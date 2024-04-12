บล็อก ClickUp

เทคนิคการจัดลำดับความสำคัญแบบ Agile: การเชี่ยวชาญในวิธีการ Scrum และ RICE

12 เมษายน 2567

หนึ่งในหลักการของ Agile คือความเรียบง่าย ซึ่งรวมถึง "ศิลปะของการเพิ่มปริมาณงานที่ไม่ได้ทำ" วิธีที่มีประสิทธิภาพที่ทีม Agile ใช้ในการบรรลุเป้าหมายนี้คือการจัดลำดับความสำคัญ

ไม่ว่าจะเป็น Agile,การจัดการโครงการ Scrum, การพัฒนาแบบลีน, การเขียนโปรแกรมแบบเอ็กซ์ตรีม และโมเดลวิศวกรรมอื่นๆ ที่คล้ายกัน การจัดลำดับความสำคัญเป็นองค์ประกอบพื้นฐาน มาดูกันว่ามันคืออะไร ทำงานอย่างไร และคุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณด้วยการจัดลำดับความสำคัญแบบ Agile ที่ดีได้อย่างไร

การเข้าใจการจัดลำดับความสำคัญแบบอไจล์

เทคนิคการจัดลำดับความสำคัญของงานแบบ Agile ช่วยให้ทีมสามารถตัดสินใจได้ว่าควรให้ความสำคัญกับงาน คุณสมบัติ หรือเรื่องราวของผู้ใช้ใดก่อน เพื่อให้มั่นใจว่างานที่มีคุณค่าสูงสุดจะถูกส่งมอบอย่างรวดเร็ว วิธีการที่ได้รับความนิยม ได้แก่ MoSCoW, แบบจำลอง Kano, การถ่วงน้ำหนักสัมพัทธ์, การให้คะแนน RICE และเมทริกซ์คุณค่าเทียบกับความพยายาม เครื่องมือเหล่านี้ช่วยนำทางให้ทีมตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดและรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยพิจารณาจากผลกระทบ ความพยายาม และความต้องการของผู้ใช้

ทำไมการจัดลำดับความสำคัญแบบอไจล์จึงมีความสำคัญ?

การจัดลำดับความสำคัญเป็นรากฐานของสิ่งที่ทีมแบบアジลทำงานในแต่ละรอบการวนซ้ำ (iteration) ซึ่งช่วยให้เกิดประโยชน์ในด้านการ:

  • การเลือกคุณสมบัติที่มอบคุณค่าสูงสุดให้แก่ลูกค้า
  • การสร้างส่วนประกอบที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า
  • การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดสรรทรัพยากรไปสู่สิ่งที่สำคัญ
  • การลดความเสี่ยงของโครงการด้วยการส่งมอบคุณลักษณะที่มีมูลค่าสูงอย่างสม่ำเสมอและรวดเร็ว
  • การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาด

การจัดลำดับความสำคัญแบบอไจล์แตกต่างจากแบบแผนการพัฒนาแบบดั้งเดิมอย่างไร?

แม้ว่าผลลัพธ์จะเหมือนกัน แต่แนวทางของวิธีการแบบอไจล์นั้นแตกต่างกันโดยพื้นฐาน นี่คือวิธีการ

การจัดลำดับความสำคัญแบบดั้งเดิมการจัดลำดับความสำคัญแบบアジล
ทุกฟีเจอร์เป็นสิ่งที่ต้องมี เพียงแต่มีระยะเวลาที่แตกต่างกันมีเพียงฟีเจอร์จำนวนน้อยเท่านั้นที่ถือเป็นสิ่งที่ต้องมี ส่วนที่เหลือจะได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
สร้างขึ้นเพื่อจัดการกับ 'การเปลี่ยนแปลง' ที่ไม่พึงประสงค์ต่อแผนที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสร้างขึ้นเพื่อปรับให้เข้ากับความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลง
ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเพื่อให้สอดคล้องกับแผนบนพื้นฐานของกระบวนการที่มีพลวัตและมีการทำซ้ำ
มุ่งเน้นที่ความคาดการณ์ได้มุ่งเน้นที่การปรับตัว
มองว่าข้อเสนอแนะเป็นอุปสรรคต่อเส้นทางยินดีต้อนรับข้อเสนอแนะเป็นโอกาสในการปรับปรุง

ระดับความสำคัญสี่ระดับ

ในเกือบทุกโมเดล ทีมจะให้ความสำคัญกับงานของตนโดยจัดแบ่งออกเป็นสี่ระดับ

  • วิกฤต/เร่งด่วน: งานที่ต้องการความสนใจทันทีเนื่องจากความสำคัญและความเร่งด่วนของเวลา
  • สูง: งานที่มีความสำคัญแต่ไม่เร่งด่วนเท่ากับงานวิกฤต
  • ระดับกลาง: งานที่มีความสำคัญแต่สามารถเลื่อนออกไปได้หากจำเป็น
  • ต่ำ: งานที่มีความเร่งด่วนหรือความสำคัญน้อยกว่างานอื่น ๆ

ก่อนที่เราจะเข้าสู่รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีที่คุณสามารถนำเทคนิคการจัดลำดับความสำคัญแบบアジลไปใช้ในทีมของคุณได้ ขอให้เราดูกันก่อนว่ามันประกอบด้วยอะไรบ้าง

องค์ประกอบของการจัดลำดับความสำคัญแบบ Agile

การจัดลำดับความสำคัญแบบอไจล์พิจารณาองค์ประกอบต่างๆ เพื่อกำหนดว่าทีมจะทำงานอะไร

ความต้องการของลูกค้า: ความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าที่เห็นได้จากการวิจัย UX, ข้อเสนอแนะจากผู้ใช้ หรือการสังเกตจากตั๋ว/รายงานข้อผิดพลาด

แนวโน้มตลาด: การเปลี่ยนแปลงของตลาด, แนวโน้ม, แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด, และช่องโหว่ด้านความปลอดภัย

คุณค่าทางธุรกิจ: รายได้, ความสามารถในการทำกำไร, ความพึงพอใจของลูกค้า, และคุณค่าทางธุรกิจอื่น ๆ ที่ได้มาจากแต่ละคุณสมบัติ

ความสามารถในการใช้งาน: ความกังวลหรือช่องว่างใดๆ ในความสามารถของลูกค้าในการใช้ผลิตภัณฑ์ได้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ

การแลกเปลี่ยน: ทีมควรละทิ้งอะไรเป็นผลจากการเลือกฟีเจอร์เฉพาะ?

สถิติ: ทีม Agile ใช้เทคนิคทางสถิติหลายอย่าง เช่น การวิเคราะห์แบบพาเรโต,การวิเคราะห์ต้นทุน-ผลประโยชน์, และการวิเคราะห์ความเสี่ยง เพื่อช่วยในการจัดลำดับความสำคัญ พวกเขายังใช้แบบจำลองที่ได้รับการทดสอบตามเวลาในกระบวนการด้วย

แบบจำลองการจัดลำดับความสำคัญในการพัฒนาแบบアジล

แม้ว่าจะมีเกณฑ์การตัดสินใจที่ชัดเจน การจัดลำดับความสำคัญก็อาจเป็นเรื่องยาก ตัวอย่างเช่น การวิจัย UX อาจชี้ให้เห็นว่าลูกค้าต้องการสองสิ่งเท่าเทียมกัน—แอปพลิเคชันมือถือและการปรับแต่งส่วนบุคคล—เมื่อเผชิญกับสถานการณ์เช่นนี้ คุณจะจัดลำดับความสำคัญอย่างไร?

การใช้แบบจำลองการจัดลำดับความสำคัญแบบอไจล์ต่าง ๆ ที่มีอยู่. มาคุยกันสักสองสามแบบด้านล่างนี้.

1. แบบจำลองการจัดลำดับความสำคัญของความต้องการ

แบบจำลองการจัดลำดับความสำคัญของข้อกำหนดช่วยประเมินและจัดอันดับคุณสมบัติตามความสำคัญ, คุณค่า, และผลกระทบต่อเป้าหมายของโครงการ

ในโมเดลนี้ ทีมมักจะจัดอันดับคุณลักษณะที่กำลังพิจารณาบนมาตราส่วนต่ำ ปานกลาง สูง และเร่งด่วน โดยพิจารณาจากศักยภาพในการขับเคลื่อนเป้าหมายของโครงการ

2. แบบจำลองคาโน

แบบจำลอง Kano ให้ความสำคัญกับคุณสมบัติที่จะมีผลกระทบสูงสุดต่อคะแนนความพึงพอใจของลูกค้า

เช่นเดียวกับโมเดลอื่นๆ ส่วนใหญ่ Kano มุ่งเน้นที่ลูกค้าอย่างเคร่งครัด มันช่วยให้ทีมระบุคุณลักษณะที่สร้างความพึงพอใจสูง ซึ่งสามารถจัดลำดับความสำคัญได้โดยการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์

3. การจัดลำดับความสำคัญแบบ MoSCoW

การจัดลำดับความสำคัญของ MoSCoW แบ่งความต้องการออกเป็นสี่ระดับความสำคัญ: ต้องมี (Must-Have), ควรมี (Should-Have), อาจมี (Could-Have), และไม่มีก็ได้ (Won't-Have)

ด้วยกรอบการทำงานนี้ ทีมงานสามารถแยกแยะสิ่งที่ต้องดำเนินการทันทีออกจากสิ่งที่สามารถพัฒนาได้ในระยะยาวได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังช่วยในการวางแผนกำลังคนแบบアジล

เทมเพลตการจัดการโครงการแบบ Agile ของ ClickUp

4. โป๊กเกอร์ลำดับความสำคัญ

ที่รู้จักกันในชื่อโป๊กเกอร์วางแผน โป๊กเกอร์ลำดับความสำคัญเป็นกลยุทธ์ในรูปแบบเกม ที่สมาชิกแต่ละคนในทีมใช้ไพ่เพื่อประเมินเวลา/ความพยายาม/คะแนนเรื่องราวสำหรับแต่ละงานในรายการงานที่ต้องทำของผลิตภัณฑ์

การรวมประมาณการและข้อมูลจากทุกคนเข้าด้วยกัน โป๊กเกอร์ลำดับความสำคัญเป็นวิธีที่โปร่งใสในการตัดสินใจเป็นกลุ่ม

5. การทดสอบ 100 ดอลลาร์

การทดสอบ 100 ดอลลาร์ มีความคล้ายคลึงกับโป๊กเกอร์ลำดับความสำคัญแต่มีความแตกต่างบางประการ สมาชิกแต่ละคนในทีมจะได้รับงบประมาณสมมติ 100 ดอลลาร์ ซึ่งพวกเขาสามารถใช้จ่ายกับฟีเจอร์ต่างๆ ตามมูลค่าที่พวกเขาเห็นว่าเป็นไปได้ เป็นวิธีการจัดลำดับความสำคัญแบบถ่วงน้ำหนักที่เหมาะสำหรับการทำงานเป็นกลุ่ม

จุดมุ่งเน้นหลักของการทดสอบ 100 ดอลลาร์คือคุณค่าที่มอบให้กับลูกค้า ซึ่งช่วยให้ทีมสามารถมุ่งเน้นการจัดสรรทรัพยากรที่มีจำกัดไปยังสิ่งที่สร้างผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) สูงสุด

6. การจัดอันดับแบบซ้อน

การจัดลำดับซ้อนจะจัดเรียงงานแต่ละอย่างตามลำดับความสำคัญ โดยงานที่มีความสำคัญสูงจะได้รับอันดับสูงสุด และงานที่มีความสำคัญน้อยที่สุดจะได้รับอันดับต่ำสุด สำหรับแต่ละสปรินต์ ทีมจะดึงงานที่มีอันดับสูงมาพัฒนา

เมื่อใดก็ตามที่มีการเพิ่มรายการใหม่เข้าไปในแบ็กล็อก เจ้าของผลิตภัณฑ์จะเปรียบเทียบกับงานที่มีอยู่และกำหนดอันดับ โดยแทรกเข้าไปในรายการลำดับความสำคัญ

7. ต้นทุนความล่าช้า

แบบจำลองการจัดลำดับความสำคัญของต้นทุนความล่าช้าเน้นที่ผลกระทบแทนที่จะเน้นที่ผลตอบแทน

ในแบบจำลองต้นทุนของความล่าช้า ทีมจะวัดผลกระทบของการเลื่อนงานหรือคุณลักษณะออกไป จากนั้นจึงจัดลำดับความสำคัญของงานตามต้นทุนที่อาจเกิดขึ้นจากการส่งมอบล่าช้า การพิจารณาผลกระทบทางการเงินของความล่าช้าช่วยให้สามารถตัดสินใจจัดลำดับความสำคัญและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีข้อมูล

8. แผนภูมิลำดับความสำคัญ

เมทริกซ์ลำดับความสำคัญแบบคล่องตัวเป็นเครื่องมือเชิงภาพสำหรับทีม Scrumในการจัดลำดับความสำคัญของงานตามความสำคัญและความเร่งด่วน มันถ่ายทอดลำดับความสำคัญไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและทำให้องค์กรมีความสอดคล้องกันโดยให้ทีมเห็นภาพที่ชัดเจนของลำดับความสำคัญ ช่วยให้พวกเขาสามารถมุ่งเน้นไปที่การเสร็จสิ้นงานที่มีมูลค่าสูงก่อน

ตอนนี้ที่คุณคุ้นเคยกับโมเดลการจัดลำดับความสำคัญแบบอไจล์บางแบบแล้ว มาสำรวจเทคนิคเพิ่มเติมอีกสองสามอย่างที่คุณสามารถนำไปใช้กับการประชุมวางแผนสปรินต์ของคุณได้

จัดสรรทรัพยากรและวางแผนสปรินต์อย่างมีประสิทธิภาพด้วยมุมมองปริมาณงานของ ClickUp

เทคนิคการจัดลำดับความสำคัญแบบアジล

เทคนิคการวางแผนโครงการที่ได้รับความนิยมมากที่สุดบางเทคนิคได้ถูกปรับให้เข้ากับวิธีการทำงานแบบอไจล์เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม บางเทคนิคที่พบได้บ่อยมีดังนี้

เมทริกซ์ไอเซนฮาวร์: การจัดการเวลาแบบคล่องตัวใน 4 ควอดแรนท์

เมทริกซ์ไอเซนฮาวร์แบ่งงานออกเป็นสี่ส่วน: งานที่เร่งด่วนและสำคัญ งานที่ไม่เร่งด่วนและไม่สำคัญ งานที่ไม่เร่งด่วนแต่สำคัญ และงานที่เร่งด่วนแต่ไม่สำคัญ

โมเดลง่าย ๆ นี้ช่วยให้ทีมสามารถชี้แจงคำตอบของสองคำถามได้: สำคัญหรือไม่ที่จะต้องทำให้เสร็จ? จำเป็นต้องทำให้เสร็จในตอนนี้หรือไม่?

RICE: เทคนิคการจัดลำดับความสำคัญแบบยืดหยุ่นและสมดุล

RICE (การเข้าถึง, ผลกระทบ, ความมั่นใจ และความพยายาม) จัดอันดับคุณลักษณะตามศักยภาพของผลกระทบและความพยายาม

  • การเข้าถึง: คุณคาดว่าจะเข้าถึงผู้คนได้กี่คนในช่วงเวลาที่กำหนด?
  • ผลกระทบ: คุณคาดหวังว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง/การขาย/การกระทำกี่ครั้ง?
  • ความมั่นใจ: คุณมั่นใจแค่ไหนเกี่ยวกับประมาณการของคุณในสองปัจจัยข้างต้น?
  • ความพยายาม: จะต้องใช้ความพยายามมากเพียงใดในการทำคุณลักษณะนี้ให้เสร็จสมบูรณ์?

วิธีจัดลำดับงานโดยให้น้ำหนักงานที่สั้นที่สุดก่อน [WSJF]

ปรัชญา Agile เชื่อว่างานที่มีคุณค่าสูงสุดและระยะเวลาสั้นที่สุดควรได้รับการดำเนินการก่อน วิธีการจัดลำดับงานตามน้ำหนัก (Weighted Shortest Job First) พัฒนาต่อจากทฤษฎีนี้

WSJF (ประมาณการ) = ต้นทุนสัมพัทธ์ของความล่าช้า / ระยะเวลาการทำงานสัมพัทธ์

มูลค่าเทียบกับความซับซ้อน/ความพยายาม

แบบจำลองคุณค่าต่อความซับซ้อนเปรียบเทียบคุณค่าทางธุรกิจที่อาจเกิดขึ้น (รายได้, กำไร, การได้มาซึ่งลูกค้า, เป็นต้น) ของคุณสมบัติใหม่กับความพยายาม/ความซับซ้อนในการพัฒนาคุณสมบัติดังกล่าว

โมเดลนี้ยังวางตัวเลือกไว้บนสี่ควอดแรนต์ โดยให้ความสำคัญกับตัวเลือกที่มีมูลค่าสูงและใช้ความพยายามน้อยในการเริ่มต้นก่อน

การจัดลำดับความสำคัญแบบアジลในสครัม

เพียงเพราะเราพูดถึงเรื่องนี้ว่าเป็นการจัดลำดับความสำคัญแบบ 'アジล' ไม่ได้หมายความว่ามันไม่สามารถนำไปใช้กับทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ใช้วิธีการอื่น ๆ ได้

การจัดลำดับความสำคัญในสครัม

ทีมAgile Scrumใช้เทมเพลตและเทคนิคการจัดลำดับความสำคัญเป็นประจำเป็นส่วนหนึ่งของงาน ทีมจะดึงฟีเจอร์/บั๊กจากผลิตภัณฑ์แบ็กล็อกมาทำงานในแต่ละสปรินท์ การตัดสินใจเลือกว่าจะดึงรายการใดจากแบ็กล็อกนั้นใช้โดยวิธีการจัดลำดับความสำคัญแบบ Agile

ใช้แม่แบบ ClickUp Prioritization Matrix เพื่อประเมินงานตามระดับผลกระทบและความพยายาม

ที่นี่ เจ้าของผลิตภัณฑ์จะประเมินรายการที่มีอยู่พร้อมกับการจัดการงานค้าง (backlog grooming) พวกเขาใช้แบบจำลอง/เทคนิคการจัดลำดับความสำคัญใด ๆ ที่เราหารือไว้ด้านล่างเพื่อจัดลำดับงาน

ตัวอย่างเช่น หากพวกเขาใช้แบบจำลอง Kano พวกเขาจะดูเรื่องราวของผู้ใช้สำหรับคุณสมบัติที่มีความต้องการมากที่สุด หากพวกเขาใช้แบบจำลอง WSJF พวกเขาจะพิจารณาจำนวนชั่วโมงที่มีอยู่ของบุคคล เพื่อให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเวลาได้

การจัดลำดับความสำคัญในการพัฒนาแบบลีน

การพัฒนาซอฟต์แวร์แบบลีนให้ความสำคัญกับคุณค่ามากกว่าปริมาณ ความยืดหยุ่น และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง การจัดลำดับความสำคัญมีบทบาทสำคัญในการยึดมั่นในหลักการเหล่านี้

มันช่วยให้ทีมค้นหาภารกิจที่มีคุณค่ามากที่สุดแทนที่จะเพียงแค่เพิ่มความเร็วในการทำงาน การจัดลำดับความสำคัญใหม่เป็นประจำช่วยสร้างความยืดหยุ่นให้กับกระบวนการ ทีมที่ทำงานแบบลีนยังใช้การประชุมทบทวนเพื่อปรับปรุงกระบวนการจัดลำดับความสำคัญเองด้วย ซึ่งเป็นการผสานการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเข้ากับทุกสิ่งทุกอย่าง

หากรู้สึกว่าทฤษฎีเยอะเกินไป ลองมาดูกันว่ามันทำงานอย่างไรในทางปฏิบัติ

การจัดลำดับความสำคัญแบบアジล: ตัวอย่างจากโลกจริง

การจัดลำดับความสำคัญเป็นส่วนพื้นฐานของการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบอไจล์ มันช่วยแยกสิ่งที่ดีออกจากสิ่งที่ไม่ดี มีประโยชน์และมีคุณค่าในหลากหลายสถานการณ์ เราจะพูดถึงตัวอย่างบางส่วนด้านล่างนี้

การสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบขั้นต่ำที่สามารถใช้งานได้ (MVP)

ผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้งานได้อย่างต่ำสุดคือผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติเพียงพอที่ดึงดูดผู้ใช้กลุ่มแรกซึ่งสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ได้, ตรวจสอบความคิด, และให้คำแนะนำที่มีคุณค่า.

แต่คุณจะรู้ได้อย่างไรว่าฟีเจอร์ใดทำให้ผลิตภัณฑ์มีคุณสมบัติขั้นต่ำที่จำเป็น? นั่นคือจุดที่เทคนิคการจัดลำดับความสำคัญสามารถช่วยได้

  • เมทริกซ์การจัดลำดับความสำคัญของฟีเจอร์ช่วยระบุฟีเจอร์ที่ต้องพัฒนาในขณะนี้และฟีเจอร์ที่ต้องพัฒนาในภายหลัง
  • WSFJ ช่วยระบุคุณลักษณะที่จะให้ประโยชน์สูงสุดในเวลาที่สั้นที่สุด
  • เมทริกซ์คุณค่าเทียบกับความซับซ้อนช่วยระบุคุณลักษณะที่จะสร้างผลกระทบสูงสุดในระยะเวลาที่สั้นที่สุด

การสร้างการออกแบบที่เน้นผู้ใช้เป็นศูนย์กลางในการจัดลำดับความสำคัญแบบ Agile

ทุกทีมที่มีความคล่องตัวตั้งใจที่จะสร้างการออกแบบที่มุ่งเน้นผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง พวกเขาเริ่มต้นด้วยความตั้งใจที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้า อย่างไรก็ตาม เมื่อเวลาผ่านไป เมื่อความซับซ้อนทั้งหมดของการจัดการผลิตภัณฑ์เริ่มเข้ามา งบประมาณ ทรัพยากร และความต้องการจากการแข่งขันก็เข้ามามีบทบาทแทน ส่งผลให้ทีมอาจเสียสมาธิ

การจัดลำดับความสำคัญแบบ Agile มอบกรอบการทำงานให้ทีมสามารถเดินหน้าไปตามเส้นทางที่เลือกไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เครื่องมืออย่างเช่น เพอร์โซนา, ยูสเซอร์สตอรี่ และเซสชันรับฟังความคิดเห็น ช่วยให้ทีมกลับมาโฟกัสที่ลูกค้าได้อีกครั้ง ทีมสามารถเล่นเกม Priority Poker หรือให้คะแนนสตอรี่พอยต์จากงบประมาณทดสอบ 100 ดอลลาร์กับยูสเซอร์สตอรี่ที่เชื่อว่าสำคัญที่สุด

การใช้แบบจำลองคาโนเพื่อความพึงพอใจของลูกค้า

ความพึงพอใจของลูกค้า มักถูกมองว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายหลังเสมอ องค์กรต่างๆ ทำการสำรวจเพื่อทำความเข้าใจระดับความพึงพอใจหลังจากที่ได้ส่งมอบผลิตภัณฑ์/บริการแล้ว ซึ่งทำให้ความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่คล่องตัวและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างเชิงรุกของคุณล่าช้า

การจัดลำดับความสำคัญแบบ Agile กลับแนวโน้มนี้ โดยผลักดันให้ทีมมุ่งเน้นไปที่งานที่พวกเขาเชื่อว่าลูกค้าอาจต้องการและอยากได้ โมเดลการจัดลำดับความสำคัญแบบ Kano มีประสิทธิภาพเป็นพิเศษในการสร้างการออกแบบที่เน้นผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง โดยมุ่งเน้นที่ฟีเจอร์ซึ่งมีผลกระทบต่อความพึงพอใจของลูกค้ามากที่สุด

การกำหนดผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบアジลผ่านการจัดลำดับความสำคัญ

ตลอดมาเราได้พูดถึงการสร้างคุณค่าทางธุรกิจด้วยการจัดลำดับความสำคัญแบบอไจล์ หนึ่งในวิธีที่ทีมใช้ในการวัดคุณค่าทางธุรกิจคือผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) เมื่อสิ้นสุดแต่ละสปรินต์หรือไตรมาส ทีมสามารถถามได้ว่า:

  • ฟีเจอร์ใหม่ใดบ้างที่มีส่วนช่วยในการได้มาซึ่งลูกค้าใหม่?
  • คุณสมบัติใดที่ถูกใช้งานมากที่สุด และมีส่วนช่วยในการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า?
  • คุณลักษณะที่โดดเด่นอะไรบ้างที่นำไปสู่การรักษาลูกค้า?

ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถวัดผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ได้, เรียนรู้จากการตัดสินใจในอดีต, และดำเนินการจัดลำดับความสำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

การจัดลำดับความสำคัญของฟีเจอร์ด้านความปลอดภัยแบบアジล

หนึ่งในแง่มุมที่สำคัญของการจัดลำดับความสำคัญของฟีเจอร์ที่จะสร้างคือการเข้าใจถึงผลกระทบด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของฟีเจอร์เหล่านั้น ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศที่ได้รับการรับรอง (CISSPs) จะระบุและจัดลำดับความสำคัญของฟีเจอร์ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยซึ่งต้องการความสนใจมากที่สุด

พวกเขาให้ความสำคัญกับคุณสมบัติด้านความปลอดภัยตลอดจนแง่มุมด้านความปลอดภัยของทุกคุณสมบัติในโค้ด, เครือข่าย, และการผสานรวม เพื่อสร้างแนวป้องกันที่แข็งแกร่งสำหรับลูกค้า

ตลอดกระบวนการเหล่านี้ ทีมที่ทำงานแบบอไจล์จะได้รับประโยชน์หลายประการและเผชิญกับความท้าทายในการจัดลำดับความสำคัญ มาดูกันว่าอะไรบ้าง

ประโยชน์ของการจัดลำดับความสำคัญแบบ Agile

ความชัดเจนเพื่อเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า: การจัดลำดับความสำคัญแบบ Agile ทำให้ทีมงานทั้งหมดมาร่วมกันตัดสินใจเกี่ยวกับสิ่งที่สำคัญต่อลูกค้า สิ่งนี้สร้างความชัดเจนในความคิด ซึ่งนำไปสู่ความสม่ำเสมอในการดำเนินการ ส่งผลให้ประสบการณ์ของลูกค้าเป็นไปอย่างราบรื่น

ความร่วมมือ: การจัดลำดับความสำคัญไม่ใช่หน้าที่ของคนเพียงคนเดียว ทีมงานแบบ Agile จะร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางธุรกิจเพื่อตัดสินใจร่วมกัน สิ่งนี้ช่วยเสริมสร้างความร่วมมือและสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกันในชุมชน

มุ่งเน้นผลตอบแทนจากการลงทุน: ทีมที่ทำงานแบบ Agile ใช้การจัดลำดับความสำคัญเพื่อปรับโฟกัสให้ตรงกับผลตอบแทนจากการลงทุน ไม่ว่าจะเป็นความพึงพอใจของลูกค้า รายได้ หรือความสามารถในการทำกำไร ตัวอย่างเช่น ทีมที่กำลังพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (MVP) อาจมุ่งเน้นไปที่ฟีเจอร์ที่จำเป็นขั้นต่ำที่สุด

การเปลี่ยนแปลงที่ปรับตัวได้และพลวัต: เมื่อทีมให้ความสำคัญกับคุณสมบัติที่จะสร้างในแต่ละสปรินต์ พวกเขาสามารถตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ความต้องการของลูกค้า เหตุการณ์ด้านความปลอดภัย หรือช่วงเวลาสำคัญได้

การทบทวน: การตัดสินใจอย่างมีข้อมูลโดยใช้เทคนิคการจัดลำดับความสำคัญช่วยให้สามารถติดตามประสิทธิภาพได้ ในการทบทวน ทีมงานสามารถหารือเกี่ยวกับเจตนาและผลลัพธ์เพื่อปรับแนวทางในอนาคตได้ เมื่อเวลาผ่านไป พวกเขาสามารถสร้างแม่แบบที่ยืดหยุ่นสำหรับการทำซ้ำและความสม่ำเสมอได้

สร้างสปรินต์ที่มีระยะเวลาตั้งแต่หนึ่งสัปดาห์ถึงหนึ่งเดือนโดยใช้วิธีการแบบ Agile ใน ClickUp

ความท้าทายของการจัดลำดับความสำคัญแบบ Agile และวิธีเอาชนะ

คนทำอาหารมากเกินไป: บ่อยครั้ง เมื่อคุณให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วม อาจนำไปสู่ความคิดเห็นมากเกินไป ความคาดหวังที่ไม่สมจริง และการถกเถียงที่ไม่จบสิ้น

เจ้าของผลิตภัณฑ์หรือสครัมมาสเตอร์ต้องกำหนดมาตรฐานที่ชัดเจน อำนวยความสะดวกในการสนทนาที่สร้างสรรค์ และการอภิปรายแบบจำกัดเวลาเพื่อมุ่งไปสู่การตัดสินใจ

ความสับสนในบริบท: เป็นเรื่องปกติที่สมาชิกในทีมจะเข้าใจคุณลักษณะเดียวกันแตกต่างกัน ทำให้แต่ละคนจัดลำดับความสำคัญหรือจัดลำดับความสำคัญของมันในแบบของตนเอง

เจ้าของผลิตภัณฑ์ต้องลงทุนเวลาและพลังงานในการสร้างบริบทที่ชัดเจน การเขียนเรื่องราวผู้ใช้โดยละเอียด การกำหนดเกณฑ์การยอมรับ และการชี้แจงความหมายของ 'ต้องมี' และ 'ควรมี' เป็นวิธีที่ดีในการบรรลุเป้าหมายนี้

สมดุล: ด้วยการจัดลำดับความสำคัญทั้งหมด การสร้างสมดุลระหว่างผลประโยชน์ระยะสั้นกับเป้าหมายระยะยาวอาจเป็นความท้าทาย

เครื่องมือการจัดการโครงการเช่น ClickUp Goals ช่วยสร้างเส้นทางการมองเห็นที่ชัดเจนจากสิ่งหนึ่งไปยังอีกสิ่งหนึ่ง พร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าไปพร้อมกัน

ตั้งเป้าหมายและติดตามความคืบหน้าบน ClickUp Goals

การจัดสรรทรัพยากร: การปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์อาจดูเหมือนว่าเรากำลังทำงานเพื่อเป้าหมายที่เคลื่อนที่ไปเรื่อยๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการจัดสรรทรัพยากรและขวัญกำลังใจของทีม

ผู้จัดการทีมต้องสื่อสารอย่างริเริ่มเพื่อช่วยให้ทีมเข้าใจประโยชน์ของการปรับตัวได้ เมื่อใดก็ตามที่คุณมีการเปลี่ยนแปลงทิศทาง ให้พาทีมไปพร้อมกับการตัดสินใจตลอดเส้นทางเพื่อให้พวกเขาเห็นเหตุผลว่าทำไมมันถึงสำคัญ

เมื่อได้จัดการเรื่องนั้นเรียบร้อยแล้ว นี่คือวิธีที่คุณสามารถนำวิธีการจัดลำดับความสำคัญแบบ Agile ที่มีประสิทธิภาพมาใช้ในองค์กรของคุณได้

การนำการจัดลำดับความสำคัญแบบ Agile ไปใช้

การจัดลำดับความสำคัญแบบอไจล์เป็นความสามารถพื้นฐานในการตัดสินใจอย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่ควรทำ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความกลัวและความเสียใจที่สามารถบรรเทาได้เพียงด้วยกระบวนการที่แข็งแกร่งเท่านั้น

นี่คือโครงร่างของกระบวนการที่คุณสามารถปฏิบัติตามได้

กำหนดเป้าหมายของคุณ

เป้าหมาย ตามชื่อที่บ่งบอก คือจุดที่คุณตั้งใจจะไปถึงด้วยผลิตภัณฑ์ของคุณ การเข้าใจสิ่งนี้ช่วยให้วางแผนเส้นทางที่ถูกต้องพร้อมการจัดลำดับความสำคัญ ในขั้นตอนนี้ ควรกำหนดขอบเขต/ข้อจำกัดของคุณด้วย เช่น งบประมาณ ทรัพยากร ระยะเวลา ฯลฯ

ClickUp Docsเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการบันทึกข้อมูลเชิงคุณภาพ ซึ่งคุณสามารถใช้เป็นพื้นฐานในการตั้งเป้าหมายบนClickUp Goals ได้

บันทึกทุกเป้าหมายได้อย่างง่ายดายด้วย ClickUp Docs

ระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การจัดลำดับความสำคัญของโครงการที่ดีจำเป็นต้องมีผู้ตัดสินใจที่เหมาะสม ระบุและรวมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกระบวนการ โดยทั่วไป ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประกอบด้วย:

  • ทีมธุรกิจ, ผู้สนับสนุนโครงการ, หรือผู้แทนลูกค้า
  • เจ้าของผลิตภัณฑ์
  • มาสก์ Scrum
  • ทีมวิศวกรรม
  • ที่สำคัญที่สุดคือ ผู้ใช้

ตั้งค่างานค้าง

ในการจัดลำดับความสำคัญ คุณจำเป็นต้องมีตัวเลือกมากมาย บักล็อกของผลิตภัณฑ์และบักล็อกของสปรินต์ในวิธีการแบบอไจล์/สครัมถูกออกแบบมาเพื่อรองรับสิ่งนี้โดยเฉพาะ

การจัดทำรายการคุณสมบัติที่ต้องพิจารณาบนเครื่องมือการจัดการโครงการแบบอไจล์ของ ClickUpช่วยให้มองเห็นงานทั้งหมดในที่เดียว ใช้ ClickUp Whiteboard เพื่อทำงานร่วมกัน ลากและวางคุณสมบัติต่างๆ เข้าสู่ขั้นตอนต่างๆ โดยใช้มุมมองแบบ Kanban

ทำงานร่วมกันอย่างราบรื่นด้วย ClickUp Whiteboards

เลือกแบบจำลองการจัดลำดับความสำคัญของคุณ

ดังที่คุณเห็นข้างต้น มีหลายวิธีที่คุณสามารถจัดลำดับความสำคัญของรายการสำหรับสปรินต์ของคุณได้ เลือกวิธีที่เหมาะสมกับคุณ แนะนำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วมและทำให้แน่ใจว่าทุกคนเข้าใจกระบวนการนี้ จัดทำการจำลองการจัดลำดับความสำคัญสองสามครั้งเพื่อแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น

ทบทวนและปรับปรุง

ติดตามผลลัพธ์ของการจัดลำดับความสำคัญอย่างใกล้ชิด รวบรวมข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

จัดลำดับความสำคัญและสร้างผลิตภัณฑ์ที่ประสบความสำเร็จด้วย ClickUp

หากคุณเห็นกรอบการจัดลำดับความสำคัญใด ๆ มันจะเน้นไปที่สิ่งที่ไม่ควรสร้างมากกว่าสิ่งที่ควรสร้าง ตั้งแต่ตาราง Eisenhower ไปจนถึงโมเดล MoSCoW มีเพียงระดับเดียวจากหลายระดับที่เกี่ยวกับการดำเนินการทันที

อย่างไรก็ตาม ทีมพัฒนามักประสบปัญหาในการจัดลำดับความสำคัญแบบ Agile อยู่เสมอ เครื่องมือจัดการโครงการของ ClickUp ต้องการป้องกันปัญหานี้โดยเฉพาะ คุณสมบัติที่ครอบคลุมของ ClickUp สำหรับทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ช่วยให้คุณสร้างผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องในวิธีที่ถูกต้องและในเวลาที่เหมาะสม

รายการคุณสมบัติ ประเภทงาน ความสัมพันธ์ระหว่างงาน กระดานคัมบัง รายการตรวจสอบ ฯลฯ ทั้งหมดนี้ถูกออกแบบมาเพื่อมอบพลังแห่งข้อมูลให้คุณใช้ในการตัดสินใจ

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการจัดลำดับความสำคัญแบบ Agile

1. แบบจำลองการจัดลำดับความสำคัญใน Scrum คืออะไร?

การจัดลำดับความสำคัญใน Scrum หมายถึงการเลือกหรือ 'ดึง' รายการที่เหมาะสมจากผลิตภัณฑ์แบ็กล็อกเพื่อทำงานในระหว่างสปรินต์ โมเดลที่ใช้บ่อยที่สุดคือการจัดลำดับความสำคัญตามความเสี่ยง ตามมูลค่า ตามโอกาส และตามการพึ่งพา

2. วิธีการจัดลำดับความสำคัญใน Agile คืออะไร?

การจัดลำดับความสำคัญแบบ Agile ใช้หลากหลายวิธี เช่น Kano, MosCoW, priority poker, cost of delay, RICE เป็นต้น

3. เมทริกซ์ลำดับความสำคัญใน Agile คืออะไร?

เมทริกซ์ลำดับความสำคัญใน Agile จัดหมวดหมู่ภารกิจในสี่เหลี่ยมบนพื้นฐานของความสำคัญและความเร่งด่วน/ความพยายามที่เกี่ยวข้อง

4. แบบจำลองการจัดลำดับความสำคัญของความต้องการคืออะไร?

แบบจำลองการจัดลำดับความสำคัญของข้อกำหนดช่วยประเมินและจัดอันดับคุณสมบัติตามความสำคัญ, คุณค่า, และผลกระทบต่อเป้าหมายของโครงการ

5. อะไรคือความสำคัญสูงสุดในวิธีการแบบ Agile?

ความสำคัญสูงสุดในวิธีการแบบ Agile คือ 'วิกฤต' หากคุณใช้โมเดลการจัดลำดับความสำคัญอื่น เช่น MoSCoW ความสำคัญที่สูงกว่าของคุณจะเป็น 'ต้องมี'

6. การจัดลำดับความสำคัญของความต้องการของระบบคืออะไร?

การจัดลำดับความสำคัญของความต้องการของระบบคือการระบุคุณลักษณะที่มีคุณค่ามากที่สุดที่ระบบของคุณต้องส่งมอบ สิ่งนี้ช่วยหลีกเลี่ยงการขยายขอบเขตงานเกินความจำเป็น การให้ความสำคัญกับสิ่งที่มีคุณค่าต่ำ การสูญเสียทรัพยากร ฯลฯ

7. อะไรคือสิ่งที่ได้รับการจัดลำดับความสำคัญใน Agile?

ทีม Agile ให้ความสำคัญกับสิ่งที่ต้องสร้างในสปรินท์/รอบถัดไป ซึ่งอาจจะเป็นฟีเจอร์ใหม่ การปรับปรุง หรือแก้ไขข้อบกพร่อง

8. อะไรคือ 4 ระดับของการจัดลำดับความสำคัญของงาน?

วิกฤต/เร่งด่วน สูง ปานกลาง ต่ำ