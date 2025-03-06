บล็อก ClickUp

10 แอปปฏิทินที่ดีที่สุดสำหรับ Mac ในปี 2025

Alex York
Alex YorkSenior Content Marketing Manager
6 มีนาคม 2568

เมื่อเราอายุมากขึ้น หลายคนรู้สึกเหมือนเวลาผ่านไปเร็วขึ้นเรื่อย ๆ แม้ว่านักวิทยาศาสตร์จะไม่สามารถอธิบายสาเหตุที่แท้จริงของปรากฏการณ์นี้ได้ แต่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือ เราจำเป็นต้องทำอะไรสักอย่างเกี่ยวกับเรื่องนี้! ⌛

การใส่ใจมากขึ้นในการจัดระเบียบกิจกรรมของคุณอาจช่วยให้คุณควบคุมเวลาได้อีกครั้ง แทนที่จะปล่อยให้เวลาผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์ คุณสามารถใช้เวลาในแต่ละวันให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยการวางแผนอย่างรอบคอบผ่านแอปปฏิทิน

หากคุณกำลังใช้คอมพิวเตอร์ Apple คุณมาถูกที่แล้ว—เราได้คัดสรร 10 แอปปฏิทินที่ดีที่สุดสำหรับ Mac ไว้ให้คุณแล้ว

หลังจากที่คุณได้อ่านเกี่ยวกับคุณสมบัติที่โดดเด่น ข้อเสีย และราคาของพวกเขาแล้ว คุณจะสามารถเลือกเพื่อนคู่ใจสำหรับปฏิทินที่สมบูรณ์แบบสำหรับความต้องการส่วนตัวหรือทางธุรกิจของคุณได้

แอปปฏิทินสำหรับ Mac คืออะไร?

แอปปฏิทินสำหรับ Mac เป็นเครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ Apple จัดการเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ แอปเหล่านี้สามารถใช้ได้ทั้งในบริบทส่วนตัวหรือธุรกิจ โดยบุคคลหรือทีม

การมองเห็นตารางเวลาของคุณผ่านปฏิทิน จะช่วยให้คุณติดตามเหตุการณ์ที่กำลังจะมาถึงได้ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นวันเกิดหรือกำหนดส่งงานโครงการ แอปปฏิทินยังช่วยให้คุณจัดตารางการประชุมและนัดหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ป้องกันการชนกันของเวลา

ปฏิทินดิจิทัลมีประโยชน์มากมายเมื่อเทียบกับปฏิทินกระดาษแบบดั้งเดิม รวมถึงการแจ้งเตือนและการซิงค์ระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ 🔄

คุณควรค้นหาอะไรในแอปปฏิทินสำหรับ Mac?

เมื่อเลือกแอปปฏิทินสำหรับอุปกรณ์ Mac ของคุณ โปรดใส่ใจกับสิ่งต่อไปนี้:

  1. คุณสมบัติ: แอปปฏิทินมีอยู่หลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่แบบเรียบง่ายและมินิมอลไปจนถึงแบบเฉพาะทางและมีฟีเจอร์ครบครัน เลือกแอปปฏิทินที่ตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะของคุณ
  2. อินเตอร์เฟซ: เนื่องจากคุณต้องพึ่งพาแอปปฏิทินทุกวัน แอปปฏิทินของคุณควรมีการออกแบบที่น่าสนใจและใช้งานง่าย ทำให้คุณสามารถดูและสร้างกิจกรรมได้อย่างง่ายดาย แม้เมื่อตารางเวลาของคุณเต็มไปหมดก็ตาม
  3. การปรับแต่ง: สืบเนื่องจากประเด็นก่อนหน้านี้ คุณควรสามารถเปลี่ยนรูปลักษณ์ของอินเทอร์เฟซปฏิทินของคุณและสลับระหว่างมุมมองรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือนได้
  4. การผสานรวม: เลือกแอปปฏิทินที่สามารถผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ ที่คุณใช้ได้อย่างราบรื่น เช่น โปรแกรมอีเมลซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ หรือระบบจัดการเนื้อหา (CMS)
  5. การแบ่งปัน: การมีความสามารถในการแบ่งปันปฏิทินและกิจกรรมส่วนตัวของคุณกับผู้อื่นเป็นสิ่งสำคัญเมื่อคุณทำงานเป็นทีม

10 แอปปฏิทินที่ดีที่สุดสำหรับผู้ใช้ Mac ในปี 2025

ด้วยแอปปฏิทินสำหรับMac ที่มีให้เลือกมากมาย อาจเป็นเรื่องยากที่จะตัดสินใจว่าแอปไหนคุ้มค่ากับเวลาของคุณ รายการ 10 อันดับแรกนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อทำให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้น โดยนำเสนอตัวเลือกที่ดีที่สุดที่มีอยู่ ช่วยให้คุณค้นหาเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบเพื่อปรับปรุงการจัดตารางเวลาของคุณและ เพิ่มทักษะการจัดการเวลาของคุณ ☝️

1.คลิกอัพ

มุมมองปฏิทิน ClickUp: การประชุมแบบโรเตชั่น
เริ่มต้นใช้งาน ClickUp Calendar
กำหนดการประชุมและซิงค์ปฏิทินพร้อมการแจ้งเตือนอัตโนมัติที่ตั้งค่าไว้สำหรับการประชุมแบบเวียนรอบด้วยมุมมองปฏิทินของ ClickUp

แม้ว่า ClickUp จะมีฟังก์ชันการทำงานทั้งหมดเหมือนแอปปฏิทิน แต่ ClickUp ก็เป็นมากกว่านั้นมาก มันเป็นเครื่องมือจัดการโครงการที่ครอบคลุมและฟรี ซึ่งสามารถทำให้งานหรือกระบวนการใดๆ มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ดาวน์โหลดแอป ClickUpสำหรับ Mac และใช้ มุมมองปฏิทิน เพื่อจัดตารางและเลื่อนตารางกิจกรรมใด ๆ ได้ด้วยการลากและวางที่ง่ายดาย มีตารางเวลาเดิมที่ต้องการใช้หรือไม่? คุณสามารถ เชื่อมต่อ ClickUp กับปฏิทิน iCloud ของคุณ เพื่อดำเนินการต่อจากที่คุณค้างไว้

มุมมองปฏิทินของ ClickUpสามารถปรับแต่งได้อย่างสูง—คุณสามารถเลือกดูเฉพาะสิ่งที่คุณต้องการได้ด้วยการแสดงผลแบบรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน การจัดรหัสสีให้กับงาน และตัวกรองต่างๆเพื่อการทำงานร่วมกับผู้อื่น คุณสามารถเชิญให้พวกเขาดูและแก้ไข หรือเพิ่มความคิดเห็นในรายการงานได้

หากคุณไม่แน่ใจว่าจะเริ่มจัดระเบียบเวลาอย่างไร ให้ใช้เทมเพลตปฏิทินประจำปีของ ClickUp ที่พร้อมใช้งาน ซึ่งสามารถช่วยให้คุณใช้ประโยชน์จากมุมมองที่ยอดเยี่ยมนี้ได้อย่างเต็มที่ 🗓️

วางแผนเป้าหมายของคุณสำหรับทั้งปีด้วยเทมเพลตปฏิทินประจำปีของ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
วางแผนเป้าหมายของคุณสำหรับทั้งปีด้วยเทมเพลตปฏิทินประจำปีของ ClickUp

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • ผสานการทำงานกับปฏิทิน iCloud
  • มุมมองรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน
  • ซิงค์แชท ClickUpกับมุมมองปฏิทินเพื่อจัดการการประชุมและดูปฏิทินของบุคคลที่คุณกำลังส่งข้อความด้วย
  • การลากและวางเพื่อจัดตารางและจัดตารางใหม่
  • ตัวกรองและการตั้งค่าการปรับแต่งขั้นสูง
  • การแบ่งปัน, การควบคุมการเข้าถึง, และความคิดเห็นเกี่ยวกับงานเพื่อการร่วมมือ
  • มุมมองอื่น ๆ สำหรับการจัดการเวลา เช่น แผนภูมิแกนต์, ไทม์ไลน์, และปริมาณงาน
  • การประมาณเวลา, การติดตาม, และการรายงาน

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • การผสานข้อมูลทางเดียวกับปฏิทิน iCloud
  • การจัดการปฏิทินหลายปฏิทินพร้อมกันอาจเป็นเรื่องยากในบางกรณี

ราคาของ ClickUp

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)

2. ปฏิทิน iCloud

ปฏิทิน iCloud
ผ่าน:ปฏิทิน iCloud

หากคุณเป็นผู้ใช้ Apple ที่หลงใหล คุณอาจเคยใช้ iCloud Calendar มาแล้ว แอปปฏิทินเริ่มต้นของ Apple นี้ซิงค์ข้อมูลได้อย่างราบรื่นกับอุปกรณ์ Apple ทุกเครื่อง มีดีไซน์ที่เรียบง่ายเป็นเอกลักษณ์และใช้งานง่าย คุณสามารถตั้งค่าเหตุการณ์ต่างๆ ได้เพียงไม่กี่คลิก และแชร์ข้อมูลเหล่านั้นแบบสาธารณะหรือส่วนตัวได้ในไม่กี่ขั้นตอนเพิ่มเติม

แอปปฏิทินของ Apple ยังสามารถ กรอกรายละเอียดของกิจกรรมโดยอัตโนมัติ เมื่อคุณให้ข้อมูลหลัก โดยจะแสดงตำแหน่งที่ตั้งบนแผนที่และสภาพอากาศที่คาดไว้สำหรับวันนั้น 🌤️

นอกเหนือจากความเรียบง่ายที่ไม่มีใครเทียบได้แล้ว ประโยชน์ที่โดดเด่นที่สุดของปฏิทิน iCloud คือความสามารถในการสร้างปฏิทินสำหรับแง่มุมต่างๆ ของชีวิตคุณและสลับเหตุการณ์ระหว่างปฏิทินเหล่านั้นได้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของปฏิทิน iCloud

  • ตรงไปตรงมาและใช้งานง่าย
  • พร้อมใช้งานบน Apple Watch
  • ความสามารถในการจัดการปฏิทินหลายรายการพร้อมกัน
  • คำเชิญเข้าร่วมงานพร้อมระบบติดตามการตอบรับ
  • การเลือกเขตเวลา
  • กรอกรายละเอียดกิจกรรมโดยอัตโนมัติ
  • มุมมองรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน
  • ตัวเลือกวันที่ตามปฏิทินจันทรคติจีน

ข้อจำกัดของปฏิทิน iCloud

  • ขาดคุณสมบัติขั้นสูงบางประการ
  • การแชร์ปฏิทินกับผู้ที่ไม่ใช้ผลิตภัณฑ์ของ Apple อาจเป็นเรื่องยาก

ราคาของปฏิทิน iCloud

  • ฟรีเมื่อใช้กับ iCloud

iCloud Calendar รีวิวและคะแนน

  • G2: 4. 1/5 (100+ รีวิว)
  • TrustRadius: 8. 4/10 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)

3. BusyCal

บัสซีคาล
ผ่าน:BusyCal

ตามชื่อของมัน BusyCal ถูกออกแบบมาเพื่อประหยัดเวลาอันมีค่าสำหรับผู้ที่มีตารางงานแน่นขนัด แอปนี้ช่วยให้คุณ นำเข้าปฏิทินจากหลายแหล่ง เช่น iCloud และ Google และจัดการทั้งหมดในที่เดียว คุณจึงไม่ต้องสลับไปมาระหว่างแอปต่างๆ

อีกหนึ่งวิธีประหยัดเวลาที่สำคัญคือความสามารถของ BusyCal ในการสร้างกิจกรรมโดยใช้ คำแนะนำภาษาธรรมชาติ คุณสามารถจดรายละเอียดได้อย่างรวดเร็ว และแอปจะจดจำเวลา วันที่ และสถานที่ให้โดยอัตโนมัติ

BusyCal สมควรได้รับคำชมเชยสำหรับความยืดหยุ่นของมันเช่นกัน คุณสามารถเลือกได้ระหว่างห้าแบบมุมมอง:

  1. วัน
  2. สัปดาห์
  3. เดือน
  4. ปี
  5. รายการ

ปรับแต่งมุมมองเพิ่มเติมโดยเลือกจำนวนวันหรือสัปดาห์ที่ต้องการแสดง เปลี่ยนแบบและขนาดของตัวอักษร หรือเพิ่มสีสันและกราฟิกน่ารัก ๆ เพื่อทำให้ตารางงานของคุณไม่น่าเบื่ออีกต่อไป! 🌈

คุณสมบัติเด่นของ BusyCal

  • จัดการปฏิทินจากหลายแหล่ง
  • การผสานรวมกับบริการคลาวด์หลากหลายและเครือข่ายไร้สาย LAN
  • การผสานรวมกับแพลตฟอร์มการประชุมเช่น Zoom และ Webex
  • การสร้างกิจกรรมอย่างรวดเร็วด้วยการป้อนข้อมูลด้วยภาษาธรรมชาติ
  • รายการตรวจสอบประจำวันในแถบด้านข้างทางด้านขวาของแอป
  • การซิงค์งานกับแอปเตือนความจำสำหรับ Mac 10. 14
  • ตัวเลือกการปรับแต่งมากมาย รวมถึงการจัดวางและรูปลักษณ์

ข้อจำกัดของ BusyCal

  • มีบั๊กเกิดขึ้นเป็นครั้งคราวในแอปปฏิทิน
  • การแจ้งเตือนการอัปเดตบ่อยครั้งอาจรบกวนผู้ใช้ Apple บางท่าน

ราคา BusyCal

  • ใบอนุญาตตลอดชีพ พร้อมอัปเดต 18 เดือน: $49.99
  • อัปเดตเพิ่มเติม 18 เดือน: $29.99

BusyCal การให้คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 6/5 (4+ รีวิว)
  • Mac App Store: 4. 5/5 (2,000+ รีวิว)

4. โครน

ครอน
ผ่าน:Cron

ถูกซื้อกิจการโดยแอปวางแผน Notionในปี 2022, Cron เป็นแอปปฏิทินที่กำลังมาแรงสำหรับบุคคลและธุรกิจ แอปนี้เรียบง่ายแต่ดูดี ให้คุณสามารถเลือกระหว่างธีมสว่างและธีมมืดได้ 🌓

มันให้บริการฟังก์ชันปฏิทินพื้นฐาน เช่น การตั้งซ้ำเหตุการณ์และเขตเวลา โดยมีข้อยกเว้นที่ควรกล่าวถึงอยู่บ้าง ตัวอย่างเช่น คุณสามารถ ใช้คีย์ลัดเพื่อนำทาง ภายในแอปได้ เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานเป็นทีม แอปนี้ยังให้คุณแชร์เวลาว่างของคุณและซ้อนทับตารางเวลาของเพื่อนร่วมทีมได้อย่างง่ายดายเพื่อการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

โปรดทราบว่าการสมัครใช้งาน คุณจำเป็นต้องมีบัญชี Google ตัวเลือกการซิงค์กับ iCloud ยังอยู่ในระหว่างการพัฒนา ณ เวลาที่เขียนบทความนี้

คุณสมบัติเด่นของ Cron

  • เชื่อมต่อหลายบัญชีใน Google ปฏิทิน
  • มุมมองรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน
  • ธีมสีสว่างและสีเข้ม พร้อมการกำหนดสีสำหรับแต่ละกิจกรรม
  • คีย์ลัด
  • ซ้อนทับปฏิทินของเพื่อนร่วมทีม
  • การแชร์ที่ง่ายและสะดวก

ข้อจำกัดของ Cron

  • ใช้งานได้เฉพาะกับบัญชี Google Calendar เท่านั้นในขณะนี้

การกำหนดราคาของ Cron

  • ระดับพื้นฐาน: ฟรี
  • ระดับองค์กร: มีให้บริการเมื่อติดต่อ

คะแนนและรีวิวของครอน

  • Product Hunt: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 300+)

5. ปฏิทิน 366 II

ปฏิทิน 366 II
ผ่าน:ปฏิทิน 366 II

ด้วยแอป Calendar 366 II ตารางเวลาของคุณจะอยู่เคียงข้างคุณไม่ว่าคุณจะทำงานอะไรอยู่ก็ตาม นี่คือ ปฏิทินแถบเมนูที่ปรับแต่งได้ ซึ่งคุณสามารถปรับให้เหมาะสมกับการใช้งานในแนวตั้งหรือแนวนอนได้ นอกจากฟีเจอร์ใหม่แล้ว เวอร์ชันที่สองของ Calendar 366 ยังมาพร้อมดีไซน์ใหม่ที่สดใหม่ มีแปดมุมมองและเก้าธีมให้เลือกใช้

แอปปฏิทินสำหรับ Mac นี้ใช้งานง่ายด้วยปุ่มลัด, ทางลัด, และ การเลื่อนนัดหมายด้วยการลากและวาง เช่นเดียวกับ BusyCal, Calendar 366 II สามารถสร้างเหตุการณ์ตามการป้อนข้อมูลภาษาธรรมชาติของคุณได้

แอปปฏิทินนี้มีให้บริการในเก้าภาษาที่แตกต่างกัน ดังนั้นจึงสามารถช่วยคุณได้ ไม่ว่าคุณจะมาจากที่ไหนหรือมีความเชี่ยวชาญในภาษาอังกฤษมากน้อยเพียงใด 💬

ปฏิทิน 366 II คุณสมบัติเด่น

  • แถบเมนู ปฏิทิน
  • แปดมุมมองและเก้าธีม
  • ลากและวางเพื่อย้ายการนัดหมาย
  • ปุ่มลัดและทางลัด
  • สร้างงานตามข้อมูลภาษาธรรมชาติ
  • ตัวเลือกภาษา 9 ภาษา

ปฏิทิน 366 ข้อจำกัด II

  • ความยากลำบากในการจัดการการแจ้งเตือนบนแอปปฏิทิน

ปฏิทิน 366 II ราคา

  • ซื้อครั้งเดียว: $14. 99

ปฏิทิน 366 II การจัดอันดับและรีวิว

  • Mac App Store: 4. 6/5 (400+ รีวิว)

6. มอร์เกน

มอร์เกน
ผ่านทาง:มอร์เกน

Morgen นำเสนอชุดเครื่องมือที่ครอบคลุมซึ่งช่วยให้คุณติดตามตารางเวลาของคุณได้ไม่ว่าตารางจะแน่นแค่ไหน ทุกสิ่งทุกอย่างบนแพลตฟอร์มนี้ถูกออกแบบมาเพื่อประหยัดเวลาของคุณ ตั้งแต่การสร้างกิจกรรมด้วยภาษาธรรมชาติไปจนถึงลิงก์การจองส่วนบุคคลสำหรับการจัดตารางที่ง่ายขึ้น

ด้วย Morgen คุณสามารถ รวบรวมปฏิทินจากแหล่งต่าง ๆ รวมถึง Apple และจัดการได้จากแพลตฟอร์มเดียว นอกจากนี้ยังสามารถรวมกิจกรรมที่ซ้ำกันจากปฏิทินต่าง ๆ ได้อีกด้วย Morgenทำให้การบล็อกเวลาเป็นเรื่องง่าย เพราะคุณสามารถลากรายการจาก Task Manager ไปวางในปฏิทินของคุณได้โดยตรง

สิ่งที่ทำให้ Morgen โดดเด่นที่สุดในบรรดาแอปปฏิทินสำหรับ Mac คือความสามารถในการ อำนวยความสะดวกในการประสานงานของทีม

เมื่อคุณต้องการนัดหมายการประชุม ไม่เพียงแต่ Morgen จะแสดงเวลาที่เพื่อนร่วมทีมของคุณว่างเท่านั้น แต่ยังแนะนำเวลาที่จะรบกวนตารางเวลาและความสนใจของผู้เข้าร่วมน้อยที่สุดอีกด้วย 🧑‍💻

📮 ClickUp Insight: 50% ของพนักงานยังคงผูกติดกับสำนักงาน แม้ว่า 48% จะชอบการทำงานแบบผสมผสานเพื่อสมดุลชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัวที่ดีขึ้น ผลลัพธ์คืออะไร? ตารางเวลาที่เข้มงวด ความเหนื่อยล้าจากการเดินทาง และการควบคุมขอบเขตที่ไม่ดี 🚗💨 ด้วยการจัดตารางเวลาอัตโนมัติและการบล็อกเวลาClickUp Calendarช่วยให้คุณจัดการงานได้อย่างเป็นระบบในทุกสภาพแวดล้อมการทำงาน ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่บ้านหรือในออฟฟิศ กระบวนการทำงานของคุณก็จะคงความสม่ำเสมอใน ClickUp และเวลาส่วนตัวของคุณก็จะได้รับการปกป้อง! 💫 ผลลัพธ์จริง: Lulu Press ประหยัดเวลาได้ 1 ชั่วโมงต่อวันต่อพนักงาน โดยใช้ClickUp Automationsซึ่งนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานถึง 12%

คุณสมบัติเด่นของมอร์เกน

  • ผสานปฏิทินหลายปฏิทินและรวมกิจกรรมที่ซ้ำกัน
  • หน้าการจองส่วนบุคคลและลิงก์การนัดหมาย
  • การแจ้งเตือนและการเตือนความจำที่กำหนดเอง
  • ระบุเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการประชุมสำหรับผู้เข้าร่วมงานทุกคน
  • ข้อมูลภาษาธรรมชาติสำหรับการสร้างเหตุการณ์อัตโนมัติ
  • การผสานรวมแพลตฟอร์มการโทรผ่านวิดีโอและผู้จัดการงาน
  • มาตรฐานความปลอดภัยของข้อมูลที่เข้มงวด

ข้อจำกัดของมอร์เกน

  • การซิงค์ปฏิทินหลายปฏิทินมีให้บริการเฉพาะในแผนชำระเงินเท่านั้น
  • ตัวเลือกแอปปฏิทินฟรีมีจำกัด

การกำหนดราคาในเช้าวันพรุ่งนี้

  • พื้นฐาน: ฟรี
  • ข้อดี: $9/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • องค์กรธุรกิจ: ราคาสามารถสอบถามได้เมื่อติดต่อ

คะแนนและรีวิวของมอร์เกน

  • Product Hunt: 4. 9/5 (80+ รีวิว)

7. ใดๆ. ทำ

Any.do
ผ่าน:Any.do

ด้วย ปฏิทิน, ตัวช่วยวางแผนรายวัน, และเครื่องมือสำหรับการร่วมมือ Any. do ช่วยให้คุณควบคุมทุกโครงการและกำหนดเวลาของโครงการได้ คุณสามารถสร้างปฏิทินแยกต่างหากสำหรับความต้องการส่วนตัวและธุรกิจได้ ทำให้คุณสามารถบาลานซ์ชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัวได้อย่างลงตัว ⚖️

แอปปฏิทินสามารถผสานการทำงานกับปฏิทินอื่น ๆ ได้มากมาย รวมถึงปฏิทินของ iCloud และสามารถซิงค์ข้อมูลได้อย่างราบรื่นระหว่างอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อให้คุณสามารถตรวจสอบตารางเวลาแบบเรียลไทม์ได้ทุกที่ทุกเวลา

คุณสามารถใช้ Any.do ร่วมกับเพื่อนร่วมงานของคุณได้ โดยมอบหมายงานให้กันและกัน และ สื่อสารผ่านความคิดเห็นและแชท รวมถึงงานย่อย บันทึก และไฟล์ เพื่อให้ผู้รับมอบหมายมีทุกอย่างที่จำเป็นในการทำงานให้เสร็จได้อย่างง่ายดาย และลดการติดต่อกลับไปกลับมาที่ไม่จำเป็น

Any. ฟีเจอร์ที่ดีที่สุด

  • ปฏิทิน, รายการที่ต้องทำ, การจัดการงาน, และการแจ้งเตือน
  • การทำงานร่วมกันผ่านการมอบหมายงาน, ความคิดเห็น, และการแชท
  • ตารางการทำงานและชีวิตภายใต้ปฏิทินเดียว
  • แม่แบบเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้น
  • ผสานการทำงานกับปฏิทินทั่วไปและแอปอื่น ๆ กว่า 5,000 รายการผ่าน Zapier
  • การซิงค์ข้อมูลระหว่างหลายอุปกรณ์

ข้อจำกัดใดๆ

  • แอปปฏิทินอาจไม่สามารถรองรับทีมขนาดใหญ่ได้
  • คุณสมบัติและตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัดในแผนฟรี

Any. การกำหนดราคา

  • ส่วนตัว: ฟรี
  • พรีเมียม: $3/เดือน
  • ทีม: $5/ผู้ใช้/เดือน

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี

Any. ให้คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 1/5 (100+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)

8. ปฏิทินโปรตอน

ปฏิทินโปรตอน
ผ่านทาง:Proton Calendar

โปรตอน เป็นโปรแกรมอีเมลที่มีชื่อเสียงจากสวิตเซอร์แลนด์ที่ได้ขยายบริการไปสู่การจัดตารางเวลา โปรแกรมปฏิทินของโปรตอนให้ความสำคัญอย่างมากกับการปกป้องข้อมูล (การคุ้มครองข้อมูล) ข้อมูลกิจกรรมทั้งหมดในปฏิทินของคุณจะถูกเข้ารหัสแบบปลายทางถึงปลายทาง (end-to-end) แม้กระทั่งเมื่อกิจกรรมถูกแชร์มาจากผู้ใช้ภายนอกและแหล่งข้อมูลภายนอกก็ตาม 🔒

ในส่วนของการปรับแต่ง คุณสามารถเลือกมุมมองที่แตกต่างกัน แก้ไขธีม และกำหนดเวลาและวิธีการรับการแจ้งเตือนได้ตามต้องการ หากคุณใช้ Proton Mail อยู่แล้ว การใช้ Proton Calendar จะเป็นประสบการณ์ที่ราบรื่น เนื่องจากคุณสามารถสร้างกิจกรรมและจัดการคำเชิญได้โดยไม่ต้องออกจากแอปอีเมล

คุณสมบัติเด่นของปฏิทินโปรตอน

  • การปกป้องข้อมูลปฏิทินระดับสูงสุดด้วยการเข้ารหัส
  • ปฏิทินหลายปฏิทิน
  • การซิงค์กับอุปกรณ์ iOS ของคุณ
  • ดูเป็นรายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือน
  • การแจ้งเตือนที่กำหนดเองและการแจ้งเตือนทางอีเมล
  • ธีมปฏิทิน
  • แชร์ปฏิทินทั้งหมดหรือเฉพาะเวลาว่างเท่านั้น
  • การสร้างกิจกรรมและการเชิญอย่างรวดเร็วผ่าน Proton Mail

ข้อจำกัดของปฏิทินโปรตอน

  • ไม่มีการแจ้งเตือนแบบพุชสำหรับผู้ใช้ Apple Calendar (เนื่องจากสามารถเข้าถึงได้ผ่านเบราว์เซอร์เท่านั้น)

ราคาปฏิทินโปรตอน

  • ฟรี
  • ไม่จำกัด: $9.99 (เรียกเก็บเงินรายปี)

การจัดอันดับและรีวิวปฏิทินโปรตอน

  • ไม่มีรีวิวให้ชม

9. ปฏิทินขนาดเล็ก

ปฏิทินขนาดเล็ก
ผ่าน:ปฏิทินขนาดเล็ก

บางครั้ง คุณไม่จำเป็นต้องมีฟีเจอร์มากมาย แต่ต้องการแอปปฏิทินที่เรียบง่ายซึ่งคุณสามารถดูได้อย่างรวดเร็วเมื่อจำเป็น Mini Calendar คือสิ่งนั้น—เครื่องมือที่เบา ที่ไม่รบกวนงานสำคัญที่คุณทำอยู่ 🪶

คุณสามารถเข้าถึงปฏิทินขนาดเล็กของคุณได้ในที่ต่อไปนี้:

  1. วิดเจ็ตศูนย์การแจ้งเตือน
  2. ไอคอนท่าเรือ
  3. ไอคอนแถบเมนู
  4. คีย์ลัดที่สามารถปรับแต่งได้
  5. วิดเจ็ตเดสก์ท็อป

หากคุณวางปฏิทินขนาดเล็กไว้บนเดสก์ท็อปของคุณ คุณจะสามารถเปลี่ยนสีและความโปร่งใสของมันได้ คุณยังสามารถเลือกให้ปฏิทินแสดงอยู่เหนือหน้าต่างอื่น ๆ ได้ในกรณีที่คุณต้องการให้มันอยู่ในระยะที่เข้าถึงได้ตลอดเวลา

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของปฏิทินขนาดเล็ก

  • แอปปฏิทินแบบง่าย
  • สามารถเข้าถึงได้ในห้าแห่ง
  • วิดเจ็ตบนเดสก์ท็อปที่ปรับแต่งได้และแสดงผลตลอดเวลา
  • วิดเจ็ตเดสก์ท็อปที่อยู่เหนือวอลเปเปอร์หรือหน้าต่าง
  • เวลาพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก
  • สามารถกำหนดปุ่มลัดและแสดงผลในแถบเมนูได้

ข้อจำกัดของปฏิทินขนาดเล็ก

  • ไม่อนุญาตให้คุณกำหนดเวลา, เชิญ, หรือแชร์กิจกรรม

ราคาปฏิทินขนาดเล็ก

  • ฟรี

การให้คะแนนและรีวิวปฏิทินขนาดเล็ก

  • Mac App Store: 4. 8/5 (1,000+ รีวิว)

10. น่าอัศจรรย์

มหัศจรรย์
ผ่าน:แฟนตาสติคอล

ด้วยมุมมองหกแบบ ตัวเลือกภาษาหกภาษา และฟีเจอร์ดีๆ อีกมากมาย Fantastical สมชื่ออย่างแท้จริง คุณสามารถอัปโหลดบัญชีที่มีอยู่ไปยัง Fantastical และสร้างชุดปฏิทินแบบกำหนดเองได้ ฟิลเตอร์โฟกัสช่วยให้คุณแยกตารางงานส่วนตัวและงานออกจากกันได้ง่ายๆ เพียงไม่กี่คลิก 🖱️

เนื่องจาก Fantastical มีคุณสมบัติมาตรฐานครบถ้วนแล้ว เรามาเน้นที่สิ่งที่โดดเด่นกันดีกว่า ตัวอย่างเช่น คุณสามารถไม่เพียงแค่แชร์เวลาว่าง แต่ยัง เสนอตัวเลือกเวลาและวันที่หลายตัวเลือกเมื่อกำหนดตารางกิจกรรมที่มีผู้อื่นเกี่ยวข้องช่วยให้ผู้เข้าร่วมเตรียมตัวได้ง่ายขึ้นโดยการอัปโหลดไฟล์และรูปภาพไปยัง iCloud ของคุณหรือผู้ให้บริการอื่น ๆ และซิงค์ข้อมูลข้ามทุกอุปกรณ์

ต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับ วันสำคัญและกิจกรรมสาธารณะที่กำลังจะมาถึง หรือไม่? ค้นหา, เรียกดู, และอ่านเนื้อหาที่เกี่ยวข้องภายใน Fantastical จากนั้นเพิ่มกิจกรรมลงในปฏิทินของคุณเพื่อไม่ให้พลาด

คุณสมบัติที่ดีที่สุดที่น่าอัศจรรย์

  • มุมมองแบบวัน, วัน, สัปดาห์, เดือน, ไตรมาส, และปี
  • ตัวกรองโฟกัสเพื่อแยกตารางเวลาส่วนตัวและตารางงาน
  • แชร์ตำแหน่งงานว่างและเสนอตัวเลือกหลายอย่างให้กับผู้รับเชิญ
  • ผสานการทำงานกับแพลตฟอร์มการประชุมและสร้างการโทรได้อย่างรวดเร็ว
  • ข้อมูลสภาพอากาศและกิจกรรมสาธารณะ
  • ตัวเลือกภาษาหกภาษา
  • เพิ่มไฟล์และรูปภาพ

ข้อจำกัดที่เหนือจินตนาการ

  • ผู้ใช้บางรายพบว่าราคาสูงเกินไปและไม่มีเวอร์ชันฟรีสำหรับแอปปฏิทิน
  • ควรมีตัวเลือกเพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากผู้ใช้อาจแก้ไขเหตุการณ์โดยไม่ตั้งใจและแชร์การอัปเดตกับผู้อื่น

ราคาที่เกินจริง

  • สำหรับบุคคล: $4. 75/เดือน
  • สำหรับครอบครัวไม่เกิน 5 คน: $7.50/เดือน
  • สำหรับทีม: $4.75/ผู้ใช้/เดือน
  • ทีมที่ยืดหยุ่น: พร้อมให้บริการเมื่อติดต่อ

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาสำหรับรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี

คะแนนและรีวิวที่น่าอัศจรรย์

  • G2: 4. 5/5 (10+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (รีวิว 10+ รายการ)

ทำให้การจัดการเวลาเป็นเรื่องง่ายด้วยแอปปฏิทินที่ดีที่สุดสำหรับ Mac

แอปปฏิทิน 10 แอปสำหรับ Mac เหล่านี้ ปฏิวัติวิธีการดูและจัดการเวลาของคุณ เมื่อพูดถึงชีวิตส่วนตัว แอปเหล่านี้จะทำให้คุณไม่พลาดวันเกิดของเพื่อนอีกต่อไป ในบริบททางธุรกิจ แอปปฏิทินเหล่านี้ช่วยให้คุณสามารถทำงานร่วมกับทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและ สอดคล้องกับแผนงานของคุณไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดก็ตาม

หากคุณต้องการคุณสมบัติเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณให้เลือกใช้ ClickUp. เครื่องมือจัดการโครงการนี้มีทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อสร้างสิ่งที่น่าทึ่ง และทำได้ในเวลาที่รวดเร็วที่สุด ⏱️