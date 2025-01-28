10 ทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดสำหรับ Doodle สำหรับการจัดการตารางเวลาอย่างมืออาชีพ

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าแอปพลิเคชันปฏิทินบนมือถือหรือดิจิทัลได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเราในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาจากการศึกษาของแพลตฟอร์มการสื่อสาร ECALพบว่า 70% ของผู้คนใช้ปฏิทินดิจิทัลในการจัดการตารางเวลาประจำวัน แต่เมื่อพูดถึงเครื่องมือจัดตารางประชุม Doodle ได้สร้างจุดเด่นให้กับตัวเองอย่างชัดเจน!
ในฐานะเครื่องมือจัดตารางประชุมฟรี Doodle ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการนัดหมายประจำวันและกิจกรรมของทีมได้อย่างราบรื่น ระบบการแจ้งเตือนที่สะดวกและการเชื่อมต่อกับระบบต่าง ๆ ช่วยส่งเสริมการสนทนาที่มีประสิทธิภาพ
แม้ว่า Doodle จะดีเพียงใด แต่ก็อาจไม่ใช่ตัวเลือกแรกสำหรับธุรกิจหลายแห่ง ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้บางรายพบว่าอินเทอร์เฟซของแพลตฟอร์มนี้ใช้งานยากและต้องการโซลูชันที่ใช้งานง่ายกว่า
เพื่อช่วยให้คุณค้นหาเครื่องมือจัดตารางเวลาที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณ เราได้รวบรวม 10 ทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ Doodle ไว้ให้แล้ว เราจะครอบคลุมทุกอย่าง ตั้งแต่คุณสมบัติเด่น ข้อจำกัด ไปจนถึงราคาและการให้คะแนนของแต่ละแพลตฟอร์ม! 💯
Doodle คืออะไร?
Doodle เป็นเครื่องมือจัดตารางเวลาที่ช่วยให้คุณจัดการประชุมแบบตัวต่อตัวและกลุ่มได้ด้วยหน้าการจอง ผู้ใช้สามารถจัดการประชุมตามเวลาที่สะดวกได้
แพลตฟอร์มสร้างลิงก์การประชุมทางวิดีโอสำหรับแต่ละเซสชั่นโดยอัตโนมัติ และช่วยในการจัดตารางการประชุมข้ามเขตเวลาหลายเขต
การกำจัดความจำเป็นในการตามอีเมลเพื่อจัดตารางประชุม Doodle ช่วยสร้างแบบสำรวจสำหรับกิจกรรมเพื่อเชิญชวนให้ผู้คนโหวตเวลาที่สะดวกของพวกเขา คุณสมบัติหลักของมันช่วยให้คุณตั้งค่าการแจ้งเตือนอัตโนมัติหรือกำหนดเส้นตายเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนตอบกลับ 😏
แม้ว่า Doodle จะมีชุดฟีเจอร์ที่ใช้งานได้ดี แต่สิ่งที่สามารถทำให้ Doodleดีกว่าเดิมได้คือฟังก์ชันการจัดตารางเวลาที่ราบรื่นและไม่ยุ่งยากมากนักนอกจากนี้ เครื่องมือจัดตารางเวลาออนไลน์ยังมีดีไซน์โดยรวมและกระบวนการแจ้งเตือนที่อาจไม่ตอบโจทย์ทุกทีมหรือกระบวนการจัดการประชุมของคุณทั้งหมด
คุณควรค้นหาอะไรในทางเลือกของดูเดิล?
นี่คือคุณสมบัติบางประการที่ควรคำนึงถึงขณะสำรวจทางเลือกอื่นของ Doodle:
- คุณสมบัติการจัดตารางเวลาที่หลากหลาย: ซอฟต์แวร์ควรช่วยคุณจัดตารางการประชุมสำหรับทุกวัตถุประสงค์ และมีคุณสมบัติที่ครบครัน เช่น การแจ้งเตือน, การเชิญชวนอัตโนมัติ, การสำรวจความคิดเห็น, และอื่น ๆ
- การผสานรวม: จะดีที่สุดหากคุณเลือกเครื่องมือที่สามารถผสานรวมกับเครื่องมือการประชุมทางวิดีโอหรือเสียง รวมถึงเครื่องมือการทำงานอื่น ๆ ที่คุณใช้
- ใช้งานง่าย: ไม่มีประโยชน์ที่จะดาวน์โหลดแอปจัดตารางหากการใช้งานมันเสียเวลา
- ความพร้อมใช้งานบนมือถือ: นี่ไม่ใช่ข้อเสียใหญ่ แต่การมีแอปพลิเคชันมือถือที่รองรับจะช่วยให้คุณจัดตารางการประชุมได้ทุกที่ทุกเวลา เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
- ราคาประหยัด: แอปจัดตารางไม่ควรทำให้คุณต้องเสียเงินมากมาย! ค้นหาทางเลือกที่มีคุณสมบัติที่คุณต้องการในราคาที่สมเหตุสมผล
- เทมเพลต: จะเป็นประโยชน์เพิ่มเติมหากเครื่องมือมีเทมเพลตสำหรับการประชุมภายในและภายนอกประเภทต่างๆ เช่นการวางแผนสปรินต์หรือการเริ่มต้นโครงการ
- การสนับสนุนโดย AI: อะไรจะดีไปกว่าการได้รับความช่วยเหลือเพิ่มเติมในการถอดเสียงการประชุมหรือสรุปบันทึก? ลองมองหาแพลตฟอร์มที่มีฟีเจอร์ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับการประชุม
จัดตารางประชุมอย่างมืออาชีพด้วย 10 ทางเลือกแทน Doodle
ใช้คุณสมบัติที่ดีที่สุดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นเป็นจุดยึดของคุณขณะที่คุณสำรวจรายการ 10 ทางเลือกยอดนิยมของ Doodle ของเรา ซึ่งครอบคลุมทั้ง เครื่องมือจัดตารางเวลาและเครื่องมือสำรวจ/โพล อ่านรีวิวของเราและเลือกตัวที่ตรงกับความต้องการของคุณมากที่สุด! ❣️
1.ClickUp
ClickUp เป็นที่รู้จักในฐานะโซลูชันการจัดการโครงการที่ช่วยเหลือทั้งบุคคลและทีมในการจัดการงาน โครงการ และกระบวนการต่างๆ เมื่อพูดถึงการจัดตารางและการจัดการประชุม เตรียมพร้อมสำหรับการเดินทางที่ราบรื่น! 🚗
ด้วยชุดเครื่องมือClickUp Meetingsคุณสามารถตั้งค่าการประชุมครั้งเดียวหรือการประชุมประจำได้อย่างง่ายดาย แพลตฟอร์มนี้มาพร้อมกับมุมมองปฏิทินในตัวเพื่อช่วยคุณวางแผนการประชุมและกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้อย่างครอบคลุม เพียงลากและวางรายการใด ๆ ลงในปฏิทิน คุณก็พร้อมใช้งานแล้ว!
ลืมความยุ่งยากในการส่งอีเมลซ้ำๆ เพื่อเตือนผู้เข้าร่วมเกี่ยวกับการประชุมที่กำลังจะมาถึงการแจ้งเตือนของ ClickUpตั้งค่าได้ง่ายและช่วยให้ทีมติดตามตารางเวลาได้ตลอดเวลาบนอุปกรณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเบราว์เซอร์ เดสก์ท็อป หรือสมาร์ทโฟน
นอกเหนือจากการจัดตารางการประชุมแล้ว ClickUp ยังสามารถช่วยคุณรวบรวมความคิดเห็นและคำตอบได้อย่างง่ายดายผ่านมุมมองแบบฟอร์ม คุณสามารถสร้างแบบสำรวจหรือคำถามพร้อมฟิลด์ที่สามารถปรับแต่งได้ และตรวจสอบว่าคุณต้องการคำตอบที่อธิบายได้หรือคำตอบที่เป็นกลางจากพนักงาน ลูกค้า หรือผู้ร่วมงานอื่น ๆ
ClickUp มี เทมเพลตการประชุม มากมายเพื่อรองรับสถานการณ์ต่างๆ นี่คือความคิดเห็นบางส่วนที่คุณจะต้องชอบ:
หากคุณรู้สึกว่าบันทึกการประชุมของคุณกระจัดกระจายไปหมด ให้ใช้ClickUp AIเพื่อจัดระเบียบสิ่งต่างๆ! ผู้ช่วย AI สามารถสรุปเนื้อหาใดๆ ให้คุณและยังสามารถสกัดรายการที่ต้องดำเนินการจากบันทึกการประชุมได้อีกด้วย!
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- มุมมองปฏิทินเพื่อกำหนดเวลาและจัดการงานและการประชุม
- การจัดการเวลาที่ดีขึ้นด้วยตัวเตือนที่ปรับแต่งได้เพื่อไม่ให้พลาดกำหนดส่ง
- แม่แบบสำหรับบันทึกการประชุม, วาระการประชุม, และการประชุมประเภทต่าง ๆ
- มอบหมายงานที่เกี่ยวข้องกับประชุมหรือกิจกรรมผ่านความคิดเห็นที่ง่าย
- รายการตรวจสอบและบันทึกสำหรับการประชุมที่มีโครงสร้าง
- ตัวติดตามเวลาในตัว
- ClickUp Clipsสำหรับบันทึกและแชร์วิดีโอหน้าจอความละเอียดสูงระหว่างการประชุม
- ระบบอัตโนมัติสำหรับงานที่ทำซ้ำ
- ซิงค์กับแอปมากกว่า 1,000 แอป รวมถึงZoomและแอปปฏิทินอื่น ๆ
- ClickUp Formsสำหรับการรวบรวมคำตอบของทีม
- ระบบความปลอดภัยระดับสูงที่สอดคล้องกับข้อกำหนด
- ผู้ช่วยปัญญาประดิษฐ์แท้
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ฟังก์ชันการทำงานของ AI ไม่สามารถใช้ได้ในแผนฟรี
- ผู้ใช้ส่วนใหญ่ต้องใช้เวลาเรียนรู้ค่อนข้างนาน เนื่องจากต้องใช้เวลาในการสำรวจคุณสมบัติทั้งหมด
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,100+)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
2. Google Workspace
Google Workspace เป็นโซลูชันซอฟต์แวร์นวัตกรรมใหม่ที่ไม่ต้องแนะนำ! นอกจากการให้บริการอีเมลส่วนตัวสำหรับบริษัทของคุณแล้ว ยังช่วยให้คุณเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานผ่านการประชุมที่ประสานงานอย่างดี
คุณสามารถตั้งค่าเซสชันเสมือนจริงได้โดยใช้ตัวเลือก Meet ของแพลตฟอร์ม เพิ่มผู้เข้าร่วมการสนทนาของคุณโดยการแชร์รหัสหรือลิงก์ หากคุณกำลังถ่ายทอดสด คุณสามารถเพิ่มผู้ชมได้สูงสุด 100,000 คนในโดเมนของคุณ
ผู้ดูแลระบบสามารถกำหนดค่าการตั้งค่า Workspace ให้ Google Meet เป็นโซลูชันการประชุมทางวิดีโอเริ่มต้นใน Google Calendar ได้ ทีมสามารถเพิ่มตารางเวลาประจำวันของพวกเขา แบ่งปันกับผู้อื่น และรับการแจ้งเตือนการประชุม/กิจกรรมในบัญชี Gmail ของพวกเขาได้
Google Workspace ยังมีเครื่องมือต่างๆ เช่น Sheets, Docs และ Chatที่ช่วยให้การทำงานร่วมกันและการจัดการงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Workspace
- Google Meet สำหรับการประชุมออนไลน์
- รายการเครื่องมือการทำงานร่วมกันอย่างครอบคลุม
- ปฏิทินดิจิทัลที่ใช้งานง่าย
- รองรับการถ่ายทอดสด
- ความสามารถในการแชร์ตารางปฏิทิน
ข้อจำกัดของ Google Workspace
- ผู้ใช้ใหม่อาจพบว่าทางเลือกนี้แทน Doodle ยากต่อการนำทาง
- ฟีเจอร์ต่างๆ มักจะถูกนำออกโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ราคาของ Google Workspace
- ธุรกิจเริ่มต้น: $6/เดือน ต่อผู้ใช้
- มาตรฐานธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- บิซิเนส พลัส: $18/เดือน ต่อผู้ใช้
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนรีวิวและความคิดเห็นเกี่ยวกับ Google Workspace
- G2: 4. 5/ 5 (40,600+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (1,500+ รีวิว)
3. Calendly
Calendly เป็นซอฟต์แวร์จัดตารางเวลาออนไลน์ที่ช่วยให้ผู้คนสามารถนัดหมายการประชุมเสมือนจริงได้ภายในไม่กี่นาที ผู้ใช้สามารถแชร์ปฏิทินของตนเองและให้ผู้รับเชิญเลือกวันที่และเวลาตามความสะดวกของแต่ละคนได้
เมื่อเลือกแล้ว คุณสามารถตั้งค่าอีเมลอัตโนมัติถึงผู้รับเชิญพร้อมรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประชุม เช่น ลิงก์เชิญสำหรับ Google Meet เราขอแนะนำให้เพิ่มชื่อที่เกี่ยวข้องกับการประชุมและตั้งค่าการแจ้งเตือนเพื่อให้คุณเตรียมพร้อมก่อนการประชุม
Calendly นำเสนอ โซลูชันการจัดตารางเวลาที่ปรับแต่งได้ สำหรับสี่โดเมน:
- เทคโนโลยี
- การศึกษา
- บริการทางการเงิน
- บริการระดับมืออาชีพ
การจัดการผู้ดูแลระบบที่ยอดเยี่ยมของซอฟต์แวร์ช่วยให้คุณขยายขนาดได้ตามการเติบโตขององค์กร ด้วยแดชบอร์ดที่กระชับสำหรับการมอบหมายงาน การจัดการกลุ่มผู้ใช้ และการเปลี่ยนแปลงการประชุมแบบกลุ่ม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Calendly
- คุณสมบัติการจัดตารางเวลาที่สะดวกและพื้นฐาน
- ส่งอีเมลอัตโนมัติไปยังผู้รับ
- เปิดใช้งานการแชร์ปฏิทิน
- การแจ้งเตือน/การเตือนสำหรับการประชุม
- การจัดการผู้ดูแลระบบแบบครบวงจร
- Calendly สามารถเชื่อมต่อกับหลายแพลตฟอร์ม เช่น Salesforce และ Zoom
ข้อจำกัดของ Calendly
- คุณสมบัติหลักไม่ได้ให้ความยืดหยุ่นในระดับที่บางธุรกิจต้องการ
- ยากที่จะสร้างกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนซึ่งเกี่ยวข้องกับการจองนัดหมายหลายรายการพร้อมกัน
ราคาของ Calendly
- ฟรี
- มาตรฐาน: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีม: $16/เดือน ต่อผู้ใช้
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิว Calendly
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 1,900 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
ลองดูทางเลือกอื่นของ Calendly เหล่านี้!
4. SurveyMonkey – ทางเลือกที่ดีสำหรับแบบสำรวจความคิดเห็นแบบวาดภาพ
หากคุณกำลังใช้ Doodle สำหรับการสำรวจความคิดเห็น SurveyMonkey เป็นทางเลือกที่คุ้มค่า ในฐานะเครื่องมือซอฟต์แวร์แบบบริการ (SaaS) มันมีตัวเลือกในการทำงานร่วมกันและสร้างแบบสำรวจเพื่อจัดตารางเวลา กิจกรรม และการหมุนเวียนงานให้สอดคล้องกัน
ตั้งค่าแบบสำรวจเพื่อดูว่ามีผู้เข้าร่วมที่เป็นไปได้กี่คนและเลือกเวลาที่ทุกคนสามารถเข้าร่วมได้ SurveyMonkey ช่วยให้คุณส่ง การแจ้งเตือนอัตโนมัติ ไปยังผู้เข้าร่วมที่คาดว่าจะเข้าร่วม โดยกระตุ้นให้พวกเขาตอบรับคำเชิญ หากคุณคิดว่าการแจ้งเตือนทางอีเมลมักถูกมองข้าม คุณสามารถส่งคำเชิญสำหรับแบบสำรวจผ่านลิงก์หรือโพสต์บนโซเชียลมีเดียได้เช่นกัน
นอกจากนี้ แพลตฟอร์มยังมี เทมเพลตที่ช่วยประหยัดเวลา ให้คุณใช้สร้างแบบฟอร์มที่มีคำถามเตรียมไว้ล่วงหน้า—คุณสามารถปรับแต่งให้เหมาะกับสถานการณ์ของคุณได้เสมอ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ SurveyMonkey
- สร้างแบบฟอร์มพร้อมคำถามที่ปรับแต่งได้
- การจัดตารางเวลาอย่างรวดเร็วด้วยการสำรวจความคิดเห็น
- ความสามารถในการส่งคำเชิญผ่านลิงก์และสื่อสังคมออนไลน์
- แบบฟอร์มสำเร็จรูปที่ใช้งานสะดวก
ข้อจำกัดของ SurveyMonkey
- ข้อกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของข้อมูลที่อาจเกิดขึ้นซึ่งถูกชี้ให้เห็นโดยผู้ใช้บางราย
- ผู้ใช้บางรายต้องการให้แพลตฟอร์มมีการซิงค์แบบเรียลไทม์กับเครื่องมืออื่น ๆ
ราคาของ SurveyMonkey
- ข้อได้เปรียบของทีม: $25/เดือนต่อผู้ใช้
- สิทธิประโยชน์ส่วนบุคคล: $39/เดือน
- ทีมพรีเมียร์: $75/เดือน ต่อผู้ใช้
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิวจาก SurveyMonkey
- G2: 4. 4/5 (18,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 9,800 รายการ)
5. ระบบนัดหมาย Acuity
Acuity Scheduling เป็นเครื่องมือจัดการตารางเวลาและงานที่ช่วยให้คุณทำงานอัตโนมัติและนัดหมายได้อย่างรวดเร็ว เพียงแค่กำหนดช่วงเวลาให้กับผู้รับเชิญในแต่ละวัน จากนั้นพวกเขาสามารถเลือกเวลาที่สะดวกได้เอง ตั้งค่าข้อความแจ้งเตือนอัตโนมัติเพื่อใช้เป็นประกาศการประชุม
คุณยังสามารถแสดงเวลาว่างของคุณให้กับลูกค้าได้แบบเรียลไทม์ ซึ่งช่วยให้สามารถ จองนัดหมายอัตโนมัติ ได้โดยที่ลูกค้าสามารถยกเลิกหรือเลื่อนนัดได้อย่างง่ายดาย
Acuity Scheduling ช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญสร้างแบบฟอร์มพร้อมคำถามที่กำหนดเองเพื่อรวบรวมความคิดเห็นหรือเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ คุณสามารถรับชำระเงินทั้งในประเทศและต่างประเทศออนไลน์ได้อย่างง่ายดายผ่านผู้ให้บริการชำระเงินที่เชื่อถือได้
คุณสมบัติเด่นของ Acuity Scheduling
- การจองการประชุมและการนัดหมายอย่างครอบคลุม
- ซิงค์ปฏิทินหลายรายการ
- การแจ้งเตือนอัตโนมัติ
- แบบฟอร์มที่มีคำถามที่กำหนดเอง
- รองรับการชำระเงินระหว่างประเทศ
ข้อจำกัดของระบบการจัดตารางเวลา Acuity
- วิดีโอสอนอาจเป็นประโยชน์สำหรับผู้ใช้ครั้งแรก
- การปรับแต่งหน้า landing page ได้จำกัดเมื่อเทียบกับตัวเลือกอื่น ๆ ของ Doodle
ราคาของ Acuity Scheduling
- กำลังพัฒนา: $16/เดือน
- การเติบโต: $27/เดือน
- พาวเวอร์เฮาส์: $49/เดือน
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นแบบเรียกเก็บรายปี
คะแนนและรีวิวของ Acuity Scheduling
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 390+)
- Capterra: 4. 8/5 ( 5,000+ รีวิว)
6. YouCanBookMe
YouCanBookMe เป็นทางเลือกที่ง่ายสำหรับ Doodle ที่ช่วยให้คุณสร้าง หน้าการนัดหมายที่ปรับแต่งได้ สำหรับการนัดหมายที่ราบรื่นข้ามเขตเวลา ใช้ประโยชน์จากสีที่กำหนดเอง กรอบเวลา ข้อความ และโลโก้ เพื่อให้หน้าการจองของคุณแสดงถึงแบรนด์ของคุณและมอบประสบการณ์ที่ราบรื่นให้กับลูกค้าและสมาชิกในทีม
นอกเหนือจากการช่วยให้สามารถจัดการประชุมทั้งแบบรายบุคคลและกลุ่มได้แล้ว แพลตฟอร์มยังช่วยอัตโนมัติกระบวนการติดตามผลอีกด้วย ตัวอย่างเช่น เมื่อใดก็ตามที่มีคนไม่เข้าร่วมประชุม คุณไม่จำเป็นต้องส่งอีเมลเพื่อสอบถามว่าทำไมถึงไม่มา—เครื่องมือจัดตารางสามารถดำเนินการส่งอีเมลให้โดยอัตโนมัติ
เราชื่นชอบคุณสมบัติที่เป็นมิตรกับความปลอดภัยของ YouCanBookMe เช่น การป้องกันด้วยรหัสผ่านสำหรับหน้าการจองและการจองแบบเฉพาะเมื่อมีการร้องขอเท่านั้น
คุณสมบัติเด่นของ YouCanBookMe
- หน้าการนัดหมายที่สามารถปรับแต่งได้
- รองรับการจัดตารางเวลาแบบกลุ่ม
- ระบบอัตโนมัติสำหรับการติดตามผลและการแจ้งเตือน
- หน้าการจองที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่าน
- ตรวจจับเขตเวลา
ข้อจำกัดของ YouCanBookMe
- ปฏิทินที่อัปเดตอาจประสบปัญหาการผสานรวม
- อาจมีความยากลำบากในการตั้งค่าในตอนแรกเมื่อเทียบกับทางเลือกอื่น ๆ ของ Doodle
ราคาของ YouCanBookMe
- ฟรี
- แผนชำระเงิน: $10. 80/เดือน
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิวของ YouCanBookMe
- G2: 4. 7/5 (1,900+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 320 รายการ)
7. ฮับสปอต
HubSpot เป็นที่รู้จักกันดีในด้านความสามารถของระบบ CRM มาพร้อมกับตัวจัดตารางการประชุมในตัวเพื่อช่วยให้ลูกค้าเป้าหมายสามารถจองเวลาการประชุมได้ การจองจะถูกเพิ่มเข้าไปในตารางเวลาของคุณโดยอัตโนมัติ และจะซิงค์อย่างสมบูรณ์แบบกับ Office 365 และGoogle Calendar
หากคุณเป็นผู้ใช้ HubSpot อยู่แล้ว ทุกๆ ผู้ติดต่อใหม่ที่ได้ทำการจองนัดหมายจะถูกเพิ่มเข้าสู่ฐานข้อมูลของคุณอย่างราบรื่น แพลตฟอร์มนี้เหนือกว่า Doodle ด้วยการรองรับการจัดตารางแบบหมุนเวียน ซึ่งให้ความยืดหยุ่นแก่ผู้ติดต่อในการนัดหมายกับตัวแทนที่ว่างอยู่ได้ทุกคน 👥
HubSpot อนุญาตให้คุณฝังปฏิทินของคุณบนเว็บไซต์หลักของคุณเพื่อแสดงวันที่ว่างให้กับลูกค้าเป้าหมาย คุณยังสามารถแชร์ลิงก์ปฏิทินของคุณได้โดยตรงเช่นกัน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ HubSpot
- ผสานรวมและซิงค์กับ Office 365 และ Google Calendar
- ลูกค้าเป้าหมายจะถูกเพิ่มเข้าสู่ระบบ CRM เมื่อพวกเขาทำการนัดหมาย
- ปฏิทินแบบฝังได้
- การจัดตารางแบบโรบิน
ข้อจำกัดของ HubSpot
- ต้องการสัญญาประจำปี ซึ่งทำให้ธุรกิจไม่สามารถยกเลิกกลางคันได้
- อาจมีราคาแพงเกินไปและซับซ้อนเกินไปสำหรับการใช้โดยสตาร์ทอัพเมื่อเปรียบเทียบกับทางเลือกอื่น ๆ ของ Doodle
ราคาของ HubSpot
- แพลตฟอร์มมีหลายระดับราคาสำหรับชุดโปรแกรมต่าง ๆ—สำรวจเว็บไซต์เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
คะแนนและรีวิวของ HubSpot
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 1,500 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 3,900 รายการ)
8. รวมพลัง
Rally เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือสำหรับการจัดตารางเวลาและการทำงานร่วมกันที่ช่วยให้การจัดงานและการประชุมง่ายขึ้น มันช่วยให้คุณสร้างการนัดหมายพร้อมวันที่กำหนดเองได้ ในขณะที่ แดชบอร์ดการนัดหมายหลัก จะช่วยให้คุณเห็นความพร้อมของผู้เข้าร่วมทุกคน
ผู้ใช้ยังสามารถเพิ่มความคิดเห็นที่มีบันทึกสำคัญก่อนการประชุมได้อีกด้วย คุณสามารถส่งคำเชิญ Rallly ทั้งหมดของคุณผ่านลิงก์เดียว
แพลตฟอร์มนี้ทำให้การประชุมแบบโหวตเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ง่ายมาก—เมื่อผู้เข้าร่วมทุกคนโหวตในแบบสอบถามที่คุณสร้างขึ้นแล้ว คุณสามารถสรุปวันและเวลาการประชุมได้อย่างรวดเร็วด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้ง และจัดลำดับความสำคัญของการประชุมว่าควรจัดขึ้นก่อน
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- เครื่องมือสร้างและกำหนดเวลาอีเวนต์ที่ใช้งานง่าย
- คุณสมบัติการลงคะแนนเสียงแบบง่ายสำหรับกลุ่มใหญ่
- การเชื่อมต่อ Zapier เพื่อเชื่อมต่อ Rallly กับเครื่องมือปฏิทินยอดนิยม
- หน้าอีเวนต์ที่แชร์ร่วมกัน
ข้อจำกัดของ Rallly
- การสนับสนุนที่จำกัดสำหรับกระบวนการทำงานของการประชุมที่ซับซ้อน
- ไม่มีฟีเจอร์ CRM—แม้ว่าหลายตัวเลือกของ Doodle ในรายการนี้จะไม่มีฟีเจอร์นี้เช่นกัน
ราคาแบบแรลลี่
- ฟรี
- ข้อดี: $3. 5/เดือน
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นแบบเรียกเก็บรายปี
คะแนนและรีวิวของ Rallly
- TrustPilot: 4. 3/5 (น้อยกว่า 10 รีวิว)
9. Jotform
Jotform เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับ Doodle ที่ช่วยให้คุณสามารถสร้างแบบฟอร์มที่กำหนดเองได้สำหรับกรณีการใช้งานหลากหลาย รวมถึงการสำรวจความคิดเห็นในการประชุม คุณสามารถเข้าถึงเครื่องมือสร้างแบบสำรวจที่กำหนดเองและปรับแต่งรายละเอียดต่างๆ เช่น สถานที่ เวลา กิจกรรม และเมนูกิจกรรมต่างๆ ตรวจสอบข้อมูลที่ส่งทั้งหมดใน ตาราง Jotform
คุณสามารถสร้างแบบฟอร์มการประชุมได้โดยใช้ทั้งอุปกรณ์มือถือหรือเดสก์ท็อป เครื่องมือจัดตารางออนไลน์รองรับการสร้างแบบฟอร์มแบบออฟไลน์ โดยจะซิงค์ความคืบหน้าของคุณโดยอัตโนมัติเมื่อคุณกลับมาออนไลน์อีกครั้ง ร่วมออกแบบแบบฟอร์มกับสมาชิกทีมคนอื่นๆ และปรับแต่งหน้าขอบคุณตามที่คุณต้องการ
Jotform มีเทมเพลตแบบฟอร์มการประชุมที่หลากหลายและน่าตื่นเต้น รวมถึงตัวเลือกสำหรับการประชุมสรุปผลและแบบลงชื่อเข้าร่วมประชุม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jotform
- เครื่องมือสร้างแบบฟอร์มโดยไม่ต้องเขียนโค้ด
- ผสานการทำงานกับแอปพลิเคชันมากกว่า 100 รายการ
- รองรับการเก็บเงินออนไลน์ผ่านแบบฟอร์ม
- ตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลาย
- การสร้างแบบฟอร์มแบบออฟไลน์
ข้อจำกัดของ Jotform
- การผสานระบบอาจมีข้อบกพร่องในบางครั้ง
- ความยืดหยุ่นในการออกแบบที่จำกัดสำหรับการจัดตารางการประชุม
ราคาของ Jotform
- เริ่มต้น: ฟรี
- บรอนซ์: $34/เดือน
- เงิน: $39/เดือน
- ทอง: $99/เดือน
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
การให้คะแนนและรีวิว Jotform
- G2: 4. 6/5 (4,700+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (1,600+ รีวิว)
10. SurveySparrow
SurveySparrow ช่วยให้คุณสร้างแบบสำรวจที่ปรับแต่งได้สำหรับทุกความต้องการทางธุรกิจของคุณ ไม่ว่าจะเป็นการรวบรวมความคิดเห็นจากลูกค้าหรือการประชุมให้เสร็จสิ้น SurveySparrow พร้อมช่วยเหลือคุณเสมอ
ด้วยฟีเจอร์ แบบสำรวจประจำ ของเครื่องมือนี้ คุณสามารถตั้งค่าแบบฟอร์มสำหรับการประชุมประจำได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดเวลาในการส่งการแจ้งเตือนให้ผู้ใช้ได้ตามต้องการ
แบบฟอร์มสามารถปรับแต่งได้อย่างสูง และหากต้องการ คุณสามารถตั้งค่าให้เป็นหลายภาษาเพื่อรองรับผู้ชมทั่วโลกได้ คุณสามารถเริ่มต้นจากศูนย์หรือเลือกจากรายการเทมเพลตกว่า 500 แบบของ SurveySparrow
Survey Sparrow ช่วยให้สามารถตั้งค่าบัญชีย่อยหลายบัญชีสำหรับลูกค้าเอเจนซี่ได้ ทำให้การเรียกเก็บเงินเป็นศูนย์กลางและการสื่อสารราบรื่นยิ่งขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ SurveySparrow
- แบบสำรวจที่จัดขึ้นเป็นประจำ
- บัญชีย่อยสำหรับลูกค้า
- รองรับแบบฟอร์มหลายภาษา
- ส่งการแจ้งเตือน
ข้อจำกัดของ SurveySparrow
- อาจมีความล่าช้าในบางครั้งเมื่อเทียบกับตัวเลือกเครื่องมือจัดตารางออนไลน์อื่น ๆ
- คู่มือทางเทคนิคอาจจำเป็นเพื่อสนับสนุนผู้ใช้ใหม่
ราคาของ SurveySparrow
- ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ SurveySparrow
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 1,800 รายการ)
- Capterra: 4. 8/ 5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)
สำรวจ ClickUp ในฐานะทางเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับ Doodle ของคุณ
ทางเลือกของ Doodle ที่เราได้กล่าวถึงนั้นล้วนถูกสร้างขึ้นอย่างพิถีพิถันเพื่อช่วยลดการแจ้งเตือนทางอีเมลที่ซ้ำซ้อนและปัญหาการนัดหมายที่ขัดแย้งใน Google Calendar
หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือจัดตารางงานแบบครบวงจรที่มีฟีเจอร์สำคัญสำหรับการนัดหมาย การสร้างแบบฟอร์ม และระบบ CRMลองพิจารณา ClickUp! ด้วยฟีเจอร์ที่หลากหลาย คุณสามารถจัดการตารางงานและโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพบนแพลตฟอร์มเดียว 🥳