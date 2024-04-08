Slack vs อีเมล: เครื่องมือสื่อสารใดเหมาะสมที่สุดสำหรับทีมของคุณ?

Slack และอีเมลเป็นทางด่วนที่เชื่อมต่อทีมของคุณให้สามารถทำงานร่วมกันและแลกเปลี่ยนความคิดได้
แต่คำถามคือ Slack กับ อีเมล—เครื่องมือใดดีที่สุดสำหรับการสื่อสารในทีม?
การเลือกใช้เครื่องมือสื่อสารอย่างใดอย่างหนึ่งแทนอีกอย่างหนึ่งจะจำกัดทางเลือกของคุณ ทั้ง Slack และอีเมลล้วนมีความสำคัญต่อการสื่อสารในที่ทำงานและการดำเนินงานประจำวัน เมื่อใช้ร่วมกันอย่างถูกต้อง ทั้งสองเครื่องมือจะช่วยเสริมประสิทธิภาพในการแบ่งเบาภาระการสื่อสารและทำให้กระบวนการทั้งหมดเป็นไปอย่างราบรื่น
คำถามที่ดีกว่าที่ควรถามคือ:
- จุดแข็งของ Slack และอีเมลคืออะไร?
- คุณควรเลือกใช้ Slack แทนอีเมลหรืออีเมลแทน Slack เมื่อใด?
- ข้อดีและข้อเสียของแต่ละเครื่องมือสื่อสารคืออะไร?
นี่คือคำถามที่เป็นประโยชน์มากขึ้น; การรู้คำตอบของคำถามเหล่านี้จะช่วยให้สามารถสร้างกลยุทธ์การสื่อสารภายในและภายนอกที่มั่นคงได้
ทั้งสองเครื่องมือมีจุดแข็งและข้อจำกัดที่เป็นเอกลักษณ์ ใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของพวกเขาเพื่อสร้างเส้นทางการสื่อสารภายในและภายนอกที่แข็งแกร่งและกลยุทธ์ที่ครอบคลุมผ่านช่องทางต่าง ๆ
สิ่งที่คุณต้องทำคือหาวิธีที่คุณและทีมของคุณสามารถสลับการใช้งานระหว่าง Slack และอีเมลได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันและผลผลิตให้สูงสุด
ในบล็อกนี้ เราจะตอบคำถามข้างต้นเพื่ออธิบาย Slack และอีเมลให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
การเปรียบเทียบระหว่าง Slack และอีเมล
เริ่มต้นด้วยการดูความแตกต่างระหว่าง Slack และอีเมล Slack เป็นสื่อการสื่อสารแบบสั้น ในขณะที่อีเมลใช้สำหรับการสนทนาที่มีรายละเอียดมากขึ้น
มาสำรวจความสามารถที่ละเอียดอ่อนของทั้งสองแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันกันเถอะ
|คุณสมบัติ
|Slack
|อีเมล
|การสื่อสารแบบเรียลไทม์
|Slack คล้ายกับแอปส่งข้อความโต้ตอบแบบทันที—ช่วยให้สามารถสนทนาแบบเรียลไทม์ได้
|อีเมลมีความไม่พร้อมกันมากกว่า เหมาะสำหรับการพูดคุยแนวคิดที่ต้องการความลึกซึ้งมากขึ้นและไม่เร่งด่วน โดยเฉพาะ
|รูปแบบการสื่อสาร
|เหมาะสำหรับการสื่อสารที่ไม่เป็นทางการมากกว่า
|อีเมลสามารถใช้ได้ทั้งการสื่อสารอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ อย่างไรก็ตาม อีเมลเป็นที่รู้จักมากกว่าสำหรับการสื่อสารอย่างเป็นทางการ เช่น การประกาศอย่างเป็นทางการ
|ความร่วมมือ
|ด้วย Slack คุณสามารถทำงานร่วมกับทีมต่างๆ ในเขตเวลาที่แตกต่างกันได้ ไม่ว่าจะเป็นภายในหรือภายนอกองค์กร
|อีเมลเหมาะสำหรับการสื่อสารแบบหนึ่งต่อหนึ่งหรือหนึ่งต่อหลายคน
|องค์กร
|จัดระเบียบการสนทนาของคุณในช่องทาง
|จัดระเบียบอีเมลของคุณให้เป็นโฟลเดอร์และหมวดหมู่
|เวลาตอบสนอง
|เนื่องจากลักษณะการทำงานแบบเรียลไทม์ เวลาในการตอบสนองจึงมักจะรวดเร็วกว่า
|เวลาการตอบกลับอาจแตกต่างกันเนื่องจากผู้คนตรวจสอบอีเมลน้อยครั้งกว่า
เมื่อใดควรใช้ Email และเมื่อใดควรใช้ Slack
คุณและทีมของคุณควรใช้อีเมลแทน Slack เมื่อใด? มาดูสถานการณ์ต่างๆ ที่ Slack อาจเป็นทางเลือกที่ดีกว่าอีเมลและในทางกลับกัน
เมื่อใดควรใช้อีเมล
มากกว่า 4 พันล้านคนใช้อีเมลคุณเพียงแค่ต้องรู้ที่อยู่อีเมลของพวกเขาเพื่อเริ่มการสนทนากับคนใหม่ อีเมลส่วนใหญ่ฟรีสำหรับการส่งข้อความ
ข้อได้เปรียบที่สำคัญที่สุดของอีเมลคือมันช่วยให้คุณสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้คนทั่วโลกได้ คิดถึงมันเหมือนกับแพลตฟอร์มการร่วมมือกันแบบฟรี
คุณสามารถมีการหารือทางธุรกิจที่สำคัญกับผู้คนซึ่งอาศัยอยู่ที่ปลายสุดของโลกได้ ปัจจัยเช่นเขตเวลา, สถานะออนไลน์หรือออฟไลน์, จำนวนข้อความใหม่, และสถานะการส่งไม่ใช่สิ่งกีดขวางในการทำธุรกิจ
แคมเปญอีเมล
ข้อได้เปรียบที่สำคัญที่สุดของอีเมลคือคุณสามารถติดต่อผู้คนทั่วโลกได้เมื่อคุณมีที่อยู่อีเมลของพวกเขา พวกเขาไม่จำเป็นต้องออนไลน์เพื่อรับข้อความของคุณ; พวกเขาสามารถตรวจสอบอีเมลของตนได้บนอุปกรณ์ใดก็ได้
เมื่อคุณกดปุ่มส่ง คุณก็รู้ว่าพวกเขาจะได้รับอีเมล นอกจากนี้ คุณยังสามารถส่งอีเมลถึงผู้เชี่ยวชาญหลายคนพร้อมกันได้โดยไม่ต้องเปิดเผยตัวตนของพวกเขาผสานรวมซอฟต์แวร์การจัดการโครงการกับอีเมลเพื่อแบ่งปันความคิดวางแผนแคมเปญอีเมล และเริ่มการสนทนากับลูกค้าที่มีศักยภาพ
อีเมลเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสื่อสารกับกลุ่มลูกค้าจำนวนมากและกลุ่มเป้าหมายที่เป็นไปได้
การวิเคราะห์การสื่อสาร
คุณจำเป็นต้องเข้าถึงการวิเคราะห์เพื่อเรียนรู้ว่าแคมเปญอีเมลของคุณมีประสิทธิภาพเพียงใด โปรแกรมอีเมลอย่าง Gmail มีฟังก์ชันการวิเคราะห์ในตัวที่ครอบคลุมซึ่งให้ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพของแคมเปญอีเมล เช่น อัตราการเปิดอีเมล เวลาในการตอบกลับ และการมีส่วนร่วม
นอกจากนี้ คุณยังสามารถผสาน Gmail กับเครื่องมือของบุคคลที่สามอื่น ๆ ได้เพื่อการติดตามขั้นสูงและการรายงานอย่างละเอียด
ประกาศอย่างเป็นทางการ
เมื่อทำการประกาศอย่างเป็นทางการ จำเป็นต้องให้ความสนใจอย่างละเอียดถี่ถ้วนกับน้ำเสียง ไวยากรณ์ และเครื่องหมายวรรคตอน. ตัวอย่างเช่น ในการสื่อสารภายในองค์กรที่มีถึงทุกคน ทุกบรรทัดมีน้ำหนักของคำแถลงอย่างเป็นทางการ.
อีเมลสื่อสารภายในต้องเน้นย้ำถึงความสำคัญของข้อความต่อพนักงาน ในกรณีนี้ จุดประสงค์คือเพื่อดึงดูดให้พนักงานอ่านและเข้าใจเนื้อหาของอีเมล เนื่องจากรูปแบบการสื่อสารนี้ไม่ได้มุ่งเน้นหรือแม้แต่ต้องการการตอบกลับ แต่เน้นที่การเผยแพร่ข้อมูล อีเมลจึงเป็นเครื่องมือที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการสื่อสารประเภทนี้
เมื่อใดควรใช้ Slack
Slack ไม่แพ้กันในด้านความนิยม โดยมีผู้ใช้ มากกว่า 10 ล้านคนต่อวันSlack เป็นที่ที่การสนทนาในสำนักงานทุกประเภทเกิดขึ้น: การอัปเดตโครงการ การสื่อสารภายในองค์กร หรือการพูดคุยทั่วไป
อินเทอร์เฟซที่สะอาดตา รูปลักษณ์ที่ทันสมัย และพลังในการแสดงออกถึงตัวตนผ่านอิโมจิ ล้วนทำให้แพลตฟอร์มนี้ได้รับความนิยม โดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่นใหม่
การสื่อสารที่โปร่งใสและเป็นระเบียบ
การจัดการโครงการหลายอย่างพร้อมกันในขณะที่ต้องสื่อสารผ่านอีเมลอาจทำให้เกิดความสับสนได้ การสนับสนุนที่ยอดเยี่ยมของการจัดการโครงการผ่าน Slackเป็นหนึ่งในเหตุผลหลักที่ทำให้หลายที่ทำงานเลือกใช้ มากกว่าเครื่องมือสื่อสารอื่น ๆ
ช่อง Slack ช่วยให้สะดวกในการพูดคุยรายละเอียดปลีกย่อยของโครงการ ตอบคำถามของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างรวดเร็ว ส่งไฟล์ และรักษาการสนทนาให้อยู่ในประเด็น ฟีเจอร์นี้ทรงพลังอย่างยิ่งในการติดตามกิจกรรมและการสื่อสารทั้งหมดของโครงการไว้ในแพลตฟอร์มเดียว
Slack เป็นเครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับทีมที่ทำงานระยะไกลซึ่งจัดการโครงการหลายโครงการในสถานที่และเขตเวลาที่แตกต่างกัน
การทำงานร่วมกันของทีมแบบทันที
ไม่เหมือนกับอีเมลที่การสนทนาเป็นแบบอะซิงโครนัส Slack เป็นแพลตฟอร์มที่ยอดเยี่ยมสำหรับการทำงานให้เสร็จสิ้นทันที ด้วยการร่วมมือแบบเรียลไทม์ การตอบสนองทันทีจากสมาชิกในทีมสามารถประเมินได้บนแชทเพื่อตัดสินใจได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
Slack เป็นผู้ชนะอย่างชัดเจนสำหรับการสื่อสารทีมที่เร่งด่วนในการแข่งขันระหว่าง Slack กับอีเมล
การสร้างทีม
สถานที่ทำงานสมัยใหม่ไม่ได้เป็นเพียงการบรรลุเป้าหมายเท่านั้น ผู้นำในปัจจุบันให้ความสำคัญกับการสร้างทีมที่แข็งแกร่ง
ลักษณะที่ไม่เป็นทางการของ Slack ทำให้เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับกิจกรรมการสร้างทีมและการสื่อสารภายในองค์กร พนักงานของคุณสามารถแสดงออกได้อย่างเปิดเผยด้วยอิโมจิ, GIF และรูปภาพที่กำหนดเอง
เมื่อมีสมาชิกใหม่เข้าร่วมทีม Slackในฐานะแอปสำหรับการสื่อสารของทีมจะช่วยสร้างบรรยากาศที่เป็นกันเองและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับพนักงานใหม่ พร้อมทั้งทำให้พวกเขารู้สึกได้รับการต้อนรับผ่านการโต้ตอบที่อบอุ่นและเป็นกันเอง
ข้อดีและข้อเสียของการใช้อีเมล
มาสรุปส่วนสุดท้ายเพื่อทำความเข้าใจข้อดีและข้อเสียที่สำคัญของอีเมล:
ข้อดี
- การนำไปใช้อย่างแพร่หลาย: ทุกคนใช้อีเมล ซึ่งทำให้คุณมีการเข้าถึงที่กว้างขวางและสามารถใช้งานร่วมกับผู้ใช้ได้หลากหลายอุปกรณ์
- หลายคน: มีส่วนร่วมกับผู้คนจำนวนมาก ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ด้วยอีเมลเพียงฉบับเดียว โดยไม่จำเป็นต้องเปิดเผยตัวตน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการดำเนินแ คมเปญการตลาดโดยใช้ซอฟต์แวร์การตลาดผ่านอีเมล
- การปฏิบัติตามข้อกำหนด: อีเมลเป็นเครื่องมือที่ดีสำหรับการบันทึกข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมายและการปฏิบัติตามข้อกำหนด
- การจัดรูปแบบที่มีโครงสร้าง: อีเมลเหมาะสำหรับการสร้างรูปแบบที่มีโครงสร้างโดยใช้สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย รูปภาพ และหัวข้อ
- ไฟล์แนบ: การแชร์เอกสารประกอบ, รูปภาพ, และไฟล์อื่น ๆ เป็นไฟล์แนบทางอีเมลนั้นง่ายมาก. คุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนไปใช้เครื่องมืออื่น
ข้อเสีย
- การรับภาระมากเกินไปและความวุ่นวาย: จำนวนอีเมลที่สูงนำไปสู่กล่องขาเข้าที่รกและข้อมูลล้นเกิน
- การร่วมมือที่จำกัด: อีเมลไม่มีคุณสมบัติที่ช่วยให้คุณสามารถร่วมมือกันได้ทันทีเกี่ยวกับไอเดียใหม่, งาน, หรือแรงบันดาลใจ. นอกจากนี้ ข้อมูลที่เป็นประโยชน์จำนวนมากอาจถูกฝังอยู่ในเส้นทางการสื่อสารทางอีเมล
- ใบตอบรับการอ่าน: โดยค่าเริ่มต้น ใบตอบรับการอ่านจะไม่ถูกเปิดใช้งานในอีเมล ดังนั้นคุณจึงไม่สามารถทราบได้อย่างแน่ชัดว่าผู้อ่านได้อ่านข้อความของคุณหรือไม่หลังจากที่ข้อความถูกส่งไปยังกล่องจดหมายของพวกเขาแล้ว
- สแปม: เนื่องจากผู้คนได้รับสแปม พวกเขาอาจละเลยอีเมลสำคัญได้หากไม่ใส่ใจในการกรองอีเมลอย่างสม่ำเสมอ
- การปรับแต่งการแจ้งเตือน: มีตัวเลือกจำกัดในการปรับแต่งการแจ้งเตือน
ข้อดีและข้อเสียของการใช้ Slack
นี่คือรายการข้อดีและข้อเสียของ Slack:
ข้อดี
- ประวัติ: การค้นหาประวัติการสนทนา, การค้นหาข้อมูลอ้างอิง และการค้นหาการหารือในอดีตนั้นง่ายมาก
- การแจ้งเตือนที่ปรับแต่งได้: ปรับแต่งการตั้งค่าการแจ้งเตือน; รับการแจ้งเตือนสำหรับงานที่เร่งด่วนที่สุดและเลื่อนการแจ้งเตือนงานอื่นๆ
- การผสานรวม: Slack สามารถผสานรวมกับเครื่องมือภายนอกได้มากมาย ซึ่งช่วยให้การทำงานร่วมกันและการสื่อสารง่ายขึ้น
- อีโมจิแบบกำหนดเอง: ผู้ใช้สร้างอีโมจิของตนเองเพื่อพูดคุยนอกประเด็น
- เธรด: เธรดช่วยรวบรวมทุกการสนทนาไว้ในที่เดียวและจัดระเบียบข้อความใน Slack ของคุณอย่างเป็นระเบียบ โดยเฉพาะในการทำงานระยะไกลที่คุณสามารถสร้างเธรดที่มีชื่อสำหรับประเภทการสนทนาที่แตกต่างกันได้
ข้อเสีย
- เส้นทางการเรียนรู้: ผู้ใช้ที่ไม่คุ้นเคยกับการทำงานของเครื่องมือการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์อาจต้องใช้เวลาสักระยะในการทำความคุ้นเคยกับ Slack
- คุณสมบัติที่ต้องชำระเงิน: เมื่อทีมของคุณเติบโตขึ้น คุณอาจต้องอัปเกรดการสมัครสมาชิกเพื่อเข้าถึงฟังก์ชันขั้นสูง
- การแจ้งเตือนมากเกินไป: แม้จะมีการปรับแต่งการแจ้งเตือนแล้ว ก็อาจมีการแจ้งเตือนมากเกินไปจนทำให้คุณเสียสมาธิจากการทำงาน
- ข้อจำกัดในการจัดเก็บ: ในเวอร์ชันฟรี ตัวเลือกการจัดเก็บมีจำกัด หากต้องการใช้พื้นที่จัดเก็บเพิ่มเติม คุณจะต้องชำระเงินเพิ่มเติม
- ความท้าทายในการจัดรูปแบบ: ในการจัดรูปแบบข้อความใหม่ให้เป็นไปตามที่ต้องการ ผู้ใช้จำเป็นต้องเรียนรู้การใช้คำสั่งเฉพาะ
Slack กับอีเมล: อะไรคือตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับคุณ?
ณ ตอนนี้ คุณมีความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่แต่ละเครื่องมือมีประโยชน์ในการสื่อสารความคิด เลือกเครื่องมือสื่อสารทีมตามความต้องการของคุณ
ตัวเลือกใดระหว่าง Slack กับอีเมลที่จะเหมาะสมที่สุดสำหรับองค์กรของคุณขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น:
ขนาดและโครงสร้างของทีม
Slack จะเป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมหากพนักงานของคุณทำงานเป็นทีมขนาดเล็กที่มุ่งเน้นหน้าที่ทางธุรกิจเฉพาะ Slack ช่วยให้การทำงานมีความคล่องตัว ตัดสินใจได้รวดเร็ว และดำเนินงานต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อีเมลเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าสำหรับทีมขนาดใหญ่ที่พนักงานต้องปฏิบัติตามขั้นตอนหลายอย่าง และต้องการการอนุมัติจากผู้จัดการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อดำเนินการสิ่งต่าง ๆ การยึดถือลำดับชั้นการบังคับบัญชาเป็นสิ่งสำคัญมากขึ้น
การเข้าถึง
ในสภาพแวดล้อมการทำงานทางไกล ที่ทีมไม่ได้พบปะกันแบบตัวต่อตัว การสื่อสารกลายเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับทุกเรื่องที่เกี่ยวกับการทำงาน Slack เป็นเครื่องมือที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการร่วมมือแบบเรียลไทม์ และคุณสมบัติเช่น Huddle ช่วยให้ทุกคนสามารถเข้าร่วมได้ทันทีโดยไม่มีความล่าช้า
อีเมลยังมีบทบาทสำคัญที่นี่เช่นกัน เนื่องจากประกาศอย่างเป็นทางการและการอัปเดตต่าง ๆ ถูกส่งผ่านช่องทางนี้ เนื่องจากอีเมลไม่จำเป็นต้องได้รับความสนใจทันที ทีมงานระยะไกลจึงแบ่งการสื่อสารระหว่างเครื่องมือเหล่านี้เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
วัฒนธรรมองค์กร
องค์กรของคุณสนับสนุนวัฒนธรรมแบบไหน? ตัวอย่างเช่น หากวัฒนธรรมสนับสนุนการสนทนาแบบไม่เป็นทางการและการดำเนินการที่รวดเร็ว Slack คือตัวเลือกที่เหมาะสม
แต่หากเน้นไปที่การปฏิบัติตามโครงสร้างที่เป็นทางการและการจัดทำเอกสารมากกว่า อีเมลก็เป็นตัวเลือกที่ดีกว่า
การแชร์เอกสาร
องค์กรต่างๆ แบ่งปันเอกสารเพื่อการร่วมมือ การรายงาน และการสื่อสาร หากทีมภายในของคุณทำงานร่วมกันในเอกสารเกือบทุกประเภท Slack จะช่วยให้ง่ายขึ้นเพราะพวกเขาสามารถสร้างช่องทางเฉพาะและพูดคุยเกี่ยวกับไอเดียต่างๆ ได้
ในทางกลับกัน อีเมลสามารถสงวนไว้สำหรับการแชร์ข้อมูลอัปเดต ข่าวประชาสัมพันธ์ และรายงานต่างๆ
การผสานรวม
ด้วยการผสานการทำงาน คุณสามารถเชื่อมต่อ Slack และอีเมลกับเครื่องมือที่คุณมีอยู่แล้วเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น Slack โดดเด่นในเรื่องนี้เนื่องจากรองรับการผสานการทำงานกับเครื่องมือหลากหลายประเภท
ตัวอย่างเช่น ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการของคุณที่เชื่อมต่อกับ Slack และทีมของคุณจะได้รับการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ (ซึ่งพวกเขาสามารถปรับแต่งได้ตามลำดับความสำคัญของพวกเขา)
คุณสามารถทำได้ผ่านทางอีเมล—อย่างไรก็ตาม ตัวเลือกมีจำกัด และการแจ้งเตือนจะไม่เป็นแบบเรียลไทม์
พบกับ ClickUp: ทางออกของคุณสำหรับข้อถกเถียงระหว่าง Slack กับอีเมล
หากเราบอกคุณว่ามีแพลตฟอร์มเดียวที่รวบรวมข้อความทั้งหมดจาก Slack และอีเมลไว้ที่เดียว คุณเชื่อไหม? นี่คือClickUp—ทางเลือกแทน Slack
ตั้งค่า การเชื่อมต่อ Slack และ ClickUpเพื่อใช้ Slack กับ ClickUp จัดการแชททั้งหมดเกี่ยวกับการจัดการโครงการ สร้างงานใหม่ และจัดการวันที่ครบกำหนดและสถานะของงานเหล่านั้น
ดึงข้อความสำคัญจาก Slack และเปลี่ยนเป็นงาน นอกจากนี้ ให้แชร์การอัปเดตงานในช่อง Slack ภายใน ClickUp เพื่อให้ทุกคนได้รับข้อมูลล่าสุด
รวมศูนย์การจัดการโครงการอีเมลของคุณด้วยClickUp เชื่อมต่อบัญชีอีเมลของคุณเพื่อส่งอีเมลจาก ClickUp สร้างงาน และตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติ ขณะที่คุณส่งอีเมล สามารถแท็กสมาชิกในทีมของคุณเพื่อให้พวกเขาได้รับการอัปเดต
เมื่อคุณได้รับอีเมลด่วนจากลูกค้า ให้มอบหมายงานนั้นให้กับทีมทันที โดยต้องมั่นใจว่าไม่มีช่องว่างเวลาในการดำเนินการตามคำขอของลูกค้า
มุมมองแชทของ ClickUpยกระดับการทำงานไปอีกขั้นด้วยการให้คุณสร้างช่องทาง, ระบุชื่อสมาชิกในทีม, และมอบหมายงานที่ต้องดำเนินการ
ช่องทางนี้ยังมีประโยชน์ในการฝังสเปรดชีตและวิดีโอเพื่อให้ทีมของคุณไม่ต้องเปิดแอปพลิเคชันอื่น
ใช้คำสั่งผ่านเครื่องหมายทับ (slash commands) เพื่อจัดรูปแบบข้อความของคุณเป็นรายการหัวข้อย่อยหรือแบนเนอร์ คุณสามารถควบคุมได้อย่างสมบูรณ์ว่าใครมีสิทธิ์เข้าถึงช่องทางและข้อความเหล่านี้ เพื่อให้เฉพาะบุคคลที่เกี่ยวข้องสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะเท่านั้น
เริ่มต้นใช้งาน ClickUp วันนี้
ClickUp เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดในการปรับปรุงการสื่อสารจาก Slack และอีเมลให้เป็นระบบเดียวเพื่อการจัดการและติดตามที่ดีขึ้น
ปรับปรุงการสื่อสารในทีมของคุณโดยตรงจาก ClickUp โดยใช้ฟีเจอร์แชร์หน้าจอ เชิญสมาชิกทีมเข้าร่วมแชทเฉพาะเรื่อง ติดแท็กเพื่อนร่วมงานในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง และทำให้มั่นใจว่าทุกการสื่อสารเกิดขึ้นเฉพาะเมื่อจำเป็นเท่านั้น
ฝังเนื้อหาทุกประเภทไว้ในเอกสาร ClickUp ของคุณ ไม่ว่าจะเป็นสเปรดชีตและไฟล์ PDF ไปจนถึงหน้าเว็บ รายงาน สเปรดชีต และวิดีโอ
ใช้ClickUp Whiteboardsเพื่อระดมความคิดกับทีมระยะไกลของคุณ เปลี่ยนความคิดให้เป็นการกระทำที่สอดคล้องกันโดยใช้ผืนผ้าใบสร้างสรรค์
เทมเพลตแผนการสื่อสารของ ClickUp ช่วยให้คุณพัฒนาโครงสร้างการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสำหรับการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร ใช้ClickUp AIเป็นผู้ช่วยเขียนของคุณเพื่อเติมรายละเอียดให้ครบถ้วน เพื่อให้ข้อความของคุณชัดเจน กระชับ และสื่อถึงสิ่งที่ต้องการได้อย่างถูกต้อง
ลดขั้นตอนที่เสียเวลาในการสลับระหว่างเครื่องมือต่าง ๆ เพื่อจัดการการสื่อสารของทีมด้วย ClickUp
ลงทะเบียนเพื่อใช้แผนฟรีตลอดไปกับ ClickUpเพื่อเริ่มต้นใช้งาน