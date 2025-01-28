10 เครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับผู้ทำพอดแคสต์ในปี 2025

การเริ่มต้นทำพอดแคสต์อาจเป็นเส้นทางที่น่าตื่นเต้น แต่ก็มีอุปสรรคทั้งที่พบได้ทั่วไปและเฉพาะสำหรับผู้เริ่มต้นทำพอดแคสต์ เช่น ปัญหาทางเทคนิค การไม่มีเวลาเพียงพอสำหรับการตัดต่อ และภาวะตันทางความคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น
นั่นคือจุดที่เครื่องมือ AI เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหา เครื่องมือ AI สำหรับผู้ทำพอดแคสต์เหล่านี้สามารถทำให้การตัดต่อ การถอดเสียง การสร้างเนื้อหา และแม้กระทั่งการตลาดง่ายขึ้นสำหรับคุณ
อย่างไรก็ตาม รายการเครื่องมือ AI ที่มีให้สำหรับผู้สร้างพอดแคสต์นั้นไม่มีที่สิ้นสุด และการตัดสินใจเลือกเครื่องมือที่จะลงทุนนั้นอาจเป็นเรื่องที่น่ากลัว นั่นคือเหตุผลที่ฉันร่วมกับทีม ClickUp ได้คัดสรรรายการเครื่องมือ AI สำหรับพอดแคสต์ที่ดีที่สุดซึ่งผ่านการทดสอบมาแล้ว 10 รายการ ที่จะช่วยเพิ่มคุณค่าและทำให้การสร้างพอดแคสต์ของคุณง่ายขึ้น
แต่ก่อนอื่น ขอให้เราหารือเกี่ยวกับปัจจัยที่เราพิจารณาเมื่อตัดสินใจเลือกเครื่องมือ AI 10 อันดับแรกสำหรับผู้ทำพอดแคสต์
คุณควรมองหาอะไรในเครื่องมือ AI สำหรับผู้ทำพอดแคสต์?
นี่คือห้าองค์ประกอบที่คุณต้องระวังเมื่อเพิ่มเครื่องมือ AI เข้าไปในกระบวนการทำพอดแคสต์ของคุณ:
- การอัตโนมัติของงาน: ทำให้กระบวนการที่ซ้ำซากและใช้เวลามากในการทำพอดแคสต์เป็นไปอย่างราบรื่นด้วย AI เครื่องมือ AI ที่มีคุณภาพควรมีการอัตโนมัติที่แข็งแกร่งเพื่อให้สามารถควบคุมการปรับปรุงเสียง การถอดเสียง และการสร้างเนื้อหาได้
- ความสะดวกในการใช้งาน: สร้างกระบวนการสร้างสรรค์ที่มีประสิทธิภาพด้วยเครื่องมือ AI ที่เข้ากับสไตล์เนื้อหาเฉพาะของคุณ มองหาเครื่องมือที่สมดุลระหว่างฟีเจอร์อันทรงพลังและอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย เพื่อให้คุณสามารถทำงานได้มากขึ้นอย่างรวดเร็ว
- คุณภาพและความถูกต้อง: เครื่องมือ AI สำหรับผู้ทำพอดแคสต์ต้องสามารถปรับปรุงความถูกต้องของงานปฏิบัติการของพวกเขาได้ เช่น การประสานงานการบันทึกเสียงในสตูดิโอ การแบ่งปันสคริปต์ การแก้ไขบทถอดเสียงของพอดแคสต์ และการจัดการเอกสารทางการเงิน ศึกษาประวัติการทำงานและรีวิวของเครื่องมือเพื่อยืนยันสิ่งนี้
- การปรับแต่ง: ผมเชื่อว่า AI ควรสามารถให้เราควบคุมการแก้ไขและการตัดสินใจสร้างสรรค์ของเราได้มากขึ้น เลือกเครื่องมือ AI ที่มอบความสามารถเพิ่มเติมให้คุณพร้อมขอบเขตที่เพียงพอสำหรับการปรับแต่งสร้างสรรค์และการปรับแต่งตามความต้องการ
- การผสานรวมและค่าใช้จ่าย: เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่เครื่องมือ AI ที่คุณเลือกต้องอยู่ในงบประมาณของคุณ และสามารถผสานรวมกับกระบวนการทำงานที่มีอยู่ได้อย่างง่ายดาย เครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดคือเครื่องมือที่ให้มูลค่าสูงพร้อมค่าใช้จ่ายที่สามารถพิสูจน์ได้
10 เครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับผู้ทำพอดแคสต์ในปี 2024
นี่คือสิบอันดับเครื่องมือพอดแคสต์ AI ที่เราเชื่อว่าจะสามารถเปลี่ยนแปลงกระบวนการของคุณและยกระดับคุณภาพของเนื้อหาได้
1. ClickUp
เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการพอดแคสต์แบบครบวงจร
ClickUp เป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่ทรงพลังซึ่งช่วยสร้างศูนย์บัญชาการพอดแคสต์ที่สมบูรณ์แบบ ด้วยคุณสมบัติในตัวมากมาย เช่น การส่งข้อความทันที, AI เฉพาะทาง, เครื่องมือเขียนและตั้งเป้าหมาย,แม่แบบปฏิทินเนื้อหา และการเชื่อมต่อกับระบบอื่น ๆ กว่า 1000 ระบบ, มันสามารถอำนวยความสะดวกในการ จัดการพอดแคสต์แบบครบวงจร ตั้งแต่การคิดไอเดียและการระดมสมองไปจนถึงการเผยแพร่ตามเวลาที่กำหนด ทำให้เป็นซอฟต์แวร์จัดการพอดแคสต์ที่คุณควรเลือกใช้
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้เริ่มต้นทำพอดแคสต์และมืออาชีพที่มีประสบการณ์ ClickUp มอบแพลตฟอร์มศูนย์กลางในการจัดการทุกตอนของพอดแคสต์และโครงการต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย ด้วยการมุ่งเน้นหลักที่การ ทำให้งานง่ายขึ้น ความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับแต่งช่วยให้คุณปรับใช้ได้ตามความต้องการเฉพาะของคุณ
สองคุณสมบัติที่สำคัญสำหรับคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณไม่ได้ทำงานคนเดียว คือClickUp Goalsที่ช่วยให้กระบวนการคิดสร้างสรรค์และตั้งเป้าหมายเป็นไปอย่างราบรื่น และClickUp Chatสำหรับการสื่อสารที่สม่ำเสมอ ClickUp Goals ช่วยให้คุณบันทึกวัตถุประสงค์ส่วนตัวและของทีม และเชื่อมโยงกับงานในพอดแคสต์ของคุณได้ ในขณะที่ ClickUp Chat ช่วยให้สามารถส่งข้อความระหว่างทีมและแท็กได้ทันที
บอกลาการทำงานที่กระจัดกระจายด้วยการใช้เครื่องมือ AI หลายตัวซอฟต์แวร์การจัดการผลิตภัณฑ์ของ ClickUpสามารถแทนที่เครื่องมือ AI อื่น ๆ มากมายสำหรับผู้ทำพอดแคสต์ได้ มันผสานรวมกับเครื่องมือและบริการพอดแคสต์ยอดนิยมต่าง ๆ เพื่อเป็น โซลูชันครบวงจร สำหรับทุกความต้องการในการทำพอดแคสต์ของคุณ คุณสามารถเชื่อมต่อซอฟต์แวร์บันทึกเสียง แพลตฟอร์มโฮสติ้ง และบัญชีโซเชียลมีเดียของคุณกับ ClickUp ได้ มันยังมีบริการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์เพื่อรวมกิจกรรมและไฟล์พอดแคสต์ทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว
ด้วยเทมเพลตพอดแคสต์มากมายที่พร้อมใช้งานเพียงแค่ไม่กี่คลิก ClickUp ทำให้การสร้างและการจัดการพอดแคสต์ง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างไม่มีที่สิ้นสุด
เทมเพลตการวางแผนพอดแคสต์ของ ClickUpเป็นแดชบอร์ดที่สมบูรณ์แบบสำหรับการจัดระเบียบสิ่งที่ผู้ฟังของคุณต้องการฟัง การจัดการการติดต่อกับแขกรับเชิญ และการมองเห็นภาพรวมว่าคุณจะนำเสนอเนื้อหาของคุณอย่างไรจนถึงแต่ละตอนของพอดแคสต์ ไม่ว่าคุณจะเริ่มต้นการเดินทางในวงการพอดแคสต์หรือกำลังวางแผนการบันทึกและเผยแพร่ในเดือนถัดไป—เทมเพลตนี้จะมอบโครงสร้างที่คุณต้องการ มันเป็นเทมเพลตพอดแคสต์ที่ฉันชื่นชอบส่วนตัวจาก ClickUp
เทมเพลตพอดแคสต์ ClickUpช่วยให้คุณสร้างแผนงานโดยละเอียดสำหรับการบันทึกพอดแคสต์ ครอบคลุมงานต่างๆ เช่น การจัดตารางแขกรับเชิญ การบันทึกเซสชัน การจัดการไฟล์เสียง และแม้แต่การติดตามความคืบหน้าของตอน เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณวางแผนและดำเนินการทุกขั้นตอนของกระบวนการสร้างพอดแคสต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นอกเหนือจากการจัดการพอดแคสต์แล้ว ClickUp ยังมีClickUp Docs ซึ่งเป็นเครื่องมือเอกสารและการแก้ไขในตัวที่ใช้งานง่าย เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเขียนและแก้ไขพอดแคสต์แบบเรียลไทม์ มาพร้อมกับฟีเจอร์มากมาย เช่น หน้าซ้อน ลิงก์ด่วน และตัวเลือกการจัดรูปแบบนับไม่ถ้วน พร้อมด้วยฟีเจอร์ การเขียนด้วย AI พิเศษที่ช่วยให้คุณเขียนและแก้ไขสคริปต์พอดแคสต์ที่น่าสนใจและชัดเจนได้อย่างง่ายดาย
ClickUp Brain ชุดเครื่องมือ AI ที่ทรงพลัง สามารถช่วยคุณระดมความคิดสำหรับพอดแคสต์ สร้างสคริปต์ที่น่าสนใจ และจัดระเบียบความคิดของคุณตลอดกระบวนการสร้างสรรค์
คุณยังสามารถใช้ ClickUp Brain เพื่อเขียนสคริปต์ของคุณใน ClickUp Docs ได้อีกด้วย นอกจากนี้ หากคุณต้องการคำแนะนำในการสร้างสคริปต์พอดแคสต์ ClickUp ก็มีให้คุณเช่นกัน
เทมเพลตสคริปต์พอดแคสต์ ClickUpเป็นเทมเพลตเอกสาร ClickUp สำหรับตอนพอดแคสต์ที่มีการจัดระเบียบอย่างดี เทมเพลตนี้มุ่งเน้นที่การช่วยให้คุณจัดระเบียบและวางแผนทุกแง่มุมของการผลิตพอดแคสต์ของคุณ และเขียนสคริปต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการแสดงภาพเพื่อให้แน่ใจว่ามีความสอดคล้องกันในแต่ละตอนของพอดแคสต์
ต้องการ นำส่วนหนึ่งของพอดแคสต์ของคุณมาใช้ใหม่ และสร้างโพสต์ข้อความจากมันหรือไม่? ใช้ClickUp Clipsเพื่อบันทึกหน้าจอของคุณโดยตรงใน ClickUp เมื่อบันทึกแล้วเครื่องมือถอดเสียงด้วย AIจะสร้างข้อความที่แม่นยำสำหรับวิดีโอโดยอัตโนมัติ ฟีเจอร์นี้ทำให้การแก้ไขและนำตอนพอดแคสต์ของคุณมาใช้ใหม่เป็นโพสต์บล็อกหรือโพสต์โซเชียลมีเดียเป็นเรื่องง่าย นอกจากนี้ยังทำให้เนื้อหาของคุณเข้าถึงได้มากขึ้นและปรับให้เหมาะสมกับ SEO
อย่างที่ฉันบอกไป ด้วย ClickUp คุณสามารถระดมความคิด สร้าง จัดการ ติดตาม และบันทึกพอดแคสต์ทั้งหมดของคุณได้ตั้งแต่ต้นจนจบ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- สร้างภาพกระบวนการพอดแคสต์ของคุณและ ติดตามตัวชี้วัด ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบบนแดชบอร์ด ClickUp
- ทำให้การสร้างและวางแผนพอดแคสต์ง่ายขึ้นและดีขึ้นด้วย เทมเพลตสำเร็จรูป
- ใช้ ClickUp Docs สำหรับการเขียนสคริปต์อย่างง่ายดาย การสร้างเนื้อหาเชิงสร้างสรรค์ และการจัดทำ เอกสาร อย่างมีประสิทธิภาพ
- รับไอเดียพอดแคสต์ เขียนสคริปต์ของคุณ และอีกมากมายด้วย ClickUp Brain ผู้ช่วย AI ที่ผสานการทำงานในตัว
- สร้างแผนที่นำทางสำหรับพอดแคสต์ของคุณด้วยขั้นตอนที่ละเอียดด้วยClickUp Tasks
- บันทึกหน้าจอพอดแคสต์ของคุณ ด้วย ClickUp Clips และรับการถอดความที่ถูกต้องโดยใช้ ClickUp Clips
- รวมศูนย์การพอดแคสต์ของคุณด้วยการผสานรวมกว่า 1000 รายการ สำหรับซอฟต์แวร์บันทึกเสียง แพลตฟอร์มโฮสติ้ง บัญชีโซเชียลมีเดีย และพื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์
ข้อจำกัดของ ClickUp
- มีเส้นทางการเรียนรู้ที่ยาวนานขึ้นเล็กน้อย
- ClickUp Brain มีให้บริการเฉพาะในแผนชำระเงินเท่านั้น
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน
คะแนนรีวิวและรีวิวใน ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000+)
- Capterra: 4. 8/5 (4000+ รีวิว)
2. ChatGPT
เหมาะที่สุดสำหรับการระดมความคิดและร่างโครงร่าง
ChatGPT เป็นแชทบอท AI สร้างสรรค์โดย OpenAI ฉันพบว่าความสามารถของ AI นี้เหมาะสำหรับผู้ทำพอดแคสต์ในการสร้างไอเดียและคำถามเพื่ออำนวยความสะดวกในการสร้างเนื้อหา มุ่งเน้นที่ ผลลัพธ์เชิงสร้างสรรค์ อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายช่วยให้สามารถตั้งคำถามเฉพาะบุคคลและสร้างไอเดียสำหรับธีมและแม้แต่ชื่อตอนที่สร้างสรรค์ซึ่งตอบสนองความต้องการเฉพาะของพอดแคสต์ของคุณ
ด้วยความสามารถในการสร้างไอเดียอย่างชาญฉลาดและการปรับปรุงสคริปต์ ChatGPT จึงเป็นหนึ่งในเครื่องมือ AI ชั้นนำสำหรับผู้ทำพอดแคสต์ มันมีศักยภาพที่จะเป็นผู้ร่วมงานเสมือนจริงและกระดานเสียงที่ยอดเยี่ยมสำหรับกระบวนการทำพอดแคสต์ของคุณ นอกจากนี้ยังให้ข้อเสนอแนะและคำแนะนำแบบเรียลไทม์เพื่อยกระดับคุณภาพของพอดแคสต์ของคุณ ฐานความรู้ที่กว้างขวางของมันช่วยขยายขีดความสามารถในการวิจัยของคุณและประหยัดเวลา
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ChatGPT
- ระดมความคิดสร้างสรรค์สำหรับไอเดียพอดแคสต์ และแก้ไขปัญหาหัวข้อที่คุณติดขัด
- จัดโครงสร้างตอนพอดแคสต์ของคุณด้วยโครงร่างที่ละเอียดโดยใช้ ChatGPT รวมถึงประเด็นการพูดคุยและการเปลี่ยนผ่านระหว่างแต่ละช่วง
- สร้างไอเดียสำหรับบทสนทนาของพอดแคสต์ของคุณ, ข้อความโฆษณา, หรือส่วนเปิด/ปิด
- สร้างคำบรรยายที่น่าดึงดูดสำหรับโพสต์บนโซเชียลมีเดียหรือโครงสร้างสำหรับบล็อกโพสต์ของพอดแคสต์ของคุณ
ข้อจำกัดของ ChatGPT
- ข้อมูลที่สร้างขึ้นอาจไม่ถูกต้องเสมอไปและต้องมีการตรวจสอบ
- ผลลัพธ์บางครั้งอาจรู้สึกเหมือนหุ่นยนต์และขาดความละเอียดอ่อนของการสนทนาตามธรรมชาติ
- คุณไม่สามารถใช้มันเพื่อค้นคว้าเหตุการณ์ปัจจุบันได้ เนื่องจากข้อมูลการฝึกอบรมของมันได้รับการอัปเดตถึงเพียงเดือนเมษายน 2023
ราคาของ ChatGPT
- ฟรี
- บวก: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีม: $30/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิว ChatGPT
- G2: 4. 7/5 (500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (40+ รีวิว)
3. อัลลิทู โชว์แพลนเนอร์
เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนเสียงพอดแคสต์และการเตรียมการผลิตล่วงหน้า
เครื่องมือที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ Alitu Showplanner ถูกสร้างขึ้นเพื่อทำให้การ วางแผนพอดแคสต์ ง่ายขึ้น ช่วยผู้ดำเนินรายการพอดแคสต์ในการสร้างไอเดียสำหรับตอนต่างๆ การจัดระเบียบเนื้อหา และการสร้างโครงร่างที่ละเอียดครบถ้วน
ฉันชอบวิธีที่ Alitu Showplanner สร้างคำแนะนำเชิงสร้างสรรค์และแนะนำหัวข้อที่เกี่ยวข้องตามกลุ่มเป้าหมายและนิชของพอดแคสต์ของคุณ นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือสำหรับการจัดตารางการเผยแพร่ จัดระเบียบส่วนต่างๆ และการสัมภาษณ์แขกรับเชิญ ด้วย Showplanner คุณสามารถประหยัดเวลาและความพยายามในขณะที่สร้างพอดแคสต์คุณภาพระดับมืออาชีพได้ด้วยการทำให้กระบวนการผลิตพอดแคสต์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติเด่นของ Alitu Showplanner
- ทำให้การตลาดและการวางแผนพอดแคสต์ของคุณง่ายขึ้นและรวดเร็วขึ้นด้วยอินเทอร์เฟซแบบลากและวางที่ช่วยให้คุณมองเห็นโครงสร้างตอนของคุณได้อย่างง่ายดาย
- เพิ่มบันทึก, ลิงก์, และเวลาที่ระบุไว้ในเซ็กเมนต์ภายในแผนของคุณเพื่อให้ข้อมูลเป็นระเบียบ
- นำเข้าคลิปเสียงหรือเพลงแบ็คกราวด์โดยตรงเข้าสู่แผนรายการของคุณเพื่อวางแผนการไหลของเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น
- ส่งออกแผนรายการของคุณเป็นไฟล์ PDF หรือคู่มือในรูปแบบข้อความเพื่อความสะดวกในการอ้างอิงระหว่างการบันทึก
ข้อจำกัดของ Alitu Showplanner
- คุณสมบัติการแก้ไขพอดแคสต์ที่จำกัดสำหรับคลิปเสียงที่นำเข้ามาภายใน Showplanner เอง
- การตัดต่อเสียงหลังการผลิตไม่ครอบคลุมทั้งหมด
- อาจรู้สึกไม่ตรงตามสัญชาตญาณเท่ากับเครื่องมือวางแผนภาพอื่น ๆ สำหรับโครงสร้างพอดแคสต์ที่ไม่เป็นเส้นตรง
ราคา Alitu Showplanner
- ผู้ทำพอดแคสต์อิสระ: $38/เดือน ต่อผู้ใช้ (ราคาเพิ่มเติมสำหรับบริการโฮสติ้ง)
- ธุรกิจ: เริ่มต้นที่ $195/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว Alitu Showplanner
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
4. คอนเทนต์เชค เอไอ
เหมาะที่สุดสำหรับการปรับแต่ง SEO และการสรุป
ได้รับการแนะนำโดย Semrush ใน App Center ของพวกเขา, ContentShake AI เป็นผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ชุดข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อ สร้างไอเดียตอน สำหรับกลุ่มเฉพาะและผู้ชมที่เฉพาะเจาะจงโดยใช้ AI algorithms. เครื่องมือตัดต่อพอดแคสต์นี้แนะนำไอเดียเนื้อหาโดยใช้หัวข้อที่ได้รับความนิยม, คำค้นหา, และคำถามที่ดึงดูดผู้ฟัง.
ContentShake AI ช่วยให้ผู้ทำพอดแคสต์นำหน้าคู่แข่งด้วยการเปิดเผยพอดแคสต์ของคู่แข่งและความชอบของผู้ฟัง คุณสามารถสร้างไอเดียได้อย่างรวดเร็ว เอาชนะอุปสรรคทางความคิดสร้างสรรค์ และผลิตตอนที่มีคุณภาพสูงซึ่งดึงดูดผู้ฟังด้วย ContentShake AI
คุณสมบัติเด่นของ ContentShake AI
- สร้างชื่อเรื่องและคำอธิบายที่ปรับให้เหมาะสมกับ SEO เพื่อช่วยให้พอดแคสต์ของคุณติดอันดับสูงขึ้นในผลการค้นหา
- สร้างบันทึกและสรุปเนื้อหาพอดแคสต์อย่างละเอียดจากไฟล์เสียงของคุณ เพื่อเพิ่มการเข้าถึงและช่วยให้ผู้ฟังค้นพบรายการของคุณได้ง่ายขึ้น
- สกัดความคิดหลักจากตอนพอดแคสต์ของคุณเพื่อสร้างโพสต์โซเชียลมีเดียและสื่อส่งเสริมการขายได้อย่างง่ายดาย
- นำเนื้อหาพอดแคสต์ของคุณมาปรับใช้ใหม่เป็นบทความบล็อกเพื่อขยายการเข้าถึงและดึงดูดผู้ฟังใหม่
ข้อจำกัดของ ContentShake AI
- ไม่สามารถรับประกันการปรับแต่ง SEO หรือการสรุปที่แม่นยำอย่างสมบูรณ์
- อาจจะมีประสิทธิภาพน้อยกว่าสำหรับรายการที่มีการสนทนาสูง
- ไม่มีแผนฟรี มีเพียงการทดลองใช้ฟรีเจ็ดวันเท่านั้น
ราคาของ ContentShake AI
- ฟรี: ทดลองใช้ (เจ็ดวัน)
- พรีเมียม: $60/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ ContentShake AI
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
5. วันเดอร์คราฟท์
เหมาะที่สุดสำหรับการผลิตหลังการถ่ายทำและการแชร์เสียง
Wondercraft ใช้ปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูงเพื่อเปลี่ยนข้อความให้กลายเป็น การผลิตเสียงคุณภาพสูง ด้วยเสียง AI ที่ฟังดูเป็นธรรมชาติและสามารถปรับแต่งเพลงประกอบได้
ผู้ทำพอดแคสต์สามารถเปลี่ยนบล็อกโพสต์ บทความ และสคริปต์ให้กลายเป็นตอนที่น่าสนใจได้ในไม่กี่นาที Wondercraft มีระบบตัดต่อเสียงอัตโนมัติ การโคลนเสียง และการรองรับหลายภาษาที่จะช่วยให้คุณเพิ่มจำนวนผู้ฟังและสร้างพอดแคสต์ที่มีเสียงเป็นมืออาชีพ
คุณสมบัติเด่นของ Wondercraft
- สร้างเสียงสั้น ๆ ที่ดึงดูดความสนใจจากพอดแคสต์ของคุณเพื่อโปรโมตผ่านสื่อสังคมออนไลน์
- ถอดเสียงไฟล์เสียงของคุณเพื่อการค้นหาและการเข้าถึงที่ดียิ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว
- ใช้เสียงที่สร้างโดย AI สำหรับการเปิดและปิดรายการหรืออ่านข้อความจากผู้สนับสนุน
- เปลี่ยนเนื้อหาข้อความให้เป็นตอนพอดแคสต์โดยใช้ฟีเจอร์แปลงข้อความเป็นเสียงพูด
ข้อจำกัดของ Wondercraft
- เสียงที่สร้างโดย AI อาจยังคงมีความแตกต่างที่สังเกตได้จากเสียงมนุษย์
- เสียงรบกวนหรือผู้พูดหลายคนอาจทำให้การถอดเสียงไม่ถูกต้อง
ราคาสินค้า Wondercraft
- ฟรี
- ผู้สร้าง: $34/เดือนต่อผู้ใช้ สำหรับ 60 เครดิตต่อเดือน
- ข้อดี: เริ่มต้นที่ $64/เดือนต่อผู้ใช้ สำหรับ 150 เครดิตต่อเดือน
- แผนที่กำหนดเอง: ราคาที่กำหนดเอง
การจัดอันดับและรีวิว Wondercraft
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
6. แจสเปอร์
เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหา
ฉันได้ใช้ Jasper ซึ่งเป็น ผู้ช่วยเขียน ที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อสร้างเนื้อหาหลายครั้งแล้ว มันสามารถช่วยคุณสร้างคำอธิบายตอนที่น่าสนใจ บันทึกการแสดง โพสต์บนโซเชียลมีเดีย และการโปรโมทสำหรับพอดแคสต์ของคุณได้ภายในไม่กี่นาที
อัลกอริทึม AI ของมันสร้างข้อความตามความชอบของผู้ชมและเนื้อหาที่มีอยู่ Jasper ยังสามารถช่วยคุณคิดไอเดียสำหรับตอนต่าง ๆ เขียนบท และพัฒนาเสียงที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับการบรรยายและตัวละครได้อีกด้วย ด้วย Jasper คุณสามารถสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจและเสริมความคิดสร้างสรรค์ของคุณได้
คุณสมบัติเด่นของ Jasper
- ระดมความคิดหัวข้อใหม่สำหรับตอนพอดแคสต์และมุมมองที่ไม่เหมือนใครสำหรับเนื้อหาของคุณ
- รับความช่วยเหลือในการเขียนสคริปต์สำหรับตอนเดี่ยวหรือพอดแคสต์แบบสัมภาษณ์
- สร้างบันทึกและคำอธิบายที่น่าสนใจสำหรับตอนพอดแคสต์ของคุณเพื่อดึงดูดผู้ฟัง
- สร้างโพสต์โซเชียลมีเดียที่น่าสนใจเพื่อโปรโมทเนื้อหาใหม่ของคุณ
ข้อจำกัดของแจสเปอร์
- จำเป็นต้องมีการแก้ไขและตรวจทานอย่างรอบคอบ เนื่องจากข้อความที่สร้างโดย AI อาจมีข้อผิดพลาดหรือไม่ถูกต้อง
- ค่าใช้จ่ายรายเดือนค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับคู่แข่งหลายราย
- ต้องการคำแนะนำที่เฉพาะเจาะจงมากเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
- ไม่มีแผนฟรี มีเพียงการทดลองใช้ฟรี
ราคาของแจสเปอร์
- ฟรี: ทดลองใช้เจ็ดวัน
- ผู้สร้าง: $34/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $59/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวจากแจสเปอร์
- G2: 4. 7/5 (1200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (1800+ รีวิว)
7. ฟัง
เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเพลงพอดแคสต์แบบกำหนดเอง
Suno เป็น เครื่องมือสร้างดนตรีด้วย AI ที่จะช่วยให้คุณปลดปล่อยนักดนตรีในตัวคุณออกมา แพลตฟอร์มที่ขับเคลื่อนด้วย AI นี้สามารถสร้างเพลงเฉพาะสำหรับคุณโดยให้คุณป้อนสไตล์ดนตรีที่แตกต่างกัน ฉันสนุกมากที่ได้ทดลองใช้กับเพลงหลากหลายแนว!
Suno เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการแต่งทำนองหรือค้นหาจังหวะที่เหมาะสม คุณยังสามารถดูโปรไฟล์ศิลปินหรือคลังเพลงสำเร็จรูปของ Suno ได้หากคุณไม่ต้องการเสี่ยงมากนัก
ฟังคุณสมบัติที่ดีที่สุด
- สร้างธีมเปิดและปิดที่เป็นต้นฉบับสำหรับพอดแคสต์ของคุณ ซึ่งเหมาะกับแบรนด์ของคุณอย่างสมบูรณ์แบบ
- สร้างเพลงประกอบพื้นหลังที่ปรับให้เข้ากับอารมณ์และโทนของช่วงต่างๆ ในพอดแคสต์
- ปรับแต่งความยาวของเพลง ระดับพลังงาน และเครื่องดนตรีเพื่อให้ได้เสียงที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว
- หลีกเลี่ยงปัญหาลิขสิทธิ์ด้วยเพลงปลอดค่าลิขสิทธิ์ที่สร้างขึ้นเฉพาะสำหรับคุณ
ข้อจำกัดของ Suno
- อาจต้องทดลองสักหน่อยเพื่อให้ได้เสียงที่คุณต้องการ
- เพลงที่สร้างโดย AI อาจขาดความละเอียดอ่อนและความซับซ้อนเมื่อเทียบกับเพลงที่ประพันธ์โดยมนุษย์
- การควบคุมที่จำกัดต่อองค์ประกอบทางดนตรีที่ซับซ้อนหรือการเรียบเรียงที่ยุ่งยาก
ราคาของ Suno
- พื้นฐาน: ฟรี
- ข้อดี: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียร์: $30/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Suno
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 250 รายการ)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
8. FineShare
เหมาะที่สุดสำหรับการปรับปรุงเสียงด้วยปัญญาประดิษฐ์
เครื่องมือ AI ของ FineShare สำหรับผู้ทำพอดแคสต์ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้พวกเขาพัฒนาฝีมือให้ดียิ่งขึ้น คุณสามารถใช้ FineVoice สตูดิโอเสียง AI ของพวกเขาเพื่อเปลี่ยนเสียงของคุณ สร้างเสียงพากย์ที่สมจริง และแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของคนดังและตัวละครในนิยาย
สิ่งนี้ช่วยเพิ่มคุณภาพการเล่าเรื่องในพอดแคสต์และเรื่องราวที่ขับเคลื่อนด้วยตัวละครให้มีความคิดสร้างสรรค์และมูลค่าการผลิตที่สูงขึ้น เครื่องมือเปลี่ยนเสียง ของ FineShare เพิ่มความสนุกและการมีส่วนร่วมให้กับพอดแคสต์สดและการสัมภาษณ์โดยการปรับเสียงแบบเรียลไทม์ ผมพบว่าชุด AI ของ FineShare ใช้งานง่ายพอสำหรับผู้เริ่มต้นทำพอดแคสต์รวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้วย
คุณสมบัติเด่นของ FineShare
- ใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติการลดเสียงรบกวนเพื่อการบันทึกเสียงที่ชัดเจนเหมือนคริสตัล
- ปรับระดับเสียงให้เหมาะสมเพื่อให้ระดับเสียงคงที่ตลอดทั้งพอดแคสต์ของคุณ
- เปลี่ยนเสียงของคุณแบบเรียลไทม์เพื่อความสนุกในช่วงต่างๆ, การสัมภาษณ์, หรือเพื่อรักษาความเป็นนิรนาม
- บันทึกพอดแคสต์ของคุณได้โดยตรงภายใน FineVoice เพื่อการผลิตที่ราบรื่น
ข้อจำกัดของ FineShare
- เอฟเฟกต์เปลี่ยนเสียง แม้จะสนุก แต่ก็อาจไม่เหมาะกับเนื้อหาพอดแคสต์ทุกประเภท
- อาจต้องมีความเข้าใจทางเทคนิคบ้างเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดจากคุณสมบัติการปรับเสียง
ราคาของ FineShare
- ฟรี
- พื้นฐาน: $8. 99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $17.99/เดือนต่อผู้ใช้สำหรับ 2 เครื่องคอมพิวเตอร์
- องค์กร: $31.99/เดือน ต่อผู้ใช้ สำหรับ 5 เครื่องคอมพิวเตอร์
คะแนนและรีวิว FineShare
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
9. คำอธิบาย
เหมาะที่สุดสำหรับการตัดต่อเสียงและการทำงานร่วมกัน
หนึ่งในเครื่องมือ AI ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดสำหรับผู้ทำพอดแคสต์ Descript เป็นแพลตฟอร์มที่ใช้ AI เพื่อทำให้การสร้างพอดแคสต์ง่ายขึ้น คุณสมบัติที่ดีที่สุดคือการ ถอดเสียง เสียงอัตโนมัติและแม่นยำเป็นข้อความสำหรับการแก้ไข ฉันเคยใช้มันเพื่อสร้างบทถอดเสียงจากการบันทึกวิดีโอพอดแคสต์และการสัมมนาออนไลน์ด้วย
โดยพื้นฐานแล้ว คุณสามารถแก้ไขไฟล์เสียงทั้งหมดของคุณได้โดยการแก้ไขบทถอดความ เหมือนกับเอกสารทั่วไป นอกจากนี้ Studio Sound ยังช่วยปรับปรุงคุณภาพเสียงได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว และฟีเจอร์ Overdub ช่วยให้คุณสร้างเสียงบรรยายที่สมจริงด้วยเสียงของคุณเองหรือเสียง AI
คุณสามารถลบคำเติม, แก้ไขข้อผิดพลาด, เพิ่มเพลงและเอฟเฟกต์เสียง, และสร้างตอนใหม่จากศูนย์โดยใช้เนื้อหาที่สร้างโดย AI ด้วย Descript.
คุณสมบัติเด่นของ Descript
- แก้ไขพอดแคสต์ของคุณโดยการแก้ไขข้อความถอดเสียง—ตัด, วาง, และจัดเรียงเสียงใหม่ด้วยการแก้ไขข้อความอย่างง่าย
- ปรับปรุงคุณภาพเสียงพอดแคสต์ของคุณโดยอัตโนมัติด้วยการลบคำเติมที่ไม่จำเป็นออกเพียงไม่กี่คลิก
- แก้ไขข้อผิดพลาดหรือเพิ่มเนื้อหาใหม่โดยใช้เสียงของคุณเองหรือเสียงที่สร้างโดย AI ด้วยฟีเจอร์ Overdub
- เชิญสมาชิกทีมให้ร่วมมือกันในโครงการแบบเรียลไทม์
ข้อจำกัดของคำอธิบาย
- ผู้ใช้ที่มีพื้นฐานการตัดต่อเสียงแบบดั้งเดิมอาจต้องใช้เวลาในการเรียนรู้วิธีใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
- คุณสมบัติการแก้ไขเสียงขั้นสูงที่คุ้นเคยกับผู้เชี่ยวชาญอาจไม่มี
การกำหนดราคาแบบอธิบาย
- ฟรี
- ผู้สร้าง: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $30/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวเชิงอธิบาย
- G2: 4. 6/5 (450+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (150+ รีวิว)
10. Podpage
เหมาะที่สุดสำหรับการออกแบบเว็บไซต์และสร้างพอดแคสต์
Podpage เป็นแพลตฟอร์มขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับผู้ทำพอดแคสต์ในการสร้างเว็บไซต์พอดแคสต์ที่น่าสนใจและดึงดูดใจ ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเทมเพลตที่ปรับแต่งได้ คุณสามารถนำเสนอตอนต่างๆ เล่าเรื่องราวของคุณ และสร้างความเชื่อมโยงที่น่าดึงดูดกับผู้ชมของคุณได้
แต่นั่นไม่ใช่ทั้งหมดที่มันทำได้ สิ่งที่ผมพบว่ามีประโยชน์เป็นพิเศษคือวิธีที่เครื่องมือนี้ทำให้ผู้ฟังค้นหาและเพลิดเพลินกับพอดแคสต์ได้ง่ายขึ้น Podpage ใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์ สร้างเนื้อหาวิดีโอที่เป็นมิตรกับ SEO และแม้กระทั่งสร้างบทถอดเสียงของเนื้อหาเสียง
คุณสมบัติเด่นของ Podpage
- สร้างเว็บไซต์พอดแคสต์ได้ในไม่กี่นาทีด้วยเครื่องมือสร้างเว็บไซต์ที่ใช้งานง่าย
- ประหยัดเวลาหลายชั่วโมงด้วยการถอดเสียงอัตโนมัติ ทำให้เนื้อหาของคุณเข้าถึงได้ง่ายขึ้นและเป็นมิตรกับ SEO
- ผสานรวมพอดแคสต์ของคุณเข้ากับเว็บไซต์ของคุณ ให้ผู้ฟังสามารถเพลิดเพลินกับรายการของคุณได้โดยไม่ต้องออกจากหน้าเว็บไซต์ของคุณเลย
ข้อจำกัดของหน้าย่อย
- ตัวเลือกการปรับแต่งการออกแบบที่จำกัดเมื่อเทียบกับผู้อื่น
- อาจไม่เหมาะสำหรับการตั้งค่าพอดแคสต์ที่ซับซ้อนหรือความต้องการเฉพาะ เช่น การมีหลายรายการหรือเมื่อธุรกิจต้องการระดับสมาชิกที่แตกต่างกัน
ราคาของ Podpage
- พื้นฐาน: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
- เอลิต: $59/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Podpage
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ยกระดับประสบการณ์การสร้างพอดแคสต์ของคุณ
ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่หรือผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำพอดแคสต์อยู่แล้ว เครื่องมือ AI มีศักยภาพที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการที่คุณสร้างกระบวนการทำพอดแคสต์ของคุณ คุณสามารถสร้างพอดแคสต์ที่มีคุณภาพระดับมืออาชีพที่ผู้ฟังของคุณสมควรได้รับในเวลาเพียงเศษเสี้ยวของเวลาที่เคยใช้มาก่อน ฉันมั่นใจว่าการใช้เครื่องมือ AI สิบอย่างสำหรับผู้ทำพอดแคสต์ในบทความนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการทำงานของคุณได้อย่างมาก
อย่างไรก็ตาม การผสมผสานเครื่องมือที่เหมาะสมที่สุดคือสิ่งที่ตรงกับความต้องการของคุณ แม้ว่าคุณจะสามารถลองใช้เครื่องมือทั้งหมดในรายการของเราได้ แต่คุณก็สามารถเลือก ClickUp เป็นเครื่องมือ AI ที่ครอบคลุมที่สุดที่คุณต้องการได้เช่นกัน ดังนั้นอย่าลังเลที่จะลงทะเบียนกับ ClickUpเพื่อทดลองใช้!