บล็อก ClickUp
Microsoft Excel

วิธีสร้างรายงาน Excel (พร้อมขั้นตอนและแม่แบบ)

Praburam
PraburamGrowth Marketing Manager
20 พฤษภาคม 2568

คุณเคยใช้เวลาหลายชั่วโมงต่อสู้กับข้อมูลใน Excel เพียงเพื่อจะได้รายงานที่นิ่งเฉยซึ่งไม่ได้บอกเล่าเรื่องราวทั้งหมดหรือไม่? คุณไม่ได้เป็นคนเดียว

การหลงทางในแถวและคอลัมน์เหล่านั้นเป็นเรื่องง่าย ซึ่งนำไปสู่การเสียเวลาและพลาดข้อมูลสำคัญ

ตอนนี้ ลองจินตนาการถึงการสร้างรายงานที่ชัดเจนและให้ข้อมูลครบถ้วนได้ในเวลาเพียงเสี้ยววินาทีด้วย Excel ⌛

เรามีวิธีที่ดีกว่าในการใช้ Excel สำหรับรายงานเพื่อระบุแนวโน้ม เปรียบเทียบข้อมูล หรือค้นหาแบบแผน มันจะนำข้อมูลดิบของคุณมาแปลงเป็นรูปแบบที่เข้าใจง่ายขึ้น

คู่มือนี้จะมอบเทคนิค Excelที่ช่วยให้คุณสร้างรายงานที่น่าสนใจและมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งทำงานซ้ำๆ ที่น่าเบื่อให้เป็นอัตโนมัติ

หากคุณกำลังพิจารณาเปลี่ยนจาก Excel, ClickUp พร้อมให้บริการคุณ. รับการเข้าถึงฟรีสำหรับรายงานที่ชัดเจน, การติดตามที่ง่าย, และการผสานรวมเครื่องมือ—ไม่มีเทคโนโลยีที่ซับซ้อน. เราจะบอกคุณทุกอย่างเกี่ยวกับมัน.

มาเริ่มกันที่การรายงานใน Excel กันเลย 👇

การเข้าใจรายงาน Excel

ก่อนที่เราจะพูดถึงวิธีที่ดีที่สุดในการสร้างรายงาน Excel มาทำความเข้าใจก่อนว่าอะไรที่ทำให้ Excel แตกต่างจากสเปรดชีตพื้นฐาน

สเปรดชีต:

สเปรดชีตคือเอกสารดิจิทัลที่จัดระเบียบข้อมูลในรูปแบบแถวและคอลัมน์ เป็นเวอร์ชันคอมพิวเตอร์ของสมุดบัญชีหรือแผ่นงานกระดาษที่ช่วยให้สามารถป้อนข้อมูลพื้นฐาน คำนวณโดยใช้สูตร และจัดรูปแบบเพื่อนำเสนอข้อมูลให้ดียิ่งขึ้น

โปรแกรมซอฟต์แวร์หลายตัว รวมถึง Google Sheets, LibreOffice Calc และ WPS Spreadsheet ก็มีฟังก์ชันการทำงานของสเปรดชีตเช่นกัน

Microsoft Excel:

Microsoft Excel เป็นแอปพลิเคชันสเปรดชีตที่พัฒนาโดย Microsoft พร้อมชุดคุณสมบัติขั้นสูง

ซอฟต์แวร์สเปรดชีตแบบง่าย ๆทำงานได้ดีสำหรับข้อมูลพื้นฐานและการคำนวณ. แต่เมื่อสิ่งต่าง ๆ กลายเป็นเรื่องซับซ้อน คุณสมบัติขั้นสูงของ Excel จะช่วยคุณเจาะลึกข้อมูล สร้างรายงาน และประหยัดเวลา.

ความแตกต่างระหว่างการรายงานแบบแมนนวลและแบบอัตโนมัติ

การรายงานอัตโนมัติช่วยประหยัดเวลา ปรับปรุงความถูกต้อง และเพิ่มความสามารถในการขยายตัวโดยการทำให้กระบวนการทำงานเป็นระบบผ่านซอฟต์แวร์ ช่วยลดข้อผิดพลาด ให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การวิเคราะห์ และจัดการกับข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อการร่วมมือและข้อมูลเชิงลึกได้ทันที

นี่คือการเปรียบเทียบอย่างรวดเร็วระหว่างการรายงานแบบแมนนวลและแบบอัตโนมัติ:

ลักษณะการรายงานด้วยตนเองรายงานอัตโนมัติ
กระบวนการมันเกี่ยวข้องกับความพยายามของมนุษย์ ตั้งแต่การรวบรวมข้อมูลและการจัดรูปแบบ ไปจนถึงการคำนวณ การสร้างแผนภูมิ และการรวบรวมรายงาน มันใช้เวลาและมีความเสี่ยงต่อข้อผิดพลาดมันใช้ซอฟต์แวร์หรือเครื่องมือเพื่อทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติ ข้อมูลมักถูกดึงมาจากระบบต้นทางโดยตรง การคำนวณถูกดำเนินการโดยอัตโนมัติ และรายงานถูกสร้างขึ้นโดยมีการแทรกแซงจากมนุษย์น้อยที่สุด
เวลาและประสิทธิภาพอาจใช้เวลาเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับรายงานที่ซับซ้อนหรือรายงานที่ต้องการการอัปเดตบ่อยครั้งมันช่วยประหยัดเวลาอย่างมีนัยสำคัญโดยการอัตโนมัติงานที่ทำซ้ำ ๆ มันช่วยให้ทรัพยากรบุคคลมีเวลาว่างสำหรับการวิเคราะห์, การตีความ, และการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ตามข้อมูล
ความถูกต้องและความสม่ำเสมอมีความเสี่ยงต่อข้อผิดพลาดมากขึ้นเนื่องจากความผิดพลาดในการป้อนข้อมูลของมนุษย์ ความไม่สอดคล้องของสูตร และรูปแบบที่แตกต่างกันในรายงานต่างๆมันช่วยลดข้อผิดพลาดโดยการลดการแทรกแซงของมนุษย์ให้น้อยที่สุด และทำให้การคำนวณและการจัดรูปแบบเป็นไปอย่างสม่ำเสมอ ตามกฎที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
ความสามารถในการขยายขนาดมันกลายเป็นเรื่องยากขึ้นและใช้เวลานานขึ้นเมื่อปริมาณข้อมูลเพิ่มขึ้นสามารถจัดการกับชุดข้อมูลขนาดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้เหมาะสำหรับธุรกิจที่กำลังเติบโตซึ่งมีความต้องการข้อมูลเพิ่มขึ้น
ความร่วมมือและการแบ่งปันมักเกี่ยวข้องกับการแจกจ่ายด้วยตนเอง (เช่น ไฟล์แนบทางอีเมล) ซึ่งอาจยุ่งยากและจำกัดการเข้าถึงแบบเรียลไทม์สามารถแชร์รายงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้โดยอัตโนมัติผ่านแพลตฟอร์มบนคลาวด์ ซึ่งช่วยให้เกิดการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์และการเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกล่าสุด

วิธีสร้างรายงาน Excel

การสร้างรายงาน Excel นั้นค่อนข้างง่ายหากคุณเข้าใจสิ่งต่อไปนี้:

  • วัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมายของรายงาน
  • ข้อกำหนดข้อมูลเฉพาะ
  • แหล่งข้อมูลที่มีอยู่
  • แนวทางหรือมาตรฐานที่เกี่ยวข้องสำหรับการรายงานและ
  • รูปแบบหรือสไตล์การนำเสนอที่ต้องการ

นี่คือวิธีที่คุณสามารถสร้างรายงานได้ดี:

ขั้นตอนที่ 1: เพิ่มและเตรียมข้อมูลของคุณ

สำหรับชุดข้อมูลขนาดเล็ก คุณสามารถป้อนข้อมูลของคุณลงในเซลล์แต่ละเซลล์ด้วยตนเอง หรือนำเข้าข้อมูลที่มีอยู่จากแหล่งต่าง ๆ เช่น ไฟล์ CSV, ไฟล์ข้อความ หรือฐานข้อมูลได้โดยอัตโนมัติ

ไมโครซอฟต์ เอ็กเซล
การสร้างรายงาน Excel นั้นง่ายเมื่อคุณเข้าใจวัตถุประสงค์ของมัน

นี่คือคำแนะนำบางประการเพื่อให้ข้อมูลที่คุณป้อนเป็นมิตรกับผู้ใช้มากขึ้น:

  • ติดป้ายกำกับแต่ละคอลัมน์ด้วยหัวข้อที่อธิบายชัดเจนเพื่อกำหนดหมวดหมู่ของข้อมูล
  • ปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลทั้งหมดมองเห็นได้ชัดเจน ดับเบิลคลิกที่เส้นแบ่งระหว่างหัวคอลัมน์เพื่อปรับความกว้างให้พอดีกับข้อมูลที่กว้างที่สุดโดยอัตโนมัติ หรือลากเส้นขอบด้วยเมาส์เพื่อปรับความกว้างด้วยตนเอง
ไมโครซอฟต์ เอ็กเซล
Excel ช่วยลดขั้นตอนในการป้อนข้อมูล ปรับปรุงความอ่านง่ายด้วยเส้นขอบ การแรเงา ตัวหนา และสูตรคำนวณ พร้อมทั้งทำให้การวิเคราะห์ข้อมูลง่ายขึ้นด้วยพื้นฐานที่มั่นคง
  • ใช้เส้นขอบและเงาเพื่อแยกแยะส่วนหัว, ยอดรวม, หรือส่วนสำคัญอื่น ๆ อย่างชัดเจน. ซึ่งช่วยให้ผู้ชมสามารถนำทางและเข้าใจโครงสร้างข้อมูลได้ดีขึ้น
  • ใช้ตัวหนาหรือสีสำหรับหัวข้อและข้อมูลสำคัญเพื่อเพิ่มความชัดเจนและความน่าสนใจทางสายตา
  • ใช้สูตรเช่น SUM, AVERAGE, หรือ COUNT เพื่อคำนวณผลรวม, ค่าเฉลี่ย, หรือจำนวนข้อมูลโดยอัตโนมัติ แสดงผลลัพธ์ในเซลล์ที่ต่างกันเพื่อความชัดเจน Excel มีสูตรมากมายสำหรับการคำนวณต่าง ๆ ทำให้การวิเคราะห์ข้อมูลมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ด้วยพื้นฐานที่เตรียมไว้อย่างดี คุณพร้อมที่จะก้าวไปสู่การมองเห็นข้อมูลธุรกิจของคุณแล้ว

ขั้นตอนที่ 2: แสดงข้อมูลด้วย PivotTables และแผนภูมิ

การใช้ภาพร่วมกับข้อมูลช่วยให้คุณมองเห็นรูปแบบและแนวโน้มได้ง่ายขึ้น ซึ่งช่วยให้การตัดสินใจและการแบ่งปันข้อมูลกับทีมของคุณง่ายขึ้น

มาสำรวจสององค์ประกอบทางภาพที่สำคัญ: PivotTables และแผนภูมิ

1. การใช้ PivotTables เพื่อสร้างรายงานจากไฟล์ Excel Spreadsheet

PivotTable เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้คุณสามารถจัดเรียงใหม่และสรุปข้อมูลจากคอลัมน์และแถวที่เลือกไว้ในรูปแบบที่จัดการได้ง่ายขึ้น โดยไม่เปลี่ยนแปลงชุดข้อมูลต้นฉบับ

ด้วย PivotTables คุณสามารถวิเคราะห์ชุดข้อมูลขนาดใหญ่ได้อย่างรวดเร็ว ระบุรูปแบบ และสร้างรายงานที่ให้ข้อมูลเชิงลึกโดยการสรุป จัดกลุ่ม กรอง และคำนวณข้อมูลแบบไดนามิก

นี่คือวิธีที่คุณสามารถสร้างรายงานจากไฟล์ Excel Spreadsheet โดยใช้ PivotTable:

  • ไฮไลต์ช่วงข้อมูลที่คุณต้องการวิเคราะห์
  • ไปที่แท็บ แทรก และคลิก PivotTable
ไมโครซอฟต์ เอ็กเซล
PivotTables ช่วยคุณวิเคราะห์ข้อมูลได้รวดเร็วขึ้นโดยการจัดเรียง, สรุป, กลุ่ม, คัดกรอง, และคำนวณข้อมูลอย่างไดนามิก
  • ในบานหน้าต่าง PivotTable Fields ให้ลากและวางฟิลด์ไปยังส่วน แถว, คอลัมน์, หรือ ค่า เพื่อกำหนดวิธีที่คุณต้องการจัดระเบียบและสรุปข้อมูลของคุณ
  • ใช้ตัวกรองทางด้านข้างเพื่อปรับปรุงการวิเคราะห์ของคุณและค้นหาแนวโน้มเฉพาะภายในข้อมูลของคุณ

2. การสร้างแผนภูมิและตารางพื้นฐานสำหรับรายงาน Excel

แผนภูมิแสดงข้อมูลจากตาราง Excel อย่างชัดเจน ทำให้เข้าใจแนวโน้ม รูปแบบ และความสัมพันธ์ภายในข้อมูลได้ง่ายขึ้น

Excel มีแผนภูมิหลากหลายประเภท เช่น แผนภูมิแท่ง แผนภูมิเส้น แผนภูมิวงกลม และแผนภูมิกระจาย ซึ่งแต่ละประเภทเหมาะสำหรับข้อมูลและการวิเคราะห์ที่แตกต่างกัน

นี่คือวิธีการสร้างแผนภูมิพื้นฐาน:

  • เลือกข้อมูลที่คุณต้องการให้แสดงเป็นภาพ
  • ไปที่แท็บ แทรก และคลิกประเภทแผนภูมิที่ต้องการ (เช่น แผนภูมิแท่ง, แผนภูมิวงกลม, เป็นต้น)
ตัวอย่างไฟล์สเปรดชีต Excel ที่มีเครื่องมือรายงานเฉพาะ
Excel มีแผนภูมิหลากหลายรูปแบบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการด้านข้อมูลและการวิเคราะห์ของคุณ
  • ทดลองใช้รูปแบบแผนภูมิที่แตกต่างกันเพื่อค้นหาแบบที่เหมาะสมที่สุดในการแสดงข้อมูลของคุณ
ซอฟต์แวร์รายงาน Excel ที่ใช้สร้างรายงาน
Excel มีรูปแบบแผนภูมิที่หลากหลาย ค้นหารูปแบบที่ต้องการเพื่อสร้างรายงาน
  • ทำให้แผนภูมิของคุณชัดเจนและให้ข้อมูลโดยการปรับแต่งชื่อเรื่อง, แกน, และป้ายกำกับข้อมูล. ให้คำอธิบายสั้น ๆ เกี่ยวกับข้อมูลและหน่วยที่วัด.
  • เลือกสีที่เสริมสร้างแบรนด์หรือธีมการนำเสนอของคุณ เลือกแบบอักษรที่อ่านง่ายเพื่อเพิ่มความชัดเจน
  • พิจารณาประเภทของข้อมูลที่คุณกำลังนำเสนอ สำหรับแนวโน้ม ให้ใช้แผนภูมิเส้น สำหรับการเปรียบเทียบ ให้พิจารณาแผนภูมิแท่ง ทดลองใช้รูปแบบต่างๆ เพื่อค้นหาการแสดงผลทางภาพที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด
  • ดึงดูดความสนใจไปยังข้อมูลที่สำคัญ ใช้ตัวบ่งชี้ข้อมูล แถบสีต่างกัน หรือกล่องข้อความเน้นข้อความเพื่อเน้นแนวโน้มที่สำคัญหรือค่าที่ผิดปกติ

ขั้นตอนที่ 3: สร้างรายงาน Excel ของคุณ

ตอนนี้ข้อมูลของคุณได้ถูกเตรียมไว้แล้วและน่าสนใจทางสายตาแล้ว ถึงเวลาที่จะรวบรวมและนำเสนอรายงานของคุณ:

  • จัดเตรียมตารางข้อมูลที่เตรียมไว้, PivotTables, แผนภูมิ, และข้อความเพิ่มเติมใด ๆ ให้อยู่ในรูปแบบที่ชัดเจนและมีเหตุผลเพื่อให้ข้อมูลไหลลื่น
  • ใช้ส่วนหัวและส่วนท้ายเพื่อใส่ชื่อรายงาน วันที่ หรือหมายเลขหน้า เพื่อเพิ่มบริบทและความชัดเจนให้กับรายงานของคุณ
  • รักษาการจัดรูปแบบให้สม่ำเสมอทั่วทั้งรายงานของคุณ โดยใช้รูปแบบตัวอักษร สี และการจัดวางที่เหมือนกัน

ขั้นตอนที่ 4: บันทึกและแชร์รายงานของคุณกับทีมของคุณ

การบันทึกและแชร์รายงาน Excel ของคุณนั้นทำได้ง่าย:

  • ไปที่แถบด้านบนซ้ายและเลือก ไฟล์ คุณจะเห็นดังนี้:
ส่วนบันทึกเป็น ใน Microsoft Excel
การบันทึกไฟล์ใน Excel ในรูปแบบต่าง ๆ ทำให้สิ่งต่าง ๆ ง่ายขึ้น
  • บันทึกไฟล์รายงานของคุณเป็นไฟล์ Excel (.xlsx) เพื่อความสะดวกในการเข้าถึงและอ้างอิงในอนาคต
  • ไปที่มุมขวาบนเพื่อแชร์หรือทำงานร่วมกัน:
การแชร์การตั้งค่า
Excel มีฟีเจอร์แชร์ในตัวที่ช่วยให้คุณสามารถแชร์รายงานของคุณกับผู้อื่นและให้พวกเขาดูหรือแก้ไขได้แบบเรียลไทม์
  • Excel มีฟีเจอร์การทำงานร่วมกันในตัว คุณสามารถแชร์รายงานของคุณกับผู้อื่นและอนุญาตให้พวกเขาดูหรือแม้แต่แก้ไขเอกสารแบบเรียลไทม์ได้ (ขึ้นอยู่กับสิทธิ์การตั้งค่าการเข้าถึงของคุณที่ การจัดการการเข้าถึง ด้านบน)

วิธีตั้งค่าการรายงานอัตโนมัติ

การรายงานอัตโนมัติช่วยขจัดงานที่ต้องทำด้วยตนเอง เช่น การคัดลอก วาง และอัปเดตข้อมูล โดยจัดการงานที่ทำซ้ำๆ ได้อย่างง่ายดายด้วยซอฟต์แวร์

มีหลายวิธีในการทำให้รายงานExcel เป็นอัตโนมัติขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของการสร้างแบบจำลองข้อมูล

นี่คือรายละเอียดของวิธีการที่พบบ่อยที่สุด:

1. การใช้สูตรและฟังก์ชัน (สำหรับรายงานที่ง่ายขึ้น):

  • วางแผนผังรายงานของคุณ: ก่อนที่คุณจะเริ่มสร้างรายงานอัตโนมัติ ให้ร่างโครงสร้างของรายงานก่อน กำหนดตำแหน่งที่คุณต้องการสำหรับหัวข้อ ชื่อเรื่อง ตารางข้อมูล และแผนภูมิ การวางแผนล่วงหน้าจะช่วยให้สูตรของคุณเป็นระเบียบ
  • จัดระเบียบข้อมูลของคุณ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแหล่งข้อมูลของคุณ (เวิร์กชีตอื่นหรือไฟล์ภายนอก) มีโครงสร้างที่ดีและสอดคล้องกัน ซึ่งหมายความว่าแถวและคอลัมน์มีป้ายกำกับที่ชัดเจน และข้อมูลถูกป้อนอย่างสม่ำเสมอ
  • ใช้สูตรที่มีอยู่ในตัว: Excel มีห้องสมุดสูตรมากมายที่สามารถทำให้การคำนวณและการกรอกข้อมูลในรายงานของคุณเป็นไปโดยอัตโนมัติ นี่คือสูตรที่ใช้บ่อย: SUM: คำนวณผลรวมของช่วงเซลล์ VLOOKUP/INDEX MATCH: ฟังก์ชันนี้ดึงข้อมูลเฉพาะจากตารางอื่นตามเกณฑ์ที่ตรงกัน เหมาะสำหรับการอ้างอิงข้อมูลจากแผ่นงานแยกต่างหาก การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข: จัดรูปแบบเซลล์โดยอัตโนมัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ มีประโยชน์สำหรับการเน้นแนวโน้มที่สำคัญหรือค่าที่เกินกำหนด
  • SUM: คำนวณผลรวมของช่วงเซลล์
  • VLOOKUP/INDEX MATCH: ฟังก์ชันนี้ดึงข้อมูลเฉพาะจากตารางอื่นตามเกณฑ์การจับคู่ เหมาะสำหรับการอ้างอิงข้อมูลจากชีตที่แยกกัน
  • การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข: จัดรูปแบบเซลล์โดยอัตโนมัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ มีประโยชน์สำหรับการเน้นแนวโน้มที่สำคัญหรือค่าที่เกินกำหนด
  • เชื่อมต่อกับข้อมูลภายนอก (ไม่บังคับ): หากข้อมูลของคุณมาจากแหล่งอื่น เช่น ฐานข้อมูล คุณสามารถตั้งค่าการเชื่อมต่อใน Excel ได้ ซึ่งจะช่วยให้รายงานของคุณดึงข้อมูลใหม่โดยอัตโนมัติเมื่อใดก็ตามที่ต้องการ
  • SUM: คำนวณผลรวมของช่วงเซลล์
  • VLOOKUP/INDEX MATCH: ฟังก์ชันนี้ดึงข้อมูลเฉพาะจากตารางอื่นตามเกณฑ์การจับคู่ เหมาะสำหรับการอ้างอิงข้อมูลจากชีตที่แยกกัน
  • การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข: จัดรูปแบบเซลล์โดยอัตโนมัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ มีประโยชน์สำหรับการเน้นแนวโน้มที่สำคัญหรือค่าที่เกินกำหนด

2. การบันทึกมาโคร (สำหรับงานที่ทำซ้ำ)

  • ไปที่แท็บ นักพัฒนา (หากไม่แสดง ให้เปิดใช้งาน: ไฟล์ > ตัวเลือก > กำหนดแถบริบบอนเอง > เลือก นักพัฒนา) คลิก บันทึกมาโคร ตั้งชื่อมาโครให้ชัดเจนแล้วกด ตกลง
ไมโครซอฟต์ เอ็กเซล
Excel ยังมีฟีเจอร์มาโครเพื่อเพิ่มความสะดวกและเป็นมิตรต่อผู้ใช้
  • ตอนนี้ ให้คุณดำเนินการตรวจสอบทุกขั้นตอนที่ต้องการให้ระบบทำงานอัตโนมัติในกระบวนการสร้างรายงานของคุณด้วยตนเอง ซึ่งอาจรวมถึงการจัดรูปแบบเซลล์ การแทรกแผนภูมิ หรือการคำนวณต่าง ๆ
  • เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนที่ทำด้วยตนเองแล้ว ให้คลิก หยุดการบันทึก ที่แท็บนักพัฒนา
ไมโครซอฟต์ เอ็กเซล
การหยุดบันทึกและดูซ้ำใน Excel นั้นง่ายมาก
  • เมื่อใดก็ตามที่คุณต้องการสร้างรายงานขึ้นมาใหม่ ให้เรียกใช้มาโครโดยคลิกที่ปุ่มบันทึกที่คุณตั้งชื่อไว้ (โดยปกติจะอยู่ในส่วนมาโครของแท็บนักพัฒนา) มาโครจะเล่นซ้ำทุกการกระทำที่คุณบันทึกไว้ และสร้างรายงานโดยอัตโนมัติ

3. การใช้ VBA (สำหรับการทำงานอัตโนมัติขั้นสูง)

1. เปิดใช้งานแท็บนักพัฒนา:

  • คุณจะต้องให้แท็บนักพัฒนา (Developer) ปรากฏอยู่เพื่อเข้าถึงเครื่องมือ VBA
  • ไปที่ ไฟล์ > ตัวเลือก > ปรับแต่งริบบอน
  • ในบานหน้าต่างด้านขวา ภายใต้แท็บหลัก ให้ทำเครื่องหมายที่ช่องสำหรับนักพัฒนา คลิก ตกลง

2. เปิดตัวแก้ไข VBA:

  • คลิกที่แท็บนักพัฒนา
  • ในริบบอน ให้คลิก Visual Basic

3. เขียนโค้ด VBA ของคุณ:

ในหน้าต่าง VBA Project (เปิดในขั้นตอนที่ 2) คุณจะเห็นโมดูล (VBAProject > VBA Modules > Module1) นี่คือที่ที่คุณจะเขียนโค้ดของคุณ

คุณสามารถใช้มาโครที่บันทึกไว้เป็นฐานและแก้ไขโค้ด VBA ภายในโมดูล หรือเขียนโค้ดใหม่ทั้งหมดก็ได้

โบนัส:เครื่องมือ Excel ด้วย AI!

การผสานรวมรายงาน Excel กับระบบอื่น

รายงาน Excel มีประสิทธิภาพสูงสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล แต่บางครั้งจำเป็นต้องผสานรวมกับระบบอื่น ๆ เพื่อการทำงานที่ดีขึ้น

นี่คือวิธีที่คุณสามารถทำได้:

1. การผสานรวมกับ Microsoft Dynamics

การผสานรายงาน Excel กับ Dynamics ช่วยให้คุณสามารถใช้ข้อมูลเพื่อตัดสินใจได้ดีขึ้น นี่คือขั้นตอนการทำให้สำเร็จ:

การใช้ Microsoft Power Query (แนะนำ)

  • หากยังไม่ได้ติดตั้ง ให้ดาวน์โหลดและติดตั้ง Power Query add-in สำหรับ Excel ฟรี
  • ไปที่แท็บ ข้อมูล และคลิก รับข้อมูล > จากแหล่งอื่น > จาก Dynamics 365
  • เลือกอินสแตนซ์ของ Dynamics ของคุณและเข้าสู่ระบบด้วยข้อมูลประจำตัวของคุณ เลือกเอนทิตีข้อมูล (ตาราง) ที่เฉพาะเจาะจงซึ่งเกี่ยวข้องกับรายงานของคุณ
  • Power Query ช่วยให้คุณกรอง แปลง และจัดรูปแบบข้อมูลที่นำเข้าได้ก่อนที่จะโหลดลงในรายงาน Excel ของคุณ คลิก โหลด เพื่อนำข้อมูลเข้าสู่สเปรดชีตของคุณ

การเชื่อมต่อข้อมูล

  • ไปที่แท็บ ข้อมูล คลิก รับข้อมูลภายนอก > จากฐานข้อมูล > จาก Microsoft Dynamics
  • เลือกแอปพลิเคชัน Dynamics ที่เฉพาะเจาะจง (เช่น Dynamics 365 Sales) และให้ข้อมูลการเข้าสู่ระบบของคุณ
  • เลือกตารางที่คุณต้องการเชื่อมต่อและกำหนดเกณฑ์การกรองใด ๆ
  • คลิก นำเข้า เพื่อสร้างการเชื่อมต่อ จากนั้นคุณสามารถรีเฟรชข้อมูลรายงานของคุณด้วยตนเองหรือตั้งค่าการรีเฟรชอัตโนมัติเพื่อให้แน่ใจว่าคุณกำลังทำงานกับข้อมูลล่าสุดเสมอ

หมายเหตุ: ขั้นตอนเฉพาะอาจแตกต่างกันเล็กน้อยขึ้นอยู่กับเวอร์ชันของ Dynamics ที่คุณใช้ โปรดอ้างอิงเอกสารอย่างเป็นทางการของ Microsoft สำหรับคำแนะนำโดยละเอียดตามการตั้งค่าของคุณ

2. การเชื่อมโยงรายงาน Excel กับเวิลด์ไวด์เว็บ: การแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกทางออนไลน์

คุณสามารถขยายขอบเขตของรายงานของคุณได้โดยการทำให้รายงานของคุณเป็นมิตรกับเว็บไซต์มากขึ้น นี่คือวิธีการทำ:

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเค้าโครงและรูปแบบของรายงานของคุณเหมาะสมสำหรับการดูออนไลน์
  • ไปที่แท็บ ไฟล์ และคลิก บันทึกเป็น
  • เลือก Web Page (.htm/.html) จากเมนูแบบเลื่อนลงประเภท บันทึกเป็น คลิก บันทึก

การแบ่งปันและทำงานร่วมกันในรายงาน Excel

เมื่อคุณทำรายงาน Excel เสร็จแล้ว ให้แบ่งปันข้อมูลเชิงลึกของคุณกับทีมของคุณ ใช้วิธีการเหล่านี้เพื่อทำงานร่วมกัน:

1. การเผยแพร่ไปยัง SharePoint

SharePoint ช่วยให้คุณอัปโหลดและแชร์รายงาน Excel พร้อมการควบคุมเวอร์ชัน เพื่อให้มั่นใจว่าทุกคนทำงานบนเวอร์ชันล่าสุดและป้องกันการเขียนทับโดยไม่ได้ตั้งใจ

ตั้งค่าสิทธิ์เพื่อควบคุมว่าใครสามารถดู แก้ไข หรือแสดงความคิดเห็นในรายงานได้ โดยรักษาความมั่นคงของข้อมูลตามขั้นตอนต่อไปนี้:

  • เข้าสู่ระบบ SharePoint ของคุณ
  • ไปที่ไลบรารีเอกสารที่ต้องการ
  • คลิก อัปโหลด และเลือกไฟล์รายงาน Excel ของคุณ
  • (ไม่บังคับ) กำหนดระดับสิทธิ์การเข้าถึงและการแก้ไข

ลองดูทางเลือกอื่นสำหรับ Sharepoint เหล่านี้!

2. การแชร์ผ่านอีเมลและ File Explorer:

วิธีนี้รวดเร็วและง่ายเมื่อผู้ร่วมงานของคุณไม่มากนัก

แนบไฟล์รายงาน Excel ของคุณไปยังอีเมลใหม่ และส่งให้เพื่อนร่วมงานของคุณ. บันทึกไฟล์รายงานของคุณไว้ในโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันบนระบบเครือข่ายหรือบริการเก็บข้อมูลบนคลาวด์ (เช่น OneDrive) และให้สิทธิ์การเข้าถึงแก่ผู้ที่ต้องการใช้.

3. การแบ่งปันทรัพยากรและการทำงานร่วมกันบนเซิร์ฟเวอร์:

วิธีนี้ใช้สภาพแวดล้อมเซิร์ฟเวอร์ร่วมที่ผู้ใช้หลายคนสามารถเข้าถึงและแก้ไขรายงาน Excel เดียวกันได้พร้อมกัน

บางองค์กรอาจมีเซิร์ฟเวอร์สำหรับการทำงานร่วมกันโดยเฉพาะที่มีคุณสมบัติขั้นสูงสำหรับการทำงานกับรายงาน Excel

ไมโครซอฟท์นำเสนอเครื่องมือเช่น Excel Online (เป็นส่วนหนึ่งของ Microsoft 365) ที่ช่วยให้สามารถแก้ไขเอกสารร่วมกันแบบเรียลไทม์บนรายงาน Excel ที่เก็บไว้บนเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ร่วมกันได้ วิธีการนี้ต้องการโครงสร้างพื้นฐานของเซิร์ฟเวอร์ที่เหมาะสม และอาจต้องมีการมีส่วนร่วมจากแผนกไอทีสำหรับการตั้งค่าและการควบคุมการเข้าถึง

4. การเลือกวิธีการที่เหมาะสม

วิธีที่ดีที่สุดในการแบ่งปันและทำงานร่วมกันขึ้นอยู่กับความต้องการเฉพาะของคุณ:

  • สำหรับทีมขนาดเล็กและรายงานที่ไม่ซับซ้อน อีเมลหรือโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันอาจเพียงพอ
  • SharePoint เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับทีมขนาดใหญ่หรือรายงานที่ต้องการการควบคุมเวอร์ชันและการเข้าถึงแบบรวมศูนย์
  • สำหรับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ ให้พิจารณาโซลูชันบนคลาวด์ เช่น Excel Online

ข้อจำกัดของการรายงานด้วย Excel

แม้ว่า Excel จะเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังและหลากหลาย แต่ข้อจำกัดของมันก็จะปรากฏชัดเมื่อต้องจัดการกับการวิเคราะห์ข้อมูลที่ซับซ้อนหรือความต้องการในการรายงานขนาดใหญ่:

ข้อจำกัดที่ 1: ความสามารถในการขยายขนาด

Excel อาจทำงานช้าลงเมื่อจัดการกับชุดข้อมูลขนาดใหญ่มาก ทำให้ยากต่อการเปิด ใช้งาน และวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านั้น

มันไม่เหมาะสำหรับข้อมูลที่ซับซ้อนซึ่งมีการเชื่อมโยงระหว่างจุดต่าง ๆ มากมาย ซึ่งอาจนำไปสู่ข้อผิดพลาดและความไม่มีประสิทธิภาพเมื่อจัดการทั้งหมด

ข้อจำกัดที่ 2: การร่วมมือและการแบ่งปัน

Excel มีฟังก์ชันพื้นฐานสำหรับการแชร์รายงาน แต่การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์และการควบคุมเวอร์ชันอาจเป็นเรื่องท้าทาย โดยเฉพาะเมื่อมีผู้ใช้หลายคนแก้ไขรายงานเดียวกัน

การแชร์รายงาน Excel จำเป็นต้องมีการจัดการสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้อย่างรอบคอบ เพื่อหลีกเลี่ยงการละเมิดความปลอดภัยของข้อมูลและการแก้ไขโดยไม่ตั้งใจในการเรียกใช้รายงานโดยผู้ใช้ที่ไม่มีสิทธิ์

ข้อจำกัดที่ 3: การวิเคราะห์ข้อมูลและการทำงานอัตโนมัติ

ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลของ Excel เหมาะสมสำหรับงานพื้นฐาน แต่ขาดคุณสมบัติขั้นสูงที่มีอยู่ในเครื่องมือ Business Intelligence (BI) ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ

การคำนวณที่ซับซ้อนและการวิเคราะห์ทางสถิติอาจเป็นเรื่องยุ่งยาก

การทำให้งานรายงานที่ซับซ้อนใน Excel เป็นอัตโนมัติมักต้องใช้การเขียนสคริปต์ VBA ซึ่งอาจใช้เวลามากในการพัฒนาและบำรุงรักษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ใช้ที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิค

โบนัส:แม่แบบการจัดการโครงการใน Excel!

ClickUp เป็นทางเลือกแทน Excel สำหรับการสร้างรายงานข้อมูล

ClickUp เป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับ Excel เป็นเครื่องมือจัดการโครงการที่หลากหลายซึ่งช่วยให้คุณสร้างรายงานเชิงภาพที่เข้าใจง่าย

ลองดูว่าทำไม ClickUp ถึงมีประสิทธิภาพเหนือกว่าทุกเครื่องมือสำหรับการสร้างรายงานข้อมูล: 👇

ClickUp ทำให้การรายงานเป็นภาพเป็นเรื่องง่าย:

แดชบอร์ด ClickUpมีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย คุณสามารถลากและวางวิดเจ็ตต่างๆ เพื่อสร้างรายงานที่ปรับแต่งตามความต้องการของคุณได้

ปรับปรุงการรายงานให้มีประสิทธิภาพด้วยแดชบอร์ด ClickUp
เริ่มต้น
ปรับปรุงการรายงานให้มีประสิทธิภาพด้วยแดชบอร์ด ClickUp

ก้าวไปไกลกว่ารายงานข้อความธรรมดา ClickUp มีวิดเจ็ตหลากหลาย เช่น แถบความคืบหน้า แผนภูมิ (แท่ง เส้น วงกลม) แผนภูมิปริมาณงานและกระดานคัมบัง

อินเทอร์เฟซแดชบอร์ดช่วยให้คุณลากและวางวิดเจ็ตต่างๆ เพื่อสร้างมุมมองข้อมูลโครงการที่ปรับแต่งได้ตามต้องการ วิดเจ็ตเหล่านี้สามารถแสดงข้อมูลได้หลากหลายรูปแบบ รวมถึง:

  • รายการงาน: ติดตามงานที่ได้รับมอบหมาย ความคืบหน้า และกำหนดเวลา
  • แผนภูมิความก้าวหน้า: แสดงความก้าวหน้าของโครงการหรือทีมด้วยแผนภูมิแท่ง, แผนภูมิการเผาไหม้, หรือกระดานคัมบังใช้เทมเพลตรายงานความก้าวหน้าใน ClickUp เพื่อติดตามความก้าวหน้าของทีมคุณ
  • สรุปการติดตามเวลา: ตรวจสอบเวลาที่ใช้ไปกับงานและโครงการต่างๆเพื่อการจัดสรรทรัพยากรที่ดีขึ้น
  • แผนภูมิปริมาณงาน: ระบุจุดที่อาจเกิดคอขวดและตรวจสอบให้แน่ใจว่าการกระจายปริมาณงานมีความสมดุลทั่วทั้งทีมของคุณ
  • บัตรที่สามารถปรับแต่งได้: สร้างบัตรที่ไม่เหมือนใครพร้อมข้อมูลเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับความต้องการของโครงการของคุณ

ClickUp มอบความยืดหยุ่นสำหรับทุกโครงการ:

ความงดงามของแดชบอร์ดของ ClickUp อยู่ที่ความหลากหลายในการใช้งาน

ไม่ว่าจะเป็นการจัดการแคมเปญการตลาด, การพัฒนาซอฟต์แวร์แบบสปรินต์, หรือโครงการของลูกค้า, คุณสามารถออกแบบรายงานที่สามารถติดตามความคืบหน้าและตัวชี้วัดที่สำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพตามกระบวนการทำงานของคุณ

แดชบอร์ดของ ClickUp ไม่ได้ให้เพียงภาพรวมในระดับสูงเท่านั้น วิดเจ็ตหลายตัวช่วยให้คุณเจาะลึกรายละเอียดเบื้องหลังข้อมูลได้ ตัวอย่างเช่น การคลิกที่แถบความคืบหน้าอาจแสดงรายการงานที่เกี่ยวข้อง

ClickUp มีฟีเจอร์สำหรับการทำงานร่วมกันและการสื่อสาร:

คุณสามารถแชร์รายงานจากแดชบอร์ดของ ClickUp กับทีม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และลูกค้าได้อย่างง่ายดาย ช่วยให้ทุกคนได้รับข้อมูลที่ทันสมัยและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน

แดชบอร์ดของ ClickUp ไม่ใช่แค่การแสดงผลแบบคงที่ คุณสามารถแสดงความคิดเห็น มอบหมายงาน หรืออัปเดตข้อมูลด้วยวิดเจ็ตบางประเภท เพื่อส่งเสริมการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์

มุมมองตารางของ ClickUp ช่วยให้การเปลี่ยนจาก Excel เป็นเรื่องง่าย

มุมมองตารางของ ClickUpเป็นอีกหนึ่งคุณสมบัติที่มีคุณค่าซึ่งเสริมความสามารถในการรายงานแบบภาพได้อย่างลงตัว มุมมองตารางนำเสนออินเทอร์เฟซที่คล้ายกับสเปรดชีต ทำให้ผู้ใช้ที่คุ้นเคยกับ Excel หรือสเปรดชีตอื่นๆ สามารถเปลี่ยนผ่านได้อย่างราบรื่น

มุมมองตาราง ClickUp
จัดระเบียบงานและแก้ไขข้อมูลจำนวนมากด้วยมุมมองตาราง ClickUp ที่ตอบสนองและใช้งานง่าย

มันช่วยให้คุณสามารถสร้างรายงานและจัดการแหล่งข้อมูลและชุดข้อมูลหลายแหล่งที่เกี่ยวข้องกับโครงการของคุณได้ จัดระเบียบข้อมูลโดยใช้แถวและคอลัมน์ คล้ายกับสเปรดชีตแบบดั้งเดิม

เทมเพลตสเปรดชีตแก้ไขได้ของ ClickUpยังช่วยให้คุณกำหนดคอลัมน์แบบกำหนดเองเพื่อบันทึกข้อมูลเฉพาะที่สำคัญสำหรับโครงการของคุณได้อีกด้วย

เทมเพลตสเปรดชีตที่แก้ไขได้ของ ClickUp ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณสร้าง จัดการ และจัดเก็บบันทึกทางการเงินอย่างเป็นระเบียบ
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
เทมเพลตสเปรดชีตที่แก้ไขได้ของ ClickUp ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณสร้าง จัดการ และจัดเก็บบันทึกทางการเงินอย่างเป็นระบบ

เทมเพลตสเปรดชีตที่แก้ไขได้ของ ClickUp ช่วยให้คุณจัดการข้อมูลของคุณได้อย่างง่ายดาย:

  • นำเข้าข้อมูลโดยอัตโนมัติแทนการป้อนข้อมูลด้วยตนเอง
  • สร้างสูตรที่กำหนดเองสำหรับการคำนวณตัวเลขได้อย่างรวดเร็ว
  • ใช้ภาพเพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการหรือการลงทุน

มันช่วยให้การจัดระเบียบสเปรดชีตของคุณง่ายขึ้นในที่เดียว ความยืดหยุ่นทำให้การจัดรูปแบบตารางสะท้อนข้อมูลที่มีคุณค่าที่สุดต่อทีมของคุณ

สร้างรายงานข้อมูลได้อย่างง่ายดายด้วย ClickUp

ClickUp ช่วยให้คุณปรับแต่งรายงานให้เหมาะกับโครงการของคุณ, ทำให้ทุกคนอยู่ในความสอดคล้อง, และรวมทุกอย่างไว้ในที่เดียว.

ClickUp ช่วยให้คุณเล่าเรื่องราวของโครงการด้วยภาพที่สวยงาม การทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อ และข้อมูลทั้งหมดของคุณในที่เดียวที่สวยงาม

คลิกที่แผนภูมิเพื่อสำรวจรายละเอียดและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น มุมมองตารางของ ClickUp ช่วยให้คุณสามารถจัดการข้อมูลภายในแพลตฟอร์มได้โดยตรง ประหยัดเวลาจากข้อจำกัดของสเปรดชีตแบบคงที่

ลองใช้ ClickUp วันนี้และเริ่มจัดการรายงานอย่างมืออาชีพ

คำถามที่พบบ่อย (FAQs)

1. สามารถใช้ Excel เป็นเครื่องมือในการรายงานได้หรือไม่?

ใช่, Excel สามารถเป็นเครื่องมือสำหรับการรายงานได้ แต่มีข้อจำกัด

Excel เป็นที่คุ้นเคยและยืดหยุ่น แต่มีข้อจำกัดในการจัดการกับชุดข้อมูลขนาดใหญ่และการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ สำหรับความต้องการที่ซับซ้อนและรายงานระดับมืออาชีพ ควรพิจารณาใช้เครื่องมือรายงานเฉพาะทาง

2. Excel สามารถสร้างรายงานได้โดยอัตโนมัติหรือไม่?

ใช่, Excel สามารถทำให้รายงานเป็นอัตโนมัติได้ในระดับหนึ่ง. มันจัดการการคำนวณและการจัดระเบียบข้อมูลโดยอัตโนมัติผ่านคุณสมบัติเช่นสูตรและตาราง pivot.

การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขช่วยให้คุณสามารถตั้งค่าการจัดรูปแบบอัตโนมัติตามค่าข้อมูลได้

3. รูปแบบการรายงานใน Excel คืออะไร?

รูปแบบการรายงานของ Excel มีความยืดหยุ่น แต่ส่วนประกอบที่พบบ่อยได้แก่ ตารางที่จัดระเบียบอย่างดี แผนภูมิสำหรับแนวโน้ม และสูตรสำหรับการคำนวณ

การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขช่วยเน้นข้อมูลสำคัญ ในขณะที่ตัวเลือกการปรับแต่ง เช่น รูปแบบแผนภูมิและการจัดวางหน้า ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการนำเสนอ

รูปแบบการจัดวางสามารถมีได้ตั้งแต่ตารางพื้นฐานไปจนถึงตารางหมุนแบบโต้ตอบหรือรายงานแบบโต้ตอบที่ขับเคลื่อนด้วยแผนภูมิ ในที่สุด รูปแบบจะขึ้นอยู่กับข้อมูลของคุณ ผู้ชม และผลกระทบทางภาพที่ต้องการ