ทางเลือก Skype for Business 15 อันดับแรก ปี 2025

ครั้งหนึ่ง Skype for Business เคยเป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยม แต่ปัจจุบันกลับต้องดิ้นรนเพื่อตามให้ทันกับสภาพแวดล้อมการทำงานที่รวดเร็ว, แบบผสมผสาน, และทำงานทางไกลในปัจจุบัน
ต่างจาก Skype เครื่องมือยอดนิยมหลายตัวในปัจจุบันได้รวมการโทรผ่านวิดีโอเข้ากับการจัดการโครงการขั้นสูง การแชร์เอกสาร และฟีเจอร์การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ Microsoft ได้ทยอยยกเลิก Skype for Business เพื่อหันไปใช้ Microsoft Teams แทน ส่งผลให้ Skype for Business ได้รับการอัปเดตน้อยลงและมีบทบาทในตลาดที่ลดลง
แต่การค้นหาทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับ Skype for Business ไม่ใช่เรื่องง่าย
ทีมของฉันและฉันได้ลองใช้เครื่องมือสื่อสารมากมายนับไม่ถ้วน และได้คัดเลือกสิ่งที่จำเป็นที่สุด: แพลตฟอร์มที่ดีต้องมีระบบประชุมทางวิดีโอที่ราบรื่น, การแชร์หน้าจอ, การส่งข้อความทันที, รวมถึงความปลอดภัยและความยืดหยุ่นที่ยอดเยี่ยม
ไม่ว่าคุณจะบริหารทีมขนาดใหญ่หรือธุรกิจขนาดเล็ก ก็มีตัวเลือกที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เสริมสร้างการสื่อสาร และตอบสนองความต้องการด้านความปลอดภัยของคุณ
อ่านต่อเพื่อค้นพบพวกเขา!
คุณควรค้นหาอะไรในทางเลือกของ Skype for Business?
เมื่อเลือกทางเลือกแทน Skype for Business ไม่ใช่แค่การโทรผ่านวิดีโอและการส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีอีกต่อไป—สิ่งเหล่านั้นเป็นเพียงคุณสมบัติพื้นฐานสำหรับแอปพลิเคชันแชทสำหรับทีมเท่านั้น
สิ่งที่สำคัญจริง ๆ คือการค้นหาแพลตฟอร์มที่สนับสนุนการร่วมมือ, ผสานการทำงานกับเครื่องมืออื่น ๆ ได้อย่างไร้รอยต่อ, และรับประกันการสื่อสารที่ปลอดภัยอย่างครอบคลุมทุกด้าน ความยืดหยุ่นก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน ทีมของผู้ใช้ทางธุรกิจอาจประกอบด้วยผู้ทำงานในสำนักงานและผู้ทำงานทางไกล ดังนั้นพวกเขาจึงต้องการสิ่งที่ทำงานได้ดีเท่าเทียมกันบนอุปกรณ์และสถานที่ต่าง ๆ
คุณสมบัติหลักบางประการที่ฉันมองหาเสมอ:
- ความสามารถในการบูรณาการภายนอก: การเชื่อมต่อกับเครื่องมือภายนอก เช่น แอปจัดการโครงการ เพื่อทำให้กระบวนการทำงานของฉันมีประสิทธิภาพและทำงานร่วมกันได้ดียิ่งขึ้น
- คุณสมบัติการซิงค์ปฏิทิน: การจัดตารางการประชุมและการแจ้งเตือนที่ง่ายขึ้นโดยไม่ต้องมีอีเมลที่ไม่จำเป็น
- ทรัพยากรการจัดการการประชุม: เครื่องมือบันทึกและถอดความในตัวเพื่อให้ทุกคนมีความเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับรายการที่ต้องดำเนินการและปรับปรุงการสื่อสาร
- การคุ้มครองข้อมูล: คุณสมบัติความเป็นส่วนตัวของข้อมูลที่แข็งแกร่ง เช่น การเข้ารหัสแบบปลายทางถึงปลายทาง และการควบคุมการเข้าถึงที่สามารถปรับแต่งได้
การเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดแทน Skype for Business ควรช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ—ไม่ใช่ทำให้ซับซ้อน—การทำงานของทีมคุณ. ให้คำนึงถึงปัจจัยต่อไปนี้ และคุณจะอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้อง.
ทางเลือกที่ดีที่สุด 15 อันดับสำหรับ Skype for Business ที่ควรใช้
เมื่อพิจารณาทางเลือกอื่นแทน Skype for Business สิ่งสำคัญคือต้องมุ่งเน้นที่ฟีเจอร์เฉพาะตามความต้องการในการสื่อสารของคุณ ไม่ว่าคุณจะกำลังมองหาเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่ดียิ่งขึ้น การผสานรวมกับซอฟต์แวร์อื่น ๆ ได้ดีขึ้น หรือรูปแบบการกำหนดราคาที่ยืดหยุ่นมากขึ้น อย่างน้อยหนึ่งใน 15 ทางเลือกเหล่านี้ก็น่าจะเหมาะสมกับคุณอย่างลงตัว แต่ละเครื่องมือมีจุดเด่นเฉพาะตัว และจากประสบการณ์ของฉัน พบว่ามีบางสิ่งที่ตอบโจทย์ทุกประเภทของทีม
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารในการทำงานแบบไม่พร้อมกัน)
ClickUpเป็นทางเลือกที่ครอบคลุมที่สุดสำหรับ Skype for Business ที่ฉันเคยพบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์การทำงานระยะไกล ด้วยความร่วมมือที่ราบรื่นและง่ายดายเป็นหัวใจหลัก ClickUp ทำให้ทีมต่างๆ สามารถจัดการประชุมออนไลน์และซิงค์เวิร์กโฟลว์ได้อย่างง่ายดาย
ClickUp Meetingsเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการกำหนดเวลา, การดำเนินการ,และการจัดการการหารือ, ไม่ว่าจะเป็นการประชุมทางไกลหรือการประชุมแบบตัวต่อตัว ผ่าน ClickUp Meetings, คุณสามารถ:
- กำหนดวาระของคุณเป็นรายการตรวจสอบ โดยทำเครื่องหมาย "เสร็จแล้ว" เมื่อแต่ละรายการได้รับการดำเนินการ
- จดบันทึกอย่างละเอียดและมีเนื้อหาครบถ้วนสำหรับการประชุมแต่ละครั้ง
- มอบหมายรายการที่ต้องดำเนินการให้กับสมาชิกทีมโดยตรงผ่านความคิดเห็น
ClickUp ยังมีเทมเพลตหลากหลายรูปแบบเพื่อช่วยให้การประชุมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ตัวอย่างเช่นแม่แบบการประชุม ClickUpช่วยให้ทีมจัดการหัวข้อการประชุม อำนวยความสะดวกในการสนทนาแบบเรียลไทม์ และรวบรวมข้อมูลเชิงลึกระหว่างการประชุมและหลังการประชุม คุณสามารถใช้เพื่อเข้าถึงการประชุมและงานที่กำลังจะมาถึงในมุมมองที่รวมกันเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งในการวางแผน
การใช้แม่แบบบันทึกการประชุมของ ClickUpได้เปลี่ยนแปลงวิธีการบันทึกและแบ่งปันผลลัพธ์การประชุมของฉันอย่างสิ้นเชิง
เทมเพลตนี้ช่วยให้ฉันสามารถบันทึกข้อมูลสำคัญ การตัดสินใจ และรายการที่ต้องดำเนินการในบันทึกการประชุมและมอบหมายงานแต่ละอย่างให้กับสมาชิกทีมที่เฉพาะเจาะจงพร้อมกำหนดเส้นตาย
นอกจากนี้คลิป ClickUpเป็นวิธีที่ง่ายอย่างยิ่งในการบันทึกและแบ่งปันข้อความวิดีโอ
ClickUp Chatมอบการสื่อสารที่ราบรื่นภายในงานและโครงการ ช่วยให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ได้ การสนทนาแบบมีหัวข้อ การส่งข้อความโดยตรง และการแชร์ไฟล์ช่วยให้การสนทนาเป็นระเบียบและขับเคลื่อนด้วยบริบท
เป็นโบนัสเพิ่มเติม ClickUp สามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือวิดีโอที่มีอยู่หลากหลาย เช่น Slack, Zoom และ Microsoft Teams
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- สื่อสารแบบไม่พร้อมกันด้วยเครื่องมือต่างๆ เช่น การประชุม, คลิป, และแชท ภายใน ClickUp
- ผสานการทำงานกับ Slack, Zoom, Microsoft Teams และอื่นๆ
- ระดมความคิดร่วมกันและทำให้ไอเดียของคุณเป็นจริงด้วยเครื่องมือต่างๆ เช่น ปากกา, สติ๊กเกอร์โน้ต, รูปร่าง, และตัวเชื่อมต่อในClickUp Whiteboards
- เริ่มต้นการโทรผ่านวิดีโอได้โดยตรงจากงานและโครงการโดยใช้การผสานการทำงานของ Zoom กับ ClickUp
- อัตโนมัติงานต่างๆ เช่น การจดบันทึกการประชุม การถอดเสียงการบันทึกวิดีโอ และการสร้างสรุปด้วย AI โดยใช้ClickUp Brain
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้ใช้ใหม่อาจรู้สึกว่าอินเทอร์เฟซดูซับซ้อนในตอนแรก
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
2. Zoom (เหมาะที่สุดสำหรับการประชุมทางวิดีโอ)
Zoom แทบจะกลายเป็นคำพ้องความหมายกับแพลตฟอร์มการประชุมทางวิดีโอไปแล้ว เป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับการประชุมหลากหลายรูปแบบตั้งแต่การประชุมทีมขนาดเล็กไปจนถึงสัมมนาออนไลน์ขนาดใหญ่
ฟีเจอร์มุมมองแบบดื่มด่ำของ Zoom สร้างสภาพแวดล้อมเสมือนจริงที่ผู้เข้าร่วมสามารถปรากฏตัวร่วมกันในฉากหลังที่แชร์ได้ ซึ่งสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในระหว่างการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือการฝึกอบรม
โดยส่วนตัวแล้ว ฉันชอบฟีเจอร์การถอดเสียงสดของมัน ซึ่งให้คำบรรยายแบบเรียลไทม์ที่สามารถทำให้การประชุมเข้าถึงได้มากขึ้นสำหรับผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของภาษาและผู้เข้าร่วมที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoom
- บันทึกการประชุมในรูปแบบ HD เพื่อการเล่นย้อนหลังการสนทนาและการตัดสินใจที่สำคัญได้อย่างง่ายดาย
- ผสานการทำงานของ Zoom กับ ClickUpและ Slack เพื่อกำหนดเวลา จัดการ และเข้าร่วมการประชุมได้โดยตรงจากแพลตฟอร์มที่คุณชื่นชอบ
- ใช้พื้นหลังเสมือนและฟิลเตอร์เพื่อรักษาภาพลักษณ์ที่เป็นมืออาชีพหรือเพิ่มการมีส่วนร่วมระหว่างการประชุม
ข้อจำกัดของ Zoom
- ปัญหาความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยที่ถูกยกขึ้นโดยผู้ใช้บางราย
- ข้อจำกัดเวลา 40 นาทีสำหรับการประชุมกลุ่มอาจเป็นการจำกัด
- แผนฟรีจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วม
ราคาของ Zoom
- แผนพื้นฐานฟรี
- ข้อดี: $14.99 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $21. 99/เดือน ต่อผู้ใช้
- บิซิเนส พลัส: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Zoom
- G2: 4. 5/5 (55,000+ รีวิว)
- GetApp: 4. 6/5 (13,000+ รีวิว)
3. Slack (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันเป็นทีม)
เมื่อพูดถึงการทำงานร่วมกันเป็นทีม Slack โดดเด่นเพราะช่วยให้ผู้ใช้สามารถส่งข้อความส่วนตัวและกลุ่มได้ทันที เข้าร่วมการสนทนาทางเสียงหรือวิดีโอ แชร์หน้าจอเพื่อความเข้าใจที่ดียิ่งขึ้น และแนบไฟล์ ลิงก์ และองค์ประกอบมัลติมีเดียต่างๆ ไปยังการสนทนาได้
ฟังก์ชันการค้นหาของ Slack ช่วยให้เข้าถึงการสนทนาและไฟล์ในอดีตได้อย่างรวดเร็ว คุณสมบัติเช่นการตอบกลับด้วยอีโมจิและการสนทนาแบบมีหัวข้อช่วยให้การสื่อสารเป็นระเบียบและมีปฏิสัมพันธ์มากขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Slack
- ปรับแต่งการแจ้งเตือนเพื่อเน้นการอัปเดตที่สำคัญ
- แชร์ไฟล์ได้อย่างง่ายดายภายในบทสนทนา ช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถทำงานร่วมกันบนเอกสาร รูปภาพ และงานนำเสนอได้โดยไม่ต้องสลับแพลตฟอร์ม
- ผสานการทำงานของ Slack กับ ClickUp, Google Drive, Trello และ Asana
- อัตโนมัติกระบวนการทำงานด้วยเครื่องมือสร้างเวิร์กโฟลว์
ข้อจำกัดของ Slack
- แผนฟรีจำกัดการเข้าถึงข้อความล่าสุด 10,000 ข้อความ
- หากไม่มีการจัดการที่เหมาะสม การแจ้งเตือนอาจกลายเป็นเรื่องที่ท่วมท้น
- ผู้ใช้ใหม่อาจต้องใช้เวลาสักครู่เพื่อทำความคุ้นเคยกับการตั้งค่า
การตั้งราคาต่ำเกินไป
- เวอร์ชันฟรี
- ข้อดี: $7.25 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ+: $12.50/เดือน ต่อผู้ใช้
- Enterprise Grid: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Slack
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 33,000 รายการ)
- TrustRadius: 9/10 (รีวิวมากกว่า 8,000 รายการ)
4. Hive (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการและการสื่อสาร)
Hive ทำให้ฉันประทับใจด้วยพื้นที่ทำงานที่ยืดหยุ่น มันช่วยให้ฉันปรับแต่งแดชบอร์ดเพื่อเน้นขั้นตอนการทำงานเฉพาะ เช่น ไทม์ไลน์ของแคมเปญหรืองานที่มีความสำคัญ และยังสามารถปรับการตั้งค่าเพื่อแสดงสิ่งที่ทีมของฉันต้องการได้อย่างชัดเจนตรงหน้า
นอกจากนี้ยังมีระบบแสดงความคิดเห็นแบบมีหัวข้อและการมอบหมายงาน ฟีเจอร์การรายงานให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเกี่ยวกับประสิทธิภาพของทีมและกำหนดการของโครงการ รายงานเหล่านี้ช่วยให้เราเข้าใจปัญหาคอขวดและการจัดสรรทรัพยากรได้ดีขึ้นมาก ช่วยให้เราสามารถดำเนินโครงการให้อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องโดยมีเรื่องไม่คาดคิดเกิดขึ้นน้อยลง
คุณสมบัติเด่นของ Hive
- ใช้เครื่องมือการจัดการโครงการแบบบูรณาการที่รวมการจัดสรรงาน, การสื่อสารทีม, และการแชร์ไฟล์ไว้ในที่เดียว พร้อมเชื่อมต่อกับเครื่องมือที่ใช้บ่อยเช่น Slack, Google Drive, และ Zoom
- ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์กับทีมต่าง ๆ ผ่านกล่องจดหมายร่วมและแชทโครงการของ Hive
- ปรับแต่งพื้นที่ทำงานของคุณด้วยรูปแบบที่ยืดหยุ่น ช่วยให้ทีมสามารถสลับระหว่างกระดานคัมบัง แผนภูมิแกนต์ และมุมมองอื่น ๆ เพื่อตอบสนองรูปแบบการจัดการโครงการที่แตกต่างกัน
- ติดตามเวลาอย่างมีประสิทธิภาพด้วยตัวจับเวลาในตัวและคุณสมบัติการรายงาน
ข้อจำกัดของรังผึ้ง
- อินเทอร์เฟซอาจดูซับซ้อนเกินไปเล็กน้อย
- สำหรับทีมขนาดเล็ก ราคาอาจอยู่ในระดับสูง
ราคาของฮีฟ
- เวอร์ชันฟรี (คุณสมบัติจำกัด)
- เริ่มต้น: $1/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีม: $3/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
คะแนนและรีวิวของฮีฟ
- Capterra: (200+ รีวิว)
- G2: 4. 6/5 (500+ รีวิว)
5. Microsoft Teams (เหมาะที่สุดสำหรับการผสานรวมกับ Office 365)
สำหรับองค์กรที่ใช้ Office 365 อยู่แล้ว Microsoft Teams ถือเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมอย่างเป็นธรรมชาติ การผสานรวมนั้นแน่นหนาจนผมสามารถกระโดดจากแชทไปแก้ไขไฟล์ Excel ร่วมกันได้ทันทีโดยไม่ต้องสลับหน้าต่าง
ฉันรู้สึกขอบคุณเป็นพิเศษสำหรับความสามารถในการกำหนดเวลาและเข้าร่วมการประชุมโดยตรงใน Teams โดยไม่ต้องสลับกลับไปที่ Outlook การทำงานร่วมกันในเอกสารเป็นไปอย่างราบรื่น—ไฟล์ Word, Excel และ PowerPoint เปิดได้ภายในแอป และการอัปเดตใดๆ จะซิงค์ทันทีสำหรับทุกคนในทีม
Teams มีระบบยืนยันตัวตนแบบหลายปัจจัยและการเข้ารหัสขั้นสูงในตัว ซึ่งช่วยให้อุ่นใจเมื่อต้องจัดการข้อมูลที่ละเอียดอ่อน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Teams
- สร้างช่องทางเฉพาะสำหรับแต่ละโครงการหรือทีมเพื่อการสนทนาที่มุ่งเน้นและเข้าถึงไฟล์และทรัพยากรที่เกี่ยวข้องได้อย่างง่ายดาย
- จัดการประชุมทางวิดีโอกับผู้เข้าร่วมได้สูงสุด 5,000 คน พร้อมวิดีโอความละเอียดสูงและฟังก์ชันแชร์หน้าจอ
- เข้าถึงการแชร์ไฟล์และการจัดเก็บข้อมูลในตัวด้วย OneDrive และ SharePoint ช่วยให้การทำงานร่วมกันเป็นไปอย่างราบรื่น การจัดการเวอร์ชันเอกสาร และการเข้าถึงที่ปลอดภัยข้ามทีมและอุปกรณ์ต่างๆ
ข้อจำกัดของ Microsoft Teams
- ปัญหาความล่าช้าของเสียงเป็นครั้งคราวระหว่างการสนทนาทางวิดีโอ
ราคาของ Microsoft Teams
- เวอร์ชันฟรี (คุณสมบัติจำกัด)
- Microsoft 365 Essentials: $4/ผู้ใช้/เดือน
- Microsoft 365 Business Basic: $6/เดือน ต่อผู้ใช้
- Microsoft 365 Business Standard: $12.50/เดือน ต่อผู้ใช้
6. ทหารสื่อสาร (เหมาะที่สุดสำหรับการส่งข้อความที่ปลอดภัย)
สำหรับทีมที่กำลังมองหาเครื่องมือสื่อสารที่มีความปลอดภัยสูงและใช้งานง่าย Troop Messenger สร้างความประทับใจให้ฉันด้วยการออกแบบที่รอบคอบและการเน้นย้ำเรื่องความปลอดภัย การตั้งค่าช่องทางและกลุ่มทำได้อย่างง่ายดาย การแชร์ไฟล์ก็ราบรื่นเช่นกัน ฉันสามารถส่งรูปภาพ ไฟล์ PDF และแม้แต่ไฟล์วิดีโอขนาดใหญ่ได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือจากบุคคลที่สาม
ฉันชอบการปรับใช้แบบโฮสต์เองของมัน; สิ่งนี้ทำให้องค์กรสามารถควบคุมข้อมูลของตนได้อย่างสมบูรณ์และปฏิบัติตามข้อกำหนดของอุตสาหกรรม
แพลตฟอร์มยังมีคุณสมบัติเช่นการติดตามการเข้าร่วมและการอัปเดตสถานะ
คุณสมบัติเด่นของ Troop Messenger
- ปกป้องทุกข้อความและไฟล์ด้วยการเข้ารหัสแบบปลายทางถึงปลายทาง เพื่อให้มั่นใจว่าเฉพาะผู้รับที่ตั้งใจเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงการสื่อสารของคุณได้
- ส่งข้อความที่ลบตัวเองโดยอัตโนมัติและหายไปหลังจากอ่านแล้ว เพื่อเพิ่มความเป็นส่วนตัวในการสนทนาที่เป็นความลับ
- จัดตั้งกลุ่มชั่วคราวสำหรับโครงการเฉพาะกิจ เพื่อให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างปลอดภัยกับสมาชิกในทีมโดยไม่ต้องมีการเข้าถึงถาวร
ข้อจำกัดของทูปร์เมสเซนเจอร์
- ตัวเลือกการผสานรวมน้อยกว่าเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มขนาดใหญ่
- บางแง่มุมของอินเทอร์เฟซรู้สึกไม่ค่อยเป็นธรรมชาติ
- การล่าช้าในช่วงเวลาที่มีการใช้งานสูง
ราคาของ Troop Messenger
- เวอร์ชันฟรี (คุณสมบัติจำกัด)
- พรีเมียม: $2.5/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $9/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของทูปร์ เมสเซนเจอร์
- Trustpilot: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 10 รายการ)
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
7. Chanty (เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารทีมแบบง่าย)
Chanty เป็นเครื่องมือที่น่าประหลาดใจซึ่งมีความเป็นธรรมชาติในการใช้งานและช่วยให้การสื่อสารในทีมง่ายขึ้น จุดเด่นอยู่ที่การเน้นการใช้งานที่สะดวกและเข้าใจง่าย ตั้งแต่เริ่มต้น ฟีเจอร์ "Teambook" จะจัดระเบียบไฟล์ ลิงก์ และงานต่าง ๆ ไว้ที่เดียว ทำให้ฉันสามารถค้นหาเอกสารหรือย้อนกลับไปยังบทสนทนาที่ผ่านมาได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องเสียเวลาค้นหาในแชทยาวเหยียด
มันให้การร่วมมือแบบเรียลไทม์ ทำให้สมาชิกทีมสามารถแก้ไขเอกสารพร้อมกันได้ แพลตฟอร์มยังรองรับการโทรเสียงและวิดีโอคอลได้โดยตรงภายในแอป
คุณสมบัติเด่นของ Chanty
- ดึงประวัติข้อความได้ไม่จำกัด เพื่อค้นหาและอ้างอิงการสนทนาที่สำคัญได้อย่างรวดเร็ว
- มอบหมายและติดตามงานโดยใช้เครื่องมือจัดการงานที่มีอยู่ในตัว ซึ่งช่วยให้คุณสามารถกำหนดกำหนดเวลา ความสำคัญ และการอัปเดตสถานะได้
- ทำงานด้วยอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่เรียบง่ายซึ่งลดสิ่งรบกวนและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้สูงสุดด้วยการนำทางที่ใช้งานง่ายและการเข้าถึงฟีเจอร์ต่างๆ ได้อย่างสะดวก
- แชร์ไฟล์ได้อย่างง่ายดายด้วยฟังก์ชันลากและวาง ช่วยให้สามารถทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์บนเอกสารและสื่อต่างๆ ภายในเส้นทางการสนทนา
ข้อจำกัดของเพลงชานตี้
- สำหรับโครงการที่ซับซ้อนมากขึ้น คุณสมบัติการจัดการงานที่มีอยู่ในตัวอาจไม่เพียงพอ
- แผนราคาและตัวเลือกน้อยกว่าเมื่อเทียบกับคู่แข่ง
- การผสานรวมกับบุคคลที่สามที่จำกัด
ราคาของ Chanty
- เวอร์ชันฟรี (คุณสมบัติจำกัด)
- ธุรกิจ: $3/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของชานตี
- GetApp: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- G2: 4. 5/5 (40+ รีวิว)
8. GoTo Meeting (เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียงการประชุมอัตโนมัติ)
GoTo Meeting เป็นโซลูชันการประชุมทางวิดีโอที่ได้รับความนิยมจากมืออาชีพที่ต้องการความน่าเชื่อถือและใช้งานง่ายมาเป็นเวลานาน เครื่องมือนี้มีคุณสมบัติเฉพาะตัว เช่น Smart Meeting Assistant ซึ่งให้การเข้าถึงการบันทึกการประชุมที่บันทึกเสียง เนื้อหาที่แชร์หน้าจอ เว็บแคมของผู้เข้าร่วม และบทถอดความเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านลิงก์เว็บ ผู้ใช้สามารถค้นหาการบันทึกเพื่อระบุข้อมูลสำคัญหรือรายการที่ต้องดำเนินการเพื่อการติดตามผลที่ง่ายดาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ GoTo Meeting
- ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยด้วยการเข้ารหัสแบบครบวงจรตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง เพื่อให้มั่นใจว่าบทสนทนาที่เป็นความลับยังคงได้รับการปกป้อง
- จัดการกลุ่มขนาดต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย
- ใช้เครื่องมือวาดภาพแบบโต้ตอบและการแชร์หน้าจอที่ใช้งานง่ายเพื่อทำให้การสนทนาเป็นไปอย่างน่าสนใจยิ่งขึ้น
- ให้ผู้เป็นเจ้าภาพการประชุมสามารถล็อกการประชุมได้ ป้องกันไม่ให้ผู้เข้าร่วมที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าร่วม
ข้อจำกัดของ GoTo Meeting
- ส่วนติดต่อผู้ใช้ที่เรียบง่ายอาจดูไม่น่าสนใจ
- การเข้าถึงฟังก์ชันบางอย่างอาจต้องใช้แผนระดับที่สูงขึ้น ซึ่งอาจจำกัดตัวเลือกสำหรับทีมขนาดเล็กหรือสตาร์ทอัพ
ราคา GoTo Meeting
- มืออาชีพ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $16/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
คะแนนและรีวิว GoTo Meeting
- GetApp: 4. 4/5 (11,000+ รีวิว)
- Gartner: 4. 3/5 (1,000+ รีวิว)
9. ซิสโก้ เวบเอ็กซ์ ทีมส์ (เหมาะที่สุดสำหรับโซลูชันองค์กร)
Cisco Webex Teams ได้สร้างความประทับใจให้กับฉันด้วยคุณสมบัติที่ครอบคลุมซึ่งออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับองค์กรระดับองค์กร หนึ่งในข้อเสนอหลักคือกระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลแบบบูรณาการ ซึ่งช่วยให้ทีมสามารถระดมความคิดและใส่คำอธิบายประกอบได้อย่างมีประสิทธิภาพระหว่างการประชุม Webex Assistant ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยให้ผู้ใช้สามารถกำหนดเวลาการประชุมและตั้งการแจ้งเตือนผ่านคำสั่งเสียง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Cisco Webex Teams
- ผสานรวมกับฮาร์ดแวร์ของ Cisco เพื่อยกระดับประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ ช่วยให้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆ ได้อย่างราบรื่น เช่น Webex Room Kits และโทรศัพท์ Cisco
- รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมและการผลิตผลในการประชุมด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ที่ให้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมและประสิทธิภาพของการประชุม
- ใช้ฟีเจอร์การส่งข้อความที่หลากหลายซึ่งรองรับการสนทนาแบบต่อเนื่อง ช่วยให้บริบทชัดเจนในการอภิปรายและอำนวยความสะดวกในการแชร์ไฟล์ได้อย่างง่ายดาย
- ใช้เครื่องมือการทำงานร่วมกันที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยการถอดความแบบเรียลไทม์ สรุปการประชุมอย่างชาญฉลาด และจัดตารางเวลาอัจฉริยะ
ข้อจำกัดของ Cisco Webex Teams
- การตั้งค่าเริ่มต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับคุณสมบัติด้านความปลอดภัย อาจมีความซับซ้อน
- มีราคาสูงกว่าทางเลือกอื่นของ Skype for Business
- ผู้ใช้บางรายอาจพบว่าการจำกัดขนาดไฟล์ที่อัปโหลดมีความยุ่งยาก
ราคาของ Cisco Webex Teams
- เวอร์ชันฟรี (คุณสมบัติจำกัด)
- เริ่มต้น: $14. 50/เดือน ต่อผู้ใช้
- บวก: $25/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
คะแนนและรีวิว Cisco Webex
- Gartner: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
- คำแนะนำซอฟต์แวร์: 4. 4/5 (7,000+ รีวิว)
10. Google Meet (เหมาะที่สุดสำหรับการผสานการทำงานกับ Google Workspace อย่างราบรื่น)
Google Meet เช่นเดียวกับเครื่องมืออื่น ๆ ของ Google เป็นตัวเลือกที่เชื่อถือได้สำหรับการสื่อสารทางธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณกำลังใช้ Google Workspace อยู่แล้ว การผสานรวมกับ Google Calendar และ Gmail ทำให้การจัดตารางและการเข้าร่วมประชุมเป็นเรื่องง่าย ด้วยจุดเน้นที่ความปลอดภัยและความสะดวกในการใช้งาน จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการพบปะพูดคุยทั่วไปและการประชุมอย่างเป็นทางการ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Meet
- ปรับแต่งพื้นหลังวิดีโอหรือเพิ่มเอฟเฟกต์ภาพระหว่างการประชุม
- บันทึกการประชุมได้อย่างง่ายดายเพื่อทบทวนการสนทนา เซสชันที่บันทึกไว้จะถูกบันทึกโดยตรงไปยัง Google Drive
- ยกมือขึ้นเพื่อพูด อนุญาตให้ผู้ดำเนินรายการจัดการคำถามระหว่างการประชุม วิธีนี้จะช่วยให้การสนทนาเป็นระเบียบและครอบคลุมทุกคน
- เพลิดเพลินกับเทคโนโลยีการตัดเสียงรบกวนขั้นสูง ซึ่งกรองเสียงรบกวนในพื้นหลังระหว่างการสนทนา
ข้อจำกัดของ Google Meet
- การประชุมจำกัดเวลา 60 นาทีต่อครั้งสำหรับผู้ใช้ฟรี
- เมื่อเปรียบเทียบกับแพลตฟอร์มอื่น ๆ บางแห่ง มันมีตัวเลือกการปรับแต่งน้อยกว่า
ราคาของ Google Meet
- เวอร์ชันฟรี (คุณสมบัติจำกัด)
- ธุรกิจเริ่มต้น: $6/เดือน ต่อผู้ใช้
- มาตรฐานธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- บิสิเนส พลัส: $18/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิว Google Meet
- Gartner: 4. 5/5 (1,000+ รีวิว)
- คำแนะนำซอฟต์แวร์: 4. 5/5 (11,000+ รีวิว)
11. Mattermost (ดีที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันแบบโอเพนซอร์ส)
Mattermost เป็นแพลตฟอร์มที่ขับเคลื่อนโดยชุมชนซึ่งให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมและความยืดหยุ่นของผู้ใช้
การรองรับการลดตัวอักษรในแอปเป็นฟีเจอร์ที่ดี ช่วยให้ฉันจัดรูปแบบรายการที่ต้องทำได้อย่างสะอาด ซึ่งช่วยรักษาการสื่อสารที่ชัดเจนภายในทีม
สำหรับการจัดการงาน บอร์ดสไตล์คัมบังของ Mattermost นั้นง่ายแต่มีประสิทธิภาพ ช่วยให้ฉันสามารถมอบหมายงาน ติดตามความคืบหน้า และจัดการกระบวนการทำงานได้ภายในแอปเดียวกัน ความจริงที่ว่า Mattermost เป็นโอเพนซอร์สเป็นข้อได้เปรียบอีกอย่างหนึ่ง—มันมอบการควบคุมข้อมูลและการปรับแต่งอย่างสมบูรณ์ให้กับทีม ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับองค์กรที่ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Mattermost
- ควบคุมความปลอดภัยของข้อมูลของคุณด้วยตัวเลือกโฮสต์เองที่รับประกันการจัดการข้อมูลที่ละเอียดอ่อนอย่างสมบูรณ์
- เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารด้วยฟีเจอร์การส่งข้อความที่หลากหลาย รองรับการสนทนาแบบมีหัวข้อต่อเนื่องและการแชร์ไฟล์
- ใช้การผสานรวมและปลั๊กอินที่ปรับแต่งได้เพื่อปรับแพลตฟอร์มให้เข้ากับกระบวนการทำงานและเครื่องมือเฉพาะของทีม
ข้อจำกัดของ Mattermost
- การตั้งค่าเริ่มต้นอาจเป็นเรื่องท้าทายสำหรับผู้ใช้ที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิค
- แอปพลิเคชันมือถืออาจทำงานช้าและตอบสนองได้ช้ากว่าเวอร์ชันเดสก์ท็อป
ราคาของ Mattermost
- เวอร์ชันฟรี (คุณสมบัติจำกัด)
- มืออาชีพ: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
การให้คะแนนและรีวิวของ Mattermost
- TrustRadius: 8. 5/10 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
12. Rocket.Chat (เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารที่ปลอดภัยและการทำงานร่วมกัน)
Rocket. Chat รองรับการสื่อสารหลายช่องทางทั้งช่องทางสาธารณะและช่องทางส่วนตัว ทำให้การสนทนาเป็นระเบียบเรียบร้อยตามโครงการหรือทีม ฟีเจอร์การแปลในตัวมีประโยชน์สำหรับทีมระดับโลกเช่นเรา ช่วยให้การสื่อสารทันทีในหลายภาษา
แพลตฟอร์มยังมีปลั๊กอินแชทสดให้คุณใช้เพื่อให้บริการลูกค้าโดยตรงผ่านเว็บไซต์ของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Rocket. Chat
- ปรับแต่งอินเทอร์เฟซการแชทให้สอดคล้องกับความต้องการของทีมคุณ ตั้งแต่การผสานแบรนด์ของคุณไปจนถึงการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึง
- เข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็วผ่านฟังก์ชันการค้นหา
- ปรับแต่งบอทและการผสานรวมให้เหมาะกับกระบวนการทำงานของคุณ
ข้อจำกัดของ Rocket.Chat
- ตัวเลือกการโฮสต์ด้วยตนเองอาจมีความท้าทายในการตั้งค่าสำหรับผู้ใช้บางราย
- ทรัพยากรสนับสนุนอาจมีน้อยกว่า
- อินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายอาจดูล้าสมัยสำหรับผู้ใช้ที่คุ้นเคยกับ UI ที่ทันสมัยกว่า
ราคาของ Rocket.Chat
- เริ่มต้น (คุณสมบัติจำกัด)
- ข้อดี: $4/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
การให้คะแนนและรีวิวของ Rocket Chat
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 150 รายการ)
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
13. Viber (เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารส่วนตัวและธุรกิจขนาดเล็ก)
Viber มุ่งเน้นการสื่อสารส่วนบุคคลและการติดต่อธุรกิจขนาดเล็ก ความเรียบง่ายและความสะดวกในการใช้งานช่วยให้สามารถส่งข้อความและโทรได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องมีความซับซ้อนเหมือนแพลตฟอร์มขนาดใหญ่ ฉันยังชื่นชอบฟีเจอร์การแชร์ไฟล์ที่ง่ายดายอีกด้วย
การโทรด้วยเสียงและวิดีโอคุณภาพสูงทำงานได้อย่างราบรื่นแม้ในเชื่อมต่อที่มีแบนด์วิดท์ต่ำ ซึ่งเหมาะสำหรับสมาชิกทีมที่ทำงานจากระยะไกลหรือขณะเดินทาง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Viber
- เพลิดเพลินกับการสื่อสารที่คุ้มค่าผ่านการโทรและส่งข้อความฟรี
- ร่วมมืออย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้ฟังก์ชันการแชทกลุ่ม
- ซิงค์ข้อมูลข้ามอุปกรณ์หลายเครื่องและสลับใช้งานระหว่างมือถือและเดสก์ท็อปได้ เพื่อไม่ให้พลาดข้อความสำคัญ
ข้อจำกัดของ Viber
- ขาดการเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพที่ได้รับความนิยม เช่น Google Workspace, Slack หรือ Trello ซึ่งทำให้ไม่เหมาะกับการทำงานที่มีขั้นตอนซับซ้อน
- เวอร์ชันเดสก์ท็อป แม้จะสามารถใช้งานได้ แต่ไม่มีฟีเจอร์ครบครันเท่ากับแอปมือถือ
ราคาของ Viber
- ธุรกรรม: $0. 002 ต่อข้อความ
- โปรโมชั่น: $0. 002 ต่อข้อความ
คะแนนและรีวิวของ Viber
- G2: 4. 2/5 (4,000+ รีวิว)
- คำแนะนำซอฟต์แวร์: 4. 4/5 (4,000+ รีวิว)
14. Wire (เหมาะที่สุดสำหรับการส่งข้อความที่ปลอดภัยและเป็นส่วนตัว)
Wire ทำให้ฉันประทับใจด้วยความมุ่งมั่นในการส่งข้อความที่ปลอดภัยและเป็นส่วนตัว
การเข้ารหัสแบบปลายทางถึงปลายทางให้ความมั่นใจ ทำให้เป็นตัวเลือกที่มั่นคงสำหรับทีมที่ต้องการความลับ
ฉันยังพบว่าส่วนติดต่อผู้ใช้สะอาดและตรงไปตรงมา ซึ่งช่วยให้การสื่อสารเป็นไปอย่างราบรื่นโดยไม่มีการรบกวน
คุณสมบัติเด่นของสายไฟ
- เข้าถึงได้ทุกที่ผ่าน Wire บนอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมถึง iOS, Android, macOS, Windows และเว็บเบราว์เซอร์
- ปรับปรุงการทำงานร่วมกันให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยการแชร์เอกสารโดยตรงภายในบทสนทนา
- อำนวยความสะดวกในการทำงานร่วมกันของทีมผ่านการแชทกลุ่ม ฟีเจอร์การประชุมทางวิดีโอของเครื่องมือนี้สามารถรองรับผู้เข้าร่วมได้สูงสุดถึง 150 คน โดยใช้ Messaging Layer Security (MLS)
ข้อจำกัดของสายไฟ
- การผสานรวมน้อยลง
- อาจไม่เหมาะสำหรับองค์กรขนาดใหญ่
- อาจไม่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางเท่ากับคู่แข่งบางราย
ราคาสายไฟ
- เวอร์ชันฟรี (คุณสมบัติจำกัด)
- องค์กร: $8. 29/ผู้ใช้/เดือน
- ติดตั้งภายในองค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
การให้คะแนนและรีวิวสายไฟ
- GetApp: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
- คำแนะนำซอฟต์แวร์: 2. 9/5 (รีวิวมากกว่า 700 รายการ)
15. Element (เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารแบบกระจายศูนย์)
Element เป็นแพลตฟอร์มการสื่อสารที่ครบครัน ออกแบบมาสำหรับทีมที่ต้องการความยืดหยุ่นในการทำงานร่วมกัน แพลตฟอร์มนี้รองรับการเข้าสู่ระบบครั้งเดียว (SSO) ผ่าน SAML และ OpenID Connect ทำให้ง่ายต่อการยืนยันตัวตนกับระบบตัวตนที่มีอยู่ โหมดการใช้งานแบนด์วิดท์ต่ำช่วยให้ผู้ใช้ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจำกัดสามารถเพลิดเพลินกับประสบการณ์การสื่อสารที่ราบรื่น
คุณสมบัติเด่นขององค์ประกอบ
- ใช้สถาปัตยกรรมแบบกระจายศูนย์เพื่อให้ได้การควบคุมข้อมูลอย่างสมบูรณ์และเพิ่มความเป็นส่วนตัวในการสื่อสาร
- เข้าถึงการผสานการทำงานที่สมบูรณ์กับเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพยอดนิยม เช่น Google Drive, Trello และ JIRA
- ปรับแต่งส่วนติดต่อผู้ใช้ เพื่อปรับประสบการณ์การสื่อสารให้เหมาะกับทีมของคุณ
ข้อจำกัดขององค์ประกอบ
- ผู้ใช้บางรายอาจพบว่าแพลตฟอร์มนี้ใช้งานยากในช่วงแรก
- อาจขาดฟังก์ชันขั้นสูงบางประการเมื่อเทียบกับเครื่องมือหลัก
- การตั้งค่าการเชื่อมต่อระบบอาจซับซ้อน
การกำหนดราคาองค์ประกอบ
- เวอร์ชันฟรี (คุณสมบัติจำกัด)
- ธุรกิจ: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวขององค์ประกอบ
- G2: 4. 3/5 (20+ รีวิว)
- Apple: 3. 3/5 (500+ รีวิว)
เพิ่มประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของทีมด้วยการประเมินแพลตฟอร์มทางเลือก
การผสานรวมอย่างไร้รอยต่อ, คุณภาพวิดีโอที่ดีขึ้น, และอินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่าย คือคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดที่ทำให้แพลตฟอร์มการประชุมทางวิดีโอที่ดีแตกต่างจากแพลตฟอร์มที่ยอดเยี่ยม
คุณสมบัติเช่นการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์และโปรโตคอลความปลอดภัยขั้นสูงก็มีความสำคัญเช่นกัน. พวกมันช่วยให้การสื่อสารเป็นไปอย่างราบรื่นและปลอดภัยตลอดเวลา.
เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากการทำงานร่วมกันในวิดีโอของคุณ แพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันของคุณจำเป็นต้องผสานรวมกับซอฟต์แวร์อื่น ๆ ที่คุณใช้อย่างแน่นหนา และนี่คือจุดที่ ClickUp โดดเด่น ไม่เพียงแต่มีคลังฟีเจอร์และเทมเพลตมากมายสำหรับทุกประเภทของทีมเท่านั้น แต่ยังผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ ที่คุณอาจคุ้นเคยอยู่แล้วอีกด้วย
นอกจากนี้ ยังรวมการสนทนาของคุณเข้ากับโครงการต่างๆ ไว้ในอินเทอร์เฟซเดียวที่ครบวงจร
ลองใช้ ClickUp วันนี้และสัมผัสความสุขของการสื่อสารโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการสลับบริบท!