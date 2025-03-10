คู่มือแผนภูมิ PERT พร้อมตัวอย่าง 6 แบบและแม่แบบสำหรับทีมของคุณ

คุณเคยได้ยินเกี่ยวกับแผนภูมิแกนต์ คุณเคยลองใช้แผนผังความคิด และเรารู้ว่าคุณชอบแผนผังงานที่ชัดเจน...แต่แผนภูมิ PERT ล่ะ?
แผนภูมิ PERT เคยมีชื่อเสียงที่ไม่ดีในเรื่องการตั้งค่า แก้ไข และอัปเดตที่ยุ่งยาก อย่างไรก็ตาม มันไม่ได้ยากอย่างที่คิด
แผนผังกระบวนการทำงานเหล่านี้ได้พัฒนาไปไกลมากนับตั้งแต่กองทัพเรือสหรัฐฯ คิดค้นขึ้นในช่วงทศวรรษ 1950 ด้วยความช่วยเหลือของซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพ แผนภูมิ PERT ได้กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้ง แม้ว่าแผนผังรูปแบบนี้อาจเป็นที่รู้จักน้อยกว่าวิธีการแบบ Agile อื่นๆ แต่แผนภูมิ PERT นั้นสร้างได้เร็วกว่าและจัดการได้ง่ายกว่าที่เคย!
แผนภูมิ PERT เป็นเครื่องมือที่เน้นภาพและช่วยในการระบุการพึ่งพาของงาน, การยึดตามกำหนดเวลา, และอื่นๆ อีกมากมาย! อ่านไปพร้อมกับเราขณะที่เราเจาะลึกทุกสิ่งเกี่ยวกับแผนภูมิ PERT เราจะพาคุณผ่านตัวอย่างแผนภูมิ PERT ที่มีประโยชน์ 6 ตัวอย่าง, แม่แบบ, กรณีการใช้งาน, และอื่นๆ อีกมากมาย 📈
แผนภูมิ PERT คืออะไร?
เราไม่ได้ตะโกนใส่คุณ; PERT ต้องใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ 🙂
PERT ย่อมาจาก Program Evaluation Review Technique แผนภูมิ PERT จะแบ่งงานหลักออกเป็นงานย่อยที่จัดการได้ง่ายขึ้น และจัดเรียงเป็นภาพกราฟิกบนไทม์ไลน์ของโครงการ
ความซับซ้อนของแผนภูมิ PERT ของคุณถูกกำหนดโดยจำนวนของเหตุการณ์สำคัญในโครงการตามเส้นทางวิกฤตและเวลาที่ประมาณการไว้สำหรับการเสร็จสิ้นแต่ละงาน
เดี๋ยวนะ เส้นทางวิกฤตคืออะไร?
วิธีเส้นทางวิกฤต (CPM)เป็นวิธีการจัดการโครงการที่ได้รับความนิยม ซึ่งเน้นเฉพาะงานที่จำเป็นต่อการเสร็จสิ้นโครงการเท่านั้นการกำหนดเส้นทางวิกฤตของโครงการมีประโยชน์สำหรับโครงการที่ล่าช้ากว่ากำหนดอย่างอันตรายหรือรู้สึกว่าซับซ้อนเกินกว่าจะเริ่มต้นได้
โดยการระบุรายการที่จำเป็นอย่างยิ่งต่อการเสร็จสิ้นโครงการของคุณและจัดเรียงลงในแผนภูมิ PERT ทีมงานของคุณจะพบทิศทางที่ชัดเจน 🧭
องค์ประกอบสี่ประการของแผนภูมิ PERT
เช่นเดียวกับแผนผังความคิด ทุกงานในแผนภูมิ PERT ของคุณจะเชื่อมโยงอย่างชัดเจนกับเป้าหมายหรือหัวข้อเดียวที่ชัดเจน แต่มีองค์ประกอบสำคัญสี่ประการที่ทำให้แผนภูมิ PERT แตกต่างออกไป:
- โหนด (เหตุการณ์หรือเหตุการณ์สำคัญ): โหนดทำเครื่องหมายจุดสำคัญในโครงการ เช่น การเริ่มต้นหรือการเสร็จสิ้นของงาน โหนดเหล่านี้แสดงเป็นวงกลมหรือสี่เหลี่ยม
- ลูกศร (งานหรือกิจกรรม): ลูกศรระหว่างโหนดแสดงถึงงานหรือกิจกรรมที่ต้องทำให้เสร็จสมบูรณ์ ทิศทางของลูกศรแสดงถึงความสัมพันธ์เชิงลำดับของงาน
- การพึ่งพา (ความสัมพันธ์ก่อนหน้าและถัดไป): สิ่งเหล่านี้กำหนดลำดับที่งานต้องดำเนินการ บางงานต้องพึ่งพาการเสร็จสิ้นของงานอื่นก่อนที่จะสามารถเริ่มต้นได้
- การประมาณเวลา: PERT ใช้การประมาณเวลา 3 แบบสำหรับแต่ละงานเพื่อคำนวณระยะเวลาที่คาดหวัง: เวลาที่คาดหวังในแง่ดี (O): เวลาที่สั้นที่สุดที่สามารถทำงานให้เสร็จได้ เวลาที่คาดหวังในแง่ร้าย (P): เวลาที่ยาวที่สุดที่สามารถทำงานให้เสร็จได้ เวลาที่คาดหวังเป็นไปได้มากที่สุด (M): การประมาณที่ดีที่สุดของเวลาที่คาดหวังในการทำงานให้เสร็จ
- เวลาเชิงบวก (O): เวลาที่สั้นที่สุดที่สามารถทำได้เพื่อทำภารกิจให้สำเร็จ
- เวลาเชิงบวก (O): เวลาที่สั้นที่สุดที่สามารถทำได้เพื่อทำภารกิจให้สำเร็จ
ดังนั้น เมื่อคุณรวมเวลาทั้งหมดที่จัดสรรไว้สำหรับแต่ละงานในแผนภูมิ PERT ของคุณแล้ว คุณจะมีแนวคิดที่ชัดเจนว่าโครงการของคุณจะใช้เวลานานเท่าใดในการเสร็จสมบูรณ์ 🙌🏼
พร้อมที่จะเริ่มสร้างแผนภูมิ PERT ของคุณเองหรือยัง? เรามีตัวอย่างแผนภูมิ PERT หกแบบเพื่อเริ่มต้นการเดินทางของคุณ 🗺
6 ตัวอย่างแผนภูมิ PERT ใน ClickUp, LucidChart, Adobe และ Smart Draw
เหมือนกับแผ่นเพเปอร์มินต์บาร์คที่สวยงาม แผนภูมิ PERT มีหลากหลายรูปทรงและขนาด แต่ยังคงองค์ประกอบพื้นฐานเดียวกันไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดก็ตาม
นี่คือตัวอย่างแผนภูมิ PERT หกตัวอย่างสำหรับทีมในหลากหลายอุตสาหกรรมและกรณีการใช้งานที่แตกต่างกัน คุณสามารถติดตามหรือสร้างขึ้นมาใหม่ตามตัวอย่างเหล่านี้ได้เลย! ตัวอย่างแผนภูมิ PERT เหล่านี้สามารถสร้างได้ฟรี 🤓💸
1. ตัวอย่างแผนภูมิ PERT สำหรับการตลาดเนื้อหาใน ClickUp
ในตัวอย่างแผนภูมิ PERT สำหรับการตลาดเนื้อหาฉบับนี้ เราจะติดตามวงจรชีวิตของงานบล็อกหนึ่งงาน โดยใช้รูปทรง วันที่เริ่มต้น แทนช่วงเวลาที่งานถูกสร้างขึ้น และรูปทรง วันที่เผยแพร่ แทนช่วงเวลาที่งานนั้นถูกทำเครื่องหมายว่าเสร็จสมบูรณ์
สร้างขึ้นในClickUp Whiteboards แผนผังนี้แสดงจำนวนสมาชิกในทีมและการอนุมัติที่งานบล็อกต้องผ่านก่อนที่จะเผยแพร่ร่างสุดท้าย เราสามารถเห็นได้ว่าหลังจากงานถูกสร้างขึ้น ทีม SEO ผู้จัดการเนื้อหา นักออกแบบกราฟิก และนักเขียนจะทำงานร่วมกันเพื่อดำเนินการตามรายการต่างๆ ในกระบวนการนี้ให้เสร็จสมบูรณ์
แผนภูมิ PERT นี้ให้ภาพรวมที่ชัดเจนของขั้นตอนพื้นฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสอนสมาชิกใหม่ในทีมเกี่ยวกับกระบวนการหลักของคุณหรืออธิบายขั้นตอนการทำงานของคุณให้กับแผนกอื่น ๆ จากจุดนี้ คุณสามารถเจาะลึกไปยังรายละเอียดย่อยและงานย่อยเพิ่มเติมได้หากจำเป็น
2. ตัวอย่างแผนภูมิ PERT สำหรับการเปิดตัวเว็บไซต์ ClickUp
ตอนนี้ที่เราได้เข้าใจแนวคิดพื้นฐานแล้ว มาดูขั้นตอนการทำงานที่ซับซ้อนมากขึ้นกัน! ตัวอย่างแผนภูมิ PERT นี้ใน ClickUp แสดงกระบวนการหลายขั้นตอนที่เกี่ยวข้องในการเปิดตัวเว็บไซต์
ในแผนภูมิ PERT นี้ เราสามารถเห็นได้ว่าลูกศรแต่ละเส้นมีเวลาประทับตามสัปดาห์เพื่อแสดงว่างานแต่ละอย่างจะเกิดขึ้นเมื่อใดในโครงการ สิ่งสำคัญที่ควรคำนึงถึงในตัวอย่างนี้คือ วงกลมสีเขียวแต่ละวงแทนงานหนึ่งงาน—แต่สิ่งที่เราไม่เห็นคืองานย่อยและขั้นตอนเล็กๆ ที่เกี่ยวข้องในการทำงานแต่ละงานให้เสร็จสมบูรณ์ ในรูปแบบแผนภูมิ PERT แบบคลาสสิก นี่คือการแสดงภาพรวมทั่วไปของ เฉพาะ หลักไมล์ของโครงการหรือรายการดำเนินการที่สำคัญเท่านั้น
แม้ว่าแผนภูมิ PERT นี้ถูกสร้างขึ้นใน ClickUp Whiteboards* แต่คุณก็สามารถสร้างใหม่ได้โดยใช้โหมด Blank ใน Mind Maps! เราจะสอนวิธีทำในภายหลังในบทความนี้ 🤓 ⬇️
3. แผนภูมิ PERT ซอฟต์แวร์
เนื่องจากแผนภูมิ PERT เริ่มต้นด้วยมุมมองระดับสูงของโครงการของคุณ จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวางแผนเส้นทางการใช้งานของผู้ใช้และแสดงภาพข้อมูลที่เคลื่อนย้ายจากจุด A ไปยังจุด B ในระบบ สำหรับสมาชิกที่ไม่มีความเข้าใจลึกซึ้งในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งหรือทีมข้ามสายงาน แผนภูมิ PERT ช่วยแยกประเด็นที่ซับซ้อนออกเป็นแนวคิดที่ชัดเจนและกระชับ
ในกรณีนี้ ตัวอย่างแผนภูมิ PERT นี้ถูกใช้ภายในโดยวิศวกรซอฟต์แวร์เพื่อระบุตำแหน่งที่เกิดปัญหาและสื่อสารผลการค้นพบเหล่านั้นกับทีมของพวกเขาอย่างชัดเจน
*เราใช้แผนภูมิ PERT ในการสร้างเว็บแอปพลิเคชันสำหรับธุรกิจของเรา ฉันไม่ใช่วิศวกร แต่ผู้ร่วมก่อตั้งของฉันเป็น ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเขาที่จะสร้างแผนภูมิที่แสดงการไหลของระบบของเราและวิธีที่ระบบเหล่านั้นพึ่งพาหรือเป็นอิสระจากกันและกัน สิ่งนี้ช่วยให้ฉันสามารถมองเห็นภาพการไหลของข้อมูล การแสดงผลของแอปพลิเคชัน และไทม์ไลน์สำหรับการไหลของข้อมูลผ่านระบบต่างๆ ของเรา โดยใช้แผนภูมินี้ ผู้ร่วมก่อตั้งของฉันสามารถอธิบายได้อย่างง่ายดายว่าปัญหาเกิดขึ้นที่ไหนในแอปพลิเคชันของเราในปัจจุบัน และสามารถแบ่งปันข้อมูลนี้กับบุคคลอื่น ๆ และฉันเองได้ทั่วทั้งทีมของเรา
4. แผนภูมิ PERT Lucidchart
แผนภูมิ PERT สามารถเป็นประโยชน์กับโครงการใดก็ได้—แม้แต่การปรับปรุงบ้าน! ตัวอย่างแผนภูมิ PERT นี้โดยLucidchartแสดงลำดับขั้นตอนหลายขั้นตอนสำหรับการสร้างใหม่และติดตามเฉพาะเส้นทางวิกฤตเท่านั้น แม้ว่าแผนภูมินี้จะไม่เหมาะสำหรับการขยายรายละเอียดเล็กน้อย แต่ก็เป็นประโยชน์สำหรับการเปรียบเทียบเวลาที่ประมาณการไว้ในการทำโครงการให้เสร็จกับเวลาที่คุณได้ใช้ไปแล้ว
มีปัจจัยหลายประการที่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการบริหารโครงการก่อสร้างในแต่ละวัน ซึ่งทำให้การมีแผน PERT อยู่ในมือเป็นสิ่งจำเป็น เมื่อคุณต้องรายงานความคืบหน้าให้กับลูกค้าหรืออธิบายเหตุผลที่บางส่วนของกระบวนการก่อสร้างล่าช้า แผนภูมิ PERT จะช่วยให้คุณระบุปัญหาใหญ่ได้อย่างรวดเร็ว
โบนัส: เปรียบเทียบMiro กับ Lucidchart
5. ตัวอย่างการวาดภาพอัจฉริยะ
ตัวอย่างแผนภูมิ PERT แบบ Smart Drawนี้ยังทำหน้าที่เป็นเทมเพลตเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจแนวคิดทั่วไปได้อีกด้วย แม้ว่าพวกเราส่วนใหญ่จะไม่ได้ออกแบบเครื่องบิน แต่นี่เป็นตัวอย่างที่ดีของวิธีการทำให้กระบวนการทำงานที่ซับซ้อนง่ายขึ้นอย่างรวดเร็ว และยังคงเป็นประโยชน์ต่อทีมโดยแสดงรายการการดำเนินการที่สำคัญและเวลาที่เหลือในการทำโครงการให้เสร็จ
6. ตัวอย่างแผนภูมิ PERT ของ Adobe
หากคุณกำลังมองหาแผนภูมิที่มีลูกเล่นเพิ่มเติมAdobe Expressมีตัวอย่างแผนภูมิ PERT มากมายสำหรับกระบวนการทำงานขนาดเล็กพร้อมสีและแบบอักษรที่ปรับแต่งได้ แม้ว่าแผนภูมิ PERT เหล่านี้จะใช้งานยากขึ้นเมื่อต้องติดตามงาน แต่ก็สามารถตั้งค่าได้อย่างรวดเร็วและมีประโยชน์สำหรับการนำเสนอแนวคิดให้กับแผนกหรือกลุ่มอื่นๆ ที่ไม่มีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับโครงการของคุณมากนัก
เนื่องจากแผนภูมิ PERT ครอบคลุมรายการดำเนินการที่ใหญ่กว่าของโครงการ ตัวอย่างแผนภูมิ PERT ของ Adobe จะช่วยสื่อสารแนวคิดภาพรวมผ่านขั้นตอนง่ายๆ ในกระบวนการที่ไม่จำเป็นต้องมีรายการดำเนินการที่ละเอียดเพิ่มเติม—คิดถึงแผนการเดินทาง, กำหนดการในชั้นเรียน, หรือการนำเสนอในโรงเรียน
วิธีสร้างแผนภูมิ PERT ด้วย ClickUp
ขั้นตอนแรกในการสร้างแผนภูมิ PERT ของคุณคือการเลือกแพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่ดีที่สุดเพื่อสร้างมันขึ้นมา!
ClickUpคือโซลูชันเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ทันสมัยสำหรับทีมในทุกอุตสาหกรรม เพื่อรวบรวมงานและทำงานร่วมกันในโครงการทุกขนาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ClickUp มาพร้อมกับฟีเจอร์ที่ยืดหยุ่นกว่าหลายร้อยรายการ รวมถึงวิธีการแสดงภาพโครงการมากกว่า 15 วิธี การจัดการเวลา และการจัดสรรทรัพยากรในวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยการจัดการโครงการ การจัดการความรู้ และการสื่อสารทั้งหมดในแอปเดียว ทำให้การทำงานง่ายขึ้นด้วย ClickUp
ในบรรดาการดูเวิร์กโฟลว์ที่สามารถปรับแต่งได้ มีทั้งแบบรายการ, แผนภูมิแกนต์, ไทม์ไลน์, กระดาน,และแผนที่ความคิด ClickUp— หรือที่เรียกกันว่าแหล่งข้อมูลโปรดใหม่ของคุณสำหรับการสร้างแผนภูมิ PERT ที่มีความเคลื่อนไหวและรายละเอียดครบถ้วน
สร้างแผนภูมิ PERTของคุณโดยใช้แผนผังความคิดใน ClickUpด้วยการสร้างโหนด เพิ่มตัวเชื่อมต่อที่มีรหัสสี และจัดเรียงงานให้เป็นลำดับที่สมเหตุสมผล ประโยชน์หลักของแผนผังความคิดใน ClickUp คือสามารถสร้าง แก้ไข และแชร์ได้อย่างง่ายดาย และหากโครงการของคุณยังอยู่ในขั้นตอนการวางแผนไปสู่การดำเนินการ ให้ใช้โหมดว่างเพื่อร่างแผนผังในรูปแบบอิสระ จากนั้นแปลงโหนดเป็นงานใน ClickUpเพื่อเริ่มดำเนินการตามแผนของคุณ
อีกวิธีหนึ่งในการสร้างแผนภูมิ PERTร่วมกันคือการใช้ซอฟต์แวร์กระดานไวท์บอร์ดดิจิทัล ClickUp Whiteboardsเป็นเครื่องมือกระดานไวท์บอร์ดเสมือนจริงเพียงตัวเดียวที่สามารถนำแนวคิดจากขั้นตอนการระดมสมองไปสู่การพัฒนาได้โดยไม่ต้องออกจากกระดานเลย วัตถุและรูปร่างสามารถเปลี่ยนเป็นงานได้โดยตรงจาก ClickUp Whiteboard ของคุณ พร้อมไฟล์ที่เชื่อมโยงClickUp Docs และสื่อต่างๆ เพื่อเพิ่มบริบทเพิ่มเติม
นอกจากนี้ คุณยังได้รับคุณสมบัติที่มีประโยชน์มากมาย เช่น อินเทอร์เฟซแบบสัมผัส ตัวเลือกการแชร์ที่ยืดหยุ่น การสร้างภาพด้วย AI และเทมเพลตใหม่มากมาย
ไวท์บอร์ดถูกออกแบบมาเพื่อสร้างแผนผังการทำงานทุกประเภท รวมถึงแผนภูมิ PERT ด้วย แต่สำหรับผู้ที่ไม่เคยใช้ซอฟต์แวร์ไวท์บอร์ดหรือแผนภูมิประเภทนี้มาก่อน ไม่ต้องกังวล! เรามีเทมเพลตเตรียมไว้ให้ในขั้นตอนถัดไป
แม่แบบแผนภูมิ PERT ใน ClickUp
ClickUp ยังมีเทมเพลตสำเร็จรูปที่ปรับแต่งได้ให้คุณใช้เพื่อสร้างแผนภูมิ PERT ของคุณได้อย่างรวดเร็ว ลองใช้เหล่านี้ดู:
1. แม่แบบแผน PERT โดย ClickUp
ด้วยเทมเพลตแผนภูมิ PERT จาก ClickUp คุณสามารถสร้างไทม์ไลน์เชิงภาพที่ละเอียดสำหรับโครงการของคุณ เพื่อให้คุณดำเนินงานได้ตามแผนและไม่พลาดรายละเอียดสำคัญใด ๆ
เทมเพลตไวท์บอร์ดช่วยให้คุณวางแผนและมองเห็นภาพกระบวนการของโครงการได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ภายในประกอบด้วยตัวอย่างขั้นตอนการดำเนินงาน เช่น วันที่เริ่มต้น ระยะเวลา และวันที่สิ้นสุด เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณดำเนินโครงการได้ตามแผน และทำงานร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. แม่แบบแผน PERT แบบง่ายของ ClickUp
เทมเพลตแผนภูมิ PERT แบบง่ายของ ClickUpมอบความสมดุลที่ลงตัวระหว่างความยืดหยุ่นและความเรียบง่าย เพื่อช่วยให้คุณวางแผนโครงการของคุณได้อย่างเป็นธรรมชาติ ด้วยเทมเพลตนี้ คุณจะสามารถ:
- มองเห็นโครงสร้างของโครงการของคุณได้ในพริบตา
- แยกโครงการออกเป็นงานย่อยที่ง่ายขึ้นเพื่อการจัดการที่ดีขึ้น
- ระบุเส้นทางวิกฤตที่จำเป็นสำหรับการสำเร็จลุล่วงอย่างง่ายดาย
เมื่อใดควรใช้แผนภูมิ PERT
แผนภูมิ PERT มีประโยชน์มากที่สุดเมื่อ:
- กิจกรรมโครงการมีระยะเวลาที่ไม่แน่นอน: เหมาะสำหรับการวิจัย การพัฒนา และการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่ระยะเวลาของงานไม่สามารถคาดการณ์ได้
- การจัดการโครงการที่ซับซ้อนพร้อมการพึ่งพา: ช่วยในการมองเห็นลำดับงานและความสัมพันธ์ระหว่างงาน
- การประมาณระยะเวลาโครงการด้วยหลายสถานการณ์: ใช้การประมาณเวลาแบบมองโลกในแง่ดี, มองโลกในแง่ร้าย, และที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดเพื่อการคาดการณ์ที่ดีขึ้น
- การระบุงานที่สำคัญ: กำหนดเส้นทางวิกฤตเพื่อมุ่งเน้นไปที่งานที่มีผลกระทบโดยตรงต่อเวลาการเสร็จสิ้นของโครงการ
- การประสานงานหลายทีม: จัดให้มีกระบวนการทำงานที่เป็นระบบสำหรับทีมขนาดใหญ่ที่มีความเชื่อมโยงกัน
- การลดความล่าช้าของโครงการ: ช่วยคาดการณ์ปัญหาคอขวดและปรับตารางเวลาให้เหมาะสม
ข้อดีของแผนภูมิ PERT
- การจัดการเวลาที่ดีขึ้น: ใช้การประมาณเวลาสามระดับเพื่อรองรับความไม่แน่นอน ส่งผลให้การจัดตารางเวลาแม่นยำยิ่งขึ้น
- แสดงภาพการไหลของโครงการ: แสดงลำดับงาน ความสัมพันธ์ระหว่างงาน และจุดสำคัญในรูปแบบกราฟิก
- ช่วยระบุเส้นทางวิกฤต: กำหนดลำดับงานที่ขึ้นต่อกันที่ยาวที่สุด เพื่อให้มั่นใจว่าโครงการจะเสร็จสมบูรณ์โดยไม่ล่าช้า
- ช่วยในการจัดสรรทรัพยากร: ช่วยในการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพโดยการระบุงานที่สำคัญและไม่สำคัญ
- ส่งเสริมการจัดการความเสี่ยง: คาดการณ์ความล่าช้าที่อาจเกิดขึ้นในโครงการ และช่วยให้ผู้จัดการสามารถดำเนินการเชิงรุกได้
- ปรับปรุงการตัดสินใจ: ช่วยให้การวางแผนดีขึ้นโดยการประเมินสถานการณ์ต่าง ๆ สำหรับการเสร็จสิ้นโครงการ
ข้อจำกัดของแผนภูมิ PERT
- ใช้เวลานานสำหรับโครงการขนาดใหญ่: การสร้างและปรับปรุงแผนผัง PERT อาจมีความซับซ้อนสำหรับโครงการที่มีงานหลายพันรายการ
- การประมาณการที่มีความเป็นส่วนตัวสูง: การประมาณการเวลาขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งอาจมีความลำเอียง
- ไม่ได้คำนึงถึงข้อจำกัดด้านทรัพยากร: PERT มุ่งเน้นที่เวลาแต่ไม่ได้พิจารณาทรัพยากรที่มีจำกัด เช่น กำลังคนและงบประมาณ
- ต้องการการอัปเดตบ่อยครั้ง: การเปลี่ยนแปลงโครงการใด ๆ (ความล่าช้า, งานใหม่) จำเป็นต้องอัปเดตแผนภูมิ PERT ทั้งหมด
- ไม่เหมาะสำหรับโครงการที่ง่าย: โครงการขนาดเล็กและตรงไปตรงมาอาจไม่จำเป็นต้องมีการวิเคราะห์ PERT อย่างละเอียด
ความแตกต่างระหว่าง PERT และ CPM
PERT (เทคนิคการประเมินและทบทวนโครงการ) และ CPM (วิธีเส้นทางวิกฤต) เป็นเทคนิคการจัดการโครงการที่ใช้ในการจัดตารางเวลาและบริหารงาน แต่มีความแตกต่างกันในหลายประการ ดังนี้:
|คุณสมบัติ
|PERT (เทคนิคการประเมินและทบทวนโครงการ)
|CPM (วิธีเส้นทางวิกฤต)
|โฟกัส
|การประมาณเวลาและความไม่แน่นอนในการจัดตารางโครงการ
|การเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุนและการแลกเปลี่ยนระหว่างต้นทุนกับเวลา
|ระยะเวลาของงาน
|ใช้การประมาณเวลา 3 แบบ: อ่อน (O), แย่ที่สุด (P), และน่าจะเป็นไปได้มากที่สุด (M)
|ใช้การประมาณเวลาแบบกำหนดค่าคงที่ (ค่าตายตัว) เพียงค่าเดียว
|ลักษณะของโครงการ
|เหมาะที่สุดสำหรับการวิจัย การพัฒนา และโครงการที่มีระยะเวลาไม่แน่นอน
|เหมาะที่สุดสำหรับการก่อสร้าง การผลิต และโครงการประจำที่มีระยะเวลาคาดการณ์ได้
|ประเภทของกิจกรรม
|จัดการกับกิจกรรมที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ (การวิจัยและพัฒนา, การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่)
|จัดการกับงานที่คาดการณ์ได้และซ้ำซาก
|เส้นทางวิกฤต
|ระบุลำดับงานที่ขึ้นต่อกันที่ยาวที่สุดเพื่อกำหนดระยะเวลาของโครงการ
|ระบุลำดับที่ยาวที่สุดแต่เน้นการลดต้นทุน
|ความยืดหยุ่น
|เหมาะสำหรับโครงการที่มีความไม่แน่นอนและความแปรปรวนสูง
|เหมาะสำหรับโครงการที่มีขอบเขตชัดเจนและมีกรอบเวลาที่แน่นอน
|การสมัคร
|ใช้ในอุตสาหกรรมเช่นการป้องกันประเทศ, อวกาศ, และการวิจัยและพัฒนา
|ใช้ในอุตสาหกรรมเช่นการก่อสร้าง, วิศวกรรม, และการวางแผนการผลิต
อ่านเพิ่มเติม: วิธีใช้ PERT เพื่อหาเส้นทางวิกฤต
ความแตกต่างระหว่างแผนภูมิแกนต์และแผนภูมิ PERT
หากคุณเริ่มคิดว่าแผนภูมิ PERTดูและฟังคล้ายกับแผนภูมิ Gantt มาก คุณไม่ได้คิดผิด—แต่มีความแตกต่างบางประการที่ควรคำนึงถึง
ความแตกต่างที่ใหญ่ที่สุดระหว่างวิธีการบริหารโครงการทั้งสองคือเมื่อใดที่ควรใช้
แผนภูมิ PERT ให้มุมมองระดับสูงของไทม์ไลน์โครงการของคุณโดยเน้นที่เส้นทางวิกฤต ซึ่งทำให้เป็นทรัพยากรที่มีประโยชน์สำหรับทีมภายใน แต่ถ้าคุณต้องการรายงานการอัปเดตโดยละเอียดให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้บังคับบัญชาระดับสูงแผนภูมิ Gantt คือตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุด
นี่คือรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเวลาที่คุณควรใช้แผนภูมิ PERT และเวลาที่ควรใช้ Gantt:
|แผนภูมิ PERT
|แผนภูมิแกนต์
|ใช้โดยทีมภายในเป็นเครื่องมือวางแผนโครงการ
|สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการนำเสนอความคืบหน้าโดยละเอียด
|มุ่งเน้นที่เป้าหมายสำคัญระดับสูงและเส้นทางวิกฤต
|มุ่งเน้นการจัดการงานและงานย่อยที่ประกอบกันเป็นแต่ละเป้าหมาย
|สำหรับทีมที่ต้องการทราบระยะเวลาทั้งหมดของโครงการ
|สำหรับทีมที่ต้องการทราบว่าแต่ละงานจะใช้เวลาเท่าไร
|เพื่อดูว่าความเชื่อมโยงของงานมีอิทธิพลต่อระยะเวลาของโครงการของคุณโดยรวมอย่างไร
|เพื่อดูว่าความเชื่อมโยงของงานมีผลกระทบต่อผู้รับผิดชอบงานอย่างไร
ยังไม่พร้อมที่จะเลือกแผนภูมิใดแผนภูมิหนึ่งใช่ไหม? ไม่มีปัญหา! ด้วยมุมมอง Gantt ใน ClickUp คุณสามารถมองเห็นเหตุการณ์สำคัญหลัก ๆในโครงการของคุณได้อย่างรวดเร็วเพียงแค่เปิดใช้งานเครื่องมือคำนวณเส้นทางวิกฤต (Critical Path)ที่มุมขวาบนของแผนภูมิของคุณ
นี่จะทำให้แผนภาพของคุณมีมุมมองแบบแผนภูมิ PERT ที่มองเห็นได้จากมุมสูงของงานสำคัญของคุณ โดยไม่สูญเสียรายละเอียดของงานที่คุณจะเห็นในแผนภูมิแกนต์ ดีที่สุดของทั้งสองโลก 💕
เจาะลึกถึงประโยชน์ กรณีการใช้งาน และความแตกต่างระหว่างPERT และแผนภูมิแกนต์. *
อะไรคือการพึ่งพาของงาน และเหตุใดจึงมีความสำคัญต่อแผนภูมิ PERT?
จำ PEMDAS ได้ไหม? 👀
กฎเกณฑ์จากโรงเรียนประถมที่สอนเราว่าเมื่อไหร่ควรบวก ลบ คูณ และหาร? ความสัมพันธ์ระหว่างงานก็คล้ายๆ กันนั่นแหละ
ลำดับขั้นตอนที่ชัดเจนเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการดำเนินโครงการของคุณให้เสร็จตรงเวลา และแผนภูมิ PERT ก็อาศัยลำดับขั้นตอนนี้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด!
ความสัมพันธ์และความพึ่งพาของงานสื่อสารการไหลของงานในโครงการใด ๆ ที่ต้องทำให้เสร็จตามลำดับที่กำหนด การละเลยความสัมพันธ์เหล่านี้จะนำไปสู่คอขวด,เวลาล่าช้า, และทรัพยากรที่สูญเปล่า—ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ผู้จัดการโครงการของคุณไม่ชอบมากที่สุด
โครงการของคุณไม่สามารถก้าวหน้าไปได้หากไม่กำหนดความสัมพันธ์ของงาน แต่แผนภูมิ PERT ช่วยคุณระบุความสัมพันธ์เหล่านี้ขณะที่แผนภาพของคุณเริ่มเป็นรูปเป็นร่าง
การพึ่งพาของงานบางอย่างนั้นหาได้ง่าย แต่บางอย่าง...ก็ไม่ง่ายนัก ตัวอย่างเช่น การพึ่งพาทางตรรกะ (หรือที่เรียกว่าการพึ่งพาแบบตามลำดับ) ซึ่งเกิดขึ้นโดยธรรมชาติในขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการทำงาน และคุณไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เช่นเดียวกับที่บทภาพยนตร์ต้องมาก่อนภาพยนตร์ หรือถุงเท้าต้องมาก่อนรองเท้า หวังว่าคุณจะเข้าใจนะ 🧦
ประเภทอื่น ๆ ของการพึ่งพาของงาน ได้แก่:
- การพึ่งพาทรัพยากร: เมื่อมีงานสองงานหรือมากกว่าที่ต้องการทรัพยากรเดียวกันเพื่อให้เสร็จสิ้น แต่การจัดหาทรัพยากรเหล่านั้นไม่สามารถใช้พร้อมกันได้
- การพึ่งพากันระหว่างทีม: เมื่องานของโครงการส่งผลกระทบต่อสมาชิกในทีมจากแผนกต่างๆ
- ปัจจัยภายนอก: เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของสมาชิกในทีมและส่งผลกระทบต่อโครงการ
และอีกมากมายหลายอย่าง 😳
พร้อมที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ ความสัมพันธ์และข้อพึ่งพาของงานหรือไม่? เรามีคำศัพท์และเคล็ดลับที่คุณต้องรู้เพิ่มเติมไว้ให้คุณแล้ว!
แหล่งข้อมูลการจัดการโครงการที่เป็นประโยชน์สำหรับคุณ ✨
ชมวิดีโอของเราเกี่ยวกับรายการตรวจสอบการจัดการโครงการที่จำเป็นสำหรับผู้จัดการโครงการ:
วางแผนล่วงหน้าด้วยแผนภูมิ PERT
ไม่ว่าคุณจะสร้างแผนภูมิ PERT โดยใช้เทมเพลตที่กำหนดไว้หรือบนกระดานไวท์บอร์ดดิจิทัล ทุกอย่างเริ่มต้นจากซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่คุณเลือกเพื่อรวบรวมทุกอย่างเข้าด้วยกัน
ด้วยแผนภูมิ PERT ที่สามารถปรับแต่งได้และยืดหยุ่น สร้างขึ้นในเครื่องมือการจัดการโครงการเช่น ClickUp ผู้จัดการโครงการเช่นคุณสามารถมองเห็นภาพรวมของเป้าหมายของโครงการ, ระยะเวลา, ความสัมพันธ์ของงาน, และอื่น ๆ ได้!
แผนฟรีตลอดชีพที่เต็มไปด้วยคุณสมบัติของ ClickUp จะมอบทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อสร้างแผนภูมิ PERT ที่สวยงาม รวมถึง ClickUp Whiteboards งานไม่จำกัด และการเชื่อมต่อมากกว่า 1,000 รายการเพื่อปรับปรุงกระบวนการของคุณให้ราบรื่นยิ่งขึ้น
สมัครใช้ ClickUp วันนี้เพื่อกลับมาทำงานได้ตามแผนด้วยแผนภูมิ PERT!