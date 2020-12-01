บล็อก ClickUp
20 เหตุผลที่ไม่ต้องคิดมากในการเลือก ClickUp แทน Asana

Erica Chappell
Erica Chappell
1 ธันวาคม 2563

กำลังมองหาทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับAsana อยู่หรือเปล่า?

แน่นอน Asana มีคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยม และมันเป็นเครื่องมือจัดการโครงการที่ดีสำหรับการจัดระเบียบงานพื้นฐาน

แต่ มันมีความสามารถในการจัดการงานที่จำกัดซึ่งเป็นปัญหาเล็กน้อยสำหรับทีมส่วนใหญ่ที่ต้องการทำงานร่วมกัน พูดง่ายๆ คือ เราเชื่อว่า Asana ไม่มีคุณสมบัติหลักเพียงพอที่จะช่วยให้คุณดำเนินโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้น

นั่นคือเหตุผลที่หลายทีมกำลังมองหาทางเลือกอื่น เช่นเดียวกับคุณ!

แต่เมื่อพูดถึง ที่ดีที่สุด ไม่ต้องมองหาที่ไหนไกลไปกว่า ClickUp

ClickUp เป็นเครื่องมือจัดการโครงการที่มีคุณสมบัติที่ใช้งานง่ายหลายประการซึ่งสามารถเอาชนะAsanaได้ในหลายด้าน

ยังไม่มั่นใจหรือ?

ไม่ต้องกังวล เราไม่ได้พูดแต่ไม่ทำ!

ในบทความนี้ เราจะพาคุณไปดู 20 เหตุผลที่คุณควรเปลี่ยนมาใช้ ClickUp แทน Asana

มาเริ่มกันเลย!

20 เหตุผลที่ไม่ต้องคิดมากในการเลือก ClickUp เป็นทางเลือกแทน Asana ของคุณ

1. ทางเลือกฟรีตลอดไป

Asana เป็นเครื่องมือจัดการโครงการฟรี แต่มี ข้อแม้ใหญ่ อยู่

ข้อจำกัดของอาสนะ

ส่วนใหญ่ของคุณสมบัติที่มีประโยชน์จริง ๆ ใน Asana เป็นส่วนหนึ่งของแผนพรีเมียม นอกเหนือจากนี้ แผนฟรีอนุญาตให้ใช้ได้เพียง 15 คนต่อทีมเท่านั้น ดังนั้น หากคุณต้องการใช้ Asana อย่างมีประสิทธิภาพจริง ๆ คุณจะต้องจ่ายเงิน...เป็นจำนวนมาก

ราคาเริ่มต้นที่$10.99 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน ทำให้เป็นหนึ่งในเครื่องมือจัดการโครงการที่มีราคาแพงที่สุด

หากคุณมีทีมงาน 20 คน คุณต้องจ่ายเงินมากกว่า 200 ดอลลาร์ต่อเดือนเพียงเพื่อจัดการโครงการเท่านั้น!

นั่นก็เพราะมัน เป็น จริงๆ ฮอมเมอร์ *

ข้อได้เปรียบของ ClickUp

ClickUp มีแผนฟรีที่ดีกว่า

ทำไม?

ClickUp เป็นซอฟต์แวร์จัดการโครงการที่มีแผนฟรีตลอดชีพพร้อม โครงการไม่จำกัด และ ผู้ใช้ไม่จำกัด แผนฟรีนี้ยังมีฟีเจอร์ทั้งหมดที่ธุรกิจขนาดเล็กส่วนใหญ่ต้องการ!

และแม้ว่าคุณต้องการอัปเกรดเพื่อเพิ่มพื้นที่จัดเก็บ เข้าถึงรายงาน และใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองได้ไม่จำกัด ราคาเริ่มต้นเพียง 5 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้เท่านั้น

คุณประหยัด 50% ของจำนวนเงินที่คุณจะต้องจ่ายสำหรับ Asana.

ดูราคาใน ClickUp!

2. หนึ่งบริษัท หนึ่งเครื่องมือ เพื่อลำดับชั้นที่ดีกว่า

เครื่องมือการจัดการโครงการส่วนใหญ่ลืมข้อเท็จจริงง่าย ๆ อย่างหนึ่ง: คนมีสไตล์การทำงานที่แตกต่างกัน

หากคุณเป็นเหมือนบริษัทส่วนใหญ่ ฝ่ายผลิตภัณฑ์ของคุณใช้Jira ในขณะที่ฝ่ายการตลาดและฝ่ายขายของคุณใช้เครื่องมืออื่นโดยสิ้นเชิง ไม่ว่าจะเป็น Asana, Trello, Basecamp หรืออะไรก็ตาม

เปรียบเทียบ Asana และ JIRA กับ ClickUp!

สิ่งนี้อาจสร้างความสับสนอย่างมากเมื่อมีสองทีมหรือมากกว่านั้นทำงานร่วมกันในโครงการเดียว เช่นการเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่

เราคงไม่อยากให้ ทีม ของคุณกลายเป็นกลุ่มคนบ้าหมวกบ้าไปหรอก จริงไหม?

คนบ้าหมวก

ทีมผลิตภัณฑ์,ทีมขาย และทีมการตลาดจะต้องร่วมมือกัน และนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้น:

  • ทีมต่าง ๆ จะเสียเวลาเป็นจำนวนมากในการสร้างโครงการและงานบางอย่างขึ้นมาใหม่ด้วยตนเองในเครื่องมือของตัวเอง
  • จะไม่มีการสรุปภาพรวมแบบรวมศูนย์ของโครงการทั้งหมดที่ผู้บริหารระดับสูงด้านประสบการณ์ลูกค้า (CXO) ของคุณสามารถติดตามได้
  • ดังนั้น จึงจะมีคำถามเพิ่มขึ้น: การประชุม การแลกเปลี่ยนอีเมลและช่องว่างในการสื่อสารทั้งหมดที่คุณเกลียด! 😠

ระดับความท้าทายรายบุคคล

โปรดคำนึงถึงวิธีการทำงานที่มีประสิทธิภาพที่แตกต่างกันซึ่งสมาชิกในทีมแต่ละคนใช้ด้วย

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าผู้จัดการโครงการของคุณชื่นชอบเครื่องมือการจัดการโครงการแบบ Agile เป็นอย่างมาก แต่แนวทาง Agile กลับไม่ใช่สิ่งที่คุณถนัด

และถ้าคุณถูกบังคับให้ปฏิบัติตามแนวทางการบริหารโครงการที่คุณไม่ชอบ มันจะนำไปสู่สองสิ่ง...

  • คุณจะเริ่มใช้เครื่องมือจัดการโครงการที่ง่ายอีกตัวหนึ่งของคุณเอง โดยพื้นฐานแล้วคือการคัดลอกงานแต่ละอย่างจากหนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งด้วยตนเองและเสียเวลา
  • หรือคุณอาจละเลยที่จะใช้เครื่องมือการจัดการ 'อย่างเป็นทางการ' สถานะของโครงการจะไม่ได้รับการอัปเดตอย่างสม่ำเสมอ และการสื่อสารภายในทีมจะประสบปัญหา

ข้อจำกัดของอาสนะ

ด้วยมุมมองที่จำกัดให้เลือก Asana จึงไม่ได้มอบความยืดหยุ่นอย่างเต็มที่สำหรับทุกประเภทของงานเหมือนที่ ClickUp มี

ลำดับชั้นของ Asana ประกอบด้วยทีม โครงการ งานย่อย งานย่อยของงานย่อย พอร์ตโฟลิโอ และพอร์ตโฟลิโอซ้อน ในขณะที่สิ่งนี้อาจดูเหมือนมีหลายชั้น แต่ก็ไม่ง่ายที่จะเห็นภาพรวมที่ชัดเจนเกินกว่าระดับการซ้อนชั้นแรก

ระบบทดแทนของ Asana ควรให้คุณมีชั้นการจัดระเบียบที่มองเห็นได้ชัดเจนมากขึ้น ทำไม? คุณอาจต้องการสร้างหน่วยธุรกิจและแผนกที่อาจเชื่อมโยงกันแต่ต้องการการแยกบางส่วน เช่นเดียวกับที่ ClickUp ทำ

ข้อได้เปรียบของ ClickUp

อีกเหตุผลหนึ่งที่ ClickUp เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Asana คือมุมมองโครงการหลายแบบของ ClickUp นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณสลับระหว่างมุมมองต่างๆ ได้เพียงแค่คลิกเดียว

ด้วยตัวเลือกมากกว่า 10 แบบ คุณสามารถดูโครงการของคุณได้ตามที่คุณต้องการเสมอ!

คลิกอัปวิว

ลำดับชั้น ของ ClickUp นำหน้าด้วยคุณสมบัติที่ครอบคลุมมากที่สุด:

นี่คือลำดับชั้นของ ClickUp: ทีม > พื้นที่ > โครงการ > รายการ > งาน > งานย่อย

ลำดับชั้นของคลิกอัพ

ดูสิว่ามันยอดเยี่ยมแค่ไหน?

คุณสามารถ เปรียบเทียบได้ถึงวิธีการตั้งค่าของระบบการจัดการโครงการชั้นนำทั้งหมด

จุดอ่อนของ Asana ในที่นี้เป็นข้อจำกัดอย่างมากสำหรับผู้ก่อตั้งของเราก่อนที่จะสร้าง ClickUp และเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนการก่อตั้งบริษัทของเรา

เราประสบปัญหาการขยายตัวควบคู่ไปกับการขาดความสม่ำเสมอในการทำงานรอบโครงสร้างของพวกเขา เรามีโครงการสำหรับฟีเจอร์, บุคลากร, งานค้าง, ฯลฯ โดยไม่มีภาชนะที่สอดคล้องกัน

ระบบลำดับชั้นของ ClickUp ช่วยให้ทีมของคุณมีการจัดการเวิร์กโฟลว์ที่ดีขึ้น เนื่องจากงานทั้งหมดของคุณจะมีที่อยู่ ทำให้คุณสามารถจัดการรายละเอียดได้อย่างละเอียดตามที่คุณต้องการ

มุมมองหลายแบบของ ClickUp ยังทำให้เป็นระบบติดตามปัญหาที่ยอดเยี่ยมอีกด้วย

ด้วยมุมมองที่ปรับแต่งได้และแดชบอร์ดเฉพาะบทบาทของ ClickUp ทีมงานสามารถมองเห็นอุปสรรคของโครงการได้ก่อนที่มันจะกลายเป็นปัญหาจริง

มาดูกัน:

มุมมองหลายแบบ

  • มุมมองบอร์ด: ใช้มุมมองบอร์ดสำหรับประสบการณ์บอร์ดแบบ Agile/Scrum/Kanban
  • มุมมองรายการ: จัดการและค้นหางานของคุณได้อย่างง่ายดาย (โดยเฉพาะหากคุณกำลังมองหาทางเลือกแทน Trello)
  • มุมมองกล่อง: ใช้มุมมองกล่องเพื่อดูภาพรวมระดับสูงของโครงการของคุณและผู้ใช้ทุกคน
  • แผนภูมิแกนต์:ใช้ไทม์ไลน์ที่สวยงามเพื่อวางแผนและจัดการการพึ่งพาซึ่งกันและกัน ติดตามความคืบหน้าของโครงการ และจัดการกับปัญหาคอขวด
  • มุมมองปฏิทิน:วางแผนและจัดตารางโครงการและงานต่างๆ ด้วยปฏิทินแบบไดนามิก
  • มุมมองกิจกรรม:ดูสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในรายการ, โฟลเดอร์, หรือพื้นที่ทำงานทั้งหมดของคุณ
  • มุมมองปริมาณงาน:จัดการความสามารถในการทำงานและทรัพยากรของทีมคุณ ไม่ต้องสลับไปใช้ Kantata (เดิมชื่อ Mavenlink)เพื่อการจัดการทรัพยากรอีกต่อไป
  • มุมมองตาราง: ลาก่อน Smartsheetและใช้มุมมองตารางของ ClickUp เพื่อดูข้อมูลมากมายได้ในคราวเดียว (เหมือน Excel แต่ดีกว่า)
  • มุมมองแผนที่:ดูตำแหน่งงานถัดไปของคุณ, รายการอสังหาริมทรัพย์, และที่อยู่สำหรับการจัดส่งสำหรับงานที่กำลังจะมาถึง
  • มุมมองแชท:ใช้มุมมองแชทเพื่อแทนที่การส่งข้อความในช่อง Slack
  • มุมมองไทม์ไลน์:ใช้มุมมองไทม์ไลน์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเวลา นอกจากนี้ ใช้กลุ่มไทม์ไลน์เพื่อแชร์ไฟล์กับผู้อื่นและอัปเดตข้อมูลให้ลูกค้าทราบ
หลีกทางให้เทือกเขาแอลป์สวิตเซอร์แลนด์ ClickUp ก็มีวิวสวยไม่แพ้กัน!

3. ความคิดเห็นที่ได้รับมอบหมาย

คุณมีงานหลุดรอดไปโดยไม่ทันสังเกตบ่อยแค่ไหน?

คุณอาจทิ้งความคิดเห็นไว้ว่าบางสิ่งบางอย่างต้องทำ และคาดหวังให้เพื่อนร่วมงานคนใดคนหนึ่งทำมัน

แต่อาจมีผู้ใช้ที่ไม่ได้สังเกตเห็นความคิดเห็นนั้น อาจไม่ทราบว่าจำเป็นต้องดำเนินการบางอย่าง หรืออาจมีความสับสนเกี่ยวกับว่าใครควรทำอะไร

ในที่สุด สถานการณ์ที่พบได้บ่อยที่สุดคือพวกเขาลืมที่จะหยิบมันขึ้นมาทำ. ท้ายที่สุด หากมันไม่ได้อยู่ในรายการที่ต้องทำของใครบางคน มันก็จะอยู่ในดินแดนของภารกิจที่สูญหาย...

แผนที่ gif

ข้อจำกัดของอาสนะ

ความคิดเห็นที่ได้รับมอบหมายเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ควรสังเกต เนื่องจากฟีเจอร์การกล่าวถึงด้วย @ ของ Asana ที่เรียบง่าย อาจทำให้ความคิดเห็นหรือประเด็นที่ต้องดำเนินการสำคัญถูกมองข้ามหรือลืมไปได้

ข้อได้เปรียบของ ClickUp

ต่างจาก Asana และ Proofhub ฟีเจอร์Assigned Commentsของ ClickUp ช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนความคิดเห็นให้กลายเป็นงานได้

เมื่อใดก็ตามที่มีความคิดเห็นที่ต้องการการดำเนินการ คุณสามารถมอบหมายให้ผู้อื่นหรือแม้แต่ตัวคุณเองได้ คุณยังสามารถดูความคิดเห็นทั้งหมดที่คุณได้รับมอบหมายไว้ในที่เดียว เมื่อคุณทำภารกิจเสร็จแล้ว เพียงคลิก "แก้ไข"

มอบหมายความคิดเห็นย่อยงาน

คุณยังสามารถรวบรวมข้อเสนอแนะให้เป็นศูนย์กลางได้โดยใช้ฟีเจอร์Proofingของ ClickUp

โดยการมอบหมายความคิดเห็นโดยตรงบนเอกสารแนบของงาน กระบวนการอนุมัติจะรวดเร็วขึ้น!

การตรวจทานในคลิกอัพ

4. สถานะงานที่กำหนดเอง

โครงการ เสร็จแล้วหรือยัง?

ขึ้นอยู่กับ

อาจจะเป็น WIP (งานที่กำลังดำเนินการ), อยู่ระหว่างการพิจารณา, หรือต้องการการแก้ไข

ใครจะรู้?

แต่สิ่งที่คุณรู้คือคำตอบไม่ได้เป็นสีดำหรือขาวเสมอไป แล้วทำไมต้องใช้เครื่องมือจัดการงานที่มีสถานะโครงการตายตัวล่ะ?

ข้อจำกัดของอาสนะ

ในเค้าโครงการจัดการงาน Asana มาตรฐาน (มุมมองรายการ) งานจะมีสถานะเปิดหรือปิด

คุณไม่สามารถตั้งค่าสถานะที่กำหนดเองสำหรับงานได้

ดังนั้น เพื่ออธิบายสถานะของงานอย่างชัดเจน ผู้คนจะต้องใช้ความคิดเห็น

แต่ทำไมต้องลำบากขนาดนั้นด้วย?

ข้อได้เปรียบของ ClickUp

ClickUp ช่วยให้คุณตั้งค่าสถานะงานแบบกำหนดเองเพื่อให้ทีมสามารถติดตามความคืบหน้าของโครงการได้อย่างง่ายดาย

เพิ่มได้ตามต้องการ: 'การคิดไอเดีย', 'การวางแผนโครงการ', 'อยู่ระหว่างดำเนินการ', 'ตรวจสอบ', 'แก้ไข', 'เสร็จสิ้น', 'ส่งมอบให้ลูกค้า', และอื่นๆ!

สถานะที่กำหนดเอง การตั้งค่าพื้นที่

ท้ายที่สุดแล้ว คุณ ควรเป็นผู้กำหนด กระบวนการทำงาน ของโครงการของคุณ ไม่ใช่ เครื่องมือ!

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานะที่กำหนดเองใน ClickUp.

5. ผู้รับมอบหมายหลายราย

บางครั้ง งานหนึ่งอาจต้องอาศัยการทำงานเป็นทีมอย่างมาก และไม่จำเป็นที่ผู้จัดการจะต้องเป็นคนตัดสินใจว่าสมาชิกคนใดควรทำอะไร

อาจมีงานย่อยต่าง ๆ ที่สองหรือสามคนแบ่งกันทำตามความเหมาะสม แต่ทุกคนมีความรับผิดชอบเท่าเทียมกันต่อผลลัพธ์สุดท้าย

นี่เป็นเรื่องปกติหากผู้รับมอบหมายงานทั้งหมดเป็นเพื่อนร่วมงาน

ผู้รับมอบหมายหลายคนสามารถแบ่งงานโครงการออกเป็นงานย่อยได้หากจำเป็น

ท้ายที่สุดแล้ว การทำงานเป็นทีม คือกุญแจสู่ความสำเร็จ! 🤩

ข้อจำกัดของอาสนะ

Asana และเครื่องมือการจัดการโครงการเกือบทุกชนิดในทำนองเดียวกัน อนุญาตให้คุณมอบหมายงานเดียวให้กับสมาชิกทีมเพียงคนเดียว อย่างไรก็ตาม คุณสามารถสร้างสำเนาของงานได้หลายชุด และมอบหมายให้สมาชิกทีมแต่ละคนได้เป็นรายบุคคล

วิธีนี้ใช้ได้กับทีมขนาดเล็ก แต่จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อธุรกิจของคุณเติบโตขึ้น?

คุณจะได้งานที่ซ้ำซ้อนจำนวนมากซึ่งแทบจะจัดการไม่ได้เลย ขอให้โชคดีในการหาต้นฉบับที่แท้จริง!

ข้อได้เปรียบของ ClickUp

ClickUp อนุญาตให้คุณมีผู้รับมอบหมายหลายคนได้ ซึ่งทำให้การจัดการงานง่ายขึ้นมาก และทีมของคุณสามารถจัดการโครงการหลายโครงการพร้อมกันได้

การสามารถมอบหมายงานให้กับสมาชิกทีมหลายคนได้ช่วยให้คุณหยุดการควบคุมงานอย่างละเอียดเกินไป ทำให้สมาชิกทีมสามารถริเริ่มงานได้มากขึ้น!

ดูว่าผู้รับมอบหมายหลายคนสามารถทำงานให้คุณได้อย่างไร!

6. การจัดการหลายงานพร้อมกัน

คุณต้องทำการเปลี่ยนแปลงแบบเดียวกันนี้กับงานหลายชิ้นบ่อยแค่ไหน?

โดยปกติแล้ว คุณจะต้อง:

  • คุณมอบหมายงานหลายโครงการให้กับสมาชิกทีมคนอื่น
  • อัปเดตสถานะของโครงการและงานหลายรายการ
  • คุณย้ายงานไปยังพื้นที่อื่น
  • เพิ่มบุคคลอีกคนเป็นผู้ติดตาม (ผู้ติดตาม) ให้กับงานหลายงาน

ข้อจำกัดของอาสนะ

ใน Asana ขณะนี้คุณสามารถเลือกและแก้ไขสถานะ, วันที่กำหนด, ผู้รับผิดชอบ, ฟิลด์การแก้ไข และผู้ร่วมงานได้พร้อมกัน คุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลงพื้นฐานได้ด้วยฟีเจอร์เลือกจำนวนมากของ Asana แต่เพียงเท่านี้เท่านั้น

แต่ทำไมต้องพอใจกับพื้นฐาน เมื่อคุณสามารถทำได้มากกว่านั้นด้วยแถบเครื่องมือมัลติทาสก์ของ ClickUp?

ข้อได้เปรียบของ ClickUp

ใน ClickUp คุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนี้ได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว

เพียงเลือกหลายงานหรือกลุ่มงานโดยใช้แถบเครื่องมือหลายงานและทำการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดตามที่คุณต้องการพร้อมกัน:

  • แท็ก
  • ผู้รับมอบหมาย
  • สถานะ
  • แปลงเป็นงานย่อย
  • ย้ายงานไปยังรายการอื่น
  • ซ้ำซ้อน
  • กำหนดเป้าหมายสำคัญ
  • กำหนดลำดับความสำคัญ
  • ตั้งค่าการพึ่งพา
  • รวมงาน
  • เชื่อมโยงงาน
  • ตั้งค่าฟิลด์ที่กำหนดเอง
  • ...และอีกมากมาย!
แถบเครื่องมือมัลติทาสก์

ClickUp สามารถช่วยคุณในการทำงานอัตโนมัติของงานได้

อย่างไร?

ใช้คุณสมบัติ "งานที่ทำซ้ำ" เพื่อทำให้กระบวนการสร้างงานเป็นอัตโนมัติงานจะถูกเริ่มใหม่อัตโนมัติเมื่อเสร็จสิ้นแล้ว และสามารถปรับปรุงวันครบกำหนดและสถานะของงานได้

งานที่ทำซ้ำ

เริ่มใช้แถบเครื่องมือ Multitask ใน ClickUp.

7. ขจัดสิ่งรบกวน

เครื่องมือการจัดการโครงการส่วนใหญ่มีช่องว่างขนาดใหญ่; พวกมันมุ่งเน้นไปที่การร่วมมือในทีมและการจัดการงาน.

แต่แล้วประสิทธิภาพส่วนตัวล่ะ? ไม่ควรมีความสำคัญเท่ากันหรือ?

ท้ายที่สุดแล้ว เป็นแต่ละบุคคลที่ต้องลงมือทำสิ่งต่าง ๆ ให้สำเร็จ ไม่ใช่หรือ?

ถูกต้อง

ข้อจำกัดของอาสนะ

อาสนะและเครื่องมืออื่น ๆ เช่นClarizenและ Freedcamp นั้นมุ่งเน้นไปที่ทีมเป็นหลัก ประสิทธิภาพการทำงานของบุคคลเป็นสิ่งที่คิดถึงในภายหลัง

แค่การหาว่างานไหนเป็นงานของคุณก็เป็นเรื่องยุ่งยากแล้ว

หลายคนพบว่าการจดบันทึกงานของตัวเองลงในสมุดโน้ตและเปิดแอปจัดการโครงการให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นั้นง่ายกว่า!

ข้อได้เปรียบของ ClickUp

ClickUp เป็นหนึ่งในเครื่องมือจัดการโครงการที่ดีที่สุด เพราะเราเข้าใจว่าประสิทธิภาพการทำงานส่วนบุคคลของคุณมีความสำคัญอย่างยิ่ง

นั่นคือเหตุผลที่เราออกแบบโหมด "ฉัน" ซึ่ง ประกอบด้วยงานและงานที่ได้รับมอบหมายของคุณเท่านั้น

โหมดของฉัน

นี่เป็นวิธีที่ง่ายมากในการปิดกั้นสิ่งรบกวนทั้งหมดและมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุด

และนั่นไม่ใช่ทั้งหมด!

คุณสามารถดูงานของคุณเองในรูปแบบที่คุณต้องการ เช่นแบบรายการ แบบบอร์ด หรือแบบกล่อง

8. การแก้ไขขั้นสุดยอด

บ่อยแค่ไหนที่เกิดปัญหาในโครงการเนื่องจากการสื่อสารที่ผิดพลาด?

มาพูดกันตรงๆ คุณไม่ได้คุยกับเพื่อนร่วมงานบ่อยเหมือนแต่ก่อนแล้ว

ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการช่วยให้คุณสามารถบันทึกทุกอย่างได้: คำอธิบายโครงการ, คำอธิบายงาน, เป็นต้น

แต่การสื่อสารความคิดของคุณผ่านข้อความธรรมดาอาจไม่ง่ายเสมอไป หลายงานและโครงการต้องการคำอธิบายที่ยาวและซับซ้อน

แล้วคุณจะลดช่องว่างในการสื่อสารเหล่านี้ได้อย่างไร และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันของทีม?

จัดโครงสร้างการเขียนของคุณให้ชัดเจนที่สุดเท่าที่จะทำได้ ใช้ย่อหน้า, รายการ, จุดเน้น, และบางครั้งอาจใช้รูปภาพเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

ยิ่งเครื่องมือการจัดการโครงการของคุณมีความสามารถในการแก้ไขที่สมบูรณ์มากเท่าใด ข้อความของคุณก็จะชัดเจนมากขึ้นเท่านั้น

การศึกษาล่าสุดพบว่า42% ของพนักงานชาวอเมริกันรู้สึกว่านายจ้างไม่ได้ให้เครื่องมือทางเทคโนโลยีหรือแอปพลิเคชันที่พวกเขาต้องการเพื่อประสบความสำเร็จในการทำงานทางไกล และในโลกของทีมที่ทำงานทางไกลนี้ การสื่อสารได้ดีผ่านข้อความเพียงอย่างเดียวจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง

ข้อจำกัดของอาสนะ

แม้ว่า Asana จะมีตัวเลือกการแก้ไขที่ค่อนข้างหลากหลาย แต่ก็ยังขาดตัวเลือกที่จำเป็นบางประการซึ่งสามารถพบได้ใน ClickUp

ซึ่งรวมถึงสีของฟอนต์, การเน้นสี, บล็อกโค้ด, คำพูดที่เน้น, การจัดตำแหน่งข้อความ และอื่น ๆ!

ข้อได้เปรียบของ ClickUp

ClickUp มีอินเทอร์เฟซการจัดรูปแบบที่สวยงามและหลากหลาย ซึ่งล้ำหน้า Asana อย่างมาก

การแก้ไขข้อความแบบสมบูรณ์

นอกเหนือจากการจัดรูปแบบพื้นฐานแล้ว คุณยังสามารถสร้างลำดับชั้นของหัวข้อ เลือกสีและขนาดของตัวอักษร แทรกภาพ URL และเพิ่มอีโมจิลงในเนื้อหาของคุณได้อีกด้วย

เอกสารที่มีการจัดรูปแบบอย่างสมบูรณ์

ไม่ว่าจะเป็นในคำอธิบายงานหรือในเอกสารคุณสามารถสร้างสรรค์ได้ตามที่คุณต้องการ

การอธิบายงานให้ชัดเจนไม่เคยง่ายไปกว่านี้อีกแล้ว และอีกอย่าง การแก้ไขแบบสมบูรณ์ยังสนุกกว่าตัวเลือกข้อความธรรมดาเยอะเลย!

ลองใช้การแก้ไขข้อความแบบ rich text ของ ClickUp!

9. ตัวกรองที่บันทึกไว้

เบื่อกับการค้นหาภารกิจหรือสถานะโครงการเดิม ๆ ซ้ำแล้วซ้ำเล่าหรือไม่?

ถ้าคุณสามารถเล่นเกม Marco Polo กับงานของคุณได้ก็คงดี!

ไม่ต้องกังวลไป นี่คือสิ่งที่ดีกว่า! 😉

กรองรายการงานของคุณตามลำดับความสำคัญ วันที่ครบกำหนด ฟิลด์ที่กำหนดเอง และอื่นๆ จากนั้นบันทึกมุมมองนั้นเพื่อกลับมาใช้ซ้ำได้อีกหลายครั้ง

ข้อจำกัดของอาสนะ

ด้วย Asana คุณสามารถบันทึกตัวกรองสำหรับมุมมองแบบรายการ กระดาน ไทม์ไลน์ และปฏิทินได้ ด้วย ClickUp คุณสามารถบันทึกตัวกรองของคุณสำหรับมุมมองใดก็ได้!

ข้อได้เปรียบของ ClickUp

ใน ClickUp คุณสามารถใช้ตัวกรองที่บันทึกไว้แบบเดียวกันกับมุมมองทั้งหมดของคุณ ตั้งแต่รายการไปจนถึงแผนที่และอื่นๆ อีกมากมาย! คุณสามารถบันทึกตัวกรองใดๆ เป็นเทมเพลตและนำไปใช้กับมุมมองใดๆ ก็ได้ที่คุณเลือก

ตัวกรองที่บันทึกไว้

ดูว่าตัวกรองที่บันทึกไว้ทำงานอย่างไรใน ClickUp!*

10. การติดตามเวลา

หากคุณกำลังติดตามเวลาในภารกิจของคุณเพื่อผู้จัดการหรือเพื่อลูกค้า คุณจะต้องใช้การเชื่อมต่อเพิ่มเติมใน Asana

คุณอาจมีตัวโปรดอย่างHarvest หรือ Everhour(ซึ่งคุณสามารถใช้ใน ClickUp ได้เช่นกัน!) สำหรับใช้ใน Asana แต่ทั้งสองตัวนี้ยังไม่มีฟีเจอร์การติดตามเวลาในตัว

ข้อจำกัดของอาสนะ

หากไม่มีการติดตามเวลาในตัว คุณจะต้องอัปโหลดและติดตั้งปลั๊กอินอื่น ซึ่งทำให้ทีมของคุณต้องใช้เครื่องมืออีกชุดหนึ่ง ทีมทั้งหมดของคุณอาจไม่สามารถใช้เครื่องมือเดียวกันได้

มีประโยชน์อะไร gif

ข้อได้เปรียบของ ClickUp

ด้วยGlobal Timer ของ ClickUp คุณสามารถเริ่มและหยุดการติดตามเวลาได้จาก คอมพิวเตอร์ใด ๆ ที่คุณเข้าสู่ระบบอยู่

คลิกอัพ ไทม์เมอร์ระดับโลก

เลือกให้ตัวจับเวลาของคุณอยู่ในโหมดมินิ เพื่อที่คุณจะได้ไม่ลืมกดหยุดเมื่อเสร็จสิ้น หากคุณต้องการทดสอบทักษะการจัดการหลายงานพร้อมกัน คุณสามารถสลับไปมาระหว่างงานต่างๆ ได้โดยคลิกที่รายการงานก่อนหน้า

และถ้าคุณต้องการให้ดูหรูหราเป็นพิเศษ ผู้ใช้ระดับธุรกิจสามารถติดตามเวลาได้โดยไม่ต้องเลือกงาน

ประสิทธิภาพมาก่อน รายละเอียดไว้ทีหลัง!👋

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดตามเวลาใน ClickUp.

11. แผนงานที่โปร่งใส

คุณกำลังประเมินซอฟต์แวร์ และคุณสังเกตเห็นว่ามันไม่มีคุณสมบัติที่คุณต้องการ

คุณทำงานอะไรหรือ?

คุณดูแผนงานผลิตภัณฑ์

นั่นบอกคุณได้อย่างชัดเจนว่าคุณสมบัติใดจะถูกปล่อยออกมาในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า

ข้อจำกัดของอาสนะ

อุ๊ย! Asana ยังไม่มีแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เปิดเผยต่อสาธารณะ จนถึงตอนนี้ พวกเขามีเพียงวิดีโอที่พูดถึงฟีเจอร์ใหม่ที่กำลังจะมาถึง แต่ยังไม่ได้แจ้งว่าจะเปิดให้ใช้งานเมื่อใด

และถ้าคุณเข้าไปดูในฟอรั่มของพวกเขา คุณจะได้รับคำตอบทั่วไปเช่น "เราจะนำไปพิจารณา"

แทบไม่ได้ตอบคำถามของคุณเลยใช่ไหม?

ข้อได้เปรียบของ ClickUp

ClickUp มีแผนงานหรือไม่? แน่นอนอยู่แล้ว!

เราต้องการให้ทุกอย่างโปร่งใสอย่างสมบูรณ์เกี่ยวกับสิ่งที่เราสามารถมอบให้คุณได้ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า คุณสามารถตรวจสอบนวัตกรรมบางส่วนที่เราได้ทำงานอยู่ในแผนที่ทางของเราได้เช่นกัน

ดูแผนงานของเราที่นี่. *

หากคุณกำลังมองหาฟีเจอร์ที่คุณไม่เห็นคุณสามารถโหวตฟีเจอร์ที่คุณต้องการได้

12. การแบ่งปันและความเป็นส่วนตัว

การแบ่งปันและความเป็นส่วนตัวมีความสำคัญมากกว่าที่เคย

บริษัทจำเป็นต้องมั่นใจว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันการเกิดคอขวดหรือการรั่วไหลของข้อมูลที่มีสิทธิพิเศษ

คิดถึงการแบ่งปันและความเป็นส่วนตัวเหมือนซูเปอร์ฮีโร่ที่อยู่ที่นั่นเพื่อปกป้องบริษัทของคุณจากทุกสิ่งทุกอย่าง!

ข้อจำกัดของอาสนะ

Asana จะไม่อนุญาตให้คุณซ่อนงานส่วนตัวไว้ภายในโปรเจกต์สาธารณะ นี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากหากคุณต้องการควบคุมอย่างแม่นยำว่าใครสามารถเห็นอะไรได้บ้างในมุมมองที่คุณแชร์!

ข้อได้เปรียบของ ClickUp

ClickUp ช่วยให้คุณทำให้งานใด ๆ เป็นส่วนตัวได้โดยไม่คำนึงถึงรายการหรือโปรเจ็กต์ที่งานนั้นอยู่

มีรายการงานทั้งหมดที่ต้องการให้เป็นส่วนตัวหรือไม่?

ไม่มีปัญหา

การแชร์และการอนุญาตใน ClickUp

ด้วย ClickUp คุณสามารถขยายหรือย่อขนาดได้ตามต้องการ ตั้งแต่ภารกิจส่วนตัวไปจนถึงพื้นที่ส่วนตัว

13. โหมดออฟไลน์

หากคุณหรือทีมของคุณเดินทางบ่อย ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่คุณเลือกควรมีฟังก์ชันการทำงานแบบออฟไลน์บ้าง

ข้อจำกัดของอาสนะ

ฮูสตัน เรามีปัญหา!

โหมดออฟไลน์ของ Asana สามารถใช้งานได้เฉพาะผ่านแอป Asana สำหรับ Android และ iOS เท่านั้น การจำกัดการใช้งานออฟไลน์ไว้เฉพาะบนอุปกรณ์มือถือของคุณอาจไม่เหมาะสำหรับทีมส่วนใหญ่

ข้อได้เปรียบของ ClickUp

ด้วย ClickUp คุณสามารถทำงานแบบออฟไลน์ได้จากทุกที่และบนอุปกรณ์ใดก็ได้ (ใช่แล้ว แม้แต่บนแล็ปท็อปของคุณระหว่างนั่ง Uber!) งานของคุณจะซิงค์ทันทีที่คุณเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

โหมดออฟไลน์พร้อมใช้งานสำหรับ:

คุณสามารถสร้างและดูงานได้แม้ในขณะที่ออฟไลน์ เมื่อคุณกลับมาออนไลน์ งานเหล่านั้นจะถูกส่งไปยังทีมของคุณทันที งานใด ๆ ที่ถูกโหลดไว้ขณะที่คุณออฟไลน์ก็จะปรากฏให้เห็นเช่นกัน

งานออฟไลน์

หากคุณคิดถึงไอเดียที่ยอดเยี่ยมอย่างกะทันหัน หรือคุณต้องการเตือนตัวเองเกี่ยวกับบางสิ่งขณะเดินทาง ClickUp ให้คุณสร้างการเตือนความจำและโหลดกล่องขาเข้าของคุณได้แม้ในขณะที่ออฟไลน์!

ไม่ต้องกังวล, พวกเขาจะซิงค์อัตโนมัติเมื่อคุณกลับมาออนไลน์.

14. การแก้ไขเอกสารร่วมกัน

การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกทีมที่แข็งแกร่งคุณสมบัติการทำงานร่วมกันของเอกสารช่วยให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันได้แบบเรียลไทม์ แม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้อยู่ในที่เดียวกันก็ตาม

ข้อจำกัดของอาสนะ

Asana ไม่มีฟีเจอร์การแก้ไขแบบเรียลไทม์ ซึ่งอาจสร้างความยุ่งยากให้กับทีมที่ทำงานระยะไกลที่ต้องการทำงานร่วมกัน หรือแม้แต่กับทีมภายในองค์กรที่ต้องการหลีกเลี่ยงการเห็นไฟล์ Microsoft Excel ที่มีชื่อว่า 'รายงานฉบับสุดท้าย V5.0' 🙄

ข้อได้เปรียบของ ClickUp

ClickUp คือเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่ดีที่สุดที่คุณจะขอได้!

ทำไม?

ฟีเจอร์เอกสารของ ClickUp ไม่เพียงแต่ช่วยให้ทีมของคุณสามารถทำงานร่วมกันในจำนวนงานไม่จำกัดได้แบบเรียลไทม์เท่านั้น แต่ยังมีฟีเจอร์ การตรวจจับการทำงานร่วมกัน การแก้ไขแบบเรียลไทม์ และการแสดงความคิดเห็น อีกด้วย

หลายบรรณาธิการ

นอกจากนี้ คุณยังสามารถอัปโหลดและจัดเก็บไฟล์ภายนอกทั้งหมดของคุณในเอกสารของ ClickUp และเปลี่ยนเอกสารของคุณเป็นไฟล์ PDF, HTML และ Markdown ได้อีกด้วย

หรือถ้าCloud Storageเป็นสิ่งที่คุณชอบมากกว่า คุณสามารถเชื่อมต่อ ClickUp กับGoogle DriveและDropboxได้

และหากคุณต้องการแบ่งปันเอกสารที่ยอดเยี่ยมของคุณกับโลก ใช้ฟีเจอร์การแชร์ไฟล์ของ ClickUp เพื่อแชร์เอกสารของคุณกับโลกของ Google เพื่อให้สามารถถูกค้นหาโดยเครื่องมือค้นหาได้

รักเอกสารของคุณใช่ไหม? เพียงบันทึกเป็นเทมเพลตเพื่อเริ่มร่างได้ทันที!

หรือถ้าคุณต้องการสิ่งใหม่และพร้อมใช้งาน ใช้แม่แบบโครงการที่ออกแบบอย่างสวยงามของ ClickUp!

15. แผนผังความคิดในตัว

แผนผังความคิดเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของเครื่องมือการจัดการโครงการใด ๆ

ทำไม?

เพราะคุณไม่สามารถมีการจัดการโครงการได้หากไม่มีการระดมความคิด!

แผนผังความคิดยังช่วยให้ทีมสามารถ มองเห็นโครงการการทำงานร่วมกัน, ความคิด, และวิธีการในมุมมองใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน

ข้อจำกัดของอาสนะ

Asana ไม่มีฟีเจอร์แผนผังความคิดในตัว แต่คุณสามารถเข้าถึงฟีเจอร์ประเภทนี้ได้โดยการดาวน์โหลดส่วนขยายของ Chrome ที่ชื่อว่า Asana2Go

ดูเหมือนว่าคุณคงต้องบอกทีมของคุณให้พักไอเดียสร้างสรรค์ไว้ก่อน แล้วไปติดตั้งส่วนขยายแผนผังความคิดก่อนนะ!

ข้อได้เปรียบของ ClickUp

การปรับแต่งเป็นทางออกที่ได้รับความนิยมสำหรับทีมสมัยใหม่ที่ต้องการทำงานอย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ

นั่นคือเหตุผลที่ฟีเจอร์แผนผังความคิดในตัวของClickUp มอบแผนผังความคิดที่สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่เพื่อช่วยให้คุณและทีมมองเห็นภาพงานต่าง ๆ และต่อยอดไอเดียที่ยอดเยี่ยมได้อย่างไร้ขีดจำกัด

มีสองโหมด:

โหมดงาน ช่วยให้คุณมองเห็นงานที่มีอยู่ใน ClickUp เพื่อช่วยวางแผนขั้นตอนการทำงานสำหรับโครงการที่ซับซ้อนได้ คุณยังสามารถสร้าง แก้ไข และลบงาน (รวมถึงงานย่อย) ได้โดยตรงจากมุมมองของคุณ

โหมดแผนผังความคิด

โหมดว่างเปล่า ให้คุณสร้างแผนผังความคิดของคุณเองจากศูนย์ เพิ่มโหนดได้มากเท่าที่ต้องการและแปลงเป็นงานเมื่อใดก็ตามที่คุณพร้อม!

โหมดแผนผังความคิดว่างเปล่า

16. ลำดับความสำคัญ

ลำดับความสำคัญช่วยให้ทีมวางแผนขั้นตอนต่อไปตามระดับความเร่งด่วนของโครงการที่แตกต่างกัน

ข้อจำกัดของอาสนะ

Asana ไม่มีฟีเจอร์การจัดลำดับความสำคัญที่ครบถ้วน

คุณสามารถทำงานได้เฉพาะตามวันที่กำหนดและงานที่เสร็จสมบูรณ์หรือไม่เสร็จสมบูรณ์เท่านั้น อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเข้าถึงฟังก์ชันที่คล้ายกันได้โดยใช้คุณสมบัติฟิลด์ที่กำหนดเองในแผนแบบชำระเงินหรือแท็กในแผนฟรี

แต่ทำไมต้องพอใจกับฟังก์ชันที่ คล้ายกัน ในเมื่อคุณสามารถมีของของจริงได้?

ข้อได้เปรียบของ ClickUp

ClickUp มีฟีเจอร์ลำดับความสำคัญที่เรียบง่ายเพื่อช่วยให้ทีมปรับปรุงการจัดการงานของพวกเขา

คุณสมบัตินี้ขึ้นอยู่กับสี่สถานะ: ฉุกเฉิน, สูง, ปกติ, และต่ำ.

คลิกอัพลำดับความสำคัญ

ทีมสามารถใช้คุณสมบัติการพึ่งพาของงานใน ClickUp ได้เพื่อการจัดการงานที่มีโครงสร้างมากขึ้น

การพึ่งพาของงาน

นอกจากนี้ ใช้แผนภูมิแกนต์ของคุณเพื่อจัดระเบียบวิธีที่คุณมองเห็นงานของคุณ และดูว่างานสำคัญอะไรกำลังจะมาถึงต่อไป

ผสานคุณสมบัติการจัดลำดับความสำคัญกับคุณสมบัติการประมาณเวลาของ ClickUp เพื่อดูงานที่สำคัญที่สุดในกระบวนการทำงานของคุณ

การประมาณเวลาในมุมมองรายการ

ดูว่ามุมมอง Gantt สามารถรวมคุณสมบัติที่น่าทึ่งของ ClickUp เหล่านี้ได้อย่างไร*

หมายเหตุ: ต้องการเปรียบเทียบ ClickUp กับทางเลือกอื่นของ Asana หรือไม่? ดูการเปรียบเทียบของเราได้กับPodio,Wrike,Monday.comและAirtableหรือดูรีวิวของเราเกี่ยวกับBitrix24

17. มุมมองทั้งหมด

หนึ่งในปัญหาที่ใหญ่ที่สุดในเครื่องมือการจัดการโครงการในปัจจุบันคือทำให้ยากมากที่จะหาสิ่งที่คุณกำลังมองหา

ข้อจำกัดของอาสนะ

Asana มีหลายมุมมอง แต่ไม่มีมุมมองเดียวที่สามารถค้นหาทุกสิ่งได้ในที่เดียว ไม่ว่ามันจะอยู่ที่ไหนก็ตาม คุณจะต้องสลับไปมาระหว่างมุมมองต่าง ๆ และใช้ฟังก์ชันการค้นหาเพื่อค้นหาทุกสิ่งที่คุณต้องการ

ข้อได้เปรียบของ ClickUp

มุมมอง Everything ของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถมองเห็นภาพรวมทั้งหมดได้อย่างง่ายดาย โดยไม่พลาดรายละเอียดสำคัญใด ๆ ฟีเจอร์นี้มอบมุมมองแบบภาพรวมจากมุมสูงให้กับทุกงานในทุกระดับของลำดับชั้น ไม่ว่าจะเป็นงานของคุณ ทีมของคุณ หรือของทุกคน — ทั้งหมดนี้ในที่เดียว ไม่ว่าจะอยู่ในที่ใดก็ตาม!

ลำดับชั้นทุกอย่างในมุมมองของ ClickUp gif

18. อีเมล

เบื่อกับการสลับแท็บไปมาระหว่างงานกับกล่องจดหมายอีเมลของคุณหรือไม่?

ข้อจำกัดของอาสนะ

Asana เช่นเดียวกับเครื่องมือการจัดการโครงการอื่น ๆ ที่ส่งเสริมการใช้งานอีเมล มันมีความสามารถในการสร้างและจัดการงานจากกล่องจดหมายของคุณ โดยการส่งอีเมลเข้าไปใน Asana เจ๋งใช่ไหม? ใช่แล้ว เราก็กำลังจะหลับเหมือนกัน 😴

มันมีวิธีการที่ล้ำสมัยในการจัดการอีเมลของคุณจริง ๆ ควบคู่ไปกับการทำงานของคุณหรือไม่ — เพื่อลดสิ่งที่กินเวลาคุณมากที่สุด (กล่องจดหมายเข้าอีเมลของคุณ)?

ไม่. คุณโทษพวกเขาได้ไหม? มันเป็นการรวมตัวที่ยากลำบากอย่างไม่น่าเชื่อที่จะทำให้สำเร็จ.

เว้นแต่ทีมผลิตภัณฑ์ของคุณจะเป็นทีมของ ClickUp

ข้อได้เปรียบของ ClickUp

ด้วยClickApp อีเมลใหม่ของ ClickUp คุณสามารถจัดการอีเมลและทำงานในที่เดียวกันได้แล้ว!

ใช่, นี่หมายความว่าคุณสามารถ ส่งและรับอีเมลได้โดยตรงจาก ClickUp ได้ง่ายเหมือนกับการโพสต์ความคิดเห็นตอบกลับให้เพื่อนร่วมทีม!

สิ่งนี้ช่วยให้ทีมของคุณประหยัดเวลาจากการตรวจสอบอีเมลนอก ClickUp, รักษาการสนทนาให้เป็นระเบียบควบคู่ไปกับงานที่เกี่ยวข้อง, และสร้างความโปร่งใสในการสื่อสารที่แชร์กับทีมของคุณ

อีเมลใน ClickUp

นี่คือวิธีการทำงาน:

  • ส่งและรับอีเมลโดยตรงภายในงานใน ClickUp
  • จัดระเบียบและรวมเธรดอีเมลไว้ในความคิดเห็นหรือความคิดเห็นแบบเธรด
  • เพิ่มไฟล์แนบ, แบบฟอร์ม, คำตอบแบบแม่แบบ, ลายเซ็น, ระบบอัตโนมัติ และอื่นๆ อีกมากมาย

คุณสามารถใช้คุณสมบัตินี้เพื่อมอบหมายอีเมลให้กับสมาชิกในทีม, ร่วมมือกันในการส่งและตอบกลับ, และแม้กระทั่งกระตุ้นการทำงานอัตโนมัติตามฟิลด์ที่กำหนดเองได้!

ด้วย ClickUp คุณสามารถผสานรวมบัญชีอีเมลใด ๆ จาก Gmail, Outlook, Office 365 หรือ IMAP ได้

19. รายการตรวจสอบงาน

อีกหนึ่งคุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับโซลูชันการจัดการโครงการที่สมบูรณ์คือการมีฟังก์ชันรายการตรวจสอบ

ข้อจำกัดของอาสนะ

อาจดูบ้าไปหน่อย แต่ Asana ไม่มีรายการตรวจสอบจริงภายในงาน คุณสามารถสร้างรายการภายในมุมมองรายการได้หรือไม่? แน่นอน

แต่รายการตรวจสอบจริง ๆ ที่ใช้เพื่อทำให้กระบวนการภายในงาน หรือย่อยของงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น? ไม่มีเลย!

ข้อได้เปรียบของ ClickUp

รายการตรวจสอบงานของClickUp ช่วยให้คุณกำหนดขั้นตอนและกระบวนการสำหรับการทำโครงการขนาดใหญ่ให้เสร็จสมบูรณ์ และสามารถสร้างหรือฝังไว้ได้เกือบทุกที่ ตั้งแต่รายการงานและเอกสาร ไปจนถึงความคิดเห็นและอื่นๆ อีกมากมาย

มุมมองงานใน ClickUp

นอกจากนี้ คุณยังสามารถเพิ่มรายการตรวจสอบงาน (Task Checklists) ลงในช่องแก้ไขข้อความแบบสมบูรณ์ได้ทุกที่ ตั้งแต่เธรดความคิดเห็นไปจนถึงเอกสาร ClickUp!

รายการตรวจสอบงานของ ClickUp สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่

คุณสามารถ:

  • เพิ่มรายการที่ซ้อนกันไว้ใต้รายการในรายการเพื่อสร้างรายการย่อย
  • ลากและวางรายการระหว่างบรรทัดต่างๆ
  • มอบหมายรายการตรวจสอบให้กับทีมของคุณ
  • เพิ่มลิงก์งานโดยตรง
  • บันทึกแม่แบบรายการตรวจสอบเพื่อใช้ซ้ำ
  • ...และอีกมากมาย!

20. สปรินต์

เดิมทีAgile project managementถูกใช้โดยทีมวิศวกรรมเท่านั้น แต่ในปัจจุบันประโยชน์ของ Agile project managementได้ถูกนำไปใช้ในกรณีการใช้งานอื่น ๆ มากมาย และแม้กระทั่งทีมที่ไม่ใช้เทคโนโลยี เช่นทีมการตลาด ที่อยู่ใจกลางของวิธีการนี้คือ Sprint ซึ่งเป็นแนวทางที่ไม่เหมือนใครในการจัดการทรัพยากรและทีมที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถเพิ่มผลผลิตให้กับทีมใด ๆ ที่กระบวนการทำงานแบบวนซ้ำมีความสำคัญ

ข้อจำกัดของอาสนะ

Asana เช่นเดียวกับเครื่องมือการจัดการโครงการอื่น ๆ หลาย ๆ ตัว ไม่มีคุณสมบัติ Sprint ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ พวกเขามีเทมเพลต Sprint หรือไม่? ใช่ แต่เป็นเพียงเทมเพลตของมุมมองที่มีอยู่แล้ว ซึ่งคุณต้องสร้างวิธีแก้ปัญหาชั่วคราวจากคุณสมบัติที่ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อการใช้งาน Agile เป็นวิธีแก้ปัญหาชั่วคราว

ข้อได้เปรียบของ ClickUp

หากทีมของคุณใช้วิธีการ Agile ในการทำงานให้เสร็จและปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานซ้ำๆ คุณจะยินดีที่ทราบว่า ClickUp มาพร้อมกับฟีเจอร์ Sprintsที่รองรับการทำงานแบบเนทีฟอย่างเต็มรูปแบบ!

ด้วย Sprints ClickApp คุณสามารถสร้างระบบคะแนนสปรินต์ที่สมบูรณ์แบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรของทีมคุณได้อย่างราบรื่น โดยไม่ต้องเสียเวลาทำงานซ้ำๆ ด้วยตนเอง

นี่คือสิ่งที่คุณสามารถทำได้ด้วย Sprints ClickApp:

  • กำหนดวันและคะแนนสปรินต์สำหรับทีมของคุณ
  • กำหนดลำดับความสำคัญสำหรับแต่ละสปรินต์
  • ทำให้งานที่ยังไม่เสร็จเป็นอัตโนมัติเข้าสู่รอบสปรินต์ถัดไป
  • รวบรวมคะแนนสปรินท์จากงานย่อย
  • กระจายคะแนนสปรินต์ไปยังผู้รับผิดชอบงานหลายคน
  • จัดเรียงสปรินต์ตามผู้รับผิดชอบเพื่อให้ติดตามได้ง่ายว่าใครกำลังทำอะไร
การวิ่งสปรินต์ใน ClickUp

ClickUp ยังมาพร้อมกับแดชบอร์ดสปรินต์เฉพาะที่ช่วยติดตามและช่วยให้ทีมของคุณมองเห็นความคืบหน้าของสปรินต์ได้โดยอัตโนมัติ!

คุณสามารถเพิ่มและปรับแต่งวิดเจ็ต Sprint ได้สี่แบบที่แตกต่างกันในแดชบอร์ดของคุณ เพื่อให้คุณมีมุมมองการทำงานที่หลากหลายตามความต้องการ:

  • กราฟการเผาไหม้
  • แผนภูมิการเผาไหม้
  • แผนภูมิการไหลสะสม
  • แผนภูมิความเร็ว
แดชบอร์ดใน ClickUp

ฟีเจอร์ Sprints ของ ClickUp สามารถผสานการทำงานกับโปรเจกต์ GitHub, Bitbucket และ GitLab ได้เช่นกัน — ดังนั้นหากทีมของคุณใช้สปรินต์ในการพัฒนา คุณสามารถติดตามทุกอย่างได้โดยอัตโนมัติภายใน ClickUp!

สรุป

แม้ว่าคุณอาจลองใช้ Basecamp, Todoist, Jira,Trello หรือMonday เป็นทางเลือกแทน Asana แต่พวกมันไม่ได้ให้ฟีเจอร์การจัดการโครงการทั้งหมดที่คุณต้องการเพื่อจัดการทีมของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ

เปรียบเทียบ Todoist และ Asana กับ ClickUp!

นี่ไม่ใช่กรณีของ ClickUp

ClickUp คือ ผู้นำ ที่เติบโตเร็วที่สุดในบรรดาคู่แข่งของ Asana เพราะอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายของมันถูกออกแบบมาโดยผู้ที่เข้าใจอย่างแท้จริงถึงความละเอียดอ่อนของการทำงานร่วมกันในทีมและประสิทธิภาพการทำงาน

เชื่อแล้ว แต่ยังต้องใช้ Asana อยู่ใช่ไหม?

คุณสามารถผสานการทำงานระหว่าง ClickUp กับ Asanaและสร้างงานใหม่ทุกครั้งที่มีการเพิ่มหรือแก้ไขงานใน Asana ซึ่งจะช่วยให้คุณทำงานร่วมกับแผนกต่าง ๆ ภายในองค์กรของคุณที่ยังคงใช้ Asana อยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อคุณต้องการเปลี่ยนไปใช้โซลูชันการจัดการโครงการของ ClickUp ในที่สุด เพียงนำเข้าข้อมูลทั้งหมดของคุณจาก Asana ไปยัง ClickUp

รับ ClickUp ฟรีและหยุดการค้นหาเพื่อแทนที่ Asana วันนี้

