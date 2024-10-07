15 แพลตฟอร์มแชทที่ดีที่สุดสำหรับปี 2025

ลองนึกภาพว่าคุณไปงานเลี้ยงที่ทุกกลุ่มพูดคนละภาษา—ทีมขายและทีมการตลาดอยู่ตรงมุมหนึ่ง ทีมสนับสนุนลูกค้าอยู่อีกมุมหนึ่ง และเพื่อนๆ กำลังพูดคุยกันข้ามห้อง
แพลตฟอร์มแชทในปัจจุบันให้ความรู้สึกเหมือนงานปาร์ตี้นั้น
มีแพลตฟอร์มสำหรับทุกวัตถุประสงค์ และยากที่จะรู้ว่าควรใช้แพลตฟอร์มใดเมื่อใด
หลังจากที่ได้สำรวจแพลตฟอร์มส่วนใหญ่แล้ว ฉันได้รวบรวมรายชื่อแพลตฟอร์มแชทที่ดีที่สุดสำหรับการสนทนาทุกประเภท—ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ทำงาน กำลังพูดคุยกับเพื่อน หรือกำลังตอบคำถามลูกค้า
คุณควรค้นหาอะไรในแพลตฟอร์มแชท?
ตามรายงานของฟอร์บส์,เกือบ 50% ของพนักงานกล่าวว่าการสื่อสารที่ไม่ดีเป็นอุปสรรคต่อประสิทธิภาพการทำงานของพวกเขา.
ดังนั้น เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากแพลตฟอร์มแชทของคุณ นี่คือคุณสมบัติบางประการที่คุณสามารถพิจารณาได้ขณะเริ่มต้นใช้งานโซลูชันใหม่ของคุณ
- การสนับสนุนแบบหลายช่องทาง: มองหาแพลตฟอร์มแชทที่รวมช่องทางการสื่อสารหลายช่องทางเข้าด้วยกัน—อีเมล, แชทสด, โซเชียลมีเดีย, และ SMS
- วิดเจ็ตแชทที่ปรับแต่งได้: แพลตฟอร์มแชทของคุณควรสอดคล้องกับแบรนด์ของคุณ—วิดเจ็ตแชทที่ปรับแต่งได้และคุณสมบัติอื่น ๆ ช่วยเพิ่มระดับการปรับแต่งให้เข้ากับประสบการณ์ของคุณ
- ระบบอัตโนมัติและแชทบอท: การทำงานอัตโนมัติสำหรับงานที่ทำซ้ำ เช่น การตอบคำถามที่พบบ่อยหรือการส่งต่อข้อความ ช่วยประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีม
- การผสานระบบ CRM: แพลตฟอร์มแชทที่ผสานระบบอย่างดีช่วยให้ข้อมูลลูกค้าถูกจัดเก็บไว้ที่ศูนย์กลาง ทำให้การติดตามการสื่อสาร ติดตามความคืบหน้าของกรณี และสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งขึ้นได้ง่ายขึ้น
- การติดตามแบบเรียลไทม์: การสามารถติดตามพฤติกรรมของผู้เยี่ยมชมและวิเคราะห์การแชทแบบเรียลไทม์ช่วยปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้าและให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความชอบของลูกค้า
15 แพลตฟอร์มแชทที่ดีที่สุด
ตอนนี้ที่เราทราบแล้วว่าเราควรคำนึงถึงคุณสมบัติใดบ้างในขณะที่คัดเลือกแพลตฟอร์มแชทสำหรับการสื่อสารแบบเรียลไทม์ ฉันจะแบ่งปันรายการแพลตฟอร์มที่ฉันคิดว่าดีที่สุดให้คุณทราบ:
1. ClickUp (เครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับการร่วมมือและการจัดการโครงการ)
เราทุกคนเคยประสบกับสถานการณ์นี้—งานที่กระจัดกระจาย การสนทนาที่หายไป และไฟล์ที่ดูเหมือนจะหายเข้าไปในความว่างเปล่าดิจิทัล การตามหาสิ่งเหล่านี้รู้สึกเหมือนการผจญภัยเข้าไปในโพรงกระต่าย เพียงเพื่อโผล่ขึ้นมาอีกหลายชั่วโมงต่อมาโดยไม่มีอะไรนอกจากความหงุดหงิด
ClickUpคือยาแก้พิษสำหรับความวุ่นวายนี้
ออกแบบมาสำหรับทีมทุกขนาด (ใช่ แม้กระทั่งทีมที่อยู่บนทวีปต่างกัน) ClickUp นำความเป็นระเบียบมาสู่ความวุ่นวายด้วยคุณสมบัติที่สามารถปรับแต่งได้ซึ่งช่วยเพิ่มการร่วมมือของทีม ประหยัดเวลา และทำให้ทุกคนอยู่ในความสอดคล้องกัน—อย่างแท้จริง
ต้องการรวบรวมการสนทนาที่กระจัดกระจายทั้งหมดไว้ที่เดียวหรือไม่? เข้าสู่ClickUp Chat View ที่ซึ่งการสนทนาสำคัญทั้งหมดของคุณจะมาพบกันในศูนย์กลางที่สะดวกสบายเพียงแห่งเดียว สนทนากับทีมของคุณโดยตรงภายในงานหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ทุกคนมีบริบทครบถ้วน!
ด้วยฟีเจอร์ความคิดเห็นที่มอบหมายใน ClickUp ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจะกลายเป็นงานที่สามารถติดตามได้และจะไม่สูญหาย และนั่นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- การผสานรวมหลายระบบ: นำทุกอย่างมาไว้ในที่เดียวโดยไม่ต้องสลับแอปไปมาตลอดเวลาด้วยการผสานรวมกับเครื่องมือการทำงานกว่า1,000 รายการเช่น Slack, Zoom, Google Workspace และ Microsoft Office—เพื่อนร่วมงานคนโปรดของคุณทุกคนยินดีต้อนรับที่นี่
- การติดตามเป้าหมาย: ทำให้ทีมของคุณมีสมาธิอย่างเต็มที่กับ OKRs (วัตถุประสงค์และผลลัพธ์สำคัญ) ด้วยClickUp Goals คุณสามารถตั้งเป้าหมาย ติดตาม และบรรลุเป้าหมายได้ในขณะที่คอยดูความคืบหน้าแบบเรียลไทม์ ไม่ว่าคุณจะกำลังบรรลุเป้าหมายทางการตลาดหรือเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่
- ความคิดเห็นที่ได้รับมอบหมาย: มั่นใจว่าไม่มีข้อเสนอแนะใดสูญหายระหว่างการแปลด้วยความคิดเห็นที่ได้รับมอบหมายใน ClickUpสำหรับเอกสาร งาน และไวท์บอร์ด มีความคิดเห็นเฉพาะสำหรับ Sarah ในฝ่ายการตลาดเกี่ยวกับข้อความโฆษณาใหม่ใช่ไหม? เพียงแค่ @mention เธอในเอกสาร แล้วvoilà—การสื่อสารทันที
- การแก้ไขเอกสารแบบเรียลไทม์: ใช้ประโยชน์จากการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์บนClickUp Docsเพื่อแก้ไขเอกสารพร้อมกันกับสมาชิกทีมหลายคนโดยไม่ต้องกังวลกับปัญหาการควบคุมเวอร์ชัน ไม่มีการถามว่า "ใครเป็นคนแก้ไข?" อีกต่อไป
- ฟีเจอร์แชทแบบบูรณาการ: คุยกันแบบเรียลไทม์ได้ทันทีภายในงาน, เอกสาร, และโปรเจ็กต์ของคุณผ่านClickUp Chat. เพราะการคุยกันผ่านอีเมลที่ไม่มีวันจบสิ้นนั้นล้าสมัยไปแล้ว!
- บันทึกและแชร์คำแนะนำ: บันทึกหน้าจอของคุณ, บันทึกวิดีโอ, และส่งคำแนะนำอย่างละเอียดให้กับทีมของคุณผ่านClickUp Clips, ฟีเจอร์สุดยอดสำหรับช่วงเวลาที่คุณไม่สามารถอธิบายผ่านแชทได้. เชื่อฉันเถอะ, นี่คือโซลูชั่นที่สมบูรณ์แบบเพื่อหลีกเลี่ยงการสื่อสารผิดพลาด
- 1000+ แม่แบบให้เลือกใช้: เริ่มต้นได้อย่างรวดเร็วด้วยแม่แบบ ClickUpที่พร้อมใช้งานสำหรับทุกสิ่งตั้งแต่การต้อนรับลูกค้าใหม่ไปจนถึงการทำงานร่วมกันในระดับนานาชาติ ต้องการตั้งค่าอย่างรวดเร็วสำหรับแคมเปญการตลาด? มีแม่แบบสำหรับสิ่งนั้นอยู่แล้ว มีทีมนานาชาติที่จัดการการเปิดตัวผลิตภัณฑ์? มีแม่แบบสำหรับสิ่งนั้นเช่นกัน
นี่คืออัลเฟรด ไททัส ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนงานบริหารของมูลนิธิ Brighten A Soul Foundation สรุปประสบการณ์การใช้ ClickUp ได้อย่างสมบูรณ์แบบ:
สำหรับองค์กรใดที่กำลังประสบปัญหาในการบริหารจัดการโครงการ ClickUp จะช่วยในการทำงานร่วมกันในภารกิจต่าง ๆ ด้วยซอฟต์แวร์นี้ ผู้ใช้สามารถติดตามรายการสิ่งที่ต้องทำและดำเนินงานเหล่านั้นให้เสร็จภายในเวลาที่กำหนด นอกจากนี้ยังช่วยให้ทีมบริหารโครงการสามารถติดตามความคืบหน้าโดยรวมของโครงการต่าง ๆ เพื่อให้มั่นใจว่าทุกงานจะเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ด้วยคุณสมบัติมากมาย ClickUp จึงมีเส้นโค้งการเรียนรู้ แต่ส่วนที่ดีที่สุดคือ: กระบวนการเริ่มต้นใช้งานนั้นราบรื่น และเมื่อคุณเริ่มคุ้นเคยแล้ว คุณจะหยุดไม่อยู่เลย 🏃🏻♂️
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ได้ในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อเดือนต่อ Workspace
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (4,000+ รีวิว)
2. Slack (เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารในทีมและการผสานการทำงาน)
เช่นเดียวกับ ClickUp, Slack เป็นแอปแชทเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่มอบพื้นที่กลางให้กับธุรกิจสำหรับทุกสิ่ง ตั้งแต่การสนทนาไปจนถึงการทำงานร่วมกัน
หนึ่งในข้อได้เปรียบของการใช้ Slack คือการเชื่อมต่อกับระบบต่าง ๆ กว่า 2,600 ระบบ (ใช่แล้ว จริง ๆ)
ดังนั้น หากคุณเข้าร่วมกับแพลตฟอร์มแชทนี้ มีความเป็นไปได้สูงว่าจะสามารถใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชันธุรกิจทั้งหมดที่คุณใช้อยู่แล้ว
จุดแข็งด้านการจัดการโครงการของ Slackอยู่ที่ความสามารถในการจัดเก็บและจัดระเบียบการสื่อสารทั้งหมด—ตลอดไป (เกือบจะตลอดไป) ไม่ว่าจะเป็นแชทแบบตัวต่อตัว การประชุมกลุ่มย่อย หรือแม้แต่ข้อความที่แลกเปลี่ยนกันระหว่าง Slack Huddles (ฟีเจอร์การโทรเสียงและวิดีโอแบบรวดเร็ว) ทุกอย่างจะถูกเก็บไว้ที่เดียวเพื่อการเข้าถึงที่ง่ายดาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Slack
นี่คือคุณสมบัติบางอย่างที่ฉันพบว่ามีประโยชน์มากสำหรับทีมที่มีประสิทธิภาพสูงเช่นทีมของฉัน (และอาจรวมถึงทีมของคุณด้วย):
- การสนทนาที่เป็นระเบียบ: รักษาการสนทนาให้เป็นระเบียบด้วยความคิดเห็นแบบเรียงลำดับ เหมาะอย่างยิ่งเมื่อคุณต้องการแจ้งเตือนใครบางคนในระหว่างการสนทนา
- การติดต่อทันที: ใช้ Slack Huddles สำหรับการประชุมเสียงหรือวิดีโอแบบฉับพลัน ลดความจำเป็นในการใช้แอปภายนอกเช่น Zoom หรือ Teams
- แชร์ไฟล์ได้อย่างง่ายดาย: แชร์เอกสารผ่าน Google Workspace หรือเครื่องมือแชร์ไฟล์ที่คุณชื่นชอบได้อย่างง่ายดายด้วยการลากและวางไฟล์
- ร่วมมือกันอย่างมีภาพ: ระดมความคิดและทำงานร่วมกับทีมของคุณด้วย Canvases เครื่องมือกระดานไวท์บอร์ดในตัว คิดเสียว่านี่คือเวอร์ชันของ Slack สำหรับการวางแผนเชิงสร้างสรรค์และโต้ตอบได้แบบอินเทอร์แอคทีฟ
ข้อจำกัดของ Slack
- ราคาแพง: Slack อาจมีค่าใช้จ่ายสูง โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับแอปหรือแพลตฟอร์มแชทสดอื่น ๆ
- แผนฟรีแบบจำกัด: คุณจะถูกจำกัดประวัติการแชทไว้เพียง 90 วันในแผนฟรี
- ต้องใช้แผนชำระเงิน: เพื่อเข้าถึงประวัติข้อความเก่า คุณจำเป็นต้องใช้แผนชำระเงิน
- แถบด้านข้างที่รก: เมื่อมีการสนทนาเพิ่มขึ้น แถบด้านซ้ายอาจรู้สึกไม่เป็นระเบียบ
- ความซับซ้อนของการค้นหาขั้นสูง: แม้ว่าจะทรงพลัง แต่การค้นหาขั้นสูงของ Slack อาจเป็นเรื่องยากที่จะเชี่ยวชาญ
การตั้งราคาต่ำเกินไป
- แผนฟรี
- โปรแพลน: $7.25 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- ธุรกิจ+: $12.50 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- Enterprise Grid: ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิวของ Slack
- G2: 4. 5/5
- Capterra: 4. 7/5
3. อินเตอร์คอม (เหมาะที่สุดสำหรับการมีส่วนร่วมกับลูกค้าและการส่งข้อความส่วนบุคคล)
"การลากและวาง" คือความคิดของคุณเกี่ยวกับการเขียนโค้ดขั้นสูงใช่ไหม? ถ้าอย่างนั้นก็มาทำความรู้จักกับ Intercom เพื่อนใหม่ที่ดีที่สุดของคุณได้เลย
การปรับแต่งแบบไม่ต้องเขียนโค้ดของ Intercom ช่วยให้แม้แต่ผู้ที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิคก็สามารถสร้างกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพได้ มันใช้คุณสมบัติต่างๆ เช่น วัตถุที่กำหนดเองเพื่อสร้างโครงสร้างข้อมูลที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการทางธุรกิจของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของอินเตอร์คอม
- การอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน: ประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยการทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติโดยใช้การป้อนข้อมูลด้วยมือให้น้อยที่สุด
- ข้อมูลและการวิเคราะห์: รับข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับพฤติกรรมและรูปแบบการโต้ตอบของลูกค้า เพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น
- แชทบอท: ใช้แชทวิดเจ็ตสำหรับการสื่อสารแบบเรียลไทม์กับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ให้การสนับสนุนทันทีและปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการลูกค้า
- การผสานรวมกับบุคคลที่สาม: เชื่อมต่ออย่างราบรื่นกับแอปพลิเคชันหลากหลายประเภทเพื่อทำให้กระบวนการทำงานของคุณราบรื่นยิ่งขึ้น
- วัตถุที่กำหนดเอง: ปรับแต่งโครงสร้างข้อมูลของคุณให้ตรงกับความต้องการทางธุรกิจเฉพาะ
- ปรับแต่งโดยไม่ต้องเขียนโค้ด: สร้างเวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้โดยไม่ต้องมีผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีอยู่เคียงข้าง
ข้อจำกัดของอินเตอร์คอม
- ราคาสูง: แผนการของ Intercom อาจสูงเกินไปสำหรับธุรกิจขนาดเล็กหรือสตาร์ทอัพที่มีงบประมาณจำกัด คุณจำเป็นต้องชั่งน้ำหนักคุณสมบัติของมันกับความต้องการของคุณ
- การปรับแต่งอีเมล: แม้ว่าผู้ใช้บางคนจะพบว่าระบบอัตโนมัติของอีเมลใน Intercom เพียงพอแล้ว แต่บางคนก็รู้สึกว่ามันขาดความยืดหยุ่นและความลึกซึ้ง
- ความซับซ้อน: กระบวนการกำหนดเส้นทางและระบบอัตโนมัติสำหรับตั๋วสนับสนุนอาจรู้สึกเหมือนการพยายามแก้รูบิกส์คิวบ์—ทำได้ แต่คุณจะต้องมีความอดทน
- UI ที่ท่วมท้น: ส่วนติดต่อผู้ใช้อาจดูน่ากลัวเล็กน้อยเมื่อแรกเห็น โดยมีเส้นโค้งการเรียนรู้ที่อาจทำให้ผู้ใช้ใหม่ช้าลง
- ปัญหาการสนับสนุนลูกค้า: อย่างน่าเหลือเชื่อ ผู้ใช้บางรายได้รายงานว่ามีการตอบกลับที่ช้าหรือผู้ช่วยเหลือไม่ช่วยเหลือเมื่อต้องการขอความช่วยเหลือจากทีมของ Intercom เอง
ราคาของระบบอินเตอร์คอม
- จำเป็น: $39 ต่อที่นั่ง/เดือน
- ขั้นสูง: $99 ต่อที่นั่ง/เดือน
- ผู้เชี่ยวชาญ: $139 ต่อที่นั่ง/เดือน
คะแนนและรีวิวอินเตอร์คอม
- G2: 4. 5/5
- Capterra: 4. 5/5
4. Tidio (ดีที่สุดสำหรับการแชทสดและระบบอัตโนมัติของแชทบอท)
Tidio ผสานซอฟต์แวร์แชทสดและแชทบอทไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่ทันสมัย ช่วยให้คุณมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า จัดการข้อสงสัย และเพิ่มยอดขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าคุณจะพูดคุยกับลูกค้าแบบเรียลไทม์หรือให้แชทบอทดูแลคำถามที่พบบ่อยแทน
นอกจากนี้ Tidio ยังผสานการทำงานกับ Facebook Messenger, Instagram และอีเมลได้อย่างราบรื่น ทำให้ทุกช่องทางการสื่อสารของคุณรวมอยู่ในที่เดียว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Tidio
- การสื่อสารแบบรวมศูนย์: ติดตามการโต้ตอบทั้งหมดจากแชทสด, Messenger และอีเมล—ทั้งหมดจากหน้าเดียว
- แชทแบบเรียลไทม์: มีปฏิสัมพันธ์กับผู้เข้าชมโดยตรงผ่านวิดเจ็ตแชทที่ปรับแต่งได้ เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าและเวลาตอบสนอง
- แชทบอท: อัตโนมัติคำถามที่พบบ่อยของลูกค้าด้วยตัวเลือกแชทบอทมากมายที่คุณสามารถปรับแต่งได้เพื่อจัดการทุกอย่างตั้งแต่คำแนะนำผลิตภัณฑ์ไปจนถึงคำถามการสนับสนุน
- การผสานรวมอย่างลึกซึ้ง: ผสานรวม Tidio กับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซและแพลตฟอร์มการขายหลัก ๆ ทำให้เป็นเครื่องมือแชทที่หลากหลายสำหรับทีมของคุณ
- แอปพลิเคชันมือถือและเดสก์ท็อป: ไม่พลาดทุกการติดต่อ—ตอบกลับลูกค้าได้จากทุกที่ ไม่ว่าคุณจะอยู่บนโทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์
ข้อจำกัดของ Tidio
- การสนับสนุนแพลตฟอร์มโซเชียลที่จำกัด: แม้ว่า Tidio จะโดดเด่นบน Messenger และ Instagram แต่ไม่ได้รวมเข้ากับ WhatsApp หรือ X (เดิมคือ Twitter) ดังนั้นคุณจึงพลาดโอกาสในการเชื่อมต่ออย่างรวดเร็วบนแพลตฟอร์มเหล่านั้น
- การแจ้งเตือนล่าช้า: ผู้ใช้รายงานว่า Tidio อาจแจ้งเตือนแชทใหม่ได้ช้า ซึ่งไม่เหมาะสมเมื่อความรวดเร็วเป็นสิ่งสำคัญ
- ปัญหาแท็บเดียว: หากคุณกำลังจัดการเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซหลายแห่ง Tidio จะรวบรวมข้อความทั้งหมดของคุณไว้ในแท็บเดียว ฟังดูสะดวกจนกว่ามันจะเริ่มแออัดเกินไป
- ราคาสูงสำหรับการขยาย: แผนพื้นฐานมีราคาที่จับต้องได้ แต่ค่าใช้จ่ายอาจเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อมีผู้ใช้ใหม่หรือเมื่อจำนวนการสนทนาที่คุณจัดการเกินขีดจำกัดของแผน
- ปัญหาการจัดการหลายงานพร้อมกัน: ผู้ใช้งานไม่สามารถจัดการหลายหน้าต่างแชทพร้อมกันได้โดยไม่พลาดการแจ้งเตือน—เป็นเรื่องน่าเสียดายสำหรับแพลตฟอร์มที่เน้นการสื่อสาร
- การรองรับภาษา: Tidio ไม่มีการรองรับหลายภาษาอย่างครอบคลุม ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคสำหรับธุรกิจระดับโลก
ราคาของ Tidio
- แผนฟรี
- แผนเริ่มต้น: $29/เดือน/100 การสนทนา
- แผนการเติบโต: $59/เดือน/2000 การสนทนา
- แผน Tidio+: $749/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Tidio
- G2: 4. 7/5
- Capterra: 4. 7/5
5. LiveChat (ดีที่สุดสำหรับการให้บริการลูกค้าแบบเรียลไทม์และการสนับสนุนการขาย)
ลองนึกภาพนี้: คุณกำลังดำเนินร้านค้าออนไลน์ รับมือกับคำถามจากลูกค้าเกี่ยวกับการจัดส่ง การคืนสินค้า และโปรโมชั่น
ด้วย LiveChat คุณสามารถเห็นสิ่งที่ลูกค้าพิมพ์ก่อนที่พวกเขาจะกดส่ง!
รวมกับคำตอบสำเร็จรูปและข้อความที่มีเนื้อหาสมบูรณ์ (คุณสามารถเพิ่ม GIF และรูปภาพที่สนุกสนานได้) บริการลูกค้าของคุณจะได้รับการรีวิวที่ยอดเยี่ยมอย่างแน่นอน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ LiveChat
- ข้อความตัวอย่าง: เริ่มตอบคำถามลูกค้าได้ล่วงหน้าด้วยการเห็นสิ่งที่พวกเขากำลังพิมพ์ก่อนที่พวกเขาจะกด 'ส่ง'
- วิดเจ็ตแชทที่ปรับแต่งได้: ปรับแต่งเครื่องมือแชทของคุณให้เข้ากับธีมและแบรนด์ของเว็บไซต์คุณ
- คำตอบสำเร็จรูป: ประหยัดเวลาด้วยคำตอบที่เตรียมไว้ล่วงหน้าสำหรับคำถามที่พบบ่อย—เพราะไม่มีใครชอบพิมพ์คำตอบเดิมซ้ำ 50 ครั้งต่อวัน
- ฟีเจอร์ขับเคลื่อนด้วย AI: อัตโนมัติข้อความ ลดเวลาตอบสนอง และปรับปรุงการโต้ตอบกับลูกค้าโดยไม่ต้องยกนิ้ว
- ข้อความที่สมบูรณ์: ส่งรูปภาพ, วิดีโอ, และบัตรสินค้าได้โดยตรงในแชทเพื่อประสบการณ์ที่มีปฏิสัมพันธ์มากขึ้น
- การแชร์ไฟล์และบันทึกการแชท: แชร์เอกสารสำคัญแบบเรียลไทม์และเก็บบันทึกการสนทนาทั้งหมดไว้เพื่อเข้าถึงได้ง่ายในภายหลัง
ข้อจำกัดของ LiveChat
- เวลาล่าช้า: บางครั้ง ข้อความแชทอาจล่าช้า ทำให้เกิดการล่าช้าเล็กน้อยในการสนทนา—ซึ่งอาจทำให้เสียบรรยากาศได้เมื่อความรวดเร็วเป็นสิ่งสำคัญ
- ไม่มีการตรวจสอบการสะกดอัตโนมัติ: เจ้าหน้าที่อาจพลาดการพิมพ์ผิดเป็นครั้งคราว เนื่องจากไม่มีโปรแกรมตรวจสอบการสะกดอัตโนมัติ
ราคาของ LiveChat
- เริ่มต้น: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีม: $41/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $59/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนรีวิวและคำวิจารณ์ของ LiveChat
- G2: 4. 5/5
- Capterra: 4. 6/5
6. Zendesk (เหมาะที่สุดสำหรับการสนับสนุนลูกค้าและการจัดการตั๋วแบบครบวงจร)
ไม่ว่าคุณจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กหรือองค์กรระดับโลก แพลตฟอร์มแชท Zendesk มีสิ่งที่ตอบโจทย์สำหรับทุกคน
คุณสามารถจัดการอีเมล, ดูแลแชทสด, ติดตามตั๋วการสนับสนุน, และช่วยในการรับพนักงานใหม่ได้
ส่วนที่ฉันชอบมากที่สุดคือระบบตั๋วของ Zendesk ซึ่งรวบรวมคำขอจากอีเมล แชท เสียง และการส่งข้อความทางโซเชียลไว้ในที่เดียวอย่างเป็นระเบียบ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zendesk
- ระบบตั๋ว: แปลงคำขอจากอีเมล, แชท, โทรศัพท์, และสื่อสังคมออนไลน์เป็นตั๋วการสนับสนุนที่รวมศูนย์
- แชทสดและส่งข้อความ: สนทนากับลูกค้าบนเว็บไซต์ของคุณหรือผ่านแอปส่งข้อความ เช่น WhatsApp Business และ Facebook Messenger
- ฐานความรู้: สร้างและจัดการศูนย์ช่วยเหลือของคุณด้วยบทความคำถามที่พบบ่อย รองรับมากกว่า 40 ภาษาสำหรับลูกค้าทั่วโลก
- การรายงานและการวิเคราะห์: รับรายงานที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อวัดประสิทธิภาพของทีมและติดตามการโต้ตอบกับลูกค้า
- ฟอรัมชุมชน: สร้างฟอรัมที่ลูกค้าสามารถโต้ตอบและแก้ไขปัญหาของกันและกันได้—ช่วยลดภาระงานของทีมสนับสนุนของคุณ
- ระบบ CRM สำหรับการขาย: เพิ่มประสิทธิภาพการขายโดยการรวบรวมข้อมูลลูกค้าไว้ในที่เดียวและปรับปรุงการสื่อสารกับทีมขายของคุณ
- การสนับสนุนหลายภาษา: ให้บริการสนับสนุนลูกค้าในหลายภาษาเพื่อให้ลูกค้าทุกคนไม่ถูกทอดทิ้ง
ข้อจำกัดของ Zendesk
- ราคาสูง: คุณสมบัติที่ครอบคลุมของ Zendesk มาพร้อมกับค่าใช้จ่าย—โดยเฉพาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กหรือสตาร์ทอัพที่มีงบประมาณจำกัด
- อินเทอร์เฟซที่ซับซ้อนเกินไป: ด้วยคุณสมบัติมากมาย อินเทอร์เฟซอาจรู้สึกเหมือนเขาวงกต และมีเส้นโค้งการเรียนรู้ที่สูงชัน
- การผสานรวมอีคอมเมิร์ซแบบจำกัด: Zendesk ไม่มีความหลากหลายมากนักเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซอย่าง Shopify หรือ BigCommerce ซึ่งอาจเป็นข้อเสียสำหรับร้านค้าออนไลน์
ราคาของ Zendesk
- ทีมสวีท: $55 ต่อตัวแทน/เดือน
- การเติบโตของห้องสวีท: $89 ต่อตัวแทน/เดือน
- ชุดมืออาชีพ: $115 ต่อตัวแทน/เดือน
- Suite Enterprise: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิว Zendesk
- G2: 4. 3/5
- Capterra: 4. 4/5
7. HubSpot (เหมาะที่สุดสำหรับ CRM และการตลาดอัตโนมัติพร้อมแชท)
Hubspot เป็นแพลตฟอร์มแชทยอดนิยมสำหรับธุรกิจทุกขนาด
มันมอบเครื่องมือสำหรับการขาย, การตลาด, และการบริการลูกค้า. คุณสามารถเก็บได้ถึงหนึ่งล้านติดต่อไม่มีวันหมดอายุ.
นี่มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ที่จัดการกับเอกสารสเปรดชีตที่ยุ่งเหยิงหลายร้อยฉบับ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ HubSpot
- ฐานข้อมูล CRM: จัดเก็บข้อมูลผู้ติดต่อได้สูงสุด 1 ล้านรายและบันทึกทุกการติดต่อของคุณไว้ในที่เดียว ไม่มีวันหมดอายุ
- แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้: ดูภาพรวมของกระบวนการขายและวิเคราะห์สถานะของดีลต่างๆ ของคุณ
- การจัดการงาน: จัดการและกำหนดเวลาการดำเนินงานได้อย่างง่ายดาย ส่งอีเมล ตั้งการแจ้งเตือน และไม่พลาดกำหนดส่งงาน
- การตลาดผ่านอีเมล: ใช้เครื่องมือลากและวางเพื่อสร้างอีเมลที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคล หรือเลือกจากเทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้า
- การผสานรวมกับ Gmail และ Outlook: ซิงค์ CRM ของคุณกับกล่องจดหมายของคุณ บันทึกอีเมล และติดตามการเปิดและการคลิกแบบเรียลไทม์
- เครื่องมือและกระบวนการทำงานอัตโนมัติ: อัตโนมัติการติดตาม ส่งการแจ้งเตือนส่วนบุคคล และมีส่วนร่วมกับลูกค้าเป้าหมายโดยไม่ต้องยกนิ้ว
ข้อจำกัดของ HubSpot
- ราคาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว: แผนฟรีของ HubSpot เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น แต่เมื่อธุรกิจของคุณเติบโตขึ้น ราคาจะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย—อย่างรวดเร็ว
- สัญญาประจำปี: เมื่อคุณเข้าร่วมแล้ว จะไม่มีทางออกที่ง่าย HubSpot จะผูกคุณไว้ในสัญญาประจำปีโดยไม่มีตัวเลือกการยกเลิกก่อนกำหนด
- การทดสอบ A/B มีข้อจำกัด: คุณจำเป็นต้องชำระเงินสำหรับแผน Professional ($800/เดือน) เพื่อเข้าถึงการทดสอบ A/B
- ไม่เหมาะสำหรับการใช้เป็นเครื่องมือแยกส่วน: HubSpot ทำงานได้ดีที่สุดเมื่อคุณใช้มันเป็นแพลตฟอร์มครบวงจร หากคุณต้องการผสมผสานเครื่องมือต่าง ๆ อาจไม่เหมาะกับคุณ
ราคาของ Hubspot
- ศูนย์กลางการขาย: เริ่มต้นที่ $20/เดือน สำหรับผู้ใช้สองคน
- ศูนย์กลางการตลาด: เริ่มต้นที่ $20/เดือน สำหรับ 1,000 ลีด
- ศูนย์บริการ: เริ่มต้นที่ $20/เดือน สำหรับผู้ใช้สองคน (รวมแชทสด)
- ชุด CRM: เริ่มต้นที่ $20/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Hubspot
- G2: 4. 4/5
- Capterra: 4. 5/5
8. Olark (ดีที่สุดสำหรับการแชทสดและบริการลูกค้าสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก)
คุณเคยรู้สึกไหมว่าคุณกำลังสูญเสียลูกค้าเพียงเพราะพวกเขาหาปุ่ม 'ติดต่อเรา' ไม่เจอหรือหาทางไปยังส่วนช่วยเหลือของคุณไม่พบ?
แพลตฟอร์มแชทสดของ Olark ที่ใช้งานง่ายพร้อมให้บริการช่วยเหลือคุณแล้ว
Olark นำเสนอช่องแชทที่สามารถปรับแต่งได้และฟีเจอร์ที่ใช้งานง่าย เช่น เครื่องมือแชทอัตโนมัติ การติดตามผู้เยี่ยมชม การโอนแชท และการแชร์ไฟล์ สำหรับธุรกิจขนาดเล็กและธุรกิจที่กำลังเติบโต
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Olark
- การปรับแต่งวิดเจ็ตแชท: ปรับแต่งกล่องแชทของคุณให้เข้ากับรูปลักษณ์และความรู้สึกของเว็บไซต์ หรือยกระดับไปอีกขั้นด้วย Non-Branded Chatbox PowerUp
- เครื่องมือแชทขั้นสูง: เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารด้วยการแชร์ไฟล์ การแจ้งเตือนบนเดสก์ท็อป และการโอนแชท
- การวิเคราะห์แชท: ตรวจสอบปริมาณการแชท เพิ่มแท็กที่กำหนดเอง และรับรายงานทางอีเมลรายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือน
- ข้อความอัตโนมัติ: มีปฏิสัมพันธ์กับผู้เข้าชมอย่างเชิงรุกด้วยการทักทายอัตโนมัติ การจัดเส้นทางแชท และการตอบกลับแบบสำเร็จรูป เพื่อประหยัดเวลาให้กับทีมของคุณ
- แชทแบบเจาะจง: เข้าถึงลูกค้าที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสมด้วยการติดตามผู้เข้าชมและการกระตุ้นการแชท
ข้อจำกัดของ Olark
- การเชื่อมต่อที่จำกัด: แม้ว่า Olark จะสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือ CRM และระบบช่วยเหลือบางประเภทได้ แต่การเชื่อมต่อของ Olark มีน้อยกว่าแพลตฟอร์มแชทสดอื่น ๆ
- กล่องแชทพื้นฐาน: หากคุณกำลังมองหาฟีเจอร์ที่โดดเด่น เช่น อีโมจิหรือ GIF แชทแบบข้อความของ Olark อาจดูเรียบง่ายไปสักหน่อย
- PowerUps สามารถสะสมได้: ฟีเจอร์ที่กำหนดเอง เช่น ข้อมูลเชิงลึกของผู้เยี่ยมชมและการท่องเว็บร่วมกัน ต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม ทำให้ Olark มีราคาสูงสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
ราคา Olark
- แผนมาตรฐาน: $29/เดือน ต่อที่นั่ง
- โปรแพลน: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว Olark
- G2: 4. 3/5
- Capterra: 4. 5/5
9. Re:Amaze (เหมาะที่สุดสำหรับการสนับสนุนลูกค้าหลายช่องทางและการผสานรวมกับระบบช่วยเหลือ)
คุณเคยรู้สึกเหมือนกำลังพยายามจัดการงานบริการลูกค้าหลายล้านอย่างพร้อมกันหรือไม่? อีเมล แชทสด โซเชียลมีเดีย และบางทีอาจรวมถึงส่วนคำถามที่พบบ่อยของลูกค้า—มันสามารถทำให้รู้สึกท่วมท้นได้อย่างรวดเร็ว
Re:amaze's customizable chat widgets, CRM integration, and automated workflows are, well, 'amazing' for teams!
เรื่อง: คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Re:amaze
- การสนับสนุนแบบหลายช่องทาง: จัดการตั๋วสนับสนุนจากแชทสด, อีเมล, โซเชียลมีเดีย, SMS, VOIP และแม้กระทั่งฐานความรู้ FAQ ในแพลตฟอร์มเดียวที่รวมกัน
- กระบวนการทำงานอัตโนมัติ: เพิ่มความเร็วในการตอบสนองและปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานโดยการทำซ้ำงานที่ซ้ำซ้อน เช่น การจัดเรียงตั๋วและการตอบกลับ
- วิดเจ็ตแชทที่ปรับแต่งได้: ปรับแต่งวิดเจ็ตแชทของคุณให้เข้ากับภาพลักษณ์ของแบรนด์และดึงดูดลูกค้าของคุณอย่างมีสไตล์
- การติดตามแบบเรียลไทม์: ติดตามผู้เข้าชมเว็บไซต์ของคุณแบบสด ๆ และเริ่มการสนทนาเชิงรุกได้ทันที เพื่อให้ความช่วยเหลือก่อนที่ลูกค้าจะร้องขอ
- เครื่องมือการทำงานร่วมกันของทีม: มอบหมายงาน, เพิ่มบันทึกภายใน, และทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพกับทีมของคุณในการตอบข้อสงสัยของลูกค้า
- การวิเคราะห์และรายงาน: วัดประสิทธิภาพ เวลาตอบสนอง และความพึงพอใจของลูกค้าด้วยรายงานที่ละเอียด
- การรองรับมัลติมีเดีย: จัดการไฟล์แนบได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าจะเป็นรูปภาพ วิดีโอ หรือไฟล์ประเภทอื่น ๆ
เรื่อง: ข้อจำกัดของ Re:amaze
- เส้นทางการเรียนรู้ที่ชันขึ้น: ด้วยฟีเจอร์มากมาย ทีมขนาดเล็กอาจรู้สึกท่วมท้นในการเริ่มต้นใช้งาน
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานยาก: อินเทอร์เฟซควรมีการปรับปรุงให้เรียบง่ายมากขึ้น—บางครั้งการทำงานที่ง่าย ๆ อาจต้องใช้การคลิกหลายครั้งเกินไป
- ข้อจำกัดของแชทบอท: แชทบอทอาจพลาดเจตนาของลูกค้าเป็นครั้งคราว ส่งผลให้คำตอบไม่ตรงกับที่ลูกค้าต้องการ
- ไม่มีการเชื่อมต่อ WhatsApp: แม้ว่าจะมีความหลากหลาย แต่ Re:amaze ยังไม่รองรับ WhatsApp
- การรองรับภาษา: Re:amaze ไม่มีการรองรับภาษาที่ได้รับความนิยม เช่น ภาษาสเปน
เรื่อง: ราคา Re:amaze
- พื้นฐาน: $29 ต่อสมาชิกทีม/เดือน
- ข้อดี: $49 ต่อสมาชิกทีม/เดือน
- บวก: $69 ต่อสมาชิกทีม/เดือน
เรื่อง: การให้คะแนนและรีวิว Re:amaze
- G2: 4. 6/5
- Capterra: 4. 8/5
10. LiveAgent (ดีที่สุดสำหรับโซลูชันช่วยเหลือและแชทสดแบบครบวงจร)
จะเกิดอะไรขึ้นหากคุณสามารถติดตามและตอบสนองต่อข้อสงสัยของลูกค้าผ่านหลายช่องทางได้โดยไม่ต้องเหนื่อยเลย?
นี่คือข้อได้เปรียบที่คุณจะได้รับเมื่อเริ่มต้นใช้งาน LiveAgent
นอกจากนี้ นอกเหนือจากการรวมศูนย์การสนับสนุนของคุณแล้ว LiveAgent ยังช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณได้แบบเรียลไทม์
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ LiveAgent
- การโทรวิดีโอแบบบูรณาการ: สนทนาแบบเห็นหน้ากับลูกค้าได้โดยตรงจากแพลตฟอร์ม
- ระบบจัดการตั๋ว: แปลงคำขอของลูกค้าจากทุกช่องทาง—อีเมล, การส่งข้อความทางโซเชียล, แชทสด, และอื่น ๆ—เป็นตั๋วเพื่อการจัดการที่ง่ายขึ้น
- การสนับสนุนหลายช่องทาง: จัดการข้อสงสัยของลูกค้าจากอีเมล แชทสด โทรศัพท์ วิดีโอคอล และแม้แต่ฟอรัม ทั้งหมดในที่เดียว
- การตรวจสอบเว็บไซต์: ติดตามวิธีที่ผู้เข้าชมมีปฏิสัมพันธ์กับเว็บไซต์ของคุณและเสนอคำเชิญสนทนาแบบส่วนตัวในเวลาจริง
ข้อจำกัดของ LiveAgent
- การผสานการทำงานที่จำกัด: แม้ว่า LiveAgent จะโดดเด่นในการจัดการการสื่อสาร แต่ก็ควรมีตัวเลือกการผสานการทำงานกับเครื่องมือทางธุรกิจอื่นๆ เพิ่มเติม
- ไม่มีแชทบอท AI: ต่างจากคู่แข่งบางราย LiveAgent ไม่มีแชทบอท AI สำหรับการตอบกลับอัตโนมัติ ซึ่งอาจทำให้เวลาการตอบกลับสำหรับคำถามทั่วไปช้าลง
ราคาของ LiveAgent
- ฟรีตลอดไป
- แผนขนาดเล็ก: $9/เดือน ต่อผู้ใช้
- แผนกลาง: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
- แผนขนาดใหญ่: $49/เดือน ต่อผู้ใช้
- แผนสำหรับองค์กร: $69/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนรีวิวและคำวิจารณ์ของ LiveAgent
- G2: 4. 5/5
- Capterra: 4. 7/5
11. ClickDesk (เหมาะที่สุดสำหรับการแชทสดและการสนับสนุนทางเสียง)
คุณเคยต้องการที่จะคุยกับลูกค้าของคุณในขณะที่ให้พวกเขาสามารถโทรหาคุณได้โดยไม่ต้องออกจากแพลตฟอร์มเดียวกันหรือไม่
พบกับ ClickDesk, โซลูชันแชทสดและเสียงที่ได้รับความนิยม
ฉันได้ลองใช้เมื่อเร็ว ๆ นี้และชอบวิธีที่มันรวมการสนทนาแบบเรียลไทม์, การสนับสนุนด้วยเสียง, และการผสานรวมกับสื่อสังคมออนไลน์ไว้ในแพลตฟอร์มเดียว
คุณสมบัติเด่นของ ClickDesk
- แชทสดและสนับสนุนด้วยเสียง: จัดการแชทสดและสายโทรศัพท์กับลูกค้าได้โดยตรงจากแพลตฟอร์ม มอบช่องทางหลากหลายให้พวกเขาในการติดต่อขอความช่วยเหลือ
- การผสานรวมโซเชียลมีเดีย: อนุญาตให้ลูกค้าเชื่อมต่อผ่าน Facebook และ X (เดิมชื่อ Twitter) เพื่อความยืดหยุ่นในการสื่อสารมากยิ่งขึ้น
- การวิเคราะห์แบบเรียลไทม์: ติดตามประสิทธิภาพการแชทและพฤติกรรมของผู้เยี่ยมชมด้วยข้อมูลแบบเรียลไทม์ เพื่อปรับปรุงการสนับสนุนลูกค้าและเพิ่มการมีส่วนร่วม
- วิดเจ็ตคลิกเพื่อโทร: เปิดใช้งานการโทรเสียงทันทีผ่านเว็บไซต์ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว ช่วยให้ลูกค้าได้รับการสนับสนุนทันทีโดยไม่ต้องออกจากหน้าเว็บ
- การผสานรวมแอปของบุคคลที่สาม: ผสานรวม อย่างราบรื่นกับระบบ CRM, เครื่องมือการตลาดทางอีเมล, และซอฟต์แวร์ช่วยเหลือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการลูกค้าของคุณ
ข้อจำกัดของ ClickDesk
- ความสามารถพื้นฐานของแชทบอท: ClickDesk มีระบบอัตโนมัติสำหรับแชทบอทที่จำกัด ทำให้ไม่มีความสามารถมากนักในการจัดการกับคำถามทั่วไปโดยไม่มีเจ้าหน้าที่มนุษย์
- ไม่มีการสนับสนุนการโทรผ่านวิดีโอ: แม้ว่าจะมีการให้บริการเสียงและแชทสด แต่ ClickDesk ไม่มีระบบโทรผ่านวิดีโอแบบบูรณาการ ซึ่งอาจเป็นข้อเสียสำหรับทีมที่ต้องการการสื่อสารกับลูกค้าแบบเห็นหน้า
ราคา ClickDesk
- แผน Lite: ฟรี
- โปรแพลน: 14.99 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้หนึ่งคน
- แผนพลัส: $24.99/เดือน ต่อผู้แทน
- แผนสำหรับองค์กร: $39.99/เดือน ต่อผู้ใช้หนึ่งคน
คะแนนและรีวิว ClickDesk
- G2: 3. 8/5
- Capterra: 3. 4/5
12. หาซื้อ (เหมาะที่สุดสำหรับการสนับสนุนลูกค้าด้วยการท่องเว็บร่วมกันและแชทวิดีโอ)
คุณรู้ไหมว่า การสนับสนุนลูกค้าผ่านวิดีโอมีแนวโน้มจะเติบโตถึง 150%ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ผมว่ามันสมเหตุสมผลนะ คุณไม่อยากลองวิดีโอคอลสั้น ๆ กับลูกค้าที่สับสน หรือแชร์หน้าจอเพื่อแก้ปัญหาให้เสร็จในไม่กี่วินาทีบ้างเหรอ?
Acquire เป็นแพลตฟอร์มหนึ่งที่กำลังใช้ประโยชน์จากเทรนด์นี้อย่างเต็มที่แล้ว
ระบบแชทสดพร้อมวิดีโอและ VoIP ในตัวทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการให้บริการลูกค้าแบบเรียลไทม์และเห็นหน้ากัน
รับคุณสมบัติที่ดีที่สุด
- การโทรผ่านวิดีโอและ VoIP: จัดการโทรผ่านวิดีโอแบบทางเดียวหรือสองทางและเชื่อมต่อกับลูกค้าผ่าน VoIP ทั้งหมดนี้รวมอยู่ในแพลตฟอร์มเดียว—ไม่ต้องดาวน์โหลดเพิ่มเติม
- การท่องเว็บร่วมกันและการแชร์หน้าจอ: มีปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับเบราว์เซอร์ของลูกค้าของคุณ นำทางพวกเขาผ่านแบบฟอร์ม การคลิก และการตัดสินใจต่าง ๆ แบบเรียลไทม์
- มุมมองตัวแทนแบบรวม: จัดการการสนทนาของลูกค้าทั้งหมดของคุณ—ตั้งแต่แชทสดไปจนถึงแชทบอท—ในแดชบอร์ดเดียวเพื่อการสนับสนุนลูกค้าที่ราบรื่น
- การผสานรวมฐานความรู้: แนะนำบทความช่วยเหลือโดยอัตโนมัติระหว่างการแชท ลดความจำเป็นในการใช้เจ้าหน้าที่สด
การได้มาซึ่งข้อจำกัด
- ไม่มีเครื่องมือการตลาดขาออก: Acquire มีความเชี่ยวชาญในการแชทสด แต่ขาดคุณสมบัติการตลาดขาออกที่พบในแพลตฟอร์มแชทอื่น ๆ
- ช่องทางการตลาดที่จำกัด: ไม่มีการเชื่อมต่อกับ Facebook Messenger และมีตัวเลือก SMS ขั้นพื้นฐานเท่านั้น ซึ่งจำกัดศักยภาพทางการตลาด
ขอข้อมูลราคา
- แผนบริการ: $500/เดือน, บวก $25 ต่อตัวแทน/เดือน
- แผนการแก้ปัญหาแบบบูรณาการ: $2,000/เดือน, บวก $45 ต่อตัวแทน/เดือน
รับคะแนนและรีวิว
- G2: 4. 3/5
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
12. Facebook Messenger (เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารกับลูกค้าทางสื่อสังคมออนไลน์)
มาดูกันเถอะ: เกือบทุกคนก็ใช้ Facebookอยู่แล้ว—3 พันล้านผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่เป็นประจำเลยทีเดียว แล้วทำไมไม่ใช้ Facebook Messenger เป็นแพลตฟอร์มสนับสนุนลูกค้าหลักของคุณล่ะ?
มันฟรี คุ้นเคย และให้คุณเชื่อมต่อกับลูกค้าของคุณในที่ที่พวกเขาสบายใจที่สุด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Facebook Messenger
- การแชร์ไฟล์: ส่งไฟล์, เอกสาร, และรูปภาพได้อย่างง่ายดายระหว่างการแชท เหมือนกับการส่งผ่านอีเมล—ทำให้การสื่อสารกับลูกค้าเร็วขึ้นและราบรื่นยิ่งขึ้น
- ข้อความเสียงและวิดีโอ: ส่งข้อความเสียงหรือวิดีโออย่างรวดเร็วเพื่อเพิ่มความส่วนตัวเมื่อข้อความตัวอักษรไม่สามารถสื่อถึงได้
- บอทอัตโนมัติ: ตั้งค่าแชทบอทที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อจัดการกับคำถามที่พบบ่อยของลูกค้า รวบรวมความคิดเห็น และแม้กระทั่งโปรโมตบริการของคุณ—เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการปลดปล่อยทีมสนับสนุนของคุณ
- แชทกลุ่ม: ประสานงานกับทีมหรือลูกค้าแบบเรียลไทม์ด้วยการตั้งแชทกลุ่ม—เหมาะสำหรับการสื่อสารในโครงการหรือการทำงานร่วมกับลูกค้าแบบเรียลไทม์
- การแชร์ตำแหน่ง: แชร์ตำแหน่งของคุณแบบเรียลไทม์ ซึ่งเหมาะสำหรับธุรกิจที่จัดการการส่งมอบหรือบริการที่ต้องพบปะกัน
- การตั้งค่าการติดต่อแบบกำหนดเอง: ปรับแต่งสีแชทสำหรับลูกค้าแต่ละรายหรือปิดเสียงการสนทนาเมื่อคุณต้องการพัก
ข้อจำกัดของ Facebook Messenger
- ไม่ใช่ทุกคนที่ใช้ Facebook: โอเค, ตรงกันข้ามกับที่เราแนะนำไป บางคนอาจเลิกใช้โซเชียลมีเดียไปแล้ว ดังนั้นคุณอาจยังต้องการแพลตฟอร์มแชทสดสำรอง
- ความคาดหวังในการตอบกลับทันที: ลูกค้าคาดหวังให้คุณตอบกลับอย่างรวดเร็ว โชคดีที่คุณสามารถตั้งเวลาทำการเพื่อจัดการความคาดหวังของพวกเขาได้
ราคาของ Facebook Messenger
- แผนฟรี
คะแนนรีวิวและรีวิวของ Facebook Messenger
- G2: 4. 2/5
- Capterra: 4. 3/5
14. WhatsApp (เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารทางธุรกิจและการบริการลูกค้า)
ฉันใช้ WhatsApp; คุณใช้ WhatsApp; บริษัท 50 ล้านแห่งใช้ WhatsApp
เดี๋ยวนะ อะไรนะ?
ใช่, บริษัทสตาร์ตอัพและองค์กรทั่วโลกกำลังเปลี่ยนมาใช้ WhatsApp เพื่อเชื่อมต่อกับผู้ชมของพวกเขา
เราทุกคนรู้ดีว่ามันทำงานอย่างไรในระดับส่วนตัว แต่แล้วมันช่วยธุรกิจได้อย่างไร? มาค้นหาคำตอบกันเถอะ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ WhatsApp
- โปรไฟล์ธุรกิจ: สร้างภาพลักษณ์มืออาชีพให้กับบริษัทของคุณโดยเพิ่มที่อยู่ธุรกิจ เว็บไซต์ และข้อมูลเพิ่มเติม ป้ายยืนยันที่อยู่ถัดจากชื่อของคุณช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้า
- ตอบกลับอย่างรวดเร็ว: ประหยัดเวลาด้วยการตั้งค่าข้อความที่เขียนไว้ล่วงหน้าสำหรับคำถามที่พบบ่อย เพียงกด "/" แล้วเลือกข้อความตอบกลับด่วน—ไม่ต้องพิมพ์ข้อความเดิมซ้ำๆ อีกต่อไป!
- ข้อความทักทายและข้อความไม่อยู่: ทักทายลูกค้าโดยอัตโนมัติและส่งข้อความไม่อยู่เมื่อคุณออฟไลน์—เพราะความประทับใจแรกสำคัญและไม่มีใครชอบรอ
- ป้ายกำกับ: จัดระเบียบรายชื่อผู้ติดต่อและการแชทด้วยป้ายกำกับ เช่น 'ลูกค้าใหม่' หรือ 'VIP' ช่วยให้ค้นหาและจัดกลุ่มบทสนทนาได้อย่างรวดเร็ว
- แคตตาล็อกและคอลเลกชัน: จัดแสดงสินค้าของคุณในแคตตาล็อก ลูกค้าสามารถเลือกชมได้โดยไม่ต้องออกจาก WhatsApp
- ข้อความโต้ตอบแบบโต้ตอบได้: เพิ่มปุ่มสำหรับการตอบกลับอย่างรวดเร็วและการเรียกร้องให้ดำเนินการ (CTAs) เพื่อการนำทางที่ง่ายดาย ไม่ต้องพิมพ์ด้วยตนเองอีกต่อไป—เพียงแค่คลิกและดำเนินการ!
ข้อจำกัดของ WhatsApp
- ไม่รองรับหมายเลข VoIP: น่าเสียดายที่ WhatsApp ไม่รองรับหมายเลข VoIP อีกต่อไป คุณจำเป็นต้องใช้ซิมการ์ดจริง
- บัญชีเดียวต่ออุปกรณ์: คุณสามารถใช้บัญชีได้เพียงหนึ่งบัญชีต่ออุปกรณ์ในเวลาเดียวกัน ซึ่งอาจจำกัดการติดต่อสำหรับทีมขนาดใหญ่
- ความเสี่ยงในการส่งข้อความมากเกินไป: ระวังการส่งข้อความถึงลูกค้าบ่อยเกินไป—อาจทำให้รำคาญได้อย่างรวดเร็ว!
- ผูกกับ Facebook: เนื่องจาก WhatsApp เป็นเจ้าของโดย Facebook นี่อาจเป็นปัจจัยที่ทำให้ตัดสินใจไม่ได้สำหรับผู้ที่กังวลเกี่ยวกับยักษ์ใหญ่ในวงการโซเชียลมีเดีย
ราคาของ WhatsApp
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนรีวิวและรีวิวของ WhatsApp
- G2: 4. 7/5
- Capterra: 4. 7/5
15. WeChat (ดีที่สุดสำหรับการสื่อสารระดับโลกและการผสานการชำระเงินผ่านมือถือ)
มีผู้ใช้WeChatมากกว่าหนึ่งพันล้านคนทุกเดือน. นี่คือแพลตฟอร์มที่ทรงพลังสำหรับการสื่อสารแบบบุคคลและกลุ่ม, การตลาดโปรโมชั่น, และการสนับสนุนลูกค้า.
อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก WeChat มีฐานอยู่ในประเทศจีน เรามาดูกันว่ามันจะมีผลอย่างไรต่อธุรกิจของคุณในต่างประเทศ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ WeChat
- บัญชีทางการ WeChat: สร้างโปรไฟล์ธุรกิจที่ผ่านการยืนยันและติดต่อกับลูกค้าของคุณโดยตรง ราวกับมีเว็บไซต์ขนาดเล็กของคุณเองอยู่ใน WeChat คุณสามารถโพสต์บทความ จัดโปรโมชั่น และสร้างความน่าเชื่อถือให้กับแบรนด์ของคุณ
- โปรแกรมมินิ WeChat: สร้างโปรแกรมมินิเพื่อเชื่อมต่อและมีส่วนร่วมกับผู้ชมของคุณโดยไม่ต้องให้พวกเขาออกจากแอป คิดถึงโปรแกรมเหล่านี้เหมือนแอปภายในระบบนิเวศของ WeChat สำหรับทุกสิ่งตั้งแต่การค้าออนไลน์ไปจนถึงการบริการลูกค้า
- ร้านค้า WeChat: ตั้งร้านค้าออนไลน์ได้โดยตรงบน WeChat! ลูกค้าของคุณสามารถเลือกชมสินค้า ซื้อสินค้า และรับบริการลูกค้าได้ทั้งหมดในที่เดียว
- การผสานการชำระเงิน: เปิดใช้งานการทำธุรกรรมที่ราบรื่นด้วยการชำระเงินออนไลน์ผ่าน WeChat Pay
- WeChat CRM: รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการโต้ตอบและพฤติกรรมของลูกค้า คุณสามารถติดตามเมื่อพวกเขาพูดถึงแบรนด์ของคุณ ให้การสนับสนุน และใช้ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้เพื่อปรับกลยุทธ์การตลาดของคุณ
- ไลฟ์สตรีมและช่องทาง WeChat: สร้างวิดีโอสั้นและจัดกิจกรรมช้อปปิ้งสดเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้ชมของคุณ
ข้อจำกัดของ WeChat
- การตั้งค่าที่ซับซ้อน: การตั้งค่าบัญชี WeChat อย่างเป็นทางการอาจเป็นเรื่องยุ่งยาก โดยเฉพาะสำหรับธุรกิจที่ไม่ใช่ของจีน คุณจะต้องผ่านขั้นตอนหลายขั้นตอนและชำระค่าธรรมเนียมการยืนยัน
- ผูกกับจีน: WeChat เป็นแพลตฟอร์มที่ครองตลาดในจีน แต่หากธุรกิจของคุณดำเนินการในระดับโลก คุณจะต้องใช้แพลตฟอร์มอื่นเพื่อเข้าถึงลูกค้าต่างประเทศ
- การปรับแต่งที่จำกัด: แม้ว่าแพลตฟอร์มจะมีเครื่องมือที่ทรงพลัง แต่ตัวเลือกการปรับแต่งสำหรับธุรกิจค่อนข้างจำกัดเมื่อเทียบกับแอปแบบสแตนด์อโลน
ราคาของ WeChat
- บริษัทต่างประเทศ: ราคาเริ่มต้นที่ $500 และมีค่าธรรมเนียมการตรวจสอบเพิ่มเติม $99/ปี
ClickUp: ดีสำหรับการแชท ยิ่งดีสำหรับการสื่อสาร
กลับมาสู่สิ่งที่สำคัญกันเถอะ—การค้นหาแพลตฟอร์มแชทที่เหมาะกับความต้องการของคุณและเป้าหมายของบริษัทคุณ
ด้วยตัวเลือกมากมายที่มีอยู่ แต่ละตัวต่างอ้างว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในบางแง่มุม ClickUp โดดเด่นด้วยเหตุผลที่เรียบง่าย—มันมอบสิ่งที่คุณต้องการอย่างแท้จริงโดยไม่มีสิ่งที่ไม่จำเป็น ทำไมต้องเสียเวลา (และเงิน) กับฟีเจอร์ที่คุณจะไม่มีวันได้ใช้?
ClickUp ถูกออกแบบมาเพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์การจัดการโครงการที่มีประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมด้วยเครื่องมือมากมายที่จะทำให้ทีมและลูกค้าของคุณพึงพอใจ
พร้อมที่จะทำให้กระบวนการทำงานของคุณง่ายขึ้นหรือไม่? มาร่วมกับเราและลงทะเบียนใช้ ClickUpฟรีวันนี้!