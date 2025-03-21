บล็อก ClickUp

วิธีใช้ ClickUp AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน

21 มีนาคม 2568

การสำรวจการใช้ AI ของเราแสดงให้เห็นว่า 88% ของผู้คนใช้เครื่องมือ AI ในการทำงาน อย่างไรก็ตาม มีเพียง 12% เท่านั้นที่ใช้คุณสมบัติของ AI ที่ฝังอยู่ในเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพ

ทำไม? เพราะเครื่องมือ AI แบบสแตนด์อโลนเหล่านี้ขาดบริบทที่จะช่วยให้คุณทำงานได้

ในคำง่ายๆ:❗️พวกเขาถูกแยกออกจากกระบวนการทำงานและข้อมูลที่กำหนดงานประจำวัน❗️การขาดการเชื่อมต่อนี้ส่งผลให้เกิดประสบการณ์ที่กระจัดกระจายและมีคุณค่าในทางปฏิบัติที่จำกัด

ClickUp Brain ผู้ช่วย AI ของ ClickUp ถูกออกแบบมาเพื่อจัดการกับสถานการณ์ที่คุ้นเคยเหล่านี้โดยเฉพาะ มันดูแลงานที่ยุ่งยากเพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การตัดสินใจแทนที่จะเป็นรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ

ต้องการสรุปโครงการตามการสนทนาจากการประชุมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหรือไม่? เสร็จภายในไม่กี่วินาที บันทึกการประชุมที่ยุ่งเหยิง? จัดระเบียบได้อย่างง่ายดาย งานกำลังท่วมท้น? จัดลำดับความสำคัญได้ทันที ทั้งหมดนี้โดยไม่ต้องเปิดแท็บใหม่และอธิบายงานของคุณซ้ำอีกครั้ง!

ต้องการเรียนรู้วิธีใช้ ClickUp AI เพื่อทำให้วันทำงานของคุณรู้สึกเหมือนเป็นชัยชนะแทนที่จะเป็นภาระหนักใช่ไหม? บทความบล็อกนี้มีคำตอบให้คุณครบถ้วน

⏰ สรุป 60 วินาที

  • เครื่องมือ AI แบบสแตนด์อโลนทำงานแยกส่วน ต้องใช้ความพยายามเพิ่มเติมในการนำข้อมูลเชิงลึกไปประยุกต์ใช้กับงานจริง
  • ClickUp AI ถูกสร้างขึ้นโดยตรงในเวิร์กสเปซของคุณ มอบ คำแนะนำและระบบอัตโนมัติแบบเรียลไทม์ โดยไม่ต้องสลับเครื่องมือ
  • อัตโนมัติการเขียน, การจัดการงาน, และการวางแผนโครงการ ด้วยการสร้างเนื้อหา, สรุป, และคำแนะนำอัจฉริยะโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์
  • ดึงข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญได้ทันที ด้วยระบบจัดการความรู้ที่ขับเคลื่อนด้วย AI—ไม่ต้องเสียเวลาค้นหาเอกสารและกระทู้ยาวอีกต่อไป
  • ทำให้กระบวนการทำงานง่ายขึ้นด้วยระบบอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI ตั้งแต่การมอบหมายงานไปจนถึงการอัปเดตโครงการและการติดตามผล
  • ประหยัดเวลาและลดงานที่ซ้ำซ้อน ด้วยการสรุปงาน สร้างรายงาน และถอดความการประชุมได้อย่างง่ายดาย
  • ทำงานอย่างชาญฉลาด ไม่ใช่ทำงานหนัก—ClickUp AI ช่วยปรับกระบวนการทำงานของคุณให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้คุณมุ่งเน้นกับงานที่มีความหมาย

ClickUp AI คืออะไร?

ClickUp AI หรือที่รู้จักในชื่อ ClickUp Brain คือผู้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในตัวคุณ ออกแบบมาเพื่อทำให้งานของคุณรวดเร็วและง่ายดายยิ่งขึ้น—โดยไม่ต้องยุ่งยากกับเครื่องมือ AIแยกต่างหาก เนื่องจากผสานการทำงานอย่างเต็มรูปแบบกับ ClickUp จึงเข้าใจงาน เอกสาร และกระบวนการทำงานของทีมคุณ มอบคำแนะนำที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้นแบบเรียลไทม์

ด้วยระบบสรุปอัตโนมัติและระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน คุณจะใช้เวลาทำงานที่ซ้ำซากน้อยลง และมีเวลาให้กับสิ่งที่สำคัญจริง ๆ มากขึ้น สรุปได้ว่า ClickUp AI ปรับตัวให้เข้ากับวิธีการทำงานของคุณ ไม่ว่าคุณจะกำลังร่างเนื้อหาการตลาด คิดค้นไอเดีย หรือสรุปโครงการที่ซับซ้อน ระบบจะให้ข้อมูลเชิงลึกที่เหมาะกับคุณเพื่อให้คุณก้าวหน้าต่อไป

คุณสมบัติเด่นของ ClickUp AI

AI เป็นพลังขับเคลื่อนทุกด้านของ ClickUp ตั้งแต่ฟิลด์ที่กำหนดเองไปจนถึงการทำงานอัตโนมัติ แต่หากเราต้องเลือกสามความสามารถหลัก นี่คือสิ่งที่เราแนะนำ:

1. ผู้ช่วยเขียนด้วยปัญญาประดิษฐ์

ติดขัดกับร่างงานอยู่ใช่ไหม? ClickUp Brain ช่วยคุณ เขียน แก้ไข และแปล เนื้อหาหลากหลายประเภท เช่น บันทึกการประชุม อีเมล หรือบทความบล็อก นอกจากนี้ยังสามารถ:

  • แก้ไขการสะกดและไวยากรณ์ ปรับโทน และสร้างไอเดียเมื่อคุณหมดไอเดีย
  • สรุปเอกสารยาวได้ทันที
  • จัดรูปแบบเนื้อหาให้ชัดเจนและมีโครงสร้าง
  • สร้างตารางสำหรับข้อมูลที่มีโครงสร้าง
  • สร้างแม่แบบ AI ที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้เพื่อรักษาความสม่ำเสมอในโครงการต่างๆ

2. ผู้จัดการความรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์

ClickUp Brain เปรียบเสมือนคลังความจำดิจิทัลที่ สแกนพื้นที่ทำงานของคุณอย่างรวดเร็ว และดึงข้อมูลที่ถูกต้อง เช่น รายละเอียดโครงการ บันทึกการประชุม หรือคำขอของลูกค้า

สมมติว่าคุณกำลังอยู่ในที่ประชุม:

  • ขอให้ ClickUp Brain ค้นหาการตัดสินใจที่สำคัญและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากการสนทนาที่ผ่านมาโดยไม่ต้องสลับแท็บ
  • เมื่อลูกค้าขออัปเดต คุณสามารถขอให้ ClickUp Brain ดึงสถานะโครงการล่าสุดและเหตุการณ์สำคัญได้อย่างรวดเร็ว
  • ใช้ ClickUp Brain เพื่อสรุปเอกสารที่ซับซ้อนโดยอัตโนมัติ
คลิกอัพ เบรน เพื่อสรุปเอกสารที่ซับซ้อนโดยอัตโนมัติ: วิธีการใช้คลิกอัพ เอไอ
รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับงาน ความคืบหน้าของทีม และอื่นๆ อีกมากมายด้วย ClickUp AI Knowledge Manager

📮ClickUp Insight: เราเพิ่งค้นพบว่าประมาณ 33% ของพนักงานที่ต้องใช้ความรู้ในการทำงานส่งข้อความถึง 1 ถึง 3 คนทุกวันเพื่อรับบริบทที่พวกเขาต้องการ.

แต่จะเป็นอย่างไรหากคุณมีข้อมูลทั้งหมดบันทึกไว้และพร้อมใช้งานได้ทันที? ด้วย AI Knowledge Managerของ ClickUp Brainอยู่เคียงข้างคุณ การสลับบริบทจะกลายเป็นเรื่องในอดีต เพียงถามคำถามจากพื้นที่ทำงานของคุณ และ ClickUp Brain จะดึงข้อมูลจากพื้นที่ทำงานของคุณและ/หรือแอปของบุคคลที่สามที่เชื่อมต่ออยู่ขึ้นมาให้คุณ!

3. ผู้จัดการโครงการ AI

คุณต้องการมีผู้จัดการโครงการส่วนตัวที่คอยดูแลโครงการของคุณให้ดำเนินไปอย่างราบรื่นโดยไม่ต้องใช้ความพยายามด้วยตนเองหรือไม่? ผู้จัดการโครงการ AI ของ ClickUp เปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพการทำงานด้วยการอัตโนมัติงานการจัดการโครงการและทำให้ขั้นตอนการทำงานง่ายขึ้น ตั้งแต่ การสร้างการประชุมสแตนด์อัพ การอัปเดตงาน และงานย่อย ไปจนถึงการสร้างแผนโครงการที่ละเอียด และการติดตามความคืบหน้า มันทำให้มั่นใจได้ว่าจะไม่มีอะไรตกหล่น

มันสามารถช่วยคุณในเรื่อง:

  • การมอบหมายงาน: แนะนำงานย่อยและช่วยปรับปรุงการสร้างงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
  • การจัดลำดับความสำคัญของงาน: จัดระเบียบและบริหารจัดการงานอย่างมีประสิทธิภาพตามระดับความสำคัญของงาน หรือเพื่อสร้างข้อมูลเชิงลึกสำหรับการตัดสินใจที่ดีขึ้น
  • การคาดการณ์ไทม์ไลน์: ช่วยในการสร้างแผนโครงการและไทม์ไลน์โดยละเอียดโดยใช้คำแนะนำและข้อมูลในอดีต

วิธีใช้ ClickUp AI?

พร้อมที่จะทำให้วันทำงานของคุณมีประสิทธิภาพหรือไม่? นี่คือวิธีที่ผู้ช่วย AI ของ ClickUpสามารถช่วยคุณได้:

👉🏽 หมายเหตุ: คุณสามารถเข้าถึง ClickUp AI ได้ฟรี แต่จะมีข้อจำกัดบางประการในฟีเจอร์ต่างๆ สำหรับความสามารถ AI ขั้นสูง โปรดเลือกแผนชำระเงิน—เริ่มต้นเพียง $7 ต่อเดือน

1. เปิดใช้งานได้จากทุกที่ใน ClickUp

ClickUp Brain ถูกผสานรวมไว้ทั่วทั้งแพลตฟอร์ม ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถเข้าถึง AI ได้จากเกือบทุกส่วนของแพลตฟอร์ม นี่คือวิธีการ:

  • การเข้าถึงแถบเครื่องมือ: ไอคอน AI ของ ClickUp จะอยู่ในแถบเครื่องมือเสมอ พร้อมให้ความช่วยเหลือทันที
  • ปุ่มถาม AI: มีให้บริการใน งาน, เอกสาร, ความคิดเห็น, และแชท คุณสามารถถามคำถามกับ AI ได้ตรงที่คุณต้องการ
  • ไอคอน AI ลอยตัว: เมื่อคุณไม่ได้อยู่ในงานหรือเอกสาร ให้มองหาไอคอน AI ที่มุมล่างขวาเพื่อเข้าถึงอย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องสลับหน้าจอ

⚠️ ไม่แน่ใจว่าจะถามอะไร? ClickUp AI มาพร้อมกับคำแนะนำที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็ว ไม่จำเป็นต้องเรียนรู้การเขียนคำแนะนำที่ซับซ้อน เพียงเลือกและปรับแต่งคำแนะนำ แล้วปล่อยให้ AI ทำงานหนักแทนคุณ

2. สร้างและจัดการงาน

ClickUp Brain สร้างงานได้ทันทีจากเอกสาร, ความคิดเห็น, ความคิดเห็นในกล่องขาเข้า, ข้อความแชท และแม้แต่กระดานไวท์บอร์ด

เลื่อนเมาส์ไปเหนือความคิดเห็นหรือข้อความใด ๆ แล้วเลือก ไอคอน ClickUp AI จากนั้นคลิก สร้างงานด้วย AI

ClickUp Brain สามารถช่วยคุณ:

✅ สร้างงานในรายการและพื้นที่ที่ถูกต้อง

✅ เขียนหัวข้อและคำอธิบายที่ชัดเจนและมีบริบทครบถ้วน

✅ เชื่อมโยงไปยังความคิดเห็นต้นฉบับ

การสร้างงานที่สร้างโดย AI ผ่าน ClickUp Brain: วิธีการใช้ ClickUp AI
การสร้างงานที่สร้างโดย AI ผ่าน ClickUp Brain

ClickUp Brain ยังร่างคำอธิบายงานเพื่อให้ทีมของคุณทราบอย่างชัดเจนว่าต้องทำอะไร

นอกจากนี้ มันยังช่วยแบ่งงานใหญ่ให้กลายเป็นงานย่อย เพียงแค่เปิดงานนั้นแล้วคลิกที่ตัวเลือก สร้างงานย่อย ที่อยู่ใต้ชื่องาน คุณสามารถเปลี่ยนชื่องานย่อยใดก็ได้ และยกเลิกการเลือกงานย่อยที่ไม่ต้องการโดยคลิกที่ช่องทำเครื่องหมายข้างๆ งานนั้น

3. ถามคำถามเกี่ยวกับงานและเอกสาร

แทนที่จะต้องค้นหาผ่านงานที่ไม่มีที่สิ้นสุดในขณะที่ต้องจัดการกับโครงการหลาย ๆ โครงการ ทีม หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ClickUp Brain ช่วยให้ผู้จัดการโครงการสามารถได้รับคำตอบแบบเรียลไทม์ได้ทันทีจากข้อมูลของงาน

นี่คือคุณสมบัติที่สมบูรณ์แบบสำหรับการบาลานซ์งานด่วนกับเป้าหมายใหญ่ 🔭

ClickUp Brain: วิธีใช้ ClickUp AI
ใช้ ClickUp Brain เพื่อจัดลำดับความสำคัญของงานตามความเร่งด่วนและกำหนดเวลา

📌 ตัวอย่างข้อความกระตุ้น:

  • งานใดคือสิ่งที่เร่งด่วนที่สุดในทุกโครงการของฉัน?
  • วันนี้ฉันควรให้ความสำคัญกับกำหนดเวลาใดบ้าง?
  • งานใดบ้างที่ค้างอยู่?
  • งานใดที่ยังเปิดอยู่และมอบหมายให้กับทีมของฉัน?

4. สรุปงาน เอกสาร และเธรดความคิดเห็น

สรุปการหารือที่ยาวนานให้กลายเป็นข้อมูลที่ชัดเจนและนำไปใช้ได้ผ่าน ClickUp Brain: วิธีการใช้ ClickUp AI
สรุปการสนทนาที่ยืดยาวให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่ชัดเจนและนำไปปฏิบัติได้ผ่าน ClickUp Brain

งานที่ยาวนาน เอกสารที่ไม่มีที่สิ้นสุด และความคิดเห็นที่ไม่มีที่สิ้นสุดทำให้ยากที่จะหาสิ่งที่สำคัญ. ClickUp Brain สรุปประเด็นสำคัญให้คุณทันทีเพื่อให้คุณ ได้รับข้อมูลอัปเดตที่สำคัญที่สุด—โดยไม่ต้องเลื่อนดู.

ตัวอย่างเช่น มีการอัปเดตโครงการเข้ามา และทันใดนั้นก็มีความคิดเห็นมากกว่า 30 ข้อที่ถกเถียงเกี่ยวกับอุปสรรค กำหนดเวลา การตัดสินใจ และรายการที่ต้องดำเนินการ? รายละเอียดสำคัญอย่างกำหนดเวลาและรายการที่ต้องดำเนินการสูญหายไปในกระบวนการ เพื่อแก้ไขปัญหานี้ ให้คลิก สรุปด้วย AI และภายในไม่กี่วินาทีคุณจะได้รับ:

✅ ภาพรวมโครงการ

✅ ตัดสินใจสำคัญแล้ว

✅ ขั้นตอนต่อไป

✅ รายการที่ต้องดำเนินการ

คุณยังสามารถกระตุ้น ClickUp Brain ให้:

  • ระบุอุปสรรค ความเสี่ยง และลำดับความสำคัญ: สรุปงานของคุณเพื่อดูว่ามีอะไรที่ขัดขวางความก้าวหน้า
  • สรุปเอกสารได้อย่างง่ายดาย: AI จะร่างสรุปของเอกสารและแทรกเป็นหัวข้อย่อยของเอกสารเพื่อการอ้างอิงที่ง่ายขึ้น
  • ติดตามความคืบหน้าได้ทันที: การอัปเดตที่สร้างโดย AI จะเน้นการเปลี่ยนแปลงในลำดับความสำคัญของงาน วันที่ครบกำหนด และการทำงานร่วมกันของทีมภายในไม่กี่วินาที
  • สรุปข้อความแชทหรือการอัปเดตจากช่องทางต่างๆ: ขอให้ AI สรุปข้อมูลอัปเดตจากช่วงเวลาที่กำหนด
ประกาศการอัปเดตผลิตภัณฑ์: วิธีใช้ ClickUp AI
ขอให้ ClickUp Brain สรุปหัวข้อสนทนายาวๆ และทำให้คุณเข้าใจสถานการณ์ล่าสุด

📌 ตัวอย่างข้อความกระตุ้น:

  • สรุปการอัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับงานออกแบบเว็บไซต์ใหม่
  • สรุปเอกสารข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์นี้ให้เหลือเพียงการตัดสินใจหลักและรายการดำเนินการ
  • ให้ฉันทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับความคืบหน้าของสปรินต์นี้
  • สรุปสิ่งที่เปลี่ยนแปลงในภารกิจนี้ในสัปดาห์ที่ผ่านมา

5. ร่างอีเมล, บล็อกโพสต์, หรือรายงาน

ร่างอีเมล, บล็อกโพสต์, หรือรายงาน: วิธีใช้คลิกอัพ เอไอ
สร้างโพสต์บล็อก, อีเมล และอื่น ๆ ด้วย ClickUp Brain

การเขียนการสื่อสารใด ๆ ต้องใช้เวลา และการปรับแต่งให้ชัดเจนก็เพิ่มภาระงานของคุณ

ClickUp Brain เร่งกระบวนการนี้ด้วยการสร้างร่างที่มีโครงสร้าง สรุป และรายงานตามความต้องการของคุณ ปรับปรุงข้อความที่สร้างโดย AI แทนที่จะเริ่มต้นใหม่ทั้งหมด

นี่คือวิธีที่จะช่วย:

  • อีเมล: สร้างอีเมลที่เป็นมืออาชีพสำหรับการอัปเดตโครงการ, การสื่อสารกับลูกค้า, หรือข้อความภายใน
  • บทความบล็อก: สร้างโครงร่างหรือร่างฉบับเต็มตามข้อมูลที่ได้รับ
  • รายงาน: สกัดข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญจากการอภิปรายหรือข้อมูล และจัดรูปแบบให้เป็นรายงานที่มีโครงสร้าง
  • บันทึกการประชุม: สรุปประเด็นสำคัญจากการประชุมเพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง
  • การแก้ไขและเขียนใหม่: ขอให้ AI ปรับปรุงร่างหรือทำให้อ่านง่ายขึ้นด้วยการใช้หัวข้อย่อย หัวข้อย่อย และย่อหน้าสั้นลง

📌 ตัวอย่างข้อความกระตุ้น:

  • ร่างอีเมลเพื่ออัปเดตผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับกำหนดการโครงการ
  • สรุปการหารือในที่ประชุมนี้ให้กลายเป็นรายการที่ต้องดำเนินการ
  • สร้างโครงร่างบทความบล็อกเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในที่ทำงาน
เขียนอีเมลที่ชัดเจนและเป็นมืออาชีพสำหรับการอัปเดตโครงการผ่าน ClickUp Brain: วิธีใช้ ClickUp AI
เขียนอีเมลที่ชัดเจนและเป็นมืออาชีพสำหรับการอัปเดตโครงการผ่าน ClickUp Brain

6. แปลและปรับเนื้อหาของคุณให้เข้ากับท้องถิ่น

เพิ่มประสิทธิภาพเนื้อหาสำหรับทุกกลุ่มเป้าหมายและทำให้การสื่อสารราบรื่นด้วย ClickUp Brain: วิธีใช้ ClickUp AI
เพิ่มประสิทธิภาพเนื้อหาสำหรับทุกกลุ่มเป้าหมายและทำให้การสื่อสารราบรื่นด้วย ClickUp Brain

การสื่อสารกับทีมและลูกค้าทั่วโลกเป็นเรื่องยากเมื่อเนื้อหาต้องถูกปรับให้เหมาะกับภาษาและบริบททางวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน

ClickUp Brain เข้ามาช่วยคุณในฐานะผู้แปลภาษาด้วยระบบ AI ที่ทรงพลัง. ณ ตอนนี้, รองรับ 12 ภาษา, รวมถึงภาษาอังกฤษ, ฝรั่งเศส, สเปน, เยอรมัน, เกาหลี, อาหรับ, และอื่น ๆ.

คุณสามารถ:

  • แปลงอีเมลและเอกสารเป็นหลายภาษาได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว
  • ปรับโทน, การวางคำ, และความละเอียดอ่อนทางวัฒนธรรมให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน

📌 ตัวอย่างข้อความกระตุ้น:

  • แปลการอัปเดตสำหรับลูกค้านี้เป็นภาษาสเปนด้วยน้ำเสียงที่เป็นทางการ
  • แปลงอีเมลการตลาด/ข้อความโฆษณาเป็นภาษาฝรั่งเศสโดยยังคงให้มีความเป็นสนทนา
  • แปลคู่มือผลิตภัณฑ์นี้สำหรับลูกค้าชาวเยอรมัน

7. บันทึกเสียงจากคลิปเสียง

ถอดเสียงคลิปเสียง : วิธีใช้คลิกอัพ เอไอ
ถอดเสียงคลิปด้วย ClickUp Brain เพื่อค้นหาข้อมูลสำคัญได้อย่างง่ายดาย

คุณกำลังอยู่ในประชุม, กำลังบันทึกเสียงโน้ตขณะเดินทาง, หรือกำลังรับการอัปเดตเสียงจากเพื่อนร่วมทีม. ต่อมา, คุณต้องเล่นคลิปซ้ำหลายครั้งเพื่อจับรายละเอียดสำคัญ—กระบวนการที่ช้าและน่าหงุดหงิด.

ClickUp Brain สามารถ ถอดเสียงคลิปเสียงได้อย่างง่ายดาย โดยแปลงเป็นข้อความเพื่อความสะดวกในการทบทวนข้อมูล แก้ไข และแชร์ได้

คุณยังสามารถให้ AI ตอบคำถามใหม่เพื่อให้ได้ข้อมูลที่คุณต้องการอย่างชัดเจนได้เช่นกัน ตัวอย่างเช่น: บันทึกการประชุมเหล่านี้มีรายการที่ต้องดำเนินการสำหรับฉันหรือทีมของฉันหรือไม่?

🎤 การประยุกต์ใช้งานในทางปฏิบัติ:

  • การบันทึกการประชุม: ถอดเสียงการสนทนาเป็นบันทึกและประเด็นที่ต้องดำเนินการ
  • การระดมความคิด: จดบันทึกและจัดระเบียบแนวคิดสำคัญจากบันทึกการสนทนา
  • ความคิดเห็นจากลูกค้า: เปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกที่ได้จากการสนทนาเป็นข้อเสนอแนะที่สามารถนำไปปฏิบัติได้

8. รับคำตอบที่เฉพาะเจาะจงตามบทบาท

การค้นหาข้อมูลอัปเดต รายงาน และข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่แตกต่างกัน มักหมายถึงการต้องคัดกรองข้อมูลจำนวนมหาศาลที่ไม่มีที่สิ้นสุด

ClickUp Brain ทำให้เรื่องนี้ง่ายขึ้นสำหรับคุณ โดยอ้างอิงจากชื่อโปรไฟล์ของคุณ สแกนเอกสารและงานใน Workspace ที่คุณมีสิทธิ์เข้าถึง และดึงเฉพาะข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้องมากที่สุดเท่านั้น—เพื่อให้คุณได้สิ่งที่คุณต้องการอย่างแท้จริง

นี่คือสิ่งที่ AI จะสแกนสำหรับทุกตำแหน่ง:

🚀 ผู้จัดการโครงการ: งานและรายงาน, เน้นจุดที่อาจเกิดปัญหา

👥 หัวหน้าทีม: งานที่รอดำเนินการและผู้รับผิดชอบ

📊 ผู้บริหาร: ภาพรวมที่ชัดเจนของผลงานที่ต้องส่งมอบและกำหนดเวลา

💬 ทีมขาย: ตั๋วและความคิดเห็นเพื่อระบุปัญหาที่พบบ่อย

💻 นักพัฒนา: ปัญหาที่ยังค้างอยู่และจัดลำดับความเร่งด่วน

รับคำตอบเฉพาะบทบาท: วิธีใช้ ClickUp AI
สร้างคำแนะนำเฉพาะบทบาทด้วย AI writer ของ ClickUp Brain

9. สร้างระบบอัตโนมัติแบบกำหนดเองโดยใช้ภาษาธรรมชาติ

สิ่งสุดท้ายที่คุณต้องการทำในฐานะหัวหน้าทีม คือการอัปเดตงานง่าย ๆ ที่เกิดขึ้นทุกวัน/ทุกสัปดาห์/บ่อย ๆ ด้วยตนเอง

ClickUp'sAI Builderที่ใช้งานง่ายจะทำงานให้คุณ เพียงพิมพ์สิ่งที่คุณต้องการด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย แล้ว ClickUp Brain จะตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติให้ครอบคลุมทุก Space, Folder หรือ List ของคุณ

เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานด้วยการสร้างกฎอัตโนมัติด้วย ClickUp Brain
เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานด้วยการสร้างกฎอัตโนมัติด้วย ClickUp Brain

📌 ตัวอย่าง ระบบอัตโนมัติ:

  • ความคืบหน้าของงาน: เมื่องานถูกทำเครื่องหมายว่า 'เสร็จสมบูรณ์' ให้ย้ายไปยัง 'ตรวจสอบ' และมอบหมายให้กับ QA
  • การติดตามโครงการ: อัปเดตสถานะโครงการโดยอัตโนมัติเมื่องานเสร็จสิ้น 80%
  • การแจ้งเตือนทีม: ส่งการแจ้งเตือน Slack เมื่อมีการเพิ่มงานที่มีความสำคัญสูง
  • การมอบหมายงาน: เมื่อมีการส่งคำขอการตลาดใหม่ ให้มอบหมายโดยอัตโนมัติไปยังทีมเนื้อหา

⚠️ โปรดจำไว้: ระบบอัตโนมัติทั้งหมดอาจไม่ทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบในครั้งแรก ClickUp Brain ช่วยให้คุณชี้แจงขั้นตอนและปรับปรุงคำแนะนำเพื่อให้ระบบอัตโนมัติของคุณทำงานได้อย่างราบรื่น

สรุปการประชุมทันทีและรายการที่ต้องดำเนินการ

สรุปการประชุมทันทีและรายการที่ต้องดำเนินการ
บันทึกเสียง, ถอดความ, และสรุปการประชุมของคุณด้วย ClickUp AI Notetaker

ClickUp's AI notetakerสามารถช่วยคุณปรับปรุงกระบวนการทำงานของการประชุมให้ราบรื่นขึ้นได้โดยการบันทึกเสียงและสรุปการหารือโดยอัตโนมัติ รวมถึงดึงข้อมูลที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ มันช่วยลดภาระของการบันทึกข้อมูลด้วยตนเอง ทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถมุ่งเน้นไปที่การสนทนาได้มากขึ้น!

  • การสรุปโดยอัตโนมัติ: AI สร้างสรุปที่กระชับของประเด็นสำคัญที่หารือในเอกสาร ClickUpส่วนตัว
  • รายการที่ต้องดำเนินการ: ระบุและดึงรายการที่ต้องดำเนินการออกจากบันทึกการสนทนา ทำให้การติดตามผลง่ายขึ้น
  • การผสานรวมกับงานใน ClickUp: รายการที่ต้องดำเนินการและสรุปสามารถผสานรวมได้อย่างราบรื่นกับงานใน ClickUpที่มีอยู่หรือสร้างใหม่ และเข้ากับกระบวนการทำงาน

ตัวแทนปัญญาประดิษฐ์ใน ClickUp

ตัวแทนแชทใน ClickUp ได้รับการออกแบบมาเพื่อจัดการกับคำถามและดำเนินการตามคำขอของสมาชิกในทีมได้อย่างอัตโนมัติ ตัวแทนเหล่านี้แสดงออกถึงความเป็นอิสระ ความตอบสนอง และความริเริ่ม ทำให้สามารถตัดสินใจ ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงแบบเรียลไทม์ และดำเนินการตามเป้าหมายเฉพาะได้

ในบรรดาประเภทของตัวแทน ตัวแทนตอบคำถาม จะตอบคำถามภายในช่องทางโดยใช้แหล่งความรู้ที่กำหนดไว้ ในขณะที่ ตัวแทนคัดกรอง จะตรวจสอบให้แน่ใจว่างานถูกเชื่อมโยงกับเธรดช่องทางที่เกี่ยวข้องตามเกณฑ์ที่กำหนด ผู้ใช้สามารถสร้างหรือปรับแต่งตัวแทนเหล่านี้ภายใน ClickUp Chat ได้โดยเข้าถึงไอคอน "สายฟ้า" ซึ่งช่วยให้พวกเขาสามารถกำหนดเงื่อนไข เครื่องมือ และแหล่งความรู้สำหรับการดำเนินการที่ปรับแต่งได้

ClickUp's AI Agents

หมายเหตุ: ตัวแทนให้บริการอยู่ในช่วงเบต้า ณ วันที่เผยแพร่บทความนี้

วิธีนำ ClickUp AI ไปใช้ในกระบวนการทำงานของคุณ

ตอนนี้คุณทราบแล้วว่าเครื่องมือ AI ของ ClickUpสามารถทำอะไรได้บ้าง ถึงเวลาที่จะผสานรวมเครื่องมือเหล่านี้เข้ากับพื้นที่ทำงานของคุณแล้ว

ClickUp Brain ปรับตัวเข้ากับทุกขั้นตอนการทำงาน ไม่ว่าคุณจะจัดการโครงการ ดำเนินแคมเปญการตลาด หรือติดตามงานด้านวิศวกรรม

ตัวอย่างเช่น เจมี่เป็นหัวหน้าทีมโครงการที่รับผิดชอบการวางแผนและดำเนินการโครงการหลายโครงการข้ามทีม ความท้าทายที่ใหญ่ที่สุด:

🛑 การวางแผนโครงการล่าช้า: การกลับไปกลับมาอย่างต่อเนื่องเพื่อสรุปกำหนดเวลาและผลลัพธ์ที่ต้องการ

🛑 การมอบหมายงานที่ซับซ้อน: การตรวจสอบความพร้อมใช้งานและปรับสมดุลปริมาณงานด้วยตนเอง

🛑 การประชุมสถานะที่ใช้เวลานาน: การตัดสินใจและรายการที่ต้องดำเนินการสูญหายในกระทู้แชทที่ยาว

🛑 การติดตามความคืบหน้าที่วุ่นวาย: การติดตามด้วยตนเองและอีเมลที่ส่งต่อไม่รู้จบทำให้ทุกอย่างซับซ้อน

เพื่อให้งานดำเนินไปอย่างไม่ล่าช้า เธอหันมาใช้ ClickUp Brain นี่คือวิธีที่มันช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเธอได้อย่างง่ายดาย:

1. คิดค้นและเขียนแผนโครงการในไม่กี่นาที

สำหรับโครงการใหม่ที่กำลังจะเริ่มต้น—การออกแบบเว็บไซต์ใหม่—เจมี่ต้องการแผนโครงการที่มีโครงสร้างชัดเจน พร้อมกำหนดเวลา ผลงานที่ต้องส่งมอบ ความเสี่ยง และจุดสำคัญที่ต้องบรรลุ

นี่คือกระบวนการที่แสดงด้วย AI ของ ClickUp:

  • เปิดเอกสาร ClickUp ใหม่
  • ใช้ฟีเจอร์ เขียนด้วย AI
  • ป้อนข้อความแนะนำโดยละเอียดในกล่องข้อความ

📌 ตัวอย่างข้อความกระตุ้น: สร้างแผนโครงการสำหรับการออกแบบเว็บไซต์ใหม่ รวมถึงเป้าหมายสำคัญ ระยะเวลา ขอบเขตของงาน และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ควรเหมาะสมสำหรับทีมการตลาดและผู้จัดการโครงการ

  • ระบบ AI สร้างแผนที่มีโครงสร้างครอบคลุมงานที่ต้องส่งมอบ, กำหนดเวลา, ความเกี่ยวข้อง, และการประเมินความเสี่ยง
  • เจมี่ตรวจสอบและปรับปรุงแผนในเวลาไม่กี่นาทีแทนที่จะใช้เวลาหลายชั่วโมง
แผนโครงการออกแบบเว็บไซต์ใหม่ผ่าน ClickUp Brain
สร้างแผนโครงการโดยละเอียดด้วย ClickUp Brain

เจมี่สามารถวางแผนโครงการที่เคยใช้มาก่อนลงในคำสั่ง AI และถามได้ดังนี้: ใช้แผนโครงการต่อไปนี้作为แม่แบบ และปรับปรุงให้เหมาะกับโครงการใหม่ของเรา

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: หลังจากที่คุณได้แทรกแผนโครงการลงในเอกสาร ClickUp แล้ว ให้แชร์กับทีมเพื่อรับข้อเสนอแนะ คุณยังสามารถแปลงเป็นวิกิเพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลหลักสำหรับรายละเอียดโครงการ แนวทางปฏิบัติ และข้อมูลอัปเดตที่สำคัญได้อีกด้วย

2. สร้างและมอบหมายงานจากแผนโครงการ

ต่อไป, ให้เปลี่ยนแผนเป็นงานที่สามารถทำได้สำหรับทีม

ภายในเอกสาร ClickUp Jamie ได้เน้นย้ำรายการที่ต้องดำเนินการในเอกสาร เช่น 'สร้างโครงร่างและออกแบบตัวอย่าง' ClickUp Brain จะสร้างงานและเชื่อมโยงกลับไปยังเอกสาร ทำให้ทุกอย่างเชื่อมโยงกันและรวมถึงรายละเอียดต่างๆ เช่น สถานะ ผู้รับผิดชอบ และความสำคัญ

นอกจากนี้ ระบบ AI ของ ClickUp ยังสามารถสร้างคำอธิบายงานพร้อมรายละเอียดที่จำเป็นได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งเธอจะตรวจสอบและปรับปรุงก่อนที่จะสรุปขั้นสุดท้าย

📌 ตัวอย่างคำแนะนำ: สร้างคำอธิบายงานอย่างละเอียดสำหรับ 'สร้างไวร์เฟรมและออกแบบม็อกอัพ' การออกแบบควรปฏิบัติตามแนวทางของแบรนด์ รองรับการแสดงผลบนมือถือและเดสก์ท็อป และรวมถึงรูปแบบที่แตกต่างกันสำหรับการทดสอบ A/B

ร่างคำอธิบายงานที่ชัดเจนและสอดคล้องกับบริบทได้ในไม่กี่วินาทีด้วย ClickUp Brain
ร่างคำอธิบายงานที่ชัดเจนและสอดคล้องกับบริบทได้ในไม่กี่วินาทีด้วย ClickUp Brain
สร้าง แก้ไข และลบงานย่อยได้ทันทีผ่าน ClickUp Brain
สร้าง แก้ไข และลบงานย่อยได้ทันทีผ่าน ClickUp Brain

3. สร้างการประชุมทีมแบบยืนและการอัปเดตความก้าวหน้า

โครงการของเจมี่กำลังก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว แต่ตามทันความคืบหน้าได้ไหม?

ClickUp Brain สร้างการประชุมสแตนด์อัพและรายงานความคืบหน้าแบบเรียลไทม์ ช่วยประหยัดเวลาและทำให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกัน

การประชุมสแตนด์อัพของทีมมีรูปแบบให้เลือกสามแบบ:

  • รายการแบบมีสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย: ภาพรวมอย่างรวดเร็วของงานที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • สั้น: ภาพรวมที่กระชับของงานที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • แบบดั้งเดิม: การแจกแจงรายละเอียดของความคืบหน้า อุปสรรค และขั้นตอนถัดไป

📌 ตัวอย่าง: เจมี่ต้องการอัปเดตงานของทีมอย่างรวดเร็ว เธอเปิด ClickUp Brain คลิก Write StandUp เลือกสมาชิกทีมออกแบบ และกำหนดช่วงเวลาเป็น 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา AI จะสร้างสรุปให้:

🔢 รูปแบบรายการแบบมีสัญลักษณ์:

  • ✅ เสร็จสมบูรณ์: ต้นแบบหน้าแรกเสร็จสมบูรณ์
  • ⏳ กำลังดำเนินการ: การออกแบบ UI บนมือถือ
  • 🛑 ถูกบล็อก: กำลังรอความคิดเห็นจากลูกค้า

📝 รูปแบบสั้น:

ทีมออกแบบได้ทำแบบร่างหน้าแรกเสร็จแล้ว การออกแบบ UI สำหรับมือถือยังอยู่ระหว่างดำเนินการ แต่ล่าช้าเนื่องจากรอความคิดเห็นจากลูกค้า ลิซ่ารอการอนุมัติก่อนที่จะดำเนินการต่อไป

📜 รูปแบบดั้งเดิม:

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทีมออกแบบได้สรุปโครงร่างหน้าแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว การออกแบบ UI สำหรับมือถือยังคงดำเนินอยู่ แต่ขณะนี้ติดขัดเนื่องจากลิซ่ากำลังรอการอนุมัติจากลูกค้า หากยังไม่ได้รับข้อเสนอแนะภายในวันพรุ่งนี้ อาจส่งผลกระทบต่อกำหนดการโดยรวม ได้มีการติดตามผลไปยังลูกค้าเพื่อขอข้อมูลอัปเดตแล้ว

ทำให้การประชุมสแตนด์อัพประจำวันเป็นอัตโนมัติและลดการประชุมสถานะที่ไม่จำเป็นด้วย ClickUp AI
ทำให้การประชุมสแตนด์อัพประจำวันเป็นอัตโนมัติและลดการประชุมสถานะที่ไม่จำเป็นด้วย ClickUp Brain

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการใช้ ClickUp AI อย่างมีประสิทธิภาพ

ClickUp's AI นั้นทรงพลัง แต่คุณต้องใช้ให้ถูกต้อง. นี่คือกลยุทธ์ที่เป็นประโยชน์เพื่อใช้ประโยชน์จากมันอย่างเต็มที่:

1. เขียนคำแนะนำให้ดีขึ้น

ClickUp Brain ยังไม่สามารถอ่านใจคนได้ (อย่างน้อยก็ตอนนี้ 😉 ) ยิ่งคุณให้คำแนะนำที่เฉพาะเจาะจงและชัดเจนมากเท่าไร ผลลัพธ์ก็จะยิ่งดีขึ้นเท่านั้น อย่าลืมเพิ่มรายละเอียดเพิ่มเติม เช่น กลุ่มเป้าหมาย รูปแบบ หรือโทนเสียงที่ต้องการด้วย

สรุปรายงานนี้สรุปรายงานนี้ให้เหลือสามประเด็นสำคัญเพื่อเป็นข้อมูลอัปเดตสำหรับ CEO จงระบุตัวชี้วัดที่มีผลกระทบ

2. บันทึก, แชร์, และนำคำสั่ง AI กลับมาใช้ใหม่

หากคุณพบคำแนะนำที่ให้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม ให้บันทึกไว้ ClickUp Brain อนุญาตให้คุณบันทึกคำแนะนำภายในอินเทอร์เฟซของมัน การมีคลังคำแนะนำที่สร้างขึ้นอย่างดีสามารถช่วยประหยัดเวลาและรักษาความสม่ำเสมอได้

บันทึกข้อความที่ดีที่สุดของคุณใน ClickUp Brain

3. ทำซ้ำผลลัพธ์

เนื้อหาที่สร้างโดย AI ไม่ได้สมบูรณ์แบบเสมอไปในการลองครั้งแรก คุณจะต้องขอให้ AI ปรับปรุงผลลัพธ์จนกว่าคำตอบจะตรงกับความต้องการของคุณ

4. ปรับโทนตามกลุ่มเป้าหมายของคุณ

ClickUp Brain สามารถปรับสไตล์การเขียนให้เหมาะกับผู้ชมที่แตกต่างกันได้—แต่ก็ต่อเมื่อคุณเป็นผู้กำหนดแนวทางเท่านั้น ต้องการรายงานที่เป็นทางการหรือการอัปเดตแบบไม่เป็นทางการ? เพียงกำหนดโทนที่ต้องการ แล้ว ClickUp Brain จะจัดการให้เอง

กรณีการใช้งานโทน คำแนะนำ
📊 การอัปเดตจากผู้นำมืออาชีพสรุปการอัปเดตโครงการนี้ในน้ำเสียงที่เป็นทางการสำหรับผู้บริหาร ควรกระชับ เน้นข้อมูลสำคัญ และมุ่งเน้นที่ข้อมูลเชิงกลยุทธ์
💬 การสนทนาทีม, การอัปเดต Slackลำลองสรุปการอัปเดตโครงการนี้ในน้ำเสียงที่เป็นมิตรและสบายๆ สำหรับทีม ให้สั้นและสร้างแรงบันดาลใจ
🎯 การสื่อสารกับลูกค้ามั่นใจ น่าเชื่อถือเขียนรายงานความคืบหน้าของโครงการให้กับลูกค้า โดยใช้โทนที่มั่นใจและสร้างความมั่นใจ เน้นความคืบหน้าและขั้นตอนต่อไป

5. ฝึกอบรมทีมของคุณให้ใช้ AI อย่างมีประสิทธิภาพ

กำหนดแนวทางที่ชัดเจนว่าควรใช้ AI ในที่ใด (เช่น การร่างรายงาน การสรุปการประชุม การระดมความคิด) และที่ใดที่จำเป็นต้องใช้การมีส่วนร่วมของมนุษย์ (เช่น การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ การเล่าเรื่องเชิงสร้างสรรค์)

พิจารณาการจัดเวิร์กช็อปเกี่ยวกับ AI หรือสร้างคู่มือทรัพยากรพร้อมตัวอย่างคำสั่งเพื่อช่วยให้ทีมของคุณเริ่มต้นได้

ให้การทำงานของคุณเป็นไปโดยอัตโนมัติด้วย ClickUp Brain

AI ควรทำงานเพื่อคุณ—ไม่ใช่คุณทำงานเพื่อ AI—และด้วย ClickUp Brain มันก็เป็นเช่นนั้นในที่สุด

เครื่องมือ AI แบบสแตนด์อโลนอาจมอบการอัตโนมัติได้ แต่พวกมันมักขาดบริบทที่จำเป็นเพื่อให้การทำงานราบรื่นอย่างแท้จริง พวกมันทำงานในลักษณะแยกตัว ซึ่งต้องการความพยายามเพิ่มเติมเพื่อผสานเข้ากับกระบวนการของคุณ

ClickUp Brain แก้ไขปัญหานี้ด้วยการฝัง AI ไว้ในกระบวนการทำงานของคุณโดยตรง ทำให้เป็นส่วนที่เข้าใจง่ายและราบรื่นในการจัดการงาน โครงการ และการทำงานร่วมกัน ผลลัพธ์คือ? ใช้เวลาน้อยลงในการสลับระหว่างเครื่องมือต่างๆ และมีเวลามากขึ้นในการมุ่งเน้นไปที่งานที่มีความหมาย

ต้องการใช้เวลาในการจัดการน้อยลงและใช้เวลาในการทำมากขึ้นหรือไม่?สมัครใช้ ClickUpวันนี้เลย! 🙌