ข้อดีและข้อเสียของ Slack ในการทำงาน

คุณอาจได้ยินเสียงฮือฮาเกี่ยวกับ Slack แอปพลิเคชันส่งข้อความที่เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มการสื่อสารในที่ทำงานที่ได้รับความนิยมมากที่สุด แต่คุณอยู่ที่นี่เพราะด้วยเหตุผลใดเหตุผลหนึ่ง คุณยังไม่ได้ลองใช้ Slack และกำลังสงสัยว่าจะลองใช้ดีหรือไม่
คุณมาถูกที่แล้ว!
แม้ว่าคุณอาจจะมาช้าไปบ้าง แต่ตอนนี้เป็นโอกาสที่สมบูรณ์แบบในการสำรวจว่า Slack สามารถทำอะไรให้คุณและทีมของคุณได้บ้าง
การทำงานทางไกลได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น และพร้อมกับความนิยมนี้ ความต้องการเครื่องมือสื่อสารทีมที่เชื่อถือได้ก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน นี่คือจุดที่ Slack เข้ามาช่วยเหลือโดยมอบการร่วมมือแบบเรียลไทม์อย่างไร้รอยต่อสำหรับทีม
Slack เป็นแอปที่ได้รับความนิยมในหมู่ธุรกิจ โดยมีผู้ใช้ที่ใช้งานรายวัน (DAUs) มากกว่า 10 ล้านคน มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและชุดคุณสมบัติที่หลากหลาย เหมาะกับบริษัททุกขนาด ตั้งแต่สตาร์ทอัพที่คล่องตัวไปจนถึงองค์กร Fortune 500
ในบล็อกโพสต์นี้ เราจะสำรวจข้อดีและข้อเสียต่าง ๆ ของ Slack พูดคุยถึงคุณสมบัติเด่นของแอป และดูว่าการผสานรวมกับ ClickUp สามารถเปลี่ยนแปลงการปฏิสัมพันธ์ในที่ทำงานของคุณได้อย่างไร!
ภาพรวมของ Slack ในฐานะเครื่องมือสื่อสาร
Slackช่วยให้การสื่อสารในทีมง่ายขึ้นในหลายองค์กร โดยนำเสนอแพลตฟอร์มที่มีความยืดหยุ่นซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
จุดประสงค์หลักของ Slack คือการเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารภายในทีมโดยลดความยุ่งเหยิงและความไม่มีประสิทธิภาพที่เกี่ยวข้องกับอีเมล การเปลี่ยนจากอีเมลแบบเป็นหัวข้อเป็นช่องทางการสื่อสารที่เป็นระเบียบช่วยให้ทีมทำงานร่วมกันได้ดีขึ้นและได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง สร้างวัฒนธรรมการทำงานที่มีความร่วมมือและตอบสนองได้ดียิ่งขึ้น
Slack มอบวิธีการสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานที่เข้าใจง่ายและรวดเร็วมากขึ้น นี่คือเหตุผลที่ทำให้มันโดดเด่น:
- การสื่อสารแบบรวมศูนย์: การสนทนาทั้งหมดถูกจัดระเบียบไว้ในช่องทาง ทำให้ง่ายต่อการค้นหาและติดตามการอภิปรายที่เกี่ยวข้องกับโครงการหรือทีมเฉพาะ
- การส่งข้อความแบบเรียลไทม์: Slack ช่วยให้สามารถทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ได้ ทำให้สมาชิกในทีมสามารถส่งข้อความและรับคำตอบได้ทันที ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีจังหวะรวดเร็ว
- ศูนย์กลางการผสานรวม: สามารถผสานรวมกับเครื่องมือและบริการอื่น ๆ ได้ง่าย ทำให้ทุกอย่างรวมอยู่ในที่เดียว และลดความจำเป็นในการสลับระหว่างแอปพลิเคชันต่าง ๆ
- การแจ้งเตือนที่ปรับแต่งได้: คุณสามารถปรับแต่งการแจ้งเตือนให้เหมาะกับความต้องการของคุณ เพื่อให้คุณได้รับการแจ้งเตือนที่สำคัญโดยไม่ถูกรบกวนจากเสียงแจ้งเตือนที่มากเกินไป
ยังสงสัยเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับธุรกิจของคุณจากแอปแชทนี้อยู่หรือไม่? สถิติเหล่านี้สามารถตอบคำถามได้ด้วยตัวเอง:
บริษัทที่ใช้ Slack และซอฟต์แวร์การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์อื่น ๆ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ถึง 30% เมื่อเทียบกับบริษัทที่ไม่ใช้
โดยเฉลี่ยแล้ว พนักงานประหยัดเวลาได้ 32 นาทีต่อวันจากการใช้แอปแชทเช่นSlack เมื่อเทียบกับการใช้อีเมล
แต่ขอให้เราละทิ้งตัวเลขไว้ชั่วคราว. ความนิยมของ Slack สามารถอธิบายได้จากการรวมตัวของฟีเจอร์ทรงพลังที่ออกแบบมาเพื่อรองรับความต้องการในการสื่อสารที่หลากหลาย:
- ช่องทาง ช่องทางสาธารณะ: เปิดให้สมาชิกทุกคนในทีมเข้าร่วมได้ เหมาะสำหรับการแบ่งปันข้อมูลภายในบริษัท ช่องทางส่วนตัว: จำกัดเฉพาะสมาชิกที่ได้รับเชิญเท่านั้น เหมาะสำหรับการสนทนาที่เป็นความลับ ช่องทางที่ใช้ร่วมกัน: เป็นช่องทางพิเศษที่เชื่อมต่อผู้คนจากองค์กรต่างๆ ช่วยให้สามารถทำงานร่วมกันในโครงการและสร้างความร่วมมือระหว่างบริษัทได้
- ข้อความโดยตรง (DMs): อนุญาตให้มีการสนทนาส่วนตัวแบบตัวต่อตัวระหว่างสมาชิกในทีม เพื่อให้มั่นใจในการสื่อสารที่รวดเร็วและตรงประเด็น
- ฟังก์ชันการค้นหา: เครื่องมือค้นหาที่ทรงพลังของ Slack พร้อม Slack AI ช่วยให้คุณค้นหาข้อความเก่า ไฟล์ และช่องได้อย่างรวดเร็ว ประหยัดเวลาและลดความยุ่งยาก
- การผสานรวม: ด้วยตัวเลือกการผสานรวมมากกว่า 2,600 รายการ Slack สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Google Drive, Trello, ClickUp และ Zoom เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพและรวมงานต่างๆ ไว้ในแพลตฟอร์มเดียว ช่วยให้คุณสามารถทำงานอัตโนมัติในงานประจำ, จัดการการแชร์ไฟล์, สื่อสาร และอื่นๆ อีกมากมาย—ทั้งหมดนี้โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างหลายแอป
- บอทและระบบอัตโนมัติ: บอทที่ปรับแต่งเองและกระบวนการทำงานอัตโนมัติสามารถตั้งค่าเพื่อจัดการงานที่ทำซ้ำๆ ให้การแจ้งเตือน และส่งการอัปเดต ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
- การโทรด้วยเสียงและวิดีโอ: ฟีเจอร์การโทรด้วยเสียงและวิดีโอในตัวช่วยให้สามารถประชุมและสนทนาแบบเห็นหน้ากันได้โดยไม่ต้องออกจากแอป
- ไดเรกทอรีแอป: ไดเรกทอรีแอปที่ครอบคลุมของ Slack ช่วยให้คุณสามารถเพิ่มฟังก์ชันที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการของคุณได้ ตั้งแต่เครื่องมือจัดการโครงการไปจนถึงการผสานรวมการสนับสนุนลูกค้า
Slack โดดเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่มีชีวิตชีวา ในความเป็นจริง พนักงานที่ใช้ Slack มีแนวโน้มที่จะรู้สึกเชื่อมโยงกับพันธกิจและค่านิยมขององค์กรมากขึ้น ด้วย ช่องที่อุทิศให้กับหัวข้อที่ไม่เกี่ยวข้องกับงาน (เช่น #cats, #travel) และความสามารถในการ จัด ห้องสนทนาเสียงสำหรับการพบปะแบบไม่เป็นทางการ ทีมต่างๆ สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่มีความหมายได้โดยไม่คำนึงถึงสถานที่
การประหยัดเวลาและประสิทธิภาพเพียงอย่างเดียวก็ทำให้ Slack เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับบริษัทที่มีความทะเยอทะยานแล้ว และประโยชน์ยังขยายไปไกลกว่าแค่การเพิ่มผลผลิต ทีมงานทั่วโลกกำลังใช้ Slack เพื่อปรับปรุงการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น, อัตโนมัติกระบวนการพื้นฐาน, ปรับปรุงการร่วมมือ, และสร้างสายสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมที่แข็งแกร่ง
มีอะไรให้ไม่รักบ้าง?
ข้อดีของการใช้ Slack
Slack โดดเด่นในการสื่อสารทีมด้วยการออกแบบที่เรียบหรูและคุณสมบัติที่ทรงพลังแต่ใช้งานง่าย ด้วยการนำทางที่ง่ายดาย การเชื่อมต่อทั่วโลก และการผสานรวมที่หลากหลาย Slack เปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของทีมคุณ มาสำรวจกันว่าประโยชน์เหล่านี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารของทีมคุณได้อย่างไร
1. การส่งข้อความแบบเรียลไทม์และข้อเสนอแนะทันที
จินตนาการถึงการสื่อสารที่ไหลลื่นอย่างเป็นธรรมชาติ ราวกับว่าทุกคนอยู่ในห้องเดียวกัน ด้วย Slack ทีมงานสามารถทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ นำความรวดเร็วแบบเผชิญหน้ากันมาสู่แพลตฟอร์มดิจิทัล
ไม่ว่าจะทำงานจากระยะไกลหรือในสำนักงาน Slack ช่วยให้การแลกเปลี่ยนข้อความแบบทันทีเป็นไปได้ สร้างสภาพแวดล้อมที่มีพลวัตสำหรับทีมที่ทำงานอย่างรวดเร็ว เครื่องมือต่างๆ เช่น การส่งข้อความโดยตรง, ช่องส่วนตัว, การแชร์ไฟล์, และการตอบสนองด้วยอีโมจิ ช่วยเสริมสร้างการทำงานเป็นทีมและทำให้ทุกคนมีความสอดคล้องกัน
นอกจากนี้ ระบบการแจ้งเตือนของ Slack ยังช่วยให้สมาชิกในทีมมีส่วนร่วมและตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว แทนที่จะต้องรออีเมลเป็นชั่วโมงหรือเป็นวัน การส่งข้อความแบบทันทีช่วยให้มั่นใจว่าคำถามได้รับการตอบและข้อเสนอแนะได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับโครงการและการตัดสินใจที่รวดเร็ว
เพื่อการเชื่อมต่อที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้น การโทรผ่านวิดีโอของ Slack ช่วยให้ทีมสามารถเห็นสีหน้าและภาษากายของกันและกันได้ ซึ่งช่วยเพิ่มคุณภาพของการสนทนา
2. การแชร์ไฟล์และการผสานรวมทรัพยากรเทคโนโลยี
Slack ไม่ใช่แค่แอปส่งข้อความเท่านั้น แต่ยังเป็นเครื่องมือที่เชื่อมต่อเครื่องมือทั้งหมดของทีมคุณเข้าด้วยกัน ด้วยการผสานรวมกว่า 2,600 รายการ Slack ช่วยเชื่อมช่องว่างระหว่างแอปแชทและระบบจัดการโครงการของคุณ
นี่หมายถึงการแชร์ไฟล์, การแชร์หน้าจอ, และการอัปเดตสถานะงานทั้งหมดเกิดขึ้นในที่เดียว—ไม่ต้องสลับไปมาระหว่างแอปต่างๆ อีกต่อไป การเชื่อมต่อ Google Drive เพื่อแชร์เอกสารหรือรับการแจ้งเตือนอัตโนมัติจากเครื่องมืออย่าง PlatoForms เมื่อมีแบบฟอร์มใหม่เข้ามา แสดงให้เห็นว่า Slack ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันของทีมได้อย่างไร
คุณสามารถติดตามความคืบหน้าของโครงการหรืองานได้โดยตรงในช่อง Slack ช่วยให้เพื่อนร่วมทีมเชื่อมต่อและรับข้อมูลได้ตลอดเวลา ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่เป็นหนึ่งเดียวและมีประสิทธิภาพ
3. การทำงานร่วมกันทางไกล
ในโลกปัจจุบันที่ทีมงานกระจายอยู่ทั่วโลก เครื่องมือสื่อสารต้องเอื้ออำนวยให้การทำงานร่วมกันจากระยะไกลเป็นไปได้ Slack ตอบโจทย์นี้ด้วยการวิดีโอคอลและแชร์หน้าจอที่เชื่อมโยงสมาชิกทีมที่กระจายอยู่ทั่วโลกเข้าด้วยกัน ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ใดก็ตาม
ด้วย Slack คุณสามารถเริ่มการประชุมทางวิดีโอแบบฉับพลัน ระดมความคิดร่วมกันบนหน้าจอที่แชร์ หรือแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งอาจต้องใช้การแลกเปลี่ยนอีเมลที่ยืดเยื้อหากทำผ่านช่องทางอื่น
เครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้ทีมสามารถรักษาการเชื่อมต่อที่เป็นส่วนตัวและมีประสิทธิภาพได้ ทำให้แน่ใจว่าไม่มีใครรู้สึกโดดเดี่ยว ไม่ว่าพวกเขาจะทำงานจากที่ใดก็ตาม
4. แผนราคาที่ยืดหยุ่น
โครงสร้างราคาของ Slack รองรับทีมทุกขนาดและทุกความต้องการ แผนฟรีให้ทดลองใช้ความสามารถของ Slack รวมถึงประวัติข้อความย้อนหลัง 90 วัน และความสามารถในการจัดการประชุมเสียงและวิดีโอแบบตัวต่อตัว—เหมาะสำหรับทีมขนาดเล็กหรือผู้ที่เพิ่งเริ่มใช้ Slack
สำหรับทีมที่ต้องการมากขึ้น แผนโปรเริ่มต้นที่ $8.75 ต่อผู้ใช้ที่ใช้งานจริงต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี) และรวมถึงประวัติการส่งข้อความไม่จำกัด การเชื่อมต่อแอปพลิเคชัน และการประชุมกลุ่มที่มีผู้เข้าร่วมได้สูงสุด 50 คน
ธุรกิจที่กำลังเติบโตอาจเลือกแผน Business+ ซึ่งมีค่าใช้จ่าย $15 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน และให้การรับประกันเวลาทำงานที่ต่อเนื่อง, ระบบควบคุมความปลอดภัยขั้นสูง, และอื่น ๆ
สำหรับองค์กรขนาดใหญ่ แผน Enterprise Grid นำเสนอชุดคุณสมบัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในทุกระดับ รวมถึงพื้นที่ทำงานไม่จำกัดและเครื่องมือการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ครอบคลุม
5. อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย
การใช้งาน Slack เป็นเรื่องง่าย ด้วยดีไซน์ที่ใช้งานง่าย แถบด้านข้างที่เรียบหรูช่วยให้ทุกอย่าง—ช่องสนทนา, ข้อความส่วนตัว, และการแจ้งเตือนส่วนตัว—อยู่ห่างเพียงคลิกเดียว ปรับแต่งได้และมีฟีเจอร์มากมาย Slack ช่วยรักษาพื้นที่ทำงานให้เป็นระเบียบ ป้องกันการรับข้อมูลมากเกินไป ประสบการณ์ผู้ใช้ที่สะอาดและใช้งานง่ายนี้ช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น
ภายในช่องทาง ข้อความจะไหลเวียนอย่างราบรื่น พื้นที่เฉพาะช่วยให้ตรวจสอบประวัติข้อความได้อย่างง่ายดาย กล่องข้อความประกอบด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การแนบไฟล์ ตัวเลือกการจัดรูปแบบ และการกล่าวถึง (@mentions) ทำให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพและน่าสนใจ
ข้อเสียของการใช้ Slack
ในขณะที่ Slack ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างมาก สิ่งสำคัญคือต้องพิจารณาข้อเสียที่อาจเกิดขึ้นด้วย เราได้เน้นย้ำถึงข้อดีของ Slack ไปแล้ว แต่การเข้าใจถึงความท้าทายต่างๆ ก็มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการตัดสินใจอย่างมีข้อมูลว่า Slack เหมาะสมกับทีมของคุณหรือไม่
1. มาตรการรักษาความปลอดภัยและการละเมิดข้อมูล
ในสภาพแวดล้อมปัจจุบันที่มีการรั่วไหลของข้อมูลบ่อยครั้ง มาตรการรักษาความปลอดภัยของ Slack มีความสำคัญอย่างยิ่ง เหตุการณ์ในอดีตเช่นการรั่วไหลของโทเค็นในปี 2022การบังคับให้เปลี่ยนรหัสผ่าน และทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความสามารถของแพลตฟอร์มในการปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อน
การหลอกลวงแบบฟิชชิงและการขายข้อมูลประจำตัวบนฟอรัมที่น่าสงสัยยิ่งตอกย้ำความเสี่ยงที่มีอยู่ในแพลตฟอร์มการสื่อสารดิจิทัลทุกรูปแบบ
Slack ได้ตอบสนองด้วยการแนะนำคุณสมบัติความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง เช่น การจัดการกุญแจองค์กร (Enterprise Key Management) และการป้องกันการสูญเสียข้อมูลแบบเนทีฟ (Native Data Loss Prevention) เพื่อปกป้องข้อมูลของผู้ใช้
แม้จะมีมาตรการเหล่านี้แล้ว ความเสี่ยงยังคงมีอยู่ การเข้ารหัสแบบปลายทางถึงปลายทางไม่สามารถใช้งานได้เสมอไป และนโยบายการจัดเก็บข้อมูลแบบไม่มีกำหนดเวลาเริ่มต้นอาจเพิ่มความเสี่ยงของการรั่วไหลของข้อมูลหากผู้ดูแลระบบไม่จัดการระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลอย่างแข็งขัน
2. เส้นทางเรียนรู้และการรับข้อมูลมากเกินไป
การนำแพลตฟอร์มใหม่มาใช้ทุกครั้งย่อมมาพร้อมกับความท้าทาย และ Slack ก็ไม่ใช่ข้อยกเว้น
ผู้ใช้ใหม่อาจประสบปัญหาจากความหลากหลายของช่องทางและฟีเจอร์ต่างๆ ซึ่งอาจนำไปสู่การรับข้อมูลมากเกินไปและต้องใช้เวลาเรียนรู้อย่างมาก หากไม่ได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานและการทำงานเป็นทีม
อย่างไรก็ตาม ด้วยการจัดระเบียบช่องทางอย่างมีประสิทธิภาพและการฝึกอบรมที่เหมาะสม สมาชิกทีมใหม่สามารถใช้งาน Slack ได้อย่างคล่องแคล่ว การสื่อสารที่ราบรื่นและการใช้แพลตฟอร์มการส่งข้อความอย่างมีประสิทธิภาพสามารถเปลี่ยน Slack จากอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นให้กลายเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการส่งเสริมการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิผล
3. ความกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวกับบริการเครือข่ายสังคมออนไลน์
การผสานรวมของ Slack กับบริการเครือข่ายสังคมต่าง ๆ อาจก่อให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวอย่างมาก การผสานรวมเหล่านี้มักต้องการการอนุญาตที่อนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลผู้ใช้ได้ ซึ่งอาจมีความเสี่ยงหากบริการของบุคคลที่สามเกิดการรั่วไหลของข้อมูล
นอกจากนี้ Slack เองก็เผชิญกับการตรวจสอบอย่างเข้มงวดเกี่ยวกับนโยบายการเก็บรักษาข้อมูลและความเป็นไปได้ที่นายจ้างจะสามารถเข้าถึงข้อความส่วนตัวได้ ซึ่งทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของพนักงาน
มีรายงานออกมาในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมว่าSlack ได้ใช้ข้อมูลผู้ใช้ที่มีความอ่อนไหว เช่น ข้อความและไฟล์ เพื่อฝึกฝนโมเดล AI ปัญหานี้ได้รับความสนใจจากสาธารณชนเมื่อCorey Quinn ผู้บริหารจาก DuckBill Group ได้เน้นย้ำถึงหลักการความเป็นส่วนตัวของ Slack บน X
ควินน์ชี้ให้เห็นว่า Slack กำลังใช้ข้อมูลผู้ใช้เพื่อฝึกฝนแบบจำลอง ML ของตน ซึ่งทำให้ผู้ใช้ต้องเลือกไม่เข้าร่วมกระบวนการนี้อย่างชัดเจน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการที่ผู้ใช้ต้องขอให้ผู้ดูแลระบบไอทีขององค์กรของตนติดต่อ Slack ผ่านทางอีเมลโดยใช้หัวข้อที่กำหนดไว้
เพื่อตอบสนองต่อกระแสวิพากษ์วิจารณ์ Slack ได้ออก
ตั้งแต่นั้นมา Slack ได้ปรับปรุงนโยบายของตนแล้ว แต่ข้อความที่ใช้ในการอ่านคือ:
"เพื่อพัฒนาแบบจำลอง AI/ML ระบบของเราจะวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า (เช่น ข้อความ, เนื้อหา, และไฟล์) ที่ส่งไปยัง Slack ตลอดจนข้อมูลอื่น ๆ (รวมถึงข้อมูลการใช้งาน) ตามที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราและในข้อตกลงลูกค้าของคุณ"
เหตุการณ์นี้ก่อให้เกิดคำถามสำคัญเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลลูกค้าอย่างมีจริยธรรมในกระบวนการเรียนรู้ของเครื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพแวดล้อมการทำงานร่วมกันของพื้นที่ทำงาน Slack แม้ Slack จะให้ความมั่นใจในเรื่องความเป็นส่วนตัวและการปฏิบัติตามมาตรฐานอุตสาหกรรม แต่ก็ยังจุดประกายให้เกิดการถกเถียงในวงกว้างเกี่ยวกับความโปร่งใสและการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของแต่ละบุคคล
ทางเลือกแทน Slack
การพิจารณาข้อดีและข้อเสียของ Slack เหล่านี้อาจทำให้คุณกำลังมองหาทางเลือกที่ดีกว่า เราพร้อมช่วยคุณ
เราขอแนะนำให้ใช้ ClickUp เป็นทางเลือกแทน Slack
ClickUp เป็นเครื่องมือสื่อสารทีมแบบครบวงจรที่รวมการทำงานของทีมคุณไว้ในแพลตฟอร์มเดียว ซึ่งช่วยลดความยุ่งยากในการจัดการงานและเครื่องมือต่างๆ สำหรับการแชร์อัปเดต การเชื่อมโยงทรัพยากร หรือการสื่อสาร นอกจากนี้ยังผสานการทำงานได้อย่างลงตัวกับแอปการประชุมทางวิดีโอ เช่น Zoom และ Microsoft Teams
ไม่ว่าคุณจะกำลังมองหาเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันทางไกลหรือเครื่องมือการจัดการโครงการที่แข็งแกร่ง ClickUp ก็พร้อมช่วยคุณได้ในทั้งสองกรณี—ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ Slack ไม่มี
การสื่อสารและการทำงานร่วมกันกับ ClickUp
40% ของพนักงานพบว่าการสื่อสารที่ไม่เพียงพอทำให้ความไว้วางใจในผู้นำและทีมลดลง
แก้ไขปัญหานี้ด้วยมุมมอง ClickUp Chat ซึ่งช่วยให้สามารถสนทนาแบบเรียลไทม์ภายในโครงการหรืองานเฉพาะได้ โดยรวบรวมการสนทนาที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไว้ในที่เดียว สิ่งนี้ช่วยให้ทีมสามารถ เชื่อมต่อและใช้ช่องแชทแบบเรียลไทม์ได้ ทำให้ทุกคนได้รับข้อมูลที่ทันสมัยและปรับปรุงการสื่อสารของทีมให้มีประสิทธิภาพ
ทีมสามารถสื่อสาร, แชร์เอกสาร, และแลกเปลี่ยนข้อความที่ต้องการความรวดเร็วได้ทันที ไม่ต้อง สลับไปมาระหว่างเครื่องมือหลายตัวและบทสนทนาที่กระจัดกระจายอีกต่อไป แอปพลิเคชันการสื่อสารแบบเรียลไทม์และการทำงานร่วมกันในทีมที่ติดตั้งมาในตัวนี้ช่วยให้ทุกคน รวมถึงทีมที่ทำงานทางไกล สามารถทำงานร่วมกันได้ดีขึ้น
สำหรับการประชุมระดมความคิด พิจารณาใช้ClickUp Whiteboards ซึ่งเป็นไวท์บอร์ดเสมือนจริงเพียงหนึ่งเดียวในโลก เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวางกลยุทธ์ วางแผน และดำเนินโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสามารถติดตามกิจกรรมของทุกคนและทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดในฐานะทีมได้โดยไม่คำนึงถึงระยะทาง ระดมความคิด เพิ่มบันทึก และนำไอเดียที่ดีที่สุดของคุณมารวมกันบนผืนผ้าใบสร้างสรรค์ร่วมกัน
ต้องการมอบหมายความคิดเห็นให้กับสมาชิกทีมที่ถูกต้องและทำเครื่องหมายรายการที่ต้องดำเนินการได้อย่างง่ายดายหรือไม่? ฟีเจอร์Assign Comments ของ ClickUpช่วยให้คุณแท็กเพื่อนร่วมงานด้วยการกล่าวถึง @mentions เพื่อส่งเสริมการทำงานร่วมกันและการมอบหมายงานอย่างรวดเร็วภายในไม่กี่วินาที
ใช้คุณสมบัตินี้เพื่อสร้างรายการการกระทำและมอบหมายให้กับสมาชิกทีม (หรือตัวคุณเอง) เพื่อให้แน่ใจว่าทุกงานได้รับการจัดการอย่างรวดเร็วและไม่มีอะไรถูกมองข้าม
อีกหนึ่งคุณสมบัติการทำงานร่วมกันที่โดดเด่นคือClickUp Docs, เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการ แก้ไขแบบเรียลไทม์ ฐานความรู้ แผนงาน สาระสำคัญ และอื่นๆ ร่วมกับทีมของคุณ
แต่สิ่งนี้ช่วยได้อย่างไร? ฟีเจอร์นี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันโดยทำให้ทุกคนได้รับข้อมูลล่าสุดอยู่เสมอ ช่วยให้สามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว คุณสามารถแท็กผู้อื่นด้วยความคิดเห็น มอบหมายงานที่ต้องดำเนินการ และ แปลงข้อความให้เป็นงานที่สามารถติดตามได้ เพื่อรักษาความเป็นระเบียบของไอเดีย
นอกจากนี้ คุณยังสามารถ จัดการเอกสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างเอกสารและวิกิที่น่าสนใจ ผสานเข้ากับกระบวนการทำงาน และดำเนินไอเดียต่าง ๆ ได้อย่างราบรื่น สมาชิกในทีมยังสามารถแก้ไขเอกสารร่วมกันแบบเรียลไทม์ เพิ่มความชัดเจนและโปร่งใสในทุกโครงการ
สำหรับผู้ที่ชอบการสื่อสารด้วยภาพClickUp Clips มี โปรแกรมบันทึกหน้าจอเพื่อจับภาพและแชร์คำแนะนำและอัปเดตในรูปแบบวิดีโอ ฟีเจอร์นี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำให้แนวคิดและกระบวนการที่ซับซ้อนง่ายขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้เรียนที่ชอบการเรียนรู้ด้วยภาพ
เพิ่มประสิทธิภาพด้วยเทมเพลตที่ปรับแต่งได้
สำหรับผู้ที่กำลังเปลี่ยนจาก Slackแม่แบบแผนการสื่อสารของClickUp จะช่วยให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้น แม่แบบเหล่านี้ช่วยจัดโครงสร้างและปรับปรุงการสื่อสารภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีข้อมูลใดตกหล่นระหว่างการเปลี่ยนระบบ
ตัวอย่างเช่นแม่แบบกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการสื่อสารภายในองค์กรของ ClickUpจะช่วยให้คุณสื่อสารข้อความได้อย่างชัดเจน แม่แบบนี้ช่วยเชื่อมช่องว่างในการสื่อสาร ส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างผู้บริหารระดับสูงและทีมงานทั้งหมด!
ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ:
- ส่งเสริมความร่วมมือ และการทำงานเป็นทีมในหมู่พนักงานของคุณ
- เสริมสร้างการสื่อสาร ระหว่างแผนกและทีม
- ให้ทุกคน มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของบริษัท
- ปรับปรุงการมีส่วนร่วมของพนักงาน และขวัญกำลังใจ
- สร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดกว้าง สำหรับความคิดเห็นที่ตรงไปตรงมา
นี่คือแหล่งข้อมูลที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการสร้างกลยุทธ์การสื่อสารภายในที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมและบรรลุผลลัพธ์ที่ทรงพลัง!
วิธีการเปลี่ยนมาใช้ ClickUp จาก Slack
การเปลี่ยนจาก Slack มาใช้ ClickUp อาจดูน่ากลัว แต่เครื่องมือการผสานการทำงานของ ClickUp ทำให้กระบวนการนี้ราบรื่นและตรงไปตรงมา
ClickUp ให้บริการการผสานการทำงานกับ Slack อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อให้การเปลี่ยนผ่านของทีมคุณเป็นไปอย่างราบรื่นที่สุด และเพียงไม่กี่ขั้นตอนที่สำคัญ:
ขั้นตอนที่ 1: การเข้าถึงการตั้งค่าพื้นที่ทำงานของ ClickUp
เพื่อเริ่มต้น ให้เข้าถึงการตั้งค่าพื้นที่ทำงานในบัญชี ClickUp ของคุณ:
- เข้าสู่ระบบบัญชี ClickUp ของคุณ และไปที่พื้นที่ทำงานที่ต้องการ
- คลิกชื่อพื้นที่ทำงาน ที่อยู่ตรงมุมบนซ้ายของหน้าจอ
- จากเมนูแบบเลื่อนลง เลือก 'การตั้งค่าพื้นที่ทำงาน'
ขั้นตอนที่ 2: เปิดใช้งานการเชื่อมต่อ Slack ใน ClickUp
เมื่อคุณอยู่ในหน้าการตั้งค่าพื้นที่ทำงาน ให้เปิดใช้งานการเชื่อมต่อ Slack:
- ในเมนูด้านซ้าย เลือกแท็บ 'ศูนย์แอปพลิเคชัน'
- เลื่อนลง เพื่อค้นหาการผสานการทำงานกับ Slack
- คลิกปุ่ม 'เปิดใช้งาน' ที่อยู่ถัดจากการเชื่อมต่อ Slack
ขั้นตอนที่ 3: เชื่อมต่อ ClickUp กับ Slack
หลังจากเปิดใช้งานการผสานการทำงานแล้ว ให้เชื่อมต่อพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณกับ Slack:
- ทำตามคำแนะนำ เพื่อเข้าสู่ระบบบัญชี Slack ของคุณ
- ให้สิทธิ์ที่จำเป็น แก่ ClickUp เพื่อเข้าถึงพื้นที่ทำงาน Slack ของคุณ
- เลือกพื้นที่ทำงาน Slack ที่เฉพาะเจาะจง ที่คุณต้องการเชื่อมต่อกับ ClickUp
- คลิก 'อนุญาต' เพื่ออนุญาตการผสานรวม
เรียบร้อยแล้ว! คุณได้เชื่อมต่อ ClickUp กับ Slack สำเร็จแล้ว!
เมื่อคุณผสาน Slack กับ ClickUp คุณสามารถทำให้มันเป็นหนึ่งในเครื่องมือการทำงานร่วมกันออนไลน์ที่ดีที่สุดได้ นี่คือหลายวิธีที่คุณสามารถทำได้:
1. สร้างงานใน ClickUp จากความคิดเห็นใน Slack
คุณสามารถสร้างงานใน ClickUp ได้จากความคิดเห็นใด ๆ ใน Slack เพียงแค่เพิ่มความคิดเห็นจาก Slack ลงในพื้นที่ทำงานของคุณใน ClickUp จากนั้นก็สามารถเปลี่ยนให้เป็นงานได้ทันที!
2. เข้าถึงงาน ClickUp ใน Slack
คุณสามารถดูและเข้าถึงงานใน ClickUp ได้โดยตรงจาก Slack
ฟีเจอร์ 'Unfurl' ช่วยให้คุณสามารถฝังรายละเอียดโครงการที่ครอบคลุมลงในข้อความ Slack ได้ เพื่อให้แน่ใจว่าทีมของคุณสามารถเข้าใจรายละเอียดเฉพาะของงานสำคัญได้อย่างครบถ้วน
3. การเพิ่มความคิดเห็นใน Slack ไปยัง ClickUp
คุณยังสามารถผสานความคิดเห็นใน Slack เข้ากับงานในClickUp ได้อีกด้วย
หากคุณพบความคิดเห็นใน Slack ที่เกี่ยวข้องกับงานสำคัญ คุณสามารถเพิ่มความคิดเห็นนั้นลงในโครงการ ClickUp ของคุณได้อย่างง่ายดาย
การนำโครงการและกระบวนการของคุณไปใช้ใน ClickUp
ClickUp ยังโดดเด่นในการจัดการกระบวนการของโครงการ โดยนำเสนอเครื่องมือสื่อสารทั้งแบบซิงโครนัสและอะซิงโครนัส
แพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายของมันช่วยให้ทีมโครงการและทีมพัฒนาสามารถแยกโครงการที่ซับซ้อนออกเป็นงานที่จัดการได้ และรวบรวมข้อมูลทั้งหมดไว้ในศูนย์กลางเดียว
แพลตฟอร์มนี้โดดเด่นในการปรับปรุงการร่วมมือของทีมโดยการให้การเข้าถึงข้อมูลแบบเรียลไทม์ ทำให้ทุกคนอยู่ในทิศทางเดียวกันขณะที่ผู้จัดการโครงการกำลังจัดการกับรายการที่ต้องทำของพวกเขา
ClickUp มอบความสามารถในการ ปรับแต่งและผสานรวม ที่แข็งแกร่ง เพื่อให้ทีมสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือเทคโนโลยีที่มีอยู่และปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น การผสานรวมนี้ ลดภาระงานด้านการบริหาร ช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถมุ่งเน้นไปที่ความสามารถหลักของตนได้
หลายองค์กรได้ประสบความสำเร็จในการเปลี่ยนจาก Slack มาใช้ ClickUp โดยพบว่าการจัดการโครงการและการสื่อสารในกระบวนการทำงานดีขึ้นอย่างมาก ด้วย ClickUp 3.0 ความสามารถของแพลตฟอร์มได้รับการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น
ทีมต่างๆ ชื่นชมความสามารถของ ClickUp ในการรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการทั้งหมดไว้ในที่เดียว ลดความจำเป็นในการสลับบริบทระหว่างแอปต่างๆ อยู่ตลอดเวลา
บริษัทของเราเพิ่งเปลี่ยนจาก Slack และ Asana มาใช้ ClickUp เมื่อไม่นานมานี้ ตอนแรกฉันค่อนข้างลังเล แต่ตอนนี้ฉันชอบมันมาก หากคุณต้องการความซับซ้อนน้อยลงในการดำเนินธุรกิจ แต่ยังคงมีประสิทธิภาพสูงสำหรับการจัดการโครงการ การสื่อสาร และการสร้างเอกสาร ClickUp เป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าที่ควรลองพิจารณา
โดยการนำ ClickUp มาใช้ ทีมงานสามารถนำแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดและเทคนิคการใช้งาน Slackมาใช้ในสภาพแวดล้อมที่ผสานรวมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตัวอย่างเช่น ทีมงานที่ต้องการเริ่มต้นโครงการอย่างรวดเร็วจะชื่นชอบแม่แบบการจัดการโครงการของ ClickUp ซึ่งช่วยให้สามารถสร้างพื้นที่ทำงานใหม่ได้ภายในไม่กี่วินาที
🎉 โบนัส: เราได้รวบรวมเคล็ดลับมารยาทในการใช้ Slackเพื่อช่วยให้ทีมต่างๆ รักษาการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในระหว่างการเปลี่ยนไปใช้ ClickUp
คุณควรเลือกใช้เครื่องมือการทำงานร่วมกันของทีมใด: ClickUp หรือ Slack?
คะแนนโหวตได้รับการนับแล้ว และเรามีผู้ชนะแล้ว!
ในการเผชิญหน้าครั้งสุดท้าย—ClickUp vs. Slack—ClickUp ปรากฏเป็นเครื่องมือที่เหนือกว่าสำหรับการจัดการโครงการและการสื่อสารในที่ทำงาน
แต่ ClickUp สามารถแทนที่ Slack ได้หรือไม่? เราเชื่อมั่นอย่างนั้น! แม้ว่า Slack จะสร้างตำแหน่งเฉพาะตัวในด้านการสื่อสารแบบเรียลไทม์ แต่คุณสามารถเห็นได้จากข้อดีและข้อเสียของ Slack ที่ระบุไว้ข้างต้นว่ามันยังขาดความสามารถในการจัดการโครงการและงานต่างๆ
ในทางตรงกันข้าม ClickUp โดดเด่นในทุกด้านที่การจัดการโครงการของ Slackยังขาดอยู่: ตั้งแต่การทำงานอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI และการสร้างเนื้อหา ไปจนถึงฟีเจอร์การทำงานร่วมกันที่แข็งแกร่ง แม่แบบการจัดการโครงการ การรายงานและข้อมูลเชิงลึก และความสามารถในการผสานรวมอย่างไร้รอยต่อ
ต่างจากเครื่องมือสื่อสารทีมอื่น ๆ ClickUp มอบชุดคุณสมบัติการจัดการโครงการที่ครอบคลุม ตัวเลือกการปรับแต่งอย่างกว้างขวาง และการผสานรวมที่ง่ายดาย รวมถึงการผสานรวม Slack ได้เพียงคลิกเดียว กับแพลตฟอร์ม ClickUp ที่มีคุณสมบัติมากกว่า
ความสามารถเหล่านี้รวมกันใน ClickUp เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมและส่งเสริมความรู้สึกของเป้าหมายร่วมกันและความเชื่อมโยงที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น—ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในสภาพแวดล้อมธุรกิจที่เชื่อมต่อทางดิจิทัลในปัจจุบัน
แต่อย่าเพิ่งเชื่อเราเพียงอย่างเดียว ลองสัมผัสพลังของฟีเจอร์เหล่านี้ด้วยตัวคุณเองวันนี้ เพียงสมัครบัญชี ClickUp ฟรี!