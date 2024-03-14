รีวิว Calendly พร้อมราคาและคุณสมบัติสำหรับปี 2025

ปฏิทินออนไลน์สมัยใหม่ช่วยให้คุณสามารถจัดระเบียบการทำงานได้ดีขึ้นและบริหารเวลาของคุณอย่างมีประสิทธิภาพล่วงหน้า ⏰
ยกตัวอย่างเช่น Calendly ซึ่งเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางว่าเป็นหนึ่งในแอปปฏิทินที่ดีที่สุด Calendly ช่วยจัดการและกำหนดตารางเวลาให้คุณโดยอัตโนมัติ ดังที่บทวิจารณ์ Calendly ต่อไปนี้แสดงให้เห็น แอปกำหนดเวลานี้มีฟีเจอร์ที่มีประโยชน์มากมายเพื่อประหยัดเวลาและความพยายามสำหรับมืออาชีพหรือทีมที่มีงานยุ่ง
Calendly ไม่ใช่ซอฟต์แวร์จัดตารางเวลาเพียงตัวเดียวที่มีอยู่ อย่างไรก็ตาม ยังมีตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมอื่น ๆ ให้เลือกใช้—และหนึ่งในนั้นที่คุณควรพิจารณาเป็นพิเศษ
มาทำความเข้าใจให้ชัดเจนว่า Calendly คืออะไรและมีฟีเจอร์อะไรบ้าง เราจะรีวิวแผนการใช้งานฟรีของ Calendly รวมถึงเวอร์ชันที่ต้องเสียค่าใช้จ่าย และดูความคิดเห็นจากผู้ใช้เกี่ยวกับแต่ละแผน จากนั้นเราจะพิจารณาสายทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการจัดตารางเวลา เพื่อให้คุณมีข้อมูลครบถ้วนในการตัดสินใจเลือกสิ่งที่เหมาะสมที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณ 🤔
อะไรคือ Calendly?
Calendly เป็นแอปจัดตารางเวลาที่ช่วยจัดการปฏิทินของคุณโดยอัตโนมัติและขจัดปัญหาอีเมลตอบโต้ไปมาที่น่ารำคาญ ฟังก์ชันที่ยืดหยุ่นของมันช่วยให้คุณเลือกจำนวนการประชุมต่อวันและประเภทของการประชุมที่คุณต้องการเสนอได้
ตัวอย่างเช่น คุณอาจเป็นฟรีแลนซ์หรือเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการนัดหมายการประชุมหรือการปรึกษา หรือคุณอาจเป็นนักสรรหาบุคลากรที่กำลังนัดสัมภาษณ์กับผู้สมัครงาน นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับผู้นำทีมที่จัดการกิจกรรมกลุ่มซึ่งมีสมาชิกหลายคน และคุณต้องการดูปฏิทินร่วมกัน 👪
กระบวนการนัดหมายนั้นง่ายมาก ซอฟต์แวร์จะช่วยให้คุณสร้างหน้าสำหรับการจองและซิงค์กับปฏิทินของคุณโดยอัตโนมัติ พร้อมตรวจจับเขตเวลาของคุณโดยอัตโนมัติ จากนั้นในการใช้ Calendly คุณเพียงแค่เพิ่มช่วงเวลาที่คุณว่างลงในปฏิทินของคุณ
คุณสามารถแชร์ลิงก์ Calendly ของคุณผ่านทางอีเมลหรือข้อความได้ คุณยังสามารถฝังตัวจัดการตารางเวลาของ Calendly บนเว็บไซต์ของคุณได้เช่นกัน ซึ่งช่วยให้ผู้รับเชิญสามารถเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมกับพวกเขาได้ ระบบจะยืนยันเวลาการประชุมกับทุกฝ่ายและเพิ่มลงในปฏิทินของพวกเขาโดยอัตโนมัติ 🗓️
คุณสมบัติหลักของ Calendly
Calendly เป็นที่รู้จักในฐานะหนึ่งในแพลตฟอร์มการจัดตารางประชุมที่ดีที่สุดในปัจจุบัน มาดูคุณสมบัติของ Calendly เพื่อค้นหาว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้น
1. ประเภทกิจกรรมที่สามารถปรับแต่งได้
แผนฟรีอนุญาตให้มีการประชุมแบบตัวต่อตัวเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้น โดยมีระยะเวลาเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้น เช่น การโทรค้นหาข้อมูลแบบตัวต่อตัว 15 นาที แต่คุณสามารถตั้งค่าการประชุมประเภทนี้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง นอกจากนี้ คุณยังสามารถส่งแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการประชุมเพื่อประเมินความต้องการด้านเวลาของผู้เข้าร่วมประชุมได้อีกด้วย 📝
แผนการชำระเงิน, อย่างไรก็ตาม, ให้บริการคุณสมบัติมากมายและประเภทกิจกรรมไม่จำกัด. คุณสามารถตั้งค่าการประชุมแบบหนึ่งต่อหนึ่ง, กลุ่ม, รวม, หรือแบบหมุนเวียนได้, ขึ้นอยู่กับแผนของคุณ.
คุณยังสามารถปรับแต่งจำนวนการประชุมที่สามารถจองได้ในแต่ละวันและระยะเวลาที่สามารถจองติดกันได้ หากคุณต้องการหลีกเลี่ยงการประชุมที่ต่อเนื่องกัน ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตั้งค่าให้ไม่แสดงเวลาว่างสำหรับวันใดวันหนึ่งหลังจากมีการจองประชุมไปแล้วสามครั้ง และให้เว้นระยะเวลาระหว่างการจองอย่างน้อย 15 นาที
2. การแจ้งเตือนที่สะดวก
เมื่อมีคนจองนัดหมายกับคุณ Calendly จะสร้างหน้าการยืนยันสำหรับผู้รับเชิญของคุณและแจ้งเตือนคุณเกี่ยวกับการประชุม นอกจากนี้ยังส่งการแจ้งเตือนอัตโนมัติให้คุณและผู้รับเชิญก่อนการประชุม เพื่อลดโอกาสที่ผู้เข้าร่วมจะไม่มาและทำให้ทุกคนเตรียมพร้อม 🔔
เพื่อเพิ่มผลกระทบของคุณให้สูงสุด คุณสามารถปรับแต่งข้อความหรืออีเมลเตือนความจำ และส่งการติดตามผลที่ปรับให้เหมาะสมหลังการประชุมของคุณ
3. การกำหนดเส้นทางที่ประหยัดเวลา
ลูกค้าบางรายอาจต้องการความช่วยเหลือในการเลือกประเภทของการประชุมที่เหมาะสมหรือบุคคลที่ควรพบ Calendly มีแบบฟอร์มที่คุณสามารถปรับแต่งด้วยคำถามคัดกรองได้ คำตอบจากแบบฟอร์มจะช่วยให้ระบบนำทางลูกค้าไปยังตัวเลือกที่เหมาะสม โดยที่คุณไม่จำเป็นต้องเข้าไปเกี่ยวข้องจนกว่าจะถึงเวลาประชุม ↪️
4. การวิเคราะห์เชิงลึก
ในแผนการชำระเงิน คุณสามารถเข้าถึงการวิเคราะห์เช่นเวลาและประเภทการประชุมที่ได้รับความนิยม รวมถึงจำนวนเหตุการณ์ที่ถูกยกเลิกหรือเลื่อนออกไปได้ คุณสามารถคัดกรองข้อมูลเหล่านี้ตามประเภทของเหตุการณ์ หรือบุคคล กลุ่ม หรือทีมได้ แนวโน้มเหล่านี้ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกิจกรรมในระยะยาว ช่วยขับเคลื่อนกลยุทธ์ทางธุรกิจของคุณ ให้ข้อมูลสำหรับแคมเปญการตลาด และช่วยให้คุณสามารถวางแผนความพร้อมของทีมได้ดีขึ้น 📈
5. ช่วงการผสานรวมที่หลากหลาย
การผสานรวมของ Calendlyมีความหลากหลายและรวมถึงเครื่องมือยอดนิยมอื่น ๆ อีกมากมาย เช่น:
- เครื่องมือการประชุมทางวิดีโอ เช่น Zoom, Microsoft Teams, Google Meet หรือ GoTo Meeting
- แพลตฟอร์มการขาย การตลาด และ CRM เช่น Salesforce, HubSpot, Marketo หรือ Active Campaign
- เครื่องมือส่งข้อความ เช่น Gmail หรือ Mailchimp 📫
- เกตเวย์การชำระเงิน เช่น PayPal, Stripe หรือ Stax Payments
- เครื่องมือจัดตารางเวลาอื่น ๆ เช่น Google Calendar, Outlook และ Office 365
- ตัวเชื่อมต่อ เช่น Zapier, Tray.io หรือ API ในตัวของ Calendly
Calendlyยังสามารถเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มการจัดการโครงการของ ClickUp ได้อีกด้วย เมื่อมีผู้ใดนัดหมายการประชุมกับคุณใน Calendly ข้อมูลของกิจกรรมจะถูกนำเข้าไปยัง ClickUp โดยอัตโนมัติ คุณยังสามารถเปลี่ยนข้อมูลจาก Calendly ให้กลายเป็นงานที่สามารถติดตามได้ใน ClickUp ได้เช่นกัน ซึ่งช่วยให้คุณสามารถจัดการการประชุมและกระบวนการทำงานของคุณได้ในที่เดียวอย่างสะดวกสบาย
6. คุณสมบัติด้านความปลอดภัยที่ครอบคลุม
การจองนัดหมายไม่เพียงแต่สะดวกเท่านั้น แต่ยังปลอดภัยอีกด้วย ข้อมูล Calendly ของคุณได้รับการปกป้องด้วยระบบความปลอดภัยระดับองค์กร เริ่มต้นด้วยโครงสร้างพื้นฐานที่โฮสต์บนเซิร์ฟเวอร์คลาวด์ที่ปลอดภัย ไฟร์วอลล์ปกป้องแอปพลิเคชัน และข้อมูลลูกค้าถูกเข้ารหัสทั้งขณะเก็บและขณะส่งผ่าน
มาตรการด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและความเป็นส่วนตัวประกอบด้วยรายงาน SOC 2 Type 2, SOC 3 และ ISO/IEC 27001 นอกจากนี้ยังปฏิบัติตามแนวทางของ Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) และ Gramm-Leach-Bliley Act (GLBA) 🔐
ราคาของ Calendly
- ฟรี
- มาตรฐาน: $10/เดือน ต่อที่นั่ง
- ทีม: $16/เดือน ต่อที่นั่ง
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคาและทดลองใช้งาน
ข้อดีของการใช้ Calendly
นอกเหนือจากคุณสมบัติทั้งหมดที่เราได้กล่าวถึงในรีวิว Calendly นี้แล้ว แอปพลิเคชันการจัดตารางเวลานี้ยังมีข้อดีอื่น ๆ อีกหลายประการ
ความสะดวกในการใช้งาน
อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายของ Calendly ช่วยให้คุณเริ่มต้นใช้งานได้อย่างรวดเร็ว แน่นอนว่าคุณอาจต้องตรวจสอบวิธีการใช้ฟีเจอร์ขั้นสูงบางอย่าง แต่โดยรวมแล้ว ระบบมีความเป็นธรรมชาติและเข้าใจง่ายตั้งแต่แรกเริ่ม มอบประสบการณ์การใช้งานที่ยอดเยี่ยมให้กับคุณ ✨
ตัวเลือกการสนับสนุนลูกค้าที่หลากหลาย
ทุกแผนการรวมถึงการสนับสนุนทางอีเมลและแชทสดตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน รวมถึงการเข้าถึงศูนย์ทรัพยากร ที่นี่คุณจะพบคำตอบสำหรับคำถามที่พบบ่อย (FAQs) รวมถึงวิดีโอสอนที่เป็นประโยชน์หลากหลาย หลักสูตรออนไลน์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และบล็อก
หากคุณอยู่ในแผน Enterprise คุณยังได้รับการสนับสนุนทางโทรศัพท์และคู่ค้าบัญชีเฉพาะที่จะช่วยเหลือคุณตลอดกระบวนการเริ่มต้นใช้งาน การนำไปใช้ และการนำไปใช้ในองค์กร 🎧
การปรับแต่งแบรนด์
ในขณะที่แผนฟรีมีแบรนด์ Calendly ฝังอยู่ภายใน ตัวเลือกแบบชำระเงินจะอนุญาตให้คุณลบออกและเพิ่มแบรนด์ของคุณเองลงในหน้าการจองได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถปรับแต่งสีและเพิ่มลิงก์เพิ่มเติมและการเปลี่ยนเส้นทางไปยังหน้าการยืนยันเพื่อเพิ่มโอกาสในการมีส่วนร่วมกับผู้รับเชิญของคุณได้อีกด้วย 🤝
ปัญหาที่พบบ่อยผู้ใช้Calendly
การรีวิว Calendly จะไม่สมบูรณ์หากไม่กล่าวถึงบางปัญหาที่คุณอาจพบเจอ
ข้อจำกัดของแผนฟรี
แผนฟรีมีคุณสมบัติที่จำกัดมาก. อนุญาตให้เชื่อมต่อปฏิทินได้เพียงหนึ่งรายการเท่านั้น และคุณสามารถจัดตารางกิจกรรมได้เพียงประเภทเดียว. คุณไม่สามารถจัดตารางการประชุมซ้ำได้ หรือส่งอีเมลแจ้งเตือนหรือติดตามผลได้.
นอกจากนี้ ตัวเลือกการปรับแต่งถูกจำกัดไว้เพียงการอัปโหลดโลโก้ของคุณบนหน้าจองและเลือกส่วนท้ายของ URL ของคุณ
แผนพื้นฐานนี้อาจตอบสนองความต้องการด้านการจัดตารางเวลาของฟรีแลนซ์รายบุคคลหรือธุรกิจขนาดเล็กมากได้ แต่หากขนาดบริษัทของคุณต้องการซอฟต์แวร์จัดตารางนัดหมายที่ซับซ้อนมากขึ้น คุณจะต้องใช้บัญชี Calendly แบบชำระเงิน 💸
ปัญหาการจัดตารางเวลาเป็นครั้งคราว
ผู้ใช้บางรายประสบปัญหาเช่นการจองซ้ำ ซึ่งอาจเป็นเรื่องยุ่งยากโดยเฉพาะเมื่อใช้ปฏิทินหลายอัน ผู้ใช้รายอื่นรายงานว่าปฏิทินของพวกเขาไม่ได้รับการอัปเดตเพื่อแสดงความพร้อมใช้งานที่ถูกต้องหลังจากที่มีคนยกเลิก แม้ว่าจะไม่ใช่เรื่องปกติ คุณอาจต้องการตรวจสอบตารางเวลาของคุณเป็นครั้งคราว
รีวิว Calendly บน Reddit
เพื่อให้เข้าใจความรู้สึกของผู้ใช้ที่แตกต่างกันเกี่ยวกับ Calendly ได้กว้างขึ้น เราได้ดูรีวิว Calendly บางส่วนบน Reddit
หนึ่งในบทวิจารณ์แผนฟรีของ Calendlyโดยศาสตราจารย์ท่านหนึ่งกล่าวถึงข้อจำกัดของฟีเจอร์ที่มีอยู่ แต่เน้นย้ำว่าใช้งานได้ดีสำหรับช่วงเวลาทำการของสำนักงาน:
"Calendly ไม่ใช่เครื่องมือที่ตั้งค่าได้ง่าย และเวอร์ชันฟรีก็มีข้อจำกัดมาก อย่างไรก็ตาม มันสามารถเชื่อมต่อกับ Outlook ได้เป็นอย่างดี ฉันใช้มันในการนัดหมายเวลาทำงานในสำนักงาน ซึ่งช่วยให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้นมากสำหรับทั้งนักเรียนและตัวฉันเอง"
การใช้มันอย่างไรก็สำคัญเช่นกันตามที่ผู้ใช้รายหนึ่งกล่าวไว้ว่า:
"อีเมลเย็นชาที่มีลิงก์ Calendly ตามความคิดของผมไม่ใช่แนวทางที่ดีที่สุด คุณไม่ได้ให้ประโยชน์หรือเหตุผลใด ๆ ที่ทำให้เราต้องนัดหมายกัน คุณต้องมีการสื่อสารกลับไปกลับมาเพื่อดูว่าการนัดหมายนั้นคุ้มค่าหรือไม่ เมื่อมีคุณค่าแล้ว ผมถึงจะส่งลิงก์ให้"
ผู้ใช้คนหนึ่งสังเกตว่าระบบบางระบบไม่อนุญาตให้ใช้ Calendly:
"ฉันมีลูกค้าเพียงไม่กี่คนที่คัดค้าน—โดยปกติแล้วเป็นเพราะ Calendly ถูกบล็อกโดย VPN หรือไฟร์วอลล์ของสำนักงานของพวกเขาด้วยเหตุผลบางประการ สำหรับคนเหล่านั้น ฉันแค่ส่งข้อความแบบครอบคลุมว่า "นี่คือตารางเวลาที่ฉันมีในตอนนี้: จ… พ… พ… เป็นต้น" และเตือนพวกเขาว่าข้อมูลนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ดังนั้นกรุณาตอบกลับโดยเร็วเพื่อที่เราจะได้จำกัดการติดต่อกลับไปกลับมา"
เครื่องมือปฏิทินทางเลือกที่ใช้แทน Calendly
หากคุณมีข้อสงสัยหลังจากการรีวิว Calendly ของเรา ไม่ต้องกังวล—ยังมีตัวเลือกซอฟต์แวร์การจัดตารางเวลาอื่น ๆ ให้พิจารณา
หนึ่งในทางเลือกที่ดีที่สุดของCalendlyคือ ClickUp. ✨
มุมมองปฏิทินของ ClickUpช่วยให้การวางแผนและจัดการโครงการและการประชุมเป็นเรื่องง่าย กำหนดกรอบเวลา และดูปริมาณงานของทีมทั้งหมดในที่เดียว คุณสามารถเลือกได้ว่าจะดูงานในรูปแบบปฏิทิน ไทม์ไลน์ หรือแผนงานประจำวัน
ClickUp ยังมีเทมเพลตแผนงานรายวันหลากหลายรูปแบบที่ช่วยให้คุณไม่ต้องเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่ต้นอีกต่อไป นอกจากนี้ยังมีเทมเพลตอื่นๆ อีกมากมายที่จะช่วยให้คุณจัดการตารางเวลาได้ดีขึ้น ตัวอย่างเช่น:
- แม่แบบปฏิทินวางแผนช่วยรวบรวมการประชุมและงานทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว
- เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำในปฏิทินช่วยให้คุณเห็นภาพรวมของงานและชั่วโมงการทำงานของคุณในแต่ละสัปดาห์ สองสัปดาห์ หรือรายเดือน
- เทมเพลตปฏิทินรายสัปดาห์ช่วยให้คุณมองเห็นและจัดการสัปดาห์ของคุณล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ
- แม่แบบปฏิทินประจำปีช่วยให้คุณมองเห็นภาพรวมที่ใหญ่ขึ้น โดยเน้นที่เป้าหมายที่คุณต้องการบรรลุในปีนี้ 🎯
ClickUpไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องมือปฏิทินเท่านั้น แต่ยังเป็นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรที่รวมคุณสมบัติของแอปวางแผนรายวันเข้ากับประโยชน์ของเครื่องมือจัดตารางเวลา
ออกแบบมาสำหรับทุกประเภทธุรกิจ ตั้งแต่ฟรีแลนซ์และธุรกิจขนาดเล็กไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในทุกด้านของธุรกิจคุณ ตั้งแต่การระดมความคิดสร้างสรรค์ การจัดการปฏิทิน ไปจนถึงการติดตามงานและโครงการต่างๆ
ClickUp ยังมีการซิงค์สองทางที่สะดวกกับ Outlook, Google Calendar และ Apple Calendar อีกด้วย นอกจากนี้ยังผสานการทำงานกับCalendly และเครื่องมืออื่น ๆ ได้โดยตรง เช่น:
และด้วยZapier คุณสามารถสร้างการเชื่อมต่อและการทำงานอัตโนมัติระหว่าง ClickUp กับแอปอื่นๆ ได้โดยไม่ต้องมีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคระดับสูง
ClickUp ราคา
แผนราคาของ ClickUp รวมถึงเวอร์ชันฟรีที่ให้สิทธิ์เข้าถึงคุณสมบัติมากมายโดยไม่มีค่าใช้จ่าย อย่างไรก็ตาม ควรทราบว่าหากคุณต้องการใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติ AI ล่าสุด คุณจะต้องใช้แผน Unlimited, Business หรือ Enterprise
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp AI พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิก Workspace ต่อเดือน
กำหนดเวลาการประชุมของคุณอย่างสมบูรณ์แบบด้วย แอปปฏิทิน
แอปปฏิทินออนไลน์ทำให้การจัดตารางการประชุมเป็นเรื่องง่าย และ Calendly เป็นตัวอย่างที่ดี มันมีฟังก์ชันที่มีประโยชน์มากมาย เช่น ประเภทเหตุการณ์ที่สามารถปรับแต่งได้ การแจ้งเตือน การวิเคราะห์ และการผสานรวมต่างๆ มาตรการรักษาความปลอดภัยที่ครอบคลุมช่วยให้ระบบทั้งหมดปลอดภัย
และตามที่รีวิว Calendly นี้แสดงให้เห็น มันใช้งานง่ายและให้การสนับสนุนที่ดีพอสมควร ทำให้เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับความต้องการในการจัดตารางเวลาของคุณ ✅
แต่นั่นไม่ใช่ตัวเลือกเดียวเท่านั้น หากคุณกำลังมองหาแพลตฟอร์มเดียวที่สามารถจัดการทั้งปฏิทินและงานต่าง ๆ ได้อย่างยืดหยุ่น ClickUp คือคำตอบที่คุณไม่ควรพลาด
ClickUp คือศูนย์รวมครบวงจรสำหรับการจัดตารางเวลา การจัดการงานและโครงการต่าง ๆ รวมถึงการปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณให้มีประสิทธิภาพในทุกด้าน ตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลายในการดูปฏิทินและรายการสิ่งที่ต้องทำ ช่วยให้คุณสามารถติดตามงานของตนเองและของทีมได้อย่างง่ายดาย เพื่อให้มั่นใจว่าคุณจะบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจได้อย่างแน่นอน
สมัครฟรีกับClickUp วันนี้ คุณไม่สามารถหาคู่ค้าที่ดีกว่านี้ได้สำหรับความสำเร็จทางธุรกิจของคุณ 🥇