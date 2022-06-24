แผนภูมิ PERT เทียบกับแผนภูมิแกนต์: ข้อดี ข้อเสีย และวิธีสร้างแผนภูมิของคุณเอง

ยังลังเลอยู่ว่ามุมมองการจัดการโครงการแบบใดที่เหมาะสมที่สุด?
เอาล่ะ หายใจโล่งอกได้เลย เพราะคุณไม่ได้อยู่คนเดียว
แผนภูมิ PERT และแผนภูมิ Ganttเป็นมุมมองการจัดการโครงการที่สำคัญในการวางแผน จัดระเบียบ และดำเนินการงานต่างๆ ภายในทีมของคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องสร้างและจัดการโครงการที่ซับซ้อนซึ่งมีผู้มีส่วนร่วมหลายคนและมีการพึ่งพาอาศัยกัน
ทั้งสองมุมมองช่วยให้ทุกคนเข้าใจตรงกันและทีมทำงานร่วมกันอย่างมีความสามัคคีเพื่อเป้าหมายเดียวกัน ฟังดูเหมือนเป็นพลังร่วมของทีมที่ยอดเยี่ยมใช่ไหม?
อย่างไรก็ตาม เครื่องมือทั้งสองนี้ยังห่างไกลจากการที่สามารถใช้แทนกันได้
แต่ละอย่างมีข้อได้เปรียบ, ข้อเสีย, และกรณีการใช้งานที่เป็นเอกลักษณ์ ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้จัดการโครงการที่จะต้องคำนึงถึงในทุกขั้นตอนของอาชีพ และไม่ว่าจะอยู่ในอุตสาหกรรมใดก็ตาม
คู่มือนี้จะเจาะลึกถึงความแตกต่างของแผนภูมิ PERT และGantt รวมถึงข้อดีและข้อเสีย เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจว่าสถานการณ์ใดควรใช้เครื่องมือใด นอกจากนี้เรายังจะแสดงวิธีการสร้างแผนภูมิเหล่านี้ในเครื่องมือจัดการโครงการอย่างClickUp ให้คุณอีกด้วย 🙂
🔍 แผนภูมิ PERT คืออะไร?
แผนภูมิ PERT หรือชื่อเต็มว่า Program Evaluation Review Technique เป็นแผนผังเครือข่ายที่จัดเรียงไทม์ไลน์ของโครงการโดยใช้การแสดงผลแบบกราฟิกเพื่อแบ่งงานออกเป็นงานย่อยแต่ละงานตามเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ
หากคุณเป็นผู้ใช้แผนภาพความคิดอย่างจริงจังอยู่แล้ว แผนภูมิ PERT จะมีความหมายอย่างมาก
เกร็ดความรู้: กองทัพเรือสหรัฐฯ ได้พัฒนาแผนภูมิเหล่านี้ขึ้นครั้งแรกในช่วงทศวรรษ 1950 เพื่อประสานงานผู้รับเหมาช่วงที่รับผิดชอบการติดตั้งอาวุธนิวเคลียร์บนเรือดำน้ำ แน่นอนว่าแผนภูมิ PERT ได้พัฒนาไปไกลมากตั้งแต่นั้นมา และปัจจุบันถูกใช้เพื่อบรรลุเป้าหมายที่ ซับซ้อนน้อยกว่ามาก 😅
องค์ประกอบสำคัญ 4 ประการของแผนภูมิ PERT
ความซับซ้อนของแผนภูมิ PERT ยังคงเหมือนเดิม มีส่วนสำคัญสี่ส่วนที่ประกอบขึ้นเป็นแผนภูมินี้ ได้แก่:
- แต่ละโครงการหลักจะถูกแทนด้วยโหนดในแผนภาพเครือข่าย
- งานที่เชื่อมโยงแต่ละเป้าหมายแสดงเป็นลูกศร
- ลูกศรยังทำหน้าที่เป็นตัวบ่งชี้การพึ่งพาซึ่งแสดงว่าเป้าหมายใดต้องทำให้เสร็จก่อนจึงจะสามารถบรรลุเป้าหมายอื่นได้
- ลูกศรแต่ละอันมีเวลาประทับสูงสุดสามครั้งเพื่อทำงานให้เสร็จ: เวลาที่มองในแง่ดี, เวลาที่มองในแง่ร้าย, และเวลาที่มีแนวโน้มมากที่สุด
ฟังดูซับซ้อนเล็กน้อย แต่โดยพื้นฐานแล้ว เมื่อคุณนำเวลาทั้งหมดมารวมกัน คุณจะได้เวลาประมาณการเสร็จสิ้นพร้อมภาพรวมของกระบวนการโครงการ
โปรดทราบว่าทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับระดับความซับซ้อนของโครงการของคุณ มีความเป็นไปได้สูงที่คุณจะต้องใช้หลายเส้นทางในการทำให้เสร็จสมบูรณ์ ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังสร้างแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ การเขียนโปรแกรมจำเป็นต้องเกิดขึ้นพร้อมกับการทดสอบ การออกแบบส่วนหน้า และอื่นๆ
นั่นคือจุดที่แผนภูมิ PERT เข้ามามี บทบาทด้วยวิธีเส้นทางวิกฤตในการบริหารโครงการ
วิธีการเส้นทางวิกฤตช่วยให้คุณเห็นเฉพาะงานที่จำเป็นและเวลาที่น้อยที่สุดที่จำเป็นในการทำโครงการให้เสร็จสมบูรณ์ มันช่วยให้คุณมองเห็นไทม์ไลน์พื้นฐานที่สุดสำหรับโครงการของคุณโดยการกำจัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกจากมุมมองทันทีของคุณ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณมีเวลาจำกัด วิธีนี้สามารถช่วยให้คุณจัดลำดับความสำคัญของงานสำคัญที่ต้องทำให้เสร็จโดยด่วน และข้ามงานเพิ่มเติมที่ไม่จำเป็นต่อการดำเนินงานต่อหรือสามารถเลื่อนไปทำในภายหลังโดยไม่กระทบต่อโครงการของคุณ
โดยใช้แผนภูมิ PERT เป็นเครื่องมือในการวางแผน คุณสามารถระบุได้ว่าเส้นทางที่ดีที่สุดควรเป็นอย่างไร และจะใช้เวลาเท่าใดโดยใช้กรอบเวลาที่คุณได้กำหนดไว้
แผนภูมิ PERT มีลักษณะอย่างไร?
ณ จุดนี้ คุณอาจสงสัยว่าแผนภูมิ PERT จะมีลักษณะอย่างไรในกระบวนการบริหารโครงการของคุณ ในรูปแบบที่ง่ายที่สุด แผนภูมิ PERT ที่ใช้กำหนดเส้นทางวิกฤตของโครงการจะมีลักษณะดังนี้:
คิดถึง "แผนภาพ" เมื่อคุณนึกถึงแผนภูมิ PERT และปล่อยให้สิ่งนั้นช่วยเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ของคุณให้พุ่งทะยาน!
พัฒนาการไหลของงานที่สำคัญที่สุดของโครงการของคุณโดยการเชื่อมโยงงานเหล่านั้นเข้าด้วยกันผ่านคุณสมบัติที่คล้ายกับ PERT ซึ่งสามารถพบได้ในซอฟต์แวร์การจัดการโครงการทุกประเภท คุณสมบัติเหล่านี้อาจรวมถึงเทมเพลตแผนภาพ, เครื่องมือแผนภาพความคิด,หรือแม้กระทั่งกระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลเพื่อช่วยคุณวาดกระบวนการทำงานของคุณออกมาในวิธีที่ดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้
ข้อดีและข้อเสียของแผนภูมิ PERT ในการบริหารโครงการ
ไม่มีวิธีการจัดการโครงการแบบเดียวที่เหมาะกับทุกคน แผนภูมิ PERT อาจฟังดูเหมือนเป็นทางออกที่สมบูรณ์แบบสำหรับทีมของคุณ และถึงแม้จะไม่มีใครใช้ PERT ได้อย่างสมบูรณ์แบบ แต่สิ่งสำคัญคือต้องรู้จักจุดแข็ง และ จุดอ่อนของวิธีการใดๆ ก่อนที่จะลงมือทำอย่างเต็มที่
ก่อนอื่น สิ่งที่ดี 🥰
ประโยชน์ของการใช้แผนภูมิ PERT คืออะไร? คุณสามารถ:
- คาดการณ์ ติดตาม และตรวจสอบเวลาที่ต้องใช้สำหรับแต่ละงาน
- เพิ่มเวลาสำรองเพื่อจัดสรรทรัพยากรใหม่ให้กับงานที่มีความสำคัญมากขึ้นขณะที่คุณทำงาน
- ทำการวิเคราะห์สถานการณ์สมมติเพื่อดูว่าโครงการจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรหากคุณเพิ่มงานหรือเปลี่ยนแปลงระยะเวลาของงานอื่น
- ระบุการกระทำที่ซ้ำซากเพื่อขยายการจัดการโครงการของคุณในระยะยาว
- ปรับโครงการตามเวลา—โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณพบการเปลี่ยนแปลงในเส้นทางสำคัญของคุณ
ฟังดูดีใช่ไหมล่ะ? แผนภูมิ PERT ได้รับความนิยมด้วยเหตุผล
อย่างไรก็ตาม การเข้าใจข้อบกพร่องก็สำคัญเช่นกัน:
- ระยะเวลาสำหรับแต่ละงานนั้นเป็นเรื่องที่ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล หากคุณไม่ได้กำหนดระยะเวลาของแต่ละงานโดยอิงจากประสบการณ์ที่ผ่านมาหรือความคาดหวังที่เป็นจริง คุณอาจเผลอตั้งเป้าหมายที่ทำให้ทีมต้องล้มเหลวโดยไม่ตั้งใจ
- การมุ่งเน้นที่เส้นทางวิกฤตของคุณแคบเกินไปอาจทำให้ประเมินค่าต่ำเกินไปงานรองที่สำคัญซึ่งสามารถช่วยให้โครงการประสบความสำเร็จได้เช่นกัน
- ตามตรงแล้ว แผนภูมิ PERT มักจะตั้งค่าได้ยากและต้องการการอัปเดตบ่อยครั้ง กระบวนการเองก็ใช้เวลามาก และเนื่องจากเส้นทางวิกฤตสามารถเปลี่ยนแปลงได้บ่อย แผนภูมิ PERT จึงล้าสมัยอย่างรวดเร็ว
- แม้ว่าไทม์ไลน์ของคุณจะมีความสำคัญ แต่ค่าใช้จ่ายและทรัพยากรที่จำเป็นในการทำงานแต่ละงานให้เสร็จสิ้นก็สำคัญเช่นกัน ระวังอย่าให้ทีมของคุณทำงานหนักเกินไปหรือใช้งบประมาณเกินโดยให้ความสำคัญกับแผนภูมิ PERT มากเกินกว่าสิ่งอื่นใด
ข้อดีและข้อเสียเหล่านี้ทำให้แผนภูมิ PERT เหมาะอย่างยิ่งสำหรับบางแง่มุมของการจัดการโครงการ แต่ไม่ใช่ทั้งหมด นี่คือจุดที่เครื่องมืออื่น ๆ เช่น แผนภูมิ Gantt เข้ามามีบทบาท
เริ่มต้นใช้งานแม่แบบแผน PERT!
🔍 แผนภูมิแกนต์คืออะไร?
แผนภูมิแกนต์ (Gantt chart) คือมุมมองของไทม์ไลน์ของโครงการที่จัดเรียงเป็นแผนภูมิแท่งแนวนอน โดยมีสองมิติ ได้แก่ แกน Y และแกน X
- แกน Y แสดงรายการงานแต่ละงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการ พร้อมด้วยตัวแปรพื้นฐานสำหรับแต่ละงาน เช่น เจ้าของงาน
- แกน X แสดงเส้นเวลาหรือมุมมองปฏิทิน ซึ่งบางครั้งอาจแบ่งเป็นวัน สัปดาห์ หรือเดือน เพื่อครอบคลุมระยะเวลาทั้งหมดที่คาดการณ์ไว้ของโครงการ
แต่ละแท่งบนแผนภูมิของคุณแทนงานหนึ่งงาน. มันแสดงเวลาที่งานนั้นเริ่มต้นและยืดตามเส้นเวลาเพื่อแสดงเวลาที่ต้องเสร็จสิ้น. นี่คือวิธีที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้จัดการโครงการและเพื่อนร่วมทีมอื่น ๆ ในการติดตามงานปัจจุบัน, งานที่กำลังจะมาถึง, และงานที่ล่าช้าได้อย่างง่ายดาย.
นอกเหนือจากสองมิติพื้นฐานนี้แล้วความสัมพันธ์ในแผนภูมิแกนต์จะแสดงงานที่ไม่สามารถเริ่มต้นหรือเสร็จสิ้นได้จนกว่างานอื่นจะเสร็จก่อน ความสัมพันธ์และการพึ่งพาของงานเกิดขึ้นในทุกโครงการ ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องคอยจับตามองอยู่เสมอ จะมีสถานการณ์เสมอที่งานหนึ่งต้องรอให้งานอื่นเสร็จก่อน ทำให้งานอื่นติดขัด หรือเชื่อมโยงกับงานอื่นที่เกิดขึ้นพร้อมกัน
ความเรียบง่ายเบื้องหลังแผนภูมิแกนต์คือสิ่งที่ช่วยให้แผนภูมิแกนต์กลายเป็นหนึ่งในวิธีการบริหารโครงการที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคุณสามารถพบตัวอย่างการใช้งานแผนภูมิแกนต์ได้หลากหลายตั้งแต่การก่อสร้าง การวางแผนงานอีเวนต์ การตลาด การศึกษา และอื่นๆ อีกมากมาย เมื่อสรุปทั้งหมดแล้ว แผนภูมิแกนต์ของคุณอาจมีลักษณะประมาณนี้:
ข้อดีและข้อเสียของการใช้แผนภูมิแกนต์สำหรับโครงการของคุณ
แผนภูมิแกนต์ได้รับความนิยมด้วยเหตุผล. ผู้จัดการโครงการจากหลากหลายอุตสาหกรรมพึ่งพาแผนภูมิแกนต์เพื่อประโยชน์หลักของมัน:
- แผนภูมิแกนต์อ่านง่ายและให้ความโปร่งใสอย่างมาก ซึ่งเหมาะสำหรับสมาชิกในทีมทีมข้ามสายงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย
- พวกเขาสามารถปรับเปลี่ยนได้! คุณสามารถปรับปรุงวันครบกำหนดของงานแต่ละชิ้นได้อย่างง่ายดาย
- แผนภูมิแกนต์ช่วยให้ข้อมูลสำคัญ เช่น กำหนดเวลา ความสัมพันธ์ระหว่างงาน และบางครั้งจุดสำคัญในโครงการสามารถมองเห็นได้ง่ายในทันที
- คุณสามารถแบ่งพวกมันออกเป็นหลายส่วนเพื่อจัดการโครงการที่มีหลายแง่มุมให้เป็นชิ้นย่อยที่จัดการได้ง่าย
ในขณะเดียวกัน การเลือกใช้แผนภูมิแกนต์ไม่ได้ทำให้โครงการนั้นประสบความสำเร็จอย่างมหัศจรรย์ เช่นเดียวกับเครื่องมืออื่น ๆ คุณจะต้องเผชิญกับข้อเสียบางประการของวิธีการวางแผนนี้:
- แผนภูมิแกนต์อาจดูเรียบง่ายเกินไปสำหรับคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับโครงการหรืองานที่มีความซับซ้อน ผู้จัดการโครงการอาจต้องการรายละเอียดมากกว่าแค่กำหนดส่ง ความสัมพันธ์ระหว่างงาน และระยะเวลา
- แผนภูมิแกนต์บางแผนภูมิไม่มีองค์ประกอบลำดับชั้น ซึ่งอาจทำให้การจัดลำดับความสำคัญของงานยากขึ้น
- โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโครงการขนาดใหญ่ที่มีงานจำนวนมาก แผนภูมิแกนต์สามารถกลายเป็น ขนาดใหญ่มาก และแทบจะไม่สามารถแสดงเป็นภาพรวมเดียวได้
- เช่นเดียวกับแผนภูมิ PERT เวลาในการทำงานให้เสร็จในแผนภูมิแกนต์เป็นการประมาณการ ความแม่นยำขึ้นอยู่กับบุคคลที่สร้างแผนภูมิแกนต์ทั้งหมด และอาจทำให้เข้าใจผิดได้หากไม่ถูกต้อง
- แผนภูมิแกนต์มีความสามารถจำกัดในการแสดงเวลาว่างสำหรับงานแต่ละงานหรือเส้นทางวิกฤตสู่การเสร็จสิ้นโครงการ
🥊 การประลองครั้งยิ่งใหญ่: เมื่อใดควรใช้แผนภูมิ PERT กับแผนภูมิแกนต์
แล้วคุณจะเลือกอย่างไร?
จากข้อดีและข้อเสียของทั้งสองรูปแบบการบริหารโครงการ แผนภูมินี้สามารถช่วยคุณตัดสินใจได้ดีที่สุดสำหรับสถานการณ์ของทีมคุณ:
|เมื่อใดควรใช้แผนภูมิ PERT
|เมื่อใดควรใช้แผนภูมิแกนต์
|คุณต้องการแผนภูมิสำหรับการวางแผนโครงการภายใน
|คุณต้องการแผนภูมิเพื่อสื่อสารความคืบหน้าของโครงการให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก
|การวางแผนของคุณมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายหลักของโครงการ โดยมีเป้าหมายรองเป็นงานที่คุณต้องทำเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้น
|การวางแผนของคุณมุ่งเน้นไปที่แต่ละงานและงานย่อยของโครงการใหญ่
|คุณกำลังกำหนดเส้นทางวิกฤตของโครงการของคุณ
|คุณต้องทำให้สำเร็จให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ และให้ทันเวลาเพื่อให้โครงการของคุณประสบความสำเร็จ
|คุณมีความคิดเกี่ยวกับระยะเวลาที่แต่ละงานจะใช้เวลา แต่ต้องการประมาณการเวลาทั้งหมดในการเสร็จสิ้นโครงการ
|คุณทราบดีว่าโครงการนี้ต้องใช้เวลานานเท่าใด แต่คุณจำเป็นต้องประมาณเวลาที่คุณมีสำหรับแต่ละงาน
|คุณจำเป็นต้องแสดงให้เห็นว่าแต่ละงานมีความสัมพันธ์และขึ้นอยู่กับงานอื่น ๆ อย่างไร เพื่อให้กระบวนการดำเนินไปอย่างราบรื่นและโครงการสำเร็จลุล่วง
|คุณต้องแสดงให้เจ้าของงานแต่ละคนเห็นไทม์ไลน์สำหรับงานเฉพาะของพวกเขา
แน่นอนว่าทุกสถานการณ์ย่อมแตกต่างกัน แม้จะมีการเปรียบเทียบแบบเคียงข้างกัน ก็ยังมีปัจจัยอื่น ๆ ที่ต้องพิจารณาเพิ่มเติม อีกทั้งยังมีหลายกรณีที่มีเหตุผลสมควรในการใช้ทั้งแผนภูมิ PERT และแผนภูมิ Gantt ควบคู่กัน
เนื่องจากแผนภูมิทั้งสองมีความแตกต่างกันอย่างมาก ข้อมูลที่รวมกันจากแผนภูมิ PERT และ Gantt สามารถช่วยเพิ่มความโปร่งใสและการจัดการกระบวนการวางแผนของคุณได้มาก
วิธีสร้างแผนภูมิแกนต์และแผนภูมิเพิร์ตของคุณเอง
ขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการนี้คือเรื่องง่าย: การเปลี่ยน อะไร และ ทำไม ให้เป็น อย่างไร
แม้ว่าแผนภูมิแกนต์จะถูกจัดเตรียมไว้ในสเปรดชีตตามแบบดั้งเดิม แต่ในปัจจุบันมีตัวเลือกซอฟต์แวร์แผนภูมิแกนต์แบบไดนามิกมากมายที่สามารถทำให้กระบวนการราบรื่นขึ้น มีภาพที่ชัดเจนขึ้น ใช้งานง่ายขึ้น และนำไปปฏิบัติได้มากขึ้น
ไม่ว่าคุณจะใช้เครื่องมือจัดการโครงการฟรีใดก็ตาม หลักการเดียวกันที่คุณจะเห็นที่นี่สามารถนำไปใช้ได้กับทุกเครื่องมือ! ใช้คู่มือนี้เป็นแนวทางในการสร้างแผนภูมิของคุณเอง โดยอิงจากเครื่องมือที่คุณมีอยู่แล้ว
โปรดทราบว่า ClickUp สามารถมอบฟีเจอร์ที่ใช้งานง่ายทั้งหมดที่คุณต้องการเพื่อสร้างแผนภูมิ Gantt และ PERTได้ฟรีตลอดไป 😉
มุมมองแกนต์, แผนผังความคิด, และกระดานไวท์บอร์ด ClickUp ได้เข้าสู่แชทแล้ว
แต่ก่อนอื่นClickUp คืออะไร?
ClickUp คือแอปเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรที่ออกแบบมาเพื่อจัดการทุกสิ่งทุกอย่าง ตั้งแต่รายการที่ต้องทำประจำวันไปจนถึงโครงการที่ซับซ้อน แม้กระทั่งเวิร์กโฟลว์ทั้งหมดของธุรกิจคุณ สร้างขึ้นสำหรับทีมทุกขนาดและทุกอุตสาหกรรม ClickUp มาพร้อมกับฟีเจอร์ที่ปรับแต่งได้มากมายและวิธีการดูงานกว่า15 รูปแบบ รวมถึงมุมมอง Gantt ของ ClickUp,แผนผังความคิดแบบ PERT และเครื่องมือกระดานไวท์บอร์ดสำหรับการทำงานร่วมกัน
ตอนนี้ที่เราได้จัดการเรื่องนั้นเรียบร้อยแล้ว มาเริ่มกันที่สิ่งที่น่าสนใจกันดีกว่า—เริ่มต้นด้วยแผนภูมิแกนต์!
เนื่องจาก ClickUp มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการและประหยัดเวลาของคุณ งานจำนวนมากที่คุณต้องทำด้วยตนเองเพื่อให้แผนภูมิ Gantt และ PERT ทันสมัยอยู่เสมอ จะถูกทำให้เป็นอัตโนมัติในแพลตฟอร์มนี้ เราจะแสดงให้คุณเห็น 🙂
ไทม์ไลน์ของคุณจะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างเมื่อคุณกำหนดรายละเอียดงานในโครงการของคุณ และเพื่อสร้างแผนภูมิแกนต์ใน ClickUp นี่คือขั้นตอนแรกและสำคัญที่สุดของคุณ จุดเริ่มต้นที่เป็นธรรมชาติสำหรับซอฟต์แวร์การจัดการโครงการใดๆ—รวมถึง ClickUp—คือการใช้มุมมองแบบรายการ
นี่คือการจัดเรียงแบบแนวตั้งอย่างง่ายของทุกสิ่งที่คุณมีอยู่ในรายการ สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น คล้ายกับรายการซื้อของมาก แต่สิ่งที่ยอดเยี่ยมเกี่ยวกับ ClickUp คือคุณสามารถสลับจากมุมมองรายการเป็นมุมมอง Gantt ได้อย่างง่ายดาย เพื่อจัดลำดับความสำคัญของข้อมูลที่คุณต้องการค้นหา
เมื่อคุณกรอกรายละเอียดต่างๆ เช่น งานย่อย วันที่เริ่มต้น วันที่ครบกำหนด และอัปเดตงานด้วยสถานะที่กำหนดเอง แผนภูมิแกนต์ของคุณจะเริ่มแสดงข้อมูลเพิ่มเติมโดยอัตโนมัติในทุกครั้งที่มอง เริ่มเพิ่มการพึ่งพาอาศัยกันระหว่างงานแต่ละงานเพื่อเริ่มสร้างลำดับการทำงานของโครงการ
แผนภูมิแกนต์แบบดั้งเดิมส่วนใหญ่จะเสร็จสิ้นในจุดนี้ แต่เรายังเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้น
จำได้ไหมว่าไม่สามารถหาช่วงเวลาว่างหรือเส้นทางวิกฤตเมื่อใช้แผนภูมิแกนต์แบบทั่วไป? มันไม่จำเป็นต้องเป็นแบบนั้น เพียงแค่ใช้ตัวเลือกการคำนวณเส้นทางวิกฤตและช่วงเวลาว่างของClickUp ในมุมมองแผนภูมิแกนต์ของคุณเพื่อคำนวณทั้งสองอย่างโดยอัตโนมัติ
และนี่คือแผนภูมิแกนต์ของคุณเอง! นอกจากนี้ เนื่องจากแผนภูมินี้อยู่ใน ClickUp จึงเชื่อมต่อกับเวิร์กโฟลว์ของคุณอยู่แล้ว และการปรับความคืบหน้าหรือเวลาของงานใดๆ จะได้รับการอัปเดตโดยอัตโนมัติ และชัดเจนตั้งแต่แรกเห็น
เริ่มต้นด้วยเทมเพลตแผนภูมิแกนต์หลายแบบเพื่อข้ามขั้นตอนการตั้งค่า:
แผนภูมิ PERT มีความซับซ้อนมากกว่าเล็กน้อย แต่เมื่อคุณได้สร้างแผนภูมิแกนต์ของคุณใน ClickUp เรียบร้อยแล้วคุณสามารถเริ่มสร้างแผนภูมิPERTของคุณได้อย่างง่ายดายด้วยคุณสมบัติหลักสองประการ
ClickUp Mind Mapsช่วยให้คุณสร้างแผนผังเครือข่ายที่แสดงลำดับขั้นตอนของโครงการของคุณ ซึ่งให้ประโยชน์หลายประการเช่นเดียวกับแผนภูมิ PERT ส่วนใหญ่
ไวท์บอร์ดใน ClickUpช่วยให้คุณสร้างแผนภูมิของคุณเองได้ทุกประเภท รวมถึงแผนภูมิ PERT! เพิ่มรูปร่างต่างๆ ที่คุณสามารถแปลงเป็นงานใน ClickUp ได้โดยตรง และวาดเส้นเชื่อมโยงระหว่างรูปร่างเพื่อแสดงลำดับการทำงานได้อย่างง่ายดาย
เคล็ดลับมืออาชีพ:ClickUp มีเทมเพลตมากมายให้คุณเริ่มต้นใช้งานทั้งสองเครื่องมือ—รวมถึงมุมมองGantt—เหมาะสำหรับทุกระดับประสบการณ์
ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย การสร้างแผนภูมิ PERT โดยใช้ClickUp Mind Mapsและ Whiteboards นั้นเข้าใจได้ง่าย แต่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์มากกว่าการสลับปุ่มเพื่อสร้างแผนภูมิ Gantt ในแพลตฟอร์มเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม ความจริงก็คือ นั่นคือจุดที่พลังที่แท้จริงของแผนภูมิ PERT เริ่มแสดงออกมา
คุณสมบัติของแผนภาพความคิดและกระดานไวท์บอร์ดช่วยให้คุณสามารถใช้ประโยชน์จากแผนภูมิ PERT ได้ในขณะที่เชื่อมต่อเข้ากับกระบวนการทำงานของคุณโดยอัตโนมัติ อย่างง่าย ๆ: แนวคิดเบื้องหลังคุณสมบัติเหล่านี้คือการให้คุณสามารถดำเนินการตามความคิดของคุณได้รวดเร็วและง่ายขึ้น—และใครล่ะที่ไม่ชอบกระบวนการที่ราบรื่น? 😍
พร้อมที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมหรือไม่? ไม่มีเวลาไหนเหมาะไปกว่าตอนนี้ในการเริ่มต้นใช้ ClickUp
เริ่มทำให้กระบวนการวางแผนโครงการของคุณง่ายขึ้น มีภาพชัดเจน และโปร่งใสอย่างสมบูรณ์ ด้วยแผนภูมิ Gantt และ PERT อัตโนมัติใน ClickUp
หากคุณชอบการเปรียบเทียบนี้ ลองไปดูการเปรียบเทียบ Kanban กับ Gantt ของเราได้เลย!