10 เครื่องมือสื่อสารด้วย AI ที่ดีที่สุดในปี 2025

สุภาษิตยอดนิยมที่ว่า "การสื่อสารคือกุญแจสำคัญ" นั้นเป็นความจริงยิ่งกว่าที่เคยในยุคปัจจุบัน โลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้เราต้องพยายามตามให้ทัน ในขณะเดียวกันก็ต้องรักษาความสามัคคีในทีมของเราไว้ด้วย
ในปัจจุบันนี้ การมีระบบที่ช่วยให้สมาชิกในทีม ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับทุกเรื่องที่สำคัญในเวลาที่เหมาะสมนั้นถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง นั่นจึงเป็นเหตุผลที่ฉันพบว่าเครื่องมือ AI มีประโยชน์อย่างมาก
หลายคนในพวกเราได้เรียนรู้วิธีใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) สำหรับงานในชีวิตประจำวันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและทำให้กิจกรรมที่เป็นกิจวัตรง่ายขึ้น แต่แล้วการสื่อสารในที่ทำงานล่ะ?
ปัญญาประดิษฐ์ในที่ทำงานสามารถนำมาซึ่งประสิทธิภาพที่ไม่เคยมีมาก่อนในการจัดตารางการประชุม, การแบ่งปันการอัปเดต, การสรุปการสนทนา, การตอบคำถาม, และการรวบรวมความคิดเห็น ทั้งหมดนี้ในขณะเดียวกันก็ให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าแก่คุณเกี่ยวกับวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารของคุณและปรับปรุงการมีส่วนร่วมของพนักงาน
ดังนั้น ฉันได้รวบรวมเครื่องมือสื่อสาร AI ที่ดีที่สุดบางส่วนที่มีอยู่ในปัจจุบันให้คุณเลือกใช้งาน ฉันได้จัดทำรายการนี้ขึ้นโดยใช้ข้อมูลจากทีมงานที่ ClickUp และหวังว่าคุณจะพบว่ามันมีประโยชน์
คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือสื่อสาร AI?
ทุกองค์กรมีความต้องการที่แตกต่างกัน และคุณต้องการให้แน่ใจว่าเครื่องมือที่คุณเลือกสามารถผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นกับระบบการทำงานปัจจุบันของคุณ. นี่คือคุณสมบัติที่คุณควรระวังเมื่อเปรียบเทียบตัวเลือกของคุณ:
- ความสะดวกในการใช้งาน: การตั้งค่าเครื่องมือ การปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการของคุณ และการเริ่มต้นใช้งานนั้นง่ายเพียงใด? เครื่องมือสื่อสารที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่เหมาะสมที่สุดควรถูกออกแบบมาในลักษณะที่ทุกคนในทีมของคุณสามารถเข้าใจและใช้งานได้โดยไม่ต้องมีการฝึกอบรมพิเศษ
- ความสามารถในการขยายตัว: เมื่อทีมของคุณขยายตัวและแผนกต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นซอฟต์แวร์การสื่อสารภายในองค์กรที่ใช้ AI ของคุณควรสามารถเติบโตไปพร้อมกับคุณได้ในขณะที่ยังคงส่งมอบผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม
- การสนับสนุนการฝึกอบรม: คุณต้องการให้แน่ใจว่าทรัพยากรการเรียนรู้มีอยู่สำหรับผู้ที่ยังต้องการ; มองหาเครื่องมือสื่อสาร AI ที่มีฐานความรู้และบริการช่วยเหลือผ่านการแชทหรือโทรศัพท์เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้คุณสมบัติให้เกิดประโยชน์สูงสุด
- ตัวเลือกการผสานรวม: เป้าหมายคือการสร้างกระบวนการทำงานแบบรวมเป็นหนึ่งเดียวที่ทุกองค์ประกอบสามารถสื่อสารกันได้; เลือกตัวเลือกที่มาพร้อมกับ API หรือปลั๊กอินเพื่อเชื่อมต่อกับระบบอีเมล, แพลตฟอร์มการจัดการโครงการ/CRM, แดชบอร์ดทรัพยากรบุคคล และอื่นๆ
- ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว: พิจารณาเครื่องมือที่มาพร้อมกับฟังก์ชันการเข้ารหัสที่แข็งแกร่งเพื่อปกป้องข้อมูลของคุณ และยังปฏิบัติตามมาตรฐานเฉพาะอุตสาหกรรม เช่น HIPAA หรือ GDPR
- การโต้ตอบแบบเรียลไทม์และ/หรือหลายภาษา: หากคุณให้บริการแชทสดหรือเชื่อมต่อกับลูกค้าจากสถานที่ต่างๆ คุณควรเลือกเครื่องมือสื่อสาร AI ที่สามารถขจัดอุปสรรคทางภาษา
เครื่องมือสื่อสารด้วย AI ที่ดีที่สุด 10 อันดับที่ควรใช้
1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการสื่อสารด้วย AI)
ClickUp เป็นแพลตฟอร์มที่ทรงพลังสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการทำงานร่วมกันในทีม ที่นำเสนอคุณสมบัติการจัดการโครงการและการสื่อสารอย่างครอบคลุม ตัวอย่างเช่นClickUp Chat View มอบวิธีการที่ราบรื่นสำหรับทีมในการสื่อสารและจัดการงานที่แชร์ร่วมกันตั้งแต่ต้นจนจบ
ฉันสามารถฝังลิงก์, สเปรดชีต, วิดีโอ และอื่นๆ ภายในแชทเพื่อให้ทีมของฉันสามารถเข้าถึงเพื่ออ้างอิงได้อย่างรวดเร็ว ด้วยตัวเลือก @mention ฉันสามารถแท็กสมาชิกทีมเฉพาะในบทสนทนา เพื่อให้มั่นใจว่าพวกเขาได้รับข้อมูลอัปเดตและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ClickUp ยังช่วยให้สามารถจัดรูปแบบข้อความใด ๆ ด้วยการแก้ไขที่สมบูรณ์ ซึ่งรวมถึงการใช้บล็อกโค้ด, รายการแบบมีหัวข้อย่อย, และแบนเนอร์เพื่อสื่อสารรายละเอียดงานได้อย่างชัดเจน
หากฉันต้องการวิธีที่ง่ายในการแสดงให้สมาชิกในทีมเห็นสิ่งที่ฉันกำลังพูดถึงอย่างชัดเจนClickUp Clipsคือทางเลือกที่ดีที่สุด ฟีเจอร์บันทึกหน้าจอนี้ช่วยให้ฉันสามารถบันทึกหน้าจอและแชร์วิดีโอกับสมาชิกในทีมผ่านลิงก์สาธารณะ รวมถึงดาวน์โหลดไฟล์วิดีโอได้อีกด้วย
ไม่ว่าจะเป็นการชี้แจงข้อสงสัยหรืออัปเดตสถานะของโครงการหรืองานต่างๆ—การสื่อสารทางธุรกิจไม่เคยง่ายเช่นนี้มาก่อน
นอกจากนี้ClickUp Brainยังสามารถถอดเสียงคลิปทุกคลิปได้ รวมถึงเวลาที่ระบุและส่วนที่ตัดมาด้วย บทถอดเสียงสามารถแปลงเป็นสรุปหรือรายการสิ่งที่ต้องทำเพื่อดำเนินการต่อได้
📮ClickUp Insight: เกือบ 20% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราส่งข้อความทันทีมากกว่า 50 ข้อความต่อวัน ปริมาณที่สูงนี้อาจบ่งชี้ว่าทีมของคุณมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างรวดเร็วตลอดเวลา ซึ่งดีต่อความเร็วในการทำงาน แต่ก็อาจนำไปสู่การสื่อสารที่มากเกินไปได้เช่นกัน ด้วยเครื่องมือการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการของ ClickUpเช่น ClickUp Chat และ ClickUp Assigned Comments การสนทนาของคุณจะเชื่อมโยงกับงานที่ถูกต้องเสมอ ช่วยเพิ่มการมองเห็นและลดความจำเป็นในการติดตามงานที่ไม่จำเป็น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ส่งเสริมความร่วมมือและทำให้ทุกคนรับผิดชอบโดยการมอบหมายงาน กำหนดวันครบกำหนด และแบ่งปันไฟล์ภายใน ClickUp Tasks
- ให้แน่ใจว่าทุกคนเข้าใจตรงกันและดำเนินการด้วยการใช้ @mentions และความคิดเห็นเกี่ยวกับงาน; แท็กสมาชิกในทีมโดยตรงภายในงานและความคิดเห็น, แชร์การอัปเดต, และกระตุ้นการดำเนินการ
- ใช้ClickUp Whiteboardsสำหรับการประชุมระดมความคิด, ขณะที่ClickUp Docsสามารถใช้เก็บรวบรวมไอเดียและ SOPs, สร้างแผนการสื่อสารผ่านเทมเพลตที่สามารถปรับแต่งได้, และอื่น ๆ อีกมากมาย
- ปรับปรุงอีเมลของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยการผสานรวม Google Workspace, Outlook และ Google Calendar เข้ากับ ClickUp เพื่อส่งและรับอีเมลโดยตรงจากงานของคุณ โดยไม่จำเป็นต้องสลับไปมาระหว่างแอปต่างๆ
- อัตโนมัติการร่างอีเมล, สรุปบันทึกการประชุมและหัวข้อการสนทนา, เขียนวาระการประชุม, และสร้างเอกสารสรุปผลิตภัณฑ์อย่างละเอียดด้วย ClickUp Brain
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ClickUp Brain ไม่ได้รวมอยู่ในแผน Free Forever อย่างไรก็ตาม การเข้าถึงทดลองใช้ฟรีแบบจำกัดกำลังจะมาถึงเร็วๆ นี้
- เนื่องจากมีฟีเจอร์มากมายใน ClickUp ผู้ที่เพิ่งเริ่มใช้ซอฟต์แวร์เพิ่มประสิทธิภาพอาจต้องเผชิญกับช่วงการเรียนรู้
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,700+)
- Capterra: 4. 6/5 (4,100+ รีวิว)
2. Otter.ai (เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียงคำพูดอย่างแม่นยำและการผสานการทำงานกับการประชุม)
Otter.ai เป็นบริการถอดเสียงขั้นสูงที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการแปลงคำพูดให้เป็นข้อความอย่างแม่นยำ ไม่ว่าจะเป็นประชุมทีม การบรรยาย หรือการสัมภาษณ์ ระบบสามารถจับทุกคำพูดได้แบบเรียลไทม์
หนึ่งในคุณสมบัติที่ฉันชื่นชอบของ Otter.ai คือความสามารถในการเข้าร่วมการประชุม Zoom, Google Meet และ Microsoft Teams โดยอัตโนมัติ ซึ่งหมายความว่ามันสามารถบันทึกถอดความอย่างละเอียดได้โดยไม่ต้องใช้ความพยายามเพิ่มเติมจากคุณ รู้จักผู้พูดที่แตกต่างกันและระบุชื่อพวกเขาอย่างเหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงความสับสน
คุณสามารถส่งออกการถอดความในรูปแบบต่าง ๆ ได้ รวมถึงไฟล์ข้อความ, PDF, และ SRT (สำหรับคำบรรยาย)
Otter.ai คุณสมบัติเด่น
- สรุปและถอดความการประชุมออนไลน์ที่มีความยาว 1 ชั่วโมง ให้เหลือเพียงสรุป 30 วินาที
- แชร์การถอดความกับสมาชิกในทีม เพิ่มความคิดเห็น และเน้นส่วนที่สำคัญจากแพลตฟอร์มโดยตรง
- จับและกำหนดรายการที่ต้องดำเนินการจากการประชุมโดยอัตโนมัติ รวมถึงบริบทของการสนทนา ทำให้ไม่จำเป็นต้องเขียนอีเมล
ข้อจำกัดของ Otter.ai
- แผนฟรีให้บริการจำนวนนาทีการถอดเสียงที่จำกัด ซึ่งอาจจำกัดการใช้งานสำหรับทีมที่วางแผนจะใช้เครื่องมือสื่อสาร AI อย่างหนัก
- แอปพลิเคชันนี้มีความอ่อนไหวอยู่บ้างและอาจเกิดข้อขัดข้องได้ โดยเฉพาะเมื่อพยายามใช้ฟีเจอร์แก้ไขอัตโนมัติ
Otter.ai ราคา
- พื้นฐาน: ฟรี
- ข้อดี: $16.99 ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 30 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
Otter.ai คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 3/5 (200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (80+ รีวิว)
3. Jasper.ai (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาเขียนคุณภาพสูงด้วย AI)
Jasper.ai เป็นผู้ช่วยเขียนที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งช่วยสร้างข้อความคุณภาพสูงตามข้อมูลและคำแนะนำที่ให้ไว้
สิ่งที่ฉันพบว่ามีคุณค่าอย่างยิ่งเกี่ยวกับ Jasper.ai คือมันสามารถแนะนำคำหลัก, หัวข้อ, และองค์ประกอบอื่น ๆ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ SEO ของเนื้อหาที่สร้างขึ้น
เครื่องมือนี้ใช้งานง่ายและเข้าใจได้โดยไม่ต้องเรียนรู้มากมีเทมเพลตแผนการสื่อสารมากกว่า 50 แบบและตัวเลือกการปรับแต่งเพื่อให้เหมาะกับงานเขียนต่างๆ คุณสามารถใช้ Jasper เพื่อร่างแคมเปญอีเมล พัฒนาคำอธิบายผลิตภัณฑ์ และสร้างเรื่องราวที่สร้างสรรค์
คุณสมบัติเด่นของ Jasper
- อัปโหลดบรีฟสำหรับแคมเปญการตลาดที่กำลังจะมาถึงของคุณ และรับชุดสินทรัพย์ครบถ้วน (บล็อก, ข้อความสำหรับโซเชียลมีเดีย, เนื้อหาหน้าแลนดิ้งเพจ) เพื่อเริ่มต้น
- เปลี่ยนทุกสิ่งที่คุณจินตนาการได้ให้กลายเป็นภาพถ่ายและภาพ AI ที่ไม่เหมือนใครภายในไม่กี่วินาที
- จัดระเบียบเนื้อหา โทนเสียง และคลังความรู้ของคุณเพื่อให้ทีมของคุณรักษาความเป็นแบรนด์ไว้ได้; รักษาความปลอดภัยด้วยสิทธิ์การเข้าถึงระดับองค์กร
ข้อจำกัดของ Jasper
- เราพบว่ามันมีปัญหาในการจัดการกับคำสั่งที่ซับซ้อน และผลลัพธ์ที่ได้อาจมีความไม่ถูกต้องและความไม่สอดคล้องกันอย่างมีนัยสำคัญ
- ผู้ใช้รายงานว่ามีความรู้สึกไม่พอใจขณะพยายามติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Jasper เนื่องจากคำตอบแรกที่ได้รับมาจากบอท และข้อความที่ฝากไว้เพื่อยกเลิกการสมัครหรือขอคืนเงินไม่ได้รับการตอบกลับอย่างรวดเร็ว
ราคาของ Jasper
- ผู้สร้าง: 49 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อที่นั่ง
- ข้อดี: 69 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อที่นั่ง
- ธุรกิจ: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของแจสเปอร์
- G2: 4. 7/5 (1,200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (1,800+ รีวิว)
4. Synthesia. io (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างวิดีโอคุณภาพระดับมืออาชีพด้วยอวตาร AI)
Synthesia. io เป็นแพลตฟอร์มที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งช่วยให้คุณสามารถสร้างวิดีโอคุณภาพระดับมืออาชีพได้ในปริมาณมาก โดยไม่จำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับการผลิตวิดีโอ
ฉันสามารถพิมพ์หรืออัปโหลดสคริปต์ของฉัน เลือกอวตาร เสียง และสีแบรนด์ จากนั้น Synthesia.io จะสร้างวิดีโอที่ดูเป็นมืออาชีพราวกับว่าสร้างจากสตูดิโอระดับมืออาชีพ
เนื่องจากวิดีโอการตลาดได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างมากในระยะหลัง แพลตฟอร์มวิดีโอ AI ของ Synthesia.io ช่วยให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้น และช่วยคุณประหยัดเวลาและเงิน
คุณสมบัติเด่นของ Synthesia
- ดึงดูดผู้ชมของคุณด้วยอวตาร AI กว่า 160 แบบ และทำให้วิดีโอของคุณมีความครอบคลุมและหลากหลายมากยิ่งขึ้น
- สร้างวิดีโอในกว่า 130 ภาษาโดยไม่ต้องจ้างเจ้าของภาษาหรือนักพากย์เสียง คุณสามารถโคลนเสียงของคุณเองได้ด้วย
- ฝังวิดีโอที่สร้างไว้ลงในเครื่องมือสร้างเนื้อหา, ระบบการจัดการการเรียนรู้ (LMS), ระบบการจัดการประสบการณ์การเรียนรู้ (LXP), และอื่น ๆ; แชร์กับทีมของคุณเพื่อรับคำแนะนำทันที
ข้อจำกัดของ Synthesia
- ลูกค้าพบว่าฝ่ายสนับสนุนลูกค้าของพวกเขาไม่เป็นประโยชน์และเพิกเฉย โมเดลการกำหนดราคาสูงเกินไป โดยคิดค่าบริการ 89 ดอลลาร์สำหรับวิดีโอเพียง 30 นาที และราคาจะเพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า 2,000 ดอลลาร์สำหรับแผนสำหรับองค์กร
ราคา Synthesia
- ฟรี: $0
- เริ่มต้น: $29 ต่อเดือน
- ผู้สร้าง: 89 ดอลลาร์ต่อเดือน
- องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว Synthesia
- G2: 4. 7/5 (1,500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (100+ รีวิว)
5. ChatGPT (ดีที่สุดสำหรับการประมวลผลภาษาธรรมชาติและการสนทนาที่หลากหลาย)
ChatGPT น่าจะเป็นหนึ่งในเครื่องมือสื่อสารด้วยปัญญาประดิษฐ์ที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในปัจจุบัน พัฒนาโดย OpenAI เป็นตัวแทนสนทนาที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ซึ่งสามารถสร้างข้อความที่คล้ายมนุษย์ตามคำแนะนำที่ได้รับ
สิ่งที่ฉันพบว่าน่าทึ่งที่สุดเกี่ยวกับ ChatGPT คือมันสามารถช่วยเหลือกับงานต่างๆ ได้มากมาย ตั้งแต่การตอบคำถามและอธิบายแนวคิดไปจนถึงการสร้างเนื้อหาเชิงสร้างสรรค์ เช่น ข้อความบนหน้าแลนดิ้ง จดหมายธุรกิจ และอีเมลถึงลูกค้า
สิ่งนี้สามารถลดเวลาและพลังงานที่คุณจะต้องใช้ในการวิจัยและเขียนเนื้อหาได้อย่างมาก นอกจากนี้ เวอร์ชันเสียค่าใช้จ่ายของ ChatGPT ยังมีเครื่องมือเสริมอย่าง DALL-E และ Sora AI สำหรับการสร้างภาพและผลิตวิดีโอตามลำดับ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ChatGPT
- ระดมความคิด, เขียนบทกวี, สร้างสรรค์เรื่องราว, หรือพัฒนาบทวิดีโอเพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและเหมาะกับบริบท
- ปรับแต่งการโต้ตอบให้เหมาะสมตามความต้องการของคุณ เครื่องมือจะปรับตัวเองให้เข้ากับสไตล์และบริบทของคุณ พร้อมให้คำตอบที่ตรงใจ
- สถานการณ์จำลองบทบาท เช่น การบริการลูกค้า การสัมภาษณ์งาน หรือการเจรจาต่อรอง เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเหตุการณ์ในชีวิตจริง ด้วยการฝึกฝนและรับข้อเสนอแนะในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย
ข้อจำกัดของ ChatGPT
- บางครั้ง ChatGPT อาจมีปัญหาในการรักษาทิศทางเมื่อตอบคำถาม ซึ่งอาจทำให้คำตอบไม่ตรงกับความคาดหวังของผู้ใช้
- ความละเอียดอ่อนในอารมณ์ของมนุษย์และความละเอียดของประสบการณ์ส่วนตัวอาจสูญเสียหรือถูกเข้าใจผิดได้ในบางครั้ง
ราคาของ ChatGPT
- ฟรี
- เพิ่มเติม: 20 ดอลลาร์ต่อเดือน
- ทีม: $30 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ ChatGPT
- G2: 4. 7/5 (500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 40 รายการ)
6. Grammarly (ดีที่สุดสำหรับการปรับปรุงคุณภาพการเขียนด้วยการแนะนำไวยากรณ์และสไตล์)
Grammarly เป็นผู้ช่วยเขียนที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งช่วยปรับปรุงการเขียนโดยให้คำแนะนำเกี่ยวกับไวยากรณ์ การสะกดคำ การใช้เครื่องหมายวรรคตอน รูปแบบ และน้ำเสียง—ซึ่งทั้งหมดนี้สามารถยอมรับหรือปฏิเสธได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว
เมื่อฉันใช้มัน ฉันพบว่า Grammarly แนะนำคำและวลีทางเลือกเพื่อเพิ่มการใช้คำศัพท์และหลีกเลี่ยงการซ้ำซ้อน ทำให้การเขียนของฉันหลากหลายและน่าสนใจมากขึ้น
ในเวอร์ชันพรีเมียม คุณจะมีคุณสมบัติขั้นสูง เช่น การตรวจจับการลอกเลียนแบบ และการตรวจสอบสไตล์การเขียนตามประเภทของเนื้อหา
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Grammarly
- สร้างเนื้อหาที่ปราศจากข้อผิดพลาดด้วยการตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์ทันที
- นำแนวทางที่ใช้ร่วมกันมาใช้เพื่อช่วยให้ทีมต่างๆ มีเสียงที่สอดคล้องกันโดยส่งเสริมการใช้ภาษาและโทนเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์คุณ (จำเป็นต้องมีแผนธุรกิจ)
- เขียนด้วยน้ำเสียงของคุณเองโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ พร้อมตัวเลือกปรับแต่งโปรไฟล์สำหรับโทนเสียง ความเป็นทางการ และความเกี่ยวข้องในเชิงวิชาชีพ
- สร้างข้อความได้อย่างรวดเร็วโดยใช้คำสั่ง AI ที่สร้างไว้ล่วงหน้า
ข้อจำกัดของ Grammarly
- คำแนะนำของมันมักไม่สามารถจับสาระสำคัญของสไตล์หรือความหมายได้เมื่อทำการเขียนโฆษณาหรือใช้คำสแลง
- มักจะแทรกคำที่แนะนำหรือคำทดแทนระหว่างคำที่รู้จัก ซึ่งอาจทำให้รู้สึกหงุดหงิดได้
ราคาของ Grammarly
- ฟรี: $0 ต่อเดือน
- พรีเมียม: $29.85 ต่อเดือน
- ธุรกิจ: 25 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อสมาชิก
คะแนนและรีวิวของ Grammarly
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 8,500+)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 7,000 รายการ)
7. TryEllie (เหมาะที่สุดสำหรับการตอบอีเมลอัตโนมัติด้วยคำตอบที่สร้างโดย AI)
TryEllie หรือที่รู้จักกันในชื่อ Ellie เป็นผู้ช่วยอีเมลที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งใช้เทคโนโลยี GPT-4 ในการสร้างคำตอบอีเมลที่ชาญฉลาดและสอดคล้องกับบริบท โดยเลียนแบบสไตล์การเขียนของผู้ใช้ นี่เป็นเครื่องมือที่ดีในการเรียนรู้วิธีการใช้ AI ในการเขียนอีเมล
แม้ว่ามันไม่สามารถเขียนอีเมลแบบเย็นชาได้ แต่มันสามารถช่วยในการทำงานอัตโนมัติของงานอีเมลที่ซ้ำซาก เช่น การจัดการคำถามการสนับสนุนลูกค้า การนัดหมายการประชุม และการติดตามการสนทนาที่ดำเนินอยู่
เอลลีผสานการทำงานกับ Gmail และ Fastmail ผ่านทางส่วนขยายของ Chrome และ Firefox. ไม่ต้องสงสัยเลยว่ามันเป็นเครื่องมือที่ง่าย แต่ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ และไม่เก็บข้อมูลหรือแบ่งปันข้อมูลของผู้ใช้.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ TryEllie
- ตอบกลับอีเมลอัตโนมัติตามบริบทของการสนทนาและรูปแบบอีเมลในอดีตของคุณ
- กำหนดบทบาทเฉพาะให้กับเครื่องมือ (เช่น ผู้จัดการโครงการ, ตัวแทนบริการลูกค้า, หรือผู้ประสานงานฝ่ายบุคคล) เพื่อให้เครื่องมือสามารถปรับตัวให้เหมาะกับสถานการณ์อีเมลต่าง ๆ ได้
- เขียนตอบกลับในหลายภาษาและรองรับความต้องการที่หลากหลายของผู้ใช้
ข้อจำกัดของ TryEllie
- ไม่รองรับบริการอีเมลอื่นนอกเหนือจาก Gmail และ Fastmail
- จำนวนการตอบกลับที่เอลลีสามารถสร้างได้ต่อวันถูกจำกัดตามแผนการสมัครสมาชิก ซึ่งอาจเป็นการจำกัดสำหรับผู้ใช้ที่มีปริมาณอีเมลสูง
ราคา TryEllie
- พื้นฐาน: $0
- ลำลอง: 19 ดอลลาร์ต่อเดือน
- ธุรกิจ: 39 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อที่นั่ง
- มืออาชีพ: 79 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อที่นั่ง
คะแนนและรีวิวของ TryEllie
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
8. Yatter AI (เหมาะที่สุดสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารใน WhatsApp และ Telegram ด้วย AI แบบเรียลไทม์)
Yatter AI เป็นแชทบอทนวัตกรรมที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารและการทำงานบน WhatsApp และ Telegram โดยใช้การสตรีมบางส่วนเพื่อส่งข้อความเป็นช่วงๆ แบบเรียลไทม์ เช่น บรรทัดหรือย่อหน้า ซึ่งหมายความว่าฉันสามารถเห็นข้อความบางส่วนได้ทันทีที่มันถูกสร้างขึ้น แทนที่จะต้องรอให้ข้อความทั้งหมดถูกส่งมาพร้อมกัน
นอกจากนี้ Yatter AI ยังช่วยให้คุณสร้างเทมเพลตสำหรับงานที่ทำซ้ำได้ ทำให้คุณประหยัดเวลาได้มากในระยะยาว
ผู้ช่วยรองรับหลายภาษา ทำให้สามารถเข้าถึงได้และครอบคลุมสำหรับผู้ใช้ทั่วโลก. คุณอาจพิจารณา Yatter AI หากคุณกำลังมองหาทางเลือกแทน Pumble.
คุณสมบัติเด่นของ Yatter AI
- ให้ Yatter แปลงข้อความเสียงเป็นข้อความ ให้คำตอบอย่างรวดเร็วและถูกต้องต่อคำถามของคุณ
- ดึงข้อมูลจากไฟล์ PDF ด้วยโปรแกรมอ่าน PDF ของมัน
- ใช้ประโยชน์จากความสามารถของ ChatGPT-4o, Google Gemini และ Groq Llama 3 เพื่อการตอบสนองที่รวดเร็วขึ้นและการโต้ตอบที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น
- ติดตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศล่วงหน้าด้วยรายงานสภาพอากาศแบบเรียลไทม์ รวมถึงปริมาณเมฆ ความชื้น ทัศนวิสัย และดัชนี UV
ข้อจำกัดของ Yatter AI
- ผู้ใช้รายงานว่าได้รับการตอบกลับล่าช้าจากทีมสนับสนุนลูกค้า แม้แต่สำหรับคำถามที่ง่ายที่สุด
- ฟีเจอร์การปรับแต่งส่วนบุคคลและความเข้าใจตามบริบทมีให้บริการเฉพาะในแผนชำระเงินเท่านั้น
ราคาของ Yatter AI
- Yatter Basic: ราคาพิเศษตามความต้องการ
- Yatter Plus: ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิวของ Yatter AI
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
9. Notta (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างสรุปการประชุมและรายการดำเนินการจากเสียง)
Notta เป็นบริการถอดเสียงด้วยปัญญาประดิษฐ์ที่แปลงคำพูดที่บันทึกไว้เป็นข้อความด้วยความแม่นยำที่น่าประทับใจ ช่วยให้การตรวจสอบ แก้ไข และแบ่งปันข้อมูลจากการประชุม การบรรยาย และการสัมภาษณ์เป็นเรื่องง่ายขึ้น
ไม่ว่าจะเป็นการติดตามเว็บบินาร์ที่บันทึกไว้หรือต้องการถอดความการประชุมทีม ระบบก็สามารถส่งมอบข้อความคุณภาพสูงได้อย่างรวดเร็วและเชื่อถือได้ โดยใช้เวลาเฉลี่ยเพียง 5 นาทีในการถอดความการบันทึกที่ยาวหนึ่งชั่วโมง
หนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นของ Notta คือการรองรับหลายสำเนียงและภาษา เช่น ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน, และภาษาเวียดนาม ซึ่งทำให้เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการทำงานกับทีมทั่วโลกและการจัดการโครงการหลายภาษา
คุณสมบัติเด่นของ Notta
- ให้ Notta เข้าร่วมการประชุมที่กำหนดไว้โดยอัตโนมัติ เพื่อหลีกเลี่ยงความจำเป็นในการค้นหาลิงก์หรือเข้าร่วมด้วยตนเอง
- สร้างสรุปการประชุมที่แม่นยำได้เพียงไม่กี่คลิก; ได้รับข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าและตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว
- ส่งออกบันทึกการศึกษาในรูปแบบ TXT, PDF, DOCX หรือ SRT และแชร์ผ่านอีเมล, ลิงก์ หรือแอปต่างๆ เช่น Salesforce, Notion และ Zapier
ข้อจำกัดบางประการ
- ส่วนการบันทึกข้อมูลอาจไม่สามารถจับรายละเอียดได้ลึกซึ้งเท่ากับแอปพลิเคชันสื่อสารทีมบางตัวในตลาด ซึ่งอาจจำเป็นต้องมีการบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีอะไรหลุดรอดไป
- ในขณะที่ผู้ใช้สามารถจัดกลุ่มการบันทึกเป็นหมวดหมู่ได้ แต่พวกเขาไม่สามารถจัดการสิ่งที่อยู่ในโฟลเดอร์ย่อยหรือจัดระเบียบเพิ่มเติมภายในหมวดหมู่ได้ ซึ่งจำเป็นต้องใช้ความพยายามเพิ่มเติมเมื่อทำงานกับคลังเสียงขนาดใหญ่
ราคา Notta
- ฟรี: $0
- ข้อดี: $14.99 ต่อเดือน
- ธุรกิจ: $27.99 ต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิว Notta
- G2: 4. 6/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
10. Drift (เหมาะที่สุดสำหรับแชทบอทที่ขับเคลื่อนด้วย AI แบบสนทนา)
สุดท้ายในรายการเครื่องมือสื่อสารด้วย AI ของเราคือ Drift. Drift's AI-powered chatbot ช่วยทีมขายและทีมการตลาดสร้างโอกาสทางการขาย, มีส่วนร่วมกับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์, และมอบประสบการณ์ที่ปรับแต่งให้เหมาะกับลูกค้า. แชทบอทสามารถจัดการกับคำถามทางการตลาดตลอดจนการสนับสนุนลูกค้า และสามารถฝึกฝนให้รู้จักผู้เยี่ยมชมที่กลับมาได้บนข้อมูลของคุณ.
สามารถให้การสนับสนุนลูกค้าแบบส่วนตัว ตอบคำถามเกี่ยวกับการขาย และส่งข้อความที่ตรงเป้าหมายได้ แชทบอทให้คำตอบแบบเรียลไทม์แก่ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณ และช่วยนำทางพวกเขาไปยังเจ้าหน้าที่มนุษย์ที่เกี่ยวข้องเมื่อจำเป็น
คุณสมบัติเด่นของ Drift
- ดึงดูดลูกค้าด้วยแชทที่ขับเคลื่อนด้วย AI แบบเรียลไทม์และตอบคำถามที่พบบ่อย
- ขยายการสนับสนุนลูกค้าผ่านการสนทนาแบบแชทที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล โดยไม่เพิ่มภาระให้กับทีมสนับสนุน
- สร้างโอกาสทางธุรกิจและนัดหมายการประชุมให้กับทีมขายผ่านการมีปฏิสัมพันธ์ที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล
- ปรับปรุงการปรับแต่งให้เหมาะกับบุคคลตามกาลเวลา เนื่องจาก AI ได้เรียนรู้จากการโต้ตอบกับลูกค้าแต่ละราย
ข้อจำกัดของการลอยตัว
- ค่าใช้จ่ายอาจเป็นอุปสรรคสำหรับหลายองค์กร
- จำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคในการกำหนดค่าแชทบอทและบูรณาการกับเครื่องมืออื่น ๆ ของคุณ
การกำหนดราคาแบบลอยตัว
- พรีเมียม: เริ่มต้นที่ $2,500 ต่อเดือน, คิดค่าบริการรายปี
- แผนขั้นสูงและแผนองค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวการล่องเรือ
- G2: 4. 4/5 (1,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (190+ รีวิว)
เปลี่ยนทักษะการสื่อสารและระบบของคุณด้วยเครื่องมือสื่อสาร AI
การมาถึงของเครื่องมือที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ได้เปลี่ยนแปลงวิธีการวางแผนและดำเนินการสื่อสารทั้งภายนอกและภายในองค์กร องค์กรสามารถสร้างความเชื่อมโยงได้รวดเร็วขึ้นและกับผู้คนมากขึ้นกว่าที่เคย ช่วยให้พวกเขาบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจได้รวดเร็วขึ้น
เมื่อเลือกจากรายการเครื่องมือสื่อสาร AI ของเรา โปรดพิจารณาว่าแต่ละตัวเลือกมีอะไรให้บ้างและสามารถผสานรวมกับเทคโนโลยีและกระบวนการของคุณได้ดีที่สุดอย่างไร
หากคุณมั่นใจว่าคุณต้องการสิ่งที่หลากหลายแต่ใช้งานง่าย ให้ไปที่ ClickUp. รักษาลูกค้า, ผู้ใช้บริการ, และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณให้มีส่วนร่วมด้วยคุณสมบัติที่เหมาะสมอยู่ในปลายนิ้วของคุณ.
ClickUp มอบแพลตฟอร์มการสื่อสารและการทำงานร่วมกันที่ขับเคลื่อนด้วย AI รวมถึงเครื่องมือจัดการงาน ทั้งหมดในโซลูชันที่ใช้งานง่ายเพียงหนึ่งเดียว