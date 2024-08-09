วิธีเขียนโครงการกฎบัตร (พร้อมตัวอย่าง)

โครงการที่ประสบความสำเร็จไม่ได้เกิดขึ้นเอง แต่เริ่มต้นจากรากฐานที่มั่นคง—นั่นคือกฎบัตรโครงการ
แม้ว่าแนวคิดของเอกสารกำหนดขอบเขตโครงการจะมีมานานแล้ว แต่สถาบันการจัดการโครงการ (PMI) เพิ่งจะเน้นย้ำถึงความสำคัญของเอกสารนี้ในคู่มือความรู้การจัดการโครงการ (PMBOK) เมื่อไม่นานมานี้
ในฉบับที่สามของคู่มือ PMBOK ได้เพิ่มกระบวนการใหม่ชื่อว่า "จัดทำเอกสารก่อตั้งโครงการ" ทำให้เอกสารนี้เป็นสิ่งที่สามารถมองเห็นและจำเป็นมากขึ้นในกระบวนการบริหารโครงการ
อย่างไรก็ตาม การสร้างโครงการชาร์เตอร์นั้นเป็นเรื่องที่ท้าทาย. คุณมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ต้องติดตาม, กำหนดเส้นตายที่ใกล้เข้ามา, และทีมผู้เชี่ยวชาญที่ต้องประสานงาน.
เมื่อมีสิ่งสำคัญมากมายเป็นเดิมพัน คุณไม่สามารถทำอะไรแบบขอไปทีได้ สิ่งสุดท้ายที่คุณต้องการคือการสะดุดเข้าสู่ "ความตายจากการถูกกระดาษบาดเป็นพันแผล"—ติดอยู่กับการตัดสินใจเล็กๆ น้อยๆ ที่ค่อยๆ ดูดพลังโครงการของคุณจนหมดสิ้น
หากคุณต้องการให้โครงการของคุณประสบความสำเร็จ บทความนี้จะแนะนำคุณทีละขั้นตอนเกี่ยวกับวิธีการสร้างโครงการชาร์เตอร์
ตั้งแต่การเข้าใจพื้นฐานของเอกสารโครงการและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด ไปจนถึงทางเลือกอื่น ๆ ของเอกสารโครงการ เราพร้อมให้บริการคุณอย่างครบถ้วน
อะไรคือเอกสารกำหนดโครงการ?
คู่มือ PMBOK, ฉบับที่ 3, อธิบายว่าเอกสารโครงการ (project charter) คือ "เอกสารที่ให้สิทธิ์อย่างเป็นทางการแก่โครงการ"
โดยแก่นแท้แล้ว หนังสือแต่งตั้งโครงการจะระบุวัตถุประสงค์ของโครงการ กำหนดบทบาทและความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้อง จัดทำงบประมาณที่คาดหวัง ระบุความเสี่ยง และกำหนดกรอบเวลาและตัวชี้วัดเพื่อวัดความสำเร็จของโครงการ
แต่เฮ้ ทำไมเราถึงต้องมีล่ะ? ก็เพราะว่าเอกสารกำหนดขอบเขตโครงการ:
- ให้ความชัดเจนและโปร่งใสแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง นำไปสู่การสื่อสารที่ราบรื่นขึ้นและการทำงานเป็นทีมที่มีความสอดคล้องกันมากขึ้น
- ช่วยให้โครงการดำเนินไปตามแผน ลดโอกาสของความเข้าใจผิด การพลาดกำหนดเวลา หรือการใช้งบประมาณเกิน
- ให้จุดอ้างอิงเดียว เพื่อให้แน่ใจว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลเดียวกันได้ และเข้าใจขอบเขตและวัตถุประสงค์ของโครงการ
มาดูองค์ประกอบของแต่ละโครงการอย่างละเอียดกัน
องค์ประกอบของกฎบัตรโครงการ
เอกสารกำหนดขอบเขตโครงการต้องให้ภาพรวมของโครงการ โดยทั่วไปภายใน 2–4 หน้า ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนและความยาวของโครงการ
นี่คือองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้โครงการมีเอกสารกำกับโครงการที่เขียนอย่างดีและมีรายละเอียดครบถ้วน
1. ชื่อโครงการและคำอธิบาย
ชื่อโครงการควรสั้นกระชับแต่สามารถอธิบายได้ชัดเจน พร้อมกับชื่อ คุณควรเขียนคำอธิบายโครงการสั้น ๆ ในไม่กี่บรรทัดที่สื่อถึงแก่นของความคิดของคุณ
นี่คือตัวอย่าง:
ชื่อโครงการ: การออกแบบใหม่ของพอร์ทัลลูกค้า
คำอธิบาย: ปรับปรุงพอร์ทัลลูกค้าเพื่อเพิ่มประสบการณ์การใช้งาน ประสิทธิภาพ และการมีส่วนร่วมของผู้ใช้
2. วิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์ (เป้าหมาย)
วิสัยทัศน์กำหนดทิศทางของโครงการและสิ่งที่คุณต้องการบรรลุเป็นเป้าหมายที่กว้างขึ้น ข้อมูลนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยให้เข้าใจว่าทำไมโครงการนี้จึงถูกดำเนินการ
วัตถุประสงค์คือการแปลวิสัยทัศน์นี้ให้กลายเป็นงานที่เล็กกว่า สามารถทำได้ และนำไปปฏิบัติได้ เพื่อให้ได้มุมมองที่ชัดเจนขึ้น
ตัวอย่างเช่น,
วิสัยทัศน์: เพิ่มการมีอยู่ทางออนไลน์ของเราและเพิ่มการมีส่วนร่วมของลูกค้าขึ้น 25% ภายในหกเดือน
วัตถุประสงค์:
- สร้างและเผยแพร่วิดีโอการตลาดที่น่าสนใจ
- ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของลูกค้าเพื่อรวบรวมข้อมูลเชิงลึกและกระตุ้นการมีส่วนร่วม
3. ขอบเขตของโครงการ
ก่อนเริ่มโครงการ ควรกำหนดขอบเขตของโครงการให้ชัดเจนเพื่อหลีกเลี่ยงความสับสนหรือการขยายขอบเขตโครงการในภายหลัง ส่วนนี้จะอธิบายรายละเอียดว่ากิจกรรมหรือสิ่งที่ต้องทำใดบ้างที่อยู่ในขอบเขตของโครงการ และสิ่งใดที่อยู่นอกขอบเขต
นี่คือลักษณะของส่วนนี้สำหรับโครงการที่ได้รับการปรับปรุงใหม่:
ขอบเขต: การออกแบบใหม่หน้าแรก, หน้าสินค้า, และเมนูนำทาง
นอกขอบเขต: การเขียนบล็อกใหม่
4. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก
รายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักประกอบด้วยทุกคนที่มีส่วนลงทุนหรือมีความสำคัญต่อความสำเร็จของโครงการ การมีรายชื่อนี้ช่วยให้การสื่อสารดำเนินไปอย่างราบรื่นตลอดโครงการ และทำให้บทบาทและความรับผิดชอบของแต่ละผู้มีส่วนได้ส่วนเสียชัดเจน
นี่คือตัวอย่างรายการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั่วไปสำหรับโครงการก่อสร้าง:
สถาปนิกหลัก (ชื่อ, ที่อยู่อีเมล)
วิศวกรอาวุโส (ชื่อ, ที่อยู่อีเมล)
ผู้จัดการโครงการก่อสร้าง (ชื่อ, ที่อยู่อีเมล)
ผู้ควบคุมงาน (ชื่อ, ที่อยู่อีเมล)
5. ระบุความเสี่ยงและข้อจำกัด
การระบุปัญหาที่อาจเกิดขึ้นซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อโครงการ และการรับรู้ถึงข้อจำกัดทางงบประมาณ เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง การจัดการกับประเด็นเหล่านี้ช่วยให้ทีมสามารถพัฒนาและผนวกแผนสำรองไว้ในความคาดหวังของโครงการได้
ความเสี่ยงบางประการที่อาจเกิดขึ้นกับโครงการก่อสร้าง ได้แก่ ราคาวัตถุดิบที่เพิ่มสูงขึ้น หรือการขาดแคลนแรงงานก่อสร้าง
6. งบประมาณโครงการ
เมื่อนำเสนอโครงการ การสื่อสารค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง งบประมาณของโครงการจะระบุความต้องการทางการเงินและให้รายละเอียดค่าใช้จ่ายอย่างละเอียด ซึ่งช่วยให้เข้าใจการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายของโครงการ.
สมมติว่าคุณกำลังนำเสนอการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้กับบริษัทซอฟต์แวร์ ส่วนงบประมาณโครงการจะมีลักษณะดังนี้:
การออกแบบ – $20,000
การพัฒนา – 15,000 ดอลลาร์
การทดสอบ – 10,000 ดอลลาร์
การตลาด – 5,000 ดอลลาร์
7. บทบาทและความรับผิดชอบของทีมโครงการ
คุณรู้จักทุกคนที่มีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการนี้ แต่จะเกิดอะไรขึ้นหากมีการทับซ้อนหรือความสับสน? ส่วนนี้จะกำหนดบทบาทและความรับผิดชอบภายในทีมเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนทราบหน้าที่ของตน
ส่วนนี้มักจะปรากฏเป็นดังนี้:
ซาราห์ พาร์คเกอร์ (ผู้จัดการโครงการ) – รับผิดชอบในการดูแล กรอบเวลาของโครงการ และประสานงานงานต่างๆ
จอห์น วิลเลียมสัน (ผู้เชี่ยวชาญ SEO) – รับผิดชอบในการปรับปรุงอันดับเว็บไซต์
8. ระยะเวลาของโครงการและเป้าหมายสำคัญ
โปรดพิจารณาข้อความสองข้อนี้
ข้อความที่ 1: "เพิ่มการมีส่วนร่วมในสื่อสังคมออนไลน์และเพิ่มการมองเห็นของแบรนด์"
ข้อความที่ 2: "เพิ่มการมีส่วนร่วมในสื่อสังคมออนไลน์ขึ้น 30% และเพิ่มการมองเห็นของแบรนด์ขึ้น 40% ภายในหกเดือนข้างหน้า"
คุณน่าจะอนุมัติอันไหนมากที่สุด? อันที่สองเพราะมันให้เส้นเวลาและเป้าหมายที่คุณสามารถไล่ตามได้
เมื่อนำเสนอโครงการ สิ่งสำคัญคือต้องระบุระยะเวลาทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับการเสร็จสิ้นและกำหนดจุดสำคัญต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถติดตามความคืบหน้าและรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับกำหนดการของโครงการได้
เพื่ออธิบายสิ่งนี้ ลองพิจารณาบริษัทการตลาดที่กำลังใช้ ClickUp ซึ่งเป็น ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการแบบครบวงจร ไทม์ไลน์ของโครงการที่มีเป้าหมายชัดเจนอาจดูเป็นดังนี้:
- ระยะที่ 1 (สัปดาห์ที่ 1): ดำเนินการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างละเอียดเพื่อรวบรวมความต้องการและกำหนดขอบเขตของโครงการ
- ระยะที่ 2 (สัปดาห์ที่ 2): กำหนดค่า ClickUp ให้สอดคล้องกับกระบวนการทำงานของเอเจนซี่และสร้างแม่แบบโครงการเบื้องต้น
- ระยะที่ 3 (สัปดาห์ที่ 3): ฝึกอบรมทีมทั้งหมดเกี่ยวกับฟีเจอร์ของ ClickUp ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทของพวกเขา
- ระยะที่ 4 (สัปดาห์ที่ 4): เปิดตัวโครงการนำร่องเพื่อทดสอบระบบใหม่และรวบรวมข้อเสนอแนะ
9. ตัวชี้วัดประสิทธิภาพสำหรับความสำเร็จ
สุดท้ายนี้ คุณจะพิสูจน์ได้อย่างไรว่าโครงการประสบความสำเร็จ? นั่นคือจุดที่ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานเข้ามามีบทบาท ตัวชี้วัดเหล่านี้ให้มาตรการที่สามารถวัดได้เกี่ยวกับความสำเร็จและทิศทางการปรับปรุง
ตัวอย่างเช่น ความสำเร็จจะถูกวัดจากการเพิ่มขึ้น 30% ของการลงทะเบียน และเพิ่มขึ้น 10% ของการสมัครสมาชิกแบบชำระเงิน หลังจากงานอีเวนต์ของบริษัท
ขั้นตอนการสร้างเอกสารโครงการ
ด้วยองค์ประกอบมากมาย อาจเป็นเรื่องท้าทายที่จะตัดสินใจว่าจะเริ่มต้นจากจุดใด เพื่อทำให้ง่ายขึ้น เราได้สร้างคู่มือแบบขั้นตอนต่อขั้นตอนเพื่อช่วยคุณนำทางผ่านกระบวนการสร้างเอกสารโครงการ
1. การจัดการประชุมจัดตั้ง
คุณไม่สามารถสร้างกฎบัตรการจัดการโครงการได้โดยไม่ปรึกษาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ แล้วถ้าทีมการตลาดติดต่อกับลูกค้าโดยตรงและเข้าใจความต้องการของพวกเขาอย่างละเอียดล่ะ?
นี่คือเหตุผลว่าทำไม ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่คุณจะต้องจัดการประชุมสั้น ๆ และเชิญทุกคนที่มีบทบาทสำคัญในโครงการนี้ ตั้งแต่ผู้สนับสนุนไปจนถึงผู้นำทีม
คุณคิดว่าจะครอบคลุมประเด็นใดบ้างในการประชุม?
ระดมความคิด, ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกคนมีความเข้าใจตรงกัน, และรวบรวมข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเพื่อสร้างฐานที่มั่นคงสำหรับโครงการ
2. การระบุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการ
ในขั้นตอนนี้ คุณถามตัวเองว่าคุณต้องการบรรลุอะไรจากโครงการนี้ มันจะช่วยคุณกำหนดและวัดปริมาณเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของคุณให้สามารถวัดได้
หากคุณต้องการเพิ่มปริมาณผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ขึ้น 30% ในระยะเวลา 6 เดือนข้างหน้า คุณจะมีเป้าหมายย่อยที่สามารถวัดได้เพื่อแบ่งเป้าหมายใหญ่นี้ออกเป็นเป้าหมายย่อยอะไรบ้าง?
3. กำหนดขอบเขต บทบาท งบประมาณ และระยะเวลา
เมื่อคุณได้ตัดสินใจเกี่ยวกับเป้าหมายแล้ว ให้กำหนดปัจจัยที่คุณจะครอบคลุมภายในขอบเขตของแผนโครงการ นอกจากนี้ ให้เขียนบทบาทและความรับผิดชอบของสมาชิกทีมแต่ละคนและสิ่งที่พวกเขาต้องรับผิดชอบ
เมื่อคุณมีภาพที่ชัดเจนแล้ว การสร้างงบประมาณและกรอบเวลาเบื้องต้นเพื่อความชัดเจนและการจัดการล่วงหน้าจะกลายเป็นเรื่องง่าย
4. การจัดการความเสี่ยงและการระบุความเสี่ยง
นี่คือแผนโครงการของคุณ'A' อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการโครงการที่ดีควรมีแผนโครงการ 'B' เป็นแผนสำรองเสมอ
ไม่ว่าจะเป็นข้อจำกัดด้านงบประมาณ ความท้าทายทางเทคนิค หรือข้อจำกัดด้านกำลังคน คุณต้องสำรวจสถานการณ์ล่วงหน้าและรู้ว่าจะต้องทำอย่างไรหากแผนงาน A ล้มเหลว
นั่งกับทีมของคุณ ครอบคลุมทุกปัญหาที่อาจเกิดขึ้นซึ่งอาจขัดขวางความก้าวหน้าและความสำเร็จของโครงการ และคิดค้นแนวทางแก้ไขการจัดการความเสี่ยงเพื่อให้โครงการของคุณไม่มีข้อผิดพลาด
5. กระบวนการอนุมัติ: ทบทวน, ปรับให้สอดคล้อง, และได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการ
นี่คือร่างแรกของโครงการของคุณ
กล่าวอีกนัยหนึ่ง ถึงเวลาแล้วที่คุณควรแจ้งให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบล่วงหน้าก่อนที่จะนำเสนอผลงานต่อผู้บริหาร รับฟังข้อเสนอแนะ ปรับปรุงตามความเหมาะสม และตรวจสอบให้แน่ใจว่าโครงการสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร
เมื่อทุกคนพร้อมแล้ว ให้ขอการอนุมัติขั้นสุดท้ายจากผู้สนับสนุนโครงการหรือผู้บริหารระดับสูง ขั้นตอนนี้เป็นการทำให้การเริ่มต้นโครงการเป็นทางการและให้สัญญาณเริ่มต้นแก่คุณ!
บทบาทและประโยชน์ของซอฟต์แวร์การจัดการโครงการในการสร้างเอกสารกำหนดขอบเขตโครงการ
การประสานงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการ การจัดทำรายการจุดสำคัญทั้งหมด และการประมาณการเป้าหมายและระยะเวลาอาจเป็นเรื่องซับซ้อนในบางครั้ง ซึ่งอาจทำให้การสร้างเอกสารโครงการล่าช้าออกไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
นี่คือจุดที่ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการสามารถสร้างผลลัพธ์ที่น่าอัศจรรย์ได้
มันช่วยในการวางแผนโครงการ, การจัดระเบียบ, และการดำเนินโครงการโดยการแบ่งโครงการออกเป็นงานย่อยและรายการที่สามารถดำเนินการได้ โดยการแบ่งงานและจัดระบบงาน คุณสามารถหลีกเลี่ยงความรู้สึกถูกกดดันและรักษาการควบคุมตลอดโครงการได้
ClickUp เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการแบบครบวงจรที่ให้โซลูชันด้านประสิทธิภาพการทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันระหว่างสมาชิกในทีม และเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมของโครงการ คุณสมบัติที่หลากหลายของมันสามารถทำให้การสร้างโครงการเป็นเรื่องง่าย
นี่คือตัวอย่างบางส่วนของวิธีที่แต่ละคุณสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์สามารถช่วยคุณสร้างเอกสารโครงการได้อย่างราบรื่น
ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ด้วย ClickUp Docs
เมื่อสร้างเอกสารกำหนดขอบเขตโครงการ ย่อมมีการโต้ตอบกลับไปกลับมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การจัดการกับหลายเวอร์ชันที่สร้างโดยคนต่าง ๆ นั้นใช้เวลามาก สร้างความสับสน และเสี่ยงต่อความผิดพลาด แล้วจะเป็นอย่างไรหากมีเอกสารที่ทั้งทีมสามารถอ้างอิงพร้อมกันได้?
ClickUp Docsทำให้สิ่งนี้เป็นไปได้! มันรวบรวมทีมของคุณให้ทำงานร่วมกันในเอกสารเดียว นี่คือสถานที่ที่เหมาะสมที่สุดในการร่างและเก็บรักษาเอกสารโครงการของคุณ เนื่องจากทุกการแก้ไขที่ทำโดยสมาชิกคนใดก็ตามจะสามารถมองเห็นได้โดยทุกคน และนั่นก็รวมถึงการแก้ไขแบบเรียลไทม์ด้วย
ด้วยแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันนี้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนในโครงการสามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติม แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะเพื่อให้ผู้อื่นสามารถเห็นได้
ส่วนที่ดีที่สุด? ClickUp Docs มาพร้อมกับคุณสมบัติการจัดรูปแบบข้อความที่สมบูรณ์และฟีเจอร์การร่างเอกสาร คุณสามารถ:
- ฝัง URL ภายในหน้าและปรับแต่งลักษณะการแสดงผล
- จัดวางหน้าต่างๆ ที่แตกต่างกัน ภายในเอกสารโครงการใน Docs เพื่อการจัดหมวดหมู่ที่ดีขึ้น
- จัดการการควบคุมการเข้าถึง เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและรักษาความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของคุณ
แยกโครงการออกเป็นงานย่อยด้วย ClickUp Tasks
นี่คือเคล็ดลับในการทำโครงการของคุณให้เสร็จตรงเวลา—แบ่งโครงการใหญ่ให้กลายเป็นงานย่อย ๆ และมอบหมายให้กับบุคคลที่เหมาะสม
ประโยชน์คืออะไร? ทุกคนรู้ว่าพวกเขาต้องทำอะไร และพวกเขายังรู้ถึงระยะเวลาที่พวกเขาต้องทำให้เสร็จตามที่ได้รับมอบหมาย
ClickUp Tasksช่วยให้คุณแปลงส่วนต่างๆ ของกฎบัตรให้เป็นงานและงานย่อยได้ ตัวอย่างเช่น หากกฎบัตรมีส่วนที่เกี่ยวกับผลลัพธ์ของโครงการ คุณสามารถสร้างงานสำหรับแต่ละผลลัพธ์และมอบหมายให้กับสมาชิกในทีมได้
อะไรอีก?
บอกลาการส่งข้อความถึงสมาชิกในทีมแล้วต้องคอยเดาว่าพวกเขาเสร็จสิ้นการจัดทำงบประมาณของโครงการหรือกำลังระบุขอบเขตของงานแล้วหรือยังสถานะงานที่กำหนดเองใน ClickUpช่วยให้คุณเห็นภาพรวมสถานะปัจจุบันของงานได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นงานที่กำลังดำเนินการหรือเสร็จสมบูรณ์แล้ว
นี่คือสิ่งที่พิเศษที่สุด
สมมติว่าทีมงบประมาณของคุณกำลังทำงานกับเอกสารโครงการหลายฉบับพร้อมกัน แต่คุณต้องส่งหนึ่งฉบับในเย็นนี้ คุณสามารถ เพิ่มแท็กความสำคัญ และแจ้งให้ทีมงบประมาณทราบว่าจะต้องทำงานใดก่อน
สุดท้าย สร้างรายการตรวจสอบงานใน ClickUpที่ประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ และจัดระเบียบงานหลักและงานย่อยของคุณ ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถทำเครื่องหมายเสร็จสิ้นในแต่ละงานและมั่นใจได้ว่าไม่มีแง่มุมใดของโครงการที่ถูกละเลย
ติดตามความคืบหน้าของโครงการด้วย ClickUp Goals
เมื่อสร้างโครงการชาร์เตอร์ (Project Charter) ก็มีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องคิดค้นวิธีการติดตามความสำเร็จของโครงการและเป้าหมายไว้ด้วยClickUp Goalsช่วยให้คุณทำสิ่งนี้ได้โดยตรง
สมมติว่าคุณกำลังสร้างกฎบัตรเพื่อเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ เป้าหมายคือการได้รับคำสั่งซื้อล่วงหน้า 10,000 รายการภายในไตรมาสแรกหลังการเปิดตัว คุณสามารถตั้งเป้าหมายเช่น การทำแคมเปญการตลาดให้เสร็จสิ้น การออกแบบผลิตภัณฑ์ให้สมบูรณ์ และการเปิดตัวหน้าสั่งซื้อล่วงหน้า
ClickUp มีคุณสมบัติเฉพาะหลายประการในการติดตามความคืบหน้าของเป้าหมาย เช่น:
- สรุปความคืบหน้า: รวบรวมงานและเป้าหมายของกลุ่มเข้าด้วยกัน และแสดงเปอร์เซ็นต์ความคืบหน้าให้เห็นอย่างชัดเจนในทันที
- เป้าหมายตัวเลข: สร้างเป้าหมายตัวเลขสำหรับงานที่สามารถวัดผลได้ เช่น การสร้างโพสต์ Instagram ห้าโพสต์
- งานด้านการเงิน: ติดตามความคืบหน้าผ่านงานด้านการเงินสำหรับโครงการที่เกี่ยวข้องกับยอดขายหรือรายได้
- เป้าหมายจริงหรือเท็จ: ใช้เป้าหมายแบบใช่หรือไม่ใช่สำหรับงานเช่นการจองสถานที่, การชำระเงินให้กับผู้จัดเตรียมอาหาร, เป็นต้น สำหรับงานเปิดตัว
ปรับปรุงกระบวนการให้มีประสิทธิภาพและรวดเร็วด้วย ClickUp Automations
เมื่อมีงานมากมายรออยู่ การจัดการทุกอย่างให้ทันอาจเป็นเรื่องยาก คุณจะติดตามข้อมูลและทำให้แน่ใจว่าคุณทำงานทุกอย่างเสร็จตรงเวลาได้อย่างไร? แน่นอนว่าต้องใช้ClickUp Automations!
ให้ ClickUp แจ้งเตือนทุกคนเกี่ยวกับกำหนดเวลาโดยอัตโนมัติและส่งการแจ้งเตือนโครงการ สามารถส่งการแจ้งเตือนสำหรับกำหนดเวลาการทบทวนกฎบัตรหรืออัปเดตสถานะของงานที่เกี่ยวข้องกับกฎบัตรโดยอัตโนมัติ
คุณยังสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนอัตโนมัติเพื่อให้สมาชิกในทีมทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในกฎบัตรได้อีกด้วย ซึ่งจะเป็นการเตือนทีมงบประมาณโดยอัตโนมัติให้ปรับปรุงกฎบัตรโครงการทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงใหม่เกิดขึ้น
นี่คือสิ่งที่Pontica Solutionsกล่าวเกี่ยวกับประสบการณ์ของพวกเขาในการใช้ ClickUp
ทีมของเราสามารถทำงานบนโปรเจ็กต์เดียวกันได้พร้อมกันและสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนได้ทันที ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ไหน. ClickUp เป็นที่เก็บโปรเจ็กต์ทั้งหมดของเรา—ทั้งที่ผ่านมา, ปัจจุบัน, และอนาคต.
ทีมของเราสามารถทำงานบนโปรเจ็กต์เดียวกันได้พร้อมกันและสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนได้ทันที ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ไหนก็ตาม ClickUp เป็นที่เก็บโปรเจ็กต์ทั้งหมดของเรา—ทั้งที่ผ่านมา ปัจจุบัน และอนาคต
สร้างเอกสารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทมเพลต ClickUp Project Charter
หากการสร้างกฎบัตรด้วยตัวคุณเองเป็นงานที่มากเกินไปและคุณต้องการทางออกที่พร้อมใช้งาน ให้ข้ามทุกอย่างและดาวน์โหลดแม่แบบกฎบัตรโครงการ
แม่แบบกฎบัตรทีมมีช่องข้อมูลทั้งหมดอยู่แล้ว คุณจึงเพียงแค่กรอกรายละเอียดเฉพาะเพื่อพัฒนาเอกสารกฎบัตรโครงการที่มีโครงสร้างดีและครอบคลุมทุกด้าน
เทมเพลตโครงการของ ClickUpมอบรูปแบบที่มีโครงสร้างสำหรับการกำหนดเค้าโครงและจัดการรายละเอียดสำคัญของโครงการประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ เช่น เป้าหมายของโครงการ ขอบเขต ผลลัพธ์ที่คาดหวัง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และระยะเวลา
นอกจากนี้ ยังมีฟีเจอร์การจัดการความเสี่ยง การวางแผนงบประมาณ และช่องสำหรับกระบวนการอนุมัติ
แม่แบบหนังสือรับรองโครงการนี้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดในการส่งเสริมความชัดเจนและการจัดระเบียบตั้งแต่เริ่มต้น
ด้วยเทมเพลตโครงการฟรีนี้ คุณสามารถ:
- กำหนดเป้าหมาย ขอบเขต วัตถุประสงค์ และผลลัพธ์ของโครงการให้ชัดเจน
- ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและทีมโครงการมีความสอดคล้องกัน ในเป้าหมายต่างๆ ของโครงการ
- มอบหมายและมอบหมายงาน เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพและจัดระเบียบการแบ่งงาน
- ส่งเสริมความร่วมมือและการสื่อสารที่ราบรื่นและมีประสิทธิภาพ ระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลัก
- ติดตามความคืบหน้าของโครงการ และควบคุมให้ทันกำหนดเวลาของโครงการ
การนำแผนโครงการไปใช้ในโลกแห่งความเป็นจริง
คุณมีเครื่องมือที่เหมาะสมพร้อมใช้งานแล้ว คุณจะใช้โครงการตามกฎบัตรโครงการอย่างมีประสิทธิภาพในโลกแห่งความเป็นจริงได้อย่างไร?
กุญแจสำคัญอยู่ที่การแปลงวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ให้กลายเป็นขั้นตอนที่สามารถดำเนินการได้
การมีเอกสารโครงการที่ละเอียดและชัดเจนเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น ขั้นตอนการดำเนินการต้องการการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะ รักษาความสอดคล้อง และให้การสนับสนุนที่สม่ำเสมอตลอดวงจรการบริหารโครงการ
การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและความสามารถในการปรับตัวเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการรับมือกับความท้าทายและทำให้โครงการดำเนินไปตามแผนที่วางไว้ การผสานรวมแนวทางปฏิบัติเหล่านี้เข้าด้วยกันจะทำให้เอกสารโครงการ (Project Charter) เปลี่ยนจากเอกสารที่หยุดนิ่งกลายเป็นกรอบการทำงานที่มีชีวิตชีวา ซึ่งนำทางโครงการไปสู่ผลลัพธ์ที่ประสบความสำเร็จ
บทบาทของผู้จัดการโครงการในการสร้างกฎบัตรโครงการ
ผู้เชี่ยวชาญต่าง ๆ ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาของตนกำลังทำงานอย่างมุ่งมั่นเพื่อคิดค้นโครงการใหม่ ใครจะเป็นผู้รวบรวมชิ้นส่วนเหล่านี้และจัดทำแผนสุดท้ายที่เน้นย้ำถึงแง่มุมที่ไม่เหมือนใครซึ่งไม่อาจปฏิเสธได้? ผู้จัดการโครงการนั่นเอง!
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้สนับสนุนชอบแนวคิดโครงการโดยรวมแต่กังวลเกี่ยวกับการใช้งบประมาณเกินกำหนด ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการข้อกังวลเหล่านั้นและทำการปรับเปลี่ยนที่จำเป็น? ผู้จัดการโครงการอีกครั้ง!
ผู้จัดการโครงการรวบรวมทุกสิ่งที่ยังค้างอยู่และจัดทำข้อตกลงสุดท้าย พวกเขาเป็นนายหน้าประสานงานระหว่างทีมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นผู้แก้ปัญหา นักเจรจาต่อรอง และแม้กระทั่งผู้ประสานงาน
บทบาทหลักของผู้จัดการโครงการ ได้แก่:
- รวบรวมและบูรณาการข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงการอำนวยความสะดวกในการอภิปราย การเจรจาเรื่องลำดับความสำคัญ และการสังเคราะห์ข้อเสนอแนะให้เป็นวิสัยทัศน์ร่วมกัน
- มอบหมายบทบาท เช่น สถาปนิกโครงการ ผู้จัดการสถานที่ และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย พร้อมทั้งระบุความรับผิดชอบ
- ให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร เพื่อสนับสนุนวิสัยทัศน์โดยรวมขององค์กร
- ร่างและจัดทำเอกสารโครงการให้เสร็จสมบูรณ์ และทำการแก้ไขที่จำเป็นตามความเหมาะสม
ผู้จัดการโครงการคือหลักสำคัญของโครงการ ซึ่งมีอำนาจเต็มที่เหนือเอกสารกำหนดขอบเขตโครงการ และนำทีมในการดำเนินโครงการให้สำเร็จลุล่วง
โครงการชาร์เตอร์ vs. เอกสารอื่น ๆ
คุณสับสนเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างโครงการชาร์เตอร์กับแผนโครงการ, กรณีธุรกิจ, หรือเอกสารสรุปโครงการหรือไม่? แม้ว่าอาจดูเหมือนสามารถแทนกันได้ แต่เอกสารแต่ละฉบับมีวัตถุประสงค์เฉพาะในการช่วยให้การดำเนินงานทางธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่น
มาทำความเข้าใจความแตกต่างระหว่างพวกเขาอย่างละเอียดกันเถอะ
ความแตกต่างระหว่างหนังสือแต่งตั้งโครงการและแผนโครงการ
|ลักษณะ
|กฎบัตรโครงการ
|แผนโครงการ
|ความลึก
|ภาพรวมระดับสูงพร้อมรายละเอียดน้อยที่สุด
|คำอธิบายโครงการอย่างละเอียดและครอบคลุมทุกแง่มุมของการดำเนินการโครงการ
|ขอบเขต
|กำหนดขอบเขตที่กว้างขวางและผลลัพธ์ในระดับสูง
|รายละเอียดงานเฉพาะ, ระยะเวลา, และเป้าหมาย
|วัตถุประสงค์
|อนุมัติโครงการและกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตในระดับสูง
|สรุปวิธีการดำเนินโครงการและการควบคุม
|ผู้ชม
|ผู้บริหารและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สนใจในการอนุมัติโครงการ
|ทีมโครงการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการประจำวัน
ความแตกต่างระหว่างโครงการกับกรณีธุรกิจ
|ลักษณะ
|กฎบัตรโครงการ
|กรณีธุรกิจ
|ความลึก
|ภาพรวมระดับสูงพร้อมรายละเอียดโครงการที่จำเป็น
|การวิเคราะห์อย่างละเอียดเกี่ยวกับความต้องการทางธุรกิจ, ประโยชน์, และการให้เหตุผลทางการเงิน
|วัตถุประสงค์
|อนุมัติโครงการและกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตของโครงการ
|ให้เหตุผลความจำเป็นของโครงการโดยแสดงให้เห็นถึงคุณค่าและประโยชน์ที่จะได้รับ
|ส่วนประกอบ
|ประกอบด้วยวัตถุประสงค์ของโครงการ ขอบเขต ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และความเสี่ยงในระดับสูง
|รวมถึงการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ การประเมินความเสี่ยง และการจัดแนวเชิงกลยุทธ์
|ผู้ชม
|ผู้บริหารและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สนใจในการอนุมัติโครงการ
|ผู้ตัดสินใจ, ผู้บริหาร, และผู้สนับสนุนทางการเงิน
ความแตกต่างระหว่างโครงการชาร์เตอร์กับโครงการบรีฟ
|ลักษณะ
|กฎบัตรโครงการ
|สรุปโครงการ
|ความลึก
|เอกสารระดับสูงที่มีรายละเอียดโครงการที่จำเป็นและการอนุมัติ
|สั้นและตรงประเด็น ให้ภาพรวมของจุดสำคัญของโครงการ
|กรอบเวลา
|สร้างขึ้นเมื่อเริ่มโครงการเพื่ออนุมัติโครงการอย่างเป็นทางการ
|โดยทั่วไปสร้างขึ้นในช่วงต้นของขั้นตอนการเริ่มต้นโครงการเพื่อสื่อสารข้อมูลสำคัญของโครงการอย่างรวดเร็ว
|อำนาจ
|อนุมัติอย่างเป็นทางการและมอบอำนาจให้ดำเนินการโครงการ
|ให้สรุปเพื่อความเข้าใจเบื้องต้น; ไม่ให้สิทธิ์อย่างเป็นทางการ
|ความเกี่ยวข้อง
|มีความเกี่ยวข้องตลอดโครงการในฐานะเอกสารแนวทาง
|มักใช้ในระยะแรกๆ มีความสำคัญน้อยลงเมื่อโครงการดำเนินไป
ตัวอย่างของเอกสารโครงการ
สุดท้ายนี้ มาดูตัวอย่างเอกสารกำหนดขอบเขตโครงการเพื่อเป็นแรงบันดาลใจและเริ่มสร้างเอกสารกำหนดขอบเขตโครงการของคุณกัน
ก่อนอื่น นี่คือตัวอย่างเอกสารโครงการสำหรับโครงการก่อสร้างที่ต้องการสร้างอาคารสำนักงานใหม่:
หนังสือแต่งตั้งโครงการ: การก่อสร้างอาคารสำนักงานใหม่
การก่อสร้างอาคารสำนักงานใหม่ 10 ชั้น บนที่ดินเปล่า เพื่อเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานและสนับสนุนเป้าหมายด้านความยั่งยืน
วิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์ของโครงการ
สร้างพื้นที่สำนักงานที่ส่งเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานและได้รับการรับรองมาตรฐาน LEED Gold ให้เสร็จสิ้นภายใน 18 เดือนและงบประมาณ 25 ล้านดอลลาร์
ขอบเขตของโครงการ
สิ่งที่รวมอยู่: การเตรียมพื้นที่, ฐานราก, โครงสร้าง, การปิดผิว, การตกแต่งภายใน, การจัดสวน, และที่จอดรถ
การยกเว้น: การจัดซื้อเฟอร์นิเจอร์และการบริหารจัดการสถานที่อย่างต่อเนื่อง
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก
ผู้สนับสนุนโครงการ: คณะกรรมการบริหารของบริษัท XYZ Corporation
ผู้จัดการโครงการ: เดวิด สมิธ
สถาปนิก: ABC Design Architects
ผู้รับเหมาทั่วไป: บิลด์ไรท์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
ความเสี่ยงของโครงการที่ระบุ
ความล่าช้าที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศ
ค่าใช้จ่ายที่อาจเกินงบประมาณเนื่องจากสภาพพื้นที่ที่ไม่คาดคิด
งบประมาณโครงการ
รวม: 25 ล้านดอลลาร์
ค่าใช้จ่ายหลัก: การจัดซื้อที่ดิน, วัสดุก่อสร้าง, แรงงาน, ใบอนุญาต
บทบาทและความรับผิดชอบของทีมโครงการ
ผู้จัดการโครงการ: ดูแลการก่อสร้างและบริหารงบประมาณและระยะเวลา
สถาปนิก: ออกแบบอาคารและตรวจสอบให้สอดคล้องกับมาตรฐาน LEED
ผู้รับเหมาทั่วไป: จัดการกิจกรรมการก่อสร้างและการดำเนินงานในสถานที่
กรอบเวลาโครงการและเป้าหมายสำคัญ
วันที่เริ่มงาน: 15 มกราคม 2567
วันที่แล้วเสร็จ: 15 กรกฎาคม 2568
เหตุการณ์สำคัญ: เตรียมสถานที่เสร็จสิ้นภายในเดือนมีนาคม 2567, โครงสร้างหลักเสร็จสิ้นภายในเดือนกรกฎาคม 2567, ติดตั้งผนังภายนอกเสร็จสิ้นภายในเดือนธันวาคม 2567, ตกแต่งภายในเสร็จสิ้นภายในเดือนเมษายน 2568, ตรวจสอบขั้นสุดท้ายและได้รับใบอนุญาตก่อสร้างแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2568
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพสู่ความสำเร็จ
การได้รับการรับรองมาตรฐาน LEED ระดับทอง
เสร็จสิ้นภายใน 18 เดือน และงบประมาณ 25 ล้านดอลลาร์
ตอนนี้เรามาเปลี่ยนบริบทสักครู่และดูตัวอย่างเอกสารกำหนดขอบเขตโครงการเว็บไซต์สำหรับบริษัทกัน
หนังสือรับรองโครงการ: การพัฒนาเว็บไซต์สำหรับ XYZ
พัฒนาเว็บไซต์ใหม่ที่ใช้งานง่ายสำหรับ XYZ เพื่อเพิ่มการมีอยู่ทางออนไลน์และการมีส่วนร่วมของลูกค้า
วิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์ของโครงการ
ออกแบบและเปิดตัวเว็บไซต์ที่ตอบสนองทุกอุปกรณ์และปรับแต่งเพื่อ SEO เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้และเพิ่มปริมาณการเข้าชมเว็บไซต์ขึ้น 30% ภายในหกเดือน—งบประมาณทั้งหมด: $100,000
ขอบเขตของโครงการ
สิ่งที่รวมอยู่: การออกแบบเว็บไซต์, การพัฒนา, การปรับแต่ง SEO, การผสานเนื้อหา, การทดสอบผู้ใช้, และการเปิดตัว
ข้อยกเว้น: การบำรุงรักษาหลังการเปิดตัวและการอัปเดตเนื้อหา
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก
ผู้สนับสนุนโครงการ: ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด XYZ
ผู้จัดการโครงการ: เจน สมิธ
นักออกแบบเว็บไซต์: ABC Web Solutions
ผู้เชี่ยวชาญ SEO: บริการ SEO Pro
ความเสี่ยงของโครงการที่ระบุ
ความล่าช้าในการส่งมอบเนื้อหา
ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับความเข้ากันได้ของเว็บไซต์ข้ามเบราว์เซอร์
งบประมาณโครงการ
รวม: หนึ่งแสนดอลลาร์
ค่าใช้จ่ายหลัก: การออกแบบ, การพัฒนา, SEO, การทดสอบ, และค่าใช้จ่ายในการเปิดตัว
บทบาทและความรับผิดชอบของทีมโครงการ
ผู้จัดการโครงการ: ประสานงานงานโครงการและบริหารงบประมาณและระยะเวลา
นักออกแบบเว็บไซต์: สร้างการออกแบบเว็บไซต์และส่วนติดต่อผู้ใช้
นักพัฒนาเว็บไซต์: สร้างฟังก์ชันการทำงานของเว็บไซต์และผสานรวมเนื้อหา
ผู้เชี่ยวชาญ SEO: ปรับปรุงเว็บไซต์ให้เหมาะสมกับเครื่องมือค้นหา
กรอบเวลาและเป้าหมายของโครงการ
วันเริ่มงาน: 1 กุมภาพันธ์ 2567
วันที่แล้วเสร็จ: 1 สิงหาคม 2567
เป้าหมายสำคัญ: อนุมัติการออกแบบภายในเดือนมีนาคม 2567, เสร็จสิ้นการพัฒนาภายในเดือนมิถุนายน 2567, ทดสอบภายในเดือนกรกฎาคม 2567, และเปิดตัวภายในเดือนสิงหาคม 2567
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพสำหรับความสำเร็จ
เปิดตัวเว็บไซต์ตามวันที่กำหนด
การบรรลุเป้าหมายการเพิ่มขึ้นของปริมาณผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ 30%
ความคิดเห็นเชิงบวกจากผู้ใช้และตัวชี้วัดประสิทธิภาพ
ประโยชน์และข้อเสียที่อาจเกิดขึ้นของเอกสารโครงการ
การสร้างโครงการสามารถทำให้คุณเริ่มต้นดำเนินการตามความคิดของคุณได้. นี่คือสรุปอย่างรวดเร็วของทุกสิ่งที่มันสามารถช่วยคุณทำให้สำเร็จ:
- การชี้แจงเป้าหมายและขอบเขตของโครงการ: เอกสารนี้ช่วยให้คุณมีเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลเดียวที่เชื่อถือได้สำหรับเป้าหมายและขอบเขตของโครงการ ซึ่งทำให้ทั้งทีมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ สามารถเข้าใจสิ่งที่คาดหวังและดำเนินการตามแผนได้อย่างถูกต้อง
- บทบาทและความรับผิดชอบที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน: โดยการระบุบทบาทและความรับผิดชอบของผู้จัดการโครงการหลักและผู้นำอย่างชัดเจน คุณจะมั่นใจได้ว่างานต่างๆ สามารถติดตามได้ง่ายและโครงการดำเนินการด้วยความราบรื่นและการประสานงานร่วมกัน
- กำหนดกรอบเวลาและงบประมาณที่ชัดเจน: การกำหนดกรอบเวลาและงบประมาณที่ชัดเจนตั้งแต่เริ่มต้นช่วยให้โครงการสามารถบริหารจัดการและดำเนินการได้อย่างราบรื่น ด้วยความชัดเจนนี้ คุณสามารถออกแบบแผนโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สอดคล้องกับงบประมาณและตรงตามกำหนดเวลา
การสร้างเอกสารโครงการมีประโยชน์มากมาย อย่างไรก็ตาม มันก็ไม่ได้ปราศจากข้อจำกัดเช่นกัน ต่อไปนี้คือปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ในการสร้างเอกสารโครงการ:
- ความไม่สอดคล้องของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย: ในกรณีที่เอกสารโครงการไม่ได้ระบุความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดอย่างชัดเจน อาจเกิดความไม่สอดคล้องในความคาดหวังซึ่งอาจนำไปสู่ความขัดแย้ง
- การขยายขอบเขตงาน: หนึ่งในความท้าทายที่พบบ่อยที่สุดในการจัดทำโครงการคือการขาดการกำหนดขอบเขตงานอย่างชัดเจน ซึ่งอาจทำให้มีงานเพิ่มเติมเข้ามาโดยไม่ตั้งใจ ส่งผลให้ทั้งกำหนดเวลาและงบประมาณของโครงการไม่เป็นไปตามแผน
- การมุ่งเน้นของทีมและการไม่สอดคล้องกัน: บางครั้ง ข้อบังคับอาจไม่ได้ให้ภาพรวมที่ดีเกี่ยวกับความรับผิดชอบของสมาชิกในทีม ซึ่งอาจนำไปสู่ความสับสนและการขาดความมุ่งเน้น ส่งผลให้เกิดความล่าช้าหรือความขัดแย้งในที่สุด
คำนึงถึงข้อจำกัดเหล่านี้ขณะสร้างกฎบัตรทีมเพื่อให้แน่ใจว่าการวางแผน การลงรายละเอียด และการมอบหมายงานของคุณไม่มีข้อผิดพลาด
สร้างเอกสารโครงการที่มีประสิทธิภาพด้วย ClickUp
เอกสารกำหนดขอบเขตโครงการที่จัดทำอย่างดีเปรียบเสมือนพิมพ์เขียวที่จะช่วยให้โครงการดำเนินไปอย่างราบรื่น ประสบความสำเร็จ และปราศจากความสับสน ไม่เพียงแต่เป็นเอกสารสำคัญสำหรับการขออนุมัติเท่านั้น แต่ยังเป็นแหล่งข้อมูลที่ครอบคลุมซึ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและทีมโครงการต้องพึ่งพา
เครื่องมือการจัดการโครงการที่มีประสิทธิภาพเช่น ClickUp ช่วยให้คุณเปลี่ยนความคิดที่นามธรรมให้กลายเป็นแผนโครงการที่สามารถดำเนินการได้ ด้วยคุณสมบัติต่าง ๆและเทมเพลตการจัดการโครงการของพวกเขา มันทำให้การขับเคลื่อนโครงการของคุณไปสู่ความสำเร็จเป็นเรื่องง่าย ด้วยการอำนวยความสะดวกในการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์และการแบ่งงาน
สมัครใช้ ClickUpวันนี้เพื่อสร้างเอกสารโครงการที่ครอบคลุมได้อย่างง่ายดาย