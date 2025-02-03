บล็อก ClickUp
กู้คืนเวลาของคุณ: 10 เครื่องมือจัดการกล่องจดหมายที่ดีที่สุดเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด

Engineering Team
3 กุมภาพันธ์ 2568

สถิติทางอีเมลระบุว่าผู้เชี่ยวชาญโดยเฉลี่ยต้องจัดการกับอีเมลที่ยังไม่ได้อ่านจำนวน 200 ฉบับ และได้รับข้อความใหม่เข้ามาอีก 120 ฉบับต่อวัน แต่สามารถตอบกลับได้เพียง 25% เท่านั้น

ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ก่อตั้งธุรกิจ, ผู้ทำงานทางไกล, หรือเพียงแค่ใครบางคนที่ต้องการควบคุมชีวิตดิจิทัลของคุณกลับมา, ไม่มีข้อสงสัยเลยว่าการจัดการกล่องจดหมายอย่างมีทักษะนั้นจำเป็นสำหรับการ ใช้เวลาอย่างมีสติ

เครื่องมือจัดการกล่องขาเข้าช่วยให้คุณใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการจัดการอีเมลประจำวัน แทนที่จะต้องเร่งรีบค้นหาอีเมลจำนวนมาก คุณจะสามารถจัดลำดับความสำคัญ ส่ง ติดตาม และจัดระเบียบข้อความของคุณได้อย่างง่ายดายและแม่นยำราวกับศัลยแพทย์

ผลลัพธ์? การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่จะทำให้คุณสงสัยว่าเคยอยู่รอดมาได้อย่างไรโดยไม่มีเครื่องมือเหล่านี้ ในการเดินทางที่น่าตื่นเต้นเพื่อ พิชิตป่าอีเมลของคุณ เราขอนำเสนอ 10 เครื่องมือจัดการกล่องจดหมายที่ใช้งานได้จริงที่สุด!

เครื่องมือจัดการกล่องขาเข้าคืออะไร?

เครื่องมือจัดการกล่องขาเข้าถูกออกแบบมาเพื่อทำให้การจัดระเบียบอีเมลและกล่องขาเข้าเป็นเรื่องง่ายขึ้น มาพร้อมกับฟีเจอร์สำหรับการ จัดระเบียบ, ส่ง, ตอบกลับ, และติดตามอีเมล อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้การสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกและภายในองค์กร, ลูกค้าเป้าหมาย, และลูกค้าของคุณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

แอปพลิเคชันและโซลูชันการจัดการอีเมลหลายตัวใช้ความสามารถของ AI และการทำงานอัตโนมัติเพื่อให้การโต้ตอบของคุณราบรื่น รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น คุณสามารถคาดหวังการตั้งค่าเฉพาะสำหรับการจัดการปริมาณข้อความจำนวนมากและการแจ้งเตือนที่รบกวนสมาธิที่มาพร้อมกับข้อความเหล่านั้น

อีเมลในคลิกอัพ
เชื่อมต่ออีเมลของคุณกับ ClickUp เพื่อจัดเรียงข้อความในรายการงานได้อย่างง่ายดายและมอบหมายข้อความให้กับสมาชิกในทีมของคุณ

ควรสังเกตว่าเครื่องมือเหล่านี้มีบทบาทสำคัญในการลดระดับความเครียดของทีมไอทีและทีมสนับสนุนลูกค้า นักการตลาดทางอีเมล และผู้จัดการโครงการ ซึ่งมักพบว่าตัวเองถูกท่วมท้นด้วยอีเมลที่ค้างอยู่และการประชุมตลอดทั้งวัน

คุณสมบัติที่จำเป็นในการค้นหาในเครื่องมือจัดการกล่องจดหมาย

นี่คือรายการตรวจสอบคุณสมบัติหลักที่ควรพิจารณาในซอฟต์แวร์จัดการอีเมล:

  1. การจัดลำดับความสำคัญของอีเมล: เครื่องมือจัดการอีเมลควรจัดลำดับความสำคัญของอีเมลโดยอัตโนมัติตามเกณฑ์ เช่น ผู้ส่ง ความสำคัญ หรือคำสำคัญบนแดชบอร์ดที่ใช้งานง่าย
  2. ระบบอัตโนมัติและปัญญาประดิษฐ์: มองหาตัวเลือกในการทำงานอัตโนมัติ เช่น การกรองสแปม การจัดตารางเวลาอัจฉริยะ และการตอบกลับอัตโนมัติ เครื่องมือจัดการอีเมลชั้นนำอาจมีฟีเจอร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับการเขียน การตอบกลับ การสรุป และการตรวจสอบภาษาและน้ำเสียงของข้อความ
  3. การผสานรวม: การผสานรวมอย่างราบรื่นกับแอปพลิเคชันเพิ่มประสิทธิภาพ ปฏิทิน และเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่คุณมีอยู่เป็นสิ่งสำคัญสำหรับเวิร์กโฟลว์ที่สอดคล้องกัน
  4. ความสามารถในการค้นหา: ฟังก์ชันการค้นหาที่แข็งแกร่งพร้อมตัวกรองขั้นสูงช่วยให้การค้นหาอีเมลเฉพาะภายในคลังข้อมูลขนาดใหญ่เป็นเรื่องง่าย
  5. ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว: ให้ความสำคัญกับเครื่องมือที่มีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง รวมถึงการเข้ารหัส การยืนยันตัวตนสองขั้นตอน และการป้องกันการฟิชชิ่งและมัลแวร์ เพื่อให้การสื่อสารของคุณปลอดภัย
  6. การควบคุมการจัดตารางและการแจ้งเตือน: ผู้เชี่ยวชาญที่มีงานยุ่งมักต้องการการจัดตารางอีเมลและการประชุมที่มีประสิทธิภาพ พร้อมตัวเลือกในการกำหนดค่าการแจ้งเตือน

10 เครื่องมือจัดการกล่องจดหมายที่ดีที่สุด

นี่คือรายการซอฟต์แวร์จัดการกล่องจดหมายและอีเมลที่มีประสิทธิภาพอย่างน่าทึ่ง 10 รายการที่คุณสามารถไว้วางใจเพื่อปฏิวัติวิธีการจัดการอีเมลของคุณ เราได้รวบรวมเครื่องมือหลากหลายที่ตอบสนองความต้องการของสายงานต่างๆ เช่น บริการลูกค้า การตลาด และการสนับสนุนพนักงาน ?

1.คลิกอัพ

ตัวอย่างข้อความอีเมลขายของด้วย ClickUp AI
ClickUp AI ช่วยให้ทีมขายมั่นใจในการสื่อสารมากขึ้นด้วยการตรวจทาน แก้ไขย่อ หรือร่างข้อความอีเมล

หากคุณเหนื่อยกับการจัดการหลายช่องทางสื่อสารเพื่อให้โครงการของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่น ให้ไว้วางใจโซลูชันการจัดการโครงการผ่านอีเมลแบบครบวงจรของ Clickup ที่จะเปลี่ยนความวุ่นวายให้กลายเป็นความชัดเจน! แพลตฟอร์มนี้รวมงานโครงการและการสื่อสารที่กระจัดกระจายไว้ที่เดียวในศูนย์กลางเดียว ทำให้ทุกอย่างอยู่ในปลายนิ้วของคุณ

ClickUpไม่ใช่แค่ทางเลือกแทนอีเมล— มันคือการปฏิวัติด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน บอกลาความยุ่งยากในการสลับแท็บเพื่อจัดการอีเมล!ด้วยฟีเจอร์ Inbox คุณสามารถเชื่อมต่อบัญชีอีเมลของคุณ เช่นGmail และ Outlook ได้โดยตรงกับ ClickUp

รวมการสนทนาทางอีเมลทั้งหมดของคุณไว้ใน งาน เพื่อจัดระเบียบวันของคุณให้เรียบร้อย ClickUp ช่วยให้คุณ:

  • สร้างงานที่สามารถดำเนินการได้ทันทีจากกล่องจดหมายของคุณ—เหมาะสำหรับแคมเปญการตลาดทางอีเมล, คำถามจากลูกค้า, หรือการจัดตั้งระบบการทำงานอัตโนมัติ
  • กำหนดตารางงานและประชุมตามความพร้อมของทีม (พร้อมปฏิทินในตัว)
  • ปรับแต่งการแจ้งเตือนความสำคัญและการเตือนความจำเพื่อลดการรบกวน
  • แนบอีเมลไปยังเธรดงานเพื่อรักษาการสื่อสารให้เป็นศูนย์กลาง
อีเมลใน ClickUp
จัดการอีเมลและทำงานในที่เดียว—ส่งและรับอีเมลได้ทุกที่ใน ClickUp, สร้างงานจากอีเมล, ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติ, แนบอีเมลไปยังงานใดก็ได้, และอื่นๆ อีกมากมาย

ด้วยClickUp Automations คุณจะสามารถ อัตโนมัติการดำเนินการทางอีเมล ได้ทั้งหมดเพียงแค่ไม่กี่คลิก ควบคุมการจัดการอีเมลของคุณด้วยการส่งอีเมลหาลูกค้าเป้าหมาย อัปเดตสถานะ และกำหนดความสำคัญและแท็กโดยอัตโนมัติ

และนี่คือสิ่งที่พิเศษที่สุด! ?

ClickUp AIพร้อมช่วยยกระดับประสิทธิภาพของคุณให้ดียิ่งขึ้น ตั้งแต่การสรุปบันทึกการประชุมไปจนถึงการเขียนอีเมลด้วยคำแนะนำที่เฉพาะเจาะจงตามการใช้งานมันคือผู้ช่วยเสมือนจริงด้านประสิทธิภาพการทำงานของคุณ ใช้มันเพื่อสร้างอีเมลที่ชัดเจน กระชับ และน่าสนใจ พร้อมรูปแบบที่จัดเตรียมไว้ล่วงหน้าเพื่อดึงดูดผู้รับ

สำหรับผู้ที่ดูแลแคมเปญการตลาดขนาดใหญ่ใช้เทมเพลตการตลาดทางอีเมลของ ClickUpเพื่อทำให้กระบวนการสร้างและส่งอีเมล รวมถึงการติดตามลูกค้าเป้าหมายง่ายขึ้น ทำให้มั่นใจได้ว่ากระบวนการทำงานของคุณมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกันในภาพรวมตลอดเวลา

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ผู้ใช้ใหม่ต้องการเวลาในการสำรวจทุกฟีเจอร์
  • ไม่มีฟีเจอร์การโทรผ่านวิดีโอในตัว แต่สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือยอดนิยมอย่าง Zoomได้
  • ไม่รวมคุณสมบัติการวิเคราะห์การตลาดทางอีเมลแบบดั้งเดิมเมื่อเทียบกับซอฟต์แวร์จัดการอีเมลบางตัวในรายการนี้

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: กรุณาติดต่อบริษัทเพื่อสอบถามราคา
  • ClickUp AI พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (8,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)

2. ฮิเวอร์

ส่วนขยาย Hiver สำหรับ Chrome
ผ่านทาง:Hiver

Hiver เป็นเครื่องมือจัดการอีเมลที่ยอดเยี่ยมสำหรับการทำให้อีเมลและการทำงานร่วมกันง่ายขึ้นภายใน Gmail และ G Suite ด้วย ส่วนขยาย Chrome คุณสามารถมอบหมายอีเมล เพิ่มบันทึกภายใน ตั้งสถานะ ใช้แชทสด และแม้แต่ลองใช้การสื่อสารด้วยเสียงด้วยการสมัครสมาชิก Aircall ?️

Hiver เปลี่ยน Gmail ให้กลายเป็นศูนย์กลางการทำงานที่แข็งแกร่ง มอบความสามารถในการมองเห็นงานของทีมและสถานะการสอบถามได้แบบเรียลไทม์ แปลงอีเมลให้เป็นงานที่สามารถดำเนินการได้และมอบหมายให้กับสมาชิกในทีมได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว ทั้งหมดนี้ภายในอินเทอร์เฟซ Gmail ที่คุณคุ้นเคย

ตัวเลือกซอฟต์แวร์การจัดการอีเมลนี้ช่วยให้คุณมีคุณสมบัติการจัดการโครงการอีเมลที่จำเป็น เช่น การจัดระเบียบ การจัดลำดับความสำคัญ และความสามารถในการค้นหาที่มีประสิทธิภาพ ทำให้การรับผิดชอบงานและประสิทธิภาพของทีมเป็นเรื่องง่าย

คุณสมบัติเด่นของ Hiver

  • ผสานการทำงานกับ Gmail และ Google Workspace Suite
  • อนุญาตให้แปลงอีเมลเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้และมอบหมายให้ผู้อื่น
  • การมองเห็นสถานะการค้นหาแบบเรียลไทม์สำหรับข้อความขาเข้าหรือขาออก
  • ส่วนขยาย Chrome รองรับการแชทสด การส่งข้อความผ่าน WhatsApp และการสื่อสารด้วยเสียง

ข้อจำกัดของ Hiver

  • ไม่มีตัวเลือกในการกำหนดบุคคลมากกว่าหนึ่งคนให้กับอีเมล
  • แอปพลิเคชันมือถือต้องการการปรับปรุง

ราคาของ Hiver

  • ไลท์: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ข้อดี: $39/เดือน ต่อผู้ใช้
  • เอลิต: $59/เดือน ต่อผู้ใช้

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นแบบเรียกเก็บรายปี

คะแนนและรีวิวของ Hiver

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 800+)
  • Capterra: 4. 7/5 (100+ รีวิว)

3. Zendesk

เซนเดสก์
ผ่านทาง:Zendesk

ในฐานะโซลูชันการสนับสนุนลูกค้า Zendesk ช่วยให้การโต้ตอบทางอีเมลสร้างความประทับใจที่ยาวนานให้กับลูกค้าของคุณ ด้วยฟีเจอร์อย่าง การตอบกลับแบบสำเร็จรูป เครื่องมือจัดการอีเมลของ Zendesk ช่วยให้ทีมสนับสนุนของคุณสามารถจัดการปัญหาอีเมลทั่วไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มประสิทธิผลในการทำงาน

แต่สิ่งที่ทำให้ Zendesk แตกต่างอย่างแท้จริงคือความสามารถในการปรับแต่งได้อย่างยอดเยี่ยมสำหรับการจัดการอีเมล คุณสามารถสร้างรายงานและการแสดงข้อมูลที่ออกแบบเฉพาะเพื่อรับข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับประสิทธิภาพของกล่องจดหมายของคุณ ช่วยให้คุณสามารถปรับปรุงกระบวนการจัดการอีเมลทั้งขาเข้าและขาออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมในการจัดการอีเมลเท่านั้น แต่ยังช่วยยกระดับประสบการณ์ของลูกค้าในระยะยาวอีกด้วย ?

เครื่องมือ AI ของ Zendesk ช่วยปรับปรุงการจัดการอีเมลให้ดียิ่งขึ้นโดยรับหน้าที่สำคัญต่างๆ เช่น การคัดแยกอีเมลและการแนะนำคำตอบ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zendesk

  • ผสานการทำงานกับระบบ CRM เพื่อการสอบถามและการโต้ตอบกับลูกค้าแบบเฉพาะบุคคล
  • รายงานที่กำหนดเองและการแสดงข้อมูลในรูปแบบภาพ—เหมาะสำหรับแคมเปญการตลาดทางอีเมลและทีมบริการลูกค้า
  • ระบบอัตโนมัติในการคัดแยกและแนะนำการตอบกลับอีเมลที่เข้ามา
  • เพิ่มประสบการณ์ของลูกค้าในทุกช่องทางการสื่อสาร

ข้อจำกัดของ Zendesk

  • แผงผู้ดูแลระบบอาจต้องปรับปรุง
  • คุณสมบัติการค้นหาที่ต่ำกว่ามาตรฐาน

ราคาของ Zendesk

  • สำหรับทีมขาย: $19/เดือน ต่อผู้ใช้ การเติบโต: $55/เดือน ต่อผู้ใช้ ระดับมืออาชีพ: $115/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ทีม: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
  • การเติบโต: $55/เดือน ต่อผู้ใช้
  • มืออาชีพ: $115/เดือน ต่อผู้ใช้
  • สำหรับบริการ ทีม: $55/เดือน ต่อผู้ใช้ การเติบโต: $89/เดือน ต่อผู้ใช้ มืออาชีพ: $115/เดือน ต่อผู้ใช้ องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
  • ทีม: $55/เดือน ต่อผู้ใช้
  • การเติบโต: $89/เดือน ต่อผู้ใช้
  • มืออาชีพ: $115/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
  • ทีม: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
  • การเติบโต: $55/เดือน ต่อผู้ใช้
  • มืออาชีพ: $115/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ทีม: $55/เดือน ต่อผู้ใช้
  • การเติบโต: 89 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • มืออาชีพ: $115/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นแบบรายปี และมีบริการทดลองใช้ฟรี

คะแนนและรีวิว Zendesk

  • G2: 4. 3/5 (5,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)

4. ฮิลล์ สเกาต์

ฮิลล์ สกอต
ผ่านทาง:Help Scout

Help Scout ถูกออกแบบมาเพื่อทำให้การสนทนากับลูกค้าเป็นไปอย่างราบรื่นภายใน กล่องจดหมายร่วม คุณมีที่อยู่อีเมลเดียวและบัญชีผู้ใช้เพียงหนึ่งบัญชีสำหรับตัวคุณเอง แต่ผู้ใช้กล่องจดหมายร่วมสามารถทำงานร่วมกันในอีเมลที่ส่งมายังที่อยู่อีเมลเดียว เช่น hello@ หรือ info@

ไม่มีคำตอบซ้ำกันเนื่องจาก ฟีเจอร์การตรวจจับการชน โดยพื้นฐานแล้ว หากสมาชิกคนอื่นทำการเปลี่ยนแปลงในบทสนทนาในขณะที่ผู้ใช้กำลังเขียนคำตอบอยู่ เครื่องมือจะหยุดการตอบกลับชั่วคราวและให้ผู้ใช้ตรวจสอบการอัปเดต

สัญญาณภาพจะปรากฏขึ้นเมื่อมีผู้อื่นมีส่วนร่วมในการสนทนาเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นในมุมมองโฟลเดอร์หรือภายในบทสนทนาเอง

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Help Scout

  • กล่องจดหมายร่วมที่รวมการสนทนากับลูกค้าไว้ที่เดียว
  • 75+ คีย์ลัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
  • มีระบบส่งข้อความในแอป
  • การตรวจจับการชนเพื่อหลีกเลี่ยงการสื่อสารซ้อนทับจากอีเมลที่เข้ามา

ข้อจำกัดของ Help Scout

  • แม่แบบควรมีความหลากหลายมากขึ้น
  • ตัวเลือกการรายงานที่จำกัด

ราคาของ Help Scout

  • มาตรฐาน: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
  • บวก: $40/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ข้อดี: $65/เดือน ต่อผู้ใช้

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี

คะแนนและความคิดเห็นของ Help Scout

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 400+)
  • Capterra: 4. 6/5 (200+ รีวิว)

5. Gmelius

Gmelius
ผ่านทาง:Gmelius

Gmelius สามารถซิงค์กับ Gmail, Slack, Trello และเครื่องมือสื่อสารอื่น ๆ ได้อย่างราบรื่นทำให้การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ในพื้นที่ทำงานของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น รวมการสนทนาภายในและภายนอกองค์กรผ่านฟีเจอร์ต่าง ๆ เช่น กล่องจดหมายร่วม, ป้ายกำกับ และบอร์ดโครงการ

ซอฟต์แวร์นี้ช่วยให้การนัดหมายง่ายขึ้นด้วย ตัวจัดตารางการประชุมของ Gmailคุณสามารถแชร์ตารางเวลาว่างของคุณ ส่งแบบสอบถามหรือการแจ้งเตือนก่อนการประชุม และผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นกับเครื่องมือประชุมทางวิดีโอที่คุณชื่นชอบ

คุณสมบัติที่มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพอื่น ๆ ได้แก่ ลำดับอีเมล, แม่แบบ, และบันทึกภายใน เครื่องมือนี้ช่วยให้สามารถใช้ แม่แบบ Gmail หรือข้อความอีเมลสั้น ๆ ได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียวภายในหน้าต่างเขียนอีเมล คุณยังสามารถสร้างคลังเก็บของอีเมลที่พร้อมตอบกลับ ซึ่งจัดหมวดหมู่ไว้อย่างเรียบร้อยเพื่อการเรียกใช้งานที่ง่ายดาย

คุณสมบัติเด่นของ Gmelius

  • การซิงโครไนซ์แบบเรียลไทม์สำหรับการจัดตารางเวลา
  • กล่องจดหมายร่วมพร้อมการจัดหมวดหมู่
  • ตัวเลือกในการเพิ่มบันทึกภายในในอีเมล
  • ลำดับอีเมลสำหรับการติดต่อทางอีเมลแบบอัตโนมัติและมีโครงสร้าง
  • เครื่องมือค้นหาอีเมลในตัว

ข้อจำกัดของ Gmelius

  • ผู้ใช้บางรายต้องการเอกสารการฝึกอบรมเพื่อใช้แพลตฟอร์ม
  • ไม่สามารถมอบหมายงานให้มากกว่าหนึ่งคนได้

ราคาของ Gmelius

  • ยืดหยุ่น: เริ่มต้นที่ $15/เดือน (สำหรับผู้ใช้สูงสุดห้าคน)
  • การเติบโต: $24/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บรายปี)
  • ข้อดี: $36/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)

คะแนนและรีวิว Gmelius

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 700+)
  • Capterra: 4. 7/5 (40+ รีวิว)

6. ด้านหน้า

ด้านหน้า
ทาง:ด้านหน้า

หน้าแรกนำเสนอคุณสมบัติการจัดการอีเมลที่หลากหลายซึ่งช่วยให้คุณขยายธุรกิจของคุณได้ในขณะที่รักษาการติดต่อที่เป็นส่วนตัวกับลูกค้าของคุณไว้ได้ ทุกการสนทนาได้รับการเสริมสร้างด้วยประวัติของลูกค้าและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งช่วยให้การสื่อสารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะกับลูกค้าแต่ละราย

เครื่องมือนี้มีฟีเจอร์การจัดการอีเมลที่สะดวก เช่น เวิร์กโฟลว์อัตโนมัติ สำหรับการมอบหมายงาน การยกระดับปัญหา และการตอบกลับอีเมล ความสามารถในการทำงานร่วมกันช่วยให้ทีมบริการของคุณจัดการกับข้อซักถามได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสมาชิกในทีมสามารถแสดงความคิดเห็นในอีเมล แบ่งปันร่าง และส่งข้อความถึงกันได้อย่างง่ายดายภายใน พื้นที่ทำงานร่วมกันของ Front

Front ผสานการทำงานกับแอปของบุคคลที่สามหลากหลาย รวมถึง Facebook, Twitter และ WhatsAppเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานด้านอีเมลและการสื่อสารของคุณให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น?

คุณสมบัติเด่นด้านหน้า

  • ให้ข้อมูลประวัติลูกค้าสำหรับการสนทนาที่มีบริบท
  • ระบบอัตโนมัติในการมอบหมายข้อความ การยกระดับ และการตอบกลับ
  • จัดการช่องทางการสื่อสารต่างๆ
  • การเชื่อมต่อมากกว่า 60 รายการ

ข้อจำกัดด้านหน้า

  • ฟีเจอร์ปฏิทินต้องปรับปรุง ตามที่ผู้ใช้บางท่านได้แจ้ง
  • ควรปรับปรุงความสามารถในการจัดการระบบให้ดียิ่งขึ้น

ราคาหน้า

  • เริ่มต้น: $19/เดือน ต่อที่นั่ง
  • การเติบโต: $59/เดือน ต่อที่นั่ง
  • ขนาด: $99/เดือน ต่อที่นั่ง
  • พรีเมียร์: $229/เดือน ต่อที่นั่ง

*ราคาทั้งหมดอ้างอิงตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี

คะแนนและรีวิวด้านหน้า

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 1,800 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (200+ รีวิว)

7. เหนือมนุษย์

เหนือมนุษย์
ผ่านทาง:ซูเปอร์ฮิวแมน

ต่างจากแพลตฟอร์มอื่น ๆ ในรายการของเรา Superhuman มุ่งเน้นเฉพาะการให้บริการลูกค้าอีเมลที่เรียบง่ายสำหรับผู้ใช้ Gmail และ Google Workspace บนแพลตฟอร์ม Mac และ Windows เท่านั้น

ลูกค้าที่สอดคล้องกับ SOC-2 นี้มีประโยชน์อย่างมากสำหรับทีมทั่วโลก โดยอนุญาตให้สร้างกิจกรรมในปฏิทินได้ในทุกเขตเวลา! ด้วย Superhuman AI คุณสามารถเร่งกระบวนการทำงานหลายอย่างได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ ไม่ว่าจะเป็นการปรับแต่งข้อความของคุณหรือส่งการตอบกลับทันที

แพลตฟอร์มนี้มาพร้อมกับ คีย์ลัดที่สะดวก สำหรับงานต่างๆ เช่น เปิดศูนย์ควบคุม และ เลือกการสนทนา นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์การเลื่อนการแจ้งเตือนและการเตือนติดตามผล เพื่อช่วยให้คุณจัดการและควบคุมกล่องจดหมายเข้าที่ยุ่งเหยิงของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ ?

คุณสมบัติที่ดีที่สุดเหนือมนุษย์

  • ลูกค้าอีเมลที่สะอาดและมีประสิทธิภาพ
  • การคัดกรองอีเมลอัตโนมัติด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์
  • การแจ้งเตือนติดตามผลที่สะดวก
  • คีย์ลัดที่ใช้งานสะดวกสำหรับการนำทาง

ขีดจำกัดเหนือมนุษย์

  • ตัวเลือกการจัดรูปแบบการตอบกลับมีจำกัด
  • แอปพลิเคชันมือถือสามารถปรับปรุงได้

ราคาเหนือมนุษย์

  • เริ่มต้น: $25/เดือน ต่อผู้ใช้
  • การเติบโต: $25/เดือนต่อผู้ใช้ (สำหรับขั้นต่ำห้าผู้ใช้)
  • องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นแบบรายปีและมีการเสนอทดลองใช้ฟรี

คะแนนและรีวิวเหนือมนุษย์

  • G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
  • Capterra: 4. 9/5 (10+ รีวิว)

8. Brevo

แดชบอร์ด Brevo
ผ่านทาง:Brevo

Brevo นำเสนอเครื่องมือการตลาดและCRMมากมายที่ครอบคลุมหลายช่องทางการสื่อสาร รวมถึงอีเมล, SMS, และแชทสด ด้วย ความสามารถในการทำการตลาดผ่านอีเมลคุณสามารถสร้างแคมเปญอีเมลที่ดึงดูดสายตาและแจกจ่ายไปยังผู้ชมจำนวนมากได้อย่างง่ายดาย

แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้คุณสามารถจัดการรายชื่อผู้ติดต่อได้ไม่จำกัดจำนวน พร้อมให้บริการ การแบ่งกลุ่มผู้ติดต่อแบบอัตโนมัติ ตามพฤติกรรม ความสนใจ และคุณสมบัติอื่น ๆ ?

Brevo ยังช่วยจัดการอีเมลธุรกรรม เช่น การรีเซ็ตรหัสผ่าน การยืนยันคำสั่งซื้อ และการอัปเดตการจัดส่ง โดยรวมแล้ว Brevo มอบแดชบอร์ดที่สะอาดตาเพื่อช่วยให้คุณติดตามและปรับปรุงประสิทธิภาพของแคมเปญอีเมลของคุณให้ดียิ่งขึ้น

คุณสมบัติเด่นของ Brevo

  • มุ่งเน้นไปที่นักการตลาดทางอีเมล
  • ติดต่อได้ไม่จำกัดฟรี
  • การแบ่งกลุ่มลูกค้าเป้าหมายอย่างชาญฉลาดสำหรับแคมเปญการตลาดทางอีเมล
  • แดชบอร์ดสำหรับติดตามและเพิ่มประสิทธิภาพแคมเปญ
  • รองรับการส่งอีเมลธุรกรรม

ข้อจำกัดของ Brevo

  • การสนับสนุนลูกค้าจำกัด
  • ความหลากหลายของเทมเพลตที่น่าผิดหวัง

ราคา Brevo

  • ฟรีตลอดไป
  • เริ่มต้น: เริ่มต้นที่ $22/เดือน
  • ธุรกิจ: เริ่มต้นที่ $58/เดือน
  • BrevoPlus: ติดต่อเพื่อขอราคา

*ราคาที่ระบุทั้งหมดเป็นแบบรายปี และแผนการชำระเงินมีบริการทดลองใช้ฟรี

คะแนนและรีวิว Brevo

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 900+)
  • Capterra: 4. 5/5 (1,700+ รีวิว)

9. จดหมาย

จดหมาย
ผ่านทาง:จดหมาย

มิสซีฟ เป็นแอปกล่องข้อความและแชทแบบร่วมมือ ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีมในการสื่อสารผ่านอีเมลช่วยให้การทำงานร่วมกันเป็นไปอย่างราบรื่นโดยให้คุณสามารถมอบหมายการสนทนาให้กับสมาชิกทีมหรือทีมเฉพาะ สร้างขั้นตอนการทำงาน จัดการงาน และใช้ป้ายกำกับเพื่อการจัดระเบียบกล่องข้อความอย่างมีประสิทธิภาพ ?

Missive ยังมอบ เครื่องมือจัดการอีเมล ที่จำเป็น เช่น การเลื่อนการแจ้งเตือน การรองรับหลายบัญชี และตัวกรองที่ทรงประสิทธิภาพ สิ่งที่ทำให้แตกต่างคือชุดเครื่องมือการทำงานร่วมกันขั้นสูง ซึ่งครอบคลุมการแชท กล่องข้อความร่วมของทีม การเขียนร่วมกัน การมอบหมายงาน ปฏิทิน การอัปเดตสถานะ และอื่นๆ อีกมากมาย

เพื่อลดความวุ่นวายของอีเมลทั่วทั้งทีม แพลตฟอร์มนี้เสนอระบบอัตโนมัติผ่านกฎ อนุญาตให้แชร์คำตอบสำเร็จรูป และอนุญาตให้รวมการสนทนาที่เกี่ยวข้องเพื่อลดการรับข้อความที่มากเกินไป

จดหมายที่มีคุณสมบัติดีที่สุด

  • เปิดใช้งานความคิดเห็นภายในอีเมล
  • ห้องแชทภายในสำหรับการสื่อสารทีมแบบเรียลไทม์
  • การแชร์คำตอบสำเร็จรูปและเทมเพลตได้อย่างง่ายดาย
  • รวมการสนทนาที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกันเป็นหัวข้อเดียว

ข้อจำกัดในการสื่อสาร

  • ตัวเลือกการค้นหาที่จำกัดในแผนฟรี
  • อาจต้องการทรัพยากรสำหรับการเริ่มต้นใช้งานเพิ่มเติม

การกำหนดราคาแบบเป็นรายฉบับ

  • ฟรีตลอดไป
  • เริ่มต้น: $14/เดือน ต่อผู้ใช้
  • มีประสิทธิผล: $18/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $26/เดือน ต่อผู้ใช้

การให้คะแนนและรีวิวจดหมาย

  • G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
  • Capterra: 4. 9/5 (50+ รีวิว)

10. SaneBox

เครื่องมือจัดการอีเมล
ผ่านทาง:SaneBox

ต่างจากเครื่องมือจัดการอีเมลหลายตัวที่มุ่งเป้าไปที่ธุรกิจและทีมที่ต้องรับมือกับปริมาณอีเมลสูง SaneBox ได้รับการออกแบบมาโดยคำนึงถึง ผู้ใช้ทั่วไป เป็นหลัก โดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการจัดหมวดหมู่จดหมายของคุณโดยอัตโนมัติไปยังโฟลเดอร์ต่างๆ ช่วยให้คุณสามารถมุ่งเน้นและลดความยุ่งเหยิงในกล่องขาเข้าได้

เครื่องมือนี้ทำงานเป็นผู้ช่วยกล่องขาเข้าที่มีประโยชน์ ปรับตัวให้เข้ากับนิสัยและความชอบของคุณอย่างต่อเนื่อง Sanebox เชื่อมต่อกับบัญชีอีเมลของคุณและสร้างโฟลเดอร์เฉพาะ เช่น SaneLater สำหรับอีเมลที่รบกวน SaneNews สำหรับจดหมายข่าว และ SaneCC สำหรับอีเมลที่ส่งถึงหลายคน เรียบร้อยดีใช่ไหม?

ความสวยงามของ SaneBox อยู่ที่การผสานรวมอย่างราบรื่นกับบริการอีเมลที่คุณใช้อยู่ ทำให้ไม่จำเป็นต้องเรียนรู้แอปพลิเคชันใหม่

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ SaneBox

  • จัดหมวดหมู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์โดยอัตโนมัติลงในโฟลเดอร์
  • ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์
  • ผสานรวมกับบริการอีเมลที่คุณใช้อยู่
  • โฟลเดอร์แบบกำหนดเองเพื่อปรับแต่งการสื่อสารทางอีเมลและการจัดระเบียบ

ข้อจำกัดของ SaneBox

  • ไม่มีคำแนะนำในการใช้คุณสมบัติหลายอย่าง
  • การนำทางบนแดชบอร์ดสามารถปรับปรุงได้

ราคาของ SaneBox

  • ของว่าง: $7/เดือน
  • อาหารกลางวัน: $12/เดือน
  • อาหารเย็น: $36/เดือน

คะแนนและรีวิว SaneBox

  • G2: 4. 9/5 (170+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)

บรรลุความสมดุลของอีเมลด้วยเครื่องมือจัดการกล่องจดหมายที่ดีที่สุด

ไม่ว่าคุณจะทำงานคนเดียวหรือเป็นทีม เครื่องมือจัดการกล่องขาเข้าจะมีบทบาทสำคัญในการช่วยให้คุณมีสติและมีประสิทธิภาพตลอดทั้งวัน ตัวเลือกที่เราได้พูดคุยกันจะช่วยให้คุณบอกลาความเหนื่อยล้าจากอีเมลและต้อนรับกล่องขาเข้าที่เป็นระเบียบและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ?

ตัดสินใจยากใช่ไหม?ลองใช้ ClickUpเพื่อบรรลุความกลมกลืนในการสื่อสารอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน. ด้วย AI ที่คิดมาอย่างดีและคุณสมบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ รวมถึงการผสานการทำงานที่เจ๋ง มันอาจเป็นส่วนที่ขาดหายไปที่คุณต้องการในการสื่อสารอย่างมืออาชีพ!