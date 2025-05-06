บล็อก ClickUp

การส่งงานตรงเวลาเป็นเรื่องง่าย: 10 อันดับซอฟต์แวร์ติดตามกำหนดส่งที่ดีที่สุดในปี 2025

Engineering Team
Engineering Team
6 พฤษภาคม 2568

เมื่อต้องจัดการกับโครงการและงานหลายอย่างพร้อมกัน โอกาสที่จะพลาดกำหนดเวลาสำคัญไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้ มันเกิดขึ้นกับทุกคน แม้กระทั่งคนที่เก่งที่สุด ไม่ว่าจะเป็นเพราะการจัดการที่ไม่ดีหรือเพียงแค่มีงานมากเกินไป

การมองข้ามวันกำหนดส่งที่สำคัญอาจส่งผลร้ายแรง เช่น ทำให้ความสัมพันธ์กับลูกค้าตึงเครียด พลาดโอกาสที่มีค่า และทำให้ดูไม่เป็นมืออาชีพและขาดความรับผิดชอบ สิ่งนี้ยิ่งเป็นจริงในโลกของการบัญชี ซึ่งความแม่นยำและความตรงต่อเวลาเป็นสิ่งสำคัญยิ่งในการปกป้องผลประโยชน์ทางการเงินของลูกค้า

โชคดีที่มีวิธีลดความเสี่ยงเหล่านี้ได้ นั่นคือซอฟต์แวร์ติดตามกำหนดส่งงาน เครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้คุณติดตามและจัดการกำหนดส่งงานได้อย่างราบรื่นผ่านปฏิทินและการแจ้งเตือน ผลลัพธ์คือ คุณไม่ต้องกังวลกับการพลาดกำหนดส่งงานอีกต่อไป!

ในบทความนี้ เราจะพาคุณไปเจาะลึก ซอฟต์แวร์ติดตามกำหนดส่ง 10 อันดับแรก พร้อมนำเสนอคุณสมบัติเด่นและตัวเลือกราคาของแต่ละโปรแกรม เป้าหมายของเราคือช่วยให้คุณเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมที่สุดในการควบคุมกำหนดส่งงาน เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และเสริมสร้างความรับผิดชอบ

ซอฟต์แวร์ติดตามวันครบกำหนดคืออะไร?

ซอฟต์แวร์ติดตามวันครบกำหนดเป็นโซลูชันดิจิทัลที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้บุคคลและธุรกิจสามารถติดตามวันครบกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำหนดส่งงานโครงการ การประชุม และการชำระบิล

เครื่องมือเหล่านี้มักมาพร้อมกับคุณสมบัติมากมาย เช่น การแจ้งเตือน ปฏิทินในตัว และการจัดลำดับความสำคัญของกำหนดเวลา ซึ่งช่วยเพิ่มทักษะการจัดการเวลาของผู้ใช้

ประโยชน์ของการใช้ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการตามกำหนดการ ได้แก่:

  1. เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน: จัดสรรเวลาของคุณอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและมุ่งเน้นไปที่งานที่มีความสำคัญ
  2. ความรับผิดชอบและความเป็นมืออาชีพ: การปฏิบัติตามกำหนดเวลาอย่างสม่ำเสมอและการเคารพในคำมั่นสัญญาช่วยปรับปรุงความสัมพันธ์กับลูกค้าและเพิ่มความน่าเชื่อถือของคุณ
  3. การลดความเครียด: การใช้ซอฟต์แวร์นี้ในการจัดการกำหนดเวลาของคุณสามารถบรรเทาความเครียดและความวิตกกังวลที่เกี่ยวข้องกับการพลาดกำหนดส่งได้

สิ่งที่ควรพิจารณาในซอฟต์แวร์ติดตามวันกำหนดส่ง

เมื่อเลือกซอฟต์แวร์ติดตามของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามันมีคุณสมบัติต่อไปนี้:

  • การจัดการงาน: ช่วยให้คุณสร้าง จัดระเบียบ และจัดลำดับความสำคัญของงานที่เกี่ยวข้องกับกำหนดส่ง
  • กำหนดเวลาที่เกิดซ้ำ: ช่วยจัดการกำหนดเวลาสำหรับงานประจำ
  • การแจ้งเตือนและการเตือนความจำ: การแจ้งเตือนและการเตือนความจำที่ปรับแต่งได้ช่วยให้มั่นใจว่าได้ปฏิบัติตามกำหนดเวลา
ClickUp 3.0 มุมมองตารางพร้อมชุดปฏิทิน
สลับระหว่างมุมมองตาราง ClickUp 3.0 ที่หลากหลายและมุมมองปฏิทินเพื่อแสดงงานทั้งหมดของคุณได้อย่างชัดเจนที่สุด
  • การผสานปฏิทิน: ซอฟต์แวร์ควรสามารถผสานกับแอปปฏิทินยอดนิยมเช่น Google Calendar หรือ Microsoft Outlook เพื่อให้คุณสามารถซิงค์กำหนดเส้นตายของคุณข้ามอุปกรณ์ได้
  • การทำงานร่วมกัน: ตรวจสอบว่าสามารถให้ผู้ใช้หลายคนเข้าถึงและทำงานร่วมกันในกำหนดเวลาและโครงการที่แชร์ได้หรือไม่
  • ความสะดวกในการใช้งานและการปรับแต่ง: เครื่องมือควรมีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้ ทำให้สามารถเพิ่ม แก้ไข และจัดการกำหนดเวลาได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ควรอนุญาตให้ปรับแต่งรูปแบบวันที่และเวลา หรือเขตเวลาตามความต้องการส่วนบุคคล

10 ซอฟต์แวร์ติดตามวันกำหนดคลอดที่ดีที่สุด

เข้าร่วมกับเราในการสำรวจ ซอฟต์แวร์ติดตามวันครบกำหนด 10 อันดับแรก ที่ออกแบบมาเพื่อทำให้การพลาดกำหนดส่งกลายเป็นเรื่องในอดีต ไม่ว่าคุณจะกำลังมองหาแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพแบบครบวงจรหรือเครื่องมือเฉพาะทางสำหรับงานบัญชีของคุณ รายการนี้มีสิ่งที่เหมาะสมสำหรับทุกคน

1.คลิกอัพ

มุมมองปฏิทิน ClickUp
ใช้มุมมองปฏิทินเพื่อติดตามวันครบกำหนด เปิดใช้งานการแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดกำหนดส่งงาน และจัดการโครงการได้อย่างง่ายดายด้วย ClickUp

จัดการงานและตารางเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าที่เคยด้วย ClickUp แพลตฟอร์มการจัดการโครงการแบบครบวงจรที่มีเครื่องมือหลากหลายเพื่อช่วยให้คุณควบคุมกำหนดเวลาที่กำลังจะมาถึงได้อย่างอยู่หมัด!

ดูตารางงานของคุณตามวัน, สัปดาห์, หรือเดือนโดยใช้มุมมองปฏิทิน ClickUp จัดระเบียบงานของคุณตามโครงการหรือความสำคัญ, ลากและวางงานเพื่อกำหนดตารางเวลา, และติดตามความคืบหน้าได้อย่างง่ายดายโดยใช้การเข้ารหัสสี

ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อเพิ่มวันที่เริ่มต้น, วันที่ครบกำหนด, และเวลาที่แน่นอนให้กับงานใด ๆ และได้รับการแจ้งเตือนเมื่อถึงกำหนดเวลา. วางแผนวันที่และเวลาได้อย่างง่ายดาย, จัดสรรทรัพยากร, และมองเห็นการพึ่งพาอาศัยกันได้โดยใช้แผนภูมิแกนต์ของ ClickUp.

ใช้ประโยชน์จากมุมมอง Workloadของแพลตฟอร์มเพื่อดูปริมาณงานของสมาชิกแต่ละทีมในช่วงเวลาที่เลือกไว้ สำหรับการมองเห็นไทม์ไลน์ของโครงการและติดตามกำหนดเวลา คุณสามารถปรับแต่งClickUp Deadlines Templateให้เหมาะกับความต้องการของคุณได้ ใช้มันเพื่อจัดการการมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยการกำหนดวันเริ่มต้นและวันครบกำหนด และสร้างจุดสำคัญในโครงการผ่านมุมมอง List และ Board

แม่แบบกำหนดเวลา ClickUp
ติดตามกำหนดส่งงานได้อย่างง่ายดายด้วยเทมเพลตกำหนดเส้นตายของ ClickUp

คุณสมบัติการแจ้งเตือนของ ClickUpช่วยให้มั่นใจว่าคุณจะไม่พลาดกำหนดเวลาทั้งหมดด้วยการแจ้งเตือนที่ช่วยให้คุณทราบความคืบหน้าของงานอยู่เสมอ เลือกรับการแจ้งเตือนได้ทางอีเมล กล่องข้อความบนเดสก์ท็อป หรือแอปพลิเคชันบนมือถือ

แพลตฟอร์มนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับองค์กรที่ต้องจัดการกับงานและโครงการที่มีความเร่งด่วนสูง เช่นบริษัทบัญชี มันมีตัวเลือกการติดตามเวลาที่หลากหลาย มีฟีเจอร์แท็กสำหรับการจัดระเบียบงานอย่างมีชีวิตชีวา และอำนวยความสะดวกในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพผ่านความคิดเห็น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • คุณสมบัติที่หลากหลายส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ที่ซับซ้อน
  • แอปพลิเคชันมือถือมีคุณสมบัติน้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับเวอร์ชันเว็บ

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
  • ClickUp AI พร้อมใช้งานบนทุกแผนชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามแบบการเรียกเก็บเงินรายปี

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 8,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)

2. ยื่นเอกสารให้ทันเวลา

ยื่นเอกสารให้ทันเวลา
ผ่าน:ไฟล์อินไทม์

การพลาดกำหนดเวลาการยื่นภาษีอาจเป็นฝันร้ายสำหรับบริษัทบัญชีใด ๆ เครื่องมือถัดไปในรายการของเราช่วยป้องกันสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดเช่นนี้ได้ด้วยการทำตามชื่อของมันอย่างแท้จริง—ช่วยให้คุณยื่นภาษีได้ทันเวลา ⏰

ซอฟต์แวร์ติดตามวันครบกำหนดและจัดการงานนี้เป็นโซลูชันที่สะดวกสำหรับการจัดการโครงการของคุณและติดตามกำหนดเวลา ไม่ว่าจะเป็นการจัดเก็บเอกสาร รายงาน หรือเอกสารต่างๆ

จัดการปริมาณงานของคุณได้อย่างง่ายดายโดยการมอบหมายบริการหลายอย่างให้กับลูกค้าของคุณ—ตั้งแต่การวางแผนภาษีไปจนถึงการให้คำปรึกษาทางการเงิน—พร้อมตั้งค่าสถานะที่สามารถปรับแต่งได้เพื่อติดตามความคืบหน้า สร้างงานสำหรับทุกงานภายในบริษัทของคุณ และระบุรายละเอียดเช่นลูกค้า วันที่ครบกำหนด และบริการที่นำเสนอ

File In Time ช่วยให้คุณจัดเรียงและกรองงานตามสถานะหรือวันที่เพื่อภาพรวมที่กว้างขึ้น หรือใช้ตัวกรองอื่นๆ เพื่อดูรายละเอียดที่มากขึ้น ใช้ การแจ้งเตือนอัตโนมัติ สำหรับงานที่ครบกำหนดวันนี้ สัปดาห์นี้ หรือเดือนนี้

คุณสมบัติเด่นของ File In Time

  • การมอบหมายงานและการกำหนดวันที่สำหรับพนักงานแต่ละระดับ
  • รายงานมาตรฐานมากกว่า 25 รายการ
  • การสร้างงานหลายงานพร้อมกันเป็นชุด
  • การแจ้งเตือนอัตโนมัติเพื่อป้องกันการพลาดกำหนดเวลา
  • คุณสมบัติการควบคุมการอนุญาตครอบคลุมซอฟต์แวร์การจัดการการปฏิบัติการ

การยื่นเอกสารภายในระยะเวลาที่กำหนด

  • กระบวนการอัปโหลดไฟล์อาจต้องใช้เวลาสักครู่
  • ค่อนข้างจำกัดในความสามารถ

ราคาตามเวลาการยื่นเอกสาร

  • 199 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือน ต่อหนึ่งใบอนุญาต

คะแนนและรีวิวของ File In Time

  • คำแนะนำซอฟต์แวร์: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 10 รายการ)
  • GetApp: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)

3. ปฏิทิน ONESOURCE

ONESOURCE ปฏิทิน
ผ่าน:ปฏิทิน ONESOURCE

หากคุณอยู่ในธุรกิจบัญชี การติดตามวันครบกำหนดถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเพื่อหลีกเลี่ยงค่าปรับที่เกิดจากการล่าช้าที่เกี่ยวข้องกับภาษีนิติบุคคลและการปฏิบัติตามข้อกำหนด Thomson Reuters ONESOURCE Calendar เป็นเครื่องมือที่ใช้งานง่าย ออกแบบมาเพื่อช่วยคุณในการ จัดการกำหนดเวลาการปฏิบัติตามข้อกำหนดและภาษีหลายปี การชำระเงิน โครงการ การยื่นเอกสาร และการขยายเวลา

ONESOURCE Calendar เป็นระบบปฏิทินแบบรวมศูนย์ ปรับแต่งได้ตามต้องการ และเข้าถึงได้จากทุกที่ ทำให้เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าในการขจัดปัญหาการพลาดกำหนดเวลาส่งงาน ระบบนี้นำเสนอภาพรวมที่ชัดเจนของเส้นตายสำหรับเขตอำนาจศาลทั่วโลก ครอบคลุมหมวดภาษีและการยื่นเอกสารทางธุรกิจหลากหลายประเภท เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีเงินได้ และการรายงานตามกฎหมาย

ซอฟต์แวร์จะ อัปเดตโดยอัตโนมัติ เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในกฎหมายภาษีของประเทศและกำหนดเวลาการยื่นเอกสาร คุณยังสามารถเชื่อมต่อโดยตรงกับคลังเนื้อหาทั่วโลกโดยใช้ ONESOURCE Calendar API

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ONESOURCE Calendar

  • การอัปเดตปฏิทินอัตโนมัติเพื่อให้คุณไม่พลาดกำหนดเวลาจริง
  • หน้าจอปรับแต่งได้
  • เข้าถึงได้ง่ายจากทุกที่
  • อนุญาตให้เข้าถึงกำหนดเวลาที่เกี่ยวข้องสำหรับเขตอำนาจศาลทั่วโลก
  • เชื่อมต่อได้กับคลังเนื้อหาทั่วโลก

ข้อจำกัดของปฏิทิน ONESOURCE

  • การแก้ไขฟิลด์อาจเป็นเรื่องท้าทาย
  • อาจแสดงอาการล่าช้าเล็กน้อยในการประมวลผล

ราคาของ ONESOURCE Calendar

  • มีให้บริการเมื่อติดต่อ

การให้คะแนนและรีวิวปฏิทิน ONESOURCE

  • G2: 3. 8/5 (20+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 10 รายการ)

4. กระบวนการทำงานแบบเจ็ตแพ็ก

เวิร์กโฟลว์ Jetpack
ผ่าน:ระบบการทำงาน Jetpack

Jetpack Workflow เป็นแอปพลิเคชันบนคลาวด์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยให้ผู้ทำบัญชีมุ่งเน้นไปที่งานที่กำลังจะมาถึง, อัตโนมัติกระบวนการ, และตรวจสอบและวางแผนงานในอนาคตได้อย่างง่ายดาย

ซอฟต์แวร์นี้เปรียบเสมือนเครื่องมือติดตามกำหนดส่งงานโครงการโดยเฉพาะสำหรับมืออาชีพที่มีกำหนดส่งงานซ้ำๆ สร้างลำดับความสำคัญของงานให้ชัดเจนและปรับปรุงกระบวนการบัญชีและการทำบัญชีของคุณให้มีประสิทธิภาพด้วยกระบวนการอัตโนมัติและกำหนดเส้นตายงานแบบต่อเนื่อง

ใช้ฟังก์ชันการกำหนดเวลาที่หลากหลายเพื่อ เปิดใช้งานการทำซ้ำงานอัตโนมัติ

แถบค้นหาขั้นสูง ของซอฟต์แวร์ช่วยให้คุณสามารถค้นหาผลงานทั้งหมดของคุณได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังมีตัวกรองแบบกำหนดเองและการแจ้งเตือนทางอีเมลเพื่อแจ้งให้คุณทราบเมื่อใดก็ตามที่งานของลูกค้าใกล้ถึงกำหนดส่งหรือต้องการขยายกำหนดส่ง

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของกระบวนการทำงาน Jetpack

  • 70+ แม่แบบฟรี
  • รองรับการกำหนดเส้นตายแบบลำดับขั้น
  • หน้าการทำงานของฉันเพื่อดูงานที่กำลังจะมาถึง
  • ผสานการทำงานกับแอปมากกว่า 2,000 แอป
  • รายงานความคืบหน้า (เหมาะสำหรับงานลูกค้า)

ข้อจำกัดของกระบวนการทำงาน Jetpack

  • มันจะได้ประโยชน์จากการมีแอปมือถือ
  • คุณสมบัติแดชบอร์ดโครงการที่จำกัดนอกเหนือจากการบัญชี

ราคา Jetpack Workflow

  • จัดระเบียบ: $45/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ขนาด: $49/เดือน ต่อผู้ใช้

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามแบบการเรียกเก็บเงินรายปี

คะแนนและรีวิวการทำงานของ Jetpack

  • G2: 4. 1/5 (10+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (50+ รีวิว)

5. ACI TaskTracker

ACI TaskTracker
ผ่านทาง:ACI TaskTracker

ACI TaskTracker เป็นโซลูชันการจัดการกำหนดส่งงานที่ใช้งานง่าย ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อช่วยให้ชีวิตของสำนักงานบัญชีรับอนุญาต (CPA) ขนาดเล็กและแผนกภาษีง่ายขึ้น

ตัวติดตามงานนี้ช่วยให้การทำงานของคุณเป็นไปอย่างราบรื่นด้วยการ กรอกวันที่ครบกำหนดและวันขยายเวลาโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ยังมีใบอนุญาตสำหรับผู้ใช้หลายคนเพื่อให้การอัปเดตสถานะแบบเรียลไทม์สำหรับทั้งผู้บริหารและพนักงาน ทำให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกัน

ระบบจะเลื่อนงานไปยังวันที่ครบกำหนดถัดไปโดยอัตโนมัติเมื่องานปัจจุบันเสร็จสมบูรณ์ นอกจากนี้ยังมี ปฏิทินป๊อปอัพที่ใช้งานได้ง่าย ซึ่งผสานรวมอยู่ในระบบ เพื่อช่วยให้การป้อนข้อมูลเป็นเรื่องง่าย ทำให้การติดตามวันที่ครบกำหนดเป็นเรื่องง่าย

นอกเหนือจากการสนับสนุนฝ่ายภาษี ACI TaskTracker ยังสามารถช่วยเหลือธุรกิจทุกประเภทในการจัดการงานบันทึกบัญชีกระบวนการทำบัญชี และหน้าที่การปฏิบัติตามข้อกำหนดที่หลากหลายอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น งบการเงินรายเดือน รายไตรมาส และรายปี

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ACI TaskTracker

  • กำหนดวันครบกำหนดยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของ IRS ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
  • 200 กำหนดเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ของรัฐและภาษีแฟรนไชส์
  • การสร้างงานที่กำหนดเองสำหรับภาษีทรัพย์สิน ภาษีการขาย และ SEC (สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)
  • ระบบบริหารจัดการสำนักงานที่ใช้งานง่ายสำหรับผู้ใช้
  • คอลัมน์สำหรับการจัดการวันครบกำหนดที่ง่าย

ข้อจำกัดของ ACI TaskTracker

  • ไม่มีรีวิวให้ชม

ราคาของ ACI TaskTracker

  • 1 ผู้ใช้: $400/เดือน
  • 5 ผู้ใช้: $800/เดือน ต่อผู้ใช้
  • 10 ผู้ใช้: $1,200/เดือน ต่อผู้ใช้
  • มากกว่า 10 ผู้ใช้: $1,600/เดือน ต่อผู้ใช้

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามแบบการเรียกเก็บเงินรายปี

ACI TaskTracker คะแนนและรีวิว

  • ไม่มีรีวิวให้ชม

6. Remindax

เรมินดาx
ผ่านทาง:Remindax

เบื่อกับการติดตามวันครบกำหนดด้วยตนเองหรือไม่? Remindax คือโซลูชันอัตโนมัติสำหรับการแจ้งเตือนวันครบกำหนด ช่วยให้คุณสามารถจัดการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องกังวล เพียงกำหนดการแจ้งเตือนล่วงหน้าและรับการแจ้งเตือนอัตโนมัติเมื่อใกล้ถึงวันครบกำหนดสำคัญของคุณ ⌛

Remindax รวบรวมบันทึกกำหนดเวลาของคุณไว้ในอินเทอร์เฟซเดียว ทำให้คุณสามารถดูแลภาพรวมของวันครบกำหนดที่กำลังจะมาถึงได้อย่างครบถ้วน นอกจากนี้ คุณยังสามารถรับประกันการต่ออายุอัตโนมัติของเอกสารที่หมดอายุ เช่น สัญญาหรือการสมัครสมาชิก ได้ทั้งแบบรายเดือนหรือรายปี ด้วยการปรับกระบวนการทำงานให้เป็นอัตโนมัติผ่าน ฟีเจอร์ต่ออายุอัตโนมัติของ Remindax

ซอฟต์แวร์นี้มีคุณสมบัติการจัดการไฟล์ ที่ช่วยให้คุณสามารถเก็บเอกสารสำคัญของคุณไว้ได้อย่างปลอดภัย และจัดเรียงอย่างเป็นระบบในรูปแบบต่าง ๆ เช่น Word, PDF, และ Excel. นอกจากนี้ คุณยังสามารถจัดหมวดหมู่เอกสารตามประเภท และเปิดใช้งานการควบคุมการเข้าถึงของผู้ใช้เพื่อป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต.

คุณสมบัติเด่นของ Remindax

  • โปรโตคอล SSL เพื่อปกป้องข้อมูล
  • การแจ้งเตือนผ่านอีเมล, SMS หรือ WhatsApp
  • การแจ้งเตือนอัตโนมัติและแบบประจำ
  • ความสามารถในการค้นหาขั้นสูงและตัวกรอง
  • การจัดการไฟล์ที่ง่ายดาย

ข้อจำกัดของ Remindax

  • มีศักยภาพในการปรับปรุงในอินเทอร์เฟซผู้ใช้
  • ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบริการลูกค้า

ราคา Remindax

  • เริ่มต้น: $29/เดือน
  • ธุรกิจ: $49/เดือน
  • พรีเมียม: $99/เดือน

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามแบบการเรียกเก็บเงินรายปี

เรมินดาx คะแนนและรีวิว

  • คำแนะนำซอฟต์แวร์: 4. 5/5 (10+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (10+ รีวิว)

7. การจัดการการปฏิบัติงานของ Mango

การจัดการการปฏิบัติงานของ Mango
ผ่านทาง:Mango Practice Management

Mango Practice Management เป็นซอฟต์แวร์ติดตามกำหนดเวลาที่สร้างขึ้นโดยเฉพาะเพื่อช่วยนักบัญชีในการติดตามเส้นตายที่สำคัญด้วยความพยายามน้อยที่สุด

ซอฟต์แวร์นี้มี ตัวเลือกการติดตามสองแบบที่แตกต่างกัน: ตัวเลือกการติดตามแบบเล่าเรื่องพื้นฐาน ซึ่งออกแบบมาสำหรับบริษัทขนาดเล็ก และตัวเลือกการติดตามแบบละเอียด สำหรับการติดตามขั้นตอนย่อยเฉพาะภายในแต่ละงานหลัก

Mango Practice Management ช่วยให้คุณสามารถถ่ายโอนข้อมูลจากลูกค้าหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่ง และจากปีหนึ่งไปยังปีต่อไปได้ นอกจากนี้ยังมีการแจ้งเตือนให้กับพนักงานเพื่อให้ทีมของคุณทราบเกี่ยวกับงานที่ค้างอยู่หรือมีความสำคัญสูง

ติดตามกำหนดเวลาได้อย่างง่ายดายทั้งรายสัปดาห์ รายไตรมาส รายเดือน รายปี หรือรายสองปี และตรวจสอบวันครบกำหนดสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งเดียว คุณสามารถสร้างและพิมพ์รายงานที่กำหนดเองสำหรับกำหนดเวลาเฉพาะได้อย่างง่ายดายโดยใช้ ฟีเจอร์สร้างรายงาน

คุณสมบัติเด่นของ Mango Practice Management

  • ตัวเลือกการติดตามแบบสองระดับ
  • การมอบหมายงานอย่างง่าย
  • การแจ้งเตือนวันครบกำหนด
  • รายงานสำหรับกำหนดเวลา
  • การติดตามกำหนดเวลาตามช่วงเวลา

ข้อจำกัดในการจัดการการปฏิบัติงานของ Mango

  • ใบแจ้งหนี้ควรมีตัวเลือกแบบอักษรเพิ่มเติม
  • ไม่มีตัวเลือกในการตั้งค่าการชำระเงินแบบประจำ

การกำหนดราคาการจัดการการปฏิบัติของ Mango

  • พื้นฐาน: $35/เดือน ต่อผู้ใช้
  • บวก: $55/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ข้อดี: $69/เดือน ต่อผู้ใช้

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามแบบการเรียกเก็บเงินรายปี

MangoPractice การจัดอันดับและรีวิว

  • G2: 3. 3/5 (10+ รีวิว)
  • Capterra: 3. 9/5 (50+ รีวิว)

8. ตัวติดตามงาน

ตัวติดตามงาน
ผ่าน:ตัวติดตามงาน

Task Tracker คือเครื่องมือจัดการงานที่เปรียบเสมือนมีดพับสวิสสำหรับทุกความต้องการ มอบโซลูชันที่ยืดหยุ่นและตอบโจทย์ผู้ใช้หลากหลายกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายปฏิบัติการ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด

ติดตามการทำงานประจำวันของคุณโดยการป้อนรายละเอียดของงาน, มอบหมายให้กับสมาชิกในทีม, และได้รับการอัปเดตเป็นประจำเกี่ยวกับความคืบหน้าของพวกเขา. ตั้งการแจ้งเตือนสำหรับงานที่ทำซ้ำและได้รับการอัปเดตอัตโนมัติสำหรับงานเหล่านั้นทุกวัน.

ติดตามระยะเวลาของแต่ละงานและประเมินประสิทธิภาพการทำงานของทีมแบบเรียลไทม์ด้วย Time Sheet ของซอฟต์แวร์ รับทราบข้อมูลกิจกรรมประจำวันของทีมโดยอัตโนมัติผ่านรายงานสรุปประจำวันทาง WhatsApp

คุณสมบัติเด่นของ Task Tracker

  • การแจ้งเตือนและการเตือนความจำจาก WhatsApp
  • ผสานการทำงานกับ Zoom และ Google Calendar
  • มุมมองปฏิทิน
  • บันทึกเสียงเพื่อการติดตามงานที่รวดเร็วขึ้น
  • การติดตามประสิทธิภาพของทีมด้วยแผนภูมิ

ข้อจำกัดของตัวติดตามงาน

  • การปรับปรุงอินเทอร์เฟซอาจช่วยเพิ่มความสามารถในการใช้งาน
  • แอปอาจมีปัญหาการทำงานบนอุปกรณ์ iOS

ราคาของระบบติดตามงาน

  • พื้นฐาน: ฟรีสำหรับผู้ใช้สูงสุดห้าคน
  • ชุดโปรแกรม TaskTracker: $1.81 ต่อเดือนต่อผู้ใช้, ขั้นต่ำห้าผู้ใช้
  • องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา

*ราคาที่แสดงเป็นราคาสำหรับรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี

คะแนนและรีวิวของตัวติดตามงาน

  • G2: 5/5 (รีวิวมากกว่า 10 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (น้อยกว่า 10 รีวิว)

9. เครื่องติดตามวันครบกำหนด Orbitax

Orbitax ตัวติดตามวันครบกำหนด
ผ่าน:Orbitax Due Date Tracker

โปรแกรมติดตามวันครบกำหนด Orbitax เป็นส่วนหนึ่งของชุดซอฟต์แวร์การจัดการภาษีที่ครอบคลุม ซึ่งถูกนำมาใช้โดยธุรกิจที่มีการดำเนินงานในหลายเขตอำนาจศาล โปรแกรมนี้ใช้สำหรับติดตามและจัดการภาระหน้าที่ในการยื่นเอกสารและภาษีต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ

เครื่องมืออัตโนมัติตัวนี้เชื่อมต่อทุกหน่วยธุรกิจของคุณทั่วโลก และกรอกวันที่โดยอัตโนมัติเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดการปฏิบัติตามกฎระเบียบสำหรับแต่ละหน่วยงาน

เมื่อคุณอัปเดต Entity Tracker ของแพลตฟอร์มโดยการเพิ่มหรือลบเอนทิตี วันที่ครบกำหนดจะถูกซิงโครไนซ์แบบไดนามิก วันที่ครบกำหนดแต่ละวันสามารถกระตุ้นการทำงานของเวิร์กโฟลว์ที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ใช้ประโยชน์จาก Task Manager ที่ผสานรวมเพื่อกำหนดภาระหน้าที่ของวันที่ครบกำหนดให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พร้อมกำหนดเส้นตายและการแจ้งเตือน

ใช้ประโยชน์จากความสามารถของ การติดตามการตรวจสอบ ในซอฟต์แวร์เพื่อรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประวัติของกิจกรรมการยื่นทั้งหมดผ่านเส้นทางการตรวจสอบที่ละเอียด จากนั้นคุณสามารถเลือกที่จะถ่ายโอนภาระผูกพันในการยื่นไปยังปีงบประมาณในอนาคตเพื่อความสะดวกที่มากขึ้น

ซอฟต์แวร์นี้ยังรวม ตรรกะในตัว ที่ไม่เพียงแต่แยกแยะว่าจำเป็นต้องยื่นคืนหรือไม่ แต่ยังระบุหน่วยงานที่รับผิดชอบและแบบฟอร์มเฉพาะที่ต้องการอีกด้วย

คุณสมบัติเด่นของ Orbitax Due Date Tracker

  • ห้องสมุดของกฎระเบียบการปฏิบัติตามข้อกำหนดสำหรับการยื่นเอกสารในเขตอำนาจศาล 195 แห่ง
  • ฟีเจอร์ Orbitax ในตัว
  • ฐานข้อมูลกฎและอัตราภาษีของ Orbitax
  • ออร์บิแท็กซ์ ไดร์ฟ สำหรับการจัดเก็บข้อมูล

ข้อจำกัดของ Orbitax Due Date Tracker

  • ไม่มีรีวิวให้ชม

Orbitax Due Date Tracker ราคา

  • มีให้บริการเมื่อติดต่อ

Orbitax Due Date Tracker คะแนนและรีวิว

  • ไม่มีรีวิวให้ชม

10. เซ็นต์ทางการเงิน

เงินทอง
ผ่านทาง:Financial Cents

Financial Cents ช่วยบริษัทบัญชีในการจัดระเบียบงานภายในแพลตฟอร์มเดียวและปรับปรุงกระบวนการที่ใช้เวลานานให้รวดเร็วขึ้นด้วยระบบอัตโนมัติซอฟต์แวร์การจัดการโครงการบัญชีที่ใช้งานง่ายนี้เป็นตั๋วของคุณสู่การติดตามงานที่ง่ายดาย การตอบสนองลูกค้าที่รวดเร็วขึ้น และการจัดระเบียบพื้นที่ทำงานโดยรวมที่ดีขึ้น

ใช้ประโยชน์จากแดชบอร์ด, การแจ้งเตือน, และคุณสมบัติการติดตามเวลาของแพลตฟอร์มเพื่อ ควบคุมงานและกำหนดส่งที่เกี่ยวข้องของคุณอีกครั้ง ในมุมมองเดียว และไม่พลาดกำหนดส่งของลูกค้าอีกต่อไป ?

คุณสมบัติเด่นของ Financial Cents

  • ผสานการทำงานกับ QuickBooks Online ซอฟต์แวร์บัญชีแยกประเภททั่วไป
  • รายงานการติดตามเวลา
  • ระบบออกใบแจ้งหนี้ลูกค้าในตัว
  • การแจ้งเตือนอัตโนมัติ
  • ความปลอดภัยระดับธนาคาร

ข้อจำกัดทางการเงิน

  • การเพิ่มการผสานระบบเพิ่มเติมอาจเป็นประโยชน์
  • ผู้ใช้บางรายไม่พอใจกับการสนับสนุนที่ใช้ AI

การกำหนดราคาแบบเซนต์ทางการเงิน

  • แผนทีม: $39/เดือน ต่อผู้ใช้
  • แผนผังสเกล: $59/เดือน ต่อผู้ใช้

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามแบบการเรียกเก็บเงินรายปี

การจัดอันดับและรีวิวทางการเงินเซนต์

  • G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 70+)
  • Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)

นำหน้าเวลาด้วยซอฟต์แวร์ติดตามวันครบกำหนดที่ดีที่สุด

ด้วยระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติ การแจ้งเตือน การผสานปฏิทิน และการอัปเดตที่ราบรื่น ซอฟต์แวร์ติดตามวันครบกำหนดสามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการงานของคุณและนำระดับความรับผิดชอบและความขยันที่ไม่เคยมีมาก่อนมาสู่ธุรกิจของคุณ

หากคุณกำลังมองหาวิธีติดตามกำหนดเวลาของคุณอย่างง่ายดายภายในแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพที่ครอบคลุมลองใช้ ClickUp! ใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติการจัดการโครงการที่หลากหลาย ความสามารถในการติดตามงาน และเทมเพลตที่มีประโยชน์นับพันเพื่อความสำเร็จที่ไม่เคยมีมาก่อน!