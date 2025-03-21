วิธีใช้ ClickUp AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน

การสำรวจการใช้ AI ของเราแสดงให้เห็นว่า 88% ของผู้คนใช้เครื่องมือ AI ในการทำงาน อย่างไรก็ตาม มีเพียง 12% เท่านั้นที่ใช้คุณสมบัติของ AI ที่ฝังอยู่ในเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพ
ทำไม? เพราะเครื่องมือ AI แบบสแตนด์อโลนเหล่านี้ขาดบริบทที่จะช่วยให้คุณทำงานได้
ในคำง่ายๆ:❗️พวกเขาถูกแยกออกจากกระบวนการทำงานและข้อมูลที่กำหนดงานประจำวัน❗️การขาดการเชื่อมต่อนี้ส่งผลให้เกิดประสบการณ์ที่กระจัดกระจายและมีคุณค่าในทางปฏิบัติที่จำกัด
ClickUp Brain ผู้ช่วย AI ของ ClickUp ถูกออกแบบมาเพื่อจัดการกับสถานการณ์ที่คุ้นเคยเหล่านี้โดยเฉพาะ มันดูแลงานที่ยุ่งยากเพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การตัดสินใจแทนที่จะเป็นรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ
ต้องการสรุปโครงการตามการสนทนาจากการประชุมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหรือไม่? เสร็จภายในไม่กี่วินาที บันทึกการประชุมที่ยุ่งเหยิง? จัดระเบียบได้อย่างง่ายดาย งานกำลังท่วมท้น? จัดลำดับความสำคัญได้ทันที ทั้งหมดนี้โดยไม่ต้องเปิดแท็บใหม่และอธิบายงานของคุณซ้ำอีกครั้ง!
ต้องการเรียนรู้วิธีใช้ ClickUp AI เพื่อทำให้วันทำงานของคุณรู้สึกเหมือนเป็นชัยชนะแทนที่จะเป็นภาระหนักใช่ไหม? บทความบล็อกนี้มีคำตอบให้คุณครบถ้วน
⏰ สรุป 60 วินาที
- เครื่องมือ AI แบบสแตนด์อโลนทำงานแยกส่วน ต้องใช้ความพยายามเพิ่มเติมในการนำข้อมูลเชิงลึกไปประยุกต์ใช้กับงานจริง
- ClickUp AI ถูกสร้างขึ้นโดยตรงในเวิร์กสเปซของคุณ มอบ คำแนะนำและระบบอัตโนมัติแบบเรียลไทม์ โดยไม่ต้องสลับเครื่องมือ
- อัตโนมัติการเขียน, การจัดการงาน, และการวางแผนโครงการ ด้วยการสร้างเนื้อหา, สรุป, และคำแนะนำอัจฉริยะโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์
- ดึงข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญได้ทันที ด้วยระบบจัดการความรู้ที่ขับเคลื่อนด้วย AI—ไม่ต้องเสียเวลาค้นหาเอกสารและกระทู้ยาวอีกต่อไป
- ทำให้กระบวนการทำงานง่ายขึ้นด้วยระบบอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI ตั้งแต่การมอบหมายงานไปจนถึงการอัปเดตโครงการและการติดตามผล
- ประหยัดเวลาและลดงานที่ซ้ำซ้อน ด้วยการสรุปงาน สร้างรายงาน และถอดความการประชุมได้อย่างง่ายดาย
- ทำงานอย่างชาญฉลาด ไม่ใช่ทำงานหนัก—ClickUp AI ช่วยปรับกระบวนการทำงานของคุณให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้คุณมุ่งเน้นกับงานที่มีความหมาย
ClickUp AI คืออะไร?
ClickUp AI หรือที่รู้จักในชื่อ ClickUp Brain คือผู้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในตัวคุณ ออกแบบมาเพื่อทำให้งานของคุณรวดเร็วและง่ายดายยิ่งขึ้น—โดยไม่ต้องยุ่งยากกับเครื่องมือ AIแยกต่างหาก เนื่องจากผสานการทำงานอย่างเต็มรูปแบบกับ ClickUp จึงเข้าใจงาน เอกสาร และกระบวนการทำงานของทีมคุณ มอบคำแนะนำที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้นแบบเรียลไทม์
ด้วยระบบสรุปอัตโนมัติและระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน คุณจะใช้เวลาทำงานที่ซ้ำซากน้อยลง และมีเวลาให้กับสิ่งที่สำคัญจริง ๆ มากขึ้น สรุปได้ว่า ClickUp AI ปรับตัวให้เข้ากับวิธีการทำงานของคุณ ไม่ว่าคุณจะกำลังร่างเนื้อหาการตลาด คิดค้นไอเดีย หรือสรุปโครงการที่ซับซ้อน ระบบจะให้ข้อมูลเชิงลึกที่เหมาะกับคุณเพื่อให้คุณก้าวหน้าต่อไป
คุณสมบัติเด่นของ ClickUp AI
AI เป็นพลังขับเคลื่อนทุกด้านของ ClickUp ตั้งแต่ฟิลด์ที่กำหนดเองไปจนถึงการทำงานอัตโนมัติ แต่หากเราต้องเลือกสามความสามารถหลัก นี่คือสิ่งที่เราแนะนำ:
1. ผู้ช่วยเขียนด้วยปัญญาประดิษฐ์
ติดขัดกับร่างงานอยู่ใช่ไหม? ClickUp Brain ช่วยคุณ เขียน แก้ไข และแปล เนื้อหาหลากหลายประเภท เช่น บันทึกการประชุม อีเมล หรือบทความบล็อก นอกจากนี้ยังสามารถ:
- แก้ไขการสะกดและไวยากรณ์ ปรับโทน และสร้างไอเดียเมื่อคุณหมดไอเดีย
- สรุปเอกสารยาวได้ทันที
- จัดรูปแบบเนื้อหาให้ชัดเจนและมีโครงสร้าง
- สร้างตารางสำหรับข้อมูลที่มีโครงสร้าง
- สร้างแม่แบบ AI ที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้เพื่อรักษาความสม่ำเสมอในโครงการต่างๆ
2. ผู้จัดการความรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์
ClickUp Brain เปรียบเสมือนคลังความจำดิจิทัลที่ สแกนพื้นที่ทำงานของคุณอย่างรวดเร็ว และดึงข้อมูลที่ถูกต้อง เช่น รายละเอียดโครงการ บันทึกการประชุม หรือคำขอของลูกค้า
สมมติว่าคุณกำลังอยู่ในที่ประชุม:
- ขอให้ ClickUp Brain ค้นหาการตัดสินใจที่สำคัญและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากการสนทนาที่ผ่านมาโดยไม่ต้องสลับแท็บ
- เมื่อลูกค้าขออัปเดต คุณสามารถขอให้ ClickUp Brain ดึงสถานะโครงการล่าสุดและเหตุการณ์สำคัญได้อย่างรวดเร็ว
- ใช้ ClickUp Brain เพื่อสรุปเอกสารที่ซับซ้อนโดยอัตโนมัติ
📮ClickUp Insight: เราเพิ่งค้นพบว่าประมาณ 33% ของพนักงานที่ต้องใช้ความรู้ในการทำงานส่งข้อความถึง 1 ถึง 3 คนทุกวันเพื่อรับบริบทที่พวกเขาต้องการ.
แต่จะเป็นอย่างไรหากคุณมีข้อมูลทั้งหมดบันทึกไว้และพร้อมใช้งานได้ทันที? ด้วย AI Knowledge Managerของ ClickUp Brainอยู่เคียงข้างคุณ การสลับบริบทจะกลายเป็นเรื่องในอดีต เพียงถามคำถามจากพื้นที่ทำงานของคุณ และ ClickUp Brain จะดึงข้อมูลจากพื้นที่ทำงานของคุณและ/หรือแอปของบุคคลที่สามที่เชื่อมต่ออยู่ขึ้นมาให้คุณ!
3. ผู้จัดการโครงการ AI
คุณต้องการมีผู้จัดการโครงการส่วนตัวที่คอยดูแลโครงการของคุณให้ดำเนินไปอย่างราบรื่นโดยไม่ต้องใช้ความพยายามด้วยตนเองหรือไม่? ผู้จัดการโครงการ AI ของ ClickUp เปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพการทำงานด้วยการอัตโนมัติงานการจัดการโครงการและทำให้ขั้นตอนการทำงานง่ายขึ้น ตั้งแต่ การสร้างการประชุมสแตนด์อัพ การอัปเดตงาน และงานย่อย ไปจนถึงการสร้างแผนโครงการที่ละเอียด และการติดตามความคืบหน้า มันทำให้มั่นใจได้ว่าจะไม่มีอะไรตกหล่น
มันสามารถช่วยคุณในเรื่อง:
- การมอบหมายงาน: แนะนำงานย่อยและช่วยปรับปรุงการสร้างงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
- การจัดลำดับความสำคัญของงาน: จัดระเบียบและบริหารจัดการงานอย่างมีประสิทธิภาพตามระดับความสำคัญของงาน หรือเพื่อสร้างข้อมูลเชิงลึกสำหรับการตัดสินใจที่ดีขึ้น
- การคาดการณ์ไทม์ไลน์: ช่วยในการสร้างแผนโครงการและไทม์ไลน์โดยละเอียดโดยใช้คำแนะนำและข้อมูลในอดีต
วิธีใช้ ClickUp AI?
พร้อมที่จะทำให้วันทำงานของคุณมีประสิทธิภาพหรือไม่? นี่คือวิธีที่ผู้ช่วย AI ของ ClickUpสามารถช่วยคุณได้:
👉🏽 หมายเหตุ: คุณสามารถเข้าถึง ClickUp AI ได้ฟรี แต่จะมีข้อจำกัดบางประการในฟีเจอร์ต่างๆ สำหรับความสามารถ AI ขั้นสูง โปรดเลือกแผนชำระเงิน—เริ่มต้นเพียง $7 ต่อเดือน
1. เปิดใช้งานได้จากทุกที่ใน ClickUp
ClickUp Brain ถูกผสานรวมไว้ทั่วทั้งแพลตฟอร์ม ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถเข้าถึง AI ได้จากเกือบทุกส่วนของแพลตฟอร์ม นี่คือวิธีการ:
- การเข้าถึงแถบเครื่องมือ: ไอคอน AI ของ ClickUp จะอยู่ในแถบเครื่องมือเสมอ พร้อมให้ความช่วยเหลือทันที
- ปุ่มถาม AI: มีให้บริการใน งาน, เอกสาร, ความคิดเห็น, และแชท คุณสามารถถามคำถามกับ AI ได้ตรงที่คุณต้องการ
- ไอคอน AI ลอยตัว: เมื่อคุณไม่ได้อยู่ในงานหรือเอกสาร ให้มองหาไอคอน AI ที่มุมล่างขวาเพื่อเข้าถึงอย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องสลับหน้าจอ
⚠️ ไม่แน่ใจว่าจะถามอะไร? ClickUp AI มาพร้อมกับคำแนะนำที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็ว ไม่จำเป็นต้องเรียนรู้การเขียนคำแนะนำที่ซับซ้อน เพียงเลือกและปรับแต่งคำแนะนำ แล้วปล่อยให้ AI ทำงานหนักแทนคุณ
2. สร้างและจัดการงาน
ClickUp Brain สร้างงานได้ทันทีจากเอกสาร, ความคิดเห็น, ความคิดเห็นในกล่องขาเข้า, ข้อความแชท และแม้แต่กระดานไวท์บอร์ด
เลื่อนเมาส์ไปเหนือความคิดเห็นหรือข้อความใด ๆ แล้วเลือก ไอคอน ClickUp AI จากนั้นคลิก สร้างงานด้วย AI
ClickUp Brain สามารถช่วยคุณ:
✅ สร้างงานในรายการและพื้นที่ที่ถูกต้อง
✅ เขียนหัวข้อและคำอธิบายที่ชัดเจนและมีบริบทครบถ้วน
✅ เชื่อมโยงไปยังความคิดเห็นต้นฉบับ
ClickUp Brain ยังร่างคำอธิบายงานเพื่อให้ทีมของคุณทราบอย่างชัดเจนว่าต้องทำอะไร
นอกจากนี้ มันยังช่วยแบ่งงานใหญ่ให้กลายเป็นงานย่อย เพียงแค่เปิดงานนั้นแล้วคลิกที่ตัวเลือก สร้างงานย่อย ที่อยู่ใต้ชื่องาน คุณสามารถเปลี่ยนชื่องานย่อยใดก็ได้ และยกเลิกการเลือกงานย่อยที่ไม่ต้องการโดยคลิกที่ช่องทำเครื่องหมายข้างๆ งานนั้น
3. ถามคำถามเกี่ยวกับงานและเอกสาร
แทนที่จะต้องค้นหาผ่านงานที่ไม่มีที่สิ้นสุดในขณะที่ต้องจัดการกับโครงการหลาย ๆ โครงการ ทีม หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ClickUp Brain ช่วยให้ผู้จัดการโครงการสามารถได้รับคำตอบแบบเรียลไทม์ได้ทันทีจากข้อมูลของงาน
นี่คือคุณสมบัติที่สมบูรณ์แบบสำหรับการบาลานซ์งานด่วนกับเป้าหมายใหญ่ 🔭
📌 ตัวอย่างข้อความกระตุ้น:
- งานใดคือสิ่งที่เร่งด่วนที่สุดในทุกโครงการของฉัน?
- วันนี้ฉันควรให้ความสำคัญกับกำหนดเวลาใดบ้าง?
- งานใดบ้างที่ค้างอยู่?
- งานใดที่ยังเปิดอยู่และมอบหมายให้กับทีมของฉัน?
4. สรุปงาน เอกสาร และเธรดความคิดเห็น
งานที่ยาวนาน เอกสารที่ไม่มีที่สิ้นสุด และความคิดเห็นที่ไม่มีที่สิ้นสุดทำให้ยากที่จะหาสิ่งที่สำคัญ. ClickUp Brain สรุปประเด็นสำคัญให้คุณทันทีเพื่อให้คุณ ได้รับข้อมูลอัปเดตที่สำคัญที่สุด—โดยไม่ต้องเลื่อนดู.
ตัวอย่างเช่น มีการอัปเดตโครงการเข้ามา และทันใดนั้นก็มีความคิดเห็นมากกว่า 30 ข้อที่ถกเถียงเกี่ยวกับอุปสรรค กำหนดเวลา การตัดสินใจ และรายการที่ต้องดำเนินการ? รายละเอียดสำคัญอย่างกำหนดเวลาและรายการที่ต้องดำเนินการสูญหายไปในกระบวนการ เพื่อแก้ไขปัญหานี้ ให้คลิก สรุปด้วย AI และภายในไม่กี่วินาทีคุณจะได้รับ:
✅ ภาพรวมโครงการ
✅ ตัดสินใจสำคัญแล้ว
✅ ขั้นตอนต่อไป
✅ รายการที่ต้องดำเนินการ
คุณยังสามารถกระตุ้น ClickUp Brain ให้:
- ระบุอุปสรรค ความเสี่ยง และลำดับความสำคัญ: สรุปงานของคุณเพื่อดูว่ามีอะไรที่ขัดขวางความก้าวหน้า
- สรุปเอกสารได้อย่างง่ายดาย: AI จะร่างสรุปของเอกสารและแทรกเป็นหัวข้อย่อยของเอกสารเพื่อการอ้างอิงที่ง่ายขึ้น
- ติดตามความคืบหน้าได้ทันที: การอัปเดตที่สร้างโดย AI จะเน้นการเปลี่ยนแปลงในลำดับความสำคัญของงาน วันที่ครบกำหนด และการทำงานร่วมกันของทีมภายในไม่กี่วินาที
- สรุปข้อความแชทหรือการอัปเดตจากช่องทางต่างๆ: ขอให้ AI สรุปข้อมูลอัปเดตจากช่วงเวลาที่กำหนด
📌 ตัวอย่างข้อความกระตุ้น:
- สรุปการอัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับงานออกแบบเว็บไซต์ใหม่
- สรุปเอกสารข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์นี้ให้เหลือเพียงการตัดสินใจหลักและรายการดำเนินการ
- ให้ฉันทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับความคืบหน้าของสปรินต์นี้
- สรุปสิ่งที่เปลี่ยนแปลงในภารกิจนี้ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
5. ร่างอีเมล, บล็อกโพสต์, หรือรายงาน
การเขียนการสื่อสารใด ๆ ต้องใช้เวลา และการปรับแต่งให้ชัดเจนก็เพิ่มภาระงานของคุณ
ClickUp Brain เร่งกระบวนการนี้ด้วยการสร้างร่างที่มีโครงสร้าง สรุป และรายงานตามความต้องการของคุณ ปรับปรุงข้อความที่สร้างโดย AI แทนที่จะเริ่มต้นใหม่ทั้งหมด
นี่คือวิธีที่จะช่วย:
- อีเมล: สร้างอีเมลที่เป็นมืออาชีพสำหรับการอัปเดตโครงการ, การสื่อสารกับลูกค้า, หรือข้อความภายใน
- บทความบล็อก: สร้างโครงร่างหรือร่างฉบับเต็มตามข้อมูลที่ได้รับ
- รายงาน: สกัดข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญจากการอภิปรายหรือข้อมูล และจัดรูปแบบให้เป็นรายงานที่มีโครงสร้าง
- บันทึกการประชุม: สรุปประเด็นสำคัญจากการประชุมเพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง
- การแก้ไขและเขียนใหม่: ขอให้ AI ปรับปรุงร่างหรือทำให้อ่านง่ายขึ้นด้วยการใช้หัวข้อย่อย หัวข้อย่อย และย่อหน้าสั้นลง
📌 ตัวอย่างข้อความกระตุ้น:
- ร่างอีเมลเพื่ออัปเดตผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับกำหนดการโครงการ
- สรุปการหารือในที่ประชุมนี้ให้กลายเป็นรายการที่ต้องดำเนินการ
- สร้างโครงร่างบทความบล็อกเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในที่ทำงาน
6. แปลและปรับเนื้อหาของคุณให้เข้ากับท้องถิ่น
การสื่อสารกับทีมและลูกค้าทั่วโลกเป็นเรื่องยากเมื่อเนื้อหาต้องถูกปรับให้เหมาะกับภาษาและบริบททางวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน
ClickUp Brain เข้ามาช่วยคุณในฐานะผู้แปลภาษาด้วยระบบ AI ที่ทรงพลัง. ณ ตอนนี้, รองรับ 12 ภาษา, รวมถึงภาษาอังกฤษ, ฝรั่งเศส, สเปน, เยอรมัน, เกาหลี, อาหรับ, และอื่น ๆ.
คุณสามารถ:
- แปลงอีเมลและเอกสารเป็นหลายภาษาได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว
- ปรับโทน, การวางคำ, และความละเอียดอ่อนทางวัฒนธรรมให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน
📌 ตัวอย่างข้อความกระตุ้น:
- แปลการอัปเดตสำหรับลูกค้านี้เป็นภาษาสเปนด้วยน้ำเสียงที่เป็นทางการ
- แปลงอีเมลการตลาด/ข้อความโฆษณาเป็นภาษาฝรั่งเศสโดยยังคงให้มีความเป็นสนทนา
- แปลคู่มือผลิตภัณฑ์นี้สำหรับลูกค้าชาวเยอรมัน
7. บันทึกเสียงจากคลิปเสียง
คุณกำลังอยู่ในประชุม, กำลังบันทึกเสียงโน้ตขณะเดินทาง, หรือกำลังรับการอัปเดตเสียงจากเพื่อนร่วมทีม. ต่อมา, คุณต้องเล่นคลิปซ้ำหลายครั้งเพื่อจับรายละเอียดสำคัญ—กระบวนการที่ช้าและน่าหงุดหงิด.
ClickUp Brain สามารถ ถอดเสียงคลิปเสียงได้อย่างง่ายดาย โดยแปลงเป็นข้อความเพื่อความสะดวกในการทบทวนข้อมูล แก้ไข และแชร์ได้
คุณยังสามารถให้ AI ตอบคำถามใหม่เพื่อให้ได้ข้อมูลที่คุณต้องการอย่างชัดเจนได้เช่นกัน ตัวอย่างเช่น: บันทึกการประชุมเหล่านี้มีรายการที่ต้องดำเนินการสำหรับฉันหรือทีมของฉันหรือไม่?
🎤 การประยุกต์ใช้งานในทางปฏิบัติ:
- การบันทึกการประชุม: ถอดเสียงการสนทนาเป็นบันทึกและประเด็นที่ต้องดำเนินการ
- การระดมความคิด: จดบันทึกและจัดระเบียบแนวคิดสำคัญจากบันทึกการสนทนา
- ความคิดเห็นจากลูกค้า: เปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกที่ได้จากการสนทนาเป็นข้อเสนอแนะที่สามารถนำไปปฏิบัติได้
8. รับคำตอบที่เฉพาะเจาะจงตามบทบาท
การค้นหาข้อมูลอัปเดต รายงาน และข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่แตกต่างกัน มักหมายถึงการต้องคัดกรองข้อมูลจำนวนมหาศาลที่ไม่มีที่สิ้นสุด
ClickUp Brain ทำให้เรื่องนี้ง่ายขึ้นสำหรับคุณ โดยอ้างอิงจากชื่อโปรไฟล์ของคุณ สแกนเอกสารและงานใน Workspace ที่คุณมีสิทธิ์เข้าถึง และดึงเฉพาะข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้องมากที่สุดเท่านั้น—เพื่อให้คุณได้สิ่งที่คุณต้องการอย่างแท้จริง
นี่คือสิ่งที่ AI จะสแกนสำหรับทุกตำแหน่ง:
🚀 ผู้จัดการโครงการ: งานและรายงาน, เน้นจุดที่อาจเกิดปัญหา
👥 หัวหน้าทีม: งานที่รอดำเนินการและผู้รับผิดชอบ
📊 ผู้บริหาร: ภาพรวมที่ชัดเจนของผลงานที่ต้องส่งมอบและกำหนดเวลา
💬 ทีมขาย: ตั๋วและความคิดเห็นเพื่อระบุปัญหาที่พบบ่อย
💻 นักพัฒนา: ปัญหาที่ยังค้างอยู่และจัดลำดับความเร่งด่วน
9. สร้างระบบอัตโนมัติแบบกำหนดเองโดยใช้ภาษาธรรมชาติ
สิ่งสุดท้ายที่คุณต้องการทำในฐานะหัวหน้าทีม คือการอัปเดตงานง่าย ๆ ที่เกิดขึ้นทุกวัน/ทุกสัปดาห์/บ่อย ๆ ด้วยตนเอง
ClickUp'sAI Builderที่ใช้งานง่ายจะทำงานให้คุณ เพียงพิมพ์สิ่งที่คุณต้องการด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย แล้ว ClickUp Brain จะตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติให้ครอบคลุมทุก Space, Folder หรือ List ของคุณ
📌 ตัวอย่าง ระบบอัตโนมัติ:
- ความคืบหน้าของงาน: เมื่องานถูกทำเครื่องหมายว่า 'เสร็จสมบูรณ์' ให้ย้ายไปยัง 'ตรวจสอบ' และมอบหมายให้กับ QA
- การติดตามโครงการ: อัปเดตสถานะโครงการโดยอัตโนมัติเมื่องานเสร็จสิ้น 80%
- การแจ้งเตือนทีม: ส่งการแจ้งเตือน Slack เมื่อมีการเพิ่มงานที่มีความสำคัญสูง
- การมอบหมายงาน: เมื่อมีการส่งคำขอการตลาดใหม่ ให้มอบหมายโดยอัตโนมัติไปยังทีมเนื้อหา
⚠️ โปรดจำไว้: ระบบอัตโนมัติทั้งหมดอาจไม่ทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบในครั้งแรก ClickUp Brain ช่วยให้คุณชี้แจงขั้นตอนและปรับปรุงคำแนะนำเพื่อให้ระบบอัตโนมัติของคุณทำงานได้อย่างราบรื่น
สรุปการประชุมทันทีและรายการที่ต้องดำเนินการ
ClickUp's AI notetakerสามารถช่วยคุณปรับปรุงกระบวนการทำงานของการประชุมให้ราบรื่นขึ้นได้โดยการบันทึกเสียงและสรุปการหารือโดยอัตโนมัติ รวมถึงดึงข้อมูลที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ มันช่วยลดภาระของการบันทึกข้อมูลด้วยตนเอง ทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถมุ่งเน้นไปที่การสนทนาได้มากขึ้น!
- การสรุปโดยอัตโนมัติ: AI สร้างสรุปที่กระชับของประเด็นสำคัญที่หารือในเอกสาร ClickUpส่วนตัว
- รายการที่ต้องดำเนินการ: ระบุและดึงรายการที่ต้องดำเนินการออกจากบันทึกการสนทนา ทำให้การติดตามผลง่ายขึ้น
- การผสานรวมกับงานใน ClickUp: รายการที่ต้องดำเนินการและสรุปสามารถผสานรวมได้อย่างราบรื่นกับงานใน ClickUpที่มีอยู่หรือสร้างใหม่ และเข้ากับกระบวนการทำงาน
ตัวแทนปัญญาประดิษฐ์ใน ClickUp
ตัวแทนแชทใน ClickUp ได้รับการออกแบบมาเพื่อจัดการกับคำถามและดำเนินการตามคำขอของสมาชิกในทีมได้อย่างอัตโนมัติ ตัวแทนเหล่านี้แสดงออกถึงความเป็นอิสระ ความตอบสนอง และความริเริ่ม ทำให้สามารถตัดสินใจ ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงแบบเรียลไทม์ และดำเนินการตามเป้าหมายเฉพาะได้
ในบรรดาประเภทของตัวแทน ตัวแทนตอบคำถาม จะตอบคำถามภายในช่องทางโดยใช้แหล่งความรู้ที่กำหนดไว้ ในขณะที่ ตัวแทนคัดกรอง จะตรวจสอบให้แน่ใจว่างานถูกเชื่อมโยงกับเธรดช่องทางที่เกี่ยวข้องตามเกณฑ์ที่กำหนด ผู้ใช้สามารถสร้างหรือปรับแต่งตัวแทนเหล่านี้ภายใน ClickUp Chat ได้โดยเข้าถึงไอคอน "สายฟ้า" ซึ่งช่วยให้พวกเขาสามารถกำหนดเงื่อนไข เครื่องมือ และแหล่งความรู้สำหรับการดำเนินการที่ปรับแต่งได้
หมายเหตุ: ตัวแทนให้บริการอยู่ในช่วงเบต้า ณ วันที่เผยแพร่บทความนี้
วิธีนำ ClickUp AI ไปใช้ในกระบวนการทำงานของคุณ
ตอนนี้คุณทราบแล้วว่าเครื่องมือ AI ของ ClickUpสามารถทำอะไรได้บ้าง ถึงเวลาที่จะผสานรวมเครื่องมือเหล่านี้เข้ากับพื้นที่ทำงานของคุณแล้ว
ClickUp Brain ปรับตัวเข้ากับทุกขั้นตอนการทำงาน ไม่ว่าคุณจะจัดการโครงการ ดำเนินแคมเปญการตลาด หรือติดตามงานด้านวิศวกรรม
ตัวอย่างเช่น เจมี่เป็นหัวหน้าทีมโครงการที่รับผิดชอบการวางแผนและดำเนินการโครงการหลายโครงการข้ามทีม ความท้าทายที่ใหญ่ที่สุด:
🛑 การวางแผนโครงการล่าช้า: การกลับไปกลับมาอย่างต่อเนื่องเพื่อสรุปกำหนดเวลาและผลลัพธ์ที่ต้องการ
🛑 การมอบหมายงานที่ซับซ้อน: การตรวจสอบความพร้อมใช้งานและปรับสมดุลปริมาณงานด้วยตนเอง
🛑 การประชุมสถานะที่ใช้เวลานาน: การตัดสินใจและรายการที่ต้องดำเนินการสูญหายในกระทู้แชทที่ยาว
🛑 การติดตามความคืบหน้าที่วุ่นวาย: การติดตามด้วยตนเองและอีเมลที่ส่งต่อไม่รู้จบทำให้ทุกอย่างซับซ้อน
เพื่อให้งานดำเนินไปอย่างไม่ล่าช้า เธอหันมาใช้ ClickUp Brain นี่คือวิธีที่มันช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเธอได้อย่างง่ายดาย:
1. คิดค้นและเขียนแผนโครงการในไม่กี่นาที
สำหรับโครงการใหม่ที่กำลังจะเริ่มต้น—การออกแบบเว็บไซต์ใหม่—เจมี่ต้องการแผนโครงการที่มีโครงสร้างชัดเจน พร้อมกำหนดเวลา ผลงานที่ต้องส่งมอบ ความเสี่ยง และจุดสำคัญที่ต้องบรรลุ
นี่คือกระบวนการที่แสดงด้วย AI ของ ClickUp:
- เปิดเอกสาร ClickUp ใหม่
- ใช้ฟีเจอร์ เขียนด้วย AI
- ป้อนข้อความแนะนำโดยละเอียดในกล่องข้อความ
📌 ตัวอย่างข้อความกระตุ้น: สร้างแผนโครงการสำหรับการออกแบบเว็บไซต์ใหม่ รวมถึงเป้าหมายสำคัญ ระยะเวลา ขอบเขตของงาน และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ควรเหมาะสมสำหรับทีมการตลาดและผู้จัดการโครงการ
- ระบบ AI สร้างแผนที่มีโครงสร้างครอบคลุมงานที่ต้องส่งมอบ, กำหนดเวลา, ความเกี่ยวข้อง, และการประเมินความเสี่ยง
- เจมี่ตรวจสอบและปรับปรุงแผนในเวลาไม่กี่นาทีแทนที่จะใช้เวลาหลายชั่วโมง
เจมี่สามารถวางแผนโครงการที่เคยใช้มาก่อนลงในคำสั่ง AI และถามได้ดังนี้: ใช้แผนโครงการต่อไปนี้作为แม่แบบ และปรับปรุงให้เหมาะกับโครงการใหม่ของเรา
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: หลังจากที่คุณได้แทรกแผนโครงการลงในเอกสาร ClickUp แล้ว ให้แชร์กับทีมเพื่อรับข้อเสนอแนะ คุณยังสามารถแปลงเป็นวิกิเพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลหลักสำหรับรายละเอียดโครงการ แนวทางปฏิบัติ และข้อมูลอัปเดตที่สำคัญได้อีกด้วย
2. สร้างและมอบหมายงานจากแผนโครงการ
ต่อไป, ให้เปลี่ยนแผนเป็นงานที่สามารถทำได้สำหรับทีม
ภายในเอกสาร ClickUp Jamie ได้เน้นย้ำรายการที่ต้องดำเนินการในเอกสาร เช่น 'สร้างโครงร่างและออกแบบตัวอย่าง' ClickUp Brain จะสร้างงานและเชื่อมโยงกลับไปยังเอกสาร ทำให้ทุกอย่างเชื่อมโยงกันและรวมถึงรายละเอียดต่างๆ เช่น สถานะ ผู้รับผิดชอบ และความสำคัญ
นอกจากนี้ ระบบ AI ของ ClickUp ยังสามารถสร้างคำอธิบายงานพร้อมรายละเอียดที่จำเป็นได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งเธอจะตรวจสอบและปรับปรุงก่อนที่จะสรุปขั้นสุดท้าย
📌 ตัวอย่างคำแนะนำ: สร้างคำอธิบายงานอย่างละเอียดสำหรับ 'สร้างไวร์เฟรมและออกแบบม็อกอัพ' การออกแบบควรปฏิบัติตามแนวทางของแบรนด์ รองรับการแสดงผลบนมือถือและเดสก์ท็อป และรวมถึงรูปแบบที่แตกต่างกันสำหรับการทดสอบ A/B
3. สร้างการประชุมทีมแบบยืนและการอัปเดตความก้าวหน้า
โครงการของเจมี่กำลังก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว แต่ตามทันความคืบหน้าได้ไหม?
ClickUp Brain สร้างการประชุมสแตนด์อัพและรายงานความคืบหน้าแบบเรียลไทม์ ช่วยประหยัดเวลาและทำให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกัน
การประชุมสแตนด์อัพของทีมมีรูปแบบให้เลือกสามแบบ:
- รายการแบบมีสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย: ภาพรวมอย่างรวดเร็วของงานที่เสร็จสิ้นแล้ว
- สั้น: ภาพรวมที่กระชับของงานที่เสร็จสิ้นแล้ว
- แบบดั้งเดิม: การแจกแจงรายละเอียดของความคืบหน้า อุปสรรค และขั้นตอนถัดไป
📌 ตัวอย่าง: เจมี่ต้องการอัปเดตงานของทีมอย่างรวดเร็ว เธอเปิด ClickUp Brain คลิก Write StandUp เลือกสมาชิกทีมออกแบบ และกำหนดช่วงเวลาเป็น 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา AI จะสร้างสรุปให้:
🔢 รูปแบบรายการแบบมีสัญลักษณ์:
- ✅ เสร็จสมบูรณ์: ต้นแบบหน้าแรกเสร็จสมบูรณ์
- ⏳ กำลังดำเนินการ: การออกแบบ UI บนมือถือ
- 🛑 ถูกบล็อก: กำลังรอความคิดเห็นจากลูกค้า
📝 รูปแบบสั้น:
ทีมออกแบบได้ทำแบบร่างหน้าแรกเสร็จแล้ว การออกแบบ UI สำหรับมือถือยังอยู่ระหว่างดำเนินการ แต่ล่าช้าเนื่องจากรอความคิดเห็นจากลูกค้า ลิซ่ารอการอนุมัติก่อนที่จะดำเนินการต่อไป
📜 รูปแบบดั้งเดิม:
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทีมออกแบบได้สรุปโครงร่างหน้าแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว การออกแบบ UI สำหรับมือถือยังคงดำเนินอยู่ แต่ขณะนี้ติดขัดเนื่องจากลิซ่ากำลังรอการอนุมัติจากลูกค้า หากยังไม่ได้รับข้อเสนอแนะภายในวันพรุ่งนี้ อาจส่งผลกระทบต่อกำหนดการโดยรวม ได้มีการติดตามผลไปยังลูกค้าเพื่อขอข้อมูลอัปเดตแล้ว
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการใช้ ClickUp AI อย่างมีประสิทธิภาพ
ClickUp's AI นั้นทรงพลัง แต่คุณต้องใช้ให้ถูกต้อง. นี่คือกลยุทธ์ที่เป็นประโยชน์เพื่อใช้ประโยชน์จากมันอย่างเต็มที่:
1. เขียนคำแนะนำให้ดีขึ้น
ClickUp Brain ยังไม่สามารถอ่านใจคนได้ (อย่างน้อยก็ตอนนี้ 😉 ) ยิ่งคุณให้คำแนะนำที่เฉพาะเจาะจงและชัดเจนมากเท่าไร ผลลัพธ์ก็จะยิ่งดีขึ้นเท่านั้น อย่าลืมเพิ่มรายละเอียดเพิ่มเติม เช่น กลุ่มเป้าหมาย รูปแบบ หรือโทนเสียงที่ต้องการด้วย
|❌ สรุปรายงานนี้
|✅ สรุปรายงานนี้ให้เหลือสามประเด็นสำคัญเพื่อเป็นข้อมูลอัปเดตสำหรับ CEO จงระบุตัวชี้วัดที่มีผลกระทบ
2. บันทึก, แชร์, และนำคำสั่ง AI กลับมาใช้ใหม่
หากคุณพบคำแนะนำที่ให้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม ให้บันทึกไว้ ClickUp Brain อนุญาตให้คุณบันทึกคำแนะนำภายในอินเทอร์เฟซของมัน การมีคลังคำแนะนำที่สร้างขึ้นอย่างดีสามารถช่วยประหยัดเวลาและรักษาความสม่ำเสมอได้
3. ทำซ้ำผลลัพธ์
เนื้อหาที่สร้างโดย AI ไม่ได้สมบูรณ์แบบเสมอไปในการลองครั้งแรก คุณจะต้องขอให้ AI ปรับปรุงผลลัพธ์จนกว่าคำตอบจะตรงกับความต้องการของคุณ
4. ปรับโทนตามกลุ่มเป้าหมายของคุณ
ClickUp Brain สามารถปรับสไตล์การเขียนให้เหมาะกับผู้ชมที่แตกต่างกันได้—แต่ก็ต่อเมื่อคุณเป็นผู้กำหนดแนวทางเท่านั้น ต้องการรายงานที่เป็นทางการหรือการอัปเดตแบบไม่เป็นทางการ? เพียงกำหนดโทนที่ต้องการ แล้ว ClickUp Brain จะจัดการให้เอง
|กรณีการใช้งาน
|โทน
|คำแนะนำ
|📊 การอัปเดตจากผู้นำ
|มืออาชีพ
|สรุปการอัปเดตโครงการนี้ในน้ำเสียงที่เป็นทางการสำหรับผู้บริหาร ควรกระชับ เน้นข้อมูลสำคัญ และมุ่งเน้นที่ข้อมูลเชิงกลยุทธ์
|💬 การสนทนาทีม, การอัปเดต Slack
|ลำลอง
|สรุปการอัปเดตโครงการนี้ในน้ำเสียงที่เป็นมิตรและสบายๆ สำหรับทีม ให้สั้นและสร้างแรงบันดาลใจ
|🎯 การสื่อสารกับลูกค้า
|มั่นใจ น่าเชื่อถือ
|เขียนรายงานความคืบหน้าของโครงการให้กับลูกค้า โดยใช้โทนที่มั่นใจและสร้างความมั่นใจ เน้นความคืบหน้าและขั้นตอนต่อไป
5. ฝึกอบรมทีมของคุณให้ใช้ AI อย่างมีประสิทธิภาพ
กำหนดแนวทางที่ชัดเจนว่าควรใช้ AI ในที่ใด (เช่น การร่างรายงาน การสรุปการประชุม การระดมความคิด) และที่ใดที่จำเป็นต้องใช้การมีส่วนร่วมของมนุษย์ (เช่น การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ การเล่าเรื่องเชิงสร้างสรรค์)
พิจารณาการจัดเวิร์กช็อปเกี่ยวกับ AI หรือสร้างคู่มือทรัพยากรพร้อมตัวอย่างคำสั่งเพื่อช่วยให้ทีมของคุณเริ่มต้นได้
ให้การทำงานของคุณเป็นไปโดยอัตโนมัติด้วย ClickUp Brain
AI ควรทำงานเพื่อคุณ—ไม่ใช่คุณทำงานเพื่อ AI—และด้วย ClickUp Brain มันก็เป็นเช่นนั้นในที่สุด
เครื่องมือ AI แบบสแตนด์อโลนอาจมอบการอัตโนมัติได้ แต่พวกมันมักขาดบริบทที่จำเป็นเพื่อให้การทำงานราบรื่นอย่างแท้จริง พวกมันทำงานในลักษณะแยกตัว ซึ่งต้องการความพยายามเพิ่มเติมเพื่อผสานเข้ากับกระบวนการของคุณ
ClickUp Brain แก้ไขปัญหานี้ด้วยการฝัง AI ไว้ในกระบวนการทำงานของคุณโดยตรง ทำให้เป็นส่วนที่เข้าใจง่ายและราบรื่นในการจัดการงาน โครงการ และการทำงานร่วมกัน ผลลัพธ์คือ? ใช้เวลาน้อยลงในการสลับระหว่างเครื่องมือต่างๆ และมีเวลามากขึ้นในการมุ่งเน้นไปที่งานที่มีความหมาย
ต้องการใช้เวลาในการจัดการน้อยลงและใช้เวลาในการทำมากขึ้นหรือไม่?สมัครใช้ ClickUpวันนี้เลย! 🙌