่งในเครื่องมือ AI ชั้นนำสำหรับผู้ทำพอดแคสต์ มันมีศักยภาพที่จะเป็นผู้ร่วมงานเสมือนจริงและกระดานเสียงที่ยอดเยี่ยมสำหรับกระบวนการทำพอดแคสต์ของคุณ นอกจากนี้ยังให้ข้อเสนอแนะและคำแนะนำแบบเรียลไทม์เพื่อยกระดับคุณภาพของพอดแคสต์ของคุณ ฐานความรู้ที่กว้างขวางของมันช่วยขยายขีดความสามารถในการวิจัยของคุณและประหยัดเวลา

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ChatGPT

  • ระดมความคิดสร้างสรรค์สำหรับไอเดียพอดแคสต์ และแก้ไขปัญหาหัวข้อที่คุณติดขัด
  • จัดโครงสร้างตอนพอดแคสต์ของคุณด้วยโครงร่างที่ละเอียดโดยใช้ ChatGPT รวมถึงประเด็นการพูดคุยและการเปลี่ยนผ่านระหว่างแต่ละช่วง
  • สร้างไอเดียสำหรับบทสนทนาของพอดแคสต์ของคุณ, ข้อความโฆษณา, หรือส่วนเปิด/ปิด
  • สร้างคำบรรยายที่น่าดึงดูดสำหรับโพสต์บนโซเชียลมีเดียหรือโครงสร้างสำหรับบล็อกโพสต์ของพอดแคสต์ของคุณ

ข้อจำกัดของ ChatGPT

  • ข้อมูลที่สร้างขึ้นอาจไม่ถูกต้องเสมอไปและต้องมีการตรวจสอบ
  • ผลลัพธ์บางครั้งอาจรู้สึกเหมือนหุ่นยนต์และขาดความละเอียดอ่อนของการสนทนาตามธรรมชาติ
  • คุณไม่สามารถใช้มันเพื่อค้นคว้าเหตุการณ์ปัจจุบันได้ เนื่องจากข้อมูลการฝึกอบรมของมันได้รับการอัปเดตถึงเพียงเดือนเมษายน 2023

ราคาของ ChatGPT

  • ฟรี
  • บวก: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ทีม: $30/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิว ChatGPT

  • G2: 4. 7/5 (500+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (40+ รีวิว)

3. อัลลิทู โชว์แพลนเนอร์

เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนเสียงพอดแคสต์และการเตรียมการผลิตล่วงหน้า

เครื่องมือ AI ของ Alitu Showplanner สำหรับผู้สร้างพอดแคสต์
ผ่านทางAlitu

เครื่องมือที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ Alitu Showplanner ถูกสร้างขึ้นเพื่อทำให้การ วางแผนพอดแคสต์ ง่ายขึ้น ช่วยผู้ดำเนินรายการพอดแคสต์ในการสร้างไอเดียสำหรับตอนต่างๆ การจัดระเบียบเนื้อหา และการสร้างโครงร่างที่ละเอียดครบถ้วน

ฉันชอบวิธีที่ Alitu Showplanner สร้างคำแนะนำเชิงสร้างสรรค์และแนะนำหัวข้อที่เกี่ยวข้องตามกลุ่มเป้าหมายและนิชของพอดแคสต์ของคุณ นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือสำหรับการจัดตารางการเผยแพร่ จัดระเบียบส่วนต่างๆ และการสัมภาษณ์แขกรับเชิญ ด้วย Showplanner คุณสามารถประหยัดเวลาและความพยายามในขณะที่สร้างพอดแคสต์คุณภาพระดับมืออาชีพได้ด้วยการทำให้กระบวนการผลิตพอดแคสต์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติเด่นของ Alitu Showplanner

  • ทำให้การตลาดและการวางแผนพอดแคสต์ของคุณง่ายขึ้นและรวดเร็วขึ้นด้วยอินเทอร์เฟซแบบลากและวางที่ช่วยให้คุณมองเห็นโครงสร้างตอนของคุณได้อย่างง่ายดาย
  • เพิ่มบันทึก, ลิงก์, และเวลาที่ระบุไว้ในเซ็กเมนต์ภายในแผนของคุณเพื่อให้ข้อมูลเป็นระเบียบ
  • นำเข้าคลิปเสียงหรือเพลงแบ็คกราวด์โดยตรงเข้าสู่แผนรายการของคุณเพื่อวางแผนการไหลของเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น
  • ส่งออกแผนรายการของคุณเป็นไฟล์ PDF หรือคู่มือในรูปแบบข้อความเพื่อความสะดวกในการอ้างอิงระหว่างการบันทึก

ข้อจำกัดของ Alitu Showplanner

  • คุณสมบัติการแก้ไขพอดแคสต์ที่จำกัดสำหรับคลิปเสียงที่นำเข้ามาภายใน Showplanner เอง
  • การตัดต่อเสียงหลังการผลิตไม่ครอบคลุมทั้งหมด
  • อาจรู้สึกไม่ตรงตามสัญชาตญาณเท่ากับเครื่องมือวางแผนภาพอื่น ๆ สำหรับโครงสร้างพอดแคสต์ที่ไม่เป็นเส้นตรง

ราคา Alitu Showplanner

  • ผู้ทำพอดแคสต์อิสระ: $38/เดือน ต่อผู้ใช้ (ราคาเพิ่มเติมสำหรับบริการโฮสติ้ง)
  • ธุรกิจ: เริ่มต้นที่ $195/เดือนต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิว Alitu Showplanner

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

4. คอนเทนต์เชค เอไอ

เหมาะที่สุดสำหรับการปรับแต่ง SEO และการสรุป

การปรับแต่ง SEO สำหรับบทความใน ContentShake AI ซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องมือ AI ที่เป็นที่รู้จักสำหรับนักพอดแคสต์ในการวิจัย
ผ่านทางSemrush

ได้รับการแนะนำโดย Semrush ใน App Center ของพวกเขา, ContentShake AI เป็นผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ชุดข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อ สร้างไอเดียตอน สำหรับกลุ่มเฉพาะและผู้ชมที่เฉพาะเจาะจงโดยใช้ AI algorithms. เครื่องมือตัดต่อพอดแคสต์นี้แนะนำไอเดียเนื้อหาโดยใช้หัวข้อที่ได้รับความนิยม, คำค้นหา, และคำถามที่ดึงดูดผู้ฟัง.

ContentShake AI ช่วยให้ผู้ทำพอดแคสต์นำหน้าคู่แข่งด้วยการเปิดเผยพอดแคสต์ของคู่แข่งและความชอบของผู้ฟัง คุณสามารถสร้างไอเดียได้อย่างรวดเร็ว เอาชนะอุปสรรคทางความคิดสร้างสรรค์ และผลิตตอนที่มีคุณภาพสูงซึ่งดึงดูดผู้ฟังด้วย ContentShake AI

คุณสมบัติเด่นของ ContentShake AI

  • สร้างชื่อเรื่องและคำอธิบายที่ปรับให้เหมาะสมกับ SEO เพื่อช่วยให้พอดแคสต์ของคุณติดอันดับสูงขึ้นในผลการค้นหา
  • สร้างบันทึกและสรุปเนื้อหาพอดแคสต์อย่างละเอียดจากไฟล์เสียงของคุณ เพื่อเพิ่มการเข้าถึงและช่วยให้ผู้ฟังค้นพบรายการของคุณได้ง่ายขึ้น
  • สกัดความคิดหลักจากตอนพอดแคสต์ของคุณเพื่อสร้างโพสต์โซเชียลมีเดียและสื่อส่งเสริมการขายได้อย่างง่ายดาย
  • นำเนื้อหาพอดแคสต์ของคุณมาปรับใช้ใหม่เป็นบทความบล็อกเพื่อขยายการเข้าถึงและดึงดูดผู้ฟังใหม่

ข้อจำกัดของ ContentShake AI

  • ไม่สามารถรับประกันการปรับแต่ง SEO หรือการสรุปที่แม่นยำอย่างสมบูรณ์
  • อาจจะมีประสิทธิภาพน้อยกว่าสำหรับรายการที่มีการสนทนาสูง
  • ไม่มีแผนฟรี มีเพียงการทดลองใช้ฟรีเจ็ดวันเท่านั้น

ราคาของ ContentShake AI

  • ฟรี: ทดลองใช้ (เจ็ดวัน)
  • พรีเมียม: $60/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของ ContentShake AI

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

5. วันเดอร์คราฟท์

เหมาะที่สุดสำหรับการผลิตหลังการถ่ายทำและการแชร์เสียง

Wondercraft เป็นหนึ่งในเครื่องมือ AI สำหรับผู้สร้างพอดแคสต์ในขั้นตอนหลังการผลิต
ผ่านทางWondercraft

Wondercraft ใช้ปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูงเพื่อเปลี่ยนข้อความให้กลายเป็น การผลิตเสียงคุณภาพสูง ด้วยเสียง AI ที่ฟังดูเป็นธรรมชาติและสามารถปรับแต่งเพลงประกอบได้

ผู้ทำพอดแคสต์สามารถเปลี่ยนบล็อกโพสต์ บทความ และสคริปต์ให้กลายเป็นตอนที่น่าสนใจได้ในไม่กี่นาที Wondercraft มีระบบตัดต่อเสียงอัตโนมัติ การโคลนเสียง และการรองรับหลายภาษาที่จะช่วยให้คุณเพิ่มจำนวนผู้ฟังและสร้างพอดแคสต์ที่มีเสียงเป็นมืออาชีพ

คุณสมบัติเด่นของ Wondercraft

  • สร้างเสียงสั้น ๆ ที่ดึงดูดความสนใจจากพอดแคสต์ของคุณเพื่อโปรโมตผ่านสื่อสังคมออนไลน์
  • ถอดเสียงไฟล์เสียงของคุณเพื่อการค้นหาและการเข้าถึงที่ดียิ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว
  • ใช้เสียงที่สร้างโดย AI สำหรับการเปิดและปิดรายการหรืออ่านข้อความจากผู้สนับสนุน
  • เปลี่ยนเนื้อหาข้อความให้เป็นตอนพอดแคสต์โดยใช้ฟีเจอร์แปลงข้อความเป็นเสียงพูด

ข้อจำกัดของ Wondercraft

  • เสียงที่สร้างโดย AI อาจยังคงมีความแตกต่างที่สังเกตได้จากเสียงมนุษย์
  • เสียงรบกวนหรือผู้พูดหลายคนอาจทำให้การถอดเสียงไม่ถูกต้อง

ราคาสินค้า Wondercraft

  • ฟรี
  • ผู้สร้าง: $34/เดือนต่อผู้ใช้ สำหรับ 60 เครดิตต่อเดือน
  • ข้อดี: เริ่มต้นที่ $64/เดือนต่อผู้ใช้ สำหรับ 150 เครดิตต่อเดือน
  • แผนที่กำหนดเอง: ราคาที่กำหนดเอง

การจัดอันดับและรีวิว Wondercraft

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

6. แจสเปอร์

เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหา

แดชบอร์ด Jasper AI
ผ่านทางJasper.ai

ฉันได้ใช้ Jasper ซึ่งเป็น ผู้ช่วยเขียน ที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อสร้างเนื้อหาหลายครั้งแล้ว มันสามารถช่วยคุณสร้างคำอธิบายตอนที่น่าสนใจ บันทึกการแสดง โพสต์บนโซเชียลมีเดีย และการโปรโมทสำหรับพอดแคสต์ของคุณได้ภายในไม่กี่นาที

อัลกอริทึม AI ของมันสร้างข้อความตามความชอบของผู้ชมและเนื้อหาที่มีอยู่ Jasper ยังสามารถช่วยคุณคิดไอเดียสำหรับตอนต่าง ๆ เขียนบท และพัฒนาเสียงที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับการบรรยายและตัวละครได้อีกด้วย ด้วย Jasper คุณสามารถสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจและเสริมความคิดสร้างสรรค์ของคุณได้

คุณสมบัติเด่นของ Jasper

  • ระดมความคิดหัวข้อใหม่สำหรับตอนพอดแคสต์และมุมมองที่ไม่เหมือนใครสำหรับเนื้อหาของคุณ
  • รับความช่วยเหลือในการเขียนสคริปต์สำหรับตอนเดี่ยวหรือพอดแคสต์แบบสัมภาษณ์
  • สร้างบันทึกและคำอธิบายที่น่าสนใจสำหรับตอนพอดแคสต์ของคุณเพื่อดึงดูดผู้ฟัง
  • สร้างโพสต์โซเชียลมีเดียที่น่าสนใจเพื่อโปรโมทเนื้อหาใหม่ของคุณ

ข้อจำกัดของแจสเปอร์

  • จำเป็นต้องมีการแก้ไขและตรวจทานอย่างรอบคอบ เนื่องจากข้อความที่สร้างโดย AI อาจมีข้อผิดพลาดหรือไม่ถูกต้อง
  • ค่าใช้จ่ายรายเดือนค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับคู่แข่งหลายราย
  • ต้องการคำแนะนำที่เฉพาะเจาะจงมากเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
  • ไม่มีแผนฟรี มีเพียงการทดลองใช้ฟรี

ราคาของแจสเปอร์

  • ฟรี: ทดลองใช้เจ็ดวัน
  • ผู้สร้าง: $34/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ข้อดี: $59/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวจากแจสเปอร์

  • G2: 4. 7/5 (1200+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (1800+ รีวิว)

7. ฟัง

เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเพลงพอดแคสต์แบบกำหนดเอง

Suno เป็นหนึ่งในเครื่องมือ AI ใหม่สำหรับผู้ทำพอดแคสต์ในการค้นหาเพลง
ผ่านทางSuno

Suno เป็น เครื่องมือสร้างดนตรีด้วย AI ที่จะช่วยให้คุณปลดปล่อยนักดนตรีในตัวคุณออกมา แพลตฟอร์มที่ขับเคลื่อนด้วย AI นี้สามารถสร้างเพลงเฉพาะสำหรับคุณโดยให้คุณป้อนสไตล์ดนตรีที่แตกต่างกัน ฉันสนุกมากที่ได้ทดลองใช้กับเพลงหลากหลายแนว!

Suno เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการแต่งทำนองหรือค้นหาจังหวะที่เหมาะสม คุณยังสามารถดูโปรไฟล์ศิลปินหรือคลังเพลงสำเร็จรูปของ Suno ได้หากคุณไม่ต้องการเสี่ยงมากนัก

ฟังคุณสมบัติที่ดีที่สุด

  • สร้างธีมเปิดและปิดที่เป็นต้นฉบับสำหรับพอดแคสต์ของคุณ ซึ่งเหมาะกับแบรนด์ของคุณอย่างสมบูรณ์แบบ
  • สร้างเพลงประกอบพื้นหลังที่ปรับให้เข้ากับอารมณ์และโทนของช่วงต่างๆ ในพอดแคสต์
  • ปรับแต่งความยาวของเพลง ระดับพลังงาน และเครื่องดนตรีเพื่อให้ได้เสียงที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว
  • หลีกเลี่ยงปัญหาลิขสิทธิ์ด้วยเพลงปลอดค่าลิขสิทธิ์ที่สร้างขึ้นเฉพาะสำหรับคุณ

ข้อจำกัดของ Suno

  • อาจต้องทดลองสักหน่อยเพื่อให้ได้เสียงที่คุณต้องการ
  • เพลงที่สร้างโดย AI อาจขาดความละเอียดอ่อนและความซับซ้อนเมื่อเทียบกับเพลงที่ประพันธ์โดยมนุษย์
  • การควบคุมที่จำกัดต่อองค์ประกอบทางดนตรีที่ซับซ้อนหรือการเรียบเรียงที่ยุ่งยาก

ราคาของ Suno

  • พื้นฐาน: ฟรี
  • ข้อดี: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
  • พรีเมียร์: $30/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของ Suno

  • G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 250 รายการ)
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

8. FineShare

เหมาะที่สุดสำหรับการปรับปรุงเสียงด้วยปัญญาประดิษฐ์

หน้าปัด FineShare
ผ่านทางFineShare

เครื่องมือ AI ของ FineShare สำหรับผู้ทำพอดแคสต์ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้พวกเขาพัฒนาฝีมือให้ดียิ่งขึ้น คุณสามารถใช้ FineVoice สตูดิโอเสียง AI ของพวกเขาเพื่อเปลี่ยนเสียงของคุณ สร้างเสียงพากย์ที่สมจริง และแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของคนดังและตัวละครในนิยาย

สิ่งนี้ช่วยเพิ่มคุณภาพการเล่าเรื่องในพอดแคสต์และเรื่องราวที่ขับเคลื่อนด้วยตัวละครให้มีความคิดสร้างสรรค์และมูลค่าการผลิตที่สูงขึ้น เครื่องมือเปลี่ยนเสียง ของ FineShare เพิ่มความสนุกและการมีส่วนร่วมให้กับพอดแคสต์สดและการสัมภาษณ์โดยการปรับเสียงแบบเรียลไทม์ ผมพบว่าชุด AI ของ FineShare ใช้งานง่ายพอสำหรับผู้เริ่มต้นทำพอดแคสต์รวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้วย

คุณสมบัติเด่นของ FineShare

  • ใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติการลดเสียงรบกวนเพื่อการบันทึกเสียงที่ชัดเจนเหมือนคริสตัล
  • ปรับระดับเสียงให้เหมาะสมเพื่อให้ระดับเสียงคงที่ตลอดทั้งพอดแคสต์ของคุณ
  • เปลี่ยนเสียงของคุณแบบเรียลไทม์เพื่อความสนุกในช่วงต่างๆ, การสัมภาษณ์, หรือเพื่อรักษาความเป็นนิรนาม
  • บันทึกพอดแคสต์ของคุณได้โดยตรงภายใน FineVoice เพื่อการผลิตที่ราบรื่น

ข้อจำกัดของ FineShare

  • เอฟเฟกต์เปลี่ยนเสียง แม้จะสนุก แต่ก็อาจไม่เหมาะกับเนื้อหาพอดแคสต์ทุกประเภท
  • อาจต้องมีความเข้าใจทางเทคนิคบ้างเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดจากคุณสมบัติการปรับเสียง

ราคาของ FineShare

  • ฟรี
  • พื้นฐาน: $8. 99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ข้อดี: $17.99/เดือนต่อผู้ใช้สำหรับ 2 เครื่องคอมพิวเตอร์
  • องค์กร: $31.99/เดือน ต่อผู้ใช้ สำหรับ 5 เครื่องคอมพิวเตอร์

คะแนนและรีวิว FineShare

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

9. คำอธิบาย

เหมาะที่สุดสำหรับการตัดต่อเสียงและการทำงานร่วมกัน

แดชบอร์ดของ Descript
ผ่านทางDescript

หนึ่งในเครื่องมือ AI ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดสำหรับผู้ทำพอดแคสต์ Descript เป็นแพลตฟอร์มที่ใช้ AI เพื่อทำให้การสร้างพอดแคสต์ง่ายขึ้น คุณสมบัติที่ดีที่สุดคือการ ถอดเสียง เสียงอัตโนมัติและแม่นยำเป็นข้อความสำหรับการแก้ไข ฉันเคยใช้มันเพื่อสร้างบทถอดเสียงจากการบันทึกวิดีโอพอดแคสต์และการสัมมนาออนไลน์ด้วย

โดยพื้นฐานแล้ว คุณสามารถแก้ไขไฟล์เสียงทั้งหมดของคุณได้โดยการแก้ไขบทถอดความ เหมือนกับเอกสารทั่วไป นอกจากนี้ Studio Sound ยังช่วยปรับปรุงคุณภาพเสียงได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว และฟีเจอร์ Overdub ช่วยให้คุณสร้างเสียงบรรยายที่สมจริงด้วยเสียงของคุณเองหรือเสียง AI

คุณสามารถลบคำเติม, แก้ไขข้อผิดพลาด, เพิ่มเพลงและเอฟเฟกต์เสียง, และสร้างตอนใหม่จากศูนย์โดยใช้เนื้อหาที่สร้างโดย AI ด้วย Descript.

คุณสมบัติเด่นของ Descript

  • แก้ไขพอดแคสต์ของคุณโดยการแก้ไขข้อความถอดเสียง—ตัด, วาง, และจัดเรียงเสียงใหม่ด้วยการแก้ไขข้อความอย่างง่าย
  • ปรับปรุงคุณภาพเสียงพอดแคสต์ของคุณโดยอัตโนมัติด้วยการลบคำเติมที่ไม่จำเป็นออกเพียงไม่กี่คลิก
  • แก้ไขข้อผิดพลาดหรือเพิ่มเนื้อหาใหม่โดยใช้เสียงของคุณเองหรือเสียงที่สร้างโดย AI ด้วยฟีเจอร์ Overdub
  • เชิญสมาชิกทีมให้ร่วมมือกันในโครงการแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดของคำอธิบาย

  • ผู้ใช้ที่มีพื้นฐานการตัดต่อเสียงแบบดั้งเดิมอาจต้องใช้เวลาในการเรียนรู้วิธีใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
  • คุณสมบัติการแก้ไขเสียงขั้นสูงที่คุ้นเคยกับผู้เชี่ยวชาญอาจไม่มี

การกำหนดราคาแบบอธิบาย

  • ฟรี
  • ผู้สร้าง: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ข้อดี: $30/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวเชิงอธิบาย

  • G2: 4. 6/5 (450+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (150+ รีวิว)

10. Podpage

เหมาะที่สุดสำหรับการออกแบบเว็บไซต์และสร้างพอดแคสต์

เครื่องมือสร้างหัวข้อใน Podpage หนึ่งในเครื่องมือ AI ยอดนิยมสำหรับผู้ทำพอดแคสต์ในการสร้างเว็บไซต์และอื่น ๆ
ผ่านทางPodpage

Podpage เป็นแพลตฟอร์มขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับผู้ทำพอดแคสต์ในการสร้างเว็บไซต์พอดแคสต์ที่น่าสนใจและดึงดูดใจ ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเทมเพลตที่ปรับแต่งได้ คุณสามารถนำเสนอตอนต่างๆ เล่าเรื่องราวของคุณ และสร้างความเชื่อมโยงที่น่าดึงดูดกับผู้ชมของคุณได้

แต่นั่นไม่ใช่ทั้งหมดที่มันทำได้ สิ่งที่ผมพบว่ามีประโยชน์เป็นพิเศษคือวิธีที่เครื่องมือนี้ทำให้ผู้ฟังค้นหาและเพลิดเพลินกับพอดแคสต์ได้ง่ายขึ้น Podpage ใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์ สร้างเนื้อหาวิดีโอที่เป็นมิตรกับ SEO และแม้กระทั่งสร้างบทถอดเสียงของเนื้อหาเสียง

คุณสมบัติเด่นของ Podpage

  • สร้างเว็บไซต์พอดแคสต์ได้ในไม่กี่นาทีด้วยเครื่องมือสร้างเว็บไซต์ที่ใช้งานง่าย
  • ประหยัดเวลาหลายชั่วโมงด้วยการถอดเสียงอัตโนมัติ ทำให้เนื้อหาของคุณเข้าถึงได้ง่ายขึ้นและเป็นมิตรกับ SEO
  • ผสานรวมพอดแคสต์ของคุณเข้ากับเว็บไซต์ของคุณ ให้ผู้ฟังสามารถเพลิดเพลินกับรายการของคุณได้โดยไม่ต้องออกจากหน้าเว็บไซต์ของคุณเลย

ข้อจำกัดของหน้าย่อย

  • ตัวเลือกการปรับแต่งการออกแบบที่จำกัดเมื่อเทียบกับผู้อื่น
  • อาจไม่เหมาะสำหรับการตั้งค่าพอดแคสต์ที่ซับซ้อนหรือความต้องการเฉพาะ เช่น การมีหลายรายการหรือเมื่อธุรกิจต้องการระดับสมาชิกที่แตกต่างกัน

ราคาของ Podpage

  • พื้นฐาน: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ข้อดี: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
  • เอลิต: $59/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของ Podpage

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

ยกระดับประสบการณ์การสร้างพอดแคสต์ของคุณ

ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่หรือผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำพอดแคสต์อยู่แล้ว เครื่องมือ AI มีศักยภาพที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการที่คุณสร้างกระบวนการทำพอดแคสต์ของคุณ คุณสามารถสร้างพอดแคสต์ที่มีคุณภาพระดับมืออาชีพที่ผู้ฟังของคุณสมควรได้รับในเวลาเพียงเศษเสี้ยวของเวลาที่เคยใช้มาก่อน ฉันมั่นใจว่าการใช้เครื่องมือ AI สิบอย่างสำหรับผู้ทำพอดแคสต์ในบทความนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการทำงานของคุณได้อย่างมาก

อย่างไรก็ตาม การผสมผสานเครื่องมือที่เหมาะสมที่สุดคือสิ่งที่ตรงกับความต้องการของคุณ แม้ว่าคุณจะสามารถลองใช้เครื่องมือทั้งหมดในรายการของเราได้ แต่คุณก็สามารถเลือก ClickUp เป็นเครื่องมือ AI ที่ครอบคลุมที่สุดที่คุณต้องการได้เช่นกัน ดังนั้นอย่าลังเลที่จะลงทะเบียนกับ ClickUpเพื่อทดลองใช้!