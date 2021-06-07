บล็อก ClickUp
คู่มือการจัดการโครงการ Wrike (แดชบอร์ด, แผนภูมิแกนต์, การติดตามเวลา)

Leila Cruz
7 มิถุนายน 2564

ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้จัดการโครงการทุกคน

มันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะแยกทั้งสองออกจากกัน!

เกือบเหมือนขนมปังกระเทียมกับพิซซ่า 🍕

Wrike เป็นหนึ่งในโซลูชันการจัดการโครงการดังกล่าว

แต่การจัดการโครงการด้วย Wrike เป็นสิ่งที่คุณควรเลือกหรือไม่? 🤔

อย่ากังวลไป เราจะช่วยให้คุณหาทางออกได้

ในบทความนี้ เราจะพูดถึงว่า Wrike คืออะไร คุณสมบัติหลัก ข้อดี และข้อจำกัดของมัน นอกจากนี้เรายังจะแนะนำทางเลือกที่จะเป็นคำตอบสำหรับข้อบกพร่องทั้งหมดในการจัดการโครงการของ Wrike

พร้อมแล้วใช่ไหม? เริ่มกันเลย!

Wrike คืออะไร?

หน้าแรก Wrike

Wrike เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการและเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกัน ช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดการและติดตาม:

  • โครงการ
  • กำหนดเวลา
  • ตารางเวลา
  • และกระบวนการทำงานอื่นๆ

ซอฟต์แวร์นี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อการจัดการงานที่มีประสิทธิภาพ ช่วยให้ทีมโครงการสามารถมุ่งเน้นไปที่งานหลักและทำให้เสร็จได้อย่างรวดเร็ว

Wrike ยังให้คุณดูสถานะของโครงการทั้งหมดของทีมเสมือนจริงของคุณพร้อมรายงานแบบเรียลไทม์ ทำให้การรวบรวมข้อเท็จจริงและสถิติเป็นเรื่องง่าย

โบนัส: อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน รีวิว Wrike แบบละเอียดของเรา!

6 คุณสมบัติหลักของ Wrike

Wrike เต็มไปด้วยคุณสมบัติการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันที่น่าประทับใจ รวมถึงแผนภูมิแกนต์แบบโต้ตอบ มุมมองปริมาณงานแดชบอร์ดที่สามารถแชร์ได้ และอื่นๆ

อย่างไรก็ตาม นี่คือคุณสมบัติหลักห้าประการที่เราคิดว่าคุณควรทราบ

1. การทำงานเป็นทีม

คุณสมบัติการร่วมมือของ Wrike ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยเหลือการสื่อสารของทีม, การสร้างสินทรัพย์, และการตัดสินใจ.

คุณสมบัติบางประการเหล่านี้ได้แก่:

  • กล่องขาเข้า: แสดงการกล่าวถึงทั้งหมดของผู้ใช้ งานที่ได้รับมอบหมาย ฯลฯ
  • @การกล่าวถึง: แจ้งเตือนบุคคลเฉพาะเพื่อให้มีการสนทนา
  • การแจ้งเตือนจากเบราว์เซอร์: แจ้งเตือนผู้ใช้เกี่ยวกับการอัปเดตจากเพื่อนร่วมทีมและแดชบอร์ด เพื่อให้สามารถตรวจสอบงานที่รอดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว
  • ความคิดเห็น: บันทึกข้อความ ถามคำถาม ฯลฯ บนงาน โฟลเดอร์ และโครงการ
  • สตรีมกิจกรรม: แสดงกิจกรรมและการอัปเดตที่เกี่ยวข้องกับงานเฉพาะ และอยู่ในแผงข้อมูลของโครงการ งาน หรือโฟลเดอร์
โฟลเดอร์อีเมลใน Wrike

เห็นได้ชัดว่า Wrike ให้ความสำคัญกับการทำงานร่วมกันเป็นทีมอย่างจริงจัง

2. การติดตามเวลาของ Wrike

ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ Wrike มีระบบติดตามเวลาในตัวที่สะดวกมาก เหมาะสำหรับการติดตามชั่วโมงที่ใช้ไปกับงานและโครงการต่างๆ

การใช้การติดตามเวลาของ Wrike จะช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงความล่าช้าในโครงการและทำให้การออกใบแจ้งหนี้เป็นเรื่องง่ายขึ้น

คุณสามารถเริ่มต้น หยุด หยุดชั่วคราว และแม้กระทั่งเพิ่มข้อมูลหรือความคิดเห็นที่จำเป็นลงในรายการเวลาทั้งหมดของคุณได้อย่างง่ายดาย

และรายการเวลาเป็นขุมทรัพย์ของข้อมูลที่สามารถช่วยคุณประเมินผลผลิตของพนักงานได้

การมอบตำแหน่งเลื่อนขั้นจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปด้วยระบบติดตามเวลาของ Wrike! 🏆

3. แผงควบคุม Wrike

เมื่อทีมของคุณอยู่ในแผนชำระเงิน ทุกคน (ยกเว้นผู้ร่วมงานแบบแขก) สามารถสร้างแดชบอร์ดใน Wrike ได้

การใช้แดชบอร์ดโครงการนี้จะช่วยให้ทีมของคุณมองเห็นภาพรวมและขจัดปัญหาการทำงานแบบแยกส่วน

คุณยังสามารถดูการวิเคราะห์แบบเรียลไทม์และจัดระเบียบงานตามสถานะที่กำหนดเองได้

ด้วยแดชบอร์ดของ Wrike คุณสามารถปักหมุดโครงการที่สำคัญที่สุดและสร้างแผนภูมิแกนต์ได้ในคลิกเดียว

น่าเสียดายที่ Wrike จำกัดจำนวนแดชบอร์ดที่คุณสามารถสร้างได้ แม้แต่ในฐานะผู้ใช้ที่ชำระเงินแล้ว

4. การแก้ปัญหาเป็นทีม

มี ทีมขนาดเล็ก? ใหญ่ ทีม? หรืออยู่ตรงกลาง?

Wrike เหมาะสำหรับทีมทุกขนาด

เหมาะอย่างยิ่งสำหรับองค์กรที่มีทีมงานกระจายอยู่,ทีมงานระยะไกล, หรือทีมงานเสมือน

แต่นั่นเป็นเพียงส่วนน้อยของปัญหาทั้งหมด

Wrike ยังมีโซลูชันที่ปรับแต่งได้สำหรับทีมสร้างสรรค์, ทีมบริหารผลิตภัณฑ์, ทีมการตลาด, ทีมบริหารโครงการ, ทีมปฏิบัติการธุรกิจ, และทีมบริการมืออาชีพ

5. แอปพลิเคชันบนมือถือ

ในโลกที่ผู้คนโพสต์เกี่ยวกับกาแฟยามเช้าของพวกเขา ☕ บนโซเชียลมีเดียขณะเดินทางอยู่ การแก้ปัญหาบนมือถือเป็นสิ่งจำเป็น

สิ่งส่วนใหญ่ที่คุณสามารถทำได้บนแอปเดสก์ท็อปของ Wrike ก็สามารถทำได้บนแอปมือถือของพวกเขาเช่นกัน เช่น:

  • กำหนดตารางและมอบหมายงาน
  • เข้าถึงโฟลเดอร์และโปรเจ็กต์
  • เข้าถึงบัญชี Wrike ของคุณ
  • ดูแดชบอร์ดส่วนตัวและแดชบอร์ดที่แชร์
  • และอีกมากมาย!

6. การผสานระบบ

เพื่อการจัดการเวิร์กโฟล์วที่ดีขึ้น Wrike สามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือในที่ทำงานหลายประเภท เช่น:

ไม่สามารถหาการเชื่อมต่อโดยตรงกับแอปที่คุณชื่นชอบได้ใช่ไหม? ใช้Zapier

มันสามารถช่วยผสานรวม Wrike กับซอฟต์แวร์จัดการงานเช่นZoho Projects,Basecamp เป็นต้น

และถ้าคุณเป็นนักพัฒนา คุณสามารถสร้างการเชื่อมต่อของคุณเองได้โดยตรงด้วย API

ไม่มีการพึ่งพา

ผู้หญิงคนหนึ่งพูดว่า ฉันรักการเป็นอิสระ

ตอนนี้เรามาดูข้อดีของการใช้ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ Wrike กัน

3 ข้อดีของการจัดการโครงการด้วย Wrike

นี่คือสามข้อได้เปรียบที่เราคิดว่าจะทำให้คุณประทับใจมากที่สุด:

1. หน้าจอผู้ใช้ที่สามารถปรับแต่งได้เพื่อการปรับให้เหมาะกับบุคคล

กระดานคัมบังใช่สิ่งที่คุณชอบเพราะคุณรักการดูงานเปลี่ยนจากสิ่งที่ต้องทำเป็นเสร็จแล้วใช่ไหม?

หรือคุณชอบที่จะเห็นวิธีที่แผนภูมิแกนต์จัดการกับความสัมพันธ์ระหว่างงาน?

ไม่ว่าจะทางใด Wrike ก็พร้อมให้บริการคุณ

และนั่นเป็นไปได้เพียงเพราะซอฟต์แวร์การจัดการโครงการอนุญาตให้คุณปรับแต่งUI ให้เหมาะกับความต้องการของคุณเหมือนถุงมือ ตัวอย่างเช่น ทีม Agile ของคุณสามารถมองเห็นการทำงานของพวกเขาผ่านบอร์ด Kanban ของ Wrike

แผนภูมิแกนต์ของ Wrike มอบความชัดเจนด้วยไทม์ไลน์แบบไดนามิก รวมถึงความสามารถในการจัดการโครงการหลายโครงการพร้อมกัน คุณสามารถนำเข้าข้อมูลจากMicrosoft Projectเข้าสู่แผนภูมิแกนต์ของ Wrike ได้ทันที เพื่อยกระดับรูปลักษณ์และความรู้สึกของข้อมูลของคุณ

ภายในฟีเจอร์แผนภูมิแกนต์ของ Wrike ความสัมพันธ์ระหว่างงานช่วยให้คุณเชื่อมโยงงานต่างๆ ได้ถึงสี่วิธี และเส้นแสดงความสัมพันธ์จะช่วยให้คุณเห็นว่างานใดเชื่อมโยงกับงานใดบ้าง

โดยใช้การพึ่งพาใน Wrike คุณสามารถเลือกจากกฎเหล่านี้ได้:

  • งาน A ต้องเสร็จก่อนที่งาน B จะสามารถเริ่มได้
  • งาน A ต้องเริ่มก่อนที่งาน B จะสามารถเริ่มได้
  • งาน A ต้องเสร็จก่อนที่งาน B จะเสร็จ
  • งาน A ไม่สามารถเสร็จสิ้นก่อนที่งาน B จะเริ่มต้น

ค่อนข้างมีเหตุผลใช่ไหม?

นอกจากคุณสมบัติเหล่านี้แล้ว คุณยังสามารถเลือกจากตัวเลือกการแสดงผลมากมายของ Wrike ได้อีกด้วย รวมถึงตาราง รายการ กระดาน สตรีม การวิเคราะห์ ฯลฯ เพื่อดูงานของคุณในแบบที่คุณต้องการ

2. คุณสมบัติการตรวจทานที่ยอดเยี่ยม

การใช้ ส่วนเสริมแบบชำระเงิน ที่ชื่อว่า Wrike Proof ทีมงานของคุณจะสามารถเพิ่มความคิดเห็นได้โดยตรงบนรูปภาพ, PDF, และแม้กระทั่งวิดีโอ

การสื่อสารทั้งหมดสามารถทำได้ผ่านความคิดเห็น และคุณจะไม่มีวันลืมตรวจหาข้อผิดพลาดในไฟล์ของคุณ ที่สำคัญที่สุด กระบวนการอนุมัติและให้ข้อเสนอแนะของคุณจะดำเนินไปอย่างเต็มประสิทธิภาพ 🏎️

โบนัส: เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือพิสูจน์อักษรที่ดีที่สุด

3. ลูกค้าในฐานะผู้ร่วมงาน

ผู้ร่วมงาน เป็นประเภทผู้ใช้ใน Wrike ที่ไม่จำเป็นต้องมีที่นั่งผู้ใช้แบบชำระเงิน แต่ให้สิทธิ์เข้าถึงพื้นที่ทำงานของคุณได้ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการอัปเดตสถานะโครงการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างต่อเนื่อง

แต่มีสองข้อที่สำคัญ:

  • มีขีดจำกัดในสิทธิของพวกเขา
  • มีขีดจำกัดสำหรับจำนวนผู้ร่วมงานที่คุณสามารถเชิญเข้ามาในบัญชีของคุณ

ดังนั้นคุณสามารถเพิ่มลูกค้าเป็นผู้ร่วมงานได้ เพราะพวกเขามักจะมีจำนวนน้อยกว่าพนักงานของคุณ และพวกเขาไม่จำเป็นต้องเข้าถึงพื้นที่ทำงานทั้งหมด ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย

ในฐานะผู้ร่วมงาน ลูกค้าของคุณสามารถ:

  • รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีการ สิ่งที่ต้องทำ และเหตุผลของโครงการ
  • แสดงความคิดเห็นเพื่อตอบคำถามที่เกิดขึ้นระหว่างโครงการ
  • เปลี่ยนสถานะงาน
  • ติดตามความคืบหน้าของโครงการและให้การอนุมัติเพื่อดำเนินการงานที่ดีต่อไป

แต่ในโลกไหนล่ะที่ทุกอย่างจะดีและสมบูรณ์แบบ?

แม้แต่ดินแดนแห่งนาร์เนียก็ยังไม่...

ผู้หญิงคนหนึ่งจากนาร์เนียที่มีไม้กายสิทธิ์

การจัดการโครงการของ Wrike อาจมีแม่มดขาวของตัวเองอยู่บ้างที่ทำให้มันไม่สมบูรณ์แบบ

5 ข้อจำกัดของการจัดการโครงการด้วย Wrike (พร้อมวิธีแก้ไข)

นี่คือข้อเสียที่อาจทำให้คุณต้องคิดทบทวนเกี่ยวกับการจัดการโครงการด้วย Wrike:

1. ไม่มีฟังก์ชันแผนผังความคิด

เนื่องจาก Wrike เป็นที่นิยมมาก คุณอาจคิดว่าพวกเขามีคุณสมบัติแผนผังความคิดเพื่อให้คุณสามารถคิดค้นแผนโครงการกับทีมของคุณได้

ผิด 🙅! น่าเสียดายที่พวกเขาไม่ได้ทำ

แล้วคุณระดมความคิด กับทีมของคุณที่ไหน?

ในClickUp!

อุปกรณ์ ClickUp ปี 2021

ใช่ เราได้คำตอบอย่างรวดเร็วเพราะมันเป็นหนึ่งในเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพและการจัดการโครงการ ที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุด ซึ่งได้รับความนิยมจากทุกขนาดของทีมและแม้แต่ฟรีแลนซ์*

และมันมี แผนผังความคิด. 😎

อ่านต่อเพื่อดูว่า ClickUp สามารถแก้ไขข้อเสียทั้งหมดของ Wrike ได้อย่างไร:

โซลูชัน ClickUp:แผนผังความคิด

แผนผังความคิดของเราคือผืนผ้าใบที่เต็มไปด้วยความเป็นไปได้

คุณสามารถร่างแผนโครงการของคุณหรือลำดับความคิดใน โหมดว่างเปล่า

แผนผังความคิดใน ClickUp

แต่ถ้าคุณรู้สึกว่าการมีผ้าใบเปล่าๆ น่ากลัว ไม่ต้องกังวล

คุณยังสามารถต่อยอดจากสิ่งที่คุณได้สร้างไว้ใน ClickUp แล้วโดยใช้ โหมดงาน ซึ่งการวางแผนโครงการของคุณจะเชื่อมโยงกับงานแต่ละชิ้น คุณสามารถสร้างขั้นตอนการทำงานที่กำหนดเอง งานต่างๆ และแม้กระทั่งจัดเรียงWorkspaceของคุณใหม่ให้เป็นเส้นทางที่มีเหตุผล

2. ฟังก์ชันการทำงานที่สำคัญหลายอย่างเป็นการเพิ่มเติม

เมื่อคุณชำระเงินสำหรับแผน ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ คุณคาดหวังอะไร?

เพื่อให้คุณได้รับคุณสมบัติที่คุณต้องการ

เราคิดเช่นนั้นเช่นกันจนกระทั่งเราได้พบกับ Wrike

มัน ไม่มีคุณสมบัติการจัดการงานที่จำเป็นหลายอย่างในตัว

คุณสมบัติบางประการเหล่านี้ได้แก่:

  • Wrike วิเคราะห์: สร้างแดชบอร์ดการวิเคราะห์ที่กำหนดเองเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ
  • ทรัพยากร Wrike:แสดงภาพภาระงานของทีมและรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากร
  • Wrike proof: เพิ่มความคิดเห็นเชิงภาพและกำหนดผู้อนุมัติ

หากคุณไม่พร้อมที่จะเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเพื่อปลดล็อกและเพิ่มคุณสมบัติเหล่านี้ในบัญชี Wrike ของคุณ คุณก็จะไม่สามารถใช้คุณสมบัติเหล่านี้ได้

ตัวละครการ์ตูนและลีโอนาร์โด ดิคาปริโอ จ้องมองออกไปนอกหน้าต่าง

โซลูชัน ClickUp #1:แดชบอร์ดฟรี

แดชบอร์ดของ ClickUp ไม่เพียงแต่ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับทุกสิ่งที่คุณต้องการรู้รวมถึงสปรินท์ อีพิค สถานะงาน ทรัพยากร ฯลฯ แต่ยังสามารถ ปรับแต่ง ได้อีกด้วย

แดชบอร์ดคือ ClickUp

คุณสามารถเพิ่มวิดเจ็ตแดชบอร์ดแบบกำหนดเองเพื่อดูข้อมูลที่คุณต้องการได้ เช่น:

  • แผนภูมิเส้น
  • การคำนวณ
  • แผนภูมิวงกลม
  • แผนภูมิแบตเตอรี่ และอื่นๆ
แผนภูมิแบตเตอรี่ใน ClickUp

แล้วเดาอะไรดูสิ?

คุณสามารถสร้างแดชบอร์ดได้หลายตัวสำหรับโปรเจ็กต์ต่าง ๆ และเราจะไม่คิดค่าใช้จ่ายคุณแม้แต่บาทเดียว เพราะเราให้บริการแดชบอร์ดอยู่ในแผนฟรีของเรา

โซลูชัน ClickUp #2:มุมมองปริมาณงานฟรี

มุมมองปริมาณงาน ของเราไม่มีค่าใช้จ่ายเช่นกัน

คุณสามารถใช้มันเพื่อการจัดการทรัพยากรอย่างง่ายดาย เช่น การติดตามว่าใครมีภาระงานมากเกินไปหรือน้อยเกินไป จากนั้นจึงจัดสรรงานให้เหมาะสม

มุมมองปริมาณงานใน ClickUp

โซลูชัน ClickUp #3:ฟีเจอร์ตรวจทานฟรี

และสุดท้าย คุณไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินเพิ่มสำหรับการตรวจสอบงานกับ ClickUp

ClickUp ยินดีต้อนรับทีมสร้างสรรค์ของคุณด้วยอ้อมแขนที่เปิดกว้าง!

นั่นคือเหตุผลที่เรามีความสามารถในการใส่คำอธิบายประกอบทั้งในรูปแบบภาพและPDF

ที่นี่ คุณสามารถเพิ่มและมอบหมายความคิดเห็นบนแบบจำลองการออกแบบ, ทำเครื่องหมายเน้นบนเอกสารทางกฎหมาย, และอื่น ๆ ได้

การตรวจทานใน ClickUp

3. ไม่สามารถฝังเว็บไซต์อื่นได้

นี่เป็นเรื่องน่าเสียดาย ถ้าคุณสามารถฝังเว็บไซต์ไว้ใน Wrike ได้ คุณจะประหยัดเวลาแทนที่จะต้องสลับไปมาระหว่างแท็บ

ตัวอย่างเช่น หากคุณมีไฟล์ Google Sheets ที่มีงบประมาณของเดือนนี้ คุณสามารถฝังไฟล์นี้ไว้ในเครื่องมือจัดการโครงการของคุณได้ ติดกับงานที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณ

ด้วยวิธีนี้ คุณจะไม่ต้องเสียเวลาค้นหาซ้ำไปซ้ำมาในแท็บอื่น

เนื่องจากไม่มีการฝังตัว คุณจึงพลาดโอกาสในการรวมศูนย์ความต้องการของคุณ ซึ่งอาจทำให้เสียเวลาและค่าใช้จ่าย

โซลูชัน ClickUp:แทรกมุมมอง

ด้วย มุมมองฝังตัว อันทรงพลังของเรา คุณสามารถนำเว็บไซต์และแอปอื่นๆ เช่น Twitter,Google Sheets,Loom,Vidyard ฯลฯ มาสู่แพลตฟอร์ม ClickUp ได้อย่างง่ายดายโดยใช้ HTML หรือ URL

ฝังมุมมองใน ClickUp

4. ไม่มีฟีเจอร์การจับภาพหน้าจอ

ไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยเกี่ยวกับดีไซน์ที่น่าสนใจหรือบันทึกมีมที่คุณไม่สามารถดาวน์โหลดได้ เราถ่ายภาพหน้าจอด้วยเหตุผลที่หลากหลาย

มีประโยชน์มากมาย แต่ Wrike กลับไม่ให้ฟีเจอร์นี้แก่คุณ

ช่างน่าเสียดาย

โซลูชัน ClickUp:ส่วนขยาย Chrome

ส่วนขยาย Chrome ที่สะดวกของ ClickUp มีประโยชน์หลากหลาย คุณสามารถจับภาพหน้าจอของทั้งเบราว์เซอร์หรือเฉพาะพื้นที่ที่ต้องการเพื่อเพิ่มลงในงานหรือดาวน์โหลดได้

ส่วนขยายโครมใน ClickUp

แต่นั่นยังไม่หมด!

คุณยังสามารถใช้ส่วนขยายเพื่อ:

เราบอกคุณแล้ว.

อเนกประสงค์ ต่อเติมเพื่อเหตุผล 😎

5. Wrike มีราคาแพง

Wrike อ้างว่าออกแบบมาสำหรับทุกขนาดทีม แต่แล้วทุกงบประมาณของทีมล่ะ?

มันมีแผนฟรี แต่ค่อนข้างจำกัด และเมื่อคุณดูรายละเอียดราคาของ Wrike แผนชำระเงินของพวกเขาเริ่มต้นที่ $9.80 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน ซึ่งอาจแพงสำหรับทีมและธุรกิจขนาดเล็ก

เอลซ่าจากเรื่องโฟรเซ่นพูดว่า โอเค ฉันจะไปแล้ว

โซลูชัน ClickUp: แผนการใช้งานฟรีตลอดไป

ลองใช้ ClickUp แทน

เรามี แผนฟรีตลอดชีพ ที่เต็มไปด้วยฟีเจอร์ที่มีประโยชน์และขั้นสูง เพื่อให้คุณไม่จำเป็นต้องใช้ ส่วนเสริม ใดๆ 😛

แต่หากคุณยังต้องการฟีเจอร์ขั้นสูง แผนบริการแบบชำระเงินของเราเริ่มต้นในราคาที่คุ้มค่ามาก ด้วยวิธีนี้ คุณจะสามารถพัฒนาธุรกิจของคุณได้ด้วยงบประมาณที่เหมาะสม

ดูแผนราคาของเรา:

โซลูชันทั้งหมดนี้ทำให้ ClickUpเป็นทางเลือกอันดับหนึ่งสำหรับ Wrike แต่เรายังมี อีกมากมาย ที่พร้อมจะมอบให้คุณ

นี่คือคุณสมบัติอื่น ๆ ของClickUpที่คุณจะชื่นชอบ:

Wrike ไม่เหมาะกับคุณ

ไม่ต้องสงสัยเลยว่า Wrike เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่ดี

แต่สุดท้ายแล้วมันขึ้นอยู่กับว่ามันเหมาะสมกับ คุณ หรือไม่

ครอบคลุมทุกงบประมาณหรือไม่? ไม่

มันคิดค่าบริการคุณสำหรับฟีเจอร์ต่างๆ โดยเรียกสิ่งเหล่านั้นว่าส่วนเสริมหรือไม่? ใช่

เมื่อคุณชั่งน้ำหนักข้อดีและข้อจำกัดทั้งหมด คุณจะตระหนักว่าสิ่งเล็กๆ น้อยๆ นั้นรวมกันเป็นสิ่งที่สำคัญ

ทำไมต้องเผชิญกับความเครียดขนาดนั้น ในเมื่อมี ClickUp อยู่เคียงข้างคุณ?

มันสามารถเป็นผู้จัดการโครงการของคุณ, ผู้จัดสรรงาน,ผู้สร้างเอกสาร, ผู้บันทึกข้อมูล... คุณเรียกมันว่าอะไรก็ได้

แล้วคุณว่าอย่างไร?

รับ ClickUp ฟรีวันนี้เพื่อทำให้การจัดการโครงการเป็นเรื่องง่ายและมั่นใจว่าคุณจะรู้สึกแบบนี้ทุกวัน:

ผู้หญิงคนหนึ่งพูดว่าฉันถูกเสมอ