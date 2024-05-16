บอทและมากกว่า: คู่มือปฏิบัติการใช้งาน AI ในการบริการลูกค้า

คุณทราบหรือไม่ว่าลูกค้าในสหรัฐอเมริกา4 ใน 5 คนได้เปลี่ยนไปใช้แบรนด์อื่นเนื่องจากประสบการณ์การบริการลูกค้าที่ไม่ดี?
การบริการลูกค้าไม่ได้เป็นเพียงการจัดการกับข้อสงสัยของลูกค้าและการแก้ไขปัญหาอีกต่อไป มันได้เติบโตจากการเป็นเพียงการทำธุรกรรมไปสู่การเป็นปัจจัยขับเคลื่อนความภักดีต่อแบรนด์และความพึงพอใจของลูกค้า
ความคาดหวังของลูกค้าบ่อยครั้งสูงเกินไปที่จะตอบสนองได้ และมีช่องว่างระหว่างการมอบบริการกับสิ่งที่คาดหวังไว้ คุณจะเชื่อมช่องว่างนี้ได้อย่างไร?
ปัญญาประดิษฐ์ (AI) แพร่หลายไปทุกที่ และงานบริการลูกค้าไม่ใช่ข้อยกเว้น มันเป็นฟังก์ชันทางธุรกิจที่เข้ากันได้อย่างเป็นธรรมชาติกับการประยุกต์ใช้ AI
จากแชทบอทที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน ไปจนถึงแดชบอร์ดที่ใช้งานง่ายซึ่งสามารถสร้างข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ มาดูกันว่า AI สามารถนำมาใช้ในด้านการบริการลูกค้าและเสริมสร้างความภักดีต่อแบรนด์ได้อย่างไร
การเข้าใจบทบาทของ AI ในบริการลูกค้า
ข้อเท็จจริงจาก ClickUp: ปัญญาประดิษฐ์สำหรับการบริการลูกค้าคาดว่าจะเข้ามาดูแลการติดต่อกับลูกค้าถึง 95% ภายในปี 2025
ด้วยความหลากหลายของ AI ทำให้เราสามารถมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับการคาดการณ์นี้ได้ นี่คือตัวอย่างวิธีที่เครื่องมือ AI สำหรับบริการลูกค้าช่วยธุรกิจ:
1. การลดอัตราการสูญเสียลูกค้า
ข้อเท็จจริงจาก ClickUp: การสูญเสียลูกค้าทำให้ธุรกิจสูญเสียรายได้สูงถึง 1.6 ล้านล้านดอลลาร์
ปัญญาประดิษฐ์ช่วยในการรักษาลูกค้าผ่านกระบวนการเช่น การรับรู้เจตนา และการกระตุ้นเบาๆ
ขั้นแรก ระบบจะวิเคราะห์การสื่อสารของลูกค้าผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น บันทึกการแชท อีเมล โซเชียลมีเดีย ฯลฯ เพื่อทำความเข้าใจการรับรู้ของแบรนด์
จากนั้น จะกระตุ้นกลยุทธ์ การกำหนดเป้าหมายใหม่และการมีส่วนร่วมซ้ำ เพื่อแก้ไขความไม่พอใจของพวกเขา สร้างความสนใจ หรือกระตุ้นให้เกิดการซื้อ การใช้วิธีสองด้านนี้ช่วยปรับปรุงการมีส่วนร่วมของลูกค้าและลดการเลิกใช้บริการ
2. ช่วยเหลือตัวแทนมนุษย์
คุณสามารถนำเครื่องมือ AIไปใช้เป็น ผู้ช่วยเสมือนอัจฉริยะ เพื่อสนับสนุนทีมบริการลูกค้าและเพิ่มประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ การผสมผสานระหว่างเทคโนโลยี AI และความเห็นอกเห็นใจของมนุษย์นี้ ช่วยลดการต่อต้านจากลูกค้าต่อการใช้บริการเทคโนโลยี พร้อมทั้งเสริมสร้างศักยภาพให้กับเจ้าหน้าที่มนุษย์
ระบบ AI บริการลูกค้าจะรับผิดชอบงานเชิงกลทั้งหมด เช่น การค้นหาข้อมูลหรือการสร้างสคริปต์แบบฟอร์มเพื่อช่วยให้การสนทนาเป็นไปอย่างราบรื่นและตอบคำถามของลูกค้าได้ ระบบ AI จะช่วยให้พนักงานบริการลูกค้าสามารถมุ่งเน้นไปที่การมอบสัมผัสที่เป็นมนุษย์และสร้างความสัมพันธ์ที่มีความหมายได้
แชทบอทที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ ได้รับการติดตั้งความสามารถในการรองรับหลายภาษา การเข้าถึงข้อมูลที่เชื่อถือได้ น่าเชื่อถือ และสม่ำเสมออย่างรวดเร็ว ช่วยให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนสามารถให้บริการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นในภาษาของลูกค้า
ข้อเท็จจริงจาก ClickUp: ผู้ช่วยสนทนาที่ขับเคลื่อนด้วย AIช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ได้ถึง 14% นอกจากนี้ผู้จัดการแปดในสิบคนยังเชื่อว่าAI ยังช่วยป้องกันการหมดไฟจากการทำงานด้วยการลดภาระงาน
นอกจากนี้, อัลกอริทึมของ AI ทำงานตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน โดยไม่ลดประสิทธิภาพและความถูกต้อง.
3. การทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติ
กิจกรรมการบริการลูกค้าจำนวนมากมักเป็นงานที่ไม่มีประสิทธิภาพเกี่ยวกับงานหรือการดำเนินงานซ้ำๆ เช่น การประมวลผลคำขอรีเซ็ตรหัสผ่าน การตอบคำถามที่พบบ่อย การติดตามการจัดส่งคำสั่งซื้อ และอื่นๆ อีกมากมาย
ข้อเท็จจริงจาก ClickUp: ระบบอัตโนมัติในการบริการลูกค้าสามารถช่วยเจ้าหน้าที่ประหยัดเวลาได้มากกว่า2 ชั่วโมงต่อวัน!
เครื่องมือ AI สำหรับการอัตโนมัติสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและความถูกต้องในงานที่น่าเบื่อเหล่านี้ได้ พวกมันช่วยปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าโดยการแก้ไขปัญหาของลูกค้าอย่างรวดเร็วและถูกต้อง ในเวลาเดียวกัน พวกมันช่วยให้บุคลากรมีเวลาว่างเพื่อไปมุ่งเน้นกับงานที่มีมูลค่าสูงหรือซับซ้อนซึ่งต้องการทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างลึกซึ้ง ความเชี่ยวชาญ หรือการสัมผัสที่เป็นมนุษย์
นอกจากนี้ ปัญญาประดิษฐ์ยังช่วยให้ธุรกิจ ลดต้นทุนการบริการลูกค้า ด้วยการทำงานอัตโนมัติที่สามารถปรับขนาดได้ ลดเวลารอคอย ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ และให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
4. การฝึกอบรมทีมบริการลูกค้า
การฝึกอบรมและการพัฒนาศักยภาพไม่ได้ใช้แนวทางเดียวกันกับทุกคนอีกต่อไป ธุรกิจในปัจจุบันลงทุนในการโค้ชแบบเฉพาะบุคคลและการให้คำปรึกษาแบบตัวต่อตัว เพื่อแก้ไขจุดแข็งและจุดอ่อนเฉพาะของสมาชิกทีมบริการลูกค้า
AI สามารถวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมหาศาลจากการโทร, แชท, และอีเมลเพื่อทำการวิเคราะห์ SWOT อย่างครอบคลุม. จากนั้น AI จะแนะนำ โมดูลการฝึกอบรมที่ตรงเป้าหมาย ที่เหมาะกับรูปแบบการเรียนรู้ของตัวแทน
นอกจากนี้ยังสามารถวัดตัวชี้วัดต่างๆ เช่น อัตราการลงทะเบียน อัตราการสำเร็จ การมอบหมายงาน ฯลฯ เพื่อ ประเมินประสิทธิผล ของการฝึกอบรมดังกล่าวและปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสม
5. การปรับประสบการณ์ของลูกค้าให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล
กลยุทธ์การบริหารลูกค้าในยุคปัจจุบันล้วนหมุนรอบการปรับให้เข้ากับบุคคล บริษัทสามารถเพิ่มรายได้ได้ถึง 40%เพียงแค่การปรับให้เข้ากับบุคคลเท่านั้น!
ข้อเท็จจริงจาก ClickUp: ทุกดอลลาร์ที่ใช้ไปกับการปรับแต่งให้เหมาะกับบุคคลอาจดึงดูดเงินกลับมาได้ถึง 20 ดอลลาร์หรือมากกว่า!
ระบบบริการลูกค้าด้วย AI สามารถใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากประวัติการซื้อ, การติดต่อในอดีต, กิจกรรมออนไลน์, เป็นต้น, เพื่อสร้าง โปรไฟล์ลูกค้าแบบ 360 องศา จากนั้นจะคัดสรรประสบการณ์บริการที่ปรับแต่งให้เหมาะกับปัญหา, ความต้องการ, หรือความชอบของลูกค้า
ข้อมูลเชิงบริบทเช่นนี้ช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริการลูกค้าสามารถปรับประสบการณ์ของลูกค้าให้เหมาะสมในระดับที่มากกว่าการเรียกชื่อเท่านั้น การปรับประสบการณ์ให้เฉพาะบุคคลเช่นนี้ช่วยยกระดับประสบการณ์ของลูกค้าและสร้างความภักดีต่อแบรนด์
6. การเพิ่มประสิทธิภาพการมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า
การโต้ตอบกับลูกค้าผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น อีเมล โทรศัพท์ แชท โซเชียลมีเดีย และอื่น ๆ ถูกกระจายออกไปอย่างกว้างขวาง AI เป็นกำลังหลักที่รวมทุกช่องทางเข้าไว้ด้วยกันเพื่อให้เกิดประสบการณ์ลูกค้าที่ราบรื่นและ สม่ำเสมอ ในทุกช่องทาง คิดถึง AI เหมือนกับผู้ควบคุมระบบโทรศัพท์ที่เชื่อมต่อลูกค้าไปยังตัวแทนหรือแหล่งข้อมูลที่เหมาะสมเพื่อแก้ไขปัญหาของพวกเขา การแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วเช่นนี้ช่วยเพิ่มระดับความพึงพอใจของลูกค้า
นอกจากนี้ AI ยังช่วยให้ธุรกิจคาดการณ์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างเชิงรุก โดยอาศัยการคาดการณ์ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ธุรกิจสามารถแนะนำสินค้าหรือบริการ เชิญชวนให้เกิดการซื้อโดยไม่ได้วางแผนล่วงหน้า และขจัดข้อโต้แย้งในการขายได้
คุณสามารถทำสิ่งนี้ได้อย่างเชิงรุก เช่น การแนะนำอุปกรณ์เสริมตามการซื้อล่าสุด หรืออาจเป็นการตอบสนอง เช่น การแชร์คู่มือการแก้ไขปัญหาในระหว่างการโต้ตอบกับการสนับสนุน
7. การสร้างข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
บริการลูกค้าด้วย AI เปิดประตูสู่ขุมทรัพย์ของข้อมูลและข้อมูลเชิงลึก
โมเดล AI ดูดซับข้อมูลปริมาณมาก เช่น การสนทนาของลูกค้า การตอบแบบสำรวจ การพูดคุยบนโซเชียลมีเดีย เป็นต้น เพื่อ ระบุแนวโน้มและรูปแบบต่างๆ ข้อมูลเชิงลึกนี้ช่วยให้ธุรกิจสามารถตัดสินใจอย่างมีข้อมูลในการปรับปรุงการบริการลูกค้า
ปัญหาที่เกิดซ้ำของลูกค้าอาจ เผยให้เห็นช่องว่าง ในผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ส่งมอบได้! ในทำนองเดียวกัน มันสามารถ เน้นย้ำถึงปัญหาที่ยังคงอยู่ ที่รบกวนกลยุทธ์การตลาด การขาย หรือการรักษาลูกค้าของคุณ
ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ช่วยขับเคลื่อนการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ทั่วทั้งองค์กรเพื่อให้บริการลูกค้าที่ดียิ่งขึ้น
การนำ ClickUp มาใช้ไม่เพียงแต่ปรับปรุงกระบวนการของเราเท่านั้น แต่ยังช่วยสร้างแผนกความสำเร็จของลูกค้า ซึ่งทำให้เราสามารถเติบโตจาก 2,000 เป็น 8,000 ลูกค้าต่อปี
วิธีใช้ AI ในการบริการลูกค้า: กรณีศึกษาและตัวอย่าง
พิจารณาตัวอย่างการใช้งาน AI ต่อไปนี้ พร้อมตัวอย่างบางส่วน เพื่อเพิ่มเข้าไปในกระบวนการทำงานด้านการบริการลูกค้าของคุณ:
บริการลูกค้าแบบหลายช่องทาง
ตัวอย่าง: Zendesk, Salesforce, เป็นต้น
จินตนาการถึงลูกค้าที่กำลังเลื่อนดูหน้าสินค้าบนเว็บไซต์ของคุณอย่างไม่รีบร้อน
แชทบอทปรากฏขึ้นและถามพวกเขาว่าพวกเขามีคำถามเกี่ยวกับสินค้าหรือไม่ ผู้ช่วย AI ค้นหาคำตอบและ แก้ไขคำถาม อย่างไรก็ตาม แนวทางกลับเงียบหายไป
หลายวันต่อมา ลูกค้าเห็นโฆษณาของคุณบนโซเชียลมีเดีย พวกเขาติดต่อคุณผ่าน Messenger และคุณทำให้พวกเขาประหลาดใจด้วยการจำผลิตภัณฑ์ที่พวกเขาชอบ รายละเอียดการจัดส่งที่พวกเขาแชร์ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ พวกเขาเพิ่มผลิตภัณฑ์ลงในรถเข็น แต่ไม่สามารถดำเนินการสั่งซื้อได้สำเร็จ คุณส่งคูปองส่วนลดให้ลูกค้าทางอีเมล และในที่สุดลูกค้าก็ตัดสินใจซื้อสินค้า!
น่าสนใจที่ไม่มีกิจกรรมใด ๆ ที่กล่าวมาข้างต้นถูกจัดการด้วยตนเอง ด้วย AI คุณสามารถ กำหนดจังหวะการทำงาน และระบุ การผสมผสานที่เหมาะสมของช่องทางต่าง ๆ ได้ โมเดล AI จะติดตามพฤติกรรมและการโต้ตอบของลูกค้าเพื่ออำนวยความสะดวกในการสนับสนุนที่สม่ำเสมอในทุกจุดสัมผัสเหล่านี้
การสร้างเนื้อหา
ตัวอย่าง: ClickUp Brain, ChatGPT, Gemini, เป็นต้น
การสร้างเนื้อหาเป็นหนึ่งในแอปพลิเคชันที่รู้จักกันดีที่สุดของ AI ในงานบริการลูกค้า เนื่องจากการสร้างเนื้อหาคุณภาพสูงต้องใช้เวลาและทรัพยากร ธุรกิจจึงมักหันมาใช้ AI เชิงสร้างสรรค์เพื่อผลิตเนื้อหาในกรณีเร่งด่วน ไม่ว่าจะเป็นคู่มือการแก้ไขปัญหา คู่มือการใช้งาน คำถามที่พบบ่อย และสรุปข้อมูลจากหน้าผลิตภัณฑ์ เครื่องมือสร้างเนื้อหาสามารถ สร้างเนื้อหาที่หลากหลายได้
จินตนาการว่าคุณกำลังจะเปิดตัวสินค้าใหม่.เครื่องมือการตลาดที่มีความสามารถในการสร้างเนื้อหาด้วยปัญญาประดิษฐ์สามารถช่วยคุณสร้างกระแสความตื่นเต้นเกี่ยวกับการเปิดตัวครั้งใหญ่ครั้งนี้ได้ผ่านอีเมลและโพสต์ทางสื่อสังคมออนไลน์ที่ถูกออกแบบมาอย่างชาญฉลาด.
หลังจากการเปิดตัว ทีมบริการลูกค้าของคุณจะได้รับคำถามจากลูกค้าจำนวนมาก พวกเขาสามารถสร้างแหล่งความรู้โดยใช้ AI เพื่อตอบคำถามที่พบบ่อยและลดภาระงานของพวกเขาได้ ตัวแทนที่เป็นมนุษย์สามารถตรวจสอบเนื้อหาที่สร้างขึ้นและรับรองว่ามีความถูกต้อง ครบถ้วน และสอดคล้องกับแนวทางของแบรนด์ของคุณ
แชทบอทปัญญาประดิษฐ์
ตัวอย่าง: BlenderBot, Erica (ธนาคารแห่งอเมริกา), Insomnobot, เป็นต้น
แชทบอทที่ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์กำลังเปลี่ยนแปลงการบริการลูกค้าให้มีความเป็นอัตโนมัติมากขึ้นและมุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลางมากขึ้น พวกเขาสามารถจัดการงานต่างๆ เช่น ตอบคำถามที่พบบ่อย การนัดหมาย การประมวลผลการชำระเงิน การแจ้งสถานะคำสั่งซื้อ การแนะนำสินค้าและบริการ และอื่นๆ อีกมากมาย
ตัวอย่างเช่น ลูกค้าอาจติดต่อแชทบอทของธนาคารเพื่อสอบถามยอดเงินในบัญชีของตน แชทบอทจะตรวจสอบตัวตนของผู้ใช้เพื่อยืนยันสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลนี้ เมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว แชทบอทจะดึงข้อมูลยอดเงินในบัญชีและแสดงผลให้ลูกค้าทราบ นอกจากนี้ ยังสามารถช่วยเหลือผู้ใช้ในการโอนเงิน ดูประวัติการทำธุรกรรม หรือแม้แต่ส่งต่อปัญหาไปยังเจ้าหน้าที่มนุษย์ได้อีกด้วย
แชทบอทใช้เทคโนโลยีเช่นการเรียนรู้ของเครื่องเพื่อปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง การเรียนรู้ของเครื่องช่วยให้พวกเขาวิเคราะห์การโต้ตอบในอดีตและคำติชมจากลูกค้าเพื่อปรับปรุงการตอบสนองให้ดีขึ้น ผลจากการนี้ทำให้พวกเขาสามารถ จัดการกับการโต้ตอบที่ซับซ้อนและมีบทสนทนาที่เป็นธรรมชาติได้
การส่งข้อความแบบเสริมข้อมูล
ตัวอย่าง: NICE inContact, Velaro, Kore, เป็นต้น
การส่งข้อความแบบเสริมคือเมื่อคุณ ติดตั้งผู้ช่วย AI ให้กับเจ้าหน้าที่มนุษย์ ด้วยการผสมผสานนี้ เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าจะต้องใช้ความพยายามทางความคิดน้อยที่สุด โดยเฉพาะในกรณีที่เป็นกิจวัตรและซ้ำๆ
ตัวอย่างเช่น สมมติว่ามีคนติดต่อธุรกิจของคุณเกี่ยวกับปัญหา การแก้ไขปัญหา โมเดล AI จะรวบรวมข้อมูลจากหน้าจอแชทแบบเรียลไทม์และประมวลผลเพื่อสร้างข้อมูลเชิงลึกและแนะนำวิธีแก้ไขระหว่างสนทนา
ขณะที่ลูกค้าอธิบายปัญหา เครื่องมือปัญญาประดิษฐ์จะวิเคราะห์รายละเอียดบัญชีของลูกค้า ค้นหาบทความในฐานความรู้ที่เหมาะสม หรือสร้างคู่มือแก้ไขปัญหาแบบทีละขั้นตอน ตัวแทนสามารถนำข้อมูลนี้ไปใช้ในการช่วยเหลือลูกค้าได้ วิธีนี้ช่วยรักษาความเป็นมนุษย์ในการให้บริการ พร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการที่รวดเร็ว
บางครั้ง แชทบอทสามารถจัดการกับคำถามของลูกค้าได้ด้วยตัวเอง และหากปัญหาซับซ้อนเกินไป ก็สามารถส่งต่อให้ตัวแทนมนุษย์ช่วยเหลือได้
การวิเคราะห์ความรู้สึก
ตัวอย่าง: ไดอัลแพด, เรปัสเตต, เป็นต้น
ก่อนการเข้ามาของเครื่องมือวิเคราะห์ความรู้สึก การประเมินอารมณ์ของลูกค้าจำเป็นต้องอาศัยเจ้าหน้าที่บริการในการตีความน้ำเสียงและภาษาเพื่อระบุอารมณ์อย่างอัตวิสัย
อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยี AI กำลังขจัดความไม่แน่นอนทั้งหมดจากการวิเคราะห์ความรู้สึกของลูกค้า ลองนึกภาพว่าลูกค้าติดต่อทีมสนับสนุนผ่านแชท AI จะวิเคราะห์การเลือกใช้คำ โครงสร้างประโยค คำที่เลือกใช้ และแม้แต่การใช้อีโมจิในระหว่างการสนทนา เพื่อประเมินสภาวะทางอารมณ์ของลูกค้า
คุณตระหนักว่าลูกค้าโกรธ และใช้โทนเสียงที่เอื้ออาทรมากขึ้นเพื่อรับรู้ถึงความไม่พอใจของพวกเขา. อย่างเดียวกัน เครื่องมือวิเคราะห์อารมณ์ที่ใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์อาจวิเคราะห์เสียง, โทนเสียง, จังหวะ, ความเงียบ, เป็นต้น, เพื่อจำแนกอารมณ์.
การวิเคราะห์ความรู้สึกเชิงรุกเช่นนี้สามารถนำไปใช้ในพื้นที่บริการลูกค้าเพื่อตรวจจับลูกค้าที่มีความเสี่ยงได้โซลูชันซอฟต์แวร์เพื่อความสำเร็จของลูกค้าสามารถตรวจจับความรู้สึกเชิงลบ และจัดการการแทรกแซงเชิงกลยุทธ์เพื่อลดอัตราการสูญเสียลูกค้า
การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP)
ตัวอย่าง: ClickUp Brain, IBM Watson, MonkeyLearn, เป็นต้น
การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) ใช้ การเข้าใจภาษาธรรมชาติ (NLU) และ การสร้างภาษาธรรมชาติ (NLG) เพื่อให้เกิดการโต้ตอบที่คล้ายมนุษย์ กรอบงานเหล่านี้มีความเข้าใจภาษาของมนุษย์อย่างละเอียดอ่อนและทำงานร่วมกับมันอย่างเป็นธรรมชาติ ส่งผลให้คุณสามารถก้าวข้ามแชทบอทแบบเมนูและมีการสนทนาที่แท้จริงได้!
ตัวอย่างเช่น หากลูกค้าที่กำลังเครียดส่งข้อความว่า "ฉันหาโทรศัพท์ไม่เจอ! ช่วยด้วย!!!" NLP จะวิเคราะห์ข้อความ บันทึกข้อผิดพลาดในการสะกดและการใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ และเข้าใจเจตนาที่อยู่เบื้องหลังคำเหล่านั้น
มันจะกำหนดว่าลูกค้าไม่สามารถหา โทรศัพท์ ของพวกเขาได้ และบันทึกความเร่งด่วนในข้อความของพวกเขา จากนั้นมันจะพยายามทำให้ลูกค้าสงบลงและพาพวกเขาผ่านขั้นตอนการค้นหาอุปกรณ์ของพวกเขา
ความสามารถดังกล่าวช่วยให้ AI สามารถ จัดการกับคำถามของลูกค้าได้หลากหลายยิ่งขึ้น แม้จะเป็นคำถามที่มีไวยากรณ์ไม่ถูกต้องหรือใช้ถ้อยคำไม่เหมาะสมก็ตาม การแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วจะช่วยยกระดับประสบการณ์ของลูกค้าและส่งเสริมความพึงพอใจ
การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์
ตัวอย่าง: Altair Rapid Minder, SAP Predictive Analytics, เป็นต้น
การวิเคราะห์เชิงทำนายอาจเป็นการประยุกต์ใช้ AI ที่พบได้บ่อยเป็นอันดับสองในด้านการบริการลูกค้า รองจาก AI เชิงสร้างสรรค์ การวิเคราะห์เชิงทำนายช่วยให้การบริการลูกค้าเป็นเชิงรุกแทนที่จะเป็นเชิงรับ โดยธุรกิจสามารถ คาดการณ์และตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้
สมมติว่าคุณดำเนินร้านค้าออนไลน์ คุณสามารถคาดการณ์การเพิ่มขึ้นของความต้องการของลูกค้าในช่วงการขาย Black Friday, ฤดูกาลที่เฉพาะเจาะจง, และวันหยุดผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ควบคู่กับการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ที่ใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) ความรู้นี้ช่วยให้คุณสามารถเตรียมสินค้าคงคลัง, ปรับปรุงร้านค้า, และขยายระบบเซิร์ฟเวอร์เพื่อให้การดำเนินงานของธุรกิจดำเนินไปอย่างราบรื่นโดยไม่มีการขัดข้อง
ธุรกิจสามารถใช้การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์เพื่อมอบประสบการณ์ที่ราบรื่นให้กับลูกค้าในขณะที่ตอบสนองความคาดหวังได้ ซึ่งจะช่วยลดการยกระดับปัญหาไปยังทีมสนับสนุนในช่วงเวลาที่มีการใช้งานสูง ทำให้พวกเขาสามารถมุ่งเน้นไปที่งานที่มีคุณค่ามากขึ้น
ระบบแนะนำ
ตัวอย่าง: อเมซอน, เน็ตฟลิกซ์, ลิงค์อิน, เป็นต้น
ข้อเท็จจริงจาก ClickUp: ตลาดเครื่องมือแนะนำระดับโลกคาดว่าจะมีมูลค่าถึง 12 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2025
แนวโน้มเช่นนี้คาดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อพิจารณาว่าแพลตฟอร์มอย่าง Amazon, Netflix, Spotify, LinkedIn เป็นต้น ได้ทำให้เครื่องมือ AI นี้เป็นที่นิยม
เครื่องมือแนะนำที่ขับเคลื่อนด้วย AI วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าจำนวนมาก เช่น การซื้อที่ผ่านมา พฤติกรรมการเรียกดู สถานที่ตั้งของลูกค้า และการโต้ตอบก่อนหน้านี้ โดยใช้ข้อมูลที่หลากหลายนี้ เครื่องมือจะแนะนำผลิตภัณฑ์ บริการ และโซลูชันที่เกี่ยวข้องซึ่ง ตรงกับความต้องการของลูกค้า
ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณกำลังดำเนินธุรกิจทัวร์และท่องเที่ยว—มีลูกค้าที่กำลังมองหาแพ็กเกจท่องเที่ยวชายหาดเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณ แชทบอทจะเริ่มสนทนากับลูกค้าและรวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับแผนการเดินทาง งบประมาณ วิธีการเดินทางที่ต้องการ วันที่ และข้อมูลอื่นๆ
ด้วยข้อมูลนี้ ระบบแนะนำ AI จะคัดสรรแพ็กเกจที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลสำหรับจุดหมายปลายทาง เที่ยวบิน และตัวเลือกที่พักต่างๆ ภายในงบประมาณและขอบเขตของลูกค้า วิธีการนี้ช่วยเพิ่มโอกาสในการปิดการขายได้มากขึ้น!
ทรัพยากรบริการตนเอง
ตัวอย่าง:ClickUp Brain, Userpilot, Freshdesk, Intercom, เป็นต้น
ข้อเท็จจริงจาก ClickUp:เกือบเจ็ดในสิบของลูกค้าชอบการบริการตนเองมากกว่าการพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านการบริการลูกค้า
ธุรกิจควรตอบสนองต่อความต้องการที่นำโดยลูกค้า
การใช้ประโยชน์จาก AI สำหรับงานนี้ช่วยได้ในหลายวิธี:
- ประการหนึ่ง ตามที่ได้กล่าวไปแล้ว คุณสามารถใช้เครื่องมือ AI เชิงสร้างสรรค์เพื่อเขียนคลังความรู้ได้
- ประการที่สอง แชทบอทที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์สามารถจัดการกับ คำถามพื้นฐานของลูกค้า และส่งต่อลูกค้าไปยังบทความที่มีข้อมูลซึ่งให้วิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุด
- ถัดไป, สามารถเพิ่มประสิทธิภาพและ จัดระเบียบฐานความรู้ โดยการติดแท็กบทความ, คู่มือการใช้งาน, เอกสารผลิตภัณฑ์ ฯลฯ โดยใช้คำสำคัญและหัวข้อที่เหมาะสม. สิ่งนี้จะช่วยให้เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็วและนำทางคลังข้อมูลได้ง่ายขึ้น.
สิ่งนี้ช่วยลดภาระงานของเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าและช่วยให้ลูกค้าสามารถค้นหาวิธีแก้ปัญหาได้ด้วยตนเองอย่างสะดวกและรวดเร็ว
การกำหนดเส้นทางอัจฉริยะ
ตัวอย่าง: Genesys, Dialpad, Zoho Desk, เป็นต้น
คำถามของลูกค้าอาจมีความซับซ้อนแตกต่างกันไปตามช่องทาง และแผนกที่ต้องรับผิดชอบ. ด้วยปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงมากมาย การส่งคำถามของลูกค้าไปยังตัวแทนที่เหมาะสมอาจเป็นเรื่องที่ซับซ้อนมาก ขึ้นอยู่กับความสามารถในการรับมือและความพร้อมของตัวแทน.
การกำหนดเส้นทางอัจฉริยะ ที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง สามารถทำงานเป็นเครื่องมืออัตโนมัติที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถจัดการกับคำขอของลูกค้าที่เข้ามาได้ ศูนย์ติดต่อลูกค้าใช้การกำหนดเส้นทางอัจฉริยะเพื่อวิเคราะห์ลักษณะของคำถามโดยใช้เกณฑ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าหรือคำสำคัญเฉพาะ
ตัวอย่างเช่น คุณกำลังดำเนินการศูนย์บริการลูกค้าผ่านเสียงที่ใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) สำหรับธนาคาร ลูกค้าเลือกตัวเลือกเพื่อขอข้อมูลยอดเงินในบัญชีผ่านระบบตอบกลับเสียงอัตโนมัติ (IVR) พวกเขาจะได้รับข้อความที่แจ้งข้อมูลนี้โดยอัตโนมัติ ลูกค้าอีกคนหนึ่งต้องการสำรวจตัวเลือกเงินกู้และจำนอง ขึ้นอยู่กับโปรไฟล์และความต้องการของพวกเขา พวกเขาจะถูกเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติกับตัวแทนที่พร้อมให้บริการซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการจัดการคำขอนี้
การจัดลำดับความสำคัญของคำขอ
ตัวอย่าง: ClickUp Brain, Todoist, เป็นต้น
เราได้เห็นแล้วว่า AI ทำหน้าที่เป็นเครื่องคัดแยกขณะโอนคำขอของลูกค้าไปยังตัวแทนบริการที่เหมาะสม นอกเหนือจากนี้ AI ยังมีบทบาทสำคัญในการ จัดลำดับความสำคัญของคำขอ ตามความเร่งด่วน ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และคุณค่าของลูกค้า
ตัวอย่างเช่น คุณได้ตั้งค่าและกำหนดค่าเมทริกซ์ความสำคัญที่ใช้ AI เพื่อวิเคราะห์คำขอความช่วยเหลือทั้งหมด โดยพิจารณาจากความรุนแรงของปัญหาที่รายงาน กลุ่มลูกค้าที่ได้รับผลกระทบโดยตรง และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการดำเนินงานและรายได้ของธุรกิจ จากความสำคัญที่ถ่วงน้ำหนักนี้ ทีมสนับสนุนลูกค้าสามารถจัดลำดับความสำคัญของปัญหาที่สำคัญซึ่งส่งผลกระทบต่อฐานลูกค้าที่กว้างขึ้น เพื่อให้มั่นใจว่าปัญหาเหล่านี้ได้รับการแก้ไขก่อน
ในทำนองเดียวกัน โมเดลการจัดลำดับความสำคัญที่ใช้ AIอาจใช้เทมเพลตการเดินทางของลูกค้าเพื่อระบุลูกค้าที่มีแนวโน้มจะเปลี่ยนเป็นลูกค้าที่จ่ายเงินหรือผู้ที่มีโปรไฟล์ตรงกับลูกค้าเป้าหมายที่เหมาะสม การตัดสินใจที่มีข้อมูลเช่นนี้ช่วยให้ทีมบริการลูกค้าและการสนับสนุนสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีกลยุทธ์และ เพิ่มประสบการณ์ของลูกค้า โดยไม่ทำให้เหนื่อยล้า
การจัดการข้อมูล
ตัวอย่าง: ClickUp Brain, Astera, Azure Data Factory, เป็นต้น
การบริการลูกค้าเกี่ยวข้องกับข้อมูลลูกค้าจำนวนมาก เช่น บันทึกการแชท การบันทึกการโทร บันทึกอีเมล การกล่าวถึงในโซเชียลมีเดีย และอื่นๆ การจัดเก็บ จัดการ และทำงานกับข้อมูลปริมาณมากเช่นนี้แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยด้วยวิธีการแบบดั้งเดิม โชคดีที่โซลูชัน AI ใช้หลักการจัดระเบียบตามกฎแต่ยืดหยุ่นได้ เพื่อปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจนี้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ลองนึกภาพว่าทีมบริการลูกค้าไม่สามารถให้บริการที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลได้ เนื่องจากข้อมูลลูกค้าถูกกระจายอยู่ตามช่องทางต่าง ๆ หรืออยู่ในไซโลข้อมูล ทีมยังต้องทำงานกับข้อมูลที่ไม่เป็นโครงสร้างและโครงสร้างผสมกัน รวมถึงข้อมูลกึ่งโครงสร้างที่แทรกเข้ามาด้วย แพลตฟอร์มข้อมูลลูกค้าที่ขับเคลื่อนด้วย AI (CDP) จะรวบรวม จัดระเบียบ และจัดประเภทข้อมูลเหล่านี้โดยอัตโนมัติ จากนั้นจะทำความสะอาดข้อมูลเพื่อสร้างโปรไฟล์ลูกค้าเฉพาะบุคคลและสร้างความสัมพันธ์แบบตัวต่อตัว
การมีข้อมูลที่เชื่อถือได้อยู่ในที่เดียวทำให้ธุรกิจสามารถระบุแนวโน้ม รูปแบบ หัวข้อที่เกิดซ้ำ จุดที่ควรปรับปรุง และปัญหาที่พบบ่อยได้ง่ายขึ้น ดังนั้น ใช้ข้อมูลเหล่านี้อย่างชาญฉลาดเพื่อตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐานในการปรับปรุงการให้บริการลูกค้า
การถอดเสียงการสนทนาอัตโนมัติ
ตัวอย่าง: ClickUp Brain, Fireflies, Otter, เป็นต้น
ตามประเพณี ธุรกิจต่าง ๆ ต้องพึ่งพาการบันทึกเสียงด้วยมือเพื่อดึงข้อมูลสำคัญจากสายโทรศัพท์ของลูกค้า กระบวนการเช่นนี้ใช้เวลานาน ทรัพยากรมาก และมีความเสี่ยงต่อการเกิดข้อผิดพลาด ปัจจุบัน ระบบบันทึกเสียงด้วยปัญญาประดิษฐ์สามารถเปลี่ยนเสียงเป็นข้อความได้แบบเรียลไทม์ ซึ่งช่วยให้ตัวแทนสามารถประเมินการโทร ระบุคำสำคัญ วิเคราะห์ความรู้สึกของลูกค้า และเข้าใจปัญหาของลูกค้าได้ ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ช่วยให้พวกเขาสามารถดำเนินการได้เหมาะสมยิ่งขึ้น
นอกเหนือจากการช่วยเหลือแบบเรียลไทม์แล้ว บันทึกการสนทนาเหล่านี้ยังสามารถใช้เป็นวิดีโอเกมได้ ซึ่งช่วยให้ตัวแทนสามารถทบทวนการปฏิบัติงานของตนได้ ธุรกิจสามารถสร้างคลังของบันทึกการสนทนาที่ประสบความสำเร็จเพื่อฝึกอบรมตัวแทนใหม่ให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ที่คล้ายกันได้
คู่มือการนำปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในบริการลูกค้า
ตอนนี้คุณรู้วิธีใช้ AI ในการบริการลูกค้าแล้ว มาต่อกันที่ส่วนที่น่าตื่นเต้นที่สุด—การนำเทคโนโลยี AI ไปใช้จริง นี่คือคู่มือ 6 ขั้นตอนง่าย ๆ ที่จะช่วยให้คุณดำเนินการได้อย่างราบรื่น:
ขั้นตอนที่ 1: กำหนดเป้าหมายการบริการลูกค้าของคุณ
เริ่มต้นด้วยการกำหนดเป้าหมายการบริการลูกค้าของคุณ. ปรึกษาทีมบริการของคุณและขอคำแนะนำจากลูกค้าที่พอใจเพื่อระบุจุดแข็งและจุดอ่อนของคุณ. นี่คือตัวอย่างบางส่วนเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้คุณ:
- ลดเวลาการรอคอยและเวลาการจัดการเฉลี่ย
- ปรับปรุงอัตราการแก้ไขปัญหาในการติดต่อครั้งแรก
- เสริมสร้างศักยภาพให้ลูกค้าสามารถค้นหาทางออกได้ด้วยตนเองผ่านตัวเลือกบริการตนเอง
- ปรับแต่งการโต้ตอบกับลูกค้า
- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่
เป้าหมายเหล่านี้จะช่วยให้คุณปรับปรุงการบริการลูกค้าหรือแก้ไขช่องว่างใด ๆ
ขั้นตอนที่ 2: ประเมินโครงสร้างพื้นฐานการบริการลูกค้าที่มีอยู่ของคุณ
ต่อไป ผู้นำธุรกิจต้องประเมินระบบการให้บริการลูกค้าที่มีอยู่ของตน ซึ่งรวมถึง:
- ความพร้อมทางดิจิทัล: สถาปัตยกรรมบริการลูกค้าของคุณรองรับการผสานรวมเทคโนโลยี AI หรือไม่?
- เทคโนโลยีที่ใช้: ระบบ, แอปพลิเคชัน, แพลตฟอร์ม,และโซลูชันซอฟต์แวร์ต่าง ๆ เช่น CRM, ศูนย์ติดต่อลูกค้า ฯลฯ ที่ใช้งานอยู่มีอะไรบ้าง?
- ช่องทางการสื่อสาร: คุณใช้ช่องทางใด (โทรศัพท์, อีเมล, แชท, โซเชียลมีเดีย ฯลฯ) ในการติดต่อกับลูกค้า?
- กรอบข้อมูล: คุณรวบรวม จัดเก็บ บริหารจัดการ และวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าอย่างไร?
การเข้าใจแง่มุมเหล่านี้จะช่วยให้คุณเลือกเครื่องมือ AI ที่สามารถผสานรวมกับธุรกิจของคุณได้
ขั้นตอนที่ 3: สำรวจเครื่องมือ AI ที่หลากหลาย
คุณได้เห็นหลายวิธีในการนำเครื่องมือ AI ไปใช้เพื่อให้บริการลูกค้าที่ยอดเยี่ยม คุณสามารถตั้งค่าแชทบอท สร้างเครื่องมือวิเคราะห์ความรู้สึก เสริมคลังข้อมูล สร้างเนื้อหา และอื่นๆ อีกมากมาย
ใช้เป้าหมายของคุณเพื่อระบุเครื่องมือ AI ที่เหมาะสมสำหรับงานนั้น ๆ ขณะดำเนินการ ให้ความสำคัญกับโซลูชันที่มีศักยภาพในการสร้างผลกระทบมากที่สุด เริ่มต้นด้วยแอปพลิเคชันหลัก 1-2 ตัวก่อน แล้วจึงขยายการใช้ AI ไปยังงานบริการลูกค้าในภายหลัง
ขั้นตอนที่ 4: ปฏิบัติตามนโยบายการจัดการข้อมูลที่เข้มงวด
เนื่องจาก AI พึ่งพาข้อมูลอย่างมาก คุณจึงต้องนำนโยบายการจัดการข้อมูลที่แข็งแกร่งมาใช้ในองค์กรของคุณ คุณต้องนำโปรโตคอลมาใช้สำหรับ:
- การรวบรวมข้อมูล: กำหนดแหล่งที่มาและมาตรฐานสำหรับการรวบรวมข้อมูล
- การจัดเก็บข้อมูล: มาตรฐานรูปแบบการจัดเก็บข้อมูล
- การเข้าถึงข้อมูล: กำหนดการควบคุมการเข้าถึงและการอนุญาต
- ความปลอดภัยของข้อมูล: ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยของข้อมูล
กลยุทธ์ข้างต้นจะช่วยให้มั่นใจในคุณภาพของข้อมูลในขณะที่ให้บริการลูกค้าด้วยความมั่นใจ
ขั้นตอนที่ 5: ฝึกอบรมและปฐมนิเทศทีมบริการลูกค้าของคุณ
การฝึกอบรมและปฐมนิเทศพนักงานบริการลูกค้าของคุณจะช่วยขจัดความกลัว ความลังเล และการต่อต้านที่คุณอาจได้รับในระหว่างการนำ AI มาใช้ในงานบริการลูกค้า ให้ความรู้แก่พวกเขาเกี่ยวกับวิธีที่เครื่องมือ AI จะช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงานของพวกเขา เพื่อให้พวกเขายอมรับแนวคิดนี้ได้มากขึ้น
นอกเหนือจากการฝึกอบรมและการแนะนำการใช้งานแล้ว ควรแบ่งปันทรัพยากร เช่นแม่แบบการจัดการบริการลูกค้าเพื่อแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของโซลูชัน การสาธิตในทางปฏิบัติเช่นนี้จะช่วย ส่งเสริมการนำไปใช้ และเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับทีมบริการลูกค้า
ขั้นตอนที่ 6: ติดตามและปรับปรุง
แม้ว่าปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่องจะพัฒนาอย่างต่อเนื่อง แต่คุณต้องติดตามประสิทธิภาพของพวกมันอย่างต่อเนื่อง ติดตามตัวชี้วัด เช่น ประสิทธิภาพของตัวแทนหรืออัตราการแก้ไขปัญหา วิเคราะห์ความคิดเห็นของลูกค้า และทำการวิเคราะห์ SWOT เพื่อปรับแต่งการใช้งาน AI ของคุณให้ดียิ่งขึ้น
ClickUp Brain: แหล่งรวมทรัพยากรครบวงจรสำหรับทุกความต้องการด้าน AI ของคุณ
ClickUp Brainคือเครือข่ายประสาทเทียมตัวแรกของโลกที่เชื่อมต่องาน เอกสาร โครงการ และผู้คนด้วย AI โซลูชัน AI ที่ทรงพลังนี้ช่วยปรับปรุงการประสานงานของทีมบริการลูกค้า เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานขึ้นถึง 30% และลดต้นทุนลง 75%
เราจัดประเภทการใช้งานของ ClickUp Brain ออกเป็นสามโมดูลหลัก ได้แก่ ผู้จัดการความรู้ AI ผู้จัดการโครงการ AI และนักเขียน AI สำหรับการทำงาน
นี่คือภาพรวมว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอย่างไรในด้านการบริการลูกค้า:
ผู้จัดการความรู้ด้วยปัญญาประดิษฐ์
ใช้ ClickUp Brain สำหรับ:
- การจัดหมวดหมู่, จัดระเบียบ, และปรับปรุง คลังความรู้ ให้ลูกค้าสามารถค้นหาโซลูชันได้ด้วยตัวเองอย่างง่ายดาย. สิ่งนี้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในการให้บริการตนเอง พร้อมทั้งลดเวลาการรอคอยและปริมาณงานของตัวแทน
- แนะนำบทความฐานความรู้ที่เกี่ยวข้องหรือแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ให้กับตัวแทนระหว่างแชทหรือการโทร การให้ความช่วยเหลือแบบ เรียลไทม์ ดังกล่าวช่วยให้สามารถแก้ไขปัญหาของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง
- การวิเคราะห์การโต้ตอบของลูกค้าเพื่อ สร้างร่าง คู่มือการใช้งาน วัสดุแก้ไขปัญหา และคำถามที่พบบ่อย ซึ่งจะเพิ่มคุณค่าให้กับฐานความรู้ที่มีอยู่ของคุณ
ผู้จัดการโครงการ AI
ขณะจัดการโครงการ ClickUp Brain ช่วยในเรื่อง:
- การปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ โดยการให้ความสำคัญกับคำถามของลูกค้าตามผลกระทบและความเร่งด่วน เพื่อให้แน่ใจว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนลูกค้าจะจัดการกับปัญหาที่สำคัญที่สุดก่อน
- การทำให้เป็นระบบอัตโนมัติ งานที่เป็นกิจวัตรและซ้ำซาก เช่น การกำหนดเวลาติดตามผลทางอีเมล การติดตามระยะเวลาการแก้ไขปัญหา การตอบคำถามที่พบบ่อย ฯลฯ
- เชื่อมต่อตัวแทนกับสมาชิกทีมที่เกี่ยวข้องตามลักษณะของคำถามของลูกค้า เพื่อสร้างพื้นฐานสำหรับการแก้ไขปัญหาอย่างร่วมมือกัน
- ติดตาม คำขอจากลูกค้า และอัปเดตสถานะของพวกเขาแบบเรียลไทม์
นักเขียน AI สำหรับการทำงาน
ClickUp Brain เป็นมากกว่า AI สร้างสรรค์ คุณสามารถ:
- ปรับแต่งข้อความแชทและการตอบกลับอีเมลโดยใช้ข้อมูลลูกค้าเพื่อ กระตุ้นการมีส่วนร่วม
- ตอบคำถามพื้นฐานด้านการสนับสนุนและ แก้ไขปัญหา ที่พบบ่อย พร้อมให้บริการสนับสนุนตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
- ระบุช่องว่างของความรู้หรือเนื้อหา และรวบรวมแนวคิดเพื่อปรับปรุงและ ให้ความรู้แก่ลูกค้า
- แปล คำถามและ/หรือคำตอบเป็นภาษาอื่นเพื่อสนับสนุนความต้องการของลูกค้าในภูมิภาคต่างๆ
ClickUp Brain เป็นส่วนหนึ่งของชุดโปรแกรม ClickUp ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถขยายมุมมองจากฟังก์ชันการทำงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI เหล่านี้ เพื่อใช้ ClickUp สำหรับงานบริการลูกค้าโดยรวมได้
ใช้ ClickUp เพื่อ:
- ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติเพื่อจัดการกับคำถามของลูกค้า
- จัดส่งตั๋วบริการลูกค้าไปยังตัวแทนที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ
- ให้ความสำคัญกับคำถามที่มีผลกระทบสูงและมีความเร่งด่วน
- ใช้แท็กเพื่อจัดกลุ่มคำขอทั่วไปของลูกค้าคลับ
รายการข้างต้นเป็นเพียงส่วนเล็ก ๆ ของสิ่งที่ ClickUp และ ClickUp Brain สามารถทำได้เพื่อฟื้นฟูการดำเนินงานบริการลูกค้าของคุณในหลาย ๆ ด้าน
ยกระดับการบริการลูกค้าของคุณด้วยเทมเพลต ClickUp
ClickUp มีห้องสมุดเทมเพลตที่หลากหลายสำหรับงานบริการลูกค้าต่างๆ เช่น:
1. แม่แบบคำชี้แจงปัญหาของลูกค้า ClickUp
เทมเพลตคำชี้แจงปัญหาของลูกค้าของ ClickUpช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรวบรวมและทำความเข้าใจความต้องการและความท้าทายของลูกค้า ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ช่วยให้การระดมความคิดเพื่อหาวิธีแก้ไขและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้นเป็นไปอย่างง่ายดาย ส่งผลให้สามารถมอบบริการลูกค้าที่เหนือกว่า
เทมเพลตเอกสารนี้ช่วยให้คุณบันทึกปัญหาของลูกค้า จัดหมวดหมู่และแสดงภาพปัญหาตามประเภท และสร้างโครงการสำหรับแต่ละปัญหาเพื่อให้สามารถระดมความคิดในการแก้ไขปัญหาได้
2. แม่แบบแผนความสำเร็จของลูกค้า ClickUp
เทมเพลตแผนความสำเร็จของลูกค้าโดย ClickUpนี้ช่วยกำหนดความสำเร็จของลูกค้าโดยใช้ตัวชี้วัดที่สามารถวัดได้ ด้วยเป้าหมายนี้ ธุรกิจสามารถจัดระเบียบกิจกรรมของลูกค้า เช่น การเริ่มต้นใช้งาน ติดตามความก้าวหน้า และรักษาความรับผิดชอบในขณะที่ให้บริการลูกค้าที่ยอดเยี่ยม
3. แม่แบบการสนับสนุนลูกค้า ClickUp
เทมเพลตการสนับสนุนลูกค้าของ ClickUpช่วยให้ทีมสนับสนุนลูกค้าสามารถจัดการข้อสอบถามได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยจัดระเบียบและจัดลำดับความสำคัญของตั๋วงาน มอบหมายงาน และติดตามความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อส่งมอบการสนับสนุนที่มีคุณภาพสูงสุด รวมถึงมุมมองของงานที่กำลังจะเลยกำหนดเพื่อให้สามารถจัดลำดับความสำคัญได้
4. แม่แบบคำขอการบริการลูกค้า ClickUp
ด้วยเทมเพลตคำขอให้บริการของ ClickUpธุรกิจสามารถจัดการคำขอให้บริการลูกค้าและปัญหาทางเทคนิคได้อย่างมีกลยุทธ์ การมาตรฐานคำขอให้บริการช่วยขจัดความเป็นไปได้ของความสับสนหรือการสื่อสารผิดพลาด พร้อมทั้งรับประกันการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วและถูกต้อง
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณ:
- ปรับปรุงกระบวนการทำงานสำหรับการรับคำขอบริการลูกค้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
- จัดลำดับความสำคัญของคำขอตามความเร่งด่วนและผลกระทบ
- ทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมทีมได้อย่างง่ายดายเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว
5. แม่แบบการยกระดับการบริการลูกค้า ClickUp
เทมเพลตการยกระดับการบริการลูกค้าจาก ClickUpนี้ช่วยเสริมบริการสนับสนุนลูกค้าลูกค้าที่ไม่พึงพอใจกับระดับการบริการที่ได้รับสามารถยกระดับปัญหาในลักษณะที่เป็นระบบ ในขณะที่ธุรกิจสามารถระบุและจัดการปัญหาเหล่านี้ตามลำดับความสำคัญ
และอีกมากมาย! คุณยังสามารถใช้ ClickUp Brain เพื่อ สร้างเทมเพลตแบบกำหนดเอง ได้อีกด้วย หากสิ่งเหล่านี้ยังไม่เพียงพอ
พร้อมที่จะยกระดับขึ้นไปอีกขั้นหรือยัง?
ปัญญาประดิษฐ์และการบริการลูกค้าเป็นคู่ที่เหมาะกันอย่างยิ่ง
การผสานเทคโนโลยี AI เข้ากับบริการลูกค้าช่วยเพิ่มการรักษาลูกค้า, ช่วยเหลือนักบริการมนุษย์, ปรับปรุงขวัญกำลังใจและความผลิตของพนักงาน, มอบการสนับสนุนที่ปรับแต่งตามบุคคล, และสร้างข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
คุณสามารถนำ AI มาใช้ในบริการลูกค้าได้หลายวิธี ตั้งแต่แชทบอทไปจนถึงเครื่องมือวิเคราะห์ความรู้สึก เราได้แบ่งปันคู่มือ 6 ขั้นตอนง่าย ๆ ที่จะช่วยให้คุณเริ่มใช้ AI ในการดำเนินงานบริการลูกค้า
ตอนนี้คุณรู้แล้วว่าจะใช้ AI ในการบริการลูกค้าอย่างไรและจะเลือกเครื่องมือ AI ที่คุณต้องการได้อย่างไร คุณสามารถเลือกโซลูชัน AI ที่เฉพาะเจาะจงสำหรับฟังก์ชันต่างๆ หรือเพียงแค่ใช้ ClickUp เพื่อให้ ClickUp Brain สามารถแนะนำ AI ในการดำเนินงานของคุณได้ วิธีหลังจะเป็นทางเลือกที่ชาญฉลาดกว่า ให้คุณมีความยืดหยุ่นและสามารถขยายขนาดได้
ลงทะเบียนบน ClickUpเพื่อดูว่าคุณสามารถเปลี่ยนแปลงการบริการลูกค้าของคุณได้อย่างไร!