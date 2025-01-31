10 แอปและซอฟต์แวร์สมองสำรองที่ดีที่สุดสำหรับการจดบันทึกในปี 2025

คุณเคยมีไอเดียดีๆ ผุดขึ้นมาในหัว แล้วต้องสูญเสียไปเพราะสิ่งรบกวนในชีวิตหรือไม่?
หากคุณมีระบบสำหรับจดบันทึกแนวคิดที่เปลี่ยนแปลงชีวิต คุณอาจจะสามารถจดจำมันได้
เป็นเรื่องปกติที่แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์จะเกิดขึ้นเมื่อคุณคาดไม่ถึง—ไม่ว่าจะเป็นตอนที่คุณออกไปวิ่งหรือตอนที่คุณกำลังอาบน้ำ นั่นคือจุดที่แอปสมองที่สองเข้ามาช่วยได้ หยิบโทรศัพท์ของคุณขึ้นมาอย่างรวดเร็ว และว้าว!
เครื่องมือจดบันทึกเหล่านี้ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณเคลียร์ความคิด บันทึกประจำวัน เพิ่มความสามารถทางสติปัญญาและสร้างสมองที่สองของคุณ
หากคุณยังไม่ได้ลองใช้แอปที่สองเป็นสมองสำหรับการจดบันทึก ถึงเวลาแล้วที่คุณควรลอง และเราจะบอกคุณว่าทำไม
สมองที่สองคืออะไร?
แอปสมองที่สองคือเครื่องมือดิจิทัลที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณจับภาพ จัดระเบียบ และจัดเก็บข้อมูล ความคิด และข้อมูลของคุณในรูปแบบที่มีโครงสร้าง ซึ่งคุณสามารถเรียกดูได้ตลอดเวลา
การสร้างสมองที่สองจะช่วยขยายกระบวนการคิดและความสามารถของคุณ โดยเป็นแหล่งเก็บข้อมูลที่เป็นระบบและเข้าถึงได้ง่ายสำหรับบันทึก เอกสาร และแนวคิดสร้างสรรค์ของคุณ
ติอาโก้ ฟอร์เต้ ได้แนะนำแนวคิดสมองที่สองเป็นครั้งแรกในหนังสือของเขา " การสร้างสมองที่สอง" เขาให้เหตุผลว่ามนุษย์ไม่สามารถจดจำข้อมูลประจำวันทุกอย่างได้เสมอไป เพราะมันอาจทำให้รู้สึกท่วมท้น
ติอาโก้ได้กล่าวต่อไปถึงประโยชน์ของการพึ่งพาระบบสมองที่สอง:
- จัดระเบียบข้อมูลของคุณอย่างสมบูรณ์แบบ ทำให้การเข้าถึงเป็นเรื่องง่าย
- เก็บข้อมูลไว้จนกว่าคุณจะลบสิ่งที่คุณไม่ต้องการอีกต่อไป
- รักษาความคิดสร้างสรรค์ของคุณและทำให้มั่นใจได้ว่างานของคุณจะถูกติดตาม ทำให้คุณสามารถกลับมาดูได้ตลอดเวลา
วิธีเลือกแอปสมองที่สอง
นี่คือคุณสมบัติบางประการที่คุณควรพิจารณาเมื่อเลือกแอปสมองสำรอง:
- การเข้าถึง: แอปสมองสำรองที่ออกแบบมาอย่างดีควรสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลาบนอุปกรณ์หรือแพลตฟอร์มใดก็ได้
- โครงสร้างและความยืดหยุ่น: คุณควรสามารถปรับเปลี่ยนอินเทอร์เฟซของแอปสำหรับบันทึกได้อย่างง่ายดายให้รองรับฟังก์ชัน รูปแบบ และสไตล์ที่แตกต่างกัน การจัดหมวดหมู่บันทึกควรมีความยืดหยุ่นโดยใช้โฟลเดอร์ แท็ก สมุดบันทึก ฯลฯ
- การแบ่งปัน: แอปจดบันทึกสมองที่สองที่ออกแบบมาอย่างดีช่วยให้คุณสามารถแบ่งปันบันทึกของคุณกับผู้อื่นได้อย่างง่ายดาย ฟังก์ชันเช่นการแก้ไขและการแสดงความคิดเห็นช่วยปรับปรุงการทำงานเป็นทีม การร่วมมือ และประสิทธิภาพการทำงานทั่วไป
10 แอปและซอฟต์แวร์สมองสำรองที่ดีที่สุดที่ควรใช้
1. คลิกอัพ
ClickUp คือเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรที่ดีที่สุดสำหรับการจดบันทึก คุณสามารถแก้ไขบันทึกของคุณและให้ข้อเสนอแนะกับทุกคนที่คุณแชร์ได้ ส่วนที่ดีที่สุดของ ClickUp คือสิ่งที่เริ่มต้นเป็นเพียงบันทึกธรรมดาสามารถกลายเป็นงานหรือโครงการที่ใหญ่ขึ้นได้
ClickUp ช่วยรวมทุกความคิดและขั้นตอนการทำงานของคุณไว้ในแอปเดียว ClickUp สามารถใช้งานได้บนอุปกรณ์และแพลตฟอร์มหลากหลาย และทำงานร่วมกับเครื่องมือที่คุณใช้อยู่ในชีวิตประจำวันได้อย่างราบรื่น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ClickUp Docs: สร้างเอกสารในรูปแบบใดก็ได้ ปรับแต่งเอกสารตามความต้องการของคุณ และแชร์กับทีมของคุณ เลือกจากเทมเพลตและรูปแบบต่างๆ เพื่อที่คุณไม่ต้องสร้างสมองที่สองจากศูนย์
- ClickUp NotePad: จดบันทึกไอเดียและสร้างรายการตรวจสอบได้อย่างรวดเร็วด้วยเทมเพลตสมุดบันทึกที่หลากหลายและครอบคลุม แปลงบันทึกของคุณให้เป็นงาน ใช้ฟอนต์ สี พื้นหลัง เทมเพลต และอื่นๆ ที่แตกต่างกันสำหรับบันทึกของคุณ
- ความสัมพันธ์ใน ClickUp: รวมไอเดียและงานของคุณเข้าด้วยกัน สร้างลิงก์ระหว่างเอกสารของคุณ และด้วยลิงก์ย้อนกลับ คุณสามารถทำให้ลิงก์ระหว่างงานและเอกสารที่เกี่ยวข้องเป็นอัตโนมัติได้ ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถสร้างไอเดียเดียวและนำไปใช้ได้ทุกที่!
- Clickup Brain: สร้างไอเดียใหม่คุณภาพสูงด้วย AI สรุปบันทึกยาวหรือสร้างไอเดียสำหรับการระดมสมองสำหรับโปรเจกต์กลุ่ม
- ClickUp Whiteboards: ร่วมมือกับทีมของคุณโดยใช้ผืนผ้าใบดิจิทัลเพื่อระดม ความคิดและวางแผนโครงการ สร้างสรรค์ร่วมกัน, แสดงความคิดเห็น, แท็ก, หรือกล่าวถึงบุคคลเพื่อร่วมมือ
- เทมเพลตสำเร็จรูป:ใช้เทมเพลตฐานความรู้ของ ClickUpเพื่อสร้างเอกสารกลางสำหรับความคิด ไอเดีย และข้อมูลอื่น ๆ ของทีมคุณ!
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ปัญหาความเข้ากันได้: ClickUp อาจทำงานไม่เร็วบนโทรศัพท์มือถือบางรุ่น (ณ ตอนนี้)
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp Brain พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อ Workspace
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (5,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
2. แนวคิด
Notionเป็นหนึ่งในแอปสมองที่สองที่มีความหลากหลายและสามารถปรับให้เข้ากับกระบวนการทำงานของแต่ละบุคคลได้ ใช้พื้นที่รวมศูนย์นี้สำหรับการจดบันทึก การจัดระเบียบ การจัดการงาน การเขียนอย่างตั้งใจ และการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการโฟกัสของคุณ
จดบันทึกอย่างรวดเร็ว, ความคิด, รายการที่ต้องทำ, หรือคำแนะนำจากที่ใดก็ได้. มันมอบความยืดหยุ่นในการจัดระเบียบบันทึกเหล่านี้โดยไม่มีข้อจำกัด, ทำให้คุณสามารถค้นหาได้อย่างง่ายดายทุกเมื่อ.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion
- Notion AI: สร้างไอเดียสำหรับงานของคุณและเขียนได้เร็วขึ้นด้วย AI
- บันทึกไม่จำกัด: เขียนได้มากเท่าที่ต้องการโดยไม่มีข้อจำกัด
- การจัดการแบบรวมศูนย์: รวมทุกสิ่งที่คุณต้องการไว้ในแพลตฟอร์มเดียว ไม่ว่าจะเป็นบันทึก งบประมาณ งาน หรือสูตรอาหาร คุณสามารถสร้างเครื่องมือจัดการความรู้ที่ปรับแต่งได้ตามกระบวนการคิดของคุณ
- ความพร้อมใช้งานของแพลตฟอร์มและอุปกรณ์: Notion สามารถใช้งานได้บน iOS และ Android สำหรับมือถือ, บน Mac และ Windows สำหรับเดสก์ท็อป, และมี Notion Web Clipper ที่ใช้งานร่วมกับเว็บเบราว์เซอร์ Chrome, Safari และ Firefox
ข้อจำกัดของ Notion
- ความปลอดภัย:ความปลอดภัยของ Notionอาจต้องปรับปรุงให้ดีขึ้น จุดอ่อนนี้อาจทำให้เอกสารสำคัญในแอปมีความเสี่ยง
ราคาของ Notion
- ฟรีตลอดไป
- บวก: $8-$10 ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $15-$18 ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- Notion AI: มีให้บริการในแผนชำระเงินทุกประเภทในราคา $8 ต่อเดือน
คะแนนและรีวิวของ Notion
- G2: 4. 7/5 (4,800+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (1,917+ รีวิว)
3. เก็บ
Google Keep เป็นซอฟต์แวร์เครื่องมือจดบันทึกที่ออกแบบมาสำหรับการเขียน การสร้างรายการ และการจัดระเบียบความคิดของคุณ; มันสะดวกสำหรับการตั้งการเตือนที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังสามารถแชร์บันทึกพร้อมรูปภาพและเสียงได้อย่างง่ายดาย
ด้วยผู้ใช้หลายล้านคน Keep เป็นตัวเลือกอันดับต้นสำหรับผู้ที่ชื่นชอบบันทึกที่มีชีวิตชีวา โดยมีป้ายกำกับสีสันหลากหลายให้เลือกใช้เพื่อจัดระเบียบและจัดเรียงเอกสารของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ
เก็บคุณสมบัติที่ดีที่สุด
- การรู้จำอักขระด้วยแสง: เปลี่ยนภาพถ่ายใดๆ ให้เป็นข้อความ เพื่อให้คุณสามารถจดบันทึกได้ทันทีจากภาพของคุณ
- การบันทึกเสียง: แปลงเสียงบันทึกของคุณเป็นข้อความโดยอัตโนมัติ
- มีให้บริการบน iOS, Android และเว็บ: ใช้แอปพลิเคชันเว็บนี้ได้ทุกที่และบนอุปกรณ์ใดก็ได้
เก็บข้อจำกัด
- ขาดตัวเลือกการจัดรูปแบบ: Keep ไม่มีตัวเลือกการจัดรูปแบบ เช่น ตัวเอียง ตัวหนา และขีดเส้นใต้
รักษาการตั้งราคา
- มันฟรีและไม่มีเวอร์ชันพรีเมียม
เก็บรักษาบทวิจารณ์และคะแนน
- G2: 4. 4/5 (36 รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (161 รีวิว)
4. Workflowy
Workflowy เป็นแอปจดบันทึกบนเว็บที่เปรียบเสมือนสมองที่สอง ซึ่งช่วยให้การจดบันทึกเป็นเรื่องง่ายด้วยอินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายและยืดหยุ่น ช่วยให้คุณจัดระเบียบความคิดได้อย่างรวดเร็วและเป็นธรรมชาติ
มันทำงานได้ดีเยี่ยมแบบออฟไลน์และรองรับการพัฒนาความคิดเหล่านั้นได้อย่างราบรื่นเมื่อเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต รายการแบบซ้อนของ Workflowy เป็นจุดเด่นที่โดดเด่น—สร้างรายการแบบหัวข้อย่อยสำหรับหลายระดับได้ตามต้องการ เพื่อแยกแยะความซับซ้อนของความคิดหรือรายการของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Workflowy
- การซ้อนกันไม่จำกัด: พัฒนาแนวคิดที่ซับซ้อนในขณะที่รักษาบริบทไว้ สำรวจรายละเอียดในระดับลึกภายในบันทึกหรือโครงการของคุณโดยไม่สูญเสียความเข้าใจในภาพรวมหรือโครงสร้าง
- ไฟล์และรูปภาพ: ผสานไฟล์และรูปภาพได้ไม่จำกัดจำนวนเข้ากับเนื้อหาของคุณโดยตรงด้วยฟีเจอร์ลากและวางที่ใช้งานง่าย
- การแก้ไขโดยไม่ต้องเข้าสู่ระบบ: เปิดใช้งานการเข้าถึงร่วมกันโดยไม่ต้องให้ผู้รับมีบัญชี Workflowy ของตนเอง
- เทมเพลต: เลือกจากคลังเทมเพลตของ Workflowy เพื่อเริ่มต้นใช้งาน หากคุณไม่ต้องการเขียนบันทึกของคุณตั้งแต่ต้น
ข้อจำกัดของ Workflowy
- คุณสมบัติที่จำกัดในเวอร์ชันฟรี: เวอร์ชันฟรีของ Workflowy จำกัดผู้ใช้ด้วยคุณสมบัติที่น้อยกว่า รวมถึงขีดจำกัดของรายการหัวข้อย่อยต่อเดือนและขีดจำกัดการอัปโหลดไฟล์ที่ 100MB
ราคาของ Workflowy
- ฟรีตลอดไป
- ข้อดี: $4.99 ต่อผู้ใช้
รีวิวและคะแนนของ Workflowy
- G2: 4. 4/5 (22 รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (14 รีวิว)
5. งานฝีมือ
อินเทอร์เฟซที่ไร้รอยต่อของ Craft ประกอบด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น บันทึกประจำวัน เอกสารที่ทำงานร่วมกันได้ วิกิ การผสานรวม การแสดงตัวอย่างลิงก์แบบละเอียด ความช่วยเหลือในการเขียนด้วย AIความคิดเห็น และการแสดงปฏิกิริยา
Craftเปลี่ยนแปลงการทำงานร่วมกันและการจดบันทึกของทีมด้วยการผสานการอัปเดตประจำวันที่มีโครงสร้าง การจัดลำดับความสำคัญ และการขจัดอุปสรรค ทั้งหมดในที่เดียว เป็นศูนย์กลางสำหรับทีมในการจดบันทึกและติดตามงาน ความคิด และความท้าทายต่างๆ ในโครงการต่างๆ
สร้างคุณสมบัติที่ดีที่สุด
- เวิร์กโฟลว์: เชื่อมต่อและจัดระเบียบการทำงานภายในและระหว่างทีม
- บันทึกประจำวัน: เพิ่มประสิทธิภาพการประชุมประจำวันด้วยการอัปเดตที่เชื่อมโยงกับปฏิทิน, ความสำคัญ, และอุปสรรค
- เอกสารที่มีโครงสร้าง: สร้างบัตรและหน้าเพจเพื่อให้บริบทและโครงสร้างที่ชัดเจนสำหรับความคิด
- การผสานเนื้อหาที่หลากหลาย: แทรกบล็อกโค้ด, ตัวอย่างลิงก์แบบสมบูรณ์, รูปภาพ, วิดีโอ, และการสนับสนุนผู้ช่วย AI
- วิกิ: รวบรวมความรู้ของทีมให้เป็นหนึ่งเดียว ลดความจำเป็นในการขอข้อมูลหรือลิงก์ซ้ำ
ข้อจำกัดในการประดิษฐ์
- ไม่เพียงพอสำหรับการจัดการงาน: Craft ถูกออกแบบมาสำหรับการจดบันทึกเป็นหลัก และมีตัวเลือกจำกัดสำหรับการจัดการงาน
การกำหนดราคาสินค้าหัตถกรรม
- ฟรี
- ข้อดี: $5 ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 10 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- Craft AI: ฟรีสำหรับผู้ใช้ทุกคน
รีวิวและให้คะแนนงานฝีมือ
- G2: 4. 6/5 (20 รีวิว)
- Capterra: 4. 5 (32 รีวิว)
6. Evernote
Evernote ช่วยคุณจัดระเบียบงานและชีวิตของคุณด้วยบันทึก ไม่ว่าคุณจะทำงานที่ไหนก็ตาม มันช่วยให้คุณบันทึกข้อมูลแบบไดนามิกด้วยข้อความ รูปภาพ แม่แบบ และอื่นๆ อีกมากมาย
Evernote ช่วยให้คุณจัดการบันทึกพร้อมกำหนดวันครบกำหนดและตัวเตือน รองรับการจัดเก็บเอกสารแบบไร้กระดาษ และผสานการทำงานกับ Google Calendar เพื่อการจัดตารางเวลาที่มีประสิทธิภาพและบันทึกข้อมูลตามบริบท
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Evernote
- ทำงานได้ทุกที่: มั่นใจว่าข้อมูลสำคัญพร้อมใช้งานเสมอด้วยการซิงค์บันทึกอัตโนมัติข้ามทุกอุปกรณ์
- จดจำทุกสิ่ง: เพิ่มประโยชน์ของบันทึกของคุณด้วยการรวมข้อความ, รูปภาพ, เสียง, สแกน, PDF และเอกสาร
- ค้นหาสิ่งต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว: เข้าถึงสิ่งที่คุณต้องการได้ทันทีด้วยความสามารถในการค้นหาที่ทรงพลังและยืดหยุ่น
ข้อจำกัดของ Evernote
- ราคา: Evernote มีราคาสูงกว่าเมื่อเทียบกับแอปพลิเคชันจดบันทึกสมองสำรองอื่น ๆ
ราคาของ Evernote
- ฟรี
- ส่วนบุคคล: $14.99 ต่อเดือน
- มืออาชีพ: $17.99 ต่อเดือน
รีวิวและคะแนนของ Evernote
- G2: 4. 6/5 (20 รีวิว)
- Capterra: 4. 3 (5 รีวิว)
7. สะท้อน
Reflect นำเสนอโซลูชันที่ครอบคลุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทางความคิดและการจดบันทึกอย่างมีประสิทธิผล โดยมีคุณสมบัติการซิงค์บันทึกแบบทันทีพร้อมบันทึกที่เชื่อมโยงย้อนกลับ เพื่อสร้างเครือข่ายของแนวคิด
Reflect ช่วยให้การจัดการบันทึกมีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพด้วยการเข้ารหัสแบบครบวงจร การผสานปฏิทิน การเผยแพร่เพียงคลิกเดียว และการช่วยเหลือจาก AI ที่ขับเคลื่อนด้วย GPT-4
สะท้อนคุณสมบัติที่ดีที่สุด
- บันทึกเครือข่าย: สร้างแผนภาพความคิดโดยใช้บันทึกที่เชื่อมโยงกลับ สร้างเครือข่ายทางปัญญาที่ครอบคลุม
- การผสานรวม: จัดการและสรุปการสนทนาในการประชุมขณะนำเข้าเหตุการณ์จากการผสานรวมกับ Google Calendar และ Outlook
- สะท้อน AI: ใช้ประโยชน์จากความช่วยเหลือของ AI ที่ขับเคลื่อนด้วย GPT-4 และ Whisper จาก OpenAI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเขียน จัดระเบียบความคิด และทำหน้าที่เป็นคู่คิดทางปัญญาของคุณ
สะท้อนข้อจำกัด
- ราคา: Reflect มีราคาสูงกว่าแอปที่สองสำหรับสมองอื่น ๆ
สะท้อนราคา
- พรีเมียม: $10 ต่อเดือน
สะท้อนรีวิวและคะแนน
- G2: 4. 7/5 (41 รีวิว)
- Capterra: 5.0 (2 รีวิว)
8. โอสซิเดียน
Obsidian เป็นแอปจดบันทึกอเนกประสงค์ที่ปรับให้เข้ากับความคิดของคุณได้ เมื่อคุณเขียนโน้ตออนไลน์แบบติดกระดาน แอปจะปรับตัวอย่างไดนามิกตามสไตล์ของคุณ เพื่อให้คุณถ่ายทอดสิ่งที่อยู่ในใจได้อย่างแม่นยำ
นอกจากนี้ Obsidian ยังช่วยให้คุณสามารถเชื่อมโยงโน้ตและแชร์กับใครก็ได้ได้อย่างง่ายดาย แอปนี้ยังรองรับการทำงานในสำนักงานและการจัดการโครงการอีกด้วย
คุณสมบัติเด่นของหินออบซิเดียน
- ลิงก์และกราฟ: จุดขายเฉพาะของ Obsidian คือเอฟเฟกต์ลิงก์และกราฟ ซึ่งช่วยให้คุณติดตามความเชื่อมโยงของบันทึกต่างๆ
- การทำงานร่วมกัน: แบ่งปันผลงานของคุณกับผู้อื่นโดยไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณ
- การปรับแต่ง: ปรับแต่งงานของคุณให้ตรงตามความชอบของคุณ ด้วยตัวเลือกในการเปลี่ยนรูปลักษณ์ สีสัน ธีม และอื่นๆ คุณควรเพลิดเพลินกับความคิดสร้างสรรค์ที่แอปนี้นำเสนอ
ข้อจำกัดของหินออบซิเดียน
- ราคาเพิ่มเติม: คุณต้องชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเพื่อใช้คุณสมบัติที่ง่ายและคาดหวังไว้ เช่น การซิงค์ข้อมูลระหว่างอุปกรณ์
ราคาของโอปอล
- ฟรี
- การใช้งานเชิงพาณิชย์: $50 ต่อผู้ใช้ต่อปี
รีวิวและคะแนนของ Obsidian
- G2: ไม่มีการให้คะแนนเพียงพอ
- Capterra: 4. 4/5 (20 รีวิว)
9. โน้ต iCloud
ด้วย Apple Notes คุณพร้อมที่จะบันทึกช่วงเวลาแห่งแรงบันดาลใจได้เสมอ ไม่ว่าจะบน iPhone, iPad, iPod touch หรือMac แอป Notes จะซิงค์กับ iCloud อย่างราบรื่น ทำให้คุณสามารถเข้าถึงบันทึกของคุณได้ทันทีบนทุกอุปกรณ์
iCloud.com นำเสนอฟังก์ชันการทำงานหลากหลาย รวมถึงการสร้าง แก้ไข จัดระเบียบโน้ต จัดการไฟล์แนบ และแชร์โน้ตหรือโฟลเดอร์
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ iCloud
- ความปลอดภัย: iCloud มีระบบความเป็นส่วนตัวที่มีความปลอดภัยสูงมาก ทำให้เพียงผู้ที่มีสิทธิ์เท่านั้นที่สามารถเข้าถึงบันทึกของตนได้
- พื้นที่จัดเก็บที่เพียงพอ: ผู้ใช้ iCloud แบบพรีเมียมจะได้รับพื้นที่จัดเก็บที่เกินกว่า 12 เทราไบต์ มอบพื้นที่กว้างขวางสำหรับข้อมูลส่วนตัวและธุรกิจ
ข้อจำกัดของ iCloud
- ฟีเจอร์การทำงานร่วมกันแบบจำกัด: แม้ว่าจะสามารถแชร์โน้ตกับผู้อื่นได้ แต่โน้ตใน iCloud จะไม่มีฟังก์ชันสำหรับแสดงความคิดเห็น ผู้ร่วมงานจะไม่สามารถให้ข้อเสนอแนะหรือดูประวัติการแก้ไขของแต่ละคนได้
ราคา iCloud
- 50GB: $0. 99
- 200GB: $2. 99
- 2TB: $9. 99
- 6TB: $29.99
- 12TB: $59.99
รีวิวและคะแนน iCloud
- G2: 4. 3/ 5 (รีวิวมากกว่า 800 รายการ)
- Capterra: 4. 6/ 5 (1500+ รีวิว)
10. Roam Research
Roam Research เป็นแอปจดบันทึกที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณเขียนเอกสารและทำวิจัย พร้อมทั้งรวบรวมข้อมูลในรูปแบบฐานข้อมูลกราฟ
มันเริ่มต้นเป็นเครื่องมือเพื่อช่วยนักศึกษาปริญญาเอกในการจัดโครงสร้างและเขียนวิทยานิพนธ์ที่ซับซ้อนของพวกเขา
ไม่เหมือนกับแอปจดบันทึกสมองที่สองอื่น ๆ Roam Research ทำหน้าที่เป็นเครื่องมือที่เน้นการวิจัยทางเทคโนโลยีมากกว่า นอกจากนี้ยังไม่มีเทมเพลต แต่มีตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมในการเชื่อมต่อบันทึกและสร้างสมองที่สอง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Roam Research
- อินเทอร์เฟซที่เป็นระเบียบ: Roam มีฟีเจอร์ที่แตกต่างกันสำหรับผู้ใช้แต่ละกลุ่ม แต่ทุกอย่างถูกจัดระเบียบอย่างดี—ไม่มีสิ่งรบกวน ใช้งานง่าย
- การติดตามงาน: เหมาะสำหรับการจัดการโครงการเพราะคุณสามารถมอบหมายงานและติดตามความคืบหน้าได้อย่างง่ายดาย
ข้อจำกัดของ Roam Research
- เครื่องมือนี้ไม่ได้ใช้งานง่ายเสมอไป และผู้ใช้รายงานว่าบริษัทไม่เต็มใจที่จะพัฒนาฟีเจอร์ที่ลูกค้าต้องการ
- Roamresearch มีราคาสูงกว่าแอปที่สองในสมองอื่น ๆ ในตลาด
ราคาของ Roam Research
- ข้อดี: $15 ต่อเดือน
- ผู้เชื่อ: $500 ต่อ 5 ปี
Roam Research รีวิวและคะแนน
- Capterra: 4. 2/ 5 (20 รีวิว)
- G2: ไม่มีการให้คะแนนเพียงพอ
ทำไมคุณจึงต้องการแอปสมองที่สองสำหรับการจดบันทึก
โดยสรุป แม้ว่าเสน่ห์แบบคลาสสิกของการจดบันทึกไอเดียลงในสมุดโน้ตจริงอาจมีความน่าดึงดูดใจ แต่ความเสี่ยงในการทำหายก็ยังคงมีอยู่เสมอ ความงดงามของแอปสมองสำรองอยู่ที่ความสามารถในการปกป้องไอเดียและงานของคุณไว้ในที่เดียว ลดความกังวลเรื่องการสูญหาย
เมื่อเวลาผ่านไป ความสามารถทางปัญญาของเราจะค่อยๆ ลดลงตามกาลเวลา เมื่อชีวิตส่วนตัวและชีวิตการทำงานเชื่อมโยงกัน เราได้สั่งสมความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ การค้นพบทางความคิดสร้างสรรค์ และความคิดต่างๆ ที่จำเป็นต้องบันทึกและเก็บรักษาไว้ตลอดชีวิตของเรา
คุณสามารถขอบคุณสมองส่วนที่สองของคุณได้ เมื่อคุณสามารถเข้าถึงผลงานหลายสิบปีเหล่านี้ได้ภายในไม่กี่นาที
ClickUp โดดเด่นในการให้บริการที่เก็บข้อมูลที่ปลอดภัยสำหรับความคิดและงานของคุณ พร้อมตัวเลือกเพิ่มประสิทธิภาพมากมายให้เลือกใช้