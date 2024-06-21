วิธีจัดการเวลาด้วยการทำงานทีละอย่าง

ในฐานะนักการตลาด ฉันเคยภูมิใจในความสามารถในการทำงานหลายอย่างพร้อมกัน การจัดการทั้งการวางกลยุทธ์ การสร้างเนื้อหา การดำเนินงาน และการวิเคราะห์ข้อมูล รู้สึกเหมือนเป็นการแสดงถึงความมีประสิทธิภาพสูงสุด แต่ความจริงคือ ฉันกำลังจมอยู่ในทะเลของแท็บที่เปิดค้างไว้และโครงการที่ยังไม่เสร็จ
วันหนึ่งที่เลวร้ายเป็นพิเศษยังคงติดอยู่ในความทรงจำ ฉันกำลังเขียนบล็อกโพสต์—บทความสำคัญสำหรับการเปิดตัวแคมเปญที่กำลังจะมาถึง แต่สมาธิของฉันกลับกระจัดกระจาย กล่องจดหมายของฉันเต็มไปด้วยการแจ้งเตือน โซเชียลมีเดียอัปเดตอย่างรวดเร็วบนหน้าจอ และโทรศัพท์ก็สั่นด้วยข้อความที่เข้ามา การสลับบริบทอย่างต่อเนื่องทำให้ฉันรู้สึกหนักใจและทำผิดพลาดง่ายขึ้น งานเขียนของฉันก็ได้รับผลกระทบไปด้วย
ในช่วงเวลาแห่งความวุ่นวายนั้น ฉันตระหนักว่า วิธีการทำงานหลายอย่างพร้อมกันของฉันไม่ได้ทำให้ฉันมีประสิทธิภาพ มันกลับทำให้ความจำในการทำงานของฉันล้าหลังและขัดขวางความสามารถในการทำงานที่มีคุณภาพ ฉันต้องคอยตามงานไม่ทันอยู่ตลอดเวลา ซึ่งทำให้ทั้งความแม่นยำและความคิดสร้างสรรค์ต้องเสียไป ถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนแปลงแล้ว
นั่นคือตอนที่ฉันได้พบกับแนวคิดของการทำงานทีละอย่าง การยอมรับการทำงานทีละอย่างหมายถึงการให้ความสำคัญกับการมีสมาธิจดจ่ออย่างลึกซึ้งมากกว่าภาพลวงตาของประสิทธิภาพที่การทำงานหลายอย่างพร้อมกันมักมอบให้
มันหมายถึงการทุ่มเทอย่างเต็มที่กับงานหนึ่งงานในแต่ละครั้ง จมดิ่งอยู่ในความซับซ้อนของมัน และปิดกั้นสิ่งรบกวนที่เรียกร้องความสนใจจากฉันออกไป
ในบทความนี้ ฉันจะแบ่งปันประสบการณ์ของฉันเกี่ยวกับการทำงานทีละอย่าง (monotasking) และวิธีที่มันช่วยให้ฉันได้เวลาและความสงบในใจกลับคืนมาในโลกที่เรียกร้องทั้งสองสิ่งตลอดเวลา
การโฟกัสทีละอย่างคืออะไร?
การทำงานทีละอย่าง หรือการทำงานเพียงอย่างเดียว คือการฝึกให้ตนเองทุ่มเทความสนใจทั้งหมดไปที่งานเพียงอย่างเดียวโดยไม่วอกแวกหรือเสียสมาธิกับสิ่งรบกวน
มันช่วยผลิตผลงานที่มีคุณภาพสูงขึ้นเพราะคุณมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในงานของคุณ นอกจากนี้ยังช่วยลดความเครียดทางจิตใจจากการต้องเปลี่ยนทิศทางอยู่ตลอดเวลา ทำให้คุณสามารถทำงานได้มากขึ้นในช่วงเวลาสั้น ๆ ที่มีความเข้มข้นและมุ่งเน้น
ประวัติของการทำงานทีละอย่าง
ในขณะที่ปราชญ์ ศิลปิน กวี และนักการศึกษาอาจเคยฝึกฝนการทำงานทีละอย่างในสมัยโบราณ การอภิปรายทางวิชาการเกี่ยวกับแนวคิดนี้เพิ่งเริ่มต้นขึ้นในช่วงปลายศตวรรษที่ยี่สิบ เมื่อนักวิจัยได้เน้นย้ำถึงประสิทธิภาพที่ต่ำและต้นทุนทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับการทำงานหลายอย่างพร้อมกัน การทำงานทีละอย่างจึงกลายเป็นแนวคิดที่โดดเด่นขึ้นมาเป็นข้อโต้แย้งที่ทรงพลัง
ตัวอย่างที่โดดเด่นบางประการได้แก่:
1. ในหนังสือของเขา Flow: The Psychology of Optimal Experience (1990), Mihaly Csikszentmihalyi กล่าวถึงการบรรลุถึง 'โฟลว์' ซึ่งเป็น "สภาวะที่ผู้คนมีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างเต็มที่จนไม่มีสิ่งใดอื่นดูเหมือนจะมีความสำคัญ" เพื่อให้บรรลุการไหลเวียน เขาแนะนำให้ตั้งเป้าหมายที่เป็นจริงสอดคล้องกับทักษะของคุณ และมุ่งความสนใจไปที่กิจกรรมเดียว คือ การทำสิ่งเดียวในเวลาเดียว หรือที่เรียกว่า มอนโอแทสก์ (monotasking) ตามที่เราเรียกกันในปัจจุบัน
เครื่องหมายของผู้ที่ควบคุมจิตสำนึกได้คือความสามารถในการมุ่งความสนใจได้ตามต้องการ ไม่สนใจสิ่งรบกวน สามารถจดจ่อได้นานเท่าที่จำเป็นเพื่อบรรลุเป้าหมาย และไม่ยาวนานกว่านั้น และผู้ที่สามารถทำเช่นนี้ได้มักจะเพลิดเพลินกับวิถีชีวิตประจำวันตามปกติ
2. ในบทความปี 2001 ชื่อว่าการควบคุมของระบบบริหารในกระบวนการทางปัญญาเมื่อเปลี่ยนภารกิจ นักจิตวิทยา Rubinstein, Meyer, และ Evans พบว่า'การควบคุมของระบบบริหาร' ในสมองของเราทำงานในสองขั้นตอน: 'การเปลี่ยนเป้าหมาย' (การตัดสินใจทำสิ่งหนึ่งแทนที่จะเป็นอีกสิ่งหนึ่ง) และ 'การกระตุ้นกฎ' (การเปลี่ยนแปลงกฎสำหรับสิ่งที่เรากำลังทำอยู่)
ขั้นตอนเหล่านี้ช่วยให้เราสามารถสลับไปมาระหว่างงานต่างๆ ได้โดยไม่ต้องรู้ตัว ซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์มาก ปัญหาจะเกิดขึ้นเมื่อการสลับไปมาระหว่างงานขัดแย้งกับสิ่งที่เราต้องทำให้เสร็จอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
แม้ว่าเวลาที่ใช้ในการเปลี่ยนงานอาจดูเล็กน้อย—เพียงเสี้ยววินาทีในแต่ละครั้ง—แต่เมื่อเราเปลี่ยนงานอยู่ตลอดเวลา มันก็จะสะสมและลดประสิทธิภาพการทำงานลง
การทำงานหลายอย่างพร้อมกันอาจดูเหมือนเป็นวิธีประหยัดเวลา อย่างไรก็ตาม การหยุดพักทางจิตใจชั่วคราวที่เกิดจากการสลับงานเหล่านี้อาจใช้เวลาถึง40 เปอร์เซ็นต์ของเวลาที่เราใช้ไปอย่างมีประสิทธิภาพ
นักวิจัยเหล่านี้และอีกหลายคนในสาขาจิตวิทยา ประสาทวิทยา และการศึกษาด้านประสิทธิภาพการทำงาน ได้มีส่วนช่วยในการทำความเข้าใจ การวิจัย และการสนับสนุนการทำงานแบบทีละอย่าง (monotasking) หากคุณต้องการเข้าใจถึงที่มาและการประยุกต์ใช้การทำงานแบบทีละอย่างอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น เรามีคำแนะนำสำหรับคุณ
หนังสือแนะนำ: การทำงานอย่างลึกซึ้ง โดย คาล นิวพอร์ต
ในผลงานชิ้นสำคัญของเขาที่มีชื่อว่าDeep Work ซึ่งตีพิมพ์ในปี 2016 แคล นิวพอร์ต ได้โต้แย้งว่าในโลกที่เต็มไปด้วยสิ่งรบกวน เช่น โซเชียลมีเดียและการเชื่อมต่อที่ไม่หยุดหย่อน ความสามารถในการจดจ่อกับงานอย่างลึกซึ้งกำลังกลายเป็นสิ่งที่หายากและมีคุณค่ามากขึ้นเรื่อยๆ
เขาให้คำนิยามการทำงานเชิงลึกว่าเป็นกิจกรรมทางวิชาชีพที่ดำเนินการในสภาวะสมาธิที่ไม่ถูกรบกวน ซึ่งผลักดันความสามารถทางปัญญาของคุณให้ถึงขีดสุด การทำงานเชิงลึกมีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับการทำงานแบบทีละอย่าง ซึ่งก็ต้องการสมาธิอย่างเข้มข้นในการทำมากกว่าหนึ่งงานเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีคุณภาพสูงขึ้น
หนังสือเน้นย้ำว่าการทำงานเชิงลึกกำลังมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ ในเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยความรู้ในปัจจุบัน ซึ่งงานที่มีคุณภาพสูงและการเรียนรู้อย่างรวดเร็วเป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จ ผู้ที่สามารถทำงานเชิงลึกได้อย่างต่อเนื่องจะประสบความสำเร็จ ในขณะที่ผู้ที่ไม่สามารถทำได้จะตกขบวน
นิวพอร์ตพูดถึงกฎสี่ข้อของการทำงานอย่างลึกซึ้ง:
- กฎข้อที่ 1: ทำงานอย่างลึกซึ้ง มุ่งเน้นไปที่งานอย่างเข้มข้นเป็นระยะเวลานาน ลดสิ่งรบกวนให้น้อยที่สุด
- กฎข้อที่ 2: ยอมรับความเบื่อหน่าย นิวพอร์ตแนะนำว่าเพื่อฝึกสมองให้พร้อมสำหรับการทำงานอย่างลึกซึ้ง คุณต้องรู้สึกสบายใจกับความเบื่อหน่ายและหลีกเลี่ยงการหาสิ่งรบกวนเมื่อใดก็ตามที่คุณรู้สึกเบื่อ
- กฎข้อที่ 3: เลิกใช้โซเชียลมีเดีย นิวพอร์ตแนะนำให้ลดหรือเลิกใช้โซเชียลมีเดีย ซึ่งเป็นการเสียเวลาและมักเป็นแหล่งรบกวนสมาธิที่สำคัญ
- กฎข้อที่ 4: ระบายน้ำออกจากพื้นที่ตื้น กฎข้อนี้ส่งเสริมให้แต่ละคนลดงานที่ไม่ต้องใช้ความคิดมาก (งานเชิงโลจิสติกส์หรืองานที่ไม่ซับซ้อนทางปัญญา) เพื่อสร้างช่วงเวลาว่างมากขึ้นสำหรับงานที่ต้องใช้สมาธิอย่างลึกซึ้ง
- นิวพอร์ตโต้แย้งว่าการทำงานอย่างลึกซึ้งอย่างต่อเนื่องนำไปสู่ประสิทธิภาพที่สูงขึ้น งานที่มีคุณภาพดีขึ้น และการพัฒนาทักษะที่รวดเร็วยิ่งขึ้น
องค์ประกอบหลักของการทำงานทีละอย่าง
คุณเปลี่ยนจากการทำงานหลายอย่างพร้อมกันไปสู่การทำงานทีละอย่างได้อย่างไร? นี่คือสิ่งที่ฉันได้เรียนรู้จากประสบการณ์และการผสมผสานองค์ประกอบสำคัญของการทำงานทีละอย่างเข้ากับช่วงเวลาทำงานของฉัน:
การจัดลำดับความสำคัญของงาน
ฉันสร้างลำดับขั้นตอนการทำงานโดยอิงจากลำดับความสำคัญและกำหนดเวลา มันช่วยให้ฉันระบุงานที่เร่งด่วนที่สุดที่ต้องได้รับความสนใจอย่างเต็มที่ได้อย่างรวดเร็ว ฉันจัดให้งานเหล่านั้นอยู่ด้านบนของรายการสิ่งที่ต้องทำและทำงานเหล่านั้นเป็นสิ่งแรกในตอนเช้า เพื่อให้มั่นใจว่าความพยายามของฉันสร้างผลกระทบตามที่ตั้งใจไว้
การจัดการเวลา
ฉันชอบกำหนดกรอบเวลาที่ชัดเจนสำหรับแต่ละงานและแบ่งออกเป็นช่วงเวลาสั้นๆ วิธีนี้ช่วยให้ฉันสามารถควบคุมกำหนดเวลาได้โดยไม่ให้สิ่งรบกวนเข้ามามีอิทธิพลมากเกินไป
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
การทำงานแบบครั้งละหนึ่งอย่างต้องการพื้นที่ที่ปราศจากเสียงรบกวนที่ไม่จำเป็น การแจ้งเตือนดิจิทัล และการขัดจังหวะ สำหรับฉันแล้ว พื้นที่ทำงานที่แยกออกมาหรือห้องอ่านหนังสือของฉันทำงานได้ดีที่สุด โดยปิดประตูและเก็บอุปกรณ์มือถือไว้ด้านข้าง
'ทำไม'
การรู้ถึง 'เหตุผล' ที่อยู่เบื้องหลังทุกการกระทำทำให้ฉันมีความเชื่อมั่นที่จะมุ่งมั่นกับงานที่อยู่ตรงหน้า ตัวอย่างเช่น หากฉันกำลังเตรียมแนวทางแบรนด์ให้ทีมของฉันปฏิบัติตาม 'เหตุผล' ของฉันคือ การปรับปรุงคุณภาพการทำงานและประสิทธิภาพของทีม
การเตรียมจิตใจ
ในฐานะคนที่เคยทำงานหลายอย่างพร้อมกันและเปลี่ยนมาทำงานทีละอย่าง ฉันต้องเตรียมตัวให้พร้อมทางจิตใจ นี่คือวิธีที่ฉันทำ: ฉันนั่งลงอย่างเงียบๆ สักสองสามนาที ประเมินความสำคัญของงาน สร้างแผนภาพในใจว่าฉันต้องการดำเนินการอย่างไร และเริ่มต้น
การหยุดพัก
การพักผ่อนและเติมพลังอย่างสม่ำเสมอเป็นสิ่งสำคัญ ฉันชอบเดินเล่นในสวนระเบียงเมื่ออยู่บ้าน หรือเดินเล่นรอบๆ สำนักงานอย่างรวดเร็วเพื่อรับอากาศบริสุทธิ์ในวันที่ทำงานที่ออฟฟิศ
การสะท้อนและการปรับปรุง
ฉันนั่งทบทวนความคืบหน้าของงานทุกสัปดาห์เพื่อประเมินประสิทธิภาพการทำงานและระบุจุดที่ควรปรับปรุง การทำงานทีละอย่างมักเป็นเรื่องยากเพราะฉันเคยชินกับการจัดการหลายงานพร้อมกัน แต่การทบทวนตัวเองเหล่านี้ช่วยให้มองเห็นภาพรวมได้ชัดเจนขึ้น
ฉันจะอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับเคล็ดลับ กลยุทธ์ และเครื่องมือที่ช่วยให้ฉันสร้างนิสัยในการทำงานทีละอย่าง แต่ก่อนอื่น ฉันอยากจะแบ่งปันความแตกต่างเชิงบวกที่การทำงานทีละอย่างได้สร้างขึ้นในชีวิตของฉัน
ประโยชน์ของการทำงานทีละอย่าง
การทำหลายอย่างพร้อมกันเป็นสิ่งที่ทำลายประสิทธิภาพในการทำงานการศึกษาพบว่าการทำหลายสื่อพร้อมกัน (เช่น การสลับระหว่างแอปพลิเคชันและแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียหลายอย่างพร้อมกัน) สามารถลดความหนาแน่นของสสารสีเทาในบริเวณคอร์เท็กซ์ซิงกูเลตด้านหน้าของสมอง ซึ่งควบคุมความเห็นอกเห็นใจและการควบคุมอารมณ์
การสร้างกล้ามเนื้อในการทำงานทีละอย่างของคุณมีประโยชน์มากมาย อาจมีอุปสรรคเล็กน้อยในช่วงแรก แต่เป็นราคาที่คุ้มค่าสำหรับการสร้างนิสัยที่ดีซึ่งจะเติมเต็มชีวิตของคุณ
- การป้องกันสิ่งรบกวน:การศึกษาจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดพบว่าผู้ที่ทำหลายอย่างพร้อมกันในสื่อที่ไม่หนักหน่วงนั้น มีแนวโน้มที่จะถูกรบกวนน้อยกว่า พวกเขาสามารถป้องกันตัวเองจากการถูกชักจูงโดยสิ่งเร้าภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานที่ทำได้อย่างง่ายดาย
- เพิ่มผลผลิต: หากฉันมอบความสนใจอย่างเต็มที่ให้กับงานเพียงอย่างเดียว ฉันสามารถทำงานได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ฉันไม่ต้องเสียเวลาในการเปลี่ยนไปมาระหว่างงานต่าง ๆ ซึ่งมักทำให้ฉันเสียพลังงานและสมาธิ
- คุณภาพงานที่ดีขึ้น: เมื่อฉันมีสมาธิกับงานอย่างเต็มที่โดยไม่มีการรบกวน ฉันจะมีเวลามากขึ้นในการสำรวจความลึกซึ้งของงาน ส่งผลให้ได้ผลลัพธ์ที่รอบคอบและมีคุณภาพสูง การทำงานทีละอย่างยังช่วยกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ของฉัน เพราะฉันมีพื้นที่ทางจิตใจในการสำรวจแนวคิดและวิธีแก้ปัญหาโดยไม่มีการขัดจังหวะ
- ลดความเครียด: การทำงานทีละอย่างช่วยให้ฉันกำจัดความวุ่นวายทางความคิดที่เกิดจากการพยายามทำหลายงานพร้อมกันด้วยความพยายามเท่าเทียมกัน เมื่อไม่มีสิ่งรบกวนจากความต้องการที่แข่งขันกันดึงฉันไปในทิศทางต่างๆ ฉันสามารถทำงานให้เสร็จได้อย่างง่ายดาย
- การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสมอง: การทำงานแบบครั้งละหนึ่งอย่างช่วยสนับสนุนการมีสมาธิที่ดีขึ้นและประสิทธิภาพทางปัญญาโดยการลดภาระทางความคิด การมุ่งเน้นอย่างต่อเนื่องในภารกิจเดียวช่วยปรับปรุงการจดจำและการประมวลผลข้อมูล นำไปสู่การจดจำและการเข้าใจที่ดีขึ้น หลังจากฝึกฝนการทำงานแบบครั้งละหนึ่งอย่างมาหลายปี ฉันสามารถพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาของฉันได้ และฉันสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ซับซ้อนได้อย่างง่ายดาย
เคล็ดลับสำหรับการทำงานแบบทีละอย่างอย่างมีประสิทธิภาพ
องค์ประกอบสำคัญที่ทำให้การทำงานแบบครั้งละหนึ่งอย่างได้ผลสำหรับคุณคือทัศนคติ เปิดใจยอมรับที่จะทุ่มเทความพยายามในการจดจ่อกับงานเพียงอย่างเดียว และพยายามอย่างเต็มที่ที่จะต้านทานความอยากหยิบโทรศัพท์หรือเปลี่ยนไปทำอย่างอื่น
นี่คือเคล็ดลับ วิธีเชิงกลยุทธ์ และนิสัยประจำวันบางอย่างที่ช่วยให้ฉันสามารถทำให้การทำงานทีละอย่างเป็นส่วนสำคัญและมีประสิทธิภาพในตารางเวลาของฉันได้ ลองทำตามดูด้วยตัวเอง เพิ่มความพิเศษของคุณลงไป และวางแผนการทำงานในแต่ละวันให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
1. เริ่มต้นจากสิ่งเล็ก ๆ
เมื่อฉันเริ่มฝึกฝนการทำงานทีละอย่าง ฉันประสบกับการลดลงของประสิทธิภาพการทำงานอย่างมากในช่วงแรก การมีสมาธิรู้สึกว่าเป็นไปไม่ได้เลย และเพียงแค่คิดว่าจะต้องทำงานนั้นต่อไปเป็นเวลานานก็ทำให้ฉันรู้สึกวิตกกังวล มันใช้เวลาสักพักกว่าฉันจะตระหนักถึงความผิดพลาดของตัวเอง—ฉันพยายามทำงานใหญ่โตให้เสร็จภายในกำหนดเวลาที่สั้นมาก
ดังนั้น ฉันจึงตัดสินใจทำตามคำแนะนำและจัดตารางการทำงานของฉันโดยมุ่งเน้นไปที่งานเล็ก ๆ แต่ยากเพียงหนึ่งอย่างในแต่ละครั้ง พร้อมกับกำหนดเวลาที่เหมาะสม นั่นเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ การเริ่มต้นจากสิ่งเล็ก ๆ ทำให้ฉันรู้สึกสบายใจที่จะค่อย ๆ ปรับตัวเข้ากับงาน สร้างสมาธิมากขึ้นเรื่อย ๆ และค่อย ๆ สร้างแรงผลักดันให้สามารถอยู่ในโหมดโฟกัสได้นานขึ้น
ตัวอย่างเช่น หากฉันต้องสร้างกรณีศึกษาสำหรับบริษัทของฉัน ฉันจะเริ่มต้นด้วยการลองหยั่งเชิงดูก่อน แทนที่จะกระโดดลงไปทันที ซึ่งอาจรวมถึงการพูดคุยกับลูกค้าโดยตรง การรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากลูกค้าของเรา หรือการทบทวนคำรับรองจากลูกค้าในอดีต
หลังจากประมาณเวลาที่ใช้แล้ว ฉันกำหนดเส้นตายที่เหมาะสมให้ตัวเอง แนวคิดนั้นง่ายมาก—อย่าทำให้ตัวเองรู้สึกหนักเกินไป!
เคล็ดลับที่สรุปไว้:
- ทำงานเล็ก ๆ แต่มีผลกระทบในตอนแรกเพื่อสร้างแรงผลักดัน
- กำหนดระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับการทำงานให้เสร็จสิ้น
- ทำสิ่งนี้ทุกวันเพื่อทำให้การทำงานทีละอย่างเป็นนิสัย
2. มีพื้นที่ทำงานที่เฉพาะเจาะจง
ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ฉันได้ค้นพบเกี่ยวกับนิสัยการทำงานของตัวเองว่า: แม้ฉันจะสามารถทำงานจากที่ใดก็ได้ ฉันก็ยังต้องการมุมเล็กๆ ของตัวเองเพื่อทำงาน ที่บ้าน ฉันได้สร้างพื้นที่ทำงานโดยเฉพาะที่มีทุกสิ่งที่จำเป็นอยู่ใกล้มือ—ตั้งแต่เครื่องมือทำงานที่ฉันชื่นชอบและเครื่องเขียน ไปจนถึงขนมขบเคี้ยวที่ดีที่สุดและ HydroJug ของฉัน— หากฉันต้องทำงานขณะเดินทาง ฉันจะสร้างพื้นที่ทำงานชั่วคราวในห้องโรงแรมของฉัน
ตอนนี้ ทำไมฉันถึงทำแบบนี้ในเมื่อฉันสามารถเพลิดเพลินกับการทำงานจากเตียงได้? ก็เพราะว่าฉันเข้าสู่โหมดการทำงานได้ทันทีเมื่ออยู่ที่โต๊ะทำงาน เมื่อฉันนั่งที่โต๊ะ ฉันไม่จำเป็นต้องโน้มน้าวตัวเองให้นั่งลงและจดจ่อกับการทำงานเพียงอย่างเดียว—ทุกอย่างเป็นไปอย่างเป็นธรรมชาติ ฉันยังพยายามรักษาโต๊ะให้เรียบร้อยและเรียบง่ายที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อให้ไม่มีสิ่งรบกวนสายตา
เคล็ดลับที่สรุปไว้:
- มีสถานีทำงานแยกต่างหากหากคุณทำงานจากบ้าน
- เก็บของจำเป็นไว้ใกล้ตัวเพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องลุกจากโต๊ะโดยไม่จำเป็น
- รักษาโต๊ะทำงานและอุปกรณ์ดิจิทัลของคุณให้ปราศจากความรก
3. จัดทำรายการงานตามลำดับความสำคัญ
เมื่อต้นสัปดาห์ ฉันสร้างรายการงานที่ละเอียดในแอปจัดการงานของฉัน รายการนี้รวมถึงทุกสิ่งที่ต้องทำทั้งเล็กและใหญ่ที่ฉันต้องการครอบคลุมตลอดทั้งสัปดาห์
ขณะนี้ บางงานในจำนวนนี้มีลำดับความสำคัญสูง ฉันทำเครื่องหมายงานทั้งหมดของฉันตามลำดับความสำคัญสูง กลาง หรือต่ำ ฉันรับงานที่มีความสำคัญสูงเพียงสองถึงสามงานต่อวันเพื่อรักษาคุณภาพไว้ การแบ่งแยกนี้ยังช่วยให้ฉันสามารถมุ่งเน้นไปที่งานที่สำคัญที่สุดและมีผลกระทบมากที่สุดก่อน ทำให้แน่ใจว่าฉันไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อความคืบหน้าในกระบวนการทำงานของเรา
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ฉันได้เปลี่ยนมาใช้Notepad ดิจิทัลของ ClickUp แทนการใช้ กระดาษโน้ตแบบติดผนัง ฉันใช้มันเป็นสมองที่สองของฉัน ตั้งแต่การสร้างรายการงานและจัดลำดับความสำคัญ ไปจนถึงการบันทึกความคิดที่เกิดขึ้นกะทันหัน ทุกอย่างเกิดขึ้นในแอปนี้
เมื่อฉันทำภารกิจเสร็จแล้ว ฉันจะติ๊กออกจากรายการและไปทำภารกิจต่อไป นี่เป็นเครื่องมือที่ง่ายมาก แต่ทำให้การจัดตารางเวลาของฉันดีขึ้นอย่างมาก!
เคล็ดลับที่สรุปไว้:
- ใช้แอปจดบันทึกเพื่อจดบันทึกงานประจำวันของคุณ และมุ่งเน้นไปที่งานที่มีความสำคัญสองถึงสามอย่างต่อวัน
- จัดเรียงตามลำดับความสำคัญเพื่อไม่ให้มีอะไรตกหล่น
- บันทึกความคิดที่รบกวนจิตใจลงในแอปโน้ตเพื่อช่วยให้มีสมาธิกับงานที่ทำอยู่
4. กำหนดเวลาสำหรับงานต่างๆ
เรียกฉันว่าคนบ้างานก็ได้ แต่ฉันชอบจัดตารางเวลาของฉันด้วยบล็อกเวลาที่เฉพาะเจาะจงสำหรับงานต่างๆ บนเครื่องมือบล็อกเวลา
ตัวอย่างเช่น ฉันพยายามทำส่วนที่ท้าทายที่สุดของงาน เช่น การระดมความคิดใหม่ ๆ การวิจัย และการเขียน ในช่วงครึ่งแรกของวัน เพราะนั่นเป็นช่วงเวลาที่ฉันมีประสิทธิภาพสูงสุด สำหรับการประชุมสแตนด์อัพประจำวันกับทีมหรือการประชุมกับลูกค้า ฉันชอบช่วงบ่ายมากกว่า ช่วงเย็นจะเก็บไว้สำหรับการตรวจสอบงานของทีม วิเคราะห์ผลลัพธ์ของแคมเปญ และบันทึกความสำเร็จและความล้มเหลว
ตามเทคนิคโพโมโดโร ฉันตั้งเวลาทำงานเป็นช่วง ๆ ช่วงละ 25 ถึง 30 นาที สำหรับแต่ละงาน ตามด้วยการพักสั้น ๆ ในช่วงสั้น ๆ นั้น ฉันจะจดจ่ออยู่กับงานเพียงอย่างเดียว และช่วงพักก็ช่วยป้องกันความเหนื่อยล้าได้อย่างดี
การผสานการทำงานของ PomoDone กับ ClickUpเป็นหนึ่งในสิ่งที่ฉันชื่นชอบมากที่สุด—ฉันสามารถเริ่มจับเวลาได้จากทุกงานใน ClickUp หรือโดยตรงจากส่วนขยายของ PomoDone
ฉันยังเป็นผู้สนับสนุนอย่างแรงของทฤษฎี 'การทำงานอย่างลึก' ของคาล นิวพอร์ต ฉันส่งเสริมให้ทีมของฉันบล็อกเวลาสองถึงสี่ชั่วโมงในตารางเวลาของพวกเขาเพื่อทำกิจกรรมที่ต้องใช้สมาธิอย่างลึกซึ้ง อีกหนึ่งวิธีที่ได้ช่วยเราคือการมีวันศุกร์ที่ไม่มีประชุม—ให้ทั้งวันว่างจากสิ่งรบกวนเพื่อสร้างนิสัยของการทำงานแบบมีสมาธิเดียว
เคล็ดลับที่สรุปไว้:
5. โหมดห้ามรบกวนและการล้างพิษดิจิทัล
ระหว่างช่วงเวลาทำงานที่ต้องการสมาธิ ฉันจะตั้งโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตเป็นโหมดห้ามรบกวน สำหรับคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะและแล็ปท็อป ฉันจะปิดการแจ้งเตือนในทุกแอปพลิเคชันสื่อสารทั้งหมด ฉันจะกลับมาตรวจสอบแอปเหล่านั้นในช่วงพักตามวิธี Pomodoro เพื่ออัปเดตความคืบหน้าของทีม
อีกกลยุทธ์หนึ่งที่ช่วยฉันได้คือการ ลดการมีปฏิสัมพันธ์ทางดิจิทัล (โดยเฉพาะโซเชียลมีเดีย) เว้นแต่จะเกี่ยวข้องกับงาน ฉันยังชอบทำการดีท็อกซ์ดิจิทัลเต็มรูปแบบเป็นครั้งคราว เหมือนกับเวอร์ชันที่ไม่เข้มข้นของ 'สัปดาห์คิด' ของบิล เกตส์ เพื่อให้มีความชัดเจนในความคิดและสมาธิมากขึ้น ใช่ ฉันรู้สึกกลัวการพลาดโอกาส (FOMO) ในขณะที่กำจัดสิ่งรบกวน แต่ความสงบของการนั่งอยู่คนเดียวกับความคิดของตัวเองนั้นรู้สึกไม่มีอะไรเทียบได้!
เคล็ดลับที่สรุปไว้:
การใช้งานยอดนิยมและตัวอย่างของการทำงานทีละอย่าง
การทำงานทีละอย่างไม่ได้หมายถึงแค่การจัดการงานเพียงงานเดียวเท่านั้น การประยุกต์ใช้ของมันนั้นกว้างขวางและหลากหลาย
ตัวอย่างเช่น คุณทราบหรือไม่ว่า การทำงานทีละอย่างสอดคล้องกับหลักการของการมีสติ โดยส่งเสริมการตระหนักรู้ในขณะปัจจุบันขณะทำภารกิจเดียว?
และนี่ก็ไม่ใช่เทรนด์ใหม่แต่อย่างใด บุคคลที่มีชื่อเสียงในวงการธุรกิจ กีฬา และแม้กระทั่งวรรณกรรม ต่างก็ฝึกฝนการทำงานอย่างมุ่งมั่นมาเป็นเวลาหลายปีเพื่อก้าวไปสู่จุดสูงสุดในอาชีพของตน
ในขณะที่บิล เกตส์ใช้เวลา 'สัปดาห์คิด' เจ.เค. โรว์ลิ่ง ผู้สนับสนุนการทำงานอย่างลึกซึ้งและมุ่งมั่น ได้รายงานว่าเธอเข้าพักในโรงแรมเพื่อเขียนจบชุด แฮร์รี่ พอตเตอร์ การแยกตัวนี้ช่วยให้เธอสามารถทำงานแบบเดียวและดื่มด่ำกับกระบวนการสร้างสรรค์ได้อย่างเต็มที่
โอปราห์ วินฟรีย์ ยังเน้นย้ำถึงความสำคัญของการให้ความสนใจอย่างเต็มที่ในระหว่างการสัมภาษณ์ เธอปิดเสียงโทรศัพท์และรักษาการติดต่อทางสายตาเพื่อที่จะมีส่วนร่วมกับผู้ถูกสัมภาษณ์อย่างเต็มที่ สร้างพื้นที่สำหรับการสนทนาที่มีความหมายมากขึ้น
สรุปแล้ว? คุณอยู่ในกลุ่มคนชั้นยอดเมื่อทำงานทีละอย่าง!
ความท้าทายในการทำงานทีละอย่าง
ในฐานะคนที่ทำหลายอย่างพร้อมกันเป็นนิสัยและกำลังปรับตัวให้ทำงานทีละอย่าง มันไม่ได้ราบรื่นเสมอไป
นี่คือความท้าทายบางประการที่เราอาจเผชิญในชีวิตประจำวันขณะทำงานทีละอย่าง พร้อมวิธีแก้ไขที่ฉันคิดขึ้นเพื่อให้ทุกอย่างดำเนินไปได้อย่างราบรื่น:
สิ่งรบกวนจากภายนอก
มี สิ่งกระตุ้นจากภายนอกมากเกินไป ที่พยายามดึงฉันออกนอกเส้นทาง—การแจ้งเตือนอีเมลใหม่ปรากฏขึ้นยั่วยวนให้ฉันเปิดมัน; ข้อความที่จ้องมองฉันพร้อมคำขอ 'โทรด่วน' จากเพื่อนร่วมทีม; หรือแมวและสุนัขของฉันที่จ้องมองฉันอย่างสงสัยว่าทำไมฉันถึงไม่เล่นกับพวกเขา
เอาล่ะ ฉันไม่มีวิธีแก้ปัญหาสำหรับข้อสุดท้าย ฉันแค่พักสักครู่แล้วเล่นโยนของให้เขาคาบสักสองสามนาทีก่อนจะกลับไปทำต่อ ฉันไม่ได้เป็นคนตั้งกฎที่นี่ พวกเขาต่างหากที่เป็นคนตั้งกฎ
แต่สำหรับสองประเภทแรก ฉันได้คิดวิธีแก้ปัญหาอย่างรวดเร็วไว้แล้ว
วิธีที่ผมรับมือ: ผมตัดการเข้าถึงเพื่อไม่ให้สิ่งรบกวนเข้ามาใกล้ตัวผม
ทำอย่างไร? โดยการปิดเสียงการแจ้งเตือนบนทุกอุปกรณ์ในช่วงเวลาที่กำหนด เปิดโหมดเครื่องบินบนโทรศัพท์ (และเก็บไว้ให้ห่างจากสายตาในส่วนใหญ่) และหาที่ทำงานที่ไม่มีใครมารบกวน (สัตว์เลี้ยงของฉันเป็นข้อยกเว้นอย่างชัดเจน)
รู้สึกท่วมท้น
เมื่อฉันรู้อยู่ในใจว่าฉันมีรายการสิ่งที่ต้องทำยาวเหยียดในวันนี้ การมีสมาธิกับงานเพียงอย่างเดียวก็รู้สึกหนักหนาสาหัส ไม่ว่าฉันจะพยายามทำงานเขียนบล็อกที่ควรจะเผยแพร่พรุ่งนี้มากแค่ไหน สมองของฉันก็คอยเตือนถึงงานที่ยังค้างอยู่:
ฉันต้องหารือเกี่ยวกับแคมเปญที่กำลังจะมาถึงกับทีมการตลาด ฉันต้องตรวจสอบและสรุปปฏิทินเนื้อหาของเดือนหน้า และโอ้ ฉันยังต้องซื้อของใช้ในครัวเรือนในสัปดาห์นี้ด้วย!
...และขอบคุณป๊อปอัปภายในที่ไม่พึงประสงค์เหล่านี้ ฉันรู้สึกหมดแรงเร็วกว่าที่ควรจะเป็น
วิธีรับมือของฉัน: ฉันพยายามเขียนความคิดที่รบกวนจิตใจลงบนกระดาษหรือในแอปรายการสิ่งที่ต้องทำเพื่อเอาความคิดเหล่านั้นออกจากหัว เมื่อเขียนลงไป ฉันจะไม่ลืม—ฉันบอกตัวเองเช่นนั้น
เคล็ดลับนี้เกือบจะได้ผลทันที แต่เมื่อไม่ได้ผล ฉันจะใช้ เมทริกซ์ลำดับความสำคัญ เพื่อจัดลำดับงานของฉันตามสิ่งที่เร่งด่วน ไม่เร่งด่วน สำคัญ และไม่สำคัญ มันช่วยให้ฉันตัดสินใจได้ว่างานไหนควรทำทันที กำหนดเวลาไว้ภายหลัง มอบหมายให้ทีม หรือขีดฆ่าออกจากรายการของฉัน
การถูกต่อยโดย 'คุณทำไม่พอ'
เมื่อฉันกำลังจดจ่ออยู่กับงานที่ใช้เวลานานและมีงานอื่น ๆ อีกหลายอย่างรอให้ฉันทำเสร็จ ความคิดที่แวบเข้ามาอย่างกะทันหันก็เข้ามาครอบงำฉัน
ฉันทำมากพอหรือยัง? ฉันมีอะไรต้องทำมากมายเหลือเกิน และเวลาก็มีน้อยนิด! ฉันจะทำงานทั้งหมดให้เสร็จได้อย่างไรถ้าต้องติดอยู่กับงานเพียงอย่างเดียว?
อืม ตอนนี้ฉันเครียดแล้ว และสมาธิของฉันก็หายไปหมดแล้ว
วิธีที่ผมรับมือกับมัน: ผมพยายามพูดกับตัวเองให้เปลี่ยนมุมมองใหม่ แทนที่จะมัวแต่โฟกัสว่าตัวเองติดอยู่กับงานเดียว ผมเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ว่าเป็นการทำความคืบหน้าทีละงาน* "คุณไม่สามารถปีนบันไดได้ถ้าคุณไม่ก้าวเท้าขึ้นบนขั้นแรก" ผมบอกตัวเอง
โดยปกติแล้ว คำพูดให้กำลังใจแบบนี้มักช่วยได้ แต่ถ้าไม่ได้ผล ฉันจะจดบันทึกงานย่อยทั้งหมดที่ฉันทำเสร็จไปแล้ว ตัวอย่างเช่น ถ้างานของฉันคือการสร้างโครงร่างเนื้อหาสำหรับบล็อกโพสต์ งานย่อยหรือขั้นตอนย่อยก็จะเป็นการระดมความคิดหัวข้อ ค้นหาคีย์เวิร์ด วิจัยเนื้อหาที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง และสร้างโครงร่าง มันทำให้ฉันรู้สึกดีกับประสิทธิภาพการทำงานของตัวเองทันที
วิธีการนำการโฟกัสงานเดียวมาใช้ใน ClickUp
เครื่องมือหนึ่งที่ช่วยให้การทำงานทีละอย่างกลายเป็นส่วนสำคัญในชีวิตของฉันคือ ClickUp มีแอปมากมายที่ช่วยบล็อกเวลาและเพิ่มสมาธิ แต่ไม่มีแอปไหนที่เชื่อมต่อกับกระบวนการทำงานของฉันได้ดีเท่ากับ ClickUp
มันช่วยให้ฉันบรรลุเป้าหมายการจัดการเวลาของฉัน,ปรับปรุงทักษะการจัดการงานของฉัน, ปรับเวลาโฟกัสของฉันให้สอดคล้องกับตารางเวลาประจำวันของฉัน, และให้ฉันสามารถร่วมมือกับทีมของฉันได้, ทั้งหมดบนแพลตฟอร์มเดียว. ไม่จำเป็นต้องสลับไปมาระหว่างแอปหลายตัว, ดังนั้นจึงไม่มีการสลับงาน.
นี่คือวิธีที่ฉันใช้ ClickUp เพื่อนำการโฟกัสงานเดียวมาใช้:
การจัดการเวลาและความสนใจ
- ตั้งวันเริ่มต้นและวันครบกำหนด ติดตามเวลาที่ใช้ไปกับแต่ละงาน เพิ่มบันทึกเพื่ออธิบายบริบท และรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานของฉัน (และทีมของฉัน) ด้วยฟีเจอร์การจัดการเวลาของ ClickUp
- มองเห็นภาพงานประจำวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือนของคุณด้วยมุมมองปฏิทินของ ClickUp. กำหนดเวลาและแชร์งานด้วยฟังก์ชันลากและวางอย่างรวดเร็ว ตั้งค่าการประชุม และสร้างบล็อกที่มีสีแตกต่างกันสำหรับงานต่างๆ
- ซิงค์งาน ClickUpของฉันกับปฏิทินและแอปติดตามเวลาในชุดเทคโนโลยีของฉัน (เช่น Google Calendar) และจัดการตารางเวลาของฉันได้อย่างสะดวกจากแพลตฟอร์มเดียว
- ป้องกันสิ่งรบกวนด้วยโหมดโฟกัสในClickUp Docs โหมดโฟกัสหน้าจะซ่อนแถบด้านข้าง ทำให้สายตาของฉันจดจ่ออยู่กับข้อความที่กำลังทำงานอยู่เท่านั้น และโหมดบล็อกโฟกัสจะลดความโปร่งใสของข้อความและเนื้อหาอื่นๆ ในเอกสารของฉัน เพื่อให้ฉันสามารถใส่ใจกับย่อหน้าที่กำลังพิมพ์อยู่เท่านั้น
- เปลี่ยนวันที่ครบกำหนดของงานที่ล่าช้าซึ่งกำลังขัดขวางงานอื่น ๆ และ ให้ ClickUp ปรับวันที่ครบกำหนดของงานที่ขึ้นอยู่กับงานนั้นโดยอัตโนมัติ
เมื่อฉันต้องการจัดระเบียบเวลาทำงานให้มีโครงสร้างมากขึ้น ฉันจะใช้เทมเพลตการบล็อกเวลา ตัวอย่างเช่นเทมเพลตการบล็อกเวลาประจำวันของ ClickUpช่วยให้ฉันจัดตารางเวลาให้สอดคล้องกับช่วงเวลาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด และช่วยให้ฉันมุ่งเน้นกับงานสำคัญเพียงหนึ่งอย่างในแต่ละครั้ง
แม่แบบที่ปรับแต่งได้นี้ช่วยให้ฉัน:
- จัดสรรเวลาที่เฉพาะเจาะจงสำหรับแต่ละงาน
- วิเคราะห์ว่างานใดที่ต้องทำทันที งานใดที่สามารถรอได้ หรืองานใดที่สามารถมอบหมายให้ผู้อื่นทำได้ โดยใช้เมทริกซ์ความสำคัญ
- ป้องกันการหมดไฟด้วยการประมาณเวลาที่จำเป็นในการทำงานให้เสร็จอย่างแม่นยำ
- มองเห็นรายการงานทั้งหมดของฉันสำหรับวันนี้ได้ในพริบตา
- กำหนดช่วงเวลาเพื่อหยุดและทบทวนวันของฉัน
กรอบการทำงานนี้สามารถใช้ได้ทั้งสำหรับการใช้งานส่วนตัวและการจัดการตารางประจำวันของทีมของฉัน ในวันที่ฉันมีงานที่ต้องทำงานร่วมกันหลายอย่าง เทมเพลตนี้ช่วยให้ฉันสามารถมอบหมายงานที่ต้องทำเป็นประจำให้กับสมาชิกในทีม เพิ่มระยะเวลาสำหรับแต่ละงาน และตั้งค่าหมวดหมู่ที่กำหนดเอง เช่น การระดมความคิด การเขียน หรือการแก้ไข
- สร้างการแจ้งเตือนจากทุกที่ในพื้นที่ทำงานของฉัน พร้อมแนบไฟล์ วันที่ และกำหนดการซ้ำ ฉันยังตั้งการแจ้งเตือนใน ClickUpสำหรับความคิดเห็นเฉพาะภายในงานเพื่อเตือนความจำว่าต้องติดตามการสนทนาที่สำคัญในส่วนใด
การจัดการงาน
- ฉันได้ปรับแต่งพื้นที่ทำงาน ClickUp ของเราให้เข้ากับกระบวนการทำงานของฉันโดยการ ตั้งค่าสถานะและฟิลด์ที่กำหนดเอง (ตัวอย่างเช่น โครงการเขียนของเรามักมีสถานะเช่น 'ระดมความคิด', 'วิจัย', 'เขียน', และ 'ร่างสุดท้าย')
- เพิ่มลำดับความสำคัญเพื่อเน้นงาน ตามว่างานนั้นเร่งด่วน สูง ปกติ หรือลำดับความสำคัญต่ำ
- เชื่อมโยงงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทำความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างงานเหล่านั้น ค้นหาทรัพยากรที่ใช้ร่วมกัน ติดตามความคืบหน้า และขจัดอุปสรรค เช่น การเชื่อมโยงงานเขียนบล็อกกับการปรับแต่ง SEO
- แบ่งเป้าหมายรายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือนของฉันออกเป็นเป้าหมายย่อยด้วยClickUp Goals ฉันสามารถกำหนดกรอบเวลาที่ชัดเจน มอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีมหนึ่งคนหรือหลายคน และติดตามความคืบหน้าของงานของฉันด้วยการติดตามความคืบหน้าอัตโนมัติ
การจดบันทึก
- จดบันทึก สร้างรายการงานประจำวัน และเขียนความคิดหรือไอเดียที่ผุดขึ้นมาในหัวด้วยClickUp Notepad ฉันสามารถลากและวางรายการหรือจัดเรียงรายการหนึ่งไว้ใต้รายการอื่นเพื่อสร้างลำดับชั้นที่มองเห็นได้ (เช่น เพิ่ม 'สัมภาษณ์ SME' เป็นรายการย่อยใต้ 'เขียนบทความบล็อก') และเปลี่ยนสิ่งที่จดบันทึกเหล่านี้ให้เป็นรายการที่ต้องทำ/งานได้ด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้ง
...และนี่เป็นเพียงส่วนเล็ก ๆ ของสิ่งที่ ClickUp มีให้เท่านั้น. ในฐานะเครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อส่งเสริมการทำงานอย่างมีสมาธิ คุณสมบัติส่วนใหญ่ของ ClickUp จะสนับสนุนการทำงานแบบครั้งละหนึ่งอย่าง. เมื่อคุณสร้างนิสัยนี้ได้แล้ว คุณสามารถสำรวจแอปอย่างลึกซึ้ง และค้นพบคุณสมบัติเพิ่มเติมเพื่อลดการเสียสมาธิ ประหยัดเวลา และปรับปรุงคุณภาพของงานให้ดีขึ้น.
การทำงานทีละอย่างเพื่อประสิทธิภาพและความเป็นเลิศในแบบของฉัน
การทำงานทีละอย่างช่วยให้ฉันสามารถจัดการเวลาและประสิทธิภาพการทำงานได้ดีขึ้น นั่นเป็นเหตุผลที่ฉันมักจะแนะนำให้สมาชิกในทีมที่พยายามตามไม่ทันได้ลองทำดู
การมุ่งเน้นไปที่สิ่งเดียวในแต่ละครั้ง ทำให้ฉันพบว่าตัวเองสามารถจัดการงานต่าง ๆ ได้อย่างราบรื่นด้วยความชัดเจนและประสิทธิภาพที่มากขึ้น มันไม่ใช่แค่การติ๊กงานให้เสร็จเร็วขึ้นเท่านั้น แต่คือการทำให้ทุกอย่างดีขึ้นอย่างแท้จริง
การทำงานทีละอย่างมีวิธีแอบแฝงที่ปลดล็อกความคิดสร้างสรรค์และทักษะการแก้ปัญหาของฉัน ทำให้ฉันสงสัยว่าทำไมฉันถึงเคยพยายามทำงานหลายอย่างพร้อมกันตั้งแต่แรก ฉันชอบการกดปุ่มหยุดชั่วคราวบนสิ่งรบกวนและอยู่กับปัจจุบัน ในช่วงเวลาที่ฉันอยู่ใน โฟลว์ ของตัวเอง
เทคโนโลยีมักถูกมองในแง่ลบว่าทำให้เสียสมาธิ แต่ด้วยซอฟต์แวร์อย่าง ClickUp ฉันสามารถรักษาสมาธิได้อย่างเต็มที่และทำงานให้เสร็จตามกำหนดเวลาได้อย่างสม่ำเสมอลองใช้ ClickUpด้วยตัวคุณเองและดูว่าประสิทธิภาพการทำงานของคุณเพิ่มขึ้นอย่างไร!