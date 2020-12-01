20 เหตุผลที่ไม่ต้องคิดมากในการเลือก ClickUp แทน Asana

กำลังมองหาทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับAsana อยู่หรือเปล่า?
แน่นอน Asana มีคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยม และมันเป็นเครื่องมือจัดการโครงการที่ดีสำหรับการจัดระเบียบงานพื้นฐาน
แต่ มันมีความสามารถในการจัดการงานที่จำกัดซึ่งเป็นปัญหาเล็กน้อยสำหรับทีมส่วนใหญ่ที่ต้องการทำงานร่วมกัน พูดง่ายๆ คือ เราเชื่อว่า Asana ไม่มีคุณสมบัติหลักเพียงพอที่จะช่วยให้คุณดำเนินโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้น
นั่นคือเหตุผลที่หลายทีมกำลังมองหาทางเลือกอื่น เช่นเดียวกับคุณ!
แต่เมื่อพูดถึง ที่ดีที่สุด ไม่ต้องมองหาที่ไหนไกลไปกว่า ClickUp
ClickUp เป็นเครื่องมือจัดการโครงการที่มีคุณสมบัติที่ใช้งานง่ายหลายประการซึ่งสามารถเอาชนะAsanaได้ในหลายด้าน
ยังไม่มั่นใจหรือ?
ไม่ต้องกังวล เราไม่ได้พูดแต่ไม่ทำ!
ในบทความนี้ เราจะพาคุณไปดู 20 เหตุผลที่คุณควรเปลี่ยนมาใช้ ClickUp แทน Asana
มาเริ่มกันเลย!
20 เหตุผลที่ไม่ต้องคิดมากในการเลือก ClickUp เป็นทางเลือกแทน Asana ของคุณ
1. ทางเลือกฟรีตลอดไป
Asana เป็นเครื่องมือจัดการโครงการฟรี แต่มี ข้อแม้ใหญ่ อยู่
ข้อจำกัดของอาสนะ
ส่วนใหญ่ของคุณสมบัติที่มีประโยชน์จริง ๆ ใน Asana เป็นส่วนหนึ่งของแผนพรีเมียม นอกเหนือจากนี้ แผนฟรีอนุญาตให้ใช้ได้เพียง 15 คนต่อทีมเท่านั้น ดังนั้น หากคุณต้องการใช้ Asana อย่างมีประสิทธิภาพจริง ๆ คุณจะต้องจ่ายเงิน...เป็นจำนวนมาก
ราคาเริ่มต้นที่$10.99 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน ทำให้เป็นหนึ่งในเครื่องมือจัดการโครงการที่มีราคาแพงที่สุด
หากคุณมีทีมงาน 20 คน คุณต้องจ่ายเงินมากกว่า 200 ดอลลาร์ต่อเดือนเพียงเพื่อจัดการโครงการเท่านั้น!
นั่นก็เพราะมัน เป็น จริงๆ ฮอมเมอร์ *
ข้อได้เปรียบของ ClickUp
ClickUp มีแผนฟรีที่ดีกว่า
ทำไม?
ClickUp เป็นซอฟต์แวร์จัดการโครงการที่มีแผนฟรีตลอดชีพพร้อม โครงการไม่จำกัด และ ผู้ใช้ไม่จำกัด แผนฟรีนี้ยังมีฟีเจอร์ทั้งหมดที่ธุรกิจขนาดเล็กส่วนใหญ่ต้องการ!
และแม้ว่าคุณต้องการอัปเกรดเพื่อเพิ่มพื้นที่จัดเก็บ เข้าถึงรายงาน และใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองได้ไม่จำกัด ราคาเริ่มต้นเพียง 5 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้เท่านั้น
คุณประหยัด 50% ของจำนวนเงินที่คุณจะต้องจ่ายสำหรับ Asana.
2. หนึ่งบริษัท หนึ่งเครื่องมือ เพื่อลำดับชั้นที่ดีกว่า
เครื่องมือการจัดการโครงการส่วนใหญ่ลืมข้อเท็จจริงง่าย ๆ อย่างหนึ่ง: คนมีสไตล์การทำงานที่แตกต่างกัน
หากคุณเป็นเหมือนบริษัทส่วนใหญ่ ฝ่ายผลิตภัณฑ์ของคุณใช้Jira ในขณะที่ฝ่ายการตลาดและฝ่ายขายของคุณใช้เครื่องมืออื่นโดยสิ้นเชิง ไม่ว่าจะเป็น Asana, Trello, Basecamp หรืออะไรก็ตาม
เปรียบเทียบ Asana และ JIRA กับ ClickUp!
สิ่งนี้อาจสร้างความสับสนอย่างมากเมื่อมีสองทีมหรือมากกว่านั้นทำงานร่วมกันในโครงการเดียว เช่นการเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่
เราคงไม่อยากให้ ทีม ของคุณกลายเป็นกลุ่มคนบ้าหมวกบ้าไปหรอก จริงไหม?
ทีมผลิตภัณฑ์,ทีมขาย และทีมการตลาดจะต้องร่วมมือกัน และนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้น:
- ทีมต่าง ๆ จะเสียเวลาเป็นจำนวนมากในการสร้างโครงการและงานบางอย่างขึ้นมาใหม่ด้วยตนเองในเครื่องมือของตัวเอง
- จะไม่มีการสรุปภาพรวมแบบรวมศูนย์ของโครงการทั้งหมดที่ผู้บริหารระดับสูงด้านประสบการณ์ลูกค้า (CXO) ของคุณสามารถติดตามได้
- ดังนั้น จึงจะมีคำถามเพิ่มขึ้น: การประชุม การแลกเปลี่ยนอีเมลและช่องว่างในการสื่อสารทั้งหมดที่คุณเกลียด! 😠
ระดับความท้าทายรายบุคคล
โปรดคำนึงถึงวิธีการทำงานที่มีประสิทธิภาพที่แตกต่างกันซึ่งสมาชิกในทีมแต่ละคนใช้ด้วย
ตัวอย่างเช่น สมมติว่าผู้จัดการโครงการของคุณชื่นชอบเครื่องมือการจัดการโครงการแบบ Agile เป็นอย่างมาก แต่แนวทาง Agile กลับไม่ใช่สิ่งที่คุณถนัด
และถ้าคุณถูกบังคับให้ปฏิบัติตามแนวทางการบริหารโครงการที่คุณไม่ชอบ มันจะนำไปสู่สองสิ่ง...
- คุณจะเริ่มใช้เครื่องมือจัดการโครงการที่ง่ายอีกตัวหนึ่งของคุณเอง โดยพื้นฐานแล้วคือการคัดลอกงานแต่ละอย่างจากหนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งด้วยตนเองและเสียเวลา
- หรือคุณอาจละเลยที่จะใช้เครื่องมือการจัดการ 'อย่างเป็นทางการ' สถานะของโครงการจะไม่ได้รับการอัปเดตอย่างสม่ำเสมอ และการสื่อสารภายในทีมจะประสบปัญหา
ข้อจำกัดของอาสนะ
ด้วยมุมมองที่จำกัดให้เลือก Asana จึงไม่ได้มอบความยืดหยุ่นอย่างเต็มที่สำหรับทุกประเภทของงานเหมือนที่ ClickUp มี
ลำดับชั้นของ Asana ประกอบด้วยทีม โครงการ งานย่อย งานย่อยของงานย่อย พอร์ตโฟลิโอ และพอร์ตโฟลิโอซ้อน ในขณะที่สิ่งนี้อาจดูเหมือนมีหลายชั้น แต่ก็ไม่ง่ายที่จะเห็นภาพรวมที่ชัดเจนเกินกว่าระดับการซ้อนชั้นแรก
ระบบทดแทนของ Asana ควรให้คุณมีชั้นการจัดระเบียบที่มองเห็นได้ชัดเจนมากขึ้น ทำไม? คุณอาจต้องการสร้างหน่วยธุรกิจและแผนกที่อาจเชื่อมโยงกันแต่ต้องการการแยกบางส่วน เช่นเดียวกับที่ ClickUp ทำ
ข้อได้เปรียบของ ClickUp
อีกเหตุผลหนึ่งที่ ClickUp เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Asana คือมุมมองโครงการหลายแบบของ ClickUp นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณสลับระหว่างมุมมองต่างๆ ได้เพียงแค่คลิกเดียว
ด้วยตัวเลือกมากกว่า 10 แบบ คุณสามารถดูโครงการของคุณได้ตามที่คุณต้องการเสมอ!
ลำดับชั้น ของ ClickUp นำหน้าด้วยคุณสมบัติที่ครอบคลุมมากที่สุด:
นี่คือลำดับชั้นของ ClickUp: ทีม > พื้นที่ > โครงการ > รายการ > งาน > งานย่อย
ดูสิว่ามันยอดเยี่ยมแค่ไหน?
คุณสามารถ เปรียบเทียบได้ถึงวิธีการตั้งค่าของระบบการจัดการโครงการชั้นนำทั้งหมด
จุดอ่อนของ Asana ในที่นี้เป็นข้อจำกัดอย่างมากสำหรับผู้ก่อตั้งของเราก่อนที่จะสร้าง ClickUp และเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนการก่อตั้งบริษัทของเรา
เราประสบปัญหาการขยายตัวควบคู่ไปกับการขาดความสม่ำเสมอในการทำงานรอบโครงสร้างของพวกเขา เรามีโครงการสำหรับฟีเจอร์, บุคลากร, งานค้าง, ฯลฯ โดยไม่มีภาชนะที่สอดคล้องกัน
ระบบลำดับชั้นของ ClickUp ช่วยให้ทีมของคุณมีการจัดการเวิร์กโฟลว์ที่ดีขึ้น เนื่องจากงานทั้งหมดของคุณจะมีที่อยู่ ทำให้คุณสามารถจัดการรายละเอียดได้อย่างละเอียดตามที่คุณต้องการ
มุมมองหลายแบบของ ClickUp ยังทำให้เป็นระบบติดตามปัญหาที่ยอดเยี่ยมอีกด้วย
ด้วยมุมมองที่ปรับแต่งได้และแดชบอร์ดเฉพาะบทบาทของ ClickUp ทีมงานสามารถมองเห็นอุปสรรคของโครงการได้ก่อนที่มันจะกลายเป็นปัญหาจริง
มาดูกัน:
มุมมองหลายแบบ
- มุมมองบอร์ด: ใช้มุมมองบอร์ดสำหรับประสบการณ์บอร์ดแบบ Agile/Scrum/Kanban
- มุมมองรายการ: จัดการและค้นหางานของคุณได้อย่างง่ายดาย (โดยเฉพาะหากคุณกำลังมองหาทางเลือกแทน Trello)
- มุมมองกล่อง: ใช้มุมมองกล่องเพื่อดูภาพรวมระดับสูงของโครงการของคุณและผู้ใช้ทุกคน
- แผนภูมิแกนต์:ใช้ไทม์ไลน์ที่สวยงามเพื่อวางแผนและจัดการการพึ่งพาซึ่งกันและกัน ติดตามความคืบหน้าของโครงการ และจัดการกับปัญหาคอขวด
- มุมมองปฏิทิน:วางแผนและจัดตารางโครงการและงานต่างๆ ด้วยปฏิทินแบบไดนามิก
- มุมมองกิจกรรม:ดูสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในรายการ, โฟลเดอร์, หรือพื้นที่ทำงานทั้งหมดของคุณ
- มุมมองปริมาณงาน:จัดการความสามารถในการทำงานและทรัพยากรของทีมคุณ ไม่ต้องสลับไปใช้ Kantata (เดิมชื่อ Mavenlink)เพื่อการจัดการทรัพยากรอีกต่อไป
- มุมมองตาราง: ลาก่อน Smartsheetและใช้มุมมองตารางของ ClickUp เพื่อดูข้อมูลมากมายได้ในคราวเดียว (เหมือน Excel แต่ดีกว่า)
- มุมมองแผนที่:ดูตำแหน่งงานถัดไปของคุณ, รายการอสังหาริมทรัพย์, และที่อยู่สำหรับการจัดส่งสำหรับงานที่กำลังจะมาถึง
- มุมมองแชท:ใช้มุมมองแชทเพื่อแทนที่การส่งข้อความในช่อง Slack
- มุมมองไทม์ไลน์:ใช้มุมมองไทม์ไลน์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเวลา นอกจากนี้ ใช้กลุ่มไทม์ไลน์เพื่อแชร์ไฟล์กับผู้อื่นและอัปเดตข้อมูลให้ลูกค้าทราบ
หลีกทางให้เทือกเขาแอลป์สวิตเซอร์แลนด์ ClickUp ก็มีวิวสวยไม่แพ้กัน!
3. ความคิดเห็นที่ได้รับมอบหมาย
คุณมีงานหลุดรอดไปโดยไม่ทันสังเกตบ่อยแค่ไหน?
คุณอาจทิ้งความคิดเห็นไว้ว่าบางสิ่งบางอย่างต้องทำ และคาดหวังให้เพื่อนร่วมงานคนใดคนหนึ่งทำมัน
แต่อาจมีผู้ใช้ที่ไม่ได้สังเกตเห็นความคิดเห็นนั้น อาจไม่ทราบว่าจำเป็นต้องดำเนินการบางอย่าง หรืออาจมีความสับสนเกี่ยวกับว่าใครควรทำอะไร
ในที่สุด สถานการณ์ที่พบได้บ่อยที่สุดคือพวกเขาลืมที่จะหยิบมันขึ้นมาทำ. ท้ายที่สุด หากมันไม่ได้อยู่ในรายการที่ต้องทำของใครบางคน มันก็จะอยู่ในดินแดนของภารกิจที่สูญหาย...
ข้อจำกัดของอาสนะ
ความคิดเห็นที่ได้รับมอบหมายเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ควรสังเกต เนื่องจากฟีเจอร์การกล่าวถึงด้วย @ ของ Asana ที่เรียบง่าย อาจทำให้ความคิดเห็นหรือประเด็นที่ต้องดำเนินการสำคัญถูกมองข้ามหรือลืมไปได้
ข้อได้เปรียบของ ClickUp
ต่างจาก Asana และ Proofhub ฟีเจอร์Assigned Commentsของ ClickUp ช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนความคิดเห็นให้กลายเป็นงานได้
เมื่อใดก็ตามที่มีความคิดเห็นที่ต้องการการดำเนินการ คุณสามารถมอบหมายให้ผู้อื่นหรือแม้แต่ตัวคุณเองได้ คุณยังสามารถดูความคิดเห็นทั้งหมดที่คุณได้รับมอบหมายไว้ในที่เดียว เมื่อคุณทำภารกิจเสร็จแล้ว เพียงคลิก "แก้ไข"
คุณยังสามารถรวบรวมข้อเสนอแนะให้เป็นศูนย์กลางได้โดยใช้ฟีเจอร์Proofingของ ClickUp
โดยการมอบหมายความคิดเห็นโดยตรงบนเอกสารแนบของงาน กระบวนการอนุมัติจะรวดเร็วขึ้น!
4. สถานะงานที่กำหนดเอง
โครงการ เสร็จแล้วหรือยัง?
ขึ้นอยู่กับ
อาจจะเป็น WIP (งานที่กำลังดำเนินการ), อยู่ระหว่างการพิจารณา, หรือต้องการการแก้ไข
ใครจะรู้?
แต่สิ่งที่คุณรู้คือคำตอบไม่ได้เป็นสีดำหรือขาวเสมอไป แล้วทำไมต้องใช้เครื่องมือจัดการงานที่มีสถานะโครงการตายตัวล่ะ?
ข้อจำกัดของอาสนะ
ในเค้าโครงการจัดการงาน Asana มาตรฐาน (มุมมองรายการ) งานจะมีสถานะเปิดหรือปิด
คุณไม่สามารถตั้งค่าสถานะที่กำหนดเองสำหรับงานได้
ดังนั้น เพื่ออธิบายสถานะของงานอย่างชัดเจน ผู้คนจะต้องใช้ความคิดเห็น
แต่ทำไมต้องลำบากขนาดนั้นด้วย?
ข้อได้เปรียบของ ClickUp
ClickUp ช่วยให้คุณตั้งค่าสถานะงานแบบกำหนดเองเพื่อให้ทีมสามารถติดตามความคืบหน้าของโครงการได้อย่างง่ายดาย
เพิ่มได้ตามต้องการ: 'การคิดไอเดีย', 'การวางแผนโครงการ', 'อยู่ระหว่างดำเนินการ', 'ตรวจสอบ', 'แก้ไข', 'เสร็จสิ้น', 'ส่งมอบให้ลูกค้า', และอื่นๆ!
ท้ายที่สุดแล้ว คุณ ควรเป็นผู้กำหนด กระบวนการทำงาน ของโครงการของคุณ ไม่ใช่ เครื่องมือ!
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานะที่กำหนดเองใน ClickUp.
5. ผู้รับมอบหมายหลายราย
บางครั้ง งานหนึ่งอาจต้องอาศัยการทำงานเป็นทีมอย่างมาก และไม่จำเป็นที่ผู้จัดการจะต้องเป็นคนตัดสินใจว่าสมาชิกคนใดควรทำอะไร
อาจมีงานย่อยต่าง ๆ ที่สองหรือสามคนแบ่งกันทำตามความเหมาะสม แต่ทุกคนมีความรับผิดชอบเท่าเทียมกันต่อผลลัพธ์สุดท้าย
นี่เป็นเรื่องปกติหากผู้รับมอบหมายงานทั้งหมดเป็นเพื่อนร่วมงาน
ผู้รับมอบหมายหลายคนสามารถแบ่งงานโครงการออกเป็นงานย่อยได้หากจำเป็น
ท้ายที่สุดแล้ว การทำงานเป็นทีม คือกุญแจสู่ความสำเร็จ! 🤩
ข้อจำกัดของอาสนะ
Asana และเครื่องมือการจัดการโครงการเกือบทุกชนิดในทำนองเดียวกัน อนุญาตให้คุณมอบหมายงานเดียวให้กับสมาชิกทีมเพียงคนเดียว อย่างไรก็ตาม คุณสามารถสร้างสำเนาของงานได้หลายชุด และมอบหมายให้สมาชิกทีมแต่ละคนได้เป็นรายบุคคล
วิธีนี้ใช้ได้กับทีมขนาดเล็ก แต่จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อธุรกิจของคุณเติบโตขึ้น?
คุณจะได้งานที่ซ้ำซ้อนจำนวนมากซึ่งแทบจะจัดการไม่ได้เลย ขอให้โชคดีในการหาต้นฉบับที่แท้จริง!
ข้อได้เปรียบของ ClickUp
ClickUp อนุญาตให้คุณมีผู้รับมอบหมายหลายคนได้ ซึ่งทำให้การจัดการงานง่ายขึ้นมาก และทีมของคุณสามารถจัดการโครงการหลายโครงการพร้อมกันได้
การสามารถมอบหมายงานให้กับสมาชิกทีมหลายคนได้ช่วยให้คุณหยุดการควบคุมงานอย่างละเอียดเกินไป ทำให้สมาชิกทีมสามารถริเริ่มงานได้มากขึ้น!
ดูว่าผู้รับมอบหมายหลายคนสามารถทำงานให้คุณได้อย่างไร!
6. การจัดการหลายงานพร้อมกัน
คุณต้องทำการเปลี่ยนแปลงแบบเดียวกันนี้กับงานหลายชิ้นบ่อยแค่ไหน?
โดยปกติแล้ว คุณจะต้อง:
- คุณมอบหมายงานหลายโครงการให้กับสมาชิกทีมคนอื่น
- อัปเดตสถานะของโครงการและงานหลายรายการ
- คุณย้ายงานไปยังพื้นที่อื่น
- เพิ่มบุคคลอีกคนเป็นผู้ติดตาม (ผู้ติดตาม) ให้กับงานหลายงาน
ข้อจำกัดของอาสนะ
ใน Asana ขณะนี้คุณสามารถเลือกและแก้ไขสถานะ, วันที่กำหนด, ผู้รับผิดชอบ, ฟิลด์การแก้ไข และผู้ร่วมงานได้พร้อมกัน คุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลงพื้นฐานได้ด้วยฟีเจอร์เลือกจำนวนมากของ Asana แต่เพียงเท่านี้เท่านั้น
แต่ทำไมต้องพอใจกับพื้นฐาน เมื่อคุณสามารถทำได้มากกว่านั้นด้วยแถบเครื่องมือมัลติทาสก์ของ ClickUp?
ข้อได้เปรียบของ ClickUp
ใน ClickUp คุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนี้ได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว
เพียงเลือกหลายงานหรือกลุ่มงานโดยใช้แถบเครื่องมือหลายงานและทำการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดตามที่คุณต้องการพร้อมกัน:
- แท็ก
- ผู้รับมอบหมาย
- สถานะ
- แปลงเป็นงานย่อย
- ย้ายงานไปยังรายการอื่น
- ซ้ำซ้อน
- กำหนดเป้าหมายสำคัญ
- กำหนดลำดับความสำคัญ
- ตั้งค่าการพึ่งพา
- รวมงาน
- เชื่อมโยงงาน
- ตั้งค่าฟิลด์ที่กำหนดเอง
- ...และอีกมากมาย!
ClickUp สามารถช่วยคุณในการทำงานอัตโนมัติของงานได้
อย่างไร?
ใช้คุณสมบัติ "งานที่ทำซ้ำ" เพื่อทำให้กระบวนการสร้างงานเป็นอัตโนมัติงานจะถูกเริ่มใหม่อัตโนมัติเมื่อเสร็จสิ้นแล้ว และสามารถปรับปรุงวันครบกำหนดและสถานะของงานได้
เริ่มใช้แถบเครื่องมือ Multitask ใน ClickUp.
7. ขจัดสิ่งรบกวน
เครื่องมือการจัดการโครงการส่วนใหญ่มีช่องว่างขนาดใหญ่; พวกมันมุ่งเน้นไปที่การร่วมมือในทีมและการจัดการงาน.
แต่แล้วประสิทธิภาพส่วนตัวล่ะ? ไม่ควรมีความสำคัญเท่ากันหรือ?
ท้ายที่สุดแล้ว เป็นแต่ละบุคคลที่ต้องลงมือทำสิ่งต่าง ๆ ให้สำเร็จ ไม่ใช่หรือ?
ข้อจำกัดของอาสนะ
อาสนะและเครื่องมืออื่น ๆ เช่นClarizenและ Freedcamp นั้นมุ่งเน้นไปที่ทีมเป็นหลัก ประสิทธิภาพการทำงานของบุคคลเป็นสิ่งที่คิดถึงในภายหลัง
แค่การหาว่างานไหนเป็นงานของคุณก็เป็นเรื่องยุ่งยากแล้ว
หลายคนพบว่าการจดบันทึกงานของตัวเองลงในสมุดโน้ตและเปิดแอปจัดการโครงการให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นั้นง่ายกว่า!
ข้อได้เปรียบของ ClickUp
ClickUp เป็นหนึ่งในเครื่องมือจัดการโครงการที่ดีที่สุด เพราะเราเข้าใจว่าประสิทธิภาพการทำงานส่วนบุคคลของคุณมีความสำคัญอย่างยิ่ง
นั่นคือเหตุผลที่เราออกแบบโหมด "ฉัน" ซึ่ง ประกอบด้วยงานและงานที่ได้รับมอบหมายของคุณเท่านั้น
นี่เป็นวิธีที่ง่ายมากในการปิดกั้นสิ่งรบกวนทั้งหมดและมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุด
และนั่นไม่ใช่ทั้งหมด!
คุณสามารถดูงานของคุณเองในรูปแบบที่คุณต้องการ เช่นแบบรายการ แบบบอร์ด หรือแบบกล่อง
8. การแก้ไขขั้นสุดยอด
บ่อยแค่ไหนที่เกิดปัญหาในโครงการเนื่องจากการสื่อสารที่ผิดพลาด?
มาพูดกันตรงๆ คุณไม่ได้คุยกับเพื่อนร่วมงานบ่อยเหมือนแต่ก่อนแล้ว
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการช่วยให้คุณสามารถบันทึกทุกอย่างได้: คำอธิบายโครงการ, คำอธิบายงาน, เป็นต้น
แต่การสื่อสารความคิดของคุณผ่านข้อความธรรมดาอาจไม่ง่ายเสมอไป หลายงานและโครงการต้องการคำอธิบายที่ยาวและซับซ้อน
แล้วคุณจะลดช่องว่างในการสื่อสารเหล่านี้ได้อย่างไร และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันของทีม?
จัดโครงสร้างการเขียนของคุณให้ชัดเจนที่สุดเท่าที่จะทำได้ ใช้ย่อหน้า, รายการ, จุดเน้น, และบางครั้งอาจใช้รูปภาพเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
ยิ่งเครื่องมือการจัดการโครงการของคุณมีความสามารถในการแก้ไขที่สมบูรณ์มากเท่าใด ข้อความของคุณก็จะชัดเจนมากขึ้นเท่านั้น
การศึกษาล่าสุดพบว่า42% ของพนักงานชาวอเมริกันรู้สึกว่านายจ้างไม่ได้ให้เครื่องมือทางเทคโนโลยีหรือแอปพลิเคชันที่พวกเขาต้องการเพื่อประสบความสำเร็จในการทำงานทางไกล และในโลกของทีมที่ทำงานทางไกลนี้ การสื่อสารได้ดีผ่านข้อความเพียงอย่างเดียวจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง
ข้อจำกัดของอาสนะ
แม้ว่า Asana จะมีตัวเลือกการแก้ไขที่ค่อนข้างหลากหลาย แต่ก็ยังขาดตัวเลือกที่จำเป็นบางประการซึ่งสามารถพบได้ใน ClickUp
ซึ่งรวมถึงสีของฟอนต์, การเน้นสี, บล็อกโค้ด, คำพูดที่เน้น, การจัดตำแหน่งข้อความ และอื่น ๆ!
ข้อได้เปรียบของ ClickUp
ClickUp มีอินเทอร์เฟซการจัดรูปแบบที่สวยงามและหลากหลาย ซึ่งล้ำหน้า Asana อย่างมาก
นอกเหนือจากการจัดรูปแบบพื้นฐานแล้ว คุณยังสามารถสร้างลำดับชั้นของหัวข้อ เลือกสีและขนาดของตัวอักษร แทรกภาพ URL และเพิ่มอีโมจิลงในเนื้อหาของคุณได้อีกด้วย
ไม่ว่าจะเป็นในคำอธิบายงานหรือในเอกสารคุณสามารถสร้างสรรค์ได้ตามที่คุณต้องการ
การอธิบายงานให้ชัดเจนไม่เคยง่ายไปกว่านี้อีกแล้ว และอีกอย่าง การแก้ไขแบบสมบูรณ์ยังสนุกกว่าตัวเลือกข้อความธรรมดาเยอะเลย!
ลองใช้การแก้ไขข้อความแบบ rich text ของ ClickUp!
9. ตัวกรองที่บันทึกไว้
เบื่อกับการค้นหาภารกิจหรือสถานะโครงการเดิม ๆ ซ้ำแล้วซ้ำเล่าหรือไม่?
ถ้าคุณสามารถเล่นเกม Marco Polo กับงานของคุณได้ก็คงดี!
ไม่ต้องกังวลไป นี่คือสิ่งที่ดีกว่า! 😉
กรองรายการงานของคุณตามลำดับความสำคัญ วันที่ครบกำหนด ฟิลด์ที่กำหนดเอง และอื่นๆ จากนั้นบันทึกมุมมองนั้นเพื่อกลับมาใช้ซ้ำได้อีกหลายครั้ง
ข้อจำกัดของอาสนะ
ด้วย Asana คุณสามารถบันทึกตัวกรองสำหรับมุมมองแบบรายการ กระดาน ไทม์ไลน์ และปฏิทินได้ ด้วย ClickUp คุณสามารถบันทึกตัวกรองของคุณสำหรับมุมมองใดก็ได้!
ข้อได้เปรียบของ ClickUp
ใน ClickUp คุณสามารถใช้ตัวกรองที่บันทึกไว้แบบเดียวกันกับมุมมองทั้งหมดของคุณ ตั้งแต่รายการไปจนถึงแผนที่และอื่นๆ อีกมากมาย! คุณสามารถบันทึกตัวกรองใดๆ เป็นเทมเพลตและนำไปใช้กับมุมมองใดๆ ก็ได้ที่คุณเลือก
ดูว่าตัวกรองที่บันทึกไว้ทำงานอย่างไรใน ClickUp!*
10. การติดตามเวลา
หากคุณกำลังติดตามเวลาในภารกิจของคุณเพื่อผู้จัดการหรือเพื่อลูกค้า คุณจะต้องใช้การเชื่อมต่อเพิ่มเติมใน Asana
คุณอาจมีตัวโปรดอย่างHarvest หรือ Everhour(ซึ่งคุณสามารถใช้ใน ClickUp ได้เช่นกัน!) สำหรับใช้ใน Asana แต่ทั้งสองตัวนี้ยังไม่มีฟีเจอร์การติดตามเวลาในตัว
ข้อจำกัดของอาสนะ
หากไม่มีการติดตามเวลาในตัว คุณจะต้องอัปโหลดและติดตั้งปลั๊กอินอื่น ซึ่งทำให้ทีมของคุณต้องใช้เครื่องมืออีกชุดหนึ่ง ทีมทั้งหมดของคุณอาจไม่สามารถใช้เครื่องมือเดียวกันได้
ผลที่ตามมาคือทีมของคุณจะรู้สึกแบบนี้:
ข้อได้เปรียบของ ClickUp
ด้วยGlobal Timer ของ ClickUp คุณสามารถเริ่มและหยุดการติดตามเวลาได้จาก คอมพิวเตอร์ใด ๆ ที่คุณเข้าสู่ระบบอยู่
เลือกให้ตัวจับเวลาของคุณอยู่ในโหมดมินิ เพื่อที่คุณจะได้ไม่ลืมกดหยุดเมื่อเสร็จสิ้น หากคุณต้องการทดสอบทักษะการจัดการหลายงานพร้อมกัน คุณสามารถสลับไปมาระหว่างงานต่างๆ ได้โดยคลิกที่รายการงานก่อนหน้า
และถ้าคุณต้องการให้ดูหรูหราเป็นพิเศษ ผู้ใช้ระดับธุรกิจสามารถติดตามเวลาได้โดยไม่ต้องเลือกงาน
ประสิทธิภาพมาก่อน รายละเอียดไว้ทีหลัง!👋
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดตามเวลาใน ClickUp.
11. แผนงานที่โปร่งใส
คุณกำลังประเมินซอฟต์แวร์ และคุณสังเกตเห็นว่ามันไม่มีคุณสมบัติที่คุณต้องการ
คุณทำงานอะไรหรือ?
คุณดูแผนงานผลิตภัณฑ์
นั่นบอกคุณได้อย่างชัดเจนว่าคุณสมบัติใดจะถูกปล่อยออกมาในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า
ข้อจำกัดของอาสนะ
อุ๊ย! Asana ยังไม่มีแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เปิดเผยต่อสาธารณะ จนถึงตอนนี้ พวกเขามีเพียงวิดีโอที่พูดถึงฟีเจอร์ใหม่ที่กำลังจะมาถึง แต่ยังไม่ได้แจ้งว่าจะเปิดให้ใช้งานเมื่อใด
และถ้าคุณเข้าไปดูในฟอรั่มของพวกเขา คุณจะได้รับคำตอบทั่วไปเช่น "เราจะนำไปพิจารณา"
แทบไม่ได้ตอบคำถามของคุณเลยใช่ไหม?
ข้อได้เปรียบของ ClickUp
ClickUp มีแผนงานหรือไม่? แน่นอนอยู่แล้ว!
เราต้องการให้ทุกอย่างโปร่งใสอย่างสมบูรณ์เกี่ยวกับสิ่งที่เราสามารถมอบให้คุณได้ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า คุณสามารถตรวจสอบนวัตกรรมบางส่วนที่เราได้ทำงานอยู่ในแผนที่ทางของเราได้เช่นกัน
หากคุณกำลังมองหาฟีเจอร์ที่คุณไม่เห็นคุณสามารถโหวตฟีเจอร์ที่คุณต้องการได้
12. การแบ่งปันและความเป็นส่วนตัว
การแบ่งปันและความเป็นส่วนตัวมีความสำคัญมากกว่าที่เคย
บริษัทจำเป็นต้องมั่นใจว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันการเกิดคอขวดหรือการรั่วไหลของข้อมูลที่มีสิทธิพิเศษ
คิดถึงการแบ่งปันและความเป็นส่วนตัวเหมือนซูเปอร์ฮีโร่ที่อยู่ที่นั่นเพื่อปกป้องบริษัทของคุณจากทุกสิ่งทุกอย่าง!
ข้อจำกัดของอาสนะ
Asana จะไม่อนุญาตให้คุณซ่อนงานส่วนตัวไว้ภายในโปรเจกต์สาธารณะ นี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากหากคุณต้องการควบคุมอย่างแม่นยำว่าใครสามารถเห็นอะไรได้บ้างในมุมมองที่คุณแชร์!
ข้อได้เปรียบของ ClickUp
ClickUp ช่วยให้คุณทำให้งานใด ๆ เป็นส่วนตัวได้โดยไม่คำนึงถึงรายการหรือโปรเจ็กต์ที่งานนั้นอยู่
มีรายการงานทั้งหมดที่ต้องการให้เป็นส่วนตัวหรือไม่?
ไม่มีปัญหา
ด้วย ClickUp คุณสามารถขยายหรือย่อขนาดได้ตามต้องการ ตั้งแต่ภารกิจส่วนตัวไปจนถึงพื้นที่ส่วนตัว
13. โหมดออฟไลน์
หากคุณหรือทีมของคุณเดินทางบ่อย ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่คุณเลือกควรมีฟังก์ชันการทำงานแบบออฟไลน์บ้าง
ข้อจำกัดของอาสนะ
ฮูสตัน เรามีปัญหา!
โหมดออฟไลน์ของ Asana สามารถใช้งานได้เฉพาะผ่านแอป Asana สำหรับ Android และ iOS เท่านั้น การจำกัดการใช้งานออฟไลน์ไว้เฉพาะบนอุปกรณ์มือถือของคุณอาจไม่เหมาะสำหรับทีมส่วนใหญ่
ข้อได้เปรียบของ ClickUp
ด้วย ClickUp คุณสามารถทำงานแบบออฟไลน์ได้จากทุกที่และบนอุปกรณ์ใดก็ได้ (ใช่แล้ว แม้แต่บนแล็ปท็อปของคุณระหว่างนั่ง Uber!) งานของคุณจะซิงค์ทันทีที่คุณเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
โหมดออฟไลน์พร้อมใช้งานสำหรับ:
คุณสามารถสร้างและดูงานได้แม้ในขณะที่ออฟไลน์ เมื่อคุณกลับมาออนไลน์ งานเหล่านั้นจะถูกส่งไปยังทีมของคุณทันที งานใด ๆ ที่ถูกโหลดไว้ขณะที่คุณออฟไลน์ก็จะปรากฏให้เห็นเช่นกัน
หากคุณคิดถึงไอเดียที่ยอดเยี่ยมอย่างกะทันหัน หรือคุณต้องการเตือนตัวเองเกี่ยวกับบางสิ่งขณะเดินทาง ClickUp ให้คุณสร้างการเตือนความจำและโหลดกล่องขาเข้าของคุณได้แม้ในขณะที่ออฟไลน์!
ไม่ต้องกังวล, พวกเขาจะซิงค์อัตโนมัติเมื่อคุณกลับมาออนไลน์.
14. การแก้ไขเอกสารร่วมกัน
การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกทีมที่แข็งแกร่งคุณสมบัติการทำงานร่วมกันของเอกสารช่วยให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันได้แบบเรียลไทม์ แม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้อยู่ในที่เดียวกันก็ตาม
ข้อจำกัดของอาสนะ
Asana ไม่มีฟีเจอร์การแก้ไขแบบเรียลไทม์ ซึ่งอาจสร้างความยุ่งยากให้กับทีมที่ทำงานระยะไกลที่ต้องการทำงานร่วมกัน หรือแม้แต่กับทีมภายในองค์กรที่ต้องการหลีกเลี่ยงการเห็นไฟล์ Microsoft Excel ที่มีชื่อว่า 'รายงานฉบับสุดท้าย V5.0' 🙄
ข้อได้เปรียบของ ClickUp
ClickUp คือเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่ดีที่สุดที่คุณจะขอได้!
ทำไม?
ฟีเจอร์เอกสารของ ClickUp ไม่เพียงแต่ช่วยให้ทีมของคุณสามารถทำงานร่วมกันในจำนวนงานไม่จำกัดได้แบบเรียลไทม์เท่านั้น แต่ยังมีฟีเจอร์ การตรวจจับการทำงานร่วมกัน การแก้ไขแบบเรียลไทม์ และการแสดงความคิดเห็น อีกด้วย
นอกจากนี้ คุณยังสามารถอัปโหลดและจัดเก็บไฟล์ภายนอกทั้งหมดของคุณในเอกสารของ ClickUp และเปลี่ยนเอกสารของคุณเป็นไฟล์ PDF, HTML และ Markdown ได้อีกด้วย
หรือถ้าCloud Storageเป็นสิ่งที่คุณชอบมากกว่า คุณสามารถเชื่อมต่อ ClickUp กับGoogle DriveและDropboxได้
และหากคุณต้องการแบ่งปันเอกสารที่ยอดเยี่ยมของคุณกับโลก ใช้ฟีเจอร์การแชร์ไฟล์ของ ClickUp เพื่อแชร์เอกสารของคุณกับโลกของ Google เพื่อให้สามารถถูกค้นหาโดยเครื่องมือค้นหาได้
รักเอกสารของคุณใช่ไหม? เพียงบันทึกเป็นเทมเพลตเพื่อเริ่มร่างได้ทันที!
หรือถ้าคุณต้องการสิ่งใหม่และพร้อมใช้งาน ใช้แม่แบบโครงการที่ออกแบบอย่างสวยงามของ ClickUp!
15. แผนผังความคิดในตัว
แผนผังความคิดเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของเครื่องมือการจัดการโครงการใด ๆ
ทำไม?
เพราะคุณไม่สามารถมีการจัดการโครงการได้หากไม่มีการระดมความคิด!
แผนผังความคิดยังช่วยให้ทีมสามารถ มองเห็นโครงการการทำงานร่วมกัน, ความคิด, และวิธีการในมุมมองใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน
ข้อจำกัดของอาสนะ
Asana ไม่มีฟีเจอร์แผนผังความคิดในตัว แต่คุณสามารถเข้าถึงฟีเจอร์ประเภทนี้ได้โดยการดาวน์โหลดส่วนขยายของ Chrome ที่ชื่อว่า Asana2Go
ดูเหมือนว่าคุณคงต้องบอกทีมของคุณให้พักไอเดียสร้างสรรค์ไว้ก่อน แล้วไปติดตั้งส่วนขยายแผนผังความคิดก่อนนะ!
ข้อได้เปรียบของ ClickUp
การปรับแต่งเป็นทางออกที่ได้รับความนิยมสำหรับทีมสมัยใหม่ที่ต้องการทำงานอย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ
นั่นคือเหตุผลที่ฟีเจอร์แผนผังความคิดในตัวของClickUp มอบแผนผังความคิดที่สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่เพื่อช่วยให้คุณและทีมมองเห็นภาพงานต่าง ๆ และต่อยอดไอเดียที่ยอดเยี่ยมได้อย่างไร้ขีดจำกัด
มีสองโหมด:
โหมดงาน ช่วยให้คุณมองเห็นงานที่มีอยู่ใน ClickUp เพื่อช่วยวางแผนขั้นตอนการทำงานสำหรับโครงการที่ซับซ้อนได้ คุณยังสามารถสร้าง แก้ไข และลบงาน (รวมถึงงานย่อย) ได้โดยตรงจากมุมมองของคุณ
โหมดว่างเปล่า ให้คุณสร้างแผนผังความคิดของคุณเองจากศูนย์ เพิ่มโหนดได้มากเท่าที่ต้องการและแปลงเป็นงานเมื่อใดก็ตามที่คุณพร้อม!
16. ลำดับความสำคัญ
ลำดับความสำคัญช่วยให้ทีมวางแผนขั้นตอนต่อไปตามระดับความเร่งด่วนของโครงการที่แตกต่างกัน
ข้อจำกัดของอาสนะ
Asana ไม่มีฟีเจอร์การจัดลำดับความสำคัญที่ครบถ้วน
คุณสามารถทำงานได้เฉพาะตามวันที่กำหนดและงานที่เสร็จสมบูรณ์หรือไม่เสร็จสมบูรณ์เท่านั้น อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเข้าถึงฟังก์ชันที่คล้ายกันได้โดยใช้คุณสมบัติฟิลด์ที่กำหนดเองในแผนแบบชำระเงินหรือแท็กในแผนฟรี
แต่ทำไมต้องพอใจกับฟังก์ชันที่ คล้ายกัน ในเมื่อคุณสามารถมีของของจริงได้?
ข้อได้เปรียบของ ClickUp
ClickUp มีฟีเจอร์ลำดับความสำคัญที่เรียบง่ายเพื่อช่วยให้ทีมปรับปรุงการจัดการงานของพวกเขา
คุณสมบัตินี้ขึ้นอยู่กับสี่สถานะ: ฉุกเฉิน, สูง, ปกติ, และต่ำ.
ทีมสามารถใช้คุณสมบัติการพึ่งพาของงานใน ClickUp ได้เพื่อการจัดการงานที่มีโครงสร้างมากขึ้น
นอกจากนี้ ใช้แผนภูมิแกนต์ของคุณเพื่อจัดระเบียบวิธีที่คุณมองเห็นงานของคุณ และดูว่างานสำคัญอะไรกำลังจะมาถึงต่อไป
ผสานคุณสมบัติการจัดลำดับความสำคัญกับคุณสมบัติการประมาณเวลาของ ClickUp เพื่อดูงานที่สำคัญที่สุดในกระบวนการทำงานของคุณ
ดูว่ามุมมอง Gantt สามารถรวมคุณสมบัติที่น่าทึ่งของ ClickUp เหล่านี้ได้อย่างไร*
หมายเหตุ: ต้องการเปรียบเทียบ ClickUp กับทางเลือกอื่นของ Asana หรือไม่? ดูการเปรียบเทียบของเราได้กับPodio,Wrike,Monday.comและAirtableหรือดูรีวิวของเราเกี่ยวกับBitrix24
17. มุมมองทั้งหมด
หนึ่งในปัญหาที่ใหญ่ที่สุดในเครื่องมือการจัดการโครงการในปัจจุบันคือทำให้ยากมากที่จะหาสิ่งที่คุณกำลังมองหา
ข้อจำกัดของอาสนะ
Asana มีหลายมุมมอง แต่ไม่มีมุมมองเดียวที่สามารถค้นหาทุกสิ่งได้ในที่เดียว ไม่ว่ามันจะอยู่ที่ไหนก็ตาม คุณจะต้องสลับไปมาระหว่างมุมมองต่าง ๆ และใช้ฟังก์ชันการค้นหาเพื่อค้นหาทุกสิ่งที่คุณต้องการ
ข้อได้เปรียบของ ClickUp
มุมมอง Everything ของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถมองเห็นภาพรวมทั้งหมดได้อย่างง่ายดาย โดยไม่พลาดรายละเอียดสำคัญใด ๆ ฟีเจอร์นี้มอบมุมมองแบบภาพรวมจากมุมสูงให้กับทุกงานในทุกระดับของลำดับชั้น ไม่ว่าจะเป็นงานของคุณ ทีมของคุณ หรือของทุกคน — ทั้งหมดนี้ในที่เดียว ไม่ว่าจะอยู่ในที่ใดก็ตาม!
18. อีเมล
เบื่อกับการสลับแท็บไปมาระหว่างงานกับกล่องจดหมายอีเมลของคุณหรือไม่?
ข้อจำกัดของอาสนะ
Asana เช่นเดียวกับเครื่องมือการจัดการโครงการอื่น ๆ ที่ส่งเสริมการใช้งานอีเมล มันมีความสามารถในการสร้างและจัดการงานจากกล่องจดหมายของคุณ โดยการส่งอีเมลเข้าไปใน Asana เจ๋งใช่ไหม? ใช่แล้ว เราก็กำลังจะหลับเหมือนกัน 😴
มันมีวิธีการที่ล้ำสมัยในการจัดการอีเมลของคุณจริง ๆ ควบคู่ไปกับการทำงานของคุณหรือไม่ — เพื่อลดสิ่งที่กินเวลาคุณมากที่สุด (กล่องจดหมายเข้าอีเมลของคุณ)?
ไม่. คุณโทษพวกเขาได้ไหม? มันเป็นการรวมตัวที่ยากลำบากอย่างไม่น่าเชื่อที่จะทำให้สำเร็จ.
เว้นแต่ทีมผลิตภัณฑ์ของคุณจะเป็นทีมของ ClickUp
ข้อได้เปรียบของ ClickUp
ด้วยClickApp อีเมลใหม่ของ ClickUp คุณสามารถจัดการอีเมลและทำงานในที่เดียวกันได้แล้ว!
ใช่, นี่หมายความว่าคุณสามารถ ส่งและรับอีเมลได้โดยตรงจาก ClickUp ได้ง่ายเหมือนกับการโพสต์ความคิดเห็นตอบกลับให้เพื่อนร่วมทีม!
สิ่งนี้ช่วยให้ทีมของคุณประหยัดเวลาจากการตรวจสอบอีเมลนอก ClickUp, รักษาการสนทนาให้เป็นระเบียบควบคู่ไปกับงานที่เกี่ยวข้อง, และสร้างความโปร่งใสในการสื่อสารที่แชร์กับทีมของคุณ
นี่คือวิธีการทำงาน:
- ส่งและรับอีเมลโดยตรงภายในงานใน ClickUp
- จัดระเบียบและรวมเธรดอีเมลไว้ในความคิดเห็นหรือความคิดเห็นแบบเธรด
- เพิ่มไฟล์แนบ, แบบฟอร์ม, คำตอบแบบแม่แบบ, ลายเซ็น, ระบบอัตโนมัติ และอื่นๆ อีกมากมาย
คุณสามารถใช้คุณสมบัตินี้เพื่อมอบหมายอีเมลให้กับสมาชิกในทีม, ร่วมมือกันในการส่งและตอบกลับ, และแม้กระทั่งกระตุ้นการทำงานอัตโนมัติตามฟิลด์ที่กำหนดเองได้!
ด้วย ClickUp คุณสามารถผสานรวมบัญชีอีเมลใด ๆ จาก Gmail, Outlook, Office 365 หรือ IMAP ได้
19. รายการตรวจสอบงาน
อีกหนึ่งคุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับโซลูชันการจัดการโครงการที่สมบูรณ์คือการมีฟังก์ชันรายการตรวจสอบ
ข้อจำกัดของอาสนะ
อาจดูบ้าไปหน่อย แต่ Asana ไม่มีรายการตรวจสอบจริงภายในงาน คุณสามารถสร้างรายการภายในมุมมองรายการได้หรือไม่? แน่นอน
แต่รายการตรวจสอบจริง ๆ ที่ใช้เพื่อทำให้กระบวนการภายในงาน หรือย่อยของงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น? ไม่มีเลย!
ข้อได้เปรียบของ ClickUp
รายการตรวจสอบงานของClickUp ช่วยให้คุณกำหนดขั้นตอนและกระบวนการสำหรับการทำโครงการขนาดใหญ่ให้เสร็จสมบูรณ์ และสามารถสร้างหรือฝังไว้ได้เกือบทุกที่ ตั้งแต่รายการงานและเอกสาร ไปจนถึงความคิดเห็นและอื่นๆ อีกมากมาย
นอกจากนี้ คุณยังสามารถเพิ่มรายการตรวจสอบงาน (Task Checklists) ลงในช่องแก้ไขข้อความแบบสมบูรณ์ได้ทุกที่ ตั้งแต่เธรดความคิดเห็นไปจนถึงเอกสาร ClickUp!
รายการตรวจสอบงานของ ClickUp สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่
คุณสามารถ:
- เพิ่มรายการที่ซ้อนกันไว้ใต้รายการในรายการเพื่อสร้างรายการย่อย
- ลากและวางรายการระหว่างบรรทัดต่างๆ
- มอบหมายรายการตรวจสอบให้กับทีมของคุณ
- เพิ่มลิงก์งานโดยตรง
- บันทึกแม่แบบรายการตรวจสอบเพื่อใช้ซ้ำ
- ...และอีกมากมาย!
20. สปรินต์
เดิมทีAgile project managementถูกใช้โดยทีมวิศวกรรมเท่านั้น แต่ในปัจจุบันประโยชน์ของ Agile project managementได้ถูกนำไปใช้ในกรณีการใช้งานอื่น ๆ มากมาย และแม้กระทั่งทีมที่ไม่ใช้เทคโนโลยี เช่นทีมการตลาด ที่อยู่ใจกลางของวิธีการนี้คือ Sprint ซึ่งเป็นแนวทางที่ไม่เหมือนใครในการจัดการทรัพยากรและทีมที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถเพิ่มผลผลิตให้กับทีมใด ๆ ที่กระบวนการทำงานแบบวนซ้ำมีความสำคัญ
ข้อจำกัดของอาสนะ
Asana เช่นเดียวกับเครื่องมือการจัดการโครงการอื่น ๆ หลาย ๆ ตัว ไม่มีคุณสมบัติ Sprint ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ พวกเขามีเทมเพลต Sprint หรือไม่? ใช่ แต่เป็นเพียงเทมเพลตของมุมมองที่มีอยู่แล้ว ซึ่งคุณต้องสร้างวิธีแก้ปัญหาชั่วคราวจากคุณสมบัติที่ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อการใช้งาน Agile เป็นวิธีแก้ปัญหาชั่วคราว
ข้อได้เปรียบของ ClickUp
หากทีมของคุณใช้วิธีการ Agile ในการทำงานให้เสร็จและปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานซ้ำๆ คุณจะยินดีที่ทราบว่า ClickUp มาพร้อมกับฟีเจอร์ Sprintsที่รองรับการทำงานแบบเนทีฟอย่างเต็มรูปแบบ!
ด้วย Sprints ClickApp คุณสามารถสร้างระบบคะแนนสปรินต์ที่สมบูรณ์แบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรของทีมคุณได้อย่างราบรื่น โดยไม่ต้องเสียเวลาทำงานซ้ำๆ ด้วยตนเอง
นี่คือสิ่งที่คุณสามารถทำได้ด้วย Sprints ClickApp:
- กำหนดวันและคะแนนสปรินต์สำหรับทีมของคุณ
- กำหนดลำดับความสำคัญสำหรับแต่ละสปรินต์
- ทำให้งานที่ยังไม่เสร็จเป็นอัตโนมัติเข้าสู่รอบสปรินต์ถัดไป
- รวบรวมคะแนนสปรินท์จากงานย่อย
- กระจายคะแนนสปรินต์ไปยังผู้รับผิดชอบงานหลายคน
- จัดเรียงสปรินต์ตามผู้รับผิดชอบเพื่อให้ติดตามได้ง่ายว่าใครกำลังทำอะไร
ClickUp ยังมาพร้อมกับแดชบอร์ดสปรินต์เฉพาะที่ช่วยติดตามและช่วยให้ทีมของคุณมองเห็นความคืบหน้าของสปรินต์ได้โดยอัตโนมัติ!
คุณสามารถเพิ่มและปรับแต่งวิดเจ็ต Sprint ได้สี่แบบที่แตกต่างกันในแดชบอร์ดของคุณ เพื่อให้คุณมีมุมมองการทำงานที่หลากหลายตามความต้องการ:
- กราฟการเผาไหม้
- แผนภูมิการเผาไหม้
- แผนภูมิการไหลสะสม
- แผนภูมิความเร็ว
ฟีเจอร์ Sprints ของ ClickUp สามารถผสานการทำงานกับโปรเจกต์ GitHub, Bitbucket และ GitLab ได้เช่นกัน — ดังนั้นหากทีมของคุณใช้สปรินต์ในการพัฒนา คุณสามารถติดตามทุกอย่างได้โดยอัตโนมัติภายใน ClickUp!
สรุป
แม้ว่าคุณอาจลองใช้ Basecamp, Todoist, Jira,Trello หรือMonday เป็นทางเลือกแทน Asana แต่พวกมันไม่ได้ให้ฟีเจอร์การจัดการโครงการทั้งหมดที่คุณต้องการเพื่อจัดการทีมของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ
เปรียบเทียบ Todoist และ Asana กับ ClickUp!
นี่ไม่ใช่กรณีของ ClickUp
ClickUp คือ ผู้นำ ที่เติบโตเร็วที่สุดในบรรดาคู่แข่งของ Asana เพราะอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายของมันถูกออกแบบมาโดยผู้ที่เข้าใจอย่างแท้จริงถึงความละเอียดอ่อนของการทำงานร่วมกันในทีมและประสิทธิภาพการทำงาน
เชื่อแล้ว แต่ยังต้องใช้ Asana อยู่ใช่ไหม?
คุณสามารถผสานการทำงานระหว่าง ClickUp กับ Asanaและสร้างงานใหม่ทุกครั้งที่มีการเพิ่มหรือแก้ไขงานใน Asana ซึ่งจะช่วยให้คุณทำงานร่วมกับแผนกต่าง ๆ ภายในองค์กรของคุณที่ยังคงใช้ Asana อยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เมื่อคุณต้องการเปลี่ยนไปใช้โซลูชันการจัดการโครงการของ ClickUp ในที่สุด เพียงนำเข้าข้อมูลทั้งหมดของคุณจาก Asana ไปยัง ClickUp
รับ ClickUp ฟรีและหยุดการค้นหาเพื่อแทนที่ Asana วันนี้