เทคนิคการจัดลำดับความสำคัญแบบ Agile: การเชี่ยวชาญในวิธีการ Scrum และ RICE

หนึ่งในหลักการของ Agile คือความเรียบง่าย ซึ่งรวมถึง "ศิลปะของการเพิ่มปริมาณงานที่ไม่ได้ทำ" วิธีที่มีประสิทธิภาพที่ทีม Agile ใช้ในการบรรลุเป้าหมายนี้คือการจัดลำดับความสำคัญ
ไม่ว่าจะเป็น Agile,การจัดการโครงการ Scrum, การพัฒนาแบบลีน, การเขียนโปรแกรมแบบเอ็กซ์ตรีม และโมเดลวิศวกรรมอื่นๆ ที่คล้ายกัน การจัดลำดับความสำคัญเป็นองค์ประกอบพื้นฐาน มาดูกันว่ามันคืออะไร ทำงานอย่างไร และคุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณด้วยการจัดลำดับความสำคัญแบบ Agile ที่ดีได้อย่างไร
การเข้าใจการจัดลำดับความสำคัญแบบอไจล์
เทคนิคการจัดลำดับความสำคัญของงานแบบ Agile ช่วยให้ทีมสามารถตัดสินใจได้ว่าควรให้ความสำคัญกับงาน คุณสมบัติ หรือเรื่องราวของผู้ใช้ใดก่อน เพื่อให้มั่นใจว่างานที่มีคุณค่าสูงสุดจะถูกส่งมอบอย่างรวดเร็ว วิธีการที่ได้รับความนิยม ได้แก่ MoSCoW, แบบจำลอง Kano, การถ่วงน้ำหนักสัมพัทธ์, การให้คะแนน RICE และเมทริกซ์คุณค่าเทียบกับความพยายาม เครื่องมือเหล่านี้ช่วยนำทางให้ทีมตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดและรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยพิจารณาจากผลกระทบ ความพยายาม และความต้องการของผู้ใช้
ทำไมการจัดลำดับความสำคัญแบบอไจล์จึงมีความสำคัญ?
การจัดลำดับความสำคัญเป็นรากฐานของสิ่งที่ทีมแบบアジลทำงานในแต่ละรอบการวนซ้ำ (iteration) ซึ่งช่วยให้เกิดประโยชน์ในด้านการ:
- การเลือกคุณสมบัติที่มอบคุณค่าสูงสุดให้แก่ลูกค้า
- การสร้างส่วนประกอบที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า
- การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดสรรทรัพยากรไปสู่สิ่งที่สำคัญ
- การลดความเสี่ยงของโครงการด้วยการส่งมอบคุณลักษณะที่มีมูลค่าสูงอย่างสม่ำเสมอและรวดเร็ว
- การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาด
การจัดลำดับความสำคัญแบบอไจล์แตกต่างจากแบบแผนการพัฒนาแบบดั้งเดิมอย่างไร?
แม้ว่าผลลัพธ์จะเหมือนกัน แต่แนวทางของวิธีการแบบอไจล์นั้นแตกต่างกันโดยพื้นฐาน นี่คือวิธีการ
|การจัดลำดับความสำคัญแบบดั้งเดิม
|การจัดลำดับความสำคัญแบบアジล
|ทุกฟีเจอร์เป็นสิ่งที่ต้องมี เพียงแต่มีระยะเวลาที่แตกต่างกัน
|มีเพียงฟีเจอร์จำนวนน้อยเท่านั้นที่ถือเป็นสิ่งที่ต้องมี ส่วนที่เหลือจะได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
|สร้างขึ้นเพื่อจัดการกับ 'การเปลี่ยนแปลง' ที่ไม่พึงประสงค์ต่อแผนที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
|สร้างขึ้นเพื่อปรับให้เข้ากับความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลง
|ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเพื่อให้สอดคล้องกับแผน
|บนพื้นฐานของกระบวนการที่มีพลวัตและมีการทำซ้ำ
|มุ่งเน้นที่ความคาดการณ์ได้
|มุ่งเน้นที่การปรับตัว
|มองว่าข้อเสนอแนะเป็นอุปสรรคต่อเส้นทาง
|ยินดีต้อนรับข้อเสนอแนะเป็นโอกาสในการปรับปรุง
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความแตกต่างในคู่มือสำหรับผู้เริ่มต้นของ ClickUp เกี่ยวกับวิธีการแบบ Agile
ระดับความสำคัญสี่ระดับ
ในเกือบทุกโมเดล ทีมจะให้ความสำคัญกับงานของตนโดยจัดแบ่งออกเป็นสี่ระดับ
- วิกฤต/เร่งด่วน: งานที่ต้องการความสนใจทันทีเนื่องจากความสำคัญและความเร่งด่วนของเวลา
- สูง: งานที่มีความสำคัญแต่ไม่เร่งด่วนเท่ากับงานวิกฤต
- ระดับกลาง: งานที่มีความสำคัญแต่สามารถเลื่อนออกไปได้หากจำเป็น
- ต่ำ: งานที่มีความเร่งด่วนหรือความสำคัญน้อยกว่างานอื่น ๆ
ก่อนที่เราจะเข้าสู่รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีที่คุณสามารถนำเทคนิคการจัดลำดับความสำคัญแบบアジลไปใช้ในทีมของคุณได้ ขอให้เราดูกันก่อนว่ามันประกอบด้วยอะไรบ้าง
องค์ประกอบของการจัดลำดับความสำคัญแบบ Agile
การจัดลำดับความสำคัญแบบอไจล์พิจารณาองค์ประกอบต่างๆ เพื่อกำหนดว่าทีมจะทำงานอะไร
ความต้องการของลูกค้า: ความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าที่เห็นได้จากการวิจัย UX, ข้อเสนอแนะจากผู้ใช้ หรือการสังเกตจากตั๋ว/รายงานข้อผิดพลาด
แนวโน้มตลาด: การเปลี่ยนแปลงของตลาด, แนวโน้ม, แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด, และช่องโหว่ด้านความปลอดภัย
คุณค่าทางธุรกิจ: รายได้, ความสามารถในการทำกำไร, ความพึงพอใจของลูกค้า, และคุณค่าทางธุรกิจอื่น ๆ ที่ได้มาจากแต่ละคุณสมบัติ
ความสามารถในการใช้งาน: ความกังวลหรือช่องว่างใดๆ ในความสามารถของลูกค้าในการใช้ผลิตภัณฑ์ได้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ
การแลกเปลี่ยน: ทีมควรละทิ้งอะไรเป็นผลจากการเลือกฟีเจอร์เฉพาะ?
สถิติ: ทีม Agile ใช้เทคนิคทางสถิติหลายอย่าง เช่น การวิเคราะห์แบบพาเรโต,การวิเคราะห์ต้นทุน-ผลประโยชน์, และการวิเคราะห์ความเสี่ยง เพื่อช่วยในการจัดลำดับความสำคัญ พวกเขายังใช้แบบจำลองที่ได้รับการทดสอบตามเวลาในกระบวนการด้วย
แบบจำลองการจัดลำดับความสำคัญในการพัฒนาแบบアジล
แม้ว่าจะมีเกณฑ์การตัดสินใจที่ชัดเจน การจัดลำดับความสำคัญก็อาจเป็นเรื่องยาก ตัวอย่างเช่น การวิจัย UX อาจชี้ให้เห็นว่าลูกค้าต้องการสองสิ่งเท่าเทียมกัน—แอปพลิเคชันมือถือและการปรับแต่งส่วนบุคคล—เมื่อเผชิญกับสถานการณ์เช่นนี้ คุณจะจัดลำดับความสำคัญอย่างไร?
การใช้แบบจำลองการจัดลำดับความสำคัญแบบอไจล์ต่าง ๆ ที่มีอยู่. มาคุยกันสักสองสามแบบด้านล่างนี้.
1. แบบจำลองการจัดลำดับความสำคัญของความต้องการ
แบบจำลองการจัดลำดับความสำคัญของข้อกำหนดช่วยประเมินและจัดอันดับคุณสมบัติตามความสำคัญ, คุณค่า, และผลกระทบต่อเป้าหมายของโครงการ
ในโมเดลนี้ ทีมมักจะจัดอันดับคุณลักษณะที่กำลังพิจารณาบนมาตราส่วนต่ำ ปานกลาง สูง และเร่งด่วน โดยพิจารณาจากศักยภาพในการขับเคลื่อนเป้าหมายของโครงการ
2. แบบจำลองคาโน
แบบจำลอง Kano ให้ความสำคัญกับคุณสมบัติที่จะมีผลกระทบสูงสุดต่อคะแนนความพึงพอใจของลูกค้า
เช่นเดียวกับโมเดลอื่นๆ ส่วนใหญ่ Kano มุ่งเน้นที่ลูกค้าอย่างเคร่งครัด มันช่วยให้ทีมระบุคุณลักษณะที่สร้างความพึงพอใจสูง ซึ่งสามารถจัดลำดับความสำคัญได้โดยการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์
3. การจัดลำดับความสำคัญแบบ MoSCoW
การจัดลำดับความสำคัญของ MoSCoW แบ่งความต้องการออกเป็นสี่ระดับความสำคัญ: ต้องมี (Must-Have), ควรมี (Should-Have), อาจมี (Could-Have), และไม่มีก็ได้ (Won't-Have)
ด้วยกรอบการทำงานนี้ ทีมงานสามารถแยกแยะสิ่งที่ต้องดำเนินการทันทีออกจากสิ่งที่สามารถพัฒนาได้ในระยะยาวได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังช่วยในการวางแผนกำลังคนแบบアジล
4. โป๊กเกอร์ลำดับความสำคัญ
ที่รู้จักกันในชื่อโป๊กเกอร์วางแผน โป๊กเกอร์ลำดับความสำคัญเป็นกลยุทธ์ในรูปแบบเกม ที่สมาชิกแต่ละคนในทีมใช้ไพ่เพื่อประเมินเวลา/ความพยายาม/คะแนนเรื่องราวสำหรับแต่ละงานในรายการงานที่ต้องทำของผลิตภัณฑ์
การรวมประมาณการและข้อมูลจากทุกคนเข้าด้วยกัน โป๊กเกอร์ลำดับความสำคัญเป็นวิธีที่โปร่งใสในการตัดสินใจเป็นกลุ่ม
5. การทดสอบ 100 ดอลลาร์
การทดสอบ 100 ดอลลาร์ มีความคล้ายคลึงกับโป๊กเกอร์ลำดับความสำคัญแต่มีความแตกต่างบางประการ สมาชิกแต่ละคนในทีมจะได้รับงบประมาณสมมติ 100 ดอลลาร์ ซึ่งพวกเขาสามารถใช้จ่ายกับฟีเจอร์ต่างๆ ตามมูลค่าที่พวกเขาเห็นว่าเป็นไปได้ เป็นวิธีการจัดลำดับความสำคัญแบบถ่วงน้ำหนักที่เหมาะสำหรับการทำงานเป็นกลุ่ม
จุดมุ่งเน้นหลักของการทดสอบ 100 ดอลลาร์คือคุณค่าที่มอบให้กับลูกค้า ซึ่งช่วยให้ทีมสามารถมุ่งเน้นการจัดสรรทรัพยากรที่มีจำกัดไปยังสิ่งที่สร้างผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) สูงสุด
6. การจัดอันดับแบบซ้อน
การจัดลำดับซ้อนจะจัดเรียงงานแต่ละอย่างตามลำดับความสำคัญ โดยงานที่มีความสำคัญสูงจะได้รับอันดับสูงสุด และงานที่มีความสำคัญน้อยที่สุดจะได้รับอันดับต่ำสุด สำหรับแต่ละสปรินต์ ทีมจะดึงงานที่มีอันดับสูงมาพัฒนา
เมื่อใดก็ตามที่มีการเพิ่มรายการใหม่เข้าไปในแบ็กล็อก เจ้าของผลิตภัณฑ์จะเปรียบเทียบกับงานที่มีอยู่และกำหนดอันดับ โดยแทรกเข้าไปในรายการลำดับความสำคัญ
7. ต้นทุนความล่าช้า
แบบจำลองการจัดลำดับความสำคัญของต้นทุนความล่าช้าเน้นที่ผลกระทบแทนที่จะเน้นที่ผลตอบแทน
ในแบบจำลองต้นทุนของความล่าช้า ทีมจะวัดผลกระทบของการเลื่อนงานหรือคุณลักษณะออกไป จากนั้นจึงจัดลำดับความสำคัญของงานตามต้นทุนที่อาจเกิดขึ้นจากการส่งมอบล่าช้า การพิจารณาผลกระทบทางการเงินของความล่าช้าช่วยให้สามารถตัดสินใจจัดลำดับความสำคัญและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีข้อมูล
8. แผนภูมิลำดับความสำคัญ
เมทริกซ์ลำดับความสำคัญแบบคล่องตัวเป็นเครื่องมือเชิงภาพสำหรับทีม Scrumในการจัดลำดับความสำคัญของงานตามความสำคัญและความเร่งด่วน มันถ่ายทอดลำดับความสำคัญไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและทำให้องค์กรมีความสอดคล้องกันโดยให้ทีมเห็นภาพที่ชัดเจนของลำดับความสำคัญ ช่วยให้พวกเขาสามารถมุ่งเน้นไปที่การเสร็จสิ้นงานที่มีมูลค่าสูงก่อน
ตอนนี้ที่คุณคุ้นเคยกับโมเดลการจัดลำดับความสำคัญแบบอไจล์บางแบบแล้ว มาสำรวจเทคนิคเพิ่มเติมอีกสองสามอย่างที่คุณสามารถนำไปใช้กับการประชุมวางแผนสปรินต์ของคุณได้
เทคนิคการจัดลำดับความสำคัญแบบアジล
เทคนิคการวางแผนโครงการที่ได้รับความนิยมมากที่สุดบางเทคนิคได้ถูกปรับให้เข้ากับวิธีการทำงานแบบอไจล์เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม บางเทคนิคที่พบได้บ่อยมีดังนี้
เมทริกซ์ไอเซนฮาวร์: การจัดการเวลาแบบคล่องตัวใน 4 ควอดแรนท์
เมทริกซ์ไอเซนฮาวร์แบ่งงานออกเป็นสี่ส่วน: งานที่เร่งด่วนและสำคัญ งานที่ไม่เร่งด่วนและไม่สำคัญ งานที่ไม่เร่งด่วนแต่สำคัญ และงานที่เร่งด่วนแต่ไม่สำคัญ
โมเดลง่าย ๆ นี้ช่วยให้ทีมสามารถชี้แจงคำตอบของสองคำถามได้: สำคัญหรือไม่ที่จะต้องทำให้เสร็จ? จำเป็นต้องทำให้เสร็จในตอนนี้หรือไม่?
RICE: เทคนิคการจัดลำดับความสำคัญแบบยืดหยุ่นและสมดุล
RICE (การเข้าถึง, ผลกระทบ, ความมั่นใจ และความพยายาม) จัดอันดับคุณลักษณะตามศักยภาพของผลกระทบและความพยายาม
- การเข้าถึง: คุณคาดว่าจะเข้าถึงผู้คนได้กี่คนในช่วงเวลาที่กำหนด?
- ผลกระทบ: คุณคาดหวังว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง/การขาย/การกระทำกี่ครั้ง?
- ความมั่นใจ: คุณมั่นใจแค่ไหนเกี่ยวกับประมาณการของคุณในสองปัจจัยข้างต้น?
- ความพยายาม: จะต้องใช้ความพยายามมากเพียงใดในการทำคุณลักษณะนี้ให้เสร็จสมบูรณ์?
วิธีจัดลำดับงานโดยให้น้ำหนักงานที่สั้นที่สุดก่อน [WSJF]
ปรัชญา Agile เชื่อว่างานที่มีคุณค่าสูงสุดและระยะเวลาสั้นที่สุดควรได้รับการดำเนินการก่อน วิธีการจัดลำดับงานตามน้ำหนัก (Weighted Shortest Job First) พัฒนาต่อจากทฤษฎีนี้
WSJF (ประมาณการ) = ต้นทุนสัมพัทธ์ของความล่าช้า / ระยะเวลาการทำงานสัมพัทธ์
มูลค่าเทียบกับความซับซ้อน/ความพยายาม
แบบจำลองคุณค่าต่อความซับซ้อนเปรียบเทียบคุณค่าทางธุรกิจที่อาจเกิดขึ้น (รายได้, กำไร, การได้มาซึ่งลูกค้า, เป็นต้น) ของคุณสมบัติใหม่กับความพยายาม/ความซับซ้อนในการพัฒนาคุณสมบัติดังกล่าว
โมเดลนี้ยังวางตัวเลือกไว้บนสี่ควอดแรนต์ โดยให้ความสำคัญกับตัวเลือกที่มีมูลค่าสูงและใช้ความพยายามน้อยในการเริ่มต้นก่อน
การจัดลำดับความสำคัญแบบアジลในสครัม
เพียงเพราะเราพูดถึงเรื่องนี้ว่าเป็นการจัดลำดับความสำคัญแบบ 'アジล' ไม่ได้หมายความว่ามันไม่สามารถนำไปใช้กับทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ใช้วิธีการอื่น ๆ ได้
การจัดลำดับความสำคัญในสครัม
ทีมAgile Scrumใช้เทมเพลตและเทคนิคการจัดลำดับความสำคัญเป็นประจำเป็นส่วนหนึ่งของงาน ทีมจะดึงฟีเจอร์/บั๊กจากผลิตภัณฑ์แบ็กล็อกมาทำงานในแต่ละสปรินท์ การตัดสินใจเลือกว่าจะดึงรายการใดจากแบ็กล็อกนั้นใช้โดยวิธีการจัดลำดับความสำคัญแบบ Agile
ที่นี่ เจ้าของผลิตภัณฑ์จะประเมินรายการที่มีอยู่พร้อมกับการจัดการงานค้าง (backlog grooming) พวกเขาใช้แบบจำลอง/เทคนิคการจัดลำดับความสำคัญใด ๆ ที่เราหารือไว้ด้านล่างเพื่อจัดลำดับงาน
ตัวอย่างเช่น หากพวกเขาใช้แบบจำลอง Kano พวกเขาจะดูเรื่องราวของผู้ใช้สำหรับคุณสมบัติที่มีความต้องการมากที่สุด หากพวกเขาใช้แบบจำลอง WSJF พวกเขาจะพิจารณาจำนวนชั่วโมงที่มีอยู่ของบุคคล เพื่อให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเวลาได้
การจัดลำดับความสำคัญในการพัฒนาแบบลีน
การพัฒนาซอฟต์แวร์แบบลีนให้ความสำคัญกับคุณค่ามากกว่าปริมาณ ความยืดหยุ่น และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง การจัดลำดับความสำคัญมีบทบาทสำคัญในการยึดมั่นในหลักการเหล่านี้
มันช่วยให้ทีมค้นหาภารกิจที่มีคุณค่ามากที่สุดแทนที่จะเพียงแค่เพิ่มความเร็วในการทำงาน การจัดลำดับความสำคัญใหม่เป็นประจำช่วยสร้างความยืดหยุ่นให้กับกระบวนการ ทีมที่ทำงานแบบลีนยังใช้การประชุมทบทวนเพื่อปรับปรุงกระบวนการจัดลำดับความสำคัญเองด้วย ซึ่งเป็นการผสานการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเข้ากับทุกสิ่งทุกอย่าง
หากรู้สึกว่าทฤษฎีเยอะเกินไป ลองมาดูกันว่ามันทำงานอย่างไรในทางปฏิบัติ
การจัดลำดับความสำคัญแบบアジล: ตัวอย่างจากโลกจริง
การจัดลำดับความสำคัญเป็นส่วนพื้นฐานของการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบอไจล์ มันช่วยแยกสิ่งที่ดีออกจากสิ่งที่ไม่ดี มีประโยชน์และมีคุณค่าในหลากหลายสถานการณ์ เราจะพูดถึงตัวอย่างบางส่วนด้านล่างนี้
การสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบขั้นต่ำที่สามารถใช้งานได้ (MVP)
ผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้งานได้อย่างต่ำสุดคือผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติเพียงพอที่ดึงดูดผู้ใช้กลุ่มแรกซึ่งสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ได้, ตรวจสอบความคิด, และให้คำแนะนำที่มีคุณค่า.
แต่คุณจะรู้ได้อย่างไรว่าฟีเจอร์ใดทำให้ผลิตภัณฑ์มีคุณสมบัติขั้นต่ำที่จำเป็น? นั่นคือจุดที่เทคนิคการจัดลำดับความสำคัญสามารถช่วยได้
- เมทริกซ์การจัดลำดับความสำคัญของฟีเจอร์ช่วยระบุฟีเจอร์ที่ต้องพัฒนาในขณะนี้และฟีเจอร์ที่ต้องพัฒนาในภายหลัง
- WSFJ ช่วยระบุคุณลักษณะที่จะให้ประโยชน์สูงสุดในเวลาที่สั้นที่สุด
- เมทริกซ์คุณค่าเทียบกับความซับซ้อนช่วยระบุคุณลักษณะที่จะสร้างผลกระทบสูงสุดในระยะเวลาที่สั้นที่สุด
การสร้างการออกแบบที่เน้นผู้ใช้เป็นศูนย์กลางในการจัดลำดับความสำคัญแบบ Agile
ทุกทีมที่มีความคล่องตัวตั้งใจที่จะสร้างการออกแบบที่มุ่งเน้นผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง พวกเขาเริ่มต้นด้วยความตั้งใจที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้า อย่างไรก็ตาม เมื่อเวลาผ่านไป เมื่อความซับซ้อนทั้งหมดของการจัดการผลิตภัณฑ์เริ่มเข้ามา งบประมาณ ทรัพยากร และความต้องการจากการแข่งขันก็เข้ามามีบทบาทแทน ส่งผลให้ทีมอาจเสียสมาธิ
การจัดลำดับความสำคัญแบบ Agile มอบกรอบการทำงานให้ทีมสามารถเดินหน้าไปตามเส้นทางที่เลือกไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เครื่องมืออย่างเช่น เพอร์โซนา, ยูสเซอร์สตอรี่ และเซสชันรับฟังความคิดเห็น ช่วยให้ทีมกลับมาโฟกัสที่ลูกค้าได้อีกครั้ง ทีมสามารถเล่นเกม Priority Poker หรือให้คะแนนสตอรี่พอยต์จากงบประมาณทดสอบ 100 ดอลลาร์กับยูสเซอร์สตอรี่ที่เชื่อว่าสำคัญที่สุด
การใช้แบบจำลองคาโนเพื่อความพึงพอใจของลูกค้า
ความพึงพอใจของลูกค้า มักถูกมองว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายหลังเสมอ องค์กรต่างๆ ทำการสำรวจเพื่อทำความเข้าใจระดับความพึงพอใจหลังจากที่ได้ส่งมอบผลิตภัณฑ์/บริการแล้ว ซึ่งทำให้ความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่คล่องตัวและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างเชิงรุกของคุณล่าช้า
การจัดลำดับความสำคัญแบบ Agile กลับแนวโน้มนี้ โดยผลักดันให้ทีมมุ่งเน้นไปที่งานที่พวกเขาเชื่อว่าลูกค้าอาจต้องการและอยากได้ โมเดลการจัดลำดับความสำคัญแบบ Kano มีประสิทธิภาพเป็นพิเศษในการสร้างการออกแบบที่เน้นผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง โดยมุ่งเน้นที่ฟีเจอร์ซึ่งมีผลกระทบต่อความพึงพอใจของลูกค้ามากที่สุด
การกำหนดผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบアジลผ่านการจัดลำดับความสำคัญ
ตลอดมาเราได้พูดถึงการสร้างคุณค่าทางธุรกิจด้วยการจัดลำดับความสำคัญแบบอไจล์ หนึ่งในวิธีที่ทีมใช้ในการวัดคุณค่าทางธุรกิจคือผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) เมื่อสิ้นสุดแต่ละสปรินต์หรือไตรมาส ทีมสามารถถามได้ว่า:
- ฟีเจอร์ใหม่ใดบ้างที่มีส่วนช่วยในการได้มาซึ่งลูกค้าใหม่?
- คุณสมบัติใดที่ถูกใช้งานมากที่สุด และมีส่วนช่วยในการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า?
- คุณลักษณะที่โดดเด่นอะไรบ้างที่นำไปสู่การรักษาลูกค้า?
ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถวัดผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ได้, เรียนรู้จากการตัดสินใจในอดีต, และดำเนินการจัดลำดับความสำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
การจัดลำดับความสำคัญของฟีเจอร์ด้านความปลอดภัยแบบアジล
หนึ่งในแง่มุมที่สำคัญของการจัดลำดับความสำคัญของฟีเจอร์ที่จะสร้างคือการเข้าใจถึงผลกระทบด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของฟีเจอร์เหล่านั้น ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศที่ได้รับการรับรอง (CISSPs) จะระบุและจัดลำดับความสำคัญของฟีเจอร์ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยซึ่งต้องการความสนใจมากที่สุด
พวกเขาให้ความสำคัญกับคุณสมบัติด้านความปลอดภัยตลอดจนแง่มุมด้านความปลอดภัยของทุกคุณสมบัติในโค้ด, เครือข่าย, และการผสานรวม เพื่อสร้างแนวป้องกันที่แข็งแกร่งสำหรับลูกค้า
ตลอดกระบวนการเหล่านี้ ทีมที่ทำงานแบบอไจล์จะได้รับประโยชน์หลายประการและเผชิญกับความท้าทายในการจัดลำดับความสำคัญ มาดูกันว่าอะไรบ้าง
ประโยชน์ของการจัดลำดับความสำคัญแบบ Agile
ความชัดเจนเพื่อเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า: การจัดลำดับความสำคัญแบบ Agile ทำให้ทีมงานทั้งหมดมาร่วมกันตัดสินใจเกี่ยวกับสิ่งที่สำคัญต่อลูกค้า สิ่งนี้สร้างความชัดเจนในความคิด ซึ่งนำไปสู่ความสม่ำเสมอในการดำเนินการ ส่งผลให้ประสบการณ์ของลูกค้าเป็นไปอย่างราบรื่น
ความร่วมมือ: การจัดลำดับความสำคัญไม่ใช่หน้าที่ของคนเพียงคนเดียว ทีมงานแบบ Agile จะร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางธุรกิจเพื่อตัดสินใจร่วมกัน สิ่งนี้ช่วยเสริมสร้างความร่วมมือและสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกันในชุมชน
มุ่งเน้นผลตอบแทนจากการลงทุน: ทีมที่ทำงานแบบ Agile ใช้การจัดลำดับความสำคัญเพื่อปรับโฟกัสให้ตรงกับผลตอบแทนจากการลงทุน ไม่ว่าจะเป็นความพึงพอใจของลูกค้า รายได้ หรือความสามารถในการทำกำไร ตัวอย่างเช่น ทีมที่กำลังพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (MVP) อาจมุ่งเน้นไปที่ฟีเจอร์ที่จำเป็นขั้นต่ำที่สุด
การเปลี่ยนแปลงที่ปรับตัวได้และพลวัต: เมื่อทีมให้ความสำคัญกับคุณสมบัติที่จะสร้างในแต่ละสปรินต์ พวกเขาสามารถตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ความต้องการของลูกค้า เหตุการณ์ด้านความปลอดภัย หรือช่วงเวลาสำคัญได้
การทบทวน: การตัดสินใจอย่างมีข้อมูลโดยใช้เทคนิคการจัดลำดับความสำคัญช่วยให้สามารถติดตามประสิทธิภาพได้ ในการทบทวน ทีมงานสามารถหารือเกี่ยวกับเจตนาและผลลัพธ์เพื่อปรับแนวทางในอนาคตได้ เมื่อเวลาผ่านไป พวกเขาสามารถสร้างแม่แบบที่ยืดหยุ่นสำหรับการทำซ้ำและความสม่ำเสมอได้
ความท้าทายของการจัดลำดับความสำคัญแบบ Agile และวิธีเอาชนะ
คนทำอาหารมากเกินไป: บ่อยครั้ง เมื่อคุณให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วม อาจนำไปสู่ความคิดเห็นมากเกินไป ความคาดหวังที่ไม่สมจริง และการถกเถียงที่ไม่จบสิ้น
เจ้าของผลิตภัณฑ์หรือสครัมมาสเตอร์ต้องกำหนดมาตรฐานที่ชัดเจน อำนวยความสะดวกในการสนทนาที่สร้างสรรค์ และการอภิปรายแบบจำกัดเวลาเพื่อมุ่งไปสู่การตัดสินใจ
ความสับสนในบริบท: เป็นเรื่องปกติที่สมาชิกในทีมจะเข้าใจคุณลักษณะเดียวกันแตกต่างกัน ทำให้แต่ละคนจัดลำดับความสำคัญหรือจัดลำดับความสำคัญของมันในแบบของตนเอง
เจ้าของผลิตภัณฑ์ต้องลงทุนเวลาและพลังงานในการสร้างบริบทที่ชัดเจน การเขียนเรื่องราวผู้ใช้โดยละเอียด การกำหนดเกณฑ์การยอมรับ และการชี้แจงความหมายของ 'ต้องมี' และ 'ควรมี' เป็นวิธีที่ดีในการบรรลุเป้าหมายนี้
สมดุล: ด้วยการจัดลำดับความสำคัญทั้งหมด การสร้างสมดุลระหว่างผลประโยชน์ระยะสั้นกับเป้าหมายระยะยาวอาจเป็นความท้าทาย
เครื่องมือการจัดการโครงการเช่น ClickUp Goals ช่วยสร้างเส้นทางการมองเห็นที่ชัดเจนจากสิ่งหนึ่งไปยังอีกสิ่งหนึ่ง พร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าไปพร้อมกัน
การจัดสรรทรัพยากร: การปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์อาจดูเหมือนว่าเรากำลังทำงานเพื่อเป้าหมายที่เคลื่อนที่ไปเรื่อยๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการจัดสรรทรัพยากรและขวัญกำลังใจของทีม
ผู้จัดการทีมต้องสื่อสารอย่างริเริ่มเพื่อช่วยให้ทีมเข้าใจประโยชน์ของการปรับตัวได้ เมื่อใดก็ตามที่คุณมีการเปลี่ยนแปลงทิศทาง ให้พาทีมไปพร้อมกับการตัดสินใจตลอดเส้นทางเพื่อให้พวกเขาเห็นเหตุผลว่าทำไมมันถึงสำคัญ
เมื่อได้จัดการเรื่องนั้นเรียบร้อยแล้ว นี่คือวิธีที่คุณสามารถนำวิธีการจัดลำดับความสำคัญแบบ Agile ที่มีประสิทธิภาพมาใช้ในองค์กรของคุณได้
การนำการจัดลำดับความสำคัญแบบ Agile ไปใช้
การจัดลำดับความสำคัญแบบอไจล์เป็นความสามารถพื้นฐานในการตัดสินใจอย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่ควรทำ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความกลัวและความเสียใจที่สามารถบรรเทาได้เพียงด้วยกระบวนการที่แข็งแกร่งเท่านั้น
นี่คือโครงร่างของกระบวนการที่คุณสามารถปฏิบัติตามได้
กำหนดเป้าหมายของคุณ
เป้าหมาย ตามชื่อที่บ่งบอก คือจุดที่คุณตั้งใจจะไปถึงด้วยผลิตภัณฑ์ของคุณ การเข้าใจสิ่งนี้ช่วยให้วางแผนเส้นทางที่ถูกต้องพร้อมการจัดลำดับความสำคัญ ในขั้นตอนนี้ ควรกำหนดขอบเขต/ข้อจำกัดของคุณด้วย เช่น งบประมาณ ทรัพยากร ระยะเวลา ฯลฯ
ClickUp Docsเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการบันทึกข้อมูลเชิงคุณภาพ ซึ่งคุณสามารถใช้เป็นพื้นฐานในการตั้งเป้าหมายบนClickUp Goals ได้
ระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
การจัดลำดับความสำคัญของโครงการที่ดีจำเป็นต้องมีผู้ตัดสินใจที่เหมาะสม ระบุและรวมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกระบวนการ โดยทั่วไป ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประกอบด้วย:
- ทีมธุรกิจ, ผู้สนับสนุนโครงการ, หรือผู้แทนลูกค้า
- เจ้าของผลิตภัณฑ์
- มาสก์ Scrum
- ทีมวิศวกรรม
- ที่สำคัญที่สุดคือ ผู้ใช้
ตั้งค่างานค้าง
ในการจัดลำดับความสำคัญ คุณจำเป็นต้องมีตัวเลือกมากมาย บักล็อกของผลิตภัณฑ์และบักล็อกของสปรินต์ในวิธีการแบบอไจล์/สครัมถูกออกแบบมาเพื่อรองรับสิ่งนี้โดยเฉพาะ
การจัดทำรายการคุณสมบัติที่ต้องพิจารณาบนเครื่องมือการจัดการโครงการแบบอไจล์ของ ClickUpช่วยให้มองเห็นงานทั้งหมดในที่เดียว ใช้ ClickUp Whiteboard เพื่อทำงานร่วมกัน ลากและวางคุณสมบัติต่างๆ เข้าสู่ขั้นตอนต่างๆ โดยใช้มุมมองแบบ Kanban
เลือกแบบจำลองการจัดลำดับความสำคัญของคุณ
ดังที่คุณเห็นข้างต้น มีหลายวิธีที่คุณสามารถจัดลำดับความสำคัญของรายการสำหรับสปรินต์ของคุณได้ เลือกวิธีที่เหมาะสมกับคุณ แนะนำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วมและทำให้แน่ใจว่าทุกคนเข้าใจกระบวนการนี้ จัดทำการจำลองการจัดลำดับความสำคัญสองสามครั้งเพื่อแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
ทบทวนและปรับปรุง
ติดตามผลลัพธ์ของการจัดลำดับความสำคัญอย่างใกล้ชิด รวบรวมข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
ไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นที่ไหน?เปิดเทมเพลตการจัดการ Scrum แบบ Agile ของ ClickUpและปรับแต่งตามที่คุณต้องการ
จัดลำดับความสำคัญและสร้างผลิตภัณฑ์ที่ประสบความสำเร็จด้วย ClickUp
หากคุณเห็นกรอบการจัดลำดับความสำคัญใด ๆ มันจะเน้นไปที่สิ่งที่ไม่ควรสร้างมากกว่าสิ่งที่ควรสร้าง ตั้งแต่ตาราง Eisenhower ไปจนถึงโมเดล MoSCoW มีเพียงระดับเดียวจากหลายระดับที่เกี่ยวกับการดำเนินการทันที
อย่างไรก็ตาม ทีมพัฒนามักประสบปัญหาในการจัดลำดับความสำคัญแบบ Agile อยู่เสมอ เครื่องมือจัดการโครงการของ ClickUp ต้องการป้องกันปัญหานี้โดยเฉพาะ คุณสมบัติที่ครอบคลุมของ ClickUp สำหรับทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ช่วยให้คุณสร้างผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องในวิธีที่ถูกต้องและในเวลาที่เหมาะสม
รายการคุณสมบัติ ประเภทงาน ความสัมพันธ์ระหว่างงาน กระดานคัมบัง รายการตรวจสอบ ฯลฯ ทั้งหมดนี้ถูกออกแบบมาเพื่อมอบพลังแห่งข้อมูลให้คุณใช้ในการตัดสินใจ
ให้ความสำคัญกับสิ่งที่สำคัญ.ทดลองใช้ ClickUp ฟรีวันนี้.
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการจัดลำดับความสำคัญแบบ Agile
1. แบบจำลองการจัดลำดับความสำคัญใน Scrum คืออะไร?
การจัดลำดับความสำคัญใน Scrum หมายถึงการเลือกหรือ 'ดึง' รายการที่เหมาะสมจากผลิตภัณฑ์แบ็กล็อกเพื่อทำงานในระหว่างสปรินต์ โมเดลที่ใช้บ่อยที่สุดคือการจัดลำดับความสำคัญตามความเสี่ยง ตามมูลค่า ตามโอกาส และตามการพึ่งพา
2. วิธีการจัดลำดับความสำคัญใน Agile คืออะไร?
การจัดลำดับความสำคัญแบบ Agile ใช้หลากหลายวิธี เช่น Kano, MosCoW, priority poker, cost of delay, RICE เป็นต้น
3. เมทริกซ์ลำดับความสำคัญใน Agile คืออะไร?
เมทริกซ์ลำดับความสำคัญใน Agile จัดหมวดหมู่ภารกิจในสี่เหลี่ยมบนพื้นฐานของความสำคัญและความเร่งด่วน/ความพยายามที่เกี่ยวข้อง
4. แบบจำลองการจัดลำดับความสำคัญของความต้องการคืออะไร?
แบบจำลองการจัดลำดับความสำคัญของข้อกำหนดช่วยประเมินและจัดอันดับคุณสมบัติตามความสำคัญ, คุณค่า, และผลกระทบต่อเป้าหมายของโครงการ
5. อะไรคือความสำคัญสูงสุดในวิธีการแบบ Agile?
ความสำคัญสูงสุดในวิธีการแบบ Agile คือ 'วิกฤต' หากคุณใช้โมเดลการจัดลำดับความสำคัญอื่น เช่น MoSCoW ความสำคัญที่สูงกว่าของคุณจะเป็น 'ต้องมี'
6. การจัดลำดับความสำคัญของความต้องการของระบบคืออะไร?
การจัดลำดับความสำคัญของความต้องการของระบบคือการระบุคุณลักษณะที่มีคุณค่ามากที่สุดที่ระบบของคุณต้องส่งมอบ สิ่งนี้ช่วยหลีกเลี่ยงการขยายขอบเขตงานเกินความจำเป็น การให้ความสำคัญกับสิ่งที่มีคุณค่าต่ำ การสูญเสียทรัพยากร ฯลฯ
7. อะไรคือสิ่งที่ได้รับการจัดลำดับความสำคัญใน Agile?
ทีม Agile ให้ความสำคัญกับสิ่งที่ต้องสร้างในสปรินท์/รอบถัดไป ซึ่งอาจจะเป็นฟีเจอร์ใหม่ การปรับปรุง หรือแก้ไขข้อบกพร่อง
8. อะไรคือ 4 ระดับของการจัดลำดับความสำคัญของงาน?
วิกฤต/เร่งด่วน สูง ปานกลาง ต่ำ