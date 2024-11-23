วิธีการใช้ Weighted Shortest Job First (WSJF) สำหรับการจัดลำดับความสำคัญ

เคยรู้สึกติดขัดในการตัดสินใจว่าจะทำงานโครงการใหญ่ที่ดูโดดเด่นและให้ผลตอบแทนมหาศาล หรือจะเลือกงานเล็กที่น่าตื่นเต้นน้อยกว่าแต่สามารถทำเสร็จได้เร็วกว่ากันไหม?
ผู้จัดการโครงการทุกคนต้องเผชิญกับปัญหาเช่นนี้ และมักรู้สึกเหมือนไม่มีคำตอบที่ชัดเจน
นั่นคือจุดที่วิธีการจัดลำดับงานตามน้ำหนักและระยะเวลาสั้นที่สุด (WSJF) เข้ามามีบทบาท มันนำเสนอแนวทางที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจจัดลำดับความสำคัญได้อย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้น
ดังนั้นเตรียมตัวให้พร้อมขณะที่เราจะอธิบายว่า WSJF สามารถขับเคลื่อนกระบวนการจัดลำดับความสำคัญของคุณไปในทิศทางที่ถูกต้องได้อย่างไร!
⏰ สรุป 60 วินาที
- WSJF ช่วยจัดลำดับความสำคัญของงานที่สั้นที่สุดโดยพิจารณาจากต้นทุนของความล่าช้าและขนาดของงาน เพื่อมุ่งเน้นไปที่งานที่มีผลกระทบสูง
- องค์ประกอบของ WSJF ประกอบด้วยต้นทุนของความล่าช้า (มูลค่า) หารด้วยระยะเวลาในการทำงาน (ความพยายาม) ซึ่งกำหนดลำดับความสำคัญของงาน
- WSJF ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดลำดับความสำคัญในกรอบการทำงานแบบ Agile โดยการจัดให้งานต่างๆ สอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ การนำข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาใช้ และการใช้เครื่องมือการมองเห็นภาพ เช่น ClickUp
- WSJF ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจ ลดอคติ และเพิ่มความสอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจ
- การคำนวณ WSJF: ตั้งค่าต้นทุนความล่าช้าในฟิลด์กำหนดเองของ ClickUp ใช้การติดตามเวลาสำหรับระยะเวลาของงาน อัตโนมัติการคำนวณด้วยฟิลด์สูตร
- ค่าใช้จ่ายในการตั้งค่าความล่าช้าในฟิลด์ที่กำหนดเองของ ClickUp
- ใช้การติดตามเวลาสำหรับระยะเวลาการทำงาน
- ทำให้การคำนวณเป็นอัตโนมัติด้วยฟิลด์สูตร
- การผสาน WSJF เข้ากับแผนงานผลิตภัณฑ์ช่วยให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจและส่งเสริมความชัดเจนระหว่างทีมต่างๆ
- ปัญหาทั่วไปเช่นการประมาณค่าและการให้คะแนนที่ไม่สม่ำเสมอสามารถแก้ไขได้โดยการมาตรฐานกระบวนการและให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
- WSJF มักจะขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและมีวัตถุประสงค์มากกว่าเมื่อเทียบกับวิธีการจัดลำดับความสำคัญอื่น ๆ
อะไรคือระบบจัดลำดับงานตามน้ำหนักงานที่สั้นที่สุดก่อน (WSJF)?
น้ำหนักงานสั้นที่สุดก่อน (WSJF) เป็นแบบจำลองการจัดลำดับความสำคัญที่ใช้ใน Agile โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรอบการทำงาน Agile ที่ขยายขนาด (SAFe) มันช่วยให้ทีมตัดสินใจว่าควรทำงานหรือคุณลักษณะใดก่อน
เทคนิคการจัดลำดับความสำคัญแบบคล่องตัวนี้ช่วยให้ทีมมุ่งเน้นไปที่โครงการที่สร้างคุณค่าได้มากที่สุดในเวลาที่สั้นที่สุด
WSJF พิจารณา ปัจจัยสำคัญ เช่น คุณค่าของผู้ใช้และธุรกิจ ความไวต่อเวลา และการลดความเสี่ยง ทำให้ง่ายต่อการปรับความพยายามให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจ WSJF ทำให้คุณทำงานกับงานที่มีผลกระทบสูงที่สุด เพิ่มประสิทธิภาพ และลดความล่าช้า
⭐️ ข้อเท็จจริงที่น่าสนใจ: วิธีการ 'งานสั้นก่อน' ถูกนำมาใช้ครั้งแรกในช่วงทศวรรษ 1970 เมื่อทรัพยากรมีจำกัดและมีราคาแพง เป้าหมายคือการใช้ทรัพยากรเหล่านี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในวิธีที่ประหยัดที่สุด
การประยุกต์ใช้ WSJF ในสภาพแวดล้อม Agile และ SAFe
ก่อนที่เราจะเข้าใจวิธีการใช้ WSJF ใน Agile และ SAFe ให้เราเข้าใจก่อนว่า SAFe Environment คืออะไร
กรอบการทำงานแบบ Agile ที่ปรับขนาดได้ (SAFe) ถูกออกแบบมาสำหรับองค์กรที่ดำเนินโครงการ Agile ที่ซับซ้อนและมีหลายทีม มักจะข้ามแผนกหรือทั้งองค์กร. ต่างจากการตั้งค่า Agile ขนาดเล็ก SAFe มอบแนวทางที่มีโครงสร้างในการจัดการโครงการขนาดใหญ่ ช่วยให้ทีมทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพในขณะที่รักษาเป้าหมายให้สอดคล้องกันในทุกระดับ—เช่น พอร์ตโฟลิโอ โปรแกรม และทีม.
ภายใน SAFe, Weighted Shortest Job First (WSJF) จัดลำดับความสำคัญของงานตามผลกระทบทางเศรษฐกิจ. มันช่วยให้ทีมสามารถระบุคุณสมบัติที่ให้ประโยชน์มากที่สุดในเวลาที่สั้นที่สุดได้, ทำให้เกิดผลตอบแทนจากการลงทุนสูงสุด.
การนำ WSJF ไปใช้ในระดับต่าง ๆ ได้แก่ พอร์ตโฟลิโอ, โปรแกรม, และโซลูชันเทรน จะช่วยให้เกิดความสอดคล้อง, การร่วมมือ, และการมุ่งเน้นไปที่งานที่มีคุณค่าสูงสุดซึ่งสนับสนุนเสาหลักของ Scrumอย่างเช่น การร่วมมือและการโปร่งใสโดยตรง
ในขณะที่ WSJF สามารถนำไปใช้ในกรอบการจัดการผลิตภัณฑ์แบบ Agileได้ทุกประเภท แต่จะมีประโยชน์อย่างยิ่งใน SAFe เนื่องจากขนาดและความซับซ้อนของมัน ในโครงการที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีมูลค่าสูง WSJF ช่วยให้ทีมตัดสินใจจัดลำดับความสำคัญโดยใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐาน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในโครงการขนาดใหญ่ที่ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การทำงานร่วมกัน และการจัดลำดับความสำคัญที่ชัดเจนเป็นสิ่งจำเป็น
การใช้งาน WSJF ที่พบได้บ่อยใน Agile ได้แก่:
- การวางแผนเส้นทางผลิตภัณฑ์: การจัดลำดับคุณสมบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ
- การจัดลำดับความสำคัญของฟีเจอร์: การระบุฟีเจอร์ที่มีมูลค่าสูง
- กรอบเวลาการพัฒนา: การจัดลำดับงานที่มีความสำคัญด้านเวลาเพื่อหลีกเลี่ยงความล่าช้า
หมายเหตุสำคัญ: WSJF ต้องใช้ทรัพยากรมาก จึงไม่เหมาะสำหรับงานเล็กน้อย เช่น การแก้ไขข้อบกพร่อง เหมาะที่สุดสำหรับงานที่มีผลกระทบสูงซึ่งขับเคลื่อนผลลัพธ์ทางธุรกิจ
ประโยชน์ของการใช้ WSJF สำหรับการจัดลำดับความสำคัญ
WSJF เป็นกรอบการกำหนดลำดับความสำคัญที่ทรงพลังซึ่งช่วยให้ทีมตัดสินใจอย่างมีข้อมูลและขับเคลื่อนด้วยข้อมูล นี่คือวิธีที่คุณจะได้รับประโยชน์จาก WSJF สำหรับโครงการ Agile:
- มุ่งเน้นคุณค่าและความรวดเร็ว: จัดลำดับความสำคัญของงานที่สร้างคุณค่าสูงสุดในเวลาที่สั้นที่สุด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและยกระดับความพึงพอใจของลูกค้า
- การจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ: ทำให้ทรัพยากรถูกนำไปใช้กับงานที่มีคุณค่ามากที่สุดโดยการประเมินคุณค่าของผู้ใช้และความสำคัญตามเวลา ซึ่งนำไปสู่ผลลัพธ์ของโครงการที่ดีขึ้นและลดเวลาที่ใช้ไปกับกิจกรรมที่มีผลกระทบต่ำ
- ความโปร่งใสและการประสานงานในทีม: ส่งเสริมความเปิดเผยในการจัดลำดับความสำคัญ ช่วยให้ทีมมีเป้าหมายร่วมกัน และส่งเสริมการตัดสินใจแบบร่วมมือกัน
- การจัดลำดับความสำคัญตามข้อมูล: ตัดสินใจเกี่ยวกับผลกระทบทางเศรษฐกิจโดยใช้แนวทางเชิงปริมาณ ซึ่งให้กระบวนการจัดลำดับความสำคัญที่ครอบคลุมมากกว่าวิธีการจัดอันดับแบบง่าย
- การประเมินอย่างต่อเนื่อง: ช่วยให้ทีมสามารถปรับตัวกับข้อมูลใหม่และประเมินความสำคัญใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจ
- การปรับปรุงความสอดคล้องของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย: ส่งเสริมความสอดคล้องของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยการกำหนดเกณฑ์การจัดลำดับความสำคัญที่ชัดเจน
- ความเสี่ยงที่ลดลง: ลดโอกาสการจัดสรรเวลาและทรัพยากรผิดพลาดโดยเน้นงานที่มีมูลค่าสูงและมีความเร่งด่วนสูง ลดความเสี่ยงของการมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่มีผลกระทบน้อยกว่า
- การสอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจ: รักษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของบริษัท โดยมั่นใจว่าแต่ละงานสนับสนุนเป้าหมายทางธุรกิจในวงกว้าง
- ความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาด: ส่งเสริมความยืดหยุ่นโดยให้ทีมของคุณสามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วเมื่อสภาวะตลาดหรือความต้องการของลูกค้าเปลี่ยนแปลง ช่วยให้ลำดับความสำคัญสอดคล้องกับความต้องการแบบเรียลไทม์
- การจัดลำดับความสำคัญของหนี้ทางเทคนิคที่ชัดเจนยิ่งขึ้น: มอบวิธีการที่เป็นระบบในการจัดการหนี้ทางเทคนิคโดยการกำหนดลำดับความสำคัญตามผลกระทบทางเศรษฐกิจ เพื่อให้มั่นใจว่าหนี้ทางเทคนิคจะไม่เป็นอุปสรรคต่อการเติบโตในอนาคต
- ปรับขนาดได้สำหรับทีมขนาดใหญ่: รองรับการทำงานร่วมกันระหว่างทีมต่างสายงานโดยให้ภาษาการจัดลำดับความสำคัญที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ช่วยให้กลุ่มใหญ่สามารถเห็นพ้องต้องกันในเรื่องความสำคัญและลำดับความสำคัญของงานได้ง่ายขึ้น
องค์ประกอบของ WSJF: การแยกสูตร
การเข้าใจองค์ประกอบของ WSJF ช่วยให้คุณจัดลำดับความสำคัญของงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น การแยกสูตรจะแสดงให้เห็นว่าแต่ละปัจจัยช่วยในการระบุงานที่มีคุณค่าสูงได้อย่างไร
มาสำรวจองค์ประกอบสำคัญของสูตร WSJF และวิธีการทำงานร่วมกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดลำดับความสำคัญของงาน
1. ต้นทุนความล่าช้า (CoD): CoD ครอบคลุมผลกระทบที่เกิดจากการชะลอการดำเนินงานของงาน
คำนวณโดยการรวมสามองค์ประกอบ:
- คุณค่าสำหรับผู้ใช้/ธุรกิจ: งานนี้สร้างคุณค่าให้กับผู้ใช้หรือธุรกิจมากเพียงใด
- ความสำคัญต่อเวลา: ความเร่งด่วนของงาน—งานบางอย่างจะสูญเสียคุณค่าหากล่าช้า
- การลดความเสี่ยง/การเปิดโอกาส: ศักยภาพในการลดความเสี่ยงในอนาคตหรือการเปิดโอกาสใหม่ๆ
องค์ประกอบเหล่านี้ร่วมกันให้ภาพที่ชัดเจนว่างานใดมีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องทำให้เสร็จโดยเร็ว
2. ขนาดงาน: นี่คือเวลาหรือความพยายามที่ประมาณการไว้ในการทำภารกิจให้เสร็จสมบูรณ์ งานที่มีขนาดเล็กและมีคะแนน CoD สูงมักจะถูกจัดลำดับความสำคัญก่อน เนื่องจากสามารถสร้างคุณค่าได้รวดเร็วกว่า
รูปด้านล่างแสดงให้เห็นว่าการจัดลำดับความสำคัญของงานโดยใช้ WSJF ของ Reinertsen สามารถส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจได้อย่างไร
พื้นที่ที่มีเงาแสดงถึง CoD รวมสำหรับแต่ละสถานการณ์ งานที่มี WSJF สูงสุดจะให้ความสำคัญกับงานที่มีคุณค่ามากที่สุด ซึ่งนำไปสู่ผลลัพธ์ทางการเงินที่ดีขึ้น ดังที่แสดง การเลือกงานที่ดีที่สุดถัดไป แทนที่จะเลือกงานที่ง่ายที่สุดถัดไป สามารถส่งผลกระทบทางการเงินอย่างมีนัยสำคัญ (© Scaled Agile, Inc. )
คะแนน WSJF คำนวณโดยการหาร ต้นทุนของความล่าช้า ด้วย ขนาดงาน งานที่มีคะแนน WSJF สูงกว่าจะถูกจัดการก่อน เพื่อให้มั่นใจว่าทีมจะมุ่งเน้นไปที่งานที่มีผลกระทบสูงและสามารถทำได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งจะช่วยเพิ่มคุณค่าสูงสุด
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ควรพิจารณาความพยายามในระดับที่เหมาะสมเมื่อประเมิน CoD ด้วย เพราะอาจส่งผลต่อผลกระทบโดยรวมของความล่าช้า
วิธีการคำนวณ WSJF
แบบจำลองการจัดลำดับความสำคัญของ WSJF ช่วยให้คุณสามารถประเมินน้ำหนักของปัจจัยต่าง ๆ ได้ ทำให้ภารกิจที่มีคุณค่าสูงแต่ใช้เวลาต่ำปรากฏขึ้นบนสุดโดยธรรมชาติ นี่คือคู่มือขั้นตอนต่อขั้นตอนสำหรับการคำนวณ WSJF โดยใช้ClickUp
ขั้นตอนที่ 1: คำนวณต้นทุนของความล่าช้า
ในการคำนวณ CoD ให้ประเมินแต่ละปัจจัย—มูลค่า ความสำคัญด้านเวลา และการลดความเสี่ยง—บนมาตราส่วน (โดยทั่วไปคือมาตราส่วนฟีโบนัชชี) รวมคะแนนเหล่านี้เพื่อได้ค่า CoD เดียว
ตัวอย่างเช่น หากงานหนึ่งมีคะแนนคุณค่า 8 คะแนน ความสำคัญด้านเวลา 5 คะแนน และการลดความเสี่ยง 7 คะแนน ค่า CoD จะเท่ากับ 20
คุณสามารถตั้งค่าฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUpเพื่อป้อนและคำนวณค่าเหล่านี้สำหรับแต่ละงานได้ ซึ่งช่วยให้ติดตามและอัปเดต CoD ได้อย่างง่ายดายเมื่อลำดับความสำคัญของโครงการเปลี่ยนแปลง
ขั้นตอนที่ 2: คำนวณระยะเวลาหรือขนาดของงาน
ต่อไป ประมาณความพยายามหรือเวลาของแต่ละงาน ซึ่งมักจะวัดโดย 'ระยะเวลาของงาน' หรือ 'ขนาด' และเป็นกุญแจสำคัญในการกำหนด WSJF
คุณสมบัติการติดตามเวลาของ ClickUpเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมในการคำนวณชั่วโมงการทำงาน คุณสามารถติดตามระยะเวลาที่ใช้ในภารกิจที่คล้ายกัน ใช้ข้อมูลประวัติศาสตร์ หรือประมาณการตามคำแนะนำจากทีมได้
โปรดจำไว้ว่าการใช้มาตราส่วนที่สม่ำเสมอเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการจัดลำดับความสำคัญอย่างเป็นธรรม ตัวอย่างเช่น งานที่ง่ายอาจได้คะแนนระยะเวลาสอง ในขณะที่งานที่ซับซ้อนกว่าอาจได้คะแนน 20
ขั้นตอนที่ 3: หารค่าใช้จ่ายที่เกิดจากความล่าช้าด้วยระยะเวลาของงาน (หรือขนาดของงาน)
ตอนนี้คุณมีทั้งระยะเวลาของ CoD และระยะเวลาของงานแล้ว ให้หาร CoD ด้วยระยะเวลาของงานเพื่อจะได้คะแนน WSJF:
WSJF = ต้นทุนของความล่าช้า / ระยะเวลาของงาน
ตัวอย่างเช่น หากงานหนึ่งมีค่า CoD เท่ากับ 20 และระยะเวลาการทำงานห้าหน่วย คะแนน WSJF จะเท่ากับ 4 คะแนนที่สูงกว่าบ่งชี้ถึงงานที่มีความสำคัญสูงกว่า
📌 ตัวอย่าง
พิจารณาโครงการสองโครงการ:
- โครงการ A: ค่าความสามารถในการดำเนินการ = 15, ระยะเวลาการทำงาน = 3. คะแนน WSJF = 15 / 3 = 5
- โครงการ B: CoD = 8, ระยะเวลาการทำงาน = 4. คะแนน WSJF = 8 / 4 = 2
ในกรณีนี้ โครงการ A มีคะแนน WSJF สูงกว่า ซึ่งควรได้รับการจัดลำดับความสำคัญเหนือโครงการ B
เพื่อให้การคำนวณนี้ง่ายขึ้น คุณสามารถใช้ClickUp Formula Fieldsเพื่อแบ่ง CoD ตามระยะเวลาการทำงานของแต่ละงานได้โดยอัตโนมัติ การทำงานอัตโนมัตินี้จะช่วยให้การจัดลำดับความสำคัญของงานของคุณเป็นปัจจุบันอยู่เสมอโดยไม่ต้องคำนวณด้วยตนเองและลดข้อผิดพลาดจากมนุษย์
สิ่งที่คุณต้องทำคือ:
- เพิ่มฟิลด์สูตร
- คลิกไอคอนบวกในมุมมองรายการหรือตาราง
- เลือกสูตรและตั้งชื่อ
- ตั้งค่าสูตร WSJF
- คลิกที่สัญลักษณ์ ƒx จากนั้นเลือกฟิลด์เช่น ต้นทุนของความล่าช้า และ ระยะเวลา
- ใช้ตัวดำเนินการ (เช่น การหาร) เพื่อคำนวณ WSJF ใช้ Advanced Editor สำหรับสูตรที่ซับซ้อนมากขึ้น
- คำนวณอัตโนมัติข้ามงาน
- อัปเดตฟิลด์สูตรอัตโนมัติ ช่วยให้คุณจัดลำดับความสำคัญของงานได้อย่างง่ายดายตามคะแนน WSJF
นอกจากนี้ คุณยังสามารถลองใช้เทมเพลต ClickUp Prioritization Matrixเพื่อประเมินและจัดลำดับความสำคัญของงานตามผลกระทบที่งานนั้นๆ มีได้อีกด้วย
การใช้ WSJF เพื่อจัดลำดับความสำคัญของรายการในแผนงานผลิตภัณฑ์
การสร้างแผนงานผลิตภัณฑ์ที่ประสบความสำเร็จต้องอาศัยการจัดลำดับความสำคัญอย่างรอบคอบ ซึ่งมักเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจที่ยากลำบากว่าจะเริ่มต้นแก้ไขอะไรก่อน
WSJF จัดลำดับรายการในbacklog ของผลิตภัณฑ์ของคุณตามผลกระทบและความพยายาม เพื่อให้มั่นใจว่างานที่มีผลกระทบสูงจะขึ้นมาอยู่บนสุดและได้รับความสนใจที่สมควรได้รับ
ซอฟต์แวร์การจัดการผลิตภัณฑ์ ClickUpช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดลำดับความสำคัญตาม WSJF ด้วยการให้คะแนนที่ปรับแต่งได้ แผนที่เส้นทางแบบภาพ และเครื่องมือให้ข้อเสนอแนะ ช่วยให้คุณประเมินมูลค่าทางธุรกิจ ความสำคัญด้านเวลา และขนาดงานได้อย่างเหมาะสม
ด้วยการให้คะแนน WSJF ที่ง่ายขึ้น ClickUp ช่วยจัดลำดับความสำคัญของทีมคุณให้สอดคล้องกัน ส่งเสริมการตัดสินใจที่รวดเร็วและมีข้อมูลสนับสนุนเพื่อเพิ่มคุณค่าสูงสุด มาดูกันว่าทำได้อย่างไร
ขั้นตอนที่ 1: จัดให้ WSJF สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของคุณ
ก่อนที่จะเริ่มการคำนวณ ให้จัดกรอบการทำงาน WSJF และเป้าหมายทางธุรกิจโดยรวมให้สอดคล้องกันภายในสภาพแวดล้อมAgile Scrum
คิดถึงสิ่งที่องค์กรของคุณให้คุณค่ามากที่สุดในตอนนี้—ไม่ว่าจะเป็นเพิ่มรายได้, ปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้า, หรือลดต้นทุนการดำเนินงาน. ความชัดเจนนี้ทำให้การจัดลำดับความสำคัญของ WSJF สนับสนุนเป้าหมายที่กว้างขวางของบริษัทโดยตรง ทำให้แผนงานของคุณสามารถนำไปปฏิบัติได้และมีความหมาย.
ระบุเป้าหมายทางธุรกิจที่สำคัญที่สุด และให้แน่ใจว่าทุกคนในทีมผลิตภัณฑ์เข้าใจว่าเป้าหมายเหล่านี้มีผลกระทบต่อการจัดลำดับความสำคัญอย่างไร
ใช้แม่แบบแผนงานผลิตภัณฑ์ ClickUpเพื่อจัดโครงสร้างแผนงานของคุณให้สอดคล้องกับเป้าหมายเหล่านี้ โดยให้แน่ใจว่ามีการเชื่อมโยงตั้งแต่เริ่มต้น
ขั้นตอนที่ 2: รวบรวมข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณ—ไม่ว่าจะเป็นจากฝ่ายการตลาด, ฝ่ายขาย, หรือฝ่ายความสำเร็จของลูกค้า—มีข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าซึ่งสามารถปรับปรุงการจัดลำดับความสำคัญของ WSJF ของคุณได้ ให้ความร่วมมือกับพวกเขาเพื่อเข้าใจว่าฟีเจอร์หรือการปรับปรุงใดที่จะส่งผลกระทบต่อลูกค้าหรือธุรกิจของคุณมากที่สุด
จัดเวิร์กช็อปหรือใช้ClickUp Assign Commentsเพื่อหารือและมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ตัดสินใจในการประเมินคุณค่าทางธุรกิจ ความเร่งด่วน และประโยชน์ในการลดความเสี่ยงของแต่ละฟีเจอร์ วิธีการนี้สามารถรวบรวมข้อเสนอแนะได้โดยตรงบนรายการแผนงานของคุณเพื่อความโปร่งใส
📌ตัวอย่าง: เมื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ข้อมูล ให้ใช้คำสั่ง "Assign Comments" เพื่อ @mention สมาชิกทีมที่เกี่ยวข้องหรือตัวคุณเอง เมื่อความคิดเห็นได้รับการแก้ไขหรือมีการตัดสินใจแล้ว ให้แก้ไขความคิดเห็นหรือมอบหมายใหม่เพื่อให้มีการชี้แจงเพิ่มเติม
เมื่อความคิดเห็นทั้งหมดถูกรวบรวมไว้ในที่เดียว ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถปรับปรุงการจัดลำดับความสำคัญของ WSJF ได้อย่างง่ายดายตามข้อมูลล่าสุดโดยไม่เกิดความสับสน
ขั้นตอนที่ 3: คำนวณคะแนน WSJF
ในการคำนวณ WSJF ให้อ้างอิงแนวทางเกี่ยวกับปัจจัยคะแนนจากส่วนก่อนหน้านี้
กำหนดคะแนนให้กับแต่ละงานตามมูลค่าทางธุรกิจ ความสำคัญด้านเวลา และการลดความเสี่ยง (หรือการเพิ่มโอกาส) โดยใช้มาตราส่วนที่สอดคล้องกัน เช่น ฟีโบนัชชี จากนั้นนำคะแนนเหล่านี้มารวมกันเพื่อหาค่า Cost of Delay แล้วประมาณขนาดของงานโดยพิจารณาจากความพยายามหรือเวลาที่ต้องการสำหรับงานนั้น
สูตร WSJF: คะแนน WSJF = ต้นทุนความล่าช้า/ขนาดงาน
📌 ตัวอย่าง: ลองพิจารณาแผนงานผลิตภัณฑ์ของแอปเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน:
|คุณสมบัติ
|คุณค่าทางธุรกิจ
|ความสำคัญต่อเวลา
|การลดความเสี่ยง
|CoD (ผลรวม)
|ขนาดงาน
|คะแนน WSJF
|การแจ้งเตือนงาน
|8
|7
|5
|20
|3
|6. 67
|รายงานอัตโนมัติ
|9
|5
|6
|20
|4
|5.00
|เครื่องมือการทำงานร่วมกันของทีม
|10
|8
|7
|25
|5
|5.00
|แดชบอร์ดการตั้งเป้าหมาย
|7
|6
|4
|17
|2
|8. 50
- เพิ่มคะแนนสำหรับคุณค่าทางธุรกิจ ความสำคัญด้านเวลา และการลดความเสี่ยง เพื่อคำนวณต้นทุนของความล่าช้า
- แบ่งค่าใช้จ่ายของความล่าช้าตามขนาดของงานเพื่อให้ได้คะแนน WSJF
- จัดลำดับความสำคัญของฟีเจอร์ตามคะแนน WSJF—คะแนนสูงแสดงถึงความสำคัญที่สูงกว่า
คุณสามารถใช้วิธีนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ บริการ หรืองานโครงการอื่นๆ ได้
📖 อ่านเพิ่มเติม: 10 แม่แบบ Backlog ผลิตภัณฑ์ฟรีใน Excel และ ClickUp
ขั้นตอนที่ 4: จัดอันดับและจัดลำดับความสำคัญของรายการในแผนงานของคุณ
เมื่อคุณมีคะแนน WSJF สำหรับแต่ละรายการแล้ว ก็ถึงเวลาที่จะจัดอันดับพวกมัน วางรายการที่ได้คะแนนสูงสุดไว้ด้านบนของแผนงานของคุณเพื่อสร้างผลกระทบสูงสุด
โปรดจำไว้ว่าการจัดลำดับความสำคัญเป็นกระบวนการที่ดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นคุณอาจจำเป็นต้องปรับอันดับเมื่อมีข้อมูลใหม่เข้ามา การให้คะแนน WSJF ช่วยทีมของคุณในการจัดลำดับความสำคัญของฟีเจอร์ที่ช่วยเพิ่มประสบการณ์ของผู้ใช้และการทำงานร่วมกันของทีม
ClickUp มีหลายวิธีในการแสดงภาพแผนงานที่จัดลำดับความสำคัญด้วย WSJF ทำให้ทุกคนตั้งแต่สมาชิกในทีมไปจนถึงผู้บริหารสามารถติดตามข้อมูลได้อย่างง่ายดาย
ตัวอย่างเช่นมุมมองบอร์ดของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถมองเห็นงานต่าง ๆ ในคอลัมน์ที่ปรับแต่งได้ตามลำดับความสำคัญ เพียงลากและวางรายการเพื่อจัดลำดับใหม่ ทำให้การสื่อสารการเปลี่ยนแปลงลำดับความสำคัญบนกระดานคัมบังเป็นเรื่องง่าย
ใช้มุมมองไทม์ไลน์ของ ClickUpเพื่อวางแผนงานตามลำดับเวลา ทำให้ง่ายต่อการเห็นตำแหน่งของงานที่มีความสำคัญสูงในแผนงานโดยรวมของคุณ มุมมองนี้ช่วยให้คุณจัดการการพึ่งพา ติดตามความคืบหน้า และบรรลุเป้าหมายสำคัญต่างๆ ได้
ขั้นตอนที่ 5: ทบทวนและประเมินผลใหม่เป็นประจำ
ลำดับความสำคัญที่คุณกำหนดในวันนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ในวันพรุ่งนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดที่มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
ตรวจสอบการคำนวณและอันดับของ WSJF ของคุณเป็นประจำเพื่อให้แน่ใจว่าสะท้อนถึงสภาพปัจจุบัน, วัตถุประสงค์ทางธุรกิจ, และความต้องการของลูกค้า. ขั้นตอนนี้ช่วยให้แผนที่นำทางของคุณมีความไวต่อการเปลี่ยนแปลงและเกี่ยวข้องอยู่เสมอ.
แม่แบบเมทริกซ์การจัดลำดับความสำคัญของ ClickUpนำเสนอวิธีการจัดระเบียบงานอย่างชัดเจนโดยใช้ WSJF สำหรับการวางแผนเส้นทางแบบ Agile เป็นเมทริกซ์ 3×3 โดยมีแกน Impact และ Effort ซึ่งงานจะได้รับคะแนนต่ำ กลาง หรือสูง ช่องที่มีสีต่างๆ ช่วยให้การจัดลำดับความสำคัญเป็นเรื่องง่าย:
- แดง: ทำตอนนี้
- ส้ม: ทำต่อไป
- สีเขียว: ทำครั้งสุดท้าย
เพิ่มงานเป็นโน้ตติดบนกระดานไวท์บอร์ดของ ClickUp ประเมินผลกระทบและความพยายาม จากนั้นลากไปยังเซลล์ที่เหมาะสม มุมมองที่ยืดหยุ่นนี้ช่วยให้คุณเชื่อมโยงงานและเอกสาร พร้อมเพิ่มภาพประกอบ ทำให้คุณมีพื้นที่ทำงานที่สร้างสรรค์และโต้ตอบได้สำหรับการจัดลำดับความสำคัญตาม WSJF
💡 คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: วิธีการ WSJF ยังช่วยส่งเสริมการร่วมมือระหว่างแผนกต่างๆ ได้อีกด้วย ทีมการตลาดสามารถปรับแคมเปญของตนตามคุณสมบัติที่ได้รับการจัดลำดับความสำคัญโดยทีมพัฒนา ซึ่งนำไปสู่การจัดสรรทรัพยากรและเวลาได้ดีขึ้น
การนำ WSJF มาใช้ในองค์กรของคุณ
การแนะนำ WSJF ให้กับทีมของคุณสามารถช่วยขับเคลื่อนการจัดลำดับความสำคัญและการประสานงานที่ดีขึ้นทั่วทั้งองค์กร
ในกรอบการทำงานแบบ Agile, WSJFช่วยจัดลำดับความสำคัญของฟีเจอร์และความสามารถต่างๆในระดับต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าทรัพยากรจะถูกนำไปใช้กับงานที่มีคุณค่ามากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์กับเป้าหมายทางธุรกิจ
กลยุทธ์ในการแนะนำ WSJF ให้กับทีมผลิตภัณฑ์ของคุณ
การทำให้ทีมของคุณยอมรับ WSJF (Weighted Shortest Job First) สามารถทำให้การจัดลำดับความสำคัญเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ขับเคลื่อนคุณค่า
นี่คือกลยุทธ์เชิงปฏิบัติบางประการในการแนะนำ WSJF อย่างมีประสิทธิภาพ:
- จัดเวิร์กช็อป WSJF: เริ่มต้นด้วยเวิร์กช็อปเชิงปฏิบัติที่คุณอธิบายพื้นฐานของ WSJF—คุณค่าทางธุรกิจ ความสำคัญตามเวลา การลดความเสี่ยง และขนาดของงาน นำทีมของคุณผ่านตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับโครงการปัจจุบันของคุณเพื่อแสดงให้เห็นถึงผลกระทบที่แท้จริงของ WSJF ต่อการจัดลำดับความสำคัญ
- กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนที่ชัดเจน: ตกลงในคำนิยามที่เฉพาะเจาะจงสำหรับแต่ละปัจจัยของ WSJF. 'คุณค่าทางธุรกิจ' หมายถึงอะไรสำหรับทีมของคุณ? อะไรที่ทำให้สิ่งหนึ่งเป็นสิ่งที่มีความสำคัญทางเวลา? การกำหนดเกณฑ์ที่สม่ำเสมอช่วยให้สมาชิกในทีมมีความสอดคล้องกันในการให้คะแนน ซึ่งช่วยเพิ่มความยุติธรรมและความถูกต้อง
- จัดเรียงงานตามลำดับความสำคัญ:ใช้การจัดลำดับความสำคัญของงานใน ClickUpเพื่อนำ WSJF มาใช้โดยการติดธงงานตามผลกระทบและความพยายาม จัดหมวดหมู่งานเป็น งานเร่งด่วน, งานสำคัญ, งานปกติ, หรือ งานสำคัญน้อย เพื่อมุ่งเน้นความพยายามของทีมไปที่งานที่มีคุณค่าสูง
- มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตั้งแต่เนิ่นๆ: ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วมในเซสชัน WSJF เริ่มต้นเพื่อสร้างความสอดคล้องในความคาดหวัง การได้รับข้อมูลจากทีมอื่นๆ (เช่น ทีมการตลาด ทีมขาย หรือทีมความสำเร็จของลูกค้า) จะช่วยให้ลำดับความสำคัญสะท้อนถึงเป้าหมายทางธุรกิจที่กว้างขึ้น สร้างการยอมรับและลดความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้น
- เน้นข้อมูลมากกว่าสัญชาตญาณ: ย้ำว่า WSJF เกี่ยวกับการจัดลำดับความสำคัญที่อิงตามข้อมูลเชิงวัตถุวิสัยและขับเคลื่อนด้วยข้อมูล เน้นย้ำว่ามันช่วยลดอคติและช่วยให้ทีมมุ่งเน้นไปที่งานที่มีผลกระทบสูง สร้างคุณค่ามากขึ้นสำหรับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- ใช้ ClickUp Docs สำหรับการทำงานร่วมกัน: สร้างเอกสาร ClickUp Docsที่แชร์ได้เพื่อบันทึกแนวทาง WSJF เกณฑ์การให้คะแนน และตัวอย่างแบบเรียลไทม์ ใช้เป็นแหล่งข้อมูลกลางที่ทุกคนสามารถทบทวนพื้นฐานของ WSJF และอ้างอิงคำจำกัดความของแต่ละปัจจัยได้
ความท้าทายที่พบบ่อยและวิธีเอาชนะ
นี่คือความท้าทายทั่วไปบางประการใน WSJF และวิธีเอาชนะพวกมัน
|ความท้าทาย
|วิธีแก้ไข
|ความยากลำบากในการประมาณมูลค่า
|แยกคุณลักษณะขนาดใหญ่เป็นองค์ประกอบย่อย ใช้ข้อมูล ข้อมูลเชิงลึกของลูกค้า และข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อตัดสินใจอย่างมีข้อมูลมากขึ้น
|การให้คะแนนไม่สม่ำเสมอ
|มาตรฐานวิธีการให้คะแนนและเกณฑ์การให้คะแนนในทุกทีม จัดเวิร์กช็อปเพื่อให้สอดคล้องกันในการประเมินคุณค่า ความเสี่ยง และปัจจัยสำคัญอื่น ๆ
|การให้ความสำคัญกับความเร็วมากเกินไป
|บาลานซ์เวลาให้คุ้มค่า. ให้ความสำคัญทั้งความเร็วในระยะสั้นและผลกระทบเชิงกลยุทธ์ในระยะยาว พร้อมทั้งให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจโดยรวม
|การไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ
|ตรวจสอบการจัดลำดับความสำคัญของ WSJF อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมเพื่อให้สอดคล้องกันโดยใช้กระบวนการทำงานแบบสครัม
|การพึ่งพาที่ไม่ชัดเจน
|ใช้เครื่องมือเช่น ClickUp เพื่อวางแผนการพึ่งพาตั้งแต่เนิ่นๆ แสดงภาพงานและการพึ่งพาซึ่งกันและกันเพื่อหลีกเลี่ยงอุปสรรคและทำให้การจัดลำดับความสำคัญเป็นไปอย่างเหมาะสม
|การทำให้กระบวนการซับซ้อนเกินความจำเป็น
|ทำให้กระบวนการ WSJF ง่ายขึ้นโดยมุ่งเน้นที่ปัจจัยสำคัญ (คุณค่า, เวลา, ความเสี่ยง) รักษาแบบจำลองให้เรียบง่ายเพื่อช่วยให้การตัดสินใจเป็นไปอย่างรวดเร็ว
|การต่อต้านการเปลี่ยนแปลงในการจัดลำดับความสำคัญ
|ส่งเสริมความยืดหยุ่นและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง สื่อสารถึงประโยชน์ของ WSJF ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเน้นที่การให้ความสำคัญกับงานที่มีผลกระทบสูง
คุณรู้หรือไม่? ในหนังสือของเขา The Principles of Product Development Flow ดอน ไรเนิร์ตเซน ได้เน้นย้ำว่าประมาณ 85% ของผู้จัดการผลิตภัณฑ์ไม่ทราบคำตอบของคำถามที่ว่า "หากเราเลื่อนสิ่งนี้ออกไปอีกสองสามเดือน จะมีค่าใช้จ่ายเท่าไร?" บริษัทที่ทุ่มเทความพยายามเพิ่มเติมในการวัดค่า 'มูลค่าที่คาดหวังทั้งหมดเมื่อเทียบกับเวลา' และคำนวณ 'ต้นทุนของความล่าช้า' จะสามารถตัดสินใจได้ดีกว่า
ตอนนี้เราทราบแล้วว่า การเข้าใจบทบาทของผู้จัดการผลิตภัณฑ์ในการจัดลำดับความสำคัญของงานและฟีเจอร์นั้นเป็นสิ่งสำคัญ มาทำความเข้าใจเรื่องนี้ไปด้วยกัน
บทบาทของผู้จัดการผลิตภัณฑ์ในการนำ WSJF มาใช้
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์มีบทบาทสำคัญในการนำ WSJF ไปใช้ภายในทีมโดย การขับเคลื่อนการจัดลำดับความสำคัญ การสื่อสาร และการสร้างความสอดคล้อง
ในฐานะผู้จัดการผลิตภัณฑ์ คุณคือหลักยึดที่ช่วยให้ทีมของคุณมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญอย่างแท้จริง เมื่อต้องจัดลำดับความสำคัญของงานและฟีเจอร์ต่างๆ ให้พิจารณาคุณค่าทางธุรกิจ ความเร่งด่วน และความเสี่ยงของแต่ละอย่าง ด้วยวิธีนี้ คุณจะนำทรัพยากรไปทุ่มเทให้กับโครงการที่สร้างผลกระทบมากที่สุด
นอกเหนือจากการจัดลำดับความสำคัญแล้ว คุณคือบุคคลที่ทุกคนพึ่งพาได้ในการ รักษาความเป็นระเบียบและสร้างพลังให้กับทีม จะเป็นการดีมากหากคุณพยายามกระตุ้นให้ทุกคนทำงานสอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ และตรวจสอบให้แน่ใจว่า WSJF ถูกบูรณาการเข้ากับกระบวนการทำงานประจำวันได้อย่างราบรื่น
การสื่อสารก็มีความสำคัญเช่นกัน—การอัปเดตทีมข้ามสายงานอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับสถานะของผลิตภัณฑ์ กำหนดการปล่อยเวอร์ชัน และการเปลี่ยนแปลงในแผนงาน ช่วยให้ทุกคนมีความเข้าใจตรงกันกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ
การร่วมมือกับวิศวกรและผู้ตรวจสอบคุณภาพ ช่วยให้การตัดสินใจของ WSJF มีความปฏิบัติได้จริงและตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงทางเทคนิค และอย่าลืมการวิจัยตลาด—การเข้าใจความต้องการของลูกค้า และแนวโน้มต่างๆ จะช่วยให้คุณรักษาลำดับความสำคัญได้อย่างถูกต้อง
เมื่อสิ้นสุดวัน คุณกำลังสร้างวิสัยทัศน์ที่ทุกคนสามารถรวมตัวกันได้ ด้วยแผนที่ชัดเจนและสอดคล้องกันซึ่งขับเคลื่อนความสำเร็จที่แท้จริง
เฮ้อ! เราได้ครอบคลุมเนื้อหาไปมากมายแล้ว แต่ก่อนอื่น มาดูกันว่า WSJF เปรียบเทียบกับกรอบการทำงานยอดนิยมอื่นๆ อย่างไรบ้าง
WSJF เทียบกับเทคนิคการจัดลำดับความสำคัญอื่นๆ
WSJF โดดเด่นด้วยการมุ่งเน้นที่การเพิ่มคุณค่าสูงสุดและลดความล่าช้าให้น้อยที่สุด อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องเปรียบเทียบกับเครื่องมือการจัดลำดับความสำคัญที่ได้รับความนิยมอื่นๆ เพื่อให้เข้าใจถึงข้อดีของมัน
- MoSCoW (ต้องทำ, ควรทำ, อาจทำ, ไม่ทำ): MoSCoW เป็นวิธีการเชิงคุณภาพมากกว่า ช่วยให้ทีมตัดสินใจว่าฟีเจอร์ใดสำคัญและสามารถเลื่อนออกไปได้ ไม่เหมือนกับ WSJF ที่ MoSCoW ไม่ได้คำนึงถึงเวลาและต้นทุนอย่างชัดเจน ทำให้มีประสิทธิภาพน้อยกว่าในการจัดลำดับความสำคัญตามผลกระทบทางธุรกิจและความรวดเร็ว
- เมทริกซ์ไอเซนฮาวร์: เมทริกซ์ไอเซนฮาวร์จัดประเภทงานออกเป็นงานเร่งด่วนกับงานสำคัญ แม้ว่าจะยอดเยี่ยมสำหรับการจัดการงานส่วนบุคคล แต่มันไม่สามารถครอบคลุมความซับซ้อนของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีหลายทีมได้เสมอไป ซึ่งเวลาในการออกสู่ตลาดและการส่งมอบคุณค่าเป็นปัจจัยสำคัญ
- โมเดล Kano: โมเดล Kano มุ่งเน้นที่ความพึงพอใจของลูกค้าและความประทับใจจากฟีเจอร์ต่างๆ แต่ไม่ได้ให้ความสำคัญกับข้อจำกัดด้านเวลาและทรัพยากรเช่นเดียวกับ WSJF ทำให้โมเดลนี้เหมาะสำหรับการทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้า แต่ไม่ค่อยเหมาะสมในการตัดสินใจเลือกฟีเจอร์ที่ควรให้ความสำคัญเมื่อมีทรัพยากรจำกัด
- เมทริกซ์คุณค่ากับความซับซ้อน: วิธีนี้ประเมินคุณลักษณะตามคุณค่าและความซับซ้อน แม้ว่าจะมีประโยชน์ในการระบุสิ่งที่สามารถทำได้รวดเร็ว แต่ก็ไม่ได้ให้คุณค่าเชิงกลยุทธ์ในระดับเดียวกับ WSJF ซึ่งสามารถบาลานซ์ระหว่างเวลาในการส่งมอบกับคุณค่าและความเสี่ยงได้
- การจัดลำดับความสำคัญของข้าว: วิธีการ RICE ประเมินคุณลักษณะต่างๆ โดยพิจารณาจากขอบเขต (Reach), ผลกระทบ (Impact), ความมั่นใจ (Confidence) และความพยายาม (Effort)ในขณะที่การจัดลำดับความสำคัญของ RICEสามารถช่วยทีมในการจัดลำดับความสำคัญตามข้อมูลได้ WSJF ก้าวไปอีกขั้นด้วยการรวมการพิจารณาตามเวลา (ต้นทุนของความล่าช้า) และคุณค่า ทำให้เป็นวิธีการจัดลำดับความสำคัญที่ครอบคลุมมากขึ้น
WSJF โดดเด่นในสภาพแวดล้อมที่เวลาเป็นสิ่งสำคัญ และคุณค่าทางธุรกิจต้องได้รับการเพิ่มสูงสุด มันช่วยให้ทีมสามารถจัดลำดับความสำคัญของงานที่มีอัตราส่วนคุณค่าต่อเวลาสูงที่สุด ทำให้เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีความรวดเร็ว
จัดลำดับความสำคัญของคุณให้ชัดเจนด้วย ClickUp
WSJF เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการจัดลำดับความสำคัญของงานและฟีเจอร์ต่างๆ ตามมูลค่าและความพยายามที่จำเป็น
ไม่ว่าคุณจะกำลังจัดการแผนงานผลิตภัณฑ์หรือตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ WSJF ช่วยรับรองว่าคุณกำลังเพิ่มคุณค่าให้สูงสุด ลดความล่าช้า และใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
ClickUp ทำให้การผสาน WSJF เป็นไปอย่างราบรื่น
ด้วยเทมเพลตที่ทรงพลัง ฟิลด์ที่ปรับแต่งได้สำหรับการคำนวณต้นทุนความล่าช้าและระยะเวลาของงาน และฟีเจอร์การทำงานร่วมกัน เช่น เอกสารและมอบหมายความคิดเห็น คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทั้งหมดได้
