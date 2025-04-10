10 อันดับสุดยอดคู่แข่งและทางเลือกเหนือมนุษย์สำหรับการจัดการอีเมลในปี 2025

หากคุณกำลังอ่านบทความนี้อยู่ คุณอาจอยู่ในหนึ่งในสองกลุ่มนี้: กำลังจมอยู่ในอีเมล หรือกำลังใช้ Superhuman แอปอีเมลที่เรียบหรู
หากเป็นกรณีแรก คุณกำลังจะได้รับสิ่งที่น่าตื่นเต้น: 10 เครื่องมืออีเมลล้ำสมัยที่ออกแบบมาเพื่อลดภาระในการอ่านและตอบอีเมล
และถ้าคุณอยู่ในกลุ่มที่สองและรู้สึกว่า Superhuman ไม่เป็นไปตามที่โฆษณาไว้ โปรดอ่านต่อไป
มีทางเลือกหลายประการให้สำรวจ
คุณต้องการเครื่องมือจัดการอีเมลอัจฉริยะเพื่อรักษาเนื้อหาอีเมลและกล่องจดหมายของคุณให้ปราศจากความยุ่งเหยิง คู่มือนี้จะพาคุณเจาะลึกถึงทางเลือกของ Superhuman ที่มีคุณสมบัติยอดเยี่ยมซึ่งออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการ งบประมาณ และกระบวนการทำงานของคุณ
คุณควรมองหาอะไรในทางเลือกที่เหนือมนุษย์?
เลือกโปรแกรมอีเมลที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และนี่คือปัจจัยสำคัญที่ควรพิจารณา:
- ความเร็วและประสิทธิภาพ: มองหาอินเทอร์เฟซที่รวดเร็วราวสายฟ้าพร้อมทางลัดคีย์บอร์ดที่ใช้งานง่ายสำหรับการเขียน ส่ง และจัดระเบียบอีเมล
- คุณสมบัติขององค์กร: เลือกทางเลือกที่ช่วยให้กล่องจดหมายของคุณไม่รกด้วยฟังก์ชันการติดแท็ก การติดฉลาก และการค้นหาที่แข็งแกร่ง
- การทำงานร่วมกัน: มองหาฟังก์ชันการทำงาน เช่น การส่งต่ออีเมล กล่องจดหมายร่วม และฟีเจอร์การแสดงความคิดเห็น ซึ่งเป็นสิ่งที่มีค่าอย่างยิ่งสำหรับทีมขนาดใหญ่หรือขนาดเล็ก
- การผสานรวม: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าระบบเชื่อมต่อกับเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่คุณชื่นชอบ เช่น แพลตฟอร์มการจัดการโครงการหรือปฏิทิน
โดยการประเมินคุณสมบัติเหล่านี้อย่างละเอียดถี่ถ้วน คุณสามารถเลือกทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับ Superhuman ที่ตรงกับความต้องการในการจัดการอีเมลของคุณได้
10 คู่แข่งและทางเลือกที่ดีที่สุดที่เหนือมนุษย์
มาพบกับแชมป์เปี้ยนที่สามารถแข่งขันกับความสามารถเหนือมนุษย์ได้ แต่ละคนมีคุณสมบัติและฟังก์ชันการทำงานที่เป็นเอกลักษณ์:
1. คานารี เมล์
Canary Mail มีคุณสมบัติด้านความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง เช่น การเข้ารหัสและการป้องกันการแอบอ้างตัวตน, อินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่าย, และคุณสมบัติ AI ที่มีประโยชน์สำหรับการจัดการอีเมลผ่านเบราว์เซอร์
มันให้ความสมดุลที่แข็งแกร่งระหว่างความปลอดภัยและการใช้งานเมื่อเทียบกับการให้ความสำคัญกับความเร็วและประสิทธิภาพของ Superhuman
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Canary Mail
- อัตโนมัติงานที่น่าเบื่อเช่นการจัดตารางเวลาอีเมล, การติดตามผล, และการส่งคำทักทายที่ปรับแต่งตามบุคคลด้วย AI
- บล็อกสิ่งรบกวนโดยการให้ความสำคัญกับอีเมลที่สำคัญและปิดเสียงอีเมลที่เหลือ
- รวมบัญชีอีเมลทั้งหมดของคุณไว้ในมุมมองเดียวที่เป็นระเบียบ
ข้อจำกัดของ Canary Mail
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าพบข้อบกพร่องเป็นครั้งคราวกับผู้ช่วย AI
- UI อาจมีความเป็นธรรมชาติมากขึ้น
ราคาของ Canary Mail
- ฟรี
- ข้อดี: $49/ผู้ใช้ต่อปี
- องค์กรธุรกิจ: $100/ผู้ใช้ต่อปี
Canary Mail รีวิวและคะแนน
- G2: 4. 4/5 (40+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
2. บลูเมล
BlueMail นำเสนอทางเลือกที่อาจมีราคาประหยัดกว่าเมื่อเทียบกับราคาพรีเมียมของ Superhuman โดยมีฟีเจอร์ที่ตอบโจทย์ผู้ใช้หลากหลายกลุ่มมากขึ้น โดยเฉพาะผู้ที่อาจไม่ต้องการความเน้นความเร็วเป็นพิเศษเหมือนที่อีเมลของ Superhuman มอบให้
มันใช้ ChatGPT เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและกระบวนการอีเมลของคุณ นอกจากนี้ยังส่งอีเมลขาเข้าของคุณอย่างชาญฉลาดเพื่อให้มาถึงทันที ช่วยประหยัดเวลาอันมีค่า
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ BlueMail
- เข้าถึงปฏิทินของคุณและวางแผนกิจกรรมได้จากภายใน BlueMail
- รวมอีเมลจากทุกบัญชีของคุณและแสดงในโฟลเดอร์รวมเพื่อการดูอย่างรวดเร็ว
- จัดการกล่องขาเข้าของคุณตามผู้ส่งและกลุ่มได้อย่างยืดหยุ่นและชาญฉลาด
- สำรองข้อมูล, คืนค่า, และโอนย้ายบัญชีและตั้งค่าของคุณอย่างปลอดภัยระหว่างทุกอุปกรณ์ของคุณ
ข้อจำกัดของ BlueMail
- ในการดำเนินการบางอย่าง (เช่น การค้นหา) Bluemail มักจะใช้ CPU และ RAM จำนวนมาก
- เมื่อมีจำนวนอีเมลและบัญชีเพิ่มขึ้น ระบบก็เริ่มช้าลงและมีปัญหาในการซิงค์ข้อมูล
ราคาของ BlueMail
- มาตรฐาน: ฟรี
- Bluemail Plus: $5/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ธุรกิจมืออาชีพ: $10/ผู้ใช้ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว BlueMail
- G2: 4. 3/5 (50+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
3. ไปรษณีย์อากาศ
Airmail มีฟีเจอร์ที่หลากหลายกว่า Superhuman โดยได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับอุปกรณ์ของ Apple และทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพกับ iOS, macOS และ watchOS
มันดึงดูดผู้ใช้ที่ต้องการมากกว่าความเร็วและคุณค่าที่มีฟังก์ชันการทำงานที่เกินกว่าการจัดการอีเมลหลัก ซึ่งอีเมล Superhuman ขาดไป
กล่องจดหมายอัจฉริยะจะจัดเรียงอีเมลของคุณโดยอัตโนมัติ แยกข้อความส่งเสริมการขายและความวุ่นวายออกไป ทำให้ข้อความที่สำคัญที่สุดอยู่ด้านหน้าและตรงกลาง ช่วยให้คุณสามารถจัดการกับสิ่งที่ต้องการความสนใจอย่างแท้จริงได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของไปรษณีย์อากาศ
- ดูอีเมลทั้งหมดของคุณจากทุกกล่องจดหมายพร้อมกันด้วยฟีเจอร์กล่องจดหมายรวม
- กำหนดเวลาส่งอีเมลของคุณให้ถึงกล่องจดหมายของผู้รับในเวลาที่เหมาะสมที่สุด
- กำหนดสีเพื่อระบุบัญชีอีเมลอย่างรวดเร็วและปรับแต่งมุมมองในรายการข้อความ
- แชร์เอกสารหรือแม้แต่ข้อความจากแอปอื่น ๆ บนอุปกรณ์ของคุณไปยัง Airmail เพื่อสร้างอีเมลได้อย่างง่ายดาย
ข้อจำกัดของไปรษณีย์อากาศ
- ไม่มีการผสานปฏิทิน
- บางครั้ง กระทู้จะสับสน และเมื่อพยายามลบข้อความหนึ่ง ข้อความทั้งหมดในกระทู้ก็จะถูกลบไปด้วย
ราคาไปรษณีย์อากาศ
- เวอร์ชันพื้นฐาน: ฟรี
- ข้อดี: $2.99 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน (รวมการทดลองใช้ฟรี 3 วัน)
คะแนนและรีวิวของไปรษณีย์อากาศ
- G2: 3. 6/5 (รีวิว 20+ ครั้ง)
- Capterra: 4. 6/5 (ไม่มีรีวิวเพียงพอ)
4. กล่องจดหมาย
Postbox โดดเด่นด้วยความเข้ากันได้กับบริการอีเมลหลากหลายมากกว่า ในขณะที่ Superhuman มีข้อจำกัด
Postbox ยังรองรับการใช้นิ้วสัมผัสสำหรับผู้ใช้ macOS ที่ใช้แทร็กแพดหรืออุปกรณ์อื่นที่รองรับการใช้นิ้วสัมผัสหลายจุด
คุณสมบัติเด่นของ Postbox
- จัดเก็บข้อความโดยพิมพ์ชื่อโฟลเดอร์เป้าหมายในแถบด่วน
- ย้ายข้อความจากกล่องขาเข้าไปยังโฟลเดอร์เก็บถาวรที่จัดเตรียมไว้โดยเฉพาะโดยคลิกปุ่มเก็บถาวรในแถบเครื่องมือ
- สร้างตัวกรองตามบัญชีหรือทั่วโลกในทุกบัญชี และทำงานโดยอัตโนมัติ, ด้วยตนเอง, หรือเป็นระยะ
ข้อจำกัดของกล่องจดหมาย
- UI/UX ต้องการการปรับปรุง
- โฟลเดอร์และป้ายกำกับที่มากเกินไปอาจนำไปสู่ระบบจดหมายขยะหลายระบบที่ดูเหมือนจะไม่ทำงานอย่างถูกต้องในการตั้งค่าเริ่มต้น
ราคาตู้ไปรษณีย์
- ทดลองใช้ 30 วัน: ฟรี
- ใบอนุญาตใช้งานตลอดชีพของ Postbox: $49
การจัดอันดับและรีวิวของกล่องจดหมาย
- G2: 3. 5/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: ไม่มีการให้คะแนนเพียงพอ
5. eM Client
eM Client มีฟีเจอร์ที่หลากหลายมากกว่าเมื่อเทียบกับโปรแกรมอีเมลที่เรียบง่ายกว่า นอกเหนือจากอีเมลแล้ว ยังมีชุดเครื่องมือสำหรับจัดการปฏิทินและงานอย่างครบถ้วนอีกด้วย
นอกจากนี้ยังรองรับเครื่องมือการจัดระเบียบที่ทรงพลัง เช่น กฎฝั่งเซิร์ฟเวอร์และการค้นหา ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ยังไม่มีใน Superhuman
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ eM Client
- ค้นหาอีเมลเฉพาะด้วยตัวกรองการค้นหาขั้นสูงที่รวมถึงไฟล์แนบ ข้อมูลติดต่อ และเนื้อหาภายในไฟล์แนบ
- ปรับแต่งอินเทอร์เฟซตามที่คุณต้องการด้วยธีมที่หลากหลาย รูปแบบ และการตั้งค่าการแจ้งเตือน
- ผสานบริการแชทยอดนิยม เช่น WhatsAppและ Telegram เพื่อการสื่อสารแบบศูนย์กลาง
ข้อจำกัดของ eM Client
- เส้นทางการเรียนรู้ที่ชันขึ้นเล็กน้อย โดยเฉพาะสำหรับผู้ใช้ที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิค
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าพบปัญหาการทำงานช้าลงเป็นครั้งคราว โดยเฉพาะบนเครื่องที่มีอายุการใช้งานนาน
ราคา eM Client
- ฟรี
- ข้อดี: $31. 17 ต่ออุปกรณ์ (ชำระเงินครั้งเดียว)
- ธุรกิจมืออาชีพ: $148 ต่อ 12 อุปกรณ์ (ชำระครั้งเดียว)
eM Client คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 0/5 (50+ รีวิว)
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
6. จุดประกาย
Spark เป็นทางเลือกที่ฟรีอย่างสมบูรณ์แทนระบบสมัครสมาชิกแบบเสียเงินของ Superhuman. แม้ว่าอาจไม่มีคุณสมบัติขั้นสูงบางอย่างของ Superhuman แต่ก็สามารถเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ใช้ที่คำนึงถึงงบประมาณ.
คุณสมบัติเด่นของ Spark
- เก็บถาวร, หยุดชั่วคราว, หรือ ลบ อีเมล ด้วยการเลื่อนนิ้วเพียงครั้งเดียว ช่วยประหยัดเวลาและทำให้การจัดการอีเมลของคุณเป็นระเบียบ
- ร่วมมือกับเพื่อนร่วมงานในการร่างอีเมลและสร้างเทมเพลตที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้สำหรับข้อความที่ใช้บ่อย ช่วยประหยัดเวลาและรักษาความสม่ำเสมอ
- กำหนดเวลาส่งอีเมลให้ถูกส่งในเวลาที่เฉพาะเจาะจง เพื่อให้ข้อความของคุณถึงผู้รับในเวลาที่เหมาะสมที่สุด หรือเมื่อคุณไม่อยู่ในสำนักงาน
ข้อจำกัดของสปาร์ค
- ผู้ใช้บางรายได้รายงานถึงข้อบกพร่องหรือปัญหาด้านประสิทธิภาพที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว โดยเฉพาะหลังจากการอัปเดต
- Spark อาจมีความยืดหยุ่นในการปรับแต่งน้อยกว่าเมื่อเทียบกับโปรแกรมอีเมลอื่น ๆ บางตัว
การกำหนดราคาแบบสปาร์ค
- ฟรี
- พรีเมียมรายบุคคล: $4.99/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ทีมพรีเมียม: $6.99/ผู้ใช้ต่อเดือน
คะแนนและรีวิวสปาร์ค
- G2: 3. 7/5 (ไม่มีรีวิวเพียงพอ)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 15 รายการ)
7. Mailspring
Mailspring เป็นโปรแกรมอีเมลฟรีที่มีน้ำหนักเบา พร้อมใช้งานบนทุกแพลตฟอร์มหลัก ในขณะที่ Superhuman นำเสนอฟีเจอร์ขั้นสูงที่หลากหลายและการสนับสนุนที่ยอดเยี่ยมในราคาพรีเมียม
คุณสมบัติที่โดดเด่นของ Mailspring คือความสามารถในการแปลอีเมลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างๆ ได้จากภายในร่างอีเมล
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Mailspring
- แปลข้อความที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษเป็นภาษาสเปน รัสเซีย จีน ฝรั่งเศส และเยอรมัน—ได้โดยตรงในร่างของคุณ
- ติดตามการเชื่อมต่อและกิจกรรมเพื่อรับการแจ้งเตือนทันทีเมื่อผู้ติดต่ออ่านข้อความของคุณ
- สร้างคลังอีเมลที่สามารถปรับแต่งได้ โดยใช้เทมเพลตตอบกลับด่วน
ข้อจำกัดของ Mailspring
- บางครั้ง อีเมลบางฉบับอาจถูกย้ายไปยังโฟลเดอร์อื่นโดยอัตโนมัติ
- ปัญหาการซิงค์ที่เกิดขึ้นซ้ำ
ราคาของ Mailspring
- ฟรี
- เมลสปริง โปร: $8 ต่อเดือน
คะแนนและรีวิวของ Mailspring
- G2: 3. 8/5 (18+ รีวิว)
- Capterra: 5/5 (ไม่มีรีวิวเพียงพอ)
8. Mailbird
เช่นเดียวกับ Spark, Mailbird เป็นแอปจัดการอีเมลฟรีที่มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ซึ่งอาจเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับผู้ใช้ที่ให้ความสำคัญกับความคุ้มค่าและประสบการณ์การใช้งานที่น่าพึงพอใจมากกว่าแนวทางที่เน้นความเร็วของ Superhuman
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Mailbird
- ปรับแต่งพื้นหลังของคุณด้วยภาพที่คุณเลือก
- ใช้ ChatGPT เพื่อสร้างอีเมลที่ฟังดูเป็นธรรมชาติและเหมือนมนุษย์ได้ในไม่กี่วินาที
- ค้นหาไฟล์แนบใดๆ ในกล่องขาเข้าของคุณด้วยฟังก์ชันการค้นหาที่ทรงพลัง
- ส่งอีเมลในภาษาของคุณโดยเลือกจากรายการภาษาที่รองรับซึ่งมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
ข้อจำกัดของ Mailbird
- ปัญหาการเพิ่มรูปภาพในอีเมล
- ขาดคุณสมบัติการอัตโนมัติที่มีประสิทธิภาพ
ราคาของ Mailbird
- ฟรี
- มาตรฐานรายปี: $2. 28/ผู้ใช้ต่อเดือน
- พรีเมียมรายปี: $4.03/ผู้ใช้ต่อเดือน
คะแนนและรีวิวของ Mailbird
- G2: 3. 7/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
9. ด้านหน้า
ออกแบบมาเพื่อการร่วมมือในทีม Front โดดเด่นด้วยคุณสมบัติเช่นกล่องจดหมายร่วมและฟังก์ชันการทำงานของทีม
ระบบปฏิบัติการนี้เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่จัดการการสื่อสารทางอีเมลภายในสภาพแวดล้อมของทีม ในขณะที่ Superhuman มุ่งเน้นไปที่ประสิทธิภาพของผู้ใช้รายบุคคลมากกว่า
คุณสมบัติเด่นด้านหน้า
- จัดการกล่องจดหมายร่วมสำหรับทุกช่องทางในที่เดียว
- จัดระเบียบ, กำหนดเส้นทาง, และแก้ไขการสื่อสารในขนาดใหญ่โดยใช้ AI
- ยกระดับการสนทนาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขไปยังทีมของคุณเพื่อการติดตามผลที่รวดเร็วยิ่งขึ้นผ่านแชทหรืออีเมล
ข้อจำกัดด้านหน้า
- การค้นหาข้อความเก่า การจัดเก็บถาวร และการนำเข้าผู้ติดต่ออาจเป็นเรื่องยากสำหรับผู้ใช้บางราย
- สำหรับผู้ใช้ที่กำลังออกจากโปรแกรมอย่าง Outlook อาจมีช่วงเวลาที่ต้องเรียนรู้เพิ่มเติม และต้องใช้เวลาสักระยะในการปรับตัวกับฟีเจอร์ที่หลากหลายมากมาย
ราคาหน้า
- เริ่มต้น: $29/ที่นั่ง ต่อเดือน
- การเติบโต: $79/ที่นั่งต่อเดือน
- ขนาด: $99/ที่นั่งต่อเดือน (มีให้บริการเฉพาะแบบรายปีเท่านั้น)
- พรีเมียม: $229/ที่นั่งต่อเดือน (มีให้บริการเฉพาะแบบรายปีเท่านั้น)
คะแนนและรีวิวด้านหน้า
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000+)
- Capterra: 4. 6/5 (200+ รีวิว)
10. คนส่งจดหมาย
Mailman นำเสนอวิธีการที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงเมื่อเทียบกับแอปพลิเคชันเดสก์ท็อปของ Superhuman นี่อาจเป็นทางเลือกที่ดีหากคุณชอบโซลูชันที่ใช้เว็บเป็นหลัก
มันทำงานเป็นไฟร์วอลล์อีเมลที่ผสานรวมกับแอปอีเมลที่คุณชื่นชอบ ดังนั้น คุณสามารถบล็อกช่วงเวลาสำหรับการทำงานที่ต้องการสมาธิและกำจัดสิ่งรบกวนจากกล่องจดหมายของคุณได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Mailman
- ตั้งเวลา 'ห้ามรบกวน' ไว้ล่วงหน้าเพื่อสมดุลชีวิตการทำงานและเวลาที่ปราศจากอีเมล
- ตั้งค่า Mailman เพื่อจัดการรายชื่ออีเมลของคุณและส่งตามช่วงเวลาเป็นรายชั่วโมง หรือกำหนดจำนวนครั้งต่อวัน
- บล็อกอีเมลที่ไม่สำคัญและเลือกวิธีที่คุณต้องการจัดการกับผู้ส่งแต่ละรายในอนาคต
- เพิ่มผู้ส่งที่สำคัญ, โดเมน, หรือคำสำคัญลงในรายการ VIP เพื่อให้พวกเขาผ่านตัวกรอง และคุณเห็นสิ่งที่คุณต้องการเสมอ
ข้อจำกัดของ Mailman
- กลไกการค้นหาอาจทำงานไม่ถูกต้องในบางครั้ง
- คุณต้องป้อนข้อมูลด้วยตนเองเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
ราคาของเมล์แมน
- ทดลองใช้ฟรี 21 วัน
- มาตรฐาน: $10 ต่อเดือน
คะแนนและรีวิวของเมล์แมน
- G2: 4. 6/5 (11+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
เครื่องมือจัดการอีเมลอื่น ๆ
คุณอาจไม่จำเป็นต้องใช้ซอฟต์แวร์จัดการอีเมลโดยเฉพาะเสมอไปเพื่อตอบสนองความต้องการในการส่งอีเมลของคุณ เครื่องมือจัดการโครงการที่ทรงพลังอย่าง ClickUp ก็สามารถนำเสนอความสามารถในการผสานรวมอีเมลได้อย่างแข็งแกร่งเช่นกัน
โซลูชันที่ครอบคลุมเช่นนี้ยังสามารถทำให้การติดตามความคืบหน้าของงานเป็นเรื่องง่ายผ่านการอัปเดตทางอีเมลและวิธีการอื่น ๆ
มาดูให้ละเอียดกัน
ลองนึกภาพการตอบอีเมลภายในบริบทของโครงการ มอบหมายงานโดยตรงจากการสนทนา และติดตามกำหนดเวลาต่างๆ ได้อย่างแม่นยำ
นี่คือพลังของการจัดการโครงการด้วยอีเมลของClickUp!
ClickUp Integrationsเปลี่ยนความยุ่งเหยิงของอีเมลให้กลายเป็นพลังแห่งการทำงานร่วมกันอย่างเหนือชั้น ด้วยการผสานการทำงานอย่างลงตัวกับบริการอีเมลยอดนิยม เช่น Gmail และ Outlook ช่วยให้คุณจัดการอีเมลทั้งหมดได้ภายในอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย
ClickUp Brainและฟีเจอร์ AI ของมันสามารถทำงานอัตโนมัติ เช่น การจัดตารางอีเมล การติดตามผล การแจ้งเตือน และการตอบกลับอัจฉริยะ เพื่อจัดระเบียบขั้นตอนการทำงานของคุณให้ดียิ่งขึ้น
ClickUp มีแผนการใช้งานฟรีสำหรับบุคคลทั่วไป ตัวอย่างเช่น มีตัวเลือกที่ประหยัดงบประมาณสำหรับผู้ที่ต้องการจัดการอีเมลควบคู่ไปกับโครงการต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดายเพียงไม่กี่คลิก ด้วยซอฟต์แวร์ชุดเดียว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- สร้างรายการดำเนินการจากอีเมลของลูกค้า, ตั๋ว, บัก, และอื่น ๆ
- เพิ่มไฟล์แนบ, เชื่อมโยงอีเมลกับงาน, และติดแท็กทีมของคุณเพื่อให้การสื่อสารเป็นระเบียบและสามารถดำเนินการได้
- ส่งอีเมลตามฟิลด์ที่กำหนดเอง, การส่งแบบฟอร์ม, หรือเหตุการณ์งานใน ClickUp
- ผสานบัญชีอีเมลใด ๆ จาก Gmail, Outlook, Office 365 หรือ IMAP
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้ใช้ใหม่บางคนสังเกตเห็นว่ามีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชัน
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ธุรกิจ: $12/ผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp Brain: มีให้บริการในทุกแผนการชำระเงินสำหรับ $7 ต่อสมาชิก Workspace ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (4,000+ รีวิว)
การเลือกแพลตฟอร์มการจัดการอีเมลที่เหมาะสม
การเลือกไคลเอนต์อีเมลธุรกิจที่เหมาะสมอาจรู้สึกท่วมท้น แต่คุณสามารถหาตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบได้ด้วยการพิจารณาอย่างรอบคอบ
ClickUp โดดเด่นในฐานะโซลูชันที่ยอดเยี่ยม ช่วยให้คุณสามารถรวมการสื่อสารและการทำงานร่วมกันทั้งหมดไว้ในศูนย์กลางเดียว
ลองใช้ ClickUpวันนี้