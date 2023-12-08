10 ประกาศนียบัตรการให้คำปรึกษาเพื่อสร้างอาชีพของคุณในปี 2025

จากแพทย์ที่ปรึกษาในโรงพยาบาลใหญ่ไปจนถึงนักกลยุทธ์เนื้อหาที่เป็นมิตรในชุมชน คำว่า 'ที่ปรึกษา' หมายถึงงานและอาชีพที่หลากหลาย
ตลาดฟรีแลนซ์ก็กำลังกลายเป็นเส้นทางอาชีพที่เป็นไปได้เช่นกัน—ตลาดมูลค่า 1.3 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐที่มีฟรีแลนซ์ที่ทำงานอยู่ 60 ล้านคน ตามข้อมูลจาก Upwork—ซึ่งนำไปสู่การเกิดขึ้นของที่ปรึกษาอิสระในทุกสาขา
ตามที่การวิจัยเดียวกันระบุว่า ที่ปรึกษาได้รับมอบหมายให้ทำภารกิจที่ท้าทายมากขึ้น ทำโครงการที่หลากหลาย และมีความพึงพอใจโดยรวมมากขึ้นเช่นกัน ด้วยเหตุนี้ การแข่งขันจึงดุเดือดเช่นกัน
เพื่อให้โดดเด่นจากผู้อื่นและสร้างอาชีพที่ปรึกษาที่ประสบความสำเร็จ คุณต้องมีมากกว่าทักษะ คุณต้องมีเครดิต ความน่าเชื่อถือ การได้รับการรับรองทางด้านการให้คำปรึกษาเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการบรรลุเป้าหมายนี้
ก่อนที่เราจะเข้าสู่รายละเอียดของการรับรองการให้คำปรึกษา ขอให้เราเข้าใจบริบทก่อน
⏰ สรุป 60 วินาที
ต้องการยกระดับเกมการให้คำปรึกษาของคุณหรือไม่? การรับรองสามารถให้ความน่าเชื่อถือและทักษะให้คุณโดดเด่นได้ นี่คือคู่มือสั้น ๆ สำหรับการรับรองที่ดีที่สุด:
ประกาศนียบัตรการให้คำปรึกษาชั้นนำ:
- ผู้ให้คำปรึกษาการจัดการที่ได้รับการรับรอง (CMC): มาตรฐานทองคำสำหรับผู้ให้คำปรึกษาการจัดการ ที่พิสูจน์ถึงความเชี่ยวชาญและความมุ่งมั่นทางจริยธรรมของคุณ
- ที่ปรึกษาธุรกิจขนาดเล็กที่ได้รับการรับรอง (ASBC): เหมาะสำหรับผู้ที่ทำงานกับธุรกิจขนาดเล็ก ช่วยเหลือให้พวกเขาเติบโตและประสบความสำเร็จ
- ผู้จัดการโครงการมืออาชีพ (PMP): ใบรับรองที่ได้รับความนิยมสำหรับผู้จัดการโครงการ แสดงให้เห็นถึงความสามารถของคุณในการนำโครงการไปสู่ความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ
- CompTIA Project+: ทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับ PMP ครอบคลุมหลักการบริหารโครงการที่จำเป็นโดยเน้นด้านเทคโนโลยี
- ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยระบบสารสนเทศที่ได้รับการรับรอง (CISSP): เหมาะอย่างยิ่งสำหรับที่ปรึกษาด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ แสดงให้เห็นถึงทักษะของคุณในการรักษาความปลอดภัยของระบบและข้อมูล
- Certified ScrumMaster (CSM): จำเป็นสำหรับผู้ที่สนใจใน Agile และ Scrum เพื่อให้คุณสามารถนำทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ใบรับรองวิศวกรคลาวด์: ใบรับรอง AWS, Azure หรือ Google Cloud ช่วยให้คุณนำทางโซลูชันคลาวด์สำหรับลูกค้าได้
- การรับรองวิชาชีพทรัพยากรบุคคล (PHRC): สำหรับที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล เพื่อยืนยันความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการบุคลากรและการปฏิบัติตามข้อกำหนด
- ผู้เชี่ยวชาญการตลาดดิจิทัลที่ได้รับการรับรอง: จำเป็นสำหรับที่ปรึกษาการตลาดดิจิทัล เพื่อพิสูจน์ทักษะของคุณในด้าน SEO, โฆษณา, และกลยุทธ์เนื้อหา
- ที่ปรึกษาที่ได้รับการยืนยันจาก ClickUp: แสดงให้เห็นว่าคุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและปรับปรุงประสิทธิผลของทีมด้วย ClickUp
ClickUp: ชุดเครื่องมือที่ปรึกษาที่สมบูรณ์แบบที่สุด
การให้คำปรึกษาอาจวุ่นวายได้ แต่ ClickUp นำทุกอย่างมาไว้ในที่เดียว:
- ClickUp Docs: จัดเก็บบันทึกของลูกค้า รายละเอียดโครงการ และการวิจัยให้เป็นระเบียบและแชร์ได้อย่างง่ายดาย
- งานใน ClickUp: มอบหมายและติดตามงานที่ต้องส่งให้ลูกค้าโดยไม่ต้องใช้สายอีเมลที่ยุ่งเหยิง
- แดชบอร์ด ClickUp: รับข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับโครงการ, KPI, และกำหนดเวลา
- ClickUp Automations: ลดงานที่ต้องทำด้วยตนเองด้วยการอัปเดตและแจ้งเตือนงานอัตโนมัติ
- เป้าหมาย ClickUp: กำหนด, ติดตาม, และบรรลุเป้าหมายการให้คำปรึกษา
การให้คำปรึกษาคืออะไร?
การให้คำปรึกษาคือการปฏิบัติของมืออาชีพ/ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งโดยทั่วไปจะอยู่นอกองค์กร ให้คำแนะนำเฉพาะทางหรือดำเนินการตามมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะของบริษัท ที่ปรึกษาคือ:
- ผู้เชี่ยวชาญ: พวกเขามีความรู้ลึกซึ้งในด้านธุรกิจที่พวกเขาเชี่ยวชาญ อาจเป็นอุตสาหกรรมเช่นบริการทางการเงินหรือการดูแลสุขภาพ การปฏิบัติเช่นการจ้างงานที่หลากหลายหรือการวิเคราะห์ข้อมูล หรือทั้งสองอย่าง
- อิสระ: เช่นเดียวกับทนายความหรือที่ปรึกษาด้านการจัดการ พวกเขามักจะทำงานนอกองค์กรที่มีปัญหาให้แก้ไข
- กลยุทธ์: ที่ปรึกษาถูกจ้างมาเพื่อให้ความคิดเห็น, สร้างกระบวนการ, และสร้างระบบ. บางคนอาจดำเนินการโครงการนำร่องเพื่อเป็นตัวอย่างของแนวคิด.
- ขับเคลื่อนด้วยทรัพย์สินทางปัญญา: ที่ปรึกษาหลายท่านมักสร้างทรัพย์สินทางปัญญา (IP) ของตนเอง เช่น กระบวนการ กรอบการทำงาน และแม่แบบ
- มีคุณสมบัติสูง: พวกเขามักจะมีวุฒิการศึกษาหลังปริญญาตรีหรือปริญญาเอกในสาขาของตนเพื่อแสดงถึงคุณสมบัติ (ในสาขาเฉพาะหรืออุตสาหกรรมที่มีการควบคุมอย่างเข้มงวด)
อย่างไรก็ตาม วุฒิการศึกษาอย่างเป็นทางการไม่ใช่วิธีเดียวในการแสดงคุณสมบัติของคุณในฐานะที่ปรึกษา การรับรองการให้คำปรึกษาที่น่าเชื่อถือสามารถทำเช่นเดียวกันให้คุณได้ และมากกว่านั้น!
การรับรองการให้คำปรึกษาคืออะไร?
การรับรองการให้คำปรึกษาเป็นเอกสารที่แสดงถึงทักษะและความสามารถของคุณซึ่งออกโดยหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือ ตัวอย่างเช่น การได้รับการรับรองจากสถาบันการจัดการโครงการ (Project Management Institute) ให้เป็นผู้เชี่ยวชาญการจัดการโครงการ (Project Management Professional - PMP) แสดงว่าคุณมีความรู้และประสบการณ์ในการเริ่มต้น วางแผน ดำเนินการ ติดตาม และเสร็จสิ้นโครงการอย่างประสบความสำเร็จ
ประโยชน์ของการได้รับการรับรองการให้คำปรึกษาคืออะไร?
ประโยชน์พื้นฐานของการมีใบรับรองการให้คำปรึกษาคือการได้รับการยอมรับในความสามารถของคุณจากบุคคลที่สามที่ได้รับการยอมรับอย่างดี. แต่พวกมันทำได้มากกว่านั้น.
ความรู้เฉพาะทาง
โปรแกรมการรับรองส่วนใหญ่เริ่มต้นด้วยการศึกษาหรือหลักสูตรบางรูปแบบ ซึ่งช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญได้รับทักษะเฉพาะทางและแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด แตกต่างจากปริญญาจากวิทยาลัยที่เน้นความรู้ทั่วไป การรับรองจะมุ่งเน้นไปที่ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและการประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ
ความน่าเชื่อถือและชื่อเสียง
การรับรองการให้คำปรึกษาจากหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือแสดงให้เห็นว่านายจ้างหรือลูกค้าของคุณมีศักยภาพที่จะมีทักษะที่จำเป็นในการทำงาน
ตัวอย่างเช่น การได้รับการรับรองจาก Amazon Web Services (AWS) ในฐานะวิศวกรข้อมูลมืออาชีพ แสดงให้เห็นว่าคุณมีคุณสมบัติในการออกแบบ ปกป้อง ปรับปรุงประสิทธิภาพ และปรับปรุงแอปพลิเคชันบนคลาวด์บน AWS ให้ทันสมัย
ความสามารถในการทำตลาด
หลายตำแหน่งต้องการการรับรองเพื่อได้รับการจ้างงาน. ในระหว่างการจ้างผู้ฝึกสอนธุรกิจ/ผู้นำ องค์กรจะมองหาการรับรองจากสถาบันการฝึกสอนระหว่างประเทศ (ICF) เป็นพิเศษ. การมีใบรับรองนี้จะเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของคุณอย่างมาก.
ศักยภาพในการหารายได้ที่สูงขึ้น
การรับรองจากผู้ให้คำปรึกษามักต้องการประสบการณ์การทำงานจริงในสาขาที่เกี่ยวข้อง. ดังนั้น ผู้ให้คำปรึกษาที่ได้รับการรับรองจะมีประวัติการประสบความสำเร็จ ซึ่งทำให้ความต้องการในตัวพวกเขาเพิ่มขึ้น และเพิ่มศักยภาพในการหารายได้ของพวกเขา.
การเติบโตในอาชีพ
ใบรับรองการให้คำปรึกษาที่ดีที่สุดบางใบมีหลายระดับ ตัวอย่างเช่น ICF มีใบรับรองเช่น 'โค้ชที่ได้รับการรับรองระดับผู้ช่วย' 'หลักสูตรที่ได้รับการรับรองระดับมืออาชีพ' และ 'หลักสูตรที่ได้รับการรับรองระดับมาสเตอร์' แต่ละระดับมีข้อกำหนดที่แตกต่างกันและแสดงถึงทักษะที่มากขึ้น ซึ่งเป็นการเน้นย้ำการเติบโตในอาชีพ
นอกจากนี้ ยังแสดงให้ลูกค้าที่มีศักยภาพเห็นว่าคุณมุ่งมั่นที่จะพัฒนาความสามารถของคุณในสาขาของคุณ มันทำให้การปฏิบัติงานของคุณเป็นมาตรฐาน และยกระดับให้ถึงมาตรฐานอุตสาหกรรมชั้นนำ นอกจากนี้ ยังทำให้แน่ใจว่ามีกระบวนการทางวินัยให้ปฏิบัติตามในกรณีที่เกิดปัญหาขึ้น
วิธีค้นหาใบรับรองการให้คำปรึกษาที่ดีที่สุดสำหรับอาชีพของคุณ
การค้นหาอย่างรวดเร็วใน Google จะให้ผลลัพธ์เป็นใบรับรองจากผู้ให้บริการหลายร้อยราย หลายแห่งมีหลักสูตรที่ออกใบรับรองการสำเร็จการศึกษา อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ทุกแห่งที่จะให้ประโยชน์เหมือนกัน
ขณะเลือกใบรับรองการให้คำปรึกษาที่ดีที่สุดเพื่อส่งเสริมอาชีพของคุณ ให้ค้นหาสิ่งต่อไปนี้
- ความเกี่ยวข้อง: มองหาการรับรองที่เกี่ยวข้องกับทักษะของคุณ, สาขาที่คุณทำงาน, และลูกค้าที่คุณต้องการให้บริการ
- ข้อกำหนดการรับรอง: หากดูเหมือนง่ายเกินไปที่จะทำให้สำเร็จ อาจไม่เหมาะกับคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามันท้าทายให้คุณทำมากขึ้น
- หน่วยงานที่มีอำนาจ: ค้นหาองค์กรชั้นนำในสาขาที่คุณต้องการได้รับการรับรอง
- การปฐมนิเทศการสมัคร: การรับรองต้องแสดงให้เห็นว่าคุณสามารถทำงานได้จริงในทางปฏิบัติ ไม่ใช่เพียงแค่คุณสอบผ่านเท่านั้น
- ความสำเร็จของศิษย์เก่า: ตรวจสอบว่าผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรองคนอื่น ๆ ได้บรรลุความก้าวหน้าในอาชีพที่คุณต้องการหรือไม่ อันเป็นผลมาจากการรับรองเหล่านี้ การอ่านคำรับรองและคะแนนรีวิวจะเป็นประโยชน์
- การลงทุน: ดูว่าคุณต้องใช้เวลาและเงินเท่าไหร่ในการลงทุนเพื่อให้ได้ใบรับรองนี้ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสามารถรับภาระค่าใช้จ่ายได้
จากพารามิเตอร์เหล่านี้ เราได้ระบุใบรับรองการให้คำปรึกษาที่ดีที่สุด 10 ใบเพื่อเพิ่มศักยภาพในอาชีพของคุณในปี 2023
10 อันดับใบรับรองการให้คำปรึกษาที่คุณควรพิจารณา
1. ที่ปรึกษาการจัดการที่ได้รับการรับรอง (CMC)
เมื่อองค์กรต้องการปรับปรุงหรือยกระดับการบริหารจัดการทีม โครงการ หรือแนวปฏิบัติทางธุรกิจของตน มักจะมองหาที่ปรึกษาด้านการจัดการ ตัวอย่างเช่น พวกเขาอาจจ้างที่ปรึกษาด้านการตลาดก่อนเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคลขณะวางแผนกลยุทธ์การทำงานแบบผสมผสาน
สถาบันที่ปรึกษาการจัดการมอบประกาศนียบัตรที่ปรึกษาการจัดการที่ได้รับการรับรองให้แก่ผู้เชี่ยวชาญที่ช่วยเหลือธุรกิจในการจัดการบุคลากร, โครงการ, และเทคโนโลยีในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล, การวางแผนกลยุทธ์, การเงิน, การปฏิบัติการ, เทคโนโลยีสารสนเทศ, และการตลาด นอกจากนี้ยังครอบคลุมถึงการปฏิบัติที่มีคุณธรรม, กระบวนการ, การจัดการโครงการ, และการจัดการการเปลี่ยนแปลง
ข้อกำหนด
ในการมีคุณสมบัติ คุณจำเป็นต้อง
- ประสบการณ์อย่างน้อยสามปี
- การประเมินความพึงพอใจของลูกค้าห้าครั้ง
- ปริญญาตรีหรือมีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อยห้าปีพร้อมกับการศึกษาทางวิชาชีพที่สำคัญในด้านการให้คำปรึกษาการจัดการ
กระบวนการ
โปรแกรมการรับรองประกอบด้วยการสอบข้อเขียนที่ครอบคลุมจริยธรรมและความสามารถในการให้คำปรึกษา ตามด้วยการสอบปากเปล่าที่คุณนำเสนอการมีส่วนร่วมกับลูกค้าและตอบคำถาม
ค่าธรรมเนียม
การรับรองการให้คำปรึกษาการจัดการเบื้องต้นอาจมีค่าใช้จ่ายตั้งแต่ $350 ถึง $700. คุณต้องชำระค่าธรรมเนียมรายปี $395 เพื่อรักษาการรับรองไว้. และต้องทำการรับรองใหม่ทุกสามปี.
2. ที่ปรึกษาธุรกิจขนาดเล็กที่ได้รับการรับรอง (ASBC)
ที่ปรึกษาธุรกิจขนาดเล็กเป็นที่ปรึกษาด้านการจัดการที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในธุรกิจอิสระที่มีพนักงานน้อยกว่า 500 คน
สมาคมที่ปรึกษาธุรกิจขนาดเล็กที่ได้รับการรับรอง (AASBC) มอบการรับรองตำแหน่งที่ปรึกษาธุรกิจขนาดเล็กที่ได้รับการรับรอง(ASBC) ให้แก่สมาชิกทั่วโลก
ข้อกำหนด
ในการสมัคร คุณต้องแสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญของคุณในการบริหารจัดการธุรกิจขนาดเล็ก และมีความเต็มใจที่จะให้บริการแก่ตลาดต่อไป
กระบวนการ
ในการได้รับการรับรอง คุณจำเป็นต้องเป็นสมาชิกของ AASBC เข้ารับการบรรยายชุด 40 ชั่วโมง ศึกษาหนังสือฝึกอบรมแนวทาง Simplified Examination to Maximize Profit (SEMP) และสอบผ่านข้อสอบออนไลน์
ค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมปีแรกคือ $999 พร้อมค่าต่ออายุ $149 ทุกปี
3. ผู้เชี่ยวชาญการจัดการโครงการ (PMP)
สถาบันการจัดการโครงการ (Project Management Institute) มอบประกาศนียบัตรการเป็นผู้เชี่ยวชาญการจัดการโครงการ (Project Management Professional)ที่เป็นที่ต้องการอย่างมากให้แก่ผู้สมัครที่มีทักษะใน "การจัดการบุคลากร, กระบวนการ และ 우선ลำดับทางธุรกิจของโครงการมืออาชีพ" สถาบันนี้ให้การยอมรับทักษะของคุณใน:
- การนำพาผู้คนตลอดวงจรชีวิตของโครงการ
- ใช้แนวทางแบบ Agile และแบบผสมผสานในการออกแบบวิธีการดำเนินโครงการ
- สื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ เกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการ
หนึ่งในสามโมดูลของการรับรอง PMP คือกระบวนการบริหารโครงการ ซึ่งรวมถึงการจัดการการสื่อสาร การมอบหมายงาน การติดตามผลการปฏิบัติงาน การสำรวจคุณภาพ การจัดการการเปลี่ยนแปลง การกำหนดมาตรฐานการกำกับดูแล และการเลือกเครื่องมือที่เหมาะสม แพลตฟอร์มการบริหารโครงการของ ClickUp สามารถช่วยในเรื่องทั้งหมดนี้และอื่นๆ ได้อีกมากมาย
ข้อกำหนด
ในการที่จะเป็น PMP คุณจำเป็นต้องมี:
- ปริญญาโทสี่ปี
- ประสบการณ์การบริหารโครงการ 36 เดือน
- 35 ชั่วโมงของการศึกษา/การฝึกอบรมการจัดการโครงการ หรือประกาศนียบัตร CAPM®
กระบวนการ
เมื่อใบสมัครของคุณได้รับการยอมรับตามคุณสมบัติแล้ว คุณต้องสอบข้อเขียนทางออนไลน์
ค่าธรรมเนียม
การรับรอง PMP มีค่าใช้จ่าย $400-555 ขึ้นอยู่กับสถานะสมาชิกของคุณ
4. CompTIA Project+
ด้วยโครงการขนาดใหญ่กว่าครึ่งหนึ่งล้มเหลว โดยเฉพาะในด้านการนำเทคโนโลยีมาใช้ ผู้จัดการโครงการที่ดีจึงเป็นที่ต้องการอย่างมาก องค์กรต่างๆ มองหาผู้เชี่ยวชาญที่เข้าใจการพัฒนาเทคโนโลยีและมีประสบการณ์ในการใช้แนวทาง Agile และเครื่องมือการจัดการโครงการ
CompTIA Project+รับรองผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีที่มีทักษะในการจัดการโครงการขนาดเล็กและขนาดกลาง ครอบคลุมถึงวิธีการ, กรอบการทำงาน, ทักษะ Agile, การจัดการการเปลี่ยนแปลง และการปฏิบัติตามข้อกำหนด
ข้อกำหนด
CompTIA Project+ เป็นใบรับรองระดับเริ่มต้นที่แนะนำให้มีประสบการณ์ในการบริหารโครงการอย่างน้อย 6-12 เดือน
กระบวนการ
คุณจำเป็นต้องสอบผ่านการทดสอบแบบปรนัยและแบบปฏิบัติ
ค่าธรรมเนียม
คุณสามารถซื้อเฉพาะการสอบในราคา $358 หรือเลือกเรียนออนไลน์หรือใช้เอกสารการศึกษาด้วยตนเองโดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
ตอนนี้ที่เราเข้าใจการรับรองทั่วไปชั้นนำแล้ว มาดูการรับรองสำหรับผู้เชี่ยวชาญกันบ้าง
5. ผู้เชี่ยวชาญระบบความปลอดภัยสารสนเทศที่ได้รับการรับรอง (CISSP)
ส่วนใหญ่แล้ว องค์กรต่าง ๆ มีทีมความปลอดภัยทางไซเบอร์ขนาดใหญ่ภายในองค์กร อย่างไรก็ตาม สำหรับสถานการณ์พิเศษ เช่น หลังการโจมตีทางไซเบอร์ หรือเพื่อการตรวจสอบอย่างทันเวลา พวกเขาจ้างที่ปรึกษาด้านความปลอดภัย
ใบรับรองCertified Information Systems Security Professionalจาก ISC2 เป็นใบรับรองที่ได้รับการยอมรับอย่างสูง ใบรับรองนี้รับรองทักษะของผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยสารสนเทศในด้านการรักษาความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศครอบคลุมถึงสินทรัพย์, การสื่อสาร, ระบบเครือข่าย, การดำเนินงาน, และสถาปัตยกรรม นอกจากนี้ยังครอบคลุมถึงการจัดการความเสี่ยง, การประเมิน, และการจัดการตัวตนและการเข้าถึง
ข้อกำหนด
ในการได้รับการรับรอง คุณต้องมีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อยห้าปีในสองหรือมากกว่าสองโดเมนของ ISC2 CISSP คุณอาจมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ได้หากมีประสบการณ์หนึ่งปีพร้อมวุฒิการศึกษาที่เกี่ยวข้อง
กระบวนการ
คุณสามารถได้รับการรับรองหลังจากผ่านการสอบ, ยอมรับจรรยาบรรณของ ISC2, และชำระค่าธรรมเนียมรายปีจำนวน $125.
6. ผู้ได้รับการรับรอง ScrumMaster
สครัมกำลังกลายเป็นวิธีที่ได้รับความนิยมสำหรับทีมวิศวกรรมในการบริหารโครงการ. สครัมมาสเตอร์รวบรวมทีมเข้าด้วยกัน, สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีประสิทธิภาพ, และนำทีมสมาชิกผ่านหลักการและวิธีปฏิบัติของสครัม.
องค์กรมักจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดตั้ง ฝึกอบรม และดำเนินการ Scrum ให้กับทีมของตน
การรับรองCertified ScrumMasterโดย Scrum Alliance เป็นการรับรองความรู้ของคุณเกี่ยวกับสครัม รวมถึงความสามารถในการนำไปใช้ในทางปฏิบัติ โปรแกรมการฝึกอบรมยังสอนเกี่ยวกับความรับผิดชอบของทีม กิจกรรม และเอกสารที่จำเป็นสำหรับการนำสครัมไปใช้ได้สำเร็จ
ข้อกำหนด
นี่ก็เป็นโปรแกรมที่เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นเช่นกัน สำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมไอที เช่น วิศวกรซอฟต์แวร์ นักวิเคราะห์ธุรกิจ และผู้จัดการโครงการ
กระบวนการ
คุณจะต้องลงทะเบียนเรียนหลักสูตรออนไลน์แบบเรียลไทม์หรือแบบตัวต่อตัวที่มีเวลาเรียนอย่างน้อย 14 ชั่วโมง จากนั้นคุณจะต้องผ่านการทดสอบด้วย
ค่าธรรมเนียม
การฝึกอบรม, การรับรอง, และเอกสารโบนัสอื่น ๆ มีค่าใช้จ่าย $299. ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของคุณ, คุณยังสามารถลงทะเบียนเรียนหลักสูตรขั้นสูงอื่น ๆ ใน Scrum ได้.
7. การรับรองวิศวกรคลาวด์
เมื่อแอปพลิเคชันต่าง ๆ ย้ายไปอยู่บนคลาวด์ทั้งหมดมากขึ้น ความต้องการวิศวกรที่มีทักษะทางเทคนิคเฉพาะทางในแต่ละสภาพแวดล้อมจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยทั่วไป องค์กรจะจ้างผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรองเพื่อแก้ไขปัญหาทางเทคโนโลยีที่ซับซ้อน ต่อไปนี้คือใบรับรองระดับสูงในสาขาวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมคลาวด์
ใบรับรองความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของ AWS
ประกาศนียบัตรเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ได้แก่ การเชื่อมต่อเครือข่ายขั้นสูง, ฐานข้อมูล, SAP บน AWS, การเรียนรู้ของเครื่อง, ความปลอดภัย, และการวิเคราะห์ข้อมูล. เพื่อได้รับการรับรองนี้ คุณต้องทำตามข้อกำหนดต่อไปนี้:
- มีประสบการณ์ทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยห้าปี พร้อมมีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีและแนวคิดเฉพาะทาง
- สอบออนไลน์ผ่าน
- ชำระค่าธรรมเนียมการสอบประมาณ 300 ดอลลาร์
ใบรับรองผู้เชี่ยวชาญ Azure
Azure เสนอการรับรองระดับผู้เชี่ยวชาญสำหรับสถาปนิกโซลูชัน, สถาปนิกความปลอดภัยทางไซเบอร์, วิศวกร DevOps และสถาปนิกโซลูชันแพลตฟอร์ม Power ในการได้รับการรับรองนี้ คุณจำเป็นต้อง:
- สำเร็จการรับรองระดับผู้ช่วยที่เกี่ยวข้องจาก Azure
- ผ่านการสอบรับรอง
- ชำระค่าธรรมเนียมการสอบจำนวน $165
การรับรองวิชาชีพ Google Cloud
GCP มอบประกาศนียบัตรระดับมืออาชีพให้กับผู้ที่มีทักษะขั้นสูงในการออกแบบการใช้งานและการจัดการผลิตภัณฑ์ Google Cloud โดยมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เช่น สถาปนิกคลาวด์ วิศวกรฐานข้อมูล วิศวกรข้อมูล ผู้ดูแลระบบ Workplace เป็นต้น ในการได้รับประกาศนียบัตรเหล่านี้ คุณจะต้อง:
- มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรม 3 ปีขึ้นไป รวมถึงประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ปี
- ผ่านการสอบรับรอง
- ชำระค่าธรรมเนียมการสอบจำนวน $200
มีใบรับรองสำหรับนักเทคโนโลยีหลายสิบใบ แต่ละใบมีประโยชน์เฉพาะตัว. ที่กล่าวมาข้างต้นคือบางใบรับรองหลักที่จะช่วยให้คุณเริ่มต้นได้. ตอนนี้ มาดูใบรับรองสำหรับผู้ให้คำปรึกษาอาชีพอื่น ๆ กัน.
8. การรับรองวิชาชีพด้านทรัพยากรบุคคล (PHRC)
ความต้องการผู้เชี่ยวชาญที่สามารถจ้างงาน, ฝึกอบรม, และบริหารจัดการพนักงานทางไกล, ฟรีแลนซ์, ทีมระดับโลก, และแรงงานที่หลากหลายกำลังเพิ่มขึ้นอย่างมาก ความสามารถที่แสดงให้เห็นในการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติการด้านทรัพยากรมนุษย์สามารถมีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับผู้ให้คำปรึกษา
ผู้ให้คำปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคลที่ได้รับการรับรอง(CHRC) จากสถาบันการจัดการทรัพยากรบุคคล (HRMI) ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับผู้ให้คำปรึกษาภายนอก ครอบคลุมกลยุทธ์, ค่าตอบแทนและสวัสดิการ, พฤติกรรมองค์กร, การจัดการโครงการ, การตรวจสอบทรัพยากรบุคคล, เป็นต้น
ข้อกำหนด
ในการได้รับการรับรองการให้คำปรึกษาครั้งนี้ คุณต้องมีปริญญาตรีหรือสูงกว่า และมีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อยสิบปี โดยมีประสบการณ์การบริหารอย่างน้อยสี่ปี
กระบวนการ
เมื่อผ่านเกณฑ์คุณสมบัติแล้ว คุณต้องผ่านการสอบ
ค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมสมาชิกของ HRMI อยู่ระหว่าง $75-100
9. ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดดิจิทัลที่ได้รับการรับรอง
องค์กรต่างๆ โดยเฉพาะธุรกิจขนาดเล็ก กำลังมองหาผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดดิจิทัลเพื่อช่วยในการเติบโต ซึ่งรวมถึงผู้เชี่ยวชาญทั่วไปที่สามารถคิดค้นและดำเนินกลยุทธ์การตลาดดิจิทัล ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในด้านการตลาดเนื้อหา สื่อสังคมออนไลน์ การโฆษณาแบบชำระเงิน ฯลฯ
ประกาศนียบัตรผู้เชี่ยวชาญการตลาดดิจิทัลที่ได้รับการรับรองซึ่งได้รับการรับรองโดยสมาคมการตลาดแห่งสหรัฐอเมริกา ร่วมกับสถาบันการตลาดดิจิทัล ครอบคลุมการขายดิจิทัล ประสบการณ์ของลูกค้า อีคอมเมิร์ซ การวางแผนโครงการ และภาวะผู้นำ
ข้อกำหนดและกระบวนการ
เพื่อให้มีคุณสมบัติ คุณจะต้องเรียนหลักสูตรออนไลน์ประมาณ 120 ชั่วโมง และส่งงานเขียนจำนวน 2 ชิ้น ชิ้นละ 5,000 คำ เพื่อการประเมินผล
ค่าธรรมเนียม
โปรแกรมการฝึกอบรมและการรับรองมีค่าใช้จ่ายมากกว่า $3000
10. ที่ปรึกษาที่ได้รับการตรวจสอบจาก ClickUp
ทุกองค์กรกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล โดยมุ่งเน้นการแปลงข้อมูลให้เป็นดิจิทัลและทำให้กระบวนการต่าง ๆ เป็นอัตโนมัติ ในเส้นทางนั้น พวกเขาได้นำเครื่องมือหลายอย่างมาใช้ ซึ่งจำเป็นต้องมีการตั้งค่าและการจัดการ
เครื่องมือการจัดการโครงการของ ClickUp ถูกใช้โดยทีมมากกว่า 2 ล้านทีมทั่วโลก และมีผู้ใช้เพิ่มขึ้นทุกวัน เพื่อเร่งการเติบโตนี้ เราได้สร้างชุมชนที่ปรึกษาที่สามารถช่วยในการกำหนดค่าพื้นที่ทำงาน ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ การเริ่มต้นใช้งาน การบันทึกกระบวนการ สร้างระบบอัตโนมัติแบบกำหนดเอง และอื่นๆ อีกมากมาย
ที่ปรึกษาที่ได้รับการยืนยันจาก ClickUpจะสามารถเข้าถึงลูกค้าที่ต้องการความช่วยเหลือ พอร์ทัลสำหรับพันธมิตรเพื่อความร่วมมือ การทดสอบเบต้า และบัญชีแซนด์บ็อกซ์ฟรี
ข้อกำหนด
เพื่อให้มีคุณสมบัติเป็นที่ปรึกษาที่ได้รับการรับรองจาก ClickUp คุณต้องมี:
- ความหลงใหลในประสิทธิภาพการทำงาน
- มีประสบการณ์ในการนำ ClickUp ไปใช้งานให้กับลูกค้าหลายราย
- พนักงานประจำน้อยกว่าสิบคนและมีรายได้น้อยกว่า 1 ล้านดอลลาร์
กระบวนการ
สมัครออนไลน์เพื่อเป็นผู้ให้คำปรึกษาที่ได้รับการรับรองจาก ClickUp และเราจะติดต่อคุณ
วิธีบริหารจัดการอาชีพที่ปรึกษาของคุณด้วย ClickUp
ในฐานะที่ปรึกษา คุณจะบริหารจัดการโครงการหลายโครงการพร้อมกัน แต่ละโครงการมีกระบวนการ เป้าหมาย และงานที่แตกต่างกัน ซึ่งอาจทำให้งานยุ่งยากได้ เครื่องมือที่แข็งแกร่งเช่นซอฟต์แวร์ที่ปรึกษาของ ClickUp สามารถทำให้งานนี้ง่ายดายสำหรับคุณ
จัดการการสื่อสารกับลูกค้า
เครื่องมือการจัดการโครงการของ ClickUp สามารถปรับให้เข้ากับระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM) หรือซอฟต์แวร์การรับลูกค้าใหม่ของคุณได้อย่างราบรื่น ด้วยมุมมองการทำงานที่หลากหลายถึง 15 แบบ ที่ปรึกษาสามารถมองเห็นกลยุทธ์ของลูกค้า, กำหนดเวลา, การเรียกเก็บเงิน, การรับข้อมูล, และอื่น ๆ ได้ในแพลตฟอร์มที่ปลอดภัย
คุณสามารถใช้ประโยชน์จากแนวทางปฏิบัติมาตรฐานอุตสาหกรรมด้วยเทมเพลตการจัดการลูกค้าของ ClickUp
โบนัส: สร้างความประทับใจให้ลูกค้าด้วยไอเดียของขวัญสำหรับลูกค้า!
นำงานทั้งหมดของคุณมาที่ ClickUp Tasks
จัดระเบียบโครงการทั้งหมดของคุณบนพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณ แบ่งย่อยเป็นงาน รายการงานย่อย และรายการตรวจสอบเพื่อการจัดการที่ง่ายขึ้น
คุณยังสามารถรวมงานปฏิบัติการต่างๆ เช่น การลงนามในสัญญา การจัดทำงบประมาณ และอื่นๆ ได้โดยตรงใน ClickUp นอกจากนี้ คุณยังสามารถทำงานที่เกิดซ้ำโดยอัตโนมัติสำหรับการตรวจสอบโครงการหรือการปฏิบัติตามข้อกำหนดได้อีกด้วย
ทำงานร่วมกันในบริบทที่เหมาะสมบน ClickUp
เพิ่มคำอธิบายรายละเอียดสำหรับงานต่าง ๆ สื่อสารกับผู้ขาย พันธมิตร หรือแม้แต่ลูกค้าผ่านความคิดเห็นแบบซ้อน เพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับรายการที่เกี่ยวข้องกับบริการให้คำปรึกษาของคุณโดยเฉพาะ ใช้ ClickUpเป็นซอฟต์แวร์สำหรับการทำงานร่วมกับลูกค้าแบบครบวงจรในที่เดียว
ติดตามและจัดการเวลา
ทรัพย์สินที่ใหญ่ที่สุดของที่ปรึกษาคือเวลาของพวกเขา ใช้ClickUp Time Trackingเพื่อวัดเวลาที่คุณใช้ไปกับงานแต่ละชิ้นอย่างแม่นยำ ดูแนวโน้มบนClickUp Dashboardและวางแผนโครงการในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ หากคุณยังไม่แน่ใจ เริ่มต้นด้วยเทมเพลตบันทึกเวลาของ ClickUp
บันทึกและแบ่งปันความรู้
ไม่ว่าจะเป็นบันทึกการประชุมหรือกระบวนการที่เป็นกรรมสิทธิ์ของคุณ ใช้ClickUp Docsเพื่อเขียนและแบ่งปันความรู้อย่างปลอดภัย เชื่อมโยงกับเวิร์กโฟลว์ของคุณและสร้างงานได้จากภายใน
ทำมากขึ้นด้วย AI
ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่? ไม่มีปัญหา. มีเครื่องมือ AIมากมายสำหรับการให้คำปรึกษาที่สามารถทำให้การทำงานของคุณเป็นระบบอัตโนมัติและรวดเร็วขึ้น. ใช้ClickUp AIเป็นผู้ช่วยส่วนตัวของคุณ. สรุปบันทึกและสร้างรายการการกระทำได้รวดเร็วขึ้น. ใช้ ClickUp AI เป็นผู้แก้ไขเอกสารส่วนตัวของคุณ. ถามคำถามและคิดค้นไอเดีย.
ค้นหาเทมเพลตที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับทุกความต้องการ
ด้วย ClickUp คุณไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นจากศูนย์ หากคุณมีเทมเพลตสำหรับงานของคุณอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นข้อตกลง กระบวนการทำงาน การค้นหาข้อมูลลูกค้ากรณีศึกษาทางธุรกิจ ฯลฯ คุณสามารถนำเทมเพลตเหล่านั้นมาใช้ใน ClickUp ได้ทันที หากยังไม่มี ก็ไม่ต้องกังวล
เลือกจากเทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้าสำหรับการให้คำปรึกษาของ ClickUpที่มีให้เลือกหลายสิบแบบเพื่อตอบสนองทุกความต้องการของคุณ สำหรับการเริ่มต้นอย่างรวดเร็วนี่คือเทมเพลตข้อตกลงที่ปรึกษาของ ClickUp 🤩 เพียงทำสำเนาของเทมเพลต ใส่รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง และเริ่มทำงานจริงได้เลย: แก้ไขปัญหาของลูกค้า!
เพิ่มศักยภาพอาชีพที่ปรึกษาของคุณด้วย ClickUp
การได้รับการรับรองการให้คำปรึกษาช่วยให้คุณก้าวผ่านประตูไปได้. พวกมันช่วยสร้างความน่าเชื่อถือและอิทธิพลต่อผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าให้จ้างคุณสำหรับงานที่กำลังจะมาถึง. เมื่อคุณได้รับการจ้างแล้ว คุณต้องการมากกว่านี้.
การจัดการโครงการด้วย ClickUp จะพาคุณไปถึงเส้นชัย มันช่วยให้คุณจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า ส่งมอบโครงการ และทำให้การดำเนินงานของธุรกิจที่ปรึกษาของคุณเป็นระบบ
ยิ่งไปกว่านั้น! มันช่วยประหยัดเวลาของคุณ ลดงานที่ซ้ำซากและให้อิสระในการสร้างผลลัพธ์ให้กับลูกค้า ยกระดับธุรกิจที่ปรึกษาของคุณลองใช้ ClickUp ฟรีวันนี้!