10 เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่ดีที่สุดสำหรับเอเจนซี่และทีมในปี 2025

ในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเอเจนซี กำหนดเวลาที่ใกล้เข้ามาเป็นสิ่งที่ใหญ่หลวง และการสื่อสารเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง การรักษาประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานและทำให้ทุกคนไม่เครียดในสภาพแวดล้อมเช่นนี้ เป็นทั้งความท้าทายและความสำคัญลำดับต้น ๆ สำหรับผู้นำ
เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพเป็นทางออกที่ยอดเยี่ยมสำหรับปัญหานี้ การลงทุนในเครื่องมือที่เหมาะสมช่วยให้หน่วยงานสามารถเสริมศักยภาพทีมงานให้ทำงานได้อย่างราบรื่นและรักษาขวัญกำลังใจให้สูงอยู่เสมอ
คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน?
ประสิทธิภาพการทำงานอาจมีความหมายแตกต่างกันไปในแต่ละทีม สำหรับพนักงานขาย อาจหมายถึงระบบ CRM ที่ครอบคลุม ในขณะที่สำหรับผู้จัดการโครงการเครื่องมือติดตามเวลาอาจเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการบริหารโครงการที่มีประสิทธิภาพ
นี่คือปัจจัยสำคัญที่ควรพิจารณาเมื่อเลือกเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับเอเจนซี่ของคุณ:
- คุณสมบัติการทำงานร่วมกัน: เลือกซอฟต์แวร์เพิ่มประสิทธิภาพที่มีเครื่องมือการทำงานร่วมกันและการจัดการโครงการในตัว เพื่ออำนวยความสะดวกในการสื่อสารภายในทีมระหว่างโครงการหรือขณะแก้ไขเอกสารและงานนำเสนอ
- การปรับแต่ง: เลือกเครื่องมือที่ยืดหยุ่นและสามารถปรับให้เข้ากับกระบวนการทำงานและขั้นตอนของเอเจนซี่ของคุณได้อย่างง่ายดาย
- ความง่ายในการผสานรวม: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสามารถผสานรวมแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพที่คุณเลือกเข้ากับระบบเทคโนโลยีของคุณได้อย่างง่ายดาย เพื่อป้องกันการแยกข้อมูล
- ประสบการณ์ผู้ใช้ที่ดี: เลือกเครื่องมือที่มีประสบการณ์ผู้ใช้ที่เข้าใจง่ายเพื่อลดการเรียนรู้ที่ซับซ้อนและไม่ให้การทำงานหยุดชะงัก
- ความสามารถในการปรับขนาด: ให้ความสำคัญกับเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่เหมาะสมสำหรับการจัดการโครงการหลายโครงการสำหรับทุกขนาดของทีม เนื่องจากจะช่วยให้เครื่องมือสามารถปรับตัวตามการเติบโตของเอเจนซี่ได้โดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแพลตฟอร์ม
- การปฏิบัติตามข้อกำหนด: ติดตามการปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ (เช่น HIPAA ในสหรัฐอเมริกา, GDPR ในสหภาพยุโรป และอื่นๆ) เพื่อหลีกเลี่ยงอุปสรรคในอนาคต
เมื่อคุณเลือกใช้แพลตฟอร์มที่เสริมการทำงานกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณจะเพลิดเพลินกับกระบวนการทำงานที่ไม่มีขั้นตอนซ้ำซ้อนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
พร้อมที่จะเพิ่มระดับประสิทธิภาพการทำงานของคุณให้สูงขึ้นอีกขั้นหรือยัง?
ชมรายการเครื่องมือที่เราคัดสรรมาอย่างดีซึ่งคุณสามารถเลือกใช้ได้ในปี 2024!
10 เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่ดีที่สุดสำหรับเอเจนซี่
ตอนนี้ที่เราได้เห็นลักษณะที่ควรพิจารณาเมื่อเลือกเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพแล้วมาสำรวจเครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับเอเจนซี่และทำความเข้าใจว่าเครื่องมือเหล่านี้สามารถช่วยให้ทีมของคุณปรับปรุงประสิทธิภาพได้อย่างไร
1. คลิกอัพ
ClickUp เป็นแพลตฟอร์มการทำงานและจัดการโครงการแบบครบวงจร ช่วยบริษัทต่างๆ ในการจัดการโครงการ สร้างและจัดเก็บเอกสาร ดำเนินการแคมเปญการขายและการตลาด และอื่นๆ อีกมากมาย
นี่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับหน่วยงานที่กำลังมองหาโซลูชันที่เรียบง่ายแต่สามารถปรับขนาดได้ เพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของทีมและส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างแผนกต่างๆ
ตัวอย่างเช่น ทีมการตลาดของคุณสามารถร่างและจัดการแคมเปญการตลาดตั้งแต่ต้นจนจบในClickUp Docs ในขณะที่ผู้จัดการโครงการของคุณสามารถดูแลโครงการโดยใช้เครื่องมือการจัดการงานของ ClickUpทีมขายและทีมความสัมพันธ์กับลูกค้าของคุณก็ไม่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังเช่นกัน: ให้พวกเขาใช้ ClickUp CRM เพื่อขับเคลื่อนการสร้างโอกาสทางการขายและการมีส่วนร่วมกับลูกค้า
ClickUp เป็นที่รู้จักดีที่สุดในด้านความสามารถในการจัดการโครงการ แพลตฟอร์มนี้มีฟีเจอร์ขั้นสูง เช่น งานและงานย่อย (เพื่อแบ่งงานโครงการใหญ่) คำอธิบายงาน ฟิลด์ที่กำหนดเอง สถานะ (เพื่อเพิ่มรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ กำหนดเวลา และไฟล์แนบ ฯลฯ สำหรับแต่ละงาน)การติดตามเป้าหมาย(เพื่อวัดความก้าวหน้าและประสิทธิภาพของโครงการ) และอื่นๆ อีกมากมาย
คุณสามารถใช้เครื่องมือติดตามเวลาของ ClickUpเพื่อจัดสรรเวลาในแต่ละวันสำหรับการทำงานที่ต้องการความตั้งใจ ตั้งค่าเวลาประมาณการสำหรับงานแต่ละชิ้นและโครงการให้เสร็จสิ้น เพิ่มบันทึกในรายการเวลาของคุณเพื่อเข้าใจว่าคุณใช้เวลาที่ไหนและอย่างไร และดูรายงานเวลาของคุณได้จากทุกที่!
คุณสามารถติดตามเวลาของคุณได้จากทุกอุปกรณ์ อัปเดตเวลาจากที่ใดก็ได้ และสร้างและปรับแต่งตารางเวลาเพื่อจัดการชั่วโมงการทำงานของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ!
และหากคุณต้องการใช้เวลากับงานอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ลองใช้ClickUp Automation คุณสามารถเลือกจากลำดับการทำงานอัตโนมัติที่มีให้เลือกมากกว่า 100 แบบ หรือปรับแต่งเองเพื่อให้งานประจำหรืองานซ้ำๆ เป็นไปโดยอัตโนมัติ ขณะที่คุณมุ่งเน้นกับงานที่มีความหมายและสร้างผลกระทบมากยิ่งขึ้น
การใช้เทมเพลตที่มีอยู่ในตัวของ ClickUp สำหรับโครงการต่าง ๆ แคมเปญ และการจัดการลูกค้า ก็เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการทำงานให้เสร็จได้รวดเร็วขึ้น—โดยไม่ต้องเสียเวลาไปกับเครื่องมือหลายอย่าง การใช้รูปแบบที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับกระบวนการทำงานที่ซ้ำซาก หมายความว่าคุณไม่ต้องสร้างเอกสาร รายงาน และเอกสารประกอบอื่น ๆ จากศูนย์ การสร้างเทมเพลตแบบกำหนดเองก็ง่ายดาย คุณสามารถใช้เป็นแบบแผนสำหรับแคมเปญและกระบวนการในอนาคตได้
เทมเพลตเพิ่มประสิทธิภาพของ ClickUpมอบวิธีที่ง่ายในการติดตามการกระทำและผลลัพธ์ทั่วทั้งหน่วยงานของคุณ คุณสามารถตั้งเป้าหมายรายสัปดาห์และรายเดือนให้ทีมทำงานตามเป้าหมายได้ จากนั้นเพียงจัดหมวดหมู่ภารกิจสำหรับแต่ละเป้าหมายในหนึ่งในสถานะที่กำหนดเองสามแบบ ได้แก่ ต้องทำ กำลังดำเนินการ และเสร็จสิ้น เพื่อติดตามความคืบหน้า
เทมเพลตนี้ไม่เพียงแต่มีประโยชน์ในการวัดประสิทธิภาพการทำงานในที่ทำงานเท่านั้น—คุณยังสามารถใช้เพื่อติดตามประสิทธิภาพการทำงานส่วนบุคคลได้อีกด้วย
ในที่สุด หน่วยงานสามารถใช้ClickUp Brainเป็นคู่หูด้านประสิทธิภาพการทำงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อขับเคลื่อนผลลัพธ์และผลลัพธ์ที่ดีขึ้นในขณะที่ลดความพยายามด้วยตนเอง ClickUp Brain ช่วยหน่วยงานในสามวิธี:
- AI Writer for Work เป็นคู่คิดสร้างสรรค์ที่ช่วยระดมความคิดและเขียนเนื้อหาที่น่าสนใจได้ตั้งแต่เริ่มต้น เพียงป้อนข้อความเริ่มต้น คุณก็จะได้รับเนื้อหาที่เหมาะกับบทบาทเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นโครงร่างบล็อก บทความบล็อกฉบับเต็ม ข้อความสำหรับหน้าแลนดิ้ง หรือรายงานสำหรับลูกค้า ภายในไม่กี่นาที นอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์ รวมถึงแปลเนื้อหาเป็นภาษาต่างๆ ได้อีกด้วย
- ผู้จัดการความรู้ด้วย AI ช่วยให้ทุกคนสามารถถามคำถามและได้รับคำตอบที่ครบถ้วนและสอดคล้องกับบริบทจากเอกสาร งาน และโครงการของพวกเขา
- ผู้จัดการโครงการ AI ช่วยคุณจัดการและทำให้การทำงานของคุณเป็นระบบอัตโนมัติ รวมถึงรายงานความคืบหน้า การประชุมรายบุคคล และการอัปเดตของทีม
สมาชิกในทีมของคุณจะได้รับผู้ช่วย AI เพื่อช่วยให้พวกเขาทำงานได้อย่างชาญฉลาดและรวดเร็วขึ้น ทำให้ทุกคนยังคงมีประสิทธิภาพในการทำงาน!
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- จัดการโครงการของคุณอย่างไร้รอยต่อ: แยกแต่ละโครงการของลูกค้าออกเป็นงานและงานย่อย กำหนดเวลาประมาณการ ติดตามชั่วโมงการทำงานของคุณ และอื่นๆ อีกมากมาย
- ติดตามความคืบหน้าด้วยการติดตามเป้าหมาย: วิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงานของทีมโดยเชื่อมโยงโครงการกับเป้าหมายและกำหนดเป้าหมายที่สามารถวัดผลได้
- สร้างเอกสารแบบร่วมมือ: สร้างเอกสารและวิกิโดยใช้ ClickUp Docs, แชร์ความคิดเห็นผ่านความคิดเห็นและคลิปวิดีโอ, และแก้ไขเอกสารพร้อมกัน
- ทำงานอย่างชาญฉลาดด้วย ClickUp Brain: ใช้ประโยชน์จากความสามารถของ AI สร้างสรรค์ของ ClickUp ในการเขียน แก้ไข และสรุปเนื้อหา ค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และอื่นๆ อีกมากมาย
- เข้าถึงเทมเพลตกว่า 1,000 แบบ: เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมด้วยการเข้าถึงเทมเพลตสำเร็จรูปของ ClickUp สำหรับทุกทีมและทุกกรณีการใช้งาน แทนที่จะต้องสร้างเอกสารใหม่ตั้งแต่ต้น
ข้อจำกัดของ ClickUp
- อาจมีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชันสำหรับผู้ใช้ครั้งแรก
- ClickUp Brain มีให้บริการเฉพาะในแผนชำระเงินเท่านั้น
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ธุรกิจ พลัส: $19/ผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,300+)
- Capterra: 4. 7/5 (4,000+ รีวิว)
2. WorkFlowy
WorkFlowy เป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในรูปแบบรายการแบบลำดับชั้นที่ใช้ข้อความ ซึ่งผู้ใช้สามารถสร้างรายการแบบมีหัวข้อย่อยได้ไม่จำกัดระดับชั้น นอกจากนี้ยังมีวิธีที่ใช้งานง่ายที่สุดวิธีหนึ่งสำหรับทั้งทีมในการจดบันทึก จัดการโครงการ และติดตามงานที่ต้องทำ
อินเทอร์เฟซผู้ใช้ (UI) ที่เรียบง่ายและปราศจากสิ่งรบกวนทำให้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับเอเจนซี่ขนาดเล็กโดยไม่ต้องเสียเวลาไปกับกระบวนการที่ซับซ้อน ฟีเจอร์บางอย่างใน WorkFlowy ได้แก่ รายการแบบมีหัวข้อย่อย ลิงก์ที่แชร์ได้โดยไม่ต้องเข้าสู่ระบบ และความคิดเห็น ซึ่งช่วยให้ทีมของคุณจัดการโครงการและทำงานร่วมกันในเอกสารได้อย่างง่ายดาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ WorkFlowy
- จัดการโครงการของคุณในระดับที่ละเอียดโดยการสร้างงานย่อยหลายระดับพร้อมกำหนดเส้นตายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละคน
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีความสม่ำเสมอในเอกสารของคุณทุกครั้งที่คุณคัดลอกและวางข้อมูล เพราะ Workflowy จะแทนที่ทุกครั้งที่ข้อมูลนั้นปรากฏในที่อื่น
- ให้ลูกค้าเข้าถึงเอกสารของคุณผ่านลิงก์ที่ไม่ต้องการการเข้าสู่ระบบ เพื่อให้พวกเขาสามารถตรวจสอบงานได้โดยไม่ต้องสร้างบัญชี Workflowy
ข้อจำกัดของ WorkFlowy
- แผนฟรีมาพร้อมกับคุณสมบัติที่จำกัด
- Workflowy ไม่มีการเชื่อมต่อกับเครื่องมืออื่น ๆ
- Workflowy ให้ความสำคัญกับ UI ที่เรียบง่ายที่สุด ซึ่งทำให้ผู้ใช้แต่ละคนปรับแต่งได้ยาก
ราคาของ WorkFlowy
- ฟรีตลอดไป
- ข้อดี: $4.99/ผู้ใช้ต่อเดือน
การให้คะแนนและรีวิว WorkFlowy
- G2: 4. 5/5 (รีวิว 20+ รายการ)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
3. Google Keep
เปิดตัวในปี 2013 Google Keep เป็นแอปจดบันทึกฟรีจาก Google ด้วยอินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายและไม่ซับซ้อน ทำให้ผู้ใช้สามารถจดบันทึกความคิด จัดระเบียบรายการที่ต้องทำ และจัดการงานต่างๆ ได้โดยไม่มีสิ่งรบกวน
หน่วยงานที่ใช้ Google Workspace สามารถได้รับประโยชน์อย่างมากจากแอปนี้ เนื่องจากสามารถซิงค์กับบัญชี Google ได้อย่างราบรื่น ทำให้ง่ายต่อการติดตามความคิดและจัดการข้อมูลทั้งหมดในที่เดียว
Google Keep มีแอปที่แข็งแกร่งทั้งบน iOS และ Android ทำให้คุณและทีมของคุณสามารถบันทึกโน้ตได้ทุกที่ทุกเวลา!
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Keep
- บันทึกไอเดียด้วยฟีเจอร์บันทึกเสียงของ Google Keep เมื่อคุณกำลังเดินทาง
- เข้าถึงบันทึกของคุณจากอุปกรณ์ใดก็ได้เพียงแค่เข้าสู่ระบบบัญชี Google ของคุณ
- จัดระเบียบบันทึกด้วยป้ายสีเพื่อจัดหมวดหมู่
- แชร์บันทึกของคุณกับเพื่อนร่วมงานและแก้ไขร่วมกันเพื่อประสบการณ์การทำงานร่วมกัน
ข้อจำกัดของ Google Keep
- Google Keep มาพร้อมกับตัวเลือกการจัดรูปแบบข้อความที่จำกัด
- ไม่มีประวัติการแก้ไข
- คุณสมบัติที่จำกัดเมื่อเปรียบเทียบกับแอปอื่น ๆ ในหมวดหมู่
ราคาของ Google Keep
- Google Keep สามารถใช้งานได้ฟรีภายใน Google Workspace
Google Keep การให้คะแนนและรีวิว
- G2 (Google Workspace): 4. 6/5 (42,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (100+ รีวิว)
4. DeskTime
DeskTime เป็นเครื่องมือติดตามเวลาที่ช่วยให้บริษัทสามารถตรวจสอบกิจกรรมของพนักงาน ติดตามเวลาที่ใช้ไปกับงานต่างๆ และวิเคราะห์แนวโน้มประสิทธิภาพการทำงานได้ ช่วยเอเจนซี่ในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดสรรทรัพยากร ระบุกิจกรรมที่เสียเวลา และปรับปรุงกระบวนการบริหารโครงการ
การนำระบบติดตามเวลาเช่น DeskTime มาใช้ หน่วยงานสามารถเพิ่มความรับผิดชอบ ส่งเสริมความโปร่งใสและวัดผลผลิตได้ ระบบนี้อาจมีประโยชน์หากคุณใช้ตารางการชำระเงินตามชั่วโมงกับผู้รับเหมา
อย่างไรก็ตาม เครื่องมืออย่าง DeskTime ซึ่งติดตามเวลาของพนักงานอย่างต่อเนื่อง อาจสร้างวัฒนธรรมการจัดการที่ละเอียดเกินไป ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องกำหนดเป้าหมายและความคาดหวังให้ชัดเจนก่อนที่จะนำมาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทำงานของคุณ
คุณสมบัติเด่นของ DeskTime
- อัตโนมัติการติดตามเวลาด้วยแอปเดสก์ท็อป DeskTime. ได้ข้อมูลที่แม่นยำเกี่ยวกับเวลาทำงานของพนักงานของคุณโดยไม่ต้องเสียเวลาทำเอกสารเวลาทำงานแบบแมนนวล
- รับรายงานเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานของทีม พร้อมภาพรวมของชั่วโมงการทำงานและระดับประสิทธิภาพของทีมคุณ คุณยังสามารถเปรียบเทียบแนวโน้มประสิทธิภาพเพื่อตรวจสอบว่ามีการลดลงของระดับประสิทธิภาพการทำงานของทีมหรือไม่
- ตั้งค่าการแจ้งเตือนให้หยุดพัก เพื่อกระตุ้นให้พนักงานของคุณได้พักผ่อน
- ถ่ายภาพหน้าจอของหน้าต่างพนักงานของคุณในช่วงเวลาสุ่มเพื่อเป็นหลักฐานการทำงานและเพื่อให้แน่ใจว่าทรัพยากรของบริษัทไม่ได้ถูกนำไปใช้ในทางที่ผิด
ข้อจำกัดของ DeskTime
- แผนฟรีรองรับผู้ใช้เพียงหนึ่งคนเท่านั้น
- DeskTime ไม่มีการให้ระดับการเข้าถึงที่ละเอียด
- การโทรไม่ถูกติดตาม ซึ่งหมายความว่าเวลาที่ใช้ในการประชุมจะไม่ถูกคำนวณเป็นเวลาที่มีประสิทธิผล
ราคา DeskTime
- ไลท์: ฟรี
- ข้อดี: $5/ผู้ใช้ต่อเดือน
- พรีเมียม: $7/ผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กรธุรกิจ: $14/ผู้ใช้ต่อเดือน
คะแนนและรีวิวของ DeskTime
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 200+)
- Capterra: 4. 5/5 (500+ รีวิว)
5. Calendly
Calendly เป็น 'แพลตฟอร์มอัตโนมัติสำหรับการจัดตารางเวลา' ที่ช่วยให้บุคคลและทีมสามารถสร้างลิงก์สำหรับการนัดหมายและกำหนดการประชุมตามความพร้อมของสมาชิกในทีมได้
การใช้เครื่องมือจัดตารางประชุมเช่น Calendly ช่วยประหยัดเวลาให้กับหน่วยงาน ลดความขัดแย้งในการจัดตาราง และทำให้การประชุม (และการสื่อสารกับลูกค้า) เป็นไปอย่างราบรื่น ซึ่งท้ายที่สุดจะเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยปลดปล่อยเวลาที่มีค่าสำหรับงานที่สำคัญกว่า
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Calendly
- สร้างหน้า landing page ที่มีช่วงเวลาสำหรับการประชุม และแชร์ให้กับลูกค้าของคุณเพื่อให้พวกเขาสามารถจองเวลาได้สะดวก
- สร้างหน้าประชุมสำหรับทีมของคุณ และมอบหมายการประชุมให้กับสมาชิกทีมที่ว่างเมื่อมีผู้จองเวลา
- จัดการสำรวจความคิดเห็นในการประชุม
- เชื่อมต่อ Calendly กับ CRM, เครื่องมือจัดการโครงการ หรือปฏิทินของคุณ และติดตามการประชุมของคุณ
ข้อจำกัดของ Calendly
- หน้าการนัดหมายการประชุมมาพร้อมตัวเลือกการปรับแต่งและการสร้างแบรนด์ที่จำกัด
- สถานที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรืออัปเดตได้หลังจากที่มีการจองการประชุมแล้ว
- ไม่มีระบบการทำงานที่กำหนดเองในระดับองค์กร
ราคาของ Calendly
- ฟรี: ฟรี
- มาตรฐาน: 12 ดอลลาร์/ที่นั่งต่อเดือน
- ทีม: 20 ดอลลาร์/ที่นั่งต่อเดือน
- องค์กร: เริ่มต้นที่ $15,000 ต่อปี
คะแนนและรีวิวของ Calendly
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
6. Zapier
Zapier เป็นแพลตฟอร์มอัตโนมัติชั้นนำของตลาดที่ช่วยให้องค์กรสามารถเชื่อมต่อและผสานรวมแอปพลิเคชันและเครื่องมือต่างๆ ได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ด เอเจนซี่สามารถใช้ประโยชน์จาก Zapier เพื่อทำงานซ้ำๆ โดยอัตโนมัติ ซิงโครไนซ์ข้อมูลระหว่างแพลตฟอร์มต่างๆ และปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นทั่วทั้งองค์กร
มันช่วยประหยัดเวลา ลดข้อผิดพลาดจากการทำงานด้วยมือ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารโครงการ ปรับปรุงการสื่อสารกับลูกค้า และลดภาระงานด้านการบริหารจัดการ
Zapier มาพร้อมกับทริกเกอร์และแอ็กชันสำเร็จรูปที่ช่วยให้คุณเชื่อมต่อแอปมากกว่า 6,000 แอป และทำงานเวิร์กโฟลว์แบบหลายแอปได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zapier
- ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติโดยไม่ต้องเขียนโค้ดด้วยเครื่องมือสร้างแบบลากและวางของ Zapier เชื่อมต่อแอปของคุณเพื่อตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติ
- ตั้งค่าการทำงานแบบหลายขั้นตอนข้ามแอปหรือแพลตฟอร์มหลายตัวเพื่อให้แน่ใจว่าการทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นและการซิงค์ข้อมูลแบบเรียลไทม์
- สร้างระบบอัตโนมัติได้อย่างง่ายดายเพียงแค่ให้ข้อความคำสั่งกับบอท AI ของ Zapier และทำให้การทำงานง่ายขึ้นสำหรับพนักงานที่ไม่มีความรู้ด้านเทคโนโลยี
- เพิ่มแบบฟอร์มการอนุมัติในกระบวนการทำงาน
ข้อจำกัดของ Zapier
- มันอาจมีค่าใช้จ่ายสูงหากคุณใช้ระบบอัตโนมัติที่มี zaps, งาน, หรือการกระทำจำนวนมาก
- บางกระบวนการทำงานและการผสานการทำงานมีทริกเกอร์และการดำเนินการที่จำกัด
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าพบปัญหาในการค้นหาข้อผิดพลาดและการแก้ไขข้อบกพร่องของระบบอัตโนมัติ
ราคาของ Zapier
- ฟรีตลอดไป
- เริ่มต้น: $29.99 ต่อเดือน
- มืออาชีพ: $73.50 ต่อเดือน
- ทีม: $103.50 ต่อเดือน
- บริษัท: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Zapier
- G2: 4. 5/5 (1,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
7. สลาค
Slack เป็นแอปสื่อสารภายในที่ได้รับความนิยม ซึ่งช่วยให้การส่งข้อความและการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ระหว่างสมาชิกในทีมเป็นไปอย่างราบรื่น Slack มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับเอเจนซี่ในการต้อนรับลูกค้าและผู้รับเหมาเข้าสู่พื้นที่ทำงานได้อย่างง่ายดาย
ไม่เหมือนกับอีเมล Slack ช่วยให้คุณสร้างกลุ่มสำหรับทีมและลูกค้าของคุณได้ ทำให้การสนทนาเป็นไปตามบริบทและไม่มีใครพลาดข้อมูลสำคัญ
Slack ยังมาพร้อมกับส่วนขยายจากบุคคลที่สามหลากหลาย ซึ่งช่วยให้สามารถนำเทคนิคเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานมาใช้ได้ง่ายขึ้น เช่น การรับการแจ้งเตือนสถานะงานและการติดตามเวลาที่ใช้กับงานและโครงการต่างๆ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Slack
- เพิ่มลูกค้าของคุณไปยังพื้นที่ทำงาน Slack ของคุณเพื่อการร่วมมือที่ดีขึ้นและเพื่อให้การสนทนาทั้งหมดของคุณเป็นระเบียบ
- ส่งเสริมการสื่อสารภายในทีมด้วยการส่งข้อความโดยตรง (DM) และการโทรด้วยเสียงและวิดีโอ
- ผสาน Slack เข้ากับเครื่องมืออื่น ๆ และรับการแจ้งเตือนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ล่วงหน้า เช่น อีเมลสำคัญจากลูกค้าหรือการอัปเดตงาน
- จัดระเบียบการสนทนาในช่องทางเฉพาะสำหรับลูกค้า ทีม หรือโครงการ และสร้างความโปร่งใสให้กับสมาชิกทุกคนในกลุ่ม
ข้อจำกัดของ Slack
- คุณภาพเสียงและภาพของการโทรใน Slack ไม่ดีเท่ากับแอปประชุมทางวิดีโอขั้นสูงอื่นๆ
- แถบนำทาง Slack อาจรู้สึกท่วมท้นหากคุณมีหลายช่องและข้อความส่วนตัว
- แอปอาจมีราคาแพงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากการสมัครสมาชิกส่วนขยายและการผสานรวมจากบุคคลที่สาม
การตั้งราคาต่ำเกินไป
- แผนฟรี: ฟรีตลอดไป
- โปรแพลน: $8.75/ผู้ใช้ต่อเดือน
- แผนธุรกิจ+: $15/ผู้ใช้ต่อเดือน
- Enterprise Grid: ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิวของ Slack
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 32,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (23,000+ รีวิว)
8. อาสนะ
เครื่องมืออีกอย่างที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมคุณคือ Asana. แพลตฟอร์มซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่หลากหลายนี้ช่วยให้ทีม (และเอเจนซี) สามารถจัดระเบียบ, จัดการ, และติดตามแผนประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ.
Asana มีเทมเพลตพร้อมใช้งาน 50 แบบที่ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนการทำงานร่วมกันข้ามสายงาน นอกจากนี้ ทีมของคุณยังสามารถใช้ความสามารถของ AI ใน Asana เพื่อสร้างเป้าหมายอัจฉริยะ รับการอัปเดตสถานะงาน และอื่นๆ อีกมากมาย
คุณสมบัติเด่นของอาสนะ
- สร้างโปรเจ็กต์สำหรับลูกค้าแต่ละราย และติดตามความคืบหน้าโดยใช้ภารกิจและภารกิจย่อย
- ดูแผนภูมิแบบเรียลไทม์ของปริมาณงานของทีมคุณ และมอบหมายโครงการใหม่ตามความเหมาะสม
- กำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPI) สำหรับลูกค้าแต่ละราย และเชื่อมโยงกับโครงการของคุณเพื่อวัดผลผลิตของทีมและเฉลิมฉลองความสำเร็จ
- ประหยัดเวลาด้วยระบบอัตโนมัติ. ตั้งค่าตัวกระตุ้นและการดำเนินการเพื่อย้ายงาน, มอบหมายผู้รับผิดชอบหลัก, และส่งการแจ้งเตือนเพื่อให้แน่ใจว่าการจัดสรรงานมีความหมาย
ข้อจำกัดของอาสนะ
- การเรียนรู้ที่รวดเร็วสำหรับผู้ใช้ใหม่สามารถกลายเป็นข้อจำกัดสำหรับทีมใหญ่
- งานสามารถมอบหมายให้ผู้ใช้เพียงคนเดียวเท่านั้น ซึ่งทำให้เป็นเรื่องท้าทายเมื่อมีผู้ใช้หลายคนกำลังทำงานบนงานเดียวกัน
- โครงการ Asana สามารถส่งออกได้เป็นไฟล์ CSV เท่านั้น ไม่สามารถส่งออกเป็น JSON หรือ Excel ซึ่งอาจจำกัดความยืดหยุ่น
ราคาของ Asana
- ส่วนตัว: ฟรีตลอดไป
- เริ่มต้น: $13. 49/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ขั้นสูง: $30. 49/ผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
- Enterprise+: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของอาสนะ
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (12,000+ รีวิว)
9. ฮับสปอต
Hubspot เป็นแพลตฟอร์มแบบครบวงจรสำหรับทีมการตลาด ทีมขาย และทีมความสำเร็จของลูกค้า มีเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพหลากหลายสำหรับเอเจนซี่ เพื่อช่วยให้ธุรกิจสามารถสร้างการมีส่วนร่วมกับลูกค้าในทุกขั้นตอนของการเดินทางของลูกค้า
คุณสามารถใช้ Hubspot สำหรับการสร้างลูกค้าเป้าหมาย, การดำเนินแคมเปญการตลาด, และการจัดการตั๋วการสนับสนุนลูกค้า
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Hubspot
- จัดการการขาย การตลาด และแม้กระทั่งการสนับสนุนลูกค้าของคุณทั้งหมดบนแพลตฟอร์มครบวงจรนี้
- งานซ้ำๆ ที่ไม่สำคัญ. ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติสำหรับกระบวนการขายและการตลาดของคุณ เช่น การส่งอีเมลและการติดตามลูกค้าเป้าหมาย
- ใช้เครื่องมือฟรีของ Hubspot เช่น CRM และผู้ช่วยแคมเปญ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของทีมคุณและบรรลุเป้าหมายด้านผลิตภาพ
- นำทีมของคุณเข้าร่วมได้อย่างง่ายดายด้วย UI ที่ทันสมัยของ Hubspot และลำดับการแนะนำที่ละเอียดถี่ถ้วน
ข้อจำกัดของ Hubspot
- Hubspot อาจมีค่าใช้จ่ายสูงสำหรับทีมขนาดเล็กและขนาดกลาง เนื่องจากฟีเจอร์หลักมีให้บริการเฉพาะในแผน Professional และแผนระดับสูงกว่าเท่านั้น
- สัญญาประจำปีของ Hubspot ขาดความยืดหยุ่น
- การทดสอบ A/B ไม่สามารถใช้ได้ในแผนที่ต่ำกว่า
- จำเป็นต้องมีความรู้ทางเทคนิคบางอย่าง (เช่น ความรู้เกี่ยวกับ CSS) เมื่อปรับแต่งเทมเพลตของ Hubspot
ราคาของ Hubspot
- ฟรี
- เริ่มต้น: $20 ต่อเดือน
- มืออาชีพ: 800 ดอลลาร์ต่อเดือน
- องค์กรธุรกิจ: $3600 ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
คะแนนและรีวิวของ Hubspot
- G2 (Hubspot Marketing Hub): 4. 4/5 (10,000+ รีวิว)
- Capterra (Hubspot Marketing Hub): 4. 5/5 (4,000+ รีวิว)
10. มิโร
Miro เป็นแพลตฟอร์มกระดานไวท์บอร์ดออนไลน์ที่ได้รับความนิยม ช่วยให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันได้แบบเรียลไทม์ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตาม ด้วย Miro คุณสามารถระดมความคิด วางแผน และจัดระเบียบไอเดียของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แอปมีฟังก์ชันการทำงานร่วมกันหลายอย่าง เช่น TalkThrough (ซึ่งสร้างคลิปวิดีโอและบันทึกหน้าจอของบอร์ด Miro) และ โหมดการนำเสนอแบบโต้ตอบ (ซึ่งรองรับการสื่อสารสองทางระหว่างผู้ใช้ระหว่างการประชุมและการนำเสนอ)
นอกจากนี้ Miro ยังมีเทมเพลตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในตัวสำหรับทุกสิ่ง ตั้งแต่กระบวนการทำงานแบบ Agile และการจัดการโครงการ ไปจนถึงกิจกรรมละลายพฤติกรรมและเกมต่างๆ
คุณสมบัติเด่นของ Miro
- จัดการประชุมแบบโต้ตอบด้วยการนำเสนอแบบสองทาง และเปิดโอกาสให้สมาชิกในทีมของคุณมีส่วนร่วมกับคณะกรรมการได้แบบเรียลไทม์
- ส่งเสริมการทำงานร่วมกันแบบไม่พร้อมกัน. สร้างวิดีโอแนะนำการใช้งานบอร์ดของคุณ (และงานนำเสนอ) ด้วย Talktrack และให้ทีมของคุณทำงานร่วมกันในเวลาที่สะดวก
- สร้างเครื่องมือจัดการโครงการแบบคัมบังโดยใช้โน้ตติด, กล่องข้อความ, และรูปร่างเพื่อติดตามโครงการอย่างภาพ
- ถามคำถาม สร้างแผนผังความคิด และอื่นๆ อีกมากมายด้วยฟีเจอร์ GenAI ที่ติดตั้งมาในตัวของ Miro
ข้อจำกัดของ Miro
- คุณสมบัติที่จำกัดในแผนฟรี
- ไม่มีตัวเลือกเริ่มต้นในการบันทึกไวท์บอร์ดที่ปรับแต่งเองเป็นเทมเพลต
- ผู้ใช้บางรายพบว่าเซสชันหมดอายุโดยไม่มีเหตุผล ทำให้พวกเขาสูญเสียงาน
ราคาของ Miro
- ฟรี
- เริ่มต้น: $10/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ธุรกิจ: 20 ดอลลาร์/ผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของมิโร
- G2: 4. 8/5 (5,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (1,000+ รีวิว)
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเอเจนซี่ของคุณด้วย Clickup
การเปลี่ยนแปลงเล็กๆ นำไปสู่ผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่. นั่นเป็นความจริงอย่างยิ่งเมื่อพูดถึงการผลิต.
สำหรับหน่วยงาน นี่หมายถึงการปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณให้ดีที่สุด และมอบการสนับสนุนที่จำเป็นแก่พนักงานเพื่อให้พวกเขาสามารถทำงานได้สำเร็จ—ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือในการจัดการโครงการของพวกเขา, การสื่อสารกับเพื่อนร่วมทีม, หรือการดำเนินการประจำวัน
อย่าลืมเลือกเครื่องมือการจัดการโครงการที่สนับสนุนการดำเนินงานและกระบวนการของคุณ ด้วย ClickUp คุณสามารถทำได้อย่างง่ายดาย!
ทำงานได้ดีขึ้นด้วยการจัดการโครงการ, สร้างเอกสารร่วมกัน, คิดสร้างสรรค์ผ่านไวท์บอร์ด, และแม้กระทั่งการเข้าถึงผู้ช่วย AI ที่ฉลาด—ผ่านแพลตฟอร์มครบวงจร; ClickUp.
อยากรู้เพิ่มเติมหรือไม่?ลงทะเบียนฟรีและค้นพบความสะดวกสบายของกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพที่ปลายนิ้วของคุณ