ซอฟต์แวร์การสื่อสารทางธุรกิจที่ดีที่สุดสำหรับการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในปี 2025

คำว่า 'การร่วมมือ' และ 'การมีส่วนร่วม' ได้รับการปรับเปลี่ยนความหมายใหม่เมื่อการทำงานทางไกลและแบบผสมผสานกลายเป็นเรื่องปกติ ผู้คนไม่พบปะกันทางกายภาพเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายทางธุรกิจอีกต่อไป แต่ทำเช่นนั้นในพื้นที่ดิจิทัล
คุณต้องการเครื่องมือสื่อสารและการทำงานร่วมกันเพื่อส่งเสริมการสื่อสารที่เปิดกว้างและสร้างความรู้สึกของการทำงานเป็นทีมที่แข็งแกร่ง ซอฟต์แวร์การสื่อสารทางธุรกิจเป็นพื้นที่ศูนย์กลางสำหรับการทำงานร่วมกัน พร้อมการเข้าถึงเครื่องมือดิจิทัลสำหรับการประชุมทางวิดีโอ การปรับปรุงการแชร์ไฟล์ในที่เดียว หรือการอนุญาตให้มีการโต้ตอบแบบตัวต่อตัวผ่านช่องทางส่วนตัวและส่วนบุคคล
การเลือกซอฟต์แวร์การสื่อสารทางธุรกิจที่เหมาะสมนั้นเป็นเรื่องที่ท้าทายแต่มีความสำคัญอย่างยิ่ง โพสต์นี้จะเปรียบเทียบแพลตฟอร์มและเครื่องมือการสื่อสารทางธุรกิจชั้นนำ พร้อมประเมินคุณสมบัติที่แตกต่าง ข้อจำกัด และประโยชน์โดยรวม
พร้อมหรือยัง? ไปกันเลย
คุณควรค้นหาอะไรในแพลตฟอร์มการสื่อสารทางธุรกิจ?
- การโทรผ่านวิดีโอและการแชร์หน้าจอ: นอกเหนือจากการส่งข้อความ (แชท) ตามปกติแล้ว ควรค้นหาแพลตฟอร์มการสื่อสารของทีมที่มีการประชุมผ่านวิดีโอและการแชร์หน้าจอ สำหรับทีมที่อยู่ห่างไกล เช่น ทีมการตลาดและการขาย ที่ต้องตรวจสอบรายงานระหว่างการประชุมเสมือนจริง คุณสมบัติเหล่านี้จะช่วยส่งเสริมการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
- การจัดการโครงการ: เครื่องมือการจัดการโครงการที่ผสานรวมกับเครื่องมือการสื่อสารช่วยให้ไม่มีอะไรหลุดรอดไปได้ ทุกคนทราบถึงภารกิจของทีม, วัตถุประสงค์, และกำหนดเวลา และให้ผู้จัดการสามารถติดตามความคืบหน้าได้จากแดชบอร์ดเดียว
- การแชร์ไฟล์อย่างปลอดภัย: ค้นหาเครื่องมือการทำงานร่วมกันของทีมที่รองรับการแชร์ไฟล์เพื่อทำให้การทำงานกับทีมระยะไกลและทีมแบบผสมผสานง่ายขึ้น ทุกคนสามารถเข้าถึงเอกสาร SOP และนโยบายเดียวกันได้ในคลังข้อมูลส่วนกลาง ช่วยประหยัดเวลาในการค้นหาโฟลเดอร์ที่เกี่ยวข้องเมื่อจำเป็น สำหรับอุตสาหกรรมที่ต้องการความปลอดภัยระดับองค์กร การแชร์ไฟล์อย่างปลอดภัยบนแพลตฟอร์มการสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญ
- การประชุมทางเสียง: เครื่องมือสื่อสารทางธุรกิจที่ดีที่สุดมีการประชุมทางเสียงผ่านสายเสียงและเสียงโดยตรง เมื่อสมาชิกในทีมของคุณต้องการชี้แจงบางอย่างหรือติดตามการสนทนาอย่างรวดเร็ว พวกเขาสามารถเชิญสมาชิกในทีมเข้าร่วมการประชุมทางเสียงได้โดยตรงจากเดสก์ท็อปหรือแอปพลิเคชันบนมือถือโดยไม่ต้องตั้งค่าช่องทางการสื่อสารภายนอก
- อินทราเน็ตของบริษัท: อินทราเน็ตทางสังคมคือพอร์ทัลกลางที่ทุกคนสามารถสื่อสารกันได้ ตั้งแต่การแบ่งปันข่าวสารทั่วทั้งบริษัทไปจนถึงการทำให้ทีมของคุณดำเนินโครงการต่างๆ ได้อย่างราบรื่น
- การผสานรวม: ซอฟต์แวร์การสื่อสารทางธุรกิจที่ยอดเยี่ยมสามารถผสานรวมกับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามที่แผนกของคุณใช้ รวมถึงเทคโนโลยีสำหรับฝ่ายขาย การตลาด ระบบ CRM และระบบบัญชี
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: เลือกแพลตฟอร์มการสื่อสารที่มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเข้าใจง่าย ซึ่งสมาชิกในทีมทุกคนสามารถใช้งานได้อย่างสะดวก ส่งเสริมการนำไปใช้อย่างครอบคลุม
ซอฟต์แวร์การสื่อสารทางธุรกิจ 12 อันดับแรกเพื่อประสิทธิภาพ
1. คลิกอัพ
หากคุณรู้สึกเหนื่อยกับการจัดการหลายแพลตฟอร์มสำหรับการบริหารโครงการและการสื่อสาร ให้ใช้ClickUp สำหรับการดำเนินงานของทีม เครื่องมือและฟีเจอร์การทำงานร่วมกันของ ClickUp จะรวมการสื่อสารภายในและภายนอกทีมไว้ภายใต้หลังคาเดียวกัน
ตัวอย่างเช่น คุณสมบัติการร่วมมือแบบเรียลไทม์และไม่พร้อมกัน เช่นClickUp Chatช่วยให้ทุกคนอยู่ในความสอดคล้องกันผ่านการสื่อสารแบบทันที รวมถึงการโทรด้วยเสียงและวิดีโอ ในเวลาเดียวกันClip by ClickUpให้คุณสามารถบันทึกข้อความวิดีโอสั้น ๆ ได้ภายในแพลตฟอร์ม
การสื่อสารแบบรวมศูนย์ช่วยหลีกเลี่ยงการแยกส่วนและช่วยให้ทีมค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาคอขวดได้อย่างรวดเร็ว ระบบ AI ที่ผสานรวมไว้จะจัดเตรียมสรุป บันทึกการสนทนา และคำแปลอย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งระบุขั้นตอนถัดไปให้คุณ
แดชบอร์ดของ ClickUpให้ภาพรวมแบบกว้างของการอัปเดตเวิร์กโฟลว์ การเปลี่ยนแปลงสถานะโครงการ และการมอบหมายงาน ไม่ว่าคุณจะใช้เครื่องมือการทำงานร่วมกันภายในองค์กรหรือสำหรับการสื่อสารกับลูกค้า ClickUp ช่วยให้คุณสร้างลิงก์ที่แชร์ได้และจัดการสิทธิ์การเข้าถึง
ClickUp เป็นแพลตฟอร์มการสื่อสารทางธุรกิจที่รวมการแชทเข้ากับการจัดการงานและการทำงานร่วมกัน ซึ่งช่วยให้คุณสามารถสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานร่วมกันได้ ส่งผลให้เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ความมุ่งมั่น ความคิดสร้างสรรค์ และจิตวิญญาณของทีม
คุณสมบัติเด่นของ ClickUp
- ClickUp Chatผสานการส่งข้อความเข้ากับงานได้อย่างไร้รอยต่อ ทำให้การสนทนาเกี่ยวกับโครงการทั้งหมดถูกรวบรวมไว้ที่เดียวและเข้าถึงได้ง่าย แบ่งปันไฟล์ เพิ่มงาน เริ่มการประชุมวิดีโอด้วย SyncUps มอบหมายงานและตรวจสอบสถานะด้วย FollowUps—ไม่ต้องสลับไปมาระหว่างแอปอีกต่อไป
- มุมมองของ ClickUpเช่น แผนภูมิแกนต์, กระดานคัมบัง, และมุมมองปฏิทิน ช่วยแสดงภาพความคืบหน้าของโครงการและการสื่อสาร ทำให้บริบทชัดเจนขึ้นและส่งเสริมการหารือ
- ให้แน่ใจว่าทุกคนเข้าใจตรงกันและดำเนินการด้วย @mentions และความคิดเห็นเกี่ยวกับงาน ติดแท็กสมาชิกในทีมโดยตรงภายในงานและความคิดเห็นต่างๆ แบ่งปันการอัปเดต และกระตุ้นให้ดำเนินการ ส่งผล ให้เกิดการสื่อสารที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพตลอดทั้งโครงการของคุณ
- ปรับปรุงอีเมลของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยการผสาน Google Workspace, Outlook และ Google Calendar เข้ากับ ClickUpเพื่อส่งและรับอีเมลโดยตรงจากงานของคุณ
- ใช้แม่แบบแผนการสื่อสารโครงการเพื่อสร้างรายการตรวจสอบโดยละเอียด งานย่อย และเครื่องหมายลำดับความสำคัญ เพื่อแยกงานที่ซับซ้อนออกเป็นส่วนย่อยและติดตามความคืบหน้าได้อย่างชัดเจน
- เขียนสรุปการประชุม, แยกงานย่อยจากบันทึกการประชุมและวาระการประชุม, และกรอกข้อมูลลงในเทมเพลตล่วงหน้าเพื่อการแบ่งปันความรู้ที่ง่ายดายด้วยClickUp Brainเป็นสมองที่สองของคุณ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ฟีเจอร์และตัวเลือกที่หลากหลายของ ClickUp อาจทำให้ผู้ใช้ใหม่รู้สึกสับสน
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7 ต่อสมาชิกต่อเดือน
- ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์ต่อสมาชิกต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
- ClickUp Brain: มีให้บริการในทุกแผนการชำระเงินสำหรับ $7 ต่อสมาชิก Workspace ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,400+)
- Capterra: 4. 6/5 (4000+ รีวิว)
2. Microsoft Teams
Microsoft Teams เป็นซอฟต์แวร์การสื่อสารทางธุรกิจที่ครอบคลุม สร้างขึ้นเพื่อการใช้งานทั้งในสถานที่ ระยะไกล แบบผสมผสาน หรือสำหรับนักเดินทางเพื่อธุรกิจ ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน คุณสามารถเชื่อมต่อและติดตามความคืบหน้าของโครงการต่าง ๆ ได้ตลอดเวลาผ่านแอปพลิเคชันบนเว็บและมือถือ
อินเทอร์เฟซแบบเรียบง่ายไม่มีลูกเล่นอาจไม่โดดเด่นในแง่ของการออกแบบและการปรับแต่ง แต่ความสะดวกในการใช้งานช่วยชดเชยข้อด้อยนี้ได้ Microsoft Teams เป็นซอฟต์แวร์สื่อสารทีมที่มีประสิทธิภาพ หากคุณกำลังใช้ผลิตภัณฑ์ Microsoft Workspace อยู่แล้ว
คุณสมบัติหลักของ Microsoft Teams
- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยการจัดการงานในตัว ร่วมกับเครื่องมืออื่น ๆ ของ Microsoft เช่น Planner และ To Do สร้าง มอบหมาย และติดตามงานได้โดยตรงภายในแพลตฟอร์มเดียว ช่วยให้การสื่อสารและการทำงานร่วมกันเป็นไปอย่างราบรื่น
- แชร์เอกสารและปฏิทินเพื่อเสริมสร้างการทำงานร่วมกันระหว่างแผนกและสร้างทีมงานที่เชื่อมโยงกันสำหรับทีมระยะไกลของคุณ
- ระบุข้อความกลุ่มกับข้อความบุคคลด้วยเครื่องหมายแจ้งเตือนที่ไม่เหมือนใครซึ่งจะแสดงทันทีว่าข้อความนี้สำหรับใคร ทำให้คุณไม่พลาดสิ่งที่สำคัญที่สุด
ข้อจำกัดของ Microsoft Teams
- มีการจำกัดจำนวนช่องและกลุ่มที่คุณสามารถเข้าร่วมได้
ราคาของ Microsoft Teams
- Microsoft Teams Essentials: $4/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- Microsoft 365 Business Basic: $6/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- Microsoft 365 Business Standard: $12.50 ต่อเดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
คะแนนและรีวิวของ Microsoft Teams
- G2: 4. 3/5 (14,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
3. ชานตี
Chanty มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ทำให้เรียนรู้และใช้งานฟีเจอร์ที่หลากหลายได้อย่างครอบคลุม รวมถึงการส่งข้อความทันที การแชร์ไฟล์ และการจัดการงาน
Chanty สามารถผสานการทำงานกับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามหลัก ๆ ที่ธุรกิจใช้ เช่น Gmail, Dropbox, Trello, Mailchimp, Slack เป็นต้น ด้วยแผนการใช้งานฟรี Chanty เป็นเครื่องมือสื่อสารทางธุรกิจที่ดีสำหรับทีมขนาดเล็กและสตาร์ทอัพที่มีงบประมาณจำกัด
คุณสมบัติเด่นของ Chanty
- Chanty's 'Teambook' คือศูนย์กลางที่สามารถค้นหาได้ซึ่งรวบรวมการสนทนา ข้อความที่ปักหมุด และไฟล์ของคุณไว้ด้วยกัน
- ส่งเสริมการระดมความคิดอย่างมีพลวัตและขับเคลื่อนความสอดคล้องของทีมผ่านการประชุมกลุ่ม
- แชร์หน้าจอพร้อมคำอธิบายประกอบแบบเรียลไทม์สำหรับการประชุมออนไลน์ด้วยระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ของ Chanty
- สร้างงานจากข้อความ
ข้อจำกัดของเพลงชานตี้
- ต้องผสานรวมกับแอปของบุคคลที่สามเพื่อใช้คุณสมบัติการแชทวิดีโอขั้นสูงและการจัดการโครงการ
- ผู้ใช้รายงานว่าการโทรผ่านวิดีโออาจมีปัญหาขัดข้อง
ราคาของ Chanty
- แผนฟรี
- แผนธุรกิจ: $4/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของชานตี
- G2: 4. 5/5 (40+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
4. พรูฟฮับ
ProofHub เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่ช่วยให้ทีมสามารถมอบหมายงาน จัดการบทบาทของทีม รวมการสนทนาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ จัดการโครงการของบริษัท และทำงานร่วมกับทีมข้ามสายงานได้
แม้ว่า ProofHub จะเน้นการช่วยให้เกิดการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์เป็นหลัก แต่หลายเอเจนซี่ด้านการตลาดและพัฒนาแอปพลิเคชันก็ใช้ ProofHub เป็นแพลตฟอร์มการสื่อสารสองทางระหว่างทีมงานภายในและลูกค้าเช่นกัน
คุณสมบัติเด่นของ ProofHub
- สร้างงานและรายการงาน มอบหมายให้กับสมาชิกในทีม และเพิ่มวันที่เริ่มต้นและกำหนดส่งเพื่อให้มั่นใจว่างานจะเสร็จสิ้นตรงเวลา
- ทำให้การสื่อสารง่ายขึ้นด้วยแชทและประกาศในแอป
- รักษาโครงการให้ดำเนินไปตามแผนด้วยรายงานเชิงลึกที่เปิดเผยจุดคอขวด ระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง และพัฒนากลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อดำเนินงานอย่างมีประสิทธิผลสูงสุด
- ร่วมมือกันในสินทรัพย์สร้างสรรค์แบบเรียลไทม์หรือแบบไม่พร้อมกันโดยใช้ฟีเจอร์แชท
ข้อจำกัดของ ProofHub
- ตัวเลือกการผสานรวมที่จำกัดทำให้การใช้งานเครื่องมือหลายตัวจากพื้นที่ทำงานเดียวเป็นไปได้ยาก
- ผู้ใช้บางรายอาจประสบปัญหาในการทำความเข้าใจและใช้งานฟีเจอร์และความสามารถอันหลากหลายของ ProofHub ในตอนแรก
ราคาของ ProofHub
- จำเป็น: $50/เดือน
- การควบคุมสูงสุด: $99/เดือน
คะแนนและรีวิว ProofHub
- G2: 4. 6/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (110+ รีวิว)
5. ฟีลสเตจ
Filestage เป็นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการบนคลาวด์สำหรับเอเจนซี่สร้างสรรค์ที่ให้บริการลูกค้าและโครงการต่างๆ รายการรูปแบบไฟล์ที่รองรับอย่างครอบคลุมช่วยลดปัญหาการตั้งค่าสำหรับเอเจนซี่ที่ทำงานในหลายโครงการ
หากคุณเป็นผู้จัดการโครงการในเอเจนซี่การตลาด แพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันเช่น Filestage ช่วยให้คุณสามารถแบ่งปันความคิดเห็นข้ามแผนกทั้งหมดและส่งมอบแคมเปญได้เร็วขึ้นด้วยการตรวจสอบรอบที่น้อยลง
พื้นที่ทำงานแบบรวมศูนย์ช่วยอัตโนมัติกระบวนการอนุมัติและช่วยให้ทีมข้ามแผนกสามารถแชร์ไฟล์ ติดตามความคิดเห็น และทำงานร่วมกันในเอกสารได้
ด้วยเครื่องมือสื่อสารนี้ คุณสามารถทำงานบนทุกโครงการจากแพลตฟอร์มเดียว และเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องมาร่วมตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงผ่านการมอบสิทธิ์การเข้าถึงที่ปรับแต่งตามความต้องการ
คุณสมบัติเด่นของ Filestage
- ปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยการอัปโหลดไฟล์, แบ่งปันไฟล์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก, กำหนดวันครบกำหนด, และรับคำแนะนำโดยตรงบนไฟล์
- กระบวนการตรวจสอบอัตโนมัติช่วยให้การทำงานร่วมกันง่ายขึ้นและแสดงให้เห็นถึงการลดระยะเวลาการตรวจสอบลงอย่างมาก รวมถึงการลดจำนวนอีเมลที่ต้องส่งไปมาเพื่อการอนุมัติ
- เปรียบเทียบไฟล์และงานสร้างสรรค์ต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย
- อัตโนมัติภารกิจประจำวันง่าย ๆ เช่น การส่งการแจ้งเตือนสำหรับวันครบกำหนด
ข้อจำกัดของ Filestage
- ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัด
- มันขาดคุณสมบัติที่สำคัญ เช่น การประชุมทางวิดีโอออนไลน์และการโทรในแอป
- การอัปโหลดวิดีโอขนาดใหญ่สามารถถึงขีดจำกัดข้อมูลของคุณได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งอาจจำเป็นต้องอัปเกรด
ราคาของ Filestage
- แผนฟรี
- พื้นฐาน: 129 ดอลลาร์/เดือน
- มืออาชีพ: $369/เดือน
- องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิวของ Filestage
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 240 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (100+ รีวิว)
6. ผู้ส่งสารของกองทหาร
ใช้ซอฟต์แวร์สื่อสารทางธุรกิจ Troop Messenger สำหรับการทำงานร่วมกันของทีมผ่านรูปแบบการให้บริการ SaaS, เซิร์ฟเวอร์ภายในองค์กร, API สำหรับแชท หรือแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นเฉพาะ
ด้วยการเข้าถึงข้ามแพลตฟอร์ม (สำหรับ Windows, Mac, Linux, Android, iOS และเว็บ) Troop Messenger ถูกใช้โดยหน่วยงานด้านการป้องกันประเทศ รัฐบาล และหน่วยงานของรัฐบาลกลางที่ต้องการความปลอดภัยระดับองค์กรสำหรับเครื่องมือสื่อสารทางธุรกิจของพวกเขา
อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและคุณสมบัติต่างๆ เช่น การส่งข้อความจำนวนมาก การประชุมทางเสียง/วิดีโอ การแชร์หน้าจอระยะไกล การแชร์ไฟล์ และการจัดการงาน ช่วยให้มั่นใจในความปลอดภัยของข้อมูลระหว่างการสื่อสารเสมือนจริง
คุณสมบัติเด่นของ Troop Messenger
- เริ่มต้นการสนทนาแบบส่วนตัวที่ลบตัวเองโดยอัตโนมัติกับเพื่อนร่วมงานด้วย 'ภาวะหมดไฟ'
- ด้วย Forkout ของ Troop Messenger คุณสามารถส่งข้อความหรือไฟล์แนบเพียงครั้งเดียวไปยังผู้ใช้และกลุ่มหลายกลุ่มพร้อมกัน
- บันทึกการอัปเดตงานของคุณในข้อความเสียงของ Troop Messenger และส่งไปยังแชทกลุ่มหรือแชทส่วนตัว
ข้อจำกัดของทูปร์ เมสเซนเจอร์
- กระบวนการทำงานที่ขัดกับสัญชาตญาณและใช้เวลามาก เนื่องจากการลบหรืออัปเดตเนื้อหาจำนวนมากเป็นกระบวนการที่ต้องทำหลายขั้นตอน
ราคาของ Troop Messenger
- พรีเมียม: $2. 5/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $5/เดือนต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $9/เดือน ต่อผู้ใช้
- TM Monitor: มีให้บริการโดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
คะแนนและรีวิวของ Troop Messenger
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
- Capterra: 4. 8/5 (10+ รีวิว)
7. Dropbox
การร่วมมือในการจัดทำเอกสารเป็นรากฐานของที่ทำงานในยุคปัจจุบัน ที่ทีมงานสามารถร่วมมือกันแบบเรียลไทม์ แบ่งปันความคิด และทำให้โครงการก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วสู่การสำเร็จ ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ในที่เดียวกันหรือกระจายตัวอยู่ตามภูมิภาคต่าง ๆ
Dropbox เป็นแพลตฟอร์มสำหรับการทำงานร่วมกันและจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถรักษาความปลอดภัย จัดเก็บ แบ่งปัน และทำงานร่วมกันบนไฟล์ต่างๆ ในระบบคลาวด์
คุณสมบัติเด่นของ Dropbox
- จัดเก็บ แก้ไข แชร์ ลงนาม บันทึกหน้าจอ แสดงความคิดเห็น และติดตามการมีส่วนร่วมจากพื้นที่เดียว
- ลดการสื่อสารที่ผิดพลาดและทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงเวอร์ชันล่าสุดได้ผ่านลิงก์ที่สามารถติดตามได้
- ใช้ Dropbox Capture เพื่อให้และรับข้อเสนอแนะ พร้อมให้บริบทกับหัวข้อที่ซับซ้อนผ่านการบันทึกหน้าจอ เสียงบรรยาย และภาพหน้าจอ
- ซิงค์ไฟล์ของคุณข้ามอุปกรณ์และได้รับประโยชน์จากการสำรองข้อมูลอัตโนมัติ
ข้อจำกัดของ Dropbox
- ขาดการส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีข้ามแพลตฟอร์มแบบเรียลไทม์
- เมื่อโควต้าการจัดเก็บของคุณเต็ม Dropbox จะหยุดการซิงค์
- พื้นที่จัดเก็บจำกัดสำหรับผู้ใช้ฟรี
ราคาของ Dropbox
- พื้นฐาน: ฟรี
- บวก: $11.99/เดือน
- สิ่งจำเป็น: $19.99/เดือน
- ธุรกิจ: 18 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- บิซิเนส พลัส: $30/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Dropbox
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 28,000 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (21,600+ รีวิว)
8. RingEx (เดิมชื่อ RingCentral MVP)
RingEx ซึ่งเดิมรู้จักในชื่อ RingCentral MVP เป็นบริการสื่อสารบนคลาวด์ที่ช่วยให้ธุรกิจทุกขนาดสามารถรวมและปรับปรุงช่องทางการสื่อสารของทีมให้เป็นแพลตฟอร์มเดียวที่ศูนย์กลาง
ซอฟต์แวร์การสื่อสารทางธุรกิจนี้ครอบคลุมการโทรด้วยเสียง การประชุมทางวิดีโอ การส่งข้อความ และการส่งแฟกซ์ ช่วยให้ทีมต่างๆ สามารถเชื่อมต่อและมีประสิทธิภาพการทำงานได้จากทุกที่ นอกจากนี้ยังมีผู้ช่วย AI ที่สามารถถอดเสียงการสนทนาและแปลแชทได้
RingEx เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับธุรกิจที่ต้องการนำเสนอบริการลูกค้าและซอฟต์แวร์การสื่อสารทางธุรกิจของตนมาไว้บนอินเทอร์เฟซเดียวกันที่ขับเคลื่อนด้วย AI
คุณสมบัติเด่นของ RingEx
- รวมการสื่อสารผ่านหลายช่องทาง รวมถึงการโทรทางธุรกิจ, SMS, แฟกซ์ และการส่งข้อความทีมไว้ในที่เดียว
- ผสานรวมเครื่องมือสื่อสารและการทำงานร่วมกันหลายประเภท เช่น การจัดการโครงการ เครื่องมือประชุมทางวิดีโอ และแอปพลิเคชันส่งข้อความทันที เข้าไว้ในแพลตฟอร์มการสื่อสารบนคลาวด์เดียว
- ตัดสินใจอย่างมีข้อมูลเกี่ยวกับการสื่อสารของทีมและจัดสรรทรัพยากรด้วยรายงานภาพที่ครอบคลุม
- ประหยัดเวลาด้วย AI ที่ช่วยในการบันทึกการประชุมและแปลภาษา
ข้อจำกัดของ RingEx
- ผู้ใช้ไม่สามารถปรับแต่งข้อความทักทายในการประชุมทางโทรศัพท์ได้
- ไม่มีวิธีการที่จะผสมผสานและเลือกแผนบริการตามความต้องการของทีมต่างๆ, พนักงาน, หรือสถานที่ต่างๆ
- ไม่มีเครื่องมือสำหรับผู้ดูแลการสนทนาทางวิดีโอและการแชท
ราคาของ RingEx
- หลัก: $30/เดือน ต่อผู้ใช้ (สูงสุด 100 ผู้ใช้)
- ขั้นสูง: $35/เดือนต่อผู้ใช้ (สูงสุด 100 ผู้ใช้)
- อัลตร้า: $45/เดือน ต่อผู้ใช้ (สูงสุด 100 ผู้ใช้)
- ราคาพิเศษ สำหรับผู้ใช้ 100+ คนในทุกแผน
คะแนนและรีวิวของ RingEx
- G2: 4/5 (รีวิวมากกว่า 900 รายการ)
- Capterra: 4. 2/5 (1100+ รีวิว)
9. เบสแคมป์
Basecamp เป็นแพลตฟอร์มการสื่อสารที่ส่งเสริมการทำงานเป็นทีมอย่างมีคุณภาพ เป็นที่รู้จักในด้านเครื่องมือที่เรียบง่ายและใช้งานง่าย
ซอฟต์แวร์นี้ช่วยให้ธุรกิจสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านหน้าหัวข้อ กระดานข้อความสำหรับการสนทนาแบบไม่พร้อมกัน และ 'Pings' หรือข้อความโดยตรง คุณสามารถปรับแต่งประเภทของโพสต์ แนบไฟล์ และเลือกผู้ที่จะแชร์ด้วยได้
รายการสิ่งที่ต้องทำและรายการย่อยพร้อมความคิดเห็นและการแจ้งเตือนช่วยให้ทุกคนทราบถึงความสำคัญลำดับความสำคัญ การติดตามความคืบหน้าของสิ่งที่ต้องทำด้วยแผนภูมิ Hill Charts ช่วยให้มั่นใจว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนมีความชัดเจนในความคืบหน้าและอุปสรรคต่างๆ
คุณสมบัติหลักของ Basecamp
- ให้ทุกคนได้รับข้อมูลและสอดคล้องกันแบบเรียลไทม์ด้วยกระดานข้อความเฉพาะสำหรับแต่ละโครงการ
- สร้างรายการสิ่งที่ต้องทำอย่างชัดเจน มอบหมายงานพร้อมกำหนดวันครบกำหนด และติดตามความคืบหน้าได้อย่างชัดเจนด้วยแผนภูมิฮิลล์ชาร์ต
- จัดระเบียบ, จัดเก็บ, และแบ่งปันไฟล์, รูปภาพ, และเอกสารสำหรับช่องทางส่วนตัวและสาธารณะ
- สร้างกลุ่มสนทนาพร้อมเสียง วิดีโอ อีโมจิ และการกล่าวถึงด้วยฟีเจอร์ Campfire
ข้อจำกัดของเบสแคมป์
- คุณสมบัติการจัดการโครงการที่จำเป็น เช่น สถานะของงาน ไม่ปรากฏ
- พื้นฐานเกินไปที่จะจัดการกับความซับซ้อนและระบบแผนงานและกระบวนการทำงานที่ครอบคลุมในกรณีของธุรกิจขนาดกลาง
- ไม่มีแผนฟรี
ราคาของเบสแคมป์
- ทดลองใช้ฟรี 30 วัน
- เบสแคมป์: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
- Basecamp Pro Unlimited: $349/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของเบสแคมป์
- G2: 4. 1/5 (5300+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (14,400+ รีวิว)
10. Workvivo
หากไม่มีแพลตฟอร์มการสื่อสารภายในสำหรับพนักงาน ทีมต่าง ๆ จะไม่สามารถมองเห็นการดำเนินงานและโครงการต่าง ๆ ของธุรกิจได้ การสื่อสารกับทีมสามารถทำได้เพียงการประชุมรายเดือนและอีเมลเท่านั้น
นั่นคือจุดที่แพลตฟอร์มประสบการณ์พนักงานอย่าง Workvivo โดย Zoom ช่วยให้ทุกคนสามารถโต้ตอบกันได้อย่างง่ายดาย มันจะช่วยให้ทีมต่างๆ สามารถทำงานร่วมกัน แบ่งปัน และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมทั่วทั้งองค์กร โดยลดการพึ่งพาอีเมล
คุณสมบัติหลักของ Workvivo
- พื้นที่ส่วนตัวสำหรับสมาชิกทีมที่กำหนดไว้ล่วงหน้าทำหน้าที่เป็นวิธีที่ปลอดภัยและมั่นคงสำหรับทีมในการประชุมทางไกล
- แท็กบุคคลที่เกี่ยวข้อง, ฉลองความสำเร็จ, และโชว์ผลงานของพนักงานผ่าน Workvivo TV
- เชื่อมต่อพนักงานทุกคนของคุณด้วยการแชทและการแจ้งเตือนแบบพุช
ข้อจำกัดของ Workvivo
- ผู้ใช้ไม่สามารถปรับแต่งการแจ้งเตือนได้ ทำให้เกิดป๊อปอัปที่ไม่เกี่ยวข้องและข้อมูลล้นเกิน
- การเล่นวิดีโอคุณภาพสูงบนแอปมือถือมีปัญหาขัดข้องและค้าง
ราคาของ Workvivo
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว Workvivo
- G2: 4. 8/5 (1900+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 120 รายการ)
11. Skype
Skype เป็นแพลตฟอร์มการสื่อสารบนคลาวด์จาก Microsoft Skype เป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกการสื่อสารออนไลน์ โดยมีฟีเจอร์ที่แข็งแกร่งสำหรับการโทรผ่านวิดีโอ การส่งข้อความ และการแชร์ไฟล์ Skype ถูกใช้อย่างแพร่หลายโดยบุคคลทั่วไปและธุรกิจสำหรับการสื่อสารทั้งแบบไม่เป็นทางการและเป็นทางการ
ด้วย Skype ทีมงานสามารถแชร์ข้อความและทำการโทรแบบวิดีโอและเสียงพร้อมการแชร์หน้าจอได้ นอกจากนี้ยังสามารถโทรไปยังโทรศัพท์บ้านและโทรศัพท์มือถือ รวมถึงการโทรระหว่างประเทศแบบเสียค่าใช้จ่ายได้อีกด้วย
การผสานรวมบิงแชทบอทเข้ากับสไกป์มอบให้คุณมีแชทบอทปัญญาประดิษฐ์ภายในแพลตฟอร์มการสื่อสารของคุณ สามารถสรุปและแปลการโทรเสียง, การโทรวิดีโอ, และข้อความทันทีของคุณได้แบบเรียลไทม์
คุณสมบัติเด่นของ Skype
- โทรด้วยเสียงและวิดีโออย่างปลอดภัยข้ามทุกอุปกรณ์
- บันทึกการสนทนา Skype พร้อมคำบรรยายสด
- จัดการประชุมทางโทรศัพท์กับผู้เข้าร่วมได้สูงสุด 100 คน
- ปรับโทนข้อความของคุณให้เหมาะสมด้วยฟีเจอร์เลือกโทนเสียงในการแชท
- ทำให้การโทรทีมสนุกด้วยเลนส์ AR (ความเป็นจริงเสริม) ที่ขับเคลื่อนด้วย Snap
ข้อจำกัดของ Skype
- ผู้ใช้ไม่สามารถปรับแต่งการแจ้งเตือนได้ ทำให้เกิดป๊อปอัปที่ไม่เกี่ยวข้องและข้อมูลล้นเกิน
- การเล่นวิดีโอคุณภาพสูงบนแอปมือถือมีปัญหาขัดข้องและค้าง
ราคาของ Skype
- สกาย-ทู-สกายป์: ฟรี
- ค่าบริการสมัครโทรระหว่างประเทศแตกต่างกันตามปลายทาง
คะแนนรีวิวและรีวิวของ Skype
- G2: 4. 3/5 (23,400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 2/5 (490+ รีวิว)
12. Zoom Workplace
Zoom Workplace เป็นเครื่องมือการประชุมทางวิดีโอที่ทรงพลังซึ่งรวมการประชุม การแชททีม และการจัดตารางไว้ในแอปเดียว เหมาะอย่างยิ่งสำหรับพนักงานแบบไฮบริดและระยะไกล ช่วยให้การสื่อสารและการทำงานร่วมกันราบรื่นระหว่างทีมทุกขนาด
เครื่องมือเช่น Zoom AI Companion ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน โดยให้สรุปการประชุม การถอดความ และรายการที่ต้องดำเนินการจากการประชุม Zoom ของคุณ มีการผสานรวมกับแอปมากกว่า 2,500 รายการ รวมถึง Microsoft Teams, ClickUp และ Salesforce เพื่อปรับปรุงขั้นตอนการทำงานให้ราบรื่นและลดการสลับแอป
คุณสมบัติหลักของ Zoom Workplace
- จัดการประชุมเสียงและวิดีโออย่างมีประสิทธิภาพด้วยระบบเสียง HD, การลดเสียงรบกวน, พื้นหลัง, การแชร์หน้าจอ และการแชทในกลุ่ม
- บันทึกการประชุมและแชร์การบันทึกและบันทึกการประชุมด้วยลิงก์ที่ปลอดภัย
- ใช้ประโยชน์จากระบบโทรศัพท์ VoIP บนคลาวด์ที่มีอยู่ในตัว สำหรับการโทร, ข้อความเสียง และข้อความ SMS
- ร่วมมือกันโดยใช้กระดานไวท์บอร์ด บันทึก และช่องแชท
- สรุปการประชุมและประเด็นสำคัญด้วย AI Companion
ข้อจำกัดของ Zoom Workplace
- แผนพื้นฐานอนุญาตให้ระยะเวลาการประชุมได้สูงสุด 40 นาที
- AI Companion มีให้บริการเฉพาะในแผนชำระเงินเท่านั้น
- บันทึกการบันทึกเสียงมีให้เฉพาะในแผนธุรกิจเท่านั้น
ราคา Zoom Workplace
- พื้นฐาน: ฟรี
- ข้อดี: $15.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $21.99/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Zoom Workplace
- G2: 4. 5/5 (55,900+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (14,000+ รีวิว)
ขับเคลื่อนประสิทธิภาพด้วยซอฟต์แวร์การสื่อสารทางธุรกิจที่เหมาะสม
การเลือกซอฟต์แวร์การสื่อสารทางธุรกิจที่เหมาะกับความต้องการของธุรกิจคุณ จะช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมของพนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประสิทธิภาพการทำงาน และความรู้สึกโดยรวมที่ดีขึ้น เริ่มต้นด้วยการวิเคราะห์สภาพธุรกิจของคุณและเครื่องมือการร่วมมือที่มีอยู่
ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการแพลตฟอร์มที่รวมการจัดการโครงการ การสื่อสาร และการจัดการงานไว้ในที่เดียว เครื่องมือการจัดการโครงการอย่าง ClickUp จะตอบสนองความต้องการของคุณได้ดีที่สุด
ด้วย AI ที่ผสานรวมไว้ ClickUp จะเป็นแอปทุกอย่างสำหรับงานของคุณ ลองใช้ด้วยตัวเองได้ฟรี
