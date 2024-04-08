Airtable vs. Asana: การปะทะกันของยักษ์ใหญ่ด้านการจัดการโครงการ

การวางแผนโครงการตั้งแต่ต้นจนจบ จัดการงานหลายอย่างพร้อมกัน รักษาความเป็นหนึ่งเดียวของทีม จัดการเวลาและงบประมาณ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า จัดการประชุม ติดตามความก้าวหน้า และสร้างความพึงพอใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย—ฟังดูเยอะใช่ไหม? เชื่อหรือไม่ว่านี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของบทบาทมากมายที่ผู้จัดการโครงการต้องรับผิดชอบ!
โชคดีที่มีทางออกที่สามารถทำให้กระบวนการเหล่านี้เป็นไปอย่างราบรื่นหรือรับหน้าที่เหล่านี้ทั้งหมดได้: เครื่องมือจัดการโครงการ สองตัวเลือกที่โดดเด่นเหนือตัวเลือกอื่น ๆ ในประเภทเดียวกันคือ Airtable และ Asana
แม้ว่า Asana และ Airtable จะถูกออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดการงานและโครงการ แต่ทั้งสองก็มีจุดแข็งและจุดอ่อนที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว
ในบทความนี้ เราจะ เจาะลึกประเด็นเปรียบเทียบระหว่าง Airtable กับ Asana พูดคุยถึงคุณสมบัติของแต่ละเครื่องมือ และช่วยให้คุณค้นหาโซลูชันที่สมบูรณ์แบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณให้สูงสุด! 💪
Airtable คืออะไร?
Airtable เป็นแพลตฟอร์มสำหรับการสร้าง จัดการ และแบ่งปันฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ เป็น ไฮบริดระหว่างสเปรดชีตกับฐานข้อมูล ที่ช่วยให้คุณรวมศูนย์และเชื่อมต่อข้อมูล สร้างขั้นตอนการทำงานที่กำหนดเอง และทำงานร่วมกับทีมของคุณได้อย่างราบรื่น
เมื่อคุณได้ยินคำว่า "สเปรดชีต" คุณอาจนึกถึง Excel เป็นอันดับแรก ทำไมต้องเรียนรู้แพลตฟอร์มใหม่ตั้งแต่ต้นในเมื่อคุณสามารถใช้ Excel ที่คุ้นเคยสำหรับความต้องการในการจัดการโครงการของคุณได้? เพราะ Airtable เป็นมากกว่าสเปรดชีต!
มันนำเสนอตัวเลือกการจัดการโครงการขั้นสูง เช่น มุมมองโครงการหลายแบบ, การทำงานอัตโนมัติ, คุณสมบัติการรายงาน, และการสร้างแอปโดยไม่ต้องเขียนโค้ด. มันคือโซลูชันที่ไม่เหมือนใครซึ่งสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณและขจัดอุปสรรคบนเส้นทางของคุณในการส่งมอบโครงการคุณภาพสูงพร้อมโซลูชันการจัดการงานที่มีประสิทธิภาพ.
คุณสมบัติของ Airtable
มาดูคุณสมบัติหลักที่ทำให้ Airtable เป็นซอฟต์แวร์การจัดการงานและโครงการที่ยอดเยี่ยม
1. การสร้างแอปพลิเคชัน
ด้วย Airtable คุณสามารถ สร้างแอปที่กำหนดเอง ได้ตามข้อมูลของคุณโดยไม่ต้องมีความรู้ด้านการเขียนโค้ดเลย! 🧑💻
ด้วยแอปพลิเคชันที่ปรับแต่งได้ คุณสามารถออกแบบกระบวนการทำงานใหม่และทำให้มั่นใจว่าสมาชิกทุกคนในทีมทำงานในสภาพแวดล้อมที่ตรงกับความต้องการของพวกเขา
Airtable มีตัวเลือกที่เรียกว่า Interface Designer ซึ่งช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งอินเทอร์เฟซของแอปของคุณได้ ฟีเจอร์นี้มีระบบออกแบบแบบลากและวางที่ใช้งานง่าย ปรับระดับสิทธิ์การเข้าถึงเพื่อให้แน่ใจว่าสมาชิกทีมที่เหมาะสมสามารถเข้าถึงแอปและอินเทอร์เฟซเฉพาะได้
2. ข้อมูลที่เชื่อมโยงกัน
Airtable ช่วยให้คุณสร้าง แหล่งข้อมูลเดียวที่ถูกต้อง สำหรับองค์กรของคุณ ทำให้เป็นแพลตฟอร์มฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ระดับแนวหน้า นำข้อมูลสำคัญเข้าสู่ Airtable และใช้เป็นรากฐานสำหรับการทำงานของคุณ
ทุกครั้งที่คุณอัปเดตข้อมูล ข้อมูลจะถูกซิงค์โดยอัตโนมัติในทุกระบบแบบเรียลไทม์ คุณจึงไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับความสับสนหรือการสื่อสารที่ผิดพลาดระหว่างสมาชิกในทีม
แต่เดี๋ยวก่อน นั่นยังไม่หมด! Airtable ยังสามารถ "นำเข้า" ข้อมูลจากแอปอื่น ๆเช่น Jira, Box และ Salesforce ได้อีกด้วย ช่วยให้คุณรวมทุกขั้นตอนการทำงานไว้ด้วยกันและอัปเดตได้อย่างง่ายดาย
3. ระบบอัตโนมัติ
ลืมงานซ้ำซากที่ขโมยเวลาอันมีค่าของคุณไปได้เลย ด้วย Airtable คุณสามารถสร้างระบบอัตโนมัติโดยใช้ ตรรกะการกระตุ้นและการดำเนินการ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณและเปลี่ยนโฟกัสไปสู่การทำงานที่มีคุณค่ามากขึ้น
ระบบอัตโนมัติของ Airtable สามารถปรับให้เรียบง่ายหรือซับซ้อนได้ตามที่คุณต้องการ คุณสามารถสร้างการแจ้งเตือนเดี่ยวหรือกระบวนการทำงานแบบหลายขั้นตอน ขึ้นอยู่กับความต้องการในการจัดการโครงการของคุณ หรือมอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีมแต่ละคน แม้แต่ในโครงการที่ซับซ้อนที่สุด
การตั้งค่าทริกเกอร์และการดำเนินการนั้นใช้เวลาเพียงไม่กี่คลิก และกระบวนการทั้งหมดไม่ต้องเขียนโค้ด หากคุณมีทักษะใน Javascript คุณสามารถนำความรู้ของคุณมาใช้ให้เกิดประโยชน์และขยายความสามารถของฟีเจอร์ขั้นสูงในระบบการอัตโนมัติของคุณได้โดยการขยายตรรกะเพื่อปลดล็อกข้อมูลโครงการของคุณ 🥰
เมื่อ Airtable ผสานการทำงานกับแอปต่างๆ เช่น Slack, Facebook และ Google Workspace คุณสามารถเพิ่มแอปเหล่านี้เข้าไปในกระบวนการอัตโนมัติของคุณและปรับปรุงขั้นตอนการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ราคาของ Airtable
- ฟรี (สำหรับบุคคลหรือทีมขนาดเล็กมาก)
- ทีม: $20/เดือน ต่อที่นั่ง
- ธุรกิจ: $45/เดือน ต่อที่นั่ง
- ระดับองค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
อะไรคืออาสนะ?
Asana เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการการทำงานที่เป็นที่รู้จักกันดี ซึ่งช่วยให้คุณจัดการงานและโครงการต่างๆ ในขณะที่ทำให้ทีมข้ามสายงานของคุณทำงานได้อย่างราบรื่นเหมือนเครื่องจักรที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ⚙️
แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้คุณสามารถตั้งและติดตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์สำหรับทุกโครงการ, กำจัดอุปสรรคเพื่อส่งเสริมการร่วมมืออย่างราบรื่น, ระบุจุดที่ต้องปรับปรุง, และรวบรวมทุกแง่มุมของโครงการของคุณไว้ในสภาพแวดล้อมที่ใช้งานง่ายและมีประสิทธิภาพ
ใช้คุณสมบัติหลักเพื่อทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติ จัดการทรัพยากร เปิดใช้งานแดชบอร์ดสำหรับฟีเจอร์การรายงานที่ครอบคลุม และติดตามเวลา ทั้งหมดภายใต้หลังคาเดียว
ที่ดีที่สุดคือ แม้ว่าจะมีตัวเลือกขั้นสูงมากมาย แต่ Asana ก็ใช้งานง่ายอย่างน่าประหลาดใจ แม้แต่สำหรับผู้ที่ไม่เคยใช้แพลตฟอร์มการจัดการโครงการหรืองานมาก่อน
คุณสมบัติของอาสนะ
ในการแข่งขันระหว่าง Airtable กับ Asana เครื่องมือนี้โดดเด่นจากแพลตฟอร์มอื่น ๆ ด้วยคุณสมบัติการจัดการโครงการที่สำคัญบางประการเหล่านี้:
1. ฟิลด์ที่กำหนดเอง
ผู้จัดการโครงการมักต้องรับมือกับงานจำนวนมาก และการเพียงแค่ระบุรายการงานเหล่านั้นไม่เพียงพอสำหรับการติดตามที่มีประสิทธิภาพ Asana ช่วยให้คุณลดปัญหานี้ได้โดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเอง ซึ่งช่วยให้คุณสามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานของคุณได้
กล่าวโดยง่าย ฟิลด์ที่กำหนดเองจะอธิบายงานของคุณในรายละเอียดมากขึ้น ช่วยให้จัดระเบียบและกรองข้อมูลได้ง่ายขึ้น และช่วยให้คุณติดตามปริมาณงานและกำหนดเวลาได้ดียิ่งขึ้น Asana มีฟิลด์ที่กำหนดเองสองประเภท ได้แก่ ท้องถิ่น (เฉพาะโครงการ) หรือ ทั่วโลก (เพิ่มลงในไลบรารีของคุณ สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ภายในองค์กรของคุณ)
ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองใน Asana เพื่อกำหนดขั้นตอน ความสำคัญ ทีม งบประมาณ หรือกลุ่มเป้าหมายของงาน และทำให้งานของคุณเป็นระเบียบและติดตามได้ง่าย
2. แม่แบบ
Asana นำเสนอ เทมเพลตการจัดการโครงการมากกว่า 80 แบบ เพื่อมาตรฐานกลยุทธ์การดำเนินงานของคุณ ให้ทีมทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงล่าสุด และรับประกันความสม่ำเสมอ เทมเพลตมาพร้อมกับส่วนที่เตรียมไว้ล่วงหน้า แต่คุณสามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการขององค์กรของคุณเสมอ
นอกจากการดาวน์โหลดเทมเพลตจากไลบรารีแล้ว คุณยังสามารถสร้างเทมเพลตของคุณเองได้ในไม่กี่คลิก! นี่เป็นข่าวดีสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างเวิร์กโฟลว์แบบกำหนดเองและนำกลับมาใช้ใหม่ในโครงการในอนาคตได้ คุณยังสามารถเปลี่ยนโครงการและงานทั้งหมดให้กลายเป็นเทมเพลตที่ไม่เหมือนใครได้อีกด้วย ✨
3. เป้าหมาย
ทุกองค์กรมีเป้าหมายใหญ่ และทุกทีมและโครงการภายในองค์กรนั้นต่างหมุนรอบเป้าหมายนั้น Asana มอบวิธีการให้คุณเชื่อมโยงเป้าหมายขององค์กรกับงานประจำวันและติดตามการมีปฏิสัมพันธ์ของงานเหล่านั้นตลอดเวลา
ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถมั่นใจได้ว่าทีมของคุณกำลังมุ่งหน้าไปในทิศทางที่ถูกต้องในทุกช่วงเวลาของโครงการไม่จำกัดจำนวน 🧭
ใช้ เป้าหมาย Asana เพื่อกำหนดเป้าหมายสำหรับตัวคุณเอง ทีมของคุณ และทั้งองค์กร เชื่อมโยงเป้าหมายเหล่านี้กับโครงการของคุณ ติดตามหลายระดับ และทำให้มั่นใจว่างานของคุณสอดคล้องกันอย่างสมบูรณ์แบบ
การมีเป้าหมายที่ชัดเจนจะช่วยให้คุณจัดลำดับความสำคัญและทำให้ทีมของคุณทำงานไปในทิศทางเดียวกัน เมื่อคุณมีความคืบหน้า Asana Goals จะอัปเดตโดยอัตโนมัติ พร้อมให้ข้อมูลเชิงลึกที่ละเอียดเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ผลและสิ่งที่ไม่ได้ผล
ใช้คุณสมบัติการจัดการโครงการหลักเหล่านี้เพื่อกำหนดเป้าหมาย, กำหนดทีมของคุณ, สร้างตารางเวลา, และมองเห็นภาพใหญ่และรายละเอียดด้วยความชัดเจนเดียวกัน
ราคาของ Asana
- พื้นฐาน: $0
- พรีเมียม: $10.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $24.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
Airtable กับ Asana: เปรียบเทียบคุณสมบัติ
ทั้ง Airtable และ Asana ต่างก็มีอาวุธการจัดการโครงการและงานที่น่าประทับใจในคลังแสงของพวกเขา แต่คำถามคือ เครื่องมือทั้งสองนี้เปรียบเทียบกันอย่างไร? เราขอเชิญคุณเข้าร่วมการประลองระหว่าง Asana กับ Airtable ในสามรอบ ซึ่งเราจะดูว่าทั้งสองทำงานอย่างไรในแง่มุมที่สำคัญ—มุมมองของโครงการ, การผสานรวม, และการรายงาน
1. มุมมองของโครงการ
มุมมองโครงการหลายแบบช่วยให้คุณเห็นข้อมูลและงานของคุณจากหลากหลายมุมมองและสังเกตพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง นอกจากนี้ยังให้ความยืดหยุ่นและช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถปรับแต่งสภาพแวดล้อมการทำงานของตนเองได้
ทั้ง Airtable และ Asana ต่างก็โดดเด่นในด้านนี้ Airtable มีมุมมองให้เลือกถึงแปดแบบ (รายการ, ไทม์ไลน์, แผนงานกานท์, คันบัน, ปฏิทิน, แบบฟอร์ม, ตาราง, และแกลเลอรี) คุณสามารถสลับไปมาระหว่างมุมมองเหล่านี้, ทำสำเนา, ดาวน์โหลดเป็นไฟล์ CSV, และกำหนดสิทธิ์การใช้งานสำหรับผู้ใช้ได้
Asana มีมุมมองห้าแบบ—รายการ, ไทม์ไลน์, แคนบาน, ปฏิทิน, และแกนต์. การทำงานในมุมมองเหล่านี้ทำได้ง่าย และการสลับระหว่างมุมมองใช้เวลาเพียงคลิกเดียว.
จากจำนวนมุมมองที่มีอยู่มากมาย Airtable ชนะในรอบนี้
2. การผสานรวม
การผสานรวมกับแอปอื่น ๆ ให้คุณมีพลังมากขึ้น และลดความจำเป็นในการสลับแพลตฟอร์มเพื่อทำภารกิจให้เสร็จ
Airtable และ Asana มีการผสานการทำงานกับเครื่องมืออื่น ๆ มากมายสำหรับการจัดการงาน การติดตามเวลา การจัดระเบียบ และการทำงานร่วมกัน ช่วยให้คุณสามารถรวมศูนย์การทำงานและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
Asana มีการผสานการทำงานแบบเนทีฟกับแอปต่างๆ มากกว่า 200 รายการ เช่น Slack, Google Calendar, Microsoft Teams, Canva และ HubSpot นอกเหนือจากการผสานการทำงานแล้ว คุณยังสามารถใช้ประโยชน์จาก Asana API เพื่อสร้างแอปที่กำหนดเองและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและความสามารถในการทำงานให้สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว 😎
รายการการผสานการทำงานแบบเนทีฟของ Airtable นั้นสั้นกว่ามาก—มีตัวเลือกน้อยกว่า 40 รายการ โชคดีที่เครื่องมือนี้ยังมี API สำหรับการสร้างการผสานการทำงานแบบกำหนดเอง
เมื่อพิจารณาจากจำนวนการผสานรวมแบบเนทีฟ Asana คือผู้ชนะอย่างชัดเจน ในหมวดนี้ แต่ถ้าคุณไม่ติดขัดกับการเพิ่มขั้นตอนเล็กน้อยผ่าน API ทั้งสองเครื่องมือก็มีโอกาสมากมายในการขยายฟังก์ชันการทำงานเพิ่มเติม
3. ตัวเลือกการรายงาน
การรายงานเป็นส่วนสำคัญของการบริหารโครงการ—คุณจำเป็นต้องสามารถติดตามความคืบหน้า ตัดสินใจอย่างมีข้อมูล รายงานให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ และบริหารความเสี่ยงได้อย่างง่ายดาย
Asana และ Airtable มีฟีเจอร์การรายงานที่น่าประทับใจ คุณจะไม่ต้องสงสัยอีกต่อไปว่างานหรือโครงการกำลังดำเนินไปในทิศทางที่ถูกต้องหรือไม่
Asana มีแดชบอร์ดรายงานระดับพรีเมียม สร้างได้ในไม่กี่คลิกและแสดงข้อมูลของคุณในรูปแบบภาพเพื่อค้นหาปัญหาที่อาจเกิดขึ้นและวัดความสำเร็จของทีมของคุณ คุณสามารถใช้เทมเพลตรายงานของ Asana หรือสร้างแผนภูมิและกราฟของคุณเองเพื่อแสดงข้อมูล 📊
Airtable ไม่ล้าหลังในเรื่องตัวเลือกการรายงาน นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณจัดระเบียบข้อมูลและสร้างแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้เพื่อติดตามความก้าวหน้า Airtable ยกระดับขึ้นไปอีกขั้น—หากคุณรู้โค้ด คุณสามารถสร้างระบบการรายงานของคุณเองโดยใช้ SDK เพื่อพัฒนา API เฉพาะทาง
การแข่งขันระหว่าง Asana กับ Airtable รอบนี้เสมอกัน หากคุณกำลังมองหาตัวเลือกการรายงานที่ซับซ้อนมากขึ้น คุณอาจต้องการเลือกใช้ Airtable
Airtable เทียบกับ Asana บน Reddit
ผู้ใช้ Reddit คิดอย่างไรเกี่ยวกับการเปรียบเทียบระหว่าง Airtable กับ Asana? มาดูกัน!
ผู้ใช้คนหนึ่งกล่าวว่าพวกเขาชอบ Asana แต่เพื่อนร่วมทีมของพวกเขามักมีปัญหาในการใช้งานในแง่ของการสื่อสารและการจัดระเบียบ:
*"ฉันชอบ Asana แต่คนที่ฉันทำงานด้วยบางครั้งมีปัญหา พวกเขาต้องการให้มันเป็นเหมือนรายการสิ่งที่ต้องทำมากกว่าการเป็นภาพรวมของวงจรโครงการทั้งหมดและแผนที่ของสิ่งที่ทุกคนกำลังทำอยู่ พวกเขาประสบปัญหากับวิธีที่มันฝังงานย่อยไว้/พวกเขาต้องการให้ทุกอย่างอยู่ในระดับความลึกเดียวกัน ซึ่งไม่ใช่การออกแบบของเครื่องมือนี้ พวกเขาประสบปัญหาในการใช้ Asana เพื่อสื่อสารและถ่ายโอนไฟล์" ฉันรู้สึกยากลำบากเมื่อสมาชิกในทีมคาดหวังให้ฉันป้อนเนื้อหา (งานย่อยและการมอบหมาย) ที่พวกเขาสามารถทำได้ด้วยตัวเองและควรทำเอง เพื่อให้ฉันสามารถติดตามความคืบหน้าของทุกคนในโครงการได้
ผู้ใช้ Reddit อีกคนหนึ่งคิดว่าAirtable นั้นยอดเยี่ยม แต่มีข้อจำกัดด้านความปลอดภัยเนื่องจากการรองรับการเข้าถึงหลายผู้ใช้:
"ขอให้ผมเพิ่มเติมว่า เพื่อให้เห็นถึงความยอดเยี่ยมของ Airtable อย่างเต็มที่ คุณจะต้อง (a) ใช้ชีวิตอยู่กับข้อจำกัดมากมายของมัน หรือ (b) ขอความช่วยเหลือในการเอาชนะข้อจำกัดเหล่านั้น ข้อจำกัดหลายประการเหล่านี้เกี่ยวข้องกับการที่ Airtable รองรับการเข้าถึงโดยผู้ใช้หลายคน"
ข้อจำกัดแรกที่สำคัญมากซึ่งผมมองว่าเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้โดยสิ้นเชิงคือ: หากคุณเป็นผู้สร้างแอป Airtable และคุณแชร์แอปนั้นกับผู้ใช้อื่น คุณไม่สามารถป้องกันไม่ให้ผู้ใช้เหล่านั้นแชร์ต่อกับบุคคลที่คุณไม่รู้จักและอาจไม่ต้องการให้เข้าชมแอปได้ ผมยังไม่เข้าใจเลยว่าผู้คนรับมือกับข้อจำกัดนี้ได้อย่างไรเมื่อต้องสร้างแอปสำหรับธุรกิจ ผมสรุปได้เพียงว่าผู้ใช้ส่วนใหญ่ของ Airtable อาจไม่ทราบถึงข้อจำกัดนี้
ผู้ใช้ Reddit คนนี้เปลี่ยนจาก Asana มาใช้ ClickUpเพราะเครื่องมือนี้มีราคาที่ประหยัดกว่าและมีฟีเจอร์ครบครัน:
"ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ฉันได้ย้ายงานของฉันจาก Asana ไปยัง Clickup ฉันแค่ชอบที่ Clickup ทำได้มากกว่า (โดยเฉพาะในเรื่องของระบบอัตโนมัติ) ในราคาที่สมเหตุสมผลกว่า"
พบกับ ClickUp: ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Asana เทียบกับ Airtable
ตัดสินใจไม่ได้ระหว่าง Asana กับ Airtable เพราะไม่อยากต้องเลือกระหว่างสองอย่าง? แล้วถ้าเราบอกคุณว่าไม่จำเป็นต้องเลือกเลยล่ะ? ขอแนะนำ ClickUp เครื่องมือจัดการงานและโครงการที่ยอดเยี่ยม ซึ่งสามารถปฏิวัติการทำงานของคุณและ เปิดประตูสู่ประสิทธิภาพการทำงานที่ไม่เคยมีมาก่อน!
ทางเลือกนี้สำหรับAsana และAirtableได้รับชื่อเสียงที่ยอดเยี่ยมจากชุดคุณสมบัติที่ออกแบบมาอย่างพิถีพิถัน เพื่อการสร้าง การจัดการ การแบ่งปัน และการติดตามโครงการได้อย่างง่ายดาย รองรับการทำงานร่วมกันเป็นทีมและความโปร่งใสสูงสุด ทำให้ทุกคนทราบถึงการเปลี่ยนแปลงล่าสุด ไม่ว่าจะใหญ่หรือเล็กเพียงใดก็ตาม
จากกระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลสำหรับการระดมความคิดไปจนถึงฟิลด์ที่กำหนดเองและตัวเลือกการจัดการเอกสาร ClickUp มีทุกสิ่งที่ผู้จัดการโครงการต้องการเพื่อทำงานได้อย่างยอดเยี่ยม 💯
ยังไม่มั่นใจใช่ไหม? มาดูคุณสมบัติเด่นของ ClickUp กันเถอะ แล้วคุณจะเห็นทันทีว่าทำไมคุณควรเริ่มใช้มันเดี๋ยวนี้เลย!
1. การจัดการโครงการด้วย ClickUp
ClickUp นำเสนอชุดตัวเลือกครบวงจรที่ทำให้การบริหารโครงการเป็นเรื่องง่ายดาย—ClickUp Project Management. ⛵
ด้วยคุณสมบัติเหล่านี้ คุณสามารถวางแผน จัดระเบียบ และบริหารโครงการทุกรูปแบบและขนาด ให้ทีมงานของคุณทำงานสอดคล้องกัน และติดตามความคืบหน้าได้
ในแง่ของการวางแผน คุณสามารถใช้ClickUp AI ผู้ช่วยเขียนที่ทรงพลังของแพลตฟอร์มเพื่อสร้างแผนโครงการ ไทม์ไลน์ และเอกสารสรุปได้ คุณสมบัตินี้ยังสามารถช่วยในการร่างและสรุปเอกสาร การระดมความคิด และการสร้างวาระการประชุมได้อีกด้วย
ClickUp มีมุมมองให้เลือกมากกว่า 15 แบบ ช่วยให้คุณดูโครงการของคุณได้จากทุกมุมมอง นอกเหนือจากมุมมองคลาสสิกอย่างรายการและคัมบังแล้ว แพลตฟอร์มยังมีมุมมองแชท(เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสื่อสารและการทำงานร่วมกัน) มุมมองเอกสาร (สำหรับสร้างวิกิและเอกสาร) และมุมมองกระดานไวท์บอร์ด (เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการระดมความคิด)
ติดตามความคืบหน้าของโครงการของคุณผ่านแดชบอร์ดแบบโต้ตอบที่มีวิดเจ็ตมากกว่า 50 รายการ ใช้ประโยชน์จากเทมเพลตการจัดการโครงการเพื่อประหยัดเวลาและทำให้กระบวนการเป็นมาตรฐาน และเชื่อมต่อ ClickUp กับเครื่องมือมากกว่า 1,000รายการเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด
2. มุมมองตาราง ClickUp
มุมมองตารางของ ClickUpเป็น บ้านที่สมบูรณ์แบบสำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการทั้งหมด ช่วยให้คุณจัดเก็บและจัดระเบียบฐานข้อมูลของคุณเหมือนสเปรดชีต วาดความสัมพันธ์ระหว่างงาน และใช้ตัวเลือกการจัดรูปแบบขั้นสูง
ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUp เพื่อเพิ่มรายละเอียดเกี่ยวกับงานของคุณและทำให้ง่ายต่อการกรองและจัดระเบียบ เลือกจากรายการแบบดรอปดาวน์ กล่องกาเครื่องหมาย วันที่ ไฟล์ สูตร และฟิลด์เงิน เพื่อจัดรูปแบบข้อมูลของคุณและรักษาความสม่ำเสมอในทุกที่
มุมมองตารางของ ClickUp มอบความสามารถที่โดดเด่นเพราะคุณสามารถสร้างการเชื่อมโยงที่ไม่ซ้ำกันระหว่างข้อมูลของคุณได้ ตัวอย่างเช่น หากคุณขายอุปกรณ์สำนักงาน คุณสามารถเชื่อมโยงลูกค้าเข้ากับคำสั่งซื้อของพวกเขาและสร้างภาพรวมที่ละเอียดและรวมศูนย์ได้
แชร์ตารางของคุณกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย, ปรับแต่งระดับสิทธิ์, และส่งออกข้อมูลเพื่อทำให้การทำงานของคุณราบรื่นขึ้นและส่งเสริมการร่วมมือ
3. กระดานคัมบัง ClickUp
กระดานคัมบังช่วยให้คุณมองเห็นงานและความคืบหน้าได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ทำให้คุณสามารถจัดลำดับความสำคัญและกระจายปริมาณงานได้อย่างยุติธรรมกระดานคัมบังของ ClickUpยกระดับความยืดหยุ่นนี้ไปอีกขั้น—คุณสามารถเลือกเกณฑ์ในการจัดกลุ่มงานได้ด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้ง
เมื่อมีการอัปเดต ให้ลากและวางงานลงในหมวดหมู่ที่เหมาะสมบนกระดานเพื่อให้การทำงานของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น
ด้วยกระดานคัมบังของ ClickUp คุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลงงานหลายรายการพร้อมกันได้ เพียงแค่เลือกงานที่ต้องการ จากนั้น แถบเครื่องมือการดำเนินการแบบกลุ่ม จะปรากฏขึ้นที่ด้านบนของหน้าจอ คุณสามารถเปลี่ยนสถานะ ลบงาน หรือเพิ่มผู้รับผิดชอบได้โดยตรงจากกระดานคัมบังของคุณ
ClickUp มอบมุมมองแบบภาพรวมของโครงการไม่จำกัดจำนวนภายในกระดาน Kanban เดียว ด้วยฟีเจอร์ มุมมอง Everything คุณสามารถเห็นกระบวนการทำงานหลายอย่างพร้อมกัน เข้าใจสถานะของโครงการแต่ละรายการ และหากจำเป็นก็สามารถปรับแผนการดำเนินงานได้ทันที
ClickUp: ผู้ช่วยจัดการโครงการอัจฉริยะ
ClickUp คือ แพลตฟอร์มครบวงจร ที่ช่วยให้คุณมุ่งเน้นกับสิ่งที่สำคัญและลดความเครียดจากการทำงาน ความสามารถในการปรับแต่ง ความยืดหยุ่น ใช้งานง่าย และตัวเลือกมากมายสำหรับการวางแผน จัดระเบียบ และบริหารโครงการ ทำให้ ClickUp อยู่ในอันดับต้น ๆ สำหรับทุกคนที่กำลังมองหาเครื่องมือบริหารโครงการระดับชั้นนำ
สมัครใช้แผนฟรีของ ClickUpวันนี้ ทดลองใช้ฟีเจอร์ต่าง ๆ และดูว่าทำไมมันถึงเป็นคำตอบที่สมบูรณ์แบบสำหรับปัญหาทางตันระหว่าง Asana กับ Airtable 😜