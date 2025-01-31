บล็อก ClickUp

10 แอปและซอฟต์แวร์สมองสำรองที่ดีที่สุดสำหรับการจดบันทึกในปี 2025

31 มกราคม 2568

คุณเคยมีไอเดียดีๆ ผุดขึ้นมาในหัว แล้วต้องสูญเสียไปเพราะสิ่งรบกวนในชีวิตหรือไม่?

หากคุณมีระบบสำหรับจดบันทึกแนวคิดที่เปลี่ยนแปลงชีวิต คุณอาจจะสามารถจดจำมันได้

เป็นเรื่องปกติที่แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์จะเกิดขึ้นเมื่อคุณคาดไม่ถึง—ไม่ว่าจะเป็นตอนที่คุณออกไปวิ่งหรือตอนที่คุณกำลังอาบน้ำ นั่นคือจุดที่แอปสมองที่สองเข้ามาช่วยได้ หยิบโทรศัพท์ของคุณขึ้นมาอย่างรวดเร็ว และว้าว!

เครื่องมือจดบันทึกเหล่านี้ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณเคลียร์ความคิด บันทึกประจำวัน เพิ่มความสามารถทางสติปัญญาและสร้างสมองที่สองของคุณ

หากคุณยังไม่ได้ลองใช้แอปที่สองเป็นสมองสำหรับการจดบันทึก ถึงเวลาแล้วที่คุณควรลอง และเราจะบอกคุณว่าทำไม

สมองที่สองคืออะไร?

แอปสมองที่สองคือเครื่องมือดิจิทัลที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณจับภาพ จัดระเบียบ และจัดเก็บข้อมูล ความคิด และข้อมูลของคุณในรูปแบบที่มีโครงสร้าง ซึ่งคุณสามารถเรียกดูได้ตลอดเวลา

การสร้างสมองที่สองจะช่วยขยายกระบวนการคิดและความสามารถของคุณ โดยเป็นแหล่งเก็บข้อมูลที่เป็นระบบและเข้าถึงได้ง่ายสำหรับบันทึก เอกสาร และแนวคิดสร้างสรรค์ของคุณ

ติอาโก้ ฟอร์เต้ ได้แนะนำแนวคิดสมองที่สองเป็นครั้งแรกในหนังสือของเขา " การสร้างสมองที่สอง" เขาให้เหตุผลว่ามนุษย์ไม่สามารถจดจำข้อมูลประจำวันทุกอย่างได้เสมอไป เพราะมันอาจทำให้รู้สึกท่วมท้น

ติอาโก้ได้กล่าวต่อไปถึงประโยชน์ของการพึ่งพาระบบสมองที่สอง:

  • จัดระเบียบข้อมูลของคุณอย่างสมบูรณ์แบบ ทำให้การเข้าถึงเป็นเรื่องง่าย
  • เก็บข้อมูลไว้จนกว่าคุณจะลบสิ่งที่คุณไม่ต้องการอีกต่อไป
  • รักษาความคิดสร้างสรรค์ของคุณและทำให้มั่นใจได้ว่างานของคุณจะถูกติดตาม ทำให้คุณสามารถกลับมาดูได้ตลอดเวลา

วิธีเลือกแอปสมองที่สอง

นี่คือคุณสมบัติบางประการที่คุณควรพิจารณาเมื่อเลือกแอปสมองสำรอง:

  • การเข้าถึง: แอปสมองสำรองที่ออกแบบมาอย่างดีควรสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลาบนอุปกรณ์หรือแพลตฟอร์มใดก็ได้
  • โครงสร้างและความยืดหยุ่น: คุณควรสามารถปรับเปลี่ยนอินเทอร์เฟซของแอปสำหรับบันทึกได้อย่างง่ายดายให้รองรับฟังก์ชัน รูปแบบ และสไตล์ที่แตกต่างกัน การจัดหมวดหมู่บันทึกควรมีความยืดหยุ่นโดยใช้โฟลเดอร์ แท็ก สมุดบันทึก ฯลฯ
  • การแบ่งปัน: แอปจดบันทึกสมองที่สองที่ออกแบบมาอย่างดีช่วยให้คุณสามารถแบ่งปันบันทึกของคุณกับผู้อื่นได้อย่างง่ายดาย ฟังก์ชันเช่นการแก้ไขและการแสดงความคิดเห็นช่วยปรับปรุงการทำงานเป็นทีม การร่วมมือ และประสิทธิภาพการทำงานทั่วไป

10 แอปและซอฟต์แวร์สมองสำรองที่ดีที่สุดที่ควรใช้

1. คลิกอัพ

สร้างเอกสาร วิกิ และอื่นๆ ที่สวยงาม และเชื่อมต่อเข้ากับกระบวนการทำงานของคุณด้วย ClickUp Docs
สร้างเอกสารที่สวยงาม วิกิ และอื่นๆ อีกมากมาย และเชื่อมต่อเข้ากับกระบวนการทำงานของคุณด้วย ClickUp Docs

ClickUp คือเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรที่ดีที่สุดสำหรับการจดบันทึก คุณสามารถแก้ไขบันทึกของคุณและให้ข้อเสนอแนะกับทุกคนที่คุณแชร์ได้ ส่วนที่ดีที่สุดของ ClickUp คือสิ่งที่เริ่มต้นเป็นเพียงบันทึกธรรมดาสามารถกลายเป็นงานหรือโครงการที่ใหญ่ขึ้นได้

ClickUp ช่วยรวมทุกความคิดและขั้นตอนการทำงานของคุณไว้ในแอปเดียว ClickUp สามารถใช้งานได้บนอุปกรณ์และแพลตฟอร์มหลากหลาย และทำงานร่วมกับเครื่องมือที่คุณใช้อยู่ในชีวิตประจำวันได้อย่างราบรื่น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • ClickUp Docs: สร้างเอกสารในรูปแบบใดก็ได้ ปรับแต่งเอกสารตามความต้องการของคุณ และแชร์กับทีมของคุณ เลือกจากเทมเพลตและรูปแบบต่างๆ เพื่อที่คุณไม่ต้องสร้างสมองที่สองจากศูนย์
  • ClickUp NotePad: จดบันทึกไอเดียและสร้างรายการตรวจสอบได้อย่างรวดเร็วด้วยเทมเพลตสมุดบันทึกที่หลากหลายและครอบคลุม แปลงบันทึกของคุณให้เป็นงาน ใช้ฟอนต์ สี พื้นหลัง เทมเพลต และอื่นๆ ที่แตกต่างกันสำหรับบันทึกของคุณ
  • ความสัมพันธ์ใน ClickUp: รวมไอเดียและงานของคุณเข้าด้วยกัน สร้างลิงก์ระหว่างเอกสารของคุณ และด้วยลิงก์ย้อนกลับ คุณสามารถทำให้ลิงก์ระหว่างงานและเอกสารที่เกี่ยวข้องเป็นอัตโนมัติได้ ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถสร้างไอเดียเดียวและนำไปใช้ได้ทุกที่!
ประหยัดเวลาในการสร้างฐานความรู้ของคุณด้วยเทมเพลตที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าของ ClickUp
ประหยัดเวลาในการสร้างฐานความรู้ของคุณด้วยเทมเพลตที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าของ ClickUp

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ปัญหาความเข้ากันได้: ClickUp อาจทำงานไม่เร็วบนโทรศัพท์มือถือบางรุ่น (ณ ตอนนี้)

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
  • ClickUp Brain พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อ Workspace

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (5,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)

2. แนวคิด

ตัวอย่างอินเทอร์เฟซของ Notion
การจดบันทึกใน Notion

Notionเป็นหนึ่งในแอปสมองที่สองที่มีความหลากหลายและสามารถปรับให้เข้ากับกระบวนการทำงานของแต่ละบุคคลได้ ใช้พื้นที่รวมศูนย์นี้สำหรับการจดบันทึก การจัดระเบียบ การจัดการงาน การเขียนอย่างตั้งใจ และการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการโฟกัสของคุณ

จดบันทึกอย่างรวดเร็ว, ความคิด, รายการที่ต้องทำ, หรือคำแนะนำจากที่ใดก็ได้. มันมอบความยืดหยุ่นในการจัดระเบียบบันทึกเหล่านี้โดยไม่มีข้อจำกัด, ทำให้คุณสามารถค้นหาได้อย่างง่ายดายทุกเมื่อ.

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion

  • Notion AI: สร้างไอเดียสำหรับงานของคุณและเขียนได้เร็วขึ้นด้วย AI
  • บันทึกไม่จำกัด: เขียนได้มากเท่าที่ต้องการโดยไม่มีข้อจำกัด
  • การจัดการแบบรวมศูนย์: รวมทุกสิ่งที่คุณต้องการไว้ในแพลตฟอร์มเดียว ไม่ว่าจะเป็นบันทึก งบประมาณ งาน หรือสูตรอาหาร คุณสามารถสร้างเครื่องมือจัดการความรู้ที่ปรับแต่งได้ตามกระบวนการคิดของคุณ
  • ความพร้อมใช้งานของแพลตฟอร์มและอุปกรณ์: Notion สามารถใช้งานได้บน iOS และ Android สำหรับมือถือ, บน Mac และ Windows สำหรับเดสก์ท็อป, และมี Notion Web Clipper ที่ใช้งานร่วมกับเว็บเบราว์เซอร์ Chrome, Safari และ Firefox

ข้อจำกัดของ Notion

  • ความปลอดภัย:ความปลอดภัยของ Notionอาจต้องปรับปรุงให้ดีขึ้น จุดอ่อนนี้อาจทำให้เอกสารสำคัญในแอปมีความเสี่ยง

ราคาของ Notion

  • ฟรีตลอดไป
  • บวก: $8-$10 ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $15-$18 ต่อผู้ใช้
  • องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
  • Notion AI: มีให้บริการในแผนชำระเงินทุกประเภทในราคา $8 ต่อเดือน

คะแนนและรีวิวของ Notion

  • G2: 4. 7/5 (4,800+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (1,917+ รีวิว)

3. เก็บ

แดชบอร์ด Google Keep
ผ่านทางGoogle Keep

Google Keep เป็นซอฟต์แวร์เครื่องมือจดบันทึกที่ออกแบบมาสำหรับการเขียน การสร้างรายการ และการจัดระเบียบความคิดของคุณ; มันสะดวกสำหรับการตั้งการเตือนที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังสามารถแชร์บันทึกพร้อมรูปภาพและเสียงได้อย่างง่ายดาย

ด้วยผู้ใช้หลายล้านคน Keep เป็นตัวเลือกอันดับต้นสำหรับผู้ที่ชื่นชอบบันทึกที่มีชีวิตชีวา โดยมีป้ายกำกับสีสันหลากหลายให้เลือกใช้เพื่อจัดระเบียบและจัดเรียงเอกสารของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ

เก็บคุณสมบัติที่ดีที่สุด

  • การรู้จำอักขระด้วยแสง: เปลี่ยนภาพถ่ายใดๆ ให้เป็นข้อความ เพื่อให้คุณสามารถจดบันทึกได้ทันทีจากภาพของคุณ
  • การบันทึกเสียง: แปลงเสียงบันทึกของคุณเป็นข้อความโดยอัตโนมัติ
  • มีให้บริการบน iOS, Android และเว็บ: ใช้แอปพลิเคชันเว็บนี้ได้ทุกที่และบนอุปกรณ์ใดก็ได้

เก็บข้อจำกัด

  • ขาดตัวเลือกการจัดรูปแบบ: Keep ไม่มีตัวเลือกการจัดรูปแบบ เช่น ตัวเอียง ตัวหนา และขีดเส้นใต้

รักษาการตั้งราคา

  • มันฟรีและไม่มีเวอร์ชันพรีเมียม

เก็บรักษาบทวิจารณ์และคะแนน

  • G2: 4. 4/5 (36 รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (161 รีวิว)

4. Workflowy

ตัวอย่างของบันทึกในโครงสร้างซ้อนกันใน Workflowy
ผ่านทางWorkflowy

Workflowy เป็นแอปจดบันทึกบนเว็บที่เปรียบเสมือนสมองที่สอง ซึ่งช่วยให้การจดบันทึกเป็นเรื่องง่ายด้วยอินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายและยืดหยุ่น ช่วยให้คุณจัดระเบียบความคิดได้อย่างรวดเร็วและเป็นธรรมชาติ

มันทำงานได้ดีเยี่ยมแบบออฟไลน์และรองรับการพัฒนาความคิดเหล่านั้นได้อย่างราบรื่นเมื่อเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต รายการแบบซ้อนของ Workflowy เป็นจุดเด่นที่โดดเด่น—สร้างรายการแบบหัวข้อย่อยสำหรับหลายระดับได้ตามต้องการ เพื่อแยกแยะความซับซ้อนของความคิดหรือรายการของคุณ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Workflowy

  • การซ้อนกันไม่จำกัด: พัฒนาแนวคิดที่ซับซ้อนในขณะที่รักษาบริบทไว้ สำรวจรายละเอียดในระดับลึกภายในบันทึกหรือโครงการของคุณโดยไม่สูญเสียความเข้าใจในภาพรวมหรือโครงสร้าง
  • ไฟล์และรูปภาพ: ผสานไฟล์และรูปภาพได้ไม่จำกัดจำนวนเข้ากับเนื้อหาของคุณโดยตรงด้วยฟีเจอร์ลากและวางที่ใช้งานง่าย
  • การแก้ไขโดยไม่ต้องเข้าสู่ระบบ: เปิดใช้งานการเข้าถึงร่วมกันโดยไม่ต้องให้ผู้รับมีบัญชี Workflowy ของตนเอง
  • เทมเพลต: เลือกจากคลังเทมเพลตของ Workflowy เพื่อเริ่มต้นใช้งาน หากคุณไม่ต้องการเขียนบันทึกของคุณตั้งแต่ต้น

ข้อจำกัดของ Workflowy

  • คุณสมบัติที่จำกัดในเวอร์ชันฟรี: เวอร์ชันฟรีของ Workflowy จำกัดผู้ใช้ด้วยคุณสมบัติที่น้อยกว่า รวมถึงขีดจำกัดของรายการหัวข้อย่อยต่อเดือนและขีดจำกัดการอัปโหลดไฟล์ที่ 100MB

ราคาของ Workflowy

  • ฟรีตลอดไป
  • ข้อดี: $4.99 ต่อผู้ใช้

รีวิวและคะแนนของ Workflowy

  • G2: 4. 4/5 (22 รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (14 รีวิว)

5. งานฝีมือ

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์งานฝีมือ
ผ่านทางงานฝีมือ

อินเทอร์เฟซที่ไร้รอยต่อของ Craft ประกอบด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น บันทึกประจำวัน เอกสารที่ทำงานร่วมกันได้ วิกิ การผสานรวม การแสดงตัวอย่างลิงก์แบบละเอียด ความช่วยเหลือในการเขียนด้วย AIความคิดเห็น และการแสดงปฏิกิริยา

Craftเปลี่ยนแปลงการทำงานร่วมกันและการจดบันทึกของทีมด้วยการผสานการอัปเดตประจำวันที่มีโครงสร้าง การจัดลำดับความสำคัญ และการขจัดอุปสรรค ทั้งหมดในที่เดียว เป็นศูนย์กลางสำหรับทีมในการจดบันทึกและติดตามงาน ความคิด และความท้าทายต่างๆ ในโครงการต่างๆ

สร้างคุณสมบัติที่ดีที่สุด

  • เวิร์กโฟลว์: เชื่อมต่อและจัดระเบียบการทำงานภายในและระหว่างทีม
  • บันทึกประจำวัน: เพิ่มประสิทธิภาพการประชุมประจำวันด้วยการอัปเดตที่เชื่อมโยงกับปฏิทิน, ความสำคัญ, และอุปสรรค
  • เอกสารที่มีโครงสร้าง: สร้างบัตรและหน้าเพจเพื่อให้บริบทและโครงสร้างที่ชัดเจนสำหรับความคิด
  • การผสานเนื้อหาที่หลากหลาย: แทรกบล็อกโค้ด, ตัวอย่างลิงก์แบบสมบูรณ์, รูปภาพ, วิดีโอ, และการสนับสนุนผู้ช่วย AI
  • วิกิ: รวบรวมความรู้ของทีมให้เป็นหนึ่งเดียว ลดความจำเป็นในการขอข้อมูลหรือลิงก์ซ้ำ

ข้อจำกัดในการประดิษฐ์

  • ไม่เพียงพอสำหรับการจัดการงาน: Craft ถูกออกแบบมาสำหรับการจดบันทึกเป็นหลัก และมีตัวเลือกจำกัดสำหรับการจัดการงาน

การกำหนดราคาสินค้าหัตถกรรม

  • ฟรี
  • ข้อดี: $5 ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: 10 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
  • Craft AI: ฟรีสำหรับผู้ใช้ทุกคน

รีวิวและให้คะแนนงานฝีมือ

  • G2: 4. 6/5 (20 รีวิว)
  • Capterra: 4. 5 (32 รีวิว)

6. Evernote

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ Evernote
ผ่านทางEvernote

Evernote ช่วยคุณจัดระเบียบงานและชีวิตของคุณด้วยบันทึก ไม่ว่าคุณจะทำงานที่ไหนก็ตาม มันช่วยให้คุณบันทึกข้อมูลแบบไดนามิกด้วยข้อความ รูปภาพ แม่แบบ และอื่นๆ อีกมากมาย

Evernote ช่วยให้คุณจัดการบันทึกพร้อมกำหนดวันครบกำหนดและตัวเตือน รองรับการจัดเก็บเอกสารแบบไร้กระดาษ และผสานการทำงานกับ Google Calendar เพื่อการจัดตารางเวลาที่มีประสิทธิภาพและบันทึกข้อมูลตามบริบท

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Evernote

  • ทำงานได้ทุกที่: มั่นใจว่าข้อมูลสำคัญพร้อมใช้งานเสมอด้วยการซิงค์บันทึกอัตโนมัติข้ามทุกอุปกรณ์
  • จดจำทุกสิ่ง: เพิ่มประโยชน์ของบันทึกของคุณด้วยการรวมข้อความ, รูปภาพ, เสียง, สแกน, PDF และเอกสาร
  • ค้นหาสิ่งต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว: เข้าถึงสิ่งที่คุณต้องการได้ทันทีด้วยความสามารถในการค้นหาที่ทรงพลังและยืดหยุ่น

ข้อจำกัดของ Evernote

ราคาของ Evernote

  • ฟรี
  • ส่วนบุคคล: $14.99 ต่อเดือน
  • มืออาชีพ: $17.99 ต่อเดือน

รีวิวและคะแนนของ Evernote

  • G2: 4. 6/5 (20 รีวิว)
  • Capterra: 4. 3 (5 รีวิว)

7. สะท้อน

ผ่านทางสะท้อน

Reflect นำเสนอโซลูชันที่ครอบคลุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทางความคิดและการจดบันทึกอย่างมีประสิทธิผล โดยมีคุณสมบัติการซิงค์บันทึกแบบทันทีพร้อมบันทึกที่เชื่อมโยงย้อนกลับ เพื่อสร้างเครือข่ายของแนวคิด

Reflect ช่วยให้การจัดการบันทึกมีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพด้วยการเข้ารหัสแบบครบวงจร การผสานปฏิทิน การเผยแพร่เพียงคลิกเดียว และการช่วยเหลือจาก AI ที่ขับเคลื่อนด้วย GPT-4

สะท้อนคุณสมบัติที่ดีที่สุด

  • บันทึกเครือข่าย: สร้างแผนภาพความคิดโดยใช้บันทึกที่เชื่อมโยงกลับ สร้างเครือข่ายทางปัญญาที่ครอบคลุม
  • การผสานรวม: จัดการและสรุปการสนทนาในการประชุมขณะนำเข้าเหตุการณ์จากการผสานรวมกับ Google Calendar และ Outlook
  • สะท้อน AI: ใช้ประโยชน์จากความช่วยเหลือของ AI ที่ขับเคลื่อนด้วย GPT-4 และ Whisper จาก OpenAI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเขียน จัดระเบียบความคิด และทำหน้าที่เป็นคู่คิดทางปัญญาของคุณ

สะท้อนข้อจำกัด

  • ราคา: Reflect มีราคาสูงกว่าแอปที่สองสำหรับสมองอื่น ๆ

สะท้อนราคา

  • พรีเมียม: $10 ต่อเดือน

สะท้อนรีวิวและคะแนน

  • G2: 4. 7/5 (41 รีวิว)
  • Capterra: 5.0 (2 รีวิว)

8. โอสซิเดียน

ใช้ Obsidian เพื่อจดบันทึกเกี่ยวกับวิธีการสร้างปลั๊กอิน
ผ่านทางObsidian

Obsidian เป็นแอปจดบันทึกอเนกประสงค์ที่ปรับให้เข้ากับความคิดของคุณได้ เมื่อคุณเขียนโน้ตออนไลน์แบบติดกระดาน แอปจะปรับตัวอย่างไดนามิกตามสไตล์ของคุณ เพื่อให้คุณถ่ายทอดสิ่งที่อยู่ในใจได้อย่างแม่นยำ

นอกจากนี้ Obsidian ยังช่วยให้คุณสามารถเชื่อมโยงโน้ตและแชร์กับใครก็ได้ได้อย่างง่ายดาย แอปนี้ยังรองรับการทำงานในสำนักงานและการจัดการโครงการอีกด้วย

คุณสมบัติเด่นของหินออบซิเดียน

  • ลิงก์และกราฟ: จุดขายเฉพาะของ Obsidian คือเอฟเฟกต์ลิงก์และกราฟ ซึ่งช่วยให้คุณติดตามความเชื่อมโยงของบันทึกต่างๆ
  • การทำงานร่วมกัน: แบ่งปันผลงานของคุณกับผู้อื่นโดยไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณ
  • การปรับแต่ง: ปรับแต่งงานของคุณให้ตรงตามความชอบของคุณ ด้วยตัวเลือกในการเปลี่ยนรูปลักษณ์ สีสัน ธีม และอื่นๆ คุณควรเพลิดเพลินกับความคิดสร้างสรรค์ที่แอปนี้นำเสนอ

ข้อจำกัดของหินออบซิเดียน

  • ราคาเพิ่มเติม: คุณต้องชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเพื่อใช้คุณสมบัติที่ง่ายและคาดหวังไว้ เช่น การซิงค์ข้อมูลระหว่างอุปกรณ์

ราคาของโอปอล

  • ฟรี
  • การใช้งานเชิงพาณิชย์: $50 ต่อผู้ใช้ต่อปี

รีวิวและคะแนนของ Obsidian

  • G2: ไม่มีการให้คะแนนเพียงพอ
  • Capterra: 4. 4/5 (20 รีวิว)

9. โน้ต iCloud

ภาพหน้าจอของบันทึกใน iCloud
ผ่านApple iCloud Notes

ด้วย Apple Notes คุณพร้อมที่จะบันทึกช่วงเวลาแห่งแรงบันดาลใจได้เสมอ ไม่ว่าจะบน iPhone, iPad, iPod touch หรือMac แอป Notes จะซิงค์กับ iCloud อย่างราบรื่น ทำให้คุณสามารถเข้าถึงบันทึกของคุณได้ทันทีบนทุกอุปกรณ์

iCloud.com นำเสนอฟังก์ชันการทำงานหลากหลาย รวมถึงการสร้าง แก้ไข จัดระเบียบโน้ต จัดการไฟล์แนบ และแชร์โน้ตหรือโฟลเดอร์

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ iCloud

  • ความปลอดภัย: iCloud มีระบบความเป็นส่วนตัวที่มีความปลอดภัยสูงมาก ทำให้เพียงผู้ที่มีสิทธิ์เท่านั้นที่สามารถเข้าถึงบันทึกของตนได้
  • พื้นที่จัดเก็บที่เพียงพอ: ผู้ใช้ iCloud แบบพรีเมียมจะได้รับพื้นที่จัดเก็บที่เกินกว่า 12 เทราไบต์ มอบพื้นที่กว้างขวางสำหรับข้อมูลส่วนตัวและธุรกิจ

ข้อจำกัดของ iCloud

  • ฟีเจอร์การทำงานร่วมกันแบบจำกัด: แม้ว่าจะสามารถแชร์โน้ตกับผู้อื่นได้ แต่โน้ตใน iCloud จะไม่มีฟังก์ชันสำหรับแสดงความคิดเห็น ผู้ร่วมงานจะไม่สามารถให้ข้อเสนอแนะหรือดูประวัติการแก้ไขของแต่ละคนได้

ราคา iCloud

  • 50GB: $0. 99
  • 200GB: $2. 99
  • 2TB: $9. 99
  • 6TB: $29.99
  • 12TB: $59.99

รีวิวและคะแนน iCloud

  • G2: 4. 3/ 5 (รีวิวมากกว่า 800 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/ 5 (1500+ รีวิว)

10. Roam Research

โรม รีเสิร์ช
ผ่านทางRoam Research

Roam Research เป็นแอปจดบันทึกที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณเขียนเอกสารและทำวิจัย พร้อมทั้งรวบรวมข้อมูลในรูปแบบฐานข้อมูลกราฟ

มันเริ่มต้นเป็นเครื่องมือเพื่อช่วยนักศึกษาปริญญาเอกในการจัดโครงสร้างและเขียนวิทยานิพนธ์ที่ซับซ้อนของพวกเขา

ไม่เหมือนกับแอปจดบันทึกสมองที่สองอื่น ๆ Roam Research ทำหน้าที่เป็นเครื่องมือที่เน้นการวิจัยทางเทคโนโลยีมากกว่า นอกจากนี้ยังไม่มีเทมเพลต แต่มีตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมในการเชื่อมต่อบันทึกและสร้างสมองที่สอง

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Roam Research

  • อินเทอร์เฟซที่เป็นระเบียบ: Roam มีฟีเจอร์ที่แตกต่างกันสำหรับผู้ใช้แต่ละกลุ่ม แต่ทุกอย่างถูกจัดระเบียบอย่างดี—ไม่มีสิ่งรบกวน ใช้งานง่าย
  • การติดตามงาน: เหมาะสำหรับการจัดการโครงการเพราะคุณสามารถมอบหมายงานและติดตามความคืบหน้าได้อย่างง่ายดาย

ข้อจำกัดของ Roam Research

  • เครื่องมือนี้ไม่ได้ใช้งานง่ายเสมอไป และผู้ใช้รายงานว่าบริษัทไม่เต็มใจที่จะพัฒนาฟีเจอร์ที่ลูกค้าต้องการ
  • Roamresearch มีราคาสูงกว่าแอปที่สองในสมองอื่น ๆ ในตลาด

ราคาของ Roam Research

  • ข้อดี: $15 ต่อเดือน
  • ผู้เชื่อ: $500 ต่อ 5 ปี

Roam Research รีวิวและคะแนน

  • Capterra: 4. 2/ 5 (20 รีวิว)
  • G2: ไม่มีการให้คะแนนเพียงพอ

ทำไมคุณจึงต้องการแอปสมองที่สองสำหรับการจดบันทึก

โดยสรุป แม้ว่าเสน่ห์แบบคลาสสิกของการจดบันทึกไอเดียลงในสมุดโน้ตจริงอาจมีความน่าดึงดูดใจ แต่ความเสี่ยงในการทำหายก็ยังคงมีอยู่เสมอ ความงดงามของแอปสมองสำรองอยู่ที่ความสามารถในการปกป้องไอเดียและงานของคุณไว้ในที่เดียว ลดความกังวลเรื่องการสูญหาย

เมื่อเวลาผ่านไป ความสามารถทางปัญญาของเราจะค่อยๆ ลดลงตามกาลเวลา เมื่อชีวิตส่วนตัวและชีวิตการทำงานเชื่อมโยงกัน เราได้สั่งสมความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ การค้นพบทางความคิดสร้างสรรค์ และความคิดต่างๆ ที่จำเป็นต้องบันทึกและเก็บรักษาไว้ตลอดชีวิตของเรา

คุณสามารถขอบคุณสมองส่วนที่สองของคุณได้ เมื่อคุณสามารถเข้าถึงผลงานหลายสิบปีเหล่านี้ได้ภายในไม่กี่นาที

ClickUp โดดเด่นในการให้บริการที่เก็บข้อมูลที่ปลอดภัยสำหรับความคิดและงานของคุณ พร้อมตัวเลือกเพิ่มประสิทธิภาพมากมายให้เลือกใช้