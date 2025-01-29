บล็อก ClickUp
10 แอปแชทกลุ่มทีมที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจในปี 2025

10 แอปแชทกลุ่มทีมที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจในปี 2025

Manasi Nair
Manasi Nair
29 มกราคม 2568

การสื่อสารแบบทันทีระหว่างสมาชิกในทีมเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้โครงการดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง. เคยมีช่วงเวลาที่เพื่อนร่วมงานแลกเปลี่ยนอีเมลเพื่อสื่อสารภายในทีม. เมื่อเวลาผ่านไป การสื่อสารโครงการผ่านอีเมลที่ซับซ้อนได้กลายเป็นเรื่องในอดีตไปแล้ว.

สถานที่ทำงานดิจิทัลในปัจจุบันนิยมใช้แอปส่งข้อความและเครื่องมือแชทสำหรับการทำงานร่วมกันของทีมที่ราบรื่นและมีประสิทธิภาพ แน่นอนว่า พวกมันยังเหมาะสำหรับการส่งรูปแมวให้เพื่อนร่วมงานของคุณด้วย! ?

ทีมของฉันและฉันใช้เวลาอย่างมากในการประเมินแอปแชททีมที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในตลาด. ตามคุณสมบัติและประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ เราได้รวบรวมรายการแอปแชททีมที่ดีที่สุด 10 แอปไว้ให้คุณเลือก.

มาเริ่มกันเลย! ?

คุณควรค้นหาอะไรในแอปแชททีม?

แอปแชททีมคือศูนย์กลางของกิจกรรมทั้งหมดในที่ทำงาน นี่คือพารามิเตอร์บางส่วนที่คุณสามารถใช้ในการประเมินแอปแชท:

  • การส่งข้อความทันที: นี่เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ แอปแชทสำหรับทีมถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้การสื่อสารแบบเรียลไทม์และโดยตรงระหว่างผู้ใช้แต่ละคนและกลุ่มเป็นไปได้
  • แชทกลุ่ม: คุณควรสามารถสร้างกลุ่มเพื่อสื่อสารและแชร์ไฟล์กับสมาชิกในทีมหลายคนพร้อมกันได้
  • การแจ้งเตือน: แอปแชททีมควรแจ้งเตือนผู้ใช้ทันทีเมื่อมีข้อความใหม่หรือกิจกรรมเกิดขึ้น เพื่อให้สามารถตอบกลับได้โดยไม่ล่าช้า
  • การแชร์ไฟล์: แอปส่งข้อความหรือแพลตฟอร์มแชทสำหรับทีมต้องมีวิธีการแชร์ไฟล์ที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ—ไม่ว่าจะเป็นเอกสาร รูปภาพ และอื่นๆ—เพื่อให้ได้รับข้อเสนอแนะอย่างรวดเร็วและช่วยให้งานดำเนินต่อไปได้อย่างราบรื่น
  • แอปพลิเคชันเฉพาะบนทุกแพลตฟอร์ม: ผู้ใช้ควรสามารถเข้าถึงแอปพลิเคชันการส่งข้อความได้ผ่านเว็บ, เดสก์ท็อป, และแอปพลิเคชันมือถือบน Windows/Mac และ Android/iOS
  • อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: ส่วนติดต่อผู้ใช้ของแอปแชทควรมีความเข้าใจง่ายเพียงพอให้ผู้ใช้สามารถใช้งานฟังก์ชันต่าง ๆ ของแอปได้โดยไม่ต้องใช้โปรแกรมฝึกอบรม
  • การผสานรวม: แอปแชทสำหรับทีมของคุณควรมีการผสานรวมอย่างดีกับเครื่องมือที่คุณใช้ในกระบวนการทำงานประจำวันของคุณ เช่น ระบบ CRM, ปฏิทิน, โซลูชันการประชุมทางวิดีโอ, เป็นต้น

ตอนนี้คุณทราบแล้วว่าควรพิจารณาอะไรในแอปส่งข้อความสำหรับทีมของธุรกิจคุณ มาต่อกันที่คำแนะนำสิบอันดับแรกของเรา

10 แอปแชททีมที่ดีที่สุดที่ควรใช้

1. ClickUp (เครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันและการจัดการโครงการ)

เมนูแชท ClickUp 3.0 ขยายแล้ว
รวมการสื่อสารของทีมไว้ในที่เดียวด้วยแอปแชททีมของ ClickUp และแชร์การอัปเดต เชื่อมโยงทรัพยากร และทำงานร่วมกันได้อย่างง่ายดาย

ClickUpเป็นเครื่องมือครบวงจรสำหรับการสื่อสาร การทำงานร่วมกัน และการจัดการโครงการของทีม

แม้ว่าแอปแชทสำหรับทีมหลายแอปจะมีฟีเจอร์การส่งข้อความพื้นฐาน แต่พวกเขากลับขาดความสามารถในด้านต่างๆ เช่น การจัดการโครงการและการติดตามงาน เพื่อให้เข้าใจข้อความแชทในบริบทของโครงการ ทีมต้องใช้เครื่องมือหลายอย่างพร้อมกัน ซึ่งนำไปสู่การสนทนาที่กระจัดกระจายและประสิทธิภาพการทำงานที่ลดลง

อย่างไรก็ตาม ด้วยเครื่องมือแบบครบวงจรอย่างClickUp ทีมงานของคุณสามารถปรับปรุงการสื่อสาร การทำงานร่วมกัน และการจัดการโครงการให้ราบรื่นในแพลตฟอร์มเดียว ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

โดยการใช้ClickUp Chat คุณสามารถรวมศูนย์และเชื่อมโยงบริบทของการสนทนาที่เกี่ยวข้องกับทีมและโครงการได้ ทำให้เป็นโซลูชันที่ครอบคลุมสำหรับการสื่อสารและการทำงานร่วมกัน คุณสามารถเพิ่มไฟล์ งาน วิดีโอ รูปภาพ คลิปเสียง และอื่นๆ ลงในมุมมองแชทเพื่อให้แน่ใจว่าข้อความของคุณได้รับการรับฟังอย่างชัดเจนและครบถ้วน

ด้วยวิธีนี้ คุณจะลดการสลับบริบท เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ClickUp 3.0 มุมมองงาน รายการตรวจสอบ
ภายในงานใน ClickUp คุณสามารถสร้างและจัดระเบียบรายการตรวจสอบที่มีรายละเอียดได้อย่างง่ายดาย พร้อมกลุ่มของรายการที่ต้องทำ ซึ่งสามารถมอบหมายให้ผู้ใช้คนอื่นได้อีกด้วย

ClickUp Brain ผู้ช่วยอัจฉริยะในตัวที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ ClickUp เปลี่ยนพื้นที่ทำงานของคุณให้กลายเป็นฐานความรู้ที่สามารถค้นหาได้ รับคำตอบอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับงาน เอกสาร และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการอื่น ๆ โดยไม่ต้องออกจากแชทของคุณ ประหยัดเวลาด้วยการทำงานอัตโนมัติในงานที่ทำซ้ำ เช่น การสร้างสรุปโครงการ การอัปเดตความคืบหน้า และรายงานสถานะ เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่งานที่สำคัญจริง ๆ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • ช่องแชทเฉพาะโครงการ: มีส่วนร่วมในการสนทนาแบบเรียลไทม์กับทีมของคุณเกี่ยวกับงานและการอัปเดตโครงการ โดยการสร้างช่องทางเฉพาะสำหรับแต่ละโครงการผ่าน ClickUp Chat View
  • การสื่อสารตามบริบท: ระบุงานหรือแนบเอกสารโดยตรงในแชทเพื่อให้บริบทแก่การสนทนาของคุณ คุณสมบัตินี้ช่วยให้ทุกคนเข้าใจตรงกันโดยไม่ต้องออกจากแชทเพื่อค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม
  • การส่งข้อความแบบเรียลไทม์: รักษาการสนทนาให้ลื่นไหลโดยไม่ต้องออกจาก ClickUp ด้วยมุมมองแชท คุณสามารถพูดคุยเกี่ยวกับงานและการอัปเดตต่างๆ ได้ทันที
  • การจัดการงาน: แบ่งเป้าหมายโครงการใหญ่ให้กลายเป็นงานย่อยและงานย่อยที่สามารถจัดการได้ มอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีม กำหนดวันครบกำหนด เพิ่มไฟล์เสียงและวิดีโอ และอัปเดตสถานะงานเพื่อรักษาการมองเห็นความคืบหน้าของโครงการโดยใช้ClickUp Tasks
  • การสร้างงานในแชท: เปลี่ยนไอเดียจากแชทของคุณให้เป็นงานได้อย่างรวดเร็วด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้ง
งานใน ClickUp
สร้างโครงการที่มีงานลำดับชั้น งานย่อย และรายการตรวจสอบเพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการและตรวจสอบปริมาณงานของทีมผ่าน ClickUp Tasks
  • การจัดการเอกสาร: สร้างและแบ่งปันเอกสารที่มีโครงสร้างดีด้วยClickUp Docsเพื่อบันทึกและจัดระเบียบแนวคิดของทีมคุณให้เข้าถึงได้ง่าย
คลิกอัพ ด็อกส์
ทำงานร่วมกันในเอกสาร ClickUp ของคุณแบบเรียลไทม์หรือแบบอะซิงโครนัส พร้อมการแสดงสถานะการพิมพ์และความคิดเห็น
  • กระดานไวท์บอร์ดดิจิทัล: เชิญสมาชิกในทีมเข้าร่วมแชทเพื่อระดมความคิดและทำงานร่วมกันแบบเห็นภาพด้วยClickUp Whiteboards เริ่มต้นการทำงานร่วมกับทีมของคุณบนผืนผ้าใบว่าง สร้างแผนผังความคิดและเวิร์กโฟลว์ ใส่คำอธิบายและบันทึกเพื่อปรับปรุงและพัฒนาไอเดีย
ClickUp-ไวท์บอร์ด
ทำงานร่วมกันและระดมความคิดอย่างเห็นภาพด้วย ClickUp Whiteboards
  • การบันทึกหน้าจอ: บันทึกวิดีโอสาธิตอย่างรวดเร็วหรือสื่อสารแนวคิดและคำแนะนำของคุณกับทีมผ่านวิดีโอโดยใช้ClickUp Clips แชร์คลิปเหล่านี้ผ่านแชท
คลิป ClickUp
สนทนาวิดีโอแบบอะซิงโครนัสด้วย ClickUp Clips เพื่อการแชททีมที่ราบรื่น
  • การแจ้งเตือนที่เรียบง่าย: ปรับแต่งการแจ้งเตือนเพื่อให้คุณอัปเดตเฉพาะสิ่งที่สำคัญที่สุด ClickUp ช่วยให้คุณปรับแต่งการแจ้งเตือนได้อย่างละเอียด เพื่อไม่ให้คุณรู้สึกวุ่นวายกับข้อมูลที่ไม่จำเป็นในขณะที่ยังคงติดตามข่าวสารได้ครบถ้วน

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ฟีเจอร์ขั้นสูงทั้งหมดของ ClickUp อาจไม่สามารถใช้งานได้บนแอปมือถือ

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอรายละเอียดราคา
  • ClickUp Brain: มีให้บริการเป็นแพ็กเกจเสริมสำหรับแผนชำระเงินทุกประเภท ในราคา 7 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)

2. Slack (เครื่องมือสื่อสารและทำงานร่วมกันที่ดีที่สุด)

แดชบอร์ด Slack
ผ่านทางSlack

Slack เป็นแอปแชทที่ใช้กันอย่างแพร่หลายซึ่งสามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือมากกว่า 2000 รายการและเข้ากับระบบเทคโนโลยีขององค์กรใด ๆ ได้อย่างราบรื่น

แอปมือถือที่ใช้งานง่ายของ Slack มอบฟังก์ชันขั้นสูงให้คุณและทีมสามารถสนทนาเรื่องงานได้จากทุกที่ ทุกเวลา คุณสามารถปรับปรุงการสื่อสารของทีมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยการสร้างช่องทางเฉพาะ (เริ่มต้นด้วย '#') สำหรับหัวข้อ การสนทนา หรือวัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจง

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Slack

  • สร้างช่องทางที่เป็นสาธารณะหรือส่วนตัว คุณสามารถเพิ่มเพื่อนร่วมทีมที่เลือกเข้าไปในช่องทางเพื่อมีการสนทนาที่มุ่งเน้นเกี่ยวกับโครงการหรือการริเริ่ม
  • เพิ่มสมาชิกใหม่ในการสนทนาโดยการกล่าวถึงพวกเขาด้วย '@' ในการตอบกลับ และผู้ใช้ทุกคนที่เข้าร่วมในกระทู้จะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการตอบกลับหรือกิจกรรมใหม่
  • แชร์รูปภาพ, วิดีโอ, เอกสาร, และตัวอย่างไฟล์ในข้อความส่วนตัวหรือช่องทางผ่านการอัปโหลดและดาวน์โหลดที่รวดเร็ว
  • เริ่มการประชุมวิดีโอทันทีหรือการประชุมสั้น ๆ หรือส่งข้อความเสียงได้โดยตรงจากแอป

ข้อจำกัดของ Slack

  • โครงสร้างราคาของ Slack อาจทำให้ทีมขนาดเล็กไม่สามารถจ่ายได้ รุ่นฟรีมีประวัติข้อความที่จำกัดและรองรับการเชื่อมต่อกับระบบอื่นได้น้อยกว่า
  • ขาดคุณสมบัติขั้นสูงสำหรับการประชุมทางวิดีโอ เช่น การจัดตารางการประชุมและการบันทึกโน้ตในระหว่างการประชุม

การตั้งราคาต่ำเกินไป

  • ฟรีตลอดไป
  • ข้อดี: $8.75 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ+: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
  • Enterprise Grid: ราคาที่กำหนดเอง
  • Slack AI: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ด้วยค่าบริการพิเศษ $10 ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของ Slack

  • G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 32,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (23,000+ รีวิว)

3. Microsoft Teams (แพลตฟอร์มที่ดีที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันของทีมในองค์กรและการประชุมทางวิดีโอ)

แดชบอร์ด Microsoft Teams
ผ่านทางไมโครซอฟต์

แม้ว่า Microsoft Teams จะมีอินเทอร์เฟซสำหรับการส่งข้อความ แต่ถูกสร้างขึ้นเป็นหลักเป็นเครื่องมือที่เน้นการประชุมทางวิดีโอสำหรับทีมขนาดใหญ่ คุณสามารถกำหนดเวลาการประชุมวิดีโอและเข้าร่วมการประชุมออนไลน์และการสนทนาทางวิดีโอจากเว็บเบราว์เซอร์ แอปพลิเคชันเดสก์ท็อป หรือแอปมือถือ Microsoft Teams ยังให้บริการการใส่คำอธิบายประกอบและการแสดงคำบรรยายสดสำหรับการประชุมทางวิดีโออีกด้วย

สร้างขึ้นเพื่อตลาดองค์กร Teams มาพร้อมกับ Office365 และทำงานได้อย่างราบรื่นกับระบบนิเวศของแอปพลิเคชันเหล่านั้น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Teams

  • แลกเปลี่ยนข้อความกับเพื่อนร่วมทีมผ่านการสนทนาส่วนตัวหรือแชทกลุ่ม
  • แชร์ไฟล์และลิงก์กับผู้ใช้หรือกลุ่มต่างๆ แท็บไฟล์ที่ติดอยู่ที่ด้านบนสุดของการสนทนาช่วยให้ค้นหาไฟล์ของคุณได้ง่าย
  • เริ่มการโทรเสียงและวิดีโอจากภายในบทสนทนาส่วนตัว สร้างการประชุมวิดีโอแบบทันทีในกลุ่มแชทที่มีผู้เข้าร่วมได้สูงสุด 300 คน หรือกำหนดเวลาการประชุมออนไลน์โดยใช้การผสานรวมกับปฏิทินหรือ Outlook

ข้อจำกัดของ Microsoft Teams

  • ผู้ใช้บางรายอาจพบว่าการผสาน Teams เข้ากับระบบเทคโนโลยีของตนเป็นเรื่องยาก หากองค์กรของตนไม่ได้ใช้ Office365
  • ไม่รองรับการจัดการงานและโครงการขั้นสูง

ราคาของ Microsoft Teams

  • Microsoft Teams Essentials: $4/เดือน ต่อผู้ใช้
  • Microsoft 365 Business Basic: $6/เดือน ต่อผู้ใช้
  • Microsoft 365 Business Standard: $12.50 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
  • Microsoft 365 Business Premium: 22 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของ Microsoft Teams

  • G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 15,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (9,400+ รีวิว)

4. Google Chat (เหมาะที่สุดสำหรับผู้ใช้ Google Workspace)

แดชบอร์ด Google Chat
ผ่านทางGoogle Workspace

Google Chat เป็นแอปแชทที่เรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพ เหมาะสำหรับทีมที่ต้องการฟีเจอร์การส่งข้อความทันทีและการประชุมทางวิดีโอแบบเรียลไทม์ เช่นเดียวกับแอปแชทอื่นๆ ส่วนใหญ่ คุณสามารถเพิ่มไฟล์เสียงและวิดีโอ และสร้าง 'พื้นที่' สำหรับการสนทนาที่เกี่ยวข้องกับทีม หัวข้อ หรือโครงการได้

มันช่วยให้สามารถสนทนาแบบตัวต่อตัวและแชทกลุ่มขนาดใหญ่ได้สูงสุดถึง 50,000 คน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Chat

  • ทำงานได้อย่างราบรื่นกับแอปอื่นๆ ใน Google Workspace: Gmail, Google Calendar, Google Drive, ฯลฯ
  • อำนวยความสะดวกในการสนทนาแบบมีหัวข้อต่อเนื่อง
  • ช่วยค้นหาข้อมูลจากบทสนทนาแชทโดยใช้เครื่องมือค้นหา
  • สรุปการสนทนากับ Google Assistant

ข้อจำกัดของ Google Chat

  • ขาดฟังก์ชันการแชทขั้นสูง เช่น ความสามารถในการคัดลอกลิงก์ไปยังข้อความเฉพาะ
  • พื้นที่จัดเก็บมีจำกัดในแผนระดับล่าง

ราคาของ Google Chat

  • Google Workspace Essentials: ฟรีตลอดไป
  • Google Workspace Business Starter: $7. 20 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
  • Google Workspace Business Standard: $14.40 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
  • Google Workspace Business Plus: $21.60 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
  • Google Workspace Enterprise: ราคาที่กำหนดเอง

การให้คะแนนและรีวิวใน Google Chat

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 42,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (2,300+ รีวิว)

อ่านเพิ่มเติม:10 อันดับทางเลือก Google Chat เพื่อยกระดับการสื่อสารในทีม

5. Pumble (ทางเลือก Slack ฟรีที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก)

แดชบอร์ด Pumble
ผ่านทางPumble

Pumble จัดระเบียบการสื่อสารของทีมให้เป็นช่องทางสำหรับทีม โครงการ หรือหัวข้อเฉพาะ คุณสามารถจัดการประชุมเสียงหรือวิดีโอแบบตัวต่อตัวกับผู้ใช้หรือกลุ่มใหญ่ได้ ด้วยประวัติข้อความไม่จำกัด ทำให้การเข้าถึงข้อความและไฟล์เป็นเรื่องง่าย

การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ ฟีเจอร์ และฟังก์ชันการทำงานของ Pumble มีความคล้ายคลึงกับ Slack อย่างมาก ดังนั้นหากทีมของคุณต้องการทางเลือกอื่นแทน Slackที่ช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงค่าธรรมเนียมผู้ใช้สูงโดยไม่ลดทอนคุณสมบัติด้านการสื่อสาร Pumble คือคำตอบที่คุณกำลังมองหา

คุณสมบัติเด่นของ Pumble:

  • รับผู้ใช้ไม่จำกัดและประวัติการส่งข้อความบนแผน 'ฟรีตลอดไป'
  • อำนวยความสะดวกในการใช้งานอย่างราบรื่นสำหรับทีมด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายคล้าย Slack
  • ส่งข้อความทันทีแบบส่วนตัวหรือไปยังกลุ่ม สร้างหัวข้อการสนทนา และแชร์ไฟล์

ข้อจำกัดของ Pumble

  • การสนับสนุนการผสานรวมมีจำกัดในแพ็กเกจราคาที่ต่ำกว่า
  • การแชร์หน้าจอในวิดีโอคอลรองรับเฉพาะในแผนชำระเงินเท่านั้น

ราคา Pumble

  • ฟรีตลอดไป
  • ข้อดี: $2.99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $4. 99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: $7.99/เดือน ต่อผู้ใช้

การจัดอันดับและรีวิวของ Pumble

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: 4. 7/5 (100+ รีวิว)

อ่านเพิ่มเติม:10 ทางเลือกของ Pumble สำหรับการแชทและการสื่อสารทีมในปี 2024

6. Chanty (เครื่องมือการสื่อสารและการจัดการงานที่ดีที่สุด)

แดชบอร์ดชานตี้
ผ่านทางชานตี้

Chanty เป็นแพลตฟอร์มแชทและการสื่อสารสำหรับทีมที่มีฟีเจอร์การจัดการงานและโครงการในตัว ซึ่งทำให้แตกต่างจากเครื่องมืออื่นๆ ส่วนใหญ่ในรายการนี้ สามารถใช้สำหรับการประกาศทั่วทั้งบริษัทและการส่งข้อความส่วนตัวพร้อมการตั้งเวลาและการลบข้อความโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติเด่นของ Chanty

  • สร้างและมอบหมายงานจากข้อความ จัดระเบียบงานบนกระดานคัมบัง กำหนดวันที่ครบกำหนด และรับการแจ้งเตือนสำหรับกำหนดเวลา
  • หารือเกี่ยวกับการอัปเดตกับทีมของคุณผ่านข้อความและข้อความเสียง
  • โทรด้วยเสียงและวิดีโอ และนำเสนอหน้าจอของคุณเพื่อการร่วมมือที่รวดเร็วขึ้น

ข้อจำกัดของ Chantly

  • ไม่มีมุมมองปฏิทินเพื่อแสดงงานบนไทม์ไลน์ ดังนั้นผู้ใช้จึงต้องค้นหาวันครบกำหนดของงานด้วยตนเอง
  • มีการผสานการทำงานกับระบบเดิมที่มีอยู่จำกัด

ราคาของ Chanty

  • ฟรีตลอดไป
  • ธุรกิจ: $4/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของชานตี

  • G2: 4. 5/5 (40+ รีวิว)
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

7. Twist (เครื่องมือสื่อสารแบบอะซิงโครนัสที่ดีที่สุดสำหรับทีมระยะไกล)

แดชบอร์ด Twist
ผ่านทางTwist

Twist เป็นแอปสำหรับการสื่อสารในทีมที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมระยะไกลผ่านการสนทนาแบบอะซิงโครนัส แทนที่จะโพสต์ข้อความโดยตรงในช่องสนทนา ผู้ใช้สามารถสร้างหรือมีส่วนร่วมในหัวข้อสนทนาภายในช่องได้เหมือนกับการมีส่วนร่วมในฟอรัม อินเทอร์เฟซถูกออกแบบมาให้ลดความยุ่งเหยิงเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีการสนทนาใดสูญหาย

คุณสมบัติเด่นของ Twist

  • รักษาการสนทนาให้มีความชัดเจนและเป็นระเบียบด้วยเธรดแบบไม่พร้อมกัน
  • จัดรูปแบบข้อความตอบกลับของคุณโดยใช้ตัวแก้ไขข้อความ และตอบกลับข้อความด้วยอีโมจิ
  • ส่งข้อความโดยตรงถึงเพื่อนร่วมทีมและสนทนาส่วนตัวแบบตัวต่อตัว
  • ค้นหาข้อมูลข้ามหัวข้อได้อย่างรวดเร็วด้วยฟีเจอร์ค้นหาที่ทรงพลัง

ข้อจำกัดการบิด

  • ไม่มีการสื่อสารแบบเรียลไทม์
  • หากทีมของคุณคุ้นเคยกับการสื่อสารแบบทันที การปรับตัวให้เข้ากับการสนทนาแบบไม่พร้อมกันในหัวข้อเดียวกันอาจเป็นเรื่องยาก
  • การผสานรวมกับซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สามแบบจำกัด

การตั้งราคาแบบบิดเบือน

  • ฟรี
  • ไม่จำกัด: $8/เดือน ต่อผู้ใช้

บทวิจารณ์และคะแนนความบิดเบือน

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

8. Flock (ศูนย์กลางการทำงานร่วมกันที่ดีที่สุดสำหรับองค์กร)

แผงควบคุม Flock
ผ่านทางFlock

Flock Team Messenger รวมคุณสมบัติที่จำเป็นทั้งหมดที่คุณคาดหวังจากแอปแชททีม—ช่องสนทนา, การประชุมทางวิดีโอ, การแชร์ไฟล์, ฯลฯ

นอกจากนี้ยังช่วยติดตามงานด้วยบันทึกย่อ การแจ้งเตือน และสิ่งที่ต้องทำ เนื่องจากมีความคล้ายคลึงกันหลายประการในอินเทอร์เฟซและการนำทาง จึงสามารถเป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับMicrosoft Teams

คุณสมบัติเด่นของ Flock

  • ทำให้การสนทนากับทีมของคุณทั้งหมดเป็นไปอย่างราบรื่นด้วยการใช้ช่องทาง และสร้างหัวข้อการหารือโดยการตอบกลับโพสต์ในช่องทาง
  • โทรด้วยเสียงและวิดีโอในบทสนทนาส่วนตัวหรือในช่องทางสำหรับการโทรกลุ่ม
  • แชร์ไฟล์อย่างปลอดภัยกับผู้ใช้หรือทีม และเข้าถึงไฟล์ทั้งหมดที่แชร์ข้ามพื้นที่ทำงานของคุณได้อย่างรวดเร็ว

ข้อจำกัดของฝูง

  • ผู้ใช้บางรายรายงานว่าคุณภาพของภาพที่ไม่ดีส่งผลกระทบต่อการสื่อสารในระหว่างการประชุมที่สำคัญ
  • อาจไม่สามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือหรือแอปพลิเคชันเฉพาะที่ทีมของคุณพึ่งพาได้ทั้งหมด ทำให้ต้องใช้วิธีแก้ไขด้วยตนเองหรือขั้นตอนเพิ่มเติม

การกำหนดราคาแบบกลุ่ม

  • ฟรี
  • ข้อดี: $6/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของฝูงชน

  • G2: 4. 4/5 (200+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)

9. ทรูป เมสเซนเจอร์ (แอปสื่อสารที่ดีที่สุดสำหรับทีมระยะไกล)

การใช้แอป TroopMessenger เพื่อสื่อสารกับทีม
ผ่านทางTroopMessenger

Troop Messenger เป็นเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันและการส่งข้อความแบบทันทีที่สร้างขึ้นสำหรับทีมที่ต้องการแพลตฟอร์มที่ปลอดภัยสำหรับการสื่อสารทางธุรกิจและการจัดการงาน มันช่วยให้การสื่อสารในทีมเป็นไปอย่างราบรื่นผ่านการแชท, เสียง, และการโทรผ่านวิดีโอพร้อมการแชร์หน้าจอ จุดขายที่เป็นเอกลักษณ์ของ Troop คือความปลอดภัย ดังนั้นคุณสามารถส่งข้อความลับในหน้าต่างแชทส่วนตัวที่ทำลายตัวเองและไม่ทิ้งประวัติการแชทไว้ได้

คุณสมบัติเด่นของกองกำลัง

  • รักษาความปลอดภัยในการสนทนาเรื่องงานของคุณด้วยการเข้ารหัสแบบปลายทางถึงปลายทาง
  • ส่งข้อความและไฟล์พร้อมกันไปยังผู้ใช้หลายคนโดยไม่ต้องสร้างช่องทางเพิ่มเติม
  • แชร์ไฟล์ในการสนทนาแบบตัวต่อตัวหรือแชทกลุ่มและดูตัวอย่างไฟล์ที่แชร์

ข้อจำกัดของกำลังพล

  • เวอร์ชันมือถืออาจช้ากว่าแอปพลิเคชันบนเดสก์ท็อป
  • ไม่มีแผนฟรี; Troop ให้บริการเพียงการทดลองใช้ฟรี 7 วัน

ราคาสำหรับกลุ่ม

  • พรีเมียม: $2.50/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
  • พรีเมียม: $9/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของทหาร

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 70+)
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

10. Zoho Cliq (แอปสื่อสารทีมที่ดีที่สุดสำหรับองค์กรในระบบนิเวศ Zoho)

เครื่องมือสื่อสารทีม Zoho Cliq
ผ่านทางZoho

Cliq คือแอปส่งข้อความสำหรับธุรกิจจากชุดแอปพลิเคชัน Zoho เป็นซอฟต์แวร์แชททีมที่มีน้ำหนักเบาและรวดเร็ว ซึ่งสามารถผสานการทำงานกับชุดแอปพลิเคชันธุรกิจ Zoho ได้อย่างราบรื่น คุณสามารถเปลี่ยนการสนทนาที่สำคัญจากช่องทางเป็นข้อความส่วนตัว และโฮสต์การสตรีมวิดีโอเพื่อประกาศสำคัญหรือจัดประชุมใหญ่ได้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho Cliq

  • ดูหลายการสนทนาในหน้าต่างเดียว
  • โฮสต์การโทรเสียงและวิดีโอได้ไม่จำกัดพร้อมตัวเลือกการแชร์หน้าจอ
  • แชร์ไฟล์กับช่องทางและมีการสนทนาแบบมีหัวข้อผ่านความคิดเห็น

ข้อจำกัดของ Zoho Cliq

  • การขาดตัวเลือกในการปรับแต่งการแจ้งเตือนหรือรูปแบบหน้าต่างแชท
  • ไม่มีการสนับสนุนสำหรับการทำเครื่องหมายหรือใส่คำอธิบายประกอบในไฟล์ PDF และรูปภาพ

ราคาของ Zoho Cliq

  • ฟรี
  • มาตรฐาน: $18/เดือน ต่อผู้ใช้
  • มืออาชีพ: $2/เดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กรธุรกิจ: $4/เดือน ต่อผู้ใช้

Zoho Cliq รีวิวและคะแนน

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 200+)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)

ใช้ ClickUp เพื่อการสื่อสารทีมที่มีประสิทธิภาพ

แอปแชททีมมีฟีเจอร์มากมายที่สามารถช่วยให้การสื่อสารในองค์กรของคุณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ: การส่งข้อความทันที, การโทรเสียงและวิดีโอ, การแชร์ไฟล์, เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การสื่อสารในที่ทำงานมักเกี่ยวข้องกับงานและโครงการต่างๆ หากแอปแชททีมของคุณไม่รองรับการจัดการงาน บทสนทนาของทีมคุณอาจกระจัดกระจายอยู่ในเครื่องมือต่างๆ

เราทราบดีว่าการสลับบริบทระหว่างหลายแอปสามารถลดประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างมาก และนี่คือจุดที่ ClickUp เข้ามาช่วยในฐานะโซลูชันครบวงจร มันรวมการจัดการงานและโครงการ การทำงานร่วมกันในทีม และการแชทของทีมไว้ในแพลตฟอร์มเดียว

ทีมของคุณสามารถเริ่มต้นใช้งาน ClickUp ได้วันนี้ งาน, สปรินต์, กระดานคัมบัง, เอกสาร, กระดานไวท์บอร์ด, และการแชทแบบเรียลไทม์มีให้ในทุกแผน รวมถึงแผนฟรีตลอดชีพด้วย

