10 เครื่องมือ AI สำหรับ Excel ที่ดีที่สุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในสเปรดชีตของคุณ

เคยรู้สึกท่วมท้นกับข้อมูลหรืออยากให้การจัดการงาน Excel ซ้ำๆ เป็นเรื่องง่ายขึ้นบ้างไหม? คุณไม่ได้อยู่คนเดียวหรอก เครื่องมือ AI สำหรับ Excel ที่สัญญาว่าจะลดความน่าเบื่อของงานสเปรดชีตกำลังเป็นที่นิยมอย่างมากในตอนนี้
ไม่มีใครอยากเสียเวลาจมอยู่กับสเปรดชีต Excel ขนาดมหึมา เมื่อพวกเขาสามารถวิเคราะห์แนวโน้มหรือรวบรวมข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจได้
ในบทความนี้ เราจะเจาะลึกเครื่องมือ AI Excel ที่ช่วยให้คุณวิเคราะห์ข้อมูล ทำนายแนวโน้ม และทำให้กระบวนการทำงานในสเปรดชีตทั้งหมดเป็นอัตโนมัติ
ถึงเวลาที่จะเพิ่มประสิทธิภาพ, ทำให้เรียบง่าย, และเพลิดเพลินกับการทำงานกับสเปรดชีต!
สิ่งที่คุณควรค้นหาในเครื่องมือ Excel AI
มีคุณสมบัติสำคัญบางประการที่ควรพิจารณาเมื่อมองหาเครื่องมือ AIสำหรับ Excel นอกเหนือจากความสะดวกในการใช้งาน:
- ความสามารถในการทำงานอัตโนมัติ: มองหาเครื่องมือที่มีฟีเจอร์การทำงานอัตโนมัติเพื่อประหยัดเวลาและลดความพยายามในการทำงานด้วยตนเอง ควรสามารถทำงานอัตโนมัติและกำหนดเวลาสำหรับงานเฉพาะ เช่น การสร้างสูตร การอัปเดต การรีเฟรชข้อมูลและการสร้างรายงาน Excel
- การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์: การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ใช้ข้อมูลในอดีตเพื่อคาดการณ์แนวโน้มในอนาคตและช่วยให้การตัดสินใจเป็นไปอย่างมีข้อมูลครบถ้วน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือสามารถวิเคราะห์และคาดการณ์ได้ เช่น แนวโน้มยอดขาย การจัดสรรงบประมาณ และระยะเวลาของโครงการ
- การผสานรวมกับ Excel: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือสามารถผสานรวมกับ Microsoft Excel ได้อย่างง่ายดาย ทำให้การร่วมมือกับไฟล์ Excel ที่มีอยู่และฟังก์ชันการทำงานต่าง ๆ เป็นเรื่องง่าย ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถใช้คุณสมบัติของ AI ภายในสภาพแวดล้อมของ Excel ได้
- เข้ากันได้และปรับขนาดได้: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือ AI สามารถใช้งานร่วมกับซอฟต์แวร์ปัจจุบันของคุณได้ และสามารถปรับขนาดเพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นในอนาคต
- ตัวเลือกการปรับแต่ง: เครื่องมือต้องสามารถปรับแต่งได้อย่างง่ายดาย คุณควรสามารถสร้างกฎที่กำหนดเอง, กำหนดค่าความชอบ, และปรับตั้งค่าตามความต้องการของคุณได้
สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ ให้อ่านผ่านรีวิวและความคิดเห็นของลูกค้า. ให้ระวังเครื่องมือ Excel AI ที่ผู้ใช้ชื่นชอบซึ่งมีราคาไม่แพง และช่วยให้การจัดการสเปรดชีตมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล.
10 เครื่องมือ AI สำหรับ Excel ที่ดีที่สุดที่ควรใช้
1. Excel Formula Bot
Excel Formula Bot คือเครื่องมือสร้างสูตร Excel ด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI)ที่มาพร้อมกับเครื่องมือทรงพลังขับเคลื่อนด้วย AIสำหรับสร้างสูตร Excel วิเคราะห์ข้อมูล และสนทนากับสเปรดชีตของคุณ (คล้ายกับ ChatGPT)
คุณยังสามารถจัดการงบประมาณ วิเคราะห์แนวโน้มข้อมูล หรือทำงานอัตโนมัติได้ทั้งหมดภายในอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน เครื่องมือนี้ยังให้ความช่วยเหลือแบบเรียลไทม์ ข้อเสนอแนะที่ชาญฉลาด และอัลกอริทึมการเรียนรู้ที่ปรับให้เข้ากับสไตล์เฉพาะของคุณ
คุณสมบัติเด่นของ Excel Formula Bot:
- สร้างสูตรอย่างชาญฉลาดผ่านการป้อนข้อมูลแบบข้อความอย่างง่าย ทำการคำนวณอัตโนมัติโดยใช้ตัวกระตุ้นตามเหตุการณ์สำหรับแถวหรือคอลัมน์เฉพาะ
- สกัดข้อมูล, ตรวจสอบข้อมูลที่ป้อน, และค้นหาแบบแผนเฉพาะได้อย่างง่ายดายภายในชุดข้อมูลขนาดใหญ่. สิ่งนี้มีคุณค่าสำหรับการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อมูลจำนวนมากในชุดข้อมูลของคุณ
- สร้างเทมเพลตแบบกำหนดเองสำหรับประเภทของสเปรดชีตต่าง ๆ ได้ง่าย ๆ เพียงแค่กำหนดโครงสร้างของสเปรดชีต รูปแบบ และบริบท ก็จะได้สเปรดชีตที่พร้อมดาวน์โหลดไว้ใช้ได้ทันที
- อัปโหลดข้อมูลของคุณ, ถามคำถาม, และรับผลลัพธ์. คุณจะได้รับตารางข้อมูล, แผนภูมิ, และคำถามที่แนะนำเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับคำถามของคุณ.
ข้อจำกัดของ Excel Formula Bot:
- ผลลัพธ์ เช่น สูตรและคำอธิบาย ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ผู้ใช้ปลายทางให้ไว้เป็นอย่างมาก
- ขาดตัวเลือกการปรับแต่งสำหรับความต้องการเฉพาะ
- ผู้ใช้ใหม่ต้องใช้เวลาเรียนรู้มาก
ราคาของ Excel Formula Bot:
- ฟรีตลอดไป
- แผนโปร: 9 ดอลลาร์/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Excel Formula Bot:
- G2: 4. 5/5 (80+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีคะแนนเพียงพอ
2. GPTExcel
GPTExcel เป็นเครื่องมือ AI ที่สะดวกซึ่งช่วยให้การสร้างสูตร, คำสั่ง SQL, Apps Script และ VBA Script ใน Excel และ Google Sheets เป็นเรื่องง่าย
เครื่องมือนี้ทรงพลังเพียงพอที่จะสร้างสูตรและฉลาดพอที่จะอธิบายวิธีการทำงานของมัน ยิ่งไปกว่านั้น GPTExcel ยังเร็วขึ้นและง่ายขึ้นด้วยการอัปเดตล่าสุด เหมาะสำหรับทุกคนที่ต้องการเขียนสูตรหรือสร้างสมการซับซ้อนโดยไม่ต้องมีความเชี่ยวชาญใน Excel
คุณสมบัติเด่นของ GPTExcel:
- สร้างเทมเพลตตารางที่ใช้งานง่ายสำหรับสเปรดชีตได้ภายในไม่กี่คลิก
- สร้างและทำให้การคำนวณและการวิเคราะห์ที่ซับซ้อนเป็นอัตโนมัติใน Excel, Google Sheets หรือ Airtable ได้อย่างง่ายดาย
- ทำให้งานของคุณง่ายขึ้นด้วยการสร้างสคริปต์ VBA สำหรับ Excel, สคริปต์ Apps Scripts สำหรับ Google Workspace และสคริปต์ Airtable ได้อย่างรวดเร็ว
- ข้อกำหนดการป้อนข้อมูลในภาษาธรรมชาติและให้ AI สร้างคำสั่ง SQL ช่วยประหยัดเวลาและลดความยุ่งยากในการเรียนรู้การเขียนโปรแกรม SQL
ข้อจำกัดของ GPTExcel:
- ไม่สามารถประมวลผลคำถามที่ซับซ้อนหรือไม่ชัดเจนได้ กรุณาทำให้คำถามง่ายขึ้นหรือให้รายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อผลลัพธ์ที่ดีขึ้น
- ไม่มี API และไม่สามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือของบุคคลที่สาม เช่น Zapier, Power BI หรือ Tableau ได้
- ขาดการควบคุมเวอร์ชันสำหรับสูตร, คำสั่งค้นหา, และสคริปต์ ทำให้ยากต่อการติดตามการเปลี่ยนแปลง
ราคาของ GPTExcel:
- ฟรี
- แผนโปร: $6.99/เดือน
คะแนนและรีวิว GPTExcel:
- G2: ไม่มีการให้คะแนนเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีคะแนนเพียงพอ
3. SheetGod
SheetGod เป็นเครื่องมือ Excel ที่ใช้ AI ซึ่งช่วยให้การทำงานของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นและใช้เวลาน้อยลง แพลตฟอร์มนี้ช่วยในการทำงานอัตโนมัติและจัดการงานที่เกี่ยวข้องกับ Excel ในแต่ละวันของคุณด้วยแดชบอร์ดที่ใช้งานง่ายและอินเทอร์เฟซที่สะอาดและใช้งานง่าย
นอกจากนี้ SheetGod ยังมีบทเรียนแบบทีละขั้นตอนสำหรับงานพื้นฐานใน Excel และ Google Sheets หากคุณดำเนินธุรกิจ SheetGod ยังสามารถใช้เพื่อส่งอีเมลการตลาด สร้างไฟล์ PDF และอื่นๆ ได้อีกด้วย
คุณสมบัติเด่นของ SheetGod:
- ใช้ AI เพื่อสร้างกรอบและเข้าใจสูตรที่เขียนด้วยภาษาที่ง่าย มันให้สมการที่ถูกต้องและจัดการกับชุดข้อมูลขนาดใหญ่ได้อย่างง่ายดาย
- อัตโนมัติการทำงานใน Google Sheets และ Excel. ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถใช้เวลาไปกับสิ่งสำคัญมากขึ้น และลดเวลาที่ใช้ไปกับงานที่น่าเบื่อและซ้ำซาก
- สร้างมาโคร (ชุดคำสั่งหรือคำสั่งที่ช่วยให้การทำงานเป็นอัตโนมัติ) โดยใช้ภาษาที่ง่ายและเข้าใจได้ โดยไม่ต้องเขียนโค้ดแม้แต่บรรทัดเดียว
- ใช้รูปแบบปกติ (Regex) เพื่อค้นหาและดึงข้อมูลเฉพาะจากข้อมูลของคุณ
ข้อจำกัดของ SheetGod:
- มีปัญหาความเข้ากันได้บางประการกับเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ที่แตกต่างกัน
- บั๊กมักส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพและการทำงานของมัน
ราคาของ SheetGod:
- ฟรี
- พื้นฐาน: $10/เดือน
- มาตรฐาน: $25/เดือน
- มืออาชีพ: $50/เดือน
คะแนนและรีวิวของ SheetGod:
- G2: ไม่มีการให้คะแนนเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีคะแนนเพียงพอ
4.สูตร HQ
Formulas HQ ช่วยให้คุณสามารถใช้ศักยภาพสูงสุดของเวิร์กโฟลว์สเปรดชีตของคุณได้โดยการทำให้สูตรที่ซับซ้อนง่ายขึ้นและสามารถเข้าถึงได้สำหรับทุกคน
แพลตฟอร์มนี้เข้าใจถึงความสำคัญของความมีประสิทธิภาพและความถูกต้องเมื่อต้องจัดการกับข้อมูลปริมาณมาก นั่นเป็นเหตุผลที่มันนำเสนอวิธีการที่ใช้งานง่ายในการสร้าง ทำความเข้าใจ และปรับปรุงสูตร ตั้งแต่การคำนวณพื้นฐานไปจนถึงฟังก์ชันขั้นสูง Formulas HQ ครอบคลุมทุกอย่าง
คุณสมบัติเด่นของ Formulas HQ:
- เข้าถึงแหล่งข้อมูลสูตรในภาษาที่เหมาะกับคุณที่สุด เนื่องจากรองรับหลายภาษา
- รับความช่วยเหลือแบบเรียลไทม์และการสนับสนุนผ่านการแชทจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้คุณได้รับความช่วยเหลือที่ต้องการได้อย่างถูกต้องและทันเวลา
- ผสานสคริปต์ Python เข้ากับงานสเปรดชีตของคุณอย่างไร้รอยต่อ เพื่อรับมือกับความท้าทายด้านข้อมูลที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น
- ใช้คู่มือที่ง่ายต่อการติดตามเพื่อสร้างและอธิบายสูตร Excel ที่ซับซ้อน
ข้อจำกัดของสูตร HQ:
- แผนฟรีจำกัดการขอสูตรไว้ที่ห้าครั้งต่อเดือน
- ไม่มีตัวเลือกยกเลิกได้ทุกเมื่อ
- ไม่มีการกล่าวถึงการคุ้มครองข้อมูลที่ชัดเจน
ราคาของสูตร HQ:
- ฟรี
- ข้อดี: $5.99/เดือน
การจัดอันดับและรีวิวของ Formulas HQ:
- G2: ไม่มีการให้คะแนนเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีคะแนนเพียงพอ
5. แผ่น+
หมายเหตุ: Sheet+ ได้เป็นส่วนหนึ่งของ Formula HQ แล้ว อย่างไรก็ตาม เราได้รวมเครื่องมือนี้ไว้ในรายการของเราอยู่ดี เนื่องจากมันเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมเมื่อมันยังใช้งานได้อยู่ หากคุณชอบคุณสมบัติของ Sheet+ คุณยังสามารถใช้พวกมันได้ภายใต้เครื่องมือของ Formula HQ
Sheet+ เป็นเครื่องมือที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อช่วยเร่งการสร้างสูตรสำหรับผู้ใช้ GSheets และ Excel. เครื่องมือนี้สามารถสร้างสูตรที่ถูกต้องจากข้อความธรรมดาได้. มันทำให้การสร้างสูตรและการอธิบายสูตรง่ายขึ้นด้วยคุณสมบัติเช่น Text-to-Formula และกลับกัน.
นอกจากนี้ อินเทอร์เฟซ Sheet+ WYSIWYG (What You See Is What You Get) ยังทำให้เป็นเครื่องมือ Excel AI ที่ได้รับความนิยมสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการใช้สเปรดชีตภายในทีม
คุณสมบัติเด่นของ Sheet+:
- ประหยัดเวลาด้วยการใช้ AI ในการสร้างสูตรที่ซับซ้อนใน Google Sheets และ Excel
- ใช้ฟีเจอร์ Explainer เพื่อแยกวิเคราะห์สูตรทีละขั้นตอน ทำให้เข้าใจและแก้ไขข้อผิดพลาดได้ง่ายขึ้น
- จัดระเบียบข้อมูล สร้างแผนภูมิ และดำเนินการคำนวณที่ซับซ้อนได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายด้วย AI
- ผสานการทำงานกับ Excel และ Google Sheets เพื่อสร้างและใช้สูตรโดยไม่ต้องออกจากแอป
ข้อจำกัดของแผ่น:
- มีฟังก์ชันการแก้ไขข้อบกพร่องที่จำกัดและรองรับเฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้น
- จำกัดการใช้งานเฉพาะ Google Sheets และ Excel—ไม่มีการเชื่อมต่อกับเครื่องมืออื่น ๆ
ราคาแบบแผ่น:
- ฟรีตลอดไป
- ข้อดี: $5.99/เดือน
คะแนนและรีวิวแผ่น+
- G2: ไม่มีการให้คะแนนเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีคะแนนเพียงพอ
อ่านเพิ่มเติม:ทางเลือกของ Google Sheets
6. สูตรสร้าง
FormulaGenerator ไม่เพียงแต่ให้คำตอบแก่คุณเท่านั้น แต่ยังช่วยให้คุณเข้าใจสูตรได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นอีกด้วย เครื่องมือ Excel AI นี้สามารถปรับตัวได้ตามความต้องการเฉพาะของคุณ และรองรับทุกความต้องการที่เกี่ยวข้องกับสูตรของคุณ
ความมุ่งมั่นในความเรียบง่าย ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ความสามารถในการปรับตัว และการช่วยเหลือที่เน้นคุณค่า ทำให้เป็นเครื่องมือที่มีเอกลักษณ์และมีคุณค่า
คุณสมบัติเด่นของ FormulaGenerator:
- ใช้การป้อนข้อมูลแบบข้อความง่าย ๆ เพื่อสร้างสูตร Excel และแก้ไขปัญหาในสเปรดชีต
- จับข้อผิดพลาดขณะที่คุณกำลังเขียนโค้ดด้วยเครื่องมือ Error Spotter ที่มีอยู่ในตัว
- ใช้ประโยชน์จากฟีเจอร์ อธิบายสูตร เพื่อรับคำอธิบายสูตรอย่างละเอียดและทีละขั้นตอนได้เพียงคลิกเดียว
- รันสูตรคำนวณได้โดยตรงในสเปรดชีต และยังสามารถรับคำตอบจาก Q&A Bot ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ได้โดยไม่ต้องออกจากชีตของคุณ
- ผสานการทำงานกับ GSheets ได้อย่างราบรื่นเพื่อสร้างสูตร, ใช้งานกับเซลล์, และตรวจจับข้อผิดพลาดได้แบบเรียลไทม์
ข้อจำกัดของ FormulaGenerator:
- ไม่สามารถจัดการกับคำแนะนำที่เป็นข้อความซับซ้อนหรือคลุมเครือได้
- ไม่ปรับแต่งแอปพลิเคชัน AI ให้เหมาะสมกับความต้องการหรือความชอบเฉพาะของผู้ใช้
- มีปัญหาความเข้ากันได้กับเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ที่แตกต่างกัน
ราคาของ FormulaGenerator:
- ทดลองใช้ฟรี 7 วัน
- สมาชิกพรีเมียม: $4. 9/เดือน
การจัดอันดับและรีวิวของ FormulaGenerator:
- G2: ไม่มีการให้คะแนนเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีคะแนนเพียงพอ
7. AI Office Bot
AI Office Bot เป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่ประมวลผลข้อมูลจำนวนมากได้อย่างแม่นยำ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านการวิเคราะห์และกระบวนการตัดสินใจของคุณ
เครื่องมือนี้ใช้ AI เพื่อช่วยสร้างและอธิบายสูตรสำหรับแอปพลิเคชันต่างๆ โดยสามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันมากกว่า 10 รายการ รวมถึง MS Excel, MS PowerPoint, Airtable, Slack, GSheets และอื่นๆ อีกมากมาย
คุณสมบัติเด่นของ AI Office Bot:
- ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับแพลตฟอร์มต่าง ๆ เช่น Slack, Google Sheetsและเครื่องมือ CRMเพื่อช่วยให้การจัดการข้อมูล การนัดหมาย และการสื่อสารเป็นเรื่องง่าย
- สร้างและอธิบายสูตรที่ซับซ้อนใน Google Sheets, Excel หรือ Airtable
- เชื่อมต่อ AI Office Bot กับ Photoshop และ Premiere Pro เพื่อกระบวนการสร้างสรรค์ที่ราบรื่นยิ่งขึ้นและผลลัพธ์ของโครงการที่ดีกว่า
- สร้างและเข้าใจสูตรร่วมกับทีมของคุณอย่างร่วมมือกัน ลดความสับสนและลดข้อผิดพลาด
ข้อจำกัดของ AI Office Bot:
- ปัญหาทางเทคนิคหรือข้อผิดพลาดส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพหรือความน่าเชื่อถือ
- ไม่สามารถจัดการกับคำขอที่ไม่ชัดเจนซึ่งต้องการการตัดสินใจหรือความคิดสร้างสรรค์จากมนุษย์
ราคาของ AI Office Bot:
- ฟรี
- ข้อดี: $2.08/เดือน
คะแนนและรีวิวของ AI Office Bot:
- G2: ไม่มีการให้คะแนนเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีคะแนนเพียงพอ
8. สูตรประสาท
Neural Formula เป็นเครื่องมือสร้างสูตรใน Excel ที่ประหยัดงบประมาณ ช่วยให้คุณสร้าง อัตโนมัติ และแปลสูตรต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย จุดมุ่งหมายหลักคือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการสเปรดชีตและการวิเคราะห์ข้อมูลผ่านความสามารถของปัญญาประดิษฐ์ (AI) และการเรียนรู้ของเครื่อง
คุณสมบัติเด่นของ Neural Formula:
- มองเห็นและเปลี่ยนแปลงข้อมูลในหลากหลายวิธี สร้างกราฟ แผนภูมิ และฮิสโตแกรมเพื่อดูแนวโน้มในข้อมูลของคุณ
- แปลสูตรเป็นภาษาต่างๆ ด้วยฟีเจอร์แปลสูตรในตัว
- ใช้เครื่องมือของ Neural Formula ร่วมกับ VBA Macros และ Office Scripts ของคุณได้อย่างง่ายดาย เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีการสร้างสูตรแต่ละสูตรโดยใช้ฟีเจอร์อธิบายที่ให้คำอธิบายโดยละเอียดสำหรับสูตรที่สร้างขึ้น
- ปรับหรือแก้ไขสูตรที่สร้างขึ้นตามความต้องการและความชอบของคุณได้อย่างยืดหยุ่น
ข้อจำกัดของสูตรประสาท:
- จำกัดเฉพาะ Excel และ GSheets เท่านั้น; ไม่รองรับซอฟต์แวร์สเปรดชีตอื่น ๆ
- ไม่มีแอปพลิเคชันสำหรับเดสก์ท็อป
ราคาของสูตรประสาท:
- เริ่มต้น: $10/เดือน
- มืออาชีพ: 20 ดอลลาร์/เดือน
- องค์กร: 40 ดอลลาร์/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Neural Formula:
- G2: ไม่มีการให้คะแนนเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีคะแนนเพียงพอ
9. โปรมพ์ทลูป
PromptLoop คือผู้ช่วย AI สำหรับ Excel และ Google Sheets ของคุณ มันช่วยคุณจัดหมวดหมู่และสรุปข้อมูลของคุณ หรือเพียงแค่ทำให้ดูดีขึ้น
สิ่งที่คุณต้องทำคือป้อนสูตร และ PromptLoop จะใช้ AI ให้คำตอบที่ชาญฉลาดตามข้อมูลที่คุณให้ แต่ไม่ใช่แค่เรื่องความเรียบง่ายเท่านั้น แพลตฟอร์มนี้ยังให้คุณสร้างขั้นตอนการทำงานที่กำหนดเอง สรุปข้อมูล ค้นหาเว็บ และอื่นๆ อีกมากมาย
คุณสมบัติเด่นของ PromptLoop:
- ใช้โมเดล AI ขั้นสูง เช่น GPT-3 เพื่อทำความเข้าใจ คำนวณ และปรับข้อมูลอย่างรวดเร็ว สร้างผลลัพธ์ที่ถูกต้องและเรียลไทม์
- ใช้โมเดล AI ที่ปรับแต่งตามความต้องการเพื่อสร้างแบบจำลองสเปรดชีตที่สามารถจัดการ, สกัด, หรือสรุปข้อความ
- เพิ่มประสิทธิภาพของคุณด้วยการทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติด้วยสูตรง่าย ๆ
- จัดการข้อมูลได้อย่างง่ายดายด้วยส่วนเสริมที่ใช้งานง่ายสำหรับ Google Sheets
ข้อจำกัดของ PromptLoop:
- เส้นทางการเรียนรู้ที่สูงขึ้น (การปรับแต่งต้องใช้ความเชี่ยวชาญทางเทคนิค)
- ขาดการรองรับหลายภาษา
- จำกัดเฉพาะเครื่องมือการแสดงข้อมูลในแผ่นงาน
ราคาของ PromptLoop:
- ฟรี
- ราคาเริ่มต้น: $29/เดือน
คะแนนและรีวิวของ PromptLoop:
- G2: ไม่มีการให้คะแนนเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีคะแนนเพียงพอ
10. การค้นหาที่ดี
Goodlookup เป็นเครื่องมือที่เชื่อถือได้ ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการในการใช้งานสเปรดชีตของคุณ มันมีความสามารถตามธรรมชาติในการเข้าใจและตีความข้อมูลได้เช่นเดียวกับ GPT-3 (โมเดลภาษาที่มีชื่อเสียงในด้านความเป็นธรรมชาติ)
มันมีความสามารถทางสัญชาตญาณของ GPT-3 พร้อมความสามารถในการจับคู่ที่ทรงพลังสำหรับการเชื่อมต่อข้อมูล หากคุณเคยใช้ vlookup หรือ index match คุณอาจคิดว่า GoodLookup คือเวอร์ชันที่ก้าวไปอีกขั้น
เครื่องมือนี้ได้รับการฝึกฝนให้เข้าใจข้อมูลของคุณในแบบเดียวกับที่ GPT-3 เข้าใจภาษา มันสามารถค้นหาแบบแผนและความสัมพันธ์ได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้น หากคุณมีข้อมูลที่ไม่ตรงกันอย่างสมบูรณ์ GoodLookup ยังสามารถเชื่อมโยงข้อมูลเหล่านั้นได้อย่างแม่นยำ
คุณสมบัติเด่นของ Goodlookup:
- ใช้ความเข้าใจเชิงความหมายของความเชื่อมโยงระหว่างหัวข้อเพื่อจัดระเบียบสิ่งต่างๆ เป็นกลุ่มตามความคล้ายคลึงกัน
- รับผลลัพธ์ที่แม่นยำและมีคุณค่ามากขึ้นในการตีความข้อมูลด้วยการจับคู่ข้อความที่พัฒนาขึ้น
- ได้รับประโยชน์จากระบบการให้คะแนนสำหรับการจับคู่ ซึ่งบ่งชี้ว่าคำต่าง ๆ มีความสอดคล้องกันในมิติเวกเตอร์มากน้อยเพียงใด ระบบการให้คะแนนที่โปร่งใสนี้ช่วยให้ได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำและละเอียด
ข้อจำกัดของ Goodlookup:
- ไม่มีเวอร์ชันฟรี
- Goodlookup ถูกสร้างขึ้นโดยเฉพาะสำหรับ Google Sheets และไม่คุ้นเคยกับซอฟต์แวร์สเปรดชีตอื่น ๆ
ราคาของ Goodlookup:
- การสมัครสมาชิกรายปี: $15/ต่อปี
คะแนนและรีวิวของ Goodlookup:
- G2: ไม่มีการให้คะแนนเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการให้คะแนนเพียงพอ
อ่านเพิ่มเติม: ทำงานให้เร็วขึ้นด้วยเทคนิคเพิ่มประสิทธิภาพเหล่านี้ และเครื่องมือ AI ของ Google Sheets!
เครื่องมือ AI อื่น ๆ ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณใน Excel
แม้จะไม่ใช่เครื่องมือ AI สำหรับ Excel แต่ ClickUp เพิ่มคุณค่าด้วยการทำให้ขั้นตอนการทำงานง่ายขึ้นและมอบพื้นที่ที่ราบรื่นสำหรับการสร้างสูตร
ต่างจากเครื่องมือ Excel ที่ขับเคลื่อนด้วย AI อื่น ๆ ClickUp ไม่เพียงแต่ทำงานในขอบเขตของสเปรดชีตเท่านั้น แต่ยังมอบคุณสมบัติที่ทรงพลังสำหรับการจัดการโครงการ การติดตามงาน และการประสานงานในทีมอีกด้วย แม้ว่าจะไม่ได้ทำงานภายใน Excel แต่ก็สามารถทำให้งานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลง่ายขึ้นผ่านอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย
คลิกอัพ
ClickUp AIช่วยให้คุณสร้างเนื้อหาที่ยอดเยี่ยมได้ด้วยการให้คำแนะนำตามความต้องการของคุณ มันมอบฟังก์ชันการทำงานที่ทรงพลังสำหรับการสร้างสูตรในเอกสาร ทำให้เป็นเครื่องมือที่หลากหลายสำหรับการจัดการเอกสารและการทำงานร่วมกัน
ยิ่งไปกว่านั้นฟีเจอร์มุมมองตารางของ ClickUp ยังเป็นทางเลือกแทน Excelสำหรับการจัดระเบียบและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ ClickUp ยังสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานหลากหลายประเภทเพื่อการจัดการเวิร์กโฟลว์ที่ราบรื่นไร้รอยต่อบนแพลตฟอร์มต่าง ๆ
คุณสมบัติเด่นของ ClickUp:
- การจัดการงานที่มีประสิทธิภาพ: จัดระเบียบงาน กำหนดลำดับความสำคัญ และติดตามความคืบหน้าได้อย่างราบรื่นด้วยคุณสมบัติการจัดการงานที่มีประสิทธิภาพ
- มุมมองที่ยืดหยุ่น: ให้มุมมองที่หลากหลาย เช่น รายการ กระดาน ปฏิทิน และแผนภูมิแกนต์ เพื่อแสดงและจัดการงานในรูปแบบที่ตรงกับความต้องการของคุณ
- ความสามารถในการผสานรวม: ผสานรวมกับแอปพลิเคชันและเครื่องมือของบุคคลที่สามมากมายเพื่อการทำงานที่ราบรื่น
- เครื่องมือการทำงานร่วมกัน: ด้วยคุณสมบัติเช่น ความคิดเห็น, การกล่าวถึง,และการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์, ClickUp ส่งเสริมการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและการทำงานเป็นทีม
- ความเข้ากันได้ข้ามแพลตฟอร์ม: เข้าถึงได้บนอุปกรณ์และแพลตฟอร์มต่างๆ เพื่อการจัดการงานที่ราบรื่นทุกเวลา ทุกที่
ข้อจำกัดของ ClickUp:
- เนื่องจากมีคุณสมบัติและกรณีการใช้งานที่หลากหลาย ClickUp อาจมีเส้นโค้งการเรียนรู้ที่สูงชันสำหรับบางคน
- คุณสมบัติขั้นสูงบางอย่างสามารถเข้าถึงได้เฉพาะในแผนชำระเงินเท่านั้น
ราคาของ ClickUp:
คะแนนและรีวิว ClickUp:
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000+)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,500 รายการ)
ยกระดับสเปรดชีตของคุณด้วยเครื่องมือ AI ของ Excel
ยกระดับเกมสเปรดชีตของคุณไปอีกขั้นด้วยเครื่องมือ AI Excel เหล่านี้ ซึ่งช่วยให้คุณค้นพบข้อมูลเชิงลึกที่ซ่อนอยู่ ประหยัดเวลา และบรรลุผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้น
ClickUp นำศักยภาพมาให้คุณไม่เพียงแค่เปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานของคุณเท่านั้น แต่ยังรวมถึงวิธีการทำงานทั้งหมดของคุณด้วย เตรียมตัวให้พร้อมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณผ่าน ClickUp—ด้วยพลังของ AIสมัครใช้ ClickUpได้ฟรี