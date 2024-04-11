ClickUp AI กับ Notion AI: เครื่องมือ AI ตัวไหนดีที่สุด?

ในปี 2024 ปัญญาประดิษฐ์ (AI) กลายเป็นสิ่งที่พบเห็นได้ทั่วไป ทั้ง ClickUp และ Notion ซึ่งเป็นเครื่องมือจัดการโครงการชั้นนำที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงานและยกระดับผลผลิต ต่างก็ได้รับการเสริมศักยภาพด้วยเทคโนโลยี AI แล้ว คุณสามารถใช้ผู้ช่วย AI เพื่อจัดการกำหนดส่งงาน บริหารงานต่าง ๆ และสร้างเนื้อหาได้อย่างง่ายดาย เพียงป้อนคำสั่งไม่กี่คำ
อย่างไรก็ตาม คุณสมบัติใหม่ของ AI เหล่านี้ได้ทำให้การเลือกใช้เครื่องมือที่ทรงพลังเหล่านี้ยากขึ้นไปอีก ในที่นี้ เราจะเปรียบเทียบคุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp AI กับ Notion AI เราจะพิจารณาถึงประโยชน์และราคา และเข้าใจว่าการเพิ่ม AI จะช่วยให้แอปพลิเคชันเพิ่มประสิทธิภาพเหล่านี้ได้ประโยชน์อย่างมากเพียงใด 💪
ClickUp AI คืออะไร?
ClickUp เป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรที่ช่วยให้คุณทำหลายสิ่งได้จากแดชบอร์ดเดียว ด้วยพื้นที่ทำงานเดียว คุณสามารถระดมความคิด สร้างและจัดการเอกสาร ติดตามโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีม และทำสิ่งอื่นๆ ได้อีกมากมาย
การเพิ่มClickUp AIทำให้เครื่องมือนี้ทรงพลังยิ่งขึ้น มอบเครือข่ายประสาทเทียมตัวแรกของโลกที่เชื่อมโยงงาน เอกสาร ผู้คน และความรู้ทั้งหมดของบริษัทคุณด้วยพลังของ AI: ClickUp Brain 🧠
ClickUp AI หรือที่เรียกว่า ClickUp Brain ก้าวไปไกลกว่าการทำงานอัตโนมัติแบบธรรมดา มอบประสบการณ์ AI ที่มีการสนทนาและเข้าใจบริบท ซึ่งเข้าใจความต้องการของคุณและปรับตัวให้เข้ากับบทบาทเฉพาะของคุณภายในโครงการ สิ่งนี้ช่วยให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น อัตโนมัติงานที่ทำซ้ำๆ และเพลิดเพลินกับประสิทธิภาพที่ไม่เคยมีมาก่อน
คุณสมบัติของ ClickUp Brain
คุณสมบัติ #1: เขียนได้ดีขึ้นด้วย AI
หนึ่งในความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วคือความสามารถในการคิดอย่างรอบคอบและเขียนอีเมล เอกสาร หรือการสื่อสารอื่นๆ ที่ทรงพลัง ด้วยผู้ช่วย AI ของ ClickUp Brain คุณสามารถบอกลาอาการเขียนไม่ออกได้เลย
เพียงแค่บอก AI Writer for Work ของ ClickUp Brain ถึงสิ่งที่คุณต้องการให้ทำ แล้วมันจะเขียนในแบบที่คุณทำ พร้อมมอบความสามารถให้คุณ:
- พัฒนาการเขียนของคุณให้สมบูรณ์แบบด้วยผู้ช่วยเขียนแบบบูรณาการสำหรับเอกสาร อีเมล และบันทึกของคุณ
- แก้ไขข้อผิดพลาดในการสะกดคำโดยอัตโนมัติด้วยระบบตรวจสอบการสะกดคำในตัวสำหรับเอกสารและงานของคุณ
- เขียนตอบกลับข้อความอย่างรวดเร็วด้วยตัวย่อ และ AI จะสร้างข้อความของคุณในโทนที่เหมาะสมที่สุด
- สร้างตารางที่มีข้อมูลสมบูรณ์โดยใช้เพียงข้อความคำสั่งง่าย ๆ
- สร้างเทมเพลตสำหรับงาน เอกสาร และโครงการได้ทันทีสำหรับทุกกรณีการใช้งาน
- เขียนบันทึกการประชุมโดยอัตโนมัติด้วยการแปลงเสียงและวิดีโอเป็นข้อความ และสร้างบันทึกการประชุมได้ทันที
คุณสามารถสร้างงานหรือเอกสารที่สร้างโดย AIได้อย่างรวดเร็วจากแถบเครื่องมือ
คุณสามารถใช้ ClickUp AI เพื่อแปลและปรับเนื้อหาของคุณให้เข้ากับท้องถิ่นได้!
คุณสมบัติ #2: รับคำตอบอย่างรวดเร็วด้วย AI
ClickUp Brain ให้คำตอบที่ถูกต้องและตรงตามบริบทแก่คุณทันทีสำหรับคำถามเกี่ยวกับงานของคุณภายในและที่เชื่อมโยงกับ ClickUp—เอกสาร, โครงการ, งาน, วิกิ, และอื่น ๆ อีกมากมาย ไม่ต้องเสียเวลาค้นหาข้อมูลอีกต่อไป แค่ถาม Brain
คุณสมบัติ #3: จัดการโครงการด้วย AI
AI Project Manager ของ ClickUp Brain สามารถทำงานซ้ำ ๆ ได้โดยอัตโนมัติ ติดตามความคืบหน้าของโครงการ ปรับปรุงกระบวนการบริหารโครงการให้มีประสิทธิภาพ และทำให้ทีมอยู่ในทิศทางเดียวกัน
คุณสามารถใช้ประโยชน์จากความสามารถของมันเพื่อ:
- ลดความซับซ้อนของไทม์ไลน์โครงการโดยใช้ AI เพื่อจัดการเป้าหมายโครงการและเหตุการณ์สำคัญ คลิกอัพ เบรน จะแนะนำไทม์ไลน์ที่เป็นจริงและกำหนดการพึ่งพาของงานต่างๆ เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ
- สร้างการอัปเดตความคืบหน้าของโครงการโดยอัตโนมัติ พร้อมเน้นย้ำจุดสำคัญและปรับปรุงการจัดการงานสำหรับทีมของคุณ
- ระดมความคิดเกี่ยวกับวิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์ของโครงการของคุณ แล้ว ClickUp AI จะใช้ความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อสร้างสรุปโครงการที่ชัดเจนและกระชับ ทำให้ทุกคนมีความเข้าใจตรงกันตั้งแต่เริ่มต้น
- สร้างการประชุมแบบสแตนด์อัพทั้งส่วนตัวและทีมได้อย่างง่ายดายภายในไม่กี่วินาที ส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีมและประหยัดเวลาของคุณสำหรับงานเชิงกลยุทธ์มากขึ้น
- สร้างงานและงานย่อยโดยอัตโนมัติด้วยการอธิบายงานเหล่านั้น; ClickUp Brain จะจัดการส่วนที่เหลือด้วยเทคโนโลยีการประมวลผลภาษาธรรมชาติ มันจะกำหนดงาน, แนะนำสมาชิกทีมที่เหมาะสมและกำหนดเส้นตายที่เหมาะสม, และจัดลำดับความสำคัญของงานตามความเร่งด่วนของโครงการ ผู้จัดการโครงการที่มีปัญญาประดิษฐ์ ใครสนใจบ้าง?
ราคา ClickUp Brain
- ClickUp Brain พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร:กรุณาติดต่อ ClickUpเพื่อขอราคาพิเศษ
โนชั่น เอไอ คืออะไร?
Notion เป็นแอปพื้นที่ทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพที่เชื่อมต่อกัน ช่วยให้คุณจัดระเบียบโน้ต จัดการงานหรือโครงการ สร้างวิกิ และสร้างเอกสารในแอปพลิเคชันเดียว มันถูกพัฒนาขึ้นเพื่อทดแทนแอปอย่าง Google Docs และ Dropbox และได้รับความนิยมเนื่องจากอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายของ Notion
Notion AI คือเครื่องมือแชทบอทที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ของ Notion ซึ่งนำเสนอเป็นฟีเจอร์เสริมสำหรับแพลตฟอร์ม Notion และการผสานรวมกับ Notion อื่น ๆ ช่วยผู้ใช้ในงานต่าง ๆ เช่น การตอบคำถามพื้นฐาน การสร้างเนื้อหา การเขียนคำแนะนำ การแปลภาษา เป็นต้น
Notion AIยังมีฟีเจอร์การทำงานอัตโนมัติที่ช่วยให้คุณลดความซับซ้อนของงานประจำ ช่วยเหลือในการสร้างเนื้อหา และติดตามโครงการหลายโครงการได้
อ่านเพิ่มเติม: ทางเลือกของ Notion AI
คุณสมบัติของ Notion AI
คุณสมบัติ #1: เขียนได้ดีขึ้นด้วย AI
ขัดเกลาการเขียนของคุณด้วยผู้ช่วยเขียนของ Notion AI สามารถตรวจสอบไวยากรณ์และการสะกดคำ แนะนำคำพ้องและความหมายตรงข้ามเพื่อพัฒนาคลังคำศัพท์ของคุณ และสรุปข้อความยาวๆ ให้เข้าใจง่ายขึ้น
แก้ไขน้ำเสียงและโทนของเอกสาร ข้อเสนอ อีเมล ฯลฯ ของคุณ และแปลเป็นภาษาญี่ปุ่น เยอรมัน สเปน ฯลฯ
คุณสมบัติ #2: รับคำตอบอย่างรวดเร็วด้วย AI
หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการค้นหาเอกสาร งาน โครงการ หรือวิกิ เพียงถาม Notion AI เนื่องจาก Notion AI สามารถเข้าถึงเอกสารและเครื่องมือทั้งหมดภายในพื้นที่ทำงาน Notion ของคุณได้ จึงสามารถช่วยคุณในเรื่องต่อไปนี้:
- แก้ไขปัญหาหรือขอความช่วยเหลือสำหรับงานเฉพาะ
- ถามคำถามเกี่ยวกับการประชุม สร้างบันทึกและรายการที่ต้องดำเนินการ หรือค้นหาข้อมูลที่คุณต้องการ
- สร้างสรุปแบบ TLDR ของรายการหลายร้อยรายการพร้อมกัน
คุณสมบัติ #3: จัดการโครงการด้วย AI
Notion AI สามารถทำได้มากกว่าการจัดการงานและการทำงานอัตโนมัติแบบธรรมดา โดยช่วยให้คุณทำงานเฉพาะบางอย่างในโครงการของคุณได้:
- กรอกข้อมูลอัตโนมัติในโครงการ งาน เอกสาร หรือตารางได้ในไม่กี่วินาที
- อธิบายคำศัพท์ทางเทคนิคหรือแนวคิดที่ซับซ้อน
ราคาของ Notion AI
- Notion AI: เพิ่มในเวิร์กสเปซของคุณในราคา $8 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- แผนฟรี
- เพิ่มเติม: $8 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $15 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
Notion AI เทียบกับ ClickUp AI: เปรียบเทียบคุณสมบัติ
ทั้ง ClickUp และ Notion เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมในฐานะเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจร
ผู้ใช้ Notion ให้ความสำคัญอย่างมากกับความสามารถในการทำงานร่วมกันและคุณสมบัติพื้นฐานที่ Notion AI มอบให้สำหรับการทำงานอัตโนมัติในงานง่าย ๆ และใช้เป็นตัวช่วยสำหรับความต้องการในการจัดการโครงการโดยรวมของคุณ
แต่เมื่อคุณเปรียบเทียบ ClickUp และ Notion ในแง่ของฟีเจอร์ AI โดยเฉพาะสำหรับการจัดการโครงการ ClickUp AI มีฟังก์ชันการทำงานที่ทรงพลังมากกว่า ซึ่งทำให้เหมาะสำหรับสถานการณ์ทางธุรกิจส่วนใหญ่
คุณสมบัติ AI ที่โดดเด่นใน ClickUp
ClickUp Brain นำเสนอคุณสมบัติขั้นสูง เช่น:
- ระบบอัตโนมัติที่สร้างโดย AI โดยใช้ภาษาธรรมชาติสำหรับการจัดการงาน
- สรุปโครงการ AI, การอัปเดตสถานะ และรายการที่ต้องดำเนินการ
- เทมเพลตที่สร้างโดย AI สำหรับทุกทีมและกรณีการใช้งานที่หลากหลาย
- ผู้ช่วยเขียนและถอดความด้วยปัญญาประดิษฐ์
เครื่องมือ AI ของ ClickUp คือผู้ช่วยที่คุณต้องการเพื่อเร่งโครงการของคุณให้รวดเร็วขึ้น นอกจากนี้ ClickUp Brain ยังถูกออกแบบมาเพื่อทุกบทบาทและกรณีการใช้งานโดยเฉพาะ ซึ่งช่วยให้คุณได้รับฟีเจอร์ที่ปรับแต่งตามความต้องการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เขียนได้ดีขึ้น และสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้เป็นโซลูชันการจัดการงานที่ใช้ AI ที่เหมาะสมที่สุด
คุณสมบัติเด่นของ AI ใน Notion
อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและฟีเจอร์การทำงานร่วมกันของ Notion เหมาะอย่างยิ่งสำหรับความต้องการในการติดตามเวลา งาน และการจัดการโครงการส่วนใหญ่ แต่ Notion AI ยังสามารถให้ความช่วยเหลือเฉพาะด้านแก่คุณได้ เช่น:
- แนวคิดและโครงร่างสำหรับบทความบล็อก ข้อความทางการตลาด ฯลฯ ที่สร้างโดยปัญญาประดิษฐ์
- คุณสมบัติการแก้ไขและตรวจทานเอกสารด้วยปัญญาประดิษฐ์
- ความสามารถในการค้นหาขั้นสูงโดยใช้ AI เพื่อค้นหาข้อมูลจากพื้นที่ทำงาน Notion ของคุณ
อ่านเพิ่มเติม: เปรียบเทียบ ClickUp กับ Notion ในฐานะเครื่องมือการจัดการโครงการ
ClickUp AI เทียบกับ Notion AI บน Reddit
เราไปที่ Reddit เพื่อดูว่าผู้คนพูดถึงเรื่อง Notion AI เทียบกับ ClickUp AI และเครื่องมือจัดการโครงการที่ใช้ AI อื่น ๆ อย่างไรบ้าง
สำหรับ ClickUp AI มีรีวิวเชิงบวกเกี่ยวกับฟีเจอร์ต่างๆ เช่น ผู้ช่วยเขียน, การตรวจสอบการสะกดในตัว, การตอบกลับอย่างรวดเร็วด้วย AI, ถาม-ตอบตามบริบท, สรุปโดย AI และฟิลด์ความคืบหน้าแบบกำหนดเอง และอื่นๆ ตามที่ผู้ใช้รายหนึ่งกล่าวว่า "โดยรวมแล้วฉันมีประสบการณ์ที่ดีพอสมควรกับ ClickUp แต่ฉันต้องบอกว่าเครื่องมือ/ฟีเจอร์ AI ใหม่นี้เจ๋งมากจริงๆ เห็นได้ชัดว่านี่จะช่วยทีมของฉันในการสร้างและทำงานให้เสร็จได้อย่างรวดเร็ว"
ในขณะเดียวกัน Notion AI ก็มีจุดเด่นมากมายด้วยผู้ช่วยเขียน, การกรอกแบบฟอร์มอัตโนมัติ และตัวเลือกตาราง อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะมีฟีเจอร์ที่หลากหลาย แต่ก็ไม่ได้เน้นการแก้ไขปัญหาเฉพาะเจาะจงเหมือน ClickUp AI ทำให้ผู้ใช้ส่วนใหญ่ไม่แน่ใจในประสิทธิภาพของมัน
ตามที่ผู้ใช้รายนี้กล่าวว่า "เฉยๆ ดูเหมือนว่าพวกเขากำลังตามกระแสอยู่ ฉันแค่หวังว่าพวกเขาจะไม่สูญเสียจุดโฟกัสว่าอะไรได้ผลและอะไรไม่ได้ผล" ฉันพบว่า Notion มีประโยชน์มาก แต่ฉันก็เห็นได้ว่ามันอาจจะไปในทางเดียวกับ Evernote — การเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องเพียงเพื่อเพิ่มเท่านั้น คุณรู้ไหม คุณไม่จำเป็นต้องสร้างฟีเจอร์ใหม่ๆ เพียงเพราะต้องทำ ผู้คนยินดีที่จะจ่ายเงินเพื่อความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์และความเสถียรของมัน
ผู้ใช้ Reddit อีกคนหนึ่งกล่าวถึง Notion AI ว่า: "ฉันเพิ่งยกเลิกการสมัครสมาชิก AI ของฉัน ฉันใช้มันมาตั้งแต่เปิดตัวแล้ว ส่วนตัวฉันรู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีประโยชน์อีกต่อไปแล้ว ฉันใช้มันส่วนใหญ่เพื่อตรวจสอบการสะกดคำและเปลี่ยนโทนเสียงเท่านั้น"
ที่เกี่ยวข้อง:ความสำคัญของการควบคุมเวอร์ชันเอกสาร
เครื่องมือ AI ตัวใดครองความเป็นเลิศสูงสุด?
ในการต่อสู้ของยักษ์ใหญ่ครั้งนี้ ผู้ชนะคือ— ClickUp Brain. 🏆
ตามที่คุณเห็น ทั้งสองเครื่องมือมีคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยม โดย ClickUp Brain โดดเด่นเมื่อพูดถึงการอัตโนมัติขั้นสูงและความสามารถในการจัดการโครงการ
ในขณะที่ Notion ใช้ AI อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับการเขียนเนื้อหาพื้นฐาน การแปล และการช่วยเหลือด้วย AI, ClickUp AI สามารถขับเคลื่อนงานที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น เช่น การสร้างไทม์ไลน์โครงการ, สรุปงาน, และงานต่างๆ ด้วยการช่วยเหลือจาก AI
เป็นทางเลือกที่เหมาะสำหรับChatGPTที่มีคุณสมบัติมากกว่าเครื่องมือ AI แบบแชท
และ AI ไม่ใช่เหตุผลเดียวที่คุณควรเลือก ClickUp หากคุณเปรียบเทียบNotion และ ClickUpในแง่ของฟังก์ชันการจัดการโครงการ ผู้ใช้ ClickUp จะได้รับรายงานขั้นสูงและชุดฟีเจอร์ที่หลากหลาย เพื่อทำงานให้สำเร็จ ซึ่งรวมถึงฟีเจอร์ที่มี เฉพาะในแผนราคา Notion แบบชำระเงินเท่านั้น เช่น:
- การร่วมมือแบบเรียลไทม์ระหว่างแพทย์
- ความสัมพันธ์ระหว่างเอกสารและงาน
- ลำดับชั้นของข้อมูล
- การติดตามเวลาและการประมาณการ
- แชทแบบเรียลไทม์
- แผนภูมิแกนต์
- แผนผังความคิด
ความสามารถในการปรับขนาดของ ClickUp เหมาะสำหรับผู้ใช้รายบุคคลและทีมขนาดใหญ่ ในขณะที่โครงสร้างราคาที่ยืดหยุ่นรองรับงบประมาณที่หลากหลาย หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือ AI ที่ครบครันซึ่งสามารถสนับสนุนการจัดการโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ ปรับปรุงกระบวนการทำงาน และพัฒนาการเขียนของคุณ ClickUp Brain เป็นตัวเลือกที่ควรพิจารณา
พร้อมที่จะเห็นด้วยตาของคุณเองหรือยัง? ทดลองใช้ฟีเจอร์ AI ได้เลยวันนี้ด้วยการทดลองใช้ฟรี และลองใช้ ClickUp วันนี้!