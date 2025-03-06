10 แอปปฏิทินที่ดีที่สุดสำหรับ Mac ในปี 2025

เมื่อเราอายุมากขึ้น หลายคนรู้สึกเหมือนเวลาผ่านไปเร็วขึ้นเรื่อย ๆ แม้ว่านักวิทยาศาสตร์จะไม่สามารถอธิบายสาเหตุที่แท้จริงของปรากฏการณ์นี้ได้ แต่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือ เราจำเป็นต้องทำอะไรสักอย่างเกี่ยวกับเรื่องนี้! ⌛
การใส่ใจมากขึ้นในการจัดระเบียบกิจกรรมของคุณอาจช่วยให้คุณควบคุมเวลาได้อีกครั้ง แทนที่จะปล่อยให้เวลาผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์ คุณสามารถใช้เวลาในแต่ละวันให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยการวางแผนอย่างรอบคอบผ่านแอปปฏิทิน
หากคุณกำลังใช้คอมพิวเตอร์ Apple คุณมาถูกที่แล้ว—เราได้คัดสรร 10 แอปปฏิทินที่ดีที่สุดสำหรับ Mac ไว้ให้คุณแล้ว
หลังจากที่คุณได้อ่านเกี่ยวกับคุณสมบัติที่โดดเด่น ข้อเสีย และราคาของพวกเขาแล้ว คุณจะสามารถเลือกเพื่อนคู่ใจสำหรับปฏิทินที่สมบูรณ์แบบสำหรับความต้องการส่วนตัวหรือทางธุรกิจของคุณได้
แอปปฏิทินสำหรับ Mac คืออะไร?
แอปปฏิทินสำหรับ Mac เป็นเครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ Apple จัดการเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ แอปเหล่านี้สามารถใช้ได้ทั้งในบริบทส่วนตัวหรือธุรกิจ โดยบุคคลหรือทีม
การมองเห็นตารางเวลาของคุณผ่านปฏิทิน จะช่วยให้คุณติดตามเหตุการณ์ที่กำลังจะมาถึงได้ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นวันเกิดหรือกำหนดส่งงานโครงการ แอปปฏิทินยังช่วยให้คุณจัดตารางการประชุมและนัดหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ป้องกันการชนกันของเวลา
ปฏิทินดิจิทัลมีประโยชน์มากมายเมื่อเทียบกับปฏิทินกระดาษแบบดั้งเดิม รวมถึงการแจ้งเตือนและการซิงค์ระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ 🔄
คุณควรค้นหาอะไรในแอปปฏิทินสำหรับ Mac?
เมื่อเลือกแอปปฏิทินสำหรับอุปกรณ์ Mac ของคุณ โปรดใส่ใจกับสิ่งต่อไปนี้:
- คุณสมบัติ: แอปปฏิทินมีอยู่หลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่แบบเรียบง่ายและมินิมอลไปจนถึงแบบเฉพาะทางและมีฟีเจอร์ครบครัน เลือกแอปปฏิทินที่ตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะของคุณ
- อินเตอร์เฟซ: เนื่องจากคุณต้องพึ่งพาแอปปฏิทินทุกวัน แอปปฏิทินของคุณควรมีการออกแบบที่น่าสนใจและใช้งานง่าย ทำให้คุณสามารถดูและสร้างกิจกรรมได้อย่างง่ายดาย แม้เมื่อตารางเวลาของคุณเต็มไปหมดก็ตาม
- การปรับแต่ง: สืบเนื่องจากประเด็นก่อนหน้านี้ คุณควรสามารถเปลี่ยนรูปลักษณ์ของอินเทอร์เฟซปฏิทินของคุณและสลับระหว่างมุมมองรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือนได้
- การผสานรวม: เลือกแอปปฏิทินที่สามารถผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ ที่คุณใช้ได้อย่างราบรื่น เช่น โปรแกรมอีเมลซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ หรือระบบจัดการเนื้อหา (CMS)
- การแบ่งปัน: การมีความสามารถในการแบ่งปันปฏิทินและกิจกรรมส่วนตัวของคุณกับผู้อื่นเป็นสิ่งสำคัญเมื่อคุณทำงานเป็นทีม
10 แอปปฏิทินที่ดีที่สุดสำหรับผู้ใช้ Mac ในปี 2025
ด้วยแอปปฏิทินสำหรับMac ที่มีให้เลือกมากมาย อาจเป็นเรื่องยากที่จะตัดสินใจว่าแอปไหนคุ้มค่ากับเวลาของคุณ รายการ 10 อันดับแรกนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อทำให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้น โดยนำเสนอตัวเลือกที่ดีที่สุดที่มีอยู่ ช่วยให้คุณค้นหาเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบเพื่อปรับปรุงการจัดตารางเวลาของคุณและ เพิ่มทักษะการจัดการเวลาของคุณ ☝️
1.คลิกอัพ
แม้ว่า ClickUp จะมีฟังก์ชันการทำงานทั้งหมดเหมือนแอปปฏิทิน แต่ ClickUp ก็เป็นมากกว่านั้นมาก มันเป็นเครื่องมือจัดการโครงการที่ครอบคลุมและฟรี ซึ่งสามารถทำให้งานหรือกระบวนการใดๆ มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ดาวน์โหลดแอป ClickUpสำหรับ Mac และใช้ มุมมองปฏิทิน เพื่อจัดตารางและเลื่อนตารางกิจกรรมใด ๆ ได้ด้วยการลากและวางที่ง่ายดาย มีตารางเวลาเดิมที่ต้องการใช้หรือไม่? คุณสามารถ เชื่อมต่อ ClickUp กับปฏิทิน iCloud ของคุณ เพื่อดำเนินการต่อจากที่คุณค้างไว้
มุมมองปฏิทินของ ClickUpสามารถปรับแต่งได้อย่างสูง—คุณสามารถเลือกดูเฉพาะสิ่งที่คุณต้องการได้ด้วยการแสดงผลแบบรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน การจัดรหัสสีให้กับงาน และตัวกรองต่างๆเพื่อการทำงานร่วมกับผู้อื่น คุณสามารถเชิญให้พวกเขาดูและแก้ไข หรือเพิ่มความคิดเห็นในรายการงานได้
หากคุณไม่แน่ใจว่าจะเริ่มจัดระเบียบเวลาอย่างไร ให้ใช้เทมเพลตปฏิทินประจำปีของ ClickUp ที่พร้อมใช้งาน ซึ่งสามารถช่วยให้คุณใช้ประโยชน์จากมุมมองที่ยอดเยี่ยมนี้ได้อย่างเต็มที่ 🗓️
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ผสานการทำงานกับปฏิทิน iCloud
- มุมมองรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน
- ซิงค์แชท ClickUpกับมุมมองปฏิทินเพื่อจัดการการประชุมและดูปฏิทินของบุคคลที่คุณกำลังส่งข้อความด้วย
- การลากและวางเพื่อจัดตารางและจัดตารางใหม่
- ตัวกรองและการตั้งค่าการปรับแต่งขั้นสูง
- การแบ่งปัน, การควบคุมการเข้าถึง, และความคิดเห็นเกี่ยวกับงานเพื่อการร่วมมือ
- มุมมองอื่น ๆ สำหรับการจัดการเวลา เช่น แผนภูมิแกนต์, ไทม์ไลน์, และปริมาณงาน
- การประมาณเวลา, การติดตาม, และการรายงาน
ข้อจำกัดของ ClickUp
- การผสานข้อมูลทางเดียวกับปฏิทิน iCloud
- การจัดการปฏิทินหลายปฏิทินพร้อมกันอาจเป็นเรื่องยากในบางกรณี
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
2. ปฏิทิน iCloud
หากคุณเป็นผู้ใช้ Apple ที่หลงใหล คุณอาจเคยใช้ iCloud Calendar มาแล้ว แอปปฏิทินเริ่มต้นของ Apple นี้ซิงค์ข้อมูลได้อย่างราบรื่นกับอุปกรณ์ Apple ทุกเครื่อง มีดีไซน์ที่เรียบง่ายเป็นเอกลักษณ์และใช้งานง่าย คุณสามารถตั้งค่าเหตุการณ์ต่างๆ ได้เพียงไม่กี่คลิก และแชร์ข้อมูลเหล่านั้นแบบสาธารณะหรือส่วนตัวได้ในไม่กี่ขั้นตอนเพิ่มเติม
แอปปฏิทินของ Apple ยังสามารถ กรอกรายละเอียดของกิจกรรมโดยอัตโนมัติ เมื่อคุณให้ข้อมูลหลัก โดยจะแสดงตำแหน่งที่ตั้งบนแผนที่และสภาพอากาศที่คาดไว้สำหรับวันนั้น 🌤️
นอกเหนือจากความเรียบง่ายที่ไม่มีใครเทียบได้แล้ว ประโยชน์ที่โดดเด่นที่สุดของปฏิทิน iCloud คือความสามารถในการสร้างปฏิทินสำหรับแง่มุมต่างๆ ของชีวิตคุณและสลับเหตุการณ์ระหว่างปฏิทินเหล่านั้นได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของปฏิทิน iCloud
- ตรงไปตรงมาและใช้งานง่าย
- พร้อมใช้งานบน Apple Watch
- ความสามารถในการจัดการปฏิทินหลายรายการพร้อมกัน
- คำเชิญเข้าร่วมงานพร้อมระบบติดตามการตอบรับ
- การเลือกเขตเวลา
- กรอกรายละเอียดกิจกรรมโดยอัตโนมัติ
- มุมมองรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน
- ตัวเลือกวันที่ตามปฏิทินจันทรคติจีน
ข้อจำกัดของปฏิทิน iCloud
- ขาดคุณสมบัติขั้นสูงบางประการ
- การแชร์ปฏิทินกับผู้ที่ไม่ใช้ผลิตภัณฑ์ของ Apple อาจเป็นเรื่องยาก
ราคาของปฏิทิน iCloud
- ฟรีเมื่อใช้กับ iCloud
iCloud Calendar รีวิวและคะแนน
- G2: 4. 1/5 (100+ รีวิว)
- TrustRadius: 8. 4/10 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
3. BusyCal
ตามชื่อของมัน BusyCal ถูกออกแบบมาเพื่อประหยัดเวลาอันมีค่าสำหรับผู้ที่มีตารางงานแน่นขนัด แอปนี้ช่วยให้คุณ นำเข้าปฏิทินจากหลายแหล่ง เช่น iCloud และ Google และจัดการทั้งหมดในที่เดียว คุณจึงไม่ต้องสลับไปมาระหว่างแอปต่างๆ
อีกหนึ่งวิธีประหยัดเวลาที่สำคัญคือความสามารถของ BusyCal ในการสร้างกิจกรรมโดยใช้ คำแนะนำภาษาธรรมชาติ คุณสามารถจดรายละเอียดได้อย่างรวดเร็ว และแอปจะจดจำเวลา วันที่ และสถานที่ให้โดยอัตโนมัติ
BusyCal สมควรได้รับคำชมเชยสำหรับความยืดหยุ่นของมันเช่นกัน คุณสามารถเลือกได้ระหว่างห้าแบบมุมมอง:
- วัน
- สัปดาห์
- เดือน
- ปี
- รายการ
ปรับแต่งมุมมองเพิ่มเติมโดยเลือกจำนวนวันหรือสัปดาห์ที่ต้องการแสดง เปลี่ยนแบบและขนาดของตัวอักษร หรือเพิ่มสีสันและกราฟิกน่ารัก ๆ เพื่อทำให้ตารางงานของคุณไม่น่าเบื่ออีกต่อไป! 🌈
คุณสมบัติเด่นของ BusyCal
- จัดการปฏิทินจากหลายแหล่ง
- การผสานรวมกับบริการคลาวด์หลากหลายและเครือข่ายไร้สาย LAN
- การผสานรวมกับแพลตฟอร์มการประชุมเช่น Zoom และ Webex
- การสร้างกิจกรรมอย่างรวดเร็วด้วยการป้อนข้อมูลด้วยภาษาธรรมชาติ
- รายการตรวจสอบประจำวันในแถบด้านข้างทางด้านขวาของแอป
- การซิงค์งานกับแอปเตือนความจำสำหรับ Mac 10. 14
- ตัวเลือกการปรับแต่งมากมาย รวมถึงการจัดวางและรูปลักษณ์
ข้อจำกัดของ BusyCal
- มีบั๊กเกิดขึ้นเป็นครั้งคราวในแอปปฏิทิน
- การแจ้งเตือนการอัปเดตบ่อยครั้งอาจรบกวนผู้ใช้ Apple บางท่าน
ราคา BusyCal
- ใบอนุญาตตลอดชีพ พร้อมอัปเดต 18 เดือน: $49.99
- อัปเดตเพิ่มเติม 18 เดือน: $29.99
BusyCal การให้คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 6/5 (4+ รีวิว)
- Mac App Store: 4. 5/5 (2,000+ รีวิว)
4. โครน
ถูกซื้อกิจการโดยแอปวางแผน Notionในปี 2022, Cron เป็นแอปปฏิทินที่กำลังมาแรงสำหรับบุคคลและธุรกิจ แอปนี้เรียบง่ายแต่ดูดี ให้คุณสามารถเลือกระหว่างธีมสว่างและธีมมืดได้ 🌓
มันให้บริการฟังก์ชันปฏิทินพื้นฐาน เช่น การตั้งซ้ำเหตุการณ์และเขตเวลา โดยมีข้อยกเว้นที่ควรกล่าวถึงอยู่บ้าง ตัวอย่างเช่น คุณสามารถ ใช้คีย์ลัดเพื่อนำทาง ภายในแอปได้ เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานเป็นทีม แอปนี้ยังให้คุณแชร์เวลาว่างของคุณและซ้อนทับตารางเวลาของเพื่อนร่วมทีมได้อย่างง่ายดายเพื่อการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
โปรดทราบว่าการสมัครใช้งาน คุณจำเป็นต้องมีบัญชี Google ตัวเลือกการซิงค์กับ iCloud ยังอยู่ในระหว่างการพัฒนา ณ เวลาที่เขียนบทความนี้
คุณสมบัติเด่นของ Cron
- เชื่อมต่อหลายบัญชีใน Google ปฏิทิน
- มุมมองรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน
- ธีมสีสว่างและสีเข้ม พร้อมการกำหนดสีสำหรับแต่ละกิจกรรม
- คีย์ลัด
- ซ้อนทับปฏิทินของเพื่อนร่วมทีม
- การแชร์ที่ง่ายและสะดวก
ข้อจำกัดของ Cron
- ใช้งานได้เฉพาะกับบัญชี Google Calendar เท่านั้นในขณะนี้
การกำหนดราคาของ Cron
- ระดับพื้นฐาน: ฟรี
- ระดับองค์กร: มีให้บริการเมื่อติดต่อ
คะแนนและรีวิวของครอน
- Product Hunt: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
5. ปฏิทิน 366 II
ด้วยแอป Calendar 366 II ตารางเวลาของคุณจะอยู่เคียงข้างคุณไม่ว่าคุณจะทำงานอะไรอยู่ก็ตาม นี่คือ ปฏิทินแถบเมนูที่ปรับแต่งได้ ซึ่งคุณสามารถปรับให้เหมาะสมกับการใช้งานในแนวตั้งหรือแนวนอนได้ นอกจากฟีเจอร์ใหม่แล้ว เวอร์ชันที่สองของ Calendar 366 ยังมาพร้อมดีไซน์ใหม่ที่สดใหม่ มีแปดมุมมองและเก้าธีมให้เลือกใช้
แอปปฏิทินสำหรับ Mac นี้ใช้งานง่ายด้วยปุ่มลัด, ทางลัด, และ การเลื่อนนัดหมายด้วยการลากและวาง เช่นเดียวกับ BusyCal, Calendar 366 II สามารถสร้างเหตุการณ์ตามการป้อนข้อมูลภาษาธรรมชาติของคุณได้
แอปปฏิทินนี้มีให้บริการในเก้าภาษาที่แตกต่างกัน ดังนั้นจึงสามารถช่วยคุณได้ ไม่ว่าคุณจะมาจากที่ไหนหรือมีความเชี่ยวชาญในภาษาอังกฤษมากน้อยเพียงใด 💬
ปฏิทิน 366 II คุณสมบัติเด่น
- แถบเมนู ปฏิทิน
- แปดมุมมองและเก้าธีม
- ลากและวางเพื่อย้ายการนัดหมาย
- ปุ่มลัดและทางลัด
- สร้างงานตามข้อมูลภาษาธรรมชาติ
- ตัวเลือกภาษา 9 ภาษา
ปฏิทิน 366 ข้อจำกัด II
- ความยากลำบากในการจัดการการแจ้งเตือนบนแอปปฏิทิน
ปฏิทิน 366 II ราคา
- ซื้อครั้งเดียว: $14. 99
ปฏิทิน 366 II การจัดอันดับและรีวิว
- Mac App Store: 4. 6/5 (400+ รีวิว)
6. มอร์เกน
Morgen นำเสนอชุดเครื่องมือที่ครอบคลุมซึ่งช่วยให้คุณติดตามตารางเวลาของคุณได้ไม่ว่าตารางจะแน่นแค่ไหน ทุกสิ่งทุกอย่างบนแพลตฟอร์มนี้ถูกออกแบบมาเพื่อประหยัดเวลาของคุณ ตั้งแต่การสร้างกิจกรรมด้วยภาษาธรรมชาติไปจนถึงลิงก์การจองส่วนบุคคลสำหรับการจัดตารางที่ง่ายขึ้น
ด้วย Morgen คุณสามารถ รวบรวมปฏิทินจากแหล่งต่าง ๆ รวมถึง Apple และจัดการได้จากแพลตฟอร์มเดียว นอกจากนี้ยังสามารถรวมกิจกรรมที่ซ้ำกันจากปฏิทินต่าง ๆ ได้อีกด้วย Morgenทำให้การบล็อกเวลาเป็นเรื่องง่าย เพราะคุณสามารถลากรายการจาก Task Manager ไปวางในปฏิทินของคุณได้โดยตรง
สิ่งที่ทำให้ Morgen โดดเด่นที่สุดในบรรดาแอปปฏิทินสำหรับ Mac คือความสามารถในการ อำนวยความสะดวกในการประสานงานของทีม
เมื่อคุณต้องการนัดหมายการประชุม ไม่เพียงแต่ Morgen จะแสดงเวลาที่เพื่อนร่วมทีมของคุณว่างเท่านั้น แต่ยังแนะนำเวลาที่จะรบกวนตารางเวลาและความสนใจของผู้เข้าร่วมน้อยที่สุดอีกด้วย 🧑💻
📮 ClickUp Insight: 50% ของพนักงานยังคงผูกติดกับสำนักงาน แม้ว่า 48% จะชอบการทำงานแบบผสมผสานเพื่อสมดุลชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัวที่ดีขึ้น ผลลัพธ์คืออะไร? ตารางเวลาที่เข้มงวด ความเหนื่อยล้าจากการเดินทาง และการควบคุมขอบเขตที่ไม่ดี 🚗💨 ด้วยการจัดตารางเวลาอัตโนมัติและการบล็อกเวลาClickUp Calendarช่วยให้คุณจัดการงานได้อย่างเป็นระบบในทุกสภาพแวดล้อมการทำงาน ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่บ้านหรือในออฟฟิศ กระบวนการทำงานของคุณก็จะคงความสม่ำเสมอใน ClickUp และเวลาส่วนตัวของคุณก็จะได้รับการปกป้อง! 💫 ผลลัพธ์จริง: Lulu Press ประหยัดเวลาได้ 1 ชั่วโมงต่อวันต่อพนักงาน โดยใช้ClickUp Automationsซึ่งนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานถึง 12%
คุณสมบัติเด่นของมอร์เกน
- ผสานปฏิทินหลายปฏิทินและรวมกิจกรรมที่ซ้ำกัน
- หน้าการจองส่วนบุคคลและลิงก์การนัดหมาย
- การแจ้งเตือนและการเตือนความจำที่กำหนดเอง
- ระบุเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการประชุมสำหรับผู้เข้าร่วมงานทุกคน
- ข้อมูลภาษาธรรมชาติสำหรับการสร้างเหตุการณ์อัตโนมัติ
- การผสานรวมแพลตฟอร์มการโทรผ่านวิดีโอและผู้จัดการงาน
- มาตรฐานความปลอดภัยของข้อมูลที่เข้มงวด
ข้อจำกัดของมอร์เกน
- การซิงค์ปฏิทินหลายปฏิทินมีให้บริการเฉพาะในแผนชำระเงินเท่านั้น
- ตัวเลือกแอปปฏิทินฟรีมีจำกัด
การกำหนดราคาในเช้าวันพรุ่งนี้
- พื้นฐาน: ฟรี
- ข้อดี: $9/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- องค์กรธุรกิจ: ราคาสามารถสอบถามได้เมื่อติดต่อ
คะแนนและรีวิวของมอร์เกน
- Product Hunt: 4. 9/5 (80+ รีวิว)
7. ใดๆ. ทำ
ด้วย ปฏิทิน, ตัวช่วยวางแผนรายวัน, และเครื่องมือสำหรับการร่วมมือ Any. do ช่วยให้คุณควบคุมทุกโครงการและกำหนดเวลาของโครงการได้ คุณสามารถสร้างปฏิทินแยกต่างหากสำหรับความต้องการส่วนตัวและธุรกิจได้ ทำให้คุณสามารถบาลานซ์ชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัวได้อย่างลงตัว ⚖️
แอปปฏิทินสามารถผสานการทำงานกับปฏิทินอื่น ๆ ได้มากมาย รวมถึงปฏิทินของ iCloud และสามารถซิงค์ข้อมูลได้อย่างราบรื่นระหว่างอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อให้คุณสามารถตรวจสอบตารางเวลาแบบเรียลไทม์ได้ทุกที่ทุกเวลา
คุณสามารถใช้ Any.do ร่วมกับเพื่อนร่วมงานของคุณได้ โดยมอบหมายงานให้กันและกัน และ สื่อสารผ่านความคิดเห็นและแชท รวมถึงงานย่อย บันทึก และไฟล์ เพื่อให้ผู้รับมอบหมายมีทุกอย่างที่จำเป็นในการทำงานให้เสร็จได้อย่างง่ายดาย และลดการติดต่อกลับไปกลับมาที่ไม่จำเป็น
Any. ฟีเจอร์ที่ดีที่สุด
- ปฏิทิน, รายการที่ต้องทำ, การจัดการงาน, และการแจ้งเตือน
- การทำงานร่วมกันผ่านการมอบหมายงาน, ความคิดเห็น, และการแชท
- ตารางการทำงานและชีวิตภายใต้ปฏิทินเดียว
- แม่แบบเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้น
- ผสานการทำงานกับปฏิทินทั่วไปและแอปอื่น ๆ กว่า 5,000 รายการผ่าน Zapier
- การซิงค์ข้อมูลระหว่างหลายอุปกรณ์
ข้อจำกัดใดๆ
- แอปปฏิทินอาจไม่สามารถรองรับทีมขนาดใหญ่ได้
- คุณสมบัติและตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัดในแผนฟรี
Any. การกำหนดราคา
- ส่วนตัว: ฟรี
- พรีเมียม: $3/เดือน
- ทีม: $5/ผู้ใช้/เดือน
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
Any. ให้คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 1/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
8. ปฏิทินโปรตอน
โปรตอน เป็นโปรแกรมอีเมลที่มีชื่อเสียงจากสวิตเซอร์แลนด์ที่ได้ขยายบริการไปสู่การจัดตารางเวลา โปรแกรมปฏิทินของโปรตอนให้ความสำคัญอย่างมากกับการปกป้องข้อมูล (การคุ้มครองข้อมูล) ข้อมูลกิจกรรมทั้งหมดในปฏิทินของคุณจะถูกเข้ารหัสแบบปลายทางถึงปลายทาง (end-to-end) แม้กระทั่งเมื่อกิจกรรมถูกแชร์มาจากผู้ใช้ภายนอกและแหล่งข้อมูลภายนอกก็ตาม 🔒
ในส่วนของการปรับแต่ง คุณสามารถเลือกมุมมองที่แตกต่างกัน แก้ไขธีม และกำหนดเวลาและวิธีการรับการแจ้งเตือนได้ตามต้องการ หากคุณใช้ Proton Mail อยู่แล้ว การใช้ Proton Calendar จะเป็นประสบการณ์ที่ราบรื่น เนื่องจากคุณสามารถสร้างกิจกรรมและจัดการคำเชิญได้โดยไม่ต้องออกจากแอปอีเมล
คุณสมบัติเด่นของปฏิทินโปรตอน
- การปกป้องข้อมูลปฏิทินระดับสูงสุดด้วยการเข้ารหัส
- ปฏิทินหลายปฏิทิน
- การซิงค์กับอุปกรณ์ iOS ของคุณ
- ดูเป็นรายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือน
- การแจ้งเตือนที่กำหนดเองและการแจ้งเตือนทางอีเมล
- ธีมปฏิทิน
- แชร์ปฏิทินทั้งหมดหรือเฉพาะเวลาว่างเท่านั้น
- การสร้างกิจกรรมและการเชิญอย่างรวดเร็วผ่าน Proton Mail
ข้อจำกัดของปฏิทินโปรตอน
- ไม่มีการแจ้งเตือนแบบพุชสำหรับผู้ใช้ Apple Calendar (เนื่องจากสามารถเข้าถึงได้ผ่านเบราว์เซอร์เท่านั้น)
ราคาปฏิทินโปรตอน
- ฟรี
- ไม่จำกัด: $9.99 (เรียกเก็บเงินรายปี)
การจัดอันดับและรีวิวปฏิทินโปรตอน
- ไม่มีรีวิวให้ชม
9. ปฏิทินขนาดเล็ก
บางครั้ง คุณไม่จำเป็นต้องมีฟีเจอร์มากมาย แต่ต้องการแอปปฏิทินที่เรียบง่ายซึ่งคุณสามารถดูได้อย่างรวดเร็วเมื่อจำเป็น Mini Calendar คือสิ่งนั้น—เครื่องมือที่เบา ที่ไม่รบกวนงานสำคัญที่คุณทำอยู่ 🪶
คุณสามารถเข้าถึงปฏิทินขนาดเล็กของคุณได้ในที่ต่อไปนี้:
- วิดเจ็ตศูนย์การแจ้งเตือน
- ไอคอนท่าเรือ
- ไอคอนแถบเมนู
- คีย์ลัดที่สามารถปรับแต่งได้
- วิดเจ็ตเดสก์ท็อป
หากคุณวางปฏิทินขนาดเล็กไว้บนเดสก์ท็อปของคุณ คุณจะสามารถเปลี่ยนสีและความโปร่งใสของมันได้ คุณยังสามารถเลือกให้ปฏิทินแสดงอยู่เหนือหน้าต่างอื่น ๆ ได้ในกรณีที่คุณต้องการให้มันอยู่ในระยะที่เข้าถึงได้ตลอดเวลา
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของปฏิทินขนาดเล็ก
- แอปปฏิทินแบบง่าย
- สามารถเข้าถึงได้ในห้าแห่ง
- วิดเจ็ตบนเดสก์ท็อปที่ปรับแต่งได้และแสดงผลตลอดเวลา
- วิดเจ็ตเดสก์ท็อปที่อยู่เหนือวอลเปเปอร์หรือหน้าต่าง
- เวลาพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก
- สามารถกำหนดปุ่มลัดและแสดงผลในแถบเมนูได้
ข้อจำกัดของปฏิทินขนาดเล็ก
- ไม่อนุญาตให้คุณกำหนดเวลา, เชิญ, หรือแชร์กิจกรรม
ราคาปฏิทินขนาดเล็ก
- ฟรี
การให้คะแนนและรีวิวปฏิทินขนาดเล็ก
- Mac App Store: 4. 8/5 (1,000+ รีวิว)
10. น่าอัศจรรย์
ด้วยมุมมองหกแบบ ตัวเลือกภาษาหกภาษา และฟีเจอร์ดีๆ อีกมากมาย Fantastical สมชื่ออย่างแท้จริง คุณสามารถอัปโหลดบัญชีที่มีอยู่ไปยัง Fantastical และสร้างชุดปฏิทินแบบกำหนดเองได้ ฟิลเตอร์โฟกัสช่วยให้คุณแยกตารางงานส่วนตัวและงานออกจากกันได้ง่ายๆ เพียงไม่กี่คลิก 🖱️
เนื่องจาก Fantastical มีคุณสมบัติมาตรฐานครบถ้วนแล้ว เรามาเน้นที่สิ่งที่โดดเด่นกันดีกว่า ตัวอย่างเช่น คุณสามารถไม่เพียงแค่แชร์เวลาว่าง แต่ยัง เสนอตัวเลือกเวลาและวันที่หลายตัวเลือกเมื่อกำหนดตารางกิจกรรมที่มีผู้อื่นเกี่ยวข้องช่วยให้ผู้เข้าร่วมเตรียมตัวได้ง่ายขึ้นโดยการอัปโหลดไฟล์และรูปภาพไปยัง iCloud ของคุณหรือผู้ให้บริการอื่น ๆ และซิงค์ข้อมูลข้ามทุกอุปกรณ์
ต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับ วันสำคัญและกิจกรรมสาธารณะที่กำลังจะมาถึง หรือไม่? ค้นหา, เรียกดู, และอ่านเนื้อหาที่เกี่ยวข้องภายใน Fantastical จากนั้นเพิ่มกิจกรรมลงในปฏิทินของคุณเพื่อไม่ให้พลาด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดที่น่าอัศจรรย์
- มุมมองแบบวัน, วัน, สัปดาห์, เดือน, ไตรมาส, และปี
- ตัวกรองโฟกัสเพื่อแยกตารางเวลาส่วนตัวและตารางงาน
- แชร์ตำแหน่งงานว่างและเสนอตัวเลือกหลายอย่างให้กับผู้รับเชิญ
- ผสานการทำงานกับแพลตฟอร์มการประชุมและสร้างการโทรได้อย่างรวดเร็ว
- ข้อมูลสภาพอากาศและกิจกรรมสาธารณะ
- ตัวเลือกภาษาหกภาษา
- เพิ่มไฟล์และรูปภาพ
ข้อจำกัดที่เหนือจินตนาการ
- ผู้ใช้บางรายพบว่าราคาสูงเกินไปและไม่มีเวอร์ชันฟรีสำหรับแอปปฏิทิน
- ควรมีตัวเลือกเพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากผู้ใช้อาจแก้ไขเหตุการณ์โดยไม่ตั้งใจและแชร์การอัปเดตกับผู้อื่น
ราคาที่เกินจริง
- สำหรับบุคคล: $4. 75/เดือน
- สำหรับครอบครัวไม่เกิน 5 คน: $7.50/เดือน
- สำหรับทีม: $4.75/ผู้ใช้/เดือน
- ทีมที่ยืดหยุ่น: พร้อมให้บริการเมื่อติดต่อ
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาสำหรับรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิวที่น่าอัศจรรย์
- G2: 4. 5/5 (10+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิว 10+ รายการ)
ทำให้การจัดการเวลาเป็นเรื่องง่ายด้วยแอปปฏิทินที่ดีที่สุดสำหรับ Mac
แอปปฏิทิน 10 แอปสำหรับ Mac เหล่านี้ ปฏิวัติวิธีการดูและจัดการเวลาของคุณ เมื่อพูดถึงชีวิตส่วนตัว แอปเหล่านี้จะทำให้คุณไม่พลาดวันเกิดของเพื่อนอีกต่อไป ในบริบททางธุรกิจ แอปปฏิทินเหล่านี้ช่วยให้คุณสามารถทำงานร่วมกับทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและ สอดคล้องกับแผนงานของคุณไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดก็ตาม
หากคุณต้องการคุณสมบัติเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณให้เลือกใช้ ClickUp. เครื่องมือจัดการโครงการนี้มีทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อสร้างสิ่งที่น่าทึ่ง และทำได้ในเวลาที่รวดเร็วที่สุด ⏱️