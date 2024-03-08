วิธีใช้สามเสาหลักของสครัมสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์

การพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือซอฟต์แวร์นั้นมีความซับซ้อน คุณต้องการแผนงานที่ไม่ทำให้ทีมพัฒนาของคุณคิดหาทางหนี
เข้าสู่สามเสาหลักของ Scrum หลักการสำคัญเหล่านี้เป็นโครงสร้างหลักของกรอบการจัดการโครงการ Scrum ซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นคงและประสบความสำเร็จตลอดการเดินทางใน Scrum ของคุณ
หากคุณเป็นมือใหม่กับ Scrum คุณจะพบว่าเสาหลักเหล่านี้มีประโยชน์ในการรักษาสมดุลของงานและกระตุ้นให้ทีมของคุณมีแรงจูงใจในการส่งมอบผลงานที่ดีที่สุด
เสาหลักของสครัมคืออะไร?
สครัม (Scrum) คือกรอบการจัดการโครงการแบบアジล (Agile) ที่ช่วยให้ทีมสามารถส่งมอบงานได้ในรูปแบบที่วนรอบและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง (Iterative and Incremental) กรอบนี้ออกแบบมาเพื่อโครงการที่มีความไม่แน่นอนสูงหรือมีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดบ่อยครั้ง
ทีมสครัมทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด ยืดหยุ่น และก้าวไปข้างหน้าด้วยขั้นตอนเล็ก ๆ ที่มีความหมายในช่วงเวลาทำงานสั้น ๆ ที่เรียกว่าสปรินต์ กระบวนการพัฒนาในสครัมเน้นการรักษาแรงผลักดันให้คงอยู่และปรับตัวตามความจำเป็น
ที่แกนกลางของการจัดการโครงการ Scrum มีสามเสาหลักของประสบการณ์เชิงประจักษ์ที่ช่วยในการจัดการปัญหาที่ซับซ้อน:
- ความโปร่งใส
- การตรวจสอบ
- การปรับตัว
การเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสเกี่ยวกับกระบวนการของโครงการช่วยให้ทุกคนอยู่ในความรับรู้ร่วมกัน; การตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอช่วยติดตามความคืบหน้าของโครงการ และการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ตามความต้องการหรือสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงช่วยให้คุณสามารถนำคำแนะนำมาปรับปรุงได้ต่อเนื่อง การยึดถือหลักการทั้งสามนี้ทำให้ Scrum เป็นวิธีการที่เหมาะสำหรับทีมและลูกค้า
สครัม: ประวัติโดยย่อ
คำว่า 'สครัม' สามารถย้อนกลับไปได้ถึงบทความในนิตยสาร Harvard Business Review ปี 1986 ชื่อว่า 'เกมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่' โดย Hirotaka Takeuchi และ Ikujiro Nonaka.
ผู้เขียนได้หารือเกี่ยวกับ 'แนวทางรักบี้' (คำอุปมาทางกีฬาสำหรับทีมที่เคลื่อนไหวไปพร้อมกันตั้งแต่ต้นจนจบ) สำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างรวดเร็วและยืดหยุ่นมากขึ้น พวกเขาเสนอแนวทางนี้เป็นทางเลือกแทนแนวทางแบบลำดับขั้นหรือ 'การแข่งขันวิ่งผลัด' แบบดั้งเดิม ซึ่งนักวิ่งแต่ละคนจะวิ่งระยะทางของตนเองอย่างอิสระและส่งไม้ผลัดให้กับสมาชิกในทีมเมื่อสิ้นสุดรอบของตน
ข้ามเวลามาถึงปี 1993 เมื่อเจฟฟ์ ซัทเธอร์แลนด์, จอห์น สคัมนิโอเทลส์ และเจฟฟ์ แมคเคนนา ได้นำแนวปฏิบัติ Scrum มาใช้เป็นครั้งแรกที่บริษัท Easel Corporation
ผลลัพธ์ของแนวทางใหม่นี้ดึงดูดความสนใจของ Ken Schwaber (ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Advanced Development Methods) และ Mike Beedle (ผู้ซึ่งต่อมาได้ร่วมเขียน 'Agile Manifesto')
ตลอดช่วงเวลานี้ พวกเขาได้ปรับปรุงแนวคิดของ Scrum อย่างละเอียดเบื้องหลัง แต่ไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะจนกระทั่งการประชุม OOPSLA ในปี 1995 จากนั้น Sutherland และ Schwaber ได้แนะนำ Scrum ให้โลกได้รู้จักโดยการนำเสนอเอกสารชื่อ 'กระบวนการพัฒนา SCRUM' ในการประชุมดังกล่าว
เกือบสามทศวรรษต่อมา แก่นแท้ของ SCRUM ยังคงเหมือนเดิม แต่กรอบการทำงานยังคงเติบโตและพัฒนาอย่างต่อเนื่องผ่านการปรับปรุงแก้ไขอย่างสม่ำเสมอ สิ่งที่เริ่มต้นเป็นกรอบการพัฒนาซอฟต์แวร์ได้ถูกนำไปใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรมเพื่อช่วยให้ปัญหาที่ซับซ้อนง่ายขึ้น
การเข้าใจหลักการแกนกลางของสครัม
วิธีการของ Scrum มีพื้นฐานอยู่บนการทดลองเชิงประจักษ์—แนวคิดที่เน้นการได้รับความรู้จากประสบการณ์จริงและการสังเกตการณ์ Scrum อาศัยการรวบรวมหลักฐานและข้อเท็จจริงผ่านการทดลองอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนำไปสู่การได้รับข้อเสนอแนะที่รวดเร็วขึ้น การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และการส่งมอบโครงการได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
สครัมยังแบ่งปันหลักการกับโฮลาคราซี ซึ่งเป็นปรัชญาการจัดการที่กระจายอำนาจการตัดสินใจไปทั่วทั้งองค์กร เช่นเดียวกับสครัม โฮลาคราซีส่งเสริมความคล่องตัว ความร่วมมือ และประสิทธิภาพภายในบริษัท มันสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่ทุกคนทำงานร่วมกันเพื่อผลลัพธ์ที่ดีขึ้น
เพื่อทำความเข้าใจโครงสร้างเหล่านี้ได้ดีขึ้น ขอให้เราไปสำรวจคุณค่าแกนกลางหกประการของวิธีการ Scrum ที่สะท้อนอยู่ใน Holacracy ด้วยกันเถอะ
1. การควบคุมกระบวนการเชิงประจักษ์: เสาหลักทั้งสามของ Scrum—ความโปร่งใส การตรวจสอบ และการปรับตัว—เป็นหลักการควบคุมกระบวนการเชิงประจักษ์ กระบวนการของ Scrum ไม่ได้อาศัยทฤษฎี แต่พึ่งพาการสังเกตการณ์จากสถานการณ์จริง
2. การจัดระเบียบตนเอง: ทีม Scrum ที่ทำงานข้ามสายงานต้องสามารถจัดระเบียบตนเองได้ เนื่องจากสิ่งนี้ช่วยให้พวกเขาสามารถปฏิบัติหน้าที่เฉพาะของตน รับผิดชอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองอย่างมีวิจารณญาณ โดยไม่ต้องมีคำแนะนำจากผู้นำ
3. การทำงานร่วมกัน: ทุกคนในทีม Scrum ทราบว่าผู้อื่นกำลังทำอะไรอยู่ สมาชิกในทีมสื่อสารอย่างชัดเจนกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อให้แน่ใจว่ามีวงจรการให้ข้อมูลย้อนกลับอย่างต่อเนื่อง
4. การจัดลำดับความสำคัญตามคุณค่า: คุณค่าหลักนี้มุ่งเน้นการจัดระเบียบรายการดำเนินการโดยพิจารณาจากคุณค่าที่มอบให้กับลูกค้า เป้าหมายคือการส่งมอบผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีคุณภาพอย่างรวดเร็วที่สุด
5. การจำกัดเวลา (Time-boxing): ใน Scrum งานจะถูกทำในรูปแบบของสปรินต์ ทุกสิ่งทุกอย่าง ตั้งแต่การวางแผนสปรินต์ไปจนถึงการประชุมประจำวัน จะมีเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดที่ชัดเจน การจำกัดเวลานี้ช่วยให้ทุกคนทราบถึงเวลาที่กำหนดไว้สำหรับแต่ละขั้นตอนและความคืบหน้าโดยรวมของสปรินต์
6. การพัฒนาแบบวนซ้ำ: ทีมจะได้รับข้อเสนอแนะหลังจากแต่ละสปรินต์และทำงานเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ วงจรการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเหล่านี้ช่วยให้ทีมสามารถทำงานกับการเปลี่ยนแปลงได้ง่ายขึ้นและมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ตรงตามความคาดหวังของลูกค้า
เสาหลักสามประการของสครัม
มาเจาะลึกถึงเสาหลักทั้งสามของ Scrum และค้นพบความสำคัญของพวกมันในการบริหารโครงการพัฒนา
ความโปร่งใสในสครัม
ใน Scrum ความโปร่งใสหมายถึงทุกคนที่มีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาต้องรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง—ทั้งสิ่งที่ดี สิ่งที่ไม่ดี และสิ่งที่แย่ที่สุด
เมื่อทีมฝึกฝนการจัดการกระบวนการทำงานอย่างโปร่งใส สมาชิกทีมทุกคนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกจะได้รับข้อมูลเดียวกัน มีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน ทำงานเพื่อเป้าหมายเดียวกัน และสื่อสารอย่างเปิดเผย เสาหลักนี้คือสิ่งที่ทำให้ Scrum เป็นวิธีการทำงานที่มีความร่วมมือสูง
นี่คือวิธีการปฏิบัติเพื่อให้เกิดความโปร่งใสใน Scrum:
1. ปรับปรุงเอกสารให้เป็นระเบียบ: เมื่อคุณเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการไว้อย่างเป็นระเบียบและสามารถเข้าถึงได้ สมาชิกทีม Scrum จะมีความชัดเจนในเป้าหมายของตน เอกสารเหล่านี้อาจรวมถึง:
- งานค้างในสปรินต์: รายการงานที่ทีม Scrum ต้องดำเนินการในระหว่างสปรินต์
- รายการงานค้างของผลิตภัณฑ์: รายการลำดับความสำคัญของงานที่ต้องดำเนินการเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์
- การทบทวนการวิ่ง: กิจกรรมที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตรวจสอบความคืบหน้าของโครงการและให้ข้อเสนอแนะ
- คำนิยามของ "เสร็จสมบูรณ์" (Definition of Done - DoD): ชุดของเกณฑ์ที่ผลิตภัณฑ์ต้องผ่านเพื่อให้ถือว่าพร้อมสำหรับการปล่อย (release). กระบวนการเอกสารนี้ช่วยให้ทีมสามารถมุ่งเน้นได้ขณะที่รักษาเป้าหมาย, กระบวนการ, และความคืบหน้าให้สามารถมองเห็นได้สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคน
2. เป็น Scrum Master: Scrum Master เป็นผู้เชี่ยวชาญในกรอบการทำงาน Scrum และช่วยให้ทีม Agile เข้าใจหลักการและวิธีปฏิบัติของ Scrum พวกเขาทำให้การสื่อสารเปิดกว้างระหว่างเจ้าของผลิตภัณฑ์ สมาชิกในทีม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนมีความเข้าใจตรงกัน
โดยการจัดกิจกรรมเป็นประจำ เช่น การวางแผนสปรินต์ การประชุมสแตนด์อัพประจำวัน และการทบทวนสปรินต์ พวกเขาสามารถขจัดจุดคอขวดและช่วยให้สมาชิกในทีมเข้าใจถึงสิ่งที่แต่ละคนกำลังดำเนินการอยู่
3. ทำให้ความคืบหน้าชัดเจน: คุณสามารถใช้กราฟเบิร์นอัพและเบิร์นดาวน์เพื่อให้สมาชิกในทีมและลูกค้าทราบถึงความคืบหน้าในการบรรลุเป้าหมายของสปรินต์
- กราฟการเผาไหม้ช่วยให้คุณติดตามปริมาณงานทั้งหมดที่เสร็จสิ้นเพิ่มขึ้นตามเวลา โดยเน้นความคืบหน้าที่ทำไปและขอบเขตทั้งหมดของโครงการ
- แผนภูมิการลดภาระงานแสดงปริมาณงานที่เหลือลดลงจนเหลือศูนย์ โดยแสดงให้เห็นว่างานที่เหลืออยู่ในการทำโครงการให้เสร็จสิ้นมีปริมาณเท่าใด
4. ทำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใกล้ชิดกันมากขึ้น: โดยการสร้างช่องทางการสื่อสารที่ชัดเจน คุณสามารถช่วยให้ทีมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทำงานร่วมกันได้ดีขึ้น รับข้อเสนอแนะ และนำไปใช้เพื่อปรับปรุงตามข้อเสนอแนะนั้น
กระบวนการที่โปร่งใสช่วยให้ทีมสร้างความไว้วางใจระหว่างบุคคลได้ เพราะทุกคนเข้าใจว่าแต่ละคนกำลังทำงานอะไรอยู่ ความร่วมมือนี้เป็นกุญแจสำคัญในการบรรลุเป้าหมายร่วมกันของคุณ!
การตรวจสอบในสครัม
การตรวจสอบใน Scrum หมายถึงการประเมินผลอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ กระบวนการ และวิธีปฏิบัติต่าง ๆ โดยลูกค้าและแม้แต่สมาชิกในทีมภายในก็สามารถเข้าร่วมในการตรวจสอบนี้และเสนอแนวคิดเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ได้
การตรวจสอบเกิดขึ้นในระหว่าง:
- การวางแผนสปรินต์: ในช่วงเริ่มต้นของสปรินต์ ทีมสกรัมจะตัดสินใจเลือกงานจากรายการผลิตภัณฑ์ที่ค้างอยู่เพื่อดำเนินการ
- Daily Scrum: นักพัฒนา Scrum จะประชุมกันทุกวันในระหว่างสปรินต์เพื่อตรวจสอบความคืบหน้าในการบรรลุเป้าหมายของสปรินต์และปรับแผนงานสปรินต์ตามความเหมาะสม
- การทบทวนการสปรินต์: ทีมสครัมนำเสนอผลงานของตนต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและขอความคิดเห็น
- การทบทวนสปรินต์: หลังจากการสปรินต์แต่ละครั้ง ทีมจะจัดการประชุมเพื่อระดมความคิดเกี่ยวกับสปรินต์ที่ผ่านมา วิเคราะห์สิ่งที่ทำได้ดีและสิ่งที่ผิดพลาด และวางแผนกลยุทธ์เพื่อปรับปรุง
เสาหลักนี้ช่วยส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ Scrum ให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง คุณไม่ต้องรอจนถึงตอนจบเพื่อรับข้อเสนอแนะ แต่คุณต้องขอข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่องหลังจากแต่ละสปรินต์ และปรับปรุงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์เพื่อให้แน่ใจว่าผลลัพธ์สุดท้ายสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของลูกค้า
การปรับตัวในสครัม
การตรวจสอบทำงานร่วมกับเสาหลักที่สามของ Scrum ซึ่งรู้จักกันในชื่อการปรับตัว เมื่อสิ้นสุดสปรินต์และคุณได้ทำการตรวจสอบเสร็จสิ้นแล้ว ก็ถึงเวลาที่จะเปลี่ยนแปลงกระบวนการของคุณและเปิดโอกาสให้มีการปรับปรุง
การปรับตัวช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถแบ่งปันความรู้และข้อมูลเชิงลึกได้อย่างอิสระ และช่วยอำนวยความสะดวกในการแก้ปัญหา ผ่านการระดมความคิด คุณสามารถระบุโอกาสสำหรับการนวัตกรรม และปรับแนวทางของคุณเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นในครั้งต่อไป
ทีมพัฒนาแบบสครัมสามารถปรับใช้การปรับเปลี่ยนได้ดังนี้:
- การปรับสปรินต์แบ็กล็อก: จากข้อมูลเชิงลึกที่ได้จากการตรวจสอบ ทีมสามารถปรับเปลี่ยนรายการในสปรินต์แบ็กล็อกได้
- การปรับการประชุมประจำวันแบบยืน: ทีมสามารถปรับเปลี่ยนแผนการทำงานประจำวันระหว่างการประชุมแบบยืนและนำกลยุทธ์ใหม่ ๆ มาใช้
- การทบทวนข้อเสนอแนะจากสปรินต์: ทีมสกรัมสามารถวิเคราะห์ข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการทบทวนสปรินต์ครั้งก่อน และใช้เป็นแนวทางในการปรับแนวทางของตนสำหรับสปรินต์ถัดไป
เสาหลักของ Scrum นี้ช่วยให้ทีมของคุณมีความคล่องตัว ปรับปรุงคุณภาพของงาน ช่วยระบุปัญหา ปรับกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และรักษาความพึงพอใจของลูกค้าในระดับสูง
การประยุกต์ใช้สามเสาหลักของ Scrum ในทางปฏิบัติ
มาดูกันว่าเราจะสามารถนำสามเสาหลักของ Scrum ไปประยุกต์ใช้กับการพัฒนาซอฟต์แวร์ในชีวิตจริงได้อย่างไร
เรื่องราวของผู้ใช้และบทบาทของพวกเขากับสครัม
เรื่องราวของผู้ใช้ (User Story)เป็นคำศัพท์ในกรอบการทำงานแบบ Agile Scrumที่หมายถึงหน่วยงานที่เล็กที่สุดภายในกรอบการทำงานแบบ Agile ซึ่งถูกแสดงออกมาในรูปแบบของ 'บุคคล + ความต้องการ + วัตถุประสงค์' มันเป็นการอธิบายทั่วไปที่ไม่เกี่ยวข้องกับเทคนิคของฟีเจอร์ซอฟต์แวร์ที่เขียนจากมุมมองของผู้ใช้
เจ้าของผลิตภัณฑ์ (สมาชิกทีม Scrum) สร้างเรื่องราวผู้ใช้ตามข้อกำหนดที่ได้รับจากลูกค้าหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ขณะเขียนเรื่องราวของผู้ใช้ คุณไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับรายละเอียด เพียงแค่เขียนประโยคสองสามประโยคเกี่ยวกับวิธีที่ฟีเจอร์เฉพาะของผลิตภัณฑ์จะสร้างคุณค่าให้กับลูกค้า
รูปแบบของเรื่องราวผู้ใช้ (User Story) มักจะประกอบด้วยโครงสร้างประโยคที่เรียบง่ายและกระชับ ซึ่งสรุปฟังก์ชันการทำงานที่ต้องการจากมุมมองของผู้ใช้:
ในฐานะ [บุคลิกผู้ใช้], ฉันต้องการที่จะ [การกระทำ], เพื่อให้ [ประโยชน์].
ตัวอย่าง: ในฐานะผู้ใช้แอป ClickUp บนมือถือเป็นประจำ ฉันต้องการสามารถเข้าสู่ระบบด้วย SSO (ระบบลงชื่อเข้าใช้ครั้งเดียว) เพื่อเข้าถึงบัญชีของฉันได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย โดยไม่จำเป็นต้องจำและป้อนรหัสผ่านทุกครั้ง
เรื่องราวผู้ใช้ที่ดีมอบประโยชน์มากมายให้กับทีม Scrum:
- เสริมสร้างเสาหลักแรกของ Scrum ซึ่งก็คือความโปร่งใส
- ช่วยคุณประมาณการความพยายามและระยะเวลาของโครงการได้แม่นยำยิ่งขึ้น
- เปิดใช้งานการวางแผนสปรินต์ที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- รักษาความสนใจในความต้องการที่จำเป็นของผู้ใช้ในทันที
- ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสมาชิกในทีม
- ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์และการคิดค้นนวัตกรรมเพื่อบรรลุเป้าหมาย
การใช้การกำหนดราคาตามมูลค่าในพัฒนาซอฟต์แวร์ Scrum
กรอบการทำงาน Scrum มีเป้าหมายเพื่อส่งมอบคุณค่าสูงสุดในระยะเวลาที่น้อยที่สุด แต่จะทำเช่นนี้ได้อย่างไรในกระบวนการพัฒนาที่ซับซ้อน? นั่นคือผ่านการจัดลำดับความสำคัญตามคุณค่า
แนวคิดเบื้องหลังนี้คือการกำหนดลำดับของงานและตัดสินใจว่าควรทำอะไรในตอนนี้และอะไรที่ควรทำในภายหลัง หลังจากสร้างเรื่องราวผู้ใช้แล้ว เจ้าของผลิตภัณฑ์จะพูดคุยกับลูกค้าหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อทำความเข้าใจว่าข้อกำหนดทางธุรกิจใดที่สร้างคุณค่าได้มากที่สุด
จากการอภิปรายนี้ เจ้าของผลิตภัณฑ์ได้จัดเรียงเรื่องราวของผู้ใช้ใหม่ใน 'รายการงานที่ต้องทำของผลิตภัณฑ์ที่จัดลำดับความสำคัญแล้ว' โดยเก็บรายการที่มีมูลค่าสูงไว้ด้านบน เทคนิคต่อไปนี้สามารถใช้เพื่อจัดลำดับความสำคัญของรายการได้อย่างมีประสิทธิภาพ:
- วิธี MoSCoW: เน้นที่ลักษณะของฟีเจอร์สี่ประเภท—ต้องมี (จำเป็นสำหรับการปล่อยเวอร์ชันปัจจุบัน), ควรมี (จำเป็นสำหรับการปล่อยเวอร์ชันในอนาคต), อาจมี (ดีหากมีสำหรับการปล่อยเวอร์ชันในอนาคต), และอาจไม่มี (อาจจำเป็นหรือไม่จำเป็นสำหรับการปล่อยเวอร์ชันในอนาคต)
- โมเดล Kano: ให้ความสำคัญกับการดำเนินการตามลำดับความสำคัญโดยพิจารณาจากความต้องการพื้นฐานของลูกค้า ความต้องการด้านประสิทธิภาพ และความต้องการด้านความตื่นเต้น
- คะแนน Weighted Shortest Job First (WSJF): วิธีการจัดลำดับความสำคัญนี้จัดลำดับงานตามมูลค่าและความเร่งด่วนสัมพัทธ์ โดยแบ่งต้นทุนความล่าช้าสัมพัทธ์ด้วยระยะเวลาการทำงานสัมพัทธ์เพื่อให้ได้คะแนน WSJF ของงาน งานที่มีคะแนน WSJF สูงกว่าจะได้รับการจัดลำดับความสำคัญก่อนเนื่องจากมีต้นทุนความล่าช้าสัมพัทธ์ที่สูงกว่าและมีระยะเวลาการทำงานสัมพัทธ์ที่สั้นกว่า
การจัดลำดับความสำคัญตามคุณค่าเป็นประโยชน์ทั้งสำหรับทีมพัฒนาและลูกค้า เนื่องจาก:
- ทำให้โครงการสามารถปรับเปลี่ยนได้
- รับประกันการจัดสรรทรัพยากรอย่างชาญฉลาด
- เพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ให้สูงสุดสำหรับทรัพยากรที่จัดสรร
- มอบคุณค่าตั้งแต่ระยะเริ่มต้น
- เพิ่มประสบการณ์ของลูกค้าโดยการให้ความสำคัญกับสิ่งที่คุ้มค่าที่สุดสำหรับพวกเขา
- มุ่งเน้นการส่งมอบคุณค่าอย่างต่อเนื่อง
การนำเครื่องมือแบบอไจล์มาใช้เพื่อเสริมสร้างการปฏิบัติ Scrum
เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากกรอบการทำงาน Scrum ของคุณ คุณจำเป็นต้องมีเครื่องมือที่ทรงพลังและคล่องตัวซึ่งรวบรวมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดไว้ภายใต้หลังคาเดียวกัน
และอะไรจะดีไปกว่าClickUp? ซอฟต์แวร์ออลอินวันแบบอไจล์นี้ช่วยประหยัดเวลา เร่งรอบการทำงานของสปรินต์ ช่วยให้สมาชิกในทีมทำงานร่วมกันได้ดีขึ้น และช่วยให้คุณบรรลุ KPI และทำให้ลูกค้าพึงพอใจ
นี่คือวิธีการเสริมศักยภาพทีม Scrum ของคุณโดยใช้Sprint ใน ClickUp:
- ปรับปรุงการจัดการสปรินต์ให้มีประสิทธิภาพ: รักษาความโปร่งใสเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องทำและเวลาที่ต้องทำ ตั้งกรอบเวลาสปรินต์ มอบหมายคะแนน กำหนดความสำคัญ และซิงค์กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของคุณกับเครื่องมือต่างๆ เช่น GitHub, GitLab และ Bitbucket
- การพัฒนาอย่างรวดเร็วด้วยระบบอัตโนมัติของสปรินต์: อย่าเสียเวลาไปกับงานที่ต้องทำด้วยตนเอง สร้างสปรินต์ใหม่ ทำเครื่องหมายสปรินต์ว่า 'เสร็จแล้ว' หรือ 'กำลังดำเนินการ' และย้ายงานที่ยังไม่เสร็จไปยังสปรินต์ถัดไป ทั้งหมดนี้ด้วยระบบอัตโนมัติของ ClickUp
- รับข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ด้วยการรายงานแบบภาพ: ตรวจสอบว่าทีมของคุณทำงานผ่านเรื่องราวของผู้ใช้ได้รวดเร็วเพียงใด และติดตามความคืบหน้าของโครงการด้วยแผนภูมิการเผาไหม้และการเผาไหม้ ตรวจสอบสถานะปัจจุบันของงานและระบุจุดคอขวดโดยใช้ Cumulative Flow และวัดค่าเฉลี่ยการเสร็จสิ้นงานต่อสปรินต์โดยใช้ Velocity
คุณสามารถใช้เทมเพลต Scrumของ ClickUp เพื่อปรับปรุงเอกสารให้เป็นระเบียบและรักษาความโปร่งใส
เทมเพลตที่ปรับแต่งได้เหล่านี้ช่วยให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้นในฐานะผู้จัดการผลิตภัณฑ์ และช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถจัดการงานของพวกเขาได้ดีขึ้น
การเอาชนะอุปสรรคด้วยเสาหลักสามประการของสครัม
ขณะที่คุณกำลังบริหารโครงการพัฒนาที่ซับซ้อน คุณอาจเผชิญกับปัญหาในการนำไปใช้ของคำแนะนำ การรักษาความโปร่งใสและความยืดหยุ่น การรักษาประสิทธิภาพ หรือการรักษาคุณภาพไว้ได้ สามเสาหลักของ Scrum สามารถช่วยคุณเอาชนะความท้าทายเหล่านี้ได้ มาดูกันว่า:
การบูรณาการเสาหลักของ Scrum เข้ากับวิธีการอื่นๆ
สครัมมีพลัง แต่จะเป็นอย่างไรหากคุณสามารถทำให้มันดียิ่งขึ้นได้?
คุณสามารถผสานกรอบการทำงาน Scrumเข้ากับวิธีการบริหารโครงการแบบ Agileเช่น Kanban และ Extreme Programming (XP) ได้ แนวทางนี้จะช่วยให้คุณได้รับข้อดีจากทั้งสองโลก ทำให้ทีมของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น และปรับปรุงกระบวนการจัดการปริมาณงานของคุณให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ตัวอย่างเช่น เพื่อทำให้กระบวนการมีความยืดหยุ่นมากขึ้น นี่คือสิ่งที่Scrumban (การผสมผสานระหว่าง Scrum และ Kanban)สามารถทำได้โดยการรวมการทำงานแบบภาพของ Kanban เข้ากับการแบ่งเวลาเป็นช่วงของ Scrum:
- มันช่วยเพิ่มการมองเห็นและความโปร่งใสของงานของคุณ
- มันช่วยปรับปรุงการร่วมมือกันของทุกทีม
- มันช่วยให้คุณเอาชนะความท้าทายได้เร็วขึ้น
เทคนิคการทำงานร่วมกันที่เสริมสร้างประสิทธิภาพของเสาหลักของ Scrum
คุณสามารถเสริมสร้างประสิทธิภาพของเสาหลักของ Scrum ได้โดยใช้เทคนิคการทำงานร่วมกันที่ส่งเสริมความโปร่งใส การตอบสนอง และการปรับตัว เทคนิคบางอย่างเหล่านี้ได้แก่:
- การประชุมแบบยืนรายวันที่ช่วยให้การประสานงานและการหารือเกี่ยวกับงานเป็นไปอย่างสอดคล้อง
- การประชุมวางแผนสปรินต์ที่ประกอบด้วยทีม Scrum ทั้งหมดเพื่อการประสานงานที่ดีขึ้น
- การประชุมทบทวนการดำเนินงานแบบสปรินต์ที่มีเจ้าของผลิตภัณฑ์และทีมพัฒนาเข้าร่วม เพื่อทบทวน ชี้แจง และจัดลำดับความสำคัญของรายการในแบ็กล็อกของผลิตภัณฑ์
- การเขียนโปรแกรมแบบคู่ที่เปิดโอกาสให้นักพัฒนาสองคนทำงานร่วมกัน สลับกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตรวจสอบงานของกันและกัน และให้ข้อเสนอแนะทันที
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการรักษาเสาหลักทั้งสามของ Scrum
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาตั้งแต่ต้นจนจบ พวกเขาดูแลเสาหลักทั้งสามของ Scrum ในลักษณะดังต่อไปนี้:
- การสื่อสารความต้องการและข้อกำหนดของพวกเขาไปยังทีม (ความโปร่งใส)
- ติดตามความคืบหน้าของโครงการและมองหาพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง (การตรวจสอบ)
- ให้ข้อเสนอแนะหลังจากการทำงานในแต่ละสปรินต์และขอให้ทีมสครัมทำการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม (การปรับตัว)
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเหล่านี้สามารถเป็นใครก็ได้ที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับผลงานของทีมพัฒนา ไม่ว่าจะเป็นทีมภายใน ลูกค้า ผู้ใช้งาน หรือผู้สนับสนุน
เสาหลักของ Scrum ช่วยเสริมการจัดการโครงการและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอย่างไร
เสาหลักสามประการของ Scrum ร่วมกันสร้างสภาพแวดล้อมสำหรับการส่งมอบโครงการ นี่คือวิธีการ:
- ความโปร่งใส: การสื่อสารที่ชัดเจนและการแบ่งปันข้อมูลร่วมกันนำไปสู่ความรับผิดชอบที่ดีขึ้น ความร่วมมือ และการจัดการความเสี่ยง
- การตรวจสอบ: การตรวจสอบเป็นประจำช่วยให้สามารถตรวจพบปัญหาได้ตั้งแต่เนิ่นๆ, ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง, และรับประกันคุณภาพ
- การปรับตัว: การยอมรับการเปลี่ยนแปลงช่วยให้เกิดความยืดหยุ่น เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า และลดระยะเวลาในการเข้าสู่ตลาด
ความท้าทายที่อาจเกิดขึ้นและแนวทางแก้ไขในการนำหลักการ Scrum ไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
คุณอาจพบกับความท้าทายบางประการในระหว่างการนำไปใช้ของวิธีการAgile Scrum. ให้เราทำให้สิ่งต่าง ๆ ชัดเจนขึ้นโดยการนำเสนอปัญหาที่พบบ่อยบางประการและวิธีการแก้ไข:
ปัญหา: การต่อต้านการเปลี่ยนแปลง
วิธีแก้ไข: มุ่งเน้นการสื่อสารประโยชน์ของ Scrum และวิธีที่มันเสริมสร้างศักยภาพให้กับทีม คุณสามารถเริ่มต้นด้วยโครงการทดลองโดยใช้กรอบการทำงานของ Scrum เพื่อให้สมาชิกในทีมคุ้นเคยกับมัน และจัดหาทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อให้พวกเขาเข้าใจวิธีการนี้ได้ดียิ่งขึ้น
ปัญหา: ขอบเขตงานที่ขยายเกินกำหนดและการเปลี่ยนแปลงลำดับความสำคัญ
วิธีแก้ไข: คุณต้องจัดลำดับความสำคัญของเรื่องราวผู้ใช้อย่างมีประสิทธิภาพและยึดมั่นในเป้าหมายของสปรินต์ที่กำหนดไว้ พยายามให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับรู้ความคืบหน้าอย่างสม่ำเสมอเพื่อรับข้อเสนอแนะ จัดการความคาดหวัง และปรับลำดับความสำคัญตามความจำเป็น
ปัญหา: การขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
วิธีแก้ไข: ใช้การทบทวนงานเป็นประจำเพื่อระบุและแก้ไขปัญหา รวมถึงนำข้อเสนอแนะจากลูกค้าไปปรับปรุงแนวทางของคุณ สร้างวัฒนธรรมในที่ทำงานที่ทีมรู้สึกได้รับการสนับสนุนให้ทำผลงานได้ดีกว่าเมื่อวาน
การใช้เครื่องมือการจัดการ Scrum/Agile ที่เหมาะสม
โครงการที่ซับซ้อนต้องการเครื่องมือการจัดการโครงการที่มีความคล่องตัวเพื่อรักษาความโปร่งใส, อนุญาตให้ตรวจสอบ, และช่วยให้สามารถปรับตัวได้.
ในฐานะผู้จัดการโครงการ คุณต้องเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อจัดการกระบวนการพัฒนาทั้งหมด ตั้งแต่การสร้างเรื่องราวของผู้ใช้และแบ็กล็อก ไปจนถึงการวางแผนและการดำเนินการสปรินต์
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการแบบ Agile ของ Clickupสามารถเป็นทางออกที่ยอดเยี่ยมสำหรับที่นี่
มาดูกันว่าคุณสามารถปรับปรุงกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วย ClickUp ได้อย่างไร:
- ส่งเสริมการทำงานร่วมกัน: ให้สมาชิกทีม Scrum และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างโปร่งใสผ่านClickUp Docs ใช้เป็นศูนย์กลางในการแบ่งปันแนวคิดผลิตภัณฑ์ ต้นแบบ ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์ และอื่นๆ
- สร้างกระบวนการทำงานที่คล่องตัว: ออกแบบกระบวนการทำงานที่ยืดหยุ่นและเหมาะสมกับความต้องการเฉพาะของทีม Scrum ของคุณ ตั้งแต่การระดมความคิดไปจนถึงการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ คุณสามารถจัดการวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดได้ภายในแพลตฟอร์มเดียว
- ประหยัดเวลาด้วย AI: สร้างแผนงานผลิตภัณฑ์ แผนการทดสอบ และเอกสารทางเทคนิคด้วยClickUp Brainและเร่งกระบวนการพัฒนาให้รวดเร็วขึ้น
- สร้างภาพงานของคุณ: จัดลำดับความสำคัญของงานค้างและระบุจุดคอขวดด้วยมุมมองบอร์ดของ ClickUp ตรวจสอบคะแนนสปรินต์และความสามารถในการทำงานของทีมด้วยมุมมองกล่อง ระดมความคิดและทำงานร่วมกันโดยใช้ไวท์บอร์ด จัดโครงสร้างสปรินต์และจัดการหมุดหมายด้วยแผนภูมิแกนต์
ClickUpช่วยให้ทีมที่มีความคล่องตัวมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาหลักในขณะที่ยังคงยึดมั่นในสามเสาหลักของ Scrum
การใช้เสาหลักของ Scrum เพื่อการบริหารโครงการที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
การเข้าใจและใช้เสาหลักทั้งสามของ Scrum—ความโปร่งใส การตรวจสอบ และการปรับตัว—ทำให้เกิดความแตกต่างที่เห็นได้ชัดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ พวกมันไม่ใช่แค่โครงสร้างทางทฤษฎี แต่เป็นเครื่องมือที่ใช้ได้จริงซึ่งช่วยให้โครงการของคุณดำเนินไปตามแผน
นอกเหนือจากการจัดการกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนแล้ว เสาหลักของ Scrum ยังสร้างสภาพแวดล้อมที่ให้ความสำคัญกับนวัตกรรม ทีมทำงานเพื่อปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และการร่วมมือกลายเป็นสิ่งที่เป็นธรรมชาติ
เมื่อรวมกันแล้ว เสาหลักเหล่านี้ทำให้ Scrum กลายเป็นมากกว่าแค่กรอบการจัดการโครงการ—พวกมันกลายเป็นแรงขับเคลื่อนในการสร้างสรรค์ความคิดและส่งเสริมการทำงานเป็นทีมในโครงการของคุณ
คุณจะเห็นประโยชน์มากขึ้นเมื่อคุณใช้ร่วมกับคุณสมบัติการจัดการโครงการของ ClickUp
คำถามที่พบบ่อย
1. อะไรคือสามเสาหลักของ Scrum?
เสาหลักสามประการของ Scrum คือ ความโปร่งใส การตรวจสอบ และการปรับตัว
2. ทฤษฎีสามเสาหลักคืออะไร?
ทฤษฎีสามเสาหลักใน Scrum หมายถึงเสาหลักของปรัชญาการทดลองเชิงประจักษ์ ได้แก่ ความโปร่งใส การตรวจสอบ และการปรับตัว ความโปร่งใสช่วยให้การสื่อสารชัดเจน การตรวจสอบช่วยให้มีการติดตามและประเมินผลกระบวนการและผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง และการปรับตัวช่วยให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กระบวนการ และแนวปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
3. อะไรคือสามเสาหลักของความยั่งยืน?
เสาหลักสามประการของความยั่งยืนคือ ความยั่งยืนทางสังคม, ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ, และความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม