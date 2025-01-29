10 แอปแชทกลุ่มทีมที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจในปี 2025

การสื่อสารแบบทันทีระหว่างสมาชิกในทีมเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้โครงการดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง. เคยมีช่วงเวลาที่เพื่อนร่วมงานแลกเปลี่ยนอีเมลเพื่อสื่อสารภายในทีม. เมื่อเวลาผ่านไป การสื่อสารโครงการผ่านอีเมลที่ซับซ้อนได้กลายเป็นเรื่องในอดีตไปแล้ว.
สถานที่ทำงานดิจิทัลในปัจจุบันนิยมใช้แอปส่งข้อความและเครื่องมือแชทสำหรับการทำงานร่วมกันของทีมที่ราบรื่นและมีประสิทธิภาพ แน่นอนว่า พวกมันยังเหมาะสำหรับการส่งรูปแมวให้เพื่อนร่วมงานของคุณด้วย! ?
ทีมของฉันและฉันใช้เวลาอย่างมากในการประเมินแอปแชททีมที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในตลาด. ตามคุณสมบัติและประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ เราได้รวบรวมรายการแอปแชททีมที่ดีที่สุด 10 แอปไว้ให้คุณเลือก.
มาเริ่มกันเลย! ?
คุณควรค้นหาอะไรในแอปแชททีม?
แอปแชททีมคือศูนย์กลางของกิจกรรมทั้งหมดในที่ทำงาน นี่คือพารามิเตอร์บางส่วนที่คุณสามารถใช้ในการประเมินแอปแชท:
- การส่งข้อความทันที: นี่เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ แอปแชทสำหรับทีมถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้การสื่อสารแบบเรียลไทม์และโดยตรงระหว่างผู้ใช้แต่ละคนและกลุ่มเป็นไปได้
- แชทกลุ่ม: คุณควรสามารถสร้างกลุ่มเพื่อสื่อสารและแชร์ไฟล์กับสมาชิกในทีมหลายคนพร้อมกันได้
- การแจ้งเตือน: แอปแชททีมควรแจ้งเตือนผู้ใช้ทันทีเมื่อมีข้อความใหม่หรือกิจกรรมเกิดขึ้น เพื่อให้สามารถตอบกลับได้โดยไม่ล่าช้า
- การแชร์ไฟล์: แอปส่งข้อความหรือแพลตฟอร์มแชทสำหรับทีมต้องมีวิธีการแชร์ไฟล์ที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ—ไม่ว่าจะเป็นเอกสาร รูปภาพ และอื่นๆ—เพื่อให้ได้รับข้อเสนอแนะอย่างรวดเร็วและช่วยให้งานดำเนินต่อไปได้อย่างราบรื่น
- แอปพลิเคชันเฉพาะบนทุกแพลตฟอร์ม: ผู้ใช้ควรสามารถเข้าถึงแอปพลิเคชันการส่งข้อความได้ผ่านเว็บ, เดสก์ท็อป, และแอปพลิเคชันมือถือบน Windows/Mac และ Android/iOS
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: ส่วนติดต่อผู้ใช้ของแอปแชทควรมีความเข้าใจง่ายเพียงพอให้ผู้ใช้สามารถใช้งานฟังก์ชันต่าง ๆ ของแอปได้โดยไม่ต้องใช้โปรแกรมฝึกอบรม
- การผสานรวม: แอปแชทสำหรับทีมของคุณควรมีการผสานรวมอย่างดีกับเครื่องมือที่คุณใช้ในกระบวนการทำงานประจำวันของคุณ เช่น ระบบ CRM, ปฏิทิน, โซลูชันการประชุมทางวิดีโอ, เป็นต้น
ตอนนี้คุณทราบแล้วว่าควรพิจารณาอะไรในแอปส่งข้อความสำหรับทีมของธุรกิจคุณ มาต่อกันที่คำแนะนำสิบอันดับแรกของเรา
10 แอปแชททีมที่ดีที่สุดที่ควรใช้
1. ClickUp (เครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันและการจัดการโครงการ)
ClickUpเป็นเครื่องมือครบวงจรสำหรับการสื่อสาร การทำงานร่วมกัน และการจัดการโครงการของทีม
แม้ว่าแอปแชทสำหรับทีมหลายแอปจะมีฟีเจอร์การส่งข้อความพื้นฐาน แต่พวกเขากลับขาดความสามารถในด้านต่างๆ เช่น การจัดการโครงการและการติดตามงาน เพื่อให้เข้าใจข้อความแชทในบริบทของโครงการ ทีมต้องใช้เครื่องมือหลายอย่างพร้อมกัน ซึ่งนำไปสู่การสนทนาที่กระจัดกระจายและประสิทธิภาพการทำงานที่ลดลง
อย่างไรก็ตาม ด้วยเครื่องมือแบบครบวงจรอย่างClickUp ทีมงานของคุณสามารถปรับปรุงการสื่อสาร การทำงานร่วมกัน และการจัดการโครงการให้ราบรื่นในแพลตฟอร์มเดียว ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
โดยการใช้ClickUp Chat คุณสามารถรวมศูนย์และเชื่อมโยงบริบทของการสนทนาที่เกี่ยวข้องกับทีมและโครงการได้ ทำให้เป็นโซลูชันที่ครอบคลุมสำหรับการสื่อสารและการทำงานร่วมกัน คุณสามารถเพิ่มไฟล์ งาน วิดีโอ รูปภาพ คลิปเสียง และอื่นๆ ลงในมุมมองแชทเพื่อให้แน่ใจว่าข้อความของคุณได้รับการรับฟังอย่างชัดเจนและครบถ้วน
ด้วยวิธีนี้ คุณจะลดการสลับบริบท เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ClickUp Brain ผู้ช่วยอัจฉริยะในตัวที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ ClickUp เปลี่ยนพื้นที่ทำงานของคุณให้กลายเป็นฐานความรู้ที่สามารถค้นหาได้ รับคำตอบอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับงาน เอกสาร และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการอื่น ๆ โดยไม่ต้องออกจากแชทของคุณ ประหยัดเวลาด้วยการทำงานอัตโนมัติในงานที่ทำซ้ำ เช่น การสร้างสรุปโครงการ การอัปเดตความคืบหน้า และรายงานสถานะ เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่งานที่สำคัญจริง ๆ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ช่องแชทเฉพาะโครงการ: มีส่วนร่วมในการสนทนาแบบเรียลไทม์กับทีมของคุณเกี่ยวกับงานและการอัปเดตโครงการ โดยการสร้างช่องทางเฉพาะสำหรับแต่ละโครงการผ่าน ClickUp Chat View
- การสื่อสารตามบริบท: ระบุงานหรือแนบเอกสารโดยตรงในแชทเพื่อให้บริบทแก่การสนทนาของคุณ คุณสมบัตินี้ช่วยให้ทุกคนเข้าใจตรงกันโดยไม่ต้องออกจากแชทเพื่อค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม
- การส่งข้อความแบบเรียลไทม์: รักษาการสนทนาให้ลื่นไหลโดยไม่ต้องออกจาก ClickUp ด้วยมุมมองแชท คุณสามารถพูดคุยเกี่ยวกับงานและการอัปเดตต่างๆ ได้ทันที
- การจัดการงาน: แบ่งเป้าหมายโครงการใหญ่ให้กลายเป็นงานย่อยและงานย่อยที่สามารถจัดการได้ มอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีม กำหนดวันครบกำหนด เพิ่มไฟล์เสียงและวิดีโอ และอัปเดตสถานะงานเพื่อรักษาการมองเห็นความคืบหน้าของโครงการโดยใช้ClickUp Tasks
- การสร้างงานในแชท: เปลี่ยนไอเดียจากแชทของคุณให้เป็นงานได้อย่างรวดเร็วด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้ง
- การจัดการเอกสาร: สร้างและแบ่งปันเอกสารที่มีโครงสร้างดีด้วยClickUp Docsเพื่อบันทึกและจัดระเบียบแนวคิดของทีมคุณให้เข้าถึงได้ง่าย
- กระดานไวท์บอร์ดดิจิทัล: เชิญสมาชิกในทีมเข้าร่วมแชทเพื่อระดมความคิดและทำงานร่วมกันแบบเห็นภาพด้วยClickUp Whiteboards เริ่มต้นการทำงานร่วมกับทีมของคุณบนผืนผ้าใบว่าง สร้างแผนผังความคิดและเวิร์กโฟลว์ ใส่คำอธิบายและบันทึกเพื่อปรับปรุงและพัฒนาไอเดีย
- การบันทึกหน้าจอ: บันทึกวิดีโอสาธิตอย่างรวดเร็วหรือสื่อสารแนวคิดและคำแนะนำของคุณกับทีมผ่านวิดีโอโดยใช้ClickUp Clips แชร์คลิปเหล่านี้ผ่านแชท
- การแจ้งเตือนที่เรียบง่าย: ปรับแต่งการแจ้งเตือนเพื่อให้คุณอัปเดตเฉพาะสิ่งที่สำคัญที่สุด ClickUp ช่วยให้คุณปรับแต่งการแจ้งเตือนได้อย่างละเอียด เพื่อไม่ให้คุณรู้สึกวุ่นวายกับข้อมูลที่ไม่จำเป็นในขณะที่ยังคงติดตามข่าวสารได้ครบถ้วน
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ฟีเจอร์ขั้นสูงทั้งหมดของ ClickUp อาจไม่สามารถใช้งานได้บนแอปมือถือ
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอรายละเอียดราคา
- ClickUp Brain: มีให้บริการเป็นแพ็กเกจเสริมสำหรับแผนชำระเงินทุกประเภท ในราคา 7 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
2. Slack (เครื่องมือสื่อสารและทำงานร่วมกันที่ดีที่สุด)
Slack เป็นแอปแชทที่ใช้กันอย่างแพร่หลายซึ่งสามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือมากกว่า 2000 รายการและเข้ากับระบบเทคโนโลยีขององค์กรใด ๆ ได้อย่างราบรื่น
แอปมือถือที่ใช้งานง่ายของ Slack มอบฟังก์ชันขั้นสูงให้คุณและทีมสามารถสนทนาเรื่องงานได้จากทุกที่ ทุกเวลา คุณสามารถปรับปรุงการสื่อสารของทีมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยการสร้างช่องทางเฉพาะ (เริ่มต้นด้วย '#') สำหรับหัวข้อ การสนทนา หรือวัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Slack
- สร้างช่องทางที่เป็นสาธารณะหรือส่วนตัว คุณสามารถเพิ่มเพื่อนร่วมทีมที่เลือกเข้าไปในช่องทางเพื่อมีการสนทนาที่มุ่งเน้นเกี่ยวกับโครงการหรือการริเริ่ม
- เพิ่มสมาชิกใหม่ในการสนทนาโดยการกล่าวถึงพวกเขาด้วย '@' ในการตอบกลับ และผู้ใช้ทุกคนที่เข้าร่วมในกระทู้จะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการตอบกลับหรือกิจกรรมใหม่
- แชร์รูปภาพ, วิดีโอ, เอกสาร, และตัวอย่างไฟล์ในข้อความส่วนตัวหรือช่องทางผ่านการอัปโหลดและดาวน์โหลดที่รวดเร็ว
- เริ่มการประชุมวิดีโอทันทีหรือการประชุมสั้น ๆ หรือส่งข้อความเสียงได้โดยตรงจากแอป
ข้อจำกัดของ Slack
- โครงสร้างราคาของ Slack อาจทำให้ทีมขนาดเล็กไม่สามารถจ่ายได้ รุ่นฟรีมีประวัติข้อความที่จำกัดและรองรับการเชื่อมต่อกับระบบอื่นได้น้อยกว่า
- ขาดคุณสมบัติขั้นสูงสำหรับการประชุมทางวิดีโอ เช่น การจัดตารางการประชุมและการบันทึกโน้ตในระหว่างการประชุม
การตั้งราคาต่ำเกินไป
- ฟรีตลอดไป
- ข้อดี: $8.75 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ+: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
- Enterprise Grid: ราคาที่กำหนดเอง
- Slack AI: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ด้วยค่าบริการพิเศษ $10 ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Slack
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 32,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (23,000+ รีวิว)
3. Microsoft Teams (แพลตฟอร์มที่ดีที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันของทีมในองค์กรและการประชุมทางวิดีโอ)
แม้ว่า Microsoft Teams จะมีอินเทอร์เฟซสำหรับการส่งข้อความ แต่ถูกสร้างขึ้นเป็นหลักเป็นเครื่องมือที่เน้นการประชุมทางวิดีโอสำหรับทีมขนาดใหญ่ คุณสามารถกำหนดเวลาการประชุมวิดีโอและเข้าร่วมการประชุมออนไลน์และการสนทนาทางวิดีโอจากเว็บเบราว์เซอร์ แอปพลิเคชันเดสก์ท็อป หรือแอปมือถือ Microsoft Teams ยังให้บริการการใส่คำอธิบายประกอบและการแสดงคำบรรยายสดสำหรับการประชุมทางวิดีโออีกด้วย
สร้างขึ้นเพื่อตลาดองค์กร Teams มาพร้อมกับ Office365 และทำงานได้อย่างราบรื่นกับระบบนิเวศของแอปพลิเคชันเหล่านั้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Teams
- แลกเปลี่ยนข้อความกับเพื่อนร่วมทีมผ่านการสนทนาส่วนตัวหรือแชทกลุ่ม
- แชร์ไฟล์และลิงก์กับผู้ใช้หรือกลุ่มต่างๆ แท็บไฟล์ที่ติดอยู่ที่ด้านบนสุดของการสนทนาช่วยให้ค้นหาไฟล์ของคุณได้ง่าย
- เริ่มการโทรเสียงและวิดีโอจากภายในบทสนทนาส่วนตัว สร้างการประชุมวิดีโอแบบทันทีในกลุ่มแชทที่มีผู้เข้าร่วมได้สูงสุด 300 คน หรือกำหนดเวลาการประชุมออนไลน์โดยใช้การผสานรวมกับปฏิทินหรือ Outlook
ข้อจำกัดของ Microsoft Teams
- ผู้ใช้บางรายอาจพบว่าการผสาน Teams เข้ากับระบบเทคโนโลยีของตนเป็นเรื่องยาก หากองค์กรของตนไม่ได้ใช้ Office365
- ไม่รองรับการจัดการงานและโครงการขั้นสูง
ราคาของ Microsoft Teams
- Microsoft Teams Essentials: $4/เดือน ต่อผู้ใช้
- Microsoft 365 Business Basic: $6/เดือน ต่อผู้ใช้
- Microsoft 365 Business Standard: $12.50 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- Microsoft 365 Business Premium: 22 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Microsoft Teams
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 15,000 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (9,400+ รีวิว)
4. Google Chat (เหมาะที่สุดสำหรับผู้ใช้ Google Workspace)
Google Chat เป็นแอปแชทที่เรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพ เหมาะสำหรับทีมที่ต้องการฟีเจอร์การส่งข้อความทันทีและการประชุมทางวิดีโอแบบเรียลไทม์ เช่นเดียวกับแอปแชทอื่นๆ ส่วนใหญ่ คุณสามารถเพิ่มไฟล์เสียงและวิดีโอ และสร้าง 'พื้นที่' สำหรับการสนทนาที่เกี่ยวข้องกับทีม หัวข้อ หรือโครงการได้
มันช่วยให้สามารถสนทนาแบบตัวต่อตัวและแชทกลุ่มขนาดใหญ่ได้สูงสุดถึง 50,000 คน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Chat
- ทำงานได้อย่างราบรื่นกับแอปอื่นๆ ใน Google Workspace: Gmail, Google Calendar, Google Drive, ฯลฯ
- อำนวยความสะดวกในการสนทนาแบบมีหัวข้อต่อเนื่อง
- ช่วยค้นหาข้อมูลจากบทสนทนาแชทโดยใช้เครื่องมือค้นหา
- สรุปการสนทนากับ Google Assistant
ข้อจำกัดของ Google Chat
- ขาดฟังก์ชันการแชทขั้นสูง เช่น ความสามารถในการคัดลอกลิงก์ไปยังข้อความเฉพาะ
- พื้นที่จัดเก็บมีจำกัดในแผนระดับล่าง
ราคาของ Google Chat
- Google Workspace Essentials: ฟรีตลอดไป
- Google Workspace Business Starter: $7. 20 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- Google Workspace Business Standard: $14.40 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- Google Workspace Business Plus: $21.60 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- Google Workspace Enterprise: ราคาที่กำหนดเอง
การให้คะแนนและรีวิวใน Google Chat
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 42,000 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (2,300+ รีวิว)
5. Pumble (ทางเลือก Slack ฟรีที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก)
Pumble จัดระเบียบการสื่อสารของทีมให้เป็นช่องทางสำหรับทีม โครงการ หรือหัวข้อเฉพาะ คุณสามารถจัดการประชุมเสียงหรือวิดีโอแบบตัวต่อตัวกับผู้ใช้หรือกลุ่มใหญ่ได้ ด้วยประวัติข้อความไม่จำกัด ทำให้การเข้าถึงข้อความและไฟล์เป็นเรื่องง่าย
การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ ฟีเจอร์ และฟังก์ชันการทำงานของ Pumble มีความคล้ายคลึงกับ Slack อย่างมาก ดังนั้นหากทีมของคุณต้องการทางเลือกอื่นแทน Slackที่ช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงค่าธรรมเนียมผู้ใช้สูงโดยไม่ลดทอนคุณสมบัติด้านการสื่อสาร Pumble คือคำตอบที่คุณกำลังมองหา
คุณสมบัติเด่นของ Pumble:
- รับผู้ใช้ไม่จำกัดและประวัติการส่งข้อความบนแผน 'ฟรีตลอดไป'
- อำนวยความสะดวกในการใช้งานอย่างราบรื่นสำหรับทีมด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายคล้าย Slack
- ส่งข้อความทันทีแบบส่วนตัวหรือไปยังกลุ่ม สร้างหัวข้อการสนทนา และแชร์ไฟล์
ข้อจำกัดของ Pumble
- การสนับสนุนการผสานรวมมีจำกัดในแพ็กเกจราคาที่ต่ำกว่า
- การแชร์หน้าจอในวิดีโอคอลรองรับเฉพาะในแผนชำระเงินเท่านั้น
ราคา Pumble
- ฟรีตลอดไป
- ข้อดี: $2.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $4. 99/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $7.99/เดือน ต่อผู้ใช้
การจัดอันดับและรีวิวของ Pumble
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: 4. 7/5 (100+ รีวิว)
6. Chanty (เครื่องมือการสื่อสารและการจัดการงานที่ดีที่สุด)
Chanty เป็นแพลตฟอร์มแชทและการสื่อสารสำหรับทีมที่มีฟีเจอร์การจัดการงานและโครงการในตัว ซึ่งทำให้แตกต่างจากเครื่องมืออื่นๆ ส่วนใหญ่ในรายการนี้ สามารถใช้สำหรับการประกาศทั่วทั้งบริษัทและการส่งข้อความส่วนตัวพร้อมการตั้งเวลาและการลบข้อความโดยอัตโนมัติ
คุณสมบัติเด่นของ Chanty
- สร้างและมอบหมายงานจากข้อความ จัดระเบียบงานบนกระดานคัมบัง กำหนดวันที่ครบกำหนด และรับการแจ้งเตือนสำหรับกำหนดเวลา
- หารือเกี่ยวกับการอัปเดตกับทีมของคุณผ่านข้อความและข้อความเสียง
- โทรด้วยเสียงและวิดีโอ และนำเสนอหน้าจอของคุณเพื่อการร่วมมือที่รวดเร็วขึ้น
ข้อจำกัดของ Chantly
- ไม่มีมุมมองปฏิทินเพื่อแสดงงานบนไทม์ไลน์ ดังนั้นผู้ใช้จึงต้องค้นหาวันครบกำหนดของงานด้วยตนเอง
- มีการผสานการทำงานกับระบบเดิมที่มีอยู่จำกัด
ราคาของ Chanty
- ฟรีตลอดไป
- ธุรกิจ: $4/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของชานตี
- G2: 4. 5/5 (40+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
7. Twist (เครื่องมือสื่อสารแบบอะซิงโครนัสที่ดีที่สุดสำหรับทีมระยะไกล)
Twist เป็นแอปสำหรับการสื่อสารในทีมที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมระยะไกลผ่านการสนทนาแบบอะซิงโครนัส แทนที่จะโพสต์ข้อความโดยตรงในช่องสนทนา ผู้ใช้สามารถสร้างหรือมีส่วนร่วมในหัวข้อสนทนาภายในช่องได้เหมือนกับการมีส่วนร่วมในฟอรัม อินเทอร์เฟซถูกออกแบบมาให้ลดความยุ่งเหยิงเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีการสนทนาใดสูญหาย
คุณสมบัติเด่นของ Twist
- รักษาการสนทนาให้มีความชัดเจนและเป็นระเบียบด้วยเธรดแบบไม่พร้อมกัน
- จัดรูปแบบข้อความตอบกลับของคุณโดยใช้ตัวแก้ไขข้อความ และตอบกลับข้อความด้วยอีโมจิ
- ส่งข้อความโดยตรงถึงเพื่อนร่วมทีมและสนทนาส่วนตัวแบบตัวต่อตัว
- ค้นหาข้อมูลข้ามหัวข้อได้อย่างรวดเร็วด้วยฟีเจอร์ค้นหาที่ทรงพลัง
ข้อจำกัดการบิด
- ไม่มีการสื่อสารแบบเรียลไทม์
- หากทีมของคุณคุ้นเคยกับการสื่อสารแบบทันที การปรับตัวให้เข้ากับการสนทนาแบบไม่พร้อมกันในหัวข้อเดียวกันอาจเป็นเรื่องยาก
- การผสานรวมกับซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สามแบบจำกัด
การตั้งราคาแบบบิดเบือน
- ฟรี
- ไม่จำกัด: $8/เดือน ต่อผู้ใช้
บทวิจารณ์และคะแนนความบิดเบือน
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
8. Flock (ศูนย์กลางการทำงานร่วมกันที่ดีที่สุดสำหรับองค์กร)
Flock Team Messenger รวมคุณสมบัติที่จำเป็นทั้งหมดที่คุณคาดหวังจากแอปแชททีม—ช่องสนทนา, การประชุมทางวิดีโอ, การแชร์ไฟล์, ฯลฯ
นอกจากนี้ยังช่วยติดตามงานด้วยบันทึกย่อ การแจ้งเตือน และสิ่งที่ต้องทำ เนื่องจากมีความคล้ายคลึงกันหลายประการในอินเทอร์เฟซและการนำทาง จึงสามารถเป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับMicrosoft Teams
คุณสมบัติเด่นของ Flock
- ทำให้การสนทนากับทีมของคุณทั้งหมดเป็นไปอย่างราบรื่นด้วยการใช้ช่องทาง และสร้างหัวข้อการหารือโดยการตอบกลับโพสต์ในช่องทาง
- โทรด้วยเสียงและวิดีโอในบทสนทนาส่วนตัวหรือในช่องทางสำหรับการโทรกลุ่ม
- แชร์ไฟล์อย่างปลอดภัยกับผู้ใช้หรือทีม และเข้าถึงไฟล์ทั้งหมดที่แชร์ข้ามพื้นที่ทำงานของคุณได้อย่างรวดเร็ว
ข้อจำกัดของฝูง
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าคุณภาพของภาพที่ไม่ดีส่งผลกระทบต่อการสื่อสารในระหว่างการประชุมที่สำคัญ
- อาจไม่สามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือหรือแอปพลิเคชันเฉพาะที่ทีมของคุณพึ่งพาได้ทั้งหมด ทำให้ต้องใช้วิธีแก้ไขด้วยตนเองหรือขั้นตอนเพิ่มเติม
การกำหนดราคาแบบกลุ่ม
- ฟรี
- ข้อดี: $6/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของฝูงชน
- G2: 4. 4/5 (200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
9. ทรูป เมสเซนเจอร์ (แอปสื่อสารที่ดีที่สุดสำหรับทีมระยะไกล)
Troop Messenger เป็นเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันและการส่งข้อความแบบทันทีที่สร้างขึ้นสำหรับทีมที่ต้องการแพลตฟอร์มที่ปลอดภัยสำหรับการสื่อสารทางธุรกิจและการจัดการงาน มันช่วยให้การสื่อสารในทีมเป็นไปอย่างราบรื่นผ่านการแชท, เสียง, และการโทรผ่านวิดีโอพร้อมการแชร์หน้าจอ จุดขายที่เป็นเอกลักษณ์ของ Troop คือความปลอดภัย ดังนั้นคุณสามารถส่งข้อความลับในหน้าต่างแชทส่วนตัวที่ทำลายตัวเองและไม่ทิ้งประวัติการแชทไว้ได้
คุณสมบัติเด่นของกองกำลัง
- รักษาความปลอดภัยในการสนทนาเรื่องงานของคุณด้วยการเข้ารหัสแบบปลายทางถึงปลายทาง
- ส่งข้อความและไฟล์พร้อมกันไปยังผู้ใช้หลายคนโดยไม่ต้องสร้างช่องทางเพิ่มเติม
- แชร์ไฟล์ในการสนทนาแบบตัวต่อตัวหรือแชทกลุ่มและดูตัวอย่างไฟล์ที่แชร์
ข้อจำกัดของกำลังพล
- เวอร์ชันมือถืออาจช้ากว่าแอปพลิเคชันบนเดสก์ท็อป
- ไม่มีแผนฟรี; Troop ให้บริการเพียงการทดลองใช้ฟรี 7 วัน
ราคาสำหรับกลุ่ม
- พรีเมียม: $2.50/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $9/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของทหาร
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 70+)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
10. Zoho Cliq (แอปสื่อสารทีมที่ดีที่สุดสำหรับองค์กรในระบบนิเวศ Zoho)
Cliq คือแอปส่งข้อความสำหรับธุรกิจจากชุดแอปพลิเคชัน Zoho เป็นซอฟต์แวร์แชททีมที่มีน้ำหนักเบาและรวดเร็ว ซึ่งสามารถผสานการทำงานกับชุดแอปพลิเคชันธุรกิจ Zoho ได้อย่างราบรื่น คุณสามารถเปลี่ยนการสนทนาที่สำคัญจากช่องทางเป็นข้อความส่วนตัว และโฮสต์การสตรีมวิดีโอเพื่อประกาศสำคัญหรือจัดประชุมใหญ่ได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho Cliq
- ดูหลายการสนทนาในหน้าต่างเดียว
- โฮสต์การโทรเสียงและวิดีโอได้ไม่จำกัดพร้อมตัวเลือกการแชร์หน้าจอ
- แชร์ไฟล์กับช่องทางและมีการสนทนาแบบมีหัวข้อผ่านความคิดเห็น
ข้อจำกัดของ Zoho Cliq
- การขาดตัวเลือกในการปรับแต่งการแจ้งเตือนหรือรูปแบบหน้าต่างแชท
- ไม่มีการสนับสนุนสำหรับการทำเครื่องหมายหรือใส่คำอธิบายประกอบในไฟล์ PDF และรูปภาพ
ราคาของ Zoho Cliq
- ฟรี
- มาตรฐาน: $18/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: $2/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: $4/เดือน ต่อผู้ใช้
Zoho Cliq รีวิวและคะแนน
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 200+)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)
ใช้ ClickUp เพื่อการสื่อสารทีมที่มีประสิทธิภาพ
แอปแชททีมมีฟีเจอร์มากมายที่สามารถช่วยให้การสื่อสารในองค์กรของคุณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ: การส่งข้อความทันที, การโทรเสียงและวิดีโอ, การแชร์ไฟล์, เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การสื่อสารในที่ทำงานมักเกี่ยวข้องกับงานและโครงการต่างๆ หากแอปแชททีมของคุณไม่รองรับการจัดการงาน บทสนทนาของทีมคุณอาจกระจัดกระจายอยู่ในเครื่องมือต่างๆ
เราทราบดีว่าการสลับบริบทระหว่างหลายแอปสามารถลดประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างมาก และนี่คือจุดที่ ClickUp เข้ามาช่วยในฐานะโซลูชันครบวงจร มันรวมการจัดการงานและโครงการ การทำงานร่วมกันในทีม และการแชทของทีมไว้ในแพลตฟอร์มเดียว
ทีมของคุณสามารถเริ่มต้นใช้งาน ClickUp ได้วันนี้ งาน, สปรินต์, กระดานคัมบัง, เอกสาร, กระดานไวท์บอร์ด, และการแชทแบบเรียลไทม์มีให้ในทุกแผน รวมถึงแผนฟรีตลอดชีพด้วย