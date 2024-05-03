15 กลยุทธ์และกรอบการทำงานในการจัดลำดับความสำคัญของฟีเจอร์

สินค้าที่มีคุณสมบัติทุกอย่างที่คุณคิดได้ฟังดูเหมือนฝันของผู้บริโภคและเครื่องทำเงินใช่ไหม?
สมมติว่าคุณต้องการสร้างแอปฟิตเนสใหม่ ทุกคนต่างก็มีไอเดีย: ตัวนับแคลอรี่ โปรแกรมออกกำลังกาย และบางทีอาจจะมีฟีดโซเชียลสำหรับแบ่งปันความก้าวหน้า แต่ด้วยเวลาและทรัพยากรที่จำกัด คุณไม่สามารถสร้างทุกอย่างได้ในคราวเดียว
คุณจำเป็นต้องมีกลยุทธ์การจัดลำดับความสำคัญของฟีเจอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของคุณ การจัดลำดับความสำคัญของฟีเจอร์นั้นทั้งเป็นศิลปะและวิทยาศาสตร์: คุณต้องเลือกฟีเจอร์ที่จะสร้างผลกระทบมากที่สุด รักษาความสนใจของผู้ใช้ และผลักดันแอปของคุณให้ขึ้นไปสู่จุดสูงสุด
มาเจาะลึกและทำความเข้าใจว่าการจัดลำดับความสำคัญของฟีเจอร์มีความสำคัญต่อการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไร
การจัดลำดับความสำคัญของฟีเจอร์คืออะไร?
การจัดลำดับความสำคัญของฟีเจอร์คือกระบวนการอย่างเป็นระบบในการจัดอันดับฟีเจอร์ต่างๆ ตามผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อผลิตภัณฑ์และผู้ใช้ จากนั้นสร้างกลยุทธ์เพื่อพัฒนาฟีเจอร์เหล่านั้นอย่างเป็นระบบ
การจัดลำดับความสำคัญของฟีเจอร์เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า คำขอของลูกค้า เป้าหมายทางธุรกิจ ความเป็นไปได้ทางเทคนิค และข้อจำกัดด้านทรัพยากร เพื่อกำหนดว่าฟีเจอร์ใดควรพัฒนาเป็นลำดับแรก
เช่นเดียวกับแนวปฏิบัติของผลิตภัณฑ์แบ็กล็อก มันมีบทบาทสำคัญในวิธีการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบอไจล์ในลักษณะดังต่อไปนี้:
- การอำนวยความสะดวกในการปล่อยเวอร์ชันแบบวนซ้ำ
- การทำให้แน่ใจว่าคุณสมบัติที่มีคุณค่ามากที่สุดถึงผู้ใช้ก่อน
- การเปิดโอกาสให้มีการให้ข้อมูลย้อนกลับและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
- การทำให้มั่นใจว่าความพยายามในการพัฒนาสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และแผนงานของผลิตภัณฑ์
แม้ว่า 'ความรู้สึกภายใน' จะมีบทบาทในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ แต่การพึ่งพาเพียงสัญชาตญาณอาจนำไปสู่การพลาดโอกาสและทรัพยากรที่สูญเปล่าได้ การใช้วิธีที่มีโครงสร้างในการจัดลำดับความสำคัญของฟีเจอร์เป็นวิธีที่น่าเชื่อถือกว่าในการตัดสินใจอย่างมีข้อมูล
นี่คือเหตุผล:
- มุ่งเน้นทรัพยากร: เวลาและทรัพยากรในการพัฒนาที่จำกัดจำเป็นต้องได้รับการจัดสรรอย่างรอบคอบ การจัดลำดับความสำคัญช่วยให้ทีมของคุณมุ่งเน้นไปที่ฟีเจอร์ที่จะสร้างผลกระทบมากที่สุด
- สอดคล้องกับกลยุทธ์: คุณลักษณะควรสนับสนุนวิสัยทัศน์และเป้าหมายระยะยาวของผลิตภัณฑ์ของคุณ การจัดลำดับความสำคัญช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าคุณกำลังสร้างคุณลักษณะที่ช่วยเสริมแผนกลยุทธ์ของคุณ
- ปรับปรุงการตัดสินใจ: โดยการใช้ข้อมูลและกรอบการทำงานที่สม่ำเสมอ การจัดลำดับความสำคัญจะช่วยขจัดอคติออกจากสมการ นำไปสู่การตัดสินใจที่มีวัตถุประสงค์และข้อมูลมากขึ้น
- เสริมสร้างการสื่อสาร: กระบวนการจัดลำดับความสำคัญที่ชัดเจนช่วยส่งเสริมการสื่อสารที่ชัดเจนกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงนักพัฒนา นักออกแบบ และทีมขาย เกี่ยวกับทิศทางของผลิตภัณฑ์
คู่มือทีละขั้นตอนสำหรับการจัดลำดับความสำคัญของฟีเจอร์
การจัดลำดับความสำคัญของฟีเจอร์เป็นกระบวนการหลายขั้นตอนที่ต้องการแนวทางที่ชัดเจน นี่คือรายละเอียด:
1. ดำเนินการวิเคราะห์และวิจัยผลิตภัณฑ์
เริ่มต้นด้วยการรวบรวมข้อมูลที่ครอบคลุมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของคุณ, ตลาดเป้าหมาย, และสภาพปัจจุบันของมัน.
ดำเนินการวิจัยผู้ใช้ผ่านการสำรวจ, การสัมภาษณ์, และการทดสอบการใช้งานเพื่อรับข้อเสนอแนะจากลูกค้าและได้รับความรู้ที่มีค่าเกี่ยวกับความต้องการของผู้ใช้และปัญหาที่พบ
นอกจากนี้ การวิเคราะห์การวิจัยตลาด ข้อเสนอของคู่แข่ง และแนวโน้มของตลาด ยังช่วยระบุโอกาสและภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นต่อการวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ของคุณ
2. สร้างเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่
อีปิคส์ (Epics) แสดงถึงฟังก์ชันการทำงานหรือธีมที่กว้างขวางภายในผลิตภัณฑ์ของคุณ ตามการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ของคุณ คุณจะจัดกลุ่มคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องภายใต้ธีมอีปิคส์เหล่านี้ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถแยกเป้าหมายผลิตภัณฑ์ที่กว้างขวางออกเป็นหน่วยที่เล็กกว่าและสามารถจัดการได้ และให้โครงสร้างระดับสูงสำหรับแผนที่ผลิตภัณฑ์ของคุณ
คิดถึงมหากาพย์เป็นหัวข้อที่ระบุถึงฟังก์ชันการทำงานที่สำคัญ. สิ่งเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นฐานสำหรับเรื่องราวของผู้ใช้.
3. คิดค้นเรื่องราวของผู้ใช้
เรื่องราวของผู้ใช้เป็นการเล่าเรื่องที่กระชับซึ่งอธิบายถึงความต้องการหรือความปรารถนาเฉพาะของผู้ใช้สำหรับคุณลักษณะอื่น ๆ พวกมันให้มุมมองที่เน้นผู้ใช้เป็นศูนย์กลางสำหรับกลยุทธ์การพัฒนาคุณลักษณะ เพื่อให้การพัฒนาผลิตภัณฑ์สอดคล้องกับปัญหาที่ผู้ใช้เผชิญและผลลัพธ์ที่ต้องการ
|แต่ละเรื่องราวของผู้ใช้ควรมีรูปแบบเดียวกันในหน้าเดียวกันอย่างง่าย: 'ในฐานะ [บทบาทผู้ใช้], ฉันต้องการ [ผลลัพธ์ที่ต้องการ], เพื่อให้ [ประโยชน์]. 'ตัวอย่างเช่น, 'ในฐานะลูกค้า, ฉันต้องการติดตามคำสั่งซื้อของฉันแบบเรียลไทม์เพื่อวางแผนวันของฉันให้เหมาะสม. '
การใช้เครื่องมือการจัดการผลิตภัณฑ์เพื่อการจัดลำดับความสำคัญของฟีเจอร์
เครื่องมือการจัดการผลิตภัณฑ์ เช่น ClickUp สามารถเพิ่มประสิทธิภาพและความสำเร็จในการจัดลำดับความสำคัญของฟีเจอร์ของคุณได้
นี่คือวิธี:
1. ชุดเครื่องมือการจัดการผลิตภัณฑ์ ClickUp
แพลตฟอร์มการจัดการผลิตภัณฑ์ของ ClickUp นำเสนอ เฟรมเวิร์กและเครื่องมือหลายอย่างเพื่อช่วยในการจัดลำดับความสำคัญของฟีเจอร์:
- ผสานรวมข้อเสนอแนะ, อีปิค, และสปรินต์เข้าไว้ในแผนที่ผลิตภัณฑ์ที่เป็นหนึ่งเดียว, มอบการมองเห็นที่ชัดเจนให้กับทีมเกี่ยวกับเป้าหมายปัจจุบันและงานที่กำลังจะมาถึง
- ทำให้การจัดการมุมมองเฉพาะทีม, กระบวนการ, และการทำงานอัตโนมัติเป็นเรื่องง่าย ลดภาระงานด้านการบริหารจัดการ และขจัดความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงด้วยตนเอง—ช่วยให้มีเวลาว่างสำหรับงานที่สำคัญมากขึ้น
- ส่งเสริมความสอดคล้องระหว่างทีมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับเป้าหมายร่วมกันภายในระบบนิเวศเดียว มีส่วนร่วมในการทำงานร่วมกันผ่านเอกสาร สร้างไอเดียบนกระดานไวท์บอร์ด และสื่อสารข้อมูลอัปเดตผ่านความคิดเห็น รวมถึงฟีเจอร์อื่นๆ
2. กระดานไวท์บอร์ด ClickUp
ใช้ClickUp Whiteboardsสำหรับการวางแผนผลิตภัณฑ์และการสร้างแผนงาน
ใช้กระดาษโน้ตหรือการ์ดบนกระดานไวท์บอร์ดเพื่อแทนเรื่องราวใหญ่ (epics) ซึ่งเป็นหัวข้อที่กว้าง และเรื่องราวของผู้ใช้ (user stories) ซึ่งเป็นคุณสมบัติเฉพาะภายในเรื่องราวใหญ่เหล่านั้น วิธีนี้จะช่วยให้คุณย้ายสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย ส่งเสริมการระดมความคิดและการทำงานร่วมกันในระหว่างขั้นตอนการวางแผน
จัดระเบียบไวท์บอร์ดของคุณด้วยเลนว่ายน้ำที่แสดงถึงขั้นตอนการพัฒนาที่แตกต่างกันสำหรับแต่ละฟีเจอร์ที่เสนอ เช่น 'ต้องทำ', 'กำลังดำเนินการ', และ 'เสร็จแล้ว'
เมื่อมีการจัดลำดับความสำคัญของฟีเจอร์แล้ว ให้วางแผนฟีเจอร์เหล่านั้นลงในสปรินต์หรือการปล่อยเวอร์ชันบนกระดานไวท์บอร์ด วิธีนี้จะช่วยให้มองเห็นแผนงานได้อย่างชัดเจนและมั่นใจได้ว่าคุณกำลังส่งมอบคุณค่าอย่างต่อเนื่องเป็นระยะๆ
คุณยังสามารถเชื่อมต่อภารกิจหรือคุณสมบัติด้วยเส้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์เชิงพึ่งพาและมองเห็นภาพรวมของไทม์ไลน์ในแผนงานของคุณได้อย่างง่ายดาย ลากและวางองค์ประกอบต่าง ๆ เพื่อปรับไทม์ไลน์ตามที่ต้องการได้อย่างสะดวก
3. การดูใน ClickUp
ผ่านClickUp Views คุณสามารถสร้างพื้นที่ทำงาน ClickUp ที่กำหนดเองสำหรับผลิตภัณฑ์ของคุณได้ จัดระเบียบฟีเจอร์ในโฟลเดอร์ เช่น 'กลยุทธ์' และ 'งานค้าง' ใช้มุมมองรายการเพื่อแสดงรายละเอียดฟีเจอร์ใน Backlog
จัดลำดับความสำคัญคิวการพัฒนาฟีเจอร์ด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองของ ClickUp(ผลกระทบ, ความพยายาม)และมุมมองตารางเพื่อค้นหาฟีเจอร์ที่มีผลกระทบสูงและใช้ความพยายามน้อย
ClickUp Tasks ยังสามารถช่วยคุณในการจัดลำดับความสำคัญของฟีเจอร์ได้ดังนี้:
- มุมมองบอร์ด ClickUp: มุมมองนี้ช่วยให้คุณสามารถลากและวางงานไปยังคอลัมน์ต่างๆ ตามลำดับความสำคัญได้ คุณสามารถใช้มุมมองนี้เพื่อทำความเข้าใจว่าอะไรต้องการความสนใจเร่งด่วน
- มุมมอง Gantt ของ ClickUp : ใช้มุมมอง Gantt เพื่อดูไทม์ไลน์ของโครงการและเข้าใจว่างานที่มีความสำคัญถูกจัดลำดับอย่างไรกับหมุดหมายและกำหนดเวลาของโครงการ มุมมองนี้ช่วยในการวางแผนและปรับตารางเวลาตามลำดับความสำคัญของงาน
- แผนผังความคิด ClickUp: แผนผังความคิดช่วยให้คุณสร้างแผนภาพลำดับชั้นที่กำหนดระดับความสำคัญและความสัมพันธ์ระหว่างงานต่างๆ ได้ เป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการแสดงโครงสร้างของโครงการที่ซับซ้อนและวิธีที่งานแต่ละชิ้นมีส่วนสนับสนุนเป้าหมายที่กว้างขึ้น
ด้วยการนำมุมมองเหล่านี้มาใช้ คุณสามารถมั่นใจได้ว่าทีมของคุณจะมุ่งเน้นไปที่งานที่สอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของโครงการและสร้างผลกระทบสูงสุด
4. คลิกอัพ ด็อกส์ และ คลิกอัพ เบรน
ใช้ClickUp Docsเพื่อบันทึกและจัดระเบียบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ตามเป้าหมายทางธุรกิจ วิสัยทัศน์ และวัตถุประสงค์
เอกสารสามารถช่วยคุณบันทึกและแบ่งปันข้อมูลสำคัญ เช่น:
- คำอธิบายคุณสมบัติ
- เรื่องราวของผู้ใช้
- เกณฑ์การยอมรับ
- ผลกระทบ (ผู้ใช้ & ธุรกิจ)
- การประมาณความพยายาม
คุณยังสามารถใช้ ClickUp Docs เพื่อ:
- ติดตามขั้นตอนของคำขอฟีเจอร์โดยใช้สถานะที่กำหนดเอง เช่น 'อยู่ระหว่างการพิจารณา' และ 'กำลังดำเนินการ' บันทึกข้อมูลรายละเอียด เช่น ผลกระทบ ความสำคัญ และความพยายาม ด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง
- ใช้การแจ้งเตือนและการพึ่งพาเพื่อจัดการคำขอฟีเจอร์ได้ดีขึ้น ซึ่งจะทำให้ฟีเจอร์ที่สำคัญได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็วและสอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์
- เปิดใช้งานการจัดลำดับความสำคัญของงานใน ClickUpเพื่อกำหนดลำดับความสำคัญเฉพาะ เช่น 'ด่วน' 'สูง' 'ปกติ' และ 'ต่ำ' สำหรับงานแต่ละรายการ เพื่อแยกแยะความสำคัญและความเร่งด่วนของแต่ละฟีเจอร์
ความสามารถของ AI ของClickUp Brainสามารถสรุปและจัดหมวดหมู่คุณลักษณะเหล่านี้, ข้อเสนอแนะจากผู้ใช้, การวิเคราะห์คู่แข่ง, หรือเอกสาร ClickUp ที่เกี่ยวข้องได้ ทำให้การจัดลำดับความสำคัญเป็นเรื่องง่าย
ClickUp Brain ยังช่วยให้คุณสามารถ:
- ค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว เกี่ยวกับคุณสมบัติต่างๆ ในเอกสาร ClickUp ทุกรายการ ซึ่งช่วยให้ประเมินความต้องการของผู้ใช้และผลกระทบได้รวดเร็วขึ้น
- วิเคราะห์การโต้ตอบในอดีตและกำหนดเส้นตายของโครงการ เพื่อแนะนำงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายและลำดับความสำคัญของคุณ ช่วยให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญ
- สร้างเมทริกซ์การจัดลำดับความสำคัญ เพื่อจัดอันดับและจัดระเบียบรายการต่างๆ ตามเกณฑ์หลายประการ ทำให้กระบวนการตัดสินใจง่ายขึ้น
- สร้างรายการลำดับความสำคัญ โดยการประมวลผลรายละเอียดสำคัญ เช่น กำหนดเวลา ความเกี่ยวข้อง และเวลาที่ต้องใช้ให้เสร็จสิ้น โดยคำนึงถึงความเร่งด่วน ความสำคัญ และความพร้อมของทรัพยากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานและการบรรลุเป้าหมาย
15 กรอบการกำหนดลำดับความสำคัญของฟีเจอร์
เมื่อเราเข้าใจถึงความสำคัญของคุณสมบัติที่เหมาะสมและขั้นตอนที่เกี่ยวข้องในกระบวนการจัดลำดับความสำคัญของคุณสมบัติผลิตภัณฑ์แล้ว ต่อไปนี้เราจะมาสำรวจกรอบการจัดการผลิตภัณฑ์ต่าง ๆที่จะช่วยเป็นแนวทางในกระบวนการนี้:
1. RICE (การเข้าถึง, ผลกระทบ, ความมั่นใจ, ความพยายาม)
กำหนดคะแนนให้กับแต่ละคุณลักษณะโดยอิงตามการเข้าถึง (จำนวนผู้ใช้ที่อาจได้รับผลกระทบ) ผลกระทบ (ความแข็งแกร่งของผลลัพธ์เชิงบวก) ความมั่นใจ (ความแน่นอนของผลกระทบ) และความพยายาม (เวลาและทรัพยากรในการพัฒนา)
คุณสมบัติที่มีคะแนน RICE สูงจะได้รับการจัดลำดับความสำคัญ
คุณสามารถ สร้างฟิลด์ที่กำหนดเองภายในงานใน ClickUpเพื่อแสดงแต่ละปัจจัยของ RICE ได้ กำหนดคะแนนภายในฟิลด์เหล่านี้เพื่อคำนวณคะแนน RICE โดยรวมสำหรับแต่ละคุณสมบัติ
ClickUp Tasks ยังช่วยให้คุณสามารถ:
- กำหนดระดับความสำคัญของงาน ช่วยให้คุณสามารถจัดระเบียบปริมาณงานของคุณตามสิ่งที่สำคัญที่สุด ซึ่งจะทำให้แน่ใจว่าฟีเจอร์ที่มีความสำคัญสูงได้รับการจัดการก่อน
- เพิ่มแท็กที่กำหนดเองให้กับงานเพื่อทำเครื่องหมายว่าสำคัญ รีบด่วน ทั้งสอง หรือไม่มี เพื่อให้เห็นภาพรวมในการจัดลำดับความสำคัญได้อย่างรวดเร็ว
- จัดเรียงและกรองงานตามลำดับความสำคัญ คุณสามารถจัดระเบียบขั้นตอนการทำงานของคุณได้อย่างง่ายดายเพื่อมุ่งเน้นไปที่งานที่สร้างคุณค่ามากที่สุด
2. คุณค่าเทียบกับความพยายาม
คุณสมบัติของแผนภูมิบนเมทริกซ์ 2×2 โดยมีแกนแสดงค่า (สำหรับผู้ใช้/ธุรกิจ) และความพยายาม (ความซับซ้อนในการพัฒนา) คุณสมบัติในควอดแรนต์ที่มีค่าสูง/ความพยายามต่ำจะกลายเป็นลำดับความสำคัญสูงสุด
ช่วยให้การสนทนาเกี่ยวกับการจัดลำดับความสำคัญเป็นไปอย่างง่ายดายด้วยเทมเพลต Pugh Matrix ของ ClickUp
เมทริกซ์ Pugh เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจสำหรับการประเมินแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการวางแผนกลยุทธ์ โดยเปรียบเทียบตัวเลือกต่างๆ กับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ช่วยให้สามารถจัดอันดับตามน้ำหนักเพื่อประกอบการตัดสินใจอย่างมีข้อมูล
ใช้แม่แบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่พร้อมใช้งานนี้เพื่อระบุคุณสมบัติของคุณเป็น 'ตัวเลือก' และกำหนดเกณฑ์ต่างๆ เช่น ผลกระทบต่อผู้ใช้ (มูลค่า) และความพยายามในการพัฒนา วิธีนี้จะช่วยให้คุณเปรียบเทียบคุณสมบัติต่างๆ ได้อย่างชัดเจนและระบุคุณสมบัติที่มีผลกระทบสูงและใช้ความพยายามน้อยที่สุดเพื่อดำเนินการก่อน
3. แบบจำลองคานู
โมเดล Kano ช่วยให้ผู้จัดการผลิตภัณฑ์สามารถจัดลำดับความสำคัญของฟีเจอร์ต่างๆ ตามผลกระทบที่มีต่อความพึงพอใจของลูกค้า โดยจะแบ่งฟีเจอร์ออกเป็น 5 กลุ่ม เผยให้เห็นว่าการมีหรือไม่มีฟีเจอร์เหล่านั้นส่งผลต่อการรับรู้ของผู้ใช้อย่างไร สร้างป้ายกำกับหรือแท็กที่กำหนดเองภายในงาน ClickUp เพื่อจัดหมวดหมู่ฟีเจอร์ทั้ง 5 นี้:
- 'ต้องมี' คุณสมบัติหรือคุณสมบัติพื้นฐานที่ทำให้เกิดความไม่พอใจหากไม่มี
- 'ผู้สร้างความประทับใจ' ที่สร้างความประหลาดใจในทางบวก
- 'คุณลักษณะแบบมิติเดียว' (สิ่งที่ต้องการมี) ที่มีความสัมพันธ์เชิงเส้นกับความพึงพอใจ
- 'เฉยเมย' คุณลักษณะที่มีผลกระทบต่อประสบการณ์ของผู้ใช้เพียงเล็กน้อย
- คุณสมบัติย้อนกลับ (frustrators) ที่ทำให้ผู้ใช้รู้สึกหงุดหงิดหากนำไปใช้ไม่ดีหรือหากเพิ่มความซับซ้อนที่ไม่จำเป็น ตัวอย่างอาจเป็นระบบแจ้งเตือนที่ออกแบบมาไม่ดีซึ่งทำให้ผู้ใช้ได้รับแจ้งเตือนที่ไม่เกี่ยวข้องเป็นจำนวนมาก
4. การทำแผนที่เรื่องราว
จัดลำดับความสำคัญของฟีเจอร์ตามตำแหน่งในกระบวนการใช้งานของผู้ใช้ เพื่อให้มั่นใจถึงประสบการณ์การใช้งานที่ราบรื่นและเป็นธรรมชาติ
เรื่องราวของผู้ใช้ถูกจัดเรียงตามลำดับเวลาตามเส้นทางการใช้งานของผู้ใช้ โดยแสดงภาพรวมของกระบวนการทำงานของผลิตภัณฑ์และเน้นคุณสมบัติที่ช่วยเพิ่มประสบการณ์ของผู้ใช้ในแต่ละขั้นตอน
ใช้แม่แบบการทำแผนที่เรื่องราวผู้ใช้ของ ClickUpเพื่อจัดระเบียบเรื่องราวผู้ใช้และจัดลำดับความสำคัญของฟีเจอร์ที่สอดคล้องกับการเดินทางของผู้ใช้
แม่แบบนี้จะช่วยคุณ:
- เพิ่มความชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องราวของผู้ใช้และสิ่งที่จำเป็นในการพัฒนา
- จัดระเบียบเรื่องราวของผู้ใช้เป็นสปรินต์และจัดลำดับความสำคัญของฟีเจอร์ตามมูลค่า
- ติดตามความคืบหน้าและทำการปรับเปลี่ยนได้ตามต้องการ
5. วิธี MoSCoW
วิธีนี้จัดหมวดหมู่คุณลักษณะออกเป็นสี่กลุ่ม:
- สิ่งที่ต้องมี (ฟังก์ชันการทำงานที่จำเป็น)
- ควรมี (สำคัญแต่ไม่เร่งด่วน)
- อาจจะมี (ต้องการแต่ไม่จำเป็น)
- จะไม่ทำ (เลื่อนหรือความสำคัญต่ำ)
สร้างรายการที่กำหนดเองภายในงานใน ClickUp เพื่อจัดหมวดหมู่คุณสมบัติโดยใช้วิธี MoSCoW ซึ่งช่วยให้การจัดระเบียบและการจัดลำดับความสำคัญตามความจำเป็นของฟีเจอร์เป็นเรื่องง่าย
6. การให้คะแนนโอกาส
กรอบงานนี้เกี่ยวข้องกับการให้คะแนนคุณลักษณะต่างๆ โดยพิจารณาจากขนาดโอกาสทางการตลาด ความได้เปรียบในการแข่งขัน และความง่ายในการนำไปใช้ คุณลักษณะที่ได้คะแนนสูงจะกลายเป็นตัวเลือกหลัก
7. โครงสร้างผลิตภัณฑ์
โครงสร้างลำดับชั้นนี้แบ่งคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ออกเป็นองค์ประกอบที่เล็กกว่าและจัดการได้ง่ายขึ้น วิสัยทัศน์ของผลิตภัณฑ์จะอยู่ที่ด้านบนสุด ตามด้วยอีปิค, ยูสเซอร์สตอรี่, และในที่สุดคืองานแต่ละงาน
ภาพนี้ช่วยให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างคุณสมบัติต่าง ๆ อย่างชัดเจน และช่วยจัดลำดับความสำคัญของคุณสมบัติระดับสูงที่มีผลกระทบต่อฟังก์ชันการทำงานในวงกว้าง
8. ต้นทุนจากความล่าช้า
กรอบงานนี้มุ่งเน้นที่ผลกระทบเชิงลบที่อาจเกิดขึ้นจากการชะลอการพัฒนาคุณลักษณะเฉพาะ
หากคุณไม่ตอบสนองความต้องการเฉพาะของผู้ใช้ ให้พิจารณาถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในแง่ของรายได้ที่สูญเสียไป การสูญเสียลูกค้า หรือความได้เปรียบทางการแข่งขัน
คุณลักษณะที่มีต้นทุนความล่าช้าสูงจะได้รับการจัดลำดับความสำคัญสำหรับการพัฒนาทันที
9. ซื้อฟีเจอร์
อนุญาตให้ผู้ใช้ 'โหวต' ด้วยสกุลเงินเสมือนสำหรับคุณสมบัติที่พวกเขาเห็นว่ามีคุณค่ามากที่สุด ในกรอบนี้ ผู้ใช้จะจัดสรรคะแนนให้กับคุณสมบัติที่ต้องการ ซึ่งให้ข้อมูลสำหรับการจัดลำดับความสำคัญ
แม้ว่าความคิดเห็นของผู้ใช้จะมีคุณค่า แต่ควรพิจารณาความสมดุลกับปัจจัยอื่นๆ เช่น การสอดคล้องกับกลยุทธ์และความเป็นไปได้ในการพัฒนา
10. แบบจำลองการให้คะแนน ICE
กำหนดคะแนนให้กับคุณลักษณะต่างๆ โดยพิจารณาจากศักยภาพ 'ผลกระทบ' ต่อผู้ใช้และเป้าหมายทางธุรกิจ ระดับ 'ความมั่นใจ' ในผลลัพธ์เชิงบวกที่คาดหวัง และ 'ความง่ายในการพัฒนา'
คุณสมบัติที่มีคะแนน ICE (ผลกระทบ, ความมั่นใจ, และความง่าย) สูง จะได้รับการจัดลำดับความสำคัญในการพัฒนา
เหมือนกับการให้คะแนนแบบ RICE คุณสามารถสร้างฟิลด์ที่กำหนดเองภายในงานใน ClickUp เพื่อแทนแต่ละปัจจัย (ผลกระทบ, ความมั่นใจ, ความง่าย) ต่อคุณสมบัติต่าง ๆ ได้ กำหนดคะแนนภายในฟิลด์เหล่านี้เพื่อคำนวณคะแนน ICE รวมสำหรับแต่ละคุณสมบัติ
11. โป๊กเกอร์ลำดับความสำคัญ
เทคนิคการทำงานร่วมกันนี้เกี่ยวข้องกับการกำหนดค่าคะแนนให้กับคุณลักษณะต่างๆ โดยพิจารณาจากความสำคัญสัมพัทธ์ของแต่ละคุณลักษณะ
สมาชิกในทีมประเมินคะแนนสำหรับแต่ละฟีเจอร์ระหว่างการประชุม ส่งเสริมการอภิปรายและนำไปสู่การจัดลำดับความสำคัญที่ขับเคลื่อนด้วยฉันทามติมากขึ้น
12. วิธี KJ
วิธีการของคาวาคิตะ จิโร ช่วยในการจัดเรียงความคิดเมื่อมีคุณสมบัติมากมายที่ต้องจัดระเบียบและจำแนกประเภท
เขียนไอเดียคุณสมบัติแต่ละอย่างลงบนกระดาษโน้ตแยกกัน จากนั้นให้สมาชิกในทีมจัดกลุ่มไอเดียที่เกี่ยวข้องบนกระดานไวท์บอร์ด โดยระบุหัวข้อและกลุ่มที่เน้นความต้องการพื้นฐานของผู้ใช้
ให้ความสำคัญกับคุณสมบัติที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ที่โดดเด่นที่สุดซึ่งได้จากการจัดกลุ่ม
ใช้แม่แบบเมทริกซ์คุณสมบัติผลิตภัณฑ์ของ ClickUpเพื่อปรับวิธีการ KJ ให้เป็นรูปแบบดิจิทัล
บันทึกคุณสมบัติเป็นรายการ จัดหมวดหมู่โดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเอง และจัดเรียงตามฟิลด์เหล่านี้เพื่อจัดกลุ่มคุณสมบัติตามธีมที่มองเห็นได้อย่างชัดเจน ซึ่งช่วยให้การสนทนาและการวิเคราะห์เป็นไปอย่างราบรื่นเพื่อระบุคุณสมบัติที่มีความสำคัญตามธีมที่เกิดขึ้นใหม่
13. น้ำหนักงานสั้นที่สุดก่อน (WSJF)
กรอบงานนี้ให้ความสำคัญกับงานโดยพิจารณาจากทั้งความสำคัญ (น้ำหนัก) และระยะเวลาที่ใช้ในการทำงานให้เสร็จ (ขนาดงาน) คุณลักษณะที่มีความสำคัญสูงและใช้เวลาในการพัฒนาน้อยจะได้รับการจัดลำดับความสำคัญเพื่อให้เสร็จเร็วขึ้น
14. กรอบข้อจำกัด
ระบุข้อจำกัดหรืออุปสรรคที่อาจส่งผลกระทบต่อการพัฒนาคุณลักษณะ (เช่น งบประมาณ ทรัพยากร เทคโนโลยี)
เมื่อพิจารณาข้อจำกัดตั้งแต่แรก คุณสามารถจัดลำดับความสำคัญของฟีเจอร์ที่เป็นไปได้ หรือระบุการปรับเปลี่ยนเพื่อรองรับฟีเจอร์ที่มีมูลค่าสูงได้
15. แผนภูมิสมดุล Kaplan-Norton
กรอบงานนี้เหมาะอย่างยิ่งเมื่อคุณต้องการมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับความสำเร็จของผลิตภัณฑ์ กรอบงานนี้สร้างสมดุลในการจัดลำดับความสำคัญสำหรับผู้จัดการผลิตภัณฑ์โดยอิงจากสี่ด้านหลัก:
- การเงิน: คุณสมบัติที่ช่วยส่งเสริมเป้าหมายทางการเงิน (เช่น การเพิ่มรายได้)
- ลูกค้า: คุณสมบัติที่ช่วยเพิ่มความพึงพอใจและความภักดีของลูกค้า
- กระบวนการภายใน: คุณสมบัติที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพภายในและกระบวนการพัฒนา
- การเรียนรู้และการเติบโต: คุณสมบัติที่ส่งเสริมนวัตกรรมและการเรียนรู้ของทีม
ให้คะแนนแต่ละคุณลักษณะ (มักเป็น 1-100) ตามผลกระทบที่มีต่อแต่ละหมวดหมู่
คุณยังสามารถใช้การ์ดคะแนนแบบถ่วงน้ำหนักเพื่อกำหนดน้ำหนักให้กับแต่ละหมวดหมู่ตามความสำคัญสัมพัทธ์ต่อเป้าหมายของคุณได้ คุณลักษณะที่มีคะแนนสูงสุดมักจะสร้างคุณค่ามากที่สุดต่อวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของคุณ
ข้อผิดพลาดที่ควรหลีกเลี่ยงในการจัดลำดับความสำคัญของฟีเจอร์
แม้จะมีกระบวนการและกรอบการทำงานที่ชัดเจน การจัดลำดับความสำคัญของฟีเจอร์ก็อาจเกิดข้อผิดพลาดได้
นี่คือบางข้อที่พบบ่อยที่สุดและวิธีหลีกเลี่ยง:
- ภาวะเลือกไม่ถูก: อย่าจมอยู่กับการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ที่ไม่มีที่สิ้นสุด ให้มุ่งเน้นที่คุณสมบัติที่มีผลกระทบมากที่สุดและปรับปรุงตามความคิดเห็นของผู้ใช้
- การจัดลำดับความสำคัญตามข้อจำกัด: อย่าให้ข้อจำกัดทางเทคนิคในปัจจุบันเป็นตัวกำหนดการจัดลำดับความสำคัญของฟีเจอร์ ให้จัดลำดับความสำคัญตามความต้องการของผู้ใช้และเป้าหมายทางธุรกิจก่อน จากนั้นจึงหาวิธีแก้ไขปัญหาทางเทคนิค
- มุ่งเน้นที่ฟีเจอร์ผิด: การจัดลำดับความสำคัญควรขับเคลื่อนโดยความต้องการของผู้ใช้และเป้าหมายทางธุรกิจ ไม่ใช่ความต้องการภายในทีมหรือฟีเจอร์ของคู่แข่ง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าลำดับความสำคัญของคุณสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และแผนงานของผลิตภัณฑ์
มอบซอฟต์แวร์การตั้งค่าฟีเจอร์ที่แข็งแกร่งให้กับทีมของคุณ เพื่อเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานฟีเจอร์ต่าง ๆ ได้โดยไม่ต้องแก้ไขโค้ดเดิมหรือทำการปรับใช้โค้ดใหม่
นำการจัดลำดับความสำคัญของฟีเจอร์ไปใช้ด้วย ClickUp
การจัดลำดับความสำคัญของฟีเจอร์เป็นทักษะที่สำคัญอย่างยิ่งในกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้วยการนำแนวทางที่มีโครงสร้างมาใช้และใช้กรอบการทำงานที่เหมาะสม คุณสามารถตัดสินใจอย่างมีข้อมูลเกี่ยวกับฟีเจอร์ที่ควรสร้างเป็นอันดับแรก ซึ่งจะเพิ่มคุณค่าที่คุณมอบให้กับผู้ใช้และนำไปสู่ความสำเร็จของผลิตภัณฑ์ในระยะยาว
เครื่องมือการจัดการโครงการของ ClickUp พร้อมคุณสมบัติการจัดลำดับความสำคัญของโครงการและการจัดการงานที่ครอบคลุม สามารถเป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าในคลังอาวุธการจัดลำดับความสำคัญของฟีเจอร์ของคุณ
ความสามารถของ ClickUp ในด้าน Whiteboards, Docs และ AI สามารถทำให้กระบวนการทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตั้งแต่การรวบรวมข้อมูล การสร้างภาพ การจัดอันดับ ไปจนถึงการกำหนดลำดับความสำคัญของฟีเจอร์ต่าง ๆ ร่วมกับทีมพัฒนาทั้งหมดของคุณ
ลงทะเบียนใช้ ClickUpวันนี้
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
1. คุณจัดลำดับความสำคัญของฟีเจอร์ในผลิตภัณฑ์อย่างไร?
มุ่งเน้นไปที่ความต้องการของผู้ใช้และเป้าหมายทางธุรกิจเพื่อจัดลำดับความสำคัญของคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์. ใช้กรอบการจัดลำดับความสำคัญของคุณสมบัติเช่น RICE Scoring หรือ Value vs. Effort Matrix เพื่อจัดอันดับคุณสมบัติอย่างเป็นกลางตามผลกระทบและความพยายามที่ต้องใช้.
2. อะไรคือ 4 หมวดหมู่สำหรับการจัดลำดับความสำคัญของฟีเจอร์?
สี่หมวดหมู่ทั่วไปที่ใช้ในกรอบการจัดลำดับความสำคัญของฟีเจอร์ ได้แก่:
- คุณค่า: ผลกระทบเชิงบวกที่อาจเกิดขึ้นจากคุณลักษณะนี้ต่อผู้ใช้และธุรกิจ
- ความพยายาม: เวลาและทรัพยากรที่จำเป็นในการพัฒนาคุณลักษณะ
- การเข้าถึง: จำนวนผู้ใช้ที่ฟีเจอร์นี้จะส่งผลกระทบ
- ความมั่นใจ: ความเชื่อมั่นในผลกระทบเชิงบวกของคุณสมบัติ
3. คุณจัดลำดับความสำคัญของฟีเจอร์และฟังก์ชันการทำงานในงานออกแบบของคุณอย่างไร?
ใช้กรอบการจัดลำดับความสำคัญเพื่อประเมินคุณลักษณะแต่ละอย่างตามความต้องการของผู้ใช้ เป้าหมายทางธุรกิจ และความเป็นไปได้ในการพัฒนา พิจารณาโมเดล Kano เพื่อระบุคุณลักษณะที่ทำให้ผู้ใช้ 'ประทับใจ' และจัดลำดับความสำคัญควบคู่ไปกับฟังก์ชันการทำงานที่จำเป็น