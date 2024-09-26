15 ตัวอย่างบอร์ด Trello สำหรับกรณีการใช้งานที่แตกต่างกัน

หากคุณถามทีม Agile ที่มีผลงานดีเยี่ยมเกี่ยวกับเคล็ดลับความสำเร็จของพวกเขา คุณอาจจะได้ยินเรื่อง 'กระดาน' เป็นจำนวนมาก
กระดานคัมบังเป็นเครื่องมือการจัดการงานที่ช่วยเพิ่มการมองเห็น, ระบุจุดคอขวด, และปรับสมดุลปริมาณงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เมื่อโครงการมีความซับซ้อนมากขึ้น การจัดระเบียบจึงกลายเป็นสิ่งจำเป็น นั่นคือเหตุผลที่หลายทีมหันมาใช้กระดานคัมบังเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
เป็นส่วนหนึ่งของชุดโปรแกรม Atlassian, Trello เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการแบบภาพที่เหมาะสำหรับทั้งทีมในสำนักงานและทีมที่ทำงานทางไกล.แม่แบบบอร์ดของ Trelloมอบวิธีง่าย ๆ ในการวางแผนกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนและระบบการทำงานของธุรกิจ, ทำหน้าที่เป็นแบบแปลนสำหรับโครงการของคุณ.
ในบทความนี้ เราจะพูดถึงตัวอย่างบอร์ด Trello ที่ดีที่สุดและสำรวจว่าพวกมันสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างไร
เราจะเปรียบเทียบClickUp และ Trelloเพื่อหาว่าตัวไหนเหมาะสมที่สุดกับความต้องการของคุณ
15 ตัวอย่างบอร์ด Trello เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
การตลาด
หากคุณต้องการนำธุรกิจของคุณไปสู่โลกออนไลน์แม่แบบแผนงานเว็บไซต์โดย Trelloคือสิ่งที่คุณต้องการเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของคุณ มันจะนำคุณผ่านทุกขั้นตอน ตั้งแต่ การวางแผนและออกแบบไปจนถึงการเปิดตัวและสำรองข้อมูลบล็อกหรือเว็บไซต์ที่ดูเป็นมืออาชีพของคุณ สำหรับทั้ง 10 ขั้นตอนที่ตรงไปตรงมา
แต่ละขั้นตอนประกอบด้วยรายการตรวจสอบที่ครอบคลุมสำหรับทีมการตลาด ทำให้ง่ายต่อการติดตามความคืบหน้าจนกว่าเว็บไซต์จะพร้อมใช้งาน หากคุณมีเว็บไซต์อยู่แล้ว กระดานนี้ยังสามารถช่วยคุณปรับปรุงการออกแบบและเพิ่มประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ได้อีกด้วย
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: สำหรับผู้ที่กำลังทำงานในโครงการเว็บไซต์บน Trello,การนำเข้า Power-Upเป็นตัวเปลี่ยนเกม. มันช่วยให้ผู้ใช้สามารถนำเข้ารายการหน้าจากเว็บไซต์ที่มีอยู่หรือสร้างโครงร่างหน้าสำหรับเว็บไซต์ใหม่ได้. นอกจากนี้, มันยังสามารถนำเข้าข้อมูลฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น ข้อมูลจาก Google Analytics, เข้าสู่ Trello ได้โดยตรงเมื่อตั้งค่าการ์ด.
ยอดขาย
เทมเพลต CRM & Sales Pipeline โดย Crmbleเปลี่ยนกระบวนการทำงานด้านการขายของคุณให้เป็นระบบท่อที่ดึงดูดสายตาและจัดระเบียบอย่างเป็นระบบ ทำให้ง่ายต่อการติดตามลูกค้าเป้าหมายแต่ละรายตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ
บัตรที่สามารถปรับแต่งได้ช่วยให้คุณเพิ่มรายละเอียดลูกค้า, บันทึก, และกำหนดเวลาได้ ซึ่งเหมาะกับความต้องการที่ไม่เหมือนใครของคุณอย่างสมบูรณ์แบบ. คุณสมบัติ CRM ของเทมเพลตช่วยในการจัดการการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าได้โดยตรงภายใน Trello ทำให้ข้อมูลทั้งหมดของคุณอยู่ในที่เดียวที่สะดวกสบาย. นอกจากนี้ การติดตามความคืบหน้าและการแสดงภาพรวมช่วยให้คุณสามารถมองเห็นรายละเอียดของงานทั้งหมดได้อย่างชัดเจน.
คุณสมบัติที่เพิ่มเข้ามาใหม่ประกอบด้วย ปุ่ม WhatsApp ถัดจากหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถเข้าสู่การสนทนาใน WhatsApp ได้โดยตรงจากบอร์ด Trello ของคุณ
ทรัพยากรบุคคล (HR)
แม่แบบกระบวนการสรรหาบุคลากรโดย Trelloคือพันธมิตรที่ดีที่สุดของคุณในการทำให้กระบวนการสรรหาเป็นไปอย่างราบรื่น มันเปลี่ยนความวุ่นวายในการสรรหาให้กลายเป็นกระบวนการที่มีระบบและมองเห็นได้ชัดเจน นำคุณจากขั้นตอนการค้นหาผู้สมัครไปจนถึงการตัดสินใจจ้างงานขั้นสุดท้าย
โดยการแนบคำอธิบายงานเข้ากับบัตรของแต่ละตำแหน่ง คุณสามารถติดตามและอัปเดตเส้นทางการสมัครของผู้สมัครแต่ละคนได้อย่างง่ายดาย ใช้บัตร Trello เพื่อเก็บรายละเอียดของผู้สมัคร บันทึกการสัมภาษณ์ และขั้นตอนถัดไป—ทั้งหมดในที่เดียว ซึ่งหมายความว่าจะไม่มีการค้นหาข้อมูลที่ยุ่งยากหรือการสูญเสียการติดตามผู้สมัครที่มีศักยภาพอีกต่อไป
นอกจากนี้ รูปแบบการนำเสนอของเทมเพลตยังช่วยให้เห็นภาพรวมของกระบวนการสรรหาบุคลากรได้อย่างรวดเร็ว ช่วยให้คุณระบุจุดติดขัดและติดตามกำหนดเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การจัดการผลิตภัณฑ์
แม่แบบแผนที่ผลิตภัณฑ์สำหรับTrello คือกุญแจสำคัญในการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์อย่างมีสไตล์ แม่แบบนี้เปลี่ยนวิสัยทัศน์ผลิตภัณฑ์ของคุณให้กลายเป็นแผนงานที่ชัดเจนและสามารถดำเนินการได้จริง ทำให้การวางแผนที่ซับซ้อนกลายเป็นเรื่องง่าย
ใช้เพื่อจัดลำดับความสำคัญของคำขอฟีเจอร์สำหรับสปรินต์ที่กำลังจะมาถึง สร้างกระบวนการพัฒนาที่โปร่งใสสำหรับทีม Agile ของคุณ จัดระเบียบเรื่องราวของผู้ใช้และข้อเสนอแนะของลูกค้าโดยตรงบนแต่ละการ์ดฟีเจอร์ ทำให้ง่ายต่อการอ้างอิงรายละเอียดที่สำคัญ
กระดานโครงการแบบง่ายช่วยให้เกิดความสม่ำเสมอโดย ใช้กรอบการทำงานเดียวกันกับทุกแนวคิดฟีเจอร์ ในขณะที่รายการตรวจสอบจะระบุข้อกำหนดด้านการพัฒนาและการออกแบบเพื่อการนำไปใช้ที่ราบรื่น นอกจากนี้ การเพิ่มคะแนนเรื่องราวลงในบัตรยังสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผนสปรินต์และจัดการปริมาณงานของทีมคุณได้ดีขึ้น
อ่านเพิ่มเติม:ประเภทของแนวทางการบริหารโครงการและระเบียบวิธี
ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า
เทมเพลตการสนับสนุนลูกค้าของ Trelloสามารถปรับแต่งได้ตามต้องการเพื่อเพิ่มประสบการณ์ของลูกค้า
เมื่อมีการส่งแบบฟอร์มขอความช่วยเหลือหรืออีเมลถึงที่อยู่อีเมลสนับสนุนของคุณ จะมีการสร้างบัตรโดยอัตโนมัติในรายการ 'คำขอความช่วยเหลือที่เข้ามา' ซึ่งจะบันทึกข้อมูลทั้งหมดไว้ จากนั้นคุณสามารถเพิ่มสมาชิกทีมที่เกี่ยวข้องและย้ายบัตรไปยังรายการ 'ได้รับมอบหมาย' ได้
ขณะที่ทีมของคุณกำลังดำเนินการตามคำขอ พวกเขาจะอัปเดตสถานะของบัตรโดยย้ายไปยังรายการ 'กำลังดำเนินการ' หากต้องการให้ตรวจสอบเพิ่มเติม เพียงใช้ป้ายกำกับ 'รอการอนุมัติ' เมื่อปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว บัตรจะถูกย้ายไปยังรายการ 'แก้ไขแล้ว' ซึ่งถือเป็นการเสร็จสิ้นกระบวนการ
เทมเพลตนี้ช่วยให้ทีมสนับสนุนของคุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยจัดระเบียบและเข้าถึงทุกอย่างได้อย่างสะดวกภายใน Trello
ไอที
ทีมวิศวกรรมของ Trelloได้สร้างเทมเพลต Kanbanขึ้นมาเพื่อช่วยให้การจัดการเวิร์กโฟล์วยังมีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยรายการทั้งหมด 6 รายการ ได้แก่ งานค้าง, ออกแบบ, ต้องทำ, กำลังทำ, ตรวจสอบโค้ด, ทดสอบ, และเสร็จแล้ว ทำให้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับทีมวิศวกรรมที่ต้องการวางแผนกระบวนการพัฒนาอย่างชัดเจน
นอกจากนี้ คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพบอร์ด Trello ของคุณโดยการเปิดใช้งานพาวเวอร์อัพสำหรับเครื่องมือออกแบบ เช่น Invision หรือ Figma เพื่อผสานทรัพยากรเหล่านี้เข้ากับกระบวนการทำงานของคุณโดยตรง
การเงิน
การติดตามค่าใช้จ่ายมักรู้สึกหนักหน่วง โดยเฉพาะเมื่อต้องจัดการกับสเปรดชีตที่ซับซ้อน การสร้างและรักษาแผนงบประมาณใน Excel อาจเป็นเรื่องยุ่งยากและใช้เวลามาก โชคดีที่Budget Templateโดย Cedrik Bell นำเสนอทางออกที่ตรงไปตรงมา
การออกแบบที่ใช้งานง่ายและยืดหยุ่นช่วยให้คุณสามารถ บันทึกค่าใช้จ่ายแต่ละรายการได้ทันทีที่เกิดขึ้น เพียงป้อนค่าใช้จ่ายของคุณและรายการที่ค้างชำระในส่วนที่กำหนดไว้ แล้วยอดรวมจะถูกคำนวณให้ที่ด้านล่าง
นี่คือวิธีการจัดการงบประมาณที่เรียบง่ายไม่ยุ่งยาก เพื่อความสะดวกยิ่งขึ้น คุณสามารถเชื่อมต่อ Google Drive เป็นส่วนเสริมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการข้อมูลและประหยัดเวลา
การออกแบบ
เทมเพลต Design Sprintจะนำคุณและทีมของคุณผ่าน แนวทางที่มีโครงสร้างและจำกัดเวลาสำหรับการแก้ปัญหาและนวัตกรรม
คุณจะเริ่มต้นด้วยการดำดิ่งเข้าสู่ขั้นตอน 'ทำความเข้าใจ' ซึ่งคุณจะชี้แจงปัญหาและกำหนดเป้าหมายของคุณ จากนั้นก็ถึงเวลาที่จะใช้ความคิดสร้างสรรค์ในขั้นตอน 'แยกแยะ' โดยระดมความคิดทุกวิธีที่เป็นไปได้ เมื่อคุณมีแนวคิดแล้ว ให้ก้าวเข้าสู่ขั้นตอน 'รวมรวม' ซึ่งคุณจะคัดกรองแนวคิดเหล่านั้นและเปลี่ยนให้เป็นสิ่งที่สามารถดำเนินการได้
ถัดไปคือ 'การสร้างต้นแบบ' ซึ่งคุณจะเปลี่ยนไอเดียที่ดีที่สุดของคุณให้กลายเป็นแบบจำลองที่สามารถสัมผัสได้ และแบ่งปันกับผู้จัดการโครงการและเพื่อนร่วมงานเพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะที่มีคุณค่า. เทมเพลต Trello นี้จะช่วยให้การออกแบบของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น และทำให้ทีมของคุณอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องเพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การสร้างโซลูชันที่ยอดเยี่ยมร่วมกันได้.
การดำเนินงาน
เทมเพลตการจัดการสินค้าคงคลัง ที่ขับเคลื่อนโดย Smart Fields ช่วยให้การติดตามและจัดการสินค้าคงคลังง่ายขึ้น โดยให้คุณ จัดระเบียบรายการสินค้าคงคลัง ตรวจสอบระดับสต็อก และจัดการคำสั่งซื้อทั้งหมดในที่เดียว
เทมเพลตนี้มีรายการที่เข้าใจง่ายสำหรับหมวดหมู่ต่างๆ เช่น 'สินค้าคงคลัง', 'สินค้าคงคลังต่ำ', และ 'คำสั่งซื้อ' ทำให้คุณสามารถติดตามสถานะสินค้าคงคลังของคุณได้อย่างง่ายดายในพริบตา คุณสามารถ ปรับแต่งและทำให้รายละเอียดสำคัญเป็นอัตโนมัติ เช่น ปริมาณ, ระดับการสั่งซื้อใหม่, และข้อมูลผู้จัดจำหน่าย เพื่อให้คุณได้รับการอัปเดตโดยไม่ต้องป้อนข้อมูลด้วยตนเอง
ไม่ว่าจะเป็นการติดตามสินค้าคงคลัง การจัดการระดับสต็อก หรือการเตรียมการสั่งซื้อใหม่ ตัวอย่างบอร์ด Trello นี้จะช่วยให้คุณมองเห็นสถานะสินค้าคงคลังได้อย่างชัดเจน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานและป้องกันการขาดสต็อกหรือการมีสินค้าเกินความจำเป็น ทำให้ห่วงโซ่อุปทานดำเนินไปอย่างราบรื่น
กฎหมาย
เทมเพลตการจัดการโครงการของรัฐบาลบนTrello เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำลายกำแพงกั้นและทำให้ทีมของคุณทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น ไม่ว่าคุณจะกำลังจัดการกับ การวิจัยทางกฎหมาย กรณีลูกค้า หรือโครงการภายใน
นี่คือวิธีที่คุณสามารถเริ่มต้นได้:
- เริ่มต้นด้วยรายการ 'ทรัพยากร' เพื่อเก็บเอกสารสำคัญทั้งหมด ตารางการประชุม และคำถามที่พบบ่อยไว้ในที่เดียว
- ติดตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการของคุณด้วยรายการ 'วัตถุประสงค์ของโครงการ' และ 'ข้อกำหนด'
- จัดการงานประจำวันด้วยรายการ 'สิ่งที่ต้องทำ' และติดตามสิ่งที่ค้างอยู่ด้วย 'รอดำเนินการ'
- ปัญหาธงใน 'Roadblocks', ฉลองความสำเร็จใน 'Done', และติดตามค่าใช้จ่ายใน 'Project Budget and Costs'
ผู้บริหาร
หากคุณกำลังเตรียมตัวเพื่อสร้างแผนธุรกิจที่แข็งแกร่งเทมเพลตแผนธุรกิจจะช่วยให้การ วางโครงร่างและจัดระเบียบกลยุทธ์ของคุณ เป็นเรื่องง่ายขึ้น ทุกอย่างจะถูกแบ่งออกเป็นรายการที่จัดการได้ง่าย เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุด
แม่แบบประกอบด้วยรายการต่อไปนี้:
- เอกสาร
- กรณีการใช้งาน
- สรุปผู้บริหาร
- ภาพรวมบริษัท
- คำอธิบายสินค้า/บริการ
- การวิเคราะห์ตลาด
การวิจัยและพัฒนา (R&D)
แบบแผนโครงการวิจัยถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทุกขั้นตอนของกระบวนการวิจัยของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น ช่วยให้คุณสามารถจัดระเบียบและมุ่งเน้นได้ตลอดเวลา เริ่มต้นด้วยการตรวจสอบส่วน "บอร์ดนี้มีไว้เพื่ออะไร" ซึ่งเป็นแผนที่นำทางให้คุณเข้าใจวิธีการใช้บอร์ดและเริ่มต้นโครงการวิจัยของคุณ
คุณสามารถ ตั้งค่าลิงก์ Calendly เพื่อจัดการการนัดหมายโดยอัตโนมัติ ได้ เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว คุณสามารถกำหนดค่าบอร์ดให้ส่งการสัมภาษณ์ที่นัดหมายใหม่ไปยังบอร์ดโดยตรง ทำให้ทุกอย่างอยู่ในที่เดียวโดยไม่ต้องยุ่งยากกับการอัปเดตด้วยตนเอง
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ทำความเข้าใจความแตกต่างระหว่างแผนภูมิแกนต์และกระดานคัมบังเพื่อกำหนดว่าอะไรเหมาะสมกับความต้องการของคุณมากที่สุด ในขณะที่แผนภูมิแกนต์เหมาะสำหรับโครงการที่มีกำหนดเวลาและความสัมพันธ์ระหว่างงานที่ชัดเจน กระดานคัมบังมอบความยืดหยุ่นที่จำเป็นสำหรับโครงการที่ไม่เป็นไปตามลำดับเวลาแบบเส้นตรง
ความสำเร็จของลูกค้า
เทมเพลต Trello สำหรับการจัดการความสำเร็จของลูกค้าเป็นเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการปรับปรุงความสัมพันธ์กับลูกค้าและการติดตั้งซอฟต์แวร์ให้มีประสิทธิภาพ กระดานจะกลายเป็น พื้นที่ร่วมกันที่ผู้จัดการความสำเร็จของลูกค้า (CSMs) และลูกค้าสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ที่ด้านบน รายการ 'ไฮไลท์' จะแสดงเอกสารสำคัญและบันทึกต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทุกคนเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับวิธีการใช้บอร์ด รายการ 'หัวข้อการประชุม' เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการ สร้างและปรับปรุงวาระการประชุม ติดตามบันทึก และติดตามผลการทำงานต่างๆ
รายการ 'โครงการ/การริเริ่ม' และ 'บุคคลที่สาม/การบูรณาการ' ช่วยในการติดตามโครงการและการบูรณาการที่กำลังดำเนินอยู่ ให้ความชัดเจนเกี่ยวกับโครงการริเริ่มต่างๆ และวิธีที่ CSM สามารถช่วยเหลือได้ รายการ 'คำขอฟีเจอร์' และ 'ข้อบกพร่อง' มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการ จัดการและจัดลำดับความสำคัญของข้อเสนอแนะและปัญหาของลูกค้า
สุดท้าย รายการ 'เสร็จสิ้น' ทำหน้าที่เป็นคลังเก็บสำหรับโครงการที่เสร็จสิ้นแล้ว, ข้อบกพร่อง, และคำขอคุณสมบัติ, ทำให้บอร์ดของคุณมุ่งเน้นไปที่งานที่สำคัญในขณะที่แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จที่ผ่านมา
เนื้อหา
การวางแผนเนื้อหาอาจเป็นความท้าทายที่แท้จริง—มันใช้เวลาและต้องใช้ความคิดอย่างมาก
เทมเพลตตารางเวลาเนื้อหาบล็อกช่วยให้การจัดการเนื้อหาเป็นเรื่องง่ายขึ้น โดยการจัดตารางเวลาที่ชัดเจนสำหรับโพสต์บล็อกทั้งหมดของคุณในอนาคต เพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่าคุณจะสามารถส่งมอบเนื้อหาได้ตรงเวลาเสมอ
คุณสามารถใช้มันเพื่อมอบหมายงานให้กับผู้เขียนที่เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าแต่ละชิ้นงานได้รับความใส่ใจตามที่สมควรได้รับ แต่ละชิ้นของเนื้อหาจะมีบัตรของตัวเอง ซึ่งผู้เขียนสามารถใช้เพื่อแนบลิงก์ไปยังผลงานที่เสร็จสมบูรณ์ของพวกเขา
การบริหาร
แม่แบบการจัดการงานประจำวันช่วยให้คุณมองเห็นสิ่งที่ต้องทำในแต่ละวันได้อย่างง่ายดาย เพื่อให้คุณมีระเบียบและไม่พลาดงานทั้งด้านอาชีพและส่วนตัว
ในการใช้งาน ให้เพิ่มงานลงใน 'งานค้าง' ไม่ว่าจะเป็นงานสำหรับวันนี้ พรุ่งนี้ หรือวันหลัง ในแต่ละวัน ให้ลากงานที่คุณวางแผนจะทำในวันนี้ไปยังรายการ 'งานที่ต้องทำวันนี้' หลังจากเสร็จสิ้นแล้ว ให้ย้ายงานไปยัง 'เสร็จแล้ววันนี้'
การตั้งค่านี้ช่วยให้การจัดการงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทำให้งานของคุณเป็นระเบียบ
ข้อจำกัดของบอร์ด Trello
เทมเพลตของ Trello มีข้อได้เปรียบหลายประการ โดยเฉพาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและสตาร์ทอัพ แต่ก็มีข้อจำกัดบางประการเช่นกัน
เวอร์ชันฟรีของ Trello จำกัดพื้นที่ทำงานไว้ที่ผู้ร่วมงาน 10 คน ซึ่งอาจไม่เพียงพอสำหรับทีมขนาดใหญ่ และแม้ว่าบอร์ด Kanban จะมีให้ในทุกแผน แต่ฟีเจอร์ต่างๆ เช่น แดชบอร์ด, กราฟแกนต์, ไทม์ไลน์ และมุมมองปฏิทิน จะสามารถเข้าถึงได้เฉพาะในแผนแบบชำระเงินเท่านั้น
ฟังก์ชันขั้นสูงหลายอย่าง เช่น การรายงาน การติดตามเวลา และการติดตามค่าใช้จ่าย ต้องใช้การเชื่อมต่อกับบุคคลที่สามผ่าน Power-ups ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
สุดท้ายนี้ การสื่อสารภายในทีมจำกัดอยู่เพียงการแสดงความคิดเห็นบนการ์ด Trello เท่านั้น ซึ่งอาจไม่เพียงพอสำหรับการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีขึ้น
มาดูทางเลือกอื่นของ Trelloที่มีการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์และฟีเจอร์การจัดการงานขั้นสูง พร้อมด้วยเทมเพลตกระดาน Kanban ที่พร้อมใช้งานและปรับแต่งได้อย่างเต็มที่
ทางเลือกสำหรับบอร์ด Trello
ClickUpเป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการและKanbanแบบครบวงจรที่ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
สิ่งที่ทำให้ ClickUp แตกต่างคือความสามารถในการปรับตัว—ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่ในการใช้แอปจัดการโครงการหรือผู้ใช้ระดับสูงClickUp Kanban Board Viewสามารถปรับขนาดและขยายให้เหมาะกับขนาดทีมใดก็ได้ เพื่อช่วยให้คุณจัดการงานในระบบ Kanban ที่ยืดหยุ่น
คุณสามารถปรับแต่งมุมมอง Kanban เพื่อจัดเรียงบอร์ดของคุณตามสถานะ ผู้รับผิดชอบ ลำดับความสำคัญ และอื่นๆ ได้ มุมมอง 'ทุกอย่าง' ช่วยให้คุณสามารถจัดการงานหลายอย่างพร้อมกันได้ ปรับแต่งสถานะได้โดยตรงภายในบอร์ดของคุณและย้ายงานผ่านขั้นตอนการทำงานได้อย่างง่ายดายด้วยคุณสมบัติการลากและวาง
นอกจากนี้ 'แถบเครื่องมือการดำเนินการแบบกลุ่ม' ยังช่วยให้คุณสามารถอัปเดตงานหลายงานพร้อมกันได้ทำให้เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่มีประสิทธิภาพ
ห้องสมุดเทมเพลตกระดานคัมบังของ ClickUp มีกระดานที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ทันทีตั้งแต่เริ่มต้น
เทมเพลตคัมบังโดย ClickUpมอบความสมดุลที่ลงตัวระหว่างความยืดหยุ่นและโครงสร้าง ช่วยให้คุณสามารถมองเห็นความคืบหน้าและระบุจุดติดขัดในกระบวนการทำงานของคุณได้อย่างง่ายดาย
เทมเพลตคัมบังของ ClickUp จะช่วยคุณ:
- เพิ่มการมองเห็นงานสำหรับสมาชิกแต่ละคนในทีม
- แบ่งโครงการใหญ่ให้กลายเป็นชิ้นเล็ก ๆ ที่สามารถจัดการได้
- ปรับปรุงการสื่อสารระหว่างทีมเพื่อให้งานดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง
ไม่ว่าคุณจะกำลังจัดการโครงการประเภทใดก็ตาม แม่แบบคัมบังนี้จะมอบทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อความเป็นระเบียบและประสิทธิภาพในการทำงาน
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: หากคุณต้องการสร้างกระดานคัมบังอย่างรวดเร็วClickUp Brain ผู้ช่วย AI สามารถเร่งกระบวนการโดยสร้างและจัดระเบียบงานโดยอัตโนมัติตามข้อมูลโครงการของคุณ มันใช้ AI ในการคาดการณ์ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นและให้คำแนะนำที่ชาญฉลาด ทำให้การจัดการโครงการมีประสิทธิภาพและเป็นธรรมชาติมากขึ้น
ปรับปรุงกระบวนการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย ClickUp
Trello เป็นเครื่องมือจัดการโครงการที่ได้รับความนิยม และเทมเพลตของมันสามารถให้จุดเริ่มต้นที่เป็นประโยชน์สำหรับการวางแผนและการจัดการโครงการ อย่างไรก็ตาม มันอาจไม่ใช่โซลูชันที่ครอบคลุมที่สุดที่มีอยู่
ClickUp เป็นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่แข็งแกร่ง ซึ่งให้บริการเทมเพลตหลากหลายครอบคลุมทุกแง่มุมของการจัดการโครงการ พร้อมด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองและสถานะ เพื่อติดตามหมวดหมู่และความคืบหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วยมุมมองที่หลากหลายในการแสดงแผนโครงการของคุณ ClickUp มอบความยืดหยุ่นและการปรับแต่งเฉพาะบุคคลที่โดดเด่นไม่เหมือนใครลงทะเบียนใช้ ClickUpฟรีวันนี้