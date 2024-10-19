10 อันดับระบบ CRM สำหรับการผลิตที่ดีที่สุดในปี 2025 (รีวิวและราคา)

หากคุณอยู่ในอุตสาหกรรมการผลิตและกำลังมองหา CRM เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการและขยายฐานลูกค้าของคุณ ไม่ต้องมองหาที่ไหนอีกแล้ว เราได้รวบรวมรายชื่อซอฟต์แวร์และเครื่องมือ CRM สำหรับการผลิตที่ยอดเยี่ยม ซึ่งจะช่วยให้คุณจัดการความสัมพันธ์ที่สำคัญ เพิ่มยอดขายปรับปรุงกระบวนการ และเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของคุณ
ในบล็อกนี้ เราได้คัดสรรซอฟต์แวร์ CRM สำหรับการผลิตที่ดีที่สุด 10 อันดับ โดยพิจารณาจากราคา คุณสมบัติ การสนับสนุนลูกค้า และประสิทธิภาพโดยรวมในการจัดการความสัมพันธ์ที่สำคัญและการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน โซลูชันที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุดเหล่านี้เต็มไปด้วยคุณสมบัติมากมาย ตั้งแต่การวิเคราะห์ข้อมูลที่ทรงพลังไปจนถึงแพลตฟอร์มที่ปรับแต่งได้ ซึ่งจะช่วยให้คุณก้าวนำหน้าคู่แข่ง
งั้นเรามาเริ่มกันเลย!
อะไรคือ CRM สำหรับการผลิตที่ดี?
มาดูคุณสมบัติสำคัญที่ทำให้ซอฟต์แวร์ CRM สำหรับการผลิตยอดเยี่ยมกัน เครื่องมือที่ดีที่สุดควรมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้:
- การวิเคราะห์และรายงาน: ความสามารถในการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างครอบคลุม พร้อมแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้และฟีเจอร์การรายงานที่แข็งแกร่ง เพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก ช่วยในการคาดการณ์ยอดขายในอนาคตและตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างมีข้อมูลมากขึ้น
- ความสามารถในการปรับขนาดและการปรับแต่ง:ระบบ CRMที่ดีควรมีตัวเลือกการปรับแต่งที่ช่วยให้ผู้ผลิตสามารถสร้างกระบวนการทำงานที่รองรับความต้องการและความชอบของพวกเขา และให้ความยืดหยุ่นในการปรับแพลตฟอร์มตามการขยายตัวของทีมและธุรกิจ
- การสร้างและการจัดการลูกค้าเป้าหมาย:กระบวนการจับและบ่มเพาะลูกค้าเป้าหมายแบบอัตโนมัติเพื่อการเข้าถึงลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
- การอัตโนมัติของกระบวนการทำงานและการจัดการคำสั่งซื้อ: การอัตโนมัติการขายและการตลาด, การติดตามคำสั่งซื้อ, และกระบวนการให้บริการลูกค้า
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งานของผู้ใช้และประหยัดเวลาและทรัพยากร
- การเข้าถึงผ่านมือถือและระยะไกล: เลือกระบบ CRM ที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านแอปพลิเคชันมือถือ ซึ่งช่วยให้ตัวแทนขาย ผู้จัดการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญอื่น ๆ สามารถดูการอัปเดต เข้าถึงข้อมูลลูกค้า และอื่น ๆ ได้ทุกที่ทุกเวลา
- แผนราคาที่คุ้มค่า: ตัวเลือกราคาที่ยืดหยุ่นสำหรับธุรกิจการผลิตทุกขนาด
10 ระบบ CRM ที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจการผลิต
1.คลิกอัพ
ClickUp เป็นเครื่องมือ CRM ที่มีประสิทธิภาพซึ่งสามารถใช้เป็นโซลูชันการจัดการโครงการสำหรับธุรกิจทุกประเภท ทีม และกรณีการใช้งาน รวมถึงแอปการจัดการการขายและCRM สำหรับการผลิต
แพลตฟอร์มนี้มีคุณสมบัติที่แข็งแกร่งเพื่อช่วยคุณในการจัดการลีด, การรายงานและการวิเคราะห์, การทำนายยอดขาย, และอื่น ๆ อีกมากมาย. ที่สำคัญที่สุด, ความยืดหยุ่นสูงของมันช่วยให้ผู้ใช้สามารถปรับแต่งแพลตฟอร์มตามความต้องการทางธุรกิจที่เฉพาะเจาะจงของพวกเขาได้.
โดยการใช้ ClickUp เป็นซอฟต์แวร์ CRM สำหรับผู้ผลิต คุณสามารถเก็บข้อมูลลูกค้าทั้งหมดให้เป็นระเบียบและเข้าถึงได้ง่าย พร้อมทั้งปรับปรุงกระบวนการขายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และส่งเสริมการร่วมมือระหว่างทีมขายกับแผนกอื่น ๆ ทั่วทั้งองค์กรของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- แพลตฟอร์มที่สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ พร้อมคุณสมบัติการจัดการโครงการที่ยืดหยุ่นและใช้งานง่ายหลายร้อยรายการ
- เลือกจากมุมมองที่กำหนดเองมากกว่า 15 แบบ รวมถึงมุมมองรายการที่คุณสามารถสร้าง CRM การผลิตที่กำหนดเองได้ซึ่งเหมาะกับความต้องการทางธุรกิจที่ไม่เหมือนใครของคุณและความชอบในการทำงานของคุณ
- สร้างฟิลด์ที่กำหนดเองให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของธุรกิจการผลิตของคุณเพื่อให้ข้อมูลที่สำคัญปรากฏให้เห็นตลอดเวลา
- รับรายงานแบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ขั้นสูงด้วยแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้
- ตั้งค่าสถานะที่กำหนดเองเพื่อเพิ่มขั้นตอนต่างๆ ให้กับโครงการของคุณและสร้างกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
- ใช้แท็กเพื่อจัดระเบียบผู้ติดต่อและลูกค้าของคุณตามสถานที่, อุตสาหกรรม, หรือหมวดหมู่ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
- ทำให้กระบวนการทำงานของคุณเป็นอัตโนมัติด้วยระบบอัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้าและปรับแต่งตามความต้องการ
- ปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วยการผสาน ClickUp เข้ากับเครื่องมือการทำงานกว่า 1,000 รายการ
- แอปพลิเคชันมือถือสำหรับการทำงานทางไกล
เคล็ดลับมืออาชีพเรียนรู้วิธีสร้าง CRM ของคุณเองใน ClickUp ดูตัวอย่างและกรณีการใช้งาน CRM และใช้เทมเพลต CRM โดย ClickUpเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นได้
ข้อจำกัดของ ClickUp
- เส้นทางการเรียนรู้ที่ชันเนื่องจากจำนวนฟีเจอร์ที่มีอยู่
- มุมมองทั้งหมดยังไม่สามารถใช้ได้ในแอปมือถือ
ราคาของ ClickUp
- แผนฟรีตลอดไป: แผนฟรีที่เต็มไปด้วยคุณสมบัติ
- ไม่จำกัด: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- บิสิเนส พลัส: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
2. Thryv
Thryvเป็นระบบ CRM แบบครบวงจรสำหรับผู้ผลิตที่มีคุณสมบัติสำคัญ เช่น การนัดหมาย การประมวลผลการชำระเงิน และการตลาดผ่านอีเมล นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มยอดนิยม เช่น QuickBooks และ Outlook เพื่อจัดการธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพจากที่เดียว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Thryv
- การนัดหมายแบบบูรณาการสำหรับการผลิต
- ความสามารถในการประมวลผลการชำระเงิน
- คุณสมบัติการตลาดทางอีเมล
- เครื่องมือที่แข็งแกร่งเพื่อจัดการการโต้ตอบกับลูกค้า
ข้อจำกัดของ Thryv
- แอปพลิเคชันมือถืออาจมีข้อบกพร่อง
- ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัดเมื่อเทียบกับ CRM อื่นๆ
- ไม่มีฟังก์ชันการโทรในตัว
ราคาของ Thryv
- เริ่มต้น: $45/เดือน
- จำเป็น: $95/เดือน
- มืออาชีพ: $195/เดือน
- ติดต่อเพื่อขอราคาสำหรับองค์กร
3. ฟรีเอเจนต์ CRM
FreeAgent CRMเป็นเครื่องมือการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าบนระบบคลาวด์ที่ออกแบบมาสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก ซอฟต์แวร์ CRM นี้มีคุณสมบัติสำหรับการจัดการท่อการขาย การติดตามลูกค้าเป้าหมาย และการรายงานที่ครอบคลุม ทำให้เป็น CRM ที่โดดเด่นสำหรับการผลิต แพลตฟอร์มนี้ใช้งานง่ายและตรงไปตรงมา ทำให้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับบริษัทการผลิตที่กำลังมองหา CRM ที่เรียบง่าย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ FreeAgent CRM
- การจัดการลูกค้าเป้าหมายแบบอัตโนมัติ
- การจัดการท่อส่งข้อมูลที่เข้าใจง่าย
- การจัดการรายชื่อติดต่อที่ปรับแต่งได้
- ใช้งานง่าย
ข้อจำกัดของ FreeAgent CRM
- การผสานรวมที่จำกัด
- ความสามารถในการรายงานไม่ทันสมัยเท่ากับระบบ CRM อื่น ๆ
- ไม่มีแอปพลิเคชันมือถือสำหรับการทำงานระยะไกล
ราคาของ FreeAgent CRM
- เริ่มต้น: $0/เดือน
- มืออาชีพ: $29/เดือน/ผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: $99/เดือน/ผู้ใช้
4. ฮับสปอต ซีอาร์เอ็ม
Hubspot CRMเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ผลิตและทีมขายทุกทีมที่กำลังมองหาโซลูชัน CRM ที่ประหยัดและใช้งานง่าย ด้วยความสามารถในการผสานการทำงานและคุณสมบัติอัตโนมัติ ซอฟต์แวร์ CRM นี้สามารถช่วยธุรกิจในการสร้างโอกาสทางการขาย ประหยัดเวลา และปรับปรุงการขายและการตลาดโดยรวมให้ดีขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Hubspot CRM
- การผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ ของ Hubspotเช่น Marketing Hub และ Sales Hub
- แดชบอร์ดและรายงานที่สามารถปรับแต่งได้เพื่อสนับสนุนทีมขาย
- เครื่องมือการจับและสร้างลูกค้าเป้าหมายอัตโนมัติ
ข้อจำกัดของระบบ CRM Hubspot
- ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัด
- ไม่มีคุณสมบัติโทรศัพท์ในตัว
- การสนับสนุนลูกค้าจำกัดสำหรับเวอร์ชันฟรี
ราคาของ Hubspot CRM
- ฟรี: รวมคุณสมบัติพื้นฐาน เช่น การจัดการรายชื่อผู้ติดต่อ การติดตามดีล และเทมเพลตอีเมล
- เริ่มต้น: เริ่มต้นที่ $50/เดือน สำหรับคุณสมบัติขั้นสูงเพิ่มเติม รวมถึงการจัดตารางการประชุม, แชทสด, และการติดตามอีเมล
- มืออาชีพ: เริ่มต้นที่ $500/เดือน สำหรับคุณสมบัติขั้นสูงเพิ่มเติม เช่น การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายแบบคาดการณ์และการรายงานที่กำหนดเอง
- องค์กร: ราคาที่กำหนดเองสำหรับธุรกิจที่มีความต้องการซับซ้อนมากขึ้น
5. NetHunt CRM
NetHunt CRMเป็นซอฟต์แวร์บนระบบคลาวด์ที่มุ่งเน้นการปรับปรุงกระบวนการขายและการบริการลูกค้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งทำให้เป็น CRM ที่เหมาะสำหรับธุรกิจการผลิต ในฐานะซอฟต์แวร์ CRM มันมอบคุณสมบัติหลากหลายให้กับธุรกิจเพื่อจัดการข้อมูลลูกค้า, อัตโนมัติการทำงาน, และปรับปรุงการมีส่วนร่วมของลูกค้า
คุณสมบัติเด่นของ NetHunt
- การผสานรวมกับ Gmail
- เวิร์กโฟลว์และไปป์ไลน์ที่สามารถปรับแต่งได้
- การจับข้อมูลลูกค้าเป้าหมายอัตโนมัติ
- การติดตามอีเมลและเทมเพลต
- แอปพลิเคชันมือถือสำหรับการเข้าถึงระยะไกล
ข้อจำกัดของ NetHunt
- ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัด
- ไม่มีคุณสมบัติโทรศัพท์ในตัว
- การสนับสนุนลูกค้าจำกัดสำหรับเวอร์ชันฟรี
ราคาของ NetHunt
- ฟรี: รวมคุณสมบัติพื้นฐาน เช่น การจัดการรายชื่อผู้ติดต่อ การติดตามอีเมล และการส่งอีเมลจำนวนมาก
- มืออาชีพ: เริ่มต้นที่ $24/ผู้ใช้/เดือน สำหรับฟีเจอร์ขั้นสูง รวมถึงการจัดการท่อการขาย, ฟิลด์ที่กำหนดเอง, และการรายงาน
- องค์กร: เริ่มต้นที่ $48/ผู้ใช้/เดือน สำหรับฟีเจอร์ขั้นสูงเพิ่มเติม เช่น หลายพายป์ไลน์และระบบอัตโนมัติขั้นสูง
6. แม็กซิไมเซอร์ CRM
Maximizer CRMเป็นซอฟต์แวร์บนคลาวด์ที่มอบเครื่องมือให้กับธุรกิจในการจัดการการขาย การตลาด และการบริการลูกค้า ทีมงานสามารถใช้เครื่องมือนี้เป็น CRM สำหรับการผลิตได้ เนื่องจากมีฟีเจอร์หลากหลายที่ช่วยให้ธุรกิจเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ปรับปรุงการมีส่วนร่วมของลูกค้า และขับเคลื่อนการเติบโตของรายได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Maximizer CRM
- แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้
- การจับข้อมูลลูกค้าเป้าหมายอัตโนมัติ
- คุณสมบัติโทรศัพท์ในตัว
- การผสานรวมกับ Microsoft Outlook
- แอปพลิเคชันมือถือสำหรับการเข้าถึงระยะไกล
ข้อจำกัดของระบบ CRM Maximizer
- ตัวเลือกการปรับแต่งรายงานที่จำกัด
- อินเตอร์เฟซผู้ใช้ล้าสมัย
- การสนับสนุนลูกค้าจำกัดสำหรับเวอร์ชันฟรี
ราคาของ Maximizer CRM
- ฟรี: รวมคุณสมบัติพื้นฐาน เช่นการจัดการรายชื่อผู้ติดต่อและการติดตามโอกาส
- ข้อดี: เริ่มต้นที่ $35/ผู้ใช้/เดือน สำหรับฟีเจอร์ขั้นสูง รวมถึงการตลาดผ่านอีเมล การคาดการณ์ และการจัดการระบบงาน
- องค์กร: ราคาที่กำหนดเองสำหรับธุรกิจที่มีความต้องการซับซ้อนมากขึ้น
7. EngageBay
EngageBayเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ผลิตที่กำลังมองหาโซลูชัน CRM แบบครบวงจรที่คุ้มค่า ฟีเจอร์การทำงานอัตโนมัติของมันสามารถช่วยธุรกิจประหยัดเวลาและปรับปรุงการขายและการตลาด อย่างไรก็ตาม ธุรกิจควรคำนึงถึงว่าการใช้เครื่องมือนี้อาจมีข้อจำกัดในฐานะ CRM สำหรับการผลิต—มันมีตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัดสำหรับรายงานและการผสานรวม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ EngageBay
- โซลูชันครบวงจรแบบรวมทุกอย่าง
- แดชบอร์ดและกระบวนการทำงานที่ปรับแต่งได้
- การจับและดูแลลูกค้าเป้าหมายแบบอัตโนมัติ
- แอปพลิเคชันมือถือสำหรับการเข้าถึงระยะไกล
ข้อจำกัดของ EngageBay
- ตัวเลือกการปรับแต่งรายงานที่จำกัด
- ไม่มีคุณสมบัติโทรศัพท์ในตัว
- การผสานการทำงานที่จำกัดเมื่อเทียบกับเครื่องมือ CRM อื่น ๆ
ราคาของ EngageBay
- ฟรี: รวมคุณสมบัติพื้นฐาน เช่น การจัดการรายชื่อผู้ติดต่อและการติดตามดีล
- พื้นฐาน: เริ่มต้นที่ $8.99/ผู้ใช้/เดือน สำหรับฟีเจอร์การขายและการตลาดขั้นสูง เช่น ลำดับอีเมลและแบบฟอร์มเว็บ
- การเติบโต: เริ่มต้นที่ $29.99/ผู้ใช้/เดือน สำหรับฟีเจอร์ขั้นสูงเพิ่มเติม รวมถึงการรายงานขั้นสูงและระบบอัตโนมัติ
- ข้อดี: เริ่มต้นที่ $47.99/ผู้ใช้/เดือน สำหรับฟีเจอร์การบริการลูกค้าและการมีส่วนร่วมเพิ่มเติม
8. Freshsales
Freshsalesเป็นเครื่องมือ CRM ที่ใช้งานง่ายซึ่งมอบคุณสมบัติหลากหลายให้กับบริษัทการผลิตเพื่อจัดการข้อมูลลูกค้าและทำงานอัตโนมัติ อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายทำให้เป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลางที่กำลังมองหาโซลูชัน CRM ที่คุ้มค่า
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Freshsales
- ท่อส่งข้อมูลและแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้
- การจับและให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายโดยอัตโนมัติ
- การผสานรวมโทรศัพท์และอีเมลในตัว
- การรายงานขั้นสูงและการวิเคราะห์
- แอปพลิเคชันมือถือสำหรับการเข้าถึงระยะไกล
ข้อจำกัดของ Freshsales
- ข้อจำกัดเกี่ยวกับจำนวนฟิลด์ที่กำหนดเองและเวิร์กโฟลว์สำหรับแผนระดับล่าง
- การผสานการทำงานที่จำกัดเมื่อเทียบกับเครื่องมือ CRM อื่น ๆ
- ผู้ใช้บางรายได้รายงานว่ามีการตอบสนองที่ช้าสำหรับแอปพลิเคชันมือถือ
ราคาของ Freshsales
- Sprout: ฟรีสำหรับผู้ใช้ไม่จำกัด พร้อมคุณสมบัติพื้นฐาน เช่น การจัดการลูกค้าเป้าหมาย, การติดต่อ, และการจัดการดีล
- Blossom: เริ่มต้นที่ $12/ผู้ใช้/เดือน สำหรับฟีเจอร์ CRM การขายขั้นสูง เช่น การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายและการรายงาน
- สวน: เริ่มต้นที่ $25/ผู้ใช้/เดือน สำหรับคุณสมบัติขั้นสูง เช่น การจัดการเขตแดน
- อสังหาริมทรัพย์: เริ่มต้นที่ $49/ผู้ใช้/เดือน สำหรับฟีเจอร์สนับสนุนลูกค้าเพิ่มเติม เช่น ระบบตั๋วและวิเคราะห์ขั้นสูง
9. Keap CRM
Keap CRMเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ผลิตที่กำลังมองหาโซลูชัน CRM ที่ครอบคลุมพร้อมฟีเจอร์การทำงานอัตโนมัติ ซอฟต์แวร์ CRM นี้มีระบบท่อและขั้นตอนที่สามารถปรับแต่งได้ ซึ่งสามารถช่วยให้ธุรกิจปรับปรุงกระบวนการขายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และการผสานรวมกับอีคอมเมิร์ซสามารถช่วยเพิ่มการเติบโตของรายได้ อย่างไรก็ตาม ธุรกิจควรทราบถึงตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัดสำหรับรายงานและการขาดฟีเจอร์โทรศัพท์ในตัว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Keap CRM
- การจับและติดตามลูกค้าเป้าหมายโดยอัตโนมัติ
- การผสานรวมอีคอมเมิร์ซ
- แอปพลิเคชันมือถือสำหรับการเข้าถึงระยะไกล
- การรายงานขั้นสูงและการวิเคราะห์
ข้อจำกัดของ Keap CRM
- ตัวเลือกการปรับแต่งรายงานที่จำกัด
- ไม่มีคุณสมบัติโทรศัพท์ในตัว
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่ามีการตอบสนองช้า
ราคา Keap CRM
- เติบโต: เริ่มต้นที่ $79/เดือน สำหรับผู้ติดต่อสูงสุด 500 ราย และรวมคุณสมบัติพื้นฐาน เช่น การจัดการผู้ติดต่อและการนัดหมาย
- ข้อดี: เริ่มต้นที่ $149/เดือน สำหรับผู้ติดต่อสูงสุด 500 ราย และรวมฟีเจอร์ขั้นสูง เช่น ระบบอัตโนมัติและการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมาย
- Infusionsoft: ราคาที่กำหนดเองสำหรับฟีเจอร์ขั้นสูง เช่น อีคอมเมิร์ซและระบบอัตโนมัติสำหรับกระบวนการขาย
10. Benchmark Email CRM
Benchmark Email CRMเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ผลิตที่กำลังมองหาเครื่องมือการตลาดทางอีเมลที่มีราคาไม่แพงและใช้งานง่าย ตัวแก้ไขอีเมลแบบลากและวางและคุณสมบัติการทำงานอัตโนมัติสามารถช่วยธุรกิจประหยัดเวลาและเพิ่มการมีส่วนร่วม อย่างไรก็ตาม ธุรกิจควรคำนึงถึงตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัดสำหรับเทมเพลตอีเมลและการขาดคุณสมบัติโทรศัพท์ในตัว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Benchmark Email CRM
- เครื่องมือแก้ไขอีเมลแบบลากและวาง
- แคมเปญอีเมลอัตโนมัติ
- การทดสอบ A/B
- การรายงานขั้นสูงและการวิเคราะห์
- การผสานรวมกับเครื่องมือการตลาดอื่น ๆ
ข้อจำกัดของระบบ CRM ของ Benchmark Email
- ตัวเลือกการปรับแต่งแบบจำกัดสำหรับเทมเพลตอีเมล
- ไม่มีคุณสมบัติโทรศัพท์ในตัว
- ตัวเลือกการสนับสนุนลูกค้าที่จำกัด
ราคาของระบบ CRM ของ Benchmark Email
- ฟรี: รวมคุณสมบัติพื้นฐาน เช่น การออกแบบอีเมลและการส่ง
- ข้อดี: เริ่มต้นที่ $13.99/เดือน สำหรับคุณสมบัติขั้นสูง รวมถึงระบบอัตโนมัติ และการทดสอบ A/B
- เพิ่มเติม: เริ่มต้นที่ $27.99 ต่อเดือน พร้อมฟีเจอร์เพิ่มเติม เช่น การแบ่งกลุ่มการมีส่วนร่วมและการทำงานอัตโนมัติตามพฤติกรรม
- องค์กร: ราคาที่กำหนดเองสำหรับธุรกิจที่มีความต้องการซับซ้อนมากขึ้น
ค้นหา CRM ที่ดีที่สุดสำหรับอุตสาหกรรมการผลิต
การเลือก CRM ที่เหมาะสมสำหรับการผลิตสามารถสร้างความแตกต่างอย่างมากในการปรับปรุงการดำเนินงานทางธุรกิจและเพิ่มประสิทธิภาพการขาย ระบบ CRM ชั้นนำควรช่วยคุณในการจัดการลูกค้า, การตลาดอัตโนมัติ, การสร้างโอกาสทางการขาย, ตลอดจนช่วยให้ทีมขาย, ทีมภายใน, และบริษัทการผลิตทั้งหมดของคุณมีความสอดคล้องกันในเป้าหมาย, การอัปเดต, และอื่น ๆ
แม้ว่าจะมีระบบ CRM ที่ยอดเยี่ยมมากมายให้เลือกใช้ แต่ ClickUp โดดเด่นเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งด้วยคุณสมบัติที่หลากหลายอย่างน่าประทับใจ ราคาที่แข่งขันได้ และรีวิวจากลูกค้าในเชิงบวกอย่างท่วมท้น ความใช้งานง่าย ความสามารถในการผสานรวมกับระบบอื่น ๆ และเครื่องมือคาดการณ์ยอดขาย ทำให้ ClickUp เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับธุรกิจการผลิตและทีมงานที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน
ด้วย ClickUp อยู่เคียงข้างคุณ คุณสามารถสร้างระบบ CRM สำหรับการผลิตที่แข็งแกร่งได้ ซึ่งจะช่วยให้ธุรกิจของคุณก้าวไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน ?