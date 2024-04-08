Wrike Vs. Asana—เครื่องมือการจัดการโครงการใดที่ดีที่สุด?

การจัดการงานหลายอย่างพร้อมกัน, การบริหารคนและลูกค้า, การติดตามความคืบหน้า,การจัดสรรทรัพยากร, และการรับมือกับสถานการณ์วิกฤต—รายการความรับผิดชอบของผู้จัดการโครงการสามารถยาวออกไปได้เรื่อยๆ
ผู้จัดการโครงการดูเหมือนจะมีพลังพิเศษบางอย่างที่ทำให้พวกเขาผ่านวันทำงานไปได้ แต่ความจริงก็คือ พวกเขามี ไพ่เด็ดในแขนเสื้อ—เครื่องมือการจัดการโครงการที่เชื่อถือได้ มันเต็มไปด้วยคุณสมบัติการจัดการโครงการที่ทำให้การวางแผน การจัดการ และการส่งมอบโครงการง่ายขึ้นมาก
สองแพลตฟอร์มที่โดดเด่นในโลกการจัดการโครงการคือ Wrike และ Asana ทั้งสองมีตัวเลือกที่ช่วยให้การจัดการงานเป็นไปอย่างง่ายดายการทำงานร่วมกันและการสื่อสารแบบเรียลไทม์และการติดตามความคืบหน้าของโครงการได้อย่างง่ายดาย
แม้ว่าทั้งสองเครื่องมือจะมีวัตถุประสงค์เดียวกัน แต่ก็มีชุดคุณสมบัติที่โดดเด่นซึ่งทำให้สามารถครองตำแหน่งที่เป็นเอกลักษณ์ในตลาดได้
ที่นี่ เราจะเจาะลึกและวิเคราะห์สิ่งที่เครื่องมือการจัดการโครงการทั้งสองนี้มอบให้ เพื่อช่วยคุณแก้ไขปัญหา Wrike กับ Asana และค้นหาเครื่องมือที่จะช่วยเริ่มต้นความพยายามในการจัดการโครงการของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ 🔥
Wrike คืออะไร?
Wrikeเป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ช่วยให้การทำงานตามขั้นตอนที่กำหนดเองเป็นไปอย่างราบรื่นและติดตามความคืบหน้าของโครงการได้ดีขึ้น แดชบอร์ดที่กำหนดเองช่วยให้การรายงานง่ายขึ้นและจัดการการจัดสรรทรัพยากรเพื่อให้แน่ใจว่าทุกโครงการได้รับการมอบหมายอย่างเหมาะสม
ชุดคุณสมบัติของมันช่วยให้คุณสามารถนำประสิทธิภาพมาสู่ทุกแผนก และส่งเสริมให้ผู้คนทำงานร่วมกันได้โดยไม่มีปัญหา. Wrike มอบตัวเลือกการปรับแต่งที่น่าทึ่ง ให้คุณสามารถสร้างพื้นที่ทำงานที่ทีมของคุณจะรู้สึกสบายใจในการทำงาน.
มันทำหน้าที่เป็น ศูนย์กลางสำหรับโครงการของคุณ—คุณสามารถจัดการเอกสารที่เกี่ยวข้อง มอบหมายงาน สร้างรายงาน และทำงานร่วมกันบนแพลตฟอร์มเดียวกันได้
Wrike คือทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่มันมีตัวเลือกการอัตโนมัติที่ยอดเยี่ยมซึ่งสามารถช่วยคุณประหยัดเวลาและมุ่งเน้นไปที่งานอื่น ๆ ได้ ทำให้การจัดตารางโครงการเป็นเรื่องง่ายด้วยแผนภูมิ Gantt, สนุกกับการผสานรวมมากกว่า 400 รายการ, มองเห็นโครงการในกระดาน Kanban, และวางแผนทรัพยากรโครงการเพื่อการส่งมอบที่ราบรื่น
คุณสมบัติของ Wrike
อะไรที่ทำให้ Wrike โดดเด่นในโลกของการบริหารโครงการ? มาดูคุณสมบัติหลักของมันกัน 💪
1. ตัวเลือกการวางแผนทรัพยากร
การวางแผนทรัพยากรอย่างเหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญต่อความสำเร็จของทุกโครงการ คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและทำให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นโดยการจัดงานของทีมให้สอดคล้องกัน กำหนดลำดับความสำคัญและบริหารจัดการปริมาณงาน
Wrike ตระหนักถึงความสำคัญของการวางแผนทรัพยากรและนำเสนอชุดฟีเจอร์เพื่อสนับสนุนการวางแผนนี้ ด้วยแพลตฟอร์มนี้ คุณสามารถ คำนวณขีดความสามารถรายวันของทีม และ ความพยายามที่ร้องขอ เพื่อจัดตารางโครงการได้อย่างมั่นใจ
ไม่รู้ว่าจะจัดการกับงานที่ค้างอยู่ได้อย่างไร? Wrike ให้ข้อมูลเชิงลึกที่ละเอียดเกี่ยวกับความสามารถ ความพร้อมใช้งาน และจุดแข็งของแต่ละสมาชิกในทีม ทำให้คุณสามารถมอบหมายงานได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ การมีความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับความพร้อมใช้งานของทีมยังช่วยให้คุณปรับเปลี่ยนและจัดลำดับความสำคัญของงานใหม่เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานได้อีกด้วย
ใช้ตัวเลือกการติดตามเวลาเพื่อดูว่าต้องใช้เวลานานเท่าใดในการทำงานเฉพาะให้เสร็จและจัดการงบประมาณโครงการเพื่อให้การเงินของคุณมีสุขภาพดี
2. การแท็กข้าม
การหลงอยู่ในรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับโครงการนั้นเป็นเรื่องง่ายเมื่อคุณไม่สามารถมองเห็นภาพรวมได้ Wrike ช่วยให้สิ่งนี้ไม่เกิดขึ้นด้วยการมอบการมองเห็นที่ครบถ้วนในโครงการของคุณผ่านคุณสมบัติการแท็กข้าม
ตัวเลือกนี้ช่วยให้คุณสามารถจัดหมวดหมู่รายการที่เกี่ยวข้องกับโครงการของคุณและดูในบริบทที่แตกต่างกันได้ นี่คือสิ่งที่คุณสามารถติดแท็กข้ามได้:
- งาน
- งานย่อย
- โฟลเดอร์
- เหตุการณ์สำคัญ
- เฟส
- โครงการ
สมมติว่าคุณต้องการออกแบบโลโก้ผลิตภัณฑ์ คุณจะมีงานหลักและงานย่อยหลายอย่างสำหรับทีมการตลาดและทีมออกแบบ ด้วย Wrike คุณสามารถมั่นใจได้ว่าสมาชิกทีมที่เกี่ยวข้องจะมีขั้นตอนการทำงานที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลโดยไม่มีการทำงานซ้ำซ้อน
ฟังก์ชันการแท็กข้ามแท็กช่วยให้การเชื่อมต่อระหว่างแผนกดีขึ้น การจัดการสินทรัพย์ที่ง่ายขึ้น และเพิ่มการมองเห็นให้ดีขึ้น
3. การตรวจสอบและการทำงานร่วมกัน
การรอการอนุมัติและข้อเสนอแนะทำให้กระบวนการทำงานของคุณช้าลงและขัดขวางการส่งมอบงาน Wrike ช่วยป้องกันสถานการณ์ดังกล่าวด้วยตัวเลือกการตรวจสอบและทำงานร่วมกัน
ไม่ต้องสลับเครื่องมือหรือเปลี่ยนประเภทไฟล์อีกต่อไปเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับโปรเจกต์—Wrike ช่วยให้คุณแสดงความคิดเห็นได้โดยตรงบนไฟล์
ดูไฟล์ต้นฉบับและเวอร์ชันที่อัปเดตได้พร้อมกันแบบเคียงข้างกันเพื่อการเปรียบเทียบที่ง่ายดาย เชิญผู้ร่วมงานให้แสดงความคิดเห็นหรือขอให้พวกเขาแก้ไขตามบริบท Wrike จัดเก็บเวอร์ชันทั้งหมดในอดีตไว้เสมอ ดังนั้นคุณสามารถย้อนกลับไปและเรียกดูสิ่งที่คุณชื่นชอบได้ตลอดเวลา
ระบบอัตโนมัติสำหรับกระบวนการอนุมัติ และได้รับการแจ้งเตือนทันทีเมื่อโครงการพร้อมสำหรับการตรวจสอบ คุณสามารถสร้างกฎการอัตโนมัติ และอนุมัติโครงการเฉพาะหากตรงตามเกณฑ์ที่กำหนด
ราคาของ Wrike
- ฟรี
- ทีม: $9. 80/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $24. 80/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- พินนาเคิล: ติดต่อเพื่อขอราคา
อะไรคืออาสนะ?
Asana เป็นหนึ่งในชื่อที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดในโลกของการบริหารโครงการ (PM) มันนำเสนอตัวเลือกเช่น การเปิดใช้งานการร่วมมือข้ามทีม, ความโปร่งใส, และการจัดการงานที่ไม่ต้องใช้ความพยายามมาก ทำให้การดำเนิน โครงการทุกประเภทและขนาด ง่ายขึ้นมาก
แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้คุณวางแผนและจัดระเบียบโครงการต่าง ๆ ได้ในที่เดียว—เพิ่มสมาชิกทีมที่เกี่ยวข้องและให้พวกเขาเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับงาน กำหนดเวลา และข้อมูลเพิ่มเติมที่อาจช่วยให้พวกเขาทำงานสำเร็จลุล่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วยมุมมองที่หลากหลาย การอัปเดตสถานะแบบเรียลไทม์ และฟิลด์ที่กำหนดเอง คุณสามารถสังเกตโครงการของคุณจากมุมมองที่แตกต่างกันและมั่นใจได้ว่าไม่มีงานใดตกหล่น
ตรวจสอบงานที่ได้รับมอบหมายใน "งานของฉัน" ติดตามเวลาเพื่อจัดการงบประมาณโครงการ และปรับแต่งการอัปเดตที่คุณต้องการรับในกล่องจดหมายของคุณ
Asana ได้รับชื่อเสียงที่ดีเนื่องจากความหลากหลายในการใช้งาน เนื่องจากสามารถทำงานร่วมกับวิธีการพัฒนาโครงการที่แตกต่างกันได้😍
คุณสมบัติของอาสนะ
อาสนะเป็นเครื่องมือที่มีชื่อเสียง แต่สิ่งใดที่ทำให้มันยอดเยี่ยม? มาทบทวนคุณสมบัติเด่นบางประการของมันกัน
1. ตัวเลือกการจัดการงาน
Asana มีเครื่องมือจัดการงานที่ทรงพลังอยู่ในคลังแสงของมัน แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้คุณแบ่งงานออกเป็นส่วนย่อยที่จัดการได้ง่ายขึ้น เมื่อคุณสร้างงาน Asana อนุญาตให้คุณเพิ่มผู้รับผิดชอบและวันที่ กำหนดความสำคัญ และใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อตั้งค่าป้ายกำกับ
คุณสามารถแบ่งงานของคุณออกเป็นงานย่อย, กำหนดงานที่ขัดขวาง (งานที่รอการดำเนินการจากงานอื่น), สร้างหมุดหมายเพื่อกำหนดจุดตรวจสอบ, และปรับแต่งการอนุมัติแบบคลิกเดียวได้
Asana มุ่งเน้นที่การทำงานร่วมกัน—เพิ่มงานให้กับหลายโครงการและให้สมาชิกในทีมของคุณติดตามงานเหล่านั้นแยกกันได้ เพิ่มผู้ร่วมงานเพื่อให้พวกเขาทราบความคืบหน้า และแสดงความคิดเห็นได้
แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้คุณสามารถสร้างเทมเพลตและปรับปรุงการทำงานซ้ำๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. ระบบอัตโนมัติ
ทำไมต้องเสียเวลาทำสิ่งเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่า ในเมื่อคุณสามารถให้กระบวนการทำงานได้ด้วยตัวเอง? ฟีเจอร์การทำงานอัตโนมัติของ Asana สามารถช่วยประหยัดเวลาอันมีค่าของผู้จัดการโครงการได้
แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้คุณ กำหนดกฎพร้อมทริกเกอร์และการดำเนินการ เพื่อทำให้งานของคุณเป็นอัตโนมัติได้ ห้องสมุดกฎการทำงานอัตโนมัติที่คัดสรรโดย Asana มีประโยชน์หากคุณต้องการคำแนะนำตามลักษณะของกระบวนการทำงานของคุณ
ไม่ต้องการใช้กฎของ Asana หรือ? สร้างกฎของคุณเองด้วย เครื่องมือสร้างกฎ ของแพลตฟอร์ม! ปรับแต่งการกระตุ้นและการดำเนินการเพื่อให้เวิร์กโฟลว์ของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นและลดภาระให้กับทีมของคุณ
ผสานแอปโปรดของคุณกับ Asana ผ่านการทำงานอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างการทำงานอัตโนมัติเพื่อส่งการแจ้งเตือน Slack ไปยังสมาชิกทีมที่เกี่ยวข้องทุกครั้งที่มีการอัปเดตงาน
3. การจัดการปริมาณงาน
ผู้จัดการโครงการที่ดีจำเป็นต้องรู้ว่าทีมของตนยุ่งแค่ไหนตลอดเวลา Asana ทำให้สิ่งนี้เป็นไปได้ด้วยคุณสมบัติการจัดการภาระงานที่น่าประทับใจซึ่งช่วยให้คุณติดตามความสามารถในการทำงาน ปรับสมดุลงาน และทำนายแนวโน้มได้
แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้คุณเห็นปริมาณงานของทีมทั้งหมดได้ แม้จะทำงานในหลายโครงการพร้อมกัน คุณยังสามารถเลือกที่จะมุ่งเน้นไปที่สมาชิกทีมหรือโครงการเฉพาะได้อีกด้วย แสดงปริมาณงานของพวกเขาบนไทม์ไลน์เพื่อดูความสามารถในอนาคตและวางแผนล่วงหน้า
สำหรับทุกงานที่คุณสร้างขึ้น คุณสามารถประมาณค่าของงานนั้นได้ (ไม่ว่าจะเป็นคะแนนหรือเวลาที่จำเป็นสำหรับการทำให้เสร็จ) ซึ่งช่วยให้คุณกำหนดความพยายามที่ต้องใช้และมั่นใจได้ว่าทีมของคุณจะไม่ทำงานหนักเกินไป
ป้องกันการหมดไฟด้วยการกำหนดปริมาณงานสูงสุดที่ทีมของคุณสามารถรับมือได้ตลอดสัปดาห์ 🧘
ราคาของ Asana
- พื้นฐาน: ฟรี
- พรีเมียม: $10.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $24.99/เดือน ต่อผู้ใช้
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
Wrike vs. Asana: เปรียบเทียบคุณสมบัติ
การเลือกผู้ชนะในศึก Asana vs. Wrike นั้นเป็นเรื่องยาก เนื่องจากทั้งสองมีคุณสมบัติที่น่าสนใจไม่น้อย มาดูกันว่า ทั้งสองเปรียบเทียบกันอย่างไร ในสามแง่มุมที่สำคัญ—แดชบอร์ด, มุมมองโครงการ, และคุณสมบัติ AI
1. แผงควบคุม
ในการต่อสู้ระหว่าง Wrike กับ Asana ทั้งสองเครื่องมือการจัดการโครงการต่างมีแดชบอร์ดที่น่าทึ่งซึ่งช่วยให้คุณสามารถได้รับข้อมูลเชิงลึกอย่างละเอียดเกี่ยวกับสุขภาพของโครงการของคุณ, แสดงข้อมูลเชิงสถิติ, และระบุจุดติดขัดได้
Wrike ให้คุณเห็นภาพรวมของโครงการแบบเรียลไทม์ พร้อมเครื่องมืออย่าง ตัวสร้างวิดเจ็ต สำหรับเพิ่มรายการใหม่เพื่อติดตาม คุณสามารถใช้ประโยชน์จาก Wrike Insights ได้เช่นกัน—นำเข้าข้อมูลจากเครื่องมือการตลาดกว่า 50 รายการ และติดตามทุกเมตริกที่เกี่ยวข้องได้จากที่เดียว
Asana ช่วยให้คุณสร้างแดชบอร์ดของคุณและเลือกข้อมูลที่คุณต้องการแสดงผลได้ คุณสามารถติดตามการใช้จ่าย ดูภาพรวมสถานะของงานที่กำลังดำเนินอยู่ และรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับตัวเลขรายได้ ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับจุดข้อมูลใดหรือไม่? เพียงคลิกเพื่อขยายและดูข้อมูลเพิ่มเติม เช่น โครงการที่จุดข้อมูลนั้นเกี่ยวข้อง เป้าหมาย หรืองานที่ต้องทำให้เสร็จก่อน
ในแง่ของแดชบอร์ด เราสามารถเรียกว่ารอบนี้เสมอกัน! สิ่งเดียวที่อาจทำให้ Asana ได้เปรียบเล็กน้อยคืออินเทอร์เฟซที่ดูทันสมัยและปราศจากความรกมากกว่าเล็กน้อย (ตามความเห็นของผู้ใช้บางคน) ดังนั้นคุณอาจพบว่ามันใช้งานง่ายกว่า
2. แม่แบบ
แม่แบบช่วยให้คุณประหยัดเวลาและทำให้กระบวนการเป็นระบบมากขึ้น โดยช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายการบริหารโครงการได้เร็วขึ้น เครื่องมือการจัดการโครงการที่มีคุณภาพทุกตัวล้วนพึ่งพาแม่แบบ ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่ทั้ง Wrike และ Asana ต่างก็มีคอลเลกชันที่น่าประทับใจ
Wrike นำเสนอ เทมเพลตมากกว่า 80 แบบ และประมาณ 30 แบบที่สนับสนุนการจัดการโครงการ คุณสามารถใช้เทมเพลตสำหรับการทำงานเป็นทีมแบบ Agile การจัดลำดับความสำคัญของวัตถุประสงค์โครงการ การพัฒนาแผนการสื่อสาร การติดตามงาน ฯลฯ
Asana ยังมี เทมเพลตมากกว่า 80 แบบ ที่จัดหมวดหมู่ไว้ เช่น การวางแผนโครงการ การจัดการทรัพยากร การติดตามเวลา และ Agile ด้วยตัวเลือกที่หลากหลายเฉพาะสำหรับงานบริหารโครงการ การค้นหาเทมเพลตที่ตรงกับความต้องการของคุณจึงไม่ใช่เรื่องยาก
ควรสังเกตว่า Wrike เทมเพลตมีให้ใช้กับแผนฟรี ซึ่งทำให้มีความได้เปรียบในด้านนี้
3. มุมมองของโครงการ
การมองโครงการของคุณจากมุมมองต่าง ๆ ช่วยให้คุณประเมินสุขภาพของโครงการและค้นหาจุดติดขัดได้ ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมเครื่องมือการจัดการโครงการจึงมีมุมมองต่าง ๆ ให้เลือก ในกรณีของ Wrike กับ Asana ทั้งสองมีตัวเลือกมากมายที่ช่วยให้คุณเห็นรายละเอียดต่าง ๆ ของโครงการของคุณได้
Wrike แบ่งมุมมองของโครงการออกเป็น มุมมองหลัก และ มุมมองที่กำหนดเอง มุมมองหลัก จะปรากฏให้ทีมของคุณเห็นเมื่อพวกเขาเปิดโฟลเดอร์ โครงการ หรือพื้นที่เฉพาะ พวกเขารวมมุมมอง 10 แบบ:
- รายการ
- คณะกรรมการ
- ทรัพยากร
- แผนภูมิแกนต์
- ตาราง
- ปฏิทิน
- บันทึกเวลา
- การวิเคราะห์
- ไอน้ำ
- ไฟล์
มุมมองที่กำหนดเอง คือมุมมองที่คุณปรับแต่งให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์เฉพาะ คุณสามารถเลือกตัวเลือกห้าแบบเพื่อสร้างมุมมองที่กำหนดเองสำหรับโครงการของคุณ ได้แก่ รายการ, กระดาน, แผนภูมิแกนต์, ตาราง, หรือไฟล์
แนวทางของ Asana นั้นพื้นฐานมากกว่า เนื่องจากมีมุมมองทั้งหมดห้าแบบ:
- รายการ
- กระดานคัมบัง
- ไทม์ไลน์
- แผนภูมิแกนต์
- ปฏิทิน
ดังนั้น หากคุณกำลังมองหาตัวเลือกที่สามารถปรับแต่งได้มากขึ้นพร้อมความหลากหลายที่ดีกว่า Wrike คือตัวเลือกที่ดีกว่า
Asana กับ Wrike บน Reddit
มาดูกันว่า ผู้ใช้ Reddit ที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีจะคิดเห็นอย่างไร เกี่ยวกับปัญหาการเลือกใช้ Asana หรือ Wrike
ผู้ใช้คนหนึ่งกล่าวว่าพวกเขาชอบ Asana เพราะอินเทอร์เฟซของมัน:
"ฉันชอบ Asana มากกว่าเสมอ มันดูเป็นธรรมชาติและเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายกว่า"
ผู้ใช้บางรายไม่พอใจกับการสนับสนุนลูกค้าของ Asana:
"การสนับสนุนทางอีเมลโดยทั่วไปจะใช้เวลา 6 วันในการตอบกลับแต่ละอีเมลไปมา เป็นไปไม่ได้ที่จะแก้ไขปัญหาใด ๆ คุณโชคดีแล้วถ้าพวกเขาตอบกลับภายใน 2-3 วัน"
นี่คือข้อความบางส่วนที่ผู้ใช้ Reddit กล่าวถึงบริการลูกค้าของ Wrike:
"ฉันได้รับการเชื่อมต่อผ่านแชทสดภายใน 1 นาที ทุกคน พูดภาษาอังกฤษได้สมบูรณ์แบบเสมอ เกือบทุกครั้งเข้าใจฉันตั้งแต่ครั้งแรก มีคำตอบให้ หรือส่งต่อปัญหาของฉันไปยังทีมที่เกี่ยวข้องอย่างแท้จริง และฉันจะได้รับโทรศัพท์หรืออีเมลในวันถัดไปพร้อมการอัปเดต"
ผู้ใช้รายอื่นในกระทู้เดียวกันได้กล่าวถึง Wrike ในฐานะเครื่องมือสำหรับผู้จัดการโครงการว่า:
"ถ้าคุณต้องการทำโครงการที่ง่ายมาก ๆ ก็สามารถทำได้ แต่มันจะไม่เหมาะสำหรับโครงการที่ซับซ้อนหรือการจัดการพอร์ตโฟลิโอ…"
พบกับ ClickUp: ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Wrike เทียบกับ Asana
Wrike และ Asana เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ยอดเยี่ยม แต่ทั้งสองมีความโดดเด่นในด้านที่แตกต่างกัน Asana มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและสามารถจัดการโครงการที่ซับซ้อนได้ ในขณะที่ Wrike มีแผนฟรีที่ยอดเยี่ยมและฟีเจอร์การวางแผนทรัพยากรที่น่าประทับใจ
ดังนั้น การเลือกระหว่างสองสิ่งนี้จึงสรุปได้ว่าเป็นการประนีประนอมบางสิ่งบางอย่าง ซึ่งไม่ควรเป็นเช่นนั้น
มีตัวเลือกอื่น—ClickUp! แพลตฟอร์มการจัดการโครงการแบบครบวงจรนี้มอบทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อทำให้งานของคุณประสบความสำเร็จและส่งมอบผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม ทำให้เป็นทางเลือก ที่ยอดเยี่ยมสำหรับ WrikeและAsana มันสนับสนุนคุณในทุกขั้นตอนของการจัดการโครงการ ตั้งแต่การวางแผนและการจัดระเบียบโครงการไปจนถึงการรายงานและการวิเคราะห์
พอแล้วกับการพูดคุยไร้สาระ—มาดูกันว่าทำไมClickUpถึงเป็นลมหายใจใหม่ในโลกของซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ และมีตัวเลือกอะไรบ้างที่ทำให้มันติดอยู่ในรายชื่อบริษัทที่มีนวัตกรรมมากที่สุดในสถานที่ทำงานของ Fast Companyประจำปี 2023
1. จัดการโครงการทั้งหมดของคุณด้วย ClickUp Tasks
การแบ่งโครงการของคุณออกเป็นส่วน ๆ ไม่ได้มีความหมายมากนัก หากเครื่องมือ PM ของคุณไม่มีตัวเลือกสำหรับการจัดการพวกมัน สถานการณ์เช่นนี้จะไม่เกิดขึ้นกับ ClickUp อย่างแน่นอน เนื่องจากมันมอบชุดคุณสมบัติการจัดการงานให้คุณ
สิ่งที่ดีที่สุดเกี่ยวกับClickUp Tasksคือ ความสามารถในการปรับแต่ง—จัดการงานของคุณสำหรับทุกอุตสาหกรรม กระบวนการ และรูปแบบการทำงาน ควบคุมเวิร์กโฟลว์ของคุณด้วยClickApps ฟีเจอร์ที่ช่วยให้คุณสร้างประสบการณ์ทีมที่ปรับให้เหมาะกับคุณภายใน Workspace ของคุณ ClickApps บางส่วนที่ทำให้การจัดการงานเป็นเรื่องง่าย ได้แก่:
- ระบบอัตโนมัติ
- ฟิลด์ที่กำหนดเอง
- การแก้ไขร่วมกัน
- แดชบอร์ด
คุณสามารถเพิ่มผู้รับมอบหมายหลายคนในภารกิจเดียว, ตั้งค่าความสำคัญ, แนบไฟล์, เพิ่มภารกิจย่อยในภารกิจหลัก, ตั้งค่าการกระทำที่เกิดซ้ำ, สร้างความสัมพันธ์และการพึ่งพา, และยกระดับเครื่องมือการจัดการโครงการของคุณไปอีกขั้น! 📈
2. สร้างภาพโครงการด้วยกระดาน ClickUp Kanban
ClickUp มีมุมมองมากกว่า 15แบบที่ช่วยให้คุณเห็นโครงการของคุณจากทุกมุมมอง! หากคุณต้องการ มองเห็นภาพโครงการของคุณ ไม่มีตัวเลือกใดที่ดีไปกว่ากระดาน ClickUp Kanban
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการนี้มีกระดานคัมบัง (Kanban boards) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังทางสายตาและสามารถปรับให้เข้ากับความต้องการของกระบวนการทำงานใด ๆ ได้ คุณสามารถจัดกลุ่มบัตรงานตามสถานะ, วันที่ครบกำหนด, แท็ก, ความสำคัญ, ผู้รับผิดชอบ หรือฟิลด์ที่กำหนดเองอื่น ๆ ได้
การออกแบบแบบลากและวาง และความสามารถในการกรองและจัดเรียงช่วยให้คุณย้ายการ์ดได้อย่างง่ายดาย ทำให้เวิร์กโฟลว์ของคุณมีประสิทธิภาพและราบรื่นเพียงแค่ไม่กี่คลิก
เลือกบัตรงานเพื่อระบุรายละเอียด เช่น ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ วันครบกำหนดระดับความสำคัญ และหมวดหมู่ คุณจะชื่นชอบตัวเลือกในการอัปเดตงานหลายรายการพร้อมกันได้โดยตรงจากบอร์ดในเพียงไม่กี่คลิก 🖱️
ClickUp ยังมีมุมมอง Everythingที่รวมเวิร์กโฟลว์หลายรายการไว้ในกระดานคัมบังเดียว เพื่อให้คุณเห็นภาพรวมความคืบหน้าของพอร์ตโฟลิโอได้อย่างชัดเจน คุณสามารถใช้การกล่าวถึง, กระทู้ความคิดเห็น และอีโมจิ เพื่อทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมทีมข้ามโปรเจกต์ได้อย่างราบรื่นแบบเรียลไทม์
3. จัดการไทม์ไลน์ของโครงการของคุณด้วยแผนภูมิแกนต์ของ ClickUp
การบริหารโครงการไม่ได้เป็นเพียงการใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันเท่านั้น—คุณจำเป็นต้องมีภาพรวมที่ชัดเจนของเส้นเวลาความก้าวหน้า เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีกำหนดส่งงานที่พลาดและลดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นระหว่างทางให้น้อยที่สุด
มุมมองแผนภูมิแกนต์ของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถ มองเห็นไทม์ไลน์ เพื่อจัดการงาน ติดตามกำหนดเวลา ติดตามปริมาณงานและความคืบหน้า และระบุปัญหาคอขวดด้านทรัพยากรหรือการส่งมอบได้
ใช้เพื่อดูภาพรวมทั่วไปของโครงการทั้งหมดของคุณหรือมุ่งเน้นไปที่โครงการเฉพาะเจาะจง ClickUp มีตัวเลือกการกรองและการจัดเรียงมากมายเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะได้รับผลลัพธ์ที่ต้องการเท่านั้นอัปเดตแผนภูมิแกนต์ของคุณด้วยการลากและวางอย่างง่าย สร้างการพึ่งพาของงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และแสดงเปอร์เซ็นต์เพื่อติดตามความคืบหน้าของงาน
ClickUp นำเสนอ การติดตามเส้นทางความพึ่งพาอย่างชาญฉลาด—เพียงเปิดใช้งานตัวเลือกเส้นทางวิกฤตเพื่อเริ่มติดตามความไม่มีประสิทธิภาพที่อาจส่งผลกระทบต่อกำหนดเวลา
หากคุณไม่ต้องการสร้างแผนภูมิแกนต์ของคุณตั้งแต่เริ่มต้นให้ใช้หนึ่งในเทมเพลตที่ยอดเยี่ยมของ ClickUp ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการนี้มีเทมเพลตมากกว่า 1,000 แบบเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย คุณยังสามารถผสานรวมกับอีเมลและเครื่องมือการทำงานที่คุณชื่นชอบเพื่อรวมศูนย์ความพยายามของคุณได้อีกด้วย
ClickUp: ผู้ช่วยมือขวาของทุกผู้จัดการโครงการ
การเลือกซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีที่สุดไม่ควรเกี่ยวข้องกับการประนีประนอมตัวเลือกที่มีคุณค่า
แต่ระหว่าง Wrike กับ Asana, ClickUp ทำให้การประนีประนอมหมดไป และให้คุณเพลิดเพลินกับความง่ายในการใช้งาน, อินเตอร์เฟซที่เป็นมิตรกับผู้ใช้, และคุณสมบัติที่แข็งแกร่ง. 🥰
รับมือกับโปรเจกต์ทั้งเล็กและใหญ่ ทั้งง่ายและซับซ้อน และ พึ่งพา ClickUp สำหรับการวางแผน จัดระเบียบ บริหารจัดการ และส่งมอบงานอย่างไร้ความเครียดลองใช้เวอร์ชันฟรีของแพลตฟอร์มและสำรวจตัวเลือกต่างๆ ได้เลย!