มารยาทการใช้ Slack: สิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำในการใช้ Slack ที่ทำงาน

"ฉันสามารถส่งรูปสุนัขของฉันให้ทีมได้ไหม?""ควรส่งใน DM หรือช่องทางทีม?""พวกเขาเห็นข้อความของฉันหรือยัง?"
หากคำถามเหล่านี้ฟังดูคุ้นเคย นั่นเป็นเพราะ Slack ทำให้การสื่อสาร ง่าย—แต่ไม่เสมอไป ชัดเจน เส้นแบ่งระหว่างความเป็นกันเองกับความเป็นมืออาชีพมักจะเลือนรางอย่างรวดเร็ว และหากไม่มีมาตรฐานที่เหมาะสม แม้แต่ข้อความเล็กๆ ก็อาจนำไปสู่ความเข้าใจผิดครั้งใหญ่ได้
การแจ้งเตือนตอนดึก กระทู้ที่วุ่นวาย การกล่าวถึงผู้อื่นอย่างไม่เหมาะสม—ไม่จำเป็นต้องมีอะไรมากนักสำหรับการแชทของทีมที่จะกลายเป็นความยุ่งเหยิง นั่นคือเหตุผลที่เครื่องมือสื่อสารต้องการมากกว่าแค่อีโมจิและการแจ้งเตือน พวกเขาต้องการมารยาทในการสื่อสาร
📘 ในคู่มือนี้ เราจะอธิบายกฎทองของมารยาทใน Slack เพื่อช่วยให้ทีมของคุณมีความเคารพ มีสมาธิ และเป็นมิตรกับการทำงานแบบไม่พร้อมกัน
และถ้าคุณกำลังมองหาอะไรที่มากกว่าการแชทธรรมดา? อยู่ต่ออีกสักนิด—เราจะแนะนำทางเลือกอื่นที่ทำอะไรได้มากกว่า Slack อีกเยอะ 😉
มารยาทในการใช้ Slack คืออะไร?
มารยาทในการใช้ Slack หมายถึงการปฏิบัติตามกฎและแนวทางปฏิบัติที่ไม่ได้ระบุไว้ซึ่งสามารถช่วยคุณหลีกเลี่ยงความยุ่งยากจากการสื่อสารที่ผิดพลาด การถูกตัดสิน และการชี้แจงเจตนาขณะใช้งานแพลตฟอร์มนี้ ซึ่งรวมถึงแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการสื่อสาร การทำงานร่วมกัน และการสร้างชุมชนภายในทีมและช่องทางของ Slack
กฎที่ไม่ได้พูดเหล่านี้จะทำ:
- ทำให้คุณดูเป็นมืออาชีพ
- ช่วยให้คุณสื่อสารได้ดีขึ้น
- โปรดระวังอย่าทำสิ่งที่ไม่เหมาะสมต่อหน้าทีมของคุณ หรือที่แย่กว่านั้นคือองค์กรของคุณ!
- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณให้สูงสุด
เราได้รวบรวมกลยุทธ์และเคล็ดลับในการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการทำงานร่วมกันของทีมอย่างมีประสิทธิภาพ
🎉 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ชื่อของ Slack จริงๆ แล้วเป็นคำย่อของ "Searchable Log of All Conversation and Knowledge" ใช่แล้ว มันถูกออกแบบมาตั้งแต่วันแรกให้เป็นมากกว่าแค่เครื่องมือแชท—มันถูกสร้างขึ้นเพื่อแทนที่อีเมลที่ยุ่งเหยิงและช่วยให้ทีมติดตามทุกสิ่งทุกอย่างได้
สิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำใน Slack
ตอนนี้ที่คุณทราบแล้วว่าทำไมเราจึงควรปฏิบัติตามมารยาทในการใช้ Slack มาทำความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำที่สำคัญที่สุดในการใช้ Slack และมาดูเคล็ดลับมารยาทในการใช้ Slack กัน
มารยาทในการใช้ Slack ที่ควรปฏิบัติ: สิ่งที่คุณควรทำเสมอ:
✔️ สื่อสารอย่างตรงไปตรงมา
อย่าเริ่มข้อความโดยตรงของคุณใน Slack ด้วยคำว่า "เฮ้" หรือ "สวัสดี" โดยไม่ตามด้วยเจตนาของข้อความของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณระบุเหตุผลในการส่งข้อความ Slack ของคุณอย่างชัดเจน
โปรดจำไว้ว่าบุคคลที่คุณกำลังส่งข้อความอาจกำลังมุ่งเน้นกับงานสำคัญ การแจ้งเตือนตามด้วยข้อความที่ไม่ชัดเจนอาจทำให้พวกเขาเสียสมาธิและขัดขวางการทำงานได้
เมื่อคุณส่งข้อความหาใครสักคน คุณต้องคำนึงถึงเวลาของพวกเขาด้วย ข้อความสั้น ๆ ที่ระบุสิ่งที่คุณต้องการจากพวกเขาและกรอบเวลาที่ชัดเจนก็เพียงพอแล้วสำหรับให้พวกเขาดำเนินการเมื่อมีเวลา
ตัวอย่างเช่น แทนที่จะพูดว่า:
"เฮ้!" (1 วินาทีที่แล้ว) "คุณอยู่ไหม?" (1 วินาทีที่แล้ว)
และจากนั้นก็หายไปจนกว่าพวกเขาจะตอบกลับ คุณสามารถพูดได้ว่า
"สวัสดีครับ/ค่ะ คุณช่วยเขียนคำอธิบายสินค้าสั้น ๆ สำหรับโซเชียลมีเดียให้หน่อยได้ไหมครับ/คะ? ผม/ฉันต้องส่งภายในสิ้นวันนี้"
พยายามสื่อสารประเด็นสำคัญภายในข้อความ Slack เพียงข้อความเดียวแทนที่จะส่งหลายข้อความ ใช้สัญลักษณ์หัวข้อย่อย ตัวหนา ตัวเอียง และตัวเลขเพื่อให้ข้อความของคุณอ่านง่ายและสแกนได้
📮 ClickUp Insight: พนักงาน 1 ใน 4 คนใช้เครื่องมือสี่ตัวหรือมากกว่าเพื่อสร้างบริบทในการทำงาน รายละเอียดสำคัญอาจถูกฝังอยู่ในอีเมล ขยายความในกระทู้ Slack และบันทึกไว้ในเครื่องมือแยกต่างหาก ทำให้ทีมต้องเสียเวลาในการค้นหาข้อมูลแทนที่จะทำงานให้เสร็จClickUpรวมเวิร์กโฟลว์ทั้งหมดของคุณไว้ในแพลตฟอร์มเดียว ด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การจัดการโครงการผ่านอีเมล ClickUp, ClickUp Chat, ClickUp Docs และ ClickUp Brain ทุกอย่างจะเชื่อมต่อ ซิงค์ และเข้าถึงได้ทันที ลาก่อน "งานเกี่ยวกับงาน" และใช้เวลาที่มีประสิทธิภาพของคุณให้คุ้มค่า 💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: ทีมสามารถกู้คืนเวลาได้มากกว่า 5 ชั่วโมงทุกสัปดาห์โดยใช้ ClickUp—นั่นคือมากกว่า 250 ชั่วโมงต่อปีต่อคน—โดยการกำจัดกระบวนการจัดการความรู้ที่ล้าสมัย ลองจินตนาการดูว่าทีมของคุณจะสามารถสร้างอะไรได้บ้างหากมีเวลาเพิ่มอีกหนึ่งสัปดาห์ในแต่ละไตรมาส!
✔️ ใช้ช่องทางและกระทู้สาธารณะเพื่อการสื่อสารในที่ทำงานที่ดีขึ้น
ช่อง Slack เหมาะสำหรับการสนทนาในกลุ่มเกี่ยวกับหัวข้อเฉพาะ แผนก กิจกรรม หรือโครงการ ใช้ช่อง Slack เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับหัวข้อเฉพาะและสร้างคลังข้อมูลกลุ่มของข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
หากคุณส่งข้อความโดยตรงถึงเพื่อนร่วมงานเพื่อขอข้อมูลอัปเดตหรือสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับแคมเปญที่เกี่ยวข้องกับมากกว่าสองคน คุณกำลังเปิดโอกาสให้เกิดการสนทนาหลายครั้งเกี่ยวกับประเด็นเดียวกัน คุณอาจพลาดข้อมูลสำคัญและเสียเวลาในการชี้แจงข้อสงสัยเดิมซ้ำอีก
แทนที่จะทำเช่นนั้น ให้ปรับปรุงการสื่อสารในทีมและส่งข้อความในช่อง Slack หรือเธรด Slack ที่เฉพาะเจาะจง โดยแท็กบุคคลที่คุณมีคำถามด้วย วิธีนี้ทุกคนในโครงการสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับความคืบหน้า อุปสรรค หรือสิ่งอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการได้
ในระยะยาว การกระโดดเข้าไปในช่องทางและค้นหาข้อมูลใด ๆ ที่คุณอาจต้องการเพื่อดำเนินการโครงการต่อไป หรือค้นหาข้อมูลย้อนหลังหลังจากโครงการเสร็จสิ้นเพื่อวิเคราะห์ผลลัพธ์ จะรวดเร็วกว่ามาก
คุณยังสามารถกระตุ้นให้ทีมของคุณใช้ช่องทาง Slack สาธารณะเพื่อจัดการประชุมระดมความคิดสำหรับโครงการ แคมเปญ หรือกิจกรรมใด ๆ ก็ได้ เริ่มต้นการประชุมโดยโพสต์คำถามปลายเปิดในช่องทาง และขอให้ทุกคนเพิ่มความคิดเห็นของตนในหัวข้อสนทนา
การตอบกลับภายในเธรดจะช่วยจัดระเบียบช่องทางและช่วยให้คุณควบคุมพื้นที่ทำงานของคุณได้ดีขึ้น ด้วยเธรด คุณสามารถสร้างกลุ่มข้อมูลเฉพาะภายในช่องทางที่กว้างขึ้น ซึ่งจะช่วยให้คลังข้อมูลของคุณมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
💡 หัวข้อสนทนาเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการรักษาการไหลของบทสนทนาและเริ่มต้นการทำงานร่วมกัน
✔️ ยอมรับข้อความโดยเร็วที่สุด
ทีมที่ทำงานทางไกลพึ่งพาช่องทางการสื่อสารอย่างมาก เช่น Slack, Teams และ Google Meet เนื่องจากพวกเขาไม่สามารถพบปะกันตัวต่อตัวเพื่อชี้แจงข้อสงสัยได้ ดังนั้น แม้ว่าคุณจะได้รับข้อความในขณะที่คุณกำลังยุ่งอยู่ คุณก็สามารถตอบรับได้ทันที
การรับทราบข้อความช่วยสร้างความไว้วางใจ โดยเฉพาะในทีมระยะไกล มันเป็นการยืนยันให้บุคคลนั้นทราบว่าคุณได้เห็นข้อความแล้ว
อาจจะเป็นแค่ "รับทราบแล้ว จะดำเนินการเรื่องนี้ในช่วงบ่าย"
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: อย่าประเมินพลังของ ✅ หรือ 👀 ต่ำเกินไป การตอบกลับด้วยอิโมจิช่วยให้คุณรับรู้ข้อความโดยไม่ต้องเพิ่มเสียงรบกวนในช่องสนทนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกระบวนการทำงานแบบอะซิงโครนัสที่การแจ้งเตือนทุกครั้งมีความสำคัญ
✔️ ใช้การกล่าวถึงอย่างระมัดระวัง
เราเข้าใจว่าการกล่าวถึงหรือแท็กใครบางคนบนแพลตฟอร์มการสื่อสารเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าบุคคลที่คุณต้องการพูดคุยเห็นข้อความของคุณ อย่างไรก็ตาม การใช้ฟีเจอร์ @everyone หรือ @channel มากเกินไปอาจเป็นการรบกวนและส่งการแจ้งเตือนที่ไม่จำเป็นไปยังสมาชิกทีมคนอื่น ๆ ใช้แท็กเหล่านี้เฉพาะเมื่อคุณต้องการสื่อสารกับทั้งช่องทางเท่านั้น
หากคุณต้องการให้สมาชิกทีมคนใดคนหนึ่งตอบกลับคำขอแบบตัวต่อตัว ให้ @mention เฉพาะบุคคลนั้นในข้อความของคุณในกลุ่มนั้นเท่านั้น เพื่อให้พวกเขารู้ว่าต้องการการตอบกลับโดยเฉพาะ
นี่จะช่วยให้แน่ใจว่าสมาชิกทีมคนอื่น ๆ ทราบถึงปัญหาด้วย แม้ว่าอาจไม่ต้องการการตอบกลับจากพวกเขาโดยตรงก็ตาม คุณสมบัตินี้ยอดเยี่ยม แต่เพียงเมื่อใช้อย่างชาญฉลาด
ตัวอย่างเช่น แทนที่จะเขียนข้อความที่ไม่ชัดเจนในช่อง เช่น:
"มีใครช่วยฉันแก้ไขข้อสงสัยเกี่ยวกับงานนี้ได้บ้างไหม?"
คุณสามารถเขียนว่า:
"@amy @lee, ช่วยตอบคำถามเกี่ยวกับกิจกรรมนี้หน่อยได้ไหม หรือช่วยแนะนำว่าใครสามารถช่วยฉันได้บ้าง?"
✔️ อัปเดตสถานะและเวลาทำงานของคุณ
ความเหนื่อยล้าจากการแจ้งเตือนเป็นเรื่องจริง! นั่นคือเหตุผลที่คุณควรเคารพเวลาว่างของเพื่อนร่วมงานด้วยการตรวจสอบสถานะของพวกเขาก่อนที่จะติดต่อ Slack ยังมีตัวเลือกให้คุณอัปเดตสถานะของคุณด้วย
คุณสามารถใช้พื้นที่นี้เพื่อเพิ่มเวลาทำงานของคุณ, เขตเวลา, และข้อความ OOO และอัปเดตทีมของคุณเมื่อคุณไม่อยู่, ในโหมดโฟกัส, หรืออยู่ในประชุม ด้วยวิธีนี้ หากใครต้องการติดต่อคุณ, พวกเขาสามารถระวังได้ว่าคุณไม่สามารถให้บริการได้ และสามารถติดต่อผู้อื่นเพื่อขอความช่วยเหลือหรือรอจนกว่าคุณจะพร้อมให้บริการ
💡มารยาทที่ดีใน Slack ไม่ได้มีไว้สำหรับผู้อื่นเท่านั้น คุณยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณได้โดยใช้ฟีเจอร์สถานะเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกรบกวน เมื่อคุณอัปเดตสถานะความพร้อมแล้ว สมาชิกในทีมจะไม่รบกวนคุณเมื่อคุณไม่ว่าง
✔️ ใช้สัญลักษณ์อีโมจิอย่างมีความหมาย
อีโมจิเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมในการสร้างบรรยากาศและแสดงปฏิกิริยาอย่างรวดเร็ว แต่ในที่ทำงาน อีโมจิจะทำงานได้ดีที่สุดเมื่อใช้อย่างมีจุดประสงค์ ควรใช้ปฏิกิริยาที่เข้าใจกันทั่วไป เช่น ✅ สำหรับการอนุมัติ, 👀 สำหรับ "กำลังตรวจสอบ" หรือ 🎉 เพื่อเฉลิมฉลองความสำเร็จ
หลีกเลี่ยงการใช้ชุดอีโมจิที่ยาวหรือสัญลักษณ์ที่สับสนซึ่งอาจทำให้ข้อความเสียความหมาย เมื่อต้องการความชัดเจน ให้ใช้คู่กับอีโมจิพร้อมคำอธิบายสั้น ๆ
🎉 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: อีโมจิที่ใช้มากที่สุดบน Slack คืออีโมจิ 🙌 (หรือที่รู้จักกันในชื่อ "มือยกสรรเสริญ") มักใช้สำหรับการอนุมัติ การเฉลิมฉลอง และการเห็นด้วย ซึ่งพิสูจน์ได้ว่าความสุขในที่ทำงานสามารถสรุปได้ด้วยการยกแขนขึ้นสองข้าง
✔️ กำหนดเวลาข้อความข้ามเขตเวลา
เพียงเพราะคุณออนไลน์ ไม่ได้หมายความว่าทุกคนออนไลน์เช่นกัน หากทีมของคุณกระจายอยู่ในเขตเวลาต่างกัน ให้ใช้ฟีเจอร์ "กำหนดเวลาส่งข้อความ" ของ Slack เพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวนช่วงเวลาเย็นหรือเวลาที่ต้องมีสมาธิของใครบางคน
เป็นนิสัยเล็ก ๆ ที่ช่วยสนับสนุนการทำงานแบบไม่พร้อมกัน และแสดงความเคารพต่อขอบเขตของเพื่อนร่วมทีม
✔️ เขียนข้อความที่ชัดเจนและกระชับ
ข้อความยาว ๆ ที่ไม่มีหัวข้อย่อยนั้นยากต่อการอ่านและยากต่อการตอบกลับ ให้คุณแบ่งข้อความของคุณออกเป็นข้อ ๆ พร้อมเน้นข้อมูลที่สำคัญเป็นตัวหนา และให้ชัดเจนว่าคุณต้องการอะไรและเมื่อไหร่
ความชัดเจนช่วยให้ผู้คนดำเนินการได้เร็วขึ้น—โดยไม่ต้องมีการชี้แจงกลับไปกลับมา
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: Slack ไม่ใช่แชทสด—แต่เป็นพื้นที่ทำงาน เขียนข้อความของคุณให้ครบถ้วนก่อน จัดระเบียบด้วยสัญลักษณ์หัวข้อย่อยหรือเว้นบรรทัด แล้วค่อยส่ง วิธีนี้จะช่วยลดข้อความที่ไม่จำเป็นและช่วยให้ผู้อื่นอ่านและตอบกลับได้รวดเร็วขึ้น
✔️ ใช้ข้อความส่วนตัวและช่องทางสาธารณะอย่างชาญฉลาด
เมื่อมีข้อสงสัย ให้ใช้ช่องทางสาธารณะเป็นค่าเริ่มต้น การสนทนากลุ่มช่วยเพิ่มการมองเห็น ช่วยให้ผู้อื่นเรียนรู้จากบริบท และลดคำถามที่ซ้ำซ้อน
ใช้ข้อความส่วนตัว (DM) สำหรับเรื่องส่วนตัว การอัปเดตส่วนตัว หรือข้อเสนอแนะที่ละเอียดอ่อน ความโปร่งใสสร้างความไว้วางใจ—ดังนั้นให้รักษาการสื่อสารของคุณให้เปิดกว้างเมื่อเหมาะสม
✔️ จัดระเบียบช่องทางด้วยชื่อและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน
ช่อง Slack จะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อทุกคนรู้ว่าอะไรควรอยู่ในช่องไหน ใช้รูปแบบการตั้งชื่อ เช่น #team-design หรือ #content-qa และเขียนคำอธิบายสั้นๆ เพื่อให้สมาชิกใหม่สามารถนำทางได้อย่างมั่นใจ
ทำความสะอาดช่องที่ไม่ใช้งานเป็นประจำเพื่อลดเสียงรบกวนและรักษาพื้นที่ทำงานของคุณให้มีความเป็นระเบียบ
🎉 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ผู้ใช้ Slack ส่งข้อความมากกว่า 1.5 พันล้านข้อความ ต่อเดือน—แต่ มากกว่า 70% ของข้อความเหล่านั้นถูกส่งใน ข้อความส่วนตัวหรือแชทกลุ่มเล็กๆ นี่แสดงให้เห็นว่าการส่งเสริมการสื่อสารในช่องทางสาธารณะมีความสำคัญเพียงใด เพื่อการมองเห็น การประสานงาน และการทำงานร่วมกันที่ดีขึ้น
มารยาทการใช้ Slack ที่ไม่ควรทำ: สิ่งที่ต้องหลีกเลี่ยงอย่างเด็ดขาด
❌ อย่าใช้ช่องทางผิดวัตถุประสงค์ด้วยการพูดคุยที่ไม่เกี่ยวข้อง
มันน่าดึงดูดที่จะแชร์มีมตลก ความคิดสุ่ม หรือความคิดเห็นที่เผ็ดร้อนเมื่อแชทของทีมกำลังคึกคัก—แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าทุกช่องทางจะเป็นที่ที่เหมาะสมสำหรับสิ่งเหล่านั้น
การแทรกแซงการหารือที่มีจุดมุ่งหมายชัดเจน (เช่น หัวข้อการเปิดตัวสินค้าหรือการทบทวนแคมเปญ) ด้วยเนื้อหาที่ไม่เกี่ยวข้องอาจทำให้การไหลของข้อมูลเสียไป ทำให้ผู้อื่นเสียสมาธิ และทำให้ข้อมูลสำคัญถูกฝังอยู่
สร้างหรือใช้ช่องทาง Slack ที่กำหนดไว้ เช่น #random, #off-topic, หรือ #watercooler สำหรับการสนทนาแบบไม่เป็นทางการ สิ่งนี้ช่วยรักษาความมีสมาธิในพื้นที่สำคัญในการทำงาน ในขณะเดียวกันก็ให้พื้นที่แก่ทีมของคุณในการสร้างความสัมพันธ์
💡 หากช่องมีชื่อเช่น #product-launch ให้สันนิษฐานว่าช่องนี้มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์นั้นเท่านั้น—และไม่มีอย่างอื่น
❌ อย่าส่งข้อความสั้นเพียงหนึ่งบรรทัดติดต่อกันอย่างรวดเร็ว
การพิมพ์ข้อความใน Slack หลายข้อความติดต่อกันอย่างรวดเร็ว โดยแต่ละข้อความมีเพียงหนึ่งบรรทัด เช่น:
- "เฮ้"
- ขอถามอะไรหน่อยได้ไหม?
- เกี่ยวกับดาดฟ้า
- "เราต้องเปลี่ยนสไลด์ที่ 3"
…สร้างการแจ้งเตือนหลายรายการและขัดจังหวะการทำงานของเพื่อนร่วมทีม
นิสัยนี้ทำให้เสียสมาธิและไม่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมที่ทำงานทางไกลซึ่งการสื่อสารแบบไม่พร้อมกันมีความสำคัญ แทนที่จะทำเช่นนั้น ให้ใช้เวลาเพิ่มอีกไม่กี่วินาทีเพื่อเขียนข้อความของคุณให้ครบถ้วน ใช้การขึ้นบรรทัดใหม่ การใช้สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย และการเน้นตัวหนาเพื่อให้อ่านง่าย
❌ อย่าถามก่อนที่จะอ่านกระทู้
ก่อนที่คุณจะโพสต์คำถามในช่อง Slack ที่คึกคัก ให้เลื่อนขึ้นไปข้างบน คำถามของคุณอาจมีคนตอบไปแล้ว หรืออาจมีใครบางคนแชร์บริบทที่คุณต้องการไว้แล้ว
การเพิกเฉยต่อหัวข้อสนทนาที่มีอยู่และโพสต์ว่า "วันนี้มีแผนอะไรสำหรับการโทรกับลูกค้าไหม?" อาจนำไปสู่การตอบซ้ำๆ ความไม่พอใจในทีม และการสนทนาที่ยุ่งเหยิง
กรุณาเคารพเวลาที่ผู้คนใช้ในการเขียนอัปเดตที่ชัดเจนโดยการอ่านมัน หากคุณไม่แน่ใจ คุณสามารถตอบกลับในหัวข้อหรือขอคำชี้แจงอย่างสุภาพ: "ฉันเห็นอัปเดตจาก Sarah แล้ว—แค่อยากยืนยันว่าเวลาโทรยังคงเป็น 2 โมงเย็นอยู่ไหม"
❌ อย่าพึ่งพา Slack เป็นแหล่งข้อมูลหลักของคุณ
Slack ใช้สำหรับการสนทนา—ไม่ใช่การตัดสินใจ หากมีการตัดสินใจที่สำคัญในกระทู้ Slack (เช่น การสรุปการเปลี่ยนแปลงราคาหรือข้อตกลงกับลูกค้า) และไม่ได้มีการบันทึกไว้ที่อื่น ก็เหมือนกับว่าลืมไปแล้ว
ข้อความใน Slack อาจถูกฝังอยู่ใต้ข้อความอื่น ลบ หรือสูญหายไปตามกาลเวลา สำหรับการอัปเดตที่สำคัญ กระบวนการ หรือผลลัพธ์ที่ต้องส่งมอบ ควรติดตามด้วยเอกสารในเครื่องมือจัดการโครงการของคุณ (เช่น ClickUp Tasks), ClickUp Docs หรือวิกิภายในองค์กร
✍️ "ถ้าเป็นเรื่องสำคัญ มันไม่ควรอยู่ใน Slack เท่านั้น"
❌ อย่าปล่อยให้การสนทนาค้างคา
ลองนึกภาพว่าคุณขอความช่วยเหลือ ได้รับคำแนะนำที่ดีเยี่ยม แล้ว... เงียบสนิท ไม่มีปฏิกิริยาใดๆ ไม่มีคำว่า "ขอบคุณ" ไม่มีอัปเดตว่าเกิดอะไรขึ้น
การปล่อยให้การสนทนาไม่ได้รับการแก้ไขทำให้เกิดความคลุมเครือ. วิธีแก้ปัญหาได้ผลหรือไม่? คุณยังต้องการความช่วยเหลืออยู่หรือไม่? ใครควรติดตามผล?
ปิดการสนทนาด้วยการตอบกลับด้วย ✅, ตอบกลับสั้น ๆ ว่า "ได้ครับ/ค่ะ!" หรือสรุปสั้น ๆ ถึงสิ่งที่คุณทำต่อไป การกระทำเหล่านี้แสดงถึงความเคารพและความชื่นชม และช่วยสร้างนิสัยการสื่อสารในทีมที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
👂 คิดถึง Slack เหมือนการสนทนาจริง ๆ—อย่าเดินหนีไปกลางประโยค
❌ อย่าลังเลที่จะเปลี่ยนการสนทนาให้กลายเป็นการประชุม
ตามสูตร 55/38/7 การสื่อสารประกอบด้วย 55% การสื่อสารทางร่างกาย, 38% เสียง, และ 7% คำพูดอย่างเดียว. ไม่ว่ามันจะง่ายแค่ไหนที่จะคุยผ่านข้อความ บางครั้งการมีวิดีโอคอลหรือการพบปะกันแบบตัวต่อตัวอาจมีประสิทธิภาพมากกว่าการพิมพ์อย่างไม่รู้จบหรือการส่งข้อความในกลุ่มอย่างต่อเนื่องในขณะที่พยายามอธิบายอะไรอย่างละเอียด.
ผู้คนสามารถเชื่อมต่อได้ดีขึ้นเมื่อได้เห็นภาษากาย, สีหน้า, และการเคลื่อนไหวของกันและกัน
การประเมินผลการปฏิบัติงาน การประเมินผลงาน การให้ข้อเสนอแนะ การฝึกอบรม การตรวจสอบจากลูกค้า ฯลฯ ล้วนต้องการการสัมผัสจากมนุษย์ ซึ่งสามารถทำได้เฉพาะในการประชุมแบบพบหน้ากันเท่านั้น นอกจากนี้ การซิงค์ข้อมูลประจำวันเพื่อการอัปเดตประจำวันและการประชุมสกรัมจะต้องเป็นการพบกันตัวต่อตัวหรือผ่านการประชุมทางวิดีโอ
โปรดอ้างอิงคู่มือนี้งานที่เราเชื่อถือสำหรับมารยาทและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการประชุมทีมเสมือนจริงสำหรับการประชุมครั้งต่อไปของคุณ
การเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารในทีมด้วย ClickUp และ Slack
แม้ว่าจะมีแอปมากมายที่ทำสิ่งที่ Slack ทำได้ แต่แทบไม่มีแอปใดที่ใกล้เคียงกับสิ่งที่ Slack มอบให้เลย นอกเหนือจากคุณสมบัติที่สะดวกแล้ว แพลตฟอร์มนี้ยังมีการผสานรวมที่ดีที่สุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันในที่ทำงาน
ตัวอย่างเช่นการผสานการทำงานของClickUpกับ Slackรวมการทำงานร่วมกันออนไลน์และการจัดการโครงการเข้าด้วยกันเพื่อสร้างแอปแบบครบวงจร
พูดง่ายๆ คือ ด้วยการผสานรวมนี้ คุณสามารถใช้Slack สำหรับการจัดการโครงการได้!
การผสานการทำงานของ ClickUp กับ Slackยังสามารถปรับปรุงมารยาทในการใช้ Slack ของทีมคุณได้อีกด้วย โดยให้คุณสามารถสร้างงานและคอมเมนต์จากข้อความได้! เพียงพิมพ์ /ClickUp new จากข้อความใด ๆ ใน Slack เพื่อเพิ่มเป็นงานใน ClickUp ได้ทันที
คุณสามารถส่งการแจ้งเตือนเกี่ยวกับสถานะงาน ความคิดเห็นใหม่ การอัปเดต ฯลฯ ได้โดยตรงในช่อง Slack ของคุณ
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ClickUp Chat ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในแถบด้านข้างเท่านั้น คุณสามารถสนทนาแบบเรียลไทม์ได้ภายในงานที่กำลังทำอยู่ ข้างเป้าหมายในเอกสาร หรือระหว่างการระดมความคิดบนไวท์บอร์ด ทุกอย่างจะอยู่ตรงจุดที่ต้องการเสมอ
หรือ...แทนที่ Slack ด้วย ClickUp Chat ทั้งหมด
แต่ถ้าคุณไม่จำเป็นต้องมีเครื่องมือแยกกันสองอย่างสำหรับการแชทและการทำงานล่ะ?
หากคุณกำลังมองหาวิธีลดความซับซ้อนของเครื่องมือและปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ClickUp Chat ไม่ใช่ แค่การเชื่อมต่อกับ Slack เท่านั้น แต่ เป็นโซลูชันการสื่อสารที่ทรงพลังและถูกสร้างขึ้นมาในตัว ซึ่งรวมการจัดการงาน, ความช่วยเหลือจาก AI, และการสนทนาแบบเรียลไทม์ไว้ในที่เดียว มันเหมือนกับ Slack แต่มาพร้อมกับความสามารถในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในตัว
มาดูกันให้ละเอียดขึ้น 👇
หาก Slack ช่วยคุณในการสื่อสาร, ClickUp Chat ช่วยคุณสื่อสารและดำเนินการในที่เดียว มันคือเครื่องมือแชทที่มีคุณสมบัติครบถ้วนซึ่งถูกสร้างขึ้นในเวิร์กสเปซของคุณ เพื่อให้คุณสามารถรวมการสนทนา, มอบหมายงานได้ทันที, และรักษาการสนทนาให้เชื่อมโยงกับเป้าหมายของคุณ
ไม่ว่าคุณจะกำลังพูดคุยแบบสบาย ๆ ตัดสินใจ หรือทำงานร่วมกันข้ามแผนก ClickUp Chat มอบมากกว่าการส่งข้อความ—มันเปลี่ยนการสนทนาให้กลายเป็นผลลัพธ์
อะไรที่ทำให้ ClickUp Chat แตกต่าง?
ข้อความและหัวข้อที่ปักหมุด: เก็บข้อความสำคัญไว้ด้านบนสุดของการแชทใด ๆ และรักษาสมาธิด้วยหัวข้อเฉพาะภายในงานและเอกสาร
เปลี่ยนข้อความให้เป็นงานได้ทันที: ไม่ต้องสับสนว่า "ใครทำอะไร?" อีกต่อไป มอบหมาย, กำหนดเวลา, และเพิ่มรายละเอียดได้โดยตรงจากแชท
การส่งข้อความด้วยพลัง AI: ใช้ ClickUp Brain เพื่อสรุปหัวข้อสนทนา แนะนำคำตอบ ปรับเปลี่ยนข้อความ หรือร่างคำตอบข้ามเขตเวลา
ฝังอยู่ในกระบวนการทำงานของคุณ: ClickUp Chat ทำงานร่วมกับคุณในทุกที่ที่คุณทำงาน—ทั้งในรายการงาน, เอกสาร, กระดานไวท์บอร์ด และแดชบอร์ด
Slack กับ ClickUp Chat: ต่างกันอย่างไร?
|คุณสมบัติ
|Slack
|คลิกอัพ แชท
|✅ การสนทนาทั่วไปของทีม
|✔️
|✔️
|✅ การจัดกลุ่มข้อความตามหัวข้อ
|✔️
|✔️
|🔁 เปลี่ยนแชทเป็นงาน
|❌
|✔️ สร้างงานได้ทันทีจากข้อความ
|🧠 ผู้ช่วย AI ในตัว
|❌
|✔️ สรุป, ตอบกลับ, สร้างการอัปเดต
|📄 แชทภายในเอกสาร งาน และไวท์บอร์ด
|❌
|✔️ บริบทครบถ้วน ไม่ต้องสลับแอป
|📊 หัวข้อข้อความที่สามารถนำไปปฏิบัติได้
|⚠️ เสียหายได้ง่าย
|✔️ เชื่อมโยงกับงานจริง
สื่อสารและทำงานร่วมกันได้ดีขึ้นด้วย Slack และ ClickUp
Slack เป็นเครื่องมือสื่อสารที่ทรงพลัง—แต่หากไม่มีมารยาทที่เหมาะสม แม้แต่ข้อความที่ดีที่สุดก็อาจสูญหายท่ามกลางกระแสการแจ้งเตือน เสียงเตือนที่ไม่ชัดเจน และความวุ่นวายในช่องสนทนา
โดยการปฏิบัติตามคำแนะนำง่าย ๆ ที่ควรทำและไม่ควรทำเหล่านี้ คุณสามารถสร้างวัฒนธรรมในที่ทำงานที่การสื่อสารเป็นไปอย่างให้เกียรติกัน เป็นมิตรกับการทำงานแบบไม่พร้อมกัน และชัดเจน ไม่ว่าคุณจะทำงานข้ามแผนกหรือข้ามเขตเวลา
กำลังมองหาพื้นที่ทำงานแบบครบวงจรที่สามารถใช้งานได้จริงมากขึ้นอยู่หรือเปล่า? ClickUp นำการส่งข้อความ การจัดการงาน และการช่วยเหลือด้วย AI มารวมไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่เรียบง่าย คุณสามารถเชื่อมต่อกับ Slack เพื่อทำให้การสนทนาของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น—หรือเปลี่ยนไปใช้ ClickUp Chat เพื่อรวมศูนย์การทำงานร่วมกัน ลดการสลับแท็บ และเปลี่ยนข้อความให้เป็นผลลัพธ์ได้
💬 การสนทนาที่ชาญฉลาดเริ่มต้นที่นี่—ทดลองใช้ ClickUpฟรีและยกระดับการสื่อสารของทีมไปอีกขั้น