10 เครื่องมือสื่อสารด้วย AI ที่ดีที่สุดในปี 2025

Pavitra M
Pavitra MContent Operations Specialist
30 มกราคม 2568

สุภาษิตยอดนิยมที่ว่า "การสื่อสารคือกุญแจสำคัญ" นั้นเป็นความจริงยิ่งกว่าที่เคยในยุคปัจจุบัน โลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้เราต้องพยายามตามให้ทัน ในขณะเดียวกันก็ต้องรักษาความสามัคคีในทีมของเราไว้ด้วย

ในปัจจุบันนี้ การมีระบบที่ช่วยให้สมาชิกในทีม ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับทุกเรื่องที่สำคัญในเวลาที่เหมาะสมนั้นถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง นั่นจึงเป็นเหตุผลที่ฉันพบว่าเครื่องมือ AI มีประโยชน์อย่างมาก

หลายคนในพวกเราได้เรียนรู้วิธีใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) สำหรับงานในชีวิตประจำวันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและทำให้กิจกรรมที่เป็นกิจวัตรง่ายขึ้น แต่แล้วการสื่อสารในที่ทำงานล่ะ?

ปัญญาประดิษฐ์ในที่ทำงานสามารถนำมาซึ่งประสิทธิภาพที่ไม่เคยมีมาก่อนในการจัดตารางการประชุม, การแบ่งปันการอัปเดต, การสรุปการสนทนา, การตอบคำถาม, และการรวบรวมความคิดเห็น ทั้งหมดนี้ในขณะเดียวกันก็ให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าแก่คุณเกี่ยวกับวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารของคุณและปรับปรุงการมีส่วนร่วมของพนักงาน

ดังนั้น ฉันได้รวบรวมเครื่องมือสื่อสาร AI ที่ดีที่สุดบางส่วนที่มีอยู่ในปัจจุบันให้คุณเลือกใช้งาน ฉันได้จัดทำรายการนี้ขึ้นโดยใช้ข้อมูลจากทีมงานที่ ClickUp และหวังว่าคุณจะพบว่ามันมีประโยชน์

คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือสื่อสาร AI?

ทุกองค์กรมีความต้องการที่แตกต่างกัน และคุณต้องการให้แน่ใจว่าเครื่องมือที่คุณเลือกสามารถผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นกับระบบการทำงานปัจจุบันของคุณ. นี่คือคุณสมบัติที่คุณควรระวังเมื่อเปรียบเทียบตัวเลือกของคุณ:

  • ความสะดวกในการใช้งาน: การตั้งค่าเครื่องมือ การปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการของคุณ และการเริ่มต้นใช้งานนั้นง่ายเพียงใด? เครื่องมือสื่อสารที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่เหมาะสมที่สุดควรถูกออกแบบมาในลักษณะที่ทุกคนในทีมของคุณสามารถเข้าใจและใช้งานได้โดยไม่ต้องมีการฝึกอบรมพิเศษ
  • ความสามารถในการขยายตัว: เมื่อทีมของคุณขยายตัวและแผนกต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นซอฟต์แวร์การสื่อสารภายในองค์กรที่ใช้ AI ของคุณควรสามารถเติบโตไปพร้อมกับคุณได้ในขณะที่ยังคงส่งมอบผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม
  • การสนับสนุนการฝึกอบรม: คุณต้องการให้แน่ใจว่าทรัพยากรการเรียนรู้มีอยู่สำหรับผู้ที่ยังต้องการ; มองหาเครื่องมือสื่อสาร AI ที่มีฐานความรู้และบริการช่วยเหลือผ่านการแชทหรือโทรศัพท์เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้คุณสมบัติให้เกิดประโยชน์สูงสุด
  • ตัวเลือกการผสานรวม: เป้าหมายคือการสร้างกระบวนการทำงานแบบรวมเป็นหนึ่งเดียวที่ทุกองค์ประกอบสามารถสื่อสารกันได้; เลือกตัวเลือกที่มาพร้อมกับ API หรือปลั๊กอินเพื่อเชื่อมต่อกับระบบอีเมล, แพลตฟอร์มการจัดการโครงการ/CRM, แดชบอร์ดทรัพยากรบุคคล และอื่นๆ
  • ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว: พิจารณาเครื่องมือที่มาพร้อมกับฟังก์ชันการเข้ารหัสที่แข็งแกร่งเพื่อปกป้องข้อมูลของคุณ และยังปฏิบัติตามมาตรฐานเฉพาะอุตสาหกรรม เช่น HIPAA หรือ GDPR
  • การโต้ตอบแบบเรียลไทม์และ/หรือหลายภาษา: หากคุณให้บริการแชทสดหรือเชื่อมต่อกับลูกค้าจากสถานที่ต่างๆ คุณควรเลือกเครื่องมือสื่อสาร AI ที่สามารถขจัดอุปสรรคทางภาษา

อ่านเพิ่มเติม:วิธีใช้เครื่องมือ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด

เครื่องมือสื่อสารด้วย AI ที่ดีที่สุด 10 อันดับที่ควรใช้

1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการสื่อสารด้วย AI)

ClickUp เป็นแพลตฟอร์มที่ทรงพลังสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการทำงานร่วมกันในทีม ที่นำเสนอคุณสมบัติการจัดการโครงการและการสื่อสารอย่างครอบคลุม ตัวอย่างเช่นClickUp Chat View มอบวิธีการที่ราบรื่นสำหรับทีมในการสื่อสารและจัดการงานที่แชร์ร่วมกันตั้งแต่ต้นจนจบ

ฉันสามารถฝังลิงก์, สเปรดชีต, วิดีโอ และอื่นๆ ภายในแชทเพื่อให้ทีมของฉันสามารถเข้าถึงเพื่ออ้างอิงได้อย่างรวดเร็ว ด้วยตัวเลือก @mention ฉันสามารถแท็กสมาชิกทีมเฉพาะในบทสนทนา เพื่อให้มั่นใจว่าพวกเขาได้รับข้อมูลอัปเดตและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

คลิกอัพ แชท
การสื่อสารทีมง่ายขึ้นด้วยมุมมองแชทของ ClickUp
รวมการสื่อสารของทีมไว้ในที่เดียวด้วย ClickUp Chat และแชร์การอัปเดต เชื่อมโยงทรัพยากร และทำงานร่วมกันได้อย่างง่ายดาย

ClickUp ยังช่วยให้สามารถจัดรูปแบบข้อความใด ๆ ด้วยการแก้ไขที่สมบูรณ์ ซึ่งรวมถึงการใช้บล็อกโค้ด, รายการแบบมีหัวข้อย่อย, และแบนเนอร์เพื่อสื่อสารรายละเอียดงานได้อย่างชัดเจน

หากฉันต้องการวิธีที่ง่ายในการแสดงให้สมาชิกในทีมเห็นสิ่งที่ฉันกำลังพูดถึงอย่างชัดเจนClickUp Clipsคือทางเลือกที่ดีที่สุด ฟีเจอร์บันทึกหน้าจอนี้ช่วยให้ฉันสามารถบันทึกหน้าจอและแชร์วิดีโอกับสมาชิกในทีมผ่านลิงก์สาธารณะ รวมถึงดาวน์โหลดไฟล์วิดีโอได้อีกด้วย

ไม่ว่าจะเป็นการชี้แจงข้อสงสัยหรืออัปเดตสถานะของโครงการหรืองานต่างๆ—การสื่อสารทางธุรกิจไม่เคยง่ายเช่นนี้มาก่อน

ClickUp 3.0 บันทึกหน้าจอ แชร์จากมุมมองงาน
ภายในงานใน ClickUp คุณสามารถแชร์หน้าจอของคุณและบันทึกได้อย่างง่ายดายเพื่อสื่อสารกับผู้ใช้คนอื่น ๆ ได้รวดเร็วขึ้นโดยไม่ต้องเปลี่ยนไปใช้เครื่องมือบันทึกหน้าจออื่น ๆ

นอกจากนี้ClickUp Brainยังสามารถถอดเสียงคลิปทุกคลิปได้ รวมถึงเวลาที่ระบุและส่วนที่ตัดมาด้วย บทถอดเสียงสามารถแปลงเป็นสรุปหรือรายการสิ่งที่ต้องทำเพื่อดำเนินการต่อได้

เครื่องมือสื่อสาร AI ของ ClickUp สำหรับทีมการตลาด เขียนตัวอย่างกรณีศึกษา
ฟังก์ชัน AI ของ ClickUp ช่วยให้ทีมการตลาดสามารถสร้างเอกสารสำคัญ เช่น กรณีศึกษาได้อย่างรวดเร็ว

📮ClickUp Insight: เกือบ 20% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราส่งข้อความทันทีมากกว่า 50 ข้อความต่อวัน ปริมาณที่สูงนี้อาจบ่งชี้ว่าทีมของคุณมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างรวดเร็วตลอดเวลา ซึ่งดีต่อความเร็วในการทำงาน แต่ก็อาจนำไปสู่การสื่อสารที่มากเกินไปได้เช่นกัน ด้วยเครื่องมือการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการของ ClickUpเช่น ClickUp Chat และ ClickUp Assigned Comments การสนทนาของคุณจะเชื่อมโยงกับงานที่ถูกต้องเสมอ ช่วยเพิ่มการมองเห็นและลดความจำเป็นในการติดตามงานที่ไม่จำเป็น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • ส่งเสริมความร่วมมือและทำให้ทุกคนรับผิดชอบโดยการมอบหมายงาน กำหนดวันครบกำหนด และแบ่งปันไฟล์ภายใน ClickUp Tasks
  • ให้แน่ใจว่าทุกคนเข้าใจตรงกันและดำเนินการด้วยการใช้ @mentions และความคิดเห็นเกี่ยวกับงาน; แท็กสมาชิกในทีมโดยตรงภายในงานและความคิดเห็น, แชร์การอัปเดต, และกระตุ้นการดำเนินการ
  • ใช้ClickUp Whiteboardsสำหรับการประชุมระดมความคิด, ขณะที่ClickUp Docsสามารถใช้เก็บรวบรวมไอเดียและ SOPs, สร้างแผนการสื่อสารผ่านเทมเพลตที่สามารถปรับแต่งได้, และอื่น ๆ อีกมากมาย
  • ปรับปรุงอีเมลของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยการผสานรวม Google Workspace, Outlook และ Google Calendar เข้ากับ ClickUp เพื่อส่งและรับอีเมลโดยตรงจากงานของคุณ โดยไม่จำเป็นต้องสลับไปมาระหว่างแอปต่างๆ
  • อัตโนมัติการร่างอีเมล, สรุปบันทึกการประชุมและหัวข้อการสนทนา, เขียนวาระการประชุม, และสร้างเอกสารสรุปผลิตภัณฑ์อย่างละเอียดด้วย ClickUp Brain

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ClickUp Brain ไม่ได้รวมอยู่ในแผน Free Forever อย่างไรก็ตาม การเข้าถึงทดลองใช้ฟรีแบบจำกัดกำลังจะมาถึงเร็วๆ นี้
  • เนื่องจากมีฟีเจอร์มากมายใน ClickUp ผู้ที่เพิ่งเริ่มใช้ซอฟต์แวร์เพิ่มประสิทธิภาพอาจต้องเผชิญกับช่วงการเรียนรู้

ราคาของ ClickUp

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,700+)
  • Capterra: 4. 6/5 (4,100+ รีวิว)

2. Otter.ai (เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียงคำพูดอย่างแม่นยำและการผสานการทำงานกับการประชุม)

เครื่องมือสื่อสาร Otter AI
ผ่านทางOtter

Otter.ai เป็นบริการถอดเสียงขั้นสูงที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการแปลงคำพูดให้เป็นข้อความอย่างแม่นยำ ไม่ว่าจะเป็นประชุมทีม การบรรยาย หรือการสัมภาษณ์ ระบบสามารถจับทุกคำพูดได้แบบเรียลไทม์

หนึ่งในคุณสมบัติที่ฉันชื่นชอบของ Otter.ai คือความสามารถในการเข้าร่วมการประชุม Zoom, Google Meet และ Microsoft Teams โดยอัตโนมัติ ซึ่งหมายความว่ามันสามารถบันทึกถอดความอย่างละเอียดได้โดยไม่ต้องใช้ความพยายามเพิ่มเติมจากคุณ รู้จักผู้พูดที่แตกต่างกันและระบุชื่อพวกเขาอย่างเหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงความสับสน

คุณสามารถส่งออกการถอดความในรูปแบบต่าง ๆ ได้ รวมถึงไฟล์ข้อความ, PDF, และ SRT (สำหรับคำบรรยาย)

Otter.ai คุณสมบัติเด่น

  • สรุปและถอดความการประชุมออนไลน์ที่มีความยาว 1 ชั่วโมง ให้เหลือเพียงสรุป 30 วินาที
  • แชร์การถอดความกับสมาชิกในทีม เพิ่มความคิดเห็น และเน้นส่วนที่สำคัญจากแพลตฟอร์มโดยตรง
  • จับและกำหนดรายการที่ต้องดำเนินการจากการประชุมโดยอัตโนมัติ รวมถึงบริบทของการสนทนา ทำให้ไม่จำเป็นต้องเขียนอีเมล

ข้อจำกัดของ Otter.ai

  • แผนฟรีให้บริการจำนวนนาทีการถอดเสียงที่จำกัด ซึ่งอาจจำกัดการใช้งานสำหรับทีมที่วางแผนจะใช้เครื่องมือสื่อสาร AI อย่างหนัก
  • แอปพลิเคชันนี้มีความอ่อนไหวอยู่บ้างและอาจเกิดข้อขัดข้องได้ โดยเฉพาะเมื่อพยายามใช้ฟีเจอร์แก้ไขอัตโนมัติ

Otter.ai ราคา

  • พื้นฐาน: ฟรี
  • ข้อดี: $16.99 ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: 30 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

Otter.ai คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 3/5 (200+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (80+ รีวิว)

3. Jasper.ai (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาเขียนคุณภาพสูงด้วย AI)

แดชบอร์ด Jasper AI
ผ่านทางJasper AI

Jasper.ai เป็นผู้ช่วยเขียนที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งช่วยสร้างข้อความคุณภาพสูงตามข้อมูลและคำแนะนำที่ให้ไว้

สิ่งที่ฉันพบว่ามีคุณค่าอย่างยิ่งเกี่ยวกับ Jasper.ai คือมันสามารถแนะนำคำหลัก, หัวข้อ, และองค์ประกอบอื่น ๆ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ SEO ของเนื้อหาที่สร้างขึ้น

เครื่องมือนี้ใช้งานง่ายและเข้าใจได้โดยไม่ต้องเรียนรู้มากมีเทมเพลตแผนการสื่อสารมากกว่า 50 แบบและตัวเลือกการปรับแต่งเพื่อให้เหมาะกับงานเขียนต่างๆ คุณสามารถใช้ Jasper เพื่อร่างแคมเปญอีเมล พัฒนาคำอธิบายผลิตภัณฑ์ และสร้างเรื่องราวที่สร้างสรรค์

คุณสมบัติเด่นของ Jasper

  • อัปโหลดบรีฟสำหรับแคมเปญการตลาดที่กำลังจะมาถึงของคุณ และรับชุดสินทรัพย์ครบถ้วน (บล็อก, ข้อความสำหรับโซเชียลมีเดีย, เนื้อหาหน้าแลนดิ้งเพจ) เพื่อเริ่มต้น
  • เปลี่ยนทุกสิ่งที่คุณจินตนาการได้ให้กลายเป็นภาพถ่ายและภาพ AI ที่ไม่เหมือนใครภายในไม่กี่วินาที
  • จัดระเบียบเนื้อหา โทนเสียง และคลังความรู้ของคุณเพื่อให้ทีมของคุณรักษาความเป็นแบรนด์ไว้ได้; รักษาความปลอดภัยด้วยสิทธิ์การเข้าถึงระดับองค์กร

ข้อจำกัดของ Jasper

  • เราพบว่ามันมีปัญหาในการจัดการกับคำสั่งที่ซับซ้อน และผลลัพธ์ที่ได้อาจมีความไม่ถูกต้องและความไม่สอดคล้องกันอย่างมีนัยสำคัญ
  • ผู้ใช้รายงานว่ามีความรู้สึกไม่พอใจขณะพยายามติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Jasper เนื่องจากคำตอบแรกที่ได้รับมาจากบอท และข้อความที่ฝากไว้เพื่อยกเลิกการสมัครหรือขอคืนเงินไม่ได้รับการตอบกลับอย่างรวดเร็ว

ราคาของ Jasper

  • ผู้สร้าง: 49 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อที่นั่ง
  • ข้อดี: 69 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อที่นั่ง
  • ธุรกิจ: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของแจสเปอร์

  • G2: 4. 7/5 (1,200+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (1,800+ รีวิว)

4. Synthesia. io (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างวิดีโอคุณภาพระดับมืออาชีพด้วยอวตาร AI)

แดชบอร์ด Synthesia
ผ่านทางSynthesia

Synthesia. io เป็นแพลตฟอร์มที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งช่วยให้คุณสามารถสร้างวิดีโอคุณภาพระดับมืออาชีพได้ในปริมาณมาก โดยไม่จำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับการผลิตวิดีโอ

ฉันสามารถพิมพ์หรืออัปโหลดสคริปต์ของฉัน เลือกอวตาร เสียง และสีแบรนด์ จากนั้น Synthesia.io จะสร้างวิดีโอที่ดูเป็นมืออาชีพราวกับว่าสร้างจากสตูดิโอระดับมืออาชีพ

เนื่องจากวิดีโอการตลาดได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างมากในระยะหลัง แพลตฟอร์มวิดีโอ AI ของ Synthesia.io ช่วยให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้น และช่วยคุณประหยัดเวลาและเงิน

อ่านเพิ่มเติม:10 อันดับทางเลือก AI ของ Synthesia ที่ควรลอง

คุณสมบัติเด่นของ Synthesia

  • ดึงดูดผู้ชมของคุณด้วยอวตาร AI กว่า 160 แบบ และทำให้วิดีโอของคุณมีความครอบคลุมและหลากหลายมากยิ่งขึ้น
  • สร้างวิดีโอในกว่า 130 ภาษาโดยไม่ต้องจ้างเจ้าของภาษาหรือนักพากย์เสียง คุณสามารถโคลนเสียงของคุณเองได้ด้วย
  • ฝังวิดีโอที่สร้างไว้ลงในเครื่องมือสร้างเนื้อหา, ระบบการจัดการการเรียนรู้ (LMS), ระบบการจัดการประสบการณ์การเรียนรู้ (LXP), และอื่น ๆ; แชร์กับทีมของคุณเพื่อรับคำแนะนำทันที

ข้อจำกัดของ Synthesia

  • ลูกค้าพบว่าฝ่ายสนับสนุนลูกค้าของพวกเขาไม่เป็นประโยชน์และเพิกเฉย โมเดลการกำหนดราคาสูงเกินไป โดยคิดค่าบริการ 89 ดอลลาร์สำหรับวิดีโอเพียง 30 นาที และราคาจะเพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า 2,000 ดอลลาร์สำหรับแผนสำหรับองค์กร

ราคา Synthesia

  • ฟรี: $0
  • เริ่มต้น: $29 ต่อเดือน
  • ผู้สร้าง: 89 ดอลลาร์ต่อเดือน
  • องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ

คะแนนและรีวิว Synthesia

  • G2: 4. 7/5 (1,500+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (100+ รีวิว)

5. ChatGPT (ดีที่สุดสำหรับการประมวลผลภาษาธรรมชาติและการสนทนาที่หลากหลาย)

เครื่องมือสื่อสาร AI เช่น ChatGPT เป็นที่นิยมในหมู่นักเรียน
ผ่านทางChatGPT

ChatGPT น่าจะเป็นหนึ่งในเครื่องมือสื่อสารด้วยปัญญาประดิษฐ์ที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในปัจจุบัน พัฒนาโดย OpenAI เป็นตัวแทนสนทนาที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ซึ่งสามารถสร้างข้อความที่คล้ายมนุษย์ตามคำแนะนำที่ได้รับ

สิ่งที่ฉันพบว่าน่าทึ่งที่สุดเกี่ยวกับ ChatGPT คือมันสามารถช่วยเหลือกับงานต่างๆ ได้มากมาย ตั้งแต่การตอบคำถามและอธิบายแนวคิดไปจนถึงการสร้างเนื้อหาเชิงสร้างสรรค์ เช่น ข้อความบนหน้าแลนดิ้ง จดหมายธุรกิจ และอีเมลถึงลูกค้า

สิ่งนี้สามารถลดเวลาและพลังงานที่คุณจะต้องใช้ในการวิจัยและเขียนเนื้อหาได้อย่างมาก นอกจากนี้ เวอร์ชันเสียค่าใช้จ่ายของ ChatGPT ยังมีเครื่องมือเสริมอย่าง DALL-E และ Sora AI สำหรับการสร้างภาพและผลิตวิดีโอตามลำดับ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ChatGPT

  • ระดมความคิด, เขียนบทกวี, สร้างสรรค์เรื่องราว, หรือพัฒนาบทวิดีโอเพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและเหมาะกับบริบท
  • ปรับแต่งการโต้ตอบให้เหมาะสมตามความต้องการของคุณ เครื่องมือจะปรับตัวเองให้เข้ากับสไตล์และบริบทของคุณ พร้อมให้คำตอบที่ตรงใจ
  • สถานการณ์จำลองบทบาท เช่น การบริการลูกค้า การสัมภาษณ์งาน หรือการเจรจาต่อรอง เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเหตุการณ์ในชีวิตจริง ด้วยการฝึกฝนและรับข้อเสนอแนะในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย

ข้อจำกัดของ ChatGPT

  • บางครั้ง ChatGPT อาจมีปัญหาในการรักษาทิศทางเมื่อตอบคำถาม ซึ่งอาจทำให้คำตอบไม่ตรงกับความคาดหวังของผู้ใช้
  • ความละเอียดอ่อนในอารมณ์ของมนุษย์และความละเอียดของประสบการณ์ส่วนตัวอาจสูญเสียหรือถูกเข้าใจผิดได้ในบางครั้ง

ราคาของ ChatGPT

  • ฟรี
  • เพิ่มเติม: 20 ดอลลาร์ต่อเดือน
  • ทีม: $30 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ ChatGPT

  • G2: 4. 7/5 (500+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 40 รายการ)

6. Grammarly (ดีที่สุดสำหรับการปรับปรุงคุณภาพการเขียนด้วยการแนะนำไวยากรณ์และสไตล์)

Grammarly ได้รับการจัดอันดับสูงในบรรดาเครื่องมือสื่อสารที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์สำหรับไวยากรณ์
ผ่านทางGrammarly

Grammarly เป็นผู้ช่วยเขียนที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งช่วยปรับปรุงการเขียนโดยให้คำแนะนำเกี่ยวกับไวยากรณ์ การสะกดคำ การใช้เครื่องหมายวรรคตอน รูปแบบ และน้ำเสียง—ซึ่งทั้งหมดนี้สามารถยอมรับหรือปฏิเสธได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว

เมื่อฉันใช้มัน ฉันพบว่า Grammarly แนะนำคำและวลีทางเลือกเพื่อเพิ่มการใช้คำศัพท์และหลีกเลี่ยงการซ้ำซ้อน ทำให้การเขียนของฉันหลากหลายและน่าสนใจมากขึ้น

ในเวอร์ชันพรีเมียม คุณจะมีคุณสมบัติขั้นสูง เช่น การตรวจจับการลอกเลียนแบบ และการตรวจสอบสไตล์การเขียนตามประเภทของเนื้อหา

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Grammarly

  • สร้างเนื้อหาที่ปราศจากข้อผิดพลาดด้วยการตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์ทันที
  • นำแนวทางที่ใช้ร่วมกันมาใช้เพื่อช่วยให้ทีมต่างๆ มีเสียงที่สอดคล้องกันโดยส่งเสริมการใช้ภาษาและโทนเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์คุณ (จำเป็นต้องมีแผนธุรกิจ)
  • เขียนด้วยน้ำเสียงของคุณเองโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ พร้อมตัวเลือกปรับแต่งโปรไฟล์สำหรับโทนเสียง ความเป็นทางการ และความเกี่ยวข้องในเชิงวิชาชีพ
  • สร้างข้อความได้อย่างรวดเร็วโดยใช้คำสั่ง AI ที่สร้างไว้ล่วงหน้า

ข้อจำกัดของ Grammarly

  • คำแนะนำของมันมักไม่สามารถจับสาระสำคัญของสไตล์หรือความหมายได้เมื่อทำการเขียนโฆษณาหรือใช้คำสแลง
  • มักจะแทรกคำที่แนะนำหรือคำทดแทนระหว่างคำที่รู้จัก ซึ่งอาจทำให้รู้สึกหงุดหงิดได้

ราคาของ Grammarly

  • ฟรี: $0 ต่อเดือน
  • พรีเมียม: $29.85 ต่อเดือน
  • ธุรกิจ: 25 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อสมาชิก

คะแนนและรีวิวของ Grammarly

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 8,500+)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 7,000 รายการ)

7. TryEllie (เหมาะที่สุดสำหรับการตอบอีเมลอัตโนมัติด้วยคำตอบที่สร้างโดย AI)

หน้าหลักของ TryEllie
ผ่านทางTryEllie

TryEllie หรือที่รู้จักกันในชื่อ Ellie เป็นผู้ช่วยอีเมลที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งใช้เทคโนโลยี GPT-4 ในการสร้างคำตอบอีเมลที่ชาญฉลาดและสอดคล้องกับบริบท โดยเลียนแบบสไตล์การเขียนของผู้ใช้ นี่เป็นเครื่องมือที่ดีในการเรียนรู้วิธีการใช้ AI ในการเขียนอีเมล

แม้ว่ามันไม่สามารถเขียนอีเมลแบบเย็นชาได้ แต่มันสามารถช่วยในการทำงานอัตโนมัติของงานอีเมลที่ซ้ำซาก เช่น การจัดการคำถามการสนับสนุนลูกค้า การนัดหมายการประชุม และการติดตามการสนทนาที่ดำเนินอยู่

เอลลีผสานการทำงานกับ Gmail และ Fastmail ผ่านทางส่วนขยายของ Chrome และ Firefox. ไม่ต้องสงสัยเลยว่ามันเป็นเครื่องมือที่ง่าย แต่ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ และไม่เก็บข้อมูลหรือแบ่งปันข้อมูลของผู้ใช้.

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ TryEllie

  • ตอบกลับอีเมลอัตโนมัติตามบริบทของการสนทนาและรูปแบบอีเมลในอดีตของคุณ
  • กำหนดบทบาทเฉพาะให้กับเครื่องมือ (เช่น ผู้จัดการโครงการ, ตัวแทนบริการลูกค้า, หรือผู้ประสานงานฝ่ายบุคคล) เพื่อให้เครื่องมือสามารถปรับตัวให้เหมาะกับสถานการณ์อีเมลต่าง ๆ ได้
  • เขียนตอบกลับในหลายภาษาและรองรับความต้องการที่หลากหลายของผู้ใช้

ข้อจำกัดของ TryEllie

  • ไม่รองรับบริการอีเมลอื่นนอกเหนือจาก Gmail และ Fastmail
  • จำนวนการตอบกลับที่เอลลีสามารถสร้างได้ต่อวันถูกจำกัดตามแผนการสมัครสมาชิก ซึ่งอาจเป็นการจำกัดสำหรับผู้ใช้ที่มีปริมาณอีเมลสูง

ราคา TryEllie

  • พื้นฐาน: $0
  • ลำลอง: 19 ดอลลาร์ต่อเดือน
  • ธุรกิจ: 39 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อที่นั่ง
  • มืออาชีพ: 79 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อที่นั่ง

คะแนนและรีวิวของ TryEllie

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

8. Yatter AI (เหมาะที่สุดสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารใน WhatsApp และ Telegram ด้วย AI แบบเรียลไทม์)

Yatter เป็นหนึ่งในเครื่องมือสื่อสาร AI ที่ได้รับความนิยมบน WhatsApp
ผ่านทางYatter

Yatter AI เป็นแชทบอทนวัตกรรมที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารและการทำงานบน WhatsApp และ Telegram โดยใช้การสตรีมบางส่วนเพื่อส่งข้อความเป็นช่วงๆ แบบเรียลไทม์ เช่น บรรทัดหรือย่อหน้า ซึ่งหมายความว่าฉันสามารถเห็นข้อความบางส่วนได้ทันทีที่มันถูกสร้างขึ้น แทนที่จะต้องรอให้ข้อความทั้งหมดถูกส่งมาพร้อมกัน

นอกจากนี้ Yatter AI ยังช่วยให้คุณสร้างเทมเพลตสำหรับงานที่ทำซ้ำได้ ทำให้คุณประหยัดเวลาได้มากในระยะยาว

ผู้ช่วยรองรับหลายภาษา ทำให้สามารถเข้าถึงได้และครอบคลุมสำหรับผู้ใช้ทั่วโลก. คุณอาจพิจารณา Yatter AI หากคุณกำลังมองหาทางเลือกแทน Pumble.

คุณสมบัติเด่นของ Yatter AI

  • ให้ Yatter แปลงข้อความเสียงเป็นข้อความ ให้คำตอบอย่างรวดเร็วและถูกต้องต่อคำถามของคุณ
  • ดึงข้อมูลจากไฟล์ PDF ด้วยโปรแกรมอ่าน PDF ของมัน
  • ใช้ประโยชน์จากความสามารถของ ChatGPT-4o, Google Gemini และ Groq Llama 3 เพื่อการตอบสนองที่รวดเร็วขึ้นและการโต้ตอบที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น
  • ติดตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศล่วงหน้าด้วยรายงานสภาพอากาศแบบเรียลไทม์ รวมถึงปริมาณเมฆ ความชื้น ทัศนวิสัย และดัชนี UV

ข้อจำกัดของ Yatter AI

  • ผู้ใช้รายงานว่าได้รับการตอบกลับล่าช้าจากทีมสนับสนุนลูกค้า แม้แต่สำหรับคำถามที่ง่ายที่สุด
  • ฟีเจอร์การปรับแต่งส่วนบุคคลและความเข้าใจตามบริบทมีให้บริการเฉพาะในแผนชำระเงินเท่านั้น

ราคาของ Yatter AI

  • Yatter Basic: ราคาพิเศษตามความต้องการ
  • Yatter Plus: ราคาที่กำหนดเอง

คะแนนและรีวิวของ Yatter AI

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

9. Notta (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างสรุปการประชุมและรายการดำเนินการจากเสียง)

แดชบอร์ด Notta.ai
ผ่านทางNotta.ai

Notta เป็นบริการถอดเสียงด้วยปัญญาประดิษฐ์ที่แปลงคำพูดที่บันทึกไว้เป็นข้อความด้วยความแม่นยำที่น่าประทับใจ ช่วยให้การตรวจสอบ แก้ไข และแบ่งปันข้อมูลจากการประชุม การบรรยาย และการสัมภาษณ์เป็นเรื่องง่ายขึ้น

ไม่ว่าจะเป็นการติดตามเว็บบินาร์ที่บันทึกไว้หรือต้องการถอดความการประชุมทีม ระบบก็สามารถส่งมอบข้อความคุณภาพสูงได้อย่างรวดเร็วและเชื่อถือได้ โดยใช้เวลาเฉลี่ยเพียง 5 นาทีในการถอดความการบันทึกที่ยาวหนึ่งชั่วโมง

หนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นของ Notta คือการรองรับหลายสำเนียงและภาษา เช่น ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน, และภาษาเวียดนาม ซึ่งทำให้เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการทำงานกับทีมทั่วโลกและการจัดการโครงการหลายภาษา

คุณสมบัติเด่นของ Notta

  • ให้ Notta เข้าร่วมการประชุมที่กำหนดไว้โดยอัตโนมัติ เพื่อหลีกเลี่ยงความจำเป็นในการค้นหาลิงก์หรือเข้าร่วมด้วยตนเอง
  • สร้างสรุปการประชุมที่แม่นยำได้เพียงไม่กี่คลิก; ได้รับข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าและตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว
  • ส่งออกบันทึกการศึกษาในรูปแบบ TXT, PDF, DOCX หรือ SRT และแชร์ผ่านอีเมล, ลิงก์ หรือแอปต่างๆ เช่น Salesforce, Notion และ Zapier

ข้อจำกัดบางประการ

  • ส่วนการบันทึกข้อมูลอาจไม่สามารถจับรายละเอียดได้ลึกซึ้งเท่ากับแอปพลิเคชันสื่อสารทีมบางตัวในตลาด ซึ่งอาจจำเป็นต้องมีการบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีอะไรหลุดรอดไป
  • ในขณะที่ผู้ใช้สามารถจัดกลุ่มการบันทึกเป็นหมวดหมู่ได้ แต่พวกเขาไม่สามารถจัดการสิ่งที่อยู่ในโฟลเดอร์ย่อยหรือจัดระเบียบเพิ่มเติมภายในหมวดหมู่ได้ ซึ่งจำเป็นต้องใช้ความพยายามเพิ่มเติมเมื่อทำงานกับคลังเสียงขนาดใหญ่

ราคา Notta

  • ฟรี: $0
  • ข้อดี: $14.99 ต่อเดือน
  • ธุรกิจ: $27.99 ต่อเดือน
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

การให้คะแนนและรีวิว Notta

  • G2: 4. 6/5 (100+ รีวิว)
  • Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ

10. Drift (เหมาะที่สุดสำหรับแชทบอทที่ขับเคลื่อนด้วย AI แบบสนทนา)

ดริฟท์คือเครื่องมือสื่อสารด้วยปัญญาประดิษฐ์
ผ่านทางDrift

สุดท้ายในรายการเครื่องมือสื่อสารด้วย AI ของเราคือ Drift. Drift's AI-powered chatbot ช่วยทีมขายและทีมการตลาดสร้างโอกาสทางการขาย, มีส่วนร่วมกับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์, และมอบประสบการณ์ที่ปรับแต่งให้เหมาะกับลูกค้า. แชทบอทสามารถจัดการกับคำถามทางการตลาดตลอดจนการสนับสนุนลูกค้า และสามารถฝึกฝนให้รู้จักผู้เยี่ยมชมที่กลับมาได้บนข้อมูลของคุณ.

สามารถให้การสนับสนุนลูกค้าแบบส่วนตัว ตอบคำถามเกี่ยวกับการขาย และส่งข้อความที่ตรงเป้าหมายได้ แชทบอทให้คำตอบแบบเรียลไทม์แก่ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณ และช่วยนำทางพวกเขาไปยังเจ้าหน้าที่มนุษย์ที่เกี่ยวข้องเมื่อจำเป็น

คุณสมบัติเด่นของ Drift

  • ดึงดูดลูกค้าด้วยแชทที่ขับเคลื่อนด้วย AI แบบเรียลไทม์และตอบคำถามที่พบบ่อย
  • ขยายการสนับสนุนลูกค้าผ่านการสนทนาแบบแชทที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล โดยไม่เพิ่มภาระให้กับทีมสนับสนุน
  • สร้างโอกาสทางธุรกิจและนัดหมายการประชุมให้กับทีมขายผ่านการมีปฏิสัมพันธ์ที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล
  • ปรับปรุงการปรับแต่งให้เหมาะกับบุคคลตามกาลเวลา เนื่องจาก AI ได้เรียนรู้จากการโต้ตอบกับลูกค้าแต่ละราย

ข้อจำกัดของการลอยตัว

  • ค่าใช้จ่ายอาจเป็นอุปสรรคสำหรับหลายองค์กร
  • จำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคในการกำหนดค่าแชทบอทและบูรณาการกับเครื่องมืออื่น ๆ ของคุณ

การกำหนดราคาแบบลอยตัว

  • พรีเมียม: เริ่มต้นที่ $2,500 ต่อเดือน, คิดค่าบริการรายปี
  • แผนขั้นสูงและแผนองค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวการล่องเรือ

  • G2: 4. 4/5 (1,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (190+ รีวิว)

เปลี่ยนทักษะการสื่อสารและระบบของคุณด้วยเครื่องมือสื่อสาร AI

การมาถึงของเครื่องมือที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ได้เปลี่ยนแปลงวิธีการวางแผนและดำเนินการสื่อสารทั้งภายนอกและภายในองค์กร องค์กรสามารถสร้างความเชื่อมโยงได้รวดเร็วขึ้นและกับผู้คนมากขึ้นกว่าที่เคย ช่วยให้พวกเขาบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจได้รวดเร็วขึ้น

เมื่อเลือกจากรายการเครื่องมือสื่อสาร AI ของเรา โปรดพิจารณาว่าแต่ละตัวเลือกมีอะไรให้บ้างและสามารถผสานรวมกับเทคโนโลยีและกระบวนการของคุณได้ดีที่สุดอย่างไร

หากคุณมั่นใจว่าคุณต้องการสิ่งที่หลากหลายแต่ใช้งานง่าย ให้ไปที่ ClickUp. รักษาลูกค้า, ผู้ใช้บริการ, และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณให้มีส่วนร่วมด้วยคุณสมบัติที่เหมาะสมอยู่ในปลายนิ้วของคุณ.

ClickUp มอบแพลตฟอร์มการสื่อสารและการทำงานร่วมกันที่ขับเคลื่อนด้วย AI รวมถึงเครื่องมือจัดการงาน ทั้งหมดในโซลูชันที่ใช้งานง่ายเพียงหนึ่งเดียว

