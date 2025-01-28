9 ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับระบบอินเตอร์คอมสำหรับบริการลูกค้าด้วย AI ในปี 2025

ไม่มีธุรกิจใดที่จะประสบความสำเร็จได้หากปราศจากการบริการลูกค้าที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และหากคุณกำลังมองหาซอฟต์แวร์สำหรับการบริการลูกค้า มีความเป็นไปได้สูงที่คุณจะพบกับ Intercom ในไม่ช้าหรือช้า
มีเหตุผลสำหรับเรื่องนี้ Intercom เป็นแพลตฟอร์มการมีส่วนร่วมกับลูกค้าชั้นนำ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะคุณสมบัติพื้นฐานและขั้นสูง ซึ่งหลายอย่างตอนนี้ขับเคลื่อนด้วย AI แต่ไม่ใช่ทุกอย่างจะราบรื่น ผู้ใช้หลายคนบ่นเกี่ยวกับความยากในการเรียนรู้และระดับราคาที่แพง—ไม่ต้องพูดถึงความซับซ้อน—ของ Intercom
หากคุณกำลังเริ่มมองหาทางเลือกอื่นสำหรับ Intercom เรามีข่าวดีมาบอก: มีตัวเลือกมากมายที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการสนับสนุนลูกค้าของคุณได้อย่างมาก ตราบใดที่คุณรู้ว่าจะมองหาที่ไหน เราจะเริ่มต้นด้วยรายการทางเลือก Intercom ที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุดเหล่านี้ แต่ละตัวมีข้อดีเฉพาะตัว และทั้งหมดจะช่วยให้คุณสร้างประสบการณ์ลูกค้าที่ทรงพลังซึ่งขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจ
คุณควรค้นหาอะไรในทางเลือกสำหรับการสนับสนุนลูกค้าแทน Intercom?
ขอเริ่มต้นด้วยการชี้แจงให้ชัดเจนว่า ไม่มีทางเลือกเดียวที่เหมาะกับทุกคนเมื่อพูดถึงทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Intercom แต่จะมีทางเลือกหลายตัวที่สามารถทดแทน Intercom ได้ ซึ่งแต่ละตัวก็มีข้อได้เปรียบและคุณสมบัติการจัดการลูกค้าที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง
อย่างไรก็ตาม ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับอินเตอร์คอมมักจะมีคุณสมบัติร่วมกันอยู่ไม่กี่ประการ:
- ความเป็นมิตรต่อผู้ใช้:เครื่องมือทั้งหมดสำหรับการบริการลูกค้าที่ยอดเยี่ยมต้องใช้งานง่าย ช่วยให้สมาชิกทีมสนับสนุนของคุณสามารถมุ่งความสนใจไปที่การเพิ่มประสิทธิภาพการโต้ตอบกับลูกค้าได้อย่างเต็มที่
- การติดตามลูกค้าอย่างครอบคลุม: ยิ่งคุณสามารถติดตามลูกค้าได้ดีเท่าไร ทีมสนับสนุนลูกค้าของคุณก็จะยิ่งมีข้อมูลมากขึ้นเท่านั้นเมื่อต้องจัดการกับแต่ละเคสและคำขอให้บริการ
- ตัวเลือกการสื่อสารภายใน: การสื่อสารภายในทีมเป็นข้อกำหนดหลักของการบริการลูกค้าที่มีคุณภาพ ยิ่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนลูกค้าสามารถทำงานร่วมกันได้ง่ายมากเท่าไร ก็ยิ่งส่งผลดีต่อการบริการมากขึ้นเท่านั้น
- ตัวเลือกการออกตั๋ว: ทุกแพลตฟอร์มบริการลูกค้าต้องทำให้ทีมของคุณสามารถติดตามตั๋วการสนับสนุนลูกค้าได้อย่างง่ายดายเพื่อการแก้ไขปัญหาของลูกค้าอย่างน่าเชื่อถือและทันเวลา
- การผสานรวมกับโซเชียลมีเดีย: ตั้งแต่เครื่องมือติดตามโซเชียลมีเดียไปจนถึงระบบตั๋วที่ครอบคลุมข้อความจากโซเชียลมีเดีย ซอฟต์แวร์บริการลูกค้าสมัยใหม่ต้องคำนึงถึงช่องทางต่างๆ
- ความสามารถของ AI: ตั้งแต่แชทสดไปจนถึงการจัดเส้นทางตั๋ว ตัวเลือกทดแทน Intercom ใด ๆ ควรช่วยสนับสนุนตัวแทนจากธุรกิจขนาดเล็กไปจนถึงทีมขนาดใหญ่ในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพผ่าน AI
ทางเลือกอินเตอร์คอมที่ดีที่สุด 9 อันดับที่ควรใช้
อินเตอร์คอมอาจมีราคาสูงเกินไป หรือยากเกินไปที่จะเรียนรู้ หรือคุณอาจต้องการเก็บตัวเลือกไว้ให้หลากหลาย ตั้งแต่ซอฟต์แวร์แชทสดไปจนถึงระบบอัตโนมัติสำหรับการขายและการตลาด ใช้รายการนี้เพื่อเริ่มต้นค้นหาทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับอินเตอร์คอมที่ตรงกับสถานการณ์เฉพาะและความต้องการทางธุรกิจของคุณ
1. ช่วยสเกาต์
มักถูกจัดให้เป็นหนึ่งในโซลูชันซอฟต์แวร์ช่วยเหลือลูกค้าที่ดีที่สุดและเป็นทางเลือกแทนซอฟต์แวร์บริการลูกค้าเช่น Freshdesk, Help Scout ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของลูกค้าเป็นอันดับแรก แต่ตำแหน่งที่แท้จริงของมันในฐานะทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Intercom ในรายการนี้เกิดจากความสามารถทาง AI ของมัน ซึ่งสามารถช่วยเหลือได้ตั้งแต่การย่ออีเมลยาว ๆ ไปจนถึงการตอบกลับที่มีพลวัตมากขึ้น และคุณสมบัติการอัตโนมัติอื่น ๆ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Help Scout
- กล่องจดหมายร่วมช่วยให้ตัวแทนฝ่ายสนับสนุนสามารถทำงานร่วมกันเกี่ยวกับข้อสงสัยและคำขอของลูกค้าได้อย่างง่ายดาย
- ฐานความรู้ผสานรวมเข้ากับฟีเจอร์แชทสดโดยตรง ช่วยเร่งความเร็วในการตอบกลับและลดภาระงานของเจ้าหน้าที่แชทสด
- การผสานรวมกับเครื่องมือการตลาดทางอีเมลอัตโนมัติเช่น MailChimp และ Campaign Monitor สามารถทำให้การติดตามผลง่ายขึ้นและเข้าใจได้ดีขึ้น
- วิดเจ็ตช่วยเหลือ Beacon มีคุณสมบัติเช่นการส่งข้อความในแอปและการสนับสนุนการแชท
ข้อจำกัดของ Help Scout
- ไม่มีฟังก์ชันแชทบอทในวิดเจ็ตแชทสด
- ประวัติการแชทไม่จำกัดและการสนับสนุนโซเชียลมีเดียเต็มรูปแบบมีให้เฉพาะในแผนชำระเงินสูงสุดเท่านั้น
ราคาของ Help Scout
- มาตรฐาน: $20/ผู้ใช้ต่อเดือน
- บวก: $40/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ข้อดี: $60/ผู้ใช้ต่อเดือน
คะแนนและความคิดเห็นของ Help Scout
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
- Capterra: 4. 7/5 (200+ รีวิว)
2. ฮับสปอต เซอร์วิส ฮับ
HubSpot เป็นยักษ์ใหญ่ในวงการการตลาดผ่านอีเมลอัตโนมัติ และยังสร้างชื่อเสียงในด้านการสนับสนุนลูกค้าอีกด้วย โดยเฉพาะสำหรับผู้ใช้ HubSpot ที่คุ้นเคยกับฟีเจอร์ต่างๆ เช่นเครื่องมือ AI สำหรับ CRM แล้ว Service Hub สามารถเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับซอฟต์แวร์แชทสด แชทบอทที่ขับเคลื่อนด้วย AI ระบบตั๋วสำหรับศูนย์ช่วยเหลือ และอื่นๆ อีกมากมาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ HubSpot Service Hub
- คุณสมบัติฐานความรู้ที่ครอบคลุมเพื่อสร้างคลังคำตอบสำหรับแชทสดและตัวแทนฝ่ายสนับสนุนของคุณ
- ซอฟต์แวร์ VoIP ในตัวเพื่อรวมการขายและการสนับสนุนลูกค้าทั้งหมด—รวมถึงศูนย์บริการของคุณ—ไว้ในที่เดียว
- แดชบอร์ดรายงานเชิงลึกเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพจากผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ไปจนถึงการสนทนา
- แนวทางแบบหลายช่องทางในการบริการลูกค้า พร้อมรองรับทุกช่องทางหลัก
ข้อจำกัดของ HubSpot Service Hub
- การใช้งานอย่างเต็มรูปแบบต้องมีการสมัครสมาชิกเครื่องมืออื่น ๆ หลายตัว รวมถึง HubSpot CRM
- ตัวเลือกการปรับแต่งอาจมีจำกัดสำหรับแพลตฟอร์มการสื่อสารและช่องทางการสื่อสารอื่น ๆ
ราคาของ HubSpot Service Hub
- ค่าเริ่มต้น: $20 ต่อเดือน
- มืออาชีพ: $500 ต่อเดือน
- องค์กร: $1,200 ต่อเดือน
HubSpot Service Hub คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 5/5 (2,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 1/5 (150+ รีวิว)
3. HelpCrunch
HelpCrunch เป็นอีกหนึ่งทางเลือกยอดนิยมสำหรับ Intercom โดยให้บริการย้ายข้อมูลฟรีสำหรับผู้ใช้จากคู่แข่ง ระบบการจัดการคำขอความช่วยเหลือแบบตั๋วของ HelpCrunch ผสานกับวิธีการหลายช่องทางที่สามารถทำให้เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มบริการลูกค้าที่ครอบคลุมที่สุดในตลาด ทำให้เป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยมเป็นพิเศษสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพความพึงพอใจและการมีส่วนร่วมของลูกค้า
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ HelpCrunch
- โปรไฟล์ลูกค้าขั้นสูงที่สร้างขึ้นแบบไดนามิกซึ่งบันทึกและจัดเก็บเส้นทางของผู้ใช้ ประวัติการซื้อ จุดสัมผัสก่อนหน้านี้ และข้อมูลอื่น ๆ
- วิดเจ็ตแชทที่ใช้งานง่าย สามารถปรับแต่งให้เข้ากับแบรนด์และทีมสนับสนุนของคุณได้
- ระบบอัตโนมัติการตลาดทางอีเมลแบบบูรณาการที่สามารถปรับแต่งได้ตามพฤติกรรมของผู้ใช้, ตำแหน่งที่ตั้ง, และอื่น ๆ
- กล่องจดหมายร่วม, บันทึกการแชท, และแดชบอร์ดช่วยให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างง่ายดาย
ข้อจำกัดของ HelpCrunch
- ฟังก์ชันการทำงานของ AI ยังอยู่ในระหว่างการพัฒนา โดยมีผู้ใช้บางรายรายงานข้อบกพร่องในแพลตฟอร์มการสนับสนุน
- ไม่มีการวิเคราะห์ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์หรือสินค้า ทำให้ธุรกิจออนไลน์ต้องหันไปหาแหล่งข้อมูลที่มีคุณค่าจากที่อื่น
ราคาของ HelpCrunch
- พื้นฐาน: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $20/เดือน ต่อตัวแทน
- องค์กร: $495/เดือน สำหรับผู้ใช้ไม่จำกัด
คะแนนและรีวิวของ HelpCrunch
- G2: 4. 7/5 (200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (180+ รีวิว)
4. LiveChat
ชื่อของมันอาจไม่ได้บอกคุณตรงๆ แต่ LiveChat คือแพลตฟอร์มการสื่อสารลูกค้าที่ครอบคลุมทุกด้านใช่แล้ว คุณจะได้รับฟีเจอร์แชทสดที่ละเอียดลึกซึ้ง พร้อมการเชื่อมต่อกับระบบต่างๆ มากมาย ตั้งแต่ Squarespace ไปจนถึง WhatsApp แต่ฟีเจอร์ขั้นสูงของมันยังรวมถึงความสามารถในการส่งและรับข้อความที่ตรงเป้าหมายไปยังลูกค้าทุกคนของคุณ ตั้งแต่ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ไปจนถึงการส่งข้อความทางโทรศัพท์
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ LiveChat
- ความสามารถของปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูงที่สามารถทำให้การสนับสนุนลูกค้าเป็นอัตโนมัติได้โดยไม่ลดคุณภาพ
- วิดเจ็ตแชทสดชั้นนำของอุตสาหกรรมพร้อมตัวเลือกการปรับแต่งขั้นสูง เช่น โปรไฟล์ตัวแทน รายงานข้อมูลลูกค้า และอื่นๆ อีกมากมาย
- ระบบออกตั๋วอัตโนมัติที่ติดตามการสอบถามของลูกค้าและมอบหมายงานให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนลูกค้าเพื่อการตอบสนองที่เหมาะสม
- การทดลองใช้ 14 วัน อนุญาตให้ธุรกิจสำรวจคุณสมบัติขั้นสูงได้ฟรี
ข้อจำกัดของ LiveChat
- ค่อนข้างแพงเมื่อเทียบกับทางเลือกอื่น ๆ ของอินเตอร์คอม เนื่องจากชุดคุณสมบัติของมัน
- ระบบอาจมีความล่าช้าในบางครั้ง ส่งผลให้เวลาในการตอบกลับข้อความแชทสดล่าช้า
ราคาแชทสด
- เริ่มต้น: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีม: $41/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $59/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนรีวิวและรีวิวของ LiveChat
- G2: 4. 5/5 (700+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (1,600+ รีวิว)
5. Olark
อีกหนึ่งซอฟต์แวร์ที่เน้นการแชทสดอย่าง Olark โดดเด่นในด้านความสามารถหลักของตน วิดเจ็ตแชทที่สวยงามมาพร้อมกับบันทึกการแชทอัตโนมัติและประวัติการแชทไม่จำกัดสำหรับการอ้างอิงภายหลัง นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์ในการเปลี่ยนข้อมูลดิบเหล่านั้นให้กลายเป็นข้อมูลเชิงวิเคราะห์ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการลูกค้าของคุณได้อย่างมาก
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Olark
- การอัตโนมัติข้อความผ่านความสามารถของ AI เพื่อปรับปรุงการโต้ตอบกับลูกค้า
- การแปลแชทสดด้วยระบบ AI สามารถทำให้การจัดการลูกค้าของคุณเป็นสากลได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
- ความสามารถในการค้นหาคำหลักขั้นสูงผ่านบันทึกการสนทนาสดเก่าเพื่ออ้างอิงในอนาคต
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายซึ่งช่วยให้การเริ่มต้นใช้งานเป็นเรื่องง่ายด้วยเส้นโค้งการเรียนรู้ที่ต่ำ
ข้อจำกัดของ Olark
- ไม่มีระบบออกตั๋วเฉพาะ ทำให้ความสามารถในฐานะซอฟต์แวร์ช่วยเหลือและทางเลือกที่แท้จริงต่อ Intercom ถูกจำกัด
- ไม่มีแอปพลิเคชันมือถือหรือแพลตฟอร์มการส่งข้อความมือถือที่จะช่วยให้การจัดการบริการลูกค้าสามารถทำได้ทุกที่ทุกเวลา
ราคา Olark
- ทดลองใช้ฟรี 14 วัน
- ไม่จำกัด: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว Olark
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 200+)
- Capterra: 4. 5/5 (400+ รีวิว)
6. Tidio
เมื่อพิจารณาถึง AI รายการของทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Intercom จะต้องรวมถึง Tidio ด้วยอย่างแน่นอน. นี่คือเครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อความพึงพอใจของลูกค้า ด้วยคุณสมบัติการอัตโนมัติขั้นสูงที่ผสานกับการสนับสนุนจากมนุษย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารผ่านช่องทางหลายช่องทางและในแอปพลิเคชันของคุณ.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Tidio
- วิดเจ็ตแชทสดที่แข็งแกร่ง รวมถึงการผสานรวมโซเชียลมีเดียเพื่อสนับสนุนหลายช่องทาง
- ฐานข้อมูลแม่แบบที่ครอบคลุมสำหรับทุกสิ่งตั้งแต่คำตอบมาตรฐานไปจนถึงอีเมลอัตโนมัติและช่องทางการสื่อสารอื่นๆ
- ระบบออกตั๋วที่ใช้งานง่ายซึ่งสามารถเปลี่ยน Tidio ให้เป็นซอฟต์แวร์ศูนย์ช่วยเหลือที่ธุรกิจขนาดเล็กสามารถใช้ได้
- แบบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าแบบอัตโนมัติช่วยให้ธุรกิจประเมินความพยายามของพวกเขา
ข้อจำกัดของ Tidio
- การผสานรวมกับเครื่องมือสนับสนุนลูกค้าอื่นๆ มีจำกัดเมื่อเทียบกับทางเลือกอื่นของ Intercom
- แม้ว่าการตั้งค่าโดยรวมจะตรงไปตรงมา แต่การตั้งค่าแชทบอทและการสร้างคลังคำตอบอาจสร้างความสับสนได้
ราคาของ Tidio
- ฟรี
- เริ่มต้น: $29/เดือน
- ผู้สื่อสาร: $25/เดือน ต่อผู้ใช้
- แชทบอท: $29/เดือน
- Tidio+: $394/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Tidio
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 1,400 รายการ)
- Capterra: 4. 8/5 (800+ รีวิว)
7. Zendesk
มันอาจไม่ใช่ทางเลือกที่ตรงที่สุดสำหรับ Intercom แต่ไม่มีรายการซอฟต์แวร์ช่วยเหลือใดที่จะสมบูรณ์ได้หากไม่ได้กล่าวถึง Zendesk อย่างน้อยที่สุด
มันคือระบบออกตั๋วเหนือสิ่งอื่นใด พร้อมคุณสมบัติเช่นการตอบกลับอัตโนมัติ, รายงานขั้นสูง,และการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการทำงานซึ่งทั้งหมดนี้เพิ่มความน่าสนใจให้มันเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Intercom
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zendesk
- บอทตอบกลับอัตโนมัติที่ช่วยปรับปรุงแพลตฟอร์มการสื่อสารให้ราบรื่น และช่วยให้ตัวแทนสามารถมุ่งเน้นไปที่ปัญหาที่ซับซ้อนมากขึ้น
- ฟีเจอร์ฐานความรู้ขั้นสูงเพื่อสร้างระบบช่วยเหลือตนเองสำหรับธุรกิจขนาดเล็กในการแนะนำผู้ใช้
- การผสานรวมมากกว่า 1,000 รายการเพื่อเปลี่ยน Zendesk ให้เป็นแพลตฟอร์มที่ครอบคลุมสำหรับการปรับปรุงการบริการลูกค้า
- แชทบอทที่ใช้การเรียนรู้ของเครื่องซึ่งเรียนรู้เพื่อปรับปรุงการตอบสนองของมันให้ดีขึ้นตลอดเวลา
ข้อจำกัดของ Zendesk
- แชทบอทอาจสร้างความสับสนในการตั้งค่าและอาจให้คำตอบที่ไม่เกี่ยวข้องในช่วงแรก
- ฟังก์ชันการทำงานของ AI เป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่สำคัญเมื่อเทียบกับทางเลือกอื่น ๆ ของ Intercom
ราคาของ Zendesk
- ทีมสูท: $55/เดือน ต่อผู้ใช้
- การเติบโตของห้องสวีท: $89/เดือน ต่อผู้ใช้
- Suite Professional: $115/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- การผสานระบบปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูง: $50/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว Zendesk
- G2: 4. 3/5 (5,700+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 3,700 รายการ)
8. ClickDesk
ด้วย ClickDesk การแชทสดเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น ทางเลือกแทน Intercom นี้ช่วยให้ตัวแทนของคุณสามารถวิดีโอและแชทด้วยเสียงกับลูกค้าได้ เพิ่มความสามารถในการสนับสนุนของพวกเขาบนอุปกรณ์มือถือ คอมพิวเตอร์เดสก์ท็อป และช่องทางอื่นๆ ที่จำเป็น
คุณสมบัติเด่นของ ClickDesk
- คุณสมบัติการแชทผ่านวิดีโอและเสียงผ่านเว็บเบราว์เซอร์ รวมถึงการแชร์หน้าจอสำหรับตัวแทนในการอธิบายโซลูชันที่ซับซ้อน
- การผสานเครื่องมือโซเชียลมีเดียเพื่อเข้าถึงลูกค้าในที่ที่พวกเขาใช้เวลา
- แผงกล่องขาเข้าที่ออกแบบให้เรียบง่าย ช่วยให้ดู จัดสรร และจัดการคำถามที่เปิดอยู่ได้อย่างสะดวก
- แอปพลิเคชันมือถือสำหรับตัวแทนเพื่อจัดการคำขอการสนับสนุนลูกค้าและคำถามแชทสดได้ทุกที่ทุกเวลา
ข้อจำกัดของ ClickDesk
- คุณสมบัติของศูนย์ช่วยเหลือและฐานความรู้มีจำกัดเมื่อเทียบกับทางเลือก Intercom ฟรีอื่นๆ ในรายการนี้
- การเรียนรู้ที่รวดเร็วสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการเพียงการเริ่มต้นใช้งานอย่างรวดเร็วกับทางเลือกแทน Intercom ที่พวกเขาเลือก
ราคา ClickDesk
- แผนฟรีสำหรับผู้ใช้สูงสุด 10 คน
- ไลท์: $14.99/เดือน
- ข้อดี: $24.99/เดือน
- องค์กร: $39/เดือน
คะแนนและรีวิว ClickDesk
- G2: 5/5 (1+ รีวิว)
- Capterra: 3/5 (รีวิว 3+ รายการ)
9. Freshdesk
หากคุณกำลังมองหาการสนับสนุนจากศูนย์บริการลูกค้า Freshdesk อาจเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดของคุณแทน Intercom. ระบบของมันประกอบด้วยระบบตั๋วแบบบูรณาการพร้อมระบบข้อความและแชทบอทที่ขับเคลื่อนด้วย AI รวมถึงความสามารถในการเปลี่ยนข้อมูลลูกค้าให้กลายเป็นรายงานขั้นสูงที่สามารถนำไปใช้ได้จริงเพื่อปรับปรุงการบริการลูกค้าของคุณให้ดีขึ้นตามกาลเวลา.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Freshdesk
- คุณสมบัติศูนย์บริการขั้นสูง รวมถึงความสามารถในการปรับปรุงการให้บริการทั้งขาเข้าและขาออกให้มีประสิทธิภาพ
- คุณสมบัติการทำงานอัตโนมัติของ AI ประกอบด้วย การจัดเส้นทางและยกระดับตั๋วแบบไดนามิก การสนับสนุนผ่านแชทบอท และการรายงานเชิงคาดการณ์
- การแบ่งปันความเป็นเจ้าของงานและตั๋วช่วยให้ทีมขนาดใหญ่สามารถทำงานร่วมกันในคำขอบริการข้ามช่องทางได้
- การสนับสนุนแบบ Omni-channel ที่แท้จริงทำให้ Freshdesk เป็นทางเลือกที่ครอบคลุมที่สุดสำหรับ Intercom ในรายการนี้
ข้อจำกัดของ Freshdesk
- เครื่องมือที่มีความซับซ้อนสูงซึ่งจะต้องมีการตั้งค่าและการอบรมใช้งานอย่างละเอียดเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
- ไม่มีฐานข้อมูลลูกค้าส่วนกลางหรือระบบ CRM ที่จะให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประวัติการติดต่อได้อย่างง่ายดาย
ราคาของ Freshdesk
- ฟรี
- การเติบโต: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $49/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $79/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว Freshdesk
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,900 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
ก้าวไปไกลกว่าอินเตอร์คอม: ซอฟต์แวร์บริการลูกค้าและเครื่องมือ AI อื่น ๆ
แม้ว่าคุณจะพบทางเลือกอินเตอร์คอมที่ดีที่สุดสำหรับสถานการณ์ของคุณแล้ว คุณก็ยังคงต้องการเครื่องมืออื่น ๆ ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริการลูกค้าของคุณ ที่นี่ เครื่องมือสนับสนุนที่ขับเคลื่อนด้วย AI อย่าง ClickUp สามารถสร้างความได้เปรียบที่ชัดเจนเหนือการพยายามจัดการการดำเนินงานสนับสนุนทั้งหมดของคุณด้วยแพลตฟอร์มเดียว
คลิกอัพ
ClickUp เป็นแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรที่ทรงพลัง ซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านบริการลูกค้ามอบความไว้วางใจ ด้วยคุณสมบัติที่หลากหลาย ใช้งานง่าย และเครื่องมือการจัดการโครงการในตัว
ทางเลือกอื่นของ Intercom อาจช่วยในการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าได้ แต่ ClickUp ช่วยให้คุณสามารถสร้างกลยุทธ์ CRMที่ครอบคลุมซึ่งขับเคลื่อนการตัดสินใจประจำวันของคุณได้อย่างแท้จริง ที่จริงแล้ว คุณสามารถใช้คุณสมบัติCRM ของ ClickUpเพื่อสร้างฐานข้อมูลที่ครอบคลุมและสามารถดำเนินการได้ของลูกค้าทั้งหมดของคุณ
และนั่นยังไม่รวมถึงการพูดถึงClickUp AI ซอฟต์แวร์ผู้ช่วยเสมือนที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งถูกสร้างขึ้นมาโดยเฉพาะเพื่อช่วยให้งานของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น ตั้งแต่การสรุปเอกสาร การสร้างงานอัตโนมัติ ไปจนถึงการแก้ไขข้อความแบบไดนามิก ClickUp ช่วยให้คุณสร้างระบบหลังบ้านที่จำเป็น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ฐานข้อมูลแม่แบบขนาดใหญ่ รวมถึงตัวเลือกต่างๆ เช่นแม่แบบแผนการสื่อสารและแม่แบบการสนับสนุนลูกค้า
- การสร้างฐานความรู้ผ่านClickUp Docs ซึ่งสามารถเชื่อมต่อโดยตรงกับงานและกระบวนการทำงานของคุณ
- คุณสมบัติ AI ที่ครอบคลุมเพื่อทำให้การทำงานของคุณเป็นอัตโนมัติและปรับปรุงให้ดีขึ้น และให้คุณมุ่งเน้นไปที่งานเชิงกลยุทธ์มากขึ้น
- ทดลองใช้ฟรีไม่จำกัดในแผน Free Forever เพื่อทดสอบฟังก์ชันหลักได้นานเท่าที่ต้องการก่อนตัดสินใจสมัคร
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ไม่ใช่ทางเลือกสำหรับอินเตอร์คอมที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการบริการลูกค้า
- ชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุมอาจทำให้ผู้ใช้ใหม่ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้มากขึ้น
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp Brain: พร้อมใช้งานในแผนชำระเงินทุกประเภท สำหรับสมาชิก $5 ต่อ Workspace ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 3,800 รายการ)
ยกระดับการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าของคุณไปอีกขั้นด้วย ClickUp
มันอาจไม่ใช่ทางเลือกโดยตรงสำหรับ Intercom แต่ ClickUp สามารถกลายเป็นส่วนสำคัญในชุดเครื่องมือบริการลูกค้าของคุณได้อย่างรวดเร็ว
เริ่มต้นด้วยการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า ด้วยเทมเพลตที่เหมาะสม คุณสามารถสร้างฐานความรู้ของคุณเอง ติดตามข้อมูลลูกค้า และยกระดับการสนับสนุนลูกค้าของคุณได้
แต่เหนือสิ่งอื่นใด ClickUpโดดเด่นในฐานะซอฟต์แวร์จัดการโครงการฟรีที่เชื่อมต่อโดยตรงกับการสนับสนุนลูกค้าของคุณ แทนที่จะเริ่มต้นด้วยการทดลองใช้ฟรีที่เปลี่ยนเป็นแบบสมัครสมาชิกรายเดือนอย่างรวดเร็ว ซอฟต์แวร์สนับสนุนลูกค้านี้จะไม่มีผลกระทบต่องบประมาณของคุณจนกว่าคุณจะต้องการใช้งาน
และแน่นอน ด้วยความหลากหลายของความสามารถ คุณสามารถจัดการแคมเปญการขายและการตลาดของคุณไปพร้อมกับการบริการลูกค้าได้
พร้อมที่จะเริ่มต้นหรือยัง? สร้างบัญชี ClickUp ฟรีของคุณวันนี้เพื่อยกระดับการสนับสนุนลูกค้าของคุณไปอีกขั้น