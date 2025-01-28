บล็อก ClickUp
9 ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับระบบอินเตอร์คอมสำหรับบริการลูกค้าด้วย AI ในปี 2025

9 ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับระบบอินเตอร์คอมสำหรับบริการลูกค้าด้วย AI ในปี 2025

Alex York
Alex YorkSenior Content Marketing Manager
28 มกราคม 2568

ไม่มีธุรกิจใดที่จะประสบความสำเร็จได้หากปราศจากการบริการลูกค้าที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และหากคุณกำลังมองหาซอฟต์แวร์สำหรับการบริการลูกค้า มีความเป็นไปได้สูงที่คุณจะพบกับ Intercom ในไม่ช้าหรือช้า

มีเหตุผลสำหรับเรื่องนี้ Intercom เป็นแพลตฟอร์มการมีส่วนร่วมกับลูกค้าชั้นนำ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะคุณสมบัติพื้นฐานและขั้นสูง ซึ่งหลายอย่างตอนนี้ขับเคลื่อนด้วย AI แต่ไม่ใช่ทุกอย่างจะราบรื่น ผู้ใช้หลายคนบ่นเกี่ยวกับความยากในการเรียนรู้และระดับราคาที่แพง—ไม่ต้องพูดถึงความซับซ้อน—ของ Intercom

หากคุณกำลังเริ่มมองหาทางเลือกอื่นสำหรับ Intercom เรามีข่าวดีมาบอก: มีตัวเลือกมากมายที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการสนับสนุนลูกค้าของคุณได้อย่างมาก ตราบใดที่คุณรู้ว่าจะมองหาที่ไหน เราจะเริ่มต้นด้วยรายการทางเลือก Intercom ที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุดเหล่านี้ แต่ละตัวมีข้อดีเฉพาะตัว และทั้งหมดจะช่วยให้คุณสร้างประสบการณ์ลูกค้าที่ทรงพลังซึ่งขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจ

คุณควรค้นหาอะไรในทางเลือกสำหรับการสนับสนุนลูกค้าแทน Intercom?

ขอเริ่มต้นด้วยการชี้แจงให้ชัดเจนว่า ไม่มีทางเลือกเดียวที่เหมาะกับทุกคนเมื่อพูดถึงทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Intercom แต่จะมีทางเลือกหลายตัวที่สามารถทดแทน Intercom ได้ ซึ่งแต่ละตัวก็มีข้อได้เปรียบและคุณสมบัติการจัดการลูกค้าที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง

ภาพเคลื่อนไหว GIF สรุปภาพรวม ClickUp AI
ใช้ ClickUp AI เพื่อเขียนได้เร็วขึ้น สรุปและปรับแต่งข้อความ สร้างคำตอบอีเมล และอื่นๆ อีกมากมาย

อย่างไรก็ตาม ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับอินเตอร์คอมมักจะมีคุณสมบัติร่วมกันอยู่ไม่กี่ประการ:

  • ความเป็นมิตรต่อผู้ใช้:เครื่องมือทั้งหมดสำหรับการบริการลูกค้าที่ยอดเยี่ยมต้องใช้งานง่าย ช่วยให้สมาชิกทีมสนับสนุนของคุณสามารถมุ่งความสนใจไปที่การเพิ่มประสิทธิภาพการโต้ตอบกับลูกค้าได้อย่างเต็มที่
  • การติดตามลูกค้าอย่างครอบคลุม: ยิ่งคุณสามารถติดตามลูกค้าได้ดีเท่าไร ทีมสนับสนุนลูกค้าของคุณก็จะยิ่งมีข้อมูลมากขึ้นเท่านั้นเมื่อต้องจัดการกับแต่ละเคสและคำขอให้บริการ
  • ตัวเลือกการสื่อสารภายใน: การสื่อสารภายในทีมเป็นข้อกำหนดหลักของการบริการลูกค้าที่มีคุณภาพ ยิ่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนลูกค้าสามารถทำงานร่วมกันได้ง่ายมากเท่าไร ก็ยิ่งส่งผลดีต่อการบริการมากขึ้นเท่านั้น
  • ตัวเลือกการออกตั๋ว: ทุกแพลตฟอร์มบริการลูกค้าต้องทำให้ทีมของคุณสามารถติดตามตั๋วการสนับสนุนลูกค้าได้อย่างง่ายดายเพื่อการแก้ไขปัญหาของลูกค้าอย่างน่าเชื่อถือและทันเวลา
  • การผสานรวมกับโซเชียลมีเดีย: ตั้งแต่เครื่องมือติดตามโซเชียลมีเดียไปจนถึงระบบตั๋วที่ครอบคลุมข้อความจากโซเชียลมีเดีย ซอฟต์แวร์บริการลูกค้าสมัยใหม่ต้องคำนึงถึงช่องทางต่างๆ
  • ความสามารถของ AI: ตั้งแต่แชทสดไปจนถึงการจัดเส้นทางตั๋ว ตัวเลือกทดแทน Intercom ใด ๆ ควรช่วยสนับสนุนตัวแทนจากธุรกิจขนาดเล็กไปจนถึงทีมขนาดใหญ่ในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพผ่าน AI

ทางเลือกอินเตอร์คอมที่ดีที่สุด 9 อันดับที่ควรใช้

อินเตอร์คอมอาจมีราคาสูงเกินไป หรือยากเกินไปที่จะเรียนรู้ หรือคุณอาจต้องการเก็บตัวเลือกไว้ให้หลากหลาย ตั้งแต่ซอฟต์แวร์แชทสดไปจนถึงระบบอัตโนมัติสำหรับการขายและการตลาด ใช้รายการนี้เพื่อเริ่มต้นค้นหาทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับอินเตอร์คอมที่ตรงกับสถานการณ์เฉพาะและความต้องการทางธุรกิจของคุณ

1. ช่วยสเกาต์

แดชบอร์ด Help Scout สำหรับการจัดการคำขอความช่วยเหลือจากลูกค้า
ผ่านทางHelp Scout

มักถูกจัดให้เป็นหนึ่งในโซลูชันซอฟต์แวร์ช่วยเหลือลูกค้าที่ดีที่สุดและเป็นทางเลือกแทนซอฟต์แวร์บริการลูกค้าเช่น Freshdesk, Help Scout ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของลูกค้าเป็นอันดับแรก แต่ตำแหน่งที่แท้จริงของมันในฐานะทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Intercom ในรายการนี้เกิดจากความสามารถทาง AI ของมัน ซึ่งสามารถช่วยเหลือได้ตั้งแต่การย่ออีเมลยาว ๆ ไปจนถึงการตอบกลับที่มีพลวัตมากขึ้น และคุณสมบัติการอัตโนมัติอื่น ๆ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Help Scout

  • กล่องจดหมายร่วมช่วยให้ตัวแทนฝ่ายสนับสนุนสามารถทำงานร่วมกันเกี่ยวกับข้อสงสัยและคำขอของลูกค้าได้อย่างง่ายดาย
  • ฐานความรู้ผสานรวมเข้ากับฟีเจอร์แชทสดโดยตรง ช่วยเร่งความเร็วในการตอบกลับและลดภาระงานของเจ้าหน้าที่แชทสด
  • การผสานรวมกับเครื่องมือการตลาดทางอีเมลอัตโนมัติเช่น MailChimp และ Campaign Monitor สามารถทำให้การติดตามผลง่ายขึ้นและเข้าใจได้ดีขึ้น
  • วิดเจ็ตช่วยเหลือ Beacon มีคุณสมบัติเช่นการส่งข้อความในแอปและการสนับสนุนการแชท

ข้อจำกัดของ Help Scout

  • ไม่มีฟังก์ชันแชทบอทในวิดเจ็ตแชทสด
  • ประวัติการแชทไม่จำกัดและการสนับสนุนโซเชียลมีเดียเต็มรูปแบบมีให้เฉพาะในแผนชำระเงินสูงสุดเท่านั้น

ราคาของ Help Scout

  • มาตรฐาน: $20/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • บวก: $40/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • ข้อดี: $60/ผู้ใช้ต่อเดือน

คะแนนและความคิดเห็นของ Help Scout

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
  • Capterra: 4. 7/5 (200+ รีวิว)

2. ฮับสปอต เซอร์วิส ฮับ

ซอฟต์แวร์ติดตามปัญหาลูกค้าใน HubSpot Service Hub
ผ่านทางHubSpot Service Hub

HubSpot เป็นยักษ์ใหญ่ในวงการการตลาดผ่านอีเมลอัตโนมัติ และยังสร้างชื่อเสียงในด้านการสนับสนุนลูกค้าอีกด้วย โดยเฉพาะสำหรับผู้ใช้ HubSpot ที่คุ้นเคยกับฟีเจอร์ต่างๆ เช่นเครื่องมือ AI สำหรับ CRM แล้ว Service Hub สามารถเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับซอฟต์แวร์แชทสด แชทบอทที่ขับเคลื่อนด้วย AI ระบบตั๋วสำหรับศูนย์ช่วยเหลือ และอื่นๆ อีกมากมาย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ HubSpot Service Hub

  • คุณสมบัติฐานความรู้ที่ครอบคลุมเพื่อสร้างคลังคำตอบสำหรับแชทสดและตัวแทนฝ่ายสนับสนุนของคุณ
  • ซอฟต์แวร์ VoIP ในตัวเพื่อรวมการขายและการสนับสนุนลูกค้าทั้งหมด—รวมถึงศูนย์บริการของคุณ—ไว้ในที่เดียว
  • แดชบอร์ดรายงานเชิงลึกเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพจากผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ไปจนถึงการสนทนา
  • แนวทางแบบหลายช่องทางในการบริการลูกค้า พร้อมรองรับทุกช่องทางหลัก

ข้อจำกัดของ HubSpot Service Hub

  • การใช้งานอย่างเต็มรูปแบบต้องมีการสมัครสมาชิกเครื่องมืออื่น ๆ หลายตัว รวมถึง HubSpot CRM
  • ตัวเลือกการปรับแต่งอาจมีจำกัดสำหรับแพลตฟอร์มการสื่อสารและช่องทางการสื่อสารอื่น ๆ

ราคาของ HubSpot Service Hub

  • ค่าเริ่มต้น: $20 ต่อเดือน
  • มืออาชีพ: $500 ต่อเดือน
  • องค์กร: $1,200 ต่อเดือน

HubSpot Service Hub คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 5/5 (2,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 1/5 (150+ รีวิว)

3. HelpCrunch

HelpCrunch เป็นทางเลือกแทน Intercom
ผ่านทางHelpCrunch

HelpCrunch เป็นอีกหนึ่งทางเลือกยอดนิยมสำหรับ Intercom โดยให้บริการย้ายข้อมูลฟรีสำหรับผู้ใช้จากคู่แข่ง ระบบการจัดการคำขอความช่วยเหลือแบบตั๋วของ HelpCrunch ผสานกับวิธีการหลายช่องทางที่สามารถทำให้เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มบริการลูกค้าที่ครอบคลุมที่สุดในตลาด ทำให้เป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยมเป็นพิเศษสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพความพึงพอใจและการมีส่วนร่วมของลูกค้า

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ HelpCrunch

  • โปรไฟล์ลูกค้าขั้นสูงที่สร้างขึ้นแบบไดนามิกซึ่งบันทึกและจัดเก็บเส้นทางของผู้ใช้ ประวัติการซื้อ จุดสัมผัสก่อนหน้านี้ และข้อมูลอื่น ๆ
  • วิดเจ็ตแชทที่ใช้งานง่าย สามารถปรับแต่งให้เข้ากับแบรนด์และทีมสนับสนุนของคุณได้
  • ระบบอัตโนมัติการตลาดทางอีเมลแบบบูรณาการที่สามารถปรับแต่งได้ตามพฤติกรรมของผู้ใช้, ตำแหน่งที่ตั้ง, และอื่น ๆ
  • กล่องจดหมายร่วม, บันทึกการแชท, และแดชบอร์ดช่วยให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างง่ายดาย

ข้อจำกัดของ HelpCrunch

  • ฟังก์ชันการทำงานของ AI ยังอยู่ในระหว่างการพัฒนา โดยมีผู้ใช้บางรายรายงานข้อบกพร่องในแพลตฟอร์มการสนับสนุน
  • ไม่มีการวิเคราะห์ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์หรือสินค้า ทำให้ธุรกิจออนไลน์ต้องหันไปหาแหล่งข้อมูลที่มีคุณค่าจากที่อื่น

ราคาของ HelpCrunch

  • พื้นฐาน: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ข้อดี: $20/เดือน ต่อตัวแทน
  • องค์กร: $495/เดือน สำหรับผู้ใช้ไม่จำกัด

คะแนนและรีวิวของ HelpCrunch

  • G2: 4. 7/5 (200+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (180+ รีวิว)

4. LiveChat

LiveChat เป็นทางเลือกแทน Intercom
ผ่านทางLiveChat

ชื่อของมันอาจไม่ได้บอกคุณตรงๆ แต่ LiveChat คือแพลตฟอร์มการสื่อสารลูกค้าที่ครอบคลุมทุกด้านใช่แล้ว คุณจะได้รับฟีเจอร์แชทสดที่ละเอียดลึกซึ้ง พร้อมการเชื่อมต่อกับระบบต่างๆ มากมาย ตั้งแต่ Squarespace ไปจนถึง WhatsApp แต่ฟีเจอร์ขั้นสูงของมันยังรวมถึงความสามารถในการส่งและรับข้อความที่ตรงเป้าหมายไปยังลูกค้าทุกคนของคุณ ตั้งแต่ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ไปจนถึงการส่งข้อความทางโทรศัพท์

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ LiveChat

  • ความสามารถของปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูงที่สามารถทำให้การสนับสนุนลูกค้าเป็นอัตโนมัติได้โดยไม่ลดคุณภาพ
  • วิดเจ็ตแชทสดชั้นนำของอุตสาหกรรมพร้อมตัวเลือกการปรับแต่งขั้นสูง เช่น โปรไฟล์ตัวแทน รายงานข้อมูลลูกค้า และอื่นๆ อีกมากมาย
  • ระบบออกตั๋วอัตโนมัติที่ติดตามการสอบถามของลูกค้าและมอบหมายงานให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนลูกค้าเพื่อการตอบสนองที่เหมาะสม
  • การทดลองใช้ 14 วัน อนุญาตให้ธุรกิจสำรวจคุณสมบัติขั้นสูงได้ฟรี

ข้อจำกัดของ LiveChat

  • ค่อนข้างแพงเมื่อเทียบกับทางเลือกอื่น ๆ ของอินเตอร์คอม เนื่องจากชุดคุณสมบัติของมัน
  • ระบบอาจมีความล่าช้าในบางครั้ง ส่งผลให้เวลาในการตอบกลับข้อความแชทสดล่าช้า

ราคาแชทสด

  • เริ่มต้น: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ทีม: $41/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $59/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนรีวิวและรีวิวของ LiveChat

  • G2: 4. 5/5 (700+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (1,600+ รีวิว)

5. Olark

Olark เป็นทางเลือกแทน Intercom
ผ่านทางOlark

อีกหนึ่งซอฟต์แวร์ที่เน้นการแชทสดอย่าง Olark โดดเด่นในด้านความสามารถหลักของตน วิดเจ็ตแชทที่สวยงามมาพร้อมกับบันทึกการแชทอัตโนมัติและประวัติการแชทไม่จำกัดสำหรับการอ้างอิงภายหลัง นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์ในการเปลี่ยนข้อมูลดิบเหล่านั้นให้กลายเป็นข้อมูลเชิงวิเคราะห์ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการลูกค้าของคุณได้อย่างมาก

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Olark

  • การอัตโนมัติข้อความผ่านความสามารถของ AI เพื่อปรับปรุงการโต้ตอบกับลูกค้า
  • การแปลแชทสดด้วยระบบ AI สามารถทำให้การจัดการลูกค้าของคุณเป็นสากลได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
  • ความสามารถในการค้นหาคำหลักขั้นสูงผ่านบันทึกการสนทนาสดเก่าเพื่ออ้างอิงในอนาคต
  • อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายซึ่งช่วยให้การเริ่มต้นใช้งานเป็นเรื่องง่ายด้วยเส้นโค้งการเรียนรู้ที่ต่ำ

ข้อจำกัดของ Olark

  • ไม่มีระบบออกตั๋วเฉพาะ ทำให้ความสามารถในฐานะซอฟต์แวร์ช่วยเหลือและทางเลือกที่แท้จริงต่อ Intercom ถูกจำกัด
  • ไม่มีแอปพลิเคชันมือถือหรือแพลตฟอร์มการส่งข้อความมือถือที่จะช่วยให้การจัดการบริการลูกค้าสามารถทำได้ทุกที่ทุกเวลา

ราคา Olark

  • ทดลองใช้ฟรี 14 วัน
  • ไม่จำกัด: $29/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิว Olark

  • G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 200+)
  • Capterra: 4. 5/5 (400+ รีวิว)

6. Tidio

Tidio เป็นทางเลือกสำหรับอินเตอร์คอม
ผ่านทางTidio

เมื่อพิจารณาถึง AI รายการของทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Intercom จะต้องรวมถึง Tidio ด้วยอย่างแน่นอน. นี่คือเครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อความพึงพอใจของลูกค้า ด้วยคุณสมบัติการอัตโนมัติขั้นสูงที่ผสานกับการสนับสนุนจากมนุษย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารผ่านช่องทางหลายช่องทางและในแอปพลิเคชันของคุณ.

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Tidio

  • วิดเจ็ตแชทสดที่แข็งแกร่ง รวมถึงการผสานรวมโซเชียลมีเดียเพื่อสนับสนุนหลายช่องทาง
  • ฐานข้อมูลแม่แบบที่ครอบคลุมสำหรับทุกสิ่งตั้งแต่คำตอบมาตรฐานไปจนถึงอีเมลอัตโนมัติและช่องทางการสื่อสารอื่นๆ
  • ระบบออกตั๋วที่ใช้งานง่ายซึ่งสามารถเปลี่ยน Tidio ให้เป็นซอฟต์แวร์ศูนย์ช่วยเหลือที่ธุรกิจขนาดเล็กสามารถใช้ได้
  • แบบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าแบบอัตโนมัติช่วยให้ธุรกิจประเมินความพยายามของพวกเขา

ข้อจำกัดของ Tidio

  • การผสานรวมกับเครื่องมือสนับสนุนลูกค้าอื่นๆ มีจำกัดเมื่อเทียบกับทางเลือกอื่นของ Intercom
  • แม้ว่าการตั้งค่าโดยรวมจะตรงไปตรงมา แต่การตั้งค่าแชทบอทและการสร้างคลังคำตอบอาจสร้างความสับสนได้

ราคาของ Tidio

  • ฟรี
  • เริ่มต้น: $29/เดือน
  • ผู้สื่อสาร: $25/เดือน ต่อผู้ใช้
  • แชทบอท: $29/เดือน
  • Tidio+: $394/เดือน

คะแนนและรีวิวของ Tidio

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 1,400 รายการ)
  • Capterra: 4. 8/5 (800+ รีวิว)

7. Zendesk

Zendesk เป็นทางเลือกแทน Intercom
ผ่านทางZendesk

มันอาจไม่ใช่ทางเลือกที่ตรงที่สุดสำหรับ Intercom แต่ไม่มีรายการซอฟต์แวร์ช่วยเหลือใดที่จะสมบูรณ์ได้หากไม่ได้กล่าวถึง Zendesk อย่างน้อยที่สุด

มันคือระบบออกตั๋วเหนือสิ่งอื่นใด พร้อมคุณสมบัติเช่นการตอบกลับอัตโนมัติ, รายงานขั้นสูง,และการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการทำงานซึ่งทั้งหมดนี้เพิ่มความน่าสนใจให้มันเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Intercom

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zendesk

  • บอทตอบกลับอัตโนมัติที่ช่วยปรับปรุงแพลตฟอร์มการสื่อสารให้ราบรื่น และช่วยให้ตัวแทนสามารถมุ่งเน้นไปที่ปัญหาที่ซับซ้อนมากขึ้น
  • ฟีเจอร์ฐานความรู้ขั้นสูงเพื่อสร้างระบบช่วยเหลือตนเองสำหรับธุรกิจขนาดเล็กในการแนะนำผู้ใช้
  • การผสานรวมมากกว่า 1,000 รายการเพื่อเปลี่ยน Zendesk ให้เป็นแพลตฟอร์มที่ครอบคลุมสำหรับการปรับปรุงการบริการลูกค้า
  • แชทบอทที่ใช้การเรียนรู้ของเครื่องซึ่งเรียนรู้เพื่อปรับปรุงการตอบสนองของมันให้ดีขึ้นตลอดเวลา

ข้อจำกัดของ Zendesk

  • แชทบอทอาจสร้างความสับสนในการตั้งค่าและอาจให้คำตอบที่ไม่เกี่ยวข้องในช่วงแรก
  • ฟังก์ชันการทำงานของ AI เป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่สำคัญเมื่อเทียบกับทางเลือกอื่น ๆ ของ Intercom

ราคาของ Zendesk

  • ทีมสูท: $55/เดือน ต่อผู้ใช้
  • การเติบโตของห้องสวีท: $89/เดือน ต่อผู้ใช้
  • Suite Professional: $115/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
  • การผสานระบบปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูง: $50/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิว Zendesk

  • G2: 4. 3/5 (5,700+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 3,700 รายการ)

8. ClickDesk

การจัดการตั๋วลูกค้าใน ClickDesk
ผ่านทางClickDesk

ด้วย ClickDesk การแชทสดเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น ทางเลือกแทน Intercom นี้ช่วยให้ตัวแทนของคุณสามารถวิดีโอและแชทด้วยเสียงกับลูกค้าได้ เพิ่มความสามารถในการสนับสนุนของพวกเขาบนอุปกรณ์มือถือ คอมพิวเตอร์เดสก์ท็อป และช่องทางอื่นๆ ที่จำเป็น

คุณสมบัติเด่นของ ClickDesk

  • คุณสมบัติการแชทผ่านวิดีโอและเสียงผ่านเว็บเบราว์เซอร์ รวมถึงการแชร์หน้าจอสำหรับตัวแทนในการอธิบายโซลูชันที่ซับซ้อน
  • การผสานเครื่องมือโซเชียลมีเดียเพื่อเข้าถึงลูกค้าในที่ที่พวกเขาใช้เวลา
  • แผงกล่องขาเข้าที่ออกแบบให้เรียบง่าย ช่วยให้ดู จัดสรร และจัดการคำถามที่เปิดอยู่ได้อย่างสะดวก
  • แอปพลิเคชันมือถือสำหรับตัวแทนเพื่อจัดการคำขอการสนับสนุนลูกค้าและคำถามแชทสดได้ทุกที่ทุกเวลา

ข้อจำกัดของ ClickDesk

  • คุณสมบัติของศูนย์ช่วยเหลือและฐานความรู้มีจำกัดเมื่อเทียบกับทางเลือก Intercom ฟรีอื่นๆ ในรายการนี้
  • การเรียนรู้ที่รวดเร็วสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการเพียงการเริ่มต้นใช้งานอย่างรวดเร็วกับทางเลือกแทน Intercom ที่พวกเขาเลือก

ราคา ClickDesk

  • แผนฟรีสำหรับผู้ใช้สูงสุด 10 คน
  • ไลท์: $14.99/เดือน
  • ข้อดี: $24.99/เดือน
  • องค์กร: $39/เดือน

คะแนนและรีวิว ClickDesk

  • G2: 5/5 (1+ รีวิว)
  • Capterra: 3/5 (รีวิว 3+ รายการ)

9. Freshdesk

แชทสดกับลูกค้าโดยตรงใน Freshdesk
ผ่านทางFreshdesk

หากคุณกำลังมองหาการสนับสนุนจากศูนย์บริการลูกค้า Freshdesk อาจเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดของคุณแทน Intercom. ระบบของมันประกอบด้วยระบบตั๋วแบบบูรณาการพร้อมระบบข้อความและแชทบอทที่ขับเคลื่อนด้วย AI รวมถึงความสามารถในการเปลี่ยนข้อมูลลูกค้าให้กลายเป็นรายงานขั้นสูงที่สามารถนำไปใช้ได้จริงเพื่อปรับปรุงการบริการลูกค้าของคุณให้ดีขึ้นตามกาลเวลา.

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Freshdesk

  • คุณสมบัติศูนย์บริการขั้นสูง รวมถึงความสามารถในการปรับปรุงการให้บริการทั้งขาเข้าและขาออกให้มีประสิทธิภาพ
  • คุณสมบัติการทำงานอัตโนมัติของ AI ประกอบด้วย การจัดเส้นทางและยกระดับตั๋วแบบไดนามิก การสนับสนุนผ่านแชทบอท และการรายงานเชิงคาดการณ์
  • การแบ่งปันความเป็นเจ้าของงานและตั๋วช่วยให้ทีมขนาดใหญ่สามารถทำงานร่วมกันในคำขอบริการข้ามช่องทางได้
  • การสนับสนุนแบบ Omni-channel ที่แท้จริงทำให้ Freshdesk เป็นทางเลือกที่ครอบคลุมที่สุดสำหรับ Intercom ในรายการนี้

ข้อจำกัดของ Freshdesk

  • เครื่องมือที่มีความซับซ้อนสูงซึ่งจะต้องมีการตั้งค่าและการอบรมใช้งานอย่างละเอียดเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
  • ไม่มีฐานข้อมูลลูกค้าส่วนกลางหรือระบบ CRM ที่จะให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประวัติการติดต่อได้อย่างง่ายดาย

ราคาของ Freshdesk

  • ฟรี
  • การเติบโต: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ข้อดี: $49/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: $79/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิว Freshdesk

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,900 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)

ก้าวไปไกลกว่าอินเตอร์คอม: ซอฟต์แวร์บริการลูกค้าและเครื่องมือ AI อื่น ๆ

แม้ว่าคุณจะพบทางเลือกอินเตอร์คอมที่ดีที่สุดสำหรับสถานการณ์ของคุณแล้ว คุณก็ยังคงต้องการเครื่องมืออื่น ๆ ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริการลูกค้าของคุณ ที่นี่ เครื่องมือสนับสนุนที่ขับเคลื่อนด้วย AI อย่าง ClickUp สามารถสร้างความได้เปรียบที่ชัดเจนเหนือการพยายามจัดการการดำเนินงานสนับสนุนทั้งหมดของคุณด้วยแพลตฟอร์มเดียว

คลิกอัพ

คลิกอัพ
จัดการโครงการธุรกิจขนาดเล็กของคุณทุกขั้นตอนด้วยเทมเพลต, ฟีเจอร์การทำงานร่วมกัน, และมุมมองโครงการมากกว่า 15 แบบโดยใช้ ClickUp

ClickUp เป็นแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรที่ทรงพลัง ซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านบริการลูกค้ามอบความไว้วางใจ ด้วยคุณสมบัติที่หลากหลาย ใช้งานง่าย และเครื่องมือการจัดการโครงการในตัว

ทางเลือกอื่นของ Intercom อาจช่วยในการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าได้ แต่ ClickUp ช่วยให้คุณสามารถสร้างกลยุทธ์ CRMที่ครอบคลุมซึ่งขับเคลื่อนการตัดสินใจประจำวันของคุณได้อย่างแท้จริง ที่จริงแล้ว คุณสามารถใช้คุณสมบัติCRM ของ ClickUpเพื่อสร้างฐานข้อมูลที่ครอบคลุมและสามารถดำเนินการได้ของลูกค้าทั้งหมดของคุณ

และนั่นยังไม่รวมถึงการพูดถึงClickUp AI ซอฟต์แวร์ผู้ช่วยเสมือนที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งถูกสร้างขึ้นมาโดยเฉพาะเพื่อช่วยให้งานของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น ตั้งแต่การสรุปเอกสาร การสร้างงานอัตโนมัติ ไปจนถึงการแก้ไขข้อความแบบไดนามิก ClickUp ช่วยให้คุณสร้างระบบหลังบ้านที่จำเป็น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนของคุณ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • ฐานข้อมูลแม่แบบขนาดใหญ่ รวมถึงตัวเลือกต่างๆ เช่นแม่แบบแผนการสื่อสารและแม่แบบการสนับสนุนลูกค้า
  • การสร้างฐานความรู้ผ่านClickUp Docs ซึ่งสามารถเชื่อมต่อโดยตรงกับงานและกระบวนการทำงานของคุณ
  • คุณสมบัติ AI ที่ครอบคลุมเพื่อทำให้การทำงานของคุณเป็นอัตโนมัติและปรับปรุงให้ดีขึ้น และให้คุณมุ่งเน้นไปที่งานเชิงกลยุทธ์มากขึ้น
  • ทดลองใช้ฟรีไม่จำกัดในแผน Free Forever เพื่อทดสอบฟังก์ชันหลักได้นานเท่าที่ต้องการก่อนตัดสินใจสมัคร

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ไม่ใช่ทางเลือกสำหรับอินเตอร์คอมที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการบริการลูกค้า
  • ชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุมอาจทำให้ผู้ใช้ใหม่ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้มากขึ้น

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
  • ClickUp Brain: พร้อมใช้งานในแผนชำระเงินทุกประเภท สำหรับสมาชิก $5 ต่อ Workspace ต่อเดือน

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 3,800 รายการ)

ยกระดับการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าของคุณไปอีกขั้นด้วย ClickUp

มันอาจไม่ใช่ทางเลือกโดยตรงสำหรับ Intercom แต่ ClickUp สามารถกลายเป็นส่วนสำคัญในชุดเครื่องมือบริการลูกค้าของคุณได้อย่างรวดเร็ว

เริ่มต้นด้วยการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า ด้วยเทมเพลตที่เหมาะสม คุณสามารถสร้างฐานความรู้ของคุณเอง ติดตามข้อมูลลูกค้า และยกระดับการสนับสนุนลูกค้าของคุณได้

แต่เหนือสิ่งอื่นใด ClickUpโดดเด่นในฐานะซอฟต์แวร์จัดการโครงการฟรีที่เชื่อมต่อโดยตรงกับการสนับสนุนลูกค้าของคุณ แทนที่จะเริ่มต้นด้วยการทดลองใช้ฟรีที่เปลี่ยนเป็นแบบสมัครสมาชิกรายเดือนอย่างรวดเร็ว ซอฟต์แวร์สนับสนุนลูกค้านี้จะไม่มีผลกระทบต่องบประมาณของคุณจนกว่าคุณจะต้องการใช้งาน

และแน่นอน ด้วยความหลากหลายของความสามารถ คุณสามารถจัดการแคมเปญการขายและการตลาดของคุณไปพร้อมกับการบริการลูกค้าได้

พร้อมที่จะเริ่มต้นหรือยัง? สร้างบัญชี ClickUp ฟรีของคุณวันนี้เพื่อยกระดับการสนับสนุนลูกค้าของคุณไปอีกขั้น