บล็อก ClickUp

วิธีเริ่มการประชุมสั้นใน Slack

Praburam
PraburamGrowth Marketing Manager
7 มีนาคม 2568

เมื่อพูดถึงการสื่อสารในที่ทำงาน Slack เป็นที่ชื่นชอบของแฟนๆ ด้วยฟีเจอร์การโทรเสมือนที่เบาและสะดวก 'Slack Huddles'

การประชุมแบบ Slack huddles ก็เหมือนกับการนั่งที่โต๊ะทำงานของเพื่อนร่วมงาน—ยกเว้นว่าคุณทั้งคู่คงใส่ชุดนอนและอยู่ห่างกันหลายเขตเวลา

ด้วยฟีเจอร์แชร์หน้าจอของ Slack คุณสามารถเชื่อมต่อและระดมความคิดได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย โดยไม่ต้องให้ใครต้องเดาว่า "สิ่งนั้น" ในสไลด์ที่สามหมายถึงอะไร

คุณสามารถส่งข้อความโดยตรงถึงผู้อื่นในกลุ่มย่อยเพื่อจดบันทึกหรือแบ่งปันความคิด หรือเริ่มหัวข้อสนทนาเพื่อรักษาการสนทนาให้ดำเนินต่อไปได้

ในบทความนี้ เราจะอธิบายวิธีการรวมกลุ่มใน Slack ด้วย 5 ขั้นตอนง่ายๆ

(และถ้าคุณกำลังสงสัยว่ามีทางเลือกอื่นของ Slack ที่ง่ายกว่านี้อีกไหม ขอสปอยล์เลยว่ามีแน่นอน!)

วิธีเริ่มการประชุมสั้นใน Slack

การประชุมกลุ่มบน Slack รองรับผู้เข้าร่วมได้สูงสุด 50 คนในการโทรพร้อมกัน อย่างไรก็ตาม ฟีเจอร์นี้สงวนไว้สำหรับผู้ใช้แผนแบบชำระเงินเท่านั้น หากคุณใช้แผนฟรี จะจำกัดผู้เข้าร่วมได้เพียงสองคนเท่านั้น

คุณสามารถเข้าร่วม Slack huddle ผ่านแอป Slack บนเดสก์ท็อปหรือมือถือ หรือผ่าน Google Chrome และ Firefox บน Mac, Windows และ Linux

อ่านเพิ่มเติม:25 เคล็ดลับการใช้ Slack เพื่อพัฒนาการสื่อสารในที่ทำงาน

วิธีเริ่มการประชุมแบบสั้นใหม่

ใครก็ตามที่อยู่ในช่อง Slackหรือข้อความส่วนตัว (DM) สามารถเข้าร่วม Slack huddle ได้เมื่อคุณเริ่มหนึ่งขึ้นมา เพื่อเริ่ม huddle และเพิ่มผู้เข้าร่วมอื่น ๆ นี่คือสิ่งที่คุณต้องทำ

วิธีเริ่มการประชุมกลุ่มใหม่ใน Slack
ผ่านทาง Slack

เดสก์ท็อปหรือมือถือ:

  • เปิดช่อง Slack หรือ DM ที่คุณต้องการให้มีการประชุมย่อย
  • คลิกที่ ไอคอนหูฟัง ในหัวข้อการสนทนา หากคุณต้องการดูในมุมมองที่ใหญ่ขึ้น ให้คลิกที่ไอคอนหน้าต่างใหม่ในกระทู้ฮัดเดิลจากแถบด้านข้างของคุณ
  • ผมสวยวันนี้หรือเปล่า? เปิดวิดีโอของคุณโดยคลิกที่ ไอคอนกล้อง เพื่อเพิ่มพลังการสนทนาแบบเห็นหน้ากัน

คุณสามารถปรับแต่งธีมการประชุมย่อยได้โดยการเพิ่มแบรนด์ของบริษัทคุณเมื่อต้องประชุมกับผู้ร่วมงานภายนอก

วิธีเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย

คุณจะเห็นป๊อปอัพที่มี ปุ่ม 'เข้าร่วม' หรือ 'ยอมรับ' หากอยู่ในข้อความส่วนตัว (DM) ให้สังเกตไอคอนหูฟังเล็กๆ ที่แถบด้านข้างหากคุณอยู่ในช่อง

วิธีเข้าร่วมการประชุมกลุ่มใน Slack
ผ่านทาง ITWire TV

เดสก์ท็อปหรือมือถือ:

  • เปิดช่อง Slack หรือ DM ที่มีการประชุมย่อยอยู่แล้ว
  • คลิกที่ ไอคอนหูฟัง เพื่อเข้าสู่ระบบ หากคุณต้องการดูในมุมมองที่ใหญ่ขึ้น ให้คลิกที่ ไอคอนหน้าต่างใหม่ เพื่อสัมผัสประสบการณ์แบบพาโนรามา
  • ตัวเลือก: เปิดวิดีโอของคุณโดยคลิกที่ ไอคอนกล้อง เพื่อโชว์พื้นที่ทำงานของคุณ

💡คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: ต้องการใช้สองอุปกรณ์หรือไม่? เลือก 'ใช้ทั้งสองอุปกรณ์' เมื่อเข้าร่วม และคุณสามารถเข้าร่วมการประชุมสั้นได้จากทั้งโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ของคุณ

วิธีเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อยจากลิงก์

บางครั้งคุณอาจได้รับเชิญให้เข้าร่วม Slack huddle ผ่านลิงก์ หากมีใครแชร์ลิงก์นี้กับคุณ นี่คือวิธีเข้าร่วม Slack huddle

เดสก์ท็อปหรือมือถือ:

  • คลิกที่ลิงก์ฮัดเดิลที่ส่งให้คุณ
  • คุณจะถูกพาไปยังการสนทนาที่กำลังมีการประชุมกลุ่มอยู่ทันที ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อเข้าร่วม
  • หากอยู่ในช่องทางส่วนตัวหรือ DM คุณอาจต้องคลิก 'ขอเข้าถึง' และรอให้ใครบางคนในกลุ่มให้ไฟเขียว

วิธีเชิญผู้คนเข้าร่วมการประชุมย่อย

เชิญผู้ร่วมงานเข้าร่วมการประชุมกลุ่มใน Slack

ต้องการเชิญคนเข้าร่วม Slack huddle ของคุณมากขึ้นใช่ไหม? นี่คือวิธีเชิญใครก็ได้ (แม้พวกเขาจะไม่ได้อยู่ในช่องหรือ DM เดิมก็ตาม)

(ไม่ต้องกังวล พวกเขาจะไม่เห็นการสนทนาทั้งหมด แค่เฉพาะกระทู้ที่พูดคุยกันเท่านั้น)

เดสก์ท็อปหรือมือถือ:

  • จากภายในกลุ่ม คลิกไอคอน จุดสามจุด (หรือไอคอนรูปเฟืองหากคุณรู้สึกอยากหรูหรา) ในแถบด้านข้าง
  • คลิกที่ 'ปุ่มเชิญ'
  • ค้นหาผู้คนตามชื่อหรือเลือกจากรายการ
  • กด 'ส่งคำเชิญ' แล้วพวกเขาจะได้รับการแจ้งเตือน

💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: หากช่องมีสมาชิกน้อยกว่า 20 คน คุณสามารถเชิญทั้งกลุ่มได้โดยเลือก @channel เมื่อทำการเชิญ

วิธีสร้างและแชร์ลิงก์สำหรับการประชุมย่อย

เชิญผู้ร่วมงานผ่านลิงก์ Slack huddle

ต้องการแชร์ลิงก์ Slack huddle ใช่ไหม? ง่ายมากเลย นี่คือวิธีทำ

เดสก์ท็อปหรือมือถือ:

  • ในช่องหรือ DM ให้คลิกที่ ลูกศร เล็ก ๆ ใกล้กับไอคอนหูฟัง
  • คัดลอกลิงก์ฮัดเดิลแล้ววางไว้ที่ใดก็ได้ตามต้องการ—ไม่ว่าจะเป็น Slack, อีเมล หรือแม้แต่ในคำเชิญปฏิทิน
  • การประชุมกลุ่มเริ่มต้นทันทีที่มีคนคลิกลิงก์ เริ่มการระดมความคิดกันได้เลย!

ต้องอ่าน: มารยาทในการใช้ Slack: สิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำในการใช้ Slack ที่ทำงาน

ข้อจำกัดของการใช้ Slack Huddles สำหรับการสื่อสาร

การประชุมแบบกลุ่มใน Slack สามารถเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับการทำงานร่วมกันอย่างรวดเร็วและง่ายดาย แต่ฟีเจอร์นี้ก็มีข้อเสียเช่นกัน

สิ่งที่ดีมากเกินไปกลายเป็นสิ่งที่ไม่ดี

การกดไอคอนหูฟังนั้นง่ายเกินไป ซึ่งอาจนำไปสู่การใช้งานมากเกินไป ก่อนที่คุณจะรู้ตัว วันของคุณก็กลายเป็นความพร่ามัวของการประชุม Slack แบบสุ่ม และคุณก็ถามตัวเองว่า "เราจำเป็นต้องประชุมกันจริงๆ หรือ?" (อาจจะไม่)

การใช้มากเกินไปอาจทำให้ประสิทธิภาพลดลงและก่อให้เกิดสิ่งรบกวนมากมาย

ข้อเท็จจริงที่ไม่น่าสนุก: พนักงานเสียเวลา31 ชั่วโมงไปกับประชุมที่ไม่มีประสิทธิภาพทุกเดือน!

เป็นทางการ? ไม่ค่อยเท่าไหร่

ในขณะที่การประชุมแบบกลุ่มใน Slack เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสนทนาอย่างรวดเร็วและการพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการ แต่กลับไม่เพียงพอเมื่อต้องจัดการประชุมที่เป็นทางการ

ไม่มี วาระการประชุม, การควบคุมผู้เข้าร่วม, หรือระเบียบการประชุม ทำให้ยากต่อการจัดการโครงการ

หากคุณกำลังวางแผนการประชุมแบบจริงจัง การประชุมกลุ่มใน Slack อาจทำให้คุณรู้สึกสับสนมากกว่าเป็นระเบียบ

"ใครกำลังดูอยู่?"

มาคุยกันเรื่องความปลอดภัยสักครู่

Slack อยู่ในความสนใจของสาธารณชนเนื่องจาก การรั่วไหลของข้อมูล ซึ่งถูกเน้นย้ำในรายงานและทวีตจากผู้ใช้

แม้ว่าพวกเขาจะยกระดับการดำเนินงานด้วยเครื่องมืออย่าง Enterprise Key Management แล้วก็ตาม แต่ความเสี่ยงยังคงมีอยู่

การประชุมกลุ่มใน Slack ไม่ได้ให้การเข้ารหัสแบบครบวงจรเสมอไป และนโยบายเริ่มต้นในการเก็บข้อมูลอย่างไม่มีกำหนดอาจทำให้ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนยังคงอยู่ได้นานกว่าที่คุณต้องการ

ดังนั้น บางทีควรเก็บเรื่องที่เป็นความลับสุดยอดไว้ให้ห่างจากการประชุมกลุ่มของคุณ

ความเป็นส่วนตัว? ความเป็นส่วนตัวอะไร?

นี่คือส่วนที่น่าอึดอัด: เมื่อคุณเริ่มการประชุมแบบฮัดเดิลใน Slack ทุกคนในพื้นที่ทำงาน Slack ของคุณจะเห็นอีโมจิหูฟังเล็กๆ ข้างชื่อของคุณ มันเหมือนกับป้ายนีออนที่บอกว่า "เฮ้ ฉันกำลังประชุมอยู่!"

บางครั้ง คุณก็แค่อยากจะนั่งรวมตัวกันโดยไม่มีใครในออฟฟิศรู้

การโทรหลุดบ่อยน่ารำคาญ

หากคุณเคยลองใช้การประชุมกลุ่มย่อย คุณจะรู้ว่ามัน ไม่ใช่ประสบการณ์ที่ราบรื่นที่สุด

ผู้ใช้ได้ร้องเรียนว่าพวกเขามักพบว่าเสียงถูกตัดระหว่างการโทรหรือการโทรทั้งหมดหลุดหลายครั้ง

รู้สึกง่ายกว่าที่จะใช้เครื่องมือประชุมทางวิดีโออื่นแทน

อ่านเพิ่มเติม: 10 แอปพลิเคชันที่แข่งขันกับ Slack ที่ดีที่สุด

การเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารในทีมด้วย ClickUp และ Slack

แม้ว่า Slack จะมีข้อจำกัดที่เห็นได้ชัดแต่การผสานรวมกับ ClickUpสามารถปรับปรุงประสบการณ์การทำงานร่วมกันของคุณได้อย่างมาก

ClickUpเป็นแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทีมจัดการโครงการ งาน และกระบวนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ด้วย ClickUp คุณสามารถรวมการจัดการงาน การทำงานร่วมกันในเอกสาร และการสื่อสารแบบเรียลไทม์ไว้ในเครื่องมือเดียวที่ปรับแต่งได้ตามต้องการ ช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายด้านประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างยอดเยี่ยม

อย่าลืมติดตามงาน

คุณเคยเริ่มส่งข้อความใน Slack แล้วถูกรบกวน จากนั้นตั้งใจว่าจะกลับมาดูทีหลัง แต่สุดท้ายก็ลืมไปเลยไหม?

ด้วย ClickUp และ Slack ที่ทำงานร่วมกัน คุณสามารถ เปลี่ยนข้อความใน Slack ให้เป็นงาน ได้อย่างง่ายดายเพียงไม่กี่คลิก

ตัวอย่างเช่น ผู้บริหารบัญชีอาจได้รับข้อความจากลูกค้าเกี่ยวกับการปรับปรุงข้อเสนอ แทนที่จะบันทึกข้อความไว้ พวกเขาสามารถเปลี่ยนข้อความนั้นเป็นงานได้ทันที พร้อมชื่อ ผู้รับผิดชอบ และวันที่ครบกำหนด

สร้างงานใหม่บน Clickup
สร้างงานใหม่โดยตรงจากฟีด Slack ของคุณโดยการพิมพ์ '/clickup new' ในช่องใดก็ได้

นอกจากนี้ คุณยังสามารถสร้างงานใหม่ทั้งหมดจากศูนย์ใน Slack ได้ทันที เพียงแค่พิมพ์ "/ClickUp New"

ประหยัดเวลาด้วยการอัปเดตทันที

เวลาคือเงิน และการผสานการทำงานระหว่าง ClickUp-Slack ช่วยคุณประหยัดทั้งสองอย่างด้วยการส่งการแจ้งเตือนอัตโนมัติเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของงาน

รับการอัปเดตงานจาก ClickUp บน Slack
ติดตามความคืบหน้าของงานใน ClickUp แบบเรียลไทม์ด้วยการรับการแจ้งเตือนโดยตรงในช่อง Slack ที่คุณชื่นชอบ

สมมติว่าสมาชิกทีมไอทีมอบหมายงานแก้ไขบั๊กใหม่ใน ClickUp เมื่อกำหนดเวลาหรือรายละเอียดมีการเปลี่ยนแปลง ระบบจะส่งการอัปเดตอัตโนมัติไปยัง Slack เพื่อให้ทั้งทีมทราบถึงสิ่งที่เกิดขึ้นโดยไม่ต้องกลับไปที่ ClickUp

ซึ่งหมายความว่า ใช้เวลาน้อยลงในการติดตามงาน และมีเวลามากขึ้นในการทำความก้าวหน้า

ในทำนองเดียวกัน หากผู้จัดการโครงการอัปเดตวันที่ครบกำหนดของงาน การแจ้งเตือนจะปรากฏขึ้นใน Slack เพื่อให้แน่ใจว่าทีมทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกันเสมอ ไม่ว่าพวกเขาจะใช้เครื่องมือใดก็ตาม

สัมผัสประสบการณ์การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์

เมื่อทีมต้องการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ การผสานการทำงานของ ClickUp กับ Slack ช่วยให้คุณสามารถ เพิ่มความคิดเห็นในรายการงานได้โดยตรงจาก Slack

ข้อความ Slack บน Clickup
สร้างงานหรือความคิดเห็นใน ClickUp ได้อย่างง่ายดายจากข้อความใน Slack

ตัวอย่างเช่น หากทีมออกแบบกำลังทำงานเกี่ยวกับโลโก้ใหม่ และลูกค้าได้ให้คำแนะนำไว้ใน Slack huddle นักออกแบบสามารถนำเมาส์ไปวางเหนือข้อความนั้น และเพิ่มเป็นความคิดเห็นในภารกิจที่มีอยู่แล้วใน ClickUp ได้ทันที ไม่ต้องคัดลอก-วาง หรือสลับแอปพลิเคชันให้เสียเวลา

การผสานการทำงานระหว่าง ClickUp กับ Slack

การซิงค์ ClickUp กับ Slack นั้นง่ายและใช้เวลาเพียงไม่กี่นาที

เชื่อมต่อ Slack กับ ClickUp
เชื่อมต่อ Slack กับ ClickUp ของคุณในสามขั้นตอนง่ายๆ
  • ใน ClickUp ให้ไปที่ 'การผสานการทำงาน'
  • เลือก Slack จากนั้นคลิกที่ 'เพิ่มไปยัง Slack'
  • เลือกช่อง Slack ที่คุณต้องการแล้วกด 'อนุญาต'

คุณได้เชื่อมต่อพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณกับ Slack สำเร็จแล้ว ใช่แล้ว ง่ายแค่นี้เอง

อ่านเพิ่มเติม: เครื่องมือและซอฟต์แวร์สำหรับการสื่อสารในที่ทำงานที่ดีที่สุด

ทำไมทีมของคุณถึงต้องการ ClickUp

การผสานการทำงานระหว่าง ClickUp และ Slack นั้นยอดเยี่ยมสำหรับการทำงานร่วมกันเป็นทีม แต่ถ้าคุณสามารถได้รับประโยชน์ทั้งหมดผ่านแพลตฟอร์มเดียวล่ะ?

ClickUp ช่วยให้ทีมระยะไกลทั่วโลกเชื่อมต่อกัน ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ (กล้าพูดเลยว่า) มีความสุขมากขึ้นอีกนิด

มุมมองแชท ClickUp: ที่ที่การสนทนาพบกับการทำงานร่วมกัน

ด้วยมุมมองแชทของ ClickUp ทีมงานสามารถพูดคุยเกี่ยวกับงาน แบ่งปันความคิดเห็น และแม้แต่ใส่สัญลักษณ์อีโมจิได้—ทั้งหมดนี้จากภายในหน้าต่างโครงการ

ไม่ว่าคุณจะกำลัง @mention เพื่อนร่วมทีมเพื่อมอบหมายงาน, ให้ข้อเสนอแนะผ่านความคิดเห็น, หรือแค่แสดงปฏิกิริยาด้วยอีโมจิยกนิ้วให้เพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดี ClickUp Chat View ก็พร้อมรองรับทุกความต้องการของคุณ

ร่วมมือและชี้แจงการสนทนาด้วย ClickUp Chat ซึ่งคุณสามารถเพิ่มความคิดเห็น แท็กทีมของคุณ และแชทแบบเรียลไทม์ได้จากทุกอุปกรณ์
เริ่มแชท
ร่วมมือและชี้แจงการสนทนาด้วย ClickUp Chat ซึ่งคุณสามารถเพิ่มความคิดเห็น ติดแท็กทีมของคุณ และแชทแบบเรียลไทม์ได้จากทุกอุปกรณ์

ลองนึกภาพนี้: ทีมการตลาดกำลังระดมความคิดเกี่ยวกับแคมเปญใหม่ แทนที่จะต้องสลับไปมาระหว่าง Slack, อีเมล และ ClickUp พวกเขาเพียงแค่เปิด Chat View และพูดคุยกันต่อได้โดยตรงภายในงานนั้นเลย

ไม่มีการสนทนาที่กระจัดกระจายอีกต่อไป เพียงแค่กระแสการสื่อสารที่เชื่อมโยงกัน

ที่เกี่ยวข้อง: 15 แม่แบบแผนการสื่อสารโครงการฟรี: Excel, Word และ ClickUp

แชร์การบันทึกหน้าจอด้วยคลิป ClickUp

เคยต้องการส่งการบันทึกหน้าจออย่างรวดเร็วและทำงานร่วมกันแบบอะซิงโครนัสไหม? คุณสามารถทำได้แล้ว—ขอบคุณClickUp Clips ฟีเจอร์นี้ช่วยให้คุณส่งการบันทึกหน้าจอพร้อมเสียงและบันทึกข้อความได้

สิ่งนี้ทำให้ ClickUp Clips เป็นเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบสำหรับการให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะอย่างละเอียด

คลิป ClickUp
เรียนรู้เพิ่มเติม
บันทึกวิดีโอสั้น ๆ ด้วย ClickUp Clips และแชร์กับทีมของคุณได้อย่างง่ายดาย พร้อมคำบรรยาย

สมมติว่าคุณกำลังประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับการอัปเดตการออกแบบ แทนที่จะพิมพ์คำอธิบายยาวๆ เพียงแค่บันทึกหน้าจอของคุณ เพิ่มเสียงบรรยาย แล้วส่งตรงไปยังทีม

โอ้ แล้วเราได้บอกหรือยังว่า โปรแกรมบันทึกหน้าจอ ไม่มีลายน้ำ? ClickUp Clips ยังมี การถอดเสียงด้วย AI ให้บริการด้วย ซึ่งสามารถถอดความเป็นข้อความได้ทีละวินาที ช่วยให้จดบันทึกได้ง่ายขึ้นและรองรับการเข้าถึงสำหรับทุกคน

นอกจากนี้ ต่างจากการประชุมกลุ่มแบบรวมตัว ทั้งมุมมองแชทและคลิปทำงานได้ดีไม่ว่าการสื่อสารของคุณจะเป็นแบบเรียลไทม์หรือแบบอะซิงโครนัส

อ่านเพิ่มเติม: 10 ซอฟต์แวร์แชร์หน้าจอที่ดีที่สุดสำหรับการประชุมทางไกล

มอบหมายความคิดเห็นเพื่อให้งานดำเนินไปแบบอะซิงโครนัส

ต้องการมอบหมายงานอย่างรวดเร็วหรือไม่? ด้วยฟีเจอร์Assign Comments ของ ClickUpคุณสามารถแท็กสมาชิกในทีมด้วยการกล่าวถึง @ และ สร้างรายการที่ต้องดำเนินการ ได้โดยตรงจากบทสนทนาของคุณ

ไม่ว่าคุณจะอยู่ในมุมมองแชทหรือกำลังให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเอกสาร เพียงแท็กเพื่อนร่วมทีมของคุณ งานก็จะเริ่มดำเนินการทันที

คลิกอัพ งาน
มอบหมายงานให้สมาชิกในทีมของคุณโดยตรงใน ClickUp หรือกล่าวถึงพวกเขาในความคิดเห็น

ลองนึกภาพว่าทีมขายของคุณกำลังสรุปข้อเสนอและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมจากฝ่ายกฎหมายในนาทีสุดท้าย คุณสามารถ @mention ทีมกฎหมายในความคิดเห็นของเอกสารได้อย่างง่ายดาย

อ่านเพิ่มเติม: 10 เครื่องมือสื่อสารแบบอะซิงโครนัสที่ดีที่สุด

เทมเพลตกลยุทธ์การสื่อสารภายในและแผนปฏิบัติการของ ClickUp

กำลังประสบปัญหาในการสื่อสารภายในองค์กรอยู่หรือไม่?

หรือบางทีคุณอาจกำลังมองหาวิธีที่มีประสิทธิภาพในการสื่อสารกับทีมของคุณและบรรลุเป้าหมายสำคัญต่าง ๆ

หากคุณต้องการให้ทีมของคุณทำงานไปในทิศทางเดียวกันโดยไม่ต้องเสียเวลาไปกับอีเมลที่ส่งต่อกันไม่รู้จบและข้อความที่กระจัดกระจาย เราขอแนะนำให้คุณลองใช้เทมเพลตกลยุทธ์การสื่อสารภายในองค์กรและแผนปฏิบัติการของ ClickUp

เทมเพลตกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการด้านการสื่อสารภายในองค์กร ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถทำให้ทั้งองค์กรของคุณอยู่ในความรับรู้ได้—ตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงไปจนถึงพนักงานแนวหน้า

เทมเพลตนี้มาพร้อมกับคุณสมบัติมากมายเพื่อปรับปรุงกลยุทธ์การสื่อสารภายในของคุณ:

  • สถานะงานที่กำหนดเอง: ติดตามความคืบหน้าด้วยสถานะต่างๆ เช่น "เปิด" และ "เสร็จสิ้น" เพื่อให้คุณทราบสถานะของแต่ละงานได้อย่างชัดเจน
  • ฟิลด์ที่กำหนดเอง: จัดหมวดหมู่ภารกิจและมองเห็นขั้นตอนของแผนต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดายด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อความเป็นระเบียบ
  • มุมมองที่กำหนดเอง: เข้าถึงสองมุมมองที่มีประโยชน์ ได้แก่ ภาพรวม และ คู่มือเริ่มต้น เพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็ว
  • ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ: รักษาการสื่อสารและการจัดการโครงการให้เป็นไปตามแผนด้วยการติดแท็ก, งานย่อย, ผู้รับผิดชอบหลายคน, และป้ายกำกับความสำคัญ

ไม่มีวันขี้เกียจอีกต่อไปด้วย ClickUp

Slack เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยม ได้รับความไว้วางใจจากมืออาชีพมากมายที่ใช้สำหรับการสนทนาประจำวันและการพูดคุยอย่างรวดเร็ว

แต่นั่นคือจุดที่ปัญหาการร่วมมือเริ่มต้นขึ้น

พนักงานของคุณต้องการมากกว่าแค่การสนทนา พวกเขาต้องการแพลตฟอร์มการทำงานที่มีพลวัตซึ่งสนับสนุนการสื่อสารของทีมแบบเรียลไทม์และให้มุมมอง 360 องศาของงาน

นี่คือเหตุผลที่ ClickUp ทำงานได้ดีสำหรับทีมทุกขนาด!

ด้วย ClickUp คุณสามารถจัดการอีเมล, แชท, และงานทั้งหมดของคุณในที่เดียว และประสิทธิภาพการทำงานของคุณจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยเทมเพลตที่ปรับแต่งได้มากกว่า 1000 แบบสำหรับทุกความต้องการของคุณ

เริ่มต้นใช้งานบัญชี ClickUp ฟรีวันนี้!