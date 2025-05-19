วิธีใช้ ClickUp สำหรับเอเจนซี่: คุณสมบัติ, ตัวอย่าง & เคล็ดลับ

เคยรู้สึกไหมว่าเอเจนซี่ของคุณถูกยึดไว้ด้วยนิ้วไขว้และข้อความใน Slack ที่เร่งรีบ? การจัดการโครงการ การสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า และการทำให้ทีมงานอัจฉริยะของคุณทำงานประสานกันได้อย่างลงตัว อาจรู้สึกเหมือนกับการต้อนแมวที่มีความคิดเห็นเป็นของตัวเองสูงให้อยู่ในคอกเดียวกัน
แต่จะเป็นอย่างไรถ้ามีเครื่องมือที่สามารถจัดการความวุ่นวายในชีวิตของเอเจนซี่ได้? พบกับClickUp, แพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพที่สัญญาว่าจะเปลี่ยนความยุ่งเหยิงของเอเจนซี่ของคุณให้กลายเป็นเครื่องจักรที่ จัดการได้อย่างสวยงาม
ClickUp นำเสนอโซลูชันที่สามารถรวมศูนย์การดำเนินงานของเอเจนซี่ของคุณ ลดความจำเป็นในการสลับระหว่างแอปหลายตัว ลดเวลาที่สูญเสียไป และมอบเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กับคุณ
ลืมการสลับแอปไปมาและงานที่หายไปในอากาศ—เรากำลังจะเจาะลึกถึงฟีเจอร์ของ ClickUp, ผลงานจริงในโลกแห่งความเป็นจริง และเคล็ดลับเล็กๆ น้อยๆ ที่จะช่วยให้คุณปรับปรุงขั้นตอนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และทำให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกันในที่สุด
เจ้าของเอเจนซี่ มาคลายปมนี้ไปด้วยกันเถอะ
ClickUp คืออะไร?
งานเอเจนซี่กำลังล้มเหลว โครงการลูกค้า ความรู้ และการสื่อสารของเราถูกกระจายอยู่ในเครื่องมือที่แยกจากกัน และความเป็นส่วนย่อยของเครื่องมือ ข้อมูล และกระบวนการเหล่านี้ยิ่งแย่ลงเมื่อเวลาผ่านไป
สิ่งสำคัญไม่แพ้กันคือ เมื่อการแข่งขันทวีความรุนแรงขึ้น คุณจำเป็นต้องใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีทุกชิ้นในคลังของคุณเพื่อให้บริการที่ดีกว่า รวดเร็วขึ้น และมีมูลค่าเพิ่ม
ClickUp แก้ไขปัญหานี้ด้วยแอปทุกอย่างสำหรับการทำงานที่รวมเครื่องมือสำคัญทั้งหมดไว้ในแพลตฟอร์มเดียว มันรวมการวางแผนโครงการ การสร้างเนื้อหา การติดตามแคมเปญ CRM แชท และการแบ่งปันความรู้ภายในองค์กร เพื่อให้คุณสามารถจัดการทุกอย่างได้ในที่เดียว
ClickUp ขับเคลื่อนด้วย AI และช่วยให้เอเจนซี่ของคุณทำงานได้เร็วขึ้นและ ฉลาดขึ้น
ผลลัพธ์ด้วย ClickUp: 🚀 เรียนรู้วิธีที่Amara, เอเจนซี่การขายและการตลาดแบบอินบาวน์สำหรับธุรกิจ STEAM, ใช้ ClickUp สำหรับการจัดการโครงการของ เอเจนซี่ CEO, Amara Omoregie, ยังอธิบายวิธีที่คุณสามารถตั้งค่ามันสำหรับเอเจนซี่ของคุณได้
ทำไมถึงเลือก ClickUp สำหรับเอเจนซี่?
ClickUp แก้ไขปัญหาทั่วไปของเอเจนซี่ดิจิทัล เช่น การจัดการลูกค้าหลายราย การปรับปรุงการสื่อสารในทีม ระบบ CRM และการติดตามขอบเขตและความคืบหน้าของโครงการ
มาดูประโยชน์เฉพาะตัวของการนำ ClickUpมาใช้เพื่อเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานของเอเจนซี่และลูกค้า:
- ให้บริการแพลตฟอร์มกลางที่ช่วยให้เอเจนซี่ดิจิทัลสามารถจัดระเบียบงานตามลูกค้า ทีม และโครงการ ผ่านลำดับชั้นที่ใช้งานง่ายของพื้นที่ (Spaces) โฟลเดอร์ (Folders) และรายการ (Lists) ✅
- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันของทีมด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น ความคิดเห็น, แชทแบบเรียลไทม์, และเอกสารที่แชร์ได้. สิ่งเหล่านี้ส่งเสริมการหารืออย่างราบรื่นเกี่ยวกับโครงการ ช่วยให้ทีมสามารถให้คำแนะนำและตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว ✅
- ช่วยให้เอเจนซี่ดิจิทัลสามารถติดตามสถานะงาน กำหนดเวลา และประสิทธิภาพของทีมได้แบบเรียลไทม์ เพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนเชิงรุกและรักษาการบริหารโครงการให้อยู่ในแนวทางที่ถูกต้อง
- คุณสมบัติการติดตามเวลาที่ติดตั้งไว้ในตัวช่วยให้คุณสามารถเรียกเก็บเงินลูกค้าได้อย่างถูกต้องสำหรับบริการที่ให้ไป ช่วยเพิ่มการควบคุมทางการเงิน ✅
- เติบโตไปพร้อมกับองค์กรของคุณ รองรับโครงการที่ใหญ่ขึ้นและซับซ้อนมากขึ้น ด้วยรูปแบบการกำหนดราคาที่แข่งขันได้ เอเจนซี่ดิจิทัลสามารถเริ่มต้นจากขนาดเล็กและค่อยๆ ขยายไปสู่ฟังก์ชันที่ซับซ้อนมากขึ้นตามความต้องการทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ✅
- นำเสนอการค้นหาด้วย AI ผ่านClickUp Brain โดยจัดทำดัชนีงาน เอกสาร และการสนทนา เพื่อให้ทีมสามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้ทันที ✅
หรือใช้ ClickUp AI เพื่อสร้างสไลด์นำเสนอและภาพที่กำหนดเองให้คุณ
👀 คุณรู้หรือไม่?การผสานการทำงานแบบเนทีฟและผ่าน Zapier ของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อกับแอปอื่นๆ กว่า 1,000 แอปได้ ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถเชื่อมโยง ClickUp กับ CRM, แพลตฟอร์มการตลาดทางอีเมล และแม้แต่ตัวจัดตารางโซเชียลมีเดียของคุณ สร้างการไหลของข้อมูลที่ราบรื่นไร้รอยต่อ
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถกำจัดงานป้อนข้อมูลด้วยตนเองได้โดยสร้างงานใน ClickUp อัตโนมัติจากลูกค้าใหม่ใน CRM ของคุณ
ClickUp เทียบกับเครื่องมือยอดนิยมอื่น ๆ สำหรับเอเจนซี่
นี่คือการเปรียบเทียบโดยย่อของ ClickUp กับทางเลือกอื่น ๆ ในพื้นที่การจัดการโครงการของเอเจนซี่:
|คุณสมบัติ
|คลิกอัพ
|Trello
|อาสนะ
|รองรับการจัดระเบียบแบบลำดับชั้น
|✅ ใช่
|จำกัด
|ใช่
|มุมมองที่กำหนดเอง
|✅ ใช่
|จำกัด
|ใช่
|การติดตามเวลา
|✅ ในตัว
|ต้องการการผสานรวม
|ต้องการการผสานรวม
|แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้
|✅ ใช่
|ไม่
|จำกัด
|ความสามารถในการขยายขนาด
|✅ สูง
|ปานกลาง
|ปานกลาง
|การสร้างเนื้อหาด้วยปัญญาประดิษฐ์
|✅ ใช่
|ไม่
|ไม่
|การกำหนดราคา
|✅ แผนการใช้งานฟรีตลอดไป, ตัวเลือกการปรับแต่งสำหรับองค์กร
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนเสียค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ $5/ผู้ใช้/เดือน*
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $10.99 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน*
ในขณะที่แต่ละแพลตฟอร์มมีคุณสมบัติที่มีคุณค่า ClickUp โดดเด่นด้วยการผสมผสานที่ไม่เหมือนใครระหว่างฟังก์ชันการทำงานที่ครอบคลุม อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย และราคาที่แข่งขันได้
📖 อ่านเพิ่มเติม:ซอฟต์แวร์เอเจนซี่การตลาดที่ดีที่สุด
คุณสมบัติเด่นของ ClickUp สำหรับเอเจนซี่
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการสำหรับเอเจนซี่สร้างสรรค์ของ ClickUpมีคุณสมบัติที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของเอเจนซี่ดิจิทัล
มาสำรวจเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดบางตัวและวิธีที่พวกมันสามารถเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานของเอเจนซีของคุณได้:
1. การจัดการลูกค้าและโครงการ
ใช้ClickUp Spacesเพื่อจัดหมวดหมู่แผนกหรือลูกค้า สร้างโฟลเดอร์สำหรับลูกค้าแต่ละรายภายใน Spaces เหล่านั้น เพิ่มรายการภายในโฟลเดอร์แต่ละอันสำหรับโครงการเฉพาะ
ใช้ประโยชน์จากฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUpเพื่อติดตามข้อมูลเฉพาะของลูกค้า (เช่น อุตสาหกรรม, ผู้ติดต่อ) และรายละเอียดของโครงการ (เช่น งบประมาณ, กลุ่มเป้าหมาย) จัดการงานที่ต้องส่งมอบเป็นงานในรายการของคุณ, แนบไฟล์ที่เกี่ยวข้อง, และกำหนดวันที่ครบกำหนด
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ต้องการทรัพยากรเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ความสามารถในการทำกำไร และการจัดการภาระงานหรือไม่? ใช้ทรัพยากรการจัดการโครงการสำหรับทีมเอเจนซี่ของ ClickUp
มันนำเสนอหนังสือเล่มใหญ่สำหรับการจัดการโครงการของเอเจนซี, แบบ템เพลตของเอเจนซีหลายแบบ, วีบีนา, และคู่มือวิธีการ.
2. การมอบหมายงานและการพึ่งพาอาศัยกัน
หน่วยงานสามารถมอบหมายงาน ClickUpให้กับสมาชิกในทีม กำหนดเส้นตาย และสร้างการพึ่งพาของงานเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินโครงการเป็นไปอย่างราบรื่น
การพึ่งพาของงานมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการจัดการโครงการที่ซับซ้อน เนื่องจากช่วยให้แน่ใจว่างานเฉพาะไม่สามารถเสร็จสิ้นได้จนกว่างานที่จำเป็นจะต้องเสร็จสิ้นก่อน
ตัวอย่างเช่น หาก 'ออกแบบกราฟิก' ไม่สามารถเริ่มต้นได้จนกว่า 'เขียนข้อความ' จะเสร็จสิ้น ClickUp จะช่วยให้การติดตามง่ายขึ้น ดูการพึ่งพาเหล่านี้ในรูปแบบภาพในมุมมองแผนภูมิแกนต์ของ ClickUpเพื่อทำความเข้าใจการไหลของโครงการของคุณได้ดียิ่งขึ้น
คุณยังสามารถตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติของ ClickUpที่กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสถานะหรือแจ้งเตือนผู้รับผิดชอบเมื่อมีการดำเนินการเฉพาะเกิดขึ้นได้อีกด้วย นี่เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพและจัดการการส่งมอบงานในโครงการ แต่รายละเอียดเพิ่มเติมจะมีด้านล่าง! 👇🏼
📮ClickUp Insight:92% ของพนักงานใช้วิธีการที่ไม่สอดคล้องกันในการติดตามรายการที่ต้องดำเนินการ ซึ่งส่งผลให้เกิดการตัดสินใจที่พลาดและการดำเนินการล่าช้า ไม่ว่าจะเป็นการส่งบันทึกติดตามหรือการใช้สเปรดชีต กระบวนการนี้มักกระจัดกระจายและไม่มีประสิทธิภาพ
โซลูชันการจัดการงานของ ClickUpช่วยให้การแปลงบทสนทนาเป็นงานเป็นไปอย่างราบรื่น—เพื่อให้ทีมของคุณสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและทำงานร่วมกันอย่างมีเป้าหมายเดียวกัน
3. แผงควบคุมที่กำหนดเอง
กำลังบริหารเอเจนซี่ดิจิทัลอยู่ใช่ไหม? ใช้ClickUp Dashboardsเพื่อดูภาพรวมของโครงการ, ปริมาณงานของทีม, และตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก—ในที่เดียวที่รวมศูนย์
ทีมสามารถติดตามข้อมูลสำคัญได้ในที่เดียวโดยการเพิ่มบัตรต่าง ๆ เช่น สถานะงาน รายงานการติดตามเวลา และไทม์ไลน์ของโครงการ คุณสมบัตินี้ช่วยให้ผู้จัดการโครงการสามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วโดยอาศัยข้อมูลแบบเรียลไทม์
📖 อ่านเพิ่มเติม: การตลาดเพื่อขยายฐานลูกค้าใหม่: วิธีที่ ClickUp ช่วยให้เอเจนซี่ของเราเติบโตสู่รายได้ประจำปี 800,000 ดอลลาร์
4. การติดตามเวลา
คุณสมบัติการติดตามเวลาของ ClickUpช่วยให้สมาชิกทีมสามารถบันทึกเวลาที่ใช้ไปกับงานเฉพาะได้โดยตรงภายในแพลตฟอร์ม ClickUp คุณสมบัตินี้ช่วยให้เอเจนซีดิจิทัลสามารถตรวจสอบเวลาที่ใช้กับงบประมาณ, การประมาณเวลา, และกำหนดเวลาได้
ใช้ ClickUp Timesheets เพื่อรับรายงานที่ครอบคลุมเกี่ยวกับเวลาที่ใช้ไปกับงานต่างๆ เพื่อให้การจัดสรรทรัพยากรมีประสิทธิภาพมากขึ้นและช่วยให้โครงการดำเนินไปตามกำหนดเวลา
คุณรู้หรือไม่? กลางศตวรรษที่ 20 ได้เห็นการเกิดขึ้นของแคมเปญโฆษณาที่เป็นสัญลักษณ์ซึ่งถูกสร้างสรรค์โดยเอเจนซีโฆษณาที่มีชื่อเสียงและนักโฆษณาที่มีชื่อเสียงในตำนาน ซึ่งเป็นยุคที่ถูกทำให้ดูโรแมนติกในวัฒนธรรมป๊อป เช่น ซีรีส์ "Mad Men" ยุคนี้เป็นที่รู้จักจากความสร้างสรรค์และอิทธิพลที่สำคัญที่การโฆษณาได้มีต่อสังคม
5. การแชร์ไฟล์และการทำงานร่วมกัน
ทีมของคุณสามารถใช้ ClickUp เพื่อทำให้การแชร์ไฟล์และการทำงานร่วมกันง่ายขึ้น คุณสามารถแชร์ไฟล์, การอัปเดต, และความคิดเห็นได้โดยตรงภายในงาน, แนบเอกสาร, รูปภาพ, หรือลิงก์ไปยังงานเฉพาะ, ซึ่งช่วยลดความจำเป็นในการส่งอีเมลไปมา
คุณสมบัติความคิดเห็นของ ClickUpช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถฝากความคิดเห็นหรือถามคำถามได้ การสื่อสารแบบรวมศูนย์นี้ช่วยให้การหารือเป็นระเบียบและเชื่อมโยงโดยตรงกับงานที่ทำอยู่
6. การปรับปรุงกระบวนการของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ
เอเจนซี่สร้างสรรค์สามารถทำให้กระบวนการทำงานง่ายขึ้นด้วยClickUp Automationsและฟีเจอร์การพึ่งพา สร้างระบบอัตโนมัติอัจฉริยะที่ปรับให้เข้ากับกระบวนการเฉพาะของคุณโดยไม่ต้องเขียนโค้ดแม้แต่บรรทัดเดียว
นอกจากนี้ การกำหนดการพึ่งพาของงานยังช่วยให้สมาชิกในทีมเข้าใจลำดับของการดำเนินงาน ป้องกันความล่าช้าClickUp Goalsช่วยให้เอเจนซี่ดิจิทัลสามารถปรับการจัดการโครงการให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่กว้างขึ้น โดยติดตามความคืบหน้าไปสู่เป้าหมายในที่เดียว
📖 อ่านเพิ่มเติม: การตลาดที่ใช่สำหรับแบรนด์: วิธีที่ระบบอัตโนมัติและแม่แบบงานของ ClickUp ช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงานของเรา
7. แม่แบบสำหรับเอเจนซี่
ClickUp มีเทมเพลตหลายแบบที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับเอเจนซี่สร้างสรรค์ เทมเพลตเหล่านี้ให้จุดเริ่มต้นที่มีโครงสร้าง ช่วยให้ทีมเอเจนซี่สร้างสรรค์สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการ:
💜 แม่แบบปฏิทินเนื้อหา ClickUp
เทมเพลตปฏิทินเนื้อหาของ ClickUpมอบภาพรวมที่ชัดเจนของตารางเนื้อหาของเอเจนซีคุณ ช่วยให้คุณสามารถวางแผน สร้าง และเผยแพร่เนื้อหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นศูนย์กลางสำหรับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาทั้งหมดของคุณ ทำให้ทุกคนในทีมมีความสอดคล้องและสามารถทำตามกำหนดเวลาได้
สมมติว่าเอเจนซี่ของคุณกำลังวางแผนแคมเปญโซเชียลมีเดียเป็นเวลาหนึ่งเดือนสำหรับลูกค้าใหม่ คุณสามารถใช้ปฏิทินเนื้อหาเพื่อวางแผนโพสต์บน Instagram, Facebook, Twitter และ LinkedIn
แต่ละงานในปฏิทินคือโพสต์หนึ่งรายการ พร้อมรายละเอียดครบถ้วน เช่น ข้อความ ภาพประกอบ กลุ่มเป้าหมาย และวันที่เผยแพร่ มุมมองปฏิทินจะช่วยให้คุณเห็นภาพรวมของแคมเปญอย่างชัดเจน ทำให้ง่ายต่อการตรวจจับช่องว่างหรือความซ้ำซ้อนในกลยุทธ์เนื้อหาของคุณ
📖 อ่านเพิ่มเติม: เทมเพลตเขียนเนื้อหาฟรีสำหรับการสร้างเนื้อหาที่รวดเร็วขึ้น
💜 แม่แบบการจัดการเอเจนซี่ ClickUp
เทมเพลตการจัดการเอเจนซี่ ClickUpมอบโครงสร้างที่พร้อมใช้งานสำหรับเอเจนซี่ของคุณในการจัดการการรับลูกค้าใหม่แผนการตลาด การดำเนินแคมเปญ และการรายงาน
กรอบมาตรฐานสำหรับโครงการ งาน และทรัพยากรช่วยให้ทุกอย่างเป็นระเบียบและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ทีมของคุณสามารถส่งมอบงานที่มีคุณภาพสูงสุดได้เสมอ
เกร็ดความรู้: บริษัทโฆษณาแห่งแรกในสหรัฐอเมริกาถูกก่อตั้งโดยVolney B. Palmerในปี 1841 ที่เมืองฟิลาเดลเฟีย บริษัทของเขาชื่อ American Newspaper Subscription and Advertising Agency ซึ่งในตอนแรกมุ่งเน้นการเป็นนายหน้าขายพื้นที่โฆษณาในหนังสือพิมพ์ Palmer ยังได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้แรกที่ใช้คำว่า "บริษัทโฆษณา"
การจัดระเบียบงานใน ClickUp สำหรับเอเจนซี่ของคุณ
การสร้างโครงสร้างการจัดการหน่วยงานที่วางแผนไว้อย่างดีใน ClickUp จะช่วยประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในระยะยาว
ก่อนที่คุณจะตั้งค่า โปรดพิจารณาสิ่งต่อไปนี้:
- กำหนดลำดับชั้นของคุณ: กำหนดโครงสร้างของหน่วยงานของคุณ รวมถึงแผนก ทีม และบทบาทของแต่ละบุคคล
- มาตรฐานการตั้งชื่อ: เพื่อป้องกันความสับสน ให้กำหนดมาตรฐานการตั้งชื่อที่ชัดเจนและสม่ำเสมอสำหรับลูกค้า, โครงการ, งาน, และไฟล์ ตัวอย่างเช่น ใช้คำนำหน้าเช่น 'ชื่อลูกค้า – ชื่อโครงการ – ชื่องาน' หรือมาตรฐานตามวันที่
- ระบุขั้นตอนการทำงานหลัก: บันทึกกระบวนการหลักของหน่วยงานของคุณ ตั้งแต่การรับลูกค้าใหม่ไปจนถึงการส่งมอบโครงการ
- พิจารณาการผสานรวม: กำหนดเครื่องมือของหน่วยงานของคุณ (เช่น Slack, Google Drive) และวางแผนว่าจะผสานรวมกับ ClickUp อย่างไรเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น
การจัดโครงสร้างการทำงานของเอเจนซีของคุณใน ClickUp โดยใช้ Spaces, Folders, และ Lists
คิดถึง พื้นที่ทำงาน ClickUp ของหน่วยงานคุณเหมือนกับตู้เอกสารที่จัดระเบียบอย่างดี พื้นที่เปรียบเสมือนลิ้นชักใหญ่สำหรับแผนกหรือหน้าที่หลัก ภายในแต่ละพื้นที่จะมี โฟลเดอร์ ที่จัดกลุ่มโครงการที่เกี่ยวข้อง และภายในโฟลเดอร์เหล่านั้นจะมี รายการ ที่บรรจุงานจริงไว้
โดยการใช้ลำดับชั้นของพื้นที่ (Spaces), โฟลเดอร์ (Folders), และรายการ (Lists) ของ ClickUp คุณสามารถสร้างพื้นที่ทำงานที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการของเอเจนซีของคุณได้ ทำให้ทุกอย่างเป็นระเบียบและง่ายต่อการนำทาง
ตัวอย่าง: บริษัทการตลาด
- สร้าง พื้นที่ หลักสามแห่ง
- การเติบโต: สำหรับความพยายามด้านการขายและการตลาดเนื้อหา
- การจัดส่ง: สำหรับการจัดการผลลัพธ์ของโครงการลูกค้า
- การบริหาร: สำหรับงานด้านทรัพยากรบุคคลและการเงิน
- โฟลเดอร์ ตั้งอยู่ภายใน Spaces และช่วยให้คุณจัดกลุ่มโครงการหรือกระบวนการที่เกี่ยวข้องไว้ด้วยกัน ภายใต้ Delivery Space คุณอาจมีโฟลเดอร์สำหรับ: โครงการ: คุณสามารถสร้างโฟลเดอร์สำหรับหมวดหมู่บริการต่างๆ เช่น แคมเปญ การจัดการโซเชียลมีเดีย หรือการพัฒนาเว็บไซต์ โครงการที่เสร็จสิ้นแล้ว: เก็บงานที่เสร็จสมบูรณ์ไว้เพื่ออ้างอิงในอนาคต
- โครงการ: คุณสามารถสร้างโฟลเดอร์สำหรับหมวดหมู่บริการต่างๆ ได้ เช่น แคมเปญ การจัดการโซเชียลมีเดีย หรือการพัฒนาเว็บไซต์
- โครงการที่เสร็จสมบูรณ์: เก็บผลงานที่เสร็จสิ้นแล้วไว้เป็นข้อมูลอ้างอิง
- โครงการ: คุณสามารถสร้างโฟลเดอร์สำหรับหมวดหมู่บริการต่างๆ ได้ เช่น แคมเปญ การจัดการโซเชียลมีเดีย หรือการพัฒนาเว็บไซต์
- โครงการที่เสร็จสมบูรณ์: เก็บผลงานที่เสร็จสิ้นแล้วไว้เป็นข้อมูลอ้างอิง
- ภายในแต่ละโฟลเดอร์ของลูกค้าหรือแคมเปญ ให้สร้าง รายการ สำหรับ งานที่ดำเนินอยู่: โครงการปัจจุบันและงานที่เกี่ยวข้อง คำขอความคิดเห็น: งานที่ต้องการข้อมูลจากลูกค้า งานที่ต้องส่งมอบ: ผลลัพธ์สุดท้ายที่ต้องส่งให้ลูกค้า
- งานที่ดำเนินอยู่: โครงการปัจจุบันและงานที่เกี่ยวข้อง
- คำขอความคิดเห็น: งานที่ต้องการข้อมูลจากลูกค้า
- สิ่งที่ต้องส่งมอบ: ผลลัพธ์สุดท้ายต้องส่งมอบให้กับลูกค้า
- งานที่ดำเนินอยู่: โครงการปัจจุบันและงานที่เกี่ยวข้อง
- คำขอความคิดเห็น: งานที่ต้องการข้อมูลจากลูกค้า
- สิ่งที่ต้องส่งมอบ: ผลลัพธ์สุดท้ายต้องส่งมอบให้กับลูกค้า
ด้วยโครงสร้างที่เรียบง่ายนี้ คุณได้สร้างลำดับชั้นที่ชัดเจนสำหรับโครงการที่กำลังดำเนินการอยู่ ทำให้ง่ายต่อการติดตามความคืบหน้าและทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
📖 อ่านเพิ่มเติม:วิธีสร้างเอเจนซี่การตลาดดิจิทัล: คู่มือทีละขั้นตอน
ระบบ (ClickUp) ถูกใช้โดยทั้งหน่วยงานของเราเป็นเครื่องมือในการจัดการโครงการทั้งหมด, กำหนดเวลาของงาน, และการเรียกเก็บเงิน. ระบบนี้ได้แทนที่ระบบเก่าและช่วยให้เราสามารถเปลี่ยนไปสู่การจัดการโครงการที่มีความคล่องตัวมากขึ้น และช่วยปรับปรุงการสื่อสารภายในองค์กร.
ระบบ (ClickUp) ถูกใช้โดยทั้งหน่วยงานของเราเป็นเครื่องมือในการจัดการโครงการทั้งหมด, กำหนดเวลาของงาน, และการเรียกเก็บเงิน. ระบบนี้ได้แทนที่ระบบเก่าและช่วยให้เราสามารถเปลี่ยนไปสู่การจัดการโครงการที่มีความคล่องตัวมากขึ้น และช่วยปรับปรุงการสื่อสารภายในองค์กร.
ปรับแต่งมุมมองสำหรับบทบาทหน่วยงานที่แตกต่างกันด้วยแดชบอร์ดและการ์ด
แดชบอร์ดและบัตรของ ClickUp ช่วยให้คุณสร้างมุมมองที่ปรับแต่งตามบทบาทเฉพาะได้ เพื่อให้สมาชิกในทีมแต่ละคนเห็นเฉพาะสิ่งที่สำคัญสำหรับพวกเขา
แดชบอร์ดและบัตรของ ClickUp ช่วยให้คุณสร้างมุมมองที่ปรับแต่งตามบทบาทเฉพาะได้ เพื่อให้สมาชิกในทีมแต่ละคนเห็นเฉพาะสิ่งที่สำคัญสำหรับพวกเขา
วิธีสร้างวิดเจ็ตใน ClickUp
- เข้าถึงแดชบอร์ด: ไปที่ส่วนแดชบอร์ดใน ClickUp และเลือกหรือสร้างแดชบอร์ด คุณสามารถเริ่มต้นจากศูนย์หรือใช้เทมเพลตที่เหมาะสม
- เพิ่มการ์ดไปยังแดชบอร์ด: คลิกปุ่ม 'เพิ่มการ์ด' เพื่อเริ่มต้น คุณสามารถเลือกการ์ดได้หลากหลายประเภท เช่น รายการงาน การติดตามเวลา แผนภูมิ ฯลฯ
- ปรับแต่งการ์ด: คุณสามารถปรับแต่งการ์ดให้แสดงข้อมูลเฉพาะที่คุณต้องการได้ ซึ่งรวมถึงการตั้งค่าตัวกรอง การเลือกแหล่งข้อมูล และการปรับการตั้งค่าการแสดงผล
- บันทึกและแชร์: เมื่อตั้งค่าการ์ดของคุณเรียบร้อยแล้ว ให้บันทึกแดชบอร์ดของคุณและแชร์กับสมาชิกทีมที่เกี่ยวข้อง
มาดูกันว่า คุณสามารถปรับแต่งมุมมองสำหรับบทบาทต่าง ๆ ของหน่วยงานได้อย่างไรโดยใช้แดชบอร์ดและวิดเจ็ตของ ClickUp
1. ภาพรวมใหญ่ของผู้ก่อตั้งหน่วยงาน
📊 ข้อมูลที่ต้องการ: ภาพรวมรายได้, ประสิทธิภาพของทีม, และตัวชี้วัดหลัก
💻 การตั้งค่าแดชบอร์ด:
- วิดเจ็ตกำไรและขาดทุน → ติดตามรายได้เทียบกับค่าใช้จ่าย
- วิดเจ็ตติดตามเวลา → วิเคราะห์ชั่วโมงที่เรียกเก็บเงินได้เทียบกับชั่วโมงที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้
- วิดเจ็ตกิจกรรมทีม → ดูว่าใครกำลังทำอะไรอยู่แบบเรียลไทม์
🏆 ตัวอย่างสถานการณ์:ผู้ก่อตั้งเอเจนซี่การตลาดเข้าสู่ระบบและพบว่าชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ลดลง 20% ในเดือนนี้ ด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้ง ผู้ก่อตั้งตรวจสอบการจัดสรรงานและพบว่าใช้เวลามากเกินไปในการประชุมภายใน จึงตัดสินใจนำรูปแบบการประชุมแบบยืนมาใช้
2. พื้นที่ทำงานที่มุ่งเน้นของทีมสร้างสรรค์
📊 ข้อมูลที่ต้องการ: มุมมองที่เรียบง่ายของงานที่ได้รับมอบหมายโดยไม่มีรายละเอียดที่ไม่จำเป็น
💻 การตั้งค่าแดชบอร์ด:
- วิดเจ็ตงานที่ได้รับมอบหมาย → แสดงเฉพาะงานที่มีกำหนดส่งเท่านั้น
- วิดเจ็ตมุมมองปฏิทิน → แสดงกำหนดส่งงานโดยไม่ต้องสลับแท็บ
- คอมเมนต์และอัปเดตวิดเจ็ต → ติดตามความคิดเห็นเกี่ยวกับสินทรัพย์สร้างสรรค์ในที่เดียว
🏆 ตัวอย่างสถานการณ์: นักออกแบบกราฟิกเข้าสู่ระบบโดยไม่ต้องค้นหาอีเมลหรือข้อความใน Slack และเห็นงานของลูกค้าที่ได้รับมอบหมายสำหรับสัปดาห์นี้ พร้อมลิงก์ตรงไปยังไฟล์ Figma และข้อเสนอแนะจากลูกค้า
3. ตัวติดตามข้อตกลงของทีมขาย
📊 ข้อมูลที่ต้องการ: ท่อส่งข้อมูลแบบเรียลไทม์ของลีดและการเจรจากับลูกค้า
💻 การตั้งค่าแดชบอร์ด:
- วิดเจ็ตตาราง CRM → ติดตามลูกค้าเป้าหมาย สถานะดีล และขั้นตอนถัดไป
- วิดเจ็ตอีเมล → ดูการสื่อสารกับลูกค้าได้โดยตรงภายใน ClickUp
- วิดเจ็ตความคืบหน้าของงาน → ติดตามการอนุมัติข้อเสนอและสัญญา
🏆 ตัวอย่างสถานการณ์: ผู้จัดการฝ่ายขายกรองข้อมูลในท่อการขายอย่างรวดเร็วเพื่อดูข้อเสนอใดที่รอการอนุมัติ พวกเขาสังเกตเห็นว่าลูกค้าที่มีมูลค่าสูงติดขัดอยู่ที่ขั้นตอนการเซ็นสัญญาและสามารถติดตามผลได้ทันที
💡 แจ้งเตือนอย่างเป็นกันเอง: คุณสามารถแชร์แดชบอร์ด ClickUp กับบุคคลหรือทีมใด ๆ ใน Workspace ของคุณได้ แดชบอร์ดมีตัวเลือกการควบคุมการเข้าถึง ดังนั้นเฉพาะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่คุณต้องการแชร์ข้อมูลด้วยเท่านั้นที่จะสามารถเข้าถึงได้ เจ๋งแค่ไหนล่ะ?
การฝึกอบรมและการปฐมนิเทศ
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติและกระบวนการเริ่มต้นใช้งานที่ราบรื่นมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานและเพื่อให้ธุรกิจหรือหน่วยงานของคุณได้รับประโยชน์สูงสุดจากการใช้ ClickUp
1. ฝึกอบรมทีมงานของคุณเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ ClickUp และความคาดหวัง
ก่อนที่จะเริ่มทำโครงการ ให้ฝึกอบรมทีมของคุณเกี่ยวกับ ClickUp
ClickUp Universityนำเสนอแหล่งข้อมูลฟรีมากมาย ตั้งแต่บทเรียนวิดีโอสั้นๆ ไปจนถึงหลักสูตรที่ครอบคลุมทุกด้าน ครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่การนำทางพื้นฐานไปจนถึงฟีเจอร์ขั้นสูง
เสริมด้วยเว็บสัมมนาสด ทั้งแบบบันทึกไว้ล่วงหน้าหรือจัดโดย ClickUp โดยเน้นกรณีศึกษาและกระบวนการทำงานเฉพาะสำหรับเอเจนซี่ ปรับเนื้อหาของเว็บสัมมนาให้เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กร เช่น ผู้จัดการโครงการ นักออกแบบ หรือผู้จัดการบัญชี
กำหนดความคาดหวังที่ชัดเจนเกี่ยวกับการใช้งาน ClickUp ภายในหน่วยงาน รวมถึงหลักเกณฑ์การตั้งชื่อ ขั้นตอนการจัดการงาน และแนวทางการสื่อสาร
2. ออกแบบแผนการเปิดตัวและการย้ายข้อมูลที่ราบรื่น
ระบุทีมหรือโครงการนำร่องเพื่อทดสอบการตั้งค่าและกระบวนการทำงานใน ClickUp ของคุณก่อนที่จะนำไปใช้กับทั้งหน่วยงาน ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้
การย้ายข้อมูลเป็นอีกแง่มุมที่สำคัญ หากคุณกำลังย้ายจากเครื่องมือการจัดการโครงการอื่น ควรวางแผนอย่างรอบคอบในการนำเข้าข้อมูลที่มีอยู่ของคุณไปยัง ClickUp เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียข้อมูลที่มีค่า
สื่อสารแผนการเปิดตัวให้ชัดเจนแก่ทั้งหน่วยงาน โดยระบุกรอบเวลา งานที่ต้องดำเนินการ ตารางการฝึกอบรม และทรัพยากรสนับสนุน พิจารณาการเปิดตัวเป็นระยะ โดยเริ่มจากทีมขนาดเล็กและงานหรือโครงการที่ซ้ำกันก่อน แล้วจึงขยายไปยังงานที่ซับซ้อนมากขึ้น
3. การประกันความรับผิดชอบหลังการดำเนินการด้วยการมอบหมายบทบาทและสิทธิ์การเข้าถึง
เมื่อ ClickUp พร้อมใช้งานแล้ว การรับรองความรับผิดชอบและการรักษาความถูกต้องของข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง ใช้ฟีเจอร์การกำหนดบทบาทของ ClickUp เพื่อกำหนดว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบในแต่ละงานและโครงการ
เมื่อหน่วยงานของคุณเติบโตขึ้น ให้ตรวจสอบสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้เป็นประจำเพื่อให้แน่ใจว่ายังคงเหมาะสมอยู่ การทำเช่นนี้จะช่วยรักษาคุณภาพของข้อมูลและทำให้แน่ใจว่า ClickUp ถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพทั่วทั้งหน่วยงาน
ตัวอย่างการใช้ ClickUp สำหรับเอเจนซี่
ตัวอย่างเช่น โครงการร้านอาหาร 'Eastern Spice' เกี่ยวข้องกับการรีแบรนด์และแคมเปญการตลาดสำหรับร้านอาหารเอเชียแบบผสมผสานขนาดเล็ก เอเจนซี่ใช้ ClickUp เพื่อจัดการทุกแง่มุมของโครงการนี้ ตั้งแต่การวางแผนเบื้องต้นไปจนถึงการตลาดอย่างต่อเนื่อง
นี่คือวิธีที่ ClickUp ช่วยในสถานการณ์ต่าง ๆ:
1. การจัดการแคมเปญ
บริษัทของคุณกำลังจะเปิดตัวแคมเปญโซเชียลมีเดียสำหรับการเปิดตัวครั้งยิ่งใหญ่ของ Eastern Spice
แพลตฟอร์มการจัดการโครงการของ ClickUpนำทุกสิ่งทุกอย่างมาไว้ในแพลตฟอร์มเดียวเพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาแคมเปญที่ดีที่สุดได้
ทีมของคุณสามารถใช้สถานะของ ClickUpเพื่อกำหนดขั้นตอนแต่ละขั้นตอน (การวางแผน, การสร้างเนื้อหา, การตั้งค่าโฆษณา, การติดต่อผู้มีอิทธิพล, การโปรโมตกิจกรรมเปิดตัวใหญ่), มอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีม (นักเขียนคำโฆษณา, นักออกแบบ, ผู้จัดการสื่อสังคม, ผู้ประสานงานกิจกรรม), และติดตามความคืบหน้าได้
คุณยังสามารถใช้ประโยชน์จากเทมเพลตการจัดการแคมเปญและการส่งเสริมการขายโดย ClickUp ได้อีกด้วย ซึ่งช่วยให้คุณสามารถจัดระเบียบงานส่งเสริมการขาย ติดตามความคืบหน้า และประเมินประสิทธิภาพด้วยเครื่องมือรายงานที่ปรับแต่งได้
2. รายงานลูกค้า
หน่วยงานจำเป็นต้องแสดงให้เจ้าของ Eastern Spice เห็นถึงผลการดำเนินงานของแคมเปญ โดยใช้ClickUp CRM คุณสามารถสร้างแดชบอร์ด ClickUp ที่มีบัตรแสดงตัวชี้วัดสำคัญ (เช่น การเข้าถึง, การมีส่วนร่วม, การคลิกเว็บไซต์, จำนวนการจองออนไลน์ และอื่นๆ)
แดชบอร์ดแบบเรียลไทม์นี้ถูกแชร์กับลูกค้า เพื่อให้การอัปเดตที่โปร่งใสและทันเวลา ช่วยลดความจำเป็นในการใช้รายงานแบบคงที่ และส่งเสริมการสื่อสารที่เปิดกว้าง
เทมเพลตเอเจนซี่การตลาดโดย ClickUpยังสามารถให้พื้นที่ที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อจัดการลูกค้าและแคมเปญได้อีกด้วย ติดตามความคืบหน้าของทุกโครงการภายในพื้นที่เดียว
3. การร่วมมืออย่างสร้างสรรค์
นักออกแบบสร้างและอัปโหลดโลโก้และแบบเมนูไปยังงานที่เกี่ยวข้องใน ClickUp
จากนั้นลูกค้าจะใช้ฟีเจอร์แสดงความคิดเห็นของ ClickUp เพื่อให้ความคิดเห็นโดยตรงบนภาพ พวกเขาอาจใช้คำอธิบายประกอบบนภาพเพื่อเน้นพื้นที่ที่ต้องการแก้ไข นักออกแบบจะอัปโหลดเวอร์ชันที่แก้ไขแล้ว และลูกค้าจะใช้ฟีเจอร์การตรวจสอบของ ClickUp เช่น การทำเครื่องหมายงานว่า 'อนุมัติ' เพื่อยืนยันการออกแบบขั้นสุดท้ายอย่างเป็นทางการ
ทีมการตลาดสามารถใช้คุณสมบัติเอกสารของ ClickUpได้เพื่อทำงานร่วมกันในการเขียนเนื้อหาเว็บไซต์ โดยใช้ความคิดเห็นและประวัติเวอร์ชันเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงและรับประกันความสอดคล้องของแบรนด์
นอกจากนี้เทมเพลตการจัดการเนื้อหาของ ClickUp สามารถช่วยพัฒนาระบบที่มีประสิทธิภาพสำหรับการวางแผน จัดระเบียบ และติดตามเนื้อหาของหน่วยงานได้
4. การจัดการทรัพยากร
ผู้จัดการโครงการของหน่วยงานต้องการให้ปริมาณงานในทีม Eastern Spice มีความสมดุลกัน และสามารถใช้งานมุมมองปริมาณงานของ ClickUpเพื่อดูงานที่มอบหมายให้กับสมาชิกแต่ละคนและเวลาที่ประมาณการไว้สำหรับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ Eastern Spice ทั้งหมด
สิ่งนี้จะช่วยให้ผู้จัดการสามารถตัดสินใจ เช่น การจ้างงานภายนอกเพื่อสร้างเนื้อหาให้กับนักเขียนภายนอกหากทีมภายในมีภาระงานมากเกินไป ซึ่งจะช่วยป้องกันการหมดไฟและทำให้โครงการดำเนินไปตามแผน
ClickUp ยังสามารถช่วยจัดการทรัพยากรอื่นๆ เช่น อุปกรณ์ (กล้อง, พื้นที่สตูดิโอ), การจัดสรรงบประมาณ, และสินทรัพย์ดิจิทัล เช่นซอฟต์แวร์การตลาดเนื้อหา
5. การดำเนินงานภายใน
หน่วยงานสามารถใช้ ClickUp เพื่อจัดการการวางแผนปฏิทินเนื้อหาภายใน, โพสต์บล็อก, กรณีศึกษา, และเนื้อหาโซเชียลมีเดีย
สำหรับการดำเนินงานทางการเงิน สามารถติดตามชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้สำหรับสมาชิกแต่ละคนภายใน ClickUp. การ์ดติดตามเวลาของ ClickUp ช่วยให้คุณสามารถส่งออกข้อมูลเวลาอย่างละเอียดได้ ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการออกใบแจ้งหนี้ให้กับลูกค้า.
สำหรับทีม HR การนำ ClickUp มาใช้สามารถช่วยจัดการการปฐมนิเทศพนักงาน ติดตามการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน และจัดการคำขอลาหยุด ทั้งหมดนี้สามารถทำได้ภายในแพลตฟอร์มเดียวกัน
แนวทางแบบรวมศูนย์ในการดำเนินงานภายในนี้ช่วยให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่น ตั้งแต่การบริหารโครงการไปจนถึงฝ่ายทรัพยากรบุคคลและการเงิน
ClickUp ยังได้เปิดโอกาสให้มีการผสานการทำงานที่ช่วยให้การทำงานของเราเป็นไปอย่างราบรื่นจากแพลตฟอร์มหนึ่งไปยังอีกแพลตฟอร์มหนึ่ง ทีมผู้บริหารของเราสามารถลดความล่าช้าของโครงการได้มากกว่า 70% ตลอดปีแรกที่เราใช้ ClickUp
ClickUp ยังได้เปิดโอกาสให้มีการผสานการทำงานที่ช่วยให้งานของเราเป็นไปอย่างราบรื่นจากแพลตฟอร์มหนึ่งไปยังอีกแพลตฟอร์มหนึ่ง ทีมผู้บริหารของเราสามารถลดความล่าช้าของโครงการได้มากกว่า 70% ตลอดปีแรกที่เราใช้ ClickUp
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดและการเอาชนะความท้าทายที่พบบ่อย
โดยการนำแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดต่อไปนี้มาใช้และจัดการกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นอย่างเชิงรุก คุณสามารถมั่นใจได้ว่า ClickUp จะกลายเป็นเครื่องมือที่ขาดไม่ได้สำหรับหน่วยงานของคุณ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ปรับปรุงการร่วมมือ และมอบผลลัพธ์ที่ดีขึ้นให้กับลูกค้า
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด
นี่คือแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดบางประการที่คุณควรปฏิบัติตาม:
- เริ่มต้นจากเล็ก ๆ แล้วขยายใหญ่: เริ่มต้นด้วยทีมหรือโครงการสำคัญของหน่วยงานเพียงไม่กี่ทีม และค่อย ๆ ขยายการใช้ ClickUp ออกไปเมื่อทีมของคุณคุ้นเคยกับแพลตฟอร์มมากขึ้น ✔️
- แม่แบบมาตรฐาน: ใช้แม่แบบสำหรับงานที่ทำซ้ำ, โครงการ, การรับลูกค้าใหม่, และข้อเสนอ. ช่วยประหยัดเวลา, ทำให้เกิดความสม่ำเสมอ, และทำให้กระบวนการทำงานของคุณเป็นระบบมากขึ้น ✔️
- กำหนดแนวทางการสื่อสารที่ชัดเจน: กำหนดวิธีที่ทีมของคุณจะสื่อสารภายใน ClickUp คุณจะใช้วิธีแสดงความคิดเห็น, การกล่าวถึง (@mentions), หรือฟีเจอร์แชท? การกำหนดแนวทางที่ชัดเจนจะช่วยป้องกันความสับสน ✔️
- ยอมรับระบบอัตโนมัติ: สำรวจคุณสมบัติระบบอัตโนมัติของ ClickUp เพื่อปรับปรุงกระบวนการที่ทำซ้ำอย่างเช่น การมอบหมายงาน การอัปเดตสถานะ และการสร้างรายงานให้เป็นไปอย่างราบรื่น ช่วยให้ทีมของคุณมีเวลาไปมุ่งเน้นกับงานเชิงกลยุทธ์มากขึ้น ✔️
การเอาชนะความท้าทายที่พบบ่อย
นี่คือวิธีที่คุณสามารถเอาชนะความท้าทายที่พบบ่อยได้:
1. ข้อมูลล้นเกิน
‼️ สิ่งนี้อาจแสดงออกมาในรูปแบบของงาน การแจ้งเตือน และข้อมูลที่มากเกินไป ซึ่งนำไปสู่ความสับสนและประสิทธิภาพการทำงานที่ลดลง
✅ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ให้ใช้แดชบอร์ด ClickUp และมุมมอง ClickUp เพื่อกรองและแสดงเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องมากที่สุดสำหรับแต่ละบทบาทเท่านั้น
2. การรักษาความถูกต้องของข้อมูล
‼️ ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องอาจนำไปสู่การตัดสินใจที่ผิดพลาดและความล่าช้าของโครงการ
✅ จัดทำระเบียบการป้อนข้อมูลที่ชัดเจนและตรวจสอบพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณเป็นประจำเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลมีความถูกต้อง
3. การผสานรวมกับเครื่องมือที่มีอยู่
‼️ การผสานเครื่องมือเกี่ยวข้องกับการเชื่อมต่อ ClickUp กับแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์อื่น ๆ ที่องค์กรของคุณใช้อยู่ ความท้าทายเกิดขึ้นเมื่อการผสานมีความซับซ้อน วางแผนไม่ดี หรือเผชิญกับปัญหาทางเทคนิค
✅ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้ กรุณาวางแผนและทดสอบการเชื่อมต่อระบบของคุณอย่างรอบคอบ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลสามารถไหลเวียนได้อย่างราบรื่นผ่าน API ของ ClickUp ไปยังแพลตฟอร์มอื่น ๆ
เปลี่ยนกระบวนการทำงานของเอเจนซี่ของคุณด้วย ClickUp
โดยการนำกลยุทธ์ที่ระบุไว้ในบล็อกโพสต์นี้ไปใช้ หน่วยงานของคุณสามารถใช้ ClickUp เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ปรับปรุงการสื่อสาร และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
ตั้งแต่การตั้งค่าเริ่มต้นและการปรับแต่งกระบวนการทำงาน ไปจนถึงการใช้ประโยชน์จากแดชบอร์ดและการผสานรวม ClickUp มอบเครื่องมือที่เอเจนซี่ของคุณต้องการเพื่อความสำเร็จ
โดยการรวมข้อมูลไว้ในที่เดียว, ทำให้การปฏิบัติงานเป็นระบบอัตโนมัติ, และมอบข้อมูลเชิงลึกของโครงการแบบเรียลไทม์, ClickUp ช่วยให้ทีมของคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุด: การส่งมอบผลงานที่ยอดเยี่ยมให้กับลูกค้าของคุณ.
พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานของเอเจนซีของคุณและสัมผัสพลังของ ClickUp หรือยัง?สมัครบัญชี ClickUpฟรีวันนี้