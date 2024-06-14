บล็อก ClickUp

15 ตัวอย่างรายการสิ่งที่ต้องทำที่ดีที่สุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด

Praburam
PraburamGrowth Marketing Manager
14 มิถุนายน 2567

รายการสิ่งที่ต้องทำคือก้าวแรกสู่การมีระเบียบ ให้เราซื่อสัตย์กันเถอะ—มันรู้สึกดีที่ได้ทำรายการและขีดฆ่าสิ่งที่ทำเสร็จแล้ว

ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานหรือการบ้าน การมีรายการสิ่งที่ต้องทำที่คิดมาอย่างดีสามารถช่วยให้คุณจัดการสิ่งต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดีและฝึกฝนการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม การสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำของคุณเองก็เป็นทักษะอย่างหนึ่งเช่นกัน

หากทำไม่ถูกต้อง อาจทำให้คุณสับสนมากขึ้น นำไปสู่ความล่าช้าหรือแม้กระทั่งพลาดกำหนดเวลา ในบทความนี้ เราจะพูดถึง ตัวอย่างรายการสิ่งที่ต้องทำ ที่มีประสิทธิภาพและแบ่งปัน เทมเพลต ที่จะช่วยให้คุณจัดระเบียบและจัดลำดับความสำคัญของงานได้ดีขึ้น มาเริ่มกันเลย! 🙌

สรุป 60 วินาที

รักษาความเป็นระเบียบและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้สูงสุดด้วยการใช้พลังของรายการสิ่งที่ต้องทำอย่างมีประสิทธิภาพ!

  • ประโยชน์ของรายการสิ่งที่ต้องทำ: ช่วยให้ชีวิตเป็นระเบียบ ส่งเสริมความรู้สึกประสบความสำเร็จ ลดความเครียด และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานโดยให้แผนที่ชัดเจนสำหรับงานที่ต้องทำ
  • ประเภทของรายการสิ่งที่ต้องทำ: ส่วนตัว, การตลาด, การจัดการโครงการ, การออกแบบ, การวางแผนงาน, การเงิน, อสังหาริมทรัพย์, ทรัพยากรบุคคล, การดำเนินงานธุรกิจ, การจัดการทรัพยากร, การจัดการเว็บไซต์, นักเรียน, บริการลูกค้า, การจัดการก่อสร้าง, และรายการงานระยะไกล ล้วนมีประโยชน์ในหลากหลายสาขา
  • การสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำอย่างมีประสิทธิภาพ: กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและสามารถทำได้ เลือกรูปแบบที่เหมาะสม แบ่งงานใหญ่เป็นงานย่อย และจัดลำดับความสำคัญอย่างมีประสิทธิภาพ
  • การใช้เทมเพลต: ใช้ประโยชน์จากเทมเพลตที่ปรับแต่งได้สำหรับงานเฉพาะ เช่น การค้นหาอพาร์ทเมนต์หรือการวางแผนงานอีเวนต์ เพื่อประหยัดเวลาและความพยายาม
  • การใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์: ใช้ClickUpในการจัดการงาน, ทำให้กระบวนการทำงานเป็นระบบอัตโนมัติ, และร่วมมือกับทีมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดระเบียบและผลิตภาพ
  • การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง: อัปเดตรายการสิ่งที่ต้องทำของคุณเป็นประจำและทบทวนความคืบหน้าของงานเพื่อให้มั่นใจในประสิทธิภาพและความยืดหยุ่นในงานส่วนตัวและงานวิชาชีพ

รายการสิ่งที่ต้องทำมีประสิทธิภาพอย่างไร?

รายการสิ่งที่ต้องทำคือรายการงานที่ยังต้องทำให้เสร็จ จัดเรียงตามความเร่งด่วนหรือความสำคัญ ตัวอย่างของรายการสิ่งที่ต้องทำประจำวันอาจรวมถึงรายการงานบ้าน รายการสำหรับงานที่จะเกิดขึ้น หรือรายการตรวจสอบประจำวันสำหรับสมาชิกในทีมของคุณ

ในด้านส่วนตัวและด้านอาชีพ รายการสิ่งที่ต้องทำมีประโยชน์หลายประการ

  • ช่วยให้ชีวิตเป็นระเบียบ: รายการสิ่งที่ต้องทำช่วยให้คุณเป็นระเบียบมากขึ้นและช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายประจำวัน/รายสัปดาห์ได้โดยการติดตามความคืบหน้า มันเป็นภาพรวมของงานที่คุณต้องทำให้เสร็จ ความคืบหน้าที่คุณทำได้ และสิ่งที่จะต้องทำต่อไป สิ่งนี้ช่วยให้คุณมีสมาธิและทำงานให้เสร็จตามกำหนดเวลาอย่างสม่ำเสมอ
  • สร้างความรู้สึกสำเร็จ: เมื่อคุณทำภารกิจในรายการสิ่งที่ต้องทำเสร็จสิ้น คุณจะรู้สึกถึงความสำเร็จที่กระตุ้นให้คุณก้าวต่อไป ดำดิ่งสู่ภารกิจใหญ่ถัดไป และเดินหน้าต่อไป รายการสิ่งที่ต้องทำคือตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบของการที่ความสำเร็จเล็กๆ ในแต่ละวันช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายใหญ่ได้
  • ลดความเครียด: หากคุณไม่ทราบจำนวนสิ่งที่คุณต้องทำ ความวิตกกังวลและความเครียดก็จะตามมา การมีรายการสิ่งที่ต้องทำช่วยให้คุณมีแผนที่นำทาง ลดสิ่งรบกวน ความรู้สึกท่วมท้น หรือความเครียด การรวบรวมงานที่กำลังจะมาถึงไว้ในที่เดียวช่วยให้คุณประเมินได้ว่าคุณทำได้มากแค่ไหนในแต่ละวัน และด้วยเหตุนี้จึงสามารถตั้งเป้าหมายที่สมจริงได้
  • นำการควบคุมมาสู่การวางแผนของคุณ: รายการสิ่งที่ต้องทำช่วยให้คุณควบคุมได้อย่างมากว่าวันของคุณจะเป็นอย่างไร เมื่อคุณทราบทุกอย่างที่มีอยู่ในตารางของคุณสำหรับวันนั้น มันจะง่ายขึ้นในการวางแผนและจัดการปริมาณงาน มันช่วยในการกำหนดลำดับความสำคัญและตัดสินใจเกี่ยวกับกรอบเวลาเพื่อให้ไม่มีงานใดถูกมองข้าม
  • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน: การติดตามกิจกรรมประจำวันสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และลดความวิตกกังวลได้. มันช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่งานที่สำคัญที่สุด และทำตามขั้นตอนเพื่อไปถึงเป้าหมายของคุณ.

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้แน่ใจว่า รายการสิ่งที่ต้องทำของคุณมอบประโยชน์ทั้งหมดข้างต้น คุณต้องพิจารณาปัจจัยหลายอย่าง เช่น ตารางการทำงานของคุณลำดับความสำคัญของงาน ภาระผูกพันอื่น ๆ เป็นต้น

📮ClickUp Insight: 92% ของพนักงานที่ใช้ความรู้ใช้กลยุทธ์การจัดการเวลาที่ปรับให้เหมาะกับตนเอง แต่เครื่องมือจัดการเวิร์กโฟลว์ส่วนใหญ่ยังไม่มีฟีเจอร์การจัดการเวลาหรือการจัดลำดับความสำคัญที่แข็งแกร่งในตัว ซึ่งอาจขัดขวางการจัดลำดับความสำคัญที่มีประสิทธิภาพ

ฟีเจอร์การจัดตารางเวลาและการติดตามเวลาที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ ClickUp สามารถช่วยคุณเปลี่ยนการคาดเดาให้กลายเป็นการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลได้ มันยังสามารถแนะนำช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการโฟกัสงานได้อีกด้วย สร้างระบบการจัดการเวลาที่ปรับให้เข้ากับวิธีการทำงานของคุณจริง ๆ!

การจดรายการงานที่ค้างไว้เป็นกระดาษเพียงอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอ หากรายการของคุณไม่เป็นระเบียบ คุณก็จะรู้สึกสับสนและหลงทางในที่ทำงานมากขึ้น นอกจากนี้ คุณยังจะเสียเวลาในการทำงานประจำวันไปมากขึ้นด้วย การสร้างและรักษาลิสต์ที่ไร้ประโยชน์ซึ่งก่อให้เกิดโทษมากกว่าประโยชน์

มีวิธีแก้ไขง่ายๆ สำหรับเรื่องนี้: เครื่องมือที่เหมาะสมและแม่แบบ

ตัวอย่างเช่น การใช้ความสามารถในการจัดการโครงการของ ClickUp สำหรับการวางแผนโครงการที่มีประสิทธิภาพและชัดเจนสามารถช่วยให้คุณสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำที่มีประสิทธิภาพและติดตามเวลาสำหรับการจัดการงานที่เหมาะสมได้

ตัวอย่างรายการสิ่งที่ต้องทำต่อไปนี้ครอบคลุมกรณีการใช้งานและเทมเพลตต่างๆ ในสถานที่ทำงานที่คุณอาจต้องสร้างรายการงานที่ใช้งานได้จริงซึ่งปรับให้เหมาะกับความต้องการของคุณ

อ่านเพิ่มเติม:วิธีสร้างรายการลำดับความสำคัญ

15 ประเภทของรายการสิ่งที่ต้องทำสำหรับกรณีการใช้งานต่างๆ (พร้อมตัวอย่าง)

คุณสามารถสร้างรายการงานหลายประเภทใน ClickUp ได้ โดยมีกรณีการใช้งานที่แตกต่างกันซึ่งเกี่ยวข้องกับทั้งด้านอาชีพและส่วนตัวของคุณ

คุณสามารถใช้เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำที่เหมาะสมเพื่อสร้างรายการของคุณเองที่ไม่ซ้ำใครตามความต้องการของคุณได้ นี่คือตัวอย่างรายการสิ่งที่ต้องทำสำหรับคุณ:

1. รายการสิ่งที่ต้องทำส่วนตัว

รายการสิ่งที่ต้องทำส่วนตัวสามารถมีสิ่งต่างๆ มากมาย เช่น การนัดพบแพทย์ การฝึกโยคะ และเป้าหมายสำหรับปีที่จะมาถึง ตัวอย่างบางส่วนได้แก่:

  • รายการประจำปีพร้อมเป้าหมายตลอดทั้งปี
  • รายการสิ่งที่ต้องทำก่อนไปพักผ่อน
  • รายการสำหรับการปรับปรุงห้องในบ้านของคุณ

รายการสิ่งที่ต้องทำส่วนตัวมีประโยชน์หลายประการ ได้แก่:

  • ช่วยให้คุณมีระเบียบและจดจ่อกับสิ่งที่ทำ
  • ตั้งเป้าหมายและความคาดหวังที่เหมาะสมสำหรับวันและปีของคุณ
  • จัดระเบียบงานต่าง ๆ เช่น การออกกำลังกาย การติดต่อครอบครัว การเขียนบันทึกประจำวัน เป็นต้น
  • ปรับปรุงความจำและสร้างนิสัยที่ดี
  • สร้างแรงจูงใจในการบรรลุเป้าหมายในชีวิตของคุณ

หากคุณต้องการใช้เวลาในแต่ละวันให้เกิดประโยชน์สูงสุดและจัดการงานที่ต้องทำได้อย่างง่ายดาย—ClickUp สำหรับการใช้งานส่วนตัวคือคำตอบของคุณ รับมุมมองภาพรวมระดับสูงของกิจกรรมที่ต้องทำในแต่ละวันของคุณในรูปแบบการแสดงผลที่หลากหลาย เช่น รายการ บอร์ด ปฏิทิน ฯลฯ ClickUp มีรูปแบบการแสดงผลที่ปรับแต่งได้มากกว่า 15 แบบ ตั้งแต่รายการงานแบบเรียบง่ายไปจนถึงบอร์ดกิจกรรมขั้นสูง

กำหนดเวลาจำกัด สำหรับงานแต่ละอย่างเพื่อให้งานที่ล่าช้าถูกเน้นให้เห็นชัดเจน อัตโนมัติกิจวัตรของคุณ และเพิ่มการแจ้งเตือนสำหรับงานสำคัญเพื่อให้คุณอยู่ในเส้นทางที่จะทำให้เสร็จสมบูรณ์

ClickUp รายการสิ่งที่ต้องทำ
ติดตามงานที่กำลังจะมาถึง งานที่กำลังดำเนินการ และงานที่ล่าช้า รวมถึงเพิ่มรายละเอียดทรัพยากรด้วยรายการสิ่งที่ต้องทำใน ClickUp

ข้ามการสร้างแผนการก่อสร้างจากศูนย์ด้วยเทมเพลตส่วนตัวที่ใช้งานง่ายหลากหลายรูปแบบ

ไม่ว่าคุณจะมุ่งเน้นไปที่ภารกิจที่เน้นสุขภาพ เช่น การหายใจลึก ๆ และการทำสมาธิ หรือเหตุการณ์ในชีวิต เช่น การหาบ้านเช่าภายในวันที่กำหนดไว้ClickUp Personal Templatesก็มีทุกสิ่งที่คุณต้องการ

จัดระเบียบกิจกรรมการค้นหาอพาร์ตเมนต์ของคุณด้วยเทมเพลตที่ครอบคลุมของ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
จัดระเบียบกิจกรรมการค้นหาอพาร์ตเมนต์ของคุณด้วยเทมเพลตที่ครอบคลุมของ ClickUp

เทมเพลตการค้นหาอพาร์ตเมนต์ของ ClickUpช่วยให้คุณค้นหาอพาร์ตเมนต์ได้อย่างเป็นระเบียบที่สุด เทมเพลตนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณ:

  • ติดตามสถานที่, สิ่งอำนวยความสะดวก, และราคา
  • ให้ความสำคัญกับคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดสำหรับคุณ
  • ประเมินอพาร์ตเมนต์อย่างรวดเร็วและแม่นยำ

มุมมองแผนที่พื้นที่ จะช่วยให้คุณระบุพื้นที่ที่ต้องการสำรวจเพิ่มเติมได้อย่างรวดเร็ว ในขณะที่ มุมมองคำถาม จะช่วยให้คุณติดตามคำถามที่ต้องการถามระหว่างทัวร์ได้

นี่คือตัวอย่างของรายการสิ่งที่ต้องทำส่วนตัวสำหรับการไปพักผ่อนที่กำลังจะมาถึง:

สิ่งที่ต้องทำก่อนวันหยุด:

  • ซักผ้าให้ฉัน
  • ยกเลิกการส่งนม
  • ตู้เย็นสะอาด
  • ตรวจสอบหนังสือเดินทาง
  • เช็คอินผ่านเว็บไซต์
  • ดาวน์โหลดภาพยนตร์สำหรับเที่ยวบิน
  • เติมเงินมือถือ
  • จัดชุดว่ายน้ำ

2. รายการสิ่งที่ต้องทำด้านการตลาด

โครงการการตลาดต้องการการวางแผน การจัดลำดับความสำคัญ และการจัดระเบียบอย่างมาก คุณต้องจัดการกับหลายด้าน เช่น การจัดทำงบประมาณ การวิจัยตลาด การตรวจสอบ SEO แคมเปญสื่อสังคมออนไลน์ แคมเปญการตลาดแบบพันธมิตร และอื่นๆ อีกมากมาย

มันอาจสร้างความสับสนได้มากหากไม่มีวิธีการจัดระเบียบตารางงานของคุณ

รายการงานการตลาด ช่วยในการ:

  • จัดหมวดหมู่ภารกิจ เช่น การวิเคราะห์ การวิจัย การเขียนคัดลอก การติดตามแคมเปญ เป็นต้น
  • แบ่งงานใหญ่ให้กลายเป็นกิจกรรมย่อย ๆ ที่สามารถทำได้จริง และรู้สึกว่าง่ายขึ้นเมื่อทำเสร็จในแต่ละข้อ
  • จัดระเบียบความคิดของคุณเกี่ยวกับแผนการตลาดให้กลายเป็นขั้นตอนที่สามารถทำได้
ซอฟต์แวร์การตลาดทีมของ ClickUp
วางแผนและดำเนินโครงการการตลาดด้วยคุณสมบัติการตลาดของ ClickUp Teams

ClickUp for Marketingมอบพื้นที่ทำงานการตลาดที่ยืดหยุ่นและครบวงจรในที่เดียว ซึ่งคุณสามารถระดมความคิด วางแผน และดำเนินโปรแกรมการตลาดได้อย่างง่ายดาย จัดระเบียบแคมเปญหลายช่องทาง จัดงานระดับโลก และทำงานร่วมกับหลายทีมบนแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพนี้

เตรียมรายการสิ่งที่ต้องทำสำหรับผลิตภัณฑ์อย่างครบถ้วนตั้งแต่แนวคิดจนถึงการเปิดตัวด้วยเทมเพลตรายการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ดิจิทัลของ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
เตรียมรายการสิ่งที่ต้องทำสำหรับผลิตภัณฑ์อย่างครบถ้วนตั้งแต่แนวคิดจนถึงการเปิดตัวด้วยเทมเพลตรายการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ดิจิทัลของ ClickUp

เทมเพลตรายการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ดิจิทัลของ ClickUpช่วยสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำที่เกี่ยวข้องกับงานการตลาดโดยเฉพาะ คุณสามารถเลือกระดับความเชี่ยวชาญของเทมเพลตและเพิ่มองค์ประกอบเพื่อปรับแต่งมุมมองได้ตามต้องการ

เอกสาร ClickUpที่พร้อมใช้งานสามารถแก้ไขได้อย่างเต็มที่และเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น ด้วยเอกสารเหล่านี้ คุณสามารถ สร้างรายการตรวจสอบอัตโนมัติ สำหรับงานประจำวัน วางแผนกิจกรรมที่ซับซ้อนด้วยเครื่องมือการทำงานร่วมกัน และตรวจสอบงานที่กำลังดำเนินอยู่ด้วยรายการสิ่งที่ต้องทำด้านการตลาดอัจฉริยะของคุณ

นี่คือตัวอย่างของรายการสิ่งที่ต้องทำของ AIสำหรับนักการตลาดเนื้อหา:

รายการสิ่งที่ต้องทำด้านการตลาดผ่าน ClickUp Brain: กำหนดกลุ่มเป้าหมาย ทำการวิจัยคำหลัก วางแผนเนื้อหา สร้างแม่เหล็กดึงดูดลูกค้า สร้างเนื้อหา ปรับแต่งเพื่อ SEO โปรโมทเนื้อหา
รายการสิ่งที่ต้องทำด้านการตลาดผ่าน ClickUp Brain

ลองดูว่า ClickUp Brain สามารถเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของคุณในการเดินทางสู่ความมีประสิทธิภาพได้อย่างไร

ตั้งเป้าหมายผ่านเทมเพลตเป้าหมาย SMART ของ ClickUp ด้วยคุณสมบัติมากมาย เช่น สถานะที่กำหนดเอง คุณสามารถดูภาพรวมที่ละเอียดของการบรรลุเป้าหมายของคุณได้ มันช่วยให้คุณกำหนดสถานะความคืบหน้าที่กำหนดเองสำหรับเป้าหมายของคุณได้มากกว่าแค่ 'ตามแผน' และ 'นอกแผน'

บรรลุเป้าหมายของคุณด้วยความชัดเจนและอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องผ่านเทมเพลตเป้าหมาย SMART ของ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
บรรลุเป้าหมายของคุณด้วยความชัดเจนและอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องผ่านเทมเพลตเป้าหมาย SMART ของ ClickUp

เทมเพลตนี้เป็นแนวทางที่มีโครงสร้างพร้อมใช้สำหรับการตั้งเป้าหมายแบบ SMART พร้อมฟีเจอร์ในตัวที่ช่วยให้ติดตามและจัดการเป้าหมายเหล่านั้นได้ง่าย มุมมองความพยายามของเป้าหมาย จะช่วยให้คุณวัดความพยายามที่ต้องใช้สำหรับแต่ละเป้าหมายได้

3. รายการสิ่งที่ต้องทำในการบริหารโครงการ

รายการสิ่งที่ต้องทำในการบริหารโครงการแบบองค์รวมประกอบด้วย รายละเอียดของโครงการ ตั้งแต่การออกแบบ การพัฒนา การบรรจุภัณฑ์ ไปจนถึงการขายผลิตภัณฑ์ สามารถมีความละเอียดหรือครอบคลุมในระดับที่คุณต้องการ

แพลตฟอร์มการจัดการโครงการ ClickUp มอบซอฟต์แวร์การจัดการงานแบบครบวงจรเพื่อทำให้ทีมใกล้ชิดกันมากขึ้น เชื่อมต่อเวิร์กโฟลว์ แบ่งปันเอกสาร สร้างแดชบอร์ดแบบเรียลไทม์ และตั้งค่าช่องทางการสื่อสารระหว่างทีมที่เกี่ยวข้อง

ด้วยแดชบอร์ดนี้ คุณสามารถรับมุมมองที่ปรับแต่งได้ของโครงการข้ามสายงาน, อัตโนมัติงาน, สร้างรายงาน, และนำไปใช้แนวทางที่ดีที่สุดในการจัดการโครงการ. คุณยังสามารถ เพิ่มรายการตรวจสอบ สำหรับกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานของคุณได้.

แดชบอร์ด OKR ของ ClickUp
บริหารโครงการและจัดการรายการงานด้วยแดชบอร์ด ClickUp

รายการสิ่งที่ต้องทำในการบริหารโครงการสามารถประกอบด้วยรายการตรวจสอบงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เช่น การตั้งงบประมาณโครงการ การสร้างสื่อการฝึกอบรม เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม การติดตามทุกอย่างด้วยตนเองอาจทำให้เหนื่อยล้าได้สำหรับรายการที่ซับซ้อน.แบบแผนการจัดการโครงการที่ละเอียดสามารถเป็นผู้ช่วยชีวิตของคุณได้. แบบแผนเหล่านี้ช่วยให้การจัดระเบียบงานและการจัดลำดับความสำคัญของงานง่ายขึ้น พร้อมรับประกันเส้นทางที่ราบรื่นสู่การจัดการโครงการที่ยอดเยี่ยม.

ติดตามงานสำคัญทั้งหมด วันที่ครบกำหนด สินค้าคงคลัง และค่าใช้จ่ายด้วยเทมเพลตแผนงานการจัดการโครงการของ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
ติดตามงานสำคัญทั้งหมด วันที่ครบกำหนด สินค้าคงคลัง และค่าใช้จ่ายด้วยเทมเพลตแผนงานการจัดการโครงการของ ClickUp

ใช้เทมเพลตแผนงานการจัดการโครงการของ ClickUpเพื่อเพิ่ม ติดตาม และจัดการงานและงานย่อย เทมเพลตนี้ทำให้โครงการขนาดใหญ่สามารถทำได้โดยการแบ่งออกเป็นงานย่อยๆ ซึ่งช่วยให้การมอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีม การติดตามความคืบหน้า และการตรวจสอบให้แน่ใจว่างานเสร็จตามกำหนดเวลาเป็นไปได้ง่ายขึ้น

นี่คือตัวอย่างรายการสิ่งที่ต้องทำในการจัดการโครงการที่เกี่ยวข้องกับงานย่อย:

รายการสิ่งที่ต้องทำในการบริหารโครงการผ่าน ClickUp Brain: ตรวจสอบและสรุปงานย่อยที่เร่งด่วน ดำเนินการงานย่อยที่มีความสำคัญสูงให้คืบหน้า เริ่มงานย่อยที่ยังไม่ได้เริ่ม เตรียมความพร้อมสำหรับงานที่กำลังจะมาถึง
รายการสิ่งที่ต้องทำในการบริหารโครงการผ่าน ClickUp Brain

คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: ผสานClickUp Brainเข้ากับรายการสิ่งที่ต้องทำในการจัดการโครงการของคุณเพื่อใช้คุณสมบัติขั้นสูง รวมถึงการสร้างเนื้อหา, แม่แบบที่มีรูปแบบ, การวางแผนกิจกรรม, การจัดการไทม์ไลน์, เครื่องมือการทำงานร่วมกัน, เป็นต้น, เพื่อการดำเนินโครงการที่มีประสิทธิภาพ.

4. รายการสิ่งที่ต้องทำในการออกแบบ

โครงการออกแบบต้องการความสมดุลที่เหมาะสมระหว่างความคิดสร้างสรรค์และความละเอียดรอบคอบ ด้วยเหตุนี้จึงจำเป็นต้องมีแนวทางที่เป็นระบบและ รายการงานที่ละเอียด เพื่อแบ่งความรับผิดชอบในการทำงาน รายการสิ่งที่ต้องทำที่ละเอียดจะเพิ่มโครงสร้างให้กับกระบวนการที่สร้างสรรค์ ทำให้งานของคุณสามารถวัดผลได้ และคุณสามารถกำหนดกรอบเวลาที่ต้องการได้

เครื่องมือออกแบบทีมของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้น ด้วยการรวมงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไว้ในที่เดียว ด้วย ClickUp คุณสามารถจัดการการทำงานร่วมกันเชิงสร้างสรรค์ การวางแผนกำลังคน ช่องทางให้ข้อเสนอแนะและการอนุมัติ และอื่นๆ อีกมากมายเข้าถึงเทมเพลตรายการงานฟรี แดชบอร์ดสำหรับการระดมความคิด รูปแบบเอกสารสรุปงานออกแบบ และอื่นๆ อีกมากมายด้วยแพลตฟอร์มนี้

เครื่องมือสร้างบรีฟการออกแบบของ ClickUp ช่วยสร้างโซลูชันที่ง่ายสำหรับทุกโครงการออกแบบ

ClickUp มีคลังแม่แบบที่คัดสรรไว้สำหรับทีมสร้างสรรค์โดยเฉพาะ สำรวจแม่แบบด้านความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบของ ClickUpเพื่อ:

  • ใช้รายการตรวจสอบอัตโนมัติเพื่อวางแผน ติดตาม และจัดการงานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการสร้างผลิตภัณฑ์ดิจิทัลของคุณ
  • ใช้เครื่องมือการทำงานร่วมกันเพื่อจัดระเบียบงานที่ซับซ้อนและปรับปรุงการสื่อสารระหว่างทีมต่างๆ
  • ระบุปัญหาที่อาจเกิดขึ้นตั้งแต่เนิ่นๆ และทำให้กระบวนการพัฒนาเป็นไปอย่างราบรื่น
บันทึกภาพลักษณ์และบรรยากาศของแบรนด์คุณอย่างชัดเจนด้วยเทมเพลตคู่มือแบรนด์ที่ครอบคลุมทุกด้านจาก ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
บันทึกภาพลักษณ์และบรรยากาศของแบรนด์คุณอย่างชัดเจนด้วยเทมเพลตคู่มือแบรนด์ที่ครอบคลุมทุกด้านจาก ClickUp

เทมเพลตแนวทางการสร้างแบรนด์ ClickUpเป็นเทมเพลตเอกสารที่สามารถปรับแต่งได้ เพื่อช่วยให้คุณสร้างแนวทางการสร้างแบรนด์ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย มันช่วยคุณ

  • กำหนดองค์ประกอบหลักของแบรนด์ของคุณ
  • จัดระเบียบวัสดุการตลาดทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว
  • สร้างคำแนะนำที่ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีการใช้ภาพ, โลโก้, และอื่น ๆ ของคุณ

นี่คือตัวอย่างของรายการสิ่งที่ต้องทำสำหรับทีมออกแบบ:

ตัวอย่างรายการสิ่งที่ต้องทำด้านการออกแบบผ่าน ClickUp Brain: การวางแผนการออกแบบแบบเร่งรัด อัปเดตการออกแบบ UI/UX การสร้างสื่อส่งเสริมแบรนด์
รายการงานออกแบบที่ต้องทำผ่าน ClickUp Brain

5. รายการสิ่งที่ต้องทำในการวางแผนงาน

ตัวอย่างต่อไปคือการวางแผนงานสำหรับบ้านหรือที่ทำงานของคุณ การวางแผนงานทุกรูปแบบมีงานและตัวแปรมากมายที่ต้องจัดการ คุณจำเป็นต้องติดต่อกับลูกค้าและผู้ให้บริการ ประสานงานกับหลายแผนก และบริหารงบประมาณที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

ปฏิทินการจัดการกิจกรรม ClickUp
ประสานงานการจัดการงานอีเวนต์บน ClickUp ด้วยปฏิทินที่สามารถแชร์ได้

การทำสิ่งนี้โดยไม่มีการวางแผนอย่างเหมาะสมแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย เครื่องมือClickUp for Eventsช่วยให้คุณจัดระเบียบกิจกรรมได้อย่างราบรื่น ด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การจัดการกิจกรรมและไทม์ไลน์ เอกสารที่สามารถแชร์ต่อสาธารณะได้ แม่แบบกิจกรรมที่ปรับแต่งได้ มุมมองหลากหลายรูปแบบ และปฏิทินที่สามารถแชร์ได้

ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถมอบหมายงาน ติดตามความคืบหน้า และรักษากำหนดเวลาให้เข้มงวดทั่วทั้งทีมจัดการงานอีเวนต์ของคุณได้

ดูเหตุการณ์งานพร้อมตัวอย่างรายการสิ่งที่ต้องทำ
สร้างรายการสิ่งที่ต้องทำสำหรับกิจกรรมในมุมมองงานของ ClickUp

มุมมองงานของ ClickUpช่วยให้คุณจัดระเบียบเหตุการณ์ต่าง ๆ ในพื้นที่ทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ มาพร้อมกับเทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำ, ฟีเจอร์แชท, และความสามารถในการมอบหมายงาน เพื่อให้คุณสามารถทำสิ่งต่าง ๆ ในรายการของคุณให้เสร็จสิ้น พร้อมรับการอัปเดตแบบเรียลไทม์จากทีมของคุณ

วางแผนกิจกรรมที่ประสบความสำเร็จพร้อมการดำเนินการที่ราบรื่นด้วยเทมเพลตการวางแผนกิจกรรมของ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
วางแผนกิจกรรมที่ประสบความสำเร็จพร้อมการดำเนินการที่ราบรื่นด้วยเทมเพลตการวางแผนกิจกรรมของ ClickUp

ต้องการเริ่มต้นแผนการจัดการงานของคุณล่วงหน้าใช่ไหม?ใช้เทมเพลตการวางแผนงานอีเวนต์ของ ClickUp นี้ ซึ่งรวมทุกอย่างตั้งแต่การสำรวจสถานที่ไปจนถึงการขอใบเสนอราคา จัดระเบียบทรัพยากรและทีมของคุณให้ทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นและทำงานให้เสร็จตามเป้าหมาย เทมเพลตนี้ยังช่วยให้งานของคุณตรงเวลาและมีราคาสมเหตุสมผลโดยช่วยให้คุณติดตามงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นี่คือตัวอย่างของรายการสิ่งที่ต้องทำสำหรับงานสัมมนา:

การวางแผนล่วงหน้า:

  • กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการสัมมนา
  • กำหนดกลุ่มเป้าหมายของสัมมนา
  • เลือกหัวข้อหรือประเด็นสำหรับสัมมนา

โลจิสติกส์:

  • เลือกวันที่และเวลาสำหรับการสัมมนา
  • จองสถานที่และยืนยันความพร้อมใช้งาน
  • จัดเตรียมใบอนุญาตหรือประกันภัยที่จำเป็น

วิทยากรและเนื้อหา:

  • ระบุและเชิญวิทยากรหรือผู้นำเสนอ
  • ประสานงานกับวิทยากรเกี่ยวกับหัวข้อและเอกสารนำเสนอ
  • จัดทำตารางเวลา/ระเบียบวาระการประชุมสัมมนา

การตลาดและการส่งเสริมการขาย:

  • สร้างสื่อส่งเสริมการขาย (ใบปลิว, โปสเตอร์, แคมเปญอีเมล)
  • จัดตั้งระบบการลงทะเบียนออนไลน์
  • ใช้สื่อสังคมออนไลน์และเครือข่ายวิชาชีพเพื่อประชาสัมพันธ์สัมมนา

วัสดุและอุปกรณ์:

  • เตรียมเอกสารสำหรับผู้เข้าร่วม (เอกสารแจก, ป้ายชื่อ, แบบฟอร์มความคิดเห็น)
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีอุปกรณ์ที่จำเป็นพร้อมใช้งาน (โปรเจคเตอร์, ไมโครโฟน, เป็นต้น)
  • วางแผนสำหรับอาหารหรือเครื่องดื่ม

ในวันนั้น:

  • จัดเตรียมสถานที่ (ที่นั่ง, ป้าย, โต๊ะลงทะเบียน).
  • ดำเนินการซ้อมกับวิทยากรและอาสาสมัคร
  • จัดการการลงทะเบียนและต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม

อย่าลืมมอบหมายงานให้กับสมาชิกทีมที่เฉพาะเจาะจง กำหนดเส้นตาย และติดตามความคืบหน้าอย่างสม่ำเสมอ ขอให้โชคดีกับการวางแผนสัมมนาของคุณ!

6. รายการสิ่งที่ต้องทำด้านการเงิน

งานด้านการเงินต้องการมากกว่าแค่รายการพื้นฐาน เพื่อติดตามเป้าหมายทางการเงินของคุณ จัดการบัญชี และคำนวณรายได้ คุณจำเป็นต้องมีเครื่องมือทางการเงินขั้นสูงที่ทำงานได้อย่างมืออาชีพ

คุณสามารถ ผสานรายการงานทางการเงินของคุณเข้ากับแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ ในซอฟต์แวร์รายงานระดับสูงที่ติดตามการจัดสรรงบประมาณ การใช้จ่ายจริง และภาระผูกพันที่กำลังจะเกิดขึ้นClickUp for Finance Teamsช่วยให้คุณทำทั้งหมดนี้และมากกว่านั้นด้วยฟีเจอร์การคำนวณที่ทรงพลัง การแจ้งเตือนการชำระเงิน การสร้างงานอัตโนมัติ และอื่นๆ อีกมากมาย

จัดระเบียบบัญชีการเงินด้วยเทมเพลตการบัญชีของ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
จัดระเบียบบัญชีการเงินด้วยเทมเพลตการบัญชีของ ClickUp

นอกเหนือจากการเงินส่วนบุคคลแล้ว ยังมีโซลูชันที่ปรับแต่งได้เพื่อจัดการกับการเงินขององค์กรอีกด้วยClickUp Accounting Templateช่วยให้คุณสามารถสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำแบบองค์รวมเพื่อจัดการกับภารกิจทางการเงินอย่างเป็นทางการของคุณ เช่น การจัดการบันทึกการขาย รายได้ ใบแจ้งหนี้ การคาดการณ์รายได้ และอื่น ๆ อีกมากมาย

จัดเรียงงานด้านการเงินที่ยังค้างอยู่ให้เรียบร้อยในแง่ของเจ้าหนี้และลูกหนี้ เพื่อให้คุณไม่พลาดการชำระเงินและสามารถควบคุมทุกอย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ

นี่คือตัวอย่างของรายการสิ่งที่ต้องทำด้านการจัดการการเงิน:

  1. เตรียมงบประมาณ
  2. ติดตามค่าใช้จ่าย
  3. จัดการใบแจ้งหนี้
  4. วางแผนภาษี
  5. จัดทำรายงานทางการเงิน
  6. ทบทวนการลงทุนและหนี้สิน
  7. ดำเนินการประมวลผลเงินเดือน
  8. สมทบเข้ากองทุนฉุกเฉิน
  9. อัปเดตซอฟต์แวร์ทางการเงิน

7. รายการสิ่งที่ต้องทำของตัวแทนอสังหาริมทรัพย์

โครงการอสังหาริมทรัพย์ต้องการให้คุณดำเนินการให้เสร็จตามกำหนดเวลาและอยู่ภายใต้กรอบงบประมาณ. ตัวแทนอสังหาริมทรัพย์มีภารกิจหลายอย่างที่ต้องรับผิดชอบ และการสูญเสียการติดตามสิ่งใด ๆ ก็ตามอาจนำไปสู่การพลาดกำหนดเวลา, ข้อผิดพลาดทางงบประมาณ, และอาจถึงขั้นปัญหาด้านความปลอดภัย.

เครื่องมือการจัดการอสังหาริมทรัพย์ของ ClickUpมอบชุดการจัดการโครงการที่ครบถ้วนพร้อมสถานะที่กำหนดเองสำหรับงานและฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น ระยะเวลาที่ประมาณการ, วันความแตกต่าง, ค่าใช้จ่ายที่ประมาณการและค่าใช้จ่ายที่แตกต่าง, เป็นต้น พร้อมด้วยมุมมองที่ปรับแต่งได้และความสามารถอื่น ๆ เช่น งานย่อยแบบซ้อน, ผู้รับผิดชอบหลายคน, และโครงสร้างความสำคัญ

ภาพแดชบอร์ดแพลตฟอร์มการจัดการโครงการอสังหาริมทรัพย์ ClickUp
วางแผนงานและจัดสรรทรัพยากรในโครงการอสังหาริมทรัพย์ของคุณด้วย ClickUp

การวางแผนโครงการอสังหาริมทรัพย์ตั้งแต่เริ่มต้นอาจเป็นเรื่องที่น่ากังวล—การมีแม่แบบที่กำหนดไว้ล่วงหน้าและสามารถปรับแต่งได้จะช่วยให้คุณเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็วโดยไม่เสียเวลา

เริ่มต้นโครงการอสังหาริมทรัพย์ของคุณด้วยเทมเพลตรายการจัดการโครงการอสังหาริมทรัพย์ ClickUp ที่ปรับแต่งได้อย่างสมบูรณ์นี้
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
เริ่มต้นโครงการอสังหาริมทรัพย์ของคุณด้วยเทมเพลตรายการจัดการโครงการอสังหาริมทรัพย์ ClickUp ที่ปรับแต่งได้อย่างสมบูรณ์

ตัวอย่างเช่นแม่แบบรายการจัดการโครงการอสังหาริมทรัพย์ของ ClickUpช่วยให้มั่นใจว่าคุณครอบคลุมทุกด้านและไม่พลาดข้อกำหนดใดๆ ในโครงการของคุณ ด้วยแม่แบบนี้ คุณสามารถ:

  • ติดตามงานและสถานะความคืบหน้า
  • กำหนดหมวดหมู่และคุณลักษณะเฉพาะสำหรับงานแต่ละรายการ
  • เพิ่มระดับความสำคัญ ผู้รับผิดชอบ และกำหนดเวลา
  • ใช้กราฟและแผนภูมิสำหรับการจัดการงานที่เสร็จสิ้นและงานที่กำลังดำเนินการ

นี่คือตัวอย่างรายการสิ่งที่ต้องทำสำหรับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์มือใหม่:

รายการตรวจสอบสำหรับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ใหม่:

  • ตรวจสอบสัญญาท้องถิ่น
  • รักษาใบอนุญาตให้ทันสมัยอยู่เสมอ
  • ทำแผนการนำเสนอ
  • เตรียมโปรไฟล์ออนไลน์
  • ตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูล
  • จัดสรรเวลาสำหรับการสร้างโอกาสทางธุรกิจ
  • ติดตามลูกค้า
  • เตรียมงบประมาณประจำปี
  • ลงนามกับบริษัทนายหน้า
  • ปิดการขายครั้งแรกของคุณ

โบนัส:เทคนิคการจัดการเวลาที่จำเป็นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

8. รายการงานที่ต้องทำของทรัพยากรบุคคล

แผนกทรัพยากรบุคคลดูแลการจ้างงาน การปฐมนิเทศ การฝึกอบรมเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด และการพัฒนาพนักงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเหล่านี้ คุณจำเป็นต้องสร้างและติดตามตำแหน่งงานว่าง ตรวจสอบใบสมัคร สร้างแรงจูงใจให้พนักงาน สร้างความผูกพัน และรวมข้อมูลทรัพยากรบุคคลทั้งหมดไว้ในแพลตฟอร์มเดียวกัน

คุณสามารถจัดการงานด้านทรัพยากรบุคคลด้วยแพลตฟอร์มการจัดการทรัพยากรบุคคลของ ClickUp ซึ่งเป็นโซลูชันครบวงจรสำหรับข้อมูลพนักงานทั้งหมด รวมถึงการสื่อสารที่เป็นความลับระหว่างผู้จัดการและพนักงานที่รายงานตรง คุณจะได้รับสิทธิ์การเข้าถึงไม่จำกัดสำหรับสถานะที่กำหนดเอง แม่แบบ และการทำงานอัตโนมัติสำหรับทุกขั้นตอนของกระบวนการคัดเลือกและพนักงานของคุณ ดังนั้น รายการที่ต้องทำของคุณสามารถครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่การจัดการผู้รับเหมา การต้อนรับพนักงานใหม่ ไปจนถึงการสร้างแผนสำหรับปีหน้า

แพลตฟอร์มการจัดการทรัพยากรบุคคล ClickUp
บริหารกระบวนการจ้างงานของคุณอย่างมืออาชีพด้วย ClickUp

คุณสามารถเริ่มต้นด้วยเทมเพลต HR ที่เกี่ยวข้องสำหรับรายการสิ่งที่ต้องทำ และปรับแต่งตามจำนวนงานที่องค์กรของคุณต้องการ

จัดการงานทั้งหมดสำหรับพนักงานใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทมเพลต 30-60-90 วันของ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
จัดการงานทั้งหมดสำหรับพนักงานใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทมเพลต 30-60-90 วันของ ClickUp

ตัวอย่างเช่นคุณสามารถใช้เทมเพลต ClickUp 30-60-90 วันเพื่อจัดการกระบวนการปฐมนิเทศพนักงาน และติดตามความก้าวหน้าของพนักงานในช่วงสามเดือนแรก ใช้สิ่งนี้เพื่อสร้างรายการงานที่ละเอียดสำหรับพนักงานของคุณ แนะนำพวกเขาด้วยงานสำหรับพนักงานใหม่ และอัปเดตข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมด

นี่คือตัวอย่างของรายการสิ่งที่ต้องทำของฝ่ายทรัพยากรบุคคลแบบง่าย:

ตัวอย่างรายการสิ่งที่ต้องทำของฝ่ายทรัพยากรบุคคลผ่าน ClickUp Brain: ทบทวนคำอธิบายงาน คัดกรองประวัติย่อและกำหนดการสัมภาษณ์ ดำเนินการสัมภาษณ์รอบแรก จัดเตรียมการปฐมนิเทศ อัปเดตข้อมูลพนักงาน จัดการปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างพนักงาน อำนวยความสะดวกในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตรวจสอบให้ปฏิบัติตามข้อกำหนด พัฒนาและนำนโยบายทรัพยากรบุคคลไปปฏิบัติ จัดการฝึกอบรมพนักงาน
รายการงานที่ต้องทำของฝ่ายทรัพยากรบุคคลผ่าน ClickUp Brain

9. รายการสิ่งที่ต้องทำในการดำเนินธุรกิจ

การดำเนินงานทางธุรกิจ หมายถึง งานประจำวันและกระบวนการทั้งหมดที่องค์กรดำเนินการเพื่อสร้างรายได้ ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การปฏิบัติงานด้านการผลิต การดำเนินงานทางการเงิน งานธุรการ ไปจนถึงกระบวนการด้านทรัพยากรบุคคล และอื่น ๆ อีกมากมาย

รายการงานที่ต้องทำในฝ่ายปฏิบัติการจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากแพลตฟอร์มการจัดการธุรกิจแบบองค์รวมที่ช่วยให้สามารถรวมศูนย์ความรู้ กระบวนการทำงาน เครื่องมือ กระบวนการทำงาน และความสามารถในการขยายขนาดเพื่อการเติบโตสูงสุด

คุณยังสามารถจัดการการดำเนินงานทางธุรกิจได้ด้วยแพลตฟอร์ม ClickUp Operations ซึ่งมอบเครื่องมือแบบครบวงจรสำหรับการปรับปรุงกระบวนการทำงานทั้งหมดให้มีประสิทธิภาพ, การร่วมมืออย่างมีประสิทธิผล, การกำจัดปัญหาการสื่อสารที่ซ้ำซ้อน, และการอัตโนมัติของงานที่ทำซ้ำ ๆ

การบริหารธุรกิจยังต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของบริษัทด้วย คุณสามารถวางแผนล่วงหน้าสำหรับแต่ละไตรมาสและติดตามกิจกรรมต่างๆ โดยควรใช้รายการสิ่งที่ต้องทำแบบ OKR (วัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลัก)

วางแผนล่วงหน้าสำหรับการดำเนินงานทางธุรกิจด้วยเทมเพลต OKR ของ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
วางแผนล่วงหน้าสำหรับการดำเนินงานทางธุรกิจด้วยเทมเพลต OKR ของ ClickUp

ClickUp ทำให้การวางแผนการดำเนินงานธุรกิจของคุณง่ายขึ้น—ด้วยคลังแม่แบบการดำเนินงานของ ClickUp ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนกำลังคนหรือรายงานการวิเคราะห์ ClickUp มีแม่แบบที่พร้อมใช้งานและปรับแต่งได้อย่างเต็มที่เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่น

นี่คือตัวอย่างของรายการสิ่งที่ต้องทำในการดำเนินงานธุรกิจ:

ตัวอย่างรายการสิ่งที่ต้องทำในการดำเนินงานธุรกิจผ่าน ClickUp Brain: ทบทวนกระบวนการปัจจุบัน ปรับปรุงนโยบายการดำเนินงาน การจัดการสินค้าคงคลัง การกำกับดูแลทางการเงิน การประสานงานทีม การปรับปรุงการบริการลูกค้า การอัปเกรดเทคโนโลยี การจัดการความเสี่ยง
รายการสิ่งที่ต้องทำในการดำเนินงานธุรกิจผ่าน ClickUp Brain

10. รายการสิ่งที่ต้องทำในการจัดการทรัพยากร

การจัดการทรัพยากร คือการวางแผน กำหนดตารางเวลา และจัดสรรทรัพยากรสำหรับงานต่าง ๆ ขององค์กร ซึ่งต้องอาศัยการวางแผนอย่างเหมาะสมเพื่อให้คุณ ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และใช้เวลาที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อเพิ่มผลกำไร

รายการสิ่งที่ต้องทำในการจัดการทรัพยากรช่วยให้มั่นใจว่าคุณ:

  • เพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนทรัพยากร
  • จัดสรรทรัพยากรไปยังโครงการที่เหมาะสม
  • ลดต้นทุนและประสิทธิภาพที่ต่ำ
  • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

นี่คือตัวอย่างของรายการสิ่งที่ต้องทำในการจัดการทรัพยากร:

ตัวอย่างรายการสิ่งที่ต้องทำด้านการจัดการทรัพยากรโดย ClickUp Brain: การประเมินสินค้าคงคลัง การจัดสรรทรัพยากร การวิเคราะห์ช่องว่างทักษะ การทบทวนงบประมาณ การจัดการผู้ขาย การจัดตารางการบำรุงรักษา การติดตามผลการปฏิบัติงาน การคาดการณ์ การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด การรายงาน
รายการสิ่งที่ต้องทำด้านการจัดการทรัพยากรผ่าน ClickUp Brain

รายการสิ่งที่ต้องทำประเภทนี้จัดหมวดหมู่ภารกิจต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนและการจัดสรรทรัพยากร คุณสามารถเพิ่มงานย่อยภายใต้แต่ละข้อเพื่อความเป็นระเบียบยิ่งขึ้น

เครื่องมือจัดการทรัพยากร ClickUpช่วยให้คุณสามารถรวมศูนย์ทรัพย์สินทั้งหมดของบริษัทไว้ที่เดียว และบริหารจัดการเวลาและทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณสามารถเลือกดูข้อมูลได้หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นรายการ (List), ตาราง (Table), ไทม์ไลน์ (Timeline), ปริมาณงาน (Workload) หรือกล่อง (Box) เพื่อติดตามทรัพย์สินและบันทึกงานต่าง ๆ ได้ตามต้องการ นอกจากนี้ยังสามารถติดตามเวลาโดยใช้ตัวจับเวลาอัตโนมัติ หรือกำหนดเส้นตายด้วยตนเองเพื่อวางแผนทรัพยากรได้อย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้น

นี่ทำให้การมอบหมายงานให้กับพนักงานต่าง ๆ และการติดตามงานกับพวกเขาง่ายขึ้นมาก

ปรับปรุงกระบวนการจัดการทรัพยากรของคุณด้วยเทมเพลตการวางแผนทรัพยากรของ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
ปรับปรุงกระบวนการจัดการทรัพยากรของคุณด้วยเทมเพลตการวางแผนทรัพยากรของ ClickUp

แม่แบบการจัดการทรัพยากรต้องรวมบันทึกที่เกี่ยวข้องกับปัญหาและคอขวดและบุคคลที่ได้รับมอบหมายด้วยแม่แบบการวางแผนทรัพยากรของ ClickUp คุณสามารถบรรลุทั้งหมดนี้และอื่น ๆ รวมถึงการอัปเดตสถานะงาน ขั้นตอน ความสำคัญ และวันที่ครบกำหนด แม่แบบนี้ช่วยให้คุณไม่จัดสรรทรัพยากรมากเกินไปและเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด—ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

11. รายการสิ่งที่ต้องทำในการจัดการเว็บไซต์

วางแผน สร้าง และดูแลโครงการบริหารเว็บไซต์ของคุณในที่เดียวด้วย แพลตฟอร์มบริหารโครงการเว็บไซต์ที่มั่นคง ซึ่งช่วยให้คุณประสานงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างง่ายดาย เปิดตัวและติดตามเนื้อหาเว็บไซต์ และบรรลุกำหนดเวลาและเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายการสิ่งที่ต้องทำสำหรับโครงการนี้ต้องรวมถึงขั้นตอนการทำงาน, ตารางเวลา, รายการงาน, ผู้รับผิดชอบ, การสื่อสาร, ฯลฯ

แพลตฟอร์มการจัดการโครงการบนเว็บไซต์ของ ClickUp แสดงตัวอย่างรายการที่ต้องทำในรูปแบบกระดานคัมบัง
จัดระเบียบงานสร้างเว็บไซต์ในมุมมองกระดาน ClickUp

ClickUp สำหรับการจัดการเว็บไซต์เป็นโซลูชันที่เหมาะสมสำหรับการดูและติดตามงานการจัดการเว็บไซต์ในมุมมองรายการหรือบอร์ด ตั้งแต่การออกแบบไปจนถึงการปรับใช้ จัดการงานและทรัพยากร ตรวจสอบหรือใส่คำอธิบายประกอบไฟล์ แทรกสำเนาการออกแบบ และมอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีม ทั้งหมดนี้แบบเรียลไทม์

ทำให้การสร้างเว็บไซต์เป็นเรื่องง่ายด้วยเทมเพลตหน้าเว็บจาก ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
ทำให้การสร้างเว็บไซต์เป็นเรื่องง่ายด้วยเทมเพลตหน้าเว็บจาก ClickUp

เทมเพลตหน้าเว็บของ ClickUpมีฟีเจอร์ครบครันและปรับแต่งได้ตามต้องการ พร้อมส่วนต่างๆ สำหรับหน้าเว็บหลากหลายประเภท ซึ่งคุณสามารถจดบันทึกงานและตรวจสอบความคืบหน้าตลอดช่วงการพัฒนาได้ นอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มบันทึกและกำหนดสถานะสำหรับขั้นตอนการพัฒนา การตรวจสอบ และการออกแบบ

นี่คือตัวอย่างพื้นฐานของรายการตรวจสอบการออกแบบเว็บไซต์:

รายการงานออกแบบเว็บไซต์สำหรับไตรมาสที่ 1:

  • ออกแบบหน้าแรก
  • ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการออกแบบใหม่
  • บล็อกประกาศการรีวิว
  • สร้างจดหมายข่าวรายสัปดาห์พร้อมข้อมูลอัปเดต
  • มอบหมายงานออกแบบไอคอน
  • กำหนดเส้นตายสำหรับแต่ละหน้า

12. รายการสิ่งที่นักเรียนต้องทำ

การเป็นนักเรียนไม่ต่างอะไรกับการดำเนินโครงการบริหารจัดการใหญ่ คุณต้องบริหารจัดการชั้นเรียนและงานที่ต้องทำ จัดตารางเวลาของคุณ ติดตามการบ้าน และตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่พลาดกำหนดส่งที่สำคัญ ดังนั้น รายการที่ต้องทำของคุณจึงต้องครอบคลุมมาก

ClickUp for Studentsเป็นแพลตฟอร์มครบวงจรสำหรับกิจกรรมการศึกษาทุกประเภท แยกงานที่เสร็จแล้วและงานที่รอดำเนินการ จัดการกับปฏิทินของคุณ และเพิ่มบันทึกและความคิดเห็นในภารกิจเพื่อการติดตามที่ดีขึ้น

จัดระเบียบหลักสูตรตามภาคการศึกษาด้วยเทมเพลตการศึกษาของ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
จัดระเบียบหลักสูตรตามภาคการศึกษาด้วยเทมเพลตการศึกษาของ ClickUp

รายการสิ่งที่ต้องทำแบบดิจิทัล สำหรับนักเรียนควรมีงานที่สามารถติดตามได้, วันที่ครบกำหนด, ไฟล์แนบ, และฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม.เทมเพลต ClickUp Student Educationช่วยให้คุณเพิ่มสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดและวางแผนหลักสูตรทั้งปีล่วงหน้าเพื่อให้คุณสามารถจัดการวิชาการได้อย่างง่ายดาย. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่พลาดสิ่งใดด้วยสถานะงาน, การแจ้งเตือนวันที่ครบกำหนด, รายการความสำคัญของงาน, การจดบันทึก และอื่น ๆ อีกมากมาย.

นี่คือตัวอย่างของรายการสิ่งที่ต้องทำของนักเรียน:

ตัวอย่างรายการสิ่งที่ต้องทำสำหรับนักเรียน: ตรวจสอบปฏิทินการศึกษา จัดเตรียมเอกสารการเรียน ตั้งตารางเวลาเรียน พบที่ปรึกษาการศึกษา ตรวจสอบประกาศในพอร์ทัลออนไลน์ วางแผนการเรียน เข้าร่วมกลุ่มศึกษา นัดหมายการพบอาจารย์ ติดตามผลการเรียน จัดสรรเวลาสำหรับกิจกรรมนอกหลักสูตร
รายการสิ่งที่นักเรียนต้องทำผ่าน ClickUp Brain

13. รายการงานบริการลูกค้าที่ต้องทำ

ทีมบริการลูกค้าจำเป็นต้องจัดระเบียบข้อมูลผลิตภัณฑ์หรือบริการ พร้อมทั้งรายชื่อลูกค้าและรายละเอียดต่างๆ

ตัวอย่างรายการสิ่งที่ต้องทำใน ClickUp สำหรับงานบริการลูกค้า
มอบหมายงานบริการลูกค้าด้วยรายการสิ่งที่ต้องทำใน ClickUp

เครื่องมือบริการลูกค้าของ ClickUpตอบโจทย์ทุกข้อในรายการตรวจสอบของคุณ ด้วยมุมมองที่ปรับแต่งได้สำหรับงานที่กำหนดเวลาไว้ ผู้รับผิดชอบหลายคน การจัดสรรงานและการทำงานร่วมกัน ฟิลด์ที่กำหนดเองตามปัญหาหรือประเภทของงาน และอื่นๆ อีกมากมาย

จัดระเบียบงานที่ต้องทำของคุณพร้อมตำแหน่งทรัพยากร, การแชท, และช่องทางติดตามผล

รายการงานบริการลูกค้าพร้อมทั้งสิ่งที่เกี่ยวข้องทั้งหมดกับแม่แบบการจัดการบริการลูกค้า
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
รายการงานบริการลูกค้าพร้อมทั้งสิ่งที่เกี่ยวข้องทั้งหมดกับแม่แบบการจัดการบริการลูกค้า

เทมเพลตการจัดการบริการลูกค้าของ ClickUpช่วยให้คุณตั้งค่ากระบวนการและงานสนับสนุนลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณสามารถลดความยุ่งเหยิงและมุ่งเน้นไปที่ปัญหาของลูกค้าได้โดย:

  • ติดตามตั๋วที่เข้ามา, ติดตามและจัดการการแก้ไข,
  • การจัดระเบียบงาน ลูกค้า ลำดับความสำคัญ และข้อเสนอแนะ
  • ติดตามลูกค้าและพันธมิตร
  • ตรวจสอบคะแนนความพึงพอใจ
  • การร่วมมือกับทีมและแผนกต่าง ๆ ในประเด็นปัญหา

เทมเพลตนี้ช่วยให้ตัวแทนและเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้าสามารถปรับปรุงกิจกรรมการสนับสนุนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นผ่านฟิลด์และแบบฟอร์มที่กำหนดเอง รวมถึงมุมมองที่ใช้งานง่ายเพื่อการจัดระเบียบที่ดีขึ้น

นี่คือตัวอย่างรายการสิ่งที่ต้องทำสำหรับการสนับสนุนลูกค้า:

งานสนับสนุนลูกค้าประจำวัน:

  • ตรวจสอบแผนงานของวันนี้
  • จัดลำดับความสำคัญของตั๋ว
  • ตรวจสอบว่าช่องทางของลูกค้าทำงานได้
  • บันทึกปัญหาทางเทคนิค
  • สร้างรายงานประจำสัปดาห์
  • ตอบกลับข้อความที่รอดำเนินการ

14. รายการสิ่งที่ต้องทำในการบริหารงานก่อสร้าง

โครงการบริหารการก่อสร้างต้องการการวางแผนที่เหมาะสม การจัดสรรงาน และการติดตามตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้น รายการสิ่งที่ต้องทำในการบริหารการก่อสร้างช่วยให้การทำงานเป็นทีมมีประสิทธิภาพมากขึ้น บริหารความคืบหน้า และรวมศูนย์ทีมงานและเครื่องมือของคุณ

เครื่องมือการจัดการโครงการก่อสร้างของ ClickUp แสดงตัวอย่างรายการสิ่งที่ต้องทำ
จัดระเบียบและบริหารจัดการการดำเนินงานก่อสร้างทั้งหมดของคุณบน ClickUp

แพลตฟอร์มการจัดการการก่อสร้าง ClickUpช่วยให้คุณจัดการทรัพยากรในมุมมองต่าง ๆ กำหนดเวลางานสำคัญผ่านปฏิทิน และติดตามความคืบหน้าผ่าน แผนภูมิแกนต์ ด้วยเครื่องมือเช่น ClickUp Docs คุณสามารถทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์จากไซต์งานของคุณกับทีมที่สำนักงาน จัดการโครงการก่อสร้างทั้งหมดของคุณด้วยเครื่องมือนี้จากอุปกรณ์มือถือของคุณผ่านแอป ClickUp

คุณยังสามารถสร้าง กระบวนการทำงานก่อสร้าง ของคุณเอง หรือใช้เทมเพลต ClickUp ที่พร้อมใช้งานได้ทันที

วางแผน ติดตาม และจัดการโครงการก่อสร้างทั้งหมดของคุณด้วย ClickUp แม่แบบการจัดการงานก่อสร้าง
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
วางแผน ติดตาม และจัดการโครงการก่อสร้างทั้งหมดของคุณด้วยเทมเพลตการจัดการโครงการก่อสร้างของ ClickUp

ตัวอย่างเช่นด้วยเทมเพลตการจัดการการก่อสร้างของ ClickUp คุณสามารถเพิ่มความคิดเห็น ติดแท็กสมาชิกในทีม ดูงานและความคืบหน้าของพวกเขา และแชทแบบเรียลไทม์เพื่อการร่วมมือที่มีประสิทธิภาพ คุณยังสามารถติดตามความคืบหน้าของความคิดเห็นและการเปลี่ยนแปลงสถานะงาน พร้อมด้วยตัวกรองสำหรับรายละเอียดกิจกรรมได้อีกด้วย

นี่คือตัวอย่างของรายการสิ่งที่ต้องทำสำหรับการจัดการงานก่อสร้าง:

สิ่งที่ต้องทำก่อนวันจันทร์:

  1. อนุมัติแผนแม่บท
  2. พูดคุยกับผู้ขาย
  3. วัสดุก่อสร้างแหล่งที่มา
  4. สรุปข้อตกลงกับผู้รับเหมา
  5. จัดลำดับความสำคัญของงานในสัปดาห์หน้า
  6. ติดตามงบประมาณและค่าใช้จ่าย
  7. เยี่ยมชมเว็บไซต์เพื่อรับข้อมูลอัปเดตเป็นประจำ

15. รายการสิ่งที่ต้องทำสำหรับพนักงานที่ทำงานทางไกล

พนักงานที่ทำงานทางไกลจำเป็นต้องติดตามความคืบหน้าของงานประจำและทำงานร่วมกับสมาชิกในทีมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้งานเสร็จตรงเวลา รายการสิ่งที่ต้องทำของพนักงานที่ทำงานทางไกลอาจมีตั้งแต่การประชุมเช็คอินประจำวัน การติดตามงานแบบเรียลไทม์ การมอบหมายงานและงานย่อย ไปจนถึงการติดตามตัวชี้วัดของบริษัท

การจัดการโครงการการทำงานทางไกลด้วย ClickUp พร้อมตัวอย่างรายการสิ่งที่ต้องทำ
จัดการงานประจำวันของคุณ ติดตามเวลา และตรวจสอบงานทั้งหมดของคุณด้วย ClickUp

เครื่องมือการทำงานระยะไกลของ ClickUpช่วยให้ทีมที่กระจายตัวสามารถทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ และมองเห็นภาพรวมของโครงการได้ คุณสามารถกำหนดลำดับความสำคัญ จัดการปริมาณงาน ติดตามความคืบหน้า และเชื่อมต่อกันแบบเรียลไทม์เพื่อให้ ทุกคนในทีมเข้าใจตรงกัน แม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในอาคาร เมือง หรือประเทศเดียวกันก็ตาม

จัดระเบียบวันทำงานระยะไกลของคุณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดด้วยเทมเพลตการทำงานจากที่บ้านของ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
จัดระเบียบวันทำงานทางไกลของคุณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดด้วยเทมเพลตการทำงานจากที่บ้านของ ClickUp

การทำงานทางไกลต้องการแผนการทำงานรายวันที่เหมาะสมและเทมเพลตการทำงานจากที่บ้านของ ClickUpได้ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยคุณทำเช่นนั้น ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ:

  • สร้างกิจวัตรประจำวันและตารางเวลาเพื่อเพิ่มผลผลิต
  • กำหนดแนวทางที่ชัดเจนสำหรับการทำงานเป็นทีมและการสื่อสาร
  • จัดตั้งสถานที่ทำงานพิเศษที่ส่งเสริมสมาธิและลดสิ่งรบกวน

นี่คือตัวอย่างของรายการสิ่งที่ต้องทำสำหรับการทำงานทางไกล:

  1. จัดเตรียมพื้นที่ทำงานโดยเฉพาะ
  2. สร้างกิจวัตรประจำวันพร้อมกำหนดเวลา
  3. จัดลำดับความสำคัญของงานตามเป้าหมาย
  4. ตรวจสอบและตอบกลับอีเมล
  5. จัดตารางเวลาพักเป็นประจำ
  6. ใช้เครื่องมือจัดการงาน
  7. สื่อสารกับสมาชิกในทีมเกี่ยวกับงาน
  8. ตรวจสอบงานที่เสร็จสิ้นแล้ว
  9. ตรวจสอบตารางสำหรับวันถัดไป
  10. สำรองข้อมูลทั้งหมด

อ่านเพิ่มเติม:ระบบเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเพื่อช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมาย

วิธีสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำ

ตอนนี้เราได้ครอบคลุมประเภทของรายการสิ่งที่ต้องทำและเทมเพลตสำหรับการจัดการงานแล้ว คำถามสำคัญยังคงอยู่: จะสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำที่มีประสิทธิภาพได้อย่างไร เป้าหมายคือการเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับความสำเร็จและ มุ่งเน้นไปที่งานที่มีความสำคัญสูง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณสามารถจัดการทุกอย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ นี่คือขั้นตอนที่คุณสามารถทำตามเพื่อสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำที่ดีกว่าซึ่งรับประกันความสำเร็จ: 🏆

  • ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและสามารถบรรลุได้
  • อย่าตั้งความคาดหวังที่ไม่สมจริงและเพิ่มความเครียดให้กับภาระงานของคุณ
  • เลือกแบบและมุมมองสำหรับแอปรายการสิ่งที่ต้องทำของคุณที่เหมาะกับคุณที่สุด
  • ทำรายการงานและงานย่อยแยกกัน
  • แยกงานใหญ่และยาวออกเป็นชิ้นเล็ก ๆ ที่สามารถติดตามได้
  • จดบันทึกงานใหม่เมื่อมีงานเกิดขึ้น
  • ทำสิ่งที่อยู่ในรายการของคุณให้เสร็จ
  • ติดตามสถานะงานและรับข้อมูลอัปเดตอยู่เสมอ
  • กำหนดความสำคัญและกำหนดวันครบกำหนดให้กับทุกสิ่ง
  • รวมรายละเอียดที่สำคัญเกี่ยวกับแต่ละงาน

ด้วยเทมเพลต ClickUp คุณสามารถจัดการโครงการได้ทุกประเภท ไม่ว่าคุณจะเป็นนักเรียนที่ต้องการสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำสำหรับงานที่ได้รับมอบหมาย หรือผู้จัดการก่อสร้างที่กำลังมองหาแพลตฟอร์มสำหรับการบริหารจัดการ ClickUp คือทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับคุณ

เทมเพลตที่ใช้งานง่ายสำหรับผู้เริ่มต้นเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นได้:

1. แม่แบบงานที่ต้องทำ

คลิกที่เทมเพลต "งานที่ต้องทำ" ของ ClickUp เพื่อจัดระเบียบงานประจำวันและติดตามความคืบหน้า
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
คลิกที่เทมเพลต "งานที่ต้องทำ" ของ ClickUp เพื่อจัดระเบียบงานประจำวันและติดตามความคืบหน้า

เทมเพลตงานที่ต้องทำของ ClickUpที่เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นนี้ช่วยให้คุณ:

  • จัดลำดับความสำคัญของงานตามความเร่งด่วน
  • จัดระเบียบโครงการเป็นรายการและงานย่อยพร้อมกำหนดวันครบกำหนด
  • ติดตามความคืบหน้าด้วยกระดานคัมบังและแผนภูมิแกนต์
  • แยกงานที่ซับซ้อนและใหญ่ให้กลายเป็นชิ้นเล็ก ๆ
  • เพิ่มประสิทธิภาพด้วยสถานะ ฟิลด์ และมุมมองที่ปรับแต่งได้

2. แบบฟอร์มกิจกรรมประจำวัน

สร้างรายการตรวจสอบงานประจำวันง่ายๆ ด้วยเทมเพลต ClickUp Daily Things to Do
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
สร้างรายการตรวจสอบงานประจำวันง่ายๆ ด้วยเทมเพลต ClickUp Daily Things to Do

เทมเพลต ClickUp Daily Things To Doที่เรียบง่ายนี้เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการเริ่มต้นใช้เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำ มันช่วยติดตามงานประจำวันของคุณในรูปแบบของรายการตรวจสอบและฟิลด์ที่กำหนดเอง เพื่อให้คุณสามารถบันทึกทุกอย่างที่คุณต้องทำในแต่ละวันได้

3. แม่แบบรายการสิ่งที่ต้องทำในปฏิทิน

จัดหมวดหมู่และติดตามงานด้วยเทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำในปฏิทิน ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
จัดหมวดหมู่และติดตามงานด้วยเทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำในปฏิทิน ClickUp

เทมเพลต ClickUp Calendar To Do Listใช้สำหรับติดตามชั่วโมงการทำงานและเป้าหมายของคุณ คุณสามารถใช้เป็นภาพรวมของสัปดาห์หรือเดือนเพื่อวางแผนล่วงหน้าได้อย่างเหมาะสม ด้วยเทมเพลตนี้ คุณจะได้รับมุมมองเดียวของงานทั้งหมดเพื่อให้คุณสามารถกำหนดเวลาสำหรับงานที่กำลังจะมาถึง จัดกิจกรรมเป็นหมวดหมู่ เพิ่มรายละเอียดสำหรับการตรวจสอบความคืบหน้าอย่างรวดเร็วและฝึกฝนการจัดการเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. แบบฟอร์มรายการสิ่งที่ต้องทำประจำวัน

ตั้งกิจวัตรประจำวันง่ายๆ ด้วยเทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำประจำวันของ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
ตั้งกิจวัตรประจำวันง่ายๆ ด้วยเทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำประจำวันของ ClickUp

อีกหนึ่งตัวเลือกที่เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นคือเทมเพลตClickUp Daily To-Do List. นี่คือตัวช่วยในการวางแผนและติดตามกิจวัตรประจำวันอย่างง่าย ๆ ที่ช่วยให้คุณสามารถสร้างนิสัยได้. คุณสามารถติดตามงานประจำวันของคุณในรูปแบบของการแบ่งเวลา เช่น งานเช้า, งานบ่าย, และงานเย็น. ซึ่งช่วยให้คุณตั้งเป้าหมายที่สามารถทำได้จริง และช่วยให้คุณรู้สึกประสบความสำเร็จและมีแรงจูงใจอยู่เสมอ.

ก้าวไปไกลกว่าแค่รายการสิ่งที่ต้องทำด้วยเทมเพลต ClickUp ซึ่งรวมเอาคุณสมบัติที่มีประโยชน์และทรงพลังทั้งหมดที่ ClickUp มีให้

ใช้ ความสามารถในการทำงานร่วมกันขั้นสูง, แชทแบบบูรณาการ, ปฏิทิน, เอกสาร, และตัวเลือกมากมายเพื่อช่วยคุณสร้างรายการตรวจสอบที่เหมาะกับความต้องการของคุณ.

เครื่องมือ AI ทำให้วันทำงานของคุณง่ายและสะดวกยิ่งขึ้นClickUp Brainมอบการเพิ่มประสิทธิภาพด้วย AI ที่คุณต้องการอย่างมากให้กับกิจกรรมการจัดการโครงการของคุณด้วย คำตอบที่รวดเร็วและแม่นยำ พร้อมกับการสร้างเนื้อหาที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้เอกสารและงานของคุณเป็นระเบียบมากขึ้น

ไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนกับรายการสิ่งที่ต้องทำของคุณใช่ไหม? ลองถาม ClickUp Brain ดูสิ

ขณะทำงานภายในระบบนิเวศของ ClickUp, Brain จะกลายเป็นผู้ช่วยเสมือนของคุณ

ฟีเจอร์สรุปของ ClickUp สำหรับบันทึกการประชุม
สรุปเอกสารของคุณภายในไม่กี่วินาทีด้วย ClickUp Brain

สมมติว่าคุณกำลังทำงานในClickUp Docsเพื่อสร้างบันทึกการประชุมทีมครั้งล่าสุด ซึ่งคุณได้เขียนรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นไว้หลายหน้า ด้วย ClickUp Brain คุณสามารถสร้าง สรุปที่แม่นยำและชัดเจน ได้ภายในไม่กี่วินาที!

ตอนนี้คุณสามารถสร้างงานใหม่จากข้อความใด ๆ ภายในเอกสารและมอบหมายให้กับใครก็ได้ การจัดการงานด้วยClickUp Tasksทำให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้น—คุณมีความยืดหยุ่นเต็มที่ในการนำทางไปยังงานหรืองานย่อยใด ๆ ในโครงการของคุณและดูงานของคุณจากหลายมุมมอง ยิ่งไปกว่านั้น คุณสามารถใช้รูปแบบการตั้งชื่อของคุณเองและตัดสินใจว่าหมวดหมู่ของงานใดเหมาะสมที่สุดสำหรับกลุ่มของคุณ

งานใน ClickUp พร้อมตัวอย่างรายการสิ่งที่ต้องทำ
จัดระเบียบโครงการของคุณอย่างไร้รอยต่อ เพื่อให้ทุกขั้นตอนได้รับการติดตามและจัดการอย่างมีประสิทธิภาพด้วย ClickUp Tasks

คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: เปิดใช้งานClickApp สำหรับผู้รับมอบหมายหลายคนเพื่อเพิ่มผู้รับมอบหมายเพิ่มเติม

รักษาความเป็นระเบียบและประสิทธิภาพด้วย ClickUp!

หวังว่าตัวอย่างรายการสิ่งที่ต้องทำของเราจะช่วยคุณเริ่มต้นรายการของคุณเองได้! ✏️

การมีระเบียบเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จในชีวิตส่วนตัวและอาชีพ. แอปพลิเคชันเพื่อเพิ่มผลผลิตสามารถพาคุณไปถึงที่ที่คุณต้องการไม่ว่าคุณจะทำงานในสาขาใด. แอปติดตามงานช่วยให้คุณติดตามความคืบหน้าของงาน, ช่วยคุณปรับตารางเวลาให้เหมาะสม, และช่วยให้คุณทำสิ่งต่าง ๆ ได้มากขึ้นโดยใช้ความพยายามน้อยลง.

ด้วย ClickUp คุณสามารถรักษาประสิทธิภาพการทำงานได้ด้วยการสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำแบบร่วมมือและขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับทุกโครงการของคุณในไม่กี่ขั้นตอนง่ายๆ นอกจากนี้ ความสามารถในการจัดการงานและการสื่อสารของมันยังช่วยให้คุณจัดการเวลา ดูแลงานธุรการจำนวนมาก และช่วยให้คุณรู้สึกมีประสิทธิภาพมากขึ้นตลอดทั้งวัน

