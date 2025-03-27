10 โปรแกรมฐานข้อมูลสำหรับ Mac ในปี 2025 (ฟรีและเสียค่าใช้จ่าย)

ฐานข้อมูลเป็นส่วนสำคัญของการดำเนินธุรกิจ ไม่ว่าคุณจะพยายามติดตามสินค้าคงคลัง ติดตามข้อมูลลูกค้า หรือปรับปรุงการหาลูกค้าเป้าหมาย ฐานข้อมูลคือกุญแจที่จะช่วยให้คุณจัดระเบียบและวิเคราะห์ข้อมูลของคุณ
เพื่อให้ข้อมูลทั้งหมดนั้นมีคุณค่าและสามารถนำไปใช้ได้จริง คุณจำเป็นต้องมีซอฟต์แวร์ฐานข้อมูล—และต้องเป็นซอฟต์แวร์ที่ดีด้วย คุณต้องรู้ว่าข้อมูลกำลังบอกอะไรคุณ และซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมจะช่วยให้ข้อมูลนั้นกลายเป็นทองคำแท้ได้ ?
มาสำรวจซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลที่ดีที่สุด 10 อันดับสำหรับ Mac และช่วยคุณเลือกซอฟต์แวร์ที่จะช่วยให้คุณใช้ประโยชน์จากข้อมูลของคุณได้มากที่สุด
⏰ สรุป 60 วินาที
- นี่คือ 10 อันดับเครื่องมือสรุปวิดีโอด้วย AI ที่ดีที่สุดที่คุณควรลอง:ClickUp: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการและฐานข้อมูลแบบครบวงจร MySQL Workbench: เหมาะที่สุดสำหรับผู้ใช้ SQL ขั้นสูงและการซิงโครไนซ์ข้อมูล MongoDB: เหมาะที่สุดสำหรับนักพัฒนาที่ทำงานกับข้อมูลกึ่งโครงสร้าง Ninox: เหมาะที่สุดสำหรับธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลางที่ต้องการการปรับแต่ง Valentina: เหมาะที่สุดสำหรับโครงการที่มีข้อมูลจำนวนมากและการจัดการข้อมูลอย่างปลอดภัย Navicat: เหมาะที่สุดสำหรับการรวมฐานข้อมูลหลายระบบและการแสดงผลข้อมูล Knack: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแอปพลิเคชันธุรกิจโดยไม่ต้องเขียนโค้ด DBeaver: เหมาะที่สุดสำหรับผู้ใช้ SQL ที่ต้องการความยืดหยุ่นและเครื่องมือจากบุคคลที่สาม Stackby: เหมาะที่สุดสำหรับการแสดงผลและอัตโนมัติการอัปเดตข้อมูล Redis: เหมาะที่สุดสำหรับการประมวลผลข้อมูลประสิทธิภาพสูงและการแคช
- ClickUp: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการและฐานข้อมูลแบบครบวงจร
- MySQL Workbench: เหมาะสำหรับผู้ใช้ SQL ขั้นสูงและการซิงโครไนซ์ข้อมูล
- MongoDB: เหมาะที่สุดสำหรับนักพัฒนาที่ทำงานกับข้อมูลกึ่งโครงสร้าง
- Ninox: เหมาะที่สุดสำหรับธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลางที่ต้องการการปรับแต่ง
- วาเลนตินา: เหมาะที่สุดสำหรับโครงการที่มีข้อมูลจำนวนมากและการจัดการข้อมูลอย่างปลอดภัย
- Navicat: เหมาะที่สุดสำหรับการรวมและแสดงผลหลายฐานข้อมูล
- Knack: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแอปพลิเคชันธุรกิจโดยไม่ต้องเขียนโค้ด
- DBeaver: เหมาะที่สุดสำหรับผู้ใช้ SQL ที่ต้องการความยืดหยุ่นและเครื่องมือจากบุคคลที่สาม
- Stackby: เหมาะที่สุดสำหรับการแสดงภาพและทำให้การอัปเดตข้อมูลเป็นอัตโนมัติ
- Redis: เหมาะที่สุดสำหรับการประมวลผลข้อมูลและการแคชที่มีประสิทธิภาพสูง
- เครื่องมือแต่ละชิ้นมีคุณสมบัติเฉพาะที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจที่แตกต่างกันลองใช้ ClickUpสำหรับโซลูชันที่ครอบคลุมซึ่งรวมการจัดการฐานข้อมูลกับการจัดระเบียบโครงการเข้าด้วยกัน!
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลสำหรับ Mac?
ฐานข้อมูล Excelสามารถพาคุณไปได้ไกลเพียงเท่านั้น ก่อนที่คุณจะต้องมองหาโซลูชันที่ใหญ่ขึ้น ดีขึ้น และหลากหลายมากขึ้น เมื่อคุณเริ่มค้นหาซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลสำหรับคอมพิวเตอร์ Macไม่ว่าจะเป็นซอฟต์ แวร์ฐานข้อมูลลูกค้าหรือฐานข้อมูลเนื้อหา มีปัจจัยบางประการที่คุณควรคำนึงถึง:
- ความเข้ากันได้: ไม่ใช่ซอฟต์แวร์ทุกตัวที่จะทำงานบนระบบปฏิบัติการ Mac (macOS) คุณควรค้นหาซอฟต์แวร์ที่ทำงานร่วมกับแพลตฟอร์มนี้ได้ และสามารถผสานรวมกับแอปพลิเคชันและระบบอื่น ๆ ในชุดเทคโนโลยีของคุณ
- ความเป็นมิตรต่อผู้ใช้: การเรียนรู้ที่ซับซ้อนอาจทำให้ธุรกิจของคุณช้าลงและทำให้ผู้ใช้รู้สึกหงุดหงิดได้ ควรเลือกซอฟต์แวร์ที่ใช้งานง่ายและช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างชุดข้อมูลที่สามารถใช้งานได้ตั้งแต่วันแรก
- ความปลอดภัยของข้อมูล: มองหาซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลสำหรับ Mac ที่ผสานรวมมาตรการรักษาความปลอดภัยที่น่าประทับใจ รวมถึงการเข้ารหัสและการสำรองข้อมูล จะดียิ่งขึ้นหากโซลูชันเหล่านั้นสามารถใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องตั้งค่าเพิ่มเติม
- การสนับสนุนผู้ใช้: ซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลที่ดีที่สุดสำหรับ macOS มาพร้อมกับการสนับสนุนผู้ใช้อย่างครบครัน เพื่อให้คุณสามารถแก้ไขปัญหาและเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ซอฟต์แวร์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
- ราคา: พิจารณาว่าซอฟต์แวร์จะมีค่าใช้จ่ายเท่าไรในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณต้องจ่ายเป็นรายเดือนหรือรายปี หากคุณต้องการใบอนุญาตซอฟต์แวร์ที่ครอบคลุมผู้ใช้หลายคน ค่าใช้จ่ายของซอฟต์แวร์อาจเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
10 อันดับซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลที่ดีที่สุดสำหรับคอมพิวเตอร์ Mac ที่ควรใช้
พร้อมหรือยังที่จะค้นหาซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลที่ดีที่สุดสำหรับ Mac? นี่คือสิบอันดับที่เราคัดสรรมาให้คุณ
1.คลิกอัพ
ClickUp เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ครบวงจรซึ่งรวมถึงซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพสำหรับผู้ใช้ Mac ด้วย ระบบลำดับชั้นที่เป็นเอกลักษณ์ของ ClickUp ในซอฟต์แวร์การจัดการฐานข้อมูลออนไลน์สามารถปรับขนาดและเปลี่ยนแปลงตามความต้องการของคุณ ทำให้เป็นโซลูชันครบวงจรสำหรับธุรกิจของคุณไม่ว่าคุณจะอยู่ในอุตสาหกรรมใดก็ตาม
แบ่งชุดข้อมูลของคุณออกเป็นกลุ่มที่จัดการได้ง่าย เช่น สินค้าคงคลัง ลูกค้า หรือพนักงาน จากนั้นเชื่อมโยงกลุ่มเหล่านี้เข้าด้วยกันเพื่อสร้างระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ที่ทรงพลังด้วยกระบวนการที่จัดเก็บไว้ ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUp เป็นบล็อกพื้นฐานสำหรับการเพิ่มรายละเอียดสำคัญลงในฐานข้อมูลของคุณ
เปิดและปิดคุณสมบัติต่าง ๆ ภายในฐานข้อมูลเพื่อทำให้การวิเคราะห์ของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น และได้รับข้อมูลที่คุณต้องการไว้ในปลายนิ้วของคุณ แพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายและจัดการได้สะดวกช่วยให้คุณสามารถนำเข้าหรือส่งออกข้อมูลได้ตามต้องการ พร้อมทั้งเชื่อมต่ออย่างรวดเร็วกับซอฟต์แวร์อื่น ๆ ในระบบเทคโนโลยีของคุณ
ด้วยผู้ช่วย AI ของ ClickUp Brain คุณสามารถดึงข้อมูลเชิงลึกจากชุดข้อมูลขนาดใหญ่ได้โดยไม่ต้องเสียเวลาหลายชั่วโมงในการถอดรหัสด้วยตนเอง เพียงถาม Brain ด้วยคำถามในภาษาธรรมชาติ และมันจะคืนข้อมูลและการวิเคราะห์ที่ถูกต้องให้คุณภายในไม่กี่วินาที
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ซอฟต์แวร์ที่เต็มไปด้วยคุณสมบัติมากมายนี้รวมถึงความสามารถในการสร้างฟิลด์ที่กำหนดเองและการติดแท็กเพื่อจัดโครงสร้างและจัดหมวดหมู่ข้อมูลธุรกิจอย่างเหมาะสม
- มันยอดเยี่ยมสำหรับการจัดการทรัพยากร และคุณยังสามารถระบุรายการสิ่งที่ต้องพึ่งพาใน ClickUpได้อีกด้วย เพื่อให้แต่ละทีมทราบว่าจะต้องเริ่มทำงานอะไรก่อน
- คุณสามารถฝังแอป เว็บไซต์ หรือวิดีโอได้อย่างง่ายดาย ทำให้ฐานข้อมูลของคุณมีความไดนามิกและมีประโยชน์มากขึ้น
- คุณสามารถปรับแต่งมุมมองฐานข้อมูลของคุณเพื่อให้คุณสามารถดู, แชร์, และวิเคราะห์ข้อมูลของคุณในวิธีที่ดีที่สุดสำหรับคุณ
- เครื่องมือการทำงานร่วมกันที่ทรงพลังของมันทำให้ทีมสามารถทำงานร่วมกัน, แชร์ข้อมูล, และปรับปรุงกระบวนการทำงานของพวกเขาได้อย่างง่ายดาย
ข้อจำกัดของ ClickUp
- มีมุมมองเกี่ยวกับแอปพลิเคชันมือถือจำกัด แต่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (8,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,600 รายการ)
📮 ClickUp Insight: พนักงานที่มีความรู้โดยทั่วไปต้องติดต่อกับคน 6 คนโดยเฉลี่ยเพื่อให้งานสำเร็จ ซึ่งหมายถึงการติดต่อกับบุคคลสำคัญ 6 คนทุกวันเพื่อรวบรวมบริบทที่จำเป็น ปรับความสำคัญให้ตรงกัน และผลักดันโครงการให้ก้าวหน้า
การต่อสู้เป็นเรื่องจริง—การติดตามผลอย่างต่อเนื่อง ความสับสนในเวอร์ชัน และหลุมดำที่มองไม่เห็นในการมองเห็นข้อมูล กำลังกัดกร่อนประสิทธิภาพการทำงานของทีม แพลตฟอร์มศูนย์กลางอย่างClickUp พร้อมด้วย Connected Search และ AI Knowledge Manager ช่วยแก้ไขปัญหานี้ด้วยการทำให้บริบทพร้อมใช้งานได้ทันทีเพียงปลายนิ้วสัมผัส
2. MySQL Workbench
MySQL Workbench เป็นซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลที่ยอดเยี่ยมสำหรับคอมพิวเตอร์ Mac เมื่อคุณต้องการการจัดการข้อมูลที่แข็งแกร่ง มีเวอร์ชันเฉพาะสำหรับ macOS ดังนั้นจึงทำงานร่วมกับระบบของคุณได้อย่างราบรื่น
ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานง่ายนี้มีอินเทอร์เฟซที่เป็นมิตรกับผู้ใช้ ทำให้การอัปโหลดข้อมูล การดำเนินการคำสั่ง Structured Query Language (SQL) และการแสดงผลข้อมูลของคุณเป็นไปอย่างรวดเร็วและง่ายดาย ซอฟต์แวร์นี้ยังมีการซิงโครไนซ์ข้อมูลและการปรับแต่งประสิทธิภาพ ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ใช้ที่มีความเชี่ยวชาญมากขึ้น
คุณจะพบการสนับสนุนออนไลน์มากมายสำหรับแพลตฟอร์มนี้ด้วย ดังนั้นความช่วยเหลือจะพร้อมใช้งานเสมอหากคุณประสบปัญหาข้อจำกัดด้านทรัพยากร
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ MySQL Workbench
- ระบบ UI ของฐานข้อมูล MySQL ทำให้การออกแบบและการจัดการง่ายขึ้น แม้กระทั่งสำหรับชุดข้อมูลที่ซับซ้อน
- แดชบอร์ดประสิทธิภาพช่วยให้คุณสามารถดูได้ว่าคุณเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) ได้อย่างไรอย่างรวดเร็ว
- เครื่องมือการย้ายฐานข้อมูลที่ง่ายช่วยให้คุณสามารถแปลงข้อมูลได้โดยไม่สูญเสียงานที่มีค่า
ข้อจำกัดของ MySQL Workbench
- คุณไม่สามารถหยุดการค้นหาได้อย่างรวดเร็วเมื่อมันเริ่มต้นขึ้น
- มันทำงานได้ไม่ดีนักกับชุดข้อมูลขนาดใหญ่
ราคาของ MySQL Workbench
- การสมัครสมาชิก MySQL Standard Edition (เซิร์ฟเวอร์ 1–4 ซ็อกเก็ต): $2,140/ปี
- การสมัครสมาชิก MySQL Standard Edition (เซิร์ฟเวอร์ 5+ ซ็อกเก็ต): $4,280/ปี
- การสมัครสมาชิก MySQL Enterprise Edition (เซิร์ฟเวอร์ 1–4 ซ็อกเก็ต): $5,350/ปี
- การสมัครสมาชิก MySQL Enterprise Edition (เซิร์ฟเวอร์ 5 ซ็อกเก็ตขึ้นไป): $10,700/ปี
- การสมัครสมาชิก MySQL Cluster Carrier Grade Edition (เซิร์ฟเวอร์ 1–4 ซ็อกเก็ต): $10,700/ปี
- MySQL Cluster Carrier Grade Edition Subscription (เซิร์ฟเวอร์ 5 ซ็อกเก็ตขึ้นไป): $21,400/ปี
MySQL Workbench คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (1,950+ รีวิว)
3. MongoDB
MongoDB มีการรองรับแบบเนทีฟสำหรับผู้ใช้ Mac ดังนั้นจึงทำงานได้ดีบนระบบ macOS รุ่นใหม่ทั้งหมด เป็นซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลที่เสถียรและฟรีสำหรับ Mac หากคุณต้องการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีโครงสร้างและกึ่งโครงสร้าง และเหมาะอย่างยิ่งหากคุณทำงานกับเอกสารที่มีรูปแบบคล้าย JavaScript Object Notation (ซึ่งจะเป็นที่ชื่นชอบของนักพัฒนาบางคน)
คุณสามารถปรับขนาดและปรับใช้ MongoDB ให้สอดคล้องกับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงได้ รวมถึงการผสานรวมกับเครื่องมือและภาษาที่คุณชื่นชอบ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ MongoDB
- มันใช้ฐานข้อมูลที่ไม่สัมพันธ์กัน ซึ่งเป็นทางเลือกที่ได้รับความนิยมแทนแถวและคอลัมน์ที่ตายตัว ทำให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น
- มีคุณสมบัติด้านความปลอดภัยที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าในตัว ทำให้เป็นโซลูชันฐานข้อมูลที่ปลอดภัย
- ฐานข้อมูลแบบมัลติคลาวด์ช่วยให้คุณสามารถเข้าถึง 95 ภูมิภาคที่มีความพร้อมใช้งาน จึงมีความยืดหยุ่นและมีการหน่วงเวลาต่ำมาก
ข้อจำกัดของ MongoDB
- มันไม่รองรับทริกเกอร์ ซึ่งอาจเป็นสิ่งที่ท่านพึ่งพาในการจัดการฐานข้อมูล
- มันใช้พื้นที่จัดเก็บมากกว่าซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลอื่น ๆ สำหรับ Mac
ราคาของ MongoDB
- ฟรีตลอดไปสำหรับคลัสเตอร์ฟรี
- เซิร์ฟเวอร์ร่วม: เริ่มต้นที่ $0/เดือน
- เซิร์ฟเวอร์เลส: เริ่มต้นที่ $0. 10 ต่อการอ่าน 1 ล้านครั้ง
- เซิร์ฟเวอร์เฉพาะ: เริ่มต้นที่ $57/เดือน
คะแนนและรีวิวของ MongoDB
- G2: 4. 5/5 (490+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (440+ รีวิว)
โบนัส:ซอฟต์แวร์แผนผังงานสำหรับ Mac!
4. นิน็อกซ์
Ninox สัญญาว่าจะเป็นโซลูชันฐานข้อมูลแบบ low-code สำหรับธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลาง แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้คุณสร้างซอฟต์แวร์ตามความต้องการของคุณได้ ดังนั้นคุณสามารถสร้างซอฟต์แวร์ฐานข้อมูล Mac ที่คุณต้องการพร้อมตัวเลือกในการขยายเพิ่มเติมในภายหลัง มีเทมเพลตเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นได้ง่ายและมีระบบอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์มากมายเพื่อเร่งความเร็วในการทำงาน
เนื่องจาก Ninox เป็นระบบคลาวด์อย่างสมบูรณ์ คุณสามารถเข้าถึงแพลตฟอร์มได้จากทุกที่เกือบทุกที่ ไม่ว่าคุณจะใช้ระบบปฏิบัติการใดก็ตาม นั่นคือข่าวดีสำหรับธุรกิจที่ใช้ทั้ง Mac และ PC
คุณสมบัติเด่นของ Ninox
- Ninox ทำงานได้บนทุกอุปกรณ์ จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับสำนักงานที่ใช้ทั้ง Windows และ macOS
- มันมีตัวเลือกมากมายเพื่อทำให้กระบวนการทำงานของคุณและกระบวนการทางธุรกิจของคุณเป็นระบบอัตโนมัติ
- มีความปลอดภัยของข้อมูลอย่างเพียงพอด้วยการป้องกันหลายชั้น พร้อมทั้งปฏิบัติตามข้อบังคับความเป็นส่วนตัวของข้อมูล DSGVO
ข้อจำกัดของ Ninox
- มันไม่มีการผสานรวมกับซอฟต์แวร์อื่น ๆ มากนัก ดังนั้นคุณอาจมีข้อจำกัดในสิ่งที่คุณสามารถทำได้นอกเหนือจาก Ninox กับข้อมูลของคุณ
ราคาของ Ninox
- เริ่มต้น: $12/เดือน ต่อใบอนุญาต (เรียกเก็บเงินรายปี)
- มืออาชีพ: $24/เดือน ต่อใบอนุญาต (เรียกเก็บเงินรายปี)
- องค์กร: ตามคำขอ
คะแนนและรีวิวของ Ninox
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 340+)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 150 รายการ)
5. วาเลนตินา
วาเลนตินาอาจเป็นสิ่งที่คุณต้องการหากคุณต้องการซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลที่มีคุณสมบัติครบครันสำหรับ Mac
ซอฟต์แวร์ที่มีผลกระทบนี้สำหรับ Mac สามารถจัดการข้อมูลที่ซับซ้อนและรองรับประเภทข้อมูลต่างๆ ทำให้เป็นหนึ่งในซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลที่ดีที่สุดสำหรับ Mac พร้อมการใช้งานที่หลากหลาย มันมีการดึงข้อมูลและการประมวลผลที่มีประสิทธิภาพสูง และมีตัวเลือกการจัดทำดัชนีที่ยอดเยี่ยมสำหรับโครงการที่ต้องใช้ข้อมูลจำนวนมาก
รูปแบบและฟีเจอร์การรายงานที่ทรงพลังช่วยให้เข้าถึง วิเคราะห์ และรายงานข้อมูลได้อย่างง่ายดาย
คุณสมบัติเด่นของวาเลนตินา
- มีประสิทธิภาพยอดเยี่ยมสำหรับการดึงข้อมูลและประมวลผลอย่างรวดเร็ว แม้ในข้อมูลที่ซับซ้อน
- มีความสามารถในการเข้ารหัสในตัวเพื่อรับประกันความปลอดภัยและความลับของข้อมูลที่ละเอียดอ่อน
- ให้การสนับสนุนอย่างครอบคลุมสำหรับการค้นหาข้อมูลใน Microsoft SQL Server รวมถึงการเติมคำอัตโนมัติและการเน้นสีตามไวยากรณ์
ข้อจำกัดของวาเลนตินา
- แม้ว่าจะมีเอกสารประกอบการใช้งานซอฟต์แวร์อย่างครบถ้วนแต่ผู้ใช้ใหม่อาจต้องเผชิญกับช่วงการเรียนรู้ที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับซอฟต์แวร์ทางเลือกอื่น ๆ
ราคาของวาเลนตินา:
- Valentina Studio ฟรี: ฟรีตลอดไป
- Valentina Studio Pro: $199. 99 ต่อชิ้น
- Valentina Studio Pro Universal: $399. 99 ต่อชิ้น
- สตูดิโอ วาเลนติน่า แบบเดี่ยว: $79.99 ต่อชิ้น
คะแนนและรีวิวของวาเลนตินา
- G2: 3. 5/5 (2 รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (4 รีวิว)
ติดตามงานด้วยแอปจัดการงานบน Mac!
6. Navicat
Navicat เป็นเครื่องมือครบวงจรที่ช่วยให้คุณเชื่อมต่อและจัดการฐานข้อมูลของคุณ ซอฟต์แวร์นี้ช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลใดก็ได้ รวมถึง Amazon Web Services, MySQL และ Oracle จากนั้นคุณสามารถใช้ส่วนติดต่อที่ใช้งานง่ายเพื่อเขียนคำสั่ง SQL และสร้างตารางเพื่อเริ่มดูและวิเคราะห์ชุดข้อมูลของคุณ
คุณสามารถนำเข้าและส่งออกข้อมูลจากซอฟต์แวร์ได้ ทำให้การซิงโครไนซ์ข้อมูลจากฐานข้อมูลหลายแห่งเป็นเรื่องง่าย เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการรวบรวมข้อมูลของคุณไว้ในที่เดียวเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากทุกไบต์
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Navicat
- ผู้ออกแบบวัตถุทำให้การเขียนคำสั่ง SQL ที่ซับซ้อนเป็นเรื่องง่ายขึ้น มีความแม่นยำมากขึ้น และให้ข้อมูลที่คุณต้องการ
- การซิงโครไนซ์ข้อมูลของมันช่วยให้คุณย้ายข้อมูลและรักษาข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ ไม่ว่าแหล่งข้อมูลจะมาจากที่ใด
- มีตัวเลือกการสร้างแบบจำลองข้อมูลมากมาย ดังนั้นคุณสามารถสร้างภาพข้อมูลของชุดข้อมูลของคุณได้อย่างรวดเร็ว และนำไปใช้ในแอปพลิเคชันต่าง ๆ ได้
ข้อจำกัดของ Navicat
- มีเอกสารจำกัด ซึ่งอาจทำให้เกิดความสับสนได้ ดังนั้นหากคุณพบปัญหาขณะใช้งานซอฟต์แวร์ คุณอาจจำเป็นต้องค้นหาคำตอบจากที่อื่น
ราคาของ Navicat
- การสมัครสมาชิกแบบรายเดือน: $69.99
- การสมัครสมาชิกประจำปี: $699. 99
- ใบอนุญาตถาวร: $1,399
คะแนนรีวิวและบทวิจารณ์ของ Navicat
- G2: 4. 4/5 (45+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
7. ความชำนาญ
หากคุณต้องการโซลูชันฐานข้อมูลแต่ไม่อยากเขียนโค้ด Knack พร้อมตอบโจทย์คุณ
Knack ช่วยให้คุณสร้างฐานข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงเวิร์กโฟลว์ต่าง ๆ โดยไม่ต้องเขียนโค้ด คุณสามารถจัดการข้อมูลในรูปแบบที่เข้าใจง่ายสำหรับคุณ จากนั้นสร้างแบบฟอร์ม แผนที่ ปฏิทิน และรายงานที่นำข้อมูลเหล่านั้นไปใช้งานได้จริง
ส่วนติดต่อผู้ใช้ที่ปรับแต่งได้สูงให้ความรู้สึกทันสมัยมาก ทำให้เป็นซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลสำหรับ Mac ที่ใช้งานง่าย
คุณสมบัติเด่นของ Knack
- สร้างแอปพลิเคชันธุรกิจตามความต้องการจากศูนย์หรือปรับแต่งแอปพลิเคชันที่มีอยู่ให้เหมาะกับความต้องการข้อมูลของคุณมากขึ้น
- มันช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อข้อมูลที่เชื่อมโยงกันได้ เพื่อให้คุณสามารถทำอะไรได้มากขึ้นกับข้อมูลของคุณ และสร้างฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์พร้อมตัวเลือกการจำลองข้อมูลอย่างชาญฉลาด
- ตัวเลือกอินเทอร์เฟซที่ยืดหยุ่นช่วยให้คุณสามารถสร้างแอปสำหรับธุรกิจของคุณได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ด เช่น แผนที่บันทึกการส่งมอบหรือมุมมองปฏิทินของงานที่กำลังจะมาถึง
ข้อจำกัดของความสามารถพิเศษ
- การขาดการสนับสนุนสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ทำให้การเข้าถึงข้อมูลขณะเดินทางเป็นเรื่องยาก
การกำหนดราคาแบบเข้าใจง่าย
- เริ่มต้น: $39/เดือน
- ข้อดี: $79/เดือน
- องค์กร: $179/เดือน
- องค์กร: ตามคำขอ
คะแนนและรีวิว Knack
- G2: 4. 3/5 (80+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)
8. DBeaver
ซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลข้ามแพลตฟอร์มสำหรับ Mac นี้ช่วยให้คุณสามารถทำงานกับข้อมูลจากฐานข้อมูล SQL ที่ได้รับความนิยมทั้งหมดได้ ด้วยทั้งเวอร์ชันโอเพนซอร์สและเวอร์ชันเชิงพาณิชย์ จึงมีตัวเลือกที่เหมาะกับความต้องการของฐานข้อมูลทุกประเภท
DBeaver มีอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่สามารถปรับแต่งได้สูง ดังนั้นผู้ใช้ที่มีประสบการณ์ด้านฐานข้อมูลบ้างควรจะสามารถใช้งานได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังมีชุมชนผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ คุณสามารถหาความช่วยเหลือทางออนไลน์ได้หากจำเป็น เนื่องจากเป็นซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส คุณอาจพบว่าเครื่องมือจากบุคคลที่สามมีประโยชน์
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ DBeaver
- โปรแกรมแก้ไข SQL ที่ทรงพลังช่วยให้คุณสามารถสร้างและรันคำสั่ง SQL ได้อย่างรวดเร็ว
- รุ่นมาตรฐานของซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สนี้รองรับฐานข้อมูลมากกว่า 80 ประเภท
- มุ่งเน้นการสร้างฐานข้อมูลผ่านระบบที่ใช้งานง่าย ซึ่งช่วยให้สามารถรวบรวมแหล่งข้อมูลต่าง ๆ มาไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่มีประโยชน์
ข้อจำกัดของ DBeaver
- ในขณะที่การอัปเดตซอฟต์แวร์เป็นสิ่งที่ดี DBeaver อาจปล่อยอัปเดตบ่อยครั้งจนคุณอาจพบว่าซอฟต์แวร์ปัจจุบันของคุณล้าสมัยอย่างรวดเร็ว
ราคาของ DBeaver
- เวอร์ชันโอเพนซอร์ส: ฟรี
- รุ่นองค์กร: $25/เดือน หรือ $250 สำหรับหนึ่งปี
- รุ่นไลท์: $11/เดือน หรือ $110 สำหรับหนึ่งปี
- ใบอนุญาตฉบับสมบูรณ์: $500 สำหรับปีแรก, จากนั้น $400 ทุกปีหลังจากนั้น
คะแนนและรีวิวของ DBeaver
- G2: 4. 4/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 65 รายการ)
9. Stackby
Stackby ช่วยให้คุณสร้างฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ด คุณสามารถนำเข้าสเปรดชีต ชุดข้อมูล และข้อมูลอื่น ๆ เพื่อสร้างโปรแกรมฐานข้อมูลที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณ
แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้ผู้ใช้ Mac สามารถสร้างมุมมองแบบ Kanban, ปฏิทิน และแม้กระทั่งแกลเลอรีได้ตามความต้องการของพวกเขา เป็นตัวเลือกฐานข้อมูลที่หลากหลายซึ่งสามารถช่วยคุณเอาชนะข้อจำกัดที่คุณอาจพบเจอกับแพลตฟอร์มอื่น ๆ ได้
คุณสมบัติเด่นของ Stackby
- มีมุมมองหลายแบบ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถดูชุดข้อมูลในรูปแบบที่มีประโยชน์มากที่สุด
- มันมีประเภทคอลัมน์ที่ไม่เหมือนใคร คุณสามารถสร้างฐานข้อมูลของคุณให้เหมาะกับความต้องการของคุณได้
- คุณสามารถทำให้การอัปเดตข้อมูลเป็นอัตโนมัติได้โดยการเชื่อมต่อ Stackby กับระบบเทคโนโลยีที่คุณใช้อยู่ในปัจจุบัน
ข้อจำกัดของ Stackby
- การเรียนรู้คุณสมบัติขั้นสูงของ Stackby อาจมีความชันสูง และอาจต้องซื้อเพิ่มเติม
ราคาของ Stackby
- ฟรีตลอดไป
- ส่วนบุคคล: $5/เดือน ต่อที่นั่ง
- เศรษฐกิจ: $9/เดือน ต่อที่นั่ง
- ธุรกิจ: $18/เดือน ต่อที่นั่ง
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอใบเสนอราคา
คะแนนและรีวิวของ Stackby
- G2: 4. 7/5 (55+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (70+ รีวิว)
10. เรดดิส
Redis นำเสนอซอฟต์แวร์การจัดการข้อมูลบนคลาวด์ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำงานอัตโนมัติในการประมวลผลข้อมูล ทำให้เป็นโซลูชันที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการการจัดการข้อมูลที่มีประสิทธิภาพสูง
ในฐานะซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลแบบในหน่วยความจำสำหรับ Mac มันสามารถจัดการข้อมูลแบบเรียลไทม์ได้อย่างง่ายดายและแคชข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว มีอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ดีพร้อมตัวเลือกขั้นสูงมากมายเพื่อให้ผู้ดูแลฐานข้อมูลที่มีความต้องการสูงที่สุดพึงพอใจ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Redis
- เป็นที่รู้จักในด้านความเร็วที่โดดเด่น Redis ทำให้การประมวลผลและการดึงข้อมูลรวดเร็วขึ้นมาก
- คุณสามารถจัดเก็บและจัดการข้อมูลในรูปแบบต่างๆ ได้ เพิ่มความหลากหลายให้กับฐานข้อมูล
- คุณสามารถขยายฐานข้อมูลได้อย่างง่ายดายเพื่อรองรับความต้องการในอนาคต
ข้อจำกัดของ Redis
- เนื่องจาก Redis จัดเก็บข้อมูลในหน่วยความจำ จึงอาจเป็นโซลูชันที่มีข้อจำกัดสำหรับองค์กรที่มีชุดข้อมูลขนาดใหญ่
ราคาของ Redis
- ฟรี
- แก้ไขแล้ว: $7/เดือน
- ยืดหยุ่น: $0. 881/ชั่วโมง
- รายปี: ตามคำขอ
- ราคาซอฟต์แวร์: ตามคำขอพร้อมทดลองใช้ฟรี 30 วัน
เรดดิสรating และรีวิว
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 120 รายการ)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
ลองดูซอฟต์แวร์ติดตามเวลาสำหรับผู้ใช้ Mac เหล่านี้!
เจาะลึกข้อมูลของคุณ
การค้นหาซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลที่เหมาะกับความต้องการของคุณนั้นจำเป็นสำหรับการบริหารธุรกิจของคุณ.ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่หลากหลายของ ClickUp ทำให้การจัดการให้เป็นระเบียบง่ายขึ้น. นอกจากนี้ ยังเป็นซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ใช้ Mac พร้อมคุณสมบัติครบครันที่คุณต้องการโดยไม่ทำให้คุณรู้สึกหนักใจ. ดูด้วยตัวคุณเองและทดลองใช้ในวันนี้! ✨