กู้คืนเวลาของคุณ: 10 เครื่องมือจัดการกล่องจดหมายที่ดีที่สุดเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด

สถิติทางอีเมลระบุว่าผู้เชี่ยวชาญโดยเฉลี่ยต้องจัดการกับอีเมลที่ยังไม่ได้อ่านจำนวน 200 ฉบับ และได้รับข้อความใหม่เข้ามาอีก 120 ฉบับต่อวัน แต่สามารถตอบกลับได้เพียง 25% เท่านั้น
ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ก่อตั้งธุรกิจ, ผู้ทำงานทางไกล, หรือเพียงแค่ใครบางคนที่ต้องการควบคุมชีวิตดิจิทัลของคุณกลับมา, ไม่มีข้อสงสัยเลยว่าการจัดการกล่องจดหมายอย่างมีทักษะนั้นจำเป็นสำหรับการ ใช้เวลาอย่างมีสติ
เครื่องมือจัดการกล่องขาเข้าช่วยให้คุณใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการจัดการอีเมลประจำวัน แทนที่จะต้องเร่งรีบค้นหาอีเมลจำนวนมาก คุณจะสามารถจัดลำดับความสำคัญ ส่ง ติดตาม และจัดระเบียบข้อความของคุณได้อย่างง่ายดายและแม่นยำราวกับศัลยแพทย์
ผลลัพธ์? การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่จะทำให้คุณสงสัยว่าเคยอยู่รอดมาได้อย่างไรโดยไม่มีเครื่องมือเหล่านี้ ในการเดินทางที่น่าตื่นเต้นเพื่อ พิชิตป่าอีเมลของคุณ เราขอนำเสนอ 10 เครื่องมือจัดการกล่องจดหมายที่ใช้งานได้จริงที่สุด!
เครื่องมือจัดการกล่องขาเข้าคืออะไร?
เครื่องมือจัดการกล่องขาเข้าถูกออกแบบมาเพื่อทำให้การจัดระเบียบอีเมลและกล่องขาเข้าเป็นเรื่องง่ายขึ้น มาพร้อมกับฟีเจอร์สำหรับการ จัดระเบียบ, ส่ง, ตอบกลับ, และติดตามอีเมล อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้การสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกและภายในองค์กร, ลูกค้าเป้าหมาย, และลูกค้าของคุณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
แอปพลิเคชันและโซลูชันการจัดการอีเมลหลายตัวใช้ความสามารถของ AI และการทำงานอัตโนมัติเพื่อให้การโต้ตอบของคุณราบรื่น รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น คุณสามารถคาดหวังการตั้งค่าเฉพาะสำหรับการจัดการปริมาณข้อความจำนวนมากและการแจ้งเตือนที่รบกวนสมาธิที่มาพร้อมกับข้อความเหล่านั้น
ควรสังเกตว่าเครื่องมือเหล่านี้มีบทบาทสำคัญในการลดระดับความเครียดของทีมไอทีและทีมสนับสนุนลูกค้า นักการตลาดทางอีเมล และผู้จัดการโครงการ ซึ่งมักพบว่าตัวเองถูกท่วมท้นด้วยอีเมลที่ค้างอยู่และการประชุมตลอดทั้งวัน
คุณสมบัติที่จำเป็นในการค้นหาในเครื่องมือจัดการกล่องจดหมาย
นี่คือรายการตรวจสอบคุณสมบัติหลักที่ควรพิจารณาในซอฟต์แวร์จัดการอีเมล:
- การจัดลำดับความสำคัญของอีเมล: เครื่องมือจัดการอีเมลควรจัดลำดับความสำคัญของอีเมลโดยอัตโนมัติตามเกณฑ์ เช่น ผู้ส่ง ความสำคัญ หรือคำสำคัญบนแดชบอร์ดที่ใช้งานง่าย
- ระบบอัตโนมัติและปัญญาประดิษฐ์: มองหาตัวเลือกในการทำงานอัตโนมัติ เช่น การกรองสแปม การจัดตารางเวลาอัจฉริยะ และการตอบกลับอัตโนมัติ เครื่องมือจัดการอีเมลชั้นนำอาจมีฟีเจอร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับการเขียน การตอบกลับ การสรุป และการตรวจสอบภาษาและน้ำเสียงของข้อความ
- การผสานรวม: การผสานรวมอย่างราบรื่นกับแอปพลิเคชันเพิ่มประสิทธิภาพ ปฏิทิน และเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่คุณมีอยู่เป็นสิ่งสำคัญสำหรับเวิร์กโฟลว์ที่สอดคล้องกัน
- ความสามารถในการค้นหา: ฟังก์ชันการค้นหาที่แข็งแกร่งพร้อมตัวกรองขั้นสูงช่วยให้การค้นหาอีเมลเฉพาะภายในคลังข้อมูลขนาดใหญ่เป็นเรื่องง่าย
- ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว: ให้ความสำคัญกับเครื่องมือที่มีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง รวมถึงการเข้ารหัส การยืนยันตัวตนสองขั้นตอน และการป้องกันการฟิชชิ่งและมัลแวร์ เพื่อให้การสื่อสารของคุณปลอดภัย
- การควบคุมการจัดตารางและการแจ้งเตือน: ผู้เชี่ยวชาญที่มีงานยุ่งมักต้องการการจัดตารางอีเมลและการประชุมที่มีประสิทธิภาพ พร้อมตัวเลือกในการกำหนดค่าการแจ้งเตือน
10 เครื่องมือจัดการกล่องจดหมายที่ดีที่สุด
นี่คือรายการซอฟต์แวร์จัดการกล่องจดหมายและอีเมลที่มีประสิทธิภาพอย่างน่าทึ่ง 10 รายการที่คุณสามารถไว้วางใจเพื่อปฏิวัติวิธีการจัดการอีเมลของคุณ เราได้รวบรวมเครื่องมือหลากหลายที่ตอบสนองความต้องการของสายงานต่างๆ เช่น บริการลูกค้า การตลาด และการสนับสนุนพนักงาน ?
1.คลิกอัพ
หากคุณเหนื่อยกับการจัดการหลายช่องทางสื่อสารเพื่อให้โครงการของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่น ให้ไว้วางใจโซลูชันการจัดการโครงการผ่านอีเมลแบบครบวงจรของ Clickup ที่จะเปลี่ยนความวุ่นวายให้กลายเป็นความชัดเจน! แพลตฟอร์มนี้รวมงานโครงการและการสื่อสารที่กระจัดกระจายไว้ที่เดียวในศูนย์กลางเดียว ทำให้ทุกอย่างอยู่ในปลายนิ้วของคุณ
ClickUpไม่ใช่แค่ทางเลือกแทนอีเมล— มันคือการปฏิวัติด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน บอกลาความยุ่งยากในการสลับแท็บเพื่อจัดการอีเมล!ด้วยฟีเจอร์ Inbox คุณสามารถเชื่อมต่อบัญชีอีเมลของคุณ เช่นGmail และ Outlook ได้โดยตรงกับ ClickUp
รวมการสนทนาทางอีเมลทั้งหมดของคุณไว้ใน งาน เพื่อจัดระเบียบวันของคุณให้เรียบร้อย ClickUp ช่วยให้คุณ:
- สร้างงานที่สามารถดำเนินการได้ทันทีจากกล่องจดหมายของคุณ—เหมาะสำหรับแคมเปญการตลาดทางอีเมล, คำถามจากลูกค้า, หรือการจัดตั้งระบบการทำงานอัตโนมัติ
- กำหนดตารางงานและประชุมตามความพร้อมของทีม (พร้อมปฏิทินในตัว)
- ปรับแต่งการแจ้งเตือนความสำคัญและการเตือนความจำเพื่อลดการรบกวน
- แนบอีเมลไปยังเธรดงานเพื่อรักษาการสื่อสารให้เป็นศูนย์กลาง
ด้วยClickUp Automations คุณจะสามารถ อัตโนมัติการดำเนินการทางอีเมล ได้ทั้งหมดเพียงแค่ไม่กี่คลิก ควบคุมการจัดการอีเมลของคุณด้วยการส่งอีเมลหาลูกค้าเป้าหมาย อัปเดตสถานะ และกำหนดความสำคัญและแท็กโดยอัตโนมัติ
และนี่คือสิ่งที่พิเศษที่สุด! ?
ClickUp AIพร้อมช่วยยกระดับประสิทธิภาพของคุณให้ดียิ่งขึ้น ตั้งแต่การสรุปบันทึกการประชุมไปจนถึงการเขียนอีเมลด้วยคำแนะนำที่เฉพาะเจาะจงตามการใช้งานมันคือผู้ช่วยเสมือนจริงด้านประสิทธิภาพการทำงานของคุณ ใช้มันเพื่อสร้างอีเมลที่ชัดเจน กระชับ และน่าสนใจ พร้อมรูปแบบที่จัดเตรียมไว้ล่วงหน้าเพื่อดึงดูดผู้รับ
สำหรับผู้ที่ดูแลแคมเปญการตลาดขนาดใหญ่ใช้เทมเพลตการตลาดทางอีเมลของ ClickUpเพื่อทำให้กระบวนการสร้างและส่งอีเมล รวมถึงการติดตามลูกค้าเป้าหมายง่ายขึ้น ทำให้มั่นใจได้ว่ากระบวนการทำงานของคุณมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกันในภาพรวมตลอดเวลา
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- การจัดการงานทางอีเมลและการสื่อสารแบบรวมศูนย์
- การดำเนินการอัตโนมัติที่ปรับแต่งได้สำหรับการส่งอีเมล
- เพิ่มประสิทธิภาพด้วยเทมเพลตอีเมลและการตอบกลับที่บันทึกไว้
- เชื่อมต่ออย่างราบรื่นกับผู้ให้บริการอีเมลรายอื่น
- ผู้ช่วยเขียนด้วยปัญญาประดิษฐ์สำหรับงานต่างๆ เช่น การสรุปและเขียนอีเมล
- ลดการสลับบริบทด้วยการตอบกลับการแจ้งเตือนได้ทันทีจากกล่องจดหมายเข้า
- การนำเข้าอีเมลอย่างไร้รอยต่อ
- ตัวเลือกการค้นหาและการกรองที่ง่ายดาย
- โปรโตคอลความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวที่แข็งแกร่ง
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้ใช้ใหม่ต้องการเวลาในการสำรวจทุกฟีเจอร์
- ไม่มีฟีเจอร์การโทรผ่านวิดีโอในตัว แต่สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือยอดนิยมอย่าง Zoomได้
- ไม่รวมคุณสมบัติการวิเคราะห์การตลาดทางอีเมลแบบดั้งเดิมเมื่อเทียบกับซอฟต์แวร์จัดการอีเมลบางตัวในรายการนี้
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อบริษัทเพื่อสอบถามราคา
- ClickUp AI พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (8,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
2. ฮิเวอร์
Hiver เป็นเครื่องมือจัดการอีเมลที่ยอดเยี่ยมสำหรับการทำให้อีเมลและการทำงานร่วมกันง่ายขึ้นภายใน Gmail และ G Suite ด้วย ส่วนขยาย Chrome คุณสามารถมอบหมายอีเมล เพิ่มบันทึกภายใน ตั้งสถานะ ใช้แชทสด และแม้แต่ลองใช้การสื่อสารด้วยเสียงด้วยการสมัครสมาชิก Aircall ?️
Hiver เปลี่ยน Gmail ให้กลายเป็นศูนย์กลางการทำงานที่แข็งแกร่ง มอบความสามารถในการมองเห็นงานของทีมและสถานะการสอบถามได้แบบเรียลไทม์ แปลงอีเมลให้เป็นงานที่สามารถดำเนินการได้และมอบหมายให้กับสมาชิกในทีมได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว ทั้งหมดนี้ภายในอินเทอร์เฟซ Gmail ที่คุณคุ้นเคย
ตัวเลือกซอฟต์แวร์การจัดการอีเมลนี้ช่วยให้คุณมีคุณสมบัติการจัดการโครงการอีเมลที่จำเป็น เช่น การจัดระเบียบ การจัดลำดับความสำคัญ และความสามารถในการค้นหาที่มีประสิทธิภาพ ทำให้การรับผิดชอบงานและประสิทธิภาพของทีมเป็นเรื่องง่าย
คุณสมบัติเด่นของ Hiver
- ผสานการทำงานกับ Gmail และ Google Workspace Suite
- อนุญาตให้แปลงอีเมลเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้และมอบหมายให้ผู้อื่น
- การมองเห็นสถานะการค้นหาแบบเรียลไทม์สำหรับข้อความขาเข้าหรือขาออก
- ส่วนขยาย Chrome รองรับการแชทสด การส่งข้อความผ่าน WhatsApp และการสื่อสารด้วยเสียง
ข้อจำกัดของ Hiver
- ไม่มีตัวเลือกในการกำหนดบุคคลมากกว่าหนึ่งคนให้กับอีเมล
- แอปพลิเคชันมือถือต้องการการปรับปรุง
ราคาของ Hiver
- ไลท์: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $39/เดือน ต่อผู้ใช้
- เอลิต: $59/เดือน ต่อผู้ใช้
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นแบบเรียกเก็บรายปี
คะแนนและรีวิวของ Hiver
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 800+)
- Capterra: 4. 7/5 (100+ รีวิว)
3. Zendesk
ในฐานะโซลูชันการสนับสนุนลูกค้า Zendesk ช่วยให้การโต้ตอบทางอีเมลสร้างความประทับใจที่ยาวนานให้กับลูกค้าของคุณ ด้วยฟีเจอร์อย่าง การตอบกลับแบบสำเร็จรูป เครื่องมือจัดการอีเมลของ Zendesk ช่วยให้ทีมสนับสนุนของคุณสามารถจัดการปัญหาอีเมลทั่วไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มประสิทธิผลในการทำงาน
แต่สิ่งที่ทำให้ Zendesk แตกต่างอย่างแท้จริงคือความสามารถในการปรับแต่งได้อย่างยอดเยี่ยมสำหรับการจัดการอีเมล คุณสามารถสร้างรายงานและการแสดงข้อมูลที่ออกแบบเฉพาะเพื่อรับข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับประสิทธิภาพของกล่องจดหมายของคุณ ช่วยให้คุณสามารถปรับปรุงกระบวนการจัดการอีเมลทั้งขาเข้าและขาออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมในการจัดการอีเมลเท่านั้น แต่ยังช่วยยกระดับประสบการณ์ของลูกค้าในระยะยาวอีกด้วย ?
เครื่องมือ AI ของ Zendesk ช่วยปรับปรุงการจัดการอีเมลให้ดียิ่งขึ้นโดยรับหน้าที่สำคัญต่างๆ เช่น การคัดแยกอีเมลและการแนะนำคำตอบ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zendesk
- ผสานการทำงานกับระบบ CRM เพื่อการสอบถามและการโต้ตอบกับลูกค้าแบบเฉพาะบุคคล
- รายงานที่กำหนดเองและการแสดงข้อมูลในรูปแบบภาพ—เหมาะสำหรับแคมเปญการตลาดทางอีเมลและทีมบริการลูกค้า
- ระบบอัตโนมัติในการคัดแยกและแนะนำการตอบกลับอีเมลที่เข้ามา
- เพิ่มประสบการณ์ของลูกค้าในทุกช่องทางการสื่อสาร
ข้อจำกัดของ Zendesk
- แผงผู้ดูแลระบบอาจต้องปรับปรุง
- คุณสมบัติการค้นหาที่ต่ำกว่ามาตรฐาน
ราคาของ Zendesk
- สำหรับทีมขาย: $19/เดือน ต่อผู้ใช้ การเติบโต: $55/เดือน ต่อผู้ใช้ ระดับมืออาชีพ: $115/เดือน ต่อผู้ใช้
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นแบบรายปี และมีบริการทดลองใช้ฟรี
คะแนนและรีวิว Zendesk
- G2: 4. 3/5 (5,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
4. ฮิลล์ สเกาต์
Help Scout ถูกออกแบบมาเพื่อทำให้การสนทนากับลูกค้าเป็นไปอย่างราบรื่นภายใน กล่องจดหมายร่วม คุณมีที่อยู่อีเมลเดียวและบัญชีผู้ใช้เพียงหนึ่งบัญชีสำหรับตัวคุณเอง แต่ผู้ใช้กล่องจดหมายร่วมสามารถทำงานร่วมกันในอีเมลที่ส่งมายังที่อยู่อีเมลเดียว เช่น hello@ หรือ info@
ไม่มีคำตอบซ้ำกันเนื่องจาก ฟีเจอร์การตรวจจับการชน โดยพื้นฐานแล้ว หากสมาชิกคนอื่นทำการเปลี่ยนแปลงในบทสนทนาในขณะที่ผู้ใช้กำลังเขียนคำตอบอยู่ เครื่องมือจะหยุดการตอบกลับชั่วคราวและให้ผู้ใช้ตรวจสอบการอัปเดต
สัญญาณภาพจะปรากฏขึ้นเมื่อมีผู้อื่นมีส่วนร่วมในการสนทนาเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นในมุมมองโฟลเดอร์หรือภายในบทสนทนาเอง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Help Scout
- กล่องจดหมายร่วมที่รวมการสนทนากับลูกค้าไว้ที่เดียว
- 75+ คีย์ลัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
- มีระบบส่งข้อความในแอป
- การตรวจจับการชนเพื่อหลีกเลี่ยงการสื่อสารซ้อนทับจากอีเมลที่เข้ามา
ข้อจำกัดของ Help Scout
- แม่แบบควรมีความหลากหลายมากขึ้น
- ตัวเลือกการรายงานที่จำกัด
ราคาของ Help Scout
- มาตรฐาน: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
- บวก: $40/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $65/เดือน ต่อผู้ใช้
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและความคิดเห็นของ Help Scout
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 400+)
- Capterra: 4. 6/5 (200+ รีวิว)
5. Gmelius
Gmelius สามารถซิงค์กับ Gmail, Slack, Trello และเครื่องมือสื่อสารอื่น ๆ ได้อย่างราบรื่นทำให้การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ในพื้นที่ทำงานของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น รวมการสนทนาภายในและภายนอกองค์กรผ่านฟีเจอร์ต่าง ๆ เช่น กล่องจดหมายร่วม, ป้ายกำกับ และบอร์ดโครงการ
ซอฟต์แวร์นี้ช่วยให้การนัดหมายง่ายขึ้นด้วย ตัวจัดตารางการประชุมของ Gmailคุณสามารถแชร์ตารางเวลาว่างของคุณ ส่งแบบสอบถามหรือการแจ้งเตือนก่อนการประชุม และผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นกับเครื่องมือประชุมทางวิดีโอที่คุณชื่นชอบ
คุณสมบัติที่มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพอื่น ๆ ได้แก่ ลำดับอีเมล, แม่แบบ, และบันทึกภายใน เครื่องมือนี้ช่วยให้สามารถใช้ แม่แบบ Gmail หรือข้อความอีเมลสั้น ๆ ได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียวภายในหน้าต่างเขียนอีเมล คุณยังสามารถสร้างคลังเก็บของอีเมลที่พร้อมตอบกลับ ซึ่งจัดหมวดหมู่ไว้อย่างเรียบร้อยเพื่อการเรียกใช้งานที่ง่ายดาย
คุณสมบัติเด่นของ Gmelius
- การซิงโครไนซ์แบบเรียลไทม์สำหรับการจัดตารางเวลา
- กล่องจดหมายร่วมพร้อมการจัดหมวดหมู่
- ตัวเลือกในการเพิ่มบันทึกภายในในอีเมล
- ลำดับอีเมลสำหรับการติดต่อทางอีเมลแบบอัตโนมัติและมีโครงสร้าง
- เครื่องมือค้นหาอีเมลในตัว
ข้อจำกัดของ Gmelius
- ผู้ใช้บางรายต้องการเอกสารการฝึกอบรมเพื่อใช้แพลตฟอร์ม
- ไม่สามารถมอบหมายงานให้มากกว่าหนึ่งคนได้
ราคาของ Gmelius
- ยืดหยุ่น: เริ่มต้นที่ $15/เดือน (สำหรับผู้ใช้สูงสุดห้าคน)
- การเติบโต: $24/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บรายปี)
- ข้อดี: $36/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
คะแนนและรีวิว Gmelius
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 700+)
- Capterra: 4. 7/5 (40+ รีวิว)
6. ด้านหน้า
หน้าแรกนำเสนอคุณสมบัติการจัดการอีเมลที่หลากหลายซึ่งช่วยให้คุณขยายธุรกิจของคุณได้ในขณะที่รักษาการติดต่อที่เป็นส่วนตัวกับลูกค้าของคุณไว้ได้ ทุกการสนทนาได้รับการเสริมสร้างด้วยประวัติของลูกค้าและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งช่วยให้การสื่อสารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะกับลูกค้าแต่ละราย
เครื่องมือนี้มีฟีเจอร์การจัดการอีเมลที่สะดวก เช่น เวิร์กโฟลว์อัตโนมัติ สำหรับการมอบหมายงาน การยกระดับปัญหา และการตอบกลับอีเมล ความสามารถในการทำงานร่วมกันช่วยให้ทีมบริการของคุณจัดการกับข้อซักถามได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสมาชิกในทีมสามารถแสดงความคิดเห็นในอีเมล แบ่งปันร่าง และส่งข้อความถึงกันได้อย่างง่ายดายภายใน พื้นที่ทำงานร่วมกันของ Front
Front ผสานการทำงานกับแอปของบุคคลที่สามหลากหลาย รวมถึง Facebook, Twitter และ WhatsAppเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานด้านอีเมลและการสื่อสารของคุณให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น?
คุณสมบัติเด่นด้านหน้า
- ให้ข้อมูลประวัติลูกค้าสำหรับการสนทนาที่มีบริบท
- ระบบอัตโนมัติในการมอบหมายข้อความ การยกระดับ และการตอบกลับ
- จัดการช่องทางการสื่อสารต่างๆ
- การเชื่อมต่อมากกว่า 60 รายการ
ข้อจำกัดด้านหน้า
- ฟีเจอร์ปฏิทินต้องปรับปรุง ตามที่ผู้ใช้บางท่านได้แจ้ง
- ควรปรับปรุงความสามารถในการจัดการระบบให้ดียิ่งขึ้น
ราคาหน้า
- เริ่มต้น: $19/เดือน ต่อที่นั่ง
- การเติบโต: $59/เดือน ต่อที่นั่ง
- ขนาด: $99/เดือน ต่อที่นั่ง
- พรีเมียร์: $229/เดือน ต่อที่นั่ง
*ราคาทั้งหมดอ้างอิงตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิวด้านหน้า
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 1,800 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (200+ รีวิว)
7. เหนือมนุษย์
ต่างจากแพลตฟอร์มอื่น ๆ ในรายการของเรา Superhuman มุ่งเน้นเฉพาะการให้บริการลูกค้าอีเมลที่เรียบง่ายสำหรับผู้ใช้ Gmail และ Google Workspace บนแพลตฟอร์ม Mac และ Windows เท่านั้น
ลูกค้าที่สอดคล้องกับ SOC-2 นี้มีประโยชน์อย่างมากสำหรับทีมทั่วโลก โดยอนุญาตให้สร้างกิจกรรมในปฏิทินได้ในทุกเขตเวลา! ด้วย Superhuman AI คุณสามารถเร่งกระบวนการทำงานหลายอย่างได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ ไม่ว่าจะเป็นการปรับแต่งข้อความของคุณหรือส่งการตอบกลับทันที
แพลตฟอร์มนี้มาพร้อมกับ คีย์ลัดที่สะดวก สำหรับงานต่างๆ เช่น เปิดศูนย์ควบคุม และ เลือกการสนทนา นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์การเลื่อนการแจ้งเตือนและการเตือนติดตามผล เพื่อช่วยให้คุณจัดการและควบคุมกล่องจดหมายเข้าที่ยุ่งเหยิงของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ ?
คุณสมบัติที่ดีที่สุดเหนือมนุษย์
- ลูกค้าอีเมลที่สะอาดและมีประสิทธิภาพ
- การคัดกรองอีเมลอัตโนมัติด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์
- การแจ้งเตือนติดตามผลที่สะดวก
- คีย์ลัดที่ใช้งานสะดวกสำหรับการนำทาง
ขีดจำกัดเหนือมนุษย์
- ตัวเลือกการจัดรูปแบบการตอบกลับมีจำกัด
- แอปพลิเคชันมือถือสามารถปรับปรุงได้
ราคาเหนือมนุษย์
- เริ่มต้น: $25/เดือน ต่อผู้ใช้
- การเติบโต: $25/เดือนต่อผู้ใช้ (สำหรับขั้นต่ำห้าผู้ใช้)
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นแบบรายปีและมีการเสนอทดลองใช้ฟรี
คะแนนและรีวิวเหนือมนุษย์
- G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
- Capterra: 4. 9/5 (10+ รีวิว)
ลองดูทางเลือกเหนือมนุษย์เหล่านี้!
8. Brevo
Brevo นำเสนอเครื่องมือการตลาดและCRMมากมายที่ครอบคลุมหลายช่องทางการสื่อสาร รวมถึงอีเมล, SMS, และแชทสด ด้วย ความสามารถในการทำการตลาดผ่านอีเมลคุณสามารถสร้างแคมเปญอีเมลที่ดึงดูดสายตาและแจกจ่ายไปยังผู้ชมจำนวนมากได้อย่างง่ายดาย
แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้คุณสามารถจัดการรายชื่อผู้ติดต่อได้ไม่จำกัดจำนวน พร้อมให้บริการ การแบ่งกลุ่มผู้ติดต่อแบบอัตโนมัติ ตามพฤติกรรม ความสนใจ และคุณสมบัติอื่น ๆ ?
Brevo ยังช่วยจัดการอีเมลธุรกรรม เช่น การรีเซ็ตรหัสผ่าน การยืนยันคำสั่งซื้อ และการอัปเดตการจัดส่ง โดยรวมแล้ว Brevo มอบแดชบอร์ดที่สะอาดตาเพื่อช่วยให้คุณติดตามและปรับปรุงประสิทธิภาพของแคมเปญอีเมลของคุณให้ดียิ่งขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ Brevo
- มุ่งเน้นไปที่นักการตลาดทางอีเมล
- ติดต่อได้ไม่จำกัดฟรี
- การแบ่งกลุ่มลูกค้าเป้าหมายอย่างชาญฉลาดสำหรับแคมเปญการตลาดทางอีเมล
- แดชบอร์ดสำหรับติดตามและเพิ่มประสิทธิภาพแคมเปญ
- รองรับการส่งอีเมลธุรกรรม
ข้อจำกัดของ Brevo
- การสนับสนุนลูกค้าจำกัด
- ความหลากหลายของเทมเพลตที่น่าผิดหวัง
ราคา Brevo
- ฟรีตลอดไป
- เริ่มต้น: เริ่มต้นที่ $22/เดือน
- ธุรกิจ: เริ่มต้นที่ $58/เดือน
- BrevoPlus: ติดต่อเพื่อขอราคา
*ราคาที่ระบุทั้งหมดเป็นแบบรายปี และแผนการชำระเงินมีบริการทดลองใช้ฟรี
คะแนนและรีวิว Brevo
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 900+)
- Capterra: 4. 5/5 (1,700+ รีวิว)
9. จดหมาย
มิสซีฟ เป็นแอปกล่องข้อความและแชทแบบร่วมมือ ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีมในการสื่อสารผ่านอีเมลช่วยให้การทำงานร่วมกันเป็นไปอย่างราบรื่นโดยให้คุณสามารถมอบหมายการสนทนาให้กับสมาชิกทีมหรือทีมเฉพาะ สร้างขั้นตอนการทำงาน จัดการงาน และใช้ป้ายกำกับเพื่อการจัดระเบียบกล่องข้อความอย่างมีประสิทธิภาพ ?
Missive ยังมอบ เครื่องมือจัดการอีเมล ที่จำเป็น เช่น การเลื่อนการแจ้งเตือน การรองรับหลายบัญชี และตัวกรองที่ทรงประสิทธิภาพ สิ่งที่ทำให้แตกต่างคือชุดเครื่องมือการทำงานร่วมกันขั้นสูง ซึ่งครอบคลุมการแชท กล่องข้อความร่วมของทีม การเขียนร่วมกัน การมอบหมายงาน ปฏิทิน การอัปเดตสถานะ และอื่นๆ อีกมากมาย
เพื่อลดความวุ่นวายของอีเมลทั่วทั้งทีม แพลตฟอร์มนี้เสนอระบบอัตโนมัติผ่านกฎ อนุญาตให้แชร์คำตอบสำเร็จรูป และอนุญาตให้รวมการสนทนาที่เกี่ยวข้องเพื่อลดการรับข้อความที่มากเกินไป
จดหมายที่มีคุณสมบัติดีที่สุด
- เปิดใช้งานความคิดเห็นภายในอีเมล
- ห้องแชทภายในสำหรับการสื่อสารทีมแบบเรียลไทม์
- การแชร์คำตอบสำเร็จรูปและเทมเพลตได้อย่างง่ายดาย
- รวมการสนทนาที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกันเป็นหัวข้อเดียว
ข้อจำกัดในการสื่อสาร
- ตัวเลือกการค้นหาที่จำกัดในแผนฟรี
- อาจต้องการทรัพยากรสำหรับการเริ่มต้นใช้งานเพิ่มเติม
การกำหนดราคาแบบเป็นรายฉบับ
- ฟรีตลอดไป
- เริ่มต้น: $14/เดือน ต่อผู้ใช้
- มีประสิทธิผล: $18/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $26/เดือน ต่อผู้ใช้
การให้คะแนนและรีวิวจดหมาย
- G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: 4. 9/5 (50+ รีวิว)
10. SaneBox
ต่างจากเครื่องมือจัดการอีเมลหลายตัวที่มุ่งเป้าไปที่ธุรกิจและทีมที่ต้องรับมือกับปริมาณอีเมลสูง SaneBox ได้รับการออกแบบมาโดยคำนึงถึง ผู้ใช้ทั่วไป เป็นหลัก โดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการจัดหมวดหมู่จดหมายของคุณโดยอัตโนมัติไปยังโฟลเดอร์ต่างๆ ช่วยให้คุณสามารถมุ่งเน้นและลดความยุ่งเหยิงในกล่องขาเข้าได้
เครื่องมือนี้ทำงานเป็นผู้ช่วยกล่องขาเข้าที่มีประโยชน์ ปรับตัวให้เข้ากับนิสัยและความชอบของคุณอย่างต่อเนื่อง Sanebox เชื่อมต่อกับบัญชีอีเมลของคุณและสร้างโฟลเดอร์เฉพาะ เช่น SaneLater สำหรับอีเมลที่รบกวน SaneNews สำหรับจดหมายข่าว และ SaneCC สำหรับอีเมลที่ส่งถึงหลายคน เรียบร้อยดีใช่ไหม?
ความสวยงามของ SaneBox อยู่ที่การผสานรวมอย่างราบรื่นกับบริการอีเมลที่คุณใช้อยู่ ทำให้ไม่จำเป็นต้องเรียนรู้แอปพลิเคชันใหม่
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ SaneBox
- จัดหมวดหมู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์โดยอัตโนมัติลงในโฟลเดอร์
- ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์
- ผสานรวมกับบริการอีเมลที่คุณใช้อยู่
- โฟลเดอร์แบบกำหนดเองเพื่อปรับแต่งการสื่อสารทางอีเมลและการจัดระเบียบ
ข้อจำกัดของ SaneBox
- ไม่มีคำแนะนำในการใช้คุณสมบัติหลายอย่าง
- การนำทางบนแดชบอร์ดสามารถปรับปรุงได้
ราคาของ SaneBox
- ของว่าง: $7/เดือน
- อาหารกลางวัน: $12/เดือน
- อาหารเย็น: $36/เดือน
คะแนนและรีวิว SaneBox
- G2: 4. 9/5 (170+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
บรรลุความสมดุลของอีเมลด้วยเครื่องมือจัดการกล่องจดหมายที่ดีที่สุด
ไม่ว่าคุณจะทำงานคนเดียวหรือเป็นทีม เครื่องมือจัดการกล่องขาเข้าจะมีบทบาทสำคัญในการช่วยให้คุณมีสติและมีประสิทธิภาพตลอดทั้งวัน ตัวเลือกที่เราได้พูดคุยกันจะช่วยให้คุณบอกลาความเหนื่อยล้าจากอีเมลและต้อนรับกล่องขาเข้าที่เป็นระเบียบและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ?
ตัดสินใจยากใช่ไหม?ลองใช้ ClickUpเพื่อบรรลุความกลมกลืนในการสื่อสารอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน. ด้วย AI ที่คิดมาอย่างดีและคุณสมบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ รวมถึงการผสานการทำงานที่เจ๋ง มันอาจเป็นส่วนที่ขาดหายไปที่คุณต้องการในการสื่อสารอย่างมืออาชีพ!