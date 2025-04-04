เจาะลึกการจัดลำดับความสำคัญของ RICE พร้อมเทมเพลตพร้อมใช้งาน

ไอเดียใหม่ที่ยอดเยี่ยม, การวิจัยตลาด, ความคิดเห็นจากผู้ใช้—คุณมีทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์แบบ. แต่คุณจะตัดสินใจได้อย่างไรว่างานหรือไอเดียใดที่คุณควรทำก่อน?
ไม่ว่าคุณจะเลือกอะไร คุณต้องอธิบายเหตุผลให้ผู้ถือหุ้นและทีมของคุณเข้าใจ และอะไรจะดีไปกว่าคะแนนการจัดลำดับความสำคัญในการทำเช่นนั้น?
ในโลกที่มีการแข่งขันสูงเช่นนี้ ทุกงานและทุกความคิดต่างแข่งขันเพื่อความสนใจและทรัพยากร การเชี่ยวชาญศิลปะของการจัดลำดับความสำคัญจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง การใช้กรอบการทำงานเช่น RICE (Reach, Impact, Confidence, and Effort) สามารถช่วยคุณวัดปริมาณความคิดของคุณได้ และให้ฐานสำหรับการเลือกความคิดที่เฉพาะเจาะจงเหนือความคิดอื่น ๆ
บทความนี้จะกล่าวถึงรายละเอียดของแบบจำลองการให้คะแนน RICE และวิธีที่มันสามารถเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจของคุณได้
การให้ความสำคัญกับ RICE คืออะไร?
โมเดล RICE เป็นกรอบการจัดลำดับความสำคัญที่ใช้ในการจัดการผลิตภัณฑ์และการพัฒนาโครงการ เพื่อประเมินและจัดลำดับความสำคัญของงาน คุณลักษณะ หรือโครงการต่างๆ โดยให้คะแนนตามเกณฑ์สี่ประการ
RICE ย่อมาจาก:
- R – การเข้าถึง: การเข้าถึงวัดจำนวนผู้ใช้หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่จะได้รับผลกระทบจากงานหรือคุณลักษณะเฉพาะ
- ฉัน – ผลกระทบ: ผลกระทบเป็นการประเมินศักยภาพของผลลัพธ์เชิงบวกที่งานหรือคุณลักษณะหนึ่งๆ อาจมีต่อผลิตภัณฑ์ ผู้ใช้ หรือเป้าหมายทางธุรกิจ
- C – ความมั่นใจ: ความมั่นใจแสดงถึงระดับของความเชื่อมั่นหรือความมั่นใจที่ทีมมีต่อผลกระทบและการประมาณความพยายามสำหรับงานหรือคุณลักษณะที่กำหนด
- E – ความพยายาม: ความพยายามวัดทรัพยากรที่จำเป็น รวมถึงเวลา กำลังคน และงบประมาณ ที่ต้องใช้ในการทำงานให้สำเร็จหรือนำฟีเจอร์ไปใช้
วิธีการ RICE ช่วยสร้างโครงสร้างและความเป็นกลางในระหว่างการตัดสินใจส่งเสริมการจัดการลำดับความสำคัญที่ดีขึ้นและการตัดสินใจที่มีวัตถุประสงค์
สูตรของวิธี RICE มีดังนี้:
คะแนน RICE = (การเข้าถึง x ผลกระทบ x ความมั่นใจ) / ความพยายาม
ด้วยคะแนนนี้ ทำให้ง่ายขึ้นในการตัดสินใจลำดับของโครงการและงานที่มีความสำคัญ
💡เคล็ดลับมืออาชีพ: ผู้ช่วย AI สามารถลดความเหนื่อยล้าจากการตัดสินใจได้อย่างมากเมื่อต้องจัดลำดับความสำคัญของงาน ดูวิธีการได้ที่นี่! 👇🏼
ที่มาของแบบจำลองการให้คะแนน RICE
ฌอน แมคไบรด์ อดีตผู้จัดการผลิตภัณฑ์ที่ Intercom ได้ร่วมพัฒนาเฟรมเวิร์ก RICE เขาและเพื่อนร่วมงานประสบปัญหาในการค้นหาเฟรมเวิร์กการจัดลำดับความสำคัญที่เหมาะสมที่สุดสำหรับความต้องการในการตัดสินใจของพวกเขา
หนึ่งในปัญหาที่ผู้จัดการผลิตภัณฑ์มักเผชิญคือการเลือกโครงการตามมุมมองส่วนตัวหรือโครงการที่มีขอบเขตกว้างขึ้น ดังนั้น McBride จึงได้พัฒนาคะแนน RICE เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจอย่างเป็นกลาง
การให้ความสำคัญกับ RICE ทำงานอย่างไร?
ก่อนหน้านี้ เราได้พูดถึงองค์ประกอบของคะแนน RICE อย่างสั้น ๆ ในส่วนนี้ ขอให้เราเจาะลึกเข้าไปในแต่ละองค์ประกอบทีละข้อ
เข้าถึง
องค์ประกอบแรกของกรอบ RICE คือ "การเข้าถึง" (Reach) ซึ่งวัดจำนวนคนที่โครงการมีผลกระทบภายในระยะเวลาที่กำหนด ยิ่งการเข้าถึงสูง จำนวนคนที่โครงการจะเป็นประโยชน์ก็จะยิ่งมากขึ้น โดยทั่วไปจะวัดผลในระยะเวลาหนึ่งเดือนหรือหนึ่งไตรมาส
ในการคำนวณการเข้าถึง คุณสามารถกำหนดประเภทของผู้ใช้ที่คุณต้องการพิจารณาได้ อย่างไรก็ตาม ควรใช้การวัดผลจริงจากตัวชี้วัดของผลิตภัณฑ์จะดีที่สุด
ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณกำลังเปิดตัวฟีเจอร์การทำงานร่วมกันใหม่บนแพลตฟอร์มการประเมินของคุณ ซึ่งมีผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ 100,000 คนต่อเดือน
ขั้นตอนแรกคือการระบุกลุ่มเป้าหมายหรือฐานผู้ใช้ที่มีศักยภาพซึ่งฟีเจอร์นี้จะส่งผลกระทบในระยะเวลาหนึ่งเดือน (หรือหนึ่งไตรมาส) สมมติว่าคุณประเมินว่าฟีเจอร์นี้เกี่ยวข้องกับ 40% ของฐานผู้ใช้ของคุณ ดังนั้น ระยะการเข้าถึงของคุณคือ 40,000 ผู้ใช้
ผลกระทบ
การประเมินผลกระทบจะประเมินผลที่อาจเกิดขึ้นจากงาน คุณลักษณะ หรือโครงการต่อผู้ใช้แต่ละราย ในการเข้าถึง คุณจะวัดจำนวนคนที่ได้รับผลกระทบจากคุณลักษณะนั้น ในการประเมินผลกระทบ คุณจะวัดว่าผู้คนได้รับผลกระทบมากน้อยเพียงใด
ดังนั้น ในตัวอย่างข้างต้น คุณสามารถตรวจสอบได้ว่าฟีเจอร์การทำงานร่วมกันจะเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้ใช้และการทำงานร่วมกันของทีมได้มากเพียงใด
โดยปกติแล้วเราจะวัดผลกระทบด้วยเป้าหมายที่สูงกว่า McBride ใช้มาตราส่วนแบบเลือกตอบหลายข้อสำหรับเรื่องนี้:
- 3 = ผลกระทบอย่างรุนแรง
- 2 = ผลกระทบสูง
- 1 = ผลกระทบปานกลาง
- 0. 5 = ผลกระทบต่ำ
- 0. 25 = ผลกระทบน้อยที่สุด
คุณไม่จำเป็นต้องใช้มาตราส่วนเดียวกัน คุณสามารถเลือกมาตราส่วนที่เหมาะกับความต้องการของคุณได้
จุดสำคัญที่ต้องจำไว้ขณะวัดค่า RICE คือคุณต้องกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนสำหรับแต่ละโครงการก่อนใช้คะแนน RICE และวิธีที่ดีที่สุดในการทำเช่นนี้คือการร่วมมือกับทีมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณ คุณสามารถใช้กระดานไวท์บอร์ดร่วมกันเพื่อระดมความคิดและสื่อสารแบบเรียลไทม์
ความมั่นใจ
ความมั่นใจวัดความแน่ใจของคุณเกี่ยวกับขอบเขต ผลกระทบ และการประมาณความพยายามของคุณ เกณฑ์นี้ถูกกำหนดขึ้นโดยพิจารณาจากคำตอบของคำถามต่อไปนี้:
คุณมั่นใจแค่ไหนเกี่ยวกับฟีเจอร์นี้และคะแนนที่คุณให้?
คำตอบถูกแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์อย่างง่าย แมคไบรด์ใช้มาตราส่วนแบบเลือกตอบต่อไปนี้:
- 100% = ความมั่นใจสูง
- 80% = ความมั่นใจปานกลาง
- 50% = ความมั่นใจต่ำ
อะไรก็ตามที่ต่ำกว่า 50% ถือเป็นการคาดเดา คุณสามารถใช้สเกลใดก็ได้ที่เหมาะกับคุณที่สุด ไม่ว่าจะเป็นช่วง 10% หรือ 25% เลือกใช้สิ่งที่ตรงกับความต้องการของคุณมากที่สุด อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญที่สุดคือต้องซื่อสัตย์กับตัวเองอย่างเต็มที่
บริบทของผู้ใช้, การวิจัย, และการทดลองควรสนับสนุนคะแนนความมั่นใจสูง. คุณยังสามารถใช้เครื่องมือการจัดการบักล็อกผลิตภัณฑ์เพื่อการวิเคราะห์ขั้นสูงและข้อมูลเชิงลึกได้.
คะแนนความมั่นใจช่วยให้คุณสามารถมั่นใจได้ว่าการตัดสินใจของคุณได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลอย่างแท้จริง หากคุณมีคะแนนการเข้าถึงและผลกระทบสูง แต่คะแนนความมั่นใจต่ำ คุณสามารถค้นหาวิธีปรับปรุงได้
ความพยายาม
ความพยายามบอกคุณถึงปริมาณงานทั้งหมดที่คุณต้องทำเพื่อให้โครงการเสร็จสมบูรณ์ คุณต้องคำนึงถึงเวลาของสมาชิกในทีมของคุณ รวมถึงทีมผลิตภัณฑ์ ทีมออกแบบ และทีมวิศวกรรม การประมาณการนี้ใช้หน่วยเป็นบุคคล-เดือน ซึ่งหมายถึงปริมาณงานที่สมาชิกในทีมหนึ่งคนสามารถทำได้ในหนึ่งเดือน
ไม่เหมือนกับปัจจัยอื่น ๆ ความพยายามเป็นปัจจัยเชิงลบ ดังนั้น ยิ่งมีความพยายามมาก โครงการของคุณก็จะมีความเป็นไปได้น้อยลง ความพยายามที่สูงขึ้นหมายความว่าคุณต้องใช้เวลาในการทำโครงการให้เสร็จมากขึ้น
ตัวอย่างเช่น การออกแบบ ทดสอบ แก้ไขข้อบกพร่อง และเปิดตัวฟีเจอร์ในตัวอย่างของเราอาจใช้เวลาสามเดือน สมมติว่าคุณมีทีม 5 คน คะแนนความพยายามของคุณจะเป็น 15 คน-เดือน
การพูดคุยกับสมาชิกในทีมของคุณเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการได้รับภาพที่ถูกต้อง
วิธีการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการจัดลำดับความสำคัญของ RICE
การใช้เทมเพลตและซอฟต์แวร์การจัดการผลิตภัณฑ์สามารถเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการจัดลำดับความสำคัญของ RICE ของคุณได้
ClickUp เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่ช่วยให้การจัดการผลิตภัณฑ์ง่ายขึ้นและรวดเร็วขึ้น คุณสามารถใช้ClickUp สำหรับการจัดการผลิตภัณฑ์เพื่อวางแผนวิสัยทัศน์ผลิตภัณฑ์ของคุณ, ทำให้การจัดลำดับความสำคัญง่ายขึ้น, และสร้างแผนที่เชื่อมโยงการทำงานเป็นทีม
นอกจากนี้ อ่านเกี่ยวกับเครื่องมือการจัดลำดับความสำคัญของงานเพื่อช่วยให้คุณจัดลำดับความสำคัญของงานประจำวันได้ดีขึ้น นี่คือวิธีการ:
มุมมองงาน ClickUp
มุมมองงานช่วยให้คุณมองเห็นงานของคุณในรูปแบบที่ไม่เหมือนใคร คุณสามารถเลือกมุมมองได้หลากหลาย รวมถึงรายการ กิจกรรม กระดาน ตาราง และทีม คุณสามารถแสดงรายการงาน เขียนการอัปเดต ถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับงานต่างๆ และสร้างสรุปงานได้
สอบถามสมาชิกเกี่ยวกับงานเฉพาะของพวกเขาเพื่อประเมินความพยายามของทีมคุณ (ชั่วโมง/สัปดาห์/เดือน)
ฟิลด์ที่กำหนดเอง
ด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง คุณสามารถปรับแต่งพื้นที่ทำงานของคุณและเพิ่มประเภทข้อมูลที่แตกต่างกันได้ คุณสามารถใช้สูตรขั้นสูง ฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ ฟังก์ชันวันที่และเวลา ฯลฯ สิ่งนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเพิ่มคะแนนให้กับองค์ประกอบ RICE ของคุณ
ClickUp ยังช่วยให้คุณสามารถสร้างฟิลด์ แก้ไขฟิลด์ และแสดงหรือซ่อนฟิลด์ได้ตามต้องการ
แผนภูมิแกนต์ ClickUp
คุณสามารถใช้ClickUp Product Planningเพื่อสร้างแผนที่เส้นทาง, กำหนดเป้าหมาย, เพิ่มเทมเพลต, ทำให้เห็นภาพได้ดีขึ้น, และอื่น ๆ อีกมากมาย. แผนภูมิแกนต์ช่วยให้คุณวางแผนเพื่อความสำเร็จและทำให้เห็นภาพเส้นเวลาของโครงการ. คุณสามารถเปรียบเทียบและร่วมมือได้อย่างง่ายดาย, จัดการลำดับความสำคัญ, และติดตามความคืบหน้า.
เป้าหมาย ClickUp
กรอบการจัดลำดับความสำคัญ RICE จะทำงานได้ดีที่สุดเมื่อทีมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณเห็นพ้องต้องกันในเป้าหมายที่ต้องการบรรลุโดยใช้แนวคิดที่แตกต่างกัน ClickUp Goals ช่วยในการปรับเป้าหมายของทีมให้สอดคล้องกัน กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน วัดความสำเร็จ และจัดการเป้าหมายทั้งหมดของคุณในที่เดียว
แม่แบบการจัดลำดับความสำคัญ
การใช้เทมเพลตการจัดลำดับความสำคัญและการวางแผนผลิตภัณฑ์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ปรับปรุงการตัดสินใจ และทำให้การจัดสรรทรัพยากรมีประสิทธิภาพมากขึ้น เทมเพลตที่คุณสามารถใช้ได้มีดังนี้:
- ประเมินงานตามผลกระทบและระดับความพยายามโดยใช้เทมเพลตเมทริกซ์การจัดลำดับความสำคัญของ ClickUp
- จัดการแนวคิดและข้อเสนอโดยใช้ เทมเพลตไวท์บอร์ดจัดลำดับความสำคัญที่มีสีสัน
- สรุปกระบวนการพัฒนาของคุณและติดตามไทม์ไลน์โดยใช้เทมเพลตการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เทมเพลตนี้ยังช่วยให้คุณจัดทีมให้สอดคล้องกันเกี่ยวกับเป้าหมายสำคัญ
- สร้างภาพกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของคุณและรับข้อมูลเชิงลึกที่ละเอียดเกี่ยวกับแต่ละองค์ประกอบโดยใช้เทมเพลตแผนที่เส้นทางผลิตภัณฑ์
ข้อดีและข้อเสียของการใช้วิธีการจัดลำดับความสำคัญของ RICE
เช่นเดียวกับกรอบการทำงานอื่น ๆ วิธีการจัดลำดับความสำคัญ RICE มีทั้งข้อดีและข้อเสีย แม้ว่าจะสามารถวัดปริมาณความคิดของคุณได้ แต่ก็อาจไม่แม่นยำเช่นกัน มาทำความเข้าใจข้อดีและข้อเสียเหล่านี้อย่างละเอียดกัน
ข้อดี
นี่คือข้อดีบางประการของการจัดลำดับความสำคัญแบบ RICE:
1. การสื่อสารที่ดีขึ้น
มันช่วยให้การสื่อสารดีขึ้นโดยใช้ระบบการให้คะแนนที่เป็นมาตรฐาน และช่วยให้การสื่อสารเกี่ยวกับลำดับความสำคัญเป็นไปอย่างตรงไปตรงมา มันช่วยให้ทุกคนสามารถระบุงานที่มีความสำคัญสูงสุดได้ และจัดการกับลำดับความสำคัญของตนได้ดีขึ้น นอกจากนี้การใช้เครื่องมือการจัดการผลิตภัณฑ์ยังช่วยเพิ่มการร่วมมือและการแบ่งปันการอัปเดตในเวลาจริงอีกด้วย
2. การจัดลำดับความสำคัญที่ชัดเจน
คะแนน RICE ให้การจัดลำดับความสำคัญของงานหรือคุณสมบัติอย่างชัดเจนและเป็นตัวเลข ดังนั้นคุณสามารถจัดเรียงรายการตามลำดับความสำคัญได้ โดยมุ่งเน้นไปที่รายการที่มีความสำคัญสูงก่อน ซึ่งช่วยให้คุณสามารถใช้ทรัพยากรของคุณ รวมถึงเวลาและเงิน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เข้าใจง่าย
RICE ใช้ระบบการให้คะแนนที่เรียบง่ายซึ่งอิงจากปัจจัยสี่ประการ เพื่อให้ผู้คนสามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องมีการรับรองหรือคุณสมบัติด้านการจัดการผลิตภัณฑ์สมาชิกในทีม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้มีอำนาจตัดสินใจสามารถใช้ระบบนี้ได้อย่างง่ายดายเพื่อทำความเข้าใจเหตุผลเบื้องหลังการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับการจัดลำดับความสำคัญต่างๆ
4. พิจารณาปัจจัยสำคัญ
คะแนนให้ความสำคัญกับปัจจัยหลักสี่ประการ ได้แก่ ผลกระทบ, ความเชื่อมั่น, ความสามารถในการเข้าถึง, และความพยายาม. ปัจจัยเหล่านี้ถือเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการประเมินความเป็นไปได้ของความคิด และว่าความคิดนั้นสามารถนำมาใช้ได้หรือไม่.
5. การจัดลำดับความสำคัญโดยอาศัยข้อมูล
กรอบการทำงาน RICE นำเสนอวิธีการเชิงปริมาณในการจัดลำดับความสำคัญโดยขจัดอคติส่วนตัวและความคิดเห็นส่วนบุคคลออกไป โดยอาศัยข้อเท็จจริงที่สนับสนุนด้วยข้อมูลและสามารถวัดผลได้ ซึ่งช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลครบถ้วน
6. ความยืดหยุ่นเชิงหมวดหมู่
มันมอบความยืดหยุ่นโดยให้ทีมสามารถปรับใช้และนำไปใช้กับหมวดหมู่ของงาน, ผลิตภัณฑ์, และคุณสมบัติต่าง ๆ ได้. ไม่ว่าจะเป็นคุณสมบัติใหม่ของผลิตภัณฑ์, การแก้ไขข้อบกพร่อง, หรือการปรับปรุงกระบวนการ, RICE สามารถปรับให้เหมาะกับบริบทต่าง ๆ ได้.
7. ช่วยในการจัดตำแหน่ง
คะแนน RICE ช่วยให้สมาชิกในทีมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความสอดคล้องกัน และทำให้ทุกคนทำงานเพื่อเป้าหมายเดียวกัน. สิ่งนี้ยังช่วยส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีความร่วมมือและมุ่งเน้นมากขึ้น.
ข้อเสีย
ข้อเสียบางประการของมันได้แก่:
1. อาจไม่ถูกต้อง
หนึ่งในข้อเสียหลักของ RICE คือมันเกี่ยวข้องกับการประมาณค่าและการคาดเดามาก เราอาจประเมินค่าสูงเกินไป ซึ่งจะทำให้คะแนนไม่ถูกต้อง นอกจากนี้ ปัจจัยความมั่นใจยังขึ้นอยู่กับความเข้าใจและความมั่นใจของบุคคลในภารกิจนั้นๆ
ดังนั้น จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องมีความถูกต้องมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ตัวชี้วัดที่ต้องการสามารถช่วยคุณทำได้เช่นนี้
2. น้อยกว่าที่มุ่งเน้นลูกค้า
อีกประเด็นหนึ่งของวิธีนี้คือไม่ได้มุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ปัจจัยเช่นการเข้าถึงและผลกระทบสามารถครอบคลุมบางแง่มุมของลูกค้าได้ อย่างไรก็ตาม องค์ประกอบที่สำคัญเช่นความชอบ ข้อเสนอแนะ และแง่มุมทางอารมณ์ไม่ได้ถูกนำมาพิจารณา
แม้ว่าจะมีการเข้าถึงและผลกระทบ ตัวเลขเหล่านี้ถูกกำหนดโดยสิ่งที่ผู้จัดการผลิตภัณฑ์เชื่อว่าการเข้าถึงและอิทธิพลของผลิตภัณฑ์เฉพาะในช่วงเวลาที่กำหนดจะเป็นอย่างไร
3. สามารถปรับเปลี่ยนได้ง่าย
การให้คะแนนในระบบ RICE ไม่ได้ปราศจากการตัดสินใจเชิงอัตวิสัยอย่างสิ้นเชิง ผู้จัดการผลิตภัณฑ์แต่ละคนอาจมีอคติที่แตกต่างกันซึ่งอาจนำไปสู่การให้คะแนนที่ไม่สอดคล้องกัน บางคนอาจตั้งใจให้คะแนนสูงหรือต่ำเกินไป โดยเฉพาะในส่วนของความมั่นใจ วิธีหนึ่งที่สามารถหลีกเลี่ยงปัญหานี้ได้คือการให้หลาย ๆ คนมีส่วนร่วมในกระบวนการให้คะแนน
การเปลี่ยนแปลงและทางเลือกแทน RICE
กำลังมองหาทางเลือกอื่นนอกเหนือจากโมเดลการจัดลำดับความสำคัญของ RICE อยู่ใช่ไหม? เราช่วยคุณได้!
ไบรซ์
การให้คะแนนแบบ BRICE เป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับกรอบการทำงาน RICE ในการจัดลำดับความสำคัญของการจัดการผลิตภัณฑ์ มันคล้ายกับ RICE ยกเว้นว่ามีการวัดปัจจัยเพิ่มเติมที่เรียกว่า ความสำคัญทางธุรกิจ
ดังนั้น ปัจจัยห้าประการที่วัดได้คือ ความสำคัญทางธุรกิจ, ขอบเขต, ผลกระทบ, ความเชื่อมั่น และความพยายาม ความสำคัญทางธุรกิจวัดว่าผลิตภัณฑ์ที่คุณกำลังพิจารณาสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจเชิงกลยุทธ์อย่างไร โดยทั่วไปจะให้คะแนนระหว่าง 1 ถึง 3 โดย 3 เป็นคะแนนสูงสุด (แสดงว่าผลิตภัณฑ์มีความสำคัญต่อธุรกิจ)
ในการคำนวณคะแนน BRICE คุณสามารถใช้สูตรนี้:
คะแนน BRICE = (ความสำคัญทางธุรกิจ x ขอบเขตการเข้าถึง x ผลกระทบ x ความเชื่อมั่น) / ความพยายาม
คุณค่าเทียบกับความพยายาม
คุณค่าเทียบกับความพยายาม เป็นวิธีการจัดลำดับความสำคัญที่เน้นไปที่คุณค่าและความพยายาม และช่วยให้คุณสามารถประเมินคุณสมบัติต่าง ๆ ได้ แนวคิดนี้ค่อนข้างง่าย: คุณวัดประโยชน์ที่ความคิดนั้นจะมอบให้คุณ และเปรียบเทียบกับแรงที่ต้องใช้ในการทำให้เกิดขึ้น
กำหนดคะแนนค่าและคะแนนความพยายามให้กับแต่ละคุณลักษณะเพื่อนำมาคำนวณ คุณลักษณะที่มีค่าสูงและใช้ความพยายามต่ำจะเป็นผู้ชนะที่ชัดเจน คุณลักษณะที่มีค่าสูงและใช้ความพยายามสูง รวมถึงคุณลักษณะที่มีค่าน้อยและใช้ความพยายามน้อยจะอยู่ในลำดับถัดไป ควรหลีกเลี่ยงคุณลักษณะที่มีค่าน้อยและใช้ความพยายามสูง
แม้ว่าวิธีการนี้จะให้แนวคิดที่ชัดเจนสำหรับการจัดลำดับความสำคัญ แต่ข้อเสียประการหนึ่งคือมีความยากในการประเมินมูลค่าและความพยายาม
ซู-ไรซ์
กรอบการทำงาน SU-RICE มีปัจจัยสำคัญสองประการที่ไม่ได้รวมอยู่ในโมเดล RICE ได้แก่ แหล่งที่มาและบุคลิกผู้ใช้ กรอบการทำงานนี้ครอบคลุมมากกว่า เนื่องจากพิจารณาทั้งแหล่งที่มาของแนวคิดคุณสมบัติผลิตภัณฑ์และบุคลิกผู้ใช้ นอกเหนือจากการเข้าถึง ผลกระทบ ความมั่นใจ และความพยายาม
คุณสามารถพิจารณาแหล่งข้อมูลสี่แหล่ง ได้แก่ ลูกค้าเป้าหมาย ลูกค้าปัจจุบัน ตลาดหรือคู่แข่ง และภายในองค์กร จากนั้นจัดลำดับความสำคัญตามลำดับความสำคัญ กรอบงานนี้จะช่วยให้เข้าใจบริบทและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นของงานหรือคุณลักษณะนั้นๆ ได้ละเอียดยิ่งขึ้น
การวางแผนเรื่องราว
การทำแผนที่เรื่องราวจะจัดลำดับความสำคัญของฟีเจอร์ตามวิธีที่ลูกค้าของคุณวางแผนที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ ไม่ใช่แบบจำลองการให้คะแนน แต่จะเกี่ยวข้องกับการรวบรวมเรื่องราวของผู้ใช้ที่อธิบายฟีเจอร์และทำการเชื่อมโยงเรื่องราวเหล่านั้น
นี่คือโครงร่างของผลิตภัณฑ์และรายการงานย่อยพร้อมรายละเอียดสำหรับแต่ละงาน วิธีนี้เน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลางอย่างมากและช่วยให้คุณเห็นภาพรวม ในขณะที่กำลังระดมความคิด คุณยังสร้างเอกสารภาพที่เตือนทุกคนถึงเป้าหมายของพวกเขา
จัดลำดับความสำคัญให้ดีขึ้นด้วยการใช้กรอบ RICE ร่วมกับ ClickUp
กรอบการทำงาน RICE เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการตัดสินใจว่าแนวคิดใดควรได้รับความสนใจเป็นอันดับแรก มันช่วยวัดค่าแนวคิดและทำให้การจัดลำดับความสำคัญเป็นเรื่องง่าย นอกจากนี้ยังใช้เวลาเพียงเล็กน้อยในการใช้งานและช่วยในการตัดสินใจอย่างมีวัตถุประสงค์
สิ่งที่ควรจำไว้ขณะใช้แบบจำลอง:
- มุ่งเน้นที่เป้าหมายเดียว
- ระบบการให้คะแนนของคุณส่งผลต่อคะแนน
- ให้ทีมของคุณมีส่วนร่วมในกระบวนการให้คะแนนเพื่อให้มีความเป็นกลางมากขึ้น
- ใช้แม่แบบการจัดการผลิตภัณฑ์เพื่อการมองเห็นที่ดีขึ้น
- ประเมินและปรับปรุงคะแนนอย่างสม่ำเสมอ
- อาจประเมินหนี้ทางเทคนิคต่ำเกินไป ดังนั้นควรพิจารณาแยกต่างหากในระบบการจัดลำดับความสำคัญของคุณ
เครื่องมือการจัดการผลิตภัณฑ์แบบครบวงจรเช่น ClickUp มอบการประสานงานที่ดีขึ้น, การร่วมมือ, การมองเห็น, และเทมเพลตในระหว่างการจัดลำดับความสำคัญ.ลงทะเบียนฟรีวันนี้!