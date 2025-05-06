การส่งงานตรงเวลาเป็นเรื่องง่าย: 10 อันดับซอฟต์แวร์ติดตามกำหนดส่งที่ดีที่สุดในปี 2025

เมื่อต้องจัดการกับโครงการและงานหลายอย่างพร้อมกัน โอกาสที่จะพลาดกำหนดเวลาสำคัญไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้ มันเกิดขึ้นกับทุกคน แม้กระทั่งคนที่เก่งที่สุด ไม่ว่าจะเป็นเพราะการจัดการที่ไม่ดีหรือเพียงแค่มีงานมากเกินไป
การมองข้ามวันกำหนดส่งที่สำคัญอาจส่งผลร้ายแรง เช่น ทำให้ความสัมพันธ์กับลูกค้าตึงเครียด พลาดโอกาสที่มีค่า และทำให้ดูไม่เป็นมืออาชีพและขาดความรับผิดชอบ สิ่งนี้ยิ่งเป็นจริงในโลกของการบัญชี ซึ่งความแม่นยำและความตรงต่อเวลาเป็นสิ่งสำคัญยิ่งในการปกป้องผลประโยชน์ทางการเงินของลูกค้า
โชคดีที่มีวิธีลดความเสี่ยงเหล่านี้ได้ นั่นคือซอฟต์แวร์ติดตามกำหนดส่งงาน เครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้คุณติดตามและจัดการกำหนดส่งงานได้อย่างราบรื่นผ่านปฏิทินและการแจ้งเตือน ผลลัพธ์คือ คุณไม่ต้องกังวลกับการพลาดกำหนดส่งงานอีกต่อไป!
ในบทความนี้ เราจะพาคุณไปเจาะลึก ซอฟต์แวร์ติดตามกำหนดส่ง 10 อันดับแรก พร้อมนำเสนอคุณสมบัติเด่นและตัวเลือกราคาของแต่ละโปรแกรม เป้าหมายของเราคือช่วยให้คุณเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมที่สุดในการควบคุมกำหนดส่งงาน เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และเสริมสร้างความรับผิดชอบ
ซอฟต์แวร์ติดตามวันครบกำหนดคืออะไร?
ซอฟต์แวร์ติดตามวันครบกำหนดเป็นโซลูชันดิจิทัลที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้บุคคลและธุรกิจสามารถติดตามวันครบกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำหนดส่งงานโครงการ การประชุม และการชำระบิล
เครื่องมือเหล่านี้มักมาพร้อมกับคุณสมบัติมากมาย เช่น การแจ้งเตือน ปฏิทินในตัว และการจัดลำดับความสำคัญของกำหนดเวลา ซึ่งช่วยเพิ่มทักษะการจัดการเวลาของผู้ใช้
ประโยชน์ของการใช้ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการตามกำหนดการ ได้แก่:
- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน: จัดสรรเวลาของคุณอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและมุ่งเน้นไปที่งานที่มีความสำคัญ
- ความรับผิดชอบและความเป็นมืออาชีพ: การปฏิบัติตามกำหนดเวลาอย่างสม่ำเสมอและการเคารพในคำมั่นสัญญาช่วยปรับปรุงความสัมพันธ์กับลูกค้าและเพิ่มความน่าเชื่อถือของคุณ
- การลดความเครียด: การใช้ซอฟต์แวร์นี้ในการจัดการกำหนดเวลาของคุณสามารถบรรเทาความเครียดและความวิตกกังวลที่เกี่ยวข้องกับการพลาดกำหนดส่งได้
สิ่งที่ควรพิจารณาในซอฟต์แวร์ติดตามวันกำหนดส่ง
เมื่อเลือกซอฟต์แวร์ติดตามของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามันมีคุณสมบัติต่อไปนี้:
- การจัดการงาน: ช่วยให้คุณสร้าง จัดระเบียบ และจัดลำดับความสำคัญของงานที่เกี่ยวข้องกับกำหนดส่ง
- กำหนดเวลาที่เกิดซ้ำ: ช่วยจัดการกำหนดเวลาสำหรับงานประจำ
- การแจ้งเตือนและการเตือนความจำ: การแจ้งเตือนและการเตือนความจำที่ปรับแต่งได้ช่วยให้มั่นใจว่าได้ปฏิบัติตามกำหนดเวลา
- การผสานปฏิทิน: ซอฟต์แวร์ควรสามารถผสานกับแอปปฏิทินยอดนิยมเช่น Google Calendar หรือ Microsoft Outlook เพื่อให้คุณสามารถซิงค์กำหนดเส้นตายของคุณข้ามอุปกรณ์ได้
- การทำงานร่วมกัน: ตรวจสอบว่าสามารถให้ผู้ใช้หลายคนเข้าถึงและทำงานร่วมกันในกำหนดเวลาและโครงการที่แชร์ได้หรือไม่
- ความสะดวกในการใช้งานและการปรับแต่ง: เครื่องมือควรมีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้ ทำให้สามารถเพิ่ม แก้ไข และจัดการกำหนดเวลาได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ควรอนุญาตให้ปรับแต่งรูปแบบวันที่และเวลา หรือเขตเวลาตามความต้องการส่วนบุคคล
10 ซอฟต์แวร์ติดตามวันกำหนดคลอดที่ดีที่สุด
เข้าร่วมกับเราในการสำรวจ ซอฟต์แวร์ติดตามวันครบกำหนด 10 อันดับแรก ที่ออกแบบมาเพื่อทำให้การพลาดกำหนดส่งกลายเป็นเรื่องในอดีต ไม่ว่าคุณจะกำลังมองหาแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพแบบครบวงจรหรือเครื่องมือเฉพาะทางสำหรับงานบัญชีของคุณ รายการนี้มีสิ่งที่เหมาะสมสำหรับทุกคน
1.คลิกอัพ
จัดการงานและตารางเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าที่เคยด้วย ClickUp แพลตฟอร์มการจัดการโครงการแบบครบวงจรที่มีเครื่องมือหลากหลายเพื่อช่วยให้คุณควบคุมกำหนดเวลาที่กำลังจะมาถึงได้อย่างอยู่หมัด!
ดูตารางงานของคุณตามวัน, สัปดาห์, หรือเดือนโดยใช้มุมมองปฏิทิน ClickUp จัดระเบียบงานของคุณตามโครงการหรือความสำคัญ, ลากและวางงานเพื่อกำหนดตารางเวลา, และติดตามความคืบหน้าได้อย่างง่ายดายโดยใช้การเข้ารหัสสี
ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อเพิ่มวันที่เริ่มต้น, วันที่ครบกำหนด, และเวลาที่แน่นอนให้กับงานใด ๆ และได้รับการแจ้งเตือนเมื่อถึงกำหนดเวลา. วางแผนวันที่และเวลาได้อย่างง่ายดาย, จัดสรรทรัพยากร, และมองเห็นการพึ่งพาอาศัยกันได้โดยใช้แผนภูมิแกนต์ของ ClickUp.
ใช้ประโยชน์จากมุมมอง Workloadของแพลตฟอร์มเพื่อดูปริมาณงานของสมาชิกแต่ละทีมในช่วงเวลาที่เลือกไว้ สำหรับการมองเห็นไทม์ไลน์ของโครงการและติดตามกำหนดเวลา คุณสามารถปรับแต่งClickUp Deadlines Templateให้เหมาะกับความต้องการของคุณได้ ใช้มันเพื่อจัดการการมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยการกำหนดวันเริ่มต้นและวันครบกำหนด และสร้างจุดสำคัญในโครงการผ่านมุมมอง List และ Board
คุณสมบัติการแจ้งเตือนของ ClickUpช่วยให้มั่นใจว่าคุณจะไม่พลาดกำหนดเวลาทั้งหมดด้วยการแจ้งเตือนที่ช่วยให้คุณทราบความคืบหน้าของงานอยู่เสมอ เลือกรับการแจ้งเตือนได้ทางอีเมล กล่องข้อความบนเดสก์ท็อป หรือแอปพลิเคชันบนมือถือ
แพลตฟอร์มนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับองค์กรที่ต้องจัดการกับงานและโครงการที่มีความเร่งด่วนสูง เช่นบริษัทบัญชี มันมีตัวเลือกการติดตามเวลาที่หลากหลาย มีฟีเจอร์แท็กสำหรับการจัดระเบียบงานอย่างมีชีวิตชีวา และอำนวยความสะดวกในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพผ่านความคิดเห็น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- แดชบอร์ดที่กำหนดเองพร้อม วิดเจ็ตติดตามเวลาและรายงานสำหรับการจัดการธุรกิจ
- ส่วนขยาย Chrome ของ ClickUpสำหรับการติดตามเวลาอย่างง่าย
- การเชื่อมต่อมากกว่า 1,000รายการกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Zoom, Slack และ Toggl
- สถานะที่กำหนดเองและเหตุการณ์สำคัญในโครงการเพื่อการอัปเดตความคืบหน้าแบบทันที
- คุณสมบัติการติดตามเป้าหมายอย่างง่ายพร้อมความสามารถในการมอบหมายงานและความคิดเห็นเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียเวลาในอีเมล
- 1,000+ แม่แบบที่ใช้ซ้ำได้สำหรับการรีเซ็ตวันที่ในคลิกเดียว
- ClickUp Automations เพื่อปรับปรุงงานประจำให้มีประสิทธิภาพ
- วิดีโอสอนการใช้งาน ClickUp Due Datesเพื่อเชี่ยวชาญความสามารถของแพลตฟอร์ม
ข้อจำกัดของ ClickUp
- คุณสมบัติที่หลากหลายส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ที่ซับซ้อน
- แอปพลิเคชันมือถือมีคุณสมบัติน้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับเวอร์ชันเว็บ
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp AI พร้อมใช้งานบนทุกแผนชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 8,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
2. ยื่นเอกสารให้ทันเวลา
การพลาดกำหนดเวลาการยื่นภาษีอาจเป็นฝันร้ายสำหรับบริษัทบัญชีใด ๆ เครื่องมือถัดไปในรายการของเราช่วยป้องกันสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดเช่นนี้ได้ด้วยการทำตามชื่อของมันอย่างแท้จริง—ช่วยให้คุณยื่นภาษีได้ทันเวลา ⏰
ซอฟต์แวร์ติดตามวันครบกำหนดและจัดการงานนี้เป็นโซลูชันที่สะดวกสำหรับการจัดการโครงการของคุณและติดตามกำหนดเวลา ไม่ว่าจะเป็นการจัดเก็บเอกสาร รายงาน หรือเอกสารต่างๆ
จัดการปริมาณงานของคุณได้อย่างง่ายดายโดยการมอบหมายบริการหลายอย่างให้กับลูกค้าของคุณ—ตั้งแต่การวางแผนภาษีไปจนถึงการให้คำปรึกษาทางการเงิน—พร้อมตั้งค่าสถานะที่สามารถปรับแต่งได้เพื่อติดตามความคืบหน้า สร้างงานสำหรับทุกงานภายในบริษัทของคุณ และระบุรายละเอียดเช่นลูกค้า วันที่ครบกำหนด และบริการที่นำเสนอ
File In Time ช่วยให้คุณจัดเรียงและกรองงานตามสถานะหรือวันที่เพื่อภาพรวมที่กว้างขึ้น หรือใช้ตัวกรองอื่นๆ เพื่อดูรายละเอียดที่มากขึ้น ใช้ การแจ้งเตือนอัตโนมัติ สำหรับงานที่ครบกำหนดวันนี้ สัปดาห์นี้ หรือเดือนนี้
คุณสมบัติเด่นของ File In Time
- การมอบหมายงานและการกำหนดวันที่สำหรับพนักงานแต่ละระดับ
- รายงานมาตรฐานมากกว่า 25 รายการ
- การสร้างงานหลายงานพร้อมกันเป็นชุด
- การแจ้งเตือนอัตโนมัติเพื่อป้องกันการพลาดกำหนดเวลา
- คุณสมบัติการควบคุมการอนุญาตครอบคลุมซอฟต์แวร์การจัดการการปฏิบัติการ
การยื่นเอกสารภายในระยะเวลาที่กำหนด
- กระบวนการอัปโหลดไฟล์อาจต้องใช้เวลาสักครู่
- ค่อนข้างจำกัดในความสามารถ
ราคาตามเวลาการยื่นเอกสาร
- 199 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือน ต่อหนึ่งใบอนุญาต
คะแนนและรีวิวของ File In Time
- คำแนะนำซอฟต์แวร์: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 10 รายการ)
- GetApp: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
3. ปฏิทิน ONESOURCE
หากคุณอยู่ในธุรกิจบัญชี การติดตามวันครบกำหนดถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเพื่อหลีกเลี่ยงค่าปรับที่เกิดจากการล่าช้าที่เกี่ยวข้องกับภาษีนิติบุคคลและการปฏิบัติตามข้อกำหนด Thomson Reuters ONESOURCE Calendar เป็นเครื่องมือที่ใช้งานง่าย ออกแบบมาเพื่อช่วยคุณในการ จัดการกำหนดเวลาการปฏิบัติตามข้อกำหนดและภาษีหลายปี การชำระเงิน โครงการ การยื่นเอกสาร และการขยายเวลา
ONESOURCE Calendar เป็นระบบปฏิทินแบบรวมศูนย์ ปรับแต่งได้ตามต้องการ และเข้าถึงได้จากทุกที่ ทำให้เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าในการขจัดปัญหาการพลาดกำหนดเวลาส่งงาน ระบบนี้นำเสนอภาพรวมที่ชัดเจนของเส้นตายสำหรับเขตอำนาจศาลทั่วโลก ครอบคลุมหมวดภาษีและการยื่นเอกสารทางธุรกิจหลากหลายประเภท เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีเงินได้ และการรายงานตามกฎหมาย
ซอฟต์แวร์จะ อัปเดตโดยอัตโนมัติ เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในกฎหมายภาษีของประเทศและกำหนดเวลาการยื่นเอกสาร คุณยังสามารถเชื่อมต่อโดยตรงกับคลังเนื้อหาทั่วโลกโดยใช้ ONESOURCE Calendar API
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ONESOURCE Calendar
- การอัปเดตปฏิทินอัตโนมัติเพื่อให้คุณไม่พลาดกำหนดเวลาจริง
- หน้าจอปรับแต่งได้
- เข้าถึงได้ง่ายจากทุกที่
- อนุญาตให้เข้าถึงกำหนดเวลาที่เกี่ยวข้องสำหรับเขตอำนาจศาลทั่วโลก
- เชื่อมต่อได้กับคลังเนื้อหาทั่วโลก
ข้อจำกัดของปฏิทิน ONESOURCE
- การแก้ไขฟิลด์อาจเป็นเรื่องท้าทาย
- อาจแสดงอาการล่าช้าเล็กน้อยในการประมวลผล
ราคาของ ONESOURCE Calendar
- มีให้บริการเมื่อติดต่อ
การให้คะแนนและรีวิวปฏิทิน ONESOURCE
- G2: 3. 8/5 (20+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 10 รายการ)
4. กระบวนการทำงานแบบเจ็ตแพ็ก
Jetpack Workflow เป็นแอปพลิเคชันบนคลาวด์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยให้ผู้ทำบัญชีมุ่งเน้นไปที่งานที่กำลังจะมาถึง, อัตโนมัติกระบวนการ, และตรวจสอบและวางแผนงานในอนาคตได้อย่างง่ายดาย
ซอฟต์แวร์นี้เปรียบเสมือนเครื่องมือติดตามกำหนดส่งงานโครงการโดยเฉพาะสำหรับมืออาชีพที่มีกำหนดส่งงานซ้ำๆ สร้างลำดับความสำคัญของงานให้ชัดเจนและปรับปรุงกระบวนการบัญชีและการทำบัญชีของคุณให้มีประสิทธิภาพด้วยกระบวนการอัตโนมัติและกำหนดเส้นตายงานแบบต่อเนื่อง
ใช้ฟังก์ชันการกำหนดเวลาที่หลากหลายเพื่อ เปิดใช้งานการทำซ้ำงานอัตโนมัติ
แถบค้นหาขั้นสูง ของซอฟต์แวร์ช่วยให้คุณสามารถค้นหาผลงานทั้งหมดของคุณได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังมีตัวกรองแบบกำหนดเองและการแจ้งเตือนทางอีเมลเพื่อแจ้งให้คุณทราบเมื่อใดก็ตามที่งานของลูกค้าใกล้ถึงกำหนดส่งหรือต้องการขยายกำหนดส่ง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของกระบวนการทำงาน Jetpack
- 70+ แม่แบบฟรี
- รองรับการกำหนดเส้นตายแบบลำดับขั้น
- หน้าการทำงานของฉันเพื่อดูงานที่กำลังจะมาถึง
- ผสานการทำงานกับแอปมากกว่า 2,000 แอป
- รายงานความคืบหน้า (เหมาะสำหรับงานลูกค้า)
ข้อจำกัดของกระบวนการทำงาน Jetpack
- มันจะได้ประโยชน์จากการมีแอปมือถือ
- คุณสมบัติแดชบอร์ดโครงการที่จำกัดนอกเหนือจากการบัญชี
ราคา Jetpack Workflow
- จัดระเบียบ: $45/เดือน ต่อผู้ใช้
- ขนาด: $49/เดือน ต่อผู้ใช้
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิวการทำงานของ Jetpack
- G2: 4. 1/5 (10+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (50+ รีวิว)
5. ACI TaskTracker
ACI TaskTracker เป็นโซลูชันการจัดการกำหนดส่งงานที่ใช้งานง่าย ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อช่วยให้ชีวิตของสำนักงานบัญชีรับอนุญาต (CPA) ขนาดเล็กและแผนกภาษีง่ายขึ้น
ตัวติดตามงานนี้ช่วยให้การทำงานของคุณเป็นไปอย่างราบรื่นด้วยการ กรอกวันที่ครบกำหนดและวันขยายเวลาโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ยังมีใบอนุญาตสำหรับผู้ใช้หลายคนเพื่อให้การอัปเดตสถานะแบบเรียลไทม์สำหรับทั้งผู้บริหารและพนักงาน ทำให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกัน
ระบบจะเลื่อนงานไปยังวันที่ครบกำหนดถัดไปโดยอัตโนมัติเมื่องานปัจจุบันเสร็จสมบูรณ์ นอกจากนี้ยังมี ปฏิทินป๊อปอัพที่ใช้งานได้ง่าย ซึ่งผสานรวมอยู่ในระบบ เพื่อช่วยให้การป้อนข้อมูลเป็นเรื่องง่าย ทำให้การติดตามวันที่ครบกำหนดเป็นเรื่องง่าย
นอกเหนือจากการสนับสนุนฝ่ายภาษี ACI TaskTracker ยังสามารถช่วยเหลือธุรกิจทุกประเภทในการจัดการงานบันทึกบัญชีกระบวนการทำบัญชี และหน้าที่การปฏิบัติตามข้อกำหนดที่หลากหลายอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น งบการเงินรายเดือน รายไตรมาส และรายปี
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ACI TaskTracker
- กำหนดวันครบกำหนดยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของ IRS ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
- 200 กำหนดเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ของรัฐและภาษีแฟรนไชส์
- การสร้างงานที่กำหนดเองสำหรับภาษีทรัพย์สิน ภาษีการขาย และ SEC (สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)
- ระบบบริหารจัดการสำนักงานที่ใช้งานง่ายสำหรับผู้ใช้
- คอลัมน์สำหรับการจัดการวันครบกำหนดที่ง่าย
ข้อจำกัดของ ACI TaskTracker
- ไม่มีรีวิวให้ชม
ราคาของ ACI TaskTracker
- 1 ผู้ใช้: $400/เดือน
- 5 ผู้ใช้: $800/เดือน ต่อผู้ใช้
- 10 ผู้ใช้: $1,200/เดือน ต่อผู้ใช้
- มากกว่า 10 ผู้ใช้: $1,600/เดือน ต่อผู้ใช้
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
ACI TaskTracker คะแนนและรีวิว
- ไม่มีรีวิวให้ชม
6. Remindax
เบื่อกับการติดตามวันครบกำหนดด้วยตนเองหรือไม่? Remindax คือโซลูชันอัตโนมัติสำหรับการแจ้งเตือนวันครบกำหนด ช่วยให้คุณสามารถจัดการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องกังวล เพียงกำหนดการแจ้งเตือนล่วงหน้าและรับการแจ้งเตือนอัตโนมัติเมื่อใกล้ถึงวันครบกำหนดสำคัญของคุณ ⌛
Remindax รวบรวมบันทึกกำหนดเวลาของคุณไว้ในอินเทอร์เฟซเดียว ทำให้คุณสามารถดูแลภาพรวมของวันครบกำหนดที่กำลังจะมาถึงได้อย่างครบถ้วน นอกจากนี้ คุณยังสามารถรับประกันการต่ออายุอัตโนมัติของเอกสารที่หมดอายุ เช่น สัญญาหรือการสมัครสมาชิก ได้ทั้งแบบรายเดือนหรือรายปี ด้วยการปรับกระบวนการทำงานให้เป็นอัตโนมัติผ่าน ฟีเจอร์ต่ออายุอัตโนมัติของ Remindax
ซอฟต์แวร์นี้มีคุณสมบัติการจัดการไฟล์ ที่ช่วยให้คุณสามารถเก็บเอกสารสำคัญของคุณไว้ได้อย่างปลอดภัย และจัดเรียงอย่างเป็นระบบในรูปแบบต่าง ๆ เช่น Word, PDF, และ Excel. นอกจากนี้ คุณยังสามารถจัดหมวดหมู่เอกสารตามประเภท และเปิดใช้งานการควบคุมการเข้าถึงของผู้ใช้เพื่อป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต.
คุณสมบัติเด่นของ Remindax
- โปรโตคอล SSL เพื่อปกป้องข้อมูล
- การแจ้งเตือนผ่านอีเมล, SMS หรือ WhatsApp
- การแจ้งเตือนอัตโนมัติและแบบประจำ
- ความสามารถในการค้นหาขั้นสูงและตัวกรอง
- การจัดการไฟล์ที่ง่ายดาย
ข้อจำกัดของ Remindax
- มีศักยภาพในการปรับปรุงในอินเทอร์เฟซผู้ใช้
- ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบริการลูกค้า
ราคา Remindax
- เริ่มต้น: $29/เดือน
- ธุรกิจ: $49/เดือน
- พรีเมียม: $99/เดือน
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
เรมินดาx คะแนนและรีวิว
- คำแนะนำซอฟต์แวร์: 4. 5/5 (10+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (10+ รีวิว)
7. การจัดการการปฏิบัติงานของ Mango
Mango Practice Management เป็นซอฟต์แวร์ติดตามกำหนดเวลาที่สร้างขึ้นโดยเฉพาะเพื่อช่วยนักบัญชีในการติดตามเส้นตายที่สำคัญด้วยความพยายามน้อยที่สุด
ซอฟต์แวร์นี้มี ตัวเลือกการติดตามสองแบบที่แตกต่างกัน: ตัวเลือกการติดตามแบบเล่าเรื่องพื้นฐาน ซึ่งออกแบบมาสำหรับบริษัทขนาดเล็ก และตัวเลือกการติดตามแบบละเอียด สำหรับการติดตามขั้นตอนย่อยเฉพาะภายในแต่ละงานหลัก
Mango Practice Management ช่วยให้คุณสามารถถ่ายโอนข้อมูลจากลูกค้าหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่ง และจากปีหนึ่งไปยังปีต่อไปได้ นอกจากนี้ยังมีการแจ้งเตือนให้กับพนักงานเพื่อให้ทีมของคุณทราบเกี่ยวกับงานที่ค้างอยู่หรือมีความสำคัญสูง
ติดตามกำหนดเวลาได้อย่างง่ายดายทั้งรายสัปดาห์ รายไตรมาส รายเดือน รายปี หรือรายสองปี และตรวจสอบวันครบกำหนดสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งเดียว คุณสามารถสร้างและพิมพ์รายงานที่กำหนดเองสำหรับกำหนดเวลาเฉพาะได้อย่างง่ายดายโดยใช้ ฟีเจอร์สร้างรายงาน
คุณสมบัติเด่นของ Mango Practice Management
- ตัวเลือกการติดตามแบบสองระดับ
- การมอบหมายงานอย่างง่าย
- การแจ้งเตือนวันครบกำหนด
- รายงานสำหรับกำหนดเวลา
- การติดตามกำหนดเวลาตามช่วงเวลา
ข้อจำกัดในการจัดการการปฏิบัติงานของ Mango
- ใบแจ้งหนี้ควรมีตัวเลือกแบบอักษรเพิ่มเติม
- ไม่มีตัวเลือกในการตั้งค่าการชำระเงินแบบประจำ
การกำหนดราคาการจัดการการปฏิบัติของ Mango
- พื้นฐาน: $35/เดือน ต่อผู้ใช้
- บวก: $55/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $69/เดือน ต่อผู้ใช้
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
MangoPractice การจัดอันดับและรีวิว
- G2: 3. 3/5 (10+ รีวิว)
- Capterra: 3. 9/5 (50+ รีวิว)
8. ตัวติดตามงาน
Task Tracker คือเครื่องมือจัดการงานที่เปรียบเสมือนมีดพับสวิสสำหรับทุกความต้องการ มอบโซลูชันที่ยืดหยุ่นและตอบโจทย์ผู้ใช้หลากหลายกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายปฏิบัติการ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด
ติดตามการทำงานประจำวันของคุณโดยการป้อนรายละเอียดของงาน, มอบหมายให้กับสมาชิกในทีม, และได้รับการอัปเดตเป็นประจำเกี่ยวกับความคืบหน้าของพวกเขา. ตั้งการแจ้งเตือนสำหรับงานที่ทำซ้ำและได้รับการอัปเดตอัตโนมัติสำหรับงานเหล่านั้นทุกวัน.
ติดตามระยะเวลาของแต่ละงานและประเมินประสิทธิภาพการทำงานของทีมแบบเรียลไทม์ด้วย Time Sheet ของซอฟต์แวร์ รับทราบข้อมูลกิจกรรมประจำวันของทีมโดยอัตโนมัติผ่านรายงานสรุปประจำวันทาง WhatsApp
คุณสมบัติเด่นของ Task Tracker
- การแจ้งเตือนและการเตือนความจำจาก WhatsApp
- ผสานการทำงานกับ Zoom และ Google Calendar
- มุมมองปฏิทิน
- บันทึกเสียงเพื่อการติดตามงานที่รวดเร็วขึ้น
- การติดตามประสิทธิภาพของทีมด้วยแผนภูมิ
ข้อจำกัดของตัวติดตามงาน
- การปรับปรุงอินเทอร์เฟซอาจช่วยเพิ่มความสามารถในการใช้งาน
- แอปอาจมีปัญหาการทำงานบนอุปกรณ์ iOS
ราคาของระบบติดตามงาน
- พื้นฐาน: ฟรีสำหรับผู้ใช้สูงสุดห้าคน
- ชุดโปรแกรม TaskTracker: $1.81 ต่อเดือนต่อผู้ใช้, ขั้นต่ำห้าผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
*ราคาที่แสดงเป็นราคาสำหรับรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิวของตัวติดตามงาน
- G2: 5/5 (รีวิวมากกว่า 10 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (น้อยกว่า 10 รีวิว)
9. เครื่องติดตามวันครบกำหนด Orbitax
โปรแกรมติดตามวันครบกำหนด Orbitax เป็นส่วนหนึ่งของชุดซอฟต์แวร์การจัดการภาษีที่ครอบคลุม ซึ่งถูกนำมาใช้โดยธุรกิจที่มีการดำเนินงานในหลายเขตอำนาจศาล โปรแกรมนี้ใช้สำหรับติดตามและจัดการภาระหน้าที่ในการยื่นเอกสารและภาษีต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
เครื่องมืออัตโนมัติตัวนี้เชื่อมต่อทุกหน่วยธุรกิจของคุณทั่วโลก และกรอกวันที่โดยอัตโนมัติเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดการปฏิบัติตามกฎระเบียบสำหรับแต่ละหน่วยงาน
เมื่อคุณอัปเดต Entity Tracker ของแพลตฟอร์มโดยการเพิ่มหรือลบเอนทิตี วันที่ครบกำหนดจะถูกซิงโครไนซ์แบบไดนามิก วันที่ครบกำหนดแต่ละวันสามารถกระตุ้นการทำงานของเวิร์กโฟลว์ที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ใช้ประโยชน์จาก Task Manager ที่ผสานรวมเพื่อกำหนดภาระหน้าที่ของวันที่ครบกำหนดให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พร้อมกำหนดเส้นตายและการแจ้งเตือน
ใช้ประโยชน์จากความสามารถของ การติดตามการตรวจสอบ ในซอฟต์แวร์เพื่อรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประวัติของกิจกรรมการยื่นทั้งหมดผ่านเส้นทางการตรวจสอบที่ละเอียด จากนั้นคุณสามารถเลือกที่จะถ่ายโอนภาระผูกพันในการยื่นไปยังปีงบประมาณในอนาคตเพื่อความสะดวกที่มากขึ้น
ซอฟต์แวร์นี้ยังรวม ตรรกะในตัว ที่ไม่เพียงแต่แยกแยะว่าจำเป็นต้องยื่นคืนหรือไม่ แต่ยังระบุหน่วยงานที่รับผิดชอบและแบบฟอร์มเฉพาะที่ต้องการอีกด้วย
คุณสมบัติเด่นของ Orbitax Due Date Tracker
- ห้องสมุดของกฎระเบียบการปฏิบัติตามข้อกำหนดสำหรับการยื่นเอกสารในเขตอำนาจศาล 195 แห่ง
- ฟีเจอร์ Orbitax ในตัว
- ฐานข้อมูลกฎและอัตราภาษีของ Orbitax
- ออร์บิแท็กซ์ ไดร์ฟ สำหรับการจัดเก็บข้อมูล
ข้อจำกัดของ Orbitax Due Date Tracker
- ไม่มีรีวิวให้ชม
Orbitax Due Date Tracker ราคา
- มีให้บริการเมื่อติดต่อ
Orbitax Due Date Tracker คะแนนและรีวิว
- ไม่มีรีวิวให้ชม
10. เซ็นต์ทางการเงิน
Financial Cents ช่วยบริษัทบัญชีในการจัดระเบียบงานภายในแพลตฟอร์มเดียวและปรับปรุงกระบวนการที่ใช้เวลานานให้รวดเร็วขึ้นด้วยระบบอัตโนมัติซอฟต์แวร์การจัดการโครงการบัญชีที่ใช้งานง่ายนี้เป็นตั๋วของคุณสู่การติดตามงานที่ง่ายดาย การตอบสนองลูกค้าที่รวดเร็วขึ้น และการจัดระเบียบพื้นที่ทำงานโดยรวมที่ดีขึ้น
ใช้ประโยชน์จากแดชบอร์ด, การแจ้งเตือน, และคุณสมบัติการติดตามเวลาของแพลตฟอร์มเพื่อ ควบคุมงานและกำหนดส่งที่เกี่ยวข้องของคุณอีกครั้ง ในมุมมองเดียว และไม่พลาดกำหนดส่งของลูกค้าอีกต่อไป ?
คุณสมบัติเด่นของ Financial Cents
- ผสานการทำงานกับ QuickBooks Online ซอฟต์แวร์บัญชีแยกประเภททั่วไป
- รายงานการติดตามเวลา
- ระบบออกใบแจ้งหนี้ลูกค้าในตัว
- การแจ้งเตือนอัตโนมัติ
- ความปลอดภัยระดับธนาคาร
ข้อจำกัดทางการเงิน
- การเพิ่มการผสานระบบเพิ่มเติมอาจเป็นประโยชน์
- ผู้ใช้บางรายไม่พอใจกับการสนับสนุนที่ใช้ AI
การกำหนดราคาแบบเซนต์ทางการเงิน
- แผนทีม: $39/เดือน ต่อผู้ใช้
- แผนผังสเกล: $59/เดือน ต่อผู้ใช้
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
การจัดอันดับและรีวิวทางการเงินเซนต์
- G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 70+)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
นำหน้าเวลาด้วยซอฟต์แวร์ติดตามวันครบกำหนดที่ดีที่สุด
ด้วยระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติ การแจ้งเตือน การผสานปฏิทิน และการอัปเดตที่ราบรื่น ซอฟต์แวร์ติดตามวันครบกำหนดสามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการงานของคุณและนำระดับความรับผิดชอบและความขยันที่ไม่เคยมีมาก่อนมาสู่ธุรกิจของคุณ
หากคุณกำลังมองหาวิธีติดตามกำหนดเวลาของคุณอย่างง่ายดายภายในแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพที่ครอบคลุมลองใช้ ClickUp! ใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติการจัดการโครงการที่หลากหลาย ความสามารถในการติดตามงาน และเทมเพลตที่มีประโยชน์นับพันเพื่อความสำเร็จที่ไม่เคยมีมาก่อน!