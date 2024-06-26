10 แม่แบบ Excel การจัดการโครงการที่ดีที่สุดฟรีสำหรับการติดตามโครงการ

การวางแผนเชิงกลยุทธ์เป็นเงื่อนไขเบื้องต้นสำหรับการดำเนินโครงการที่ยอดเยี่ยม
มันเกี่ยวข้องกับการกำหนดขอบเขตของโครงการ, การจัดทำแผนงาน, การจัดลำดับความสำคัญ, การประมาณระยะเวลาของโครงการ, การบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย, และการจัดสรรทรัพยากร.
แต่นี่ไม่ใช่ทั้งหมด คุณยังต้องติดตามโครงการอย่างต่อเนื่อง ตรวจสอบคุณภาพของงานที่ส่งมอบ กำจัดความไม่สอดคล้องกัน และระบุและป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
สิ่งนี้ต้องใช้ความพยายามด้วยตนเองและเปิดโอกาสให้เกิดข้อผิดพลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณกำลังทำงานหลายโครงการพร้อมกัน
เทมเพลตการจัดการโครงการเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการทำให้กระบวนการจัดการโครงการเป็นระบบอัตโนมัติและมาตรฐาน ซึ่งช่วยให้คุณประหยัดเวลาและทรัพยากรได้มาก
ในบล็อกนี้ เราจะแบ่งปันเทมเพลต Excel สำหรับการจัดการโครงการที่ดีที่สุด 5 แบบ ที่คุณสามารถใช้เพื่อวางแผนและติดตามโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อะไรคือเทมเพลต Excel สำหรับการจัดการโครงการ?
เทมเพลต Excel สำหรับการจัดการโครงการเป็นสเปรดชีต Excel ที่จัดรูปแบบไว้ล่วงหน้าพร้อมโครงสร้างที่เป็นระเบียบสำหรับการวางแผนและติดตามโครงการ เป็นกรอบการทำงานที่มีประสิทธิภาพสำหรับการจัดสรรทรัพยากร การสร้างงบประมาณโครงการ การกำหนดกรอบเวลา การร่างรายงานโครงการ และการประเมินความก้าวหน้า
คุณสามารถปรับแต่งเทมเพลตการจัดการโครงการเหล่านี้ได้ตามความต้องการ เป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณ
แต่คุณจะรู้ได้อย่างไรว่าแม่แบบใดเหมาะสม? มาหาคำตอบกัน
อะไรคือสิ่งที่ทำให้เทมเพลต Excel สำหรับการจัดการโครงการดี?
มันง่ายมาก—แม่แบบที่ดีควรทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น
เทมเพลตExcelที่ดีที่สุดสำหรับการจัดการโครงการบางตัวมีความชัดเจน ใช้งานง่าย ปรับแต่งได้ง่าย ขยายได้และสามารถผสานรวมกับซอฟต์แวร์การจัดการโครงการยอดนิยมได้อย่างราบรื่น
นี่คือองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้เทมเพลตดี
ความยืดหยุ่นและการปรับแต่ง
- ปรับใช้ได้กับโครงการประเภทต่างๆ: แม่แบบควรปรับใช้ได้กับขนาด ความซับซ้อน และวิธีการต่างๆ ของโครงการ (เช่น Agile, Waterfall)
- ง่ายต่อการปรับเปลี่ยน: คุณควรสามารถเพิ่ม, ลบ, หรือปรับแต่งส่วนต่าง ๆ ได้โดยง่าย
ฟังก์ชันการทำงานหลัก
- การจัดการงานร่วมกัน: ติดตามงาน, ความสัมพันธ์ระหว่างงาน, กำหนดเวลา, และความคืบหน้า. พิจารณาคุณสมบัติเช่นฟังก์ชันการลากและวาง และแถบแสดงความคืบหน้า
- การจัดทำงบประมาณและการจัดสรรทรัพยากร: ติดตามค่าใช้จ่ายของโครงการ, ค่าใช้จ่าย, และความแตกต่างของงบประมาณ. รองรับการป้อนข้อมูลและการแสดงผลข้อมูลทางการเงินได้อย่างง่ายดาย
- การรายงาน: สร้างรายงานความคืบหน้าของโครงการ การใช้ทรัพยากร และผลการดำเนินงานงบประมาณ
ความดึงดูดทางสายตาและการใช้งาน
- การออกแบบที่สะอาดและมืออาชีพ: ใช้การจัดรูปแบบที่ชัดเจน, ฟอนต์และสีที่สม่ำเสมอเพื่อปรับปรุงการอ่านและความน่าดึงดูดทางสายตา
- การจัดวางที่เข้าใจง่าย: จัดระเบียบข้อมูลอย่างมีเหตุผลและใช้ป้ายกำกับที่ชัดเจนเพื่อให้ง่ายต่อการค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
ข้อพิจารณาเพิ่มเติม
- ความปลอดภัย: หากใช้ร่วมกัน ควรพิจารณาการป้องกันด้วยรหัสผ่านหรือมาตรการรักษาความปลอดภัยอื่น ๆ
- การควบคุมเวอร์ชัน: ดำเนินการกลไกการควบคุมเวอร์ชันเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงและย้อนกลับหากจำเป็น
เมื่อคำนึงถึงความสามารถที่จำเป็นเหล่านี้แล้ว ขอแนะนำให้คุณรู้จักกับเทมเพลต Excel ที่มีประโยชน์ที่สุดสำหรับการจัดการโครงการ
5 แม่แบบการจัดการโครงการใน Excel ที่ควรใช้
นี่คือ 5 อันดับเทมเพลต Excel ที่คุณสามารถใช้ในปี 2024 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโครงการ
1. แม่แบบติดตามโครงการ Excel
ผ่านทาง Microsoft
หากคุณต้องจัดการโครงการหลายโครงการพร้อมกันแบบฟอร์มติดตามโครงการ Excelเหมาะสำหรับคุณ ตัวติดตามนี้แบ่งงานต่าง ๆ ภายในโครงการออกเป็นหมวดหมู่ต่าง ๆ เพื่อให้การติดตามง่ายขึ้น
ติดตามวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดของโครงการ และหมวดหมู่โครงการที่มอบหมายให้กับสมาชิกทีมแต่ละคนด้วยเทมเพลตนี้ ช่วยในการจัดการกำหนดเวลาและจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
เมื่อโครงการเสร็จสิ้นแล้ว คุณสามารถวิเคราะห์เวลาที่ใช้สำหรับโครงการต่าง ๆ และสาเหตุของความล่าช้า และปรับปรุงโครงการอื่น ๆ ให้ดีขึ้นตามนั้น
ส่วนที่ดีที่สุด? คุณสามารถปรับแต่งได้และเพิ่มตาราง pivot และกราฟเพื่อความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการต่าง ๆ
2. แม่แบบรายการสิ่งที่ต้องทำในโครงการ Excel
ผ่านทาง Microsoft
หากคุณต้องการภาพรวมที่ชัดเจนและละเอียดของแต่ละงานภายในโครงการให้ดาวน์โหลดเทมเพลต Excel Project To Do List ได้เลย ไฟล์นี้มาพร้อมกับคุณสมบัติที่จำเป็นทั้งหมดของรายการสิ่งที่ต้องทำ คุณสามารถนำโครงการที่ใหญ่ที่สุดมาแบ่งย่อยออกเป็น 'กิจกรรม' เฉพาะเจาะจงแต่ละรายการ พร้อมกำหนดวันที่ครบกำหนด งบประมาณ และเปอร์เซ็นต์ความคืบหน้า
คุณยังสามารถเพิ่มบันทึกหรือการเตือนความจำเฉพาะสำหรับแต่ละกิจกรรมเพื่อทำให้โครงการเป็นระเบียบและให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนได้รับการอัปเดตตลอดเวลา
แถบข้อมูล Excel ที่เพิ่มลงในสเปรดชีตช่วยให้เห็นภาพรวมของความคืบหน้าทั้งหมดได้อย่างชัดเจน นี่คือแม่แบบที่ยอดเยี่ยมสำหรับการวางแผนกิจกรรมรายสัปดาห์ รายเดือน และรายไตรมาสสำหรับ BHAGs (เป้าหมายใหญ่ ใหญ่โต และท้าทาย) ของคุณ
3. แม่แบบไทม์ไลน์โครงการใน Excel ?️
ผ่านทาง Microsoft
แม่แบบไทม์ไลน์โครงการใน Excelนี้เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้จัดการโครงการที่ชอบมุมมองข้อมูลแบบภาพและเรียบง่ายมากกว่าข้อมูลที่อัดแน่นอยู่ในแถวหรือคอลัมน์ที่ไม่มีที่สิ้นสุด
เทมเพลตนี้ให้แผนภาพที่ชัดเจนของไทม์ไลน์โครงการโดยรวม คุณสามารถเพิ่มเป้าหมายสำคัญ, วันที่ครบกำหนด, และชื่อของสมาชิกทีมที่รับผิดชอบงานเฉพาะลงในเทมเพลต และคุณจะได้แผนภาพไทม์ไลน์ของเป้าหมายสำคัญทั้งหมดของโครงการ
คุณต้องการเทมเพลตนี้เมื่อใด? ทุกครั้งที่คุณรู้สึกตื่นตระหนกว่าโครงการกำลังล่าช้ากว่ากำหนด มันจะช่วยกระตุ้นคุณและทีมของคุณให้พร้อมลุยและทำงานหนักเป็นสองเท่า
4. แม่แบบแผนภูมิแกนต์ใน Excel
ผ่านทาง Microsoft
เทมเพลตแผนภูมิแกนต์ใน Excelเป็นเครื่องมือขั้นสูงสำหรับการติดตามความคืบหน้าของโครงการอย่างชัดเจน ในขณะที่เทมเพลต Excel สำหรับการจัดการโครงการอื่น ๆ ให้ภาพรวมของโครงการ เทมเพลตนี้จะลงลึกในรายละเอียดที่ซับซ้อน
เพิ่มรายละเอียดของงานในคอลัมน์คำอธิบายของหมุดหมาย จากนั้นกรอกหมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเป้าหมายของโครงการและหมุดหมาย หรือปรับแต่งเทมเพลตแผนงานกานต์ต์ให้รวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคุณ ทีมของคุณ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการของคุณ
ถัดไป ให้ระบุวันที่เริ่มต้นของงาน มอบหมายให้กับสมาชิก และกำหนดจำนวนวันที่ต้องการให้เสร็จสิ้นงาน
คุณต้องเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของงานที่เสร็จสิ้นอย่างต่อเนื่อง ผลลัพธ์คือ คุณจะทราบได้ว่างานใดอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง งานใดมีความเสี่ยงในการเสร็จสิ้นต่ำ/ปานกลาง/สูง และงานใดที่ยังไม่ได้มอบหมาย
แม้ว่าเทมเพลตนี้จะต้องใช้เวลาสักพักในการทำความคุ้นเคย แต่ส่วนที่สนุกคือมันมาพร้อมกับธีมสีสว่าง สีเข้ม และธีมที่ใช้รหัสสี ซึ่งทำให้การทำงานดูน่าดึงดูดและเพลิดเพลิน
5. แม่แบบประสิทธิภาพโครงการ Excel ✅
ผ่านทาง Microsoft
แม่แบบประสิทธิภาพโครงการ Excelมีความซับซ้อนมากกว่าแม่แบบ Excel สำหรับการจัดการโครงการอื่น ๆ อยู่เล็กน้อย
แต่เมื่อคุณคุ้นเคยกับมันแล้ว คุณสามารถได้ข้อมูลทางการเงินระดับสูงเกี่ยวกับประสิทธิภาพของโครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการสร้างรายได้จริง คุณสามารถประเมินสุขภาพทางการเงินของโครงการใด ๆ ได้โดยการเปรียบเทียบงบประมาณของโครงการ ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้น และจำนวนงบประมาณที่เกิน
นี่คือหนึ่งในเทมเพลต Excel ที่ดีที่สุดสำหรับการวิเคราะห์มูลค่าจริงของโครงการสำหรับธุรกิจ คุณสามารถใช้เพื่อติดตามอัตราส่วนความคุ้มค่าของต้นทุนและอัตราส่วนความคุ้มค่าของตารางเวลา
ข้อจำกัดของการใช้ Excel สำหรับการจัดการโครงการและการติดตาม
แม้ว่าเทมเพลต Excel จะให้กรอบการจัดการโครงการที่เป็นมาตรฐาน โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ แต่การใช้งานอาจเป็นเรื่องยาก เทมเพลตเหล่านี้อาจเกิดข้อผิดพลาดได้เนื่องจากการพึ่งพาการป้อนข้อมูลด้วยตนเองมากเกินไป
นี่คือความท้าทายบางประการที่คุณอาจพบเจอขณะใช้ Excelสำหรับการจัดการโครงการ:
1. การขาดระบบอัตโนมัติ
การติดตามงาน การจัดการความเสี่ยง และการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องใช้เวลาและความพยายาม ท่ามกลางความวุ่นวาย การอัปเดตข้อมูลด้วยตนเองเป็นสิ่งสุดท้ายที่คุณต้องการทำ
แต่กับ Excel คุณไม่มีทางเลือกอื่น คุณจำเป็นต้องพิมพ์ทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการสร้างข้อมูลเชิงลึกหรือการอัปเดตสถานะโครงการ
2. ความยากลำบากในการติดตามความคืบหน้าของโครงการ
ความร่วมมือที่ไร้รอยต่อคือรากฐานของการบริหารโครงการที่มีประสิทธิภาพ
แต่คุณไม่สามารถติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์หรือระบุอุปสรรคใน Excel ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับทีมขนาดใหญ่ที่ทำงานในโครงการเดียวกัน
3. ไม่สามารถผสานรวม Excel กับเครื่องมืออื่น ๆ ได้
การจัดการโครงการต้องมีการแบ่งปันข้อมูลผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ คุณต้องการเครื่องมือที่สามารถผสานการทำงานกับแอปพลิเคชันอื่น ๆ ได้อย่างราบรื่น
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถผสานระบบบริหารโครงการเช่น ClickUp กับ Slack และสร้างงานจากการหารือในโครงการได้ อย่างไรก็ตาม Excel ไม่สามารถผสานกับระบบอื่น ๆ ได้ง่ายเช่นนั้น
4. การแสดงข้อมูลที่จำกัด
คุณต้องการดูไทม์ไลน์ของโครงการอย่างไร—การตรวจสอบคอลัมน์ในแผ่นงาน Excel หลายครั้ง หรือการเข้าถึงไทม์ไลน์แบบภาพในแดชบอร์ดที่ใช้งานง่าย?
ตัวเลือกที่สองง่ายกว่าแต่ไม่สามารถทำได้ใน Excel อย่างไรก็ตามด้วยเครื่องมือการจัดการโครงการเช่นClickUp คุณสามารถมองเห็นภาพของไทม์ไลน์โครงการ, ทรัพยากร, การจัดสรรงบประมาณ, และประสิทธิภาพตามตัวชี้วัดต่าง ๆ ได้
พบกับ ClickUp: ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับเทมเพลตการจัดการโครงการใน Excel
การดิจิทัลไลเซชันกำลังเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมต่างๆ ให้ดีขึ้น การจัดการโครงการก็ไม่ใช่ข้อยกเว้น แม่แบบ Excel ไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้อีกต่อไปคุณจำเป็นต้องใช้ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการเช่นClickUp เพื่อฟังก์ชันการทำงานที่ก้าวหน้ามากขึ้น แม่แบบการจัดการโครงการ ClickUp ช่วยในการวางแผน การเพิ่มประสิทธิภาพ การติดตาม และการวิเคราะห์ที่ดีขึ้น นี่คือ 10 แม่แบบที่คุณควรพิจารณาเป็นทางเลือกแทนแม่แบบการจัดการโครงการ Excel
1. แม่แบบการจัดการโครงการ ClickUp
การวางแผนอย่างละเอียดและการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญต่อความสำเร็จของทุกโครงการแม่แบบการจัดการโครงการของ ClickUpเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมในการวางแผนงานโครงการต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพและระบุจุดติดขัดได้ตั้งแต่ระยะ เริ่มต้น
มันให้แผนที่นำทางที่ช่วยให้คุณนำทางผ่านวงจรชีวิตของโครงการทั้งหมดได้ นี่คือวิธีการ
ขั้นแรก ให้เพิ่มงานและจัดกลุ่มงานเหล่านั้นภายใต้สี่หมวดหมู่—ยังไม่ได้เริ่ม, อยู่ระหว่างการตรวจสอบ, กำลังดำเนินการ, และต้องปรับปรุง คุณสามารถเพิ่มงานใหม่ภายใต้แต่ละหมวดหมู่หรือสลับงานระหว่างหมวดหมู่ต่างๆ ได้
ถัดไป ให้เพิ่มแผนกสำหรับแต่ละโครงการ เลือกความสำคัญ เพิ่มคำอธิบายโครงการ และกำหนดตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก
ด้วยวิธีนี้ คุณจะมีข้อมูลโครงการที่จำเป็นทั้งหมดอยู่ในมือคุณ
เทมเพลตนี้ให้แท็บกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสบการณ์การจัดการโครงการของคุณ มีแท็บภาพรวมที่อธิบายขั้นตอนต่าง ๆ ของโครงการ, กระดานความคืบหน้างานแบบ Kanban, และแท็บงานเร่งด่วนเพื่อช่วยให้คุณติดตามความต้องการของโครงการได้ตลอดเวลา
2. แม่แบบแผนภูมิแกนต์แบบง่ายของ ClickUp
เทมเพลตแผนภูมิแกนต์แบบง่ายของ ClickUpเป็นเครื่องมือติดตามการจัดการโครงการที่เรียบง่ายและมีประสิทธิภาพสำหรับโครงการทุกประเภท เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณติดตามและแสดงภาพความคืบหน้าของงานต่างๆ และประเมินสถานะความคืบหน้าตามเวลาที่กำหนดไว้สำหรับงานนั้นๆ
รับภาพรวมที่ครอบคลุมของแต่ละองค์ประกอบของโครงการ พร้อมด้วยข้อมูลเช่น คำอธิบายงาน ผู้รับผิดชอบ สถานะปัจจุบัน ลำดับความสำคัญ ระยะของโครงการ วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุด และความคืบหน้าของโครงการ
คุณสามารถใช้เทมเพลตนี้เพื่อคาดการณ์และแก้ไขการพึ่งพาหรืออุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นก่อนที่สิ่งเหล่านี้จะทำให้โครงการล่าช้าได้ ตัวติดตามแบบภาพนี้จะช่วยให้คุณวิเคราะห์ความล่าช้าที่อาจเกิดขึ้นในการทำงานเฉพาะงานได้ ซึ่งจะเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวม
3. แม่แบบผลลัพธ์โครงการ ClickUp
เป้าหมายสูงสุดของการบริหารโครงการคือการส่งมอบผลงานที่มีคุณภาพให้กับลูกค้า.เทมเพลตผลงานโครงการของ ClickUpช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายนี้. มันให้ภาพรวมของผลงานโครงการ, งาน, และระยะต่างๆ ของคุณ.
เทมเพลตนี้ให้มุมมองแบบบอร์ดหรือคัมบังของโครงการทั้งหมดสำหรับลูกค้าต่าง ๆ ด้านล่างคำอธิบายโครงการ คุณต้องเพิ่มรายการรายละเอียดของสิ่งที่ต้องส่งมอบ คุณสามารถเพิ่มกระบวนการเฉพาะเพื่อให้บรรลุผลลัพธ์ ระยะเวลา งบประมาณ และเป้าหมายสำคัญได้เช่นกัน
ใช้เทมเพลตนี้เพื่อติดตามความคืบหน้าของแต่ละโครงการ หรือก้าวไปอีกขั้นด้วยการติดตามผลการดำเนินงานจริงของโครงการตามตัวชี้วัดต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้คุณกำหนดอัตราความสำเร็จของโครงการและประเมินว่าโครงการเหล่านั้นมีส่วนสนับสนุนการเติบโตขององค์กรอย่างไร
4. แม่แบบรายงานโครงการ ClickUp
ในบรรดาความรับผิดชอบอื่น ๆ ของผู้จัดการโครงการการรายงานโครงการมักถูกมองข้ามไปอยู่เสมอ.แบบรายงานโครงการของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถเตรียมรายงานโครงการอย่างละเอียดเพื่อการติดตามภายใน และการให้การอัปเดตอย่างทันเวลาแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างง่ายดาย.
แม่แบบนี้ใช้รูปแบบรายงานแบบดั้งเดิมเพื่ออธิบายรายละเอียดและสถานะของโครงการ คุณยังสามารถใช้แม่แบบนี้เพื่อดูไทม์ไลน์กิจกรรมของโครงการ การอนุมัติที่ได้รับ ความคิดเห็นที่เสนอขึ้น อุปสรรค ทรัพยากรที่ใช้ และค่าใช้จ่ายของโครงการ
เทมเพลตแดชบอร์ดโครงการนี้ประกอบด้วยรายละเอียดที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้สำหรับการจัดทำรายงานที่ครอบคลุมอย่างครบถ้วน
- ตัวชี้วัดโครงการ
- สถานะกิจกรรม
- สรุปความสำคัญ
- สถานะตารางเวลา
- สถานะงบประมาณ
5. แม่แบบติดตามโครงการ ClickUp
การติดตามงานเป็นหนึ่งในแง่มุมที่ท้าทายที่สุดของการบริหารโครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับโครงการขนาดใหญ่ที่มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่าย นี่คือจุดที่แม่แบบ ClickUp Project Trackerมีบทบาทสำคัญ
ระบบนี้ช่วยในการวางแผนและติดตามงานโดยอัตโนมัติ โดยให้คุณเพิ่มงานลงในหมวดหมู่โครงการเฉพาะได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถสร้างงานย่อยหลายรายการและมอบหมายให้กับสมาชิกในทีมที่แตกต่างกันได้อีกด้วย
คุณสามารถอัปเดตและติดตามสถานะของงานต่างๆ ได้โดยคลิกที่ปุ่มแบบเลื่อนลงถัดจากแต่ละงาน
- สีแดงหมายถึงวิกฤตและต้องการความสนใจทันที
- แอมเบอร์หมายถึงล่าช้าและสามารถดำเนินการเป็นลำดับความสำคัญสูงได้
- สีเขียวหมายถึงงานกำลังดำเนินไปตามแผน
คุณยังสามารถเพิ่มฟิลด์วันที่แบบกำหนดเองเพื่อติดตามเวลาที่คาดการณ์และเวลาที่ใช้จริงในการทำงานให้เสร็จสิ้นได้อีกด้วย
6. แม่แบบการปิดโครงการ ClickUp
คุณได้ส่งโครงการภายในกำหนดเวลาแล้วในที่สุด แต่โครงการนี้ประสบความสำเร็จหรือไม่? ลูกค้าได้ยอมรับผลงานที่ส่งมอบแล้วหรือยัง?แม่แบบการปิดโครงการของ ClickUpช่วยให้คุณได้รับคำตอบเหล่านี้
สิ่งที่คุณต้องทำคือสร้างรายการงานของทุกสิ่งที่ต้องทำเพื่อให้โครงการเสร็จสมบูรณ์ รวมถึงการสรุปค่าใช้จ่ายของโครงการ การขออนุมัติจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการขอการยืนยันจากลูกค้า
เพิ่มผู้รับมอบหมาย, ลำดับความสำคัญ, วันครบกำหนด, จากนั้นเลือกสถานะงาน. คุณยังสามารถปรับแต่งฟิลด์เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มตัวชี้วัดโครงการได้.
คุณจำเป็นต้องใช้แม่แบบการปิดโครงการนี้ในช่วงท้ายของโครงการหลังจากที่คุณได้ส่งมอบโครงการให้กับลูกค้าแล้ว สามารถส่งต่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนเพื่อหารือครั้งสุดท้าย หลังจากนั้นคุณสามารถประกาศว่าโครงการเสร็จสมบูรณ์แล้ว
คุณสามารถดูเทมเพลตนี้ได้ในห้าแบบ—รายการ, กระดาน, แผนกังต์, เอกสาร, และไทม์ไลน์
7. แม่แบบแผนงานโครงการ ClickUp
ในการบริหารโครงการ แผนงานมักจะใหญ่โตมาก การจัดสรรทรัพยากร การติดตามความก้าวหน้า การตรวจสอบความเสี่ยง และการจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นเพียงส่วนเล็กๆ ของภูเขาน้ำแข็งเท่านั้น
คุณอาจรู้สึกท่วมท้น สูญเสียการติดตาม และเบี่ยงเบนจากเป้าหมายสุดท้ายแม่แบบแผนที่โครงการ ClickUpจะช่วยให้ทุกอย่างอยู่ในมุมมองที่เหมาะสมสำหรับแต่ละโครงการ
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณควบคุมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการจัดเรียงทุกงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายของโครงการ โดยได้รับการออกแบบจากมุมมองของทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะ คุณสามารถนำไปใช้เพื่อทำงานร่วมกับทีมได้อย่างง่ายดาย ติดตามงานที่กำลังจะมาถึง และจัดลำดับความสำคัญของงานได้อย่างเหมาะสม
เทมเพลตที่ใช้งานง่ายนี้ให้มุมมองห้าแบบสำหรับการแสดงรายละเอียดโครงการ—รายการ, ปริมาณงาน, ปฏิทิน, แผนงานกานท์, และมุมมองบอร์ดหรือคัมบัง คุณสามารถปรับแต่งฟิลด์และสถานะต่างๆ เพื่อให้สะท้อนว่าการดำเนินการโครงการสอดคล้องกับแผนงานหรือไม่
8. แม่แบบพอร์ตโฟลิโอการจัดการโครงการ ClickUp
เทมเพลตการจัดการโครงการพอร์ตโฟลิโอของ ClickUpทำหน้าที่เป็นแผนแม่บทสำหรับโครงการทั้งหมดทั่วทั้งบริษัท มันคล้ายกับแดชบอร์ดพอร์ตโฟลิโอการลงทุน ที่คุณสามารถติดตามกำไรและขาดทุนของการลงทุนทั้งหมดของคุณในที่เดียว เทมเพลตนี้ให้มุมมองแบบภาพรวมของโครงการทั้งหมดในทุกแผนกภายในองค์กร
คุณสามารถเพิ่มแท็กที่กำหนดเองได้ เช่น รออนุมัติ, กำลังดำเนินการ, หรือ ยังไม่เริ่ม เพื่อติดตามสถานะของโครงการ. เทมเพลตยังมีหลายฟิลด์ให้คุณใช้ เช่น คำอธิบายโครงการ, ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับโครงการ, ระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของโครงการ, และสถานะความสำคัญ.
เทมเพลตนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อคุณต้องการเตรียมรายงานสถานะโครงการหรือให้ข้อมูลอัปเดตอย่างรวดเร็วแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
9. แม่แบบไทม์ไลน์แบบกรอกข้อมูลได้ของ ClickUp
ผู้จัดการโครงการต้องเผชิญกับแรงกดดันอย่างต่อเนื่องในการส่งมอบโครงการให้เสร็จภายในกำหนดเวลาที่เข้มงวดอยู่เสมอแม่แบบไทม์ไลน์แบบกรอกข้อมูลได้ของ ClickUpช่วยลดความเครียดโดยช่วยให้คุณวางแผนโครงการและกำหนดไทม์ไลน์สำหรับกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินต่อเนื่องกันได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ คุณยังสามารถมองเห็นไทม์ไลน์ที่ซับซ้อนในรูปแบบภาพและแชร์กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้อย่างสะดวก
คุณยังสามารถเพิ่มความยืดหยุ่นในการเพิ่ม/ลบ/แก้ไขงานจากไทม์ไลน์ได้ ทำให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่งานที่เร่งด่วนได้ นั่นไม่ใช่ทั้งหมด คุณยังสามารถดูภาพรวมความคืบหน้าได้อย่างรวดเร็ว แบ่งปันไทม์ไลน์กับทีมของคุณ และติดตามค่าใช้จ่ายของโครงการได้ คุณสมบัติที่น่าสนใจที่สุดของเทมเพลตนี้คือคุณสามารถปรับแต่งวิธีการดูไทม์ไลน์ของคุณได้ตามต้องการ—เลือกจากมุมมองรายการ แผนภูมิแกนต์ มุมมองภาระงาน หรือมุมมองปฏิทิน
ปรับแต่งเทมเพลตโดยการเพิ่มป้ายกำกับความสำคัญ, ปฏิกิริยาความคิดเห็น, และผู้รับผิดชอบหลายคน. เทมเพลตการจัดการโครงการ ClickUp นี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับโครงการที่มีความยืดหยุ่นหรือโครงการที่มีความสำคัญต่ำ.
10. แม่แบบกรอบการจัดการโครงการ ClickUp
หากดูเหมือนว่าบ้านกำลังไฟไหม้และคุณกำลังดิ้นรนเพื่อดับไฟ คุณจำเป็นต้องมีการวางแผนและการจัดสรรทรัพยากรที่ดีกว่า
ลดความวุ่นวายในการวางแผนโครงการด้วยเทมเพลตกรอบการจัดการโครงการ ClickUp เป็นเทมเพลตแบบครบวงจรที่ช่วยให้การวางแผนรายละเอียดสำหรับแต่ละองค์ประกอบของโครงการเป็นไปอย่างราบรื่น ช่วยคุณตั้งค่าขั้นตอนปฏิบัติมาตรฐาน (SOPs) สำหรับงานต่างๆ และช่วยติดตามการอัปเดตแบบเรียลไทม์เพื่อการลดความเสี่ยง
เทมเพลตนี้ให้แดชบอร์ดที่มีโครงสร้างสำหรับการมอบหมายงาน, การตั้งเป้าหมาย, การติดตามความคืบหน้า, และการปรับกำหนดเวลา
โบนัส:เครื่องมือ AI สำหรับ Excel!
ยกระดับการบริหารโครงการด้วยเทมเพลต Excel และ ClickUp
ในฐานะผู้จัดการโครงการ คุณต้องรับมือกับอุปสรรคทั้งหมดและนำทีมของคุณไปในทิศทางที่ถูกต้อง อย่างไรก็ตาม คุณต้องมีแผนที่กลยุทธ์ที่ชัดเจนและการดำเนินการที่มั่นคงเพื่อก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นใจ เทมเพลตการจัดการโครงการของ ClickUp มอบสิ่งนี้ให้คุณ
พวกเขาทำให้การวางแผนโครงการและการติดตามเป็นระบบอัตโนมัติเพื่อช่วยคุณระบุและเอาชนะอุปสรรค. นอกจากนี้ การวิเคราะห์อย่างละเอียดที่นำเสนอโดยซอฟต์แวร์การจัดการโครงการของ ClickUp ทำให้คุณเรียนรู้จากโครงการที่กำลังดำเนินอยู่เพื่อปรับปรุงผลลัพธ์สำหรับโครงการในอนาคต.
ลงทะเบียนใช้ ClickUp วันนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกรอบการจัดการโครงการของคุณ!