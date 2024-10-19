บล็อก ClickUp
10 อันดับระบบ CRM สำหรับการผลิตที่ดีที่สุดในปี 2025 (รีวิวและราคา)
Sudarshan Somanathan
19 ตุลาคม 2567

หากคุณอยู่ในอุตสาหกรรมการผลิตและกำลังมองหา CRM เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการและขยายฐานลูกค้าของคุณ ไม่ต้องมองหาที่ไหนอีกแล้ว เราได้รวบรวมรายชื่อซอฟต์แวร์และเครื่องมือ CRM สำหรับการผลิตที่ยอดเยี่ยม ซึ่งจะช่วยให้คุณจัดการความสัมพันธ์ที่สำคัญ เพิ่มยอดขายปรับปรุงกระบวนการ และเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของคุณ

ในบล็อกนี้ เราได้คัดสรรซอฟต์แวร์ CRM สำหรับการผลิตที่ดีที่สุด 10 อันดับ โดยพิจารณาจากราคา คุณสมบัติ การสนับสนุนลูกค้า และประสิทธิภาพโดยรวมในการจัดการความสัมพันธ์ที่สำคัญและการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน โซลูชันที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุดเหล่านี้เต็มไปด้วยคุณสมบัติมากมาย ตั้งแต่การวิเคราะห์ข้อมูลที่ทรงพลังไปจนถึงแพลตฟอร์มที่ปรับแต่งได้ ซึ่งจะช่วยให้คุณก้าวนำหน้าคู่แข่ง

งั้นเรามาเริ่มกันเลย!

อะไรคือ CRM สำหรับการผลิตที่ดี?

มาดูคุณสมบัติสำคัญที่ทำให้ซอฟต์แวร์ CRM สำหรับการผลิตยอดเยี่ยมกัน เครื่องมือที่ดีที่สุดควรมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้:

  • การวิเคราะห์และรายงาน: ความสามารถในการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างครอบคลุม พร้อมแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้และฟีเจอร์การรายงานที่แข็งแกร่ง เพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก ช่วยในการคาดการณ์ยอดขายในอนาคตและตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างมีข้อมูลมากขึ้น
  • ความสามารถในการปรับขนาดและการปรับแต่ง:ระบบ CRMที่ดีควรมีตัวเลือกการปรับแต่งที่ช่วยให้ผู้ผลิตสามารถสร้างกระบวนการทำงานที่รองรับความต้องการและความชอบของพวกเขา และให้ความยืดหยุ่นในการปรับแพลตฟอร์มตามการขยายตัวของทีมและธุรกิจ
  • การสร้างและการจัดการลูกค้าเป้าหมาย:กระบวนการจับและบ่มเพาะลูกค้าเป้าหมายแบบอัตโนมัติเพื่อการเข้าถึงลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
  • การอัตโนมัติของกระบวนการทำงานและการจัดการคำสั่งซื้อ: การอัตโนมัติการขายและการตลาด, การติดตามคำสั่งซื้อ, และกระบวนการให้บริการลูกค้า
  • อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งานของผู้ใช้และประหยัดเวลาและทรัพยากร
  • การเข้าถึงผ่านมือถือและระยะไกล: เลือกระบบ CRM ที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านแอปพลิเคชันมือถือ ซึ่งช่วยให้ตัวแทนขาย ผู้จัดการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญอื่น ๆ สามารถดูการอัปเดต เข้าถึงข้อมูลลูกค้า และอื่น ๆ ได้ทุกที่ทุกเวลา
  • แผนราคาที่คุ้มค่า: ตัวเลือกราคาที่ยืดหยุ่นสำหรับธุรกิจการผลิตทุกขนาด

10 ระบบ CRM ที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจการผลิต

1.คลิกอัพ

การใช้ ClickUp เป็นระบบ CRM และการจัดการข้อมูลลูกค้าในมุมมองรายการของ ClickUp
จัดการข้อมูลลูกค้า งานส่วนตัว และการสื่อสาร รวมถึงติดตามการโต้ตอบกับลูกค้าใน ClickUp ได้จากทุกอุปกรณ์

ClickUp เป็นเครื่องมือ CRM ที่มีประสิทธิภาพซึ่งสามารถใช้เป็นโซลูชันการจัดการโครงการสำหรับธุรกิจทุกประเภท ทีม และกรณีการใช้งาน รวมถึงแอปการจัดการการขายและCRM สำหรับการผลิต

แพลตฟอร์มนี้มีคุณสมบัติที่แข็งแกร่งเพื่อช่วยคุณในการจัดการลีด, การรายงานและการวิเคราะห์, การทำนายยอดขาย, และอื่น ๆ อีกมากมาย. ที่สำคัญที่สุด, ความยืดหยุ่นสูงของมันช่วยให้ผู้ใช้สามารถปรับแต่งแพลตฟอร์มตามความต้องการทางธุรกิจที่เฉพาะเจาะจงของพวกเขาได้.

โดยการใช้ ClickUp เป็นซอฟต์แวร์ CRM สำหรับผู้ผลิต คุณสามารถเก็บข้อมูลลูกค้าทั้งหมดให้เป็นระเบียบและเข้าถึงได้ง่าย พร้อมทั้งปรับปรุงกระบวนการขายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และส่งเสริมการร่วมมือระหว่างทีมขายกับแผนกอื่น ๆ ทั่วทั้งองค์กรของคุณ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • แพลตฟอร์มที่สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ พร้อมคุณสมบัติการจัดการโครงการที่ยืดหยุ่นและใช้งานง่ายหลายร้อยรายการ
  • เลือกจากมุมมองที่กำหนดเองมากกว่า 15 แบบ รวมถึงมุมมองรายการที่คุณสามารถสร้าง CRM การผลิตที่กำหนดเองได้ซึ่งเหมาะกับความต้องการทางธุรกิจที่ไม่เหมือนใครของคุณและความชอบในการทำงานของคุณ
  • สร้างฟิลด์ที่กำหนดเองให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของธุรกิจการผลิตของคุณเพื่อให้ข้อมูลที่สำคัญปรากฏให้เห็นตลอดเวลา
  • รับรายงานแบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ขั้นสูงด้วยแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้
  • ตั้งค่าสถานะที่กำหนดเองเพื่อเพิ่มขั้นตอนต่างๆ ให้กับโครงการของคุณและสร้างกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
  • ใช้แท็กเพื่อจัดระเบียบผู้ติดต่อและลูกค้าของคุณตามสถานที่, อุตสาหกรรม, หรือหมวดหมู่ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
  • ทำให้กระบวนการทำงานของคุณเป็นอัตโนมัติด้วยระบบอัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้าและปรับแต่งตามความต้องการ
  • ปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วยการผสาน ClickUp เข้ากับเครื่องมือการทำงานกว่า 1,000 รายการ
  • แอปพลิเคชันมือถือสำหรับการทำงานทางไกล

เคล็ดลับมืออาชีพเรียนรู้วิธีสร้าง CRM ของคุณเองใน ClickUp ดูตัวอย่างและกรณีการใช้งาน CRM และใช้เทมเพลต CRM โดย ClickUpเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นได้

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • เส้นทางการเรียนรู้ที่ชันเนื่องจากจำนวนฟีเจอร์ที่มีอยู่
  • มุมมองทั้งหมดยังไม่สามารถใช้ได้ในแอปมือถือ

ราคาของ ClickUp

  • แผนฟรีตลอดไป: แผนฟรีที่เต็มไปด้วยคุณสมบัติ
  • ไม่จำกัด: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • บิสิเนส พลัส: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
2. Thryv

การใช้ Thryv เป็นเครื่องมือ CRM
จัดการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าของพวกเขา, ดำเนินแคมเปญการตลาดผ่านอีเมลมาร์เก็ตติ้ง, และอื่น ๆ ด้วย Thryv

Thryvเป็นระบบ CRM แบบครบวงจรสำหรับผู้ผลิตที่มีคุณสมบัติสำคัญ เช่น การนัดหมาย การประมวลผลการชำระเงิน และการตลาดผ่านอีเมล นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มยอดนิยม เช่น QuickBooks และ Outlook เพื่อจัดการธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพจากที่เดียว

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Thryv

  • การนัดหมายแบบบูรณาการสำหรับการผลิต
  • ความสามารถในการประมวลผลการชำระเงิน
  • คุณสมบัติการตลาดทางอีเมล
  • เครื่องมือที่แข็งแกร่งเพื่อจัดการการโต้ตอบกับลูกค้า

ข้อจำกัดของ Thryv

  • แอปพลิเคชันมือถืออาจมีข้อบกพร่อง
  • ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัดเมื่อเทียบกับ CRM อื่นๆ
  • ไม่มีฟังก์ชันการโทรในตัว

ราคาของ Thryv

  • เริ่มต้น: $45/เดือน
  • จำเป็น: $95/เดือน
  • มืออาชีพ: $195/เดือน
  • ติดต่อเพื่อขอราคาสำหรับองค์กร

3. ฟรีเอเจนต์ CRM

ฟรีเอเจนต์ CRM
บันทึกอีเมล, สายโทรศัพท์, การประชุม และอื่น ๆ ด้วย FreeAgent CRM

FreeAgent CRMเป็นเครื่องมือการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าบนระบบคลาวด์ที่ออกแบบมาสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก ซอฟต์แวร์ CRM นี้มีคุณสมบัติสำหรับการจัดการท่อการขาย การติดตามลูกค้าเป้าหมาย และการรายงานที่ครอบคลุม ทำให้เป็น CRM ที่โดดเด่นสำหรับการผลิต แพลตฟอร์มนี้ใช้งานง่ายและตรงไปตรงมา ทำให้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับบริษัทการผลิตที่กำลังมองหา CRM ที่เรียบง่าย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ FreeAgent CRM

  • การจัดการลูกค้าเป้าหมายแบบอัตโนมัติ
  • การจัดการท่อส่งข้อมูลที่เข้าใจง่าย
  • การจัดการรายชื่อติดต่อที่ปรับแต่งได้
  • ใช้งานง่าย

ข้อจำกัดของ FreeAgent CRM

  • การผสานรวมที่จำกัด
  • ความสามารถในการรายงานไม่ทันสมัยเท่ากับระบบ CRM อื่น ๆ
  • ไม่มีแอปพลิเคชันมือถือสำหรับการทำงานระยะไกล

ราคาของ FreeAgent CRM

  • เริ่มต้น: $0/เดือน
  • มืออาชีพ: $29/เดือน/ผู้ใช้
  • องค์กรธุรกิจ: $99/เดือน/ผู้ใช้

4. ฮับสปอต ซีอาร์เอ็ม

จัดการรายชื่อผู้ติดต่อ, การขาย, ท่อการขาย, การตลาดดิจิทัล และการดูแลลูกค้าเป้าหมายด้วย Hubspot CRM
จัดการรายชื่อผู้ติดต่อ, การขาย, ท่อการขาย, การตลาดดิจิทัล และการดูแลลูกค้าเป้าหมายด้วย Hubspot CRM

Hubspot CRMเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ผลิตและทีมขายทุกทีมที่กำลังมองหาโซลูชัน CRM ที่ประหยัดและใช้งานง่าย ด้วยความสามารถในการผสานการทำงานและคุณสมบัติอัตโนมัติ ซอฟต์แวร์ CRM นี้สามารถช่วยธุรกิจในการสร้างโอกาสทางการขาย ประหยัดเวลา และปรับปรุงการขายและการตลาดโดยรวมให้ดีขึ้น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Hubspot CRM

ข้อจำกัดของระบบ CRM Hubspot

  • ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัด
  • ไม่มีคุณสมบัติโทรศัพท์ในตัว
  • การสนับสนุนลูกค้าจำกัดสำหรับเวอร์ชันฟรี

ราคาของ Hubspot CRM

  • ฟรี: รวมคุณสมบัติพื้นฐาน เช่น การจัดการรายชื่อผู้ติดต่อ การติดตามดีล และเทมเพลตอีเมล
  • เริ่มต้น: เริ่มต้นที่ $50/เดือน สำหรับคุณสมบัติขั้นสูงเพิ่มเติม รวมถึงการจัดตารางการประชุม, แชทสด, และการติดตามอีเมล
  • มืออาชีพ: เริ่มต้นที่ $500/เดือน สำหรับคุณสมบัติขั้นสูงเพิ่มเติม เช่น การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายแบบคาดการณ์และการรายงานที่กำหนดเอง
  • องค์กร: ราคาที่กำหนดเองสำหรับธุรกิจที่มีความต้องการซับซ้อนมากขึ้น

5. NetHunt CRM

NetHunt CRM
จัดการลูกค้าเป้าหมาย, บ่มเพาะความสัมพันธ์กับลูกค้า, ติดตามความคืบหน้าการขาย, และอื่น ๆ ด้วย NetHunt CRM

NetHunt CRMเป็นซอฟต์แวร์บนระบบคลาวด์ที่มุ่งเน้นการปรับปรุงกระบวนการขายและการบริการลูกค้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งทำให้เป็น CRM ที่เหมาะสำหรับธุรกิจการผลิต ในฐานะซอฟต์แวร์ CRM มันมอบคุณสมบัติหลากหลายให้กับธุรกิจเพื่อจัดการข้อมูลลูกค้า, อัตโนมัติการทำงาน, และปรับปรุงการมีส่วนร่วมของลูกค้า

คุณสมบัติเด่นของ NetHunt

  • การผสานรวมกับ Gmail
  • เวิร์กโฟลว์และไปป์ไลน์ที่สามารถปรับแต่งได้
  • การจับข้อมูลลูกค้าเป้าหมายอัตโนมัติ
  • การติดตามอีเมลและเทมเพลต
  • แอปพลิเคชันมือถือสำหรับการเข้าถึงระยะไกล

ข้อจำกัดของ NetHunt

  • ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัด
  • ไม่มีคุณสมบัติโทรศัพท์ในตัว
  • การสนับสนุนลูกค้าจำกัดสำหรับเวอร์ชันฟรี

ราคาของ NetHunt

  • ฟรี: รวมคุณสมบัติพื้นฐาน เช่น การจัดการรายชื่อผู้ติดต่อ การติดตามอีเมล และการส่งอีเมลจำนวนมาก
  • มืออาชีพ: เริ่มต้นที่ $24/ผู้ใช้/เดือน สำหรับฟีเจอร์ขั้นสูง รวมถึงการจัดการท่อการขาย, ฟิลด์ที่กำหนดเอง, และการรายงาน
  • องค์กร: เริ่มต้นที่ $48/ผู้ใช้/เดือน สำหรับฟีเจอร์ขั้นสูงเพิ่มเติม เช่น หลายพายป์ไลน์และระบบอัตโนมัติขั้นสูง

6. แม็กซิไมเซอร์ CRM

Maximizer CRM
ติดตามกิจกรรมของตัวแทนขาย, ตรวจสอบประสิทธิภาพของบุคคล, และอื่น ๆ ด้วย Maximizer CRM

Maximizer CRMเป็นซอฟต์แวร์บนคลาวด์ที่มอบเครื่องมือให้กับธุรกิจในการจัดการการขาย การตลาด และการบริการลูกค้า ทีมงานสามารถใช้เครื่องมือนี้เป็น CRM สำหรับการผลิตได้ เนื่องจากมีฟีเจอร์หลากหลายที่ช่วยให้ธุรกิจเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ปรับปรุงการมีส่วนร่วมของลูกค้า และขับเคลื่อนการเติบโตของรายได้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Maximizer CRM

  • แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้
  • การจับข้อมูลลูกค้าเป้าหมายอัตโนมัติ
  • คุณสมบัติโทรศัพท์ในตัว
  • การผสานรวมกับ Microsoft Outlook
  • แอปพลิเคชันมือถือสำหรับการเข้าถึงระยะไกล

ข้อจำกัดของระบบ CRM Maximizer

  • ตัวเลือกการปรับแต่งรายงานที่จำกัด
  • อินเตอร์เฟซผู้ใช้ล้าสมัย
  • การสนับสนุนลูกค้าจำกัดสำหรับเวอร์ชันฟรี

ราคาของ Maximizer CRM

  • ฟรี: รวมคุณสมบัติพื้นฐาน เช่นการจัดการรายชื่อผู้ติดต่อและการติดตามโอกาส
  • ข้อดี: เริ่มต้นที่ $35/ผู้ใช้/เดือน สำหรับฟีเจอร์ขั้นสูง รวมถึงการตลาดผ่านอีเมล การคาดการณ์ และการจัดการระบบงาน
  • องค์กร: ราคาที่กำหนดเองสำหรับธุรกิจที่มีความต้องการซับซ้อนมากขึ้น

7. EngageBay

EngageBay CRM
ดึงดูด, มีส่วนร่วม และเปลี่ยนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ให้กลายเป็นลูกค้าด้วย EngageBay

EngageBayเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ผลิตที่กำลังมองหาโซลูชัน CRM แบบครบวงจรที่คุ้มค่า ฟีเจอร์การทำงานอัตโนมัติของมันสามารถช่วยธุรกิจประหยัดเวลาและปรับปรุงการขายและการตลาด อย่างไรก็ตาม ธุรกิจควรคำนึงถึงว่าการใช้เครื่องมือนี้อาจมีข้อจำกัดในฐานะ CRM สำหรับการผลิต—มันมีตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัดสำหรับรายงานและการผสานรวม

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ EngageBay

  • โซลูชันครบวงจรแบบรวมทุกอย่าง
  • แดชบอร์ดและกระบวนการทำงานที่ปรับแต่งได้
  • การจับและดูแลลูกค้าเป้าหมายแบบอัตโนมัติ
  • แอปพลิเคชันมือถือสำหรับการเข้าถึงระยะไกล

ข้อจำกัดของ EngageBay

  • ตัวเลือกการปรับแต่งรายงานที่จำกัด
  • ไม่มีคุณสมบัติโทรศัพท์ในตัว
  • การผสานการทำงานที่จำกัดเมื่อเทียบกับเครื่องมือ CRM อื่น ๆ

ราคาของ EngageBay

  • ฟรี: รวมคุณสมบัติพื้นฐาน เช่น การจัดการรายชื่อผู้ติดต่อและการติดตามดีล
  • พื้นฐาน: เริ่มต้นที่ $8.99/ผู้ใช้/เดือน สำหรับฟีเจอร์การขายและการตลาดขั้นสูง เช่น ลำดับอีเมลและแบบฟอร์มเว็บ
  • การเติบโต: เริ่มต้นที่ $29.99/ผู้ใช้/เดือน สำหรับฟีเจอร์ขั้นสูงเพิ่มเติม รวมถึงการรายงานขั้นสูงและระบบอัตโนมัติ
  • ข้อดี: เริ่มต้นที่ $47.99/ผู้ใช้/เดือน สำหรับฟีเจอร์การบริการลูกค้าและการมีส่วนร่วมเพิ่มเติม

8. Freshsales

Freshsales CRM
จัดการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าที่มีศักยภาพด้วย Freshsales CRM

Freshsalesเป็นเครื่องมือ CRM ที่ใช้งานง่ายซึ่งมอบคุณสมบัติหลากหลายให้กับบริษัทการผลิตเพื่อจัดการข้อมูลลูกค้าและทำงานอัตโนมัติ อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายทำให้เป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลางที่กำลังมองหาโซลูชัน CRM ที่คุ้มค่า

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Freshsales

  • ท่อส่งข้อมูลและแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้
  • การจับและให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายโดยอัตโนมัติ
  • การผสานรวมโทรศัพท์และอีเมลในตัว
  • การรายงานขั้นสูงและการวิเคราะห์
  • แอปพลิเคชันมือถือสำหรับการเข้าถึงระยะไกล

ข้อจำกัดของ Freshsales

  • ข้อจำกัดเกี่ยวกับจำนวนฟิลด์ที่กำหนดเองและเวิร์กโฟลว์สำหรับแผนระดับล่าง
  • การผสานการทำงานที่จำกัดเมื่อเทียบกับเครื่องมือ CRM อื่น ๆ
  • ผู้ใช้บางรายได้รายงานว่ามีการตอบสนองที่ช้าสำหรับแอปพลิเคชันมือถือ

ราคาของ Freshsales

  • Sprout: ฟรีสำหรับผู้ใช้ไม่จำกัด พร้อมคุณสมบัติพื้นฐาน เช่น การจัดการลูกค้าเป้าหมาย, การติดต่อ, และการจัดการดีล
  • Blossom: เริ่มต้นที่ $12/ผู้ใช้/เดือน สำหรับฟีเจอร์ CRM การขายขั้นสูง เช่น การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายและการรายงาน
  • สวน: เริ่มต้นที่ $25/ผู้ใช้/เดือน สำหรับคุณสมบัติขั้นสูง เช่น การจัดการเขตแดน
  • อสังหาริมทรัพย์: เริ่มต้นที่ $49/ผู้ใช้/เดือน สำหรับฟีเจอร์สนับสนุนลูกค้าเพิ่มเติม เช่น ระบบตั๋วและวิเคราะห์ขั้นสูง

9. Keap CRM

Keap CRM
ใช้ Keap CRM สำหรับการชำระเงิน, การจัดตารางเวลา, การรายงาน, และอื่น ๆ

Keap CRMเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ผลิตที่กำลังมองหาโซลูชัน CRM ที่ครอบคลุมพร้อมฟีเจอร์การทำงานอัตโนมัติ ซอฟต์แวร์ CRM นี้มีระบบท่อและขั้นตอนที่สามารถปรับแต่งได้ ซึ่งสามารถช่วยให้ธุรกิจปรับปรุงกระบวนการขายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และการผสานรวมกับอีคอมเมิร์ซสามารถช่วยเพิ่มการเติบโตของรายได้ อย่างไรก็ตาม ธุรกิจควรทราบถึงตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัดสำหรับรายงานและการขาดฟีเจอร์โทรศัพท์ในตัว

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Keap CRM

  • การจับและติดตามลูกค้าเป้าหมายโดยอัตโนมัติ
  • การผสานรวมอีคอมเมิร์ซ
  • แอปพลิเคชันมือถือสำหรับการเข้าถึงระยะไกล
  • การรายงานขั้นสูงและการวิเคราะห์

ข้อจำกัดของ Keap CRM

  • ตัวเลือกการปรับแต่งรายงานที่จำกัด
  • ไม่มีคุณสมบัติโทรศัพท์ในตัว
  • ผู้ใช้บางรายรายงานว่ามีการตอบสนองช้า

ราคา Keap CRM

  • เติบโต: เริ่มต้นที่ $79/เดือน สำหรับผู้ติดต่อสูงสุด 500 ราย และรวมคุณสมบัติพื้นฐาน เช่น การจัดการผู้ติดต่อและการนัดหมาย
  • ข้อดี: เริ่มต้นที่ $149/เดือน สำหรับผู้ติดต่อสูงสุด 500 ราย และรวมฟีเจอร์ขั้นสูง เช่น ระบบอัตโนมัติและการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมาย
  • Infusionsoft: ราคาที่กำหนดเองสำหรับฟีเจอร์ขั้นสูง เช่น อีคอมเมิร์ซและระบบอัตโนมัติสำหรับกระบวนการขาย

10. Benchmark Email CRM

Benchmark Email CRM
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและดึงดูดลูกค้าใหม่ด้วย Benchmark Email CRM

Benchmark Email CRMเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ผลิตที่กำลังมองหาเครื่องมือการตลาดทางอีเมลที่มีราคาไม่แพงและใช้งานง่าย ตัวแก้ไขอีเมลแบบลากและวางและคุณสมบัติการทำงานอัตโนมัติสามารถช่วยธุรกิจประหยัดเวลาและเพิ่มการมีส่วนร่วม อย่างไรก็ตาม ธุรกิจควรคำนึงถึงตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัดสำหรับเทมเพลตอีเมลและการขาดคุณสมบัติโทรศัพท์ในตัว

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Benchmark Email CRM

  • เครื่องมือแก้ไขอีเมลแบบลากและวาง
  • แคมเปญอีเมลอัตโนมัติ
  • การทดสอบ A/B
  • การรายงานขั้นสูงและการวิเคราะห์
  • การผสานรวมกับเครื่องมือการตลาดอื่น ๆ

ข้อจำกัดของระบบ CRM ของ Benchmark Email

  • ตัวเลือกการปรับแต่งแบบจำกัดสำหรับเทมเพลตอีเมล
  • ไม่มีคุณสมบัติโทรศัพท์ในตัว
  • ตัวเลือกการสนับสนุนลูกค้าที่จำกัด

ราคาของระบบ CRM ของ Benchmark Email

  • ฟรี: รวมคุณสมบัติพื้นฐาน เช่น การออกแบบอีเมลและการส่ง
  • ข้อดี: เริ่มต้นที่ $13.99/เดือน สำหรับคุณสมบัติขั้นสูง รวมถึงระบบอัตโนมัติ และการทดสอบ A/B
  • เพิ่มเติม: เริ่มต้นที่ $27.99 ต่อเดือน พร้อมฟีเจอร์เพิ่มเติม เช่น การแบ่งกลุ่มการมีส่วนร่วมและการทำงานอัตโนมัติตามพฤติกรรม
  • องค์กร: ราคาที่กำหนดเองสำหรับธุรกิจที่มีความต้องการซับซ้อนมากขึ้น

ค้นหา CRM ที่ดีที่สุดสำหรับอุตสาหกรรมการผลิต

การเลือก CRM ที่เหมาะสมสำหรับการผลิตสามารถสร้างความแตกต่างอย่างมากในการปรับปรุงการดำเนินงานทางธุรกิจและเพิ่มประสิทธิภาพการขาย ระบบ CRM ชั้นนำควรช่วยคุณในการจัดการลูกค้า, การตลาดอัตโนมัติ, การสร้างโอกาสทางการขาย, ตลอดจนช่วยให้ทีมขาย, ทีมภายใน, และบริษัทการผลิตทั้งหมดของคุณมีความสอดคล้องกันในเป้าหมาย, การอัปเดต, และอื่น ๆ

แม้ว่าจะมีระบบ CRM ที่ยอดเยี่ยมมากมายให้เลือกใช้ แต่ ClickUp โดดเด่นเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งด้วยคุณสมบัติที่หลากหลายอย่างน่าประทับใจ ราคาที่แข่งขันได้ และรีวิวจากลูกค้าในเชิงบวกอย่างท่วมท้น ความใช้งานง่าย ความสามารถในการผสานรวมกับระบบอื่น ๆ และเครื่องมือคาดการณ์ยอดขาย ทำให้ ClickUp เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับธุรกิจการผลิตและทีมงานที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน

ด้วย ClickUp อยู่เคียงข้างคุณ คุณสามารถสร้างระบบ CRM สำหรับการผลิตที่แข็งแกร่งได้ ซึ่งจะช่วยให้ธุรกิจของคุณก้าวไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน ?