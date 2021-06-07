คู่มือการจัดการโครงการ Wrike (แดชบอร์ด, แผนภูมิแกนต์, การติดตามเวลา)

ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้จัดการโครงการทุกคน
มันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะแยกทั้งสองออกจากกัน!
เกือบเหมือนขนมปังกระเทียมกับพิซซ่า 🍕
Wrike เป็นหนึ่งในโซลูชันการจัดการโครงการดังกล่าว
แต่การจัดการโครงการด้วย Wrike เป็นสิ่งที่คุณควรเลือกหรือไม่? 🤔
อย่ากังวลไป เราจะช่วยให้คุณหาทางออกได้
ในบทความนี้ เราจะพูดถึงว่า Wrike คืออะไร คุณสมบัติหลัก ข้อดี และข้อจำกัดของมัน นอกจากนี้เรายังจะแนะนำทางเลือกที่จะเป็นคำตอบสำหรับข้อบกพร่องทั้งหมดในการจัดการโครงการของ Wrike
พร้อมแล้วใช่ไหม? เริ่มกันเลย!
Wrike คืออะไร?
Wrike เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการและเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกัน ช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดการและติดตาม:
- โครงการ
- กำหนดเวลา
- ตารางเวลา
- และกระบวนการทำงานอื่นๆ
ซอฟต์แวร์นี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อการจัดการงานที่มีประสิทธิภาพ ช่วยให้ทีมโครงการสามารถมุ่งเน้นไปที่งานหลักและทำให้เสร็จได้อย่างรวดเร็ว
Wrike ยังให้คุณดูสถานะของโครงการทั้งหมดของทีมเสมือนจริงของคุณพร้อมรายงานแบบเรียลไทม์ ทำให้การรวบรวมข้อเท็จจริงและสถิติเป็นเรื่องง่าย
โบนัส: อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน รีวิว Wrike แบบละเอียดของเรา!
6 คุณสมบัติหลักของ Wrike
Wrike เต็มไปด้วยคุณสมบัติการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันที่น่าประทับใจ รวมถึงแผนภูมิแกนต์แบบโต้ตอบ มุมมองปริมาณงานแดชบอร์ดที่สามารถแชร์ได้ และอื่นๆ
อย่างไรก็ตาม นี่คือคุณสมบัติหลักห้าประการที่เราคิดว่าคุณควรทราบ
1. การทำงานเป็นทีม
คุณสมบัติการร่วมมือของ Wrike ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยเหลือการสื่อสารของทีม, การสร้างสินทรัพย์, และการตัดสินใจ.
คุณสมบัติบางประการเหล่านี้ได้แก่:
- กล่องขาเข้า: แสดงการกล่าวถึงทั้งหมดของผู้ใช้ งานที่ได้รับมอบหมาย ฯลฯ
- @การกล่าวถึง: แจ้งเตือนบุคคลเฉพาะเพื่อให้มีการสนทนา
- การแจ้งเตือนจากเบราว์เซอร์: แจ้งเตือนผู้ใช้เกี่ยวกับการอัปเดตจากเพื่อนร่วมทีมและแดชบอร์ด เพื่อให้สามารถตรวจสอบงานที่รอดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว
- ความคิดเห็น: บันทึกข้อความ ถามคำถาม ฯลฯ บนงาน โฟลเดอร์ และโครงการ
- สตรีมกิจกรรม: แสดงกิจกรรมและการอัปเดตที่เกี่ยวข้องกับงานเฉพาะ และอยู่ในแผงข้อมูลของโครงการ งาน หรือโฟลเดอร์
เห็นได้ชัดว่า Wrike ให้ความสำคัญกับการทำงานร่วมกันเป็นทีมอย่างจริงจัง
2. การติดตามเวลาของ Wrike
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ Wrike มีระบบติดตามเวลาในตัวที่สะดวกมาก เหมาะสำหรับการติดตามชั่วโมงที่ใช้ไปกับงานและโครงการต่างๆ
การใช้การติดตามเวลาของ Wrike จะช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงความล่าช้าในโครงการและทำให้การออกใบแจ้งหนี้เป็นเรื่องง่ายขึ้น
คุณสามารถเริ่มต้น หยุด หยุดชั่วคราว และแม้กระทั่งเพิ่มข้อมูลหรือความคิดเห็นที่จำเป็นลงในรายการเวลาทั้งหมดของคุณได้อย่างง่ายดาย
และรายการเวลาเป็นขุมทรัพย์ของข้อมูลที่สามารถช่วยคุณประเมินผลผลิตของพนักงานได้
การมอบตำแหน่งเลื่อนขั้นจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปด้วยระบบติดตามเวลาของ Wrike! 🏆
3. แผงควบคุม Wrike
เมื่อทีมของคุณอยู่ในแผนชำระเงิน ทุกคน (ยกเว้นผู้ร่วมงานแบบแขก) สามารถสร้างแดชบอร์ดใน Wrike ได้
การใช้แดชบอร์ดโครงการนี้จะช่วยให้ทีมของคุณมองเห็นภาพรวมและขจัดปัญหาการทำงานแบบแยกส่วน
คุณยังสามารถดูการวิเคราะห์แบบเรียลไทม์และจัดระเบียบงานตามสถานะที่กำหนดเองได้
ด้วยแดชบอร์ดของ Wrike คุณสามารถปักหมุดโครงการที่สำคัญที่สุดและสร้างแผนภูมิแกนต์ได้ในคลิกเดียว
น่าเสียดายที่ Wrike จำกัดจำนวนแดชบอร์ดที่คุณสามารถสร้างได้ แม้แต่ในฐานะผู้ใช้ที่ชำระเงินแล้ว
4. การแก้ปัญหาเป็นทีม
มี ทีมขนาดเล็ก? ใหญ่ ทีม? หรืออยู่ตรงกลาง?
Wrike เหมาะสำหรับทีมทุกขนาด
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับองค์กรที่มีทีมงานกระจายอยู่,ทีมงานระยะไกล, หรือทีมงานเสมือน
แต่นั่นเป็นเพียงส่วนน้อยของปัญหาทั้งหมด
Wrike ยังมีโซลูชันที่ปรับแต่งได้สำหรับทีมสร้างสรรค์, ทีมบริหารผลิตภัณฑ์, ทีมการตลาด, ทีมบริหารโครงการ, ทีมปฏิบัติการธุรกิจ, และทีมบริการมืออาชีพ
5. แอปพลิเคชันบนมือถือ
ในโลกที่ผู้คนโพสต์เกี่ยวกับกาแฟยามเช้าของพวกเขา ☕ บนโซเชียลมีเดียขณะเดินทางอยู่ การแก้ปัญหาบนมือถือเป็นสิ่งจำเป็น
สิ่งส่วนใหญ่ที่คุณสามารถทำได้บนแอปเดสก์ท็อปของ Wrike ก็สามารถทำได้บนแอปมือถือของพวกเขาเช่นกัน เช่น:
- กำหนดตารางและมอบหมายงาน
- เข้าถึงโฟลเดอร์และโปรเจ็กต์
- เข้าถึงบัญชี Wrike ของคุณ
- ดูแดชบอร์ดส่วนตัวและแดชบอร์ดที่แชร์
- และอีกมากมาย!
6. การผสานระบบ
เพื่อการจัดการเวิร์กโฟล์วที่ดีขึ้น Wrike สามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือในที่ทำงานหลายประเภท เช่น:
- Salesforce.com
- ไมโครซอฟต์ ออฟฟิศ 365
- Gmail
- ไมโครซอฟต์ ทีมส์
- ดรอปบ็อกซ์
ไม่สามารถหาการเชื่อมต่อโดยตรงกับแอปที่คุณชื่นชอบได้ใช่ไหม? ใช้Zapier
มันสามารถช่วยผสานรวม Wrike กับซอฟต์แวร์จัดการงานเช่นZoho Projects,Basecamp เป็นต้น
และถ้าคุณเป็นนักพัฒนา คุณสามารถสร้างการเชื่อมต่อของคุณเองได้โดยตรงด้วย API
ไม่มีการพึ่งพา
ตอนนี้เรามาดูข้อดีของการใช้ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ Wrike กัน
3 ข้อดีของการจัดการโครงการด้วย Wrike
นี่คือสามข้อได้เปรียบที่เราคิดว่าจะทำให้คุณประทับใจมากที่สุด:
1. หน้าจอผู้ใช้ที่สามารถปรับแต่งได้เพื่อการปรับให้เหมาะกับบุคคล
กระดานคัมบังใช่สิ่งที่คุณชอบเพราะคุณรักการดูงานเปลี่ยนจากสิ่งที่ต้องทำเป็นเสร็จแล้วใช่ไหม?
หรือคุณชอบที่จะเห็นวิธีที่แผนภูมิแกนต์จัดการกับความสัมพันธ์ระหว่างงาน?
ไม่ว่าจะทางใด Wrike ก็พร้อมให้บริการคุณ
และนั่นเป็นไปได้เพียงเพราะซอฟต์แวร์การจัดการโครงการอนุญาตให้คุณปรับแต่งUI ให้เหมาะกับความต้องการของคุณเหมือนถุงมือ ตัวอย่างเช่น ทีม Agile ของคุณสามารถมองเห็นการทำงานของพวกเขาผ่านบอร์ด Kanban ของ Wrike
แผนภูมิแกนต์ของ Wrike มอบความชัดเจนด้วยไทม์ไลน์แบบไดนามิก รวมถึงความสามารถในการจัดการโครงการหลายโครงการพร้อมกัน คุณสามารถนำเข้าข้อมูลจากMicrosoft Projectเข้าสู่แผนภูมิแกนต์ของ Wrike ได้ทันที เพื่อยกระดับรูปลักษณ์และความรู้สึกของข้อมูลของคุณ
ภายในฟีเจอร์แผนภูมิแกนต์ของ Wrike ความสัมพันธ์ระหว่างงานช่วยให้คุณเชื่อมโยงงานต่างๆ ได้ถึงสี่วิธี และเส้นแสดงความสัมพันธ์จะช่วยให้คุณเห็นว่างานใดเชื่อมโยงกับงานใดบ้าง
โดยใช้การพึ่งพาใน Wrike คุณสามารถเลือกจากกฎเหล่านี้ได้:
- งาน A ต้องเสร็จก่อนที่งาน B จะสามารถเริ่มได้
- งาน A ต้องเริ่มก่อนที่งาน B จะสามารถเริ่มได้
- งาน A ต้องเสร็จก่อนที่งาน B จะเสร็จ
- งาน A ไม่สามารถเสร็จสิ้นก่อนที่งาน B จะเริ่มต้น
ค่อนข้างมีเหตุผลใช่ไหม?
นอกจากคุณสมบัติเหล่านี้แล้ว คุณยังสามารถเลือกจากตัวเลือกการแสดงผลมากมายของ Wrike ได้อีกด้วย รวมถึงตาราง รายการ กระดาน สตรีม การวิเคราะห์ ฯลฯ เพื่อดูงานของคุณในแบบที่คุณต้องการ
2. คุณสมบัติการตรวจทานที่ยอดเยี่ยม
การใช้ ส่วนเสริมแบบชำระเงิน ที่ชื่อว่า Wrike Proof ทีมงานของคุณจะสามารถเพิ่มความคิดเห็นได้โดยตรงบนรูปภาพ, PDF, และแม้กระทั่งวิดีโอ
การสื่อสารทั้งหมดสามารถทำได้ผ่านความคิดเห็น และคุณจะไม่มีวันลืมตรวจหาข้อผิดพลาดในไฟล์ของคุณ ที่สำคัญที่สุด กระบวนการอนุมัติและให้ข้อเสนอแนะของคุณจะดำเนินไปอย่างเต็มประสิทธิภาพ 🏎️
โบนัส: เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือพิสูจน์อักษรที่ดีที่สุด
3. ลูกค้าในฐานะผู้ร่วมงาน
ผู้ร่วมงาน เป็นประเภทผู้ใช้ใน Wrike ที่ไม่จำเป็นต้องมีที่นั่งผู้ใช้แบบชำระเงิน แต่ให้สิทธิ์เข้าถึงพื้นที่ทำงานของคุณได้ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการอัปเดตสถานะโครงการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างต่อเนื่อง
แต่มีสองข้อที่สำคัญ:
- มีขีดจำกัดในสิทธิของพวกเขา
- มีขีดจำกัดสำหรับจำนวนผู้ร่วมงานที่คุณสามารถเชิญเข้ามาในบัญชีของคุณ
ดังนั้นคุณสามารถเพิ่มลูกค้าเป็นผู้ร่วมงานได้ เพราะพวกเขามักจะมีจำนวนน้อยกว่าพนักงานของคุณ และพวกเขาไม่จำเป็นต้องเข้าถึงพื้นที่ทำงานทั้งหมด ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย
ในฐานะผู้ร่วมงาน ลูกค้าของคุณสามารถ:
- รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีการ สิ่งที่ต้องทำ และเหตุผลของโครงการ
- แสดงความคิดเห็นเพื่อตอบคำถามที่เกิดขึ้นระหว่างโครงการ
- เปลี่ยนสถานะงาน
- ติดตามความคืบหน้าของโครงการและให้การอนุมัติเพื่อดำเนินการงานที่ดีต่อไป
แต่ในโลกไหนล่ะที่ทุกอย่างจะดีและสมบูรณ์แบบ?
แม้แต่ดินแดนแห่งนาร์เนียก็ยังไม่...
การจัดการโครงการของ Wrike อาจมีแม่มดขาวของตัวเองอยู่บ้างที่ทำให้มันไม่สมบูรณ์แบบ
5 ข้อจำกัดของการจัดการโครงการด้วย Wrike (พร้อมวิธีแก้ไข)
นี่คือข้อเสียที่อาจทำให้คุณต้องคิดทบทวนเกี่ยวกับการจัดการโครงการด้วย Wrike:
1. ไม่มีฟังก์ชันแผนผังความคิด
เนื่องจาก Wrike เป็นที่นิยมมาก คุณอาจคิดว่าพวกเขามีคุณสมบัติแผนผังความคิดเพื่อให้คุณสามารถคิดค้นแผนโครงการกับทีมของคุณได้
ผิด 🙅! น่าเสียดายที่พวกเขาไม่ได้ทำ
แล้วคุณระดมความคิด กับทีมของคุณที่ไหน?
ในClickUp!
ใช่ เราได้คำตอบอย่างรวดเร็วเพราะมันเป็นหนึ่งในเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพและการจัดการโครงการ ที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุด ซึ่งได้รับความนิยมจากทุกขนาดของทีมและแม้แต่ฟรีแลนซ์*
และมันมี แผนผังความคิด. 😎
อ่านต่อเพื่อดูว่า ClickUp สามารถแก้ไขข้อเสียทั้งหมดของ Wrike ได้อย่างไร:
โซลูชัน ClickUp:แผนผังความคิด
แผนผังความคิดของเราคือผืนผ้าใบที่เต็มไปด้วยความเป็นไปได้
คุณสามารถร่างแผนโครงการของคุณหรือลำดับความคิดใน โหมดว่างเปล่า
แต่ถ้าคุณรู้สึกว่าการมีผ้าใบเปล่าๆ น่ากลัว ไม่ต้องกังวล
คุณยังสามารถต่อยอดจากสิ่งที่คุณได้สร้างไว้ใน ClickUp แล้วโดยใช้ โหมดงาน ซึ่งการวางแผนโครงการของคุณจะเชื่อมโยงกับงานแต่ละชิ้น คุณสามารถสร้างขั้นตอนการทำงานที่กำหนดเอง งานต่างๆ และแม้กระทั่งจัดเรียงWorkspaceของคุณใหม่ให้เป็นเส้นทางที่มีเหตุผล
2. ฟังก์ชันการทำงานที่สำคัญหลายอย่างเป็นการเพิ่มเติม
เมื่อคุณชำระเงินสำหรับแผน ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ คุณคาดหวังอะไร?
เพื่อให้คุณได้รับคุณสมบัติที่คุณต้องการ
เราคิดเช่นนั้นเช่นกันจนกระทั่งเราได้พบกับ Wrike
มัน ไม่มีคุณสมบัติการจัดการงานที่จำเป็นหลายอย่างในตัว
คุณสมบัติบางประการเหล่านี้ได้แก่:
- Wrike วิเคราะห์: สร้างแดชบอร์ดการวิเคราะห์ที่กำหนดเองเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ
- ทรัพยากร Wrike:แสดงภาพภาระงานของทีมและรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากร
- Wrike proof: เพิ่มความคิดเห็นเชิงภาพและกำหนดผู้อนุมัติ
หากคุณไม่พร้อมที่จะเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเพื่อปลดล็อกและเพิ่มคุณสมบัติเหล่านี้ในบัญชี Wrike ของคุณ คุณก็จะไม่สามารถใช้คุณสมบัติเหล่านี้ได้
โซลูชัน ClickUp #1:แดชบอร์ดฟรี
แดชบอร์ดของ ClickUp ไม่เพียงแต่ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับทุกสิ่งที่คุณต้องการรู้รวมถึงสปรินท์ อีพิค สถานะงาน ทรัพยากร ฯลฯ แต่ยังสามารถ ปรับแต่ง ได้อีกด้วย
คุณสามารถเพิ่มวิดเจ็ตแดชบอร์ดแบบกำหนดเองเพื่อดูข้อมูลที่คุณต้องการได้ เช่น:
- แผนภูมิเส้น
- การคำนวณ
- แผนภูมิวงกลม
- แผนภูมิแบตเตอรี่ และอื่นๆ
แล้วเดาอะไรดูสิ?
คุณสามารถสร้างแดชบอร์ดได้หลายตัวสำหรับโปรเจ็กต์ต่าง ๆ และเราจะไม่คิดค่าใช้จ่ายคุณแม้แต่บาทเดียว เพราะเราให้บริการแดชบอร์ดอยู่ในแผนฟรีของเรา
โซลูชัน ClickUp #2:มุมมองปริมาณงานฟรี
มุมมองปริมาณงาน ของเราไม่มีค่าใช้จ่ายเช่นกัน
คุณสามารถใช้มันเพื่อการจัดการทรัพยากรอย่างง่ายดาย เช่น การติดตามว่าใครมีภาระงานมากเกินไปหรือน้อยเกินไป จากนั้นจึงจัดสรรงานให้เหมาะสม
โซลูชัน ClickUp #3:ฟีเจอร์ตรวจทานฟรี
และสุดท้าย คุณไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินเพิ่มสำหรับการตรวจสอบงานกับ ClickUp
ClickUp ยินดีต้อนรับทีมสร้างสรรค์ของคุณด้วยอ้อมแขนที่เปิดกว้าง!
นั่นคือเหตุผลที่เรามีความสามารถในการใส่คำอธิบายประกอบทั้งในรูปแบบภาพและPDF
ที่นี่ คุณสามารถเพิ่มและมอบหมายความคิดเห็นบนแบบจำลองการออกแบบ, ทำเครื่องหมายเน้นบนเอกสารทางกฎหมาย, และอื่น ๆ ได้
3. ไม่สามารถฝังเว็บไซต์อื่นได้
นี่เป็นเรื่องน่าเสียดาย ถ้าคุณสามารถฝังเว็บไซต์ไว้ใน Wrike ได้ คุณจะประหยัดเวลาแทนที่จะต้องสลับไปมาระหว่างแท็บ
ตัวอย่างเช่น หากคุณมีไฟล์ Google Sheets ที่มีงบประมาณของเดือนนี้ คุณสามารถฝังไฟล์นี้ไว้ในเครื่องมือจัดการโครงการของคุณได้ ติดกับงานที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณ
ด้วยวิธีนี้ คุณจะไม่ต้องเสียเวลาค้นหาซ้ำไปซ้ำมาในแท็บอื่น
เนื่องจากไม่มีการฝังตัว คุณจึงพลาดโอกาสในการรวมศูนย์ความต้องการของคุณ ซึ่งอาจทำให้เสียเวลาและค่าใช้จ่าย
โซลูชัน ClickUp:แทรกมุมมอง
ด้วย มุมมองฝังตัว อันทรงพลังของเรา คุณสามารถนำเว็บไซต์และแอปอื่นๆ เช่น Twitter,Google Sheets,Loom,Vidyard ฯลฯ มาสู่แพลตฟอร์ม ClickUp ได้อย่างง่ายดายโดยใช้ HTML หรือ URL
4. ไม่มีฟีเจอร์การจับภาพหน้าจอ
ไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยเกี่ยวกับดีไซน์ที่น่าสนใจหรือบันทึกมีมที่คุณไม่สามารถดาวน์โหลดได้ เราถ่ายภาพหน้าจอด้วยเหตุผลที่หลากหลาย
มีประโยชน์มากมาย แต่ Wrike กลับไม่ให้ฟีเจอร์นี้แก่คุณ
ช่างน่าเสียดาย
โซลูชัน ClickUp:ส่วนขยาย Chrome
ส่วนขยาย Chrome ที่สะดวกของ ClickUp มีประโยชน์หลากหลาย คุณสามารถจับภาพหน้าจอของทั้งเบราว์เซอร์หรือเฉพาะพื้นที่ที่ต้องการเพื่อเพิ่มลงในงานหรือดาวน์โหลดได้
แต่นั่นยังไม่หมด!
คุณยังสามารถใช้ส่วนขยายเพื่อ:
- สร้างงาน
- บุ๊กมาร์กเว็บไซต์
- เวลาบนสนาม
- เข้าถึงNotepad
- ทำเครื่องหมายบนภาพหน้าจอ
เราบอกคุณแล้ว.
อเนกประสงค์ ต่อเติมเพื่อเหตุผล 😎
5. Wrike มีราคาแพง
Wrike อ้างว่าออกแบบมาสำหรับทุกขนาดทีม แต่แล้วทุกงบประมาณของทีมล่ะ?
มันมีแผนฟรี แต่ค่อนข้างจำกัด และเมื่อคุณดูรายละเอียดราคาของ Wrike แผนชำระเงินของพวกเขาเริ่มต้นที่ $9.80 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน ซึ่งอาจแพงสำหรับทีมและธุรกิจขนาดเล็ก
โซลูชัน ClickUp: แผนการใช้งานฟรีตลอดไป
ลองใช้ ClickUp แทน
เรามี แผนฟรีตลอดชีพ ที่เต็มไปด้วยฟีเจอร์ที่มีประโยชน์และขั้นสูง เพื่อให้คุณไม่จำเป็นต้องใช้ ส่วนเสริม ใดๆ 😛
แต่หากคุณยังต้องการฟีเจอร์ขั้นสูง แผนบริการแบบชำระเงินของเราเริ่มต้นในราคาที่คุ้มค่ามาก ด้วยวิธีนี้ คุณจะสามารถพัฒนาธุรกิจของคุณได้ด้วยงบประมาณที่เหมาะสม
ดูแผนราคาของเรา:
- ไม่จำกัด ($5/ผู้ใช้ต่อเดือน): พื้นที่จัดเก็บไม่จำกัดฟิลด์ที่กำหนดเองไม่จำกัด มุมมองที่กำหนดเองไม่จำกัด และอื่นๆ
- พื้นที่จัดเก็บไม่จำกัด
- ฟิลด์ที่กำหนดเอง
- มุมมองที่กำหนดเองได้ไม่จำกัด
- และอื่นๆ
- ธุรกิจ ($9/ผู้ใช้ต่อเดือน):ระบบอัตโนมัติทั้งหมดแขกเพิ่มเติมรหัสงานที่กำหนดเองและอื่นๆ
- การทำงานอัตโนมัติทั้งหมด
- แขกเพิ่มเติม
- รหัสงานที่กำหนดเอง
- และอื่นๆ
- พื้นที่จัดเก็บไม่จำกัด
- ฟิลด์ที่กำหนดเอง
- มุมมองที่กำหนดเองได้ไม่จำกัด
- และอื่นๆ
- การทำงานอัตโนมัติทั้งหมด
- แขกเพิ่มเติม
- รหัสงานที่กำหนดเอง
- และอื่นๆ
โซลูชันทั้งหมดนี้ทำให้ ClickUpเป็นทางเลือกอันดับหนึ่งสำหรับ Wrike แต่เรายังมี อีกมากมาย ที่พร้อมจะมอบให้คุณ
นี่คือคุณสมบัติอื่น ๆ ของClickUpที่คุณจะชื่นชอบ:
- เพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองได้ตามต้องการ รวมถึงตัวเลือกแบบดรอปดาวน์, กล่องกาเครื่องหมาย, ข้อความ ฯลฯ ลงในระบบหรือกระบวนการทำงานที่ปรับแต่งเฉพาะของคุณ
- ทำงานโดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตด้วยโหมดออฟไลน์
- มีการเชื่อมต่อกับแอปที่คุณชื่นชอบ เช่นTime Doctor,Zoom เป็นต้น
- ใช้แม่แบบทีมเพื่อใช้กระบวนการทำงานที่ สร้างไว้ล่วงหน้าสำหรับการจัดการเว็บไซต์,ทีมออกแบบ,ทีมการตลาด, เป็นต้น
- ทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติด้วยระบบอัตโนมัติของClickUp กว่า 50 แบบ
- จัดการการพึ่งพาของงานทุกงานและวางแผนโครงการด้วยมุมมองแผนภูมิแกนต์
- ส่งและรับอีเมลของคุณภายใน ClickUp ด้วยEmail ClickApp
- ตั้งตารางเวลาซ้ำสำหรับงานของคุณที่มีงานที่ต้องทำเป็นประจำ
- เพลิดเพลินกับแอปมือถือClickUp บนอุปกรณ์ iOS และ Android ของคุณ
Wrike ไม่เหมาะกับคุณ
ไม่ต้องสงสัยเลยว่า Wrike เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่ดี
แต่สุดท้ายแล้วมันขึ้นอยู่กับว่ามันเหมาะสมกับ คุณ หรือไม่
ครอบคลุมทุกงบประมาณหรือไม่? ไม่
มันคิดค่าบริการคุณสำหรับฟีเจอร์ต่างๆ โดยเรียกสิ่งเหล่านั้นว่าส่วนเสริมหรือไม่? ใช่
เมื่อคุณชั่งน้ำหนักข้อดีและข้อจำกัดทั้งหมด คุณจะตระหนักว่าสิ่งเล็กๆ น้อยๆ นั้นรวมกันเป็นสิ่งที่สำคัญ
ทำไมต้องเผชิญกับความเครียดขนาดนั้น ในเมื่อมี ClickUp อยู่เคียงข้างคุณ?
มันสามารถเป็นผู้จัดการโครงการของคุณ, ผู้จัดสรรงาน,ผู้สร้างเอกสาร, ผู้บันทึกข้อมูล... คุณเรียกมันว่าอะไรก็ได้
แล้วคุณว่าอย่างไร?
รับ ClickUp ฟรีวันนี้เพื่อทำให้การจัดการโครงการเป็นเรื่องง่ายและมั่นใจว่าคุณจะรู้สึกแบบนี้ทุกวัน: