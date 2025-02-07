วิธีใช้ PERT เพื่อหาเส้นทางวิกฤตในโครงการ

คุณเคยต้องรีบเร่งทำงานให้เสร็จก่อนการเปิดตัวหรือไม่? หรือต้องจัดการกับกำหนดส่งงานโครงการที่ชนกัน?
ไม่ว่าจะเกิดขึ้นเป็นครั้งคราวหรือเป็นประจำ ก็เป็นเรื่องน่าหงุดหงิด แต่มีทางแก้ไข: วิธีเส้นทางวิกฤต (Critical Path Method หรือ CPM) และเทคนิคการประเมินและทบทวนโครงการ (Program Evaluation and Review Technique หรือ PERT) คิดถึง CPM เป็น GPS สำหรับการปรับปรุง และ PERT เป็นเทอร์โบชาร์จเจอร์สำหรับการดำเนินการ
ทั้งสองวิธีนี้ได้กลายเป็นมาตรฐานทองคำของ PMOในทุกอุตสาหกรรมแล้ว ผสานทั้งสองเข้าด้วยกัน คุณจะได้เวทมนตร์การจัดการโครงการระดับถัดไป—PERT Critical Path
บล็อกนี้อธิบายแนวคิดหลัก ประโยชน์ และหกขั้นตอนง่าย ๆ ในการนำไปใช้—รวมถึงวิธีที่ClickUpสามารถช่วยให้คุณทำทั้งสองอย่างได้อย่างราบรื่น
⏰ สรุป 60 วินาที
- การทำความเข้าใจ PERT และ CPM: PERT มุ่งเน้นการจัดการความไม่แน่นอนด้วยการประมาณเวลาแบบเชิงความน่าจะเป็น ในขณะที่ CPM แผนผังระยะเวลาที่กำหนดไว้เพื่อระบุงานที่สำคัญ
- ทำไมคุณควรรวมมันเข้าด้วยกัน? ผสานความสามารถในการปรับตัวของ PERT กับโครงสร้างของ CPM เพื่อการจัดการความเสี่ยงที่ดีขึ้น การจัดสรรทรัพยากร การวางแผนแบบองค์รวม และการตัดสินใจที่ดีขึ้น
- ขั้นตอนในการประยุกต์ใช้ PERT และ CPM: กำหนดกิจกรรมทั้งหมดของโครงการและให้ทีมข้ามสายงานมีส่วนร่วม จัดลำดับงานและเชื่อมโยงความพึ่งพาของงาน สร้างแผนผังเครือข่ายที่เชื่อมโยงงานและเป้าหมายสำคัญ ประมาณระยะเวลาของงานโดยใช้สูตร PERT ระบุเส้นทางวิกฤตโดยการคำนวณเวลาว่างของงาน ตรวจสอบความก้าวหน้าและปรับกำหนดเวลาตามความจำเป็น
PERT คืออะไร?
เทคนิคการทบทวนการประเมินโครงการ (PERT) เป็นเครื่องมือวางแผนเครือข่ายสำหรับการออกแบบ กำหนดตารางเวลา และควบคุมโครงการที่ซับซ้อน ให้คิดว่าเป็นลูกแก้ววิเศษของโครงการคุณ ที่ช่วยให้คุณคำนึงถึงความไม่แน่นอนและนำไปสู่กรอบเวลาที่เหมาะสมที่สุด
อย่างไร? มันมุ่งเน้นไปที่การประมาณเวลาที่แม่นยำและมีโอกาสเป็นไปได้ของแต่ละกิจกรรม การนำไปใช้จะช่วยให้เห็นภาพงานหลัก, จุดสำคัญ, ความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรม, และระยะเวลาของกิจกรรมแต่ละอย่าง
องค์ประกอบของ PERT
นี่คือองค์ประกอบหลักของสิ่งที่ทำให้แผนภูมิ PERT:
|ส่วนประกอบ
|ความหมาย
|โหนด
|ทำเครื่องหมายจุดเริ่มต้นหรือจุดสิ้นสุดของกิจกรรม แต่ละโหนดมักจะเป็น เหตุการณ์ หรือ เหตุการณ์สำคัญ ที่เกี่ยวข้องกับความคืบหน้าของโครงการ
|ลูกศร
|แสดงภาพการไหลของงานและความสัมพันธ์ระหว่างงาน โดยเชื่อมโยงสองโหนดเข้าด้วยกัน ลูกศรแต่ละเส้นแสดงลำดับและ กิจกรรมที่ต้องดำเนินการ เพื่อให้ถึงเป้าหมายถัดไป
|การประมาณเวลาแบบ PERT
|อธิบาย ระยะเวลาของแต่ละกิจกรรม และวางไว้เหนือลูกศร แต่ละระยะเวลาของ PERT คำนวณโดยพิจารณาจากการประมาณการในแง่ดีและแง่ร้าย
เมื่อทุกอย่างรวมกันแล้ว นี่คือลักษณะที่มันจะเป็น
วิธี PERT โดดเด่นเป็นพิเศษเนื่องจากการประมาณเวลาที่ละเอียดถี่ถ้วน การคำนวณคำนึงถึงความเสี่ยงเพื่อสร้างกรอบเวลาโครงการที่สมจริง
การประยุกต์ใช้ PERT
เมื่อองค์ประกอบหลักชัดเจนแล้ว ต่อไปนี้คือตัวอย่างการใช้งาน PERT ที่ยอดเยี่ยม:
- การพัฒนาผลิตภัณฑ์: ติดตามความคืบหน้าในการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่โดยมุ่งเน้น ที่แผนภูมิเวลาและ แผนภูมิเหตุการณ์สำคัญ PERT ช่วยให้ทีมทำงานร่วมกันได้อย่างสอดคล้องตั้งแต่ขั้นตอนการคิดค้นจนถึงการเปิดตัวสู่ตลาด นอกจากนี้ มุมมองที่ละเอียดยังเหมาะอย่างยิ่งสำหรับโครงการวิจัยและพัฒนา
- การจัดตารางโครงการ: PERT จัดลำดับงานตามลำดับเพื่อตอบสนองกำหนดเวลา ซึ่งเหมาะสำหรับการจัดการโครงการที่ซับซ้อน โดยการแบ่งโครงการออกเป็นงานย่อย PERT ช่วยให้มั่นใจว่าทุกเป้าหมายสามารถบรรลุได้
- การวิเคราะห์ความเสี่ยง: ระบุความล่าช้าที่อาจเกิดขึ้นโดยการประมาณสถานการณ์ที่ดีที่สุด แย่ที่สุด และมีความเป็นไปได้มากที่สุดของแต่ละงานการแก้ปัญหาด้วยแผนภูมิ PERTช่วยคาดการณ์อุปสรรคและสร้างแผนสำรอง เมื่อใช้อย่างมีประสิทธิภาพ จะทำหน้าที่เป็นตาข่ายนิรภัยและป้องกันความประหลาดใจ
- การจัดสรรทรัพยากร: แผนผังนี้เชื่อมโยงความพึ่งพาของงานเพื่อจัดสรรสมาชิกทีมและเครื่องมืออย่างมีประสิทธิภาพ ด้วย PERT คุณสามารถหลีกเลี่ยงคอขวดและการทำงานหนักเกินไปของทีมได้ ทำให้เหมาะสำหรับธุรกิจพัฒนาซอฟต์แวร์
- การวางแผนกิจกรรม: PERT ช่วยให้กำหนดเวลาสำหรับกิจกรรมต่างๆ เช่น การประชุมเชิงปฏิบัติการและการประชุมองค์กรเป็นเรื่องง่ายขึ้น โดยช่วยให้ทุกงานดำเนินไปตามแผน ตั้งแต่การจองสถานที่ไปจนถึงการส่งคำเชิญ
อย่างไรก็ตาม การสร้างแผนภูมิ PERT ควรเป็นเรื่องง่ายไม่ว่าจะนำไปใช้กับงานใดก็ตาม
เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินการนี้ ClickUp มา พร้อมกับเทมเพลตแผนภูมิ PERT ที่พร้อมใช้งานหลายแบบ ซึ่งสามารถใช้งานได้เพียงไม่กี่คลิก
เทมเพลตแผนภูมิ PERT ของ ClickUp
กำลังมองหาโซลูชันแผนผังเครือข่ายที่ไม่มีขีดจำกัดอยู่หรือไม่?แม่แบบแผน PERT ของ ClickUpตอบโจทย์ได้อย่างสมบูรณ์แบบ โซลูชันในรูปแบบแคนวาสนี้มาพร้อมกับการออกแบบล่วงหน้าที่มีโหนดชัดเจน ลูกศร และระยะเวลาที่กำหนดไว้แล้ว
เทมเพลตยังมีส่วนคำอธิบายสำหรับผู้ใช้ใหม่ ทุกเนื้อหาในพื้นที่นั้นสามารถเปลี่ยนเป็นงานที่มีกำหนดส่ง ผู้รับผิดชอบ และระดับความสำคัญได้
วิธีการเส้นทางวิกฤต (CPM) คืออะไร?
CPM เป็นแนวทางที่ช่วยวางแผนเครือข่ายโครงการของคุณเพื่อปรับปรุงให้ดีขึ้น ในการดำเนินโครงการ กิจกรรมที่เป็นคอขวดคือกิจกรรมที่ใช้เวลาและทรัพยากรมากเกินควร ซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญที่ต้องแก้ไขและปรับปรุงเพื่อให้การดำเนินงานราบรื่น
CPM แสดงภาพเครือข่ายผ่านระยะเวลาของงานที่แน่นอน ทำให้ง่ายต่อการระบุข้อจำกัดเหล่านี้ นอกจากนี้ วิธีการนี้ยังช่วยระบุลำดับงานที่กินเวลานานที่สุดของงานที่ขึ้นต่อกันทั้งหมด (เส้นทางวิกฤตของโครงการ) ส่งผลให้คุณสามารถมุ่งเน้นความพยายามได้อย่างมีประสิทธิภาพและปรับกิจกรรมที่ใช้ทรัพยากรมากให้เหมาะสมที่สุด
แนวคิดหลักใน CPM
เมื่อพื้นฐานเรียบร้อยแล้ว มาดูส่วนประกอบหลักของการวิเคราะห์เส้นทางวิกฤตกัน
|ส่วนประกอบ
|ความหมาย
|โหนด
|แทนงานหรือ กิจกรรม ในเครือข่ายโครงการ (ต่างจาก PERT) โหนดมักแสดงเป็น สี่เหลี่ยมผืนผ้า และบางครั้งเป็นวงกลม
|ลูกศร
|แสดงลำดับของงานต่างๆ ลูกศรเชื่อมต่อโหนดและ แสดงการพึ่งพา ระหว่างกิจกรรม
|ประมาณเวลา
|คำนวณเป็นระยะเวลาคงที่สำหรับแต่ละกิจกรรม เนื่องจากเป็นการประมาณการของโหนด จึงวางไว้ใต้ชื่อกิจกรรม วิธีนี้ช่วยให้มองเห็นเส้นทางวิกฤตได้ง่ายขึ้น
ไม่มีกฎตายตัวเกี่ยวกับการวางตำแหน่งของแต่ละองค์ประกอบ ทุกอย่างถูกปรับแต่งเพื่อให้ตรรกะและการเข้าใจง่ายขึ้น เนื่องจาก CPM กำหนดงานที่มีระยะเวลาคงที่ จึงไม่มีที่ว่างสำหรับความล่าช้า ดังนั้น ผู้จัดการโครงการจึงคำนวณ float หรือ slack ในแต่ละกิจกรรมเพื่อรองรับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ทบทวนความหมายของแต่ละองค์ประกอบของ CPM แม้ว่า CPM จะคล้ายกับ PERT แต่ความแตกต่างเล็กน้อยแต่สำคัญแต่ละอย่างจะเปลี่ยนวิธีที่ CPM แสดงโครงการของคุณ
การประยุกต์ใช้ CPM
นี่คือพื้นที่บางส่วนที่สามารถนำ CPM ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ:
- การตรวจสอบการตั้งค่าและการบำรุงรักษา: CPM แสดงภาพกิจกรรมประจำ เช่น การติดตั้ง การทดสอบ และการทดลองใช้งานขั้นสุดท้าย เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการปรับปรุงด้านที่ต้องทำซ้ำโดยไม่มีการเบี่ยงเบน นอกจากนี้ วิธีการนี้ยังช่วยหลีกเลี่ยงการทำงานซ้ำซ้อนและความล่าช้าที่มีค่าใช้จ่ายสูงระหว่างโครงการ เช่น การตั้งค่าสายการผลิต
- การจัดการกระบวนการแบบกำหนดขั้นตอน: แนวทางนี้ช่วยให้การเตรียมสถานที่ งานฐานราก และการตกแต่งเสร็จสมบูรณ์ได้ง่ายขึ้น โดยระบุกิจกรรมที่สำคัญเพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าในขั้นตอนหนึ่งซึ่งอาจทำให้โครงการทั้งหมดล่าช้าไปด้วย วิธีนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการควบคุมตารางเวลาการก่อสร้างขนาดใหญ่ให้ดำเนินไปอย่างราบรื่น
- การปรับปรุงรูปแบบ: CPM ปรับปรุงกระบวนการทำงานในกิจกรรมที่ดำเนินต่อเนื่องกัน เช่น การตั้งค่าอุปกรณ์ การผลิต และการตรวจสอบคุณภาพ ด้วยการวิเคราะห์กระบวนการทางเทคนิคอย่างละเอียด CPM จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการลดเวลาว่างเปล่าในสายการผลิต
- การปรับปรุงกระบวนการจัดการให้มีประสิทธิภาพ: มันวางแผนขั้นตอนที่แน่นอนสำหรับกระบวนการที่ต้องดำเนินการทางกายภาพ ในด้านโลจิสติกส์ CPM ช่วยให้หลีกเลี่ยงการหยุดชะงักในการจัดเก็บ การเรียกคืน และการขนส่งวัสดุได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยปรับปรุงการไหลของทรัพยากรและขับเคลื่อนการสอดคล้องของงานและเป้าหมาย
ในขณะที่ CPM สามารถนำไปใช้ได้เช่นเดียวกับ PERT แต่เหมาะสำหรับโครงการที่มีเสถียรภาพและความต้องการของลูกค้าที่สามารถคาดการณ์ได้มากกว่า ด้วยห้องสมุดของเทมเพลตที่หลากหลาย ClickUp ยังมีเทมเพลตที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับ CPM
🚀 แม่แบบการวิเคราะห์เส้นทางวิกฤตของ ClickUp
เทมเพลตการวิเคราะห์เส้นทางวิกฤตของ ClickUpเป็นโซลูชันที่เหมาะสมที่สุดในการเปิดเผยอุปสรรคและรายละเอียดงานที่สำคัญ แผนภูมิแกนต์ที่โดดเด่นของมันสามารถแสดงลำดับงานและความสัมพันธ์ระหว่างงานได้อย่างง่ายดาย ในขณะที่มุมมองปฏิทินช่วยจัดเรียงงานและการประชุมให้สอดคล้องกันเพื่อการวางแผนกำลังคนของทีมอย่างไร้รอยต่อ
เทมเพลตยังมีบอร์ดคัมบังที่แสดงภาพความรับผิดชอบและสถานะเพื่อให้ทุกคนในทีมเข้าใจตรงกัน รายการงานช่วยให้มองเห็นเส้นทางที่สำคัญได้ง่ายขึ้นโดยใช้ฟิลด์เช่นการประมาณระยะเวลา
ClickUp ช่วยให้เราสามารถละเว้นการใช้ช่องทางต่าง ๆ และทำให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อการดำเนินการและแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วขึ้น ในฐานะแพลตฟอร์มเดียวที่เป็นแหล่งข้อมูลที่ถูกต้องสำหรับการบริหารโครงการของเรา…การมีทุกสิ่งที่เกี่ยวข้อง, บทบาทที่ได้รับมอบหมาย, งานที่ได้รับการบันทึกไว้เป็นอย่างดี, และเอกสารมาตรฐานที่ได้รับการคิดไว้ในรูปแบบที่สามารถนำมาใช้ซ้ำได้ จะช่วยให้เราบรรลุเป้าหมายในการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานของเราได้เร็วขึ้น
การทำงานร่วมกันของ PERT และ CPM
มีความแตกต่างในจุดมุ่งเน้นและเจตนา PERT มุ่งเป้าไปที่ความไม่แน่นอน ในขณะที่ CPM ยึดติดกับตารางเวลาที่กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม มีองค์ประกอบหลายอย่างที่ทับซ้อนกัน
นอกเหนือจากการมองเห็นภาพแล้ว PERT จัดการกับสถานการณ์สมมติ และ CPM รับรองว่าเมื่อใดที่ต้องเกิดขึ้น
ด้วยความเข้ากันได้โดยธรรมชาติเช่นนี้ การผสมผสานทั้งสองเข้าด้วยกันจะช่วยยกระดับคุณภาพการดำเนินโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย มาเจาะลึกเรื่องนี้กันให้มากขึ้นอีกสักหน่อย
การรวมความน่าจะเป็นกับการจัดตารางแบบกำหนดแน่นอน
PERT ให้การประมาณค่าความน่าจะเป็นของระยะเวลาในการทำงานแต่ละงาน ในขณะที่ CPM มอบโครงสร้างที่ให้ความสำคัญกับกรอบเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้าและตารางเวลาที่วางแผนไว้แล้ว
หนึ่งลดความเสี่ยง และอีกหนึ่งรักษาเสถียรภาพ เมื่อรวมกันแล้ว งานที่ไม่แน่นอนจะถูกจัดการด้วย PERT และ CPM จะทำให้โครงการอยู่บนพื้นฐานของการดำเนินการที่เป็นจริงและมีกรอบเวลา
ประโยชน์ของการใช้ทั้งสองเทคนิค
นี่คือประโยชน์หลักสี่ประการที่คุณจะได้รับอย่างแน่นอนจากการใช้เส้นทางการวิกฤต PERT:
- การจัดการความเสี่ยงที่ดีขึ้น: การผสมผสานทั้งสองแนวทางช่วยคาดการณ์ความล่าช้าได้โดยไม่สูญเสียความสนใจในภารกิจที่สำคัญ ซึ่งช่วยลดการหยุดชะงักและจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- การจัดสรรทรัพยากรที่เพิ่มประสิทธิภาพ: ทั้งสองแนวทางเมื่อรวมกันจะช่วยปรับปรุงการจัดลำดับความสำคัญของกิจกรรมและการมองเห็นเป้าหมายสำคัญ นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มความเข้าใจของคุณเกี่ยวกับความเชื่อมโยงของโครงการ ป้องกันการทำงานเกินกำลังและความท้าทาย
- การวางแผนแบบองค์รวม: พวกเขาสามารถมองเห็นขั้นตอนที่แน่นอนและงานที่ไม่แน่นอนเพื่อส่งมอบการวางแผนโครงการแบบครบวงจรอย่างแท้จริง นอกจากนี้ การผสมผสานระหว่างความยืดหยุ่นกับโครงสร้างยังนำไปสู่กำหนดเวลาที่แม่นยำและการดำเนินโครงการที่ราบรื่น
- การตัดสินใจที่ดีขึ้น: PERT และ CPM ช่วยให้สามารถกำหนดกรอบเวลาที่เป็นจริงได้ในขณะที่เตรียมพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ไม่คาดคิด สำหรับผู้ตัดสินใจและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก สิ่งนี้ช่วยปรับรูปแบบความมั่นคงและความก้าวหน้าของโครงการใหม่
ขั้นตอนในการประยุกต์ใช้ PERT และเส้นทางวิกฤตในโครงการ
เมื่อได้วางรากฐานแล้ว มาทำความเข้าใจวิธีการใช้งานทั้งสองเครื่องมือกัน
🚀 สถานการณ์: เราต้องการเปิดตัวผลิตภัณฑ์สมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ นี่คือหกขั้นตอนที่เกี่ยวข้องในการประยุกต์ใช้ PERT และ CPM ร่วมกัน
ขั้นตอนที่ 1: กำหนดกิจกรรมของโครงการ
เริ่มต้นด้วยการทำรายการงานทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับการเปิดตัว
🚀 วิธีทำ:
- แยกเป้าหมายระดับสูงออกเป็นงานเฉพาะ (เช่น เตรียมการสาธิตผลิตภัณฑ์เพื่อพัฒนาต้นแบบและทดสอบต้นแบบ)
- ให้ทุกทีมข้ามสายงานมีส่วนร่วมในการระบุขั้นตอนที่จำเป็นทั้งหมด ยิ่งไปกว่านั้น ควรจัดเวิร์กช็อปที่น่าสนใจจากกระบวนการนี้
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: บันทึกกิจกรรมทั้งหมดไว้ในเอกสารเฉพาะ เมื่อมีหลายทีมเข้ามามีส่วนร่วม การเก็บความคิดทั้งหมดไว้ในที่เดียวจะช่วยให้ทุกอย่างเป็นระเบียบ
ขั้นตอนที่ 2: เรียงลำดับกิจกรรม
ต่อไป จัดเรียงงานตามลำดับที่ต้องทำให้เสร็จ ตัวอย่างเช่น คุณไม่สามารถทดสอบต้นแบบได้ก่อนที่จะพัฒนา และงานออกแบบผลิตภัณฑ์ขึ้นอยู่กับการวิจัยตลาด
🚀 วิธีทำ:
- ใช้สเปรดชีตหรือเครื่องมือวางแผนเพื่อสร้างรายการลำดับงาน
- แผนผังการพึ่งพาของงานแต่ละงาน. ซึ่งรวมถึงการจัดเรียงงานที่คุณต้องทำให้เสร็จก่อนที่คุณจะย้ายไปยังงานต่อไป
ขั้นตอนที่ 3: สร้างแผนผังเครือข่าย
สร้างภาพงานและความสัมพันธ์ระหว่างงานในรูปแบบแผนผังเครือข่าย
🚀 วิธีทำ:
- วาดโหนดสำหรับแต่ละกิจกรรมและเชื่อมต่อด้วยลูกศรที่แสดงลำดับ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีลำดับขั้นตอนที่สมเหตุสมผลตั้งแต่ต้นจนจบ
ขั้นตอนที่ 4: ประมาณเวลาสำหรับแต่ละกิจกรรม
คำนวณประมาณการเวลา PERT และกำหนดระยะเวลาให้กับแต่ละงาน
🚀 วิธีทำ:
- จดบันทึกระยะเวลาการทำงานในแง่ดี แง่ลบ และความเป็นไปได้มากที่สุด
- ใช้สูตรค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก PERT:
[ระยะเวลาที่คาดหวังบวกกับ (4 x ระยะเวลาที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุด) บวกกับระยะเวลาที่มองในแง่ร้าย]_____________________________________________________________ 6
- จากนั้น, แผนที่การประมาณค่าลงบนแผนภาพเครือข่าย
ขั้นตอนที่ 5: ระบุเส้นทางวิกฤต
กำหนดลำดับงานที่ขึ้นต่อกันที่ยาวที่สุดในโครงการนี้
คำเตือน: ส่วนแรก (การคำนวณเส้นทางวิกฤต) มีตัวเลขมากมาย!
🚀 วิธีทำ:
- เริ่มจากขั้นตอนแรกไปจนถึงขั้นตอนสุดท้าย บันทึกเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดที่เร็วที่สุดของแต่ละกิจกรรม เวลาเริ่มต้นเร็วที่สุด: ตรวจสอบกิจกรรมก่อนหน้าและเพิ่มเวลาสิ้นสุดเร็วที่สุดของกิจกรรมนั้นเข้ากับระยะเวลาของงาน PERT ในกิจกรรมปัจจุบัน
- จุดเริ่มต้นที่เร็วที่สุด: ตรวจสอบกิจกรรมก่อนหน้าและเพิ่มเวลาเสร็จสิ้นเร็วที่สุดของกิจกรรมนั้นเข้ากับระยะเวลาของงาน PERT ของกิจกรรมปัจจุบัน
- จุดเริ่มต้นที่เร็วที่สุด: ตรวจสอบกิจกรรมก่อนหน้าและเพิ่มเวลาเสร็จสิ้นเร็วที่สุดของกิจกรรมนั้นเข้ากับระยะเวลาของงาน PERT ในกิจกรรมปัจจุบัน
- เสร็จเร็วที่สุด: เพิ่มระยะเวลาของงาน PERT ของกิจกรรมปัจจุบันกับจุดเริ่มต้นเร็วที่สุดของงานเดียวกัน
หมายเหตุ: เวลาเสร็จสิ้นเร็วที่สุดของกิจกรรมสุดท้ายคือระยะเวลาทั้งหมดของโครงการ ซึ่งในกรณีนี้เท่ากับ 70.83 วัน
- จากขั้นตอนโครงการก่อนหน้า ให้ไปที่ขั้นตอนแรก โดยเริ่มจากระยะเวลาโครงการทั้งหมด ที่นี่ เราจะคำนวณระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดที่ช้าที่สุดที่เป็นไปได้โดยไม่ทำให้โครงการล่าช้า สิ้นสุดช้าที่สุด: เวลาเริ่มต้นที่ช้าที่สุดของกิจกรรมถัดไป ซึ่งวางไว้ด้านบนในตารางของคุณ จะเป็นเวลาสิ้นสุดช้าที่สุดของกิจกรรมปัจจุบันของคุณ
- การเสร็จสิ้นล่าสุด: เวลาเริ่มต้นล่าสุดของกิจกรรมถัดไป ซึ่งแสดงอยู่ด้านบนในตารางของคุณ จะเป็นเวลาการเสร็จสิ้นล่าสุดของกิจกรรมปัจจุบันของคุณ
- การเสร็จสิ้นล่าสุด: T เวลาเริ่มต้นล่าสุดของกิจกรรม 'ถัดไป' ซึ่งอยู่ด้านบนในตารางของคุณ จะเป็นเวลาการเสร็จสิ้นล่าสุดของกิจกรรมปัจจุบันของคุณ
- จุดเริ่มต้นล่าสุด: ลบค่า "Latest Finish" ของกิจกรรมปัจจุบันออกจากระยะเวลาของงาน PERT เพื่อหาค่าระยะเวลาเริ่มต้นล่าสุด
- การคำนวณนี้เรียกว่าการส่งข้อมูลย้อนกลับ และนี่คือลักษณะของมัน
- ระบุงานที่ไม่มีเวลาสำรอง (zero slack) งานที่มีเวลาสำรองเป็นศูนย์เท่านั้นที่เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางวิกฤต เนื่องจากไม่มีเวลาสำรองสำหรับความล่าช้า เวลาสำรองคือความแตกต่างระหว่างเวลาเริ่มต้นที่เร็วที่สุดกับเวลาเริ่มต้นที่ช้าที่สุด (หรือเวลาสิ้นสุดที่เร็วที่สุดกับเวลาสิ้นสุดที่ช้าที่สุด)
- ขณะนี้ให้ไฮไลต์งานทั้งหมดที่มีระยะเวลาสำรองเป็นศูนย์บนแผนผังเครือข่ายเพื่อไปยัง เส้นทางวิกฤต (ไฮไลต์เป็นสีแดง)
ขั้นตอนที่ 6: ตรวจสอบและปรับ
เมื่อการเปิดตัวดำเนินไป ให้ติดตามความคืบหน้าของงานและปรับแผนเวลาให้เหมาะสม ตัวอย่างเช่น เส้นทางสำคัญอาจเปลี่ยนแปลงได้หาก "การทดสอบเบต้า" ใช้เวลานานกว่าที่วางแผนไว้
🚀 วิธีทำ:
- อัปเดตความคืบหน้าของงานเป็นประจำเพื่อสะท้อนระยะเวลาที่ใช้จริง
- เปรียบเทียบความคืบหน้าจริงกับกำหนดการวางแผน
- ตรวจสอบเส้นทางวิกฤตและวิเคราะห์ว่าทรัพยากรของคุณกำลังว่างขึ้นหรือมีภาระมากขึ้น
- ปรับปรุงกำหนดเวลา, การจัดสรรทรัพยากร, และคำมั่นสัญญาในการส่งมอบให้กับลูกค้าหากจำเป็น
ความท้าทายทั่วไปและวิธีเอาชนะ
แม้ว่าเส้นทางวิกฤตของ PERT จะเป็นตัวขับเคลื่อนความก้าวหน้าของโครงการ แต่ก็มาพร้อมกับอุปสรรคที่ต้องเผชิญเช่นกัน
นี่คือรายการของอุปสรรคที่พบบ่อยที่ธุรกิจเผชิญและวิธีรับมือ:
การติดตามงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ
การติดตามกิจกรรมต่าง ๆ ในเครือข่าย PERT กลายเป็นเรื่องยาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับโครงการขนาดใหญ่ กิจกรรมในเส้นทางวิกฤตจำเป็นต้องได้รับการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีเหตุล่าช้า และเมื่อมีงานหลายอย่างที่ต้องทำพร้อมกันหรือมีความสัมพันธ์กัน ก็ยิ่งเพิ่มความซับซ้อนมากขึ้น
หากไม่มีระบบหรือเครื่องมือติดตามที่ชัดเจน การสื่อสารที่ผิดพลาดและการพลาดกำหนดเวลาเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้
✅ วิธีแก้ไข: ClickUp มีเครื่องมือที่ช่วยให้มองเห็นภาพ ติดตาม และจัดการงานโครงการได้โดยไม่ต้องซับซ้อนกับแผนผัง PERT
🚀 งานใน ClickUp
ตั้งแต่การสร้างงานและการมอบหมายไปจนถึงการดำเนินการที่ราบรื่น—ClickUp Tasksคือเครื่องมือการจัดการที่ทรงพลัง นอกเหนือจากการวางแผนกิจกรรมของโครงการแล้ว ยังช่วยให้คุณสามารถสร้างการเชื่อมโยงงานภายในงานได้อีกด้วย ด้วยวิธีนี้ การไหลของโครงการจะชัดเจนและง่ายต่อการจัดการ
เครื่องมือนี้ยังช่วยจัดลำดับความสำคัญของกิจกรรมในเส้นทางวิกฤตและทำให้ทุกคนได้รับข้อมูลที่ทันสมัยอยู่เสมอ นอกจากนี้ คุณยังสามารถแนบเอกสาร เชื่อมโยงหน้า และงานย่อยหากงานหนึ่งมีหลายองค์ประกอบ
ClickUp เป็นโซลูชันที่ดีที่สุดสำหรับเราเพราะมันรวมเครื่องมือการจัดการโครงการหลายอย่างไว้ในที่เดียว ตั้งแต่การคิดแผนแบบแผนผังความคิด (Mind-Mapping) ไปจนถึงเอกสารและการทำสปรินต์ (Sprints) ClickUp เป็นเครื่องมือที่มีความยืดหยุ่นสูงในการจัดการความต้องการการจัดการงานของทุกแผนกและให้ความโปร่งใสทั่วทั้งบริษัท
ClickUp เป็นโซลูชันที่ดีที่สุดสำหรับเราเพราะมันรวมเครื่องมือการจัดการโครงการหลายอย่างไว้ในที่เดียว ตั้งแต่การคิดแผนแบบแผนผังความคิด (Mind-Mapping) ไปจนถึงเอกสาร (Documents) และการทำสปรินต์ (Sprints) ClickUp เป็นเครื่องมือที่มีความยืดหยุ่นสูงในการจัดระเบียบความต้องการการจัดการงานของทุกแผนก และมอบการมองเห็นที่ครอบคลุมทั่วทั้งบริษัท
การประมาณการที่ขึ้นอยู่กับความเห็นส่วนตัวและใช้ทรัพยากรมาก
PERT อาจไม่ถูกต้องหากไม่มีการวางแผนหรือคำนวณอย่างรอบคอบ เนื่องจากขึ้นอยู่กับระยะเวลาของงานที่แม่นยำ ซึ่งอาจไม่น่าเชื่อถือสำหรับโครงการใหม่หรือโครงการที่ไม่คุ้นเคย นอกจากนี้ การคำนวณของมันอาจยากต่อการติดตามบนแผนภาพเครือข่าย
✅ วิธีแก้ไข: ClickUp ช่วยในการจับคู่ตัวแปรด้วยสูตรที่ปรับแต่งและอัตโนมัติ เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดของมนุษย์และการคำนวณที่ใช้ทรัพยากรมาก
🚀 ฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUp
ClickUp Custom Fieldsเป็นฟีเจอร์ที่ออกแบบมาเพื่อทำให้การแมปตัวแปรของโครงการง่ายขึ้นและขยายขอบเขตได้มากขึ้น ฟีเจอร์นี้ช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งฟิลด์ข้อมูลให้ตรงกับความต้องการของคุณ รวมถึงการใช้ตรรกะเงื่อนไขและสูตรขั้นสูง นอกจากนี้ ฟิลด์แต่ละฟิลด์จะอัปเดตแบบเรียลไทม์ ไม่ว่าจะเป็นระยะเวลาของ PERT หรือระยะเวลาของงานแต่ละงาน
มันรวมศูนย์ตัวแปรทั้งหมดและใช้ตรรกะเดียวกันทันทีในทุกฟิลด์ ซึ่งช่วยขจัดความจำเป็นในการคัดลอกและวางด้วยตนเองและการคำนวณที่ใช้ทรัพยากรมาก ผลลัพธ์ที่ได้คือ การประมาณการที่สม่ำเสมอ แม่นยำ และเชื่อถือได้ทุกครั้ง
การจัดการข้อมูลที่มาจากความร่วมมือ
โครงการมักพึ่งพาการทำงาน ภารกิจ ข้อมูลนำเข้า และการประมาณการจากหลายทีม เพื่อที่จะวางแผนทุกอย่างได้อย่างแม่นยำ คุณจำเป็นต้องได้รับข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญทุกคน ไม่ใช่การคาดเดา แต่หากไม่มีพื้นที่กลางสำหรับการทำงานร่วมกัน สิ่งต่าง ๆ ก็จะยุ่งยาก ข้อมูลนำเข้าจะกระจัดกระจาย และรายละเอียดสำคัญอาจหลุดรอดไปได้
✅ วิธีแก้ไข: วิธีแก้ไขคือเอกสารที่ทุกคนสามารถเขียนความคิดเห็นของตนเองได้ แม้ว่า ClickUp จะมีฟีเจอร์การทำงานร่วมกันในทุกเครื่องมือ แต่มีเครื่องมือสำหรับจัดทำเอกสารหนึ่งตัวที่โดดเด่น
🚀 คลิกอัพ ด็อกส์
ClickUp Docsเป็นเครื่องมือเฉพาะทางที่มีฟีเจอร์เพื่อเสริมสร้างการทำงานร่วมกันและทำให้การจัดทำเอกสารง่ายขึ้น ออกแบบมาเพื่อเชื่อมโยงทุกอย่างตั้งแต่ข้อกำหนดไปจนถึงโปรโตคอล ClickUp Docs ยังมีการแก้ไขแบบเรียลไทม์และการแชร์ที่ราบรื่น ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับหลายทีมในการจัดทำรายการกิจกรรมของโครงการ
เครื่องมือนี้ยังมีคุณสมบัติการจัดรูปแบบที่สมบูรณ์เพื่อทำแผนที่ทุกสิ่งอย่างละเอียดและทั้งหมดในครั้งเดียว นอกจากนี้ หากแต่ละทีมต้องการพื้นที่แยกต่างหาก ClickUp Docs อนุญาตให้คุณเพิ่มหน้าย่อยหลายหน้าได้
การไหลของโครงการที่กระจัดกระจาย
วิธีการ PERT ที่สำคัญช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของโครงการผ่านการมองเห็นภาพ แต่การวางแผน การติดตาม และการดำเนินการมักต้องใช้เครื่องมือแยกต่างหาก ซึ่งอาจนำไปสู่ความไม่มีประสิทธิภาพ ความไม่สอดคล้อง และการติดตามความคืบหน้าที่ลำบาก
✅ วิธีแก้ไข: วิธีที่ดีที่สุดสำหรับปัญหานี้คือการใช้ระบบแบบรวมศูนย์ การใช้วิธีแบบพื้นที่เดียวช่วยให้การมองเห็นภาพรวม การติดตามความคืบหน้า และการบริหารโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ClickUp เป็นแพลตฟอร์มครบวงจรที่ช่วยยกระดับทุกขั้นตอนของโครงการ PERT ของคุณ
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ ClickUpเป็นโซลูชันครบวงจรที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและดำเนินการได้อย่างสมบูรณ์ มาพร้อมกับแดชบอร์ดวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อติดตามผลลัพธ์จากข้อมูลเชิงลึกของแผนภูมิ PERT
นั่นไม่ใช่ทั้งหมด ซอฟต์แวร์นี้ยังช่วยสร้างเวิร์กโฟลว์การทำงานแบบภาพและแผนผังเครือข่ายโดยใช้เครื่องมือการแสดงภาพ เช่นClickUp Whiteboards
ด้วยการรวมระบบมากกว่า 1,000 ระบบไว้ในตัว การเชื่อมต่อแอปพลิเคชันและคุณสมบัติภายนอกเป็นเรื่องง่าย เครื่องมือการจัดการโครงการในตัวให้การอัปเดตแบบเรียลไทม์ ระบบอัตโนมัติขั้นสูง และการรายงาน นอกจากนี้ยังมีแผนภูมิแกนต์ มุมมองภาระงาน และการติดตามเวลาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับโครงการและทีมของคุณ
นอกจากนี้ การเข้าถึงClickUp Brain ซึ่งเป็นเครื่องมือ AI ช่วยลดงานที่ต้องทำด้วยตนเอง ให้ข้อมูลเชิงลึกที่ชัดเจน และอำนวยความสะดวกในการทบทวนเป้าหมายและสรุปข้อมูล
เอาชนะความมั่นใจและเสริมสร้างการวางแผนด้วย ClickUp
การรวมเส้นทางการวิกฤตของ PERT ช่วยเปลี่ยนความวุ่นวายให้กลายเป็นความชัดเจน. นำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และคุณจะได้การวางแผนที่มีโครงสร้าง, ลดความเสี่ยง, และผลลัพธ์ของโครงการที่มีคุณภาพ.
โดยสรุปแล้ว มันช่วยให้คุณกำจัดกำหนดเวลาที่พลาดไปและความปวดหัวที่ไม่มีที่สิ้นสุด
แม้ว่าคู่มือของเราจะครอบคลุมทุกสิ่งทุกอย่างแล้ว คุณก็ยังคงต้องการเครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อผสานพลังนี้เข้ากับการจัดการโครงการ และนี่คือจุดที่ ClickUp โดดเด่น
นอกจากภาพที่สวยงามตระการตาแล้ว ClickUp ยังมี AI และระบบอัตโนมัติอัจฉริยะ การจัดการงานที่ราบรื่น และการวิเคราะห์ข้อมูลที่แข็งแกร่งในที่เดียว พร้อมที่จะยกระดับการวางแผนโครงการของคุณแล้วหรือยัง?ลงทะเบียนกับ ClickUp ฟรีวันนี้!