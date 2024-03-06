บล็อก ClickUp

วิธีจัดตารางการประชุม Zoom: คู่มือ, เคล็ดลับ, และเทคนิค

Alex York
Alex YorkSenior Content Marketing Manager
6 มีนาคม 2567

หากคุณเป็นมืออาชีพที่กำลังทำงานอยู่ มีความเป็นไปได้สูงที่คุณเคยได้ยินเกี่ยวกับ Zoom วันนี้มันแทบจะเป็นคำพ้องความหมายกับการประชุมออนไลน์ หลังจากได้รับความนิยมอย่างมากในช่วงการระบาดของโรคระบาด ความสำเร็จของ Zoom ส่วนหนึ่งสามารถสืบเนื่องมาจากการเข้าถึงได้ฟรี คุณสมบัติที่ใช้งานง่าย และอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่เรียบง่าย

ไม่ว่าคุณต้องการจะร่วมมือกับทีมที่อยู่ไกลหรือกระจายตัว, ซิงค์กับลูกค้าต่างประเทศ, หรือแค่คุยกับเพื่อนในประชุมส่วนตัว, Zoom ก็สามารถช่วยคุณได้. แต่ขั้นตอนแรกสำหรับการสนทนาทั้งหมดนี้คือการนัดหมายการประชุมผ่านบัญชี Zoom ของคุณ.

ในบล็อกโพสต์นี้ เราจะแสดงให้คุณเห็นอย่างชัดเจนว่าทำอย่างไร—ในขั้นตอนที่รวดเร็วและง่ายดาย

พื้นฐานการนัดหมายการโทรผ่าน Zoom

พิจารณาการประชุมเล็ก ๆ ที่อาจมีเพื่อนร่วมงานสองหรือสามคน ในการนัดหมายการประชุมนี้ คุณอาจเพียงแค่ไปที่แอปเดสก์ท็อปของ Zoom สร้างลิงก์การประชุมทันที วางลิงก์นั้นในแชท WhatsApp ของเพื่อนร่วมงาน และบอกเวลาให้พวกเขาทราบ

⭐ แม่แบบแนะนำ

ก่อนที่คุณจะส่งคำเชิญ Zoom นั้น ให้เตรียมทุกอย่างให้พร้อมด้วยเทมเพลตการประชุมฟรีจาก ClickUp มันช่วยให้คุณกำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน จดบันทึก และติดตามขั้นตอนต่อไปได้ทั้งหมดในที่เดียว

เทมเพลตการประชุม ClickUp
รับแม่แบบฟรี
จัดระเบียบการสนทนาที่มีประสิทธิภาพบน Zoom ด้วยเทมเพลตการประชุม ClickUp

แม้ว่าวิธีนี้จะค่อนข้างง่าย แต่ก็อาจทำให้รู้สึกไม่สบายใจและไม่สามารถทำได้อย่างต่อเนื่อง คุณจะทำอย่างไรหากคุณต้องจัดการประชุมทั้งบริษัทหรือทั้งแผนก?

คุณไม่สามารถแค่ปรากฏตัวและคาดหวังให้คนเข้าร่วมได้ในทันที คุณจำเป็นต้องตรวจสอบความพร้อมของผู้คน, ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีวาระการประชุมที่ชัดเจน, และเตรียมพร้อมที่จะบันทึกการหารือที่สำคัญและข้อสรุปเพื่อให้ทุกคนอยู่ในความเข้าใจเดียวกัน

นี่คือจุดที่การจัดตารางเวลาเป็นประโยชน์มากที่สุด

Zoom ช่วยให้คุณส่งคำเชิญเข้าร่วมการประชุมเพื่อบล็อกปฏิทินของผู้เข้าร่วมทุกคน และให้ผู้ใช้สามารถกำหนดวาระการประชุมได้ (รวมถึงฟีเจอร์อื่น ๆ) เพื่อให้มั่นใจว่าผู้เข้าร่วมมีเวลาเตรียมตัวสำหรับการประชุม

เมื่อคุณมีพื้นฐานเหล่านี้แล้ว คุณก็พร้อมที่จะนัดหมายการประชุม Zoom ได้เหมือนมืออาชีพ

วิธีการต่าง ๆ ในการจัดตารางการประชุม Zoom

คุณสามารถนัดหมายการประชุมผ่าน Zoom ได้หลายวิธี ขึ้นอยู่กับว่าคุณใช้บัญชี Zoom ของคุณที่ไหน มีสามตัวเลือก: แอปพลิเคชัน Zoom บนเดสก์ท็อป, เว็บไซต์ Zoom หรือที่รู้จักในนามของ Zoom บนเบราว์เซอร์, และแอปพลิเคชัน Zoom บนมือถือ

ทุกวิธีสามารถใช้งานได้สำหรับการจัดตารางเวลาทั้งการประชุมครั้งเดียวและการประชุมประจำ. มาดูคำแนะนำขั้นตอนต่อขั้นตอนเกี่ยวกับวิธีการจัดตารางเวลาการประชุม Zoom บนแต่ละแพลตฟอร์ม.

การนัดหมายการประชุม Zoom ผ่านแอปเดสก์ท็อป Zoom

  1. เมื่อคุณเปิดแอปเดสก์ท็อปของ Zoom ขึ้นมา คุณจะเห็นหน้าจอด้านล่าง
การนัดหมายการประชุมผ่านแอปเดสก์ท็อป Zoom
การนัดหมายการประชุมผ่านแอปเดสก์ท็อป Zoom
  1. เพื่อกำหนดเวลาการประชุมใหม่ ให้คลิกที่ กำหนดเวลา เมื่อคุณทำเช่นนี้ แถบสำหรับปรับแต่งการประชุมที่คุณกำหนดไว้จะปรากฏขึ้น
การปรับแต่งตัวเลือกการประชุมบน Zoom
การปรับแต่งตัวเลือกการประชุมบน Zoom
  1. สร้างหัวข้อสำหรับการประชุม เช่น 'การประเมินผลการปฏิบัติงาน' หรือ 'การหารือเป้าหมายสิ้นเดือน' จากนั้นกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับวันที่และเวลาของการประชุมของคุณ เวอร์ชันฟรีของ Zoom อนุญาตให้ประชุมได้สูงสุด 40 นาทีเท่านั้น อย่างไรก็ตาม หากใช้เวอร์ชันเสียค่าใช้จ่าย คุณสามารถประชุมได้นานเท่าที่ต้องการ
  1. ถัดไป เพื่อเพิ่มผู้เข้าร่วม กรอกที่อยู่อีเมลของพวกเขา การดำเนินการนี้จะส่งลิงก์ไปยังกล่องจดหมายของผู้เข้าร่วมพร้อมรายละเอียดการประชุม หากคุณต้องการเก็บข้อความแชทไว้ระหว่างการประชุม คุณสามารถเปิดใช้งานสวิตช์ถัดจาก แชทการประชุมต่อเนื่อง ได้ ฟีเจอร์นี้มีประโยชน์อย่างยิ่งในกรณีของการถามตอบหรือหากคุณวางแผนที่จะจดบันทึกหลังการประชุม
  1. ถัดไปคือตัวเลือก ห้องรอ ซึ่งช่วยให้ผู้เป็นเจ้าภาพสามารถให้สิทธิ์หรือจำกัดการเข้าร่วมของผู้เข้าร่วมได้ หากท่านไม่มีความประสงค์จะเข้าร่วมการประชุม กรุณาปิดตัวเลือกนี้ไว้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสามารถเข้าร่วมได้โดยตรงโดยไม่ต้องรอการอนุมัติ
  1. ด้านล่างนี้ ให้เลือกตัวเลือกเพื่อเพิ่มรายละเอียดการประชุมลงในปฏิทินของผู้รับ ตัวเลือกที่มีคือ Google Calendar, iOS iCal และปฏิทินของ Outlook
  1. แท็บ ตัวเลือกขั้นสูง เปิดใช้งานตัวเลือกการปรับแต่งเพิ่มเติม เช่น การอนุญาตให้เข้าสู่ระบบโดยอัตโนมัติ การบล็อกผู้เข้าร่วมบางราย เป็นต้น

แอป Zoom เป็นหนึ่งในวิธีที่รวดเร็วและสะดวกที่สุดในการจัดตารางการประชุม Zoom แต่หากคุณยังไม่ได้ติดตั้งแอป Zoom คุณสามารถจัดตารางการประชุมผ่านเบราว์เซอร์ของคุณได้—ผ่านทางเว็บไซต์ Zoom

การนัดหมายการประชุม Zoom ผ่านเว็บพอร์ทัล Zoom

การนัดหมายการประชุมบนเว็บไซต์ Zoom มีความคล้ายคลึงกับแอปพลิเคชันบนเดสก์ท็อป ยกเว้นบางประการ. หลังจากที่คุณเข้าสู่ระบบหรือลงทะเบียน นี่คือหน้าจอที่จะปรากฏขึ้น:

การนัดหมายการประชุมผ่านเว็บไซต์ Zoom
การนัดหมายการประชุมผ่านเว็บไซต์ Zoom
  1. หลังจากคลิกที่ กำหนดเวลาการประชุม แท็บที่คล้ายกับแอปเดสก์ท็อปจะปรากฏขึ้น ซึ่งคุณสามารถปรับแต่งการตั้งค่าการประชุมของคุณได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเพิ่มเว็บไซต์ Zoom เป็นส่วนขยายของ Chrome หรือปลั๊กอินของ Microsoft Outlook ได้โดยการคลิกที่ตัวเลือกในส่วนล่างของหน้าจอ สิ่งเหล่านี้ทำให้การเริ่มการประชุม Zoom ในเว็บเบราว์เซอร์ของคุณเป็นเรื่องง่าย
  1. คุณสามารถเพิ่มผู้เข้าร่วมการประชุมที่กำลังดำเนินอยู่ได้ ให้คลิกที่ตัวเลือก "เชิญ" ในรายการผู้เข้าร่วมที่อยู่ใต้หน้าจอเดสก์ท็อปของคุณ การกระทำนี้จะคัดลอกลิงก์การประชุมไปยังคลิปบอร์ดของคุณ ซึ่งคุณสามารถส่งต่อไปยังผู้เข้าร่วมเพิ่มเติมได้

หากคุณทำงานบนเบราว์เซอร์น้อยลงและใช้โทรศัพท์มากขึ้น คุณจะพบว่าการนัดหมายการประชุม Zoom ผ่านแอปมือถือนั้นง่ายกว่า

การนัดหมายการประชุม Zoom โดยใช้แอป Zoom บนมือถือ (iOS/Android)

เมื่อคุณติดตั้งแอป Zoom บนอุปกรณ์ Android หรือ iOS ของคุณแล้ว หน้าจอจะอนุญาตให้คุณกำหนดเวลาการประชุมของคุณได้โดยการผสานรวมกับปฏิทินบนอุปกรณ์ของคุณ

คุณสมบัตินี้จะเพิ่มรายละเอียดการประชุมลงในปฏิทินของคุณโดยอัตโนมัติและเปิดใช้งานการแจ้งเตือนแบบพุช คุณจะได้รับคำเตือน 10 นาทีก่อนการประชุมเริ่ม

(หวังว่าเพื่อนร่วมงานที่มักจะมาสายจะได้รับสัญญาณจากเรื่องนี้) 🤞

การประชุมประจำบน Zoom

สมมติว่าคุณกำลังกำหนดการประชุมที่จะเกิดขึ้นเป็นประจำ เช่น การประชุมทีมประจำวัน การทบทวนประจำสัปดาห์ หรือการตรวจสอบกับผู้จัดการประจำเดือน ให้เลือกตัวเลือก การประชุมที่เกิดขึ้นซ้ำ ซึ่งจะกำหนดเวลาการประชุมโดยอัตโนมัติและส่งการแจ้งเตือนก่อนแต่ละครั้ง

เมื่อคุณทำเครื่องหมายในช่องนี้ คุณจะเห็นตัวเลือกเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดการประชุม การเกิดซ้ำ และระยะเวลาสิ้นสุด

การสร้างการประชุมประจำบน Zoom
การสร้างการประชุมประจำบน Zoom

ตัวเลือกการกำหนดเวลา Zoom ขั้นสูง

ด้วย Zoom คุณสามารถเลือกจากคุณสมบัติขั้นสูงต่างๆ เพื่อดำเนินการ ปกป้อง และสตรีมการประชุมออนไลน์ของคุณได้ ซึ่งรวมถึงความสามารถต่างๆ เช่น มาตรการรักษาความปลอดภัยเพิ่มเติมและ Zoom's web SDK ซึ่งย่อมาจาก Web Software Development Kit (SDK) โดยทั่วไปแล้วจะช่วยให้คุณเพิ่มฟังก์ชันการทำงานเพิ่มเติมให้กับซอฟต์แวร์เดียวกันที่อาจไม่มีในแอปเว็บหรือเดสก์ท็อป

สำรวจตัวเลือกขั้นสูงของ Zoom

ตัวเลือกขั้นสูงสำหรับการกำหนดเวลาการประชุม Zoom โดยใช้โปรแกรม Zoom
ตัวเลือกขั้นสูงสำหรับการจัดตารางการประชุม Zoom โดยใช้โปรแกรม Zoom

ตั้งรหัสผ่านสำหรับการประชุมบน Zoom เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการประชุมและป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต สร้างรหัสผ่านตามที่คุณต้องการ หรือใช้รหัสผ่านที่ตั้งไว้ล่วงหน้าโดย Zoom ใช้ตัวเลือกการกำหนดเวลาขั้นสูงเพื่อฝังการประชุมที่จัดไว้บนหน้าเว็บอื่น ๆ เช่น เว็บไซต์ส่วนตัวของคุณ

เพิ่มรหัสผ่านในการประชุม Zoom เพื่อเพิ่มความปลอดภัย

ผู้ได้รับเชิญของคุณสามารถเข้าร่วมการประชุมได้โดยไม่ต้องป้อนรหัสผ่านนี้ หากพวกเขาคลิกที่ลิงก์ที่คุณส่งให้ นอกจากนี้ ให้จำกัดการเข้าถึงเฉพาะผู้ได้รับเชิญที่ลงชื่อเข้าใช้โดยใช้โดเมนที่ไม่คุ้นเคยเท่านั้น เช่น ที่อยู่อีเมลใดๆ ที่ไม่ใช่ที่อยู่อีเมลของสถาบันของคุณ

ตัวเลือกการเข้ารหัสก็มีให้เลือกเช่นกัน รวมถึงการเข้ารหัสแบบปลายทางถึงปลายทาง ซึ่งข้อมูลของคุณจะถูกเก็บไว้บนอุปกรณ์ท้องถิ่นของคุณ 🔑

หมายเหตุ: หากส่วนต่อไปนี้มีความเทคนิคหรือท้าทายเกินไปสำหรับคุณ เราขอแนะนำให้คุณขอความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงานหรือเพื่อนที่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิค

การใช้ Zoom web SDK สำหรับการนัดหมายภายในเว็บไซต์

Zoom SDK
ผ่านทางZoom

คุณสามารถฝังประสบการณ์การประชุมและสัมมนาผ่านเว็บของ Zoom ที่คุ้นเคยได้โดยตรงภายในแอปหรือเว็บไซต์ของคุณ ผู้ใช้สามารถเข้าถึงฟีเจอร์หลักของ Zoom เช่น การเข้าร่วมการโทร การปิดเสียงไมโครโฟน การแชร์หน้าจอ และการใช้งานแชท ทั้งหมดนี้ภายในอินเทอร์เฟซที่คุณกำหนดเอง

สิ่งนี้ทำในสองวิธี:

  • มุมมองของลูกค้า: มอบประสบการณ์การประชุม Zoom แบบเต็มรูปแบบและใช้งานได้อิสระภายในแอปพลิเคชันของคุณ
  • มุมมองส่วนประกอบ: ฝังฟังก์ชันการประชุมเป็นส่วนเฉพาะภายในเลย์เอาต์ที่มีอยู่ของแอปของคุณ

Zoom web SDK ไม่รองรับการนัดหมายการประชุมภายในเว็บไซต์ของคุณโดยตรง อย่างไรก็ตาม คุณสามารถทำฟังก์ชันนี้ได้โดยใช้ SDK ร่วมกับ Zoom API ซึ่งย่อมาจาก Application Programming Interface—ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยให้ซอฟต์แวร์ต่าง ๆ สามารถเชื่อมต่อและทำงานร่วมกันได้

ใช้จุดสิ้นสุด Create Meeting ของ API Zoom เพื่อกำหนดเวลาการประชุม จุดสิ้นสุดนี้ต้องการการยืนยันตัวตนผ่าน OAuth หรือแอปพลิเคชัน JWT Marketplace ของ Zoom OAuth (ย่อมาจาก "Open Authorization") เป็นมาตรฐานเปิดสำหรับการมอบสิทธิ์การเข้าถึง ซึ่งมักใช้สำหรับผู้ใช้ทางอินเทอร์เน็ตในการอนุญาตให้เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันเข้าถึงข้อมูลของตนบนเว็บไซต์อื่น ๆ โดยไม่ต้องให้รหัสผ่าน ขั้นตอนต่อไป ระบุวันที่ เวลา ระยะเวลา หัวข้อ และตัวเลือกการประชุมอื่น ๆ API จะส่งคืนวัตถุการประชุมที่มีข้อมูลสำคัญ รวมถึงรหัสการประชุมและ URL สำหรับเข้าร่วม

หลังจากกำหนดการประชุมผ่าน API แล้ว ให้ใช้ SDK เพื่อเพิ่มปุ่ม "เข้าร่วม" หรือฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องภายในเว็บไซต์ของคุณ เมื่อผู้ใช้คลิกที่ "เข้าร่วม" ให้ใช้ฟังก์ชัน Join Meeting ของ SDK พร้อมด้วย ID การประชุมที่ได้มา เพื่อเปิดการประชุม Zoom ภายในเว็บไซต์ของคุณอย่างราบรื่น

นอกเหนือจากคุณสมบัติเหล่านี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าร่วมการประชุมได้ในระหว่างการเดินทางโดยใช้การตั้งค่าการโทรผ่านโทรศัพท์ของ Zoom ซึ่งจะทำให้การประชุมของคุณกลายเป็นโทรศัพท์คุยกันไปในที่สุด คุณสมบัติอื่น ๆ ได้แก่ การแปลภาษา การเพิ่มผู้ดำเนินรายการสำรอง การเพิ่มไฟล์แนบในการประชุมของคุณ และการสร้างลายน้ำสำหรับหน้าจอที่นำเสนอ

การผสานรวม Zoom กับแพลตฟอร์มอื่น ๆ

การผสานการโทรงานของคุณเข้ากับซอฟต์แวร์ที่คุณใช้เป็นประจำทุกวันจะช่วยให้คุณทำงานได้เร็วขึ้นและลดการสลับบริบท

นี่คือวิธี

การผสาน Zoom กับ ClickUp

หากคุณรู้สึกเหนื่อยกับการสลับแอปไปมาเพื่อจัดการประชุมขณะทำงานClickUpคือเครื่องมือที่เหมาะสำหรับคุณ! ClickUp มอบพื้นที่ทำงานแบบศูนย์กลางให้คุณจัดการงานและโครงการทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการทำงานเดี่ยวหรือการทำงานร่วมกัน

และส่วนที่ดีที่สุดคือ? คุณสามารถจัดการการประชุม Zoom ทั้งหมดของคุณได้ภายใน ClickUp เองการผสานการทำงานของ Zoom กับ ClickUpสะดวกสบายสำหรับการจัดการการประชุมของคุณโดยไม่ต้องสลับบริบท

การผสานการทำงานกับ Zoom มีให้บริการสำหรับทุกแผนของ ClickUp หากคุณเป็นเจ้าของพื้นที่ทำงานและผู้ดูแลระบบ ให้เปิดใช้งานZoom ClickAppและลงชื่อเข้าใช้ ClickUp โดยใช้ Zoom นี่เป็นขั้นตอนเดียวที่คุณต้องทำ หลังจากนั้นไอคอน Zoom จะปรากฏอย่างถาวรใน App Center ของคุณ

เข้าถึง Zoom ในศูนย์แอปของ ClickUp
เข้าถึง Zoom ในศูนย์แอปของ ClickUp

คลิกที่มันหรือป้อนคำสั่ง '/zoom' บนแดชบอร์ดของคุณ ซึ่งจะช่วยให้คุณกำหนดเวลาการประชุมได้ทันทีและเพิ่มลงในปฏิทิน ClickUpของคุณโดยอัตโนมัติ🗓️

ค้นหาเอกสารและไฟล์ต่าง ๆ และนำทางผ่านแดชบอร์ดของคุณด้วย ClickUp Command Center
ทำให้การประชุมมีประสิทธิผลด้วย ClickUp
ค้นหาเอกสารและไฟล์ต่าง ๆ และนำทางผ่านแดชบอร์ดของคุณด้วย ClickUp Command Center

การผสาน Zoom กับ ClickUp ช่วยให้คุณจัดระเบียบบันทึกการประชุมและรายละเอียดต่างๆในโฟลเดอร์ ClickUp ที่กำหนดไว้ ภายในโฟลเดอร์เหล่านี้คุณสามารถมอบหมายความคิดเห็นใน ClickUpและตั้งค่างาน ClickUp ที่เกิดขึ้นซ้ำสำหรับประชุมที่เกิดขึ้นบ่อยๆ ได้

คุณสามารถใช้Notepad ของ ClickUpเพื่อจดบันทึกในระหว่างการประชุมและใช้Chat View ใน ClickUpเพื่อสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานและผู้เข้าร่วมประชุมแบบเรียลไทม์

ClickUp ไม่เพียงแต่ทำให้การจัดตารางการประชุมเป็นเรื่องง่าย แต่ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณอีกด้วย

ใช้ เครื่องมือและเทมเพลตการประชุมมากมายของ ClickUpเพื่อวางแผน ดำเนินการ จัดการ และติดตามการประชุมของคุณได้อย่างง่ายดายเทมเพลตไวท์บอร์ด ตัวอย่างเช่น ช่วยให้คุณสามารถจัดการประชุมระดมความคิดที่มีประสิทธิภาพระหว่างทีมและปรับปรุงการทำงานร่วมกันทางสายตาในภารกิจต่างๆ

แม้ว่า Zoom จะมีฟีเจอร์กระดานไวท์บอร์ด แต่ตัวเลือกที่สามารถปรับแต่งได้อย่างยืดหยุ่นและออกแบบมาอย่างสวยงามเหล่านี้เป็นข้อเสนอพิเศษเฉพาะของ ClickUp

ด้วยเทมเพลตกระดานไวท์บอร์ด Eisenhower Matrix ของ ClickUp คุณสามารถจัดลำดับความสำคัญของงานและมอบหมายงานได้อย่างเหมาะสม
ดาวน์โหลดเทมเพลต
ด้วยแม่แบบไวท์บอร์ด Eisenhower Matrix ของ ClickUp คุณสามารถจัดลำดับความสำคัญของงานและมอบหมายงานได้อย่างเหมาะสม

หากการประชุม Zoom ที่ยาวนานและเข้มข้นทำให้ผู้เข้าร่วมสับสนเกี่ยวกับสิ่งที่คาดหวังจากพวกเขา คุณสามารถพึ่งพาการตั้งงานใน ClickUp เพื่อสร้างและมอบหมายงานที่ได้พูดคุยกันในระหว่างการประชุมได้

คุณยังสามารถใช้ClickUp AI Writer สำหรับการทำงานร่วมกับClickUp Notepad และ ClickUp Docs เพื่อจดบันทึกการประชุมและจัดการรายงานการประชุมได้อีกด้วย 📝

ClickUp's AI Writer สำหรับการทำงาน
ด้วย AI Writer สำหรับการทำงานของ ClickUp และคำสั่งที่กำหนดเอง คุณสามารถสร้างเอกสารสำคัญและกรณีศึกษาได้อย่างง่ายดาย

ผู้ช่วยเขียน AI สำหรับการทำงานยังมีความเป็นธรรมชาติสูง และสามารถปรับคำแนะนำให้เหมาะกับตำแหน่งงานของคุณและโปรไฟล์ของบริษัทได้เป็นอย่างดี นอกเหนือจากการมอบความสะดวกสบายและปรับปรุงคุณภาพการเขียนแล้ว ยังช่วยคุณแก้ไขข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์และการสะกดคำ แปลบันทึกของคุณเป็นหลายภาษา และทำให้เนื้อหาของคุณชัดเจนและกระชับ

การนัดหมายการประชุม Zoom ใน Microsoft Outlook

Zoom มีตัวเลือกการผสานการทำงานสองแบบกับ Outlook: ส่วนเสริมและปลั๊กอิน

ปลั๊กอินเป็นการติดตั้งแอปพลิเคชัน และแอดอินให้การผสานการทำงานแบบเนทีฟภายใน Outlook Zoom แนะนำให้ติดตั้งปลั๊กอินเพื่อประสบการณ์การใช้งานที่ดีขึ้น ดังนั้นเรามาดูวิธีการเริ่มการประชุมโดยใช้ตัวเลือกนี้กัน

หลังจากดาวน์โหลดปลั๊กอินจากศูนย์ดาวน์โหลดของ Zoom แล้ว ให้เข้าสู่ระบบแอปเดสก์ท็อป Zoom ของคุณ คุณจะพบตัวเลือกในการกำหนดเวลาการประชุม Zoom ในสภาพแวดล้อม Outlook ของคุณ

การผสานรวม Zoom-Outlook
ผ่านทางZoom

การตั้งค่าการประชุม Zoom ผ่าน Google Calendar

เพื่อเชื่อมโยงบัญชี Zoom ของคุณกับ Google Calendar ให้ติดตั้งZoom for Google Workspace add-on.เมื่อคุณทำเสร็จแล้วและลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ที่คุณต้องการผสานรวมกับ Zoom ให้ยอมรับสิทธิ์ทั้งหมดและปิดแท็บนั้น.

จากนั้น ไปที่ Google Calendar ของคุณ คุณจะสังเกตเห็นว่าเมื่อคุณสร้างกิจกรรมตอนนี้ คุณสามารถทำให้เป็นการประชุม Zoom ได้

การตั้งค่าการประชุม Zoom ผ่าน Google Calendar
ผ่าน Zoom

ประโยชน์ของการผสานการทำงานของ Zoom กับระบบ CRM

การซิงค์ Zoom กับระบบ CRM ของคุณ เช่นClickUp CRM, Salesforce, Zendesk หรือ Zoho สามารถช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงความยุ่งยากในการสลับไปมาระหว่างแอปพลิเคชันในที่ทำงานต่างๆ

สิ่งนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งหากคุณจัดสัมมนาออนไลน์หรือการประชุมให้ข้อมูลและเชิญผู้ที่ไม่ใช่สมาชิกในองค์กรของคุณเข้าร่วม

การผสานระบบ CRM จะช่วยคุณส่งรายละเอียดและลิงก์ของเว็บนาร์ไปยังผู้เข้าร่วมทุกคนของคุณได้. ซึ่งทำให้ข้อมูลที่สำคัญทั้งหมด เช่น ชื่อของผู้เข้าร่วม, ที่อยู่อีเมล, ความคิดเห็น, และคำแนะนำ ถูกเก็บไว้ในที่เดียว.

คุณสมบัตินี้มีประโยชน์หากคุณวางแผนที่จะติดต่อพวกเขาหลังการสัมมนาออนไลน์หรือเก็บรักษาข้อมูลของพวกเขาไว้ในระบบเพื่อการตลาดในอนาคต

จับคู่ Zoom กับ ClickUp เพื่อประสิทธิภาพการประชุมสูงสุด

สรุปแล้ว การจัดการประชุม Zoom ของคุณให้ดีสามารถส่งผลดีต่อกระบวนการทำงานของคุณได้หลายประการ การทำอย่างถูกต้องจะช่วยให้มั่นใจได้ถึงผลลัพธ์การประชุมที่ดี เช่น การกำหนดรายการดำเนินการที่ชัดเจน การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน การสร้างความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และอื่นๆ อีกมากมาย

การนัดหมายการประชุมล่วงหน้าช่วยเพิ่มผลกระทบของผลลัพธ์ที่ดีเหล่านี้ เนื่องจากทุกคนทราบว่าจะต้องคาดหวังอะไรและคาดหวังอะไรจากพวกเขา และมันยังมีการจัดระเบียบมากกว่าข้อความ WhatsApp ที่อาจพลาดได้ง่ายหรือคำเชิญในนาทีสุดท้าย

การเสริมสร้างการปฏิบัตินี้ด้วยClickUp Meetingsจะช่วยให้คุณทำให้กระบวนการทำงานของการประชุมง่ายขึ้น ตั้งแต่การนัดหมาย การบันทึกข้อมูล ไปจนถึงการติดตามผล

สำรวจการผสานการทำงานของ Zoom ใน ClickUpอย่างละเอียดเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องมือประชุม AI ในตัว, การสร้างงาน, การจดบันทึก และคุณสมบัติอื่น ๆ ที่จะทำให้การประชุมของคุณมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น 🚀

ลงทะเบียนใช้ ClickUpเพื่อเริ่มต้น!

คำถามที่พบบ่อย

1. ฉันจะกำหนดเวลาการประชุม Zoom และเชิญผู้เข้าร่วมได้อย่างไร?

คุณสามารถนัดหมายการประชุมผ่าน Zoom ได้โดยคลิกที่ปุ่ม "นัดหมาย" บนหน้าแรกของแอป หลังจากนั้น ให้กรอกรายละเอียดการประชุมของคุณ รวมถึงหัวข้อ เวลา ระยะเวลา และอื่น ๆ

หากต้องการเชิญผู้อื่น คุณสามารถป้อนที่อยู่อีเมลของพวกเขาในแท็บนี้เพื่อส่งลิงก์การประชุมให้พวกเขาโดยตรง หากคุณใช้ ClickUp สำหรับการประชุม Zoom คุณสามารถทำได้ในคลิกเดียวหรือโดยการพิมพ์คำสั่ง /zoom ในช่องค้นหาของคุณ

2. ฉันจะกำหนดเวลาการประชุม Zoom ให้เริ่มโดยอัตโนมัติได้อย่างไร?

มีข้อกำหนดเบื้องต้นบางประการสำหรับการเริ่ม/หยุดการประชุม Zoom Room โดยอัตโนมัติ

  • การผสานการทำงานของ Zoom Rooms กับปฏิทิน Google หรือ Microsoft
  • Zoom Rooms เวอร์ชันขั้นต่ำระดับโลกหรือสูงกว่า
  • เวอร์ชันขั้นต่ำทั่วโลกของตัวควบคุม Zoom Rooms หรือสูงกว่า

เพื่อกำหนดเวลาการประชุมผ่าน Zoom โดยอัตโนมัติ ให้เลือกการประชุมหรือห้องที่คุณต้องการใช้การตั้งค่านี้ก่อน จากนั้นคลิกที่แท็บ การประชุม และเปิดสวิตช์ที่อยู่ถัดจาก เริ่มการประชุมที่กำหนดเวลาไว้โดยอัตโนมัติ คลิก เปิดใช้งาน เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลง

Zoom ยังอนุญาตให้ผู้ใช้ตั้งค่านี้กับบัญชีทั้งหมดได้โดยการคลิกที่ไอคอนรูปกุญแจ 🔒

3. ฉันจะกำหนดเวลาการประชุม Zoom และเชิญผู้อื่นใน Gmail ได้อย่างไร?

คุณต้องดาวน์โหลดส่วนเสริม Zoom สำหรับ Google Workspace เพื่อส่งคำเชิญเข้าร่วมการประชุม Zoom ผ่าน Gmail หรือ Google Calendar หลังจากนั้น คุณควรสร้างกิจกรรมใน Google Calendar ของคุณ ที่นี่ ให้เพิ่มหัวข้อและรายละเอียดของแขกของคุณ นี่คือที่ที่คุณต้องกรอกที่อยู่อีเมลหรือชื่อของพวกเขา จากนั้น คลิกที่ "ทำให้เป็นการประชุม Zoom" และผู้เข้าร่วมของคุณจะได้รับลิงก์การประชุมในกล่องจดหมาย Gmail ของพวกเขา