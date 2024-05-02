บล็อก ClickUp
สรุปแนวคิดมินิมอลดิจิทัล: หัวใจสำคัญและรีวิวหนังสือ

2 พฤษภาคม 2567

คุณรู้สึกเหมือนกำลังต่อสู้กับการต่อสู้ที่ไม่สิ้นสุดเพื่อที่จะมีสมาธิและตระหนักรู้ในโลกที่เชื่อมต่ออย่างไม่หยุดยั้งซึ่งเทคโนโลยีครองชีวิตของเราอยู่หรือไม่?

หนังสือ Digital Minimalism: Choosing a Focused Life in a Noisy World ของ Cal Newport นำเสนอทางออกที่น่าสนใจ—ปรัชญาใหม่ในการใช้เทคโนโลยีเพื่อลดสิ่งรบกวน

ตีพิมพ์ในปี 2019 หนังสือเล่มนี้นำเสนอแนวคิดของการทำ 'การจัดระเบียบดิจิทัล' และโต้แย้งว่าเราควรจัดระเบียบชีวิตดิจิทัลของเราเช่นเดียวกับที่เราอาจจัดระเบียบพื้นที่ทางกายภาพของเรา

สรุป มินิมอลดิจิทัล นี้จะแสดงให้เห็นว่าอย่างไร

สรุปแนวคิดมินิมอลดิจิทัลแบบกระชับ

มินิมัลลิสม์ดิจิทัล ท้าทายแนวคิดที่ว่าเราควรยอมรับการรบกวนจากสิ่งดิจิทัลที่มีคุณค่าต่ำอย่างต่อเนื่องโดยไม่ไตร่ตรอง ผู้เขียนเน้นย้ำถึงความสำคัญของการประเมินอย่างรอบคอบและมีวิจารณญาณในการใช้เทคโนโลยีของคุณ

  • ผู้แต่ง: คาล นิวพอร์ต
  • จำนวนหน้า: 304
  • ปีที่ตีพิมพ์: 2019
  • เวลาอ่านโดยประมาณ: 5-6 ชั่วโมง

แนวคิดหลักของหนังสือเล่มนี้คือการกำจัดเครื่องมือดิจิทัลที่ไม่สร้างคุณค่าให้กับคุณ และหันมาให้ความสำคัญกับสิ่งที่สำคัญอย่างแท้จริงในชีวิตของคุณแทน นิวพอร์ตนำเสนอแนวทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมเพื่อช่วยให้คุณระบุและกำจัดสิ่งรบกวนดิจิทัลที่ไม่จำเป็นเหล่านี้ และสร้างพื้นที่สำหรับกิจกรรมที่มีความหมายและมีคุณภาพสูงยิ่งขึ้น

ประเด็นสำคัญจากหนังสือ Digital Minimalism โดย Cal Newport

มินิมอลดิจิทัล เสนอ การจัดระเบียบดิจิทัล เพื่อเรียกคืนความสนใจและความหมายในชีวิตดิจิทัลของคุณ และโดยขยายผลไปยังการปรับปรุงคุณภาพชีวิตจริงของคุณ

กระบวนการจัดระเบียบนั้นง่าย: ระบุเครื่องมือและแอปพลิเคชันที่ช่วยคุณได้จริง และกำจัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไป หนังสือเล่มนี้ยังมีกลยุทธ์ในการคิดทบทวนการใช้โซเชียลมีเดีย การให้ความสำคัญกับการพบปะพูดคุยแบบตัวต่อตัวและการสื่อสารแบบออฟไลน์ รวมถึงการค้นพบคุณค่าของโลกแห่งความเป็นจริงอีกครั้ง

แต่การทำดิจิทัลดีคลัทเตอร์เป็นเพียงก้าวแรกสำหรับนักมินิมอลดิจิทัลเท่านั้น วัตถุประสงค์สูงสุดคือการกำจัดค่าใช้จ่ายเชิงลบโดยรวมที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีมากเกินไป

ในสรุปแนวคิดดิจิทัลมินิมัลลิสม์นี้ เราได้รวบรวมประเด็นสำคัญจากหนังสือไว้ดังนี้:

1. ความวุ่นวายทางดิจิทัลมีค่าใช้จ่ายสูง

ผู้เขียนโต้แย้งว่าความวุ่นวายทางดิจิทัล—ในรูปแบบของแอปพลิเคชันที่ไม่จำเป็น การแจ้งเตือน และข้อมูลที่มากเกินไป—ลดทอนความสามารถของเราในการมีสมาธิ

สิ่งนี้เกิดขึ้นเนื่องจาก การไหลเข้าอย่างต่อเนื่องของข้อมูล ทำให้ความสนใจของเราแตกกระจายและลดทอนความสามารถในการทำงานอย่างลึกซึ้งของเรา ดังนั้น ความยุ่งเหยิงทางดิจิทัลจึงมาพร้อมกับการสูญเสียเวลา พลังงาน ความคิดสร้างสรรค์ ประสิทธิภาพการทำงาน และความพึงพอใจโดยรวมของเรา

นี่คือเคล็ดลับการจัดระเบียบดิจิทัลที่มีประโยชน์:

  • ปิดการแจ้งเตือนที่ไม่จำเป็นบนอุปกรณ์ของคุณ. สิ่งนี้จะช่วยลดการรบกวนและปริมาณข้อมูลที่มากเกินไปตลอดทั้งวัน
  • กำหนดเวลาที่เฉพาะเจาะจงสำหรับการตรวจสอบสื่อสังคมออนไลน์, การอ่านอีเมล, หรือการท่องเว็บข่าวสาร. สิ่งนี้จะช่วยป้องกันไม่ให้คุณถูกดึงความสนใจอยู่ตลอดเวลาจากการอัปเดตและการแจ้งเตือน
  • สำรวจเทคนิคเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เช่น Inbox Zeroเพื่อปรับปรุงนิสัยการจัดการอีเมลของคุณ

2. การเพิ่มประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญ

มินิมัลลิสม์ดิจิทัลไม่ใช่การถอนตัวจากเทคโนโลยีอย่างสิ้นเชิง แต่เป็นการ ปรับแต่งเครื่องมือดิจิทัลของคุณ ให้สอดคล้องกับค่านิยมและเป้าหมายของคุณ

มันเกี่ยวกับการระบุและกำจัดเครื่องมือและเทคโนโลยีทางเลือกที่ไม่ช่วยส่งเสริมคุณค่าและเป้าหมายเหล่านั้น

เคล็ดลับด่วน:

  • ตรวจสอบโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อค้นหาแอปที่ไม่ใช้หรือทำให้เสียสมาธิ ถอนการติดตั้งแอปที่คุณไม่ต้องการ และพิจารณาการรวมฟังก์ชันที่คล้ายกันไว้ในแอปเดียว
  • สำหรับเครื่องมือใดก็ตามที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเป้าหมายหรือค่านิยมของคุณ ให้พิจารณาเลิกติดตาม ลบแอป หรือปิดการใช้งานบัญชี
  • พิจารณาแอปสมองที่สองเพื่อขยายกระบวนการคิดและความสามารถของคุณ แอปเหล่านี้ให้พื้นที่จัดเก็บที่เป็นระบบและเข้าถึงได้ง่ายสำหรับบันทึก เอกสาร และแนวคิดสร้างสรรค์ของคุณ

3. การล้างพิษดิจิทัลสามารถเปลี่ยนแปลงได้

นิวพอร์ตสนับสนุนการ ดีท็อกซ์ดิจิทัล—การหยุดพักชั่วคราวจากเทคโนโลยีบางประเภท—เพื่อเป็นวิธีในการค้นพบความสัมพันธ์พื้นฐานของคุณกับเทคโนโลยีนั้นอีกครั้ง และประเมินผลกระทบที่มีต่อชีวิตของคุณ

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถหยุดใช้เทคโนโลยีใด ๆ ที่คุณคิดว่า 'ไม่จำเป็น' เป็นเวลา 30 วันได้ ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถหยุดใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ได้โดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายหรือปัญหาใหญ่ ๆ ในชีวิตการทำงานหรือชีวิตส่วนตัวของคุณ

การหยุดพักเช่นนี้ช่วยให้คุณประเมินความคิดของคุณเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคุณกับเทคโนโลยี และสร้างนิสัยที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้น

เคล็ดลับด่วน:

  • ก่อนเริ่มการดีท็อกซ์ของคุณ ให้กำหนดสิ่งที่คุณต้องการบรรลุ คุณต้องการปรับปรุงสมาธิ ลดความเครียด หรือนอนหลับให้ดีขึ้นหรือไม่ การตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนจะช่วยให้คุณปรับแต่งประสบการณ์การดีท็อกซ์ของคุณและวัดความสำเร็จได้
  • การดีท็อกซ์ดิจิทัลไม่จำเป็นต้องเป็นการพักผ่อนเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์. เริ่มต้นเล็ก ๆ ด้วยการไม่ใช้เครื่องมือสื่อสารเป็นเวลาไม่กี่ชั่วโมงในแต่ละวันหรือการไปพักผ่อนในวันหยุดสุดสัปดาห์. ค่อย ๆ เพิ่มระยะเวลาเมื่อคุณรู้สึกสบายใจ
  • วางแผนกิจกรรมทางเลือกสำหรับเวลาที่คุณมักจะใช้เทคโนโลยี คุณสามารถใช้รายการสิ่งที่ต้องทำเพื่อติดตามงานต่างๆเช่น การอ่านหนังสือ ใช้เวลาในธรรมชาติ ทำกิจกรรมอดิเรก หรือเข้าสังคมแบบพบปะกัน
  • แจ้งให้เพื่อน ครอบครัว และเพื่อนร่วมงานทราบเกี่ยวกับการดีท็อกซ์ของคุณเพื่อหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิด อธิบายเป้าหมายของคุณและวิธีที่พวกเขาสามารถติดต่อคุณได้ในกรณีฉุกเฉิน (พิจารณาการกำหนดเวลาเฉพาะในการตรวจสอบข้อความสำคัญ)
  • หลังจากการดีท็อกซ์ของคุณแล้ว ให้เวลาตัวเองในการทบทวนประสบการณ์ที่ผ่านมา การดีท็อกซ์ส่งผลต่อสมาธิ การนอนหลับ และความเป็นอยู่โดยรวมของคุณอย่างไรบ้าง? จากสิ่งที่ได้เรียนรู้ ให้ตั้งนิสัยดิจิทัลใหม่ ๆ ที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีต่อสุขภาพกับเทคโนโลยี

4. ความโดดเดี่ยวเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเติบโต

มินิมอลดิจิทัล โต้แย้งว่าการกระตุ้นอย่างต่อเนื่องจากสื่อสังคมออนไลน์และเทคโนโลยีรบกวนความสามารถของเราในการสัมผัสกับความโดดเดี่ยว

การรบกวนความโดดเดี่ยว นี้ขัดขวางไม่ให้เราอยู่กับความคิดของเราเอง ซึ่งเป็นสภาวะที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับการตระหนักรู้ในตนเอง ความคิดสร้างสรรค์ และสุขภาพทางอารมณ์

หนังสือเน้นย้ำว่าเทคโนโลยีถาโถมเข้ามาหาเราอย่างต่อเนื่องด้วยสิ่งเร้าจากภายนอก ทำให้เหลือพื้นที่เพียงเล็กน้อยสำหรับการใคร่ครวญตนเอง นิวพอร์ตให้เหตุผลว่าการจัดสรรเวลาเพื่อความเงียบสงบโดยปราศจากการรบกวนเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งต่อการฟื้นฟูพลังและเชื่อมโยงกับตัวตนของเราอีกครั้ง

เพื่อเป็นการต่อยอดจากการดีท็อกซ์ดิจิทัล การแสวงหาความเงียบสงบช่วยส่งเสริมการคิดอย่างลึกซึ้ง

เคล็ดลับด่วน:

  • หากคุณไม่คุ้นเคยกับการอยู่คนเดียว ให้เริ่มต้นด้วยช่วงเวลาสั้น ๆ และค่อย ๆ เพิ่มระยะเวลาเมื่อคุณรู้สึกสบายใจขึ้น กุญแจสำคัญคือการสร้างนิสัยที่สม่ำเสมอในการจัดสรรเวลาให้กับตัวเอง
  • ระบุพื้นที่เงียบสงบที่คุณจะไม่ถูกรบกวน อาจเป็นห้องว่าง มุมหนึ่งของบ้าน หรือแม้แต่จุดกลางแจ้งในธรรมชาติก็ได้ พื้นที่นี้ควรอยู่ห่างจากห้องที่ใช้สำหรับเวิร์กช็อป สตูดิโอ หรือสำนักงานที่บ้านของคุณ
  • ในช่วงเวลาที่คุณอยู่ตามลำพัง เลือกกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ดิจิทัล อาจเป็นการทำสมาธิ การเขียนบันทึก หรือเพียงแค่เพลิดเพลินกับความเงียบและความคิดของตัวเอง
  • ปิดการแจ้งเตือนโทรศัพท์ของคุณและปิดเสียงการรบกวนอื่น ๆ เช่น โทรทัศน์หรือวิทยุ อนุญาตให้ตัวเองอยู่ในช่วงเวลาปัจจุบันอย่างเต็มที่

5. ทำความเข้าใจกับปริศนาของสื่อสังคมออนไลน์

ปรากฏการณ์โซเชียลมีเดียพาราดอกซ์คือปรากฏการณ์ที่ผู้ใช้โซเชียลมีเดียมักจะรู้สึกเหงาและโดดเดี่ยวแม้โซเชียลมีเดียจะสร้างความรู้สึกเชื่อมโยงกับชีวิตทางสังคมก็ตาม

หลายปัจจัยอาจนำไปสู่สิ่งนี้ได้ ตัวอย่างเช่น ฟีดในสื่อสังคมออนไลน์มักแสดงภาพชีวิตของผู้คนในเวอร์ชันที่สมบูรณ์แบบ ซึ่งอาจทำให้เกิดความรู้สึกไม่เพียงพอและไม่เป็นตัวของตัวเอง

อัลกอริทึมของสื่อสังคมออนไลน์จำกัดการเข้าถึงมุมมองที่หลากหลายและกลายเป็นห้องสะท้อนเสียง ซึ่งอาจก่อให้เกิดความรู้สึก โดดเดี่ยวทางสังคม นอกจากนี้ นิวพอร์ตยังโต้แย้งว่าการตรวจสอบ 'ไลค์' เป็นเหมือนการสูบบุหรี่ในยุคใหม่

สื่อสังคมออนไลน์และเทคโนโลยีใหม่ ๆ เหมาะอย่างยิ่งที่จะทำให้เกิด การเสพติดพฤติกรรม ลบสื่อสังคมออนไลน์ออกไป และสิ่งรบกวนของคุณจะลดลง

การเสพติดถูกกำหนดว่าเป็น "ภาวะที่บุคคลมีส่วนร่วมในการใช้สารหรือพฤติกรรมที่ผลที่ได้รับเป็นแรงจูงใจที่ดึงดูดให้ทำพฤติกรรมนั้นซ้ำๆ แม้จะมีผลเสียตามมา"

เคล็ดลับด่วน:

  • คัดสรรฟีดโซเชียลมีเดียของคุณ เลิกติดตามบัญชีที่ทำให้คุณรู้สึกหมดพลังหรือไม่มีแรงบันดาลใจ แทนที่ด้วยบัญชีที่ให้ข้อมูลที่มีประโยชน์ สร้างแรงบันดาลใจ หรือเชื่อมโยงคุณกับผู้ที่มีแนวคิดเดียวกัน
  • อย่าเพียงแค่เลื่อนผ่านไปอย่างเฉื่อยชา จงมีส่วนร่วมในการสนทนาเชิงบวกและท้าทายความคิดเชิงลบออนไลน์
  • ก้าวไปไกลกว่าการกดไลค์และคอมเมนต์ จุดประกายการสนทนาและมีส่วนร่วมในการพูดคุยที่มีความหมายกับคนที่คุณห่วงใย จัดเวลาพูดคุยเสมือนเป็นชั่วโมงเปิดสำนักงานสำหรับสนทนา
  • กำหนดเวลาที่ชัดเจนในการตัดการเชื่อมต่อจากโซเชียลมีเดียโดยสิ้นเชิง แยกออกจากช่วงเวลาทำงานโดยเฉพาะของคุณ

คำคมยอดนิยมเกี่ยวกับมินิมอลดิจิทัล

วัตถุประสงค์ของปรัชญา มินิมอลดิจิทัล คือการช่วยให้คุณค้นพบความสงบมากขึ้น และมีชีวิตที่มุ่งเน้นและมีเจตนาชัดเจน นี่คือคำคมที่ได้รับความนิยมมากที่สุดและข้อความที่พวกมันสื่อถึงเพื่อช่วยให้คุณได้รับชีวิตเช่นนั้น

เทคโนโลยีควรรับใช้เรา ไม่ใช่ควบคุมเรา ถึงเวลาแล้วที่เราจะทวงคืนความเป็นอิสระของเรา...

คำพูดนี้เน้นย้ำถึงการใช้เครื่องมือดิจิทัลเป็นผู้ช่วย ไม่ใช่ผู้ควบคุม ในสาระสำคัญ นิวพอร์ตกำลังสนับสนุน การใช้เทคโนโลยีอย่างมีสติ

ตามประเพณี เทคโนโลยีถูกมองว่าเป็นชุดเครื่องมือที่สามารถปรับปรุงชีวิตของเราและทำให้สิ่งต่าง ๆ ง่ายขึ้น อย่างไรก็ตาม ด้วยการมีอยู่ตลอดเวลาของอุปกรณ์จำนวนมากเกินไปและคุณสมบัติที่ทำให้เกิดนิสัย เทคโนโลยีอาจกลายเป็นสิ่งที่รุกล้ำและต้องการความสนใจอย่างมาก

สิ่งนี้อาจนำไปสู่ความรู้สึกว่าเราถูกควบคุมโดยอุปกรณ์และข้อมูลที่มันส่งมอบให้เรา ด้วยการลดการใช้เทคโนโลยีอย่างมีกลยุทธ์ การตั้งใจในการมีปฏิสัมพันธ์กับมัน และการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมที่มีโครงสร้าง เราสามารถมั่นใจได้ว่าเทคโนโลยีจะเป็นประโยชน์ต่อความต้องการของเราแทนที่จะกำหนดพฤติกรรมของเรา

บทเรียนการใช้เวลาว่าง #1: ให้ความสำคัญกับกิจกรรมที่ต้องใช้ความพยายามมากกว่าการบริโภคแบบเฉื่อยชา

คำพูดนี้สะท้อนถึงแนวคิดในการค้นหาความสมบูรณ์ในชีวิตยามว่างของเรา ลองทำกิจกรรมยามว่างที่มีคุณภาพมากขึ้นเพื่อเติมเต็มความคิดสร้างสรรค์ของคุณ

แนวคิดคือกิจกรรมที่ท้าทายเราทั้งทางจิตใจหรือร่างกาย เช่น การเล่นเครื่องดนตรีหรือการสร้างสิ่งของ สามารถนำไปสู่ความรู้สึกประสบความสำเร็จและความพึงพอใจที่มากกว่าเมื่อเทียบกับการเพียงแค่ดูวิดีโอหรือเลื่อนดูโซเชียลมีเดีย

นิวพอร์ตแนะนำให้ ใช้เวลาออนไลน์ฟรีของเราในการลงทุนกับตัวเอง และพัฒนาทักษะใหม่หรือหางานอดิเรก แทนที่จะรับข้อมูลอย่างเฉื่อยชา

พูดง่ายๆ คือ มนุษย์ไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อเชื่อมต่อตลอดเวลา

คำพูดนี้ชี้ให้เห็นว่าสมองและระบบประสาทของเราไม่ได้ปรับตัวตามธรรมชาติต่อการกระตุ้นอย่างต่อเนื่องและการถาโถมของข้อมูลที่มาพร้อมกับโลกดิจิทัลที่เปิดอยู่ตลอดเวลา

การไหลเข้าอย่างต่อเนื่องของข้อมูลจากเทคโนโลยีและชีวิตในโลกที่เต็มไปด้วยเสียงรบกวนสามารถทำให้ระบบความคิดของเราทำงานหนักเกินไป ซึ่งอาจนำไปสู่ปัญหาด้านการมีสมาธิ ความสนใจ และแม้กระทั่งความวิตกกังวล

นิวพอร์ตย้ำว่า สมองของเราต้องการเวลาในการตัดการเชื่อมต่อ และผ่อนคลายเพื่อทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เพราะสภาวะที่ 'เชื่อมต่อตลอดเวลา' ของเราไม่ธรรมชาติหรือยั่งยืน

สิ่งที่ผู้อ่านกล่าว

"หากคุณพร้อมที่จะทำการเปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิงในวิธีการใช้เทคโนโลยีในชีวิตของคุณ หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับคุณ มันได้เปลี่ยนชีวิตฉันไปในทางที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้"

"สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้คือคำแนะนำที่สามารถนำไปใช้ได้จริง ตั้งแต่การแนะนำให้ลบแอปออกจากโทรศัพท์แต่ยังคงล็อกอินในเบราว์เซอร์หากกลัวพลาดข้อมูล ไปจนถึงการหา 취미ที่สร้างสรรค์และน่าสนใจก่อนที่จะลดการใช้โซเชียลมีเดีย การให้ความสำคัญกับความถูกต้องของข่าวสารมากกว่าความรวดเร็วของทวิตเตอร์ และ การส่งเสริมการสนทนาแทนการเชื่อมต่อ มันเป็นประโยชน์โดยไม่ทำให้เทคโนโลยีกลายเป็นปีศาจร้าย"

"ในโลกที่เต็มไปด้วยสิ่งรบกวนตลอดเวลา สิ่งนี้ทำให้ฉันคิดอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับวิธีที่ฉันมีปฏิสัมพันธ์กับเทคโนโลยี มันทำให้ฉันได้ไตร่ตรองว่า การอยู่กับปัจจุบันอย่างเต็มที่โดยไม่กังวลกับเสียงแจ้งเตือนและการแจ้งเตือนจากอุปกรณ์ของเราเป็นสิ่งที่ดีกว่า"

นำหลักการมินิมอลดิจิทัลมาใช้กับ ClickUp

ClickUp แพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่ทรงพลัง สามารถเป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าในการนำหลักการของ Digital Minimalism มาใช้ในชีวิตและการทำงานของคุณ นี่คือวิธีการ:

1. เริ่มต้นกระบวนการจัดระเบียบดิจิทัลของคุณด้วยแพลตฟอร์มการจัดการโครงการแบบครบวงจร

ลดจำนวนเครื่องมือดิจิทัลของคุณด้วยแพลตฟอร์มการจัดการโครงการ ClickUp ที่ครอบคลุมและใช้งานได้หลากหลาย

แพลตฟอร์มการจัดการโครงการของ ClickUp
มุ่งเน้นสิ่งที่สำคัญด้วยภาพรวมที่ครอบคลุมของงานของคุณในแพลตฟอร์มการจัดการโครงการของ ClickUp

จัดการงาน, โครงการ, การสื่อสาร, เอกสาร, และอื่น ๆ ทั้งหมดภายในแพลตฟอร์มเดียว.ซึ่งช่วยลดการสลับบริบทและทำให้กระบวนการทำงานของคุณราบรื่นขึ้น. คุณยังสามารถ

  • ลบและจัดระเบียบไฟล์ดิจิทัลโดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเอง, โฟลเดอร์, และรายการ
  • ยกเลิกการสมัครสมาชิกที่ไม่จำเป็นโดยใช้ฟีเจอร์การผสานรวมอีเมล
  • เพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์ดิจิทัลของคุณด้วยการเข้าถึง ClickUp จากทุกอุปกรณ์ ไม่ว่าจะเป็นเว็บ เดสก์ท็อป หรือมือถือ
  • สร้างนิสัยการจัดระเบียบดิจิทัลด้วยการตั้งภารกิจประจำ การแจ้งเตือน และเป้าหมาย
  • ควบคุมจำนวนและประเภทของการแจ้งเตือนที่คุณต้องการรับจากแพลตฟอร์ม

2. ประหยัดเวลาด้วยพื้นที่ทำงานรวมศูนย์

ลืมการเสียเวลาสลับไปมาระหว่างแอปนับไม่ถ้วนไปได้เลยพื้นที่ทำงานส่วนตัวของ ClickUpช่วยให้คุณจัดการทุกขั้นตอนการทำงานได้อย่างราบรื่นไร้รอยต่อ

คลิกอัพเวิร์กสเปซ
ติดตามการอัปเดตโครงการ, จัดการกับกระบวนการทำงาน, และร่วมมือกับทีม, ทั้งหมดจาก ClickUp Workspace ของคุณ

ด้วยพื้นที่ทำงานส่วนตัวของ ClickUp คุณสามารถ

  • ตั้งการแจ้งเตือนสำหรับงานและเหตุการณ์สำคัญ
  • จดบันทึกอย่างรวดเร็วและไอเดียต่าง ๆ ด้วยสมุดบันทึก
  • ติดตามการแจ้งเตือนและกล่องข้อความของคุณอยู่เสมอ
  • ซิงค์ปฏิทิน Google ของคุณและดูตารางเวลาของคุณในมุมมองปฏิทิน
  • ใช้คุณสมบัติการติดตามเวลาแบบดั้งเดิมเพื่อดูว่าคุณใช้เวลาไปกับกิจกรรมใดมากที่สุด
  • บล็อกช่วงเวลาเฉพาะสำหรับการทำงานที่ต้องการสมาธิ การประชุม การระดมความคิดสร้างสรรค์ หรือแม้แต่กิจกรรมพักผ่อนโดยใช้มุมมองปฏิทินของ ClickUp

3. เพิ่มสมาธิด้วยมุมมองที่หลากหลาย

ClickUp Viewsมีมุมมองที่ปรับแต่งได้มากกว่า 15 แบบ เช่น รายการ กระดาน แคนบาน และแผนผังความคิด ช่วยให้คุณสามารถจัดระเบียบงานของคุณในรูปแบบที่เหมาะสมกับความต้องการและลดสิ่งรบกวนดิจิทัลที่ไม่สำคัญให้น้อยที่สุด

ClickUp 3.0 มุมมองตารางพร้อมชุดปฏิทิน
สลับระหว่างมุมมองตาราง ClickUp 3.0 ที่หลากหลายและมุมมองปฏิทินเพื่อแสดงงานทั้งหมดของคุณได้อย่างชัดเจนที่สุด

มุมมองของ ClickUp ยังสามารถ

  • ให้คุณได้รับมุมมองและข้อมูลเชิงลึกที่หลากหลายเกี่ยวกับงานและโครงการของคุณ
  • ช่วยให้คุณกรอง, จัดเรียง, และจัดกลุ่มงานของคุณเพื่อลดความวุ่นวายและสิ่งรบกวน
  • สนับสนุนคุณในการวางแผน กำหนดตารางเวลา และบริหารจัดการเวลาและทรัพยากรของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ
  • ผสานการทำงานกับแอปและเครื่องมืออื่น ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานดิจิทัลของคุณ

4. ค้นหาทุกสิ่งได้ทันที

คุณสมบัติการค้นหาแบบสากลของ ClickUpที่ทรงพลังผสานรวมกับแอปพลิเคชัน เครื่องมือ และไดร์ฟท้องถิ่นที่คุณเชื่อมต่อไว้ทั้งหมด ทำให้คุณสามารถค้นหาข้อมูลหรือภารกิจใด ๆ ได้ภายในไม่กี่วินาที

ClickUp ค้นหาแบบสากล
ขยายการค้นหาไปยังแอปโปรดของคุณและยุติการค้นหาทีละแอปด้วย ClickUp Universal Search

เพิ่มคำสั่งค้นหาแบบกำหนดเอง เช่น ทางลัดไปยังลิงก์ การจัดเก็บข้อความไว้ใช้ภายหลัง และอื่นๆ เพื่อค้นหาทุกสิ่งได้ในที่เดียว

การค้นหาแบบสากลของ ClickUp ยังช่วยให้คุณสามารถ

  • รับผลการค้นหาที่ปรับให้เหมาะกับคุณและตรงตามความต้องการและเป้าหมายของคุณ
  • เข้าถึงการค้นหาแบบสากลได้จากทุกที่ รวมถึงเว็บ เดสก์ท็อป และมือถือ

5. ทำงานอย่างชาญฉลาดด้วย AI ที่ติดตั้งในตัว

เครื่องมือ AI นวัตกรรมของ ClickUp,ClickUp Brain, คาดการณ์ความต้องการของคุณ, อัตโนมัติภารกิจ, และแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง, ทำให้คุณมุ่งเน้นไปที่งานที่สำคัญที่สุด.

ClickUp Brain
แทนที่เครื่องมือ AI หลายตัวด้วยผู้ช่วย AI แบบครบวงจรที่ทรงพลัง ClickUp Brain

แทนที่จะหลงทางในโซลูชัน AI มากมาย ให้ยอมรับประสิทธิภาพของ AI หนึ่งเดียวที่ครอบคลุมทุกอย่าง - ความช่วยเหลือในการเขียน ความช่วยเหลือในการจัดการโครงการ การจัดการความรู้ และอื่นๆ อีกมากมาย

  • AI Knowledge Manager ช่วยให้คุณถามคำถามและรับคำตอบจากเอกสาร งาน และโครงการของคุณ คุณสามารถเข้าถึง ClickUp Brain ได้จากทุกที่ในแพลตฟอร์มและใช้ภาษาธรรมชาติเพื่อรับคำตอบที่รวดเร็ว ถูกต้อง และสอดคล้องกับบริบท
  • ผู้จัดการโครงการ AI ช่วยให้คุณจัดการและทำงานอัตโนมัติ เช่น การอัปเดต สรุป และประชุมสแตนด์อัพ คุณสามารถประหยัดเวลาและมุ่งเน้นกับงานได้มากขึ้นด้วยการประชุมที่น้อยลง สรุปอย่างรวดเร็ว และงานที่ดำเนินการโดยอัตโนมัติ
  • AI Writer for Work ช่วยให้คุณสร้างเนื้อหาและตอบกลับข้อความและอีเมลได้อย่างรวดเร็วด้วยผู้ช่วยที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการทำงาน คุณสามารถปรับปรุงการเขียนของคุณให้สมบูรณ์แบบด้วยคำแนะนำตามบทบาท สร้างเทมเพลต สร้างตาราง และอื่นๆ อีกมากมาย

6. รวมกับเอกสารและไวท์บอร์ด

เลิกใช้โปรแกรมแก้ไขเอกสารแยกต่างหากและเครื่องมือไวท์บอร์ด.คุณสมบัติเอกสารของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถสร้างและแก้ไขเอกสารร่วมกันได้.

คลิกอัพ ด็อกส์
สร้างเอกสารที่สวยงาม วิกิ และอื่นๆ อีกมากมาย จากนั้นเชื่อมต่อกับเวิร์กโฟลว์เพื่อดำเนินการตามแนวคิดร่วมกับทีมของคุณโดยใช้ ClickUp Docs

ClickUp Docs ยังช่วยให้คุณสามารถ

  • สร้างและจัดการเอกสารทุกประเภทในที่เดียว ลดความจำเป็นในการใช้แอปและเครื่องมือหลายตัว
  • ร่วมมือกับทีมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณผ่านเอกสารโดยใช้ความคิดเห็นและการแก้ไขแบบเรียลไทม์ ช่วยลดความวุ่นวายจากอีเมลและช่องว่างในการสื่อสาร
  • เชื่อมโยงเอกสารกับงาน, โครงการ, และรายการอื่น ๆ ใน ClickUp เพื่อเพิ่มบริบทและความชัดเจนให้กับงานของคุณ
  • ปรับแต่งและปกป้องเอกสารของคุณด้วยการตั้งค่า ความชอบ และการอนุญาต เพื่อให้มั่นใจในความสม่ำเสมอและความปลอดภัย
  • ลดสิ่งรบกวนด้วยโหมดโฟกัส ช่วยให้คุณจดจ่อกับการเขียนได้อย่างเต็มที่โดยไม่ต้องวุ่นวายกับเมนูเพิ่มเติมและตัวเลือกการจัดรูปแบบ

ในขณะที่โหมด Block Focus จะลดความโปร่งใสของข้อความรอบข้าง โหมด Page Focus จะซ่อนแถบด้านข้างของเอกสารขณะที่คุณกำลังพิมพ์

ในทางกลับกันกระดานไวท์บอร์ดในตัวของClickUpช่วยอำนวยความสะดวกในการระดมความคิดและการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ของทีม—ทั้งหมดนี้อยู่ในแพลตฟอร์มเดียว

ClickUp Whiteboard
เปลี่ยนความคิดของทีมคุณให้เป็นการกระทำที่ประสานกันด้วย ClickUp Whiteboards

ClickUp Whiteboard ยังช่วยให้คุณสามารถ

  • เปลี่ยนความคิดของคุณให้เป็นงานและเชื่อมโยงกับรายการอื่นใน ClickUp เพื่อเชื่อมช่องว่างระหว่างการคิดและการลงมือทำ
  • ปรับแต่งและจัดรูปแบบรายการไวท์บอร์ดของคุณโดยใช้สี รูปร่าง ตัวเชื่อมต่อ รูปภาพ และอื่นๆ
  • แชร์และกำหนดสิทธิ์การใช้งานกระดานไวท์บอร์ดของคุณกับทีมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้สามารถทำงานร่วมกันและให้ข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์ได้

โดยการใช้ ClickUp Docs และ Whiteboard คุณสามารถรวมเครื่องมือการทำงานของคุณและปรับปรุงกระบวนการทำงานดิจิทัลของคุณให้ราบรื่นขึ้นได้ คุณยังสามารถเพลิดเพลินกับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ การจัดรูปแบบที่หลากหลาย และการผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับคุณสมบัติอื่น ๆ ของ ClickUp

หากคุณชอบสรุปแนวคิด Minimalism ทางดิจิทัลนี้ คุณควรอ่านสรุปแนวคิด Deep Workนี้ด้วยเช่นกัน

บรรลุความเรียบง่ายทางดิจิทัลได้อย่างง่ายดาย

เราหวังว่าสรุป Digital Minimalism นี้จะกระตุ้นให้คุณไปหาหนังสือมาอ่านเกี่ยวกับการจัดระเบียบดิจิทัลด้วยตัวคุณเอง Digital Minimalism เป็นปรัชญาการใช้เทคโนโลยีที่คุณมุ่งเน้นเวลาออนไลน์ของคุณไปที่กิจกรรมจำนวนน้อยที่เลือกและปรับให้เหมาะสมอย่างรอบคอบ ซึ่งสนับสนุนสิ่งที่คุณให้คุณค่าอย่างแท้จริง จากนั้นคุณจะมีความสุขกับการพลาดสิ่งอื่น ๆ ทั้งหมด

ผู้ที่มีแนวคิดมินิมอลให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ระยะยาวและประสิทธิภาพ แม้ว่าจะต้องแลกกับความสุขชั่วคราวบ้างก็ตาม

คุณสามารถกลับมาควบคุมเวลาและความสนใจของคุณได้ด้วยการนำข้อคิดสำคัญจากหนังสือมาใช้และใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติของ ClickUpลงทะเบียนวันนี้!