Slack vs. ClickUp: เครื่องมือสื่อสารทีมไหนดีที่สุด?

ระหว่างการประชุมระดมความคิดเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมา สมาชิกในทีมคนหนึ่งพูดติดตลกว่า 'Slack คือที่ที่เราคุยกันว่าจะทำอะไร; ClickUp คือที่ที่เราลงมือทำจริงๆ' คำพูดนั้นทำให้ทุกคนหัวเราะ แต่ก็ทำให้ฉันคิดถึงวิธีการทำงานที่แตกต่างกันของเครื่องมือทั้งสองนี้
ในฐานะคนที่เคยทำงานกับทั้งสองอย่าง ฉันเข้าใจดีว่าจุดประสงค์ของมันแตกต่างกันอย่างไร
อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจเลือกระหว่างพวกเขาไม่ใช่แค่การเปรียบเทียบคุณสมบัติเท่านั้น การเข้าใจความต้องการของทีมคุณก็สำคัญไม่แพ้กัน
หลังจากการประเมินอย่างละเอียดของทั้งสองเครื่องมือ ฉันได้จัดทำ คู่มือเปรียบเทียบ Slack กับ ClickUp แบบรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับทีมของคุณ 🎯
ClickUp คืออะไร?
ClickUp แอปเดียวสำหรับทุกงาน รวมการจัดการโครงการ การจัดการความรู้ และการแชท—ทั้งหมดขับเคลื่อนด้วย AI ที่ช่วยให้คุณทำงานได้เร็วขึ้นและฉลาดขึ้น
ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทีมและบุคคลสามารถจัดระเบียบ ติดตาม และจัดการงานต่างๆ ได้ในที่เดียว โดยนำเสนอชุดเครื่องมือที่ยืดหยุ่นซึ่งตอบสนองความต้องการของโครงการที่หลากหลาย แพลตฟอร์มนี้ผสานรวมการตั้งเป้าหมาย การติดตามเวลา การแสดงภาพ และการทำงานร่วมกันเพื่อช่วยปรับแต่งกระบวนการทำงานให้เหมาะสม
คุณสมบัติการจัดการโครงการที่ครอบคลุมของ ClickUp เช่น การแชทแบบเรียลไทม์ กระดานไวท์บอร์ด และความสามารถในการรายงานที่แข็งแกร่ง ช่วยลดความจำเป็นในการใช้เครื่องมือหลายอย่างสำหรับกรณีการใช้งานต่างๆ เช่น การพัฒนาซอฟต์แวร์ การตลาด และการจัดการลูกค้า
จากการจัดการงานประจำวันไปจนถึงโครงการขนาดใหญ่ มันช่วยขจัดความไร้ประสิทธิภาพ ลดการทำงานซ้ำซ้อน และทำให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกัน
🔍 คุณรู้หรือไม่?53% ของพนักงานที่ทำงานทางไกลกล่าวว่าการทำงานจากที่บ้านทำให้รู้สึกเชื่อมโยงกับเพื่อนร่วมงานได้ยากขึ้น นี่แสดงให้เห็นถึงบทบาทสำคัญอย่างยิ่งของเครื่องมือสื่อสารออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพ เช่น ClickUp ในการเชื่อมช่องว่างระหว่างสมาชิกทีมที่ทำงานทางไกล
คุณสมบัติของ ClickUp
ClickUp แอปเดียวสำหรับทุกงานที่ทำงานได้มากกว่าการจัดการโครงการ ด้วยฟีเจอร์หลากหลายที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของทีมยุคใหม่
มาดูคุณสมบัติเฉพาะบางประการที่ทำให้ ClickUp เป็นเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบในการทำให้งานง่ายขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด 👇
คุณสมบัติ #1: แชท
ClickUp Chatได้กำหนดนิยามใหม่ให้กับการสื่อสารและการทำงานร่วมกันของทีม โดยผสานการส่งข้อความแบบเรียลไทม์เข้ากับการจัดการงานและโครงการไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่ทรงพลัง
คุณจำการต่อสู้อย่างต่อเนื่องในการสลับระหว่างแอปแชทและเครื่องมือทำงานได้ไหม? ClickUp Chat ช่วยกำจัดมันไปได้เลย มันให้คุณหารือเกี่ยวกับความคิด จัดการงาน และติดตามโครงการได้โดยไม่ต้องออกจากบทสนทนา
แต่ละรายการ, โฟลเดอร์, หรือพื้นที่ใน ClickUp จะมีช่องทางของตัวเองโดยอัตโนมัติ ซึ่งเชื่อมโยงการสื่อสารโดยตรงกับงานที่มันรองรับ การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่คุณทำกับช่องทางนั้นจะมีผลกับพื้นที่, โฟลเดอร์, หรือรายการนั้น ๆ
เพื่อความปลอดภัย แชทให้คุณปรับแต่งสิทธิ์การเข้าถึงเป็นสาธารณะหรือส่วนตัวได้ นอกจากนี้ ด้วยฟีเจอร์ FollowUps คุณสามารถกำหนดข้อความแชทเป็นรายการที่ต้องดำเนินการ เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีงานใดถูกมองข้าม
กำลังมองหากระทู้หรือไฟล์เฉพาะภายในกระทู้ยาวอยู่ใช่ไหม? ฟีเจอร์รายละเอียดตำแหน่งช่วยให้คุณเห็นทุกอย่างได้อย่างรวดเร็ว—หัวข้อการสนทนา, คำอธิบาย, ผู้ติดตาม, และไฟล์ใด ๆ ที่ถูกแชร์ภายในแชท
นอกจากนี้ คุณสามารถเพิ่มหัวข้อและคำอธิบายให้กับทุกแชทเพื่อกำหนดวัตถุประสงค์ของมันได้ ไม่ว่าจะเป็นเพื่อการระดมความคิด การติดตามความคืบหน้า หรือการแบ่งปันข้อมูลอัปเดต หัวข้อจะช่วยให้ข้อมูลสำคัญอยู่ตรงกลางและโดดเด่น ในขณะที่คำอธิบายที่ชัดเจนจะช่วยให้สมาชิกในทีมเข้าใจจุดมุ่งหมายได้ทันที
ClickUp Brainขับเคลื่อนฟีเจอร์ต่างๆ ของ Chat เช่น การสร้างงานทันทีจากข้อความ สรุปบทสนทนา และคำตอบอย่างรวดเร็วที่ดึงมาจากพื้นที่ทำงานของคุณ ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถรับข้อมูลและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้ว่าคุณจะพลาดการสนทนาก่อนหน้านี้ก็ตาม
คุณสามารถเข้าร่วมการโทรเสียงหรือวิดีโอได้โดยตรงในแชทเพื่อแก้ไขคำถามหรือหารือเกี่ยวกับโครงการแบบเห็นหน้ากัน—ไม่ต้องใช้แอปเพิ่มเติม
แชทผสานทุกองค์ประกอบของพื้นที่ทำงานของคุณเข้าด้วยกัน ไม่ว่าคุณจะกำลังเชื่อมโยงงาน ซิงค์ข้อมูลอัปเดต หรือจัดการประชุม SyncUp สำหรับการทำงานร่วมกันทั้งวิดีโอและเสียง
🔍 คุณรู้หรือไม่? 68% ของผู้คนเชื่อว่าAI จะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อภาคการสื่อสารภายในห้าปีข้างหน้า
คุณสมบัติ #2: กำหนดความคิดเห็น
ความคิดเห็นในการมอบหมายงานของ ClickUpเปลี่ยนข้อเสนอแนะหรือคำขอในเธรดการสนทนาให้กลายเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้ แทนที่จะพลาดรายละเอียดสำคัญ คุณสามารถมอบหมายความคิดเห็นเฉพาะให้กับสมาชิกในทีมหรือแม้แต่ตัวคุณเองได้ สิ่งนี้ช่วยให้มั่นใจว่าข้อเสนอแนะทุกชิ้นได้รับการติดตามและแก้ไข ส่งเสริมความรับผิดชอบภายในทีม
ส่วนที่ดีที่สุด? ใช้งานง่ายมาก; เพียงไม่กี่คลิก คุณสามารถมอบหมายความคิดเห็นได้โดยตรงจากการสนทนาหรือบน ClickUp Docs โดยไม่ต้องค้นหาผ่านหัวข้อหรือเอกสารที่ยาวเหยียด
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ:กำหนดแผนการสื่อสารที่ชัดเจนโดยระบุวิธีการและเวลาที่ทีมของคุณควรสื่อสาร กำหนดช่องทางหลักที่จะใช้และให้แน่ใจว่าทุกคนเข้าใจกระบวนการในการติดตามข้อมูล
คุณสมบัติ #3: คลิป
ClickUp Clipsทำให้การสื่อสารและการทำงานร่วมกันในทีมเป็นเรื่องง่าย ให้คุณแชร์ไอเดีย ข้อเสนอแนะ และการอัปเดตต่างๆ ได้อย่างชัดเจนและน่าสนใจ ไม่ต้องเสียเวลาพิมพ์ข้อความยาวๆ เพียงบันทึกและแชร์วิดีโอได้โดยตรงภายใน ClickUp
มันช่วยให้คุณแชร์แผนงานโครงการได้อย่างง่ายดาย นำเสนอขั้นตอนงาน หรือให้ข้อเสนอแนะได้อย่างสะดวก เป็นวิธีที่รวดเร็วและมองเห็นได้ชัดเจนในการถ่ายทอดความคิดของคุณ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสื่อสารวิดีโอแบบไม่พร้อมกัน
การผสานรวมกับ ClickUp Brain เป็นการเพิ่มเติมที่ยอดเยี่ยมสำหรับแพลตฟอร์มที่เต็มไปด้วยคุณสมบัติมากมาย ผู้ช่วยอัจฉริยะที่ใช้ระบบ AI จะทำการถอดเสียงทุกการบันทึกโดยอัตโนมัติ การถอดเสียงสามารถค้นหาได้และมีเวลาที่บันทึกไว้ คุณสามารถค้นหาข้อมูลเฉพาะได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องดูวิดีโอทั้งหมดอีกครั้ง
นอกจากนี้ คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในทุกช่วงเวลาที่ต้องการในคลิป ทำให้การสนทนาเป็นไปอย่างตรงประเด็นและนำไปปฏิบัติได้ คุณสามารถฝังการบันทึกเหล่านี้ลงในงาน เอกสาร หรือความคิดเห็น หรือสร้างลิงก์สาธารณะสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกได้
📖 อ่านเพิ่มเติม: ซอฟต์แวร์และแอปแชร์หน้าจอที่ดีที่สุด
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7/เดือน ต่อผู้ใช้
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: จัดระเบียบแชทใน ClickUp ของคุณโดยใช้หัวข้อสนทนาสำหรับเรื่องหรือโครงการเฉพาะ
Slack คืออะไร?
Slack เป็นแพลตฟอร์มการสื่อสารในที่ทำงานที่รวมศูนย์การร่วมมือของทีมและการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กรไว้ด้วยกัน
มันทำงานเป็นศูนย์กลางที่ทีมสามารถสนทนาผ่าน 'ช่องทาง' ซึ่งเป็นพื้นที่เฉพาะสำหรับหัวข้อหรือโครงการต่างๆ หรือส่งข้อความโดยตรงเครื่องมือการทำงานร่วมกันระยะไกลนี้ช่วยให้การสนทนาในที่ทำงานง่ายขึ้นและลดการพึ่งพาอีเมล
สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย เป็นระเบียบ และยืดหยุ่นของ Slack ยังช่วยให้ทีมต่างๆ เชื่อมต่อ สอดคล้อง และมีประสิทธิภาพ
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: Slack ย่อมาจาก 'Searchable Log of All Communication and Knowledge' หรือ 'บันทึกการสื่อสารและความรู้ทั้งหมดที่สามารถค้นหาได้' ถูกสร้างขึ้นในปี 2009 โดย Stewart Butterfield
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ:กลยุทธ์การสื่อสารที่ประสบความสำเร็จขึ้นอยู่กับการติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ ความคาดหวังที่ชัดเจน และการให้ข้อเสนอแนะอย่างเปิดเผย รักษาความสอดคล้องในทีมของคุณด้วยการกำหนดตารางการสื่อสารที่เป็นระบบ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลสำคัญสามารถเข้าถึงได้ง่ายสำหรับทุกคน
คุณสมบัติของ Slack
Slack เป็นแพลตฟอร์มการสื่อสารหลักที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและสร้างพื้นที่ทำงานที่เชื่อมต่อกัน มาดูคุณสมบัติของมันกัน ตั้งแต่ความสามารถหลักอย่างช่องและการส่งข้อความโดยตรง ไปจนถึงการผสานการทำงานขั้นสูง 👇
คุณสมบัติ #1: เครื่องมือสื่อสาร
Slack ใช้ช่องทาง (channels) เพื่อรวมการสนทนาไว้รอบหัวข้อ โครงการ หรือทีมเฉพาะ ช่องทางเหล่านี้เป็นพื้นที่เฉพาะที่จัดระเบียบการสนทนา ทำให้การค้นหาข้อมูลหรือการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องง่ายขึ้น ช่องทางสาธารณะช่วยให้เกิดการทำงานร่วมกันทั่วทั้งองค์กร ในขณะที่ช่องทางส่วนตัวมอบพื้นที่เฉพาะสำหรับการสนทนาที่มีความละเอียดอ่อน
Slack มี 'ข้อความโดยตรง' (DMs) สำหรับการสนทนาส่วนตัวโดยตรงสำหรับการสนทนาแบบตัวต่อตัวหรือกลุ่มเล็ก ๆ คุณสมบัตินี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสื่อสารที่รวดเร็วและไม่เป็นทางการ
นอกจากนี้ Slack ยังมีฟีเจอร์ 'huddle' สำหรับการประชุมเสียงและวิดีโอ ซึ่งเลียนแบบการสนทนาในสำนักงานที่ไม่เป็นทางการ รองรับการแชร์หน้าจอและการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ ทำให้ผู้ใช้สามารถแก้ไขปัญหาหรือระดมความคิดได้อย่างรวดเร็ว
🧠 เกร็ดความรู้: Slack สามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันมากกว่า 2,600 รายการ รวมถึง Google Drive, Zoom, Trello, Jira และอื่นๆ อีกมากมาย
คุณสมบัติที่ 2: ฟังก์ชันการค้นหาและการแจ้งเตือนที่ปรับแต่งได้
ฟีเจอร์การค้นหาของ Slack ช่วยให้คุณค้นหาข้อความ ไฟล์ และเนื้อหาในช่องได้อย่างรวดเร็ว ความสามารถในการค้นหาข้ามการสื่อสารทั้งหมดในพื้นที่ทำงานช่วยให้คุณไม่พลาดข้อมูลสำคัญ แม้ในสภาพแวดล้อมที่มีการใช้งานหนาแน่น
นอกจากนี้ ยังมีการตั้งค่าการแจ้งเตือนที่สามารถปรับแต่งได้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้จัดลำดับความสำคัญของข้อความได้ โหมดห้ามรบกวนช่วยให้ผู้ใช้สามารถมุ่งเน้นได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่มีการแจ้งเตือนรบกวนในช่วงเวลาที่กำหนด
Slack ยังมีฟังก์ชัน 'กลุ่มผู้ใช้' ที่ช่วยให้สามารถแจ้งเตือนแบบเฉพาะเจาะจงไปยังผู้ใช้หลายคนภายในเวิร์กสเปซได้ ฟีเจอร์นี้มีประโยชน์สำหรับหัวหน้าทีมที่ต้องการสื่อสารกับกลุ่มเฉพาะโดยไม่ต้องแท็กทุกคนเป็นรายบุคคล
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ:เคล็ดลับที่มีประโยชน์ใน Slackคือการกดปุ่มลูกศรขึ้นเพื่อแก้ไขข้อความล่าสุดของคุณอย่างรวดเร็ว ในขณะที่ Option + คลิก (Mac) หรือ Alt + คลิก (PC) จะทำเครื่องหมายข้อความว่ายังไม่ได้อ่าน
คุณสมบัติที่ 3: AI
แผน Enterprise Grid ของ Slack รวมความสามารถด้าน AI เพื่อสรุปหัวข้อสนทนา ช่อง และไฟล์ที่แชร์ ช่วยให้คุณสามารถติดตามข้อมูลสำคัญได้อย่างรวดเร็ว
นอกจากนี้ยังเพิ่มประสิทธิภาพในการค้นหา ช่วยให้คุณถามคำถามในภาษาธรรมชาติและให้คำตอบที่กระชับโดยอิงจากข้อความหรือไฟล์ที่เกี่ยวข้องภายในแพลตฟอร์ม สำหรับวันหยุดของคุณ Slack AI จะสรุปกิจกรรมในช่องที่เลือกไว้ในแต่ละวัน
ราคาที่ต่ำกว่ามาตรฐาน
- ฟรี
- ข้อดี: 8.75 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- Business+Pro: 15 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- แผน Enterprise Grid: ราคาที่กำหนดเอง
📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีใช้ Slack สำหรับการจัดการโครงการ
ClickUp เทียบกับ Slack: เปรียบเทียบฟีเจอร์
ในขณะที่ ClickUp และ Slack ต่างก็มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับการทำงานร่วมกันเป็นทีม ClickUp โดดเด่นในฐานะแพลตฟอร์มครบวงจรสำหรับการจัดการงาน การติดตามโครงการ และการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีม
ในทางตรงกันข้าม Slack มุ่งเน้นไปที่การสื่อสารเป็นหลัก โดยนำเสนอช่องทาง การส่งข้อความโดยตรง และการผสานการทำงาน
มาเปรียบเทียบคุณสมบัติหลักของพวกเขาเพื่อดูว่าเครื่องมือใดเหมาะสมกับความต้องการของทีมคุณมากที่สุด 💁
|เกณฑ์
|คลิกอัพ
|Slack
|ฟังก์ชันหลัก
|การจัดการงานและโครงการอย่างครอบคลุมพร้อมฟีเจอร์การทำงานร่วมกันอย่างกว้างขวาง
|การสื่อสารและการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
|การจัดการงาน
|คุณสมบัติขั้นสูง รวมถึงแผนภูมิแกนต์, การพึ่งพา, และกระบวนการทำงานที่กำหนดเอง
|การจัดการงานที่จำกัด; พึ่งพาการเชื่อมต่อกับระบบอื่น
|การปรับแต่ง
|เวิร์กโฟลว์, แดชบอร์ด และฟิลด์ที่สามารถปรับแต่งได้อย่างยืดหยุ่น
|ช่องและแจ้งเตือนที่สามารถปรับแต่งได้
|ส่วนติดต่อผู้ใช้
|ใช้งานง่าย เป็นมิตรกับผู้ใช้ และเต็มไปด้วยฟีเจอร์
|ใช้งานง่ายสำหรับการเริ่มต้นใช้งานอย่างรวดเร็ว
|คุณสมบัติการทำงานร่วมกัน
|ความคิดเห็นในระหว่างการทำงาน, การแก้ไขเอกสาร, และการติดตามเป้าหมายร่วมกัน
|ช่องทาง, การส่งข้อความโดยตรง, และการแชร์ไฟล์
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|ทีมที่ต้องการเครื่องมือการจัดการโครงการที่แข็งแกร่ง
|ทีมมุ่งเน้นการสื่อสารที่เรียบง่าย
คุณสมบัติ #1: การปรับแต่งและความยืดหยุ่น
ก่อนอื่น มาพูดถึงการปรับแต่งและความยืดหยุ่นกันก่อน นี่คือวิธีที่ ClickUp และ Slack เปรียบเทียบกันเมื่อต้องปรับแต่งกระบวนการทำงานและปรับแพลตฟอร์มให้เหมาะกับความต้องการของทีมคุณ
คลิกอัพ
ClickUp มีตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลาย ช่วยให้ทีมสามารถปรับแต่งขั้นตอนการทำงาน ฟิลด์ และแดชบอร์ดให้เข้ากับกระบวนการทำงานเฉพาะของพวกเขาได้อย่างแม่นยำ ตั้งแต่สถานะงานที่ปรับแต่งได้และฟิลด์ที่กำหนดเอง ไปจนถึงแดชบอร์ดที่มีรายละเอียดครบถ้วน คุณสามารถสร้างสภาพแวดล้อมที่สะท้อนถึงขั้นตอนการทำงานที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณได้
ขี้เกียจ
Slack อนุญาตให้ผู้ใช้ปรับแต่งแง่มุมต่างๆ เช่น ช่องทาง การแจ้งเตือน และการผสานรวม ซึ่งช่วยปรับปรุงการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ความสามารถในการปรับแต่งของมันถูกจำกัดอยู่เฉพาะในฟีเจอร์ที่เน้นการสื่อสารเป็นหลัก มันขาดการปรับแต่งกระบวนการทำงานของโครงการที่ลึกซึ้งกว่าที่ ClickUp มอบให้
🏆 ผู้ชนะ: ClickUp ชนะในรอบนี้ด้วยคุณสมบัติการจัดการโครงการที่ปรับแต่งได้และแข็งแกร่ง
คุณสมบัติ #2: การร่วมมือ
ต่อไป เราจะพิจารณาเรื่องการร่วมมือ. เครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้ทีมของคุณสามารถเชื่อมต่อและทำงานร่วมกันได้อย่างไร?
คลิกอัพ
ClickUp เป็นเครื่องมือจัดการโครงการที่เน้นการทำงานร่วมกันซึ่งผสานการแชร์เอกสาร, กระทู้ความคิดเห็น, และการแชทเข้าไว้ในกรอบการทำงานเดียวกัน การสนทนาจะถูกเชื่อมโยงกับโครงการเฉพาะ เพื่อช่วยให้ทีมทำงานไปในทิศทางเดียวกัน ฟีเจอร์การแชทของ ClickUp ช่วยให้คุณเชื่อมโยงงานต่างๆ ในการสนทนาได้โดยตรง ทำให้บริบทไม่สูญหายระหว่างเครื่องมือต่างๆ ซึ่งเป็นปัญหาที่พบบ่อยใน Slack
Slack
ในขณะที่ Slack เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการสนทนาแบบเรียลไทม์และการส่งข้อความโดยตรง แต่ขาดฟีเจอร์การทำงานร่วมกันที่ผสานรวมอย่างลึกซึ้ง งาน เอกสาร และกระบวนการทำงานไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของฟังก์ชันการทำงานของ Slack โดยธรรมชาติ ทำให้ไม่เหมาะสำหรับทีมที่ต้องการทุกอย่างในที่เดียว
🏆 ผู้ชนะ: ClickUp ขึ้นนำด้วยฟีเจอร์การทำงานร่วมกันแบบครบวงจร ช่วยให้ทุกอย่างตั้งแต่การจัดการงานไปจนถึงการสนทนาอยู่ในที่เดียว
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: นโยบาย 'เปิดประตู' แบบคลาสสิก ซึ่งเคยเป็นที่นิยมในสำนักงานเพื่อส่งเสริมการสื่อสารระหว่างพนักงานและผู้บริหาร ได้พัฒนาไปในยุคดิจิทัล ด้วยเครื่องมืออย่าง ClickUp ผู้นำสามารถมี 'ประตูดิจิทัลที่เปิดอยู่' ทำให้พวกเขาเข้าถึงได้ง่ายขึ้นสำหรับการให้ข้อเสนอแนะหรือคำแนะนำอย่างรวดเร็ว
คุณสมบัติที่ 3: ประสบการณ์ของผู้ใช้
ไม่ว่าคุณจะต้องการสิ่งที่เรียบง่ายและใช้งานง่าย หรือเต็มไปด้วยฟีเจอร์และครอบคลุมทุกความต้องการ เราจะดูว่าแพลตฟอร์มใดช่วยให้ทีมของคุณเริ่มต้นใช้งานได้ง่ายที่สุด
คลิกอัพ
ชุดคุณสมบัติของ ClickUp มอบฟังก์ชันการทำงานที่เหนือกว่ามาก แต่มีเส้นโค้งการเรียนรู้ที่สูง เครื่องมือขั้นสูงสำหรับการจัดการงานและกระบวนการทำงานของโครงการอาจต้องใช้เวลาในการเรียนรู้มากขึ้น ทำให้เหมาะสมกับทีมที่กำลังมองหาแพลตฟอร์มแบบครบวงจรมากกว่า
Slack
อินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายและใช้งานง่ายของ Slack ช่วยให้ทีมต่างๆ สามารถเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็ว การเน้นที่การออกแบบที่ใช้งานง่ายส่งเสริมการโต้ตอบแบบไม่เป็นทางการ สร้างความรู้สึกเป็นชุมชน
🏆 ผู้ชนะ: เสมอกัน! หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือที่ตรงไปตรงมาสำหรับการสนทนาทั่วไป คุณสามารถเลือกใช้ Slack ได้ ในทางกลับกัน หากคุณต้องการเครื่องมือที่มีฟีเจอร์ครบครันและช่วยจัดการการสนทนาที่เกี่ยวข้องกับงานทั้งหมดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ClickUp คือตัวเลือกที่เหมาะสำหรับคุณ
คุณสมบัติที่ 4: การตั้งเป้าหมายและการติดตาม
มาเปรียบเทียบ Slack กับ ClickUp สำหรับการตั้งเป้าหมายและการติดตามความคืบหน้าของงานกัน
คลิกอัพ
ClickUp โดดเด่นในการช่วยให้ทีมมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายของตนด้วยฟีเจอร์การตั้งเป้าหมายและการติดตามที่ติดตั้งมาในตัว ทีมสามารถกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน แบ่งเป้าหมายออกเป็นเป้าหมายย่อย และติดตามความคืบหน้าได้แบบเรียลไทม์
ฟังก์ชันนี้มีประโยชน์สำหรับการติดตามโครงการระยะยาวให้อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง และทำให้คุณปฏิบัติตามกำหนดเวลาได้
ขี้เกียจ
Slack ไม่มีเครื่องมือเฉพาะสำหรับการติดตามเป้าหมาย แม้ว่าจะช่วยอำนวยความสะดวกในการสื่อสารเกี่ยวกับเป้าหมาย แต่ขาดโครงสร้างที่ ClickUp มอบให้สำหรับการกำหนด การจัดการ และการวัดความสำเร็จ
🏆 ผู้ชนะ: ClickUp คว้าชัยชนะครั้งนี้ด้วยเครื่องมือการตั้งเป้าหมายและการติดตามที่แข็งแกร่ง ช่วยให้ทีมของคุณทำงานสอดคล้องและมุ่งสู่เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
🔍 คุณรู้หรือไม่? หากทีมของคุณใช้ Slack คุณจะดีใจที่ทราบว่า ClickUp สามารถเชื่อมต่อกับ Slack ได้อย่างราบรื่นการผสานการทำงานระหว่าง ClickUp และ Slackช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อทั้งสองแพลตฟอร์มเข้าด้วยกัน ทำให้ทีมของคุณทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติ #5: การแจ้งเตือนและการเตือนความจำ
สุดท้ายนี้ มาสำรวจการแจ้งเตือนและการเตือนความจำกัน และดูว่าแต่ละเครื่องมือช่วยให้ทีมของคุณติดตามงานและกำหนดเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไร
คลิกอัพ
คุณสมบัติการแจ้งเตือนของ ClickUp ช่วยให้คุณติดตามงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนสำหรับวันที่ครบกำหนดหรือช่วงเวลาที่กำหนดเองได้ เพื่อให้คุณทราบเสมอว่างานถัดไปคืออะไรและช่วยให้ทีมของคุณทำงานได้อย่างราบรื่น
ขี้เกียจ
แม้ว่าSlack จะเป็นแอปสำหรับการสื่อสารในทีมที่มีประสิทธิภาพ แต่ Slack มุ่งเน้นไปที่การตั้งค่าการแจ้งเตือนสำหรับข้อความและการกล่าวถึงเป็นหลัก Slack ไม่มีฟีเจอร์การเตือนความจำงานเหมือน ClickUp
🏆 ผู้ชนะ: ClickUp ขึ้นนำด้วยระบบแจ้งเตือนที่ทรงพลัง ช่วยให้ทีมของคุณติดตามงานและกำหนดเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
📖 อ่านเพิ่มเติม: ค้นพบวิธีที่แชท 'ทุกอย่าง' ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ ClickUpกำลังนิยามใหม่ให้กับการสื่อสารในทีมด้วยการมอบประสบการณ์ผู้ใช้ที่เหนือกว่า ทรงพลังยิ่งขึ้น และมีประโยชน์มากยิ่งขึ้น
Slack vs. ClickUp บน Reddit
เราไปที่ Reddit เพื่อดูว่าผู้คนมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับ Slack กับ ClickUp แม้ว่าจะไม่มีกระทู้เฉพาะที่เปรียบเทียบทั้งสองอย่างโดยตรง แต่เรามาดูกันว่าผู้ใช้พูดถึงพวกเขาอย่างไร
ในเบื้องต้น Slack ทำหน้าที่อย่างเรียบง่ายและตรงไปตรงมา... แต่ผลิตภัณฑ์นี้มีความลึกซึ้งที่ซ่อนอยู่ ซึ่งจะไม่รบกวนหากคุณต้องการเพียงเครื่องมือสื่อสารที่ง่าย ๆ
ในเบื้องต้น Slack ทำหน้าที่อย่างเรียบง่ายและตรงไปตรงมา... แต่ผลิตภัณฑ์นี้มีความลึกซึ้งที่ซ่อนอยู่ ซึ่งจะไม่รบกวนหากคุณต้องการเพียงแค่เครื่องมือสื่อสารที่เรียบง่าย
แชท ClickUp ใหม่ปรากฏอยู่ที่ระดับบนสุด ทั้งบนเดสก์ท็อปและมือถือ ง่ายมากที่จะเข้าไปคุย และทราบว่ามีสิ่งที่คุณต้องตอบกลับหรือไม่ เป็นต้น
แชท ClickUp ใหม่ปรากฏอยู่ที่ระดับบนสุด ทั้งบนเดสก์ท็อปและมือถือ ง่ายมากที่จะเข้าไปคุย และทราบว่ามีสิ่งที่คุณต้องตอบกลับหรือไม่ เป็นต้น
เมื่อถูกถามว่า Slack คุ้มค่าหรือไม่
เราลองใช้ Slack เมื่อปีที่แล้ว แต่มันไม่เวิร์ก ปัญหาใหญ่คือคนไม่ได้รับการแจ้งเตือน
เราลองใช้ Slack เมื่อปีที่แล้ว แต่มันไม่เวิร์ก ปัญหาใหญ่คือคนไม่ได้รับการแจ้งเตือน
ผู้ใช้ Reddit คนหนึ่งได้แบ่งปันความตื่นเต้นเกี่ยวกับฟีเจอร์ใหม่ของ ClickUp Chat:
สวัสดี! ClickUp Chat มีฟีเจอร์ที่คุณกล่าวถึงข้างต้นและอีกมากมาย ฟีเจอร์หลักประกอบด้วย แชทและช่องทาง, ข้อความโดยตรง, กระทู้, การโทรด้วยเสียงและวิดีโอ, ฟีดกิจกรรม, การแจ้งเตือนแบบพุช, การแจ้งเตือน, แถบด้านข้างที่กำหนดเอง, ร่างและส่ง, การผสานรวม, และอื่นๆ อีกมากมาย!
สวัสดี! ClickUp Chat มีฟีเจอร์ที่คุณกล่าวถึงข้างต้นและอีกมากมาย ฟีเจอร์หลักประกอบด้วย การแชทและช่องทาง, ข้อความโดยตรง, กระทู้, การโทรด้วยเสียงและวิดีโอ, ฟีดกิจกรรม, การแจ้งเตือนแบบพุช, การแจ้งเตือน, แถบด้านข้างที่กำหนดเอง, ร่างและส่ง, การผสานรวม, และอื่นๆ อีกมากมาย!
🔍 คุณรู้หรือไม่?74% ของผู้สรรหาบุคลากรระบุว่าความสามารถในการใช้เครื่องมือสื่อสารดิจิทัลและการประชุมทางวิดีโอเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้สมัครงาน
โบนัส:ทางเลือกแทน Slack!
เครื่องมือสื่อสารใดครองความเป็นเลิศสูงสุด?
ผลลัพธ์ออกมาแล้ว และเรามีผู้ชนะที่ชัดเจน 💪
นี่คือ ClickUp! 🤩
ในขณะที่ Slack เป็นตัวเลือกหลักสำหรับการสื่อสาร แต่เน้นเฉพาะด้านการส่งข้อความเท่านั้น มันโดดเด่นในการรักษาการเชื่อมต่อของทีม แต่ไม่สามารถเทียบเคียงกับคู่แข่งได้เมื่อพูดถึงการจัดการโครงการ การติดตามงาน และการบูรณาการกระบวนการทำงาน
ClickUp เป็นแอปครบวงจรสำหรับการทำงาน การสื่อสาร และการจัดการโครงการ เป็นโซลูชันที่ครอบคลุมตั้งแต่การตั้งเป้าหมาย การแบ่งปันเอกสาร ไปจนถึงการอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน
ทำไมไม่ลองดูล่ะ?สมัครใช้ ClickUpฟรีวันนี้!